Najlepsze alternatywy dla Mistral AI dla zaawansowanych modeli językowych

Mistral /AI stało się jednym z najczęściej omawianych startupów technologicznych we Francji i jest często postrzegane jako europejska odpowiedź na OpenAI. Chociaż Mistral /AI doskonale wywiązało się ze swojego motto „najnowocześniejsza sztuczna inteligencja w rękach każdego”, wiele osób korzystających z niego twierdzi, że odpowiedzi nie zawsze są dokładne lub zgodne z faktami.
Nie umniejsza to jednak zakresu, w jakim technologia AI już pomogła ludziom w pracy w różnych branżach. Najnowsze badanie McKinsey pokazuje, że pracownicy są znacznie bardziej otwarci na korzystanie z AI, niż mogłoby się wydawać ich przełożonym.
Dlatego tak ważne jest posiadanie dostępu do inteligentnego, wielojęzycznego asystenta AI, który rozumie różne sposoby pracy.
W tym artykule przyjrzymy się najlepszym alternatywom dla Mistral AI, które mogą pomóc w pisaniu, analizowaniu informacji i ułatwianiu codziennych zadań.
🤔 Czy wiesz, że... Według badań Accenture ponad 40% wszystkich czynności wykonywanych w pracy w Stanach Zjednoczonych można usprawnić, zautomatyzować lub przekształcić dzięki GenAI. Oczekuje się, że zmiany będą miały największy wpływ na sektory prawny, bankowy, ubezpieczeniowy i rynku kapitałowego, a następnie na handel detaliczny, turystykę, zdrowie i energetykę.
Najlepsze alternatywy dla Mistral /AI w skrócie
Oto krótkie porównanie najlepszych, najnowocześniejszych alternatyw dla Mistral AI, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kilku kluczowych funkcji, szybkości przetwarzania, możliwości multimodalnych, cen i ocen użytkowników.
|ClickUp
|Integracja AI z zarządzaniem projektami, dokumentami i cyklem pracy
|ClickUp Brain do pisania i tworzenia podsumowań, automatyzacji, funkcji Talk to Text opartej na sztucznej inteligencji oraz agentów AI
|Free plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
|OpenAI GPT-4
|Dokładne i wszechstronne odpowiedzi AI
|Obsługuje złożone procesy wnioskowania i rozwiązywania problemów, zaawansowaną analizę danych, GPT‑4o do przetwarzania w czasie rzeczywistym, funkcje wielojęzyczne oraz konfigurowalne modele GPT
|Płatne plany od 20 USD miesięcznie za użytkownika
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,5/5
|Claude AI
|Naturalne, podobne do ludzkich rozmowy
|Rozumowanie kontekstowe, wsparcie wielu języków, zaawansowana analiza danych, wiele modeli (Haiku, Sonnet, Opus), funkcje współpracy
|Płatne plany od 20 USD miesięcznie za użytkownika
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5
|Google DeepMind Gemini
|Wielomodalna AI i głębokie rozumowanie
|Rozpoznawanie tekstu, obrazów, dźwięku i wideo, tryb Deep Think, obsługa wielu języków, integracja z Google Workspace, niestandardowi asystenci (Gems)
|Free
|G2: 4,4/5
|Llama (Meta AI)
|Skalowalne, otwarte tworzenie AI
|Funkcje multimodalne, opcje niestandardowego dostosowywania modeli, duże okna kontekstowe i ekonomiczne skalowanie
|Free
|G2: 4,3/5
|Cohere
|Prywatne rozwiązania AI klasy korporacyjnej
|Wielojęzyczne modele generatywne, wyszukiwanie semantyczne i ranking, bezpieczne wdrożenia, obszar roboczy AI dla przedsiębiorstw
|Niestandardowe ceny
|G2: 4,5/5 Capterra: 4,5/5
|Hugging Face
|Projekty współpracy w zakresie AI typu open source i przetwarzania języka naturalnego (NLP)
|ponad milion modeli open source, wstępnie wytrenowane transformatory dla NLP i wizji, przestrzenie współpracy, integracja bibliotek ML, narzędzia dla przedsiębiorstw
|Płatne plany od 9 USD miesięcznie za użytkownika
|Microsoft Azure AI
|Skalowalne rozwiązania AI gotowe do wdrożenia w przedsiębiorstwie
|Dostęp do modeli OpenAI GPT, Azure AI Foundry, wbudowanych funkcji zgodności i bezpieczeństwa, zaawansowanego wyszukiwania i pobierania oraz narzędzi monitorujących
|Niestandardowe ceny
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5
|Perplexity AI
|Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym i wielomodelowe wyszukiwanie AI
|Wyszukiwanie internetowe na żywo z cytatami, wsparciem GPT-4, Claude, Grok, możliwością przesyłania plików PDF i CSV oraz wspólnymi przestrzeniami roboczymi
|Free plan; plany płatne od 20 USD/miesiąc za użytkownika
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5
|AI21 Labs Jurassic-2
|Generowanie długiej, opartej na faktach zawartości
|Generuje spójną, wielojęzyczną, opartą na faktach zawartość, instrukcje typu zero-shot, API do tworzenia streszczeń i poprawiania gramatyki, opóźnienia
|Niestandardowe ceny
Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Mistral AI
Narzędzia takie jak Mistral AI radzą sobie dobrze z pisaniem i wnioskowaniem, ale działają poza projektami i dokumentami. Oznacza to niekończące się kopiowanie, przełączanie się między zakładkami i ciągłe ponowne wyjaśnianie tego samego kontekstu.
Wynik? Fragmentacja danych, spowolnienie realizacji projektów i zespoły, które czują się, jakby zawsze były o krok w tyle.
Ze względu na mniejszy rozmiar, Mistral 7B czasami nie radzi sobie z bardziej złożonym rozumowaniem lub subtelnymi rozmowami, zwłaszcza w porównaniu z większymi modelami.
Ta szczera opinia użytkownika Mistral AI odzwierciedla wyzwanie, przed którym staje wielu innych. Niestety, to nie wszystko.
Platforma AI boryka się również z następującymi typowymi problemami:
- Trudności z złożonym rozumowaniem i subtelnymi rozmowami, zwłaszcza podczas rozwiązywania zaawansowanych problemów lub stosowania wieloetapowej logiki
- Ma tendencję do generowania rozwlekłych lub ogólnych odpowiedzi, pozbawionych kreatywności charakterystycznej dla innych modeli językowych
- Niższa dokładność zadań związanych z kodowaniem i odpowiedziami technicznymi, wymagająca bardziej szczegółowych podpowiedzi, aby uzyskać użyteczne wyniki
- Ograniczona wydajność wielojęzyczna, użytkownicy notują słabsze wyniki w językach takich jak ukraiński
Te braki wyjaśniają, dlaczego wiele zespołów poszukuje obecnie alternatyw dla Mistral AI, które zapewniają większą głębię, precyzję i lepsze możliwości wielojęzyczne w ich cyklach pracy opartych na AI.
Najlepsze alternatywy dla Mistral AI
Celem nie jest tylko odejście od Mistral. Chodzi o wykorzystanie AI do zwiększenia wydajności w sposób, który lepiej pasuje do Twojego codziennego sposobu pracy. Być może potrzebujesz jaśniejszych odpowiedzi, lepszego wsparcia językowego lub po prostu asystenta, który będzie bardziej intuicyjny podczas obsługi Twoich projektów.
Poniżej przedstawiamy przegląd najlepszych alternatyw dla Mistral AI, z których korzystają osoby takie jak Ty.
1. ClickUp (najlepszy do bezpośredniej integracji AI z zarządzaniem projektami, dokumentami i cyklami pracy)
Większość narzędzi AI obiecuje ułatwić pracę, ale prawda jest taka, że często są one tylko kolejną niepowiązaną aplikacją w już i tak przepełnionym zestawie. Możesz używać jednego narzędzia do generowania tekstu, innego do podsumowywania notatek ze spotkań, a jeszcze innego do zarządzania zadaniami. Ta sieć rozproszonych kontekstów i odizolowanych narzędzi powoduje rozrost pracy, co ma ogromny wpływ na produktywność i potencjał Twojego zespołu.
ClickUp oferuje inne podejście.
Zamiast dodawać sztuczną inteligencję do kolejnego samodzielnego narzędzia, ClickUp Brain działa bezpośrednio w istniejących systemach, w których odbywa się Twoja praca. Twoje zadania, dokumenty, czaty i raporty pozostają połączone, a sztuczna inteligencja zna już kontekst każdego projektu.
Zobaczmy, jak to działa.
Włącz AI do swojej pracy dzięki ClickUp Brain
ClickUp Brain jest wbudowany w ClickUp, więc nie musisz przełączać się między narzędziami, aby tworzyć szkice pomysłów lub zastanawiać się, co dalej.
Dzięki ClickUp Brain możesz otworzyć zadanie i natychmiast podsumować komentarze z całego tygodnia w zgrabnej aktualizacji. Możesz tworzyć szkice briefów projektowych, porządkować długie wiadomości, a nawet przepisywać zawartość, aby dopasować ją do innego tonu. Funkcja ClickUp Brain, Connected AI, jest jak posiadanie kogoś, kto już zna Twoje projekty i szepcze Ci do ucha kolejny krok.
💯 Wypróbuj to: Rozpoczynając nowy projekt, wpisz w ClickUp Brain krótką podpowiedź, np. „Podsumuj kluczowe ryzyka na podstawie poprzednich premier”. System pobierze informacje z istniejących dokumentów i zadań, aby zapewnić Ci dobry start.
Jest też ClickUp Brain MAX, który podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej:
- *zintegrowana wyszukiwarka dla przedsiębiorstw: łączy się z narzędziami takimi jak Google Workspace, GitHub i Figma, umożliwiając wyszukiwanie i pobieranie plików, zadań i rozmów za pomocą wyszukiwania semantycznego
- Talk to Text: Wsparcie funkcji zamiany mowy na tekst opartej na AI, umożliwiając tworzenie zadań, aktualizowanie kalendarzy, przydzielanie pracy i tworzenie dokumentów za pomocą poleceń głosowych w 40 językach — przyspieszając rutynowe procesy
- Ujednolicona platforma AI: Oferuje najlepsze modele AI, takie jak Gemini, ChatGPT, DeepSeek i Claude, w jednym miejscu. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do różnych narzędzi AI do kodowania, pisania, automatyzacji i analizy bez rozprzestrzeniania się AI
- kontekstowe odpowiedzi AI: *Wykorzystując rozbudowany wykres pracy ClickUp, Brain Max zapewnia wyniki AI oparte na kontekście Twoich zadań, dokumentów, spotkań i połączonych aplikacji
📌 Przykład: Dyrektor kreatywny prowadzi sesję burzy mózgów dotyczącą nowej kampanii reklamowej. Dzięki Brain Max każdy pomysł jest rejestrowany, sortowany według tematu i przekształcany w zadania dla copywriterów, projektantów i planistów mediów, zanim zespół opuści salę.
Teams korzystające z Brain Max raportują oszczędność 1,1 dnia pracy tygodniowo, zakończenie zadań 4 razy szybciej niż przy ręcznym wpisywaniu tekstu oraz obniżenie kosztów oprogramowania nawet o 88%.
🎥 Zobacz, jak możesz zmaksymalizować wydajność i czerpać wnioski z narzędzi wykorzystywanych w cyklu pracy, korzystając z ClickUp Brain:
Twoje pomysły nabierają kształtu w ClickUp Dokument
ClickUp Dokumenty przypominają udostępniany notatnik, w którym nigdy nie zabraknie przestrzeni.
Możesz zacząć od drobnych rzeczy, zapisując kilka pomysłów dotyczących projektu, a następnie obserwować, jak przekształcają się one w pełną strategię zawierającą tabele, obrazy i linki do zadań. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, że wszystko pozostaje połączone. Notatka w dokumencie może natychmiast stać się zadaniem, a Ty możesz oznaczyć członków zespołu, aby mogli dodać swoje uwagi dokładnie tam, gdzie są potrzebne.
📌 Przykład: Kierownik ds. nauki o danych opracowuje w dokumencie plan dostosowania modelu językowego. Jednym kliknięciem etapy szkolenia modelu stają się zadaniami przypisanymi inżynierom i specjalistom ds. operacji ML, z terminami i bogatymi w kontekst komentarzami, umożliwiając płynną współpracę bez dodatkowych spotkań dotyczących planowania sprintów.
zadbaj o przejrzystość i wykonalność zadań ClickUp dzięki ClickUp Tasks*
Zadania ClickUp są jak małe drogowskazy, które dokładnie wskazują, co należy zrobić dalej. Każde zadanie może zawierać dyskusje, załączniki i aktualizacje postępów, dzięki czemu nigdy nie musisz się zastanawiać, na jakim etapie są prace.
Możesz dostosować zadania do swojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy preferujesz priorytety oznaczone kolorami, powtarzające się przypomnienia, czy też dzielenie dużych celów na podzadania. Wszystko jest widoczne dla Twojego zespołu, więc nic nie umknie Twojej uwadze.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Poproś ClickUp Brain o podsumowanie długich wątków zadań. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pomoże nowym członkom zespołu zrozumieć, co zostało już ustalone.
pozwól, aby ClickUp Automatyzacje zajęło się rutynowymi zadaniami*
ClickUp Automatyzacje to delikatna ręka, która działa w tle. Wystarczy ustawić je raz, a następnie obserwować, jak rutynowe aktualizacje, zadania i zmiany statusu odbywają się bez żadnego wysiłku z Twojej strony.
Dzięki kreatorowi AI możesz po prostu opisać, co chcesz zautomatyzować, a ClickUp ustawienie to za Ciebie. Od automatycznego przypisywania nowych zadań po aktualizowanie statusów projektów — automatyzacja pozwala utrzymać tempo pracy, dzięki czemu możesz skupić się na ważnych zadaniach.
📌 Przykład: Agencja lub zespół może skorzystać z ClickUp Automatyzacji, aby natychmiast przypisać nowe zgłoszenia klientów do odpowiedniego opiekuna klienta. Terminy i przypomnienia o dalszych działaniach są tworzone automatycznie, dzięki czemu każdy klient otrzymuje terminową obsługę bez konieczności ręcznego sortowania.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Twórz, podsumowuj i edytuj dokumenty lub zadania za pomocą AI, która rozumie kontekst projektu
- Zautomatyzuj tworzenie zadań i raportowanie dzięki osobistemu asystentowi AI, Brain Max, aby szybciej aktualizować projekty
- Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i przeprowadź dogłębne wyszukiwanie w całym obszarze roboczym
- Wykorzystaj odpowiednie standardowe procedury operacyjne, dotychczasowe doświadczenia lub dane klienta, aby usprawnić proces wdrażania nowych pracowników
- Oferuj wsparcie wielojęzycznym zespołom dzięki tłumaczeniom i streszczeniom w czasie rzeczywistym
Limitations ClickUp
- Zaawansowane funkcje AI, takie jak Brain Max, mogą wymagać płatnych planów
- Skonfigurowanie złożonych ustawień automatyzacji może zająć trochę czasu
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co użytkownicy mówią o ClickUp
W recenzji G2 pojawiła się notatka:
Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania. Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, dzięki automatyzacji rutynowych procesów i dostarczaniu inteligentnych sugestii, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania. Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, automatyzując rutynowe procesy i dostarczając inteligentnych sugestii, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
Oto krótki przewodnik wizualny pokazujący, jak połączyć rozproszone narzędzia i zasoby projektowe, aby usprawnić cykl pracy dzięki ClickUp Brain:
2. OpenAI GPT-4 (najlepsze rozwiązanie zapewniające dokładne i wszechstronne odpowiedzi AI)
Jeśli chodzi o duże modele językowe, GPT-4 wyznaczyło standard, do którego wiele innych narzędzi wciąż próbuje dorównać. Powód powodzenia: wydaje się, że jest to bardziej zbliżone do przemyślanej rozmowy z kimś, kto naprawdę rozumie kontekst.
Dla programistów, analityków danych i firm poszukujących alternatywy dla Mistral AI, GPT-4 oferuje głębsze rozumowanie, szerszą bazę wiedzy i lepsze wsparcie wielu języków w projektach globalnych.
Najlepsze funkcje OpenAI GPT-4
- Wykonuj złożone zadania z większą dokładnością i niuansami niż w przypadku mniejszych modeli
- Oferuj wsparcie zaawansowanej analizie danych, kodowaniu i rozwiązywaniu problemów
- Zapewnij szybsze przetwarzanie dzięki modelom takim jak GPT‑4o do pracy w czasie rzeczywistym
- Zapewnij szerokie wsparcie wielojęzyczne dla międzynarodowych zespołów
- Umożliwia dostosowanie do potrzeb dzięki projektom, niestandardowym GPT i różnym agentom LLM
OpenAI GPT-4 limit
- Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi alternatywami
- Sporadyczne niedokładności w przypadku bardzo specjalistycznych lub niszowych zapytań
Ceny OpenAI GPT-4
- Free
- Plus: 20 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 200 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje OpenAI GPT-4
- G2: 4,7/5 (ponad 840 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)
Co użytkownicy mówią o OpenAI GPT-4
W recenzji G2 podkreślono:
Możliwość zakończenia w kilka minut pracy, która zajęłaby osobie kilka dni. Pamięta czaty, co czyni go wydajnym narzędziem, gdy chcemy wielokrotnie modyfikować określone informacje.
Możliwość zakończenia w kilka minut pracy, która zajęłaby człowiekowi kilka dni. Pamięta czaty, co czyni go skutecznym narzędziem, gdy chcemy wielokrotnie modyfikować określone informacje.
📮 ClickUp Insight: Jedna trzecia respondentów wskazała rozwój umiejętności jako główny powód zainteresowania sztuczną inteligencją. Wyobraź sobie następującą sytuację: członek zespołu bez wiedzy technicznej chce stworzyć fragmenty kodu dla strony internetowej. Im więcej informacji na temat swojej pracy posiada sztuczna inteligencja, tym bardziej inteligentna i użyteczna staje się jej pomoc.
Właśnie w tym zakresie sztuczna inteligencja ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, rozumie ona Twoje projekty i może poprowadzić Cię przez każdy krok — a nawet wygenerować dla Ciebie fragmenty kodu.
3. Claude (najlepszy do naturalnych, ludzkich rozmów)
„Czy ktoś jeszcze jest zmęczony rozmową lub słuchaniem chatbota zamiast prawdziwego człowieka, gdy próbuje rozwiązać jakiś problem lub uzyskać wsparcie?” Ten komentarz na Reddicie podsumowuje odczucia wielu osób, gdy narzędzia AI brzmią jak roboty lub są zbyt oschłe.
Ale nie Claude. Stworzony przez Anthropic, skupia się na tym, aby rozmowy były naturalne, prawie tak, jakbyś rozmawiał z kimś, kto naprawdę rozumie, o co pytasz.
Dla wszystkich, którzy poszukują alternatywy dla Mistral AI, Claude wyróżnia się zdolnością do przemyślanej argumentacji, analizy danych i wielojęzycznych rozmów. Większość recenzji Claude sugeruje, że robi to bez utraty ludzkiego wymiaru.
Najlepsze funkcje Claude
- Zapewnij naturalne, ludzkie odpowiedzi, które bardziej przypominają rozmowę niż skrypt
- Przedstaw wsparcie dla analizy danych, zadań związanych z kodowaniem i pogłębionych badań dzięki zaawansowanemu rozumowaniu
- Oferuj wiele modeli AI (Haiku, Sonnet, Opus), aby dostosować się do różnych poziomów złożoności zadań
- Umożliwiaj współpracę dzięki funkcjom ukierunkowanym na pracę zespołową i zarządzaniu dokumentami
- Stwórz połączenie z istniejącymi narzędziami, aby płynniej zintegrować je ze swoimi cyklami pracy
Limits Claude'a
- Brak wbudowanych narzędzi do generowania obrazów lub wideo
- Aby w pełni zakończyć dłuższe zadania, może być konieczna większa liczba wymian wiadomości
Ceny Claude
- Free
- Pro: 20 USD/miesiąc za użytkownika
- Zespół: 25 USD miesięcznie za użytkownika
- Maksymalnie: 100 USD miesięcznie na użytkownika
- Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Claude
- G2: 4,4/5 (ponad 55 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Claude
W tej recenzji Capterra uwzględniono:
Claude sprawia wrażenie, jakbym rozmawiał z prawdziwą osobą, która jest bardzo inteligentna. Jest realistyczny i szczerze odpowiada na moje zapytanie. Otrzymuję od niego przeważnie trafne odpowiedzi.
Claude sprawia wrażenie, jakbym rozmawiał z prawdziwą osobą, która jest bardzo inteligentna. Jest realistyczny i szczerze odpowiada na moje zapytanie. Otrzymuję od niego przeważnie trafne odpowiedzi.
👀 Ciekawostka: Według badań, dodanie prostego wyrażenia „Myślmy krok po kroku” do instrukcji LLM może zwiększyć dokładność jego wyników ponad trzykrotnie w całym zakresie zadań, od matematyki po rozumowanie strategiczne .
4. Google DeepMind Gemini (najlepsze rozwiązanie dla wielomodalnej AI i głębokiego rozumowania)
Gemini jest jak cichy pomocnik, który poradzi sobie z niemal wszystkim, co mu powierzysz. Nie ogranicza się do tekstu – możesz wprowadzić obrazy, pliki audio, a nawet wideo, a on nadal znajdzie sposób, aby je zrozumieć i udzielić przemyślanej odpowiedzi.
Niedawno rozwiązało nawet pięć z sześciu zadań na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, pokazując, jak dobrze radzi sobie z złożonymi wyzwaniami. To, co wyróżnia Gemini, to sposób, w jaki współpracuje z użytkownikiem. Niezależnie od tego, czy przeglądasz artykuły naukowe, tłumaczysz między językami, czy wyciągasz wnioski z dużych zbiorów informacji, Gemini działa spokojnie, stabilnie i niezawodnie.
A jeśli już korzystasz z Gmaila, Dokumentów Google lub innych narzędzi Google, Gemini po prostu się wpasuje, nie wymagając dodatkowego wysiłku.
Najlepsze funkcje Google DeepMind Gemini
- Przetwarzaj i generuj zawartość w wielu formatach, w tym tekst, obrazy, audio i wideo
- Obsługuj zaawansowane rozumowanie i wieloetapowe rozwiązywanie problemów dzięki trybowi Deep Think
- Zapewnij silne wsparcie wielojęzyczne dla globalnych zespołów i projektów
- Płynna integracja z narzędziami Google Workspace, takimi jak Gmail, Dokumenty Google, Arkusze Google i Meet
- Oferuj niestandardowe asystentów AI (Gems) do cykli pracy agentów AI i specjalistycznej analizy danych
Ograniczenia Google DeepMind Gemini
- Czasami generuje niedokładne cytaty lub nieaktualne dane w czasie rzeczywistym
- Generowanie obrazów multimodalnych wciąż się poprawia w przypadku złożonych podpowiedzi
Ceny Google DeepMind Gemini
- Free
- google AI Pro: *19,99 USD miesięcznie za użytkownika
- google AI Ultra: *249,99 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Google DeepMind Gemini
- G2: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Google DeepMind Gemini
W recenzji G2 pojawiła się notatka:
Gemini stało się podstawowym elementem naszego cyklu pracy. Z biegiem czasu odpowiedzi uległy znacznej poprawie, zwłaszcza w nowszym modelu 2.5 Flash. Podoba mi się również to, jak dobrze współpracuje z Vertex AI w zakresie indeksowania plików; integracja przebiega płynnie, a model dobrze wykonuje instrukcje i dostarcza dokładne wyniki
Gemini stało się podstawowym elementem naszego cyklu pracy. Z biegiem czasu odpowiedzi uległy znacznej poprawie, zwłaszcza w nowszym modelu 2. 5 Flash. Podoba mi się również to, jak dobrze współpracuje z Vertex AI w zakresie indeksowania plików; integracja przebiega płynnie, a model dobrze wykonuje instrukcje i dostarcza dokładne wyniki
5. Llama (Meta AI) (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego, otwartego rozwoju AI)
„Nieustannie słuchamy opinii społeczności programistów i naszych partnerów, aby ulepszać nasze modele i funkcje. Z niecierpliwością czekamy na współpracę ze społecznością, aby kontynuować iteracje i odkrywać ich wartość” – mówi rzecznik Meta, Ryan Daniels.
To właśnie ta otwartość sprawia, że Llama jest tak atrakcyjna. Zaprojektowana z myślą o programistach i firmach, które chcą mieć większą kontrolę, Llama 4 oferuje funkcje multimodalne, rozumiejąc zarówno tekst, jak i obrazy, a jednocześnie pozostając szybką i ekonomiczną.
Zostało stworzone z myślą o skalowalności, co ułatwia eksperymentowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji AI bez konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury. Społeczność skupiona wokół Llama szybko się rozrasta, a ekosystem Meta zapewnia wsparcie dla wszystkiego, od chatbotów, przez analizę dokumentów, po zaawansowane narzędzia do rozumowania agentycznego.
Najlepsze funkcje Llama
- Oferuj natywne modele multimodalne z inteligencją tekstową i wizualną.
- Zapewnij wiodące w branży okna kontekstowe do analizy długich dokumentów.
- Umożliwiaj ekonomiczne skalowanie dzięki wydajnemu wnioskowaniu i wdrażaniu.
- Zintegruj się z platformami takimi jak AWS, aby uprościć tworzenie i testowanie.
- Przedstaw wsparcie dla dużej społeczności open source, aby promować współpracę i innowacje.
Ograniczenia Llama
- Niektóre zaawansowane modele (takie jak Behemoth) są nadal w fazie podglądu.
- Pełne niestandardowe dostosowanie i wdrożenie może wymagać większej wiedzy technicznej.
Ceny Llama
- Free
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Llama
- G2: 4,3/5 (ponad 145 recenzji)
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Llama
W recenzji G2 zauważono:
Meta Llama 3 doskonale rozumie język naturalny i reaguje na niego, dzięki czemu rozmowy przebiegają płynnie i naturalnie. Jest znacznie dokładniejsza niż poprzednie wersje Llama i udziela trafnych odpowiedzi, co zwiększa wydajność i poprawia komfort użytkowania. Integruje się również z aplikacjami programistycznymi. *
Meta Llama 3 doskonale rozumie język naturalny i reaguje na niego, dzięki czemu rozmowy przebiegają płynnie i naturalnie. Jest znacznie dokładniejsza niż poprzednie wersje Llama i udziela trafnych odpowiedzi, co zwiększa wydajność i poprawia komfort użytkowania. Integruje się również z aplikacjami programistycznymi. *
👀 Ciekawostka: Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1956 roku podczas letnich warsztatów w Dartmouth College, gdzie naukowcy badali koncepcję maszyn zdolnych do „myślenia”.
6. Cohere (najlepsze rozwiązanie dla prywatnych rozwiązań AI klasy korporacyjnej)
„Cohere podoba mi się znacznie bardziej niż API asystenta GPT… jest szybsze, zwraca spójne wyniki, a cytaty są dokładne” – udostępnił jeden z użytkowników Reddita podczas dyskusji na temat rzeczywistych wdrożeń sztucznej inteligencji. Ta opinia odzwierciedla powody, dla których wiele zespołów decyduje się na Cohere.
Zaprojektowany z myślą o firmach, które potrzebują bezpiecznej, konfigurowalnej sztucznej inteligencji, Cohere łączy wielojęzyczne modele generatywne, potężne narzędzia wyszukiwania i obszar roboczy AI dostosowany do złożonych zastosowań w przedsiębiorstwach.
Od analizy dokumentów po asystentów opartych na AI, Cohere wyróżnia się możliwością precyzyjnego dostosowywania modeli do własnych danych przy zachowaniu ścisłej prywatności danych.
Najlepsze funkcje Cohere
- Generuj wielojęzyczny tekst za pomocą wysokowydajnych modeli komendy.
- Zapewnij dokładne wyszukiwanie multimodalne i ranking semantyczny dzięki Embed i Rerank.
- Dostosuj modele do własnych danych przedsiębiorstwa dzięki generowaniu wspomaganemu wyszukiwaniem.
- Oferuj bezpieczne, prywatne wdrożenia za pośrednictwem VPC, chmury lub środowisk lokalnych.
- Umożliwiaj współpracę w przedsiębiorstwie dzięki North, dostosowanemu do potrzeb nowoczesnych zespołów obszarowi roboczemu opartemu na AI.
Ograniczenia Cohere
- Wymaga wiedzy technicznej w celu zaawansowanej niestandardowej personalizacji.
- Ograniczone publiczne informacje na temat standardowych cen
Ceny Cohere
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Cohere
- G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)
👀 Ciekawostka: Watson firmy IBM, który w 2011 roku zwyciężył w teleturnieju Jeopardy!, został później wykorzystany w służbie zdrowia do pomocy lekarzom w diagnozowaniu nowotworów i zalecaniu metod leczenia.
7. Hugging Face (najlepsze rozwiązanie do współpracy w zakresie AI typu open source i projektów NLP)
Hugging Face przypomina nieco przyjazną kawiarnię dla twórców AI z intuicyjnym interfejsem. Jest to miejsce, w którym ludzie otwarcie udostępniają modele, pomysły i narzędzia, pomagając sobie nawzajem w nauce i tworzeniu. Nie musisz być geniuszem technicznym, aby odnaleźć się w tym miejscu.
Niezależnie od tego, czy chcesz nauczyć komputer rozumienia języka, stworzyć asystenta głosowego, czy po prostu odkrywać, co AI może zrobić, Hugging Face zapewnia przyjazną przestrzeń do rozpoczęcia pracy.
Najlepsze funkcje Hugging Face
- Zapewnij dostęp do ponad miliona modeli open source, zbiorów danych i aplikacji AI, aby szybko tworzyć prototypy
- Oferuj wstępnie wytrenowane modele transformatorów do zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), mową, obrazem i multimediami
- Umożliwiaj wspólne tworzenie dzięki przestrzeni do wdrażania i udostępniania wersji demonstracyjnych AI
- Zapewnij wsparcie dla płynnej integracji z bibliotekami ML, takimi jak PyTorch i TensorFlow, w celu szkolenia i dostosowywania modeli
- Zapewnij narzędzia klasy korporacyjnej do bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji dzięki funkcjom takim jak SSO, dzienniki audytowe i szczegółowe kontrole dostępu
Ograniczenia Hugging Face
- Wymagają dużych zasobów obliczeniowych do uruchamiania dużych modeli
- Limited narzędzia do wizualizacji architektury modelu i wyników
Ceny Hugging Face
- Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika
- Zespół: 20 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise: 50 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Hugging Face
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Hugging Face
W recenzji Gartner Peer Insights udostępniono:
Platforma oferuje obszerną bibliotekę wstępnie wytrenowanych modeli i NLP, co zmniejsza czas i wysiłek wymagany do rozwoju. Bardzo dobrze sprawdziła się integracja z bibliotekami takimi jak PyTorch i TensorFlow.
Platforma oferuje obszerną bibliotekę wstępnie wyszkolonych modeli i NLP, co zmniejsza czas i wysiłek wymagany do rozwoju. Bardzo dobrze sprawdziła się integracja z bibliotekami takimi jak PyTorch i TensorFlow.
👀 Czy wiesz, że: Filmy „Ona” (2013) i „Ex Machina” (2014) zdobyły Oscary za scenariusze, które poruszały temat związków między ludźmi a AI. Oba były naprawdę innowacyjne i wyprzedzały swoje czasy.
8. Microsoft Azure AI (najlepsze rozwiązanie dla skalowalnych, gotowych do użycia w przedsiębiorstwie rozwiązań AI)
*podobnie jak w przypadku każdej innej usługi w Azure, jeśli wiesz, co robisz i dlaczego korzystasz z danej usługi, uzyskasz pożądany wynik. Ten komentarz na Reddicie doskonale podsumowuje Microsoft Azure AI. Nie jest to magiczna różdżka typu „plug-and-play”, ale potężna, niezawodna platforma, która nagradza zespoły rozumiejące swoje cele.
Azure AI jest przeznaczony dla firm, które chcą tworzyć inteligentne aplikacje na dużą skalę, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami. Od tworzenia chatbotów HR po wspieranie eksploracji wiedzy i obsługi klienta na dużą skalę — firmy takie jak Vodafone i McDonald’s wykorzystują Azure AI do tworzenia bardziej spersonalizowanych i wydajnych doświadczeń.
Najlepsze funkcje Microsoft Azure AI
- Wdrażaj szeroki wybór modeli, w tym najnowszą serię GPT firmy OpenAI, z ujednoliconymi interfejsami API
- Dostosuj niestandardowe aplikacje AI za pomocą Azure AI Foundry i łańcuchów narzędzi agentów
- Chroń dane i zapewnij zgodność z wbudowanymi zabezpieczeniami i zabezpieczeniami bezpieczeństwa
- Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji wyszukiwania i pobierania danych dzięki Azure AI Search
- Monitoruj i optymalizuj wydajność aplikacji na dużą skalę
Limit Microsoft Azure AI
- Wymaga doświadczonych inżynierów do złożonych ustawień
- Funkcje i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu
- Dostosowywanie modeli może z czasem stać się kosztowne
Ceny Microsoft Azure AI
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Microsoft Azure AI
- G2: 4,4/5 (ponad 2090 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 1920 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Microsoft Azure AI
W recenzji G2 pojawiła się notatka:
Microsoft Azure wyróżnia się kompleksowym pakietem usług w chmurze, które świadczą wsparcie szerokiego zakresu potrzeb biznesowych, od prostego hostingu aplikacji po zaawansowane rozwiązania AI i uczenia maszynowego. Jego globalny zasięg z rozległą siecią centrów danych zapewnia wysoką dostępność, niskie opóźnienia i zgodność z przepisami w różnych regionach.
Microsoft Azure wyróżnia się kompleksowym pakietem usług w chmurze, które świadczą wsparcie szerokiego zakresu potrzeb biznesowych, od prostego hostingu aplikacji po zaawansowane rozwiązania /AI i uczenia maszynowego. Jego globalny zasięg z rozległą siecią centrów danych zapewnia wysoką dostępność, niskie opóźnienia i zgodność z przepisami w różnych regionach.
9. Perplexity AI (najlepsze rozwiązanie do badań w czasie rzeczywistym i wyszukiwania AI w wielu modelach)
Ponad jedna trzecia Amerykanów korzysta obecnie z narzędzi AI do badań w ramach projektów zawodowych lub szkolnych. Ten rosnący trend pokazuje, jak AI stała się zaufanym towarzyszem w wyszukiwaniu informacji i zrozumieniu złożonych tematów. Spośród wielu dostępnych opcji, Perplexity AI wyróżnia się jako jedno z najbardziej niezawodnych narzędzi do badań w czasie rzeczywistym.
W przeciwieństwie do statycznych chatbotów, Perplexity aktywnie przeszukuje internet podczas rozmowy, pobierając aktualne, cytowane informacje, które stanowią wsparcie dla jego odpowiedzi.
Niezależnie od tego, czy analizujesz dane, piszesz prace badawcze, czy przygotowujesz prezentacje, masz dostęp do wielu modeli AI, takich jak GPT-4 Omni, Claude 3, Grok i DeepSeek R1 — wszystko w jednym miejscu.
Możesz nawet przesłać pliki PDF, CSV lub obrazy, aby w ciągu kilku sekund uzyskać podsumowania i spostrzeżenia. W przypadku zespołów wspólne przestrzenie ułatwiają udostępnianie wyników i zapewniają wszystkim spójność podczas realizacji projektów wymagających intensywnych badań.
Najlepsze funkcje Perplexity AI
- Przeszukuj internet w czasie rzeczywistym, uzyskując cytowane źródła dla każdej odpowiedzi
- Przełączaj się między wieloma modelami AI, w tym GPT-4, Claude, Grok i DeepSeek
- Prześlij pliki PDF, CSV, obrazy i pliki tekst, aby szybko uzyskać streszczenie i analizę
- Współpracuj z członkami zespołu w przestrzeniach i ustaw niestandardowe instrukcje, aby uzyskać spójne odpowiedzi
- Stwórz połączenie z ponad 800 narzędziami zwiększającymi wydajność dzięki integracjom takim jak Albato i Boost Space
Ograniczenia Perplexity AI
- Współpraca zespołowa nie obejmuje wspólnych czatów i zaawansowanego raportowania
- Publiczne adresy URL obrazów pozostają dostępne, co budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa
- Ceny dla przedsiębiorstw są wyższe niż w przypadku podobnych alternatyw
Ceny Perplexity AI
- Free
- Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (ponad 45 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Perplexity AI
W recenzji Capterra udostępniono:
Korzystam z niego codziennie i stworzyłem mnóstwo kolekcji dostosowanych do wielu różnych kontekstów, które pomagają mi w codziennej organizacji mojej bardzo wszechstronnej pracy. Działa znakomicie i spodziewam się, że dalszy rozwój powiązanych modeli LLM sprawi, że będzie jeszcze bardziej opłacalny.
Korzystam z niego codziennie i stworzyłem mnóstwo kolekcji dostosowanych do wielu różnych kontekstów, które pomagają mi w codziennej organizacji mojej bardzo wszechstronnej pracy. Działa znakomicie i spodziewam się, że dalszy rozwój powiązanych modeli LLM sprawi, że będzie jeszcze bardziej opłacalny.
10. AI21 Labs Jurassic-2 (najlepsze rozwiązanie do generowania długiej, opartej na faktach zawartości)
Czasami potrzebujesz po prostu narzędzia AI, które jest stabilne i niezawodne, zwłaszcza gdy tworzysz długie raporty lub szczegółowe dokumenty, w których dokładność ma naprawdę duże znaczenie.
W tym miejscu pojawia się Jurassic-2 firmy AI21 Labs. Zostało stworzone, aby pomóc osobom i zespołom w pisaniu jasnej, dopracowanej zawartości, która brzmi tak, jakby została napisana przez kogoś, kto dobrze zna dany temat.
Jurassic-2 może obsługiwać duże, złożone teksty bez utraty śledzenia faktów. Rozumie również wiele języków i może postępować zgodnie z instrukcjami bez konieczności podawania wielu przykładów. Firmy często korzystają z niego, gdy chcą napisać profesjonalne raporty, przewodniki techniczne, a nawet po prostu dobrze skonstruowane artykuły bez konieczności spędzania wielu godzin na edycji.
Najlepsze funkcje AI21 Labs Jurassic-2
- Twórz długą, opartą na faktach i spójną zawartość dostosowaną do zastosowań biznesowych i technicznych
- Wykorzystaj funkcję zero-shot instruction-following, aby uzyskać bardziej naturalną obsługę podpowiedzi
- Uzyskaj dostęp do funkcji wielojęzycznych umożliwiających tworzenie zawartości o zasięgu globalnym
- Wykorzystaj API przeznaczone do konkretnych zadań, takie jak Wordtune, do tworzenia streszczeń, parafrazowania i poprawiania gramatyki
- Osiągnij zmniejszenie opóźnień i optymalizację kosztów w porównaniu z większymi konkurencyjnymi modelami
Limit AI21 Labs Jurassic-2
- Limityowane do generowania tekstu bez wbudowanych funkcji obrazowych lub multimodalnych
- Opcje dostosowywania wymagają dodatkowej wiedzy i zasobów
AI21 Labs Ceny Jurassic-2
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje AI21 Labs Jurassic-2
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Dodatkowe przydatne narzędzia
Jeśli nadal poszukujesz opcji wykraczających poza te, które omówiliśmy, oto kilka innych narzędzi AI, które zyskują popularność dzięki swojej zdolności do wykonywania specjalistycznych zadań:
- Writer (modele Palmyra): oferuje precyzyjnie dostrojone modele, prywatność na poziomie przedsiębiorstwa oraz przewodniki stylistyczne zapewniające spójną komunikację
- Dust: Zaprojektowany do tworzenia niestandardowych asystentów AI, którzy dostosowują się do cyklu pracy Twojego zespołu
- Jasper AI: Generuje teksty reklamowe, zawartość blogów i komunikaty marki, oferując funkcje współpracy dla agencji i zespołów zajmujących się tworzeniem zawartości
Wypróbuj ClickUp, aby skorzystać z kontekstowej sztucznej inteligencji
Przeanalizowaliśmy kilka imponujących narzędzi AI, z których każde oferuje sposoby na szybsze pisanie, planowanie i myślenie.
Ale rzeczywistość jest taka: większość z tych narzędzi, w tym Mistral AI, nadal sprawia wrażenie oddzielnych aplikacji, które trzeba włączyć do swojego cyklu pracy. Oznacza to ciągłe przełączanie się między kontekstami i ponowne wpisywanie tych samych danych.
ClickUp jest inny. Nie jest kolejnym chatbotem AI ani generatorem dokumentów, ale umieszcza AI bezpośrednio tam, gdzie już pracujesz — w Twoich projektach, zadaniach i dokumentach.
Dzięki ClickUp Brain i ClickUp Brain Max nie tylko generujesz tekst, ale także automatyzujesz całe cykle pracy, przekształcasz pomysły w realne plany i uzyskujesz odpowiedzi w pełnym kontekście bez opuszczania swojego obszaru roboczego.
Jeśli jesteś gotowy, aby wyjść poza narzędzia AI, które działają w izolacji, i zamiast tego wprowadzić inteligencję do centrum swoich projektów, zarejestruj się w ClickUp już dziś!