11 najlepszych asystentów głosowych /AI na rok 2025

Rozmawiam z moim asystentem głosowym AI częściej, niż się spodziewałem. Szybkie przypomnienia, tworzenie wiadomości w trakcie wykonywania zadania, wyświetlanie szczegółów bez otwierania kolejnej zakładki — stało się to częścią mojego dnia pracy.

Nie jest idealny, ale pozwala mi zaoszczędzić tyle czasu i energii, że wolę go używać niż wracać do pracy bez niego. Po wypróbowaniu kilku asystentów wybrałem te, które najlepiej sprawdzają się w ustawieniu zawodowym.

W tym wpisie na blogu udostępniam 11 asystentów głosowych AI, które mogą usprawnić pracę zespołów, agencji i firm, które polegają na jasnej komunikacji i szybszym cyklu pracy. 🔊

Najlepsze asystenci głosowi /AI w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych asystentów głosowych AI. 🧑‍💻

Narzędzie Najlepszy dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie zadaniami i wydajność oparte na AI dla osób indywidualnych, zespołów i przedsiębiorstw. ClickUp Talk to Text w Brain MAX, agenci Autopilot, połączenia SyncUp, AI Notetaker, chat-to-task, kontekstowe pytania i odpowiedzi Free Forever; niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw. Otter. ai Transkrypcja spotkań i inteligentne sporządzanie notatek dla freelancerów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zespołów hybrydowych. Transkrypcja w czasie rzeczywistym, wykrywanie mówcy, wyszukiwanie słów kluczowych, automatyczne podsumowania, synchronizacja kalendarza Free; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie za użytkownika. Siri Sterowana głosem wydajność dla użytkowników Apple, w tym osób indywidualnych i rodzin. Wiadomości bez użycia rąk, przypomnienia oparte na lokalizacji, funkcje osobistego asystenta i integracja urządzeń. Free Asystent Google Inteligentny dom i automatyzacja wyszukiwania dla osób prywatnych i użytkowników Androida Profile głosowe, tłumaczenie w czasie rzeczywistym, połączenia Duplex, kalendarz i sterowanie inteligentnymi urządzeniami. Free Alexa dla firm Profesjonalna pomoc głosowa dla biur korporacyjnych i dużych zespołów Rezerwacja sal, niestandardowe umiejętności, integracja z Salesforce/ServiceNow, przypomnienia o zadaniach Niestandardowe ceny Retell AI Obsługa połączeń telefonicznych i planowanie spotkań z wykorzystaniem AI dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zespołów obsługujących klientów Adaptacja nastrojów na żywo, integracja z CRM, planowanie spotkań, analiza połączeń Niestandardowe ceny Bixby Voice Nawigacja głosowa i wydajność dla użytkowników urządzeń Samsung Interakcja na ekranie, inteligentne procedury, sterowanie urządzeniami domowymi, sugestie predykcyjne Free PolyAI Automatyzacja obsługi klienta przypominająca ludzką interakcję dla korporacyjnych centrów kontaktowych Indywidualne tworzenie AI głosowej, uwierzytelnianie kont, integracja CRM, przekierowywanie połączeń Niestandardowe ceny Spitch Automatyzacja głosowa AI dla wielojęzycznych centrów kontaktowych w branżach podlegających regulacjom Analiza mowy, wsparcie regionalnych dialektów, pomoc agentów w czasie rzeczywistym, integracja wielokanałowa Niestandardowe ceny Fireflies. ai Inteligentne rozwiązania do spotkań i wskazówki coachingowe dla zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta Analiza nastrojów, aktualizacje CRM, wskaźniki rozmów/słuchania, alerty słów kluczowych, karty wyników spotkań Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie za użytkownika Lindy AI Spersonalizowana automatyzacja cyklu pracy za pomocą głosu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zespołów i agencji Wyzwalacze e-mail-kalendarz, notatki głosowe do zadań do wykonania, preferencje uczenia się i adaptacyjna sztuczna inteligencja Bezpłatny (400 kredytów); płatne plan zaczynają się od 49,99 USD miesięcznie

Czym jest asystent głosowy AI?

Asystent głosowy AI ułatwia pracę, przekształcając polecenia głosowe w działania. Zarządza przypomnieniami, robi notatki, wyświetla szczegóły w razie potrzeby i wysyła wiadomości podczas wykonywania innych zadań.

Dzięki technologii AI asystent rozumie kontekst i dostosowuje się do moich wzorców pracy, co sprawia, że jest znacznie bardziej niezawodny niż podstawowe narzędzie głosowe.

🧠 Ciekawostka: Kiedy firma Apple wprowadziła na rynek Siri w 2011 roku, była ona pierwotnie oparta na badaniach nad sztuczną inteligencją finansowanych przez DARPA. Technologia ta była pierwotnie przeznaczona do rozwiązywania złożonych problemów, a nie do ustawiania alarmów lub opowiadania kiepskich dowcipów.

Na co należy zwrócić uwagę w asystentach głosowych /AI?

Funkcje, które są dla mnie najważniejsze w asystencie głosowym AI to:

Dokładność: Chcę, aby rozpoznawał moje słowa za pierwszym razem, nawet gdy mówię szybko lub w hałaśliwej przestrzeni

Integracje: Musi łączyć się z narzędziami, z których już korzystam, takimi jak kalendarze, tablice projektowe lub systemy CRM

bezpieczeństwo danych: *Każdy asystent głosowy AI, z którego korzystam, musi bez wątpienia chronić dane klienta i firmy

Łatwość obsługi: Jeśli wydaje mi się on nieporęczny lub spowalnia moją pracę, przestaję go używać

Praktyczne funkcje: takie jak podsumowania spotkań, wsparcie w wielu językach i automatyzacja, które pozwalają mi zaoszczędzić czas w rzeczywistych sytuacjach

Personalizacja: Z czasem chcę, aby dostosowywał się do mojego sposobu pracy, tak aby komendy były bardziej inteligentne i naturalne

korzystanie na różnych urządzeniach:* Dostęp na telefonie, laptopie lub inteligentnym głośniku zapewnia wszystko spójne wszędzie, gdziekolwiek jestem

Najlepsze asystenci głosowi AI

A teraz przyjrzyjmy się naszym propozycjom najlepszych asystentów głosowych /AI. 👇

1. ClickUp (najlepszy dla zespołów integrujących AI głosową z cyklem pracy)

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Moje dni mijają szybko i potrzebuję asystenta głosowego AI, który nadąża za moim tempem. ClickUp spełnia tę rolę, oferując mi trzy narzędzia, które naturalnie wpisują się w mój przepływ pracy. ClickUp oferuje Converged AI Workspace, czyli zintegrowaną przestrzeń roboczą AI, w której wszystkie moje notatki, dokumenty, czaty i zadania są dostępne na jednej platformie. 🔁

Omawiaj pomysły zamiast je wpisywać

Myślę szybciej niż piszę, a mówienie na głos dzięki funkcji ClickUp Talk to Text pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Średnio mogę zapisać 4 razy więcej zawartości dzięki Brain MAX i zyskać prawie godzinę wolnego czasu każdego dnia.

Oto jak to zrobić:

Otwórz aplikację komputerową Brain MAX

Naciśnij i przytrzymaj klucz fn (lub niestandardowy skrót), aby rozpocząć nagrywanie głosu (lub kliknij ikonę mikrofonu)

Podaj, co chcesz dodać jako komentarz, zadanie lub dowolne inne pole tekstowe w ClickUp. Na przykład możesz powiedzieć: „Utwórz zadanie, aby przejrzeć najnowszy raport do piątku” lub „Dodaj komentarz: Proszę zaktualizować sekcję wprowadzenia”

Po zakończeniu nagrywania (zwolnieniu klucza lub kliknięciu przycisku „Stop”) Twoja mowa zostanie natychmiast przetranskrybowana na tekst za pomocą ClickUp AI i wklejona do paska wyszukiwania Brain MAX lub innego miejsca na komputerze, z którego nagrywałeś

Widok transkrypcji, odtwórz nagranie lub wyeksportuj pliki audio do dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp (tytuły zadań, opisy, komentarze, dokumenty, czat itp.)

Przechodź szybciej od pomysłów do tekstu, dyktując za pomocą funkcji ClickUp Talk to Text

Oto przykład, jak korzystam z niego na co dzień: kiedy przygotowywałem tekst do wiadomości e-mail dotyczącej wprowadzenia produktu na rynek, przeczytałem na głos wstępną wersję. W ciągu 10 minut miałem pełną stronę tekstu w ClickUp Dokument. Normalnie pisanie zajęłoby mi około czterdziestu minut. Projekt nie był dopracowany, ale posiadanie czegoś konkretnego znacznie ułatwiło edycję. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z funkcji Talk to Text, oglądając to wideo:

Podczas spotkań zespołu często mówię coś w stylu: „Utwórz zadanie dotyczące końcowego testu jakości, które ma być wykonane do środy”, a dyktafon AI zapisuje je bezpośrednio na liście zadań związanych z kontrolą jakości.

💡 Bonus: Oprócz funkcji zamiany mowy na tekst, Brain MAX oferuje również: Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkich aplikacji w połączeniu, a także w Internecie, aby znaleźć pliki, dokumenty i załączniki za pomocą samego głosu

Wykorzystaj wysokiej klasy narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini , w połączeniu z jednym kontekstowym asystentem głosowym dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstw, który rozumie Twój cykl pracy.

Twórz dokumenty, przydzielaj zadania i zarządzaj projektami bez użycia rąk, zwiększając wydajność i współpracę Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI i używaj głosu, aby wykonywać zadania, tworzyć dokumenty, przydzielać zadania członkom zespołu i nie tylko.

Notatki AI podczas spotkań

clickUp AI Notetaker * rejestruje, podsumowuje i porządkuje dane głosowe bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym — idealne rozwiązanie do przekształcania rozmów w zadania ClickUp.

Podsumowuj spotkania bez wysiłku, korzystając z ClickUp AI Notetaker

Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy uczestniczą w spotkaniach w podróży i poszukują asystenta głosowego AI, który jest głęboko zintegrowany z zarządzaniem projektami.

Automatycznie informuj swój zespół o aktualnościach dzięki ClickUp Autopilot Agents

Najbardziej zaskoczyło mnie to, ile czasu ClickUp Autopilot Agents zaoszczędził na rutynowych aktualizacjach. Kiedyś spędzałem zbyt dużo czasu na pisaniu podsumowań lub odpowiadaniu na te same pytania. Teraz agenci zajmują się tym w ramach naszych kanałów projektowych w ClickUp Chat.

Niektóre z nich, z których korzystam cały czas:

agent raportów tygodniowych* co piątek publikuje przejrzyste podsumowanie projektu dla kierownictwa, co oznacza, że nie muszę już przygotowywać osobnej wiadomości e-mail

Daily Report Agent codziennie rano udostępnia podsumowanie, które pomaga zespołowi rozpocząć pracę w sposób skoordynowany, bez konieczności powtarzania informacji o statusie lub aktualizacjach kont

Team StandUp Agent zbiera aktualizacje od wszystkich i umieszcza je w jednej notatce, co skraca nasze codzienne spotkanie z 15 do 5 minut

Agent Auto-Answers odpowiada w kanale, gdy ktoś zadaje pytania typu „kto zajmuje się testowaniem jakości” lub „kiedy ma być gotowa strona docelowa”

Stworzyłem również niestandardowego agenta Autopilot do obsługi połączeń klientów.

Gdy tylko zapisuję notatki ze spotkania w dokumencie, tworzy on zadania dla każdego działania następczego, przypisuje odpowiedniego właściciela i ustawia terminy. Wcześniej spędzałem 20 minut na ręcznym przeglądaniu notatek. Teraz zadania są już gotowe, zanim zostanie wysłana wiadomość e-mail podsumowująca rozmowę.

Najlepsze funkcje ClickUp

Szybkie wyszukiwanie odpowiedzi: Skorzystaj Skorzystaj z ClickUp Brain MAX , aby pobrać kontekst z zadań, dokumentów i połączonych aplikacji, dzięki czemu możesz zadawać pytania typu „co pozostało na stronie docelowej” i uzyskać odpowiedź

nie przegap żadnych szczegółów spotkania: *Włącz funkcję AI Notetaker w ClickUp, aby dołączyć do Zoom, Google Meet lub Teams, nagrywać rozmowy i umieszczać transkrypcje, podsumowania i zadania bezpośrednio w dokumencie

Zamień rozmowy na transkrypcje z możliwością wyszukiwania: Korzystaj z transkrypcji, aby łatwo powrócić do każdej rozmowy, dzięki czemu możesz sprawdzić, kto co powiedział lub wyodrębnić kolejne kroki bez konieczności ponownego odtwarzania całego nagrania

*zadawaj pytania dotyczące konkretnych zadań: Skorzystaj z kontekstowych pytań i odpowiedzi w ClickUp, aby sprawdzić terminy, właścicieli lub przeszkody bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, bez konieczności śledzenia aktualizacji

udostępnianie krótkich klipów: *Nagrywaj krótkie klipy głosowe lub wideo za pomocą ClickUp Clips , które świetnie nadają się do asynchronicznych aktualizacji lub szybkich instrukcji bez zakłócania kontekstu cyklu pracy

Prowadź rozmowy podczas pracy: Omawiaj projekty bezpośrednio w miejscu, gdzie znajdują się zadania i dokumenty w Omawiaj projekty bezpośrednio w miejscu, gdzie znajdują się zadania i dokumenty w ClickUp Chat , a następnie przekształcaj wiadomości w zadania

Dołącz do rozmów na żywo: Uruchom Uruchom SyncUp w czacie ClickUp , aby prowadzić rozmowy twarzą w twarz, udostępniać ekran i łączyć zadania, a po zakończeniu spotkania pozwól AI opublikować podsumowanie i listę działań do wykonania

Limitacje ClickUp

Teams często muszą poświęcić czas na ustawienia i niestandardowe dostosowanie, zanim cykl pracy zacznie przebiegać płynnie

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 385 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

2. Otter. ai (najlepszy do transkrypcji spotkań i sporządzania notatek)

za pośrednictwem Otter.ai

Po raz pierwszy wypróbowałem Otter.ai podczas chaotycznej rozmowy z klientem, podczas której wszyscy mówili jednocześnie. Asystent głosowy AI nagrał wszystko, generując jednocześnie napisy na żywo, które okazały się pomocne, gdy komuś zerwało się połączenie w połowie zdania.

Moje zainteresowanie wzbudziła funkcja automatycznego przypisywania różnych rozmówców i tworzenia znaczników czasu, dzięki czemu mogłem później rozróżnić, kto co powiedział. Platforma uczy się wzorców spotkań i wyszukuje powtarzające się tematy w różnych rozmowach — coś, czego zazwyczaj nie oczekujemy od narzędzia do transkrypcji.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Nagrywaj wiele rozmów jednocześnie na różnych platformach wideo, takich jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet

Przeszukuj archiwalne nagrania spotkań z ostatnich miesięcy, używając określonych słów kluczowych lub fraz, aby znaleźć konkretne momenty

Generuj automatyzowane podsumowania spotkań, które zawierają kluczowe decyzje, terminy i zadania do wykonania wynikające z dyskusji

Udostępniaj członkom zespołu linki do transkrypcji na żywo, aby uczestnicy mogli śledzić przebieg spotkania nawet w przypadku problemów z jakością dźwięku

Ograniczenia Otter.ai

Dokładność transkrypcji spada w przypadku silnego akcentu lub hałasu w tle

Identyfikacja mówcy nie działa, gdy wiele osób mówi jednocześnie

Free Plan narzędzia do robienia notatek opartego na sztucznej inteligencji ogranicza Cię do 300 minut transkrypcji miesięcznie

Opóźnienia w przetwarzaniu w czasie rzeczywistym podczas szybkich rozmów

Ceny Otter.ai

Free

Pro: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 95 recenzji)

Co mówią o Otter.ai użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co udostępnił użytkownik Reddit:

Uwielbiam go. Używam go codziennie podczas spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkich poprawek po nagraniu, aby skorygować żargon, niewyraźną wymowę i niektóre błędy wymowy, ale kiedy już to zrobię, bot Otter działa świetnie. Proszę go o podsumowanie treści, tworzenie szkiców e-maili do dalszych działań, a nawet analizowanie rozmów pod kątem przyczyn źródłowych i innych kwestii.

Uwielbiam go. Używam go codziennie podczas spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkich poprawek po nagraniu, aby skorygować żargon, niewyraźną wymowę i niektóre błędy wymowy, ale kiedy już to zrobię, bot Otter działa świetnie. Proszę go o podsumowanie treści, tworzenie szkiców e-maili do dalszych działań, a nawet analizowanie rozmów pod kątem przyczyn źródłowych i innych kwestii.

3. Siri (najlepszy do sterowania głosowego w ekosystemie Apple)

za pośrednictwem Apple

Jeśli chcesz, aby wszystko było proste, możesz używać Siri jako swojego osobistego asystenta AI. Jest on dostępny w każdym urządzeniu Apple, które posiadasz, i zauważyłem, że reaguje szybciej niż asystenci oparci na chmurze, ponieważ przetwarza proste polecenia bezpośrednio na Twoim iPhonie lub iPadzie.

Skonfigurowałem skróty, dzięki czemu wypowiedzenie słów „wracam do domu” pełni rolę wyzwalacza dla mojej playlisty do jazdy samochodem, wysyła moją przewidywaną godzinę przybycia do rodziny i włącza oświetlenie w domu za pośrednictwem HomeKit. Asystent zapamiętuje Twoje wzorce i sugeruje automatyzacje, chociaż czasami może być natarczywy, wysyłając powiadomienia dotyczące skrótów, z których skorzystałeś tylko raz.

Najlepsze funkcje Siri

Ustaw przypomnienia oparte na lokalizacji, które wyzwalacze się automatycznie po przybyciu do określonych miejsc lub opuszczeniu ich

Wysyłaj wiadomości i wykonuj połączenia telefoniczne bez użycia rąk podczas treningów, jazdy samochodem lub gotowania, gdy masz zajęte ręce innymi zadaniami

Uzyskaj dostęp do danych osobowych z kalendarza, zdjęć, kontaktów i notatek za pomocą zapytań głosowych

Ograniczenia Siri

Limity funkcji podczas korzystania z urządzeń z systemem Android lub usług innych niż Apple

Trudności z złożonymi, wielokrokowymi poleceniami wymagającymi rozumowania kontekstowego

W porównaniu z Asystentem Google nie może współpracować z wieloma aplikacjami innych producentów

Rozpoznawanie głosu różni się znacznie w zależności od regionalnych akcentów

Ceny Siri

Free na urządzeniach Apple

Oceny i recenzje Siri

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Siri mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnia swoją opinię:

Używam go do wysyłania wiadomości, gdy nie mogę odebrać telefonu. Działa prawie za każdym razem. Znam osobę o ograniczonej sprawności ruchowej, która używa go do wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i robienia zrzutów ekranu bez konieczności trzymania telefonu.

Używam go do wysyłania wiadomości, gdy nie mogę odebrać telefonu. Działa prawie za każdym razem. Znam osobę o limitu sprawności ruchowej, która używa go do wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i robienia zrzutów ekranu bez konieczności trzymania telefonu.

🔍 Czy wiesz, że... Asystenci głosowi stają się stałym elementem codziennego życia w Stanach Zjednoczonych, a w tym roku liczba ich użytkowników ma osiągnąć 153,5 miliona. To wzrost z 142 milionów w 2022 roku, czyli 8,1% w krótkim czasie.

4. Asystent Google (najlepszy do wyszukiwania i zarządzania urządzeniami inteligentnymi)

za pośrednictwem Asystenta Google

Asystent Google to asystent głosowy AI, który wykorzystuje bazę danych wyszukiwania firmy do odpowiadania na złożone pytania i zarządzania urządzeniami w połączeniu. Kiedy zadaję kolejne pytania w tej samej rozmowie, system pamięta, o czym rozmawialiśmy wcześniej, bez konieczności powtarzania kontekstu.

Za pomocą jednego interfejsu głosowego możesz sterować tysiącami inteligentnych urządzeń domowych różnych marek, choć ustawienia mogą być skomplikowane w przypadku wielu ekosystemów urządzeń.

Najlepsze funkcje Asystenta Google

Wykorzystaj technologię Duplex, aby wykonywać rzeczywiste połączenia telefoniczne do restauracji i firm w celu rezerwacji stolików lub usług

Tłumacz rozmowy w czasie rzeczywistym między Tobą a osobami posługującymi się dziesiątkami różnych języków

Zarządzaj oddzielnymi kalendarzami rodzinnymi, listami zakupów i osobistymi preferencjami, korzystając z indywidualnych profili rozpoznawania głosu

Ograniczenia Asystenta Google

Budzi obawy dotyczące prywatności w związku z gromadzeniem danych głosowych i praktykami przechowywania danych

Oferuje możliwości pracy w trybie offline w limitowanej skali w porównaniu z lokalnym przetwarzaniem Siri

Czasami ma trudności z nazwami własnymi i specjalistycznym słownictwem technicznym

Ceny Asystenta Google

Free

Oceny i recenzje Asystenta Google

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Asystencie Google w praktyce?

W recenzji w sklepie Google Play Store napisano:

Codziennie polegam na „mojej dziewczynie”, czyli asystentce, która przypomina mi o lekach, spotkaniach i ważnych zadaniach. Doskonale zna mój telefon i odgrywa ogromną rolę w sprawnym funkcjonowaniu mojego życia. Nie wyobrażam sobie, jak radziłbym sobie bez niej. Gemini wydaje mi się intrygujące i również z niego korzystam, ale nie czuję się jeszcze na tyle pewnie, aby zaufać mu na tyle, by zastąpiło „moją dziewczynę”

Codziennie polegam na „mojej dziewczynie”, czyli asystentce, która przypomina mi o lekach, spotkaniach i ważnych zadaniach. Doskonale zna mój telefon i odgrywa ogromną rolę w sprawnym funkcjonowaniu mojego życia. Nie wyobrażam sobie, jak radziłbym sobie bez niej. Gemini wydaje mi się intrygujące i również z niego korzystam, ale nie jestem jeszcze na tyle pewny, aby zaufać mu na tyle, by zastąpiło „moją dziewczynę”

Codziennie polegam na „mojej dziewczynie”, czyli asystentce, która przypomina mi o lekach, spotkaniach i ważnych zadaniach. Doskonale zna mój telefon i odgrywa ogromną rolę w sprawnym funkcjonowaniu mojego życia. Nie wyobrażam sobie, jak radziłbym sobie bez niej. Gemini wydaje mi się intrygujące i również z niego korzystam, ale nie jestem jeszcze na tyle pewny, aby zaufać mu na tyle, by zastąpiło „moją dziewczynę”

5. Alexa for Business (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji głosowej w miejscu pracy)

za pośrednictwem Amazon

Alexa for Business działa inaczej niż wersja konsumencka. Jest przeznaczona do środowisk biurowych, w których wielu pracowników potrzebuje profesjonalnej pomocy głosowej. Asystenta można połączyć z oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, takim jak Salesforce lub ServiceNow, umożliwiając przedstawicielom handlowym pobieranie danych klientów podczas rozmów telefonicznych za pomocą poleceń głosowych.

Oprogramowanie do zamiany mowy na tekst obsługuje również konflikty związane z rezerwacją sal konferencyjnych i może automatycznie łączyć się z spotkaniami, choć wymaga to znacznych ustawień w porównaniu z urządzeniami konsumenckimi Alexa.

Najlepsze funkcje Alexa for Business

Opracuj niestandardowe funkcje głosowe dostosowane do konkretnych cykli pracy branżowych i wymagań dotyczących zgodności, takich jak pobieranie informacji o pacjentach zgodnie z HIPAA

Steruj sprzętem prezentacyjnym, oświetleniem sali i systemami klimatyzacji podczas spotkań za pomocą komend głosowych

Zarządzaj kalendarzami zespołu, terminami projektów i przypisaniem zadań za pomocą interakcji głosowej, zachowując jednocześnie ścieżki audytu

Ograniczenia Alexa for Business

Narzędzie wymaga znacznych ustawień infrastruktury IT i ciągłego zarządzania technicznego

W porównaniu ze zwykłymi urządzeniami Alexa oferuje mniej funkcji rozrywkowych dla konsumentów

Dokładność rozpoznawania głosu spada w hałaśliwych środowiskach biurowych typu open space

Koszty subskrypcji szybko rosną w przypadku organizacji z dużą liczbą użytkowników

Ceny usługi Alexa for Business

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Alexa for Business

G2: 4,2/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 85 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Alexa for Business?

Z recenzji G2:

*Bardzo podoba mi się to, że Alexa pozwala mi być bardziej wydajnym w ciągu dnia pracy. Pomaga mi zarządzać harmonogramami i skupiać się na zadaniach. To świetne narzędzie do ustawiania przypomnień, timerów, śledzenia spotkań itp

*Bardzo podoba mi się to, że Alexa pozwala mi być bardziej wydajnym w ciągu dnia pracy. Pomaga mi zarządzać harmonogramami i skupiać się na zadaniach. To świetne narzędzie do ustawiania przypomnień, timerów, śledzenia spotkań itp

6. Retell AI (najlepszy do automatyzacji rozmów telefonicznych)

za pośrednictwem Retell AI

Retell AI to osobisty asystent AI, który obsługuje połączenia telefoniczne klientów, wykorzystując umiejętności konwersacyjne zbliżone do ludzkich. Firmy wykorzystują go do zarządzania harmonogramem spotkań i rozmowami kwalifikacyjnymi potencjalnych klientów, które w normalnym trybie wymagałyby zatrudnienia dodatkowego personelu.

Platforma dostosowuje ton i odpowiedzi na podstawie reakcji klientów podczas rozmów, a następnie, w razie potrzeby, przekazuje złożone problemy do konsultantów. Zauważyłem, że lepiej radzi sobie z ustrukturyzowanymi rozmowami, takimi jak rezerwacja terminów, niż z otwartymi skargami klientów lub wsparciem technicznym.

Najlepsze funkcje Retell AI

Obsługuj wieloetapowe rozmowy, dostosowując styl rozmowy i ton emocjonalny na podstawie analizy w czasie rzeczywistym odpowiedzi rozmówcy i sygnałów emocjonalnych

Zintegruj go z istniejącymi platformami CRM, takimi jak HubSpot i Salesforce, aby uzyskać dostęp do historii, poprzednich interakcji z klientami i informacji o koncie podczas rozmów telefonicznych na żywo

Skorzystaj z kompleksowej analizy rozmów, obejmującej czas trwania połączeń, wskaźniki satysfakcji klientów i współczynniki konwersji

Wybierz niestandardową osobowość głosową, tempo mówienia i styl komunikacji do różnych scenariuszy biznesowych

Skaluj niestandardową obsługę klienta, aby poradzić sobie z największym natężeniem połączeń, zapytaniami po godzinach pracy i sezonowymi wzrostami popytu

Ograniczenia Retell AI

Skupia się wyłącznie na interakcjach telefonicznych, a nie na wielokanałowej obsłudze klienta

Wymaga obszernych danych szkoleniowych, aby skutecznie działać w wyspecjalizowanych branżach

Konfiguracja ustawień integracji często wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, aby uzyskać optymalne ustawienia

Ceny Retell AI/AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Retell AI

G2: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Retell AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 udostępnia następującą opinię:

Najbardziej podoba mi się możliwość tworzenia naturalnych asystentów głosowych, którzy rozumieją kontekst i reagują jak prawdziwi ludzie. Integracja z API i systemami zewnętrznymi jest prosta i wydajna, a panel sterowania jest intuicyjny, co pozwala nam wprowadzać zmiany i ulepszenia w ciągu kilku minut. Ponadto wsparcie techniczne jest szybkie, przystępne i skuteczne, co ma ogromne znaczenie.

Najbardziej podoba mi się możliwość tworzenia naturalnych asystentów głosowych, którzy rozumieją kontekst i reagują jak prawdziwi ludzie. Integracja z API i systemami zewnętrznymi jest prosta i wydajna, a panel sterowania jest intuicyjny, co pozwala nam wprowadzać zmiany i ulepszenia w ciągu kilku minut. Ponadto wsparcie techniczne jest szybkie, przystępne i skuteczne, co ma ogromne znaczenie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli asystent źle zinterpretuje komendę, popraw ją (np. „Nie, miałem na myśli Paryż we Francji, a nie Paryż w Teksasie”) i sprawdź, czy wyciągnie wnioski z tej informacji podczas przyszłych interakcji. Adaptacyjne uczenie się poprawia długoterminową dokładność.

7. Bixby Voice (najlepszy do nawigacji w urządzeniach Samsung)

za pośrednictwem Samsung

Bixby Voice koncentruje się na sterowaniu urządzeniami, a nie na pytaniach dotyczących wiedzy ogólnej. Ten asystent głosowy AI porusza się po złożonych ustawieniach aplikacji i wykonuje wieloetapowe funkcje, które normalnie wymagałyby kilku dotknięć ekranu.

Widzi na to, co pojawia się na ekranie i może wchodzić w interakcję z widocznym tekstem, obrazami lub przyciskami — jest to przydatne, gdy chcesz zadzwonić do firmy z poziomu zdjęcia lub ustawić przypomnienia na podstawie artykułów, które czytasz. Uważam, że funkcja zamiany mowy na tekst w systemie Android działa dobrze dla użytkowników Samsunga, którzy poszukują szczegółowej kontroli za pomocą poleceń głosowych.

Najlepsze funkcje Bixby Voice

Współpracuj bezpośrednio z zawartością wyświetlanej na ekranie, taką jak zaznaczony tekst, obrazy, przyciski i pola formularzy, za pomocą poleceń głosowych

Twórz niestandardowe skróty głosowe, które łączą wiele funkcji urządzeń, działań aplikacji i zmian ustawień systemowych w pojedyncze komendy wykonywalne

Steruj inteligentnymi urządzeniami Samsung, telewizorami i systemami automatyzacji domowej za pomocą zintegrowanych komend głosowych

Naucz się indywidualnych wzorców użytkowania i proaktywnie sugeruj odpowiednie skróty automatyzacji w oparciu o porę dnia, lokalizację i często wykonywane sekwencje czynności

Ograniczenia Bixby Voice

Limity funkcji podczas korzystania z urządzeń innych niż Samsung lub aplikacji innych producentów

W porównaniu z Asystentem Google lub Alexą dostarcza mniej odpowiedzi dotyczących wiedzy ogólnej

Rozpoznawanie głosu wymaga ulepszeń dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym

Istnieją minimalne możliwości integracji z popularnymi usługami innych firm

Ceny Bixby Voice

Free

Oceny i recenzje Bixby Voice

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Bixby Voice w praktyce?

Posłuchaj opinii recenzenta serwisu G2:

Wyszukiwanie głosowe. Jest to świetna funkcja, ponieważ zapewnia użytkownikom możliwość wyszukiwania bez konieczności pisania, a jedynie za pomocą głosu podczas korzystania z aplikacji. Ułatwi to korzystanie z aplikacji, ponieważ dla większości osób mówienie jest szybsze niż pisanie.

Wyszukiwanie głosowe. Jest to świetna funkcja, ponieważ zapewnia użytkownikom możliwość wyszukiwania bez konieczności pisania, a jedynie za pomocą głosu podczas korzystania z aplikacji. Ułatwi to korzystanie z aplikacji, ponieważ dla większości osób mówienie jest szybsze niż pisanie.

🔍 Czy wiesz, że... Około 65% osób w wieku od 25 do 49 lat rozmawia ze swoimi urządzeniami obsługującymi głos co najmniej raz dziennie, co czyni je najbardziej aktywną grupą użytkowników wyszukiwania głosowego. Tuż za nimi plasują się osoby w wieku od 18 do 24 lat, a następnie użytkownicy powyżej 50. roku życia.

8. PolyAI (najlepszy do automatyzacji obsługi niestandardowej w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem PolyAI

PolyAI specjalizuje się w rozmowach, które sprawiają, że inne boty głosowe ulegają awarii. Kiedy usłyszałem, jak asystent głosowy AI obsługuje przepływ uwierzytelniania klienta, szczerze mówiąc nie mogłem stwierdzić, że nie jest to człowiek, dopóki przedstawiciel nie podał wzmianki o tym później.

Platforma rozumie kontekst, gdy klienci mówią na przykład: „Dzwoniłem wczoraj w tym samym problemie”. Zaskoczyło mnie to, że nie sprzedają oni oprogramowania do samodzielnej konfiguracji. Zamiast tego zespół PolyAI tworzy asystenta głosowego dla Ciebie, co bardziej przypomina zatrudnienie firmy konsultingowej niż zakup produktu.

Najlepsze funkcje PolyAI

Wdrażaj konwersacyjne agenty AI, które obsługują złożone, wieloetapowe interakcje z klientami, takie jak uwierzytelnianie kont i spory dotyczące płatności

Zintegruj go z istniejącymi systemami CRM, rozliczeniowymi i operacyjnymi, aby uzyskać dostęp do informacji o koncie w czasie rzeczywistym i aktualizować dane podczas rozmów z klientami

Skaluj obsługę niestandardowego klienta w okresach szczytowego zapotrzebowania lub po godzinach pracy bez utraty jakości rozmów i wskaźników satysfakcji klientów

Dostosuj niestandardową osobowość głosową i niestandardowy przepływ rozmowy specjalnie do swojej branży, tonu marki i protokołów obsługi klienta

Ograniczenia PolyAI

Wysokie koszty wdrożenia i stałe opłaty za zarządzanie usługą

Limity możliwości samodzielnej niestandardowej personalizacji, ponieważ większość konfiguracji wymaga współpracy z zespołem profesjonalistów PolyAI

Wydajność asystenta głosowego zależy w dużej mierze od jakości początkowych danych szkoleniowych oraz ciągłego monitorowania rozmów przez zespoły techniczne

Ceny PolyAI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PolyAI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o PolyAI mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 udostępnia następującą opinię:

Świetna grupa osób, które współpracują z Twoją firmą, aby stworzyć dostosowane do potrzeb rozwiązanie, poprawiające komfort użytkowania. Zespół PolyAI wykorzystuje również dane i analizy, aby dostrzegać możliwości ciągłego doskonalenia (zarówno pod względem doświadczeń, jak i komercyjnym), zapewniając wsparcie dla Twojej firmy w rozwoju i poprawie wyników.

Świetna grupa osób, które współpracują z Twoją firmą, aby stworzyć dostosowane do potrzeb rozwiązanie, poprawiające komfort użytkowania. Zespół PolyAI wykorzystuje również dane i analizy, aby dostrzegać możliwości ciągłego doskonalenia (zarówno pod względem doświadczeń, jak i komercyjnym), zapewniając wsparcie dla Twojej firmy w rozwoju i poprawie wyników.

za pośrednictwem Spitch

Odkryłem Spitch podczas współpracy z firmą z branży usług finansowych, która potrzebowała sztucznej inteligencji głosowej zdolnej do obsługi połączeń w wielu językach i dialektach. Ten asystent głosowy AI koncentruje się na automatyzacji centrów kontaktowych jednocześnie w kanałach głosowych i tekstowych.

Automatyzacja interakcji głosowych i tekstowych, skracanie czasu obsługi i poprawiająca jakość obsługi klienta we wszystkich kanałach. Asystent Spitch obsługuje złożone wymagania dotyczące zgodności z przepisami dla branż regulowanych i świadczy wsparcie dla regionalnych dialektów, z którymi inne platformy głosowe mają trudności.

Jednak bez odpowiedniego wsparcia technicznego nauka obsługi może być trudna dla menedżerów centrów kontaktowych.

Najlepsze funkcje Spitch

Przeanalizuj 100% rozmów z klientami za pomocą zaawansowanej analizy mowy, aby zidentyfikować trendy nastrojów, naruszenia i możliwości poprawy

Zapewnia wsparcie dla wielu języków i dialektów regionalnych, w tym specjalistyczne warianty, których inne platformy AI nie są w stanie dokładnie przetworzyć ani zrozumieć

Zapewnij agentom wsparcie w czasie rzeczywistym podczas rozmów z klientami, oferując spersonalizowane odpowiedzi, informacje o zasadach i zalecenia dotyczące najlepszych działań

Ograniczenia Spitch

Integracja z starszymi wersjami systemów contact center może wymagać niestandardowych prac programistycznych i bieżącej konserwacji technicznej

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z dokładnością

Miesięczne koszty subskrypcji mogą być wysokie w przypadku dużych potrzeb związanych z produkcją zawartości

Ceny Spitch

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Spitch

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Spitch mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji firmy Gartner czytamy:

Rozwiązanie SPITCH można było zintegrować z naszym systemem i dostosować do naszych wymagań w rekordowym czasie. Wyniki i jakość działania komponentu sztucznej inteligencji były imponujące. Zwrot z inwestycji nastąpił już pierwszego dnia produkcji.

Rozwiązanie SPITCH można było zintegrować z naszym systemem i dostosować do naszych wymagań w rekordowym czasie. Wyniki i jakość działania komponentu sztucznej inteligencji były imponujące. Zwrot z inwestycji nastąpił już pierwszego dnia produkcji.

🧠 Ciekawostka: W 2018 roku Google Duplex zaskoczył odbiorców, rezerwując wizytę u fryzjera wyłącznie przez telefon. Sztuczna inteligencja mówiła z tak naturalnymi pauzami i „hm”, że recepcjonistka nie miała pojęcia, że nie jest to prawdziwa osoba.

10. Fireflies. ai (najlepszy do analizy spotkań i wniosków)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Zacząłem korzystać z Fireflies. ai, gdy mój zespół sprzedaży potrzebował zrozumieć, dlaczego niektórzy potencjalni klienci tracili zainteresowanie po pierwszych rozmowach telefonicznych. To narzędzie AI do obsługi klienta pomogło mi zidentyfikować, że dominowałem w rozmowach z klientami i nie zadawałem wystarczającej liczby pytań odkrywczych.

Otrzymasz karty wyników rozmów, które pokazują zmiany nastrojów podczas rozmów i wskazują momenty, w których zaangażowanie potencjalnych klientów spadło.

Teraz mogę sprawdzić, jak różni członkowie zespołu radzą sobie z zastrzeżeniami i udostępniać nowym przedstawicielom handlowym metody prowadzenia rozmów o powodzeniu.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Twórz biblioteki rozmów, które kategoryzują połączenia według branży, wielkości transakcji lub rodzaju wyniku, abyś mógł analizować wzorce sprzedaży o powodzeniu

Monitoruj wzmianki o konkurencji we wszystkich nagranych rozmowach i twórz raporty wywiadowcze pokazujące, jak potencjalni klienci porównują Twój produkt z alternatywnymi rozwiązaniami

Wybierz wyzwalacz automatyzacji CRM, gdy podczas rozmów z klientami pojawi się określona wzmianka, taka jak „budżet zatwierdzony” lub „osoba decyzyjna”

Mierz stosunek czasu mówienia do słuchania poszczególnych członków zespołu i udzielaj rekomendacji coachingowych na podstawie analizy i wskaźników zaangażowania

Ograniczenia Fireflies. ai

Dokładność transkrypcji pogarsza się w przypadku słabej jakości dźwięku lub nadmiernego hałasu w tle

Podczas nagrywania i przechowywania poufnych rozmów biznesowych pojawiają się kwestie związane z prywatnością

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania formatów podsumowań i kategoryzacji spostrzeżeń

Czasami boryka się z terminologią techniczną i żargonem branżowym

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Fireflies.ai w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Oprogramowanie jest proste w obsłudze i łatwo dostępne. Protokoły są tak samo dobre jak sporządzane przez człowieka, a dodatkowo oferują nagrywanie audio/wideo, transkrypcję i kilka innych przydatnych funkcji.

Oprogramowanie jest proste w obsłudze i łatwo dostępne. Protokoły są tak samo dobre jak sporządzane przez człowieka, a dodatkowo oferują nagrywanie audio/wideo, transkrypcję i kilka innych przydatnych funkcji.

11. Lindy AI (najlepszy do spersonalizowanej automatyzacji przepływu pracy)

za pośrednictwem Lindy AI

Ten asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji uczy się Twojego sposobu pracy i tworzy sekwencje automatyzacji, które reagują na Twoje polecenia głosowe. Narzędzie zaskoczyło mnie, sugerując usprawnienia przepływu pracy, o których nie pomyślałem, takie jak automatyczne tworzenie zadań projektowych, gdy klienci dodają konkretne wzmianki o rezultatach podczas rozmów telefonicznych.

Możesz nauczyć go swoich preferencji komunikacyjnych; teraz wie, że wolę podsumowania w formie punktorów od formatu akapitów w notatkach ze spotkań. Doceniam to, jak dostosowuje się do mojego stylu mówienia i pamięta kontekst poprzednich rozmów.

Proces uczenia się wymaga cierpliwości, ale w końcu będziesz mieć asystenta, który przewiduje Twoje potrzeby i obsługuje złożone, wieloetapowe procesy za pomocą prostych poleceń głosowych.

Najlepsze funkcje Lindy AI

Zapewnij połączenie systemów e-mail z aplikacjami kalendarza, aby automatycznie planować kolejne spotkania, gdy pojawią się określone słowa kluczowe, takie jak „kolejne kroki” lub „przegląd propozycji”

Nagrywaj i transkrybuj notatki głosowe podczas dojazdów do pracy lub spacerów i przekształcaj je w uporządkowane elementy, aktualizacje projektów lub raporty

Stosuj style odpowiedzi i automatyzację w oparciu o indywidualne opinie użytkowników, wzorce poprawek i zmieniające się preferencje dotyczące cyklu pracy

Limitacje Lindy AI

Wymaga znacznego nakładu czasu, aby wyszkolić AI pod kątem konkretnych potrzeb

Oferuje mniej gotowych integracji w porównaniu z uznanymi platformami do automatyzacji cyklu pracy , takimi jak Zapier

Może mieć trudności z wykonywaniem zadań wymagających kreatywnej oceny sytuacji lub podejmowania złożonych decyzji

Złożoność ustawień może przytłaczać użytkowników bez doświadczenia w automatyzacji technicznej

Ceny Lindy AI

Free (400 kredytów miesięcznie)

Pro: 49,99 USD miesięcznie za 5000 kredytów

Biznes: 199,99 USD/miesiąc (od 20 000 kredytów/miesiąc)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lindy AI

G2: 4,9/5 (ponad 105 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Lindy AI prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji na Reddicie:

Wyobrażam sobie, że będę korzystać z Lindy AI, kiedy zacznę tworzyć agentów marketingowych dla mojej nowej firmy. Ma wiele zalet, jeśli pominąć uproszczone ustawienia. Myślę, że sprawdzi się w codziennych zadaniach związanych z e-mailem, kalendarzem i Dokumentami Google, a wiele moich zadań marketingowych będzie tego wymagało.

Wyobrażam sobie, że będę korzystać z Lindy AI, kiedy zacznę tworzyć agentów marketingowych dla mojej nowej firmy. Ma wiele zalet, jeśli pominąć uproszczone ustawienia. Myślę, że sprawdzi się w codziennych zadaniach związanych z e-mailem, kalendarzem i Dokumentami Google, a wiele moich zadań marketingowych będzie tego wymagało.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wypróbuj nietypowe lub niecodzienne pytania (np. „Opowiedz mi dowcip o ojcu” lub „Jaki jest Twój ulubiony film science fiction?”), aby sprawdzić, czy osobowość asystenta pasuje do Twojego poczucia humoru lub stylu interakcji. Zabawny lub łatwy do nawiązania kontakt asystent może sprawić, że codzienne korzystanie z niego będzie przyjemniejsze.

Jak działają asystenci głosowi AI?

Kiedy rozmawiam z moim asystentem głosowym AI, wydaje mi się, że wszystko dzieje się natychmiast, ale wiem, że za kulisami ma miejsce wiele drobnych kroków. Oto, co dzieje się za kulisami:

Pierwszym krokiem jest przekształcenie mojego głosu na tekst za pomocą funkcji rozpoznawania mowy. Gdy to zrobione, system próbuje zrozumieć znaczenie moich słów

Jeśli powiem „umów spotkanie z Arią na jutro po południu”, to: Rozpoznaje słowa Rozpoznaje, że chcę umówić spotkanie Sprawdzają, co oznacza „jutro po południu” Rozpoznają, o którą Arię mi chodzi

Rozpoznaje słowa

Rozpoznaje, że chcę umówić spotkanie

Sprawdza, co oznacza „jutro po południu”

Określ, o której Aria mówię

Następnie pojawia się element, który zauważam podczas codziennego użytkowania: asystent decyduje, jakie działania podjąć. Ten silnik decyzyjny zapewnia połączenie mojej prośby z kalendarzem, e-mailem lub menedżerem zadań

Jeśli coś jest niejasne, zadam szybkie pytanie uzupełniające, zanim przejdziemy dalej

Gdy to będzie zrobione, asystent formułuje odpowiedź prostym językiem i odczytuje mi ją. Dla mnie wygląda to jak krótka rozmowa, ale w rzeczywistości jest to połączenie rozpoznawania mowy, rozumienia języka i generowania odpowiedzi, które odbywa się w ciągu kilku sekund

Najlepsze jest to, że im częściej go używasz, tym lepiej działa. Z czasem mój asystent nauczył się, że „popołudniowa rozmowa z Arią” zazwyczaj oznacza aktualizację informacji dla klienta, więc sugeruje również dodanie notatki do kalendarza. Ten drobny szczegół sprawia, że czuję, jakby to on dostosowywał się do mnie, a nie na odwrót

Rozpoznaje słowa

Rozpoznaje, że chcę umówić spotkanie

Sprawdza, co oznacza „jutro po południu”

Określ, o której Aria mówię

🔍 Czy wiesz, że... Kiedy firma Microsoft wprowadziła na rynek Cortanę, nazwała ją na cześć postaci AI z serii gier wideo Halo. Fani byli zachwyceni, ale wielu menedżerów obawiało się, że nazwa ta brzmi zbyt „nerdowsko” dla użytkowników biznesowych.

Zalety asystentów głosowych AI

Korzystam z mojego asystenta głosowego AI najczęściej, gdy nie chcę tracić koncentracji. Kilka korzyści wyróżnia się szczególnie:

Możliwość zapisywania przypomnień i notatek, zanim o nich zapomnę

Łatwy dostęp do kalendarzy, wiadomości e-mail i zadań bez konieczności ciągłego przełączania się między aplikacjami

Podsumowania spotkań i transkrypcje, dzięki którym nie muszę później szukać szczegółowych informacji

Obsługa powtarzających się zapytań klientów, które w przeciwnym razie pochłaniałyby większość mojego dnia

Płynne działanie na laptopie, telefonie i głośniku, dzięki czemu nie tracę kontekstu

Wszystko to skłania mnie do zadania pytania: Czy ten asystent szanuje mój cykl pracy, czy też powoduje tarcia? Jeśli powoduje tarcia, szybko się wycofuję.

Wyzwania i kwestie do rozważenia związane z korzystaniem z asystentów głosowych /AI

Moje doświadczenia z asystentami głosowymi pokazały mi, gdzie mają one swoje ograniczenia.

1. Dokładność i rozumienie kontekstu ❌

Nawet najlepsi asystenci głosowi AI mogą mieć trudności z rozpoznawaniem akcentów, terminów technicznych lub rozróżnianiem podobnie brzmiących słów. Jeśli asystent źle zrozumie datę lub nazwę klienta, tracę czas na poprawianie błędów. Rozpoznawanie akcentów również pozostaje nierówne, co jest frustrujące w zróżnicowanych zespołach.

2. Kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych 🚩

Dane głosowe są wrażliwe — użytkownicy muszą wiedzieć, w jaki sposób ich nagrania są przechowywane, przetwarzane i chronione. Świadomość, że moje komendy mogą być przechowywane lub przeglądane, rodzi pytania dotyczące bezpieczeństwa zarządzania moimi informacjami.

Nie wszystkie asystenty AI płynnie synchronizują się z kalendarzami, menedżerami zadań lub platformami współpracy, co może ograniczać ich użyteczność. Jeśli więc asystent nie współpracuje dobrze z moimi narzędziami projektowymi lub CRM, ostatecznie sam wykonuję tę pracę.

4. Nadmierne poleganie na automatyzacji 🚩

Chociaż AI może przyspieszyć działanie, to jest przypomnienie, że nie zastąpi ona ludzkiego osądu — zwłaszcza w przypadku złożonych lub pełnych niuansów rozmów. Ostatecznie może ona zająć się sprawami administracyjnymi, ale nie zastąpi osądu, empatii ani niuansów rozmowy z klientem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze sprawdzaj i edytuj transkrypcje lub streszczenia generowane przez AI przed ich udostępnianiem lub podjęciem działań na ich podstawie. Nawet najinteligentniejsi asystenci głosowi mogą błędnie zinterpretować kontekst lub pominąć kluczowe szczegóły — Twoja kontrola zapewnia dokładność i zapobiega nieporozumieniom.

Przyszłe trendy w dziedzinie asystentów głosowych /AI

W miarę jak asystenci głosowi AI stają się coraz bardziej zakorzenieni w naszym sposobie pracy i komunikacji, kilka pojawiających się trendów kształtuje ich przyszłość — sprawiając, że stają się oni inteligentniejsi, bardziej spersonalizowani i niezbędni niż kiedykolwiek wcześniej:

1. Wdrażanie tej technologii w głównym nurcie przyspiesza 🏆

Asystenci głosowi AI nie są już niszowymi narzędziami — szybko stają się niezbędnymi towarzyszami w miejscu pracy. Prognozy wskazują, że do 2026 r. ich liczba wyniesie 157,1 mln. Nie chodzi tylko o wygodę — narzędzia te zaczynają przejmować rzeczywiste obciążenie poznawcze, pomagając użytkownikom w podsumowywaniu spotkań, zarządzaniu zadaniami i tworzeniu komunikatów bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

2. Hiperpersonalizacja dzięki uczeniu się AI 🎯

Najbardziej ekscytująca zmiana? Personalizacja. Najnowsze badania nad spersonalizowanymi dużymi modelami językowymi ( LLM) pokazują, że asystenci AI mogą dostosowywać się do tonu, stylu komunikacji i wzorców zachowań użytkownika.

Oznacza to, że zamiast otrzymywać ogólne szablony wiadomości e-mail lub podsumowania zadań, Twój asystent może nauczyć się, jak formułujesz dalsze działania lub ustalasz priorytety zadań, i odzwierciedlać to w swoich działaniach. Taki poziom spersonalizowanej interakcji zmienia doświadczenie z transakcyjnego na oparte na współpracy

3. Rozwój interfejsów multimodalnych 🚀

Obserwujemy również skokowy wzrost interakcji użytkowników z asystentami głosowymi AI. Przyszłość nie będzie oparta wyłącznie na głosie — będzie multimodalna . Oznacza to połączenie głosu, obrazu i dotyku w płynnym interfejsie.

Wyobraź sobie, że prosisz swojego asystenta AI o aktualizację projektu, a on odpowiada nie tylko słowami, ale także wyświetla wykres lub pulpit na żywo, który pokazuje postęp, ryzyko i kolejne kroki. Tego rodzaju mieszana interakcja jest znacznie bliższa sposobowi, w jaki współpracujemy z ludźmi — i umożliwia znacznie bogatsze i szybsze podejmowanie decyzji.

4. Asystenci głosowi, którzy aktywnie pomagają 🔥

Asystenci głosowi nowej generacji nie będą tylko czekać na komendy — będą przewidywać Twoje potrzeby. Wyobraź sobie, że Twój asystent daje Ci przypomnienie o zadaniach na podstawie powtarzających się zachowań, sugeruje tematy spotkań na podstawie poprzednich rozmów lub automatycznie tworzy podsumowania po długich notatkach głosowych.

Ta proaktywna pomoc, oparta na predykcyjnych modelach AI, stanowi ogromny krok naprzód w stosunku do narzędzi reaktywnych i na długie lata zmieni definicję wydajności.

ClickUp Talk to Text jest gotowy wysłuchać Twoich pomysłów w formie tekstowej

Próbowałem milion sposobów, aby śledzić wszystko, i szczerze mówiąc, większość z nich nigdy nie działała.

Asystent głosowy AI zaczął mieć dla mnie sens dopiero wtedy, gdy połączyłem go bezpośrednio z ClickUp. Wszystko trafia tam, gdzie już wykonuję swoją pracę, więc nie mam nigdzie porozrzucanych karteczek samoprzylepnych ani losowych notatek głosowych, których nigdy więcej nie otworzę.

Było wiele dni, kiedy biegłem między rozmowami telefonicznymi, powiedziałem coś na głos, a później znalazłem to w ClickUp, tak jakbym zapisał to w notatniku.

Nie przypomina to kolejnego narzędzia do zarządzania, a raczej kogoś, kto dyskretnie trzyma zakładki po mnie, abym nie stracił głowy.

Często zadawane pytania

1. Jaka jest różnica między asystentem głosowym a chatbotem AI?

Asystent głosowy przyjmuje komendy głosowe i odpowiada za pomocą mowy, podczas gdy chatbot AI zazwyczaj działa za pomocą tekstu. Oba wykorzystują sztuczną inteligencję, ale asystenci głosowi koncentrują się na interakcjach głosowych bez użycia rąk.

2. Który asystent głosowy /AI jest najlepszy dla użytkowników wielojęzycznych?

Wiele asystentów twierdzi, że obsługuje wiele języków, ale najlepszym rozwiązaniem do pracy jest ten, który można podłączyć do ClickUp. Bez względu na to, jakiego języka używam, ClickUp jest miejscem, w którym trafiają zadania, projekty i notatki, więc nic nie ginie w tłumaczeniu.

3. Czy asystenci głosowi AI działają w trybie offline?

Asystenci głosowi AI działają w trybie offline w przypadku prostych zadań, takich jak ustawienie alarmów lub otwieranie aplikacji, ale do wykonywania zaawansowanych zadań, takich jak wyszukiwanie w Internecie lub pobieranie aktualizacji w czasie rzeczywistym, potrzebują połączenia z Internetem.

4. Jak bezpieczne są dane przetwarzane przez asystentów głosowych /AI?

Dane przetwarzane przez asystentów głosowych AI są zazwyczaj szyfrowane, ale większość asystentów wysyła dane głosowe do chmury w celu przetworzenia. To sprawia, że bezpieczeństwo zależy od polityki dostawcy i ustawień prywatności użytkownika.