13 najlepszych programów CRM zgodnych z HIPAA do bezpiecznego zarządzania danymi pacjentów

W służbie zdrowia dane pacjentów są jak bicie serca — stałe, niezbędne i katastrofalne w skutkach, jeśli nie są chronione.

Niezależnie od tego, czy jest to ruchliwa klinika, gabinet wellness, czy duża sieć placówek opieki zdrowotnej, kluczowe znaczenie ma bezpieczne przechowywanie informacji o pacjentach przy jednoczesnym zarządzaniu wizytami, planami leczenia i ciągłą obserwacją.

W związku z prognozowanym wzrostem globalnego rynku zarządzania relacjami z klientami (CRM) w sektorze opieki zdrowotnej o 7,7% CAGR do 2030 r., wybór oprogramowania CRM zgodnego z HIPAA stał się niezbędny dla branży opieki zdrowotnej.

Odpowiednie oprogramowanie CRM pomaga dostawcom usług medycznych chronić dane pacjentów dzięki kontroli dostępu i zapewnia zespołom narzędzia do płynnego zarządzania związkami i operacjami za kulisami.

Chcesz zabezpieczyć interakcje z pacjentami, uprościć codzienne procesy i poprawić satysfakcję pacjentów? Zapoznaj się z naszą listą 13 najlepszych programów CRM zgodnych z HIPAA, które pomogą Ci wybrać odpowiednie narzędzie.

13 najlepszych programów CRM zgodnych z HIPAA w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych programów CRM zgodnych z HIPAA, które pomogą Ci wybrać odpowiedni dla siebie:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami i klientami Automatyzacja procesu wdrażania nowych pracowników i przypomnień, kontrola dostępu, bezpieczne formularze, konfigurowalne widoki, szablon CRM. Free plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Salesforce Health chmura Duże sieci opieki zdrowotnej wymagające ujednoliconego widoku pacjentów Połączenie danych klinicznych/nieklinicznych, automatyzacja planowania, Agentforce AI, integracja z EHR. Płatne plany już od 325 USD miesięcznie za użytkownika. LeadSquared Szybkie pozyskiwanie pacjentów i angażowanie ich Automatyzacja działań następczych, ocena potencjalnych klientów, automatyzacja marketingu, bezpieczeństwo danych, integracje Płatne plany już od 60 USD miesięcznie za użytkownika. Keap Małe kliniki w procesie automatyzacji działań następczych i płatności Automatyzacja płatności/przypomnień, bezpieczne rozliczenia, płatności online, formularze, integracja z e-mail. Płatne plany już od 299 USD miesięcznie za użytkownika. HIPAA CRM Placówki dbające o budżet, które potrzebują bezpiecznego zarządzania danymi Przechowywanie/zarządzanie informacjami o pacjentach, zabezpieczenia AWS, kontrola dostępu, dzienniki audytowe. Free Plan; plany płatne już od 2 USD miesięcznie za użytkownika. Zendesk Współpraca między działami i bezpieczne zaangażowanie Ujednolicone rejestry, wielokanałowe wsparcie, bezpieczna komunikacja, bazy wiedzy, analizy oparte na AI. Płatne plany już od 19 USD za użytkownika. Caspio W pełni niestandardowe aplikacje dla służby zdrowia bez konieczności kodowania Kreator bez kodowania, bezpieczne integracje, kontrola dostępu, narzędzia zapewniające zgodność z przepisami Płatne plany już od 100 USD miesięcznie za użytkownika. Pipedrive Intuicyjne zarządzanie procesem sprzedaży Cykl pracy oparty na AI, pielęgnowanie relacji, analizy w czasie rzeczywistym, integracje. Płatne plany już od 24 USD miesięcznie za użytkownika. Insightly Zintegrowane CRM, marketing i zarządzanie projektami Zunifikowany CRM, automatyzacja marketingu, śledzenie projektów, integracje, aplikacja mobilna Płatne plany już od 29 USD miesięcznie za użytkownika. NexHealth Eliminacja ręcznej pracy administratora pacjentów Rezerwacje online, formularze pacjentów, sprawdzanie ubezpieczenia, płatności, synchronizacja EHR Niestandardowe ceny Creatio Przedsiębiorstwa wymagające szybkiego niestandardowego dostosowania CRM Automatyzacja przepływu pracy bez kodowania, wskazówki AI, pulpity nawigacyjne, skalowanie między zespołami. Płatne plany już od 25 USD miesięcznie za użytkownika. Zoho CRM Ekonomiczna współpraca wielu zespołów Teamspaces, Zia AI, przepływy pracy bez kodowania, ponad 1000 integracji Płatne plany już od 20 USD miesięcznie za użytkownika. PatientPop Rozwój praktyki i widoczność w Internecie SEO, recenzje, planowanie online, formularze mobilne, automatyzacja przyjmowania pacjentów Niestandardowe ceny

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu CRM zgodnym z HIPAA?

Czym różni się system CRM zgodny z HIPAA od standardowego?

Kluczowa różnica polega na jego zdolności do ochrony wrażliwych danych pacjentów i pomocy dostawcom usług medycznych w przestrzeganiu przepisów zgodności HIPAA. 🏥

Wybierając oprogramowanie CRM zgodne z HIPAA, upewnij się, że zawiera ono funkcje takie jak szyfrowanie danych i nie ogranicza się tylko do zarządzania interakcjami z pacjentami — powinno ono wzmacniać bezpieczeństwo danych, prywatność pacjentów i zgodność z przepisami na każdym kroku. Zwróć uwagę na:

✅ Silne szyfrowanie danych pacjentów, zarówno podczas przechowywania, jak i przesyłania.

✅ Szczegółowe kontrole dostępu i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, dzięki czemu tylko upoważniony personel ma dostęp do danych pacjentów, a zadania administracyjne są ograniczone do minimum.

✅ Szczegółowe dzienniki audytowe umożliwiające śledzenie, kto i kiedy uzyskuje dostęp do dokumentacji pacjentów.

✅ Podpisana umowa o współpracy biznesowej (BAA) w celu wyjaśnienia wspólnych obowiązków dotyczących chronionych informacji zdrowotnych.

✅ Bezpieczne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i komunikacji, które zapobiegają naruszeniom bezpieczeństwa danych i chronią relacje z pacjentami.

13 najlepszych programów CRM zgodnych z HIPAA

Oto 13 najlepszych rozwiązań CRM zgodnych z HIPAA, którym zaufali dostawcy usług medycznych:

ClickUp (najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami i klientami)

Zobacz wszystkie elementy przepływu pracy w służbie zdrowia dzięki dostosowywanym widokom ClickUp i przepływom pracy w zarządzaniu projektami

Zarządzanie informacjami o pacjentach, ciągłe monitorowanie i zapewnienie, że tylko upoważniony personel ma dostęp do odpowiednich danych, zawsze wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu.

Jeden mały błąd może oznaczać naruszenie bezpieczeństwa danych lub naruszenie przepisów HIPAA. Nikt w systemie opieki zdrowotnej nie chce mieć do czynienia z takimi problemami, zwłaszcza podczas przetwarzania wrażliwych informacji zdrowotnych.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, ClickUp pomaga pracownikom służby zdrowia i zespołom medycznym SaaS skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami. Wbudowany asystent AI, ClickUp Brain, łączy wszystkie cykle pracy i zapewnia natychmiastowy dostęp do wiedzy.

Zarządzaj związkami z pacjentami, zabezpieczaj poufne informacje o pacjentach i prowadź śledzenie każdej interakcji w jednym systemie CRM zgodnym z HIPAA od ClickUp.

Chroń dane pacjentów dzięki oprogramowaniu CRM ClickUp zgodnemu z HIPAA

ClickUp oferuje zespołom CRM potężny system CRM zgodny z HIPAA, zaprojektowany tak, aby wszystkie szczegóły — od historii medycznej po dokumentację ubezpieczeniową — były bezpieczne i dostępne tylko dla upoważnionego personelu.

Dzięki szczegółowej kontroli dostępu możesz łatwo ustawić uprawnienia, tak aby tylko odpowiedni członkowie zespołu mogli mieć widok lub edytować dane pacjentów, zapewniając zgodność z przepisami i spokój ducha.

Jednak solidne środki bezpieczeństwa to nie tylko blokowanie dostępu. Dzienniki audytowe ClickUp umożliwiają śledzenie, kto uzyskał dostęp do dokumentacji pacjentów lub ją aktualizował, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność za każde działanie. Oznacza to, że zawsze jesteś gotowy do kontroli zgodności i możesz szybko rozwiązać wszelkie problemy związane z danymi.

Ponadto szablon CRM ClickUp zapewnia dostawcom usług medycznych gotowe rozwiązanie do przechowywania danych pacjentów, szczegółów ubezpieczenia i informacji kontaktowych w jednym bezpiecznym miejscu.

Pobierz bezpłatny szablon Organizuj kontakty z pacjentami, etapy leczenia i wizyty kontrolne w gotowym systemie CRM dzięki szablonowi CRM ClickUp.

Zamiast ręcznie ustawiać przypomnienia lub polegać na karteczkach samoprzylepnych, kliniki mogą zautomatyzować planowanie wizyt i wizyt kontrolnych bezpośrednio w systemie, ograniczając liczbę nieobecności i nieodebranych wizyt.

Oszczędzaj czas dzięki ClickUp automatyzacji

ClickUp Automatyzacje i ClickUp Agent są idealnym rozwiązaniem dla zespołów medycznych, które chcą poświęcać mniej czasu na formalności, a więcej na pacjentów.

Zautomatyzuj przyjmowanie pacjentów, przypomnienia o wizytach i wizyty kontrolne, aby ograniczyć ilość rutynowych zadań i chronić dane pacjentów dzięki ClickUp Automatyzacji

Wyobraź sobie: nowy pacjent wypełnia internetowy formularz rejestracyjny, a ClickUp natychmiast tworzy kartę pacjenta, przypisuje zgłoszenie do odpowiedniej pielęgniarki i umawia rozmowę powitalną.

Przypomnienia o wizytach? Wysyłane automatycznie e-mailem lub SMS-em, co zmniejsza liczbę nieobecności. Formularze zgody i notatki dotyczące dalszych działań? Gromadzone, przechowywane i połączone z profilem pacjenta — koniec z gonitwą za dokumentami. Agenci mogą wykroczyć w krok i odpowiedzieć na wszelkie pytania lub pomóc ludziom znaleźć to, czego potrzebują, bez konieczności ręcznego nadzoru.

Przeszkol niestandardowych agentów w ClickUp, aby obsługiwali asynchroniczne przepływy pracy.

Możesz nawet zautomatyzować weryfikację ubezpieczenia, wnioski o ponowne wypisanie recepty i ankiety po wizycie. Pozwalając ClickUp zająć się powtarzalnymi zadaniami administracyjnymi, Twoja klinika może skupić się na tym, co najważniejsze: zapewnieniu doskonałej opieki nad pacjentami.

Monitoruj cykle pracy za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp i formularzy ClickUp

Dla klinik i gabinetów obsługujących wielu pacjentów i dostawców usług medycznych, pulpity nawigacyjne ClickUp, widoki osi czasu i formularze ClickUp zapewniają przejrzystość i kontrolę nad każdym przepływem pracy.

Śledź komunikację z pacjentami, plany leczenia i obciążenie pracą personelu w jednym przejrzystym widoku dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Pulpit ClickUp pozwalają wizualizować przepływ pacjentów, śledzić wyniki badań laboratoryjnych i monitorować obciążenie pracą personelu — wszystko w jednym miejscu. Formularze ClickUp ułatwiają bezpieczne gromadzenie opinii pacjentów lub informacji przed wizytą w jednym miejscu.

Oto krótki przewodnik wizualny pokazujący, w jaki sposób ClickUp wykorzystuje AI do usprawnienia automatycznych cykli pracy w firmach z branży opieki zdrowotnej:

Najlepsze funkcje ClickUp

Zautomatyzuj proces rejestracji pacjentów, przypomnienia i przekazywanie pacjentów, aby ograniczyć ręczne wykonywanie rutynowych zadań.

Śledź komunikację z pacjentami, osie czasu leczenia i zadania personelu dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom.

Gromadź historię medyczną i opinie pacjentów w bezpieczny sposób, korzystając z formularzy zgodnych z HIPAA.

Kontroluj, kto ma dostęp do danych pacjentów, dzięki szczegółowym kontrolom dostępu i dziennikom audytowym.

Organizuj kontakty, plany leczenia i działania następcze za pomocą szablonu CRM ClickUp.

Limitacje ClickUp

Może wydawać się przytłaczające dla małych zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z narzędzi CRM.

Niektóre szablony przeznaczone specjalnie dla służby zdrowia mogą wymagać niestandardowego dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Ustawienia automatyzacji wymagają nauki dla personelu nietechnicznego.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Nasze doświadczenie, które rozpoczęło się od zarządzania procesami Scrum, doprowadziło nas do zarządzania wszystkimi naszymi procesami i zespołami, w tym CRM, za pośrednictwem ClickUp. Ma ono niezliczone zalety, takie jak łatwość obsługi, łatwość wdrożenia, szeroki zakres szablonów, łatwość integracji ze wszystkimi procesami organizacyjnymi, szeroki zakres możliwości, łatwość zrozumienia, przyjazne dla użytkownika interfejsy, wsparcie szkoleniowe i informacyjne oraz obsługa klienta.

2. Salesforce Health Cloud (najlepsze rozwiązanie dla dużych sieci opieki zdrowotnej wymagających ujednoliconego widoku pacjentów)

za pośrednictwem Salesforce

Wraz z rozwojem organizacji opieki zdrowotnej rośnie złożoność zarządzania danymi pacjentów, szczegółami ubezpieczenia i koordynacją opieki. Fragmentaryczne dokumentacje pacjentów i brak współpracy między zespołami utrudniają zapewnienie spójnej opieki i ochronę prywatności pacjentów.

Salesforce Health Cloud zapewnia dostawców usług medycznych, płatników i zespoły ds. zdrowia publicznego bezpieczny system zarządzania relacjami z klientami zgodny z HIPAA, który ujednolica informacje o pacjentach, w tym elektroniczną dokumentację medyczną.

Automatyzuje również procesy w celu poprawy wyników leczenia pacjentów, spełniając jednocześnie surowe normy bezpieczeństwa danych.

Najlepsze funkcje Salesforce Health Cloud

Stwórz połączenie między danymi klinicznymi a nieklinicznymi w jednej platformie CRM zgodnej z HIPAA.

Automatyzacja rejestracji pacjentów, weryfikacji świadczeń i planowania wizyt

Wykorzystaj Agentforce AI do monitorowania trendów chorobowych i automatyzacji cyklu pracy w zakresie nadzoru zdrowotnego.

Twórz elastyczne plany opieki, które uwzględniają czynniki społeczne i zwiększają zaangażowanie pacjentów.

Łatwa integracja z systemami EHR i EMR w celu aktualizacji informacji o pacjentach i zapewnienia dostępu do nich wyłącznie upoważnionemu personelowi.

Ograniczenia Salesforce Health Cloud

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych dostawców opieki zdrowotnej lub klinik.

Wymaga specjalistycznych szkoleń i wsparcia technicznego w celu pełnych ustawień i integracji.

Dostosowanie niestandardowych funkcji może wymagać zasobów technicznych administratora.

Ceny Salesforce Health Cloud chmura

Health Chmura Enterprise : 350 USD miesięcznie za użytkownika

Health Cloud Unlimited : 525 USD/miesiąc za użytkownika

Agentforce 1 for Service : 750 USD/miesiąc za użytkownika

Agentforce 1 for Sales: 750 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Salesforce Health Chmura

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji, które mogą zmienić sposób działania każdej organizacji opieki zdrowotnej. Zapewnia szczegółowe informacje o pacjentach, takie jak historia wizyt, aktualne dolegliwości, specjaliści leczący pacjentów i recepty, a wszystko to w jednej lokalizacji.

Kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji, które mogą zmienić sposób działania każdej organizacji opieki zdrowotnej. Zapewnia szczegółowe informacje o pacjentach, takie jak historia wizyt, aktualne dolegliwości, specjaliści leczący pacjentów i recepty, a wszystko to w jednej lokalizacji.

3. LeadSquared (najlepsze rozwiązanie do szybkiego pozyskiwania pacjentów i angażowania ich)

za pośrednictwem LeadSquared

Wiele klinik traci nowych pacjentów, zanim jeszcze przekroczą oni próg placówki.

Dzieje się tak, ponieważ nie ma jasnego sposobu na ocenę lub priorytetyzację potencjalnych klientów, co może powodować stratę czasu personelu i osłabiać zaufanie.

LeadSquared rozwiązuje ten problem, oferując dostawcom opieki zdrowotnej system CRM, który rejestruje wszystkie zapytania pacjentów, zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych pacjentów i automatyzuje działania następcze.

Najlepsze funkcje LeadSquared

Automatyzacja działań związanych z kontrolą pacjentów, planowaniem wizyt i przypomnieniami w celu ograniczenia pracy ręcznej.

Oceniaj zapytania pacjentów, aby pomóc personelowi w ustalaniu priorytetów dla potencjalnych klientów o wysokiej wartości i poprawie zaangażowania pacjentów.

Scentralizuj dane pacjentów w jednym systemie CRM zgodnym z HIPAA, z kontrolą dostępu wyłącznie dla upoważnionego personelu.

Wykorzystaj automatyzację marketingu do prowadzenia kampanii, które bezpiecznie przyciągają i przekształcają nowych pacjentów.

Łatwa integracja z istniejącymi narzędziami medycznymi w celu zarządzania komunikacją z pacjentami i śledzenia wyników leczenia.

Limitacje LeadSquared

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczenia dotyczące niezawodności systemu telefonicznego i elastyczności raportowania.

Może wymagać dodatkowego szkolenia dla zespołów, które nie mają doświadczenia w automatyzacji CRM.

Zmiana dostawcy może być trudna ze względu na wyzwania związane z migracją danych.

Ceny LeadSquared

Sales Pro : 60 USD/miesiąc za użytkownika

Sales Super: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje LeadSquared

G2 : 4,5/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o LeadSquared

W recenzji G2 udostępniono:

LeadSquared Sales + Mobile CRM wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i płynną integracją, umożliwiając zespołom zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie działań i zwiększanie wydajności bez wysiłku w podróży.

LeadSquared Sales + Mobile CRM wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i płynną integracją, umożliwiając zespołom zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie działań i zwiększanie wydajności bez wysiłku w podróży.

📮 ClickUp Insight: 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na poszukiwaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań. To prawie 40% pełnego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć tylko kilka sekund! Wyszukiwarka ClickUp Enterprise łączy wszystkie Twoje zadania — dokumenty, e-mail i czaty — dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami.

4. Keap (najlepsze rozwiązanie dla małych klinik automatyzujących procesy związane z kontrolami pacjentów i płatnościami)

za pośrednictwem Keap

Ponad 40% pacjentów obawia się, że ich rachunki medyczne zawierają błędy, a gdy błędy w rozliczeniach się kumulują, zaufanie szybko się załamuje. W przypadku małych klinik i gabinetów wellness rozproszone faktury i przypomnienia o zaległych płatnościach mogą pochłaniać wiele godzin tygodniowo i narażać poufne informacje pacjentów na ryzyko.

Keap łączy wszystkie te funkcje w jednym oprogramowaniu CRM dla służby zdrowia. Oprogramowanie to zapewnia bezpieczeństwo danych dotyczących płatności pacjentów, automatyzuje przypomnienia o wizytach i monitorowanie rozliczeń, a także pozwala poświęcić więcej czasu na to, co naprawdę ważne: opiekę nad pacjentem.

Najlepsze funkcje Keap

Automatyzacja przypomnień o płatnościach, wizytach i wizytach kontrolnych bez konieczności ręcznego śledzenia.

Przechowuj dane pacjentów i informacje rozliczeniowe w bezpieczny sposób na jednej platformie CRM zgodnej z HIPAA.

Twórz proste formularze rejestracyjne, które łączą się bezpośrednio z cyklami pracy komunikacji z pacjentami.

Akceptuj i śledź płatności online, ograniczając błędy rozliczeniowe i formalności papierkowe.

Integracja z popularnymi narzędziami do planowania i obsługi e-mail w celu zapewnienia płynnej komunikacji z pacjentami.

Ograniczenia Keap

Przeznaczone głównie dla małych placówek, może nie sprawdzić się w przypadku większych systemów opieki zdrowotnej.

Niektóre niestandardowe automatyzacje wymagają dodatkowych ustawień dla zespołów nietechnicznych.

Ceny mogą wydawać się wysokie dla klinik o ograniczonym budżecie i podstawowych potrzebach w zakresie CRM.

Ceny Keap

Pro: 299 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Keap

G2 : 4,2/5 (ponad 1560 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 1300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Keap

W recenzji Capterra funkcją było:

Moje doświadczenia z Keap są w większości pozytywne. Jest to solidne narzędzie dla firm, które chcą zautomatyzować swoje procesy i scentralizować interakcje z klientami.

Moje doświadczenia z Keap są w większości pozytywne. Jest to solidne narzędzie dla firm, które chcą zautomatyzować swoje procesy i scentralizować interakcje z klientami.

🧠 Czy wiesz, że... Około 30% pacjentów spóźnia się na wizyty, a średni odsetek nieobecności w placówkach opieki zdrowotnej nadal wynosi około 15–20%.

5. HIPAA CRM (najlepsze dla placówek dbających o budżet, które potrzebują bezpiecznego zarządzania danymi pacjentów)

za pośrednictwem HIPAA CRM

Wiele mniejszych klinik i prywatnych gabinetów pragnie zapewnić sobie bezpieczeństwo systemu CRM zgodnego z HIPAA, ale wahają się ze względu na złożone koszty ustawień związane z przenoszeniem ubezpieczenia i rozliczalnością.

W przypadku zespołów przechowujących dane pacjentów w arkuszach kalkulacyjnych lub dokumentach papierowych ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych lub naruszenia przepisów HIPAA jest zbyt wysokie, aby można było je zignorować.

HIPAA CRM od FreeCRM oferuje praktyczną, bezpłatną opcję zarządzania wrażliwymi danymi pacjentów, planowania wizyt i interakcji z pacjentami w chmurze, podczas spotkania surowych standardów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie Health Insurance Portability and Accountability Act.

Najlepsze funkcje HIPAA CRM

Przechowuj i zarządzaj danymi kontaktowymi pacjentów, historią medyczną i szczegółami rozliczeniowymi w jednym miejscu.

Działa w centrach danych Amazon AWS z wbudowaną redundancją i silnym szyfrowaniem danych.

Kontroluj dostęp, aby tylko autor personel miał wgląd w poufne dane pacjentów.

Śledź harmonogram wizyt, interakcje z pacjentami i działania następcze, aby poprawić wyniki leczenia pacjentów.

Korzystaj z dzienników audytowych i narzędzi zapewniających zgodność z przepisami, aby osiągnąć spotkanie z przepisami HIPAA bez dodatkowych kosztów.

Limity CRM HIPAA

Ograniczona zaawansowana automatyzacja w porównaniu z płatnymi rozwiązaniami CRM.

Opcje wsparcia i niestandardowego dostosowywania mogą być bardziej podstawowe niż w systemach korporacyjnych.

Może nie być odpowiednie dla większych dostawców opieki zdrowotnej posiadających wiele lokalizacji.

Ceny CRM zgodnego z HIPAA

Free

Pro : 2 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise & HIPAA: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje CRM zgodnego z HIPAA

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

6. Zendesk (najlepsze rozwiązanie do współpracy między działami i bezpiecznego kontaktu z pacjentami)

za pośrednictwem Zendesk

Kiedy pacjenci powtarzają swoją historię medyczną w wielu oddziałach, jest to oznaka izolowanych systemów, które powodują stratę czasu i obniżają jakość opieki.

Zendesk ma na celu wypełnienie tych luk, działając jako zunifikowane rozwiązanie CRM i usługowe, które łączy personel pierwszej linii, zespoły administracyjne i dostawców usług medycznych dzięki wspólnemu widokowi pacjenta.

Dzięki zabezpieczeniom zgodnym z HIPAA i narzędziom wielokanałowym Zendesk pomaga zespołom opieki zdrowotnej zapewnić bezpieczne, wydajne i spersonalizowane wsparcie w każdym punkcie kontaktu.

Najlepsze funkcje Zendesk

Zapewnij ujednoliconą dokumentację pacjentów dostępną dla wszystkich oddziałów i kanałów.

Zautomatyzuj proces wystawiania biletów, monitorowania wizyt i wysyłania przypomnień, aby zmniejszyć liczbę wąskich gardeł.

Umożliwia bezpieczną komunikację z pacjentami za pośrednictwem e-mail, czatu, telefonu i komunikatorów społecznościowych.

Twórz obszary samoobsługi, takie jak portale dla pacjentów i bazy wiedzy.

Korzystaj z dostosowywalnych pulpitów nawigacyjnych i analiz opartych na AI, aby dostrzegać trendy w opiece zdrowotnej.

Ograniczenia Zendesk

Zaawansowane narzędzia AI wymagają planu wyższego poziomu i dodatkowych kosztów.

Aby w pełni dostosować cykle pracy do niestandardowych potrzeb, konieczna jest pewna konfiguracja techniczna.

Brak stałego planu bezpłatnego; zaawansowane funkcje mogą szybko podwyższyć koszty.

Ceny Zendesk

Suite Team : 69 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Professional : 149 USD miesięcznie za użytkownika

Suite Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4,3/5 (ponad 6200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zendesk

W recenzji G2 napisano:

Integracja z naszym CRM i aplikacjami innych firm przebiega płynnie, umożliwiając scentralizowany widok interakcji z klientami. Rozbudowane funkcje raportowania Zendesk pomagają nam również w śledzeniu kluczowych wskaźników i stale ulepszać nasze działania wsparcia technicznego.

Integracja z naszym CRM i aplikacjami innych firm przebiega płynnie, umożliwiając scentralizowany widok interakcji z klientami. Rozbudowane funkcje raportowania Zendesk pomagają nam również w śledzeniu kluczowych wskaźników i stale ulepszać nasze działania wsparcia technicznego.

7. Caspio (najlepsze do tworzenia w pełni niestandardowych aplikacji do zarządzania opieką zdrowotną bez konieczności kodowania)

za pośrednictwem Caspio

Wiele placówek opieki zdrowotnej boryka się z problemami, ponieważ ich obecne oprogramowanie jest nieelastyczne, zawiera funkcje, z których nie korzystają, lub jest bardzo kosztowne w skalowaniu.

Caspio eliminuje tę złożoność, oferując szpitalom, klinikom i prywatnym gabinetom platformę typu low-code, która pozwala im tworzyć dokładnie to, czego potrzebują, zwiększając wydajność operacyjną.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz portalu dla pacjentów, cyklu pracy związanego z przyjmowaniem pacjentów, czy w pełni zintegrowanego systemu informacyjnego dla szpitali, kreator Caspio typu „przeciągnij i upuść” pomaga zespołom bez wiedzy technicznej szybko wdrożyć aplikacje zgodne z HIPAA. Ponadto płacisz tylko za pamięć, funkcje i wydajność, z których faktycznie korzystasz.

Najlepsze funkcje Caspio

Twórz niestandardowe portale dla pacjentów, pulpity nawigacyjne, formularze i aplikacje do śledzenia bez konieczności kodowania.

Bezpieczna integracja z innymi narzędziami medycznymi i automatyzacja rutynowych procesów roboczych.

Kontroluj dostęp użytkowników, generuj szczegółowe raporty i spotkaj wymagania HIPAA od razu po uruchomieniu.

Uruchamiaj projekty w ciągu kilku tygodni zamiast miesięcy — skaluj i modyfikuj w dowolnym momencie.

Limitacje Caspio

Wstępne ustawienia mogą nadal wymagać planowania technicznego w przypadku złożonych integracji.

Niektóre zaawansowane funkcje zapewniające zgodność z przepisami wiążą się z dodatkowymi opłatami miesięcznymi.

Duże wykorzystanie lub duże zbiory danych mogą zwiększyć koszty planu.

Ceny Caspio

Lite : 100 USD/miesiąc na użytkownika

Plus : 300 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 600 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Caspio

G2 : 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Caspio

W recenzji G2 uwzględniono:

Dwa kluczowe czynniki, które zadecydowały o wyborze Caspio, to (1) możliwość zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie HIPAA oraz (2) brak konieczności płacenia za każdego użytkownika. Korzystamy z aplikacji, w których wielu różnych użytkowników korzysta z tych samych źródeł danych.

8. Pipedrive (najlepsze dla zespołów sprzedaży, które chcą intuicyjnego zarządzania procesem sprzedaży)

za pośrednictwem Pipedrive

Kiedy dzwonią do dostawcy opieki zdrowotnej lub innej firmy z branży medycznej, 60% pacjentów nie czeka na linii dłużej niż minutę, a tylko 32% zadaje sobie trud ponownego dzwonienia, jeśli nie uda im się połączyć.

Ta sama niecierpliwość występuje w sprzedaży: potencjalni klienci oczekują szybkich, terminowych działań następczych i zerowych komplikacji.

Pipedrive pomaga zespołom sprzedaży sprostać tym oczekiwaniom dzięki intuicyjnemu procesowi sprzedaży, podpowiedziom opartym na AI oraz automatyzacji, która pozwala realizować transakcje bez obciążania przedstawicieli handlowych zadaniami administracyjnymi.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zautomatyzuj proces pozyskiwania potencjalnych klientów i działania następcze dzięki automatyzacji cyklu pracy opartej na AI.

Dostosuj niestandardowe ścieżki sprzedaży do unikalnych procesów.

Zintegruj z ponad 500 aplikacjami i narzędziami, aby ujednolicić swoje rozwiązania technologiczne.

Generuj w czasie rzeczywistym analizy sprzedaży, prognozy i niestandardowe raporty.

Korzystaj z dodatków do generowania leadów, śledzenia odwiedzających stronę internetową i zarządzania dokumentami.

Ograniczenia Pipedrive

Poziom automatyzacji jest bardziej podstawowy w porównaniu z CRM dla przedsiębiorstw.

Niektóre zaawansowane integracje opierają się na konektorach innych firm, takich jak Zapier.

Migracja danych z innych systemów CRM może wymagać dodatkowego wysiłku związanego z ustawieniami.

Ceny Pipedrive

Lite : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost : 34 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 64 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 89 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4,3/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Pipedrive

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Dla kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia w ustawianiu systemów CRM, był to bardzo łatwy i szybki proces. Istnieje tak wiele integracji i automatyzacji, które można skonfigurować, a które miały limit w naszym poprzednim systemie CRM.

9. Insightly (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego CRM + marketingu + zarządzania projektami)

za pośrednictwem Insightly

Zarządzanie sprzedażą, marketingiem i projektami w jednym miejscu może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy narzędzia nie są ze sobą połączone lub wymagają ciągłego stosowania obejść.

Insightly rozwiązuje ten problem dzięki nowoczesnemu, elastycznemu oprogramowaniu CRM, które łączy zarządzanie procesami, automatyzację marketingu, wsparcie zgłoszeń serwisowych i głęboką integrację w jednej, ujednoliconej platformie.

Oznacza to, że rozwijające się zespoły mogą korzystać z niestandardowych przepływów pracy, automatyzować zadania i szybciej koordynować działania zespołów wprowadzających produkty na rynek — bez marnowania zasobów na niepołączone systemy.

Najlepsze funkcje Insightly

Scentralizuj kontakty, procesy sprzedaży i działania sprzedażowe w jednym systemie CRM.

Zautomatyzuj przepływ pracy, marketing e-mail i pielęgnowanie potencjalnych klientów dzięki wbudowanym narzędziom do automatyzacji.

Zarządzaj projektami wraz z procesami sprzedaży za pomocą niestandardowych obiektów i układów.

Połącz ponad 500 aplikacji za pomocą AppConnect, aby zapewnić płynny przepływ danych.

Korzystaj z aplikacji mobilnych, aby aktualizować dokumentację i zarządzać zadaniami w podróży.

Ograniczenia Insightly

Krzywa uczenia się w zakresie ustawiania niestandardowej automatyzacji może być stroma.

Niektóre integracje mogą wymagać dodatkowej konfiguracji lub narzędzi innych firm.

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów.

Ceny Insightly

Plus : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Professional : 49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Insightly

G2 : 4,2/5 (ponad 920 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 1200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Insightly

W recenzji G2 udostępniono:

Insightly jest bardzo responsywny. Funkcja wyszukiwania jest niesamowita. Interfejs jest prosty w nawigacji, a gdy przychodzi czas na automatyzację, Insightly oferuje potężne funkcje automatyzacji. CRM jest na tyle przyjazny dla użytkownika, że można z niego korzystać na co dzień.

Insightly jest bardzo responsywny. Funkcja wyszukiwania jest niesamowita. Interfejs jest prosty w nawigacji, a gdy przychodzi czas na automatyzację, Insightly oferuje potężne funkcje automatyzacji. CRM jest na tyle przyjazny dla użytkownika, że można z niego korzystać na co dzień.

10. NexHealth (najlepsze rozwiązanie do wyeliminowania ręcznej obsługi administratora pacjentów)

za pośrednictwem NexHealth

Jedno brakujące formularz lub nieobecność na wizycie może spowodować lawinę godzin zmarnowanych na prace administracyjne dla zapracowanych recepcjonistów — i frustrację pacjentów, zanim jeszcze wykonają krok przez próg gabinetu.

NexHealth rozwiązuje ten problem poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, które spowalniają pracę placówek — płynnie współpracując z istniejącym oprogramowaniem do zarządzania pacjentami, synchronizuje rezerwacje, formularze, płatności i przypomnienia bezpośrednio z systemem dokumentacji medycznej w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje NexHealth

Automatyzacja rezerwacji wizyt online i planowania ponownych wizyt

Cyfryzacja zarządzania pacjentami dzięki formularzom rejestracyjnym z funkcją natychmiastowej synchronizacji.

Wysyłaj automatyczne przypomnienia i kampanie marketingowe.

Szybsze przetwarzanie płatności i ograniczenie ręcznych zadań związanych z fakturowaniem

Automatyczna weryfikacja uprawnień ubezpieczeniowych przed wizytą

Ograniczenia NexHealth

Możliwości niestandardowego dostosowania do unikalnego cyklu pracy mogą wydawać się z limitem.

Zaawansowane opcje raportowania mogłyby być bardziej rozbudowane w przypadku niektórych klinik.

Ceny mogą być wyższe dla małych gabinetów prowadzonych indywidualnie.

Ceny NexHealth

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NexHealth

G2 : 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o NexHealth

Użytkownik serwisu G2 sporządził notatkę:

W NexHealth najbardziej podoba mi się to, jak usprawnia ono całą obsługę pacjenta. Od łatwego planowania wizyt i automatycznych przypomnień po płynną integrację z elektroniczną dokumentacją medyczną – zmniejsza ono nakład pracy administracyjnej i poprawia komunikację.

W NexHealth najbardziej podoba mi się to, jak usprawnia ono całą obsługę pacjenta. Od łatwego planowania wizyt i automatycznych przypomnień po płynną integrację z elektroniczną dokumentacją medyczną – zmniejsza ono nakład pracy administracyjnej i poprawia komunikację.

11. Creatio (najlepsze dla przedsiębiorstw, które nie mogą czekać miesięcy na niestandardowe dostosowanie CRM)

za pośrednictwem Creatio

W przypadku firm, w których nawet niewielkie modyfikacje cyklu pracy mogą trwać miesiące z powodu wąskich gardeł informatycznych, Creatio rewolucjonizuje sytuację dzięki natywnemu dla AI, bezkodowemu CRM i automatyzacji procesów.

Zamiast zmagać się z limitami wynikającymi z sztywnego kodowania, zespoły opieki zdrowotnej mogą szybko tworzyć, modyfikować i skalować procesy sprzedaży, marketingu i obsługi, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną bez konieczności korzystania z pomocy technicznej.

Cechą wyróżniającą tę platformę jest połączenie wskazówek opartych na sztucznej inteligencji, takich jak podpowiedzi dotyczące najlepszych działań, z naprawdę elastycznym kreatorem bez kodowania, dzięki czemu zespoły operacyjne mogą szybko się dostosować, zachowując spójność.

Najlepsze funkcje Creatio

Zautomatyzuj złożone cykle pracy sprzedaży, marketingu i obsługi klienta bez konieczności kodowania.

Wykorzystaj AI do rekomendowania działań, prognozy sprzedaży i ograniczenia ręcznego wprowadzania danych.

Łatwa integracja z narzędziami innych firm, takimi jak QuickBooks i Zoho.

Projektuj niestandardowe pulpity nawigacyjne i szablony procesów dla różnych zespołów.

Skaluj cykle pracy między działami, zachowując jednocześnie spójny widok klienta.

Ograniczenia Creatio

Początkowa krzywa uczenia się dla zaawansowanej niestandardowej personalizacji

Niektóre elementy interfejsu użytkownika mogą wydawać się przestarzałe.

Zaawansowane opcje brandingu są dodatkowo płatne w tańszych planach.

Ceny Creatio

Wzrost : 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : 55 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited: 85 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Creatio

G2 : 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Creatio

W recenzji G2 funkcja:

Creatio posiada wiele cennych i interesujących funkcji, w tym możliwość szybkiego i prostego tworzenia procesów bez konieczności programowania, co przyspiesza wdrażanie technologii we wszystkich obszarach organizacji.

Creatio posiada wiele cennych i interesujących funkcji, w tym możliwość szybkiego i prostego tworzenia procesów bez konieczności programowania, co przyspiesza wdrażanie technologii we wszystkich obszarach organizacji.

12. Zoho CRM (najlepsze rozwiązanie pod względem opłacalności i współpracy wielu zespołów)

za pośrednictwem Zoho CRM

Ograniczone budżety i rozproszone zespoły mogą sprawiać, że współpraca wydaje się niemożliwa, zwłaszcza gdy każdy dział chce mieć swoje własne narzędzia.

Zoho CRM rozwiązuje ten problem, oferując rozwijającym się firmom niedrogi, zgodny z przepisami system typu „wszystko w jednym”, w którym wiele zespołów — sprzedaży, marketingu, wsparcia technicznego i komunikacji z pacjentami — może współpracować w dedykowanych przestrzeniach.

Dzięki połączeniu kontekstowej AI i intuicyjnego interfejsu zespoły pozostają w połączeniu bez konieczności wydawania dodatkowych środków na niekompatybilne oprogramowanie lub drogie niestandardowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Zrealizuj połączenie międzyfunkcyjne za pomocą przestrzeni Teamspaces dostosowanych do konkretnych celów.

Zautomatyzuj zadania i spersonalizuj działania marketingowe dzięki Zia, asystentowi AI firmy Zoho.

Dostosuj niestandardowe cykle pracy, rytm i prognozy sprzedaży za pomocą narzędzi bezkodowych.

Łatwa integracja z ponad 1000 aplikacji za pośrednictwem Zoho Marketplace.

Szybka migracja z innych systemów CRM lub arkuszy kalkulacyjnych dzięki przewodnikowi wprowadzającemu.

Ograniczenia Zoho CRM

Zaawansowana niestandardowa personalizacja może być trudna bez wsparcia technicznego.

Niektórzy użytkownicy składają wzmianki o spowolnieniu działania w przypadku dużych zbiorów danych.

Bogactwo funkcji może początkowo przytłaczać mniejsze zespoły.

Ceny Zoho CRM

Standard : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Professional : 35 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : 50 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 65 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (ponad 2790 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6960 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho CRM

Użytkownik serwisu G2 sporządził notatkę:

Zoho CRM oferuje solidny, konfigurowalny interfejs, który płynnie integruje się z naszym ekosystemem marketingu cyfrowego. Automatyzacja cyklu pracy, ocena potencjalnych klientów i narzędzia komunikacji wielokanałowej pozwalają nam dostarczać spersonalizowane doświadczenia na dużą skalę.

Zoho CRM oferuje solidny, konfigurowalny interfejs, który płynnie integruje się z naszym ekosystemem marketingu cyfrowego. Automatyzacja cyklu pracy, ocena potencjalnych klientów i narzędzia komunikacji wielokanałowej pozwalają nam dostarczać spersonalizowane doświadczenia na dużą skalę.

13. PatientPop (najlepsze rozwiązanie dla rozwoju praktyki i widoczności w Internecie)

za pośrednictwem PatientPop

Dla wielu niezależnych placówek opieki zdrowotnej nieregularny przepływ pacjentów i słaba obecność w Internecie mogą sprawiać, że rozwój wydaje się niemożliwy.

PatientPop, obecnie część Tebra, rozwiązuje ten problem, oferując kompleksową platformę, która zwiększa widoczność Twojej firmy w Internecie, przyciąga nowych pacjentów i zapewnia pełny kalendarz wizyt.

Jego narzędzia pomagają placówkom pojawiać się na szczycie wyników wyszukiwania, zbierać doskonałe recenzje i oferować łatwe planowanie wizyt z dowolnego miejsca — dzięki czemu pacjenci mogą rezerwować wizyty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a recepcja nie jest obciążona dodatkowymi obowiązkami.

Najlepsze funkcje PatientPop

Zautomatyzuj rezerwacje online i przypomnienia o wizytach, aby bez wysiłku wypełnić swój harmonogram.

Popraw pozycję w wynikach wyszukiwania i reputację dzięki wbudowanym funkcjom SEO i zarządzania recenzjami.

Zmodernizuj obsługę pacjentów dzięki uniwersalnemu harmonogramowi i formularzom dostosowanym do urządzeń mobilnych.

Zwalnij czas personelu, digitalizując rutynowe zadania, takie jak przyjmowanie pacjentów, sprawdzanie ubezpieczeń i wizyty kontrolne.

Ograniczenia PatientPop

Opcje raportowania mogą być limitowane w przypadku zaawansowanych potrzeb analitycznych.

Niektórzy użytkownicy notują sporadyczne problemy z odświeżaniem podczas raportowania.

Niektóre dodatki do automatyzacji mogą generować dodatkowe koszty w przypadku praktyk o dużej liczbie pacjentów.

Ceny PatientPop

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PatientPop

G2 : 4,1/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o PatientPop

Ta recenzja G2 została oznaczona:

Dostęp do kart klientów przez telefon lub pulpit jest super. Fajna funkcja to możliwość szybkiego i łatwego ustawiania standardowych notatek.

ClickUp, Check Up, z HIPAA Wrapped

Przechowywanie informacji o pacjentach stanowi podstawę zaufania między dostawcami opieki zdrowotnej a osobami, którymi się opiekują.

Chociaż wiele systemów CRM obiecuje obsługę danych pacjentów, nie wszystkie z nich faktycznie chronią je w sposób wymagany przez przepisy dotyczące opieki zdrowotnej. Niektóre systemy doskonale sprawdzają się w przypadku zespołów sprzedaży, ale pozostawiają zbyt wiele luk w zakresie szyfrowania, kontroli dostępu i ścieżek audytu niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania typu: „Kto widział ten plik i kiedy?”.

ClickUp to zmienia. 🌟

Jest to elastyczne miejsce pracy, w którym można bezpiecznie przechowywać poufne dane pacjentów, zautomatyzować przypomnienia o wizytach i działaniach następczych oraz zapewnić, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do odpowiednich informacji. Jeśli poważnie podchodzisz do ochrony danych pacjentów i chcesz zapewnić spokój ducha swojemu zespołowi, zarejestruj się w ClickUp już teraz!