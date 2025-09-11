10 programy do automatyzacji rekrutacji, które usprawnią proces zatrudniania w 2025 roku

Dzisiejszy proces rekrutacji nie polega tylko na publikowaniu ogłoszeń i czekaniu — stał się bardziej dynamiczny i koncentruje się na poprawie jakości doświadczeń kandydatów. Musisz działać szybko, być zorganizowanym i znaleźć wykwalifikowanych kandydatów, zanim zrobią to konkurenci.

Odpowiednia platforma do automatyzacji rekrutacji może zmienić proces zatrudniania, pomagając w łatwym pozyskiwaniu najlepszych talentów, zarządzaniu kandydatami i usprawnieniu cyklu pracy związanego z zatrudnianiem.

Dlatego przygotowaliśmy listę najlepszych programów do automatyzacji rekrutacji, które skracają czas zatrudniania i usprawniają wysiłek pozyskiwania talentów.

Chcesz uprościć proces rekrutacji? Zacznijmy więc.

Narzędzia Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe śledzenie procesu rekrutacji i współpraca dla zespołów każdej wielkości Niestandardowe cykle pracy rekrutacyjnych, automatyzacja zadań i opisy stanowisk oparte na AI Dostępny Free Plan; możliwość niestandardowych dostosowań do potrzeb przedsiębiorstw Workable Wyszukiwanie kandydatów i rekrutacja oparte na AI dla małych i średnich zespołów Publikuj ogłoszenia na ponad 200 tablicach z ofertami pracy, korzystaj z funkcji sprawdzania CV przez AI i samodzielnie planuj rozmowy kwalifikacyjne Ceny zaczynają się od 169 USD miesięcznie (do 20 użytkowników) Greenhouse Ustrukturyzowany proces rekrutacji i skalowalne cykle pracy dla średnich i dużych zespołów Niestandardowe cykle pracy, karty oceny kandydatów, śledzenie DE&I Niestandardowe ceny Zoho Recruit Konfigurowalna automatyzacja rekrutacji dla agencji i zespołów HR Dopasowywanie kandydatów za pomocą AI, analizowanie CV, portale dla klientów i kandydatów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 30 USD miesięcznie Recruit CRM Małe i średnie agencje rekrutacyjne oparte na automatyzacji Automatyzacja, potoki Kanban, opisy stanowisk GPT Ceny zaczynają się od 36 USD miesięcznie Manatal Wyszukiwanie i wzbogacanie danych kandydatów oparte na AI dla małych i średnich przedsiębiorstw Ocena kandydatów za pomocą /AI, wzbogacanie danych z ponad 20 platform Ceny zaczynają się od 19 USD miesięcznie Paradox Rekrutacja i automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji konwersacyjnej dla średnich i dużych zespołów Konwersacyjna AI do kroków rekrutacji, multilingualne wsparcie Niestandardowe ceny Fetcher Wspomagane przez AI pozyskiwanie kandydatów i nawiązywanie z nimi kontaktu dla małych i średnich zespołów Pozyskiwanie kandydatów z wykorzystaniem AI, procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność oraz automatyzacja e-maila Ceny zaczynają się od 499 USD miesięcznie SmartRecruiters Skalowalna automatyzacja rekrutacji w przedsiębiorstwie Planowanie rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem AI, integracja z systemami CRM, elastyczne cykle pracy Niestandardowe ceny SeekOut Wyszukiwanie kandydatów i planowanie zatrudnienia oparte na AI dla średnich i dużych przedsiębiorstw Pozyskiwanie kandydatów z wykorzystaniem AI, analiza kadr, wewnętrzny rynek talentów Niestandardowe ceny

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do automatyzacji rekrutacji

Wybierając oprogramowanie do automatyzacji rekrutacji, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko efektownych pulpitów nawigacyjnych. Skoncentruj się na funkcjach, które aktywnie umożliwiają stosowanie sprawiedliwych praktyk rekrutacyjnych, usprawniają zadania wykonywane ręcznie i pomagają szybciej znaleźć wykwalifikowanych kandydatów. Oto niezbędne elementy Twojego zestawu narzędzi rekrutacyjnych:

Automatyzacja cyklu pracy : przydzielaj zadania, planuj rozmowy kwalifikacyjne i automatyzuj komunikację za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Dopasowywanie kandydatów : Wykorzystaj narzędzia oparte na AI, aby dopasować kandydatów do opisów stanowisk w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria

Planowanie rozmów kwalifikacyjnych : automatyczna koordynacja rozmów kwalifikacyjnych bez konieczności ciągłej komunikacji

Narzędzia marketingowe dla rekrutacji : Organizuj promocję ofert pracy i przyciągaj najlepszych kandydatów dzięki kampaniom z celem

Automatyzowane raportowanie : Generuj raporty dotyczące czasu potrzebnego do zatrudnienia, skuteczności pozyskiwania kandydatów i zaangażowania kandydatów

Narzędzia do angażowania kandydatów : Informuj osoby ubiegające się o pracę i podtrzymuj ich zainteresowanie przez cały proces rekrutacji

Integracja z CRM i ATS: łatwa synchronizacja danych kandydatów bez żmudnego ręcznego wprowadzania danych

🔍 Czy wiesz, że... 92% firm raportuje, że dostrzega korzyści płynące z wykorzystania AI w rekrutacji.

Najlepsze oprogramowanie do automatyzacji rekrutacji

Czas ulepszyć swój zestaw narzędzi dzięki zaawansowanej automatyzacji rekrutacji, która przyspiesza pozyskiwanie i selekcję kandydatów oraz ogranicza zadania administracyjne. Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do automatyzacji rekrutacji:

*clickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego śledzenia procesu rekrutacji i współpracy)

Rozpocznij automatyzację zarządzania zasobami ludzkimi dzięki ClickUp Zautomatyzuj cykle pracy HR od początku do końca dzięki ClickUp dla zespołów HR — od rekrutacji i wdrażania nowych pracowników po oceny wyników

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, to najlepsza kompleksowa platforma do zarządzania rekrutacją, łącząca niestandardowe cykle pracy, śledzenie kandydatów, automatyzację zadań i wiele innych funkcji.

Dzięki ClickUp dla zespołów HR możesz skorzystać z automatyzacji powtarzalnych zadań, usprawnić zarządzanie kandydatami i przechowywać szczegółowe notatki dotyczące kandydatów w jednej aplikacji.

Zacznij od utworzenia dedykowanej przestrzeni „Rekrutacja”, w której będzie pracować Twój zespół. Będzie to Twoje jedyne źródło informacji o procesach rekrutacyjnych, opisach stanowisk, ocenach kandydatów i wszystkim innym.

Dodaj szablon ClickUp Hiring Candidates, który utworzy folder i listy dla każdego działu lub otwartej rola. Następnie możesz utworzyć zadania ClickUp dla każdego kandydata, które będą służyć jako dynamiczne, możliwe do śledzenia zapisy w trakcie procesu rekrutacji.

Śledź proces rekrutacji dzięki niestandardowym statusom zadań ClickUp

Ten szablon zapewnia uporządkowany widok kandydatów wraz z niestandardowymi statusami zadań, takimi jak „Zgłoszony”, „Rozmowa telefoniczna”, „Oferta” i „Zatrudniony”. Zawiera również gotowe pola do rejestrowania CV, notatek rekrutera i wyników rozmów kwalifikacyjnych. Możesz nawet załączać CV lub linki do portfolio bezpośrednio do zadań kandydatów, co ułatwia porównywanie poszczególnych osób.

Połącz je z szablonem planu działania rekrutacyjnego ClickUp, który pomaga zespołom rekrutacyjnym ustalić jasne harmonogramy i przydzielić obowiązki w całym cyklu rekrutacyjnym. Zawiera on listy zadań związanych z pozyskiwaniem kandydatów, selekcją, rozmowami kwalifikacyjnymi i wdrażaniem nowych pracowników, a także reguły automatyzacji ClickUp, które zapewniają, że żaden krok nie zostanie pominięty.

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z gotowej struktury do organizowania etapów rekrutacji kandydatów, list kontrolnych rozmów kwalifikacyjnych, kart oceny i przypomnień dzięki szablonowi planu działania rekrutacyjnego ClickUp

Automatycznie przenoś kandydatów między etapami, przydzielaj kolejne zadania, wysyłaj przypomnienia lub uruchamiaj działania następcze, aby cykl pracy rekrutacji przebiegał spójnie i efektywnie. Korzystaj z wbudowanych osi czasu, aby monitorować postępy i wykrywać wąskie gardła, zanim opóźnią one cykl pracy rekrutacji.

Skonfiguruj niestandardowe automatyzacje ClickUp, aby przesuwać kandydatów przez proces rekrutacyjny, przypisywać zadania zespołowi oraz wysyłać przypomnienia i informacje o dalszych działaniach

W ramach platformy ClickUp Docs służy jako centralny hub dla notatek dotyczących kandydatów, opinii z rozmów kwalifikacyjnych i ocen udostępnianych, natomiast ClickUp Brain, najbardziej zakończona sztuczna inteligencja do pracy na świecie, pomaga błyskawicznie tworzyć opisy stanowisk, podsumowywać aplikacje i generować pytania do rozmów kwalifikacyjnych, oszczędzając czas rekruterom.

Twórz opisy stanowisk, podsumowuj CV, analizuj profile kandydatów i nie tylko dzięki kontekstowej sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Szukasz innych sposobów wykorzystania AI w rekrutacji? Oto nasze najlepsze wskazówki:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zautomatyzuj aktualizacje listy kandydatów dzięki ClickUp Autopilot Agents. Gdy pojawia się nowy kandydat, agent może automatycznie oznaczyć go według roli, utworzyć zadanie z załączonym CV i dodać go do odpowiedniej listy lub tablicy. Może nawet oceniać CV za pomocą AI, dzięki czemu rekruterzy natychmiast widzą najlepiej dopasowanych kandydatów na górze listy.

najlepsze funkcje ClickUp*

Twórz niestandardowe cykle pracy rekrutacyjnych, aby przeprowadzić kandydatów przez wszystkie etapy rekrutacji

Skorzystaj z gotowych szablonów do śledzenia kandydatów , aby w łatwy sposób tworzyć uporządkowane procesy rekrutacyjne

Wprowadź automatyzację zadań bez kodowania, aby automatycznie planować rozmowy kwalifikacyjne i obsługiwać działania następcze

Używaj Dokumentów do tworzenia wspólnych notatek i profili kandydatów, które możesz aktualizować w czasie rzeczywistym i przywracać dzięki kontroli wersji

Ograniczenia ClickUp

Zestaw funkcji może być przytłaczający dla małych zespołów

Opcje niestandardowego dostosowywania mogą wymagać pewnego nakładu pracy związanego z nauką obsługi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

ClickUp rozwiązuje problemy związane z marketingiem, sprzedażą, finansami, rekrutacją, zawartością... niemal we wszystkich działach. Nasze skrypty sprzedażowe znajdują się w ClickUp. Informacje o nowym kliencie są automatycznie pobierane z automatyzacji ClickUp. Użytkownicy tworzący formularze Google otrzymają automatycznie utworzone zadanie. Nasi pracownicy otrzymają powiadomienie, jeśli zadanie trwa zbyt długo. Jest tak wiele rzeczy. ClickUp to wszystko, wszędzie i jednocześnie. A teraz dzięki ClickUp AI... Wow, podsumowujemy transkrypcje naszych spotkań (i wiele więcej).

📮 ClickUp Insight: 45% pracowników rozważało wykorzystanie automatyzacji, ale nie podjęło jeszcze decyzji. Czynniki takie jak ograniczony czas, niepewność co do najlepszych narzędzi i przytłaczający wybór mogą powstrzymywać ludzi przed podjęciem pierwszych kroków w kierunku automatyzacji. ⚒️ Dzięki łatwym w tworzeniu agentom AI i komendom opartym na języku naturalnym, ClickUp ułatwia rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Od automatycznego przypisywania zadań po generowane przez AI podsumowania projektów — możesz odblokować potężną automatyzację, a nawet zbudować niestandardowych agentów AI w ciągu kilku minut, bez konieczności przechodzenia przez proces nauki. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp, przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

za pośrednictwem Workable

Workable jest przeznaczony dla zespołów rekrutacyjnych, które chcą działać szybko, nie tracąc przy tym najlepszych talentów. Wyróżnia się na rynku oprogramowania do automatyzacji rekrutacji, łącząc w jednym systemie zaawansowane funkcje pozyskiwania kandydatów, dopasowywania kandydatów wspomaganego AI oraz usprawnionego śledzenia kandydatów.

Jednym kliknięciem opublikuj swoje oferty pracy na ponad 200 portalach z ogłoszeniami i skorzystaj z bazy danych zawierającej ponad 400 milionów profili, aby szybko znaleźć pasywnych kandydatów. Automatyzacja selekcji CV, samodzielnie planowane rozmowy kwalifikacyjne i generowane przez AI opisy stanowisk znacznie ograniczają powtarzalne zadania. Dzięki temu możesz skupić się na wyborze najlepszych kandydatów, zamiast tonąć w pracy administracyjnej.

Najlepsze funkcje Workable

Wykorzystaj analizę CV opartą na AI i udoskonalanie tekstu kart wyników, aby ujednolicić oceny i poprawić proces selekcji kandydatów

Skonfiguruj automatyczne powiadomienia e-mailowe, aby informować kandydatów i członków zespołu rekrutacyjnego na bieżąco podczas całego procesu rekrutacji

Oferuj samodzielne planowanie rozmów kwalifikacyjnych z synchronizacją kalendarza, aby przyspieszyć koordynację

Ograniczenia Workable

Niektóre funkcje AI są dostępne tylko w wyższych przedziałach cenowych

Możliwości niestandardowego raportowania mogą wydawać się ograniczone w porównaniu z samodzielnymi narzędziami BI

Ceny Workable

Standard: 299 USD/miesiąc dla maksymalnie 20 użytkowników

Premier: 599 USD/miesiąc dla maksymalnie 20 użytkowników

Oceny i recenzje Workable

G2: 4,5/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co o Workable mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Interfejs użytkownika jest świetny, centrum pomocy AI oferuje bardzo duże wsparcie, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami można planować, za pomocą połączenia z naszym oficjalnym e-mailem... Czasami portal działa wolno, jeśli jest więcej danych, ale buforowanie i ponowne ładowanie następnej strony zajmuje ponad 10 sekund

🔍 Czy wiesz, że... 90% rekruterów twierdzi, że sztuczna inteligencja przyspieszyła proces rekrutacji, a prawie 80% zgłasza, że pozwoliła im zaoszczędzić pieniądze. Narzędzia do automatyzacji to nie tylko trend — stają się one nowym standardem rekrutacji, pozwalającym na szybsze niż kiedykolwiek wyszukiwanie, sprawdzanie i zatrudnianie kandydatów.

3. Greenhouse (najlepsze rozwiązanie do ustrukturyzowanego procesu rekrutacji i skalowalnych cykli pracy)

za pośrednictwem Greenhouse

Greenhouse wyróżnia się w przestrzeni programów rekrutacyjnych dzięki ustrukturyzowanemu podejściu do zatrudniania. Pomaga ono w precyzyjnym i sprawiedliwym skalowaniu działalności. Zamiast pozostawiać decyzje dotyczące zatrudnienia intuicji, Greenhouse zapewnia spójność na każdej scenie, od pozyskiwania kandydatów po wdrażanie nowych pracowników.

Wykorzystaj je do ustawienia niestandardowych cykli pracy, użyj kart wyników, aby ujednolicić oceny swojego zespołu, i zautomatyzuj planowanie rozmów kwalifikacyjnych. To coś więcej niż podstawowy system śledzenia aplikacji — oferuje głęboką integrację, zaawansowane narzędzia DE&I oraz szczegółowe raportowanie, które usprawniają proces podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia i sprzyjają długoterminowemu powodzeniu talentów.

Najlepsze funkcje Greenhouse

Stwórz uporządkowane procesy rekrutacyjne dzięki niestandardowym cyklom pracy i zestawom do rozmów kwalifikacyjnych

Wykorzystaj karty oceny kandydatów, aby ujednolicić informacje zwrotne i podejmować spójne i świadome decyzje

Stwórz połączenie z ponad 500 gotowymi integracjami, takimi jak LinkedIn, Indeed i ZipRecruiter, aby zsynchronizować dane i usprawnić cykl pracy

Ograniczenia Greenhouse

Użytkownicy zgłaszają, że raportowanie może być trudne do nawigacji

Wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem platformy mogą czasami trafiać do folderów spamowych kandydatów

Ceny Greenhouse

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Greenhouse

G2: 4,4/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 730 recenzji)

Co o Greenhouse mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik G2 mówi o Greenhouse:

Podoba nam się, że oferuje ono wiele możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz interfejs, który jest łatwy do opanowania i obsługi. Bardzo podoba mi się to, że ułatwiają dostosowanie swojego produktu do potrzeb zespołu rekrutacyjnego, jednocześnie promując dobre nawyki i prowadzenie dokładnej dokumentacji.

4. Zoho Recruit (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji rekrutacji z możliwością dostosowania do potrzeb agencji pośrednictwa pracy i zespołów HR)

za pośrednictwem Zoho Recruit

Zoho Recruit łączy ATS i CRM w jednym narzędziu, zapewniając większą szybkość, skalowalność i elastyczność. Jednym kliknięciem możesz publikować oferty pracy na ponad 75 tablicach, zarządzać całą pulą talentów za pomocą niestandardowych scen i zautomatyzować proces rekrutacji, od pozyskiwania kandydatów po wdrażanie nowych pracowników.

Dzięki opartemu na AI dopasowywaniu kandydatów i analizowaniu CV proces selekcji jest prostszy, a funkcje takie jak portale dla klientów i kandydatów zapewniają pełną widoczność dla obu stron procesu rekrutacji. Dzięki rozbudowanym opcjom niestandardowego dostosowywania, wsparciu dla pracowników tymczasowych i funkcjom rekrutacji zdalnej, Zoho Recruit dostosowuje się do Twoich cykli pracy, zamiast narzucać Ci sztywny system.

Najlepsze funkcje Zoho Recruit

Zwiększ zaangażowanie kandydatów, korzystając z Zia, asystenta AI Zoho Recruit, aby dopasować kandydatów do ofert pracy i generować wyniki dopasowania

Łatwo zarządzaj klientami i kandydatami za pomocą dedykowanych portali

Uprość planowanie rozmów kwalifikacyjnych dzięki funkcji Bookings Kalendarz, która pozwala kandydatom wybierać terminy i ogranicza konflikty oraz obciążenie pracą związane z ręcznym planowaniem

Ograniczenia Zoho Recruit

Funkcja aplikacji mobilnej może wydawać się podstawowa w porównaniu z wersją internetową

Zaawansowane niestandardowe dostosowania mogą wymagać wsparcia technicznego

Ceny Zoho Recruit

Na zawsze Free

Standard: 30 USD/użytkownik

Professional: 60 USD/użytkownik

Enterprise: 90 USD/użytkownik

Oceny i recenzje Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (ponad 1790 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1070 recenzji)

Co mówią o Zoho Recruit użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik Capterra raportuje, że narzędzie to może być nieco drogie, ale nadal jest:

Świetna, kompleksowa platforma do zarządzania ofertami pracy i CV. Nie mamy dużego zespołu HR, a Zoho Recruit pozwala naszemu niewielkiemu zespołowi HR wykonywać to, co lubi najbardziej, z wysoką wydajnością!!! Nie ma ani jednej funkcji, której oczekujemy od platformy rekrutacyjnej, a której brakuje w Zoho Recruit!

5. Recruit CRM (najlepsze rozwiązanie dla agencji rekrutacyjnych opartych na automatyzacji)

za pośrednictwem Recruit CRM

Recruit CRM łączy funkcje ATS i CRM w jednym oprogramowaniu do automatyzacji rekrutacji, zaprojektowanym specjalnie dla firm zajmujących się rekrutacją i poszukiwaniem kadry kierowniczej. Dzięki dwumiarowemu systemowi punktacji, to oprogramowanie CRM do rekrutacji eliminuje żmudne zadania ręczne dzięki zaawansowanej automatyzacji przepływu pracy, analizie CV za pomocą /AI oraz zaawansowanemu dopasowywaniu kandydatów.

Możesz pozyskiwać kandydatów bezpośrednio z serwisu LinkedIn, zarządzać procesami rekrutacyjnymi w sposób wizualny za pomocą tablicy Kanban, a nawet umożliwić kandydatom aktualizowanie swoich profili za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto integracja z GPT w zakresie opisów stanowisk i szablonów wiadomości e-mail pomaga działać szybciej i poświęcać więcej czasu na pozyskiwanie najlepszych talentów zamiast na żonglowanie arkuszami kalkulacyjnymi.

Najlepsze funkcje Recruit CRM

Skorzystaj z gotowych szablonów lub dostosuj niestandardowe cykle pracy do konkretnych potrzeb rekrutacyjnych

Otrzymuj proaktywne powiadomienia o kandydatach, którzy utknęli w martwym punkcie, lub postępach w rekrutacji, co pozwoli Ci na szybką interwenc

Wprowadź przetwarzanie wsadowe, aby zarządzać dużymi ilościami danych i zoptymalizować wydajność

Limity CRM dla rekrutacji

Wysyłanie masowych wiadomości tekstowych i zaawansowane raportowanie są dostępne tylko w wyższych przedziałach cenowych

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania sporadycznych problemów z synchronizacją integracji z LinkedIn

Ceny Recruit CRM

Pro: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: Od 125 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: od 165 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Recruit CRM

G2: 4,8/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 430 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Recruit CRM?

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Recruit CRM & ATS jest niezwykle łatwy w użyciu i zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do usprawnienia rekrutacji — automatyzację, integracje i konfigurowalne cykle pracy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zawsze dostosowuj cykle pracy automatyzacji do swojego procesu rekrutacyjnego. Pamiętaj, że gotowe ustawienia rzadko są optymalne. Dostosuj pytania kwalifikacyjne, terminy wysyłania e-maili i wyzwalacze, aby uzyskać lepsze wyniki.

za pośrednictwem Manatal

Manatal, oparte na AI oprogramowanie do automatyzacji rekrutacji, usprawnia proces rekrutacji, pomagając w inteligentniejszym wyszukiwaniu kandydatów, szybszej selekcji i lepszym dopasowywaniu kandydatów do stanowisk. Wykracza poza zwykłą analizę CV, wzbogacając profile kandydatów o dane z ponad 20 platform społecznościowych, zapewniając rekruterom pełny widok kandydatów bez dodatkowej pracy.

Możesz publikować ogłoszenia na ponad 2500 portalach z ofertami pracy, zautomatyzować ocenę kandydatów i stworzyć markowe strony kariery w ciągu kilku minut. Intuicyjne procesy rekrutacyjne, konfigurowalne tablice Kanban i rekomendacje oparte na AI sprawiają, że zarządzanie rekrutacją na dużą skalę jest zarówno skalowalne, jak i spersonalizowane — bez zbędnych ustawień i skomplikowanego interfejsu użytkownika.

Najlepsze funkcje Manatal

Skorzystaj z interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć dostosowane do potrzeb cykle pracy dla różnych procesów rekrutacyjnych

Śledź kluczowe wskaźniki wydajności, aby zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować strategie rekrutacyjne

Dostosuj strony kariery niestandardowo bez konieczności kodowania, aby wzmocnić markę pracodawcy

Ograniczenia Manatal

Ograniczona automatyzacja komunikacji z kandydatami między etapami rekrutacji

Niektóre zaawansowane funkcje CRM wymagają ręcznych ustawień

Ceny Manatal

Professional : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plus : 59 USD miesięcznie za użytkownika

Plan niestandardowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Manatal

G2: 4,8/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o Manatal prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Manatal oferuje kilka świetnych funkcji, takich jak rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które pomaga zespołom identyfikować profile już dodane do systemu ATS. Posiada również stronę kariery, którą można spersonalizować.

7. Paradox (najlepsze rozwiązanie do rekrutacji opartej na AI i automatyzacji)

za pośrednictwem Paradox

Paradox całkowicie zmienia tradycyjny proces rekrutacji, wykorzystując konwersacyjną AI do automatyzacji kampanii rekrutacyjnych od początku do końca. Zamiast zmagać się z nieporęcznymi pulpitami nawigacyjnymi, asystentka AI, Olivia, zajmuje się wyszukiwaniem ofert pracy, selekcją kandydatów, planowaniem rozmów kwalifikacyjnych, przygotowaniem kandydatów i wdrażaniem nowych pracowników — wszystko to poprzez proste rozmowy na czacie lub za pomocą tekstu.

Przekształca ono nieefektywne cykle pracy ATS w szybkie, płynne interakcje, które utrzymują zaangażowanie kandydatów i ograniczają ręczne zadania menedżerów ds. rekrutacji. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z pozyskiwaniem kandydatów, zarządzaniem wydarzeniami czy generowaniem ofert, Paradox pomaga rekruterom odzyskać czas i skupić się na budowaniu relacji, a nie na walce z oprogramowaniem.

Najlepsze funkcje Paradox

Natychmiast nawiąż połączenie z potencjalnymi kandydatami i zaangażuj ich w ponad 100 językach

Generuj listy ofertowe i dokumenty związane z wdrożeniem nowych pracowników za pomocą przepływów konwersacyjnych

Organizuj wydarzenia rekrutacyjne wirtualnie lub osobiście dzięki koordynacji opartej na AI

Ograniczenia Paradox

Bezpłatna wersja próbna oferuje limit ATS funkcji dla rekruterów potrzebujących solidnego zarządzania procesem rekrutacyjnym

Ceny paradoksalne

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Paradox

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Paradox mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

W Paradox najbardziej podoba mi się to, że naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Nie muszę już ręcznie kontaktować się z kandydatami ani przeglądać ich profili, aby znaleźć tych, którzy odpowiadają naszym potrzebom... Mogłoby być nieco bardziej przyjazne dla użytkownika. Jednak muszę przyznać, że kiedy już się z nim zapoznasz, staje się łatwiejsze w obsłudze.

✨ Dodatkowa wskazówka: Zastanawiasz się, na której scenie procesu rekrutacyjnego odnotowujesz największą liczbę rezygnacji? Albo które źródła zapewniają najlepszych kandydatów? Skorzystaj z analizy automatyzacji, aby odkryć trendy i pozwolić, aby dane pomogły Ci w podjęciu optymalnych decyzji.

za pośrednictwem Fetcher

Fetcher łączy ludzki wymiar z technologią AI w oprogramowaniu do automatyzacji rekrutacji. Zamiast spędzać godziny na przeglądaniu wielu portali z ofertami pracy lub baz danych, otrzymujesz wyselekcjonowane przez AI grupy kandydatów dopasowane do Twoich konkretnych potrzeb rekrutacyjnych.

Fetcher personalizuje również działania rekrutacyjne dzięki zautomatyzowanym kampaniom e-mailowym, które zwiększają zaangażowanie kandydatów, pomagając Ci szybciej zbudować silną bazę talentów. Dzięki kryteriom różnorodności, elastycznej automatyzacji, trybom pozyskiwania kandydatów i inteligentnej analityce zyskujesz przewagę, która rośnie wraz z Twoimi ambitnymi celami rekrutacyjnymi.

Najlepsze funkcje Fetcher

Skorzystaj z pulpitu analitycznego Fetcher, aby monitorować skuteczność pozyskiwania kandydatów, zaangażowanie kandydatów i wydajność zespołu

Podejmuj optymalne decyzje dotyczące zatrudnienia, korzystając z danych dotyczących pozyskiwania kandydatów i zaangażowania w czasie rzeczywistym

Łatwa integracja z systemami ATS, CRM i e-mail

Ograniczenia Fetcher

Najlepiej nadaje się do pozyskiwania kandydatów zewnętrznych, nie jest to pełny system śledzenia kandydatów

Ceny mogą być wysokie dla małych zespołów, które potrzebują zatrudnić dużą liczbę pracowników

Ceny Fetcher

Wzrost: 499 USD/miesiąc

Amplify: 849 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Fetcher

G2: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Co o Paradox mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Fetcher. ai całkowicie zmienił funkcjonowanie naszej agencji. Kiedyś spędzaliśmy godziny na ręcznym wyszukiwaniu kandydatów, ale dzięki Fetcher bez wysiłku obsadziliśmy wszystkie stanowiska. Sztuczna inteligencja z czasem staje się coraz inteligentniejsza, wysyłając nam wysokiej jakości kandydatów, którzy faktycznie pasują do naszych potrzeb, dzięki czemu nie musimy już przeglądać niekończących się CV.

9. SmartRecruiters (najlepsze rozwiązanie do skalowalnej automatyzacji procesu rekrutacji w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem SmartRecruiters

SmartRecruiters zostało stworzone, aby usprawnić automatyzację rekrutacji na dużą skalę, łącząc inteligentny system ATS z narzędziami AI, które przyspieszają podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia. Asystent AI Winston automatyzuje planowanie rozmów kwalifikacyjnych, składanie ofert i wdrażanie nowych pracowników, oferując elastyczne cykle pracy dla start-upów i globalnych przedsiębiorstw.

SmartRecruiters integruje się również z Zoom, LinkedIn, DocuSign i innymi platformami, z których już korzystasz. Ułatwia to współpracę między zespołami i wzmacnia zaangażowanie kandydatów w całym procesie rekrutacji.

Najlepsze funkcje SmartRecruiters

Twórz konfigurowalne cykle pracy dostosowane do potrzeb rekrutacyjnych konkretnego zespołu

Uzyskaj sugestie i spostrzeżenia, które pozwolą Ci działać szybciej i bardziej strategicznie

Scentralizuj pozyskiwanie kandydatów, CRM, oceny i marketing rekrutacyjny

Ograniczenia SmartRecruiters

Zaawansowane funkcje raportowania wymagają czasem dodatkowych ustawień

Uzyskanie dostępu do obsługi klienta może być trudne i czasochłonne

Ceny SmartRecruiters

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (ponad 490 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 140 recenzji)

Co użytkownicy mówią o SmartRecruiters w praktyce?

Użytkownik Capterra mówi:

Platforma jest intuicyjna, co ułatwia menedżerom ds. rekrutacji, rekruterom, a nawet kandydatom osiągnięcie porozumienia. Dodatkowo dużą zaletą jest elastyczność w niestandardowym dostosowywaniu cyklu pracy do naszych złożonych procesów biznesowych.

za pośrednictwem SeekOut

SeekOut zapewnia potężną moc oprogramowania do automatyzacji rekrutacji, łącząc zaawansowane narzędzia do pozyskiwania talentów z narzędziami do zarządzania talentami w jednej zunifikowanej platformie. Jest przeznaczony do trudnych wyzwań związanych z zatrudnianiem — niezależnie od tego, czy poszukujesz sprawdzonych talentów, obsadzasz niszowe stanowiska techniczne, czy budujesz zróżnicowane kanały rekrutacyjne.

Pomaga szybciej znaleźć odpowiednich pracowników dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI, spersonalizowanym wiadomościom i analizie siły roboczej w ponad 750 milionach publicznych profili. Ponadto rynek talentów umożliwia mobilność wewnętrzną, pomagając firmom nie tylko zatrudniać pracowników, ale także rozwijać się i utrzymać ich.

Najlepsze funkcje SeekOut

Stwórz zróżnicowaną bazę kandydatów dzięki niestandardowym kryteriom pozyskiwania

Stwórz połączenie między danymi kandydatów zewnętrznych a wewnętrznymi systemami HR, aby usprawnić planowanie kadrowe

Umożliwiaj rozwój pracowników i mobilność wewnętrzną dzięki wbudowanej platformie talentów

Ograniczenia SeekOut

Niektóre funkcje, takie jak plan zatrudnienia, wymagają bardziej zaawansowanych ustawień i integracji

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania nieprawidłowych danych, które nie są zgodne z profilami kandydatów na LinkedIn

Ceny SeekOut

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SeekOut

G2 : 4,5/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Co mówią o SeekOut prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Korzystamy z Seekout od ponad półtora roku. To narzędzie usprawniło nasze poszukiwania. Zazwyczaj zajmujemy się niszowymi rolami, wymagającymi bardzo skomplikowanych umiejętności, a Seekout jest zawsze naszym pierwszym wyborem przy rozpoczynaniu poszukiwań. Jest naprawdę łatwy w użyciu, ma niesamowite opcje dla ekspertów i pracowników służby zdrowia. Pomaga nam poprawić i wspierać różnorodność, która jest jednym z naszych głównych celów.

✨ Wzmianki specjalne Jeśli szukasz jeszcze więcej opcji usprawniających cykl pracy rekrutacji, oto kilka innych platform rekrutacyjnych, którym należy przydać wzmiankę: JazzHR: niedrogi system ATS dla małych firm z konfigurowalnymi cyklami pracy, harmonogramowaniem rozmów kwalifikacyjnych i narzędziami do pozyskiwania kandydatów

Breezy HR: intuicyjna platforma oferująca zarządzanie procesem rekrutacyjnym metodą „przeciągnij i upuść”, automatyzację wysyłania wiadomości oraz samodzielne planowanie spotkań przez kandydatów

Loxo: nowoczesny system CRM do rekrutacji z funkcją wyszukiwania kandydatów opartą na AI, kontaktowaniem się jednym kliknięciem oraz wbudowanymi funkcjami ATS, zaprojektowany dla firm zajmujących się poszukiwaniem kadry kierowniczej

Recruitee: platforma rekrutacyjna oparta na współpracy, skupiająca się na rekrutacji zespołowej, automatyzacji planowania i markowych stronach kariery

*zwiększ wydajność cykli pracy rekrutacyjnych dzięki ClickUp

Dzisiejszy proces rekrutacji wymaga szybkości, organizacji i skupienia się na doświadczeniach kandydatów — a odpowiednie oprogramowanie do automatyzacji może zapewnić menedżerom ds. rekrutacji przewagę nad konkurencją. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się pozyskiwaniem talentów, zarządzaniem aplikacjami czy koordynowaniem rozmów kwalifikacyjnych, nowoczesne narzędzia do automatyzacji rekrutacji eliminują żmudne zadania, dzięki czemu możesz zatrudniać lepszych pracowników, szybciej i mądrzej.

Zintegrowany obszar roboczy ClickUp oparty na AI łączy w sobie wszystkie niezbędne funkcje: niestandardowe procesy rekrutacyjne, generowane przez AI opisy stanowisk, automatyczne planowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz scentralizowaną współpracę zespołową. Koniec z przechodzeniem między platformami i pomijaniem kolejnych etapów — teraz proces rekrutacji jest usprawniony od początku do końca.

Gotowy, aby zmienić sposób rekrutacji?

👉 Zarejestruj się w ClickUp już dziś!