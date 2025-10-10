8 najlepszych agentów AI dla projektantów do automatyzacji procesów twórczych

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem zarówno firm, jak i konsumentów na zawartość wizualną we wszystkich branżach, popyt na utalentowanych projektantów nigdy nie był tak duży.

Jednak prawie 40% firm z branży projektowej ma trudności z konsekwentnym tworzeniem atrakcyjnych wizualnie projektów.

Biorąc pod uwagę ogromne obciążenie pracą projektantów, warto skorzystać ze sztucznej inteligencji, aby zautomatyzować niektóre zadania i stworzyć nowe możliwości.

Na szczęście projektanci osiągnęli znaczny postęp w zakresie agentów AI. Mogą oni teraz przejąć niektóre z bardziej powtarzalnych zadań, pomagając zespołom pracować szybciej bez utraty ludzkiego wkładu projektantów.

8 najlepszych agentów AI dla projektantów w skrócie

Poniżej znajduje się tabela porównawcza, która pozwala szybko zapoznać się z funkcjami i cenami niektórych z najlepszych agentów AI dla projektantów:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Planowanie zadań kreatywnych i automatyzacja Agenci AI w zadaniach/dokumentach/czacie, ClickUp Brain, tablice, integracja z Figma i aktualizacje w czasie rzeczywistym Free; dostępne są płatne plan Canva AI Szybkie generowanie obrazów AI z naciskiem na wizualizację Magic Media, tekst do obrazka, tekst do grafiki, gotowe style, integracja z Runway Free, płatny od: 15 USD/miesiąc za użytkownika Khroma Spersonalizowane generowanie palety kolorów AI Szkolenie dotyczące preferencji kolorystycznych, generator palety kolorów oparty na przeglądarce, oceny dostępności Free Galileo /AI Generowanie układów interfejsu użytkownika na podstawie podpowiedzi tekstowych Projektowanie interfejsu użytkownika oparte na podpowiedziach, branding wizualny, szablony oparte na technologii Gemini Niestandardowe ceny Uizard Szybkie tworzenie makiet i modeli dzięki podpowiedziom AI Wprowadzanie tekstu/zrzutów ekranu, automatyczne generowanie interfejsu użytkownika, responsywne motywy, współpraca w czasie rzeczywistym Free, płatne od 19 USD miesięcznie za użytkownika Runway Opowiadanie historii i efekty wideo oparte na AI Tekst do wideo, pędzle ruchowe, nagrania lektorskie, efekty AI w jednej platformie Free, płatne od 15 USD/miesiąc za użytkownika Adobe Firefly Zespoły kreatywne w ekosystemie Adobe Podpowiedzi tekstowe/graficzne, moodboarding, tłumaczenia, Scene to Image Free, płatne od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika Figma AI Współpraca projektowa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej AI Automatyczny układ, edytowalne interfejsy użytkownika, usuwanie tła, wyszukiwanie zasobów wizualnych Free, płatne od 20 USD/miesiąc za użytkownika

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym są agenci AI dla projektantów?

Wyobraź sobie, że pracujesz nad nowym ekranem aplikacji. Podczas dostosowywania palety kolorów asystent AI sugeruje trzy alternatywne rozwiązania oparte na aktualnych trendach rynkowych. Udoskonala on przepływ użytkowników, sygnalizuje niespójności w układzie, a nawet pobiera grafikę wektorową pasującą do stylu Twojej marki.

Taka jest obietnica narzędzi AI dla projektantów. Te wyspecjalizowane agenty — często oparte na uczeniu maszynowym — mogą wykonywać zadania, dostosowywać się do danych wprowadzanych przez użytkownika i świadczyć wsparcie dla całego procesu projektowania dzięki świadomości kontekstowej, pomagając zespołom projektowym pracować mądrzej.

Oto podsumowanie niektórych z jego funkcji:

✅ Automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak zmiana rozmiaru zasobów, oznaczanie plików lub zmiana nazw warstw

✅ Generuje wiele pomysłów projektowych, bada różne warianty i przedstawia innowacyjne rozwiązania, których być może nie brałeś pod uwagę

✅ Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, upraszczając sposób, w jaki zespoły projektowe udostępniają pracę i zbierają opinie

✅ Analizuje dane użytkowników i uzyskuje dostęp do baz danych, aby pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji podczas procesu twórczego

✅ Integruje się z narzędziami projektowymi, takimi jak Figma, aby zwiększyć wydajność operacyjną we wszystkich obszarach

📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony cykli pracy w programach Excel i ClickUp

Na co należy zwrócić uwagę w agentach AI dla projektantów?

Odpowiedni agenci AI dla projektantów powinni wykraczać poza podstawowe funkcje, takie jak automatyzacja procesów AI, i być w stanie poprawić wydajność biznesową, spełniając kilka kluczowych warunków:

przyjazny dla użytkownika interfejs , który jest intuicyjny, niezależnie od tego, czy jest to Oferuj, który jest intuicyjny, niezależnie od tego, czy jest to narzędzie AI oparte na czacie dla początkujących , obsługiwane głosowo, czy wbudowane w Twoje obecne narzędzia projektowe

Dostosuj się do różnych środowisk projektowych, od projektów UI/UX po grafikę wektorową, a nawet materiały marketingowe

Demonstruj prawdziwe rozumowanie i podejmowanie decyzji poprzez analizę danych wprowadzonych przez użytkownika, pobieranie danych ze źródeł danych i rekomendowanie kolejnych kroków

Dostosuj skalę do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym projektantem, czy częścią dużego zespołu projektowego pracującego na różnych platformach

Pamiętaj o kwestiach etycznych. Szukaj agentów, którzy dbają o prywatność i oferują opcje projektowania sprzyjające integracji

👀 Ciekawostka: W demonstracji przeprowadzonej przez xAI i OpenAI autonomiczne agenty planowały wydarzenia w kalendarzu, „rozmawiając” ze sobą, bez udziału ludzi. Witamy w świecie koordynacji bez skrzynki odbiorczej.

Najlepsi agenci AI dla projektantów

Oto lista agentów AI dla projektantów, na których warto zwrócić uwagę. Każdy z nich koncentruje się na praktycznej użyteczności, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność, szybkość i elastyczność.

1. ClickUp (najlepszy do planowania zadań kreatywnych i automatyzacji)

Zapewnij zespołom projektowym strukturę, której potrzebują, nie zakłócając ludzkiej kreatywności dzięki agentom AI ClickUp

Dzisiejsze zespoły projektowe potrzebują mniej rozproszonych narzędzi, a więcej połączonych systemów. ClickUp umożliwia to dzięki połączeniu konsolidacji wewnętrznej z integracjami.

Oto, czym wyróżnia się ClickUp: umożliwia projektantom synchronizację pracy między aplikacjami bez konieczności przełączania się między zakładkami. Dzięki temu agenci AI mogą pobierać dane ze wszystkich źródeł danych, zapewniając przewagę konkurencyjną poprzez przyspieszenie cyklu pracy.

twórz zawartość, podsumowuj dyskusje, generuj obrazy i nie tylko dzięki ClickUp Brain*

ClickUp Brain może pomóc Ci w burzy mózgów i tworzeniu zawartości, generowaniu makiet oraz ujawnianiu kluczowego kontekstu pracy, którego potrzebujesz

ClickUp Brain służy jako agent/asystent AI stworzony specjalnie w celu usprawnienia cyklu pracy projektowej poprzez automatyzację, generowanie i organizowanie pracy twórczej w ramach platformy ClickUp.

Projektanci mogą wykorzystać generowanie obrazów przez sztuczną inteligencję Brain do natychmiastowego tworzenia grafik koncepcyjnych, makiet lub referencji wizualnych na podstawie prostych podpowiedzi tekstowych przy użyciu wielu modeli AI, takich jak Gemini i Claude. Jest to przydatne w przypadku szybkiego prototypowania, tworzenia tablic inspiracji lub prezentacji dla klientów.

Te generowane przez sztuczną inteligencję obrazy można załączać bezpośrednio do zadań lub dokumentów, co ułatwia iterację, udostępnianie i włączanie zasobów wizualnych do bieżących projektów bez konieczności zmiany narzędzi.

ClickUp Brain wykracza poza tworzenie obrazów, automatyzując rutynowe operacje projektowe i usprawniając współpracę. Potrafi rozbić złożone briefy projektowe na wykonalne podzadania, podsumować opinie klientów i wyświetlać jasne aktualizacje projektu z obszaru roboczego. Ponadto projektanci mogą używać Brain do udoskonalania treści pisemnych, tłumaczenia komunikatów dla globalnych zespołów oraz uruchamiania przypomnień lub zmian statusu w oparciu o reguły przepływu pracy.

Wdrażaj agentów do obsługi codziennych zadań

Agenci AI ClickUp są wbudowani bezpośrednio w zadania ClickUp, dokumenty ClickUp i ClickUp Chat — miejsca, w których projektanci spędzają większość czasu, komunikując się ze swoimi zespołami i zakończając swoje zadania ClickUp.

Wykorzystaj agentów ClickUp AI, aby zautomatyzować zadania, odpowiadać na pytania i osiągać więcej zrobione

Agenci ci, działający równolegle z ClickUp automatyzacjami, mogą wykonywać zadania takie jak aktualizacja statusów, przypisywanie właścicieli, podsumowywanie dyskusji, a nawet automatyczne generowanie podzadań.

To płynny sposób na automatyzację zadań i włączenie sztucznej inteligencji do codziennych cykli pracy projektowych. W ClickUp można również dodać certyfikowanych agentów AI, którzy są specjalnie zaprojektowani do sprawdzania zawartości pod kątem zgodności z marką lub kontroli jakości.

Przeprowadź burzę mózgów na żywo ze swoim zespołem, korzystając z tablic ClickUp Whiteboards

Wypełnij lukę między procesem twórczym a realizacją dzięki ClickUp Tablicom

Tablice ClickUp Whiteboards umożliwiają zespołom projektowym burzę mózgów, szkicowanie innowacyjnych pomysłów i planowanie przepływów użytkowników z pewnym udogodnieniem: każda karteczka samoprzylepna lub diagram mogą zostać natychmiast przekształcone w zadanie. Dzięki temu kreatywne myślenie przekłada się na działanie, utrzymując tempo realizacji projektów.

*zaawansowane integracje i wyszukiwanie w celu połączenia danych

Połączenie narzędzi projektowych, takich jak Figma lub Adobe XD, z ClickUp umożliwia synchronizację zadań i aktualizacji projektów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem funkcji ClickUp Enterprise Search + ClickUp Integrations.

Kierownicy kreatywni mogą przydzielać podzadania na podstawie aktualizacji plików, a specjaliści ds. marketingu prowadzą śledzenie gotowości zasobów w tej samej przestrzeni roboczej. To prawdziwy pomost między kreatywnymi cyklami pracy a ustrukturyzowanym zarządzaniem projektami projektowymi.

ClickUp Enterprise Search pomaga zebrać wszystkie informacje dotyczące pracy w jednym miejscu

Wreszcie, ClickUp dla zespołów projektowych oznacza organizację na bieżąco. Oferuje platformę współpracy, która usprawnia cały proces projektowania, od pomysłu do ostatecznego zatwierdzenia, poprzez centralizację zadań, opinii i zasobów w jednym miejscu. Projektanci mogą korzystać z funkcji takich jak Proofing, aby dodawać, przypisywać i rozwiązywać komentarze bezpośrednio na obrazach, wideo i plikach PDF, co ułatwia zbieranie opinii i powtarzanie pracy twórczej bez opuszczania ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zintegruj Figma, Adobe XD i inne narzędzia w scentralizowanym oprogramowaniu do współpracy projektowej

Wykorzystaj AI do automatyzacji zadań, takich jak aktualizacje statusu, podzadania i podsumowania komentarzy, dzięki ClickUp Brain

Twórz kreatywne briefy, e-mail i podsumowania za pomocą wbudowanych narzędzi do pisania opartych na AI

Natychmiast przekształcaj szkice z tablicy w zadania , łącząc pomysły z realizacją

Automatycznie generuj zadania na podstawie projektów stworzonych przez AI, wykorzystując je w rzeczywistych cyklach pracy projektowania graficznego

Zintegrowany czat do omawiania pomysłów i współpracy podczas rozmów telefonicznych bezpośrednio w ramach platformy

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI, przeprowadzaj zaawansowane wyszukiwanie w Internecie i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Limitacje ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z systemów typu „wszystko w jednym”

Niektóre zaawansowane funkcje AI wymagają płatnego dodatku

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Korzystam z ClickUp codziennie. Ponadto automatyzacje i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy wykonywaniu powtarzalnych zadań. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie.

Korzystam z ClickUp codziennie. Ponadto automatyzacje i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy wykonywaniu powtarzalnych zadań. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie.

💟 Bonus: Brain MAX to wszechstronny agent AI i towarzysz pracy na pulpicie, stworzony specjalnie w celu usprawnienia cykli pracy projektowych. Dzięki głębokiej integracji z plikami projektowymi, narzędziami do zarządzania projektami, wiadomościami e-mail i kalendarzami, Brain MAX zawsze ma pełny kontekst Twoich kreatywnych projektów. Wystarczy użyć poleceń głosowych, aby przeprowadzić burzę mózgów, wygenerować koncepcje obrazów, uporządkować opinie lub zautomatyzować powtarzalne zadania projektowe — Brain MAX natychmiast rozumie i wykonuje Twoje polecenia. Masz dostęp do wielu wiodących modeli AI (takich jak GPT, Claude i Gemini) do wszystkiego, od kreatywnej burzy mózgów i generowania zawartości po rozwiązywanie problemów technicznych i data powstania obrazów — wszystko z jednej platformy. Natychmiastowo wyszukuj zasoby, zarządzaj ośmioma projektami, przydzielaj zadania i śledź zmiany, a każda czynność będzie zgodna z uprawnieniami i prywatnością Twojego obszaru roboczego.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w projektowaniu graficznym

2. Canva AI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego generowania obrazów AI z naciskiem na aspekt wizualny)

za pośrednictwem Canva AI

Jeśli utknąłeś w martwym punkcie, pobierając zasoby z bibliotek stockowych lub poszukując odpowiedniego stylu ilustracji na różnych platformach, nie jesteś sam.

Dla projektantów, którzy potrzebują szybko niestandardowych materiałów wizualnych, ale nie chcą spędzać godzin w programie Photoshop, AI Canva oferuje szybkie rozwiązanie. Możesz poprosić ją o zaprojektowanie dla Ciebie na podstawie podpowiedzi, stworzenie obrazów, kodu, a nawet klipu wideo. Posiada nawet funkcję zamiany głosu na tekst, która pomaga szczegółowo opisać swoje podpowiedzi.

Dzięki narzędziom takim jak Magic Media i Text to Image, Canva pozwala generować grafiki, ikony lub całe sceny w oparciu o dokładną podpowiedź i styl wizualny. Bez wtyczek, bez przełączania aplikacji — po prostu wpisz, czego potrzebujesz, i umieść to bezpośrednio w swoim układzie.

Najlepsze funkcje Canva AI

Generuj obrazy AI natychmiastowo, korzystając z funkcji Text to Image firmy Magic Media z możliwością dostosowania stylów

Użyj funkcji „Tekst do grafiki”, aby tworzyć ikony, naklejki i ilustracje dostosowane do Twojej marki

Twórz krótkie wideo oparte na AI, korzystając z integracji modelu Gen-2 firmy Runway

Wypróbuj gotowe style, takie jak akwarela, neon i retrowave, aby dopasować je do swojej wizji wizualnej

Limit AI Canva

Brak podpowiedzi dotyczących podjęcia dalszych działań; wymaga nowych danych wejściowych w celu wprowadzenia zmian

Wyniki obrazów są ustawione na kształt kwadratu, chyba że zostaną ręcznie dostosowane

Free Plan limituje Cię do 50 obrazów AI i 5 wideo, które szybko się wyczerpują

Ceny Canva AI

Free

Pro : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva AI

G2 : 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Canva AI

Użytkownik G2 podkreśla:

Funkcje AI działają jak magia. Dodawanie muzyki, generowanie zawartości opartej na AI, tworzenie własnej muzyki za pomocą zintegrowanych narzędzi AI i wiele innych funkcji sprawiają, że to narzędzie jest prawdziwą cudowną maszyną.

Funkcje AI działają jak magia. Dodawanie muzyki, generowanie zawartości opartej na sztucznej inteligencji, tworzenie własnej muzyki za pomocą zintegrowanych narzędzi AI i wiele innych funkcji sprawiają, że to narzędzie jest prawdziwą cudowną maszyną.

📖 Przeczytaj również: Jak zbudować agenta AI dla lepszej automatyzacji

3. Khroma (najlepsze rozwiązanie do generowania spersonalizowanych palet kolorów opartych na AI)

Podczas projektowania dla marki większość narzędzi do pracy z kolorami albo przytłacza Cię wyborem, albo ogranicza Cię do gustu innych osób.

Khroma zmienia to, szkoląc swoją AI w zakresie Twoich preferencji, ucząc się, co lubisz (a czego nie), i generując palety, które faktycznie pasują do Twojego stylu wizualnego.

Zamiast wybierać losowe próbki, agent AI firmy Khroma uczy się na podstawie tysięcy palet stworzonych przez projektantów i łączy tę wiedzę z wprowadzonymi przez Ciebie kolorami, tworząc wewnętrzną bazę wiedzy. Ostateczny cel: pomóc Ci działać szybko, wykonując konkretne zadania i zachowując ludzką kreatywność na pierwszym planie.

Najlepsze funkcje Khroma

Wytrenuj spersonalizowany algorytm w oparciu o wybrane kolory, aby blokować niepożądane odcienie

Generuj nieskończoną liczbę palet kolorów, gradientów i próbek typografii bezpośrednio w przeglądarce

Filtruj i wyszukuj palety według odcienia, barwy, wartości, kodu szesnastkowego lub wartości RGB

Zapisuj ulubione elementy wraz z pełnymi metadanymi dotyczącymi kolorów, w tym wynikami dostępności (WCAG)

Widok palet w różnych kontekstach projektowych, takich jak tekst, nakładki obrazów i makiety

Limity Khroma

Brak dostępu offline; tylko w przeglądarce internetowej

Ograniczona możliwość ręcznego dostosowywania wygenerowanych palet

Brak integracji z narzędziami do projektowania, takimi jak Figma lub Adobe

Ceny Khroma

Free

Oceny i recenzje Khroma

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz trudności z zarządzaniem wieloma projektami projektowymi bez ograniczania kreatywności? Kreatywne zarządzanie projektami: przewodnik dla kierowników projektów pokazuje, jak zorganizować cykl pracy bez spowalniania tempa innowacyjności zespołu.

Jeśli masz dość ręcznego wykonywania powtarzalnych zadań, oto krótki przewodnik dotyczący tego, jak ClickUp wykorzystuje AI do automatyzacji pracy:

4. Galileo AI (najlepsze rozwiązanie do generowania układów interfejsu użytkownika na podstawie podpowiedzi tekstowych)

Tworzenie makiet nie powinno zajmować wielu dni. Załóżmy, że projektujesz pulpit aplikacji kryptograficznej lub system rezerwacji dla muzyków. Każdy z nich ma inne wymagania dotyczące przepływu, kolorów i układu. Jednak za każdym razem musisz od nowa budować szkielet interfejsu użytkownika.

Galileo AI zmienia tę sytuację. Wystarczy wpisać jedno polecenie — „strona z ofertami sklepu z wyposażeniem turystycznym w niebieskiej kolorystyce, z paskiem filtrowania i kartami produktów” — a system natychmiast wygeneruje gotowe projekty interfejsu.

Od momentu dołączenia do Google, Galileo (obecnie Stitch) zintegrował modele Gemini, aby tworzyć jeszcze bogatsze projekty generowane przez AI, pomagając zespołom projektowym w szybkim tworzeniu spójnych, responsywnych interfejsów użytkownika dla każdej branży i platformy.

Najlepsze funkcje Galileo AI

Twórz przyjazne dla użytkownika interfejsy, po prostu opisując, czego potrzebujesz

Zastosuj spójny branding wizualny z adaptacyjnymi motywami kolorystycznymi we wszystkich komponentach

Uzyskaj dostęp do różnorodnej biblioteki szablonów dla branż takich jak handel detaliczny, SaaS czy wellness

Dostosuj niestandardowe elementy interfejsu użytkownika, takie jak paski wyszukiwania, filtry i karty produktów

Podglądaj i modyfikuj interfejsy dzięki informacjom zwrotnym i poprawkom w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Galileo AI

Wymaga czasu, aby opanować jego szeroki zestaw funkcji

Podstawowe szablony nie są w pełni elastyczne, jeśli chodzi o radykalne zmiany w projektach

Duże zużycie zasobów może spowolnić działanie na urządzeniach niższej klasy

Ceny Galileo /AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Galileo AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Galileo AI

W recenzji użytkownika napisano :

Jak dotąd jestem bardzo zadowolony z Galileo AI. Szybkość, z jaką generuje czyste makiety, jest niesamowita. Nie jest idealne, ale stanowi świetny punkt wyjścia, który pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy. Nie mogę się doczekać kolejnych aktualizacji.

Jak dotąd jestem bardzo zadowolony z Galileo AI. Szybkość, z jaką generuje czyste makiety, jest niesamowita. Nie jest idealne, ale stanowi świetny punkt wyjścia, który pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy. Nie mogę się doczekać kolejnych aktualizacji.

📖 Przeczytaj również: Szablony AI pozwalające zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się potem z tymi genialnymi pomysłami? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz dokładnie wyjaśnić koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI w ClickUp Brain o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

5. Uizard (najlepszy do szybkiego tworzenia makiet i modeli z podpowiedziami AI)

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że pięciu interesariuszy poprosiło Cię o przygotowanie makiety przed końcem dnia?

Właśnie do tego służy Uizard. Zamiast przeciągać pola w programie Figma lub po raz trzeci rysować ten sam szkielet, wystarczy opisać swoje potrzeby zwykłym tekstem.

Zamiast ręcznie konstruować każdy element, użytkownicy po prostu opisują swoje potrzeby prostym, naturalnym tekstem — na przykład: „Pulpit internetowy dla witryny e-commerce pokazujący najlepiej sprzedające się produkty, wykres przychodów i tabelę ostatnich zamówień”

Opatentowany silnik Uizard przetwarza to polecenie i natychmiast generuje zakończony, edytowalny prototyp interfejsu użytkownika. Wynik ten to coś więcej niż tylko statyczny obraz; zawiera on logiczne układy zgodne z ustalonymi wzorcami projektowymi, wstępnie zastosowane spójne motywy (kolory i czcionki) oraz w pełni ustrukturyzowane, modułowe komponenty, które są gotowe do natychmiastowej modyfikacji.

Najlepsze funkcje Uizard

Generuj edytowalne makiety interfejsu użytkownika na podstawie zwykłego tekstu, zrzutów ekranu lub ręcznie rysowanych szkiców

Natychmiastowe tworzenie responsywnych motywów projektowych dostosowanych do Twojej marki

Wykorzystaj AI do sugerowania treści, tworzenia zasobów graficznych i mapy uwagi użytkowników

Przełączaj się między widokiem szkieletu a makietą, aby dopasować wierność projektu

Współpracuj z zespołami w czasie rzeczywistym i natychmiast udostępniaj publiczne linki do udostępniania

Ograniczenia Uizard

Autodesigner wymaga płatnego planu, a w wersji bezpłatnej dostęp do AI jest z limitem

Niektóre wygenerowane układy wydają się zbyt uproszczone lub ogólne

Brak głębokiej kontroli nad systemem projektowania i narzędziami ułatwiającymi dostępność

Ceny Uizard

Free

Pro : 19 USD/miesiąc

Biznes : 39 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Uizard

G2 : 4,5/5,0 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 190 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Uizard

Użytkownik Capterra dodaje:

Dzięki Uizard nie muszę już tylko wyobrażać sobie swojego pomysłu, ale mogę go szybko naszkicować. To znacznie przyspiesza proces tworzenia projektu.

Dzięki Uizard nie muszę już tylko wyobrażać sobie swojego pomysłu, ale mogę go szybko naszkicować. To znacznie przyspiesza proces tworzenia projektu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie wiesz, gdzie AI może znaleźć zastosowanie w Twojej firmie? W artykule „Przykłady zastosowań AI w zespołach korporacyjnych” dokładnie opisano , w jaki sposób zespoły wykorzystują AI do obniżania kosztów, przyspieszania cyklu pracy i rozwiązywania problemów specyficznych dla danej branży — abyś mógł zrobić to samo.

6. Runway (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wideo opartych na /AI i efektów specjalnych)

Obecnie od projektantów oczekuje się, że będą wykonywać wszystkie zadania, od tworzenia koncepcji wizualnych i edycji wideo po czyszczenie dźwięku, a czasem nawet pisanie scenariuszy animacji.

Jednak zmiana narzędzi dla każdego zadania zakłóca przepływ pracy i pochłania czas. Kiedy Twoja kreatywność pracuje na pełnych obrotach, ostatnią rzeczą, na jaką masz ochotę, jest spędzanie godzin na przechodzeniu między programami tylko po to, aby animować 10-sekundowy klip lub usunąć tło.

Właśnie dlatego Runway wyróżnia się na tle innych. To oprogramowanie do automatyzacji zadań łączy w jednym miejscu funkcje tworzenia i edycji wideo, generowania dźwięku oraz efektów wizualnych oparte na AI. Możesz szkicować pomysły w formie tekstowej i natychmiast oglądać ich renderowanie w postaci dynamicznych wideo.

Chcesz dostosować ramkę? Zamienić elementy? Dodać narrację? Runway zajmie się tym wszystkim w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Runway

Twórz filmy kinowe na podstawie tekstowych podpowiedzi, obrazów lub materiałów wideo

Dodaj synchronizację ruchu warg z głosem i niestandardowe audio dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę

Przekształcaj statyczne obrazy w animowane klipy za pomocą pędzli ruchu

Edytuj, zastępuj i łącz elementy wizualne za pomocą narzędzi opartych na AI

Twórz tekstury 3D i zasoby do gier lub animacji

Ograniczenia związane z wybiegami

Brak dostępu offline; wymaga stabilnego połączenia internetowego

Jakość generowania obrazów pozostaje w tyle za czołowymi konkurentami

W przypadku rozbudowanych projektów wideo lub projektów w wysokiej rozdzielczości może być konieczne wykupienie wyższego planu

Ceny Runway

Free

Standard : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 35 USD miesięcznie za użytkownika

Unlimited : 95 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Runway

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Runway

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

RunwayML to jedno z najlepszych narzędzi AI na rynku, które jest bardzo proste w obsłudze. Szczególnie podoba mi się jego narzędzie do przekształcania obrazów/tekstu w wideo, które działa jak magiczna różdżka. Bardzo łatwo jest je wdrożyć w moim cyklu pracy wideo

RunwayML to jedno z najlepszych narzędzi AI na rynku, które jest bardzo proste w obsłudze. Szczególnie podoba mi się jego narzędzie do przekształcania obrazów/tekstu w wideo, które działa jak magiczna różdżka. Bardzo łatwo jest je wdrożyć w moim cyklu pracy wideo

👀 Ciekawostka: Naukowcy z DeepMind stworzyli agenty AI, które grają w gry takie jak StarCraft II i znajdują w nich luki, których nigdy nie odkryli gracze.

7. Adobe Firefly (najlepsze rozwiązanie dla zespołów kreatywnych w ekosystemie Adobe)

źródło: Adobe Firefly*

Jeśli już korzystasz z narzędzi takich jak Photoshop, Illustrator lub Express, Adobe Firefly dopasuje się do Twoich potrzeb bez zakłócania Twojego przepływu. Pomaga tworzyć makiety wizualne, scenariusze kampanii lub lokalizować zawartość bezpośrednio w aplikacjach, z których korzystasz na co dzień.

Potrzebujesz stworzyć kilka wizualizacji do prezentacji lub przetłumaczyć wideo, zachowując jego ton? Firefly zajmie się tym dzięki przejrzystemu interfejsowi i niezawodnym wynikom.

Ponadto rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o produkcji — wykorzystuje systemy AI, które zapewniają wsparcie dla wielu formatów, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo zasobów graficznych pod względem komercyjnym.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly

Generuj wysokiej jakości obrazy, wektory i krótkie wideo na podstawie tekstu lub podpowiedzi obrazów

Dopasuj styl lub strukturę za pomocą obrazów referencyjnych i wybierz niestandardowe proporcje obrazu

Wykorzystaj Firefly Boards do tworzenia moodboardów opartych na AI i generowania pomysłów w zespole

Tłumacz wideo na ponad 20 języków, zachowując ton i synchronizację ruchu warg

Twórz efekty wideo, ilustracje przestrzenne i wizualizacje opakowań za pomocą funkcji Scene to Image i Text to Video

Ograniczenia Adobe Firefly

Wydaje limit na generowanie wideo do 5 sekund, nawet w przypadku płatnych planów

Brak okienek z negatywnymi podpowiedziami lub edycji podpowiedzi w celu udoskonalenia wyników

Generowanie tekstu w obrazach jest często zawodne lub zniekształcone

Ceny Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Firefly Pro : 29,99 USD miesięcznie za użytkownika

Firefly Premium: 199,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (ponad 5 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Adobe Firefly

Użytkownik G2 dodaje:

Adobe Firefly jest niezwykle intuicyjny, zwłaszcza jeśli znasz ekosystem Adobe. Uważam, że jest pomocny w szybkim generowaniu pomysłów i tworzeniu wysokiej jakości zawartości w mediach społecznościowych bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowych.

Adobe Firefly jest niezwykle intuicyjny, zwłaszcza jeśli znasz ekosystem Adobe. Uważam, że jest pomocny w szybkim generowaniu pomysłów i tworzeniu wysokiej jakości zawartości w mediach społecznościowych bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Otrzymujesz niejasne lub nieadekwatne odpowiedzi od AI? Dowiedz się, jak zadawać właściwe pytania, korzystając z przewodnika „Jak zadawać pytania AI” — Twojego nieocenionego źródła informacji, które pomoże Ci uzyskać szybsze, inteligentniejsze i dokładniejsze odpowiedzi od narzędzi takich jak ChatGPT.

8. Figma AI (najlepsze rozwiązanie do współpracy projektowej w czasie rzeczywistym z wbudowaną AI)

Terminy nie czekają na uporządkowane nazwy warstw, brakujące zasoby lub statyczne makiety. Figma AI pomaga ominąć powtarzalne kroki, takie jak zmiana nazw warstw lub usuwanie tła obrazów, dzięki czemu możesz skupić się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów związanych z produktem i poprawianiu komfortu użytkowania.

Projektanci mogą jednym kliknięciem przekształcić statyczne interfejsy użytkownika w interaktywne prototypy, generować realistyczną zawartość zastępczą lub korzystać z wyszukiwania wizualnego, aby znaleźć istniejące komponenty w całym obszarze roboczym.

Co więcej, funkcje takie jak automatyczne sugestie układu i edytowalne ekrany generowane przez AI skracają czas od pomysłu do iteracji.

Najlepsze funkcje AI Figma

Generuj edytowalne makiety interfejsu użytkownika na podstawie podpowiedzi tekstowych, korzystając z wbudowanych systemów projektowych

Zmień statyczne projekty w klikalne prototypy za pomocą jednego kliknięcia

Automatyczna zmiana nazw warstw i zamiana tekstu zastępczego na zawartość napisaną przez AI

Natychmiastowe usuwanie tła obrazów i tłumaczenie tekstu w pliku projektowym

Skorzystaj z wyszukiwania wizualnego, aby znaleźć zasoby na podstawie przesłanych obrazów lub zrzutów ekranu

Limitacje AI Figma

Niektóre funkcje (takie jak interfejs użytkownika generowany przez AI) są nadal w fazie beta i nie są powszechnie dostępne

Brak zaawansowanych narzędzi do udoskonalania generowanych projektów po pierwszym szkicu

Niezawodność funkcji może się różnić w zależności od złożoności podpowiedzi lub przypadku użycia

Ceny Figma AI

Free

Profesjonalny : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Organizacja : 55 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 90 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Figma AI

G2 : 4,7/5,0 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 810 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Figma AI

Ten użytkownik Capterra wyróżnia się:

Idea stojąca za Figma jest wspaniała. Została stworzona, aby pomóc zespołom ds. zawartości i projektowania współpracować przy tworzeniu aplikacji, zamiast izolować je od siebie podczas procesu rozwoju.

Idea stojąca za Figma jest wspaniała. Została stworzona, aby pomóc zespołom ds. zawartości i projektowania współpracować przy tworzeniu aplikacji, zamiast izolować je od siebie podczas procesu rozwoju.

👀 Ciekawostka: Amazon testuje spersonalizowane agenty AI, które pełnią rolę doradców zakupowych, sugerując elementy, porównując ceny i zakończone zakupy w oparciu o zachowania i intencje użytkownika.

ClickUp pomaga połączyć kreatywność z automatyzacją

Większości zespołów projektowych nie brakuje kreatywności. Brakuje im natomiast czasu: czasu na iteracje, reagowanie na opinie, dopracowywanie szczegółów i spotkanie terminów.

Właśnie w tym obszarze sztuczna inteligencja ma realny wpływ, torując drogę i pozwalając zespołom skupić się na rzeczywistej pracy projektowej. Automatyzacja powtarzalnych zadań — takich jak nazywanie warstw, podsumowywanie wątków i śledzenie aktualizacji — zwalnia przestrzeń umysłową i przyspiesza realizację zadań.

ClickUp jest jedną z niewielu platform, które osiągają tę równowagę.

Narzędzie to włącza funkcje narzędzi AI do dotychczasowego sposobu pracy Twojego zespołu. Możesz szkicować pomysły na tablicy, przekształcać je w zadania, angażować programistów i realizować projekty – wszystko w jednym miejscu.

To naprawdę działa. Po przejściu na ClickUp firma Trinetix odnotowała 20-procentowy wzrost satysfakcji zespołu ds. operacji projektowych.

Jeśli Twój zespół poszukuje podobnych wyników i ceni sobie uporządkowaną strukturę, warto przyjrzeć się bliżej ClickUp. Zarejestruj się już teraz!