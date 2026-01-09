Najlepsze alternatywy dla przeglądarki Comet, które warto wypróbować w 2026 roku

Nowoczesne przeglądarki nie są już tylko pasywnymi oknami na internet. Są one hubami wydajności, asystentami AI, pomocnikami badawczymi i narzędziami zapewniającymi prywatność w jednym.

Przeglądarka Comet Browser próbowała na nowo zdefiniować to doświadczenie, ale dla wielu użytkowników jej warstwa AI nadal wydaje się raczej eksperymentalna niż niezbędna.

Dlatego w tym przewodniku przedstawiono najlepsze alternatywy dla przeglądarki Comet Browser, które oferują inteligentniejsze funkcje AI i lepszą wydajność.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla przeglądarki Comet Browser

Chociaż użytkownicy uwielbiają koncepcję przeglądania stron internetowych w przeglądarce Comet opartej na AI, w praktyce często uznają ją za mniej rewolucyjną.

Oto niektóre limity tego narzędzia:

Brak integracji : Oferuje ograniczone natywne połączenia z platformami do zarządzania projektami, dokumentacją i współpracą, co powoduje utrudnienia dla użytkowników, którzy polegają na ściśle powiązanych cyklach pracy.

Ograniczone możliwości dostosowywania : nie zapewnia szczegółowej kontroli nad rozszerzeniami, układami, skrótami ani automatyzacją.

Niespójna wydajność: powoduje problemy ze stabilnością i wydajnością u użytkowników, którzy korzystają z wielu zakładek, rozszerzeń lub cykli pracy wspomaganych AI.

Brak wbudowanego systemu zwiększającego wydajność: Brak funkcji zarządzania zadaniami, śledzenia celów, agentów AI, synchronizacji kontekstu między urządzeniami itp.

Alternatywy dla przeglądarki Comet w skrócie

Najlepsze alternatywy dla przeglądarki Comet Browser

Przyjrzyjmy się szczegółowo najlepszym alternatywom dla przeglądarki Comet 🔍

1. Arc Browser (najlepsza przeglądarka do uporządkowanego, nowoczesnego przeglądania stron)

przez przeglądarkę Arc Browser

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które mają obecnie otwarte około 47 kart, przeglądarka Arc Browser może być dobrym wyborem. Oferuje ona świetną funkcję: przestrzenie. Są to dedykowane obszary robocze, które wyraźnie oddzielają konteksty przeglądania. Przydziel jeden do pracy, jeden do projektów osobistych, a jeden do dodatkowej działalności, którą chcesz rozwijać. Każda przestrzeń ma własne karty, zakładki, a nawet motywy.

Ponadto Arc całkowicie rezygnuje z poziomych zakładek na rzecz pionowego paska bocznego, który pozwala zobaczyć zawartość każdej zakładki.

Pasek poleceń poprawia nawigację i kontrolę dzięki wyszukiwaniu w stylu Spotlight, które poprawia komfort przeglądania stron internetowych. Za pomocą jednego skrótu klawiaturowego możesz natychmiast przejść do dowolnej otwartej zakładki, przypiętej strony, zakładki lub akcji przeglądarki.

Najlepsze funkcje przeglądarki Arc Browser

Uruchom mini przeglądarkę, aby szybko wyszukiwać informacje bez zakłócania bieżącego cyklu pracy dzięki Little Arc .

Personalizuj strony internetowe za pomocą funkcji Boosts , które pozwalają modyfikować wygląd i działanie stron pod względem wizualnym i funkcjonalnym.

Przeprowadź burzę mózgów w sposób wizualny, korzystając z Easels, czyli przestrzeni przypominających Tablicę do notatek, zrzutów ekranu i elementów projektu.

Limit przeglądarki Arc Browser

Jest to przede wszystkim aplikacja przeznaczona na komputery stacjonarne, przy czym wersja na komputery Mac jest znacznie lepsza od wersji na komputery z systemem Windows pod względem funkcji i stabilności.

Ceny przeglądarki Arc Browser

Free

Oceny i recenzje przeglądarki Arc Browser

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... „Prywatne przeglądanie ” zostało po raz pierwszy wprowadzone przez przeglądarkę Safari firmy Apple w 2005 roku. Dopiero kilka lat później funkcję tę wprowadziły przeglądarki Chrome i Firefox.

2. Google Chrome (najlepszy pod względem szybkości i wsparcia dla rozszerzeń)

przez Google Chrome

Google Chrome oferuje ogromny ekosystem rozszerzeń przeglądarki, a jego podstawa oparta na Chromium zapewnia kompatybilność między platformami i częste aktualizacje zabezpieczeń. Czasami właśnie tej niezawodności potrzebujesz.

Biblioteka rozszerzeń platformy obejmuje wszystko: blokowanie czynników rozpraszających uwagę, dodawanie adnotacji do plików PDF, a nawet automatyzację powtarzalnych zadań. Jej sklep internetowy oferuje tysiące rozwiązań, sprawdzonych w praktyce przez miliony użytkowników (nic dziwnego, że użytkownicy mówią „Po prostu wyszukaj to w Google, prawda?”).

Synchronizacja między urządzeniami również przebiega płynnie. Twoje karty, zakładki, hasła i historia są dostępne wszędzie. A jeśli jesteś programistą, Chrome DevTools oferuje zaawansowane narzędzia do debugowania, analizy wydajności, kontroli sieci i testowania responsywnego projektowania.

Najlepsze funkcje przeglądarki Google Chrome

Przesyłaj zakładki lub cały pulpit bezpośrednio do Chromecasta lub telewizorów smart, aby zapewnić płynną współpracę.

Uzyskaj wbudowaną ochronę przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem, sandboxing, automatyczne aktualizacje i alerty o naruszeniu hasła.

Korzystaj ze zintegrowanych usług Google, takich jak Google Translate do natychmiastowego tłumaczenia stron oraz Google Safe Browsing , która wyświetla ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych stron w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia przeglądarki Google Chrome

Jego menedżer haseł nie rozróżnia haseł od jednorazowych kodów OTP, co sprawia, że płatności online są nieefektywne.

Ceny przeglądarki Chrome

Free

Oceny i recenzje przeglądarki Google Chrome

G2: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat przeglądarki Chrome?

Według recenzenta Capterra:

Istnieje wiele aplikacji do przeglądania stron internetowych, ale najbardziej podoba mi się Chrome ze względu na jego prostotę i intuicyjny interfejs użytkownika. Podobały mi się takie funkcje, jak przeglądanie w kartach, zakładki, zaawansowany pasek wyszukiwania, a także doskonała wyszukiwarka Chrome, która ułatwia znalezienie potrzebnych informacji...

Istnieje wiele aplikacji do przeglądania stron internetowych, ale najbardziej podoba mi się Chrome ze względu na jego prostotę i intuicyjny interfejs użytkownika. Podobały mi się takie funkcje, jak przeglądanie w kartach, zakładki, zaawansowany pasek wyszukiwania, a także doskonała wyszukiwarka Chrome, która ułatwia znalezienie potrzebnych informacji...

🧠 Ciekawostka: Google Chrome został wprowadzony na rynek w 2008 roku wraz z komiksem! Google opublikowało 38-stronicowy komiks ilustrujący działanie przeglądarki Chrome. Oto jak to wyglądało: za pośrednictwem Google Books

📚 Więcej informacji: Najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność

3. Microsoft Edge (najlepszy do wydajności wspomaganej AI)

za pośrednictwem przeglądarki Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot łączy szybkość i kompatybilność przeglądarki Edge opartej na silniku Chromium z wbudowaną generatywną sztuczną inteligencją ukierunkowaną na wydajność. Pasek boczny zapewnia pomoc w czasie rzeczywistym w zakresie podsumowywania stron, generowania zawartości, odpowiadania na pytania i automatyzacji zadań internetowych. Jest głęboko zintegrowany z pakietem Microsoft 365 dla wydajności biznesowej.

Jego integracja z przedsiębiorstwem wyróżnia go spośród innych przeglądarek, takich jak Comet. Edge Copilot łączy się z istniejącymi cyklami pracy. Jeśli Twoja firma korzysta z narzędzi Microsoft, ta przeglądarka oparta na AI stanie się częścią Twojego ekosystemu.

Może on tworzyć szkice wiadomości e-mail w programie Outlook, generować raporty na podstawie danych firmowych, pobierać informacje z dokumentów SharePoint oraz usprawniać pracę dzięki inteligentnym skrótom. Wszystko to przy zachowaniu zgodności z polityką bezpieczeństwa i zgodności na poziomie przedsiębiorstwa.

Najlepsze funkcje przeglądarki Microsoft Edge

AI Copilot , dostępnego z dedykowanego paska bocznego w przeglądarce Edge. Wykorzystaj sztuczną inteligencję do zwiększenia wydajności , tworząc szkice, podsumowania i analizy zawartości za pomocą wbudowanego, dostępnego z dedykowanego paska bocznego w przeglądarce Edge.

Aktywuj funkcję Immersive Reader, aby czytać bez rozpraszania uwagi, upraszczając strony internetowe do przejrzystych formatów.

Organizuj badania, obrazy i notatki, synchronizuj je między urządzeniami i eksportuj do programu Word lub Excel za pomocą funkcji Kolekcje .

Ograniczenia przeglądarki Microsoft Edge

Czasami zawiesza się podczas wykonywania niektórych zadań (skryptów).

Ceny przeglądarki Microsoft Edge

Free

Oceny i recenzje przeglądarki Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (ponad 320 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 540 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat przeglądarki Microsoft Edge?

Od recenzenta G2:

Najbardziej pomocna jest dla mnie szybkość działania tej przeglądarki jako wyszukiwarki. Większość urządzeń, z których korzystam, domyślnie używa innej przeglądarki, więc muszę celowo wybierać Edge, ale ogólnie mam z nią tylko pozytywne doświadczenia.

Najbardziej pomocna jest dla mnie szybkość działania tej przeglądarki jako wyszukiwarki. Większość urządzeń, z których korzystam, domyślnie używa innej przeglądarki, więc muszę celowo wybierać Edge, ale ogólnie mam z nią same pozytywne doświadczenia.

Czy jesteś ofiarą rozrostu pracy? Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak zgromadzić wszystkie swoje zadania w jednym miejscu i zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo ⏰.

4. Sigma OS (najlepszy do wielozadaniowości i organizacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Sigma OS

Sigma OS optymalizuje przeglądanie stron internetowych dzięki wielozadaniowości i optymalizacji cyklu pracy. Organizuje obszary robocze jak tablica projektowa, umożliwiając grupowanie zakładek jako zadań, przełączanie się między „sesjami”, a nawet ustawianie automatycznego zamykania zakładek po zakończeniu pracy.

Zamiast polegać na AI, które kieruje przeglądaniem, otrzymujesz dedykowane narzędzia, które pomagają zachować porządek i skupienie. Płynne przełączanie pozwala na płynne przechodzenie między zadaniami i projektami za pomocą interfejsu opartego na klawiaturze. Dzięki stałemu kontekstowi zakładki zachowują się bardziej jak zadania niż tymczasowe strony.

Dodatkowo skróty klawiszowe zwiększające wydajność, inteligentne grupowanie zakładek i zaawansowane przeglądanie na podzielonym ekranie sprawiają, że jest to dobry wybór dla zapracowanych profesjonalistów.

Najlepsze funkcje Sigma OS

Użyj funkcji Look it up , aby skompilować kompleksowe strony podsumowujące z wielu źródeł internetowych.

Uzyskaj podgląd linków po najechaniu kursorem za pomocą Command-Hover , aby szybko uzyskać informacje bez konieczności otwierania nowych zakładek.

Dostosuj wygląd za pomocą Magic Theme, który dopasowuje kolory przeglądarki do aktualnej strony internetowej, zapewniając estetyczne zrzuty ekranu.

Limity systemu Sigma OS

Narzędzie nie oferuje wsparcia dla rozbudowanych bibliotek rozszerzeń dostępnych w przeglądarkach Chrome lub Edge.

Ceny Sigma OS

Free

Personal Pro: 20 USD/miesiąc

Personal Max: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sigma OS

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja może zaoszczędzić im 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że może to dać 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

5. Przeglądarka Brave (najlepsza pod względem wysokiego poziomu prywatności i blokowania reklam)

przez przeglądarkę Brave Browser

Twoje dane są wszędzie. Każda strona internetowa śledzi Cię, a nawet tworzy profil Twoich nawyków przeglądania. Brave domyślnie blokuje reklamy, trackery i pliki cookie stron trzecich.

Bez skryptów do śledzenia i sieci reklamowych ładujących się w tle strony wyświetlają się szybko. Narzędzie wykorzystuje również zaawansowane zabezpieczenia prywatności, takie jak losowe generowanie odcisków palców i HTTPS Everywhere.

Dodatkowo zawiera Leo, połączonego asystenta AI, który przetwarza zapytania lokalnie, gdy jest to możliwe. W ten sposób uzyskujesz wgląd w AI bez wysyłania historii przeglądania gdzie indziej.

Najlepsze funkcje przeglądarki Brave

Chroń swoją prywatność dzięki Brave Shields , które domyślnie blokują reklamy, trackery i pobieranie odcisków palców.

Przeglądaj strony anonimowo, korzystając z prywatnych okien z wbudowanym dostępem do sieci Tor.

Prowadź prywatne rozmowy wideo za pomocą Brave Talk, który jest bezpośrednio zintegrowany z przeglądarką.

Ograniczenia przeglądarki Brave Browser

Jego agresywne blokowanie czasami uniemożliwia działanie stron, które chcą Cię śledzić.

Ceny przeglądarki Brave Browser

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje przeglądarki Brave Browser

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 340 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat przeglądarki Brave Browser?

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Najbardziej podoba mi się funkcja „bez reklam” przeglądarki Brave, która sprawia, że przeglądanie stron jest przejrzyste. Interfejs użytkownika jest bardzo dobry, przejrzysty i łatwy w obsłudze, co znacznie ułatwia nawigację. Dodatkowo pomaga również w szybkim przeglądaniu stron.

Najbardziej podoba mi się funkcja „bez reklam” przeglądarki Brave, która sprawia, że przeglądanie stron jest przejrzyste. Interfejs użytkownika jest bardzo dobry, przejrzysty i łatwy w obsłudze, co znacznie ułatwia nawigację. Dodatkowo pomaga również w szybkim przeglądaniu stron.

📚 Więcej informacji: Najlepsze rozszerzenia AI dla przeglądarki Chrome, które zwiększą codzienną wydajność

6. DuckDuckGo (najlepszy wybór dla osób wymagających ścisłej prywatności domyślnie)

za pośrednictwem DuckDuckGo

Przeglądarki takie jak Comet wymagają znacznego dostępu do danych, aby działać prawidłowo. Przeglądarka DuckDuckGo nie wpisuje się w ten paradygmat.

Dba o prywatność, domyślnie blokując trackery, szyfrując wyszukiwania i zapewniając anonimowe przeglądanie. W przeciwieństwie do innych przeglądarek, nigdy nie zapisuje historii wyszukiwania ani danych użytkownika, a także integruje HTTPS Everywhere, aby zapewnić bezpieczne połączenia.

Blokada reklam przeglądarki automatycznie usuwa natrętne elementy, a panel prywatności pomaga monitorować śledzenie witryn w czasie rzeczywistym. Witryny internetowe otrzymują prostą ocenę prywatności (A–F), dzięki czemu można szybko sprawdzić, w jakim stopniu dana witryna szanuje prywatność użytkowników, i zdecydować, czy chcesz kontynuować przeglądanie tej witryny.

Najlepsze funkcje DuckDuckGo

Natychmiastowe czyszczenie danych przeglądania za pomocą jednego kliknięcia przycisku Fire Button , który usuwa pliki cookie, historię i trackery.

Aktywuj Global Privacy Control (GPC) , czyli standard prywatności, który automatycznie sygnalizuje stronom internetowym, aby nie prowadziły śledzenia ani nie udostępniały Twoich danych.

Użyj skrótów Bangs , aby wyszukiwać lub przechodzić bezpośrednio do tysięcy konkretnych stron internetowych za pomocą szybkiej komendy.

Limits of DuckDuckGo

Przestarzały interfejs i brak zaawansowanych narzędzi w porównaniu z innymi przeglądarkami, co sprawia, że wyniki wyszukiwania są mniej trafne.

Ceny DuckDuckGo

Free

Usługa subskrypcji cztery w jednym: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje DuckDuckGo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat DuckDuckGo?

Recenzent serwisu Capterra napisał:

Koncentruje się całkowicie na prywatności użytkowników. W 100%. Bardzo podoba mi się fakt, że istnieje opcja połączenia się z różnymi domenami na całym świecie, a także przycisk płomienia, który usuwa (i to naprawdę usuwa) informacje, dzięki czemu można swobodnie przechodzić między stronami.

Koncentruje się całkowicie na prywatności użytkowników. W 100%. Bardzo podoba mi się fakt, że istnieje opcja połączenia się z różnymi domenami na całym świecie, a także przycisk płomienia, który usuwa (i to naprawdę usuwa) informacje, dzięki czemu można swobodnie przechodzić między stronami.

Nacisk na projekt i doświadczenie

7. Przeglądarka Dia (najlepsza do minimalistycznego użytkowania bez rozpraszania uwagi)

za pośrednictwem przeglądarki Dia Browser

Przeglądarka Dia została opracowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekiwali prostego interfejsu przy zachowaniu zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność. Otrzymujesz pionowe zakładki, zarządzanie obszarami roboczymi i skróty klawiaturowe, ale w minimalistycznym opakowaniu.

System umiejętności tego narzędzia pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję do automatycznego streszczania artykułów, tworzenia szkiców wiadomości e-mail w Twoim stylu, generowania przewodników do nauki lub wykonywania specjalistycznych zadań. Możesz samodzielnie uczyć się lub prosić o wyjaśnienia i ćwiczyć zadania z dowolnego tematu podczas przeglądania stron internetowych. Ponadto osobowość i ton chatbota AI można dostosować do własnego stylu.

Rozmowy, historia i inne dane osobowe są szyfrowane i przechowywane lokalnie. Do zaufanych partnerów wysyłane są tylko minimalne informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi.

Najlepsze funkcje przeglądarki Dia Browser

Natychmiastowa interakcja dzięki rozmowom AI osadzonym obok zakładek, zapewniającym szybkie odpowiedzi.

Write for me w przeglądarce AI, dostępnym bezpośrednio podczas pisania. Przyspiesz tworzenie zawartości dzięki sugestiom tekstowym funkcjiw przeglądarce AI, dostępnym bezpośrednio podczas pisania.

Szybko generuj cytaty, fiszki, CV i budżety dzięki wbudowanym skrótom AI.

Ograniczenia przeglądarki Dia Browser

Jest on dostępny tylko w systemie macOS z Apple Silicon (M1 i nowsze wersje), co wprowadza limit dla użytkowników systemów Windows i Linux.

Ceny przeglądarki Dia Browser

Free

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje przeglądarki Dia Browser

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Prefiks „www”, który nadal widzimy w adresach URL, jest w rzeczywistości opcjonalny. Była to tylko konwencja nazewnicza, a nie wymóg techniczny.

8. Opera Neon (najlepsza dla kreatywnego, eksperymentalnego interfejsu)

za pośrednictwem Opera Neon

Kolejna pozycja na naszej liście to Opera Neon. Jest to cyfrowy asystent oparty na AI, który pełni również funkcję przeglądarki. Platforma posiada kreatywny i eksperymentalny interfejs oparty na narzędziach do automatyzacji przeglądarki. Zawiera Chat, Do i Make (wiele asystentów AI), które pozwalają użytkownikom na prowadzenie rozmów, automatyzację zadań internetowych i tworzenie aplikacji, które można udostępniać bezpośrednio w przeglądarce.

Interfejs również jest inny. Zakładki wyglądają jak bąbelki, układy są atrakcyjne wizualnie, a wszystko wydaje się dynamiczne. Dzięki inteligencji opartej na chmurze narzędzie może nawet pracować nad zadaniami, gdy użytkownik jest offline.

Najlepsze funkcje przeglądarki Opera Neon

Komunikuj się bezpośrednio w przeglądarce dzięki zintegrowanej funkcji przesyłania wiadomości.

Wykorzystaj funkcję wielozadaniowości, oglądając wideo w wyskakujących okienkach odtwarzacza podczas przeglądania stron internetowych.

Szybko przechwytuj i zapisuj zrzuty ekranu stron internetowych w celu wykorzystania ich w przyszłości lub udostępniania innym.

Limity przeglądarki Opera Neon

Niespójne lub brakujące standardowe skróty klawiaturowe

Ceny przeglądarki Opera Neon

Standard: 19,90 USD

Oceny i recenzje przeglądarki Opera Neon

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Termin „wojna przeglądarek ” powstał w latach 90. podczas rywalizacji między Netscape Navigator a Internet Explorer. W tamtych czasach Netscape był dominującą przeglądarką, posiadającą ponad 80% udziału w rynku. Jednak gdy Microsoft dołączył Internet Explorer do każdego komputera z systemem Windows za darmo, konkurencja stała się bardziej intensywna.

9. Zen Browser (najlepsza przeglądarka do codziennego przeglądania stron internetowych)

za pośrednictwem przeglądarki Zen Browser

Przeglądarka Zen została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie estetyczny wygląd i płynne przeglądanie stron internetowych na co dzień. Interfejs jest minimalistyczny, dzięki czemu można skupić się na najważniejszych zadaniach dzięki płynnym przejściom i uporządkowanym paskom narzędzi. Dostępny jest tryb czytania, szybkie dodawanie zakładek i subtelne integracje zwiększające wydajność.

Spersonalizuj swoją przeglądarkę, korzystając z kolorów tła, motywów, gradientów, rozmiarów elementów i rozmieszczenia układu. Ponadto platforma umożliwia importowanie niestandardowego kodu CSS za pośrednictwem plików Chrome użytkownika, aby przekształcić funkcjonalność przeglądarki poza domyślną.

Zen Mods to lekkie, tworzone przez użytkowników rozszerzenia, które poszerzają zarówno możliwości projektowe, jak i funkcjonalne. Dzięki temu otrzymujesz często aktualizowane, tworzone przez użytkowników dodatki, które poprawiają zarówno wygląd, jak i użyteczność. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest Zen Glance, która pozwala szybko przeglądać linki za pomocą nakładanych okien, ułatwiając wielozadaniowość i wyszukiwanie informacji.

Najlepsze funkcje przeglądarki Zen Browser

Użyj trybu kompaktowego, aby ukryć pasek boczny zakładek, gdy nie jest potrzebny.

Zoptymalizuj wydajność dzięki mniejszemu zużyciu pamięci i lepszej wydajności termicznej w porównaniu z konkurencją.

Edytuj pliki PDF za pomocą wbudowanego redaktora z funkcją dodawania adnotacji, wstawiania obrazów i intuicyjnym interfejsem.

Ograniczenia przeglądarki Zen Browser

Nie ma mobilnej wersji przeglądarki Zen Browser, co ogranicza ciągłość działania dla użytkowników, którzy polegają na synchronizacji między urządzeniami.

Ceny przeglądarki Zen Browser

Free

Oceny i recenzje przeglądarki Zen Browser

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Przeglądanie w zakładkach, funkcja umożliwiająca otwieranie wielu stron internetowych w jednym oknie, powstała w 1994 r., kiedy to mało znana przeglądarka InternetWorks (firmy BookLink Technologies) po raz pierwszy wprowadziła tę koncepcję poprzez interfejs MDI (Multiple Document Interface).

10. Vivaldi (najlepsza do niestandardowej personalizacji i kontroli)

za pośrednictwem Vivaldi

Podczas gdy Comet jest asystentem AI, który wykonuje zadania za Ciebie, Vivaldi oferuje zestaw narzędzi, dzięki którym możesz stworzyć dokładnie to, czego potrzebujesz. Jest to solidne narzędzie dla użytkowników poszukujących głębokiej personalizacji i szczegółowej kontroli nad każdym aspektem przeglądania stron internetowych.

Możesz dostosować prawie wszystko, w tym zmienić układ zakładek (poziomy lub pionowy), grupować zakładki dla usystematyzowanych cykli pracy oraz dzielić ekran za pomocą kafelków zakładek. Dostosuj motywy kolorystyczne, skróty nawigacyjne, a nawet skonfiguruj gesty ruchowe.

Dodatkowo narzędzie zawiera wbudowany panel notatek, narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu, kalendarz i klienta poczty e-mail. Podczas gdy Comet stosuje podejście oparte na sztucznej inteligencji, Vivaldi zapewnia elementy niezbędne do ręcznego tworzenia środowiska przeglądania.

Najlepsze funkcje przeglądarki Vivaldi

Zadbaj o prywatność, blokując moduły śledzące, kontrolując synchronizację danych i rezygnując z analityki.

Zoptymalizuj wydajność, hibernując nieużywane zakładki, aby zmniejszyć zużycie pamięci i procesora.

Zapisz całe okna przeglądarki, aby później je przejrzeć lub przywrócić, korzystając z funkcji migawek.

Ograniczenia przeglądarki Vivaldi

Użytkownicy skarżą się, że przeglądarka zawiesza się podczas przeglądania w trybie incognito.

Ceny przeglądarki Vivaldi

Free

Oceny i recenzje przeglądarki Vivaldi

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat przeglądarki Vivaldi?

Od użytkownika Capterra:

Moim zdaniem najlepszą funkcją tej przeglądarki jest zarządzanie zakładkami, które można przenosić w dowolne miejsce.

Moim zdaniem najlepszą funkcją tej przeglądarki jest zarządzanie zakładkami, które można przenosić w dowolne miejsce.

Przeglądarka oparta na AI

11. Arc Search (najlepszy do szybkich odpowiedzi opartych na AI)

za pośrednictwem Arc Search

Arc Search to przeglądarka mobilna firmy Arc Browser. Skupia się ona na jednym: pomaga szybko znaleźć i zrozumieć informacje. Funkcja Browse for Me podsumowuje wiedzę z całej sieci, dostarczając zwięzłe odpowiedzi w uproszczonym pasku bocznym.

Platforma integruje również zaawansowane modele AI, które obsługują zapytania w formie konwersacji, filtrują wyniki pod kątem trafności i oferują szybkie linki umożliwiające głębszą eksplorację.

Kluczową różnicą w stosunku do Comet jest to, że Arc Search jest narzędziem badawczym, a nie narzędziem do wykonywania zadań. Dzięki temu jest ono cenne dla badaczy, studentów i wszystkich osób, które intensywnie korzystają z Internetu.

Najlepsze funkcje Arc Search

Podsumowuj strony internetowe za pomocą funkcji Pinch to Summarize , która skraca długie artykuły do zwięzłych, generowanych przez AI przeglądów.

Angażuj się w rozmowy w języku naturalnym, korzystając z Call Arc, który umożliwia interakcje głosowe z wykorzystaniem AI, imitujące rozmowę telefoniczną.

Automatycznie archiwizuj stare zakładki, aby Twoja przeglądarka była uporządkowana.

Limit wyszukiwania Arc

Problemy z wydajnością mogą pojawić się w przypadku zbyt dużej liczby zakładek lub aplikacji internetowych wymagających dużej ilości zasobów.

Ceny Arc Search

Free

Oceny i recenzje Arc Search

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Zautomatyzuj działania przeglądarki internetowej dzięki ClickUp

Dzisiejsza praca nie działa.

Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone między niepołączonymi narzędziami, które spowalniają naszą pracę.

ClickUp ogranicza rozproszenie narzędzi, łącząc projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Oto, w jaki sposób ClickUp łączy wszystko, czego potrzebujesz:

Wprowadź internet do swojego obszaru roboczego

Rozszerzenie ClickUp dla przeglądarki Chrome pozwala przechwytywać informacje z dowolnego miejsca w Internecie i przenosić je do obszaru roboczego ClickUp.

Zamień historię przeglądania w przydatne informacje dzięki rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome.

Załóżmy, że czytasz artykuł zawierający spostrzeżenia dotyczące Twojej następnej kampanii. Nie ma potrzeby przełączania się między kontekstami, wystarczy:

Dodaj stronę do zakładek i zamień ją w zadanie ClickUp z tytułem, URL i zrzutem ekranu.

Śledź czas bezpośrednio z poziomu przeglądarki podczas wyszukiwania informacji lub pisania.

Rób i opisuj zrzuty ekranu , w tym rysuj, rozmywaj lub zaznaczaj je, zanim dodasz je jako załącznik do komentarza.

Dodawaj notatki lub przypomnienia za pomocą zsynchronizowanego notatnika ClickUp , dostępnego z dowolnej strony.

Dołączaj wiadomości e-mail z Gmaila bezpośrednio do zadań, dzięki czemu Twoja skrzynka odbiorcza i obszar roboczy pozostają połączone.

🔍 Czy wiesz, że... We wczesnych przeglądarkach z lat 90. i początku XXI wieku pasek adresu służył wyłącznie do wpisywania pełnych adresów URL. Wpisanie zapytania niebędącego adresem URL, np. „koty”, powodowało błąd lub niepowodzenie nawigacji. Funkcjonalność ta uległa zmianie, gdy pasek adresu i pasek wyszukiwania zostały połączone, tworząc tzw. „omnibox ” w przeglądarce Google Chrome.

Dodaj wydajność opartą na AI

Wyciąłeś ten wnikliwy artykuł dotyczący kampanii za pomocą rozszerzenia ClickUp dla przeglądarki Chrome, zamieniając go w zadanie, dołączając notatki, a nawet śledząc czas poświęcony na badania.

Ale co teraz? ClickUp Brain, asystent platformy oparty na AI, przekształca te informacje w działania.

Poproś ClickUp Brain o analizę zawartości dodanej do zakładek podczas przeglądania stron internetowych.

Inteligentne funkcje wyszukiwania natychmiast wyświetlają najważniejsze informacje z dodanych do zakładek stron, połączonych dokumentów i połączonych zadań, zapewniając kontekstowe podsumowanie bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

Pomysły, które zapisujesz za pomocą rozszerzenia Chrome, przekształcają się w strategie, plany i dopracowaną komunikację. Ponadto ClickUp Brain został stworzony z myślą o prywatności na poziomie przedsiębiorstwa, dzięki czemu Twoje dane pozostają bezpieczne.

Ponadto oprogramowanie sieci neuronowej automatycznie generuje zadania, podzadania i osoby przypisane, a nawet wypełnia osie czasu lub aktualizacje postępów w miarę postępu prac.

Oto, co Chelsea Bennett, menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press, miała do powiedzenia na temat ClickUp:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam ona utrzymać połączenie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, dla Wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny.

Zautomatyzuj cykle pracy, które są dla Ciebie odpowiednie.

Zebrałeś informacje, stworzyłeś plan kampanii za pomocą ClickUp Brain i przydzieliłeś zadania. Teraz nadszedł czas, aby zapewnić płynny przebieg cyklu pracy bez konieczności ciągłego monitorowania dzięki ClickUp Automations.

Wyzwalacze działań, takie jak zmiany statusu, przypisywanie zadań, wysyłanie e-maili i powiadomień na podstawie reguł typu „Gdy zadanie zostanie przeniesione do statusu W trakcie realizacji, przypisz je do X”. Możesz wybierać spośród gotowych szablonów, aby szybko rozpocząć pracę, lub dostosować własne niestandardowe cykle pracy automatyzacji.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp z określonymi wyzwalaczami i działaniami, aby zapewnić płynność przepływu pracy.

Zrób kolejny krok w kierunku wydajności opartej na AI.

Jeśli ClickUp Brain umożliwia inteligentne zarządzanie projektami, to ClickUp BrainGPT zapewnia hub AI, który naprawdę myśli w całym obszarze roboczym. Wyciąga odpowiedzi i kontekst ze wszystkich aplikacji lokalnych i opartych na chmurze, aby zapewnić jeden skoncentrowany obszar roboczy.

Skorzystaj z ClickUp BrainGPT, aby lepiej zrozumieć swój obszar roboczy ClickUp.

Możesz również przeszukiwać internet za pomocą ClickUp Brain i BrainGPT, aby uzyskać dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Wyszukuj informacje w Internecie za pomocą ClickUp BrainGPT.

Od wglądu w przeglądarkę do rzeczywistych postępów bez utraty kontekstu

Przeglądarki AI świetnie radzą sobie z odpowiadaniem na pytania. Podsumowują strony, przedstawiają spostrzeżenia i pomagają szybciej zrozumieć to, co czytasz.

Jednak po zamknięciu zakładki praca zazwyczaj zatrzymuje się.

Ktoś nadal musi:

zamień tę wiedzę w zadanie

zdecyduj, kto jest właścicielem

nie zatrzymuj się, gdy sytuacja się zmienia

W tym miejscu do akcji wkraczają Super Agenci .

Super agenci działają w ramach ClickUp i pełnią rolę zespołów współpracowników AI, którzy rozumieją kontekst przechwycony podczas przeglądania. Zamiast prosić Cię o powtórzenie znalezionych informacji, kontynuują pracę od miejsca, w którym przeglądarka zakończyła.

Na przykład:

Clipujesz wyniki wyszukiwania z internetu → Super Agent przekształca je w uporządkowane kolejne kroki

Oznaczasz stronę jako ważną → Super Agent podejmuje działania, gdy powiązana praca jest zablokowana.

Zapisujesz wiele źródeł → Super Agent tworzy połączenie między nimi, aby utworzyć wspólną aktualizację lub briefing.

Różnica jest subtelna, ale ważna.

Przeglądarki pomagają konsumować informacje. Super agenci pomagają tym informacjom posuwać się naprzód.

Bez ponownego wyjaśniania. Bez kopiowania i wklejania. Bez utraty kontekstu.

Znajdź wszystkie swoje zasoby robocze w jednym miejscu.

Wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search zapewnia jedno centralne miejsce do wyszukiwania i uzyskiwania odpowiedzi w całym obszarze roboczym. Łączy zadania, dokumenty, czaty, spotkania, a nawet powiązane aplikacje innych firm, takie jak Google Drive, Slack, Notion, Gmail i inne, dzięki czemu można natychmiast znaleźć potrzebne informacje bez konieczności przeszukiwania każdej platformy osobno.

Znajdź wszystko w swoim obszarze roboczym dzięki funkcji Enterprise Search.

Zintegruj przeglądanie z obszarem roboczym w ClickUp

Jeśli z ewolucji przeglądarek nauczyliśmy się czegoś, to tego, że wygrywają szybkość, prostota i inteligentna integracja.

Podczas gdy Comet działa jako firma zajmująca się przeglądarkami z dodatkowymi funkcjami AI, ClickUp jest pełną platformą zwiększającą wydajność z integracjami przeglądarki. Zapewnia ona zintegrowane środowisko pracy AI, które łączy zadania, dokumenty, współpracę, zarządzanie pracą i wszystkie funkcje AI, o których możesz marzyć (i wiele więcej!).

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅

Często zadawane pytania

Tak, Perplexity Comet jest bezpłatny dla większości użytkowników, a wszystkie główne funkcje są dostępne na komputerach Mac i Windows bez żadnych opłat. Subskrypcja premium o nazwie Perplexity Max odblokowuje dodatkowe możliwości i zaawansowane integracje.

Niektóre z najlepszych przeglądarek internetowych skupiających się na prywatności to: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox i Tor Browser.

Leo AI przeglądarki Brave, automatyzacja cyklu pracy Arc Marx oraz AI Microsoft Edge Copilot zapewniają doskonałą równowagę między wydajnością a prywatnością.

Integracje umożliwiają bezpośrednie wypełnianie zadań ClickUp lub wydarzeń w kalendarzu podsumowaniami generowanymi przez przeglądarkę, wycinkami z badań i automatyzacją internetową. Usprawnia to cyfrowe procesy zarządzania projektami, umożliwiając wyzwalanie automatyzacji, tworzenie dokumentacji i synchronizację notatek ze spotkań między przeglądarkami.

Tak, przeglądarki Microsoft Edge i Sigma OS mogą replikować wiele funkcji Comet. Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania do zarządzania cyklem pracy opartego na AI, najlepszym wyborem będzie ClickUp.

Priorytetowo traktuj kontrolę prywatności i przejrzystość. Kluczowe znaczenie mają opcjonalna obsługa danych, możliwość kontrolowania pamięci AI oraz jasne zasady. Niezbędne są również funkcje zwiększające wydajność, takie jak wyszukiwanie z wielu źródeł, wbudowana funkcja podsumowywania oraz płynna integracja z platformami do zarządzania zadaniami, takimi jak ClickUp.