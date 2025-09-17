13 najlepszych narzędzi do koordynacji AI dla cykli pracy w Business

Twój stos AI wygląda jak cyfrowy potwór Frankensteina. Modele tu, API tam, potoki danych wszędzie, a żadne z nich nie komunikują się ze sobą bez wywoływania awarii.

Potrzebujesz narzędzia do koordynacji AI. Platformy te sprawią, że rozproszone komponenty AI będą działać jak dobrze wyszkolony zespół.

Pomagają one zarządzać przepływem danych między różnymi modelami AI i optymalizować wykorzystanie zasobów, umożliwiając tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji opartych na AI.

Dzięki temu obsługa klienta oparta na sztucznej inteligencji udziela pomocnych odpowiedzi, potoki danych przetwarzają terabajty bez interwencji człowieka, a cykle pracy w przedsiębiorstwie działają samodzielnie, podczas gdy Ty śpisz.

Przetestowaliśmy niektóre z najbardziej znanych narzędzi, które obiecują opanować rozrost sztucznej inteligencji dzięki skutecznej koordynacji AI. Przyjrzyjmy się im bliżej! 👀

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do koordynacji AI i ich modelom cenowym.

Narzędzia do koordynacji AI to platformy, które automatycznie łączą i zarządzają cyklami pracy AI. Zajmują się one koordynacją między różnymi modelami AI, API i systemami danych.

Narzędzia te automatyzują przepływ danych i zadań w całym stosie AI. Zamieniają one chaotyczny zbiór oddzielnych komponentów AI w jedną płynną operację, która działa samodzielnie.

Niektóre aplikacje AI pozwolą Ci zachować zdrowie psychiczne, inne doprowadzą Cię do szaleństwa. Oto, co jest ważne przy wyborze „odpowiedniego” narzędzia:

*łatwa integracja: platforma powinna łączyć się z istniejącymi narzędziami bez konieczności poświęcania trzech tygodni na prace inżynieryjne. Poszukaj gotowych łączników i API, które faktycznie działają

Prawdziwa skalowalność: narzędzie powinno obsługiwać rzeczywiste ilości danych, a nie tylko obciążenia pracą o rozmiarach demonstracyjnych, przy jednoczesnym wdrażaniu solidnych protokołów bezpieczeństwa. Możesz skorzystać z opinii klientów pochodzących z firm borykających się z podobnymi wyzwaniami związanymi ze skalowalnością

Wizualny kreator przepływu pracy: Dobry interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy nad kodowaniem. Twój zespół powinien być w stanie tworzyć złożone przepływy pracy bez konieczności pisania skryptów dla każdego połączenia

Monitorowanie i debugowanie: W przypadku awarii przepływu pracy potrzebujesz jasnej widoczności tego, co się nie udało, i dlaczego, dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i śledzeniu błędów

elastyczność wdrożenia: *Powinno działać z Twoją obecną infrastrukturą, nie zmuszając Cię do przebudowywania wszystkiego, a jednocześnie z wsparciem dla ustawień chmury, lokalnych lub hybrydowych

🧠 Ciekawostka: Pierwsze diagramy cyklu pracy powstały w 1921 r., kiedy to inżynier mechanik Frank Gilbreth przedstawił „wykresy procesów” Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników. Były one prekursorami dzisiejszego modelu i notacji procesów biznesowych (BPMN).

Najlepsze platformy do koordynacji AI dla zapracowanych zespołów

Przejdźmy teraz do naszych najlepszych propozycji najlepszych narzędzi do koordynacji AI. 👇

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami i projektami zintegrowane z AI)

Kontekstualizuj wiedzę dzięki ClickUp Brain Podsumuj informacje z całego obszaru roboczego za pomocą ClickUp Brain

ClickUp, aplikacja do pracy, łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — przyspieszonej przez automatyzację i wyszukiwanie AI nowej generacji.

Przyjrzyjmy się, jak działa to zakończone narzędzie do koordynacji. 🔁

Znajdź odpowiedzi bez zakłócania swojej pracy

Kierownik ds. projektowania uczestniczy w spotkaniu przeglądowym i ktoś zadaje pytanie: „Czy nowy przepływ wdrażania nowych pracowników zmniejszył liczbę rezygnacji na drugim kroku?”. Normalnie pytanie to wywołuje przerwę: ktoś musi przejrzeć pulpity nawigacyjne Mixpanel, udostępnić niedokończony raport i zająć się tą sprawą później.

Dzięki ClickUp Brain lider może wpisać pytanie w odpowiednim zadaniu i uzyskać szczegółowe informacje: liczbę rejestracji, gdzie użytkownicy zrezygnowali i jak wygląda to w porównaniu ze starym przepływem.

📌 Przykładowe polecenie: „Porównaj wskaźniki rezygnacji użytkowników między starym a nowym przepływem wdrażania, szczególnie na drugim kroku”.

Odpowiedź jest natychmiastowa, w tym samym miejscu, w którym odbywa się praca projektowa, a zespół może zdecydować o zmianach od razu, zamiast odkładać je na kolejne spotkanie.

Wideo wyjaśnia, w jaki sposób ClickUp Brain przyspiesza cykl pracy:

Pracuj z wieloma modelami AI w jednym miejscu

Teams często testują różne modele AI pod kątem różnych mocnych stron: Claude do wnioskowania, ChatGPT do elastycznego tworzenia szkiców i Gemini do zwięzłych podsumowań. Problem polega na przechodzeniu między aplikacjami, utracie kontekstu i kopiowaniu tekstu tam i z powrotem.

Przełączaj się między OpenAI, Claude i Gemini w ClickUp Brain MAX, dodatku do pulpitu

ClickUp Brain MAX eliminuje te utrudnienia.

Specjalista ds. marketingu produktów, który pisze analizę konkurencji, może stworzyć uporządkowane matryce konkurencji za pomocą Claude'a i dopracować ton narracji za pomocą ChatGPT. Otrzymuje również gotowe do przedstawienia kierownictwu podsumowanie od Gemini, a wszystko to w ramach Brain MAX.

Ponadto, ponieważ pobiera kontekst z zadań ClickUp i dokumentów, analiza pozostaje dokładna w odniesieniu do pracy zespołu bez konieczności ręcznego przeglądania danych.

Oto krótki przegląd tego, jak ClickUp Brain MAX łączy Twoją pracę i narzędzia:

Nawet jeśli ClickUp Brain i Brain MAX skracają czas wyszukiwania, nadal wiele codziennych wysiłków poświęca się na te same powtarzalne aktualizacje.

Odpowiadaj na pytania w czacie, korzystając z kontekstu zadań i dokumentów dzięki ClickUp Autopilot Agents

Pomyśl o porannych spotkaniach, cotygodniowym raportowaniu lub ciągłych pytaniach „Hej, jaki jest status?” na czacie. Ktoś musi zebrać informacje, formatu je i udostępnić. To właśnie tego typu zadania po cichu przejmują agenci ClickUp Autopilot.

Wybierz gotowe agenty autopilota, które można aktywować w ciągu kilku sekund, lub stwórz własne agenty AI z wyzwalaczami, warunkami i instrukcjami.

Na przykład, włącz Weekly Report Agent , aby automatycznie otrzymywać podsumowanie działań zespołu, postępów i opóźnień.

Przejrzyste przekazywanie zadań bez dodatkowych przypomnień

Przekazywanie zadań często się opóźnia, bo aktualizacje są ręczne. Kiedy umowa sprzedaży przechodzi do statusu „zamknięte”, ktoś musi pamiętać, żeby powiadomić dział finansowy, przydzielić zadanie i zsynchronizować CRM.

ClickUp Automatyzacja może Ci w tym pomóc.

Automatycznie przypisuj zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników i aktualizuj narzędzia zewnętrzne po sfinalizowaniu transakcji dzięki ClickUp Automatyzacja

Ustaw niestandardowe reguły „jeśli to, to tamto”, aby pełniły funkcję wyzwalacza określonych zdarzeń. W ten sposób, gdy tylko status ulegnie zmianie, dział finansowy widzi nowe zadanie związane z fakturą, tworzona jest lista kontrolna onboardingu, a Salesforce aktualizuje się w tle. Przedstawiciel przechodzi do następnej transakcji, mając pewność, że proces obsługi klienta już się rozpoczął.

Najlepsze funkcje ClickUp

Znajdź to, czego potrzebujesz: Przeszukuj zadania, dokumenty i połączone aplikacje za pomocą Przeszukuj zadania, dokumenty i połączone aplikacje za pomocą ClickUp Enterprise Search , aby znaleźć odpowiedzi w ciągu kilku sekund

mów zamiast pisać:* zadawaj pytania lub dyktuj notatki za pomocą funkcji wydajności opartej na głosie, aby uzyskać uporządkowane wyniki dzięki ClickUp Brain MAX

pomiń ręczne sporządzanie notatek ze spotkań:* transkrybuj dyskusje za pomocą ClickUp AI Notetaker , rejestrując elementy do wykonania i udostępnianie przejrzystych podsumowań

dopracuj swoje teksty: *Twórz aktualizacje, poprawiaj ton i edytuj niezgrabne teksty w zadaniach ClickUp dokumentach ClickUp , korzystając z ClickUp Brain do pisania i edycji

Zamień nagrania w przejrzystość: Nagrywaj aktualizacje za pomocą Nagrywaj aktualizacje za pomocą ClickUp Clips , a następnie transkrybuj je i streszczaj za pomocą ClickUp Brain

Wizualizuj swoje pomysły: Generuj obrazy bezpośrednio w Generuj obrazy bezpośrednio w ClickUp Tablicach za pomocą ClickUp Brain, aby przekształcić wstępne koncepcje w materiały wizualne, które można udostępniać podczas sesji burzy mózgów

Limitacje ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje i opcje niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

2. Airflow (najlepsze do planowania złożonych potoków danych)

za pośrednictwem Apache Airflow

Apache Airflow powstał jako wewnętrzny projekt Airbnb, a następnie przekształcił się w powszechnie stosowaną platformę do zarządzania złożonymi cyklami pracy danych. Działa on w oparciu o filozofię „konfiguracji jako kodu”, co oznacza, że cała logika przepływu pracy znajduje się w plikach Python.

Platforma open source sprawdza się w środowiskach, w których zespoły potrzebują szczegółowej kontroli nad zależnościami zadań, mechanizmami ponawiania prób i harmonogramami realizacji.

DAG (kierowane grafy acykliczne) służą jako schematy cyklu pracy, które Airflow przekształca w wykonalne potoki.

Najlepsze funkcje Airflow

Definiuj złożone cykle pracy jako kod Python przy użyciu dekoratorów i konfigurowalnych operatorów dla różnych systemów

Monitoruj realizację procesów dzięki szczegółowym pulpitom nawigacyjnym interfejsu internetowego z widocznością na poziomie zadań i dziennikami

Skaluj wykonywanie zadań na wielu węzłach roboczych za pomocą wykonawców Celery lub Kubernetes

Stwórz połączenie z bazami danych, usługami w chmurze i API za pośrednictwem ponad 200 pakietów dostawców, w tym AWS, GCP i Azure

Limity przepływu powietrza

W przypadku obciążeń pracą AI wymagających operacji intensywnie wykorzystujących procesory graficzne, domyślne moduły wykonawcze Airflow (np. Local lub Celery) mogą nie być w stanie efektywnie obsłużyć specjalistycznych wymagań obliczeniowych

Ustawienie wymaga znacznej wiedzy na temat infrastruktury i ciągłej konserwacji, co może być zbyt dużym obciążeniem dla mniejszych zespołów

Chociaż może ono uzupełniać systemy strumieniowe, takie jak Apache Kafka, poprzez przetwarzanie danych wsadowych, nie posiada natywnego wsparcia ciągłych potoków AI o niskim opóźnieniu

Ceny Airflow

Free

Oceny i recenzje Airflow

G2: 4,4/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Airflow w praktyce?

Jak udostępniono na stronie G2:

Apache Airflow oferuje doskonałą elastyczność w definiowaniu, planowaniu i monitorowaniu złożonych cykli pracy. Podejście oparte na DAG jest intuicyjne dla inżynierów danych, a rozbudowany ekosystem operatorów umożliwia łatwą integrację z różnymi systemami. Interfejs użytkownika ułatwia śledzenie i debugowanie cykli pracy, a skalowalność zapewnia płynne działanie nawet w przypadku dużych potoków.

Apache Airflow oferuje doskonałą elastyczność w definiowaniu, planowaniu i monitorowaniu złożonych cykli pracy. Podejście oparte na DAG jest intuicyjne dla inżynierów danych, a rozbudowany ekosystem operatorów umożliwia łatwą integrację z różnymi systemami. Interfejs użytkownika ułatwia śledzenie i debugowanie cykli pracy, a skalowalność zapewnia płynne działanie nawet w przypadku dużych potoków.

3. Kubeflow (najlepsze do zarządzania procesami uczenia maszynowego)

za pośrednictwem Kubeflow

Firma Google opracowała Kubeflow w celu przekształcenia klastrów Kubernetes w platformy uczenia maszynowego, odpowiadając na wyzwanie związane z przenoszeniem cykli pracy ML między różnymi dostawcami usług w chmurze.

Struktura ta przekształca środowiska kontenerowe w kompleksowe platformy ML, koncentrując się w szczególności na powtarzalności i skalowalności.

Komponent Kubeflow Pipelines służy jako silnik koordynacji, umożliwiając analitykom danych tworzenie cykli pracy za pomocą interfejsu wizualnego lub zestawu SDK.

Narzędzie wyróżnia się płynną integracją danych z notebookami Jupyter. Tworzy to znane środowisko dla praktyków ML, którzy są już zaznajomieni z rozwojem opartym na notebookach.

Najlepsze funkcje Kubeflow

Twórz potoki ML za pomocą wizualnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść” lub zestawu SDK języka Python z konteneryzacją komponentów

Wersjonuj i prowadź eksperymenty śledzenia w wielu przebiegach potoku dzięki automatycznemu gromadzeniu metadanych

Wdrażaj modele bezpośrednio do klastrów Kubernetes z wyszkolonych artefaktów poprzez integrację KServe

Zarządzaj zadaniami dostrajania hiperparametrów za pomocą silnika optymalizacyjnego Katib, wykorzystującego wiele algorytmów wyszukiwania

Ograniczenia Kubeflow

Ze względu na głęboką integrację między narzędziami potrzebujesz solidnych ustawień klastra Kubernetes

Skupienie się na uczeniu maszynowym może limitować jego wszechstronność w przypadku szerszych potrzeb związanych z koordynacją

Ceny Kubeflow

Free

Oceny i recenzje Kubeflow

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Kubeflow użytkownicy w praktyce?

Według recenzji G2:

Podoba mi się jego przenośność, która ułatwia pracę z dowolnymi klastrami Kubernetes, niezależnie od tego, czy znajdują się one na jednym komputerze, czy w chmurze... Początkowo ustawienia były trudne i musieliśmy zatrudnić dedykowanych członków zespołu, aby ją przeprowadzić.

Podoba mi się jego przenośność, która ułatwia pracę z dowolnymi klastrami Kubernetes, niezależnie od tego, czy znajdują się one na jednym komputerze, czy w chmurze... Początkowo ustawienia były trudne i musieliśmy zatrudnić dedykowanych członków zespołu, aby ją przeprowadzili.

🧠 Ciekawostka: Linia montażowa Henry'ego Forda z 1913 roku jest często uważana za pierwsze wielkoskalowe „cykle pracy z automatyzacją”. Zamiast oprogramowania wykorzystywała ruchome taśmy przenośnikowe do koordynowania pracy ludzi i maszyn.

4. Prefect (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji przepływu pracy opartego na języku Python)

za pośrednictwem Prefect

Współcześni programiści Python często uważają tradycyjne narzędzia do koordynacji za zbyt sztywne i wymagające zbyt wielu konfiguracji do codziennych cykli pracy. Prefect rozwiązuje te problemy, stawiając doświadczenie programisty ponad nakładami związanymi z konfiguracją.

Platforma traktuje przepływy pracy jako zwykłe funkcje języka Python, ozdobione dekoratorami przepływu i zadań.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do koordynacji, Prefect oddziela definiowanie cyklu pracy od infrastruktury wykonawczej. Dzięki temu zespoły mogą uruchamiać identyczne cykle pracy lokalnie, na miejscu lub w chmurze, co jest nieocenione podczas fazy rozwoju i testowania.

Najlepsze funkcje Prefect

Skorzystaj z hybrydowego modelu realizacji, w którym cykle pracy są wdrażane w Prefect Cloud i jednocześnie uruchamiane we własnej infrastrukturze

Obsługuj dynamiczne cykle pracy, których struktura zmienia się w zależności od warunków działania i warunkowego wykonywania zadań

Ponawianie nieudanych zadań dzięki konfigurowalnym strategiom wycofywania, niestandardowej logice ponawiania i odzyskiwaniu opartemu na stanie

Monitoruj stan przepływu pracy dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym, alertom Slack i konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Limity Prefect

Mniejsze integracje ekosystemu AI w porównaniu z innymi platformami do koordynacji cyklu pracy

Ograniczone wsparcie dla cykli pracy innych niż Python i starszych wersji systemów

Idealne ceny

Hobby: Free

Pakiet startowy: 100 USD/miesiąc

Zespół: 400 USD/miesiąc

Zaleta: niestandardowe ceny

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Doskonałe oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Prefect mówią użytkownicy w praktyce?

Na podstawie recenzji G2:

Naszemu zespołowi najbardziej podoba się to, jak łatwo można przekształcić dowolny kod w języku Python w działający i zautomatyzowany potok za pomocą dekoratorów Prefect. W ciągu zaledwie kilku dni udało nam się przenieść nasze cykle pracy w chmurze do Prefect. Plik YAML z deklaratywnymi wdrożeniami jest również łatwy do zrozumienia i można go wykorzystać w naszych potokach CI/CD.

Naszemu zespołowi najbardziej podoba się to, jak łatwo można przekształcić dowolny kod w języku Python w działający i zautomatyzowany potok za pomocą dekoratorów Prefect. W ciągu zaledwie kilku dni udało nam się przenieść nasze cykle pracy w chmurze do Prefect. Plik YAML z deklaratywnymi wdrożeniami jest również łatwy do zrozumienia i można go wykorzystać w naszych potokach CI/CD.

5. Metaflow (najlepsze do skalowania cyklu pracy w zakresie nauki o danych)

za pośrednictwem Metaflow

Inżynierowie Netflix stworzyli Metaflow, aby pomóc analitykom danych przejść od prototypów na laptopach do systemów produkcyjnych bez złożoności DevOps.

W tej platformie open source każde uruchomienie cyklu pracy staje się artefaktem z wersją. System automatycznie przechwytuje kod, dane i migawki środowiska. Takie podejście do wersjonowania sprawia, że odtworzenie eksperymentów jest łatwe, nawet kilka miesięcy po pierwotnym uruchomieniu.

Skalowanie odbywa się za pomocą dekoratorów, które płynnie obsługują przejście od obliczeń lokalnych do instancji w chmurze za pomocą jednej linii kodu. Ponadto Metaflow integruje się natywnie z usługami AWS, co czyni go atrakcyjnym dla zespołów, które już zainwestowały w ekosystem Amazon.

Możesz również zdecydować się na wdrożenie w Azure, GCP lub niestandardowym klastrze Kubernetes.

Najlepsze funkcje Metaflow

Skaluj obliczenia z komputera lokalnego do instancji w chmurze za pomocą jednego dekoratora @batch lub @resources

Wersja każdego cyklu pracy uruchamiana automatycznie, w tym migawki kodu, artefakty danych i śledzenie zależności

Wznów nieudane cykle pracy z dowolnego punktu kontrolnego bez utraty poprzednich wyników pracy dzięki buforowaniu na poziomie kroków

Uzyskaj dostęp do wyników cyklu pracy za pośrednictwem klienta Python, internetowego interfejsu notebooka lub programowego pobierania danych

Limitacje Metaflow

Zaprojektowane głównie dla infrastruktury AWS i użytkowników języka Python, z ograniczonym wsparciem wielu chmur

Mniej odpowiednie do cykli pracy związanych z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym lub strumieniowym

Ceny Metaflow

Free

Oceny i recenzje Metaflow

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Metaflow mówią użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

W Metaflow najbardziej podoba mi się to, że tworzenie i uruchamianie potoków danych naukowych jest... cóż, normalne. Po prostu piszesz zwykły kod w języku Python, nie gubiąc się w niekończących się plikach konfiguracyjnych ani nie martwiąc się zbytnio o ustawienia infrastruktury. Sposób, w jaki obsługuje wersjonowanie danych i pozwala przechodzić między uruchamianiem lokalnym a w chmurze, jest niezwykle przydatny. W pewnym sensie eliminuje „bóle głowy związane z devops”, dzięki czemu można skupić się na rzeczywistym problemie, który próbujesz rozwiązać.

W Metaflow najbardziej podoba mi się to, że tworzenie i uruchamianie potoków danych naukowych jest... cóż, normalne. Po prostu piszesz zwykły kod w języku Python, nie gubiąc się w niekończących się plikach konfiguracyjnych ani nie martwiąc się zbytnio o ustawienia infrastruktury. Sposób, w jaki obsługuje wersjonowanie danych i pozwala przechodzić między uruchamianiem lokalnym a w chmurze, jest niezwykle przydatny. W pewnym sensie eliminuje „bóle głowy związane z devops”, dzięki czemu można skupić się na rzeczywistym problemie, który próbujesz rozwiązać.

🔍 Czy wiesz, że... Termin orkiestracja został zapożyczony z muzyki. Podobnie jak dyrygent koordynuje różne instrumenty, aby uzyskać harmonię, platformy orkiestracji koordynują wiele aplikacji, API i agentów AI.

6. LangChain (najlepsze narzędzie do koordynacji aplikacji LLM)

za pośrednictwem LangChain

Gwałtowny rozwój dużych modeli językowych stworzył nowe wyzwanie: połączenie wielu operacji AI w spójne aplikacje. LangChain wypełnia tę lukę, zapewniając abstrakcje, które dzielą złożone cykle pracy AI na łatwe w zarządzaniu komponenty.

Jego modułowa architektura umożliwia stosowanie niestandardowych komponentów, takich jak szablony podpowiedzi, systemy pamięci i integracje narzędzi.

LangChain oferuje wieloetapowe procesy AI, od prostych odpowiedzi na pytania po złożone zadania badawcze. Ponadto LangGraph rozszerza się na cykliczne cykle pracy, w których agenci mogą iterować i udoskonalać swoje wyniki w oparciu o pętle informacji zwrotnej.

Najlepsze funkcje LangChain

Łącz wiele wywołań LLM za pomocą sekwencyjnych i równoległych wzorców wykonywania z niestandardową logiką routingu

Zarządzaj pamięcią rozmów i kontekstem w ramach rozszerzonych interakcji agentów z wieloma zapleczami pamięci masowej

Twórz niestandardowe szablony poleceń AI , które dostosowują się do stanu cyklu pracy, danych wprowadzonych przez użytkownika i zmiennych kontekstowych

Debuguj aplikacje LLM za pomocą wbudowanych funkcji śledzenia, rejestrowania i integracji monitorowania LangSmith

Ograniczenia LangChain

Ich szybkie tempo rozwoju może spowodować uszkodzenie istniejących aplikacji podczas aktualizacji

Duże obciążenie wydajnościowe podczas koordynowania wielu wywołań modeli w sekwencji

Ceny LangChain

Twórca: Początek bezpłatny (następnie płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Dodatkowo: Ceny zaczynają się od 39 USD miesięcznie (następnie płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LangChain

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o LangChain użytkownicy w praktyce?

Udostępnianie wpisu na Reddicie:

Langchain bardzo dobrze sprawdza się w zadaniach związanych z RAG, ponieważ łańcuchowanie działa w nim bardzo dobrze. Problem pojawia się jednak, gdy potrzebny jest chatbot, który może przechowywać pamięć i śledzić dane, ponieważ langchain ma tutaj limit, ponieważ trzeba to robić ręcznie. Można to zrobić za pomocą langgraph, ponieważ jest on bardzo wszechstronny.

Langchain bardzo dobrze sprawdza się w zadaniach związanych z RAG, ponieważ łańcuchowanie działa w nim bardzo dobrze. Problem pojawia się jednak, gdy potrzebny jest chatbot, który może przechowywać pamięć i śledzić dane, ponieważ langchain ma tutaj limit, ponieważ trzeba to robić ręcznie. Można to zrobić za pomocą langgraph, ponieważ jest on bardzo wszechstronny.

7. AutoGen (najlepsze do koordynacji agentów konwersacyjnych)

za pośrednictwem AutoGen

Microsoft Research opracował tę strukturę, aby zapewnić, że agenci AI negocjują rozwiązania i osiągają konsensus poprzez naturalny dialog, a nie z góry ustalone sekwencje.

Wiele agentów w systemie AutoGen może mieć różne osobowości, możliwości i dostęp do określonych narzędzi, tworząc bogate środowiska współpracy.

Platforma open source oferuje wsparcie zarówno dla trybu z udziałem człowieka, jak i trybu w pełni autonomicznego, umożliwiając zespołom zwiększanie automatyzacji w miarę stopniowego wzrostu zaufania. Generuje również szczegółowe logi rozmów, które pokazują, w jaki sposób agenci dochodzą do swoich wniosków.

Najlepsze funkcje AutoGen

Wybierz między gotowymi agentami AgentChat a tworzeniem własnych agentów niestandardowych

Umożliwiaj agentom wzajemną ocenę i doskonalenie swojej pracy poprzez iteracyjne dyskusje i cykle wzajemnej oceny

Oferuj wsparcie interwencji człowieka w dowolnym momencie rozmowy agenta dzięki bramkom zatwierdzającym i ręcznemu nadpisywaniu

Skonfiguruj agentów z różnymi backendami LLM, ustawieniami temperatury i parametrami optymalizacji kosztów

Generuj szczegółowe logi rozmów do celów debugowania, audytu i analizy optymalizacji cyklu pracy

Limitacje AutoGen

Ograniczona kontrola nad zachowaniem agentów po rozpoczęciu przepływu rozmów

Wymaga starannego projektowania podpowiedzi, aby agenci nie zbaczali z tematu

Ceny AutoGen

Free

Oceny i recenzje AutoGen

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Korzenie automatyzacji cyklu pracy sięgają rewolucji przemysłowej (XVIII wiek). Firmy najpierw używały systemów mechanicznych, takich jak krosna Jacquarda z kartami perforowanymi, do automatyzacji powtarzalnych zadań. Działały one również na zasadzie „jeśli to, to tamto”.

8. Workato (najlepsze do automatyzacji procesów biznesowych)

za pośrednictwem Workato

Workato podchodzi do koordynacji z perspektywy przedsiębiorstwa, koncentrując się na połączeniu aplikacji biznesowych. Platforma oferuje wizualny kreator receptur, który jest zrozumiały nawet dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej. Nie daj się jednak zwieść – programiści nadal mają dostęp do zaawansowanych funkcji, gdy są one potrzebne.

Jako narzędzie do koordynacji AI, Workato wykracza poza prostą automatyzację, umożliwiając dynamiczne procesy, takie jak analiza nastrojów, inteligentne przetwarzanie dokumentów i predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów. Procesy biznesowe przekształcają się w cykle pracy, które automatycznie obsługują odzyskiwanie danych po błędach, transformację danych i rejestrowanie zgodności.

Funkcje dla przedsiębiorstw, takie jak kontrola dostępu oparta na rolach, ścieżki audytu i zgodność z SOC 2, sprawiają, że Workato nadaje się do branż podlegających regulacjom, w których liczy się zarówno zarządzanie, jak i funkcjonalność.

Najlepsze funkcje Workato

Połącz ponad 1000 aplikacji biznesowych za pomocą gotowych połączeń, interfejsów API REST i integracji webhook

Przekształcaj dane między różnymi formatami aplikacji za pomocą wbudowanych narzędzi do mapowania i funkcji formuł

Monitoruj procesy biznesowe dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym, automatycznym alertom i analizom wydajności

Skorzystaj z dużej społeczności, która oferuje gotowe receptury, które można dostosować do własnych potrzeb, aby szybko opracować nowe automatyzacje

Ograniczenia Workato

Ograniczona elastyczność w zakresie przetwarzania złożonych danych w porównaniu z koordynatorami opartymi na kodzie

Zależność od gotowych łączników może limitować integrację z niestandardowymi aplikacjami

Koszt może być istotnym czynnikiem, szczególnie w przypadku mniejszych firm lub w miarę wzrostu liczby zadań i aplikacji połączonych

Ceny Workato

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workato

G2: 4,7/5 (ponad 620 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Workato w praktyce?

Jak udostępniono na Reddit:

Jako osoba niezwiązana z integracjami, uwielbiam interfejs użytkownika Workato. Mogę dołączyć do osoby tworzącej integracje i dość łatwo zrozumieć interfejs

Jako osoba niezwiązana z integracjami, uwielbiam interfejs użytkownika Workato. Mogę dołączyć do osoby tworzącej integracje i dość łatwo zrozumieć interfejs

9. CrewAI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów agentów opartych na rola)

za pośrednictwem CrewAI

CrewAI działa jak cyfrowy system zarządzania projektami, w którym agenci mają tytuły, umiejętności i relacje raportowania odzwierciedlające rzeczywiste zespoły.

To podejście oparte na roli sprawia, że projektowanie złożonych cykli pracy jest zaskakująco intuicyjne. Badacze gromadzą informacje, analitycy przetwarzają dane, a autorzy tworzą raporty, tak jak w przypadku zespołów ludzkich. Wbudowane mechanizmy koordynacyjne automatycznie obsługują delegowanie zadań, śledzenie postępów i kontrolę jakości.

Platforma kładzie nacisk na ustrukturyzowaną współpracę zamiast swobodnej rozmowy, dzięki czemu wyniki są bardziej przewidywalne niż w przypadku ram opartych wyłącznie na rozmowach.

Najlepsze funkcje CrewAI

Śledź postępy w projektach z udziałem wielu podmiotów, korzystając z wbudowanych funkcji zarządzania projektami i śledzenia kamieni milowych

Zintegruj je z platformami chmurowymi lub wdroż lokalnie, aby uzyskać większą kontrolę

Zdefiniuj hierarchie agentów odzwierciedlające rzeczywiste struktury raportowania organizacyjnej wraz z cyklami pracy związanymi z zatwierdzaniem

Generuj uporządkowane wyniki dzięki szablonom dostosowanym do konkretnych ról, wytycznym dotyczącym formatu i kontrolom jakości

Śledź wydajność, zwrot z inwestycji i wyniki dzięki wbudowanym narzędziom do monitorowania

Limit CrewAI

Sztywne definicje rola mogą limitować kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

Mniejsza elastyczność w porównaniu z frameworkami konwersacyjnymi do zadań eksploracyjnych

Do zaawansowanych zastosowań wymagana jest pewna znajomość języka Python

Ceny CrewAI

Koordynacja: Oprogramowanie open source

Podstawowy: 99 USD/miesiąc

Standard: 500 USD/miesiąc

Pro: 1000 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CrewAI

G2: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 45 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Kryzys związany z błędem Y2K spowodował globalną gorączkę naprawiania problemów, co doprowadziło do ogromnych modernizacji informatycznych. Inwestycje te stworzyły silniejsze podstawy technologiczne.

10. Orby AI (najlepsze do wykrywania i automatyzacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Orby AI

Orby AI stosuje zupełnie nowe podejście do koordynacji. Wykorzystuje neuro-symboliczną sztuczną inteligencję, opartą na autorskim modelu Large Action Model (LAM), do analizy interakcji użytkowników w różnych aplikacjach. Pozwala to zidentyfikować powtarzalne zadania i wzorce cyklu pracy, które w innym przypadku pozostałyby niewidoczne.

Po zidentyfikowaniu cykli pracy platforma może zautomatyzować całe sekwencje zarówno w aplikacjach desktopowych, jak i narzędziach internetowych.

Kluczowe zalety to niezawodność oparta na logice (brak ryzyka halucynacji), pełna możliwość audytu z krokiem po kroku uzasadnieniem oraz iteracyjne pętle informacji zwrotnej w celu poprawy dokładności.

Najlepsze funkcje Orby AI

Zautomatyzuj złożone procesy obejmujące wiele aplikacji za pomocą zastrzeżonego modelu Large Action Model (LAM), ActIO

Generuj przykłady automatyzacji przepływu pracy w oparciu o rzeczywiste wzorce użytkowania, analizę częstotliwości i potencjał oszczędności czasu

Realizuj cykle pracy, które współdziałają z dowolną aplikacją poprzez automatyzację interfejsu użytkownika, wywołania API i nagrywanie ekranu

Zadbaj o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa dzięki dostępowi opartemu na rolach, szyfrowaniu i ścisłej kontroli zgodności

Pozwól narzędziu obserwować prezentacje lub standardowe procedury operacyjne (SOP) i przekształcić je w przejrzyste cykle pracy

Limitacje Orby AI

Kwestie prywatności związane z monitorowaniem i analizowaniem wzorców zachowań użytkowników

Ceny są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw i nie są przyjazne dla użytkowników indywidualnych

Ograniczona kontrola nad logiką automatyzacji w porównaniu z platformami do koordynacji opartymi na kodzie

Ceny Orby AI/AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Orby AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

11. IBM watsonx Orchestrate (najlepsze rozwiązanie do zarządzania cyklem pracy AI w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem IBM

IBM watsonx Orchestrate tworzy połączenie różnych modeli AI, aplikacji i źródeł danych za pomocą poleceń w języku naturalnym.

Wykonuje ono zaawansowane zadania biznesowe, takie jak analiza nastrojów klientów na podstawie ostatnich zgłoszeń do wsparcia technicznego oraz raportowanie podsumowujące. Z biegiem czasu system poprawia swoje rozumienie kontekstu i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

W tle platforma płynnie koordynuje wiele usług AI, transformacje danych i interakcje aplikacji. Funkcje dla przedsiębiorstw, takie jak kontrole bezpieczeństwa, śledzenie zgodności i integracja z istniejącą infrastrukturą IBM, sprawiają, że rozwiązanie to doskonale sprawdza się w dużych organizacjach.

Najlepsze funkcje IBM Watsonx Orchestrate

Uruchom gotowe agenty AI do procesów funkcji lub stwórz własne agenty wielokrotnego użytku

Stwórz ekosystem gotowych, niestandardowych i zewnętrznych agentów dzięki orkiestracji wieloagentowej

Usprawnij automatyzację przyszłych zadań i skróć czas ustawień dzięki AI, która uczy się preferencji użytkowników i kontekstu biznesowego

Wykonuj zadania kontekstowo i we właściwej kolejności, korzystając z gotowych umiejętności i zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego

Szybciej wdrażaj agenty dzięki szablonom wielokrotnego użytku i stale powiększającej się bibliotece rozwiązań opracowanych przez IBM i partnerów

Ograniczenia IBM Watsonx Orchestrate

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w porównaniu z platformami open source

Zależność od ekosystemu IBM może limitować elastyczność integracji

Ceny IBM Watsonx Orchestrate

Free wersja próbna

Essentials: Ceny zaczynają się od 500 USD miesięcznie

Standardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM watsonx Orchestrate

G2: 4,4/5 (ponad 345 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o IBM Watsonx Orchestrate?

Recenzja na G2 udostępnianie:

Nową cechą, która podoba mi się w IBM watsonx Orchestrate, jest to, że upraszcza automatyzację zadań, umożliwiając tworzenie „umiejętności” przy użyciu języka naturalnego. Jest przyjazny dla użytkownika i pozwala osobom niebędącym programistami zautomatyzować powtarzalne zadania w narzędziach takich jak poczta elektroniczna, kalendarze i aplikacje biznesowe bez konieczności pisania kodu. Integracja z Watson AI sprawia, że jest on inteligentniejszy i bardziej świadomy kontekstu.

Nową cechą, która podoba mi się w IBM watsonx Orchestrate, jest to, że upraszcza automatyzację zadań, umożliwiając tworzenie „umiejętności” przy użyciu języka naturalnego. Jest przyjazny dla użytkownika i pozwala osobom niebędącym programistami zautomatyzować powtarzalne zadania w narzędziach takich jak poczta elektroniczna, kalendarze i aplikacje biznesowe bez konieczności pisania kodu. Integracja z Watson AI sprawia, że jest on inteligentniejszy i lepiej rozpoznaje kontekst.

🔍 Czy wiesz, że... W latach 60. firma IBM wprowadziła komputery mainframe, które mogły planować zadania wsadowe. Był to pierwszy krok w kierunku cyfrowej koordynacji, w ramach której zespoły IT zarządzały tysiącami zadań w ogromnych scentralizowanych systemach.

12. ZenML (najlepsze do standaryzacji procesów ML)

za pośrednictwem ZenML

ZenML zapewnia standaryzowaną strukturę cyklu pracy ML, która pozostaje wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do różnych narzędzi i preferencji. Platforma traktuje potoki ML jako najwyższej klasy zakończone artefakty oprogramowania, wraz z procesami wersjonowania, testowania i wdrażania.

Koncepcja magazynu artefaktów ZenML zapewnia automatyczne śledzenie i wersjonowanie wszystkich danych wejściowych, wyjściowych i metadanych w potoku. To systematyczne podejście sprawia, że eksperymenty są powtarzalne i podlegają audytowi, przekształcając doraźny rozwój ML w profesjonalną praktykę programistyczną.

Najlepsze funkcje ZenML

Automatycznie śledź wszystkie artefakty potoku, w tym dane, modele i metadane, dzięki funkcji śledzenia pochodzenia

Wdrażaj ten sam proces w różnych środowiskach bez zmian w kodzie, korzystając z abstrakcji stosu

Generuj wykresy pochodzenia pokazujące przepływ danych i zależności między uruchomieniami potoku

Zintegruj je z popularnymi narzędziami, takimi jak MLflow, Kubeflow i różnymi platformami w chmurze

Scentralizuj śledzenie, limity i zarządzanie w nowoczesnych cyklach pracy LLM i tradycyjnych cyklach pracy uczenia maszynowego

Limitacje ZenML

Dodatkowa warstwa abstrakcji może utrudniać debugowanie w przypadku awarii potoków

Złożoność integracji wzrasta w przypadku łączenia wielu narzędzi ML innych producentów

Ceny ZenML

Wersja Community: Free

ZenML Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ZenML

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

13. MLflow (najlepsze do koordynacji eksperymentów ML)

za pośrednictwem MLflow

Firma Databricks stworzyła MLflow, aby rozwiązać problem rozproszonych wyników eksperymentów, niespójnego pakowania modeli i trudności związanych z wdrażaniem. Narzędzie to organizuje wszystko, co dotyczy eksperymentów i uruchomień, automatycznie śledząc parametry, wskaźniki i artefakty dla każdej sesji szkoleniowej modelu AI.

Interfejs zarządza modelami od etapu rozwoju do produkcji, płynnie obsługując wersjonowanie, przygotowywanie i zatwierdzanie cykli pracy wdrożeń.

Jego rejestr modeli służy jako centralny katalog, w którym zespoły mogą wyszukiwać, oceniać i promować modele w różnych środowiskach.

Najlepsze funkcje MLflow

Śledź parametry eksperymentów, wskaźniki i artefakty automatycznie podczas opracowywania modeli za pomocą narzędzi do porównywania interfejsów użytkownika

Zarządzaj cyklem życia modelu poprzez rejestr z etapami, cyklami pracy zatwierdzania i automatycznymi wyzwalaczami wdrożeń

Porównaj wyniki eksperymentów, korzystając z wbudowanych funkcji wizualizacji, filtrowania i narzędzi do analizy statystycznej

Definiuj i zarządzaj wieloma punktami końcowymi LLM różnych dostawców w jednym pliku YAML

Wdrażaj modele na różnych platformach, w tym w usługach chmury, klastrach Kubernetes i urządzeniach brzegowych, korzystając z wbudowanych funkcji obsługi

Ograniczenia MLflow

Limity możliwości koordynacji cyklu pracy w przypadku złożonych, wieloetapowych procesów ML

Wyzwania związane z integracją podczas pracy z zastrzeżonymi lub specjalistycznymi frameworkami ML

Ceny MLflow

Wersja open source: Free

Zarządzany hosting z Databricks: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MLflow

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Termin „reorganizacja procesów biznesowych (BPR)” stał się popularny w latach 90. Firmy takie jak Ford i General Electric zaczęły na nowo przemyśleć przepływ pracy od początku do końca, kładąc podwaliny pod nowoczesną automatyzację cyklu pracy i optymalizację opartą na /AI.

Teams obsługujące wiele systemów AI spędzają większość czasu na koordynacji, a nie na wprowadzaniu innowacji. Narzędzia AI zajmują się żmudną pracą, dzięki czemu Twoi pracownicy mogą skupić się na tym, co najważniejsze:

Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej: Eliminacja konieczności ręcznego przenoszenia danych między różnymi modelami AI dzięki Eliminacja konieczności ręcznego przenoszenia danych między różnymi modelami AI dzięki automatyzacji cyklu pracy opartej na AI

Lepszy przepływ danych: zapobiega klasycznej (frustrującej) sytuacji, w której modele uczenia maszynowego czekają na dane, podczas gdy potoki przetwarzają informacje, które nigdy nie docierają do właściwego miejsca przeznaczenia

Szybszy rozwój sztucznej inteligencji: eliminuje wąskie gardła we wdrażaniu poprzez automatyczne zarządzanie zależnościami w złożonych obciążeniach sztucznej inteligencji

Efektywność kosztowa: pozwala uniknąć kosztownych błędów związanych z wykorzystaniem niewykorzystanych zasobów, podczas gdy inne systemy powodują powstawanie wąskich gardeł

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do koordynacji AI

Większość platform do koordynacji AI wygląda identycznie w wersjach demonstracyjnych, ale działa zupełnie inaczej w rzeczywistych warunkach.

Oto jak oddzielić obietnice marketingowe od rzeczywistości:

Oceń swoją obecną infrastrukturę AI: Udokumentuj istniejące Udokumentuj istniejące agenty automatyzacji AI , potoki danych i cykle pracy ML w sposób zakończony. Złożone środowiska wymagają platform stworzonych z myślą o złożoności

Testuj możliwości integracji: Przeprowadź wersje próbne koncepcji, korzystając z najbardziej chaotycznych źródeł danych i najstarszych interfejsów API. Narzędzia do integracji AI, które obsługują czyste, nowoczesne połączenia, mogą napotkać problemy z systemami starszymi wersjami

Oceń wsparcie wielu agentów: Sprawdź, co się dzieje, gdy różne modele /AI konkurują o zasoby w szczytowym momencie użytkowania. Wiele platform obsługuje sekwencyjne cykle pracy, ale zawodzi, gdy systemy działają jednocześnie

Sprawdź funkcje dla przedsiębiorstw: Upewnij się, że koordynacja AI dla przedsiębiorstw obejmuje ścieżki audytu, funkcje przywracania i narzędzia zapewniające zgodność z przepisami, które działają pod nadzorem organów regulacyjnych

*weź pod uwagę przyszłe obciążenia pracą AI: planuj potrzeby w zakresie koordynacji LLM, które szybko się zmieniają wraz z pojawianiem się nowych modeli. Musisz postawić na elastyczność, zamiast ograniczać się do konkretnych platform AI

🔍 Czy wiesz, że... 93% liderów IT w przedsiębiorstwach planuje wdrożenie autonomicznych agentów AI, a prawie połowa z nich już je zastosowała. Sygnalizuje to ogromną zmianę w kierunku koordynacji AI w całym zakresie działalności biznesowej.

Przyszłość koordynacji AI

Orkiestracja AI przechodzi z teorii do praktyki, a badania pokazują, jak szybko nabiera ona kształtu.

Najnowsze badania dotyczące nowoczesnych platform koordynacji przepływu pracy pokazują, w jaki sposób projektowane są struktury umożliwiające połączenie wielu agentów AI, zarządzające ich zadaniami i kierujące ich ku wspólnym celom. Ta zmiana pozwala systemom współpracować w bardziej naturalny sposób, bez konieczności samodzielnego łączenia narzędzi przez użytkowników.

W takich polach jak opieka zdrowotna koordynacja już dowiodła swojej skuteczności. Naukowcy pracujący nad laboratoriami autonomicznymi pokazali, w jaki sposób platformy koordynacyjne mogą jednocześnie koordynować pracę instrumentów laboratoryjnych, modeli AI i działań ludzkich. Efektem są szybsze eksperymenty, mniej błędów i wyniki, które można powtarzać w sposób spójny.

Podobne trendy pojawiają się w finansach i produkcji, gdzie koordynowana AI pomaga zespołom podejmować szybsze i bardziej wiarygodne decyzje.

Inną perspektywę przedstawia koncepcja zintegrowanej inteligencji rozproszonej. Podejście to zakłada istnienie sieci systemów AI, które dostosowują się i udostępniają kontekstem między zadaniami, współpracując z ludźmi jako partnerzy, a nie jako odizolowane narzędzia.

🔍 Czy wiesz, że... 95% organizacji nadal boryka się z problemami integracyjnymi, które limitują skuteczność wdrażania AI. Integracja pozostaje kluczową przeszkodą w pełnym wykorzystaniu potencjału AI w cyklu pracy w przedsiębiorstwach.

Połącz wszystko za pomocą ClickUp

W miarę jak coraz więcej firm wdraża AI w celu zwiększenia wydajności i uzyskania nowych informacji, często kończą one z wieloma rozwiązaniami AI bez jasnej strategii. To rosnące rozproszenie AI utrudnia zarządzanie, optymalizację i pełne wykorzystanie potencjału technologii AI. Zespoły potrzebują jasności: jednego miejsca, w którym mogą znaleźć odpowiedzi, śledzić aktualizacje i kontynuować projekty.

Właśnie to oferuje ClickUp. ClickUp Brain czerpie wnioski z pracy, którą już wykonujesz, i zapewnia moc generatywnej AI dokładnie tam, gdzie pracujesz. ClickUp Brain MAX pozwala korzystać z wielu modeli AI bez utraty kontekstu i pracować bez użycia rąk. A wszystko to podczas gdy agenci Autopilot zajmują się codziennymi obowiązkami, a automatyzacje przyspieszają pracę.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i spraw, aby każdy projekt AI/ML działał jak w zegarku! ✅

