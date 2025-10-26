Najlepsze alternatywy dla Mistral AI dla zaawansowanych modeli językowych

Mistral /AI stało się jednym z najczęściej omawianych startupów technologicznych we Francji i jest często postrzegane jako europejska odpowiedź na OpenAI. Chociaż Mistral /AI doskonale wywiązało się ze swojego motto „najnowocześniejsza sztuczna inteligencja w rękach każdego”, wiele osób korzystających z niego twierdzi, że odpowiedzi nie zawsze są dokładne lub zgodne z faktami.

Nie umniejsza to jednak zakresu, w jakim technologia AI już pomogła ludziom w pracy w różnych branżach. Najnowsze badanie McKinsey pokazuje, że pracownicy są znacznie bardziej otwarci na korzystanie z AI, niż mogłoby się wydawać ich przełożonym.

Dlatego tak ważne jest posiadanie dostępu do inteligentnego, wielojęzycznego asystenta AI, który rozumie różne sposoby pracy.

W tym artykule przyjrzymy się najlepszym alternatywom dla Mistral AI, które mogą pomóc w pisaniu, analizowaniu informacji i ułatwianiu codziennych zadań.

🤔 Czy wiesz, że... Według badań Accenture ponad 40% wszystkich czynności wykonywanych w pracy w Stanach Zjednoczonych można usprawnić, zautomatyzować lub przekształcić dzięki GenAI. Oczekuje się, że zmiany będą miały największy wpływ na sektory prawny, bankowy, ubezpieczeniowy i rynku kapitałowego, a następnie na handel detaliczny, turystykę, zdrowie i energetykę.

Najlepsze alternatywy dla Mistral /AI w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych, najnowocześniejszych alternatyw dla Mistral AI, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kilku kluczowych funkcji, szybkości przetwarzania, możliwości multimodalnych, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Integracja AI z zarządzaniem projektami, dokumentami i cyklem pracy ClickUp Brain do pisania i tworzenia podsumowań, automatyzacji, funkcji Talk to Text opartej na sztucznej inteligencji oraz agentów AI Free plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 OpenAI GPT-4 Dokładne i wszechstronne odpowiedzi AI Obsługuje złożone procesy wnioskowania i rozwiązywania problemów, zaawansowaną analizę danych, GPT‑4o do przetwarzania w czasie rzeczywistym, funkcje wielojęzyczne oraz konfigurowalne modele GPT Płatne plany od 20 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,5/5 Claude AI Naturalne, podobne do ludzkich rozmowy Rozumowanie kontekstowe, wsparcie wielu języków, zaawansowana analiza danych, wiele modeli (Haiku, Sonnet, Opus), funkcje współpracy Płatne plany od 20 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Google DeepMind Gemini Wielomodalna AI i głębokie rozumowanie Rozpoznawanie tekstu, obrazów, dźwięku i wideo, tryb Deep Think, obsługa wielu języków, integracja z Google Workspace, niestandardowi asystenci (Gems) Free G2: 4,4/5 Llama (Meta AI) Skalowalne, otwarte tworzenie AI Funkcje multimodalne, opcje niestandardowego dostosowywania modeli, duże okna kontekstowe i ekonomiczne skalowanie Free G2: 4,3/5 Cohere Prywatne rozwiązania AI klasy korporacyjnej Wielojęzyczne modele generatywne, wyszukiwanie semantyczne i ranking, bezpieczne wdrożenia, obszar roboczy AI dla przedsiębiorstw Niestandardowe ceny G2: 4,5/5 Capterra: 4,5/5 Hugging Face Projekty współpracy w zakresie AI typu open source i przetwarzania języka naturalnego (NLP) ponad milion modeli open source, wstępnie wytrenowane transformatory dla NLP i wizji, przestrzenie współpracy, integracja bibliotek ML, narzędzia dla przedsiębiorstw Płatne plany od 9 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft Azure AI Skalowalne rozwiązania AI gotowe do wdrożenia w przedsiębiorstwie Dostęp do modeli OpenAI GPT, Azure AI Foundry, wbudowanych funkcji zgodności i bezpieczeństwa, zaawansowanego wyszukiwania i pobierania oraz narzędzi monitorujących Niestandardowe ceny G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Perplexity AI Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym i wielomodelowe wyszukiwanie AI Wyszukiwanie internetowe na żywo z cytatami, wsparciem GPT-4, Claude, Grok, możliwością przesyłania plików PDF i CSV oraz wspólnymi przestrzeniami roboczymi Free plan; plany płatne od 20 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Generowanie długiej, opartej na faktach zawartości Generuje spójną, wielojęzyczną, opartą na faktach zawartość, instrukcje typu zero-shot, API do tworzenia streszczeń i poprawiania gramatyki, opóźnienia Niestandardowe ceny

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Mistral AI

Narzędzia takie jak Mistral AI radzą sobie dobrze z pisaniem i wnioskowaniem, ale działają poza projektami i dokumentami. Oznacza to niekończące się kopiowanie, przełączanie się między zakładkami i ciągłe ponowne wyjaśnianie tego samego kontekstu.

Wynik? Fragmentacja danych, spowolnienie realizacji projektów i zespoły, które czują się, jakby zawsze były o krok w tyle.

Ze względu na mniejszy rozmiar, Mistral 7B czasami nie radzi sobie z bardziej złożonym rozumowaniem lub subtelnymi rozmowami, zwłaszcza w porównaniu z większymi modelami.

Ta szczera opinia użytkownika Mistral AI odzwierciedla wyzwanie, przed którym staje wielu innych. Niestety, to nie wszystko.

Platforma AI boryka się również z następującymi typowymi problemami:

Trudności z złożonym rozumowaniem i subtelnymi rozmowami, zwłaszcza podczas rozwiązywania zaawansowanych problemów lub stosowania wieloetapowej logiki

Ma tendencję do generowania rozwlekłych lub ogólnych odpowiedzi, pozbawionych kreatywności charakterystycznej dla innych modeli językowych

Niższa dokładność zadań związanych z kodowaniem i odpowiedziami technicznymi, wymagająca bardziej szczegółowych podpowiedzi, aby uzyskać użyteczne wyniki

Ograniczona wydajność wielojęzyczna, użytkownicy notują słabsze wyniki w językach takich jak ukraiński

Te braki wyjaśniają, dlaczego wiele zespołów poszukuje obecnie alternatyw dla Mistral AI, które zapewniają większą głębię, precyzję i lepsze możliwości wielojęzyczne w ich cyklach pracy opartych na AI.

Najlepsze alternatywy dla Mistral AI

Celem nie jest tylko odejście od Mistral. Chodzi o wykorzystanie AI do zwiększenia wydajności w sposób, który lepiej pasuje do Twojego codziennego sposobu pracy. Być może potrzebujesz jaśniejszych odpowiedzi, lepszego wsparcia językowego lub po prostu asystenta, który będzie bardziej intuicyjny podczas obsługi Twoich projektów.

Poniżej przedstawiamy przegląd najlepszych alternatyw dla Mistral AI, z których korzystają osoby takie jak Ty.

1. ClickUp (najlepszy do bezpośredniej integracji AI z zarządzaniem projektami, dokumentami i cyklami pracy)

W ciągu kilku sekund przekształć rozproszoną wiedzę w praktyczne informacje dzięki ClickUp Brain

Większość narzędzi AI obiecuje ułatwić pracę, ale prawda jest taka, że często są one tylko kolejną niepowiązaną aplikacją w już i tak przepełnionym zestawie. Możesz używać jednego narzędzia do generowania tekstu, innego do podsumowywania notatek ze spotkań, a jeszcze innego do zarządzania zadaniami. Ta sieć rozproszonych kontekstów i odizolowanych narzędzi powoduje rozrost pracy, co ma ogromny wpływ na produktywność i potencjał Twojego zespołu.

ClickUp oferuje inne podejście.

Zamiast dodawać sztuczną inteligencję do kolejnego samodzielnego narzędzia, ClickUp Brain działa bezpośrednio w istniejących systemach, w których odbywa się Twoja praca. Twoje zadania, dokumenty, czaty i raporty pozostają połączone, a sztuczna inteligencja zna już kontekst każdego projektu.

Zobaczmy, jak to działa.

Włącz AI do swojej pracy dzięki ClickUp Brain

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Chcesz błyskawicznie podsumować wątki projektu? Skorzystaj z ClickUp Brain

ClickUp Brain jest wbudowany w ClickUp, więc nie musisz przełączać się między narzędziami, aby tworzyć szkice pomysłów lub zastanawiać się, co dalej.

Dzięki ClickUp Brain możesz otworzyć zadanie i natychmiast podsumować komentarze z całego tygodnia w zgrabnej aktualizacji. Możesz tworzyć szkice briefów projektowych, porządkować długie wiadomości, a nawet przepisywać zawartość, aby dopasować ją do innego tonu. Funkcja ClickUp Brain, Connected AI, jest jak posiadanie kogoś, kto już zna Twoje projekty i szepcze Ci do ucha kolejny krok.

💯 Wypróbuj to: Rozpoczynając nowy projekt, wpisz w ClickUp Brain krótką podpowiedź, np. „Podsumuj kluczowe ryzyka na podstawie poprzednich premier”. System pobierze informacje z istniejących dokumentów i zadań, aby zapewnić Ci dobry start.

Jest też ClickUp Brain MAX, który podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej:

*zintegrowana wyszukiwarka dla przedsiębiorstw: łączy się z narzędziami takimi jak Google Workspace, GitHub i Figma, umożliwiając wyszukiwanie i pobieranie plików, zadań i rozmów za pomocą wyszukiwania semantycznego

Talk to Text: Wsparcie Wsparcie funkcji zamiany mowy na tekst opartej na AI, umożliwiając tworzenie zadań, aktualizowanie kalendarzy, przydzielanie pracy i tworzenie dokumentów za pomocą poleceń głosowych w 40 językach — przyspieszając rutynowe procesy

Ujednolicona platforma AI: Oferuje najlepsze modele AI, takie jak Gemini, ChatGPT, DeepSeek i Claude, w jednym miejscu. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do różnych narzędzi AI do kodowania, pisania, automatyzacji i analizy bez Oferuje najlepsze modele AI, takie jak Gemini, ChatGPT, DeepSeek i Claude, w jednym miejscu. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do różnych narzędzi AI do kodowania, pisania, automatyzacji i analizy bez rozprzestrzeniania się AI

Zmień modele LLM w ClickUp Brain, aby spersonalizować swoje doświadczenia z AI

kontekstowe odpowiedzi AI: *Wykorzystując rozbudowany wykres pracy ClickUp, Brain Max zapewnia wyniki AI oparte na kontekście Twoich zadań, dokumentów, spotkań i połączonych aplikacji

📌 Przykład: Dyrektor kreatywny prowadzi sesję burzy mózgów dotyczącą nowej kampanii reklamowej. Dzięki Brain Max każdy pomysł jest rejestrowany, sortowany według tematu i przekształcany w zadania dla copywriterów, projektantów i planistów mediów, zanim zespół opuści salę. Teams korzystające z Brain Max raportują oszczędność 1,1 dnia pracy tygodniowo, zakończenie zadań 4 razy szybciej niż przy ręcznym wpisywaniu tekstu oraz obniżenie kosztów oprogramowania nawet o 88%.

🎥 Zobacz, jak możesz zmaksymalizować wydajność i czerpać wnioski z narzędzi wykorzystywanych w cyklu pracy, korzystając z ClickUp Brain:

Twoje pomysły nabierają kształtu w ClickUp Dokument

Współpracuj nad ofertami, dodając komentarze i wprowadzając zmiany w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Dokument

ClickUp Dokumenty przypominają udostępniany notatnik, w którym nigdy nie zabraknie przestrzeni.

Możesz zacząć od drobnych rzeczy, zapisując kilka pomysłów dotyczących projektu, a następnie obserwować, jak przekształcają się one w pełną strategię zawierającą tabele, obrazy i linki do zadań. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, że wszystko pozostaje połączone. Notatka w dokumencie może natychmiast stać się zadaniem, a Ty możesz oznaczyć członków zespołu, aby mogli dodać swoje uwagi dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

📌 Przykład: Kierownik ds. nauki o danych opracowuje w dokumencie plan dostosowania modelu językowego. Jednym kliknięciem etapy szkolenia modelu stają się zadaniami przypisanymi inżynierom i specjalistom ds. operacji ML, z terminami i bogatymi w kontekst komentarzami, umożliwiając płynną współpracę bez dodatkowych spotkań dotyczących planowania sprintów.

zadbaj o przejrzystość i wykonalność zadań ClickUp dzięki ClickUp Tasks*

Śledź zależności między zadaniami, aby uniknąć opóźnień w realizacji projektów dzięki zadaniom ClickUp

Zadania ClickUp są jak małe drogowskazy, które dokładnie wskazują, co należy zrobić dalej. Każde zadanie może zawierać dyskusje, załączniki i aktualizacje postępów, dzięki czemu nigdy nie musisz się zastanawiać, na jakim etapie są prace.

Możesz dostosować zadania do swojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy preferujesz priorytety oznaczone kolorami, powtarzające się przypomnienia, czy też dzielenie dużych celów na podzadania. Wszystko jest widoczne dla Twojego zespołu, więc nic nie umknie Twojej uwadze.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Poproś ClickUp Brain o podsumowanie długich wątków zadań. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pomoże nowym członkom zespołu zrozumieć, co zostało już ustalone.

pozwól, aby ClickUp Automatyzacje zajęło się rutynowymi zadaniami*

Automatycznie wyzwalaj generowane przez AI aktualizacje statusu dzięki ClickUp Automatyzacji

ClickUp Automatyzacje to delikatna ręka, która działa w tle. Wystarczy ustawić je raz, a następnie obserwować, jak rutynowe aktualizacje, zadania i zmiany statusu odbywają się bez żadnego wysiłku z Twojej strony.

Dzięki kreatorowi AI możesz po prostu opisać, co chcesz zautomatyzować, a ClickUp ustawienie to za Ciebie. Od automatycznego przypisywania nowych zadań po aktualizowanie statusów projektów — automatyzacja pozwala utrzymać tempo pracy, dzięki czemu możesz skupić się na ważnych zadaniach.

📌 Przykład: Agencja lub zespół może skorzystać z ClickUp Automatyzacji, aby natychmiast przypisać nowe zgłoszenia klientów do odpowiedniego opiekuna klienta. Terminy i przypomnienia o dalszych działaniach są tworzone automatycznie, dzięki czemu każdy klient otrzymuje terminową obsługę bez konieczności ręcznego sortowania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz, podsumowuj i edytuj dokumenty lub zadania za pomocą AI, która rozumie kontekst projektu

Zautomatyzuj tworzenie zadań i raportowanie dzięki osobistemu asystentowi AI , Brain Max, aby szybciej aktualizować projekty

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i przeprowadź dogłębne wyszukiwanie w całym obszarze roboczym

Wykorzystaj odpowiednie standardowe procedury operacyjne, dotychczasowe doświadczenia lub dane klienta, aby usprawnić proces wdrażania nowych pracowników

Oferuj wsparcie wielojęzycznym zespołom dzięki tłumaczeniom i streszczeniom w czasie rzeczywistym

Limitations ClickUp

Zaawansowane funkcje AI, takie jak Brain Max, mogą wymagać płatnych planów

Skonfigurowanie złożonych ustawień automatyzacji może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania. Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, dzięki automatyzacji rutynowych procesów i dostarczaniu inteligentnych sugestii, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

Oto krótki przewodnik wizualny pokazujący, jak połączyć rozproszone narzędzia i zasoby projektowe, aby usprawnić cykl pracy dzięki ClickUp Brain:

2. OpenAI GPT-4 (najlepsze rozwiązanie zapewniające dokładne i wszechstronne odpowiedzi AI)

za pośrednictwem ChatGPT

Jeśli chodzi o duże modele językowe, GPT-4 wyznaczyło standard, do którego wiele innych narzędzi wciąż próbuje dorównać. Powód powodzenia: wydaje się, że jest to bardziej zbliżone do przemyślanej rozmowy z kimś, kto naprawdę rozumie kontekst.

Dla programistów, analityków danych i firm poszukujących alternatywy dla Mistral AI, GPT-4 oferuje głębsze rozumowanie, szerszą bazę wiedzy i lepsze wsparcie wielu języków w projektach globalnych.

Najlepsze funkcje OpenAI GPT-4

Wykonuj złożone zadania z większą dokładnością i niuansami niż w przypadku mniejszych modeli

Oferuj wsparcie zaawansowanej analizie danych, kodowaniu i rozwiązywaniu problemów

Zapewnij szybsze przetwarzanie dzięki modelom takim jak GPT‑4o do pracy w czasie rzeczywistym

Zapewnij szerokie wsparcie wielojęzyczne dla międzynarodowych zespołów

Umożliwia dostosowanie do potrzeb dzięki projektom, niestandardowym GPT i różnym agentom LLM

OpenAI GPT-4 limit

Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi alternatywami

Sporadyczne niedokładności w przypadku bardzo specjalistycznych lub niszowych zapytań

Ceny OpenAI GPT-4

Free

Plus : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 200 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje OpenAI GPT-4

G2 : 4,7/5 (ponad 840 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)

Co użytkownicy mówią o OpenAI GPT-4

W recenzji G2 podkreślono:

Możliwość zakończenia w kilka minut pracy, która zajęłaby osobie kilka dni. Pamięta czaty, co czyni go wydajnym narzędziem, gdy chcemy wielokrotnie modyfikować określone informacje.

📮 ClickUp Insight: Jedna trzecia respondentów wskazała rozwój umiejętności jako główny powód zainteresowania sztuczną inteligencją. Wyobraź sobie następującą sytuację: członek zespołu bez wiedzy technicznej chce stworzyć fragmenty kodu dla strony internetowej. Im więcej informacji na temat swojej pracy posiada sztuczna inteligencja, tym bardziej inteligentna i użyteczna staje się jej pomoc. Właśnie w tym zakresie sztuczna inteligencja ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, rozumie ona Twoje projekty i może poprowadzić Cię przez każdy krok — a nawet wygenerować dla Ciebie fragmenty kodu.

3. Claude (najlepszy do naturalnych, ludzkich rozmów)

za pośrednictwem Claude

„Czy ktoś jeszcze jest zmęczony rozmową lub słuchaniem chatbota zamiast prawdziwego człowieka, gdy próbuje rozwiązać jakiś problem lub uzyskać wsparcie?” Ten komentarz na Reddicie podsumowuje odczucia wielu osób, gdy narzędzia AI brzmią jak roboty lub są zbyt oschłe.

Ale nie Claude. Stworzony przez Anthropic, skupia się na tym, aby rozmowy były naturalne, prawie tak, jakbyś rozmawiał z kimś, kto naprawdę rozumie, o co pytasz.

Dla wszystkich, którzy poszukują alternatywy dla Mistral AI, Claude wyróżnia się zdolnością do przemyślanej argumentacji, analizy danych i wielojęzycznych rozmów. Większość recenzji Claude sugeruje, że robi to bez utraty ludzkiego wymiaru.

Najlepsze funkcje Claude

Zapewnij naturalne, ludzkie odpowiedzi, które bardziej przypominają rozmowę niż skrypt

Przedstaw wsparcie dla analizy danych, zadań związanych z kodowaniem i pogłębionych badań dzięki zaawansowanemu rozumowaniu

Oferuj wiele modeli AI (Haiku, Sonnet, Opus), aby dostosować się do różnych poziomów złożoności zadań

Umożliwiaj współpracę dzięki funkcjom ukierunkowanym na pracę zespołową i zarządzaniu dokumentami

Stwórz połączenie z istniejącymi narzędziami, aby płynniej zintegrować je ze swoimi cyklami pracy

Limits Claude'a

Brak wbudowanych narzędzi do generowania obrazów lub wideo

Aby w pełni zakończyć dłuższe zadania, może być konieczna większa liczba wymian wiadomości

Ceny Claude

Free

Pro: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Zespół: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Maksymalnie: 100 USD miesięcznie na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude

G2 : 4,4/5 (ponad 55 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Claude

W tej recenzji Capterra uwzględniono:

Claude sprawia wrażenie, jakbym rozmawiał z prawdziwą osobą, która jest bardzo inteligentna. Jest realistyczny i szczerze odpowiada na moje zapytanie. Otrzymuję od niego przeważnie trafne odpowiedzi.

👀 Ciekawostka: Według badań, dodanie prostego wyrażenia „Myślmy krok po kroku” do instrukcji LLM może zwiększyć dokładność jego wyników ponad trzykrotnie w całym zakresie zadań, od matematyki po rozumowanie strategiczne .

4. Google DeepMind Gemini (najlepsze rozwiązanie dla wielomodalnej AI i głębokiego rozumowania)

za pośrednictwem Gemini

Gemini jest jak cichy pomocnik, który poradzi sobie z niemal wszystkim, co mu powierzysz. Nie ogranicza się do tekstu – możesz wprowadzić obrazy, pliki audio, a nawet wideo, a on nadal znajdzie sposób, aby je zrozumieć i udzielić przemyślanej odpowiedzi.

Niedawno rozwiązało nawet pięć z sześciu zadań na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, pokazując, jak dobrze radzi sobie z złożonymi wyzwaniami. To, co wyróżnia Gemini, to sposób, w jaki współpracuje z użytkownikiem. Niezależnie od tego, czy przeglądasz artykuły naukowe, tłumaczysz między językami, czy wyciągasz wnioski z dużych zbiorów informacji, Gemini działa spokojnie, stabilnie i niezawodnie.

A jeśli już korzystasz z Gmaila, Dokumentów Google lub innych narzędzi Google, Gemini po prostu się wpasuje, nie wymagając dodatkowego wysiłku.

Najlepsze funkcje Google DeepMind Gemini

Przetwarzaj i generuj zawartość w wielu formatach, w tym tekst, obrazy, audio i wideo

Obsługuj zaawansowane rozumowanie i wieloetapowe rozwiązywanie problemów dzięki trybowi Deep Think

Zapewnij silne wsparcie wielojęzyczne dla globalnych zespołów i projektów

Płynna integracja z narzędziami Google Workspace, takimi jak Gmail, Dokumenty Google, Arkusze Google i Meet

Oferuj niestandardowe asystentów AI (Gems) do cykli pracy agentów AI i specjalistycznej analizy danych

Ograniczenia Google DeepMind Gemini

Czasami generuje niedokładne cytaty lub nieaktualne dane w czasie rzeczywistym

Generowanie obrazów multimodalnych wciąż się poprawia w przypadku złożonych podpowiedzi

Ceny Google DeepMind Gemini

Free

google AI Pro: *19,99 USD miesięcznie za użytkownika

google AI Ultra: *249,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Google DeepMind Gemini

G2 : 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Google DeepMind Gemini

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Gemini stało się podstawowym elementem naszego cyklu pracy. Z biegiem czasu odpowiedzi uległy znacznej poprawie, zwłaszcza w nowszym modelu 2.5 Flash. Podoba mi się również to, jak dobrze współpracuje z Vertex AI w zakresie indeksowania plików; integracja przebiega płynnie, a model dobrze wykonuje instrukcje i dostarcza dokładne wyniki

5. Llama (Meta AI) (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego, otwartego rozwoju AI)

za pośrednictwem Meta

„Nieustannie słuchamy opinii społeczności programistów i naszych partnerów, aby ulepszać nasze modele i funkcje. Z niecierpliwością czekamy na współpracę ze społecznością, aby kontynuować iteracje i odkrywać ich wartość” – mówi rzecznik Meta, Ryan Daniels.

To właśnie ta otwartość sprawia, że Llama jest tak atrakcyjna. Zaprojektowana z myślą o programistach i firmach, które chcą mieć większą kontrolę, Llama 4 oferuje funkcje multimodalne, rozumiejąc zarówno tekst, jak i obrazy, a jednocześnie pozostając szybką i ekonomiczną.

Zostało stworzone z myślą o skalowalności, co ułatwia eksperymentowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji AI bez konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury. Społeczność skupiona wokół Llama szybko się rozrasta, a ekosystem Meta zapewnia wsparcie dla wszystkiego, od chatbotów, przez analizę dokumentów, po zaawansowane narzędzia do rozumowania agentycznego.

Najlepsze funkcje Llama

Oferuj natywne modele multimodalne z inteligencją tekstową i wizualną.

Zapewnij wiodące w branży okna kontekstowe do analizy długich dokumentów.

Umożliwiaj ekonomiczne skalowanie dzięki wydajnemu wnioskowaniu i wdrażaniu.

Zintegruj się z platformami takimi jak AWS, aby uprościć tworzenie i testowanie.

Przedstaw wsparcie dla dużej społeczności open source, aby promować współpracę i innowacje.

Ograniczenia Llama

Niektóre zaawansowane modele (takie jak Behemoth) są nadal w fazie podglądu.

Pełne niestandardowe dostosowanie i wdrożenie może wymagać większej wiedzy technicznej.

Ceny Llama

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Llama

G2 : 4,3/5 (ponad 145 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Llama

W recenzji G2 zauważono:

Meta Llama 3 doskonale rozumie język naturalny i reaguje na niego, dzięki czemu rozmowy przebiegają płynnie i naturalnie. Jest znacznie dokładniejsza niż poprzednie wersje Llama i udziela trafnych odpowiedzi, co zwiększa wydajność i poprawia komfort użytkowania. Integruje się również z aplikacjami programistycznymi. *

👀 Ciekawostka: Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1956 roku podczas letnich warsztatów w Dartmouth College, gdzie naukowcy badali koncepcję maszyn zdolnych do „myślenia”.

6. Cohere (najlepsze rozwiązanie dla prywatnych rozwiązań AI klasy korporacyjnej)

za pośrednictwem Cohere

„Cohere podoba mi się znacznie bardziej niż API asystenta GPT… jest szybsze, zwraca spójne wyniki, a cytaty są dokładne” – udostępnił jeden z użytkowników Reddita podczas dyskusji na temat rzeczywistych wdrożeń sztucznej inteligencji. Ta opinia odzwierciedla powody, dla których wiele zespołów decyduje się na Cohere.

Zaprojektowany z myślą o firmach, które potrzebują bezpiecznej, konfigurowalnej sztucznej inteligencji, Cohere łączy wielojęzyczne modele generatywne, potężne narzędzia wyszukiwania i obszar roboczy AI dostosowany do złożonych zastosowań w przedsiębiorstwach.

Od analizy dokumentów po asystentów opartych na AI, Cohere wyróżnia się możliwością precyzyjnego dostosowywania modeli do własnych danych przy zachowaniu ścisłej prywatności danych.

Najlepsze funkcje Cohere

Generuj wielojęzyczny tekst za pomocą wysokowydajnych modeli komendy.

Zapewnij dokładne wyszukiwanie multimodalne i ranking semantyczny dzięki Embed i Rerank.

Dostosuj modele do własnych danych przedsiębiorstwa dzięki generowaniu wspomaganemu wyszukiwaniem.

Oferuj bezpieczne, prywatne wdrożenia za pośrednictwem VPC, chmury lub środowisk lokalnych.

Umożliwiaj współpracę w przedsiębiorstwie dzięki North, dostosowanemu do potrzeb nowoczesnych zespołów obszarowi roboczemu opartemu na AI.

Ograniczenia Cohere

Wymaga wiedzy technicznej w celu zaawansowanej niestandardowej personalizacji.

Ograniczone publiczne informacje na temat standardowych cen

Ceny Cohere

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cohere

G2 : 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

👀 Ciekawostka: Watson firmy IBM, który w 2011 roku zwyciężył w teleturnieju Jeopardy!, został później wykorzystany w służbie zdrowia do pomocy lekarzom w diagnozowaniu nowotworów i zalecaniu metod leczenia.

7. Hugging Face (najlepsze rozwiązanie do współpracy w zakresie AI typu open source i projektów NLP)

za pośrednictwem Hugging Face

Hugging Face przypomina nieco przyjazną kawiarnię dla twórców AI z intuicyjnym interfejsem. Jest to miejsce, w którym ludzie otwarcie udostępniają modele, pomysły i narzędzia, pomagając sobie nawzajem w nauce i tworzeniu. Nie musisz być geniuszem technicznym, aby odnaleźć się w tym miejscu.

Niezależnie od tego, czy chcesz nauczyć komputer rozumienia języka, stworzyć asystenta głosowego, czy po prostu odkrywać, co AI może zrobić, Hugging Face zapewnia przyjazną przestrzeń do rozpoczęcia pracy.

Najlepsze funkcje Hugging Face

Zapewnij dostęp do ponad miliona modeli open source, zbiorów danych i aplikacji AI, aby szybko tworzyć prototypy

Oferuj wstępnie wytrenowane modele transformatorów do zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), mową, obrazem i multimediami

Umożliwiaj wspólne tworzenie dzięki przestrzeni do wdrażania i udostępniania wersji demonstracyjnych AI

Zapewnij wsparcie dla płynnej integracji z bibliotekami ML, takimi jak PyTorch i TensorFlow, w celu szkolenia i dostosowywania modeli

Zapewnij narzędzia klasy korporacyjnej do bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji dzięki funkcjom takim jak SSO, dzienniki audytowe i szczegółowe kontrole dostępu

Ograniczenia Hugging Face

Wymagają dużych zasobów obliczeniowych do uruchamiania dużych modeli

Limited narzędzia do wizualizacji architektury modelu i wyników

Ceny Hugging Face

Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Hugging Face

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Hugging Face

W recenzji Gartner Peer Insights udostępniono:

Platforma oferuje obszerną bibliotekę wstępnie wytrenowanych modeli i NLP, co zmniejsza czas i wysiłek wymagany do rozwoju. Bardzo dobrze sprawdziła się integracja z bibliotekami takimi jak PyTorch i TensorFlow.

👀 Czy wiesz, że: Filmy „Ona” (2013) i „Ex Machina” (2014) zdobyły Oscary za scenariusze, które poruszały temat związków między ludźmi a AI. Oba były naprawdę innowacyjne i wyprzedzały swoje czasy.

8. Microsoft Azure AI (najlepsze rozwiązanie dla skalowalnych, gotowych do użycia w przedsiębiorstwie rozwiązań AI)

za pośrednictwem Microsoft

*podobnie jak w przypadku każdej innej usługi w Azure, jeśli wiesz, co robisz i dlaczego korzystasz z danej usługi, uzyskasz pożądany wynik. Ten komentarz na Reddicie doskonale podsumowuje Microsoft Azure AI. Nie jest to magiczna różdżka typu „plug-and-play”, ale potężna, niezawodna platforma, która nagradza zespoły rozumiejące swoje cele.

Azure AI jest przeznaczony dla firm, które chcą tworzyć inteligentne aplikacje na dużą skalę, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami. Od tworzenia chatbotów HR po wspieranie eksploracji wiedzy i obsługi klienta na dużą skalę — firmy takie jak Vodafone i McDonald’s wykorzystują Azure AI do tworzenia bardziej spersonalizowanych i wydajnych doświadczeń.

Najlepsze funkcje Microsoft Azure AI

Wdrażaj szeroki wybór modeli, w tym najnowszą serię GPT firmy OpenAI, z ujednoliconymi interfejsami API

Dostosuj niestandardowe aplikacje AI za pomocą Azure AI Foundry i łańcuchów narzędzi agentów

Chroń dane i zapewnij zgodność z wbudowanymi zabezpieczeniami i zabezpieczeniami bezpieczeństwa

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji wyszukiwania i pobierania danych dzięki Azure AI Search

Monitoruj i optymalizuj wydajność aplikacji na dużą skalę

Limit Microsoft Azure AI

Wymaga doświadczonych inżynierów do złożonych ustawień

Funkcje i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu

Dostosowywanie modeli może z czasem stać się kosztowne

Ceny Microsoft Azure AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Azure AI

G2 : 4,4/5 (ponad 2090 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1920 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Azure AI

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Microsoft Azure wyróżnia się kompleksowym pakietem usług w chmurze, które świadczą wsparcie szerokiego zakresu potrzeb biznesowych, od prostego hostingu aplikacji po zaawansowane rozwiązania AI i uczenia maszynowego. Jego globalny zasięg z rozległą siecią centrów danych zapewnia wysoką dostępność, niskie opóźnienia i zgodność z przepisami w różnych regionach.

9. Perplexity AI (najlepsze rozwiązanie do badań w czasie rzeczywistym i wyszukiwania AI w wielu modelach)

za pośrednictwem Perplexity

Ponad jedna trzecia Amerykanów korzysta obecnie z narzędzi AI do badań w ramach projektów zawodowych lub szkolnych. Ten rosnący trend pokazuje, jak AI stała się zaufanym towarzyszem w wyszukiwaniu informacji i zrozumieniu złożonych tematów. Spośród wielu dostępnych opcji, Perplexity AI wyróżnia się jako jedno z najbardziej niezawodnych narzędzi do badań w czasie rzeczywistym.

W przeciwieństwie do statycznych chatbotów, Perplexity aktywnie przeszukuje internet podczas rozmowy, pobierając aktualne, cytowane informacje, które stanowią wsparcie dla jego odpowiedzi.

Niezależnie od tego, czy analizujesz dane, piszesz prace badawcze, czy przygotowujesz prezentacje, masz dostęp do wielu modeli AI, takich jak GPT-4 Omni, Claude 3, Grok i DeepSeek R1 — wszystko w jednym miejscu.

Możesz nawet przesłać pliki PDF, CSV lub obrazy, aby w ciągu kilku sekund uzyskać podsumowania i spostrzeżenia. W przypadku zespołów wspólne przestrzenie ułatwiają udostępnianie wyników i zapewniają wszystkim spójność podczas realizacji projektów wymagających intensywnych badań.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Przeszukuj internet w czasie rzeczywistym, uzyskując cytowane źródła dla każdej odpowiedzi

Przełączaj się między wieloma modelami AI, w tym GPT-4, Claude, Grok i DeepSeek

Prześlij pliki PDF, CSV, obrazy i pliki tekst, aby szybko uzyskać streszczenie i analizę

Współpracuj z członkami zespołu w przestrzeniach i ustaw niestandardowe instrukcje, aby uzyskać spójne odpowiedzi

Stwórz połączenie z ponad 800 narzędziami zwiększającymi wydajność dzięki integracjom takim jak Albato i Boost Space

Ograniczenia Perplexity AI

Współpraca zespołowa nie obejmuje wspólnych czatów i zaawansowanego raportowania

Publiczne adresy URL obrazów pozostają dostępne, co budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa

Ceny dla przedsiębiorstw są wyższe niż w przypadku podobnych alternatyw

Ceny Perplexity AI

Free

Pro : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI

W recenzji Capterra udostępniono:

Korzystam z niego codziennie i stworzyłem mnóstwo kolekcji dostosowanych do wielu różnych kontekstów, które pomagają mi w codziennej organizacji mojej bardzo wszechstronnej pracy. Działa znakomicie i spodziewam się, że dalszy rozwój powiązanych modeli LLM sprawi, że będzie jeszcze bardziej opłacalny.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (najlepsze rozwiązanie do generowania długiej, opartej na faktach zawartości)

za pośrednictwem AI21 Labs Jurassic-2

Czasami potrzebujesz po prostu narzędzia AI, które jest stabilne i niezawodne, zwłaszcza gdy tworzysz długie raporty lub szczegółowe dokumenty, w których dokładność ma naprawdę duże znaczenie.

W tym miejscu pojawia się Jurassic-2 firmy AI21 Labs. Zostało stworzone, aby pomóc osobom i zespołom w pisaniu jasnej, dopracowanej zawartości, która brzmi tak, jakby została napisana przez kogoś, kto dobrze zna dany temat.

Jurassic-2 może obsługiwać duże, złożone teksty bez utraty śledzenia faktów. Rozumie również wiele języków i może postępować zgodnie z instrukcjami bez konieczności podawania wielu przykładów. Firmy często korzystają z niego, gdy chcą napisać profesjonalne raporty, przewodniki techniczne, a nawet po prostu dobrze skonstruowane artykuły bez konieczności spędzania wielu godzin na edycji.

Najlepsze funkcje AI21 Labs Jurassic-2

Twórz długą, opartą na faktach i spójną zawartość dostosowaną do zastosowań biznesowych i technicznych

Wykorzystaj funkcję zero-shot instruction-following, aby uzyskać bardziej naturalną obsługę podpowiedzi

Uzyskaj dostęp do funkcji wielojęzycznych umożliwiających tworzenie zawartości o zasięgu globalnym

Wykorzystaj API przeznaczone do konkretnych zadań, takie jak Wordtune, do tworzenia streszczeń, parafrazowania i poprawiania gramatyki

Osiągnij zmniejszenie opóźnień i optymalizację kosztów w porównaniu z większymi konkurencyjnymi modelami

Limit AI21 Labs Jurassic-2

Limityowane do generowania tekstu bez wbudowanych funkcji obrazowych lub multimodalnych

Opcje dostosowywania wymagają dodatkowej wiedzy i zasobów

AI21 Labs Ceny Jurassic-2

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AI21 Labs Jurassic-2

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Jeśli nadal poszukujesz opcji wykraczających poza te, które omówiliśmy, oto kilka innych narzędzi AI, które zyskują popularność dzięki swojej zdolności do wykonywania specjalistycznych zadań:

Writer (modele Palmyra): oferuje precyzyjnie dostrojone modele, prywatność na poziomie przedsiębiorstwa oraz przewodniki stylistyczne zapewniające spójną komunikację

Dust: Zaprojektowany do tworzenia niestandardowych asystentów AI, którzy dostosowują się do cyklu pracy Twojego zespołu

Jasper AI: Generuje teksty reklamowe, zawartość blogów i komunikaty marki, oferując funkcje współpracy dla agencji i zespołów zajmujących się tworzeniem zawartości

Wypróbuj ClickUp, aby skorzystać z kontekstowej sztucznej inteligencji

Przeanalizowaliśmy kilka imponujących narzędzi AI, z których każde oferuje sposoby na szybsze pisanie, planowanie i myślenie.

Ale rzeczywistość jest taka: większość z tych narzędzi, w tym Mistral AI, nadal sprawia wrażenie oddzielnych aplikacji, które trzeba włączyć do swojego cyklu pracy. Oznacza to ciągłe przełączanie się między kontekstami i ponowne wpisywanie tych samych danych.

ClickUp jest inny. Nie jest kolejnym chatbotem AI ani generatorem dokumentów, ale umieszcza AI bezpośrednio tam, gdzie już pracujesz — w Twoich projektach, zadaniach i dokumentach.

Dzięki ClickUp Brain i ClickUp Brain Max nie tylko generujesz tekst, ale także automatyzujesz całe cykle pracy, przekształcasz pomysły w realne plany i uzyskujesz odpowiedzi w pełnym kontekście bez opuszczania swojego obszaru roboczego.

Jeśli jesteś gotowy, aby wyjść poza narzędzia AI, które działają w izolacji, i zamiast tego wprowadzić inteligencję do centrum swoich projektów, zarejestruj się w ClickUp już dziś!