Jak przeprowadzić automatyzację działań na LinkedIn za pomocą AI, aby zwiększyć zaangażowanie

Badanie dotyczące stanu działań marketingowych na LinkedIn wykazało, że zespoły sprzedaży nadal pomijają LinkedIn w poszukiwaniu potencjalnych klientów B2B. Ponad 90% ich wysiłków marketingowych nadal odbywa się za pośrednictwem e-maila, podczas gdy LinkedIn pozostaje na dalszym planie.

Średni wskaźnik odpowiedzi na zimne e-maile wynosi 5,1%. Wiadomości prywatne na LinkedIn osiągają ponad 10,3%, czyli dwukrotnie wyższy poziom zaangażowania.

Osoby decyzyjne są już aktywne na LinkedIn. Dlaczego więc nie potraktować LinkedIn jako głównego kanału komunikacji zewnętrznej?

W tym celu musisz zapoznać się z automatyzacją LinkedIn — wysyłaniem zaproszeń do nawiązania połączenia, planowaniem działań następczych i śledzeniem zaangażowania.

Poniżej pokazujemy, jak zautomatyzować działania w serwisie LinkedIn za pomocą AI.

Szablon planu działania ClickUp dla działań promocyjnych centralizuje cykl pracy kampanii w jednym miejscu. Kolorowe statusy, etykiety działów i flagi priorytetów sprawiają, że Twój proces jest łatwy do odczytania. Idealne rozwiązanie, gdy obsługujesz spersonalizowane wiadomości na setkach kont LinkedIn.

Dlaczego działania promocyjne na LinkedIn nadal się sprawdzają

Oto dlaczego LinkedIn nadal dominuje w generowaniu leadów B2B:

Precyzyjne kierowanie reklam: Możesz kierować reklamy do osób, które pasują do profilu Twojego idealnego klienta, używając filtrów takich jak tytuł, wielkość firmy, branża i lokalizacja, zamiast zgadywać dane demograficzne, jak na innych platformach.

Środowisko o wysokim poziomie zaangażowania: Użytkownicy logują się do serwisu LinkedIn specjalnie w celach zawodowych i biznesowych, więc są bardziej otwarci na odpowiednie możliwości biznesowe niż podczas przeglądania serwisów Instagram lub Facebook w celach rozrywkowych.

Wyższe wskaźniki odpowiedzi: średni wskaźnik akceptacji zaproszeń na LinkedIn wynosi 37%, co otwiera możliwość nawiązywania połączeń i angażowania potencjalnych klientów.

Bogate dane behawioralne: widoki profilu, zaangażowanie w posty, zmiany pracy i aktualizacje dotyczące firmy dostarczają w czasie rzeczywistym sygnałów dotyczących zainteresowania potencjalnych klientów i odpowiedniego momentu na nawiązanie kontaktu.

Ściślejsze ograniczenia automatyzacji: LinkedIn nakłada dzienne limity połączeń, aby zapobiegać spamowi i zmusić użytkowników do skupienia się na jakości, a nie ilości.

🤯 Czy wiesz, że... LinkedIn ma ponad 1,2 miliarda członków w 200 krajach i regionach na całym świecie. źródło: LinkedIn

Co jest potrzebne przed automatyzacją działań w serwisie LinkedIn

Automatyzacja LinkedIn działa najlepiej, gdy masz odpowiednią podstawę. Zanim więc zaczniesz automatyzować swoje działania, oto kilka podstawowych zasad, które powinieneś opanować.

Poznaj zasady serwisu LinkedIn

Nie da się nawiązać połączenia z każdym potencjalnym klientem za jednym zamachem. Oto zasady LinkedIn, które musisz znać, aby uniknąć ograniczeń konta i zapewnić sobie stały kontakt z klientami.

Działanie Free LinkedIn Premium LinkedIn Sales Navigator Cotygodniowe zaproszenia do nawiązania połączenia Do 100 (zalecane 80) Do 100 Do 100 Cotygodniowe zaproszenia do nawiązania połączenia (wysoki wskaźnik SSI) N/A Do 200 Do 200 Limit wiadomości z prośbą o nawiązanie połączenia 200 znaków 300 znaków 300 znaków Wiadomości z prośbą o nawiązanie połączenia (notatki) 5–10 miesięcznie Unlimited (w ramach tygodniowych limitów) Unlimited (w ramach tygodniowych limitów) Tygodniowy limit wysyłania wiadomości prywatnych ~100 wiadomości ~150 wiadomości ~150 wiadomości Długość wiadomości 8000 znaków 8000 znaków 8000 znaków Rozmiar załącznika 20 MB 20 MB 20 MB

Zignoruj te limity, a ryzykujesz tymczasowy lub stały blok konta.

👀 Czy wiesz, że... 6 marca 2025 r. dwie główne platformy do obsługi sprzedaży — Apollo. io i Seamless. ai — zniknęły z wyników wyszukiwania w serwisie LinkedIn w ramach walki z pozyskiwaniem danych za pomocą rozszerzeń przeglądarki Chrome.

Zoptymalizuj swój profil na LinkedIn

Ważne jest, abyś zbudował swoją osobistą markę na LinkedIn, która podkreśla Twoje umiejętności i opowiada Twoją wyjątkową historię.

Oto krótka lista kontrolna, która pomoże Ci zoptymalizować zarówno profil osobisty, jak i profil firmy:

Profil osobisty Strona firmy ✅ Profesjonalne zdjęcie profilowe ✅ Nagłówek podkreślający wartość ✅ Zakończona sekcja doświadczenia (z mierzalnymi wynikami) ✅ Rekomendacje ✅ Posty, które mogą zainteresować potencjalnych klientów ✅ Wysokiej jakości logo✅ Jasny slogan firmy/propozycja wartości✅ Najnowsze aktualizacje i posty firmy✅ Najważniejsze informacje o produktach i usługach✅ Dane kontaktowe i link do strony internetowej

👀 Czy wiesz, że... W 2024 r. zaangażowanie użytkowników LinkedIn wzrosło o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej platformy społecznościowej.

Określ profil idealnego klienta (ICP)

Nie możesz wysyłać zaproszeń do wszystkich. Po pierwsze, istnieje limit tygodniowy zaproszeń, a po drugie, nie zyskasz żadnych korzyści, nawiązując połączenia z nieistotnymi osobami.

Zanim zwiększysz zasięg swoich działań na LinkedIn, musisz poznać osoby, z którymi planujesz nawiązać połączenie — swój idealny profil klienta (ICP).

Oto kilka pytań, które możesz zadać, aby uzyskać bardzo szczegółowe informacje na temat swojego ICP:

W jakich firmach pracują Twoi idealni potencjalni klienci?

Jakie tytuły zajmują Twoi najlepsi klienci?

Jakie problemy aktywnie próbują rozwiązać?

Czy Twoje rozwiązanie ma na celu wsparcie start-upów czy przedsiębiorstw?

Jakie narzędzia już wykorzystują, które uzupełniają Twoje usługi?

Jaka jest lokalizacja tych firm/osób pod względem geograficznym?

Im dokładniej zdefiniujesz profil użytkownika, tym łatwiej znajdziesz potencjalnych klientów, którzy są ściśle powiązani z Twoją ofertą.

👀 Czy wiesz, że... LinkedIn Intro zostało uruchomione w październiku 2013 r. jako funkcja systemu iOS, która wstawiała informacje z profilu LinkedIn do nagłówków wiadomości e-mail. Zaledwie kilka miesięcy później, w lutym 2014 r., funkcja ta została wyłączona ze względu na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności związane z dostępem do danych e-mail. źródło: TechCrunch

Jak zautomatyzować działania w serwisie LinkedIn za pomocą AI

Skalowanie działań w serwisie LinkedIn jest trudne.

Jeśli będziesz działać zbyt szybko, ryzykujesz ograniczeniami konta. Jeśli będziesz działać zbyt wolno, Twoja baza klientów wyschnie. AI pozwala spersonalizować generowanie leadów na LinkedIn na dużą skalę. Oto, co umożliwia:

Niezwykle trafne wiadomości tworzone w ciągu kilku sekund przy użyciu AI do copywritingu

Zautomatyzowane działania następcze, które nadal wydają się ludzkie

Wszyscy potencjalni klienci są śledzeni w jednym miejscu.

Zobaczmy, jak krok po kroku zautomatyzować działania w serwisie LinkedIn za pomocą AI.

1. Ustal cele kampanii

Co chcesz osiągnąć dzięki automatyzacji LinkedIn?

Może to być rezerwowanie rozmów telefonicznych w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami. Lub promocja zawartości i zachęcanie ludzi do pobrania przewodnika. Lub zwiększanie gęstości sieci i liczby połączeń w niszowej branży lub sektorze ICP.

Niezależnie od tego, jaki jest Twój cel, określ go.

Następnie ustal mierzalne cele. Bez liczb automatyzacja nie ma sensu.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Skorzystaj z szablonu planu działania ClickUp, aby ustrukturyzować swoją kampanię promocyjną, wyznaczając jasne cele i mierzalne wyniki.

Pobierz bezpłatny szablon Usprawnij swój wysiłek w serwisie LinkedIn dzięki szablonowi planu działań ClickUp.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wyznacz cele dotyczące zadań do zrobienia każdego dnia.

Dodaj etykiety priorytetowe do każdego zadania, dodaj osobę przypisaną i status postępu.

Dodaj daty rozpoczęcia i terminy zakończenia kampanii, aby być na bieżąco.

Uwzględnij złożoność zadań i komentarze dla wszystkich interesariuszy.

2. Stwórz bazę danych potencjalnych klientów

Potrzebujesz dobrze zdefiniowanej listy potencjalnych klientów. Dlaczego?

AI może skuteczniej personalizować, oceniać i porządkować wiadomości, gdy dane bazowe są uporządkowane.

Zacznij od filtrów ICP i określ, do kogo naprawdę chcesz dotrzeć: tytule, branże, wielkość firm i regiony. Skorzystaj z LinkedIn Sales Navigator, aby zawęzić listę, używając sygnałów wskazujących na wysokie zainteresowanie, takich jak:

Osoby, które ostatnio opublikowały posty

Zmiany ról w ciągu ostatnich 90 dni

Firmy, które zwiększyły zatrudnienie lub finansowanie

Zespoły zatrudniające pracowników na role związane z Twoim produktem

Wzbogać swoją listę o podstawowe informacje kontekstowe. Obejmują one nagłówki, najnowsze posty, informacje o firmie i sygnały wskazujące na problemy, które pozwolą spersonalizować wiadomości w znaczący sposób.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Skorzystaj z ClickUp Docs, aby stworzyć jedno źródło informacji o swoich zasobach marketingowych: definicjach ICP, schematach komunikatów, zasadach automatyzacji, logice segmentacji potencjalnych klientów.

Twórz szablony działań promocyjnych, standardowe procedury operacyjne i listy kontrolne kampanii w ClickUp Documents.

Możesz osadzać zakładki, tabele, obrazy, linki, a nawet pulpity nawigacyjne, aby sformatować dokumentację dokładnie tak, jak chcesz.

Wszyscy członkowie Twojego zespołu mogą współpracować. Ustawiaj etykiety w komentarzach, zaznaczaj opinie, a nawet zamieniaj tekst bezpośrednio na zadania, aby Twoje pomysły stały się działaniami, które można śledzić.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z LinkedIn Sales Navigator, aby uzyskać rekomendacje potencjalnych klientów na podstawie zapisanych wyszukiwań. Twoje zespoły sprzedaży mogą znaleźć i nawiązać połączenie z kwalifikowanymi potencjalnymi klientami dzięki zaawansowanym filtrom, które wykraczają poza podstawowe możliwości wyszukiwania dostępne w wersji Free.

3. Twórz spersonalizowane wiadomości kontaktowe

Ogólne wiadomości e-mail wysyłane do nieznanych osób mają współczynnik odpowiedzi na poziomie 2,8%.

Dodaj odrobinę personalizacji, a wskaźnik odpowiedzi wzrośnie do 6,5%. W tym samym badaniu 73% decydentów stwierdziło, że są bardziej skłonni do reagowania na wiadomości od nieznajomych, gdy mają one charakter osobisty.

Krótko mówiąc, spersonalizowane wiadomości otrzymują więcej odpowiedzi. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie odpowiedzi na LinkedIn, wykonaj następujące proste kroki:

Odwołaj się do konkretnej rzeczy: ostatniego posta, zmiany roli lub aktualności dotyczących firmy.

Wiadomość powinna składać się z 2–3 zdań i mieć jeden jasny cel.

Zanim poprosisz o poświęcenie czasu, zaoferuj coś przydatnego (wgląd, zasoby, perspektywę).

Ręczne personalizowanie wszystkich tych wiadomości przypomina wyścig z czasem.

Wykorzystaj narzędzia AI, aby zautomatyzować ten krok.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

ClickUp Brain ułatwia personalizację.

Ta sztuczna inteligencja rozumie cały Twój system kontaktów, ponieważ znajduje się w ClickUp. To narzędzie AI ma kontekst z Twoich list, zadań, dokumentów, pól CRM i notatek.

Oznacza to, że może generować wiadomości kontaktowe, podsumowania i zadania następcze w oparciu o rzeczywisty cykl pracy, a nie ogólne przypuszczenia.

Asystent AI podsumowuje posty na LinkedIn, wyodrębnia problemy związane z rolami i wybiera kluczowe informacje, które możesz wykorzystać w swojej wiadomości.

Następnie użyj BrainGPT, aby przepisać swoją wiadomość kontaktową w różnych tonach, stworzyć krótkie wersje składające się z 2–3 zdań lub wygenerować wiele punktów widzenia (opartych na wartościach, problemach lub spostrzeżeniach). Przetestuj te warianty, aby sprawdzić, które z nich najlepiej trafiają do poszczególnych ICP.

Twórz projekty wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży przychodzącej, które odpowiadają na typowe zastrzeżenia i oferują dowody społeczne, korzystając z ClickUp Brain.

Nie zapomnij nadać zawartości generowanej przez AI bardziej ludzki charakter i dodać do wiadomości osobisty akcent, podkreślający Twoją osobowość.

Pomysły mogą pojawić się w nieoczekiwanych momentach — zaraz po przeczytaniu postu potencjalnego klienta, w trakcie rozmowy telefonicznej lub podczas przeglądania listy potencjalnych klientów.

Wpisywanie wszystkiego na klawiaturze spowalnia pracę. Rozwiązanie: funkcja Talk-to-Text w ClickUp. Dzięki funkcji Talk-to-Text możesz:

Automatycznie oznaczaj członków zespołu, zadania lub dokumenty podczas dyktowania, korzystając z kontekstowych @wzmianek i linków.

Skorzystaj z osobistego słownika, który automatycznie uzupełnia nazwy produktów, akronimy i najczęściej używane słowa, aby dyktowany tekst brzmiał jak Twój własny.

Zamień notatki głosowe na uporządkowany tekst i przypisz je jako zadania

Korzystaj z ChatGPT, Claud, Gemini i innych modeli AI bez konieczności przełączania się między aplikacjami — ograniczając rozrost AI

Uporządkuj swój CRM LinkedIn dzięki natychmiastowemu wprowadzaniu danych głosowych.

BrainGPT może również przeprowadzać wyszukiwanie w Internecie z tego samego okna, bez opuszczania obszaru roboczego.

24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niedostatecznie wykorzystywane. Oznacza to, że prawie połowa pracowników czuje się zablokowana twórczo i niedoceniana. ClickUp pomaga ponownie skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu dzięki łatwym w ustawieniu agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania w oparciu o wyzwalacze. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agent AI ClickUp może automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia postępów.

4. Wybierz swój zestaw technologii

Automatyzacja LinkedIn nie jest zadaniem dla jednego narzędzia. Różne narzędzia obsługują określone części procesu nawiązywania kontaktów. Na przykład:

Narzędzia Cel Narzędzia do wyszukiwania potencjalnych klientów LinkedIn Sales Navigator automatyzuje wyszukiwanie potencjalnych klientów na LinkedIn. Użyj go, aby znaleźć profile LinkedIn na podstawie kryteriów ICP, takich jak tytuly stanowisk, wielkość firmy, branża i filtry lokalizacji. Narzędzia do zbierania danych Niektóre z najlepszych narzędzi do automatyzacji LinkedIn, takie jak Phantombuster Lusha , przeszukują profile LinkedIn i wyodrębniają przydatne informacje, takie jak adresy e-mail, numery telefonów, dane firmowe i ostatnia aktywność. Narzędzia do nawiązywania kontaktów Expandi i Dripify umożliwiają wysyłanie spersonalizowanych wiadomości kontaktowych oraz tworzenie automatycznych sekwencji działań następczych, które są wyzwalacze w oparciu o odpowiedzi potencjalnych klientów. Narzędzia do analizy wydajności Skorzystaj z narzędzi do analizy aktywności na LinkedIn, takich jak Shield Analytics Taplio , aby przeprowadzić śledzenie wskaźników kampanii, takich jak wskaźniki akceptacji połączeń, wskaźniki otwarć wiadomości i dane dotyczące konwersji, aby pokazać, co działa. Narzędzia do śledzenia aktywności Lead Delta i WeConnect monitorują zaangażowanie potencjalnych klientów w Twój profil, zawartość i wiadomości, aby pomóc Ci ustalić priorytety działań następczych.

Kiedy dopiero zaczynasz korzystać z LinkedIn, nie potrzebujesz całego zestawu narzędzi technologicznych. Zamiast tego potrzebujesz jednego scentralizowanego obszaru roboczego do obsługi procesu.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

ClickUp, zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, gromadzi wszystkie dane dotyczące działań marketingowych. Obejmują one dane kontaktowe, dokumenty dotyczące kryteriów ICP, szablony wiadomości, dane potencjalnych klientów oraz wskaźniki wydajności.

Zaimportuj wzbogacone dane z narzędzi do automatyzacji LinkedIn do ClickUp. BrainGPT może podsumować te dane dla każdego potencjalnego klienta, wskazać problemy i wyodrębnić punkty do omówienia w wiadomościach kontaktowych.

Automatycznie aktualizuje Twój podręcznik działań marketingowych. W miarę udoskonalania sekwencji lub odkrywania skutecznych rozwiązań AI staje się Twoim asystentem ds. dokumentacji, przepisując standardowe procedury operacyjne i szablony działań marketingowych.

Oto różnica między tradycyjnymi narzędziami do automatyzacji LinkedIn a zintegrowanym obszarem roboczym:

Tradycyjny stos Zintegrowany obszar roboczy AI (ClickUp Brain) Działania w serwisie LinkedIn rozproszone w 6–10 narzędziach (Sales Nav, arkusze kalkulacyjne, szablony wiadomości, narzędzia do śledzenia) Wszystkie badania dotyczące działań promocyjnych, notatki ICP, szablony wiadomości i zadania są scentralizowane w jednym bezpiecznym hubie ClickUp. Utrata kontekstu między aplikacjami — wyszukujesz informacje w jednym narzędziu, piszesz wiadomości w innym, a postępy śledzisz w arkuszu kalkulacyjnym. Asystenci i agenci AI działają w pełnym kontekście, korzystając z Twoich dokumentów, pól CRM, zadań i sekwencji. Godziny zmarnowane na przełączanie się między narzędziami, aktualizowanie arkuszy i ręczne synchronizowanie informacji Pulpity kontrolne są automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym o statusie działań marketingowych, działaniach następczych i skuteczności wiadomości. Punktowe rozwiązanie AI bez pamięci poprzednich wiadomości lub reguł ICP AI wbudowana w zadania, dokumenty i rozmowy — przenosząca Twój ICP, szablony i reguły personalizacji wszędzie.

👀 Czy wiesz, że... LinkedIn jest zakazany lub podlega poważnym ograniczeniom w następujących krajach. Rosja: Status: Nadal zablokowany. W listopadzie 2016 r. moskiewski sąd orzekł, że serwis LinkedIn musi zostać zablokowany za naruszenie rosyjskiej ustawy o lokalizacji danych.Nadal zablokowany.

Status: Nadal zablokowane Status: Nadal zablokowane Chiny: LinkedIn zamknął swoją Status: LinkedIn nie prowadzi już pełnej działalności w zakresie usług społecznościowych ani portalu z ofertami pracy w Chinach. LinkedIn zamknął swoją główną usługę w Chinach i przeszedł na model ograniczony.LinkedIn nie prowadzi już pełnej działalności w zakresie usług społecznościowych ani portalu z ofertami pracy w Chinach.

Status: LinkedIn nie prowadzi już pełnej działalności w zakresie serwisów społecznościowych i portali z ofertami pracy w Chinach. Status: LinkedIn nie prowadzi już pełnej działalności w zakresie serwisów społecznościowych i portali z ofertami pracy w Chinach.

5. Skonfiguruj cykle pracy automatyzacji

Działania na LinkedIn nie kończą się na wysyłaniu zaproszeń do nawiązania kontaktu. Musisz prowadzić śledzenie odpowiedzi i konsekwentnie podejmować dalsze działania, aby ostatecznie przekształcić potencjalnych klientów w płacących klientów.

Kiedy zarządzasz kontaktami z setkami potencjalnych klientów, nie ma możliwości, abyś poradził sobie z tym wszystkim ręcznie. Potrzebujesz zautomatyzowanych cykli pracy opartych na AI, które będą działać nawet wtedy, gdy nie monitorujesz każdej odpowiedzi.

Jednak podczas automatyzacji pamiętaj o skonfigurowaniu następujących limitów:

Ustaw codzienne prośby o połączenie

Wysyłaj zaproszenia do nawiązania połączenia w określonych odstępach czasu

Wysyłaj wiadomości w godzinach pracy potencjalnych klientów, aby zmaksymalizować wskaźnik odpowiedzi i sprawiać bardziej ludzkie wrażenie.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Dzięki ClickUp Automatyzacjom możesz tworzyć bezkodowe cykle pracy oparte na wyzwalaczach, które aktywują się, gdy potencjalni klienci przechodzą przez różne etapy. Działają one w tle Twojego systemu kontaktów.

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Zdefiniuj reguły „jeśli to, to tamto” w automatyzacjach, które pozwolą zaoszczędzić czas i wyeliminować pominięte kroki.

Możesz na przykład skonfigurować automatyzację, aby nadawać etykietę „Połączony” natychmiast po przejściu potencjalnego klienta do statusu „Połączenie zaakceptowane”, dzięki czemu Twój system CRM będzie zawsze aktualny.

Automatyzacje można również powiązać z nadchodzącymi terminami, zmianami osób przypisanych do zadań lub nawet wydarzeniami związanymi z śledzeniem czasu pracy, dzięki czemu zadania pozostają konsekwentnie oznaczone.

⭐ Bonus: Agenci ClickUp przenoszą automatyzację na wyższy poziom. W przeciwieństwie do prostych reguł opartych na wyzwalaczach, agenci mogą wykonywać w Twoim imieniu ciągłe, wieloetapowe zadania. Możesz na przykład stworzyć agenta, który: Sprawdzaj codziennie rano swoją listę LinkedIn Outreach.

Identyfikuje potencjalnych klientów, z którymi nie nawiązano kontaktu od 3 dni.

Podsumowuje ostatnią wiadomość lub notatkę.

Tworzy zadanie o nazwie „Wyślij wiadomość uzupełniającą 2 do [potencjalnego klienta]”.

Przypisuje to zadanie do Ciebie wraz z terminem wykonania.

6. Rozpocznij, monitoruj i skaluj swoją kampanię promocyjną

Rozpocznij kampanię kontaktową na małą skalę i przetestuj jej skuteczność, zanim rozszerzysz ją na całą listę potencjalnych klientów.

Podczas tygodnia testowego monitoruj następujące kluczowe wskaźniki:

Wskaźnik akceptacji: powinien wynosić powyżej 30% dla dobrze dobranych potencjalnych klientów; niższy wskaźnik oznacza słabe dopasowanie lub słabe komunikaty.

Widoki profilu : Jeśli liczba widoków po otrzymaniu zaproszeń jest wysoka, ale wskaźnik akceptacji jest niski, sugeruje to potrzebę optymalizacji profilu.

Wskaźniki odpowiedzi: śledź, ile osób, które zaakceptowały Twoje połączenie, odpowiada na Twoją pierwszą wiadomość; staraj się osiągnąć wskaźnik odpowiedzi na poziomie 15–20%.

Gdy kampania testowa zacznie przynosić stałe wyniki, stopniowo zwiększaj jej skalę.

Stwórz wiele wariantów kampanii o wysokim stopniu powodzenia. Przetestuj różne branże, wielkości firm lub tytuły, zachowując sprawdzone szablony wiadomości i sekwencje czasowe.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby zobaczyć, nad czym już pracujesz, i przekształcić to w wykresy i diagramy.

Panele kontrolne automatycznie pobierają dane z zadań i pól, nad którymi pracujesz, aby stworzyć ujednolicony widok ogólny w Twoim obszarze roboczym.

Możesz nawet stworzyć szczegółowe wewnętrzne i zewnętrzne pulpity do raportowania dla wszystkich swoich kont. Główny pulpit dla kadry kierowniczej i indywidualne pulpity dla wszystkich SDR.

Wybierz karty pulpitu nawigacyjnego, aby dostosować pulpit do swoich potrzeb. Wyeksportuj je do formatu PDF i wyślij do odpowiednich interesariuszy.

Otrzymuj natychmiastowe podsumowania i aktualizacje AI dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

⚒️ Szybki trik: Karty AI zapewniają automatycznie aktualizowane informacje w czasie rzeczywistym bezpośrednio w panelu ClickUp. W przypadku działań promocyjnych na LinkedIn oznacza to: Dodaj kartę podsumowującą AI, aby uzyskać aktualny obraz procesu nawiązywania kontaktów (połączone, oczekujące na odpowiedź, wymagające dalszych działań).

Wrzuć kartę AI StandUp, żeby zobaczyć codzienne podsumowanie, np. potencjalnych klientów, którzy się zaangażowali, potencjalnych klientów, którzy się wycofali, albo zaległe działania następcze.

Korzystaj z karty celów AI, aby realizować cotygodniowe cele: liczbę zaproszeń do nawiązania połączenia, odpowiedzi lub umówionych spotkań. Karty AI pobierają kontekst z Twoich zadań, statusów, pól niestandardowych i notatek, a następnie generują oparte na sztucznej inteligencji podsumowanie danych.

👀 Czy wiesz, że... Według serwisu Statista ponad 84% marketerów B2B uważa, że LinkedIn zapewnia ich organizacjom największą wartość w porównaniu z innymi platformami, takimi jak Facebook i Twitter.

Sprawdzone podpowiedzi dotyczące działań na LinkedIn

Jak uniknąć ogólnych zaproszeń do nawiązania połączenia, które ludzie rozpoznają z daleka?

Używaj przemyślanych podpowiedzi, aby każda wiadomość była trafna i pomagała w wysiłku pozyskiwania potencjalnych klientów.

Oto kilka pomocnych podpowiedzi.

🤖 Podpowiedzi dotyczące wysyłania zaproszeń do nawiązania połączenia

Podpowiedź: Napisz 200-znakową notatkę, która łączy mój powód nawiązania połączenia z konkretnym szczegółem z ostatniego posta potencjalnego klienta, inicjatywy firmy lub zmiany w branży. Niech będzie to raczej obserwacja między równymi sobie, a nie prezentacja.

Podpowiedź: Stwórz krótką notatkę, w której nawiążesz do jednego nietypowego szczegółu z profilu potencjalnego klienta (np. wolontariat, dodatkowy projekt, certyfikat niszowy), aby pokazać, że naprawdę zwracasz uwagę na szczegóły. Unikaj przedstawiania jakichkolwiek ofert.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z AI w sprzedaży, to wideo pokazuje narzędzia, podpowiedzi i szablony, które możesz wykorzystać już dziś.

🤖 Podpowiedzi dotyczące pierwszej wiadomości

Podpowiedź: Napisz wiadomość składającą się z 2–3 zdań, wykorzystując wzorzec przerywający (nieoczekiwany komplement, spostrzeżenie lub obserwacja) zaczerpnięty z działalności potencjalnego klienta lub wiadomości dotyczących firmy — coś, co sprawi, że zatrzymają się i zastanowią.

Podpowiedź: Stwórz wiadomość wprowadzającą, która będzie nawiązywać do aktualnych priorytetów potencjalnego klienta w oparciu o jego rolę i ostatnią aktywność. Niech brzmi to jak przemyślana ciekawość, a nie próba nawiązania kontaktu.

Podpowiedź: Przepisz tę wiadomość, tworząc zwięzłe, przyciągające uwagę wprowadzenie, które odnosi się do konkretnych wskaźników, trendów lub zmian istotnych dla roli potencjalnego klienta.

🤖 Podpowiedzi dotyczące działań po nawiązaniu kontaktu

Podpowiedź: Sporządź wiadomość prywatną, która będzie kontynuacją rozmowy z ostatniego posta — dodaj jeden kontrowersyjny lub alternatywny punkt widzenia, aby zainicjować głębszą wymianę zdań bez konfrontacji.

Podpowiedź: Utwórz wiadomość odpowiadającą na ten post na LinkedIn, która podkreśla niuanse, o których potencjalny klient nie dokonał wzmianki, ale które doceniłby. Niech będzie ona konwersacyjna i inteligentna.

🤖 Podpowiedzi dotyczące działań następczych

Podpowiedź: Napisz wiadomość, która wnosi nową wartość, zamiast powtarzać treść pierwszej wiadomości. Wybierz jedną istotną informację z branży potencjalnego klienta i wykonaj sensowne połączenie między nią a poprzednim punktem.

Podpowiedź: Stwórz wiadomość, która zakłada pozytywne intencje (osoby te są zajęte), zawiera krótką informację i zadaje pytanie, na które chętnie odpowiedzą, nie wywierając na nich presji.

🤖 Podpowiedzi oparte na analizie danych

Podpowiedź: Sporządź wiadomość, w której udostępnisz konkretny trend lub sygnał istotny dla ich roli, poparty jednym zdaniem w wsparciu dla tej roli. Wiadomość powinna sprawiać wrażenie, że warto ją zamieścić jako zakładkę, a nie ignorować.

Podpowiedź: Stwórz wiadomość prywatną opartą na spostrzeżeniach, która zawiera mikrotrend z ostatnich 30 dni w danej branży i przedstawia go jako przemyślaną obserwację. Bez sprzedaży.

🤖 Podpowiedzi dotyczące rozpoczynania rozmowy

Podpowiedź: Sformułuj wiadomość prywatną zawierającą przemyślane, niszowe pytanie oparte na doświadczeniu potencjalnego klienta, etapie rozwoju firmy lub ostatnich sukcesach — coś, na co chętnie odpowie, ponieważ świadczy to o prawdziwej ciekawości.

Podpowiedź: Napisz krótkie wprowadzenie, które tworzy połączenie między jednym elementem ich przeszłych doświadczeń a czymś istotnym, co dzieje się obecnie w ich branży.

Najlepsze praktyki dotyczące działań w serwisie LinkedIn z wykorzystaniem AI

AI ułatwia działania w serwisie LinkedIn, ale stawka jest wyższa niż kiedykolwiek.

Wszyscy mają dostęp do tych samych narzędzi. Oznacza to, że jeśli nie dostarczysz hiperpersonalizowanych wiadomości, Twoje działania nie zostaną zauważone.

1. Twórz wszystkie wiadomości na LinkedIn w oparciu o prawdziwe spostrzeżenia.

AI działa najlepiej, gdy ma coś konkretnego, na czym może się oprzeć. Podaj jej kontekst dotyczący docelowych odbiorców, w tym ich ostatnie posty, zmiany w roli, trendy w zatrudnianiu lub inne szczegóły zebrane w CRM LinkedIn.

Poproś o wygenerowanie wiadomości na LinkedIn, która odzwierciedla te sygnały. Dzięki tym danym będziesz zaskoczony, jak bardzo ludzka brzmi wiadomość na LinkedIn.

2. Dbaj o bezpieczeństwo swojego konta LinkedIn, przestrzegając limitów serwisu

Platformy oparte na AI i automatyzacji mogą sprawić, że działania na LinkedIn będą wydawały się łatwe, ale algorytm LinkedIn karze wszelkie działania, które wyglądają nienaturalnie.

Nie przekraczaj tygodniowych limitów zaproszeń, unikaj nagłych wzrostów liczby wiadomości i rozłóż aktywność na cały dzień, aby naśladować normalne zachowanie użytkownika.

Jeśli zarządzasz wieloma kontami LinkedIn w swoim zespole (dla SDR, założycieli lub członków mających kontakt z klientami), upewnij się, że każde konto przestrzega własnych bezpiecznych limitów. Każde konto musi zachować własny rytm wysyłania wiadomości, okres rozgrzewki i codzienny wzorzec aktywności.

3. Wykorzystaj narzędzie do wyszukiwania potencjalnych klientów na LinkedIn, aby zwiększyć dokładność

LinkedIn Sales Navigator lub dowolne narzędzie do pozyskiwania klientów LinkedIn powinno pomóc Ci dotrzeć do lepszych potencjalnych klientów, a nie do większej liczby potencjalnych klientów.

AI może oceniać potencjalnych klientów, wyodrębniać kontekst i wykrywać pozytywne sygnały, gdy dane wejściowe dotyczące targetowania są precyzyjne. Nawet doskonała personalizacja nie jest w stanie naprawić złej listy.

AI może tworzyć wstępy, podsumowywać profile, przepisywać wiadomości i generować mikro-wnioski.

Uważaj, aby Twoje działania nie stały się spamem. Korzystaj z narzędzi automatyzacji LinkedIn do działań następczych, sekwencjonowania i wzbogacania treści, ale zachowaj ludzką logikę i ton wiadomości.

5. Dostosuj każdy kontakt do sceny, roli i pilności Twojej grupy celu

Kierownictwo najwyższego szczebla reaguje na strategię, kierownictwo średniego szczebla reaguje na praktyczność, a operatorzy reagują na szczegóły. Poproś AI o dostosowanie tonu, wartości i punktu widzenia w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Działania na LinkedIn działają najlepiej, gdy Twoja wiadomość pasuje do aktualnych wyzwań potencjalnego klienta.

6. Wykorzystaj AI do zbadania wielu perspektyw

Kiedy przeprowadzasz automatyzację poszukiwania potencjalnych klientów na LinkedIn, poproś AI o kilka wersji wiadomości. Mogą one być oparte na spostrzeżeniach, problemach lub kontrargumentach.

Zidentyfikuj najsilniejszy pomysł i stwórz hiperpersonalizowaną wiadomość, która z większym prawdopodobieństwem wyróżni się w zatłoczonej skrzynce odbiorczej.

Zasada Co należy zrobić Dlaczego to ma znaczenie Opieraj każdą wiadomość na prawdziwych spostrzeżeniach Wykorzystaj AI w konkretnym kontekście: najnowsze posty, zmiany w roli, notatki CRM lub pozytywne sygnały, aby generować spersonalizowane wiadomości. Więcej kontekstu = bardziej ludzki, trafny i wysokiej jakości kontakt. Przestrzegaj limitów LinkedIn, aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta Trzymaj się naturalnych wzorców aktywności LinkedIn; rozkładaj działania; zapewnij każdemu kontu własną rozgrzewkę i rytm. Zapobiega blokadom, ograniczeniom i chroni dostarczalność. Korzystaj z narzędzi do wyszukiwania potencjalnych klientów, aby uzyskać dokładność, a nie ilość Skorzystaj z Sales Navigator lub swojego narzędzia do wyszukiwania potencjalnych klientów, aby doprecyzować dopasowanie do celu; pozwól AI ocenić potencjalnych klientów i wyodrębnić sygnały. Nawet najlepsza personalizacja nie naprawi złej listy. Traktuj narzędzia do automatyzacji jako pomocników, a nie zamienniki Wykorzystaj automatyzację do działań następczych, sekwencjonowania i wzbogacania treści, zachowując ludzką logikę i ton wiadomości. Pozwala uniknąć spamu i zachować autentyczność. Dostosuj działania marketingowe do roli, etapu i pilności Poproś AI o dostosowanie tonu i podejścia: strategia dla kadry kierowniczej, praktyczność dla menedżerów, szczegóły dla operatorów. Trafność zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi. Wykorzystaj AI, aby zbadać różne perspektywy Stwórz różne warianty (oparte na spostrzeżeniach, problemach lub kontrargumentach) i wybierz najlepszy pomysł. Pomaga wyróżnić Twoją wiadomość w zatłoczonej Skrzynce odbiorczej.

Usprawnij działania marketingowe na LinkedIn dzięki ClickUp

Najlepsze wiadomości na LinkedIn to takie, które sprawiają wrażenie, jakby pochodziły od Ciebie.

Narzędzia do automatyzacji LinkedIn pomogą Ci je wysłać.

ClickUp pomaga zarządzać całym systemem — sekwencjami, notatkami, haczykami personalizacji, przepisywaniem przez AI i działaniami następczymi.

Co powstrzymuje Cię przed automatyzacją działań w serwisie LinkedIn? Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie ClickUp i zacznij działać.