Free szablony projektów produktów, które pokochasz

Od pierwszego szkicu do ostatecznego prototypu projektowanie produktów jest w równym stopniu sztuką, jak i architekturą. Jednak nawet wtedy projektowanie często utyka — nie z powodu braku talentu, ale dlatego, że opinie, briefy i pomysły są rozproszone między różnymi narzędziami.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony projektów produktów. Nadają one kształt Twojej kreatywności, standaryzują powtarzalne elementy i pozwalają skupić się na projektach. Niezależnie od tego, czy mapujesz przepływy użytkowników, tworzysz makiety, czy zarządzasz specyfikacjami projektowymi, odpowiedni szablon pomoże Ci przejść od koncepcji do zakończonych projektów z zachowaniem przejrzystości.

Poniżej znajdziesz najlepsze darmowe szablony projektów produktów, które pomogą Ci uporządkować pomysły, usprawnić współpracę i projektować w bardziej przemyślany sposób.

Czym są szablony projektów produktów?

Szablony projektów produktów to gotowe do użycia, konfigurowalne dokumenty, które umożliwiają projektantom planowanie, organizowanie i komunikowanie elementów potrzebnych do stworzenia produktu. Standaryzują one proces projektowania produktu od pomysłu do realizacji, zapewniając spójność i zgodność.

Typowy szablon projektu produktu zawiera takie sekcje jak:

Persony użytkowników: profile definiujące grupę celu i jej potrzeby

Mapy podróży użytkownika: osie czasu pokazujące, w jaki sposób odbiorcy wchodzą w interakcję z produktem

Wireframes: Wstępne wizualne układy interfejsu produktu

Specyfikacja funkcji: Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności produktu

Informacje zwrotne: Szczegółowe informacje na temat wymaganych aktualizacji produktów na podstawie testów

🔍 Czy wiesz, że... Nawet w dzisiejszym nowoczesnym świecie technologii 70% projektantów korzysta z tradycyjnych szkicowników, aby rozpocząć swoje projekty! 📖

Dlaczego szablony projektów produktów są ważne dla zespołów UX/UI

Projektowanie to nie tylko kreatywność — to także proces.

Dla zespołów UX/UI szablony projektów produktów to coś więcej niż skrót; to ramy zapewniające spójność, szybkość i współpracę. Szablony pomagają zespołom:

Ujednolicaj cykle pracy, aby wszyscy byli na bieżąco

Ogranicz powtarzalne zadania i zyskaj czas na innowacje

Upewnij się, że nie przeoczysz niczego ważnego, od person użytkowników po testy użyteczności

Ułatw wdrażanie nowych członków zespołu dzięki przejrzystym, powtarzalnym procesom

Krótko mówiąc, szablony umożliwiają zespołom UX/UI dostarczanie lepszych produktów, szybciej — za każdym razem.

💡 Porada dla profesjonalistów: Projektowanie dla wszystkich Dostępność nie jest kwestią drugorzędną — jest niezbędna. Dodaj listy kontrolne lub sekcje dotyczące dostępności do swoich szablonów, aby zapewnić, że Twoje produkty są dostępne dla wszystkich i spełniają nowoczesne standardy od samego początku.

Co sprawia, że szablon projektu produktu jest dobry?

Przy tysiącach narzędzi i szablonów do projektowania produktów dostępnych online, wybór odpowiedniego może stanowić wyzwanie. Oto kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

Przejrzystość: Wybierz szablon, który jest łatwy w nawigacji. Każdy z jego elementów powinien być jasny, zrozumiały i odpowiednio zorganizowany. Pomaga to w wygodnym rozplanowaniu pomysłów projektowych

Możliwość dostosowania: Poszukaj szablonu, który pozwala dostosować jego elementy. Od sekcji po układy — wszystko powinno dać się dostosować do wymagań Twojego zespołu

Spójność: Wybierz szablon o spójnej strukturze. Na przykład z wyznaczoną sekcją do dodawania obrazów, robienia notatek itp. Ułatwi to zespołom powielanie procesu i szybsze dostarczanie wyników

Kompleksowość: wybierz szablon, który obejmuje wszystkie istotne aspekty procesu projektowania produktu, takie jak badania użytkowników, analiza konkurencji i testy użyteczności . Dzięki temu końcowy produkt będzie bezbłędny

Łatwość współpracy: Wybierz szablon, który umożliwia współpracę z członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Dodatkowym atutem będzie możliwość płynnej współpracy z klientem. Dzięki temu proces będzie bardziej usprawniony i metodyczny

⏩ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do współpracy w zakresie projektowania graficznego

Szablony projektów produktów w skrócie

Szablony projektów produktów dla cykli pracy UX, UI i prototypowania

Widziałeś już ofertę — teraz sprawdźmy, w jaki sposób każdy szablon projektu produktu ClickUp pomaga Ci zrealizować Twoje pomysły.

szablon tablicy do tworzenia makiet produktów ClickUp*

Pobierz darmowy szablon Twórz kompleksowe makiety produktów dzięki szablonowi tablicy do tworzenia makiet ClickUp

Pierwszym krokiem w każdym procesie projektowania produktu jest tworzenie makiet. Jeśli jednak nie masz w tym zakresie doświadczenia, skorzystaj z szablonu tablicy do tworzenia makiet produktów ClickUp.

Ten bezpłatny szablon pozwala tworzyć wizualne makiety produktów, dzięki czemu Ty i inne zainteresowane strony możecie wyobrazić sobie ich interfejsy. Możesz definiować przepływy użytkowników i wyróżniać różne elementy produktu, takie jak układy, menu, kolory i obrazy.

Najlepiej nadaje się do projektowania produktów opartych na inspiracji, ponieważ szablon pozwala szybko zrobić notatkę o unikalnych cechach produktu i rozwijać podobne pomysły.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Przeprowadzaj burzę mózgów i edytuj pomysły w czasie rzeczywistym wraz z innymi osobami

Osadzaj linki, notatki i obrazy w ramkach wizualnych

Udostępniaj uwagi i opinie bezpośrednio na wspólnym obszarze roboczym

🔑 Idealne dla: projektantów UI/UX i zespołów produktowych zajmujących się wizualnym planowaniem makiet i struktur interfejsów na wczesnym etapie rozwoju produktu.

🧠 Ciekawostka: Ludzie przetwarzają obrazy 60 000 razy szybciej niż tekst, dlatego szkielety i szablony wizualne pomagają zespołom szybciej się dostosować niż długie dokumenty projektowe. 👀

🎬 Obejrzyj to: Zastanawiałeś się kiedyś, jak AI wpisuje się w cykl pracy projektanta? Ten krótki przewodnik pokazuje, jak ClickUp AI pomaga zespołom w burzy mózgów, udoskonalaniu makiet i zarządzaniu opiniami — wszystko w jednej przestrzeni. To brakujące ogniwo między kreatywną iskrą a uporządkowaną realizacją.

2. Szablon dokumentu projektowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi dokumentu projektowego ClickUp możesz pozostawać w stałym kontakcie ze swoim zespołem podczas realizacji każdego projektu związanego z projektowaniem produktów

Czy nieefektywna współpraca jest największą przeszkodą w procesie projektowania produktów? Szablon dokumentu projektowego ClickUp został stworzony, aby to wyeliminować.

Ten szablon jest prosty i łatwy w użyciu. Centralizuje rozproszone pomysły i zasoby, umożliwiając Tobie i Twojemu zespołowi szybkie tworzenie projektów produktów.

Możesz go używać do tworzenia planów działania, wyodrębniania elementów do wykonania, wyznaczania celów, śledzenia postępów i wielu innych rzeczy. Szablon umożliwia również użytkownikom dodawanie komentarzy i sugerowanie zmian w czasie rzeczywistym, co sprawia, że jest on szczególnie idealny dla zespołów pracujących zdalnie.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Strukturyzuj zawartość za pomocą nagłówków, tabelek i tekstu sformatowanego

Zbieraj opinie dzięki wbudowanym wątkom komentarzy

Ujednolicenie dokumentacji w wielu projektach

🔑 Idealne dla: kierowników ds. projektowania i menedżerów produktu dokumentujących specyfikacje projektowe, decyzje i cykle pracy w celu zapewnienia przejrzystości międzyfunkcjonalnej.

📮 ClickUp Insight: 31% menedżerów preferuje tablice wizualne, podczas gdy inni polegają na wykresach Gantt, pulpitach nawigacyjnych lub widokach zasobów. Jednak większość narzędzi zmusza Cię do wyboru jednego rozwiązania. Jeśli widok nie odpowiada Twojemu sposobowi myślenia, staje się on kolejną przeszkodą. Dzięki ClickUp nie musisz wybierać. Jednym kliknięciem możesz przełączać się między wykresami Gantt opartymi na sztucznej inteligencji, tablicami Kanban, pulpitami nawigacyjnymi lub widokiem obciążenia pracą. Dzięki ClickUp AI możesz automatycznie generować dostosowane widoki lub podsumowania w zależności od tego, kto je przegląda — czy to Ty, kierownictwo, czy projektant. 💫 Rzeczywiste wyniki: CEMEX przyspieszył wprowadzanie produktów na rynek o 15% i skrócił opóźnienia w komunikacji z 24 godzin do kilku sekund dzięki ClickUp.

3. Szablon tablicy do briefu projektowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu tablicy ClickUp Design Brief i przyspiesz proces projektowania

Szablon tablicy ClickUp Design Brief to kolejne nieocenione narzędzie usprawniające proces projektowania, szczególnie w przypadku tworzenia od podstaw.

Ten szablon uwzględnia wszystkie szczegóły projektowe, które mogą umknąć osobom niebędącym profesjonalistami. Obejmuje to odpowiedni obraz produktu, rozmiar, typografię, hierarchię, teksturę, spójność i wiele innych elementów.

Dodatkowo możesz używać go do podkreślania celów, wymagań klienta i opinii użytkowników, aby zapewnić płynną realizację pomysłów projektowych.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Określ zakres, cele i kluczowe wyniki

Zsynchronizuj działania interesariuszy dzięki wspólnemu przeglądowi wizualnemu

Łatwo współpracuj dzięki wbudowanym narzędziom do tworzenia tablic

🔑 Idealne dla: dyrektorów kreatywnych i interesariuszy projektów, którzy określają cele projektowe, wyniki i osie czasu nowych inicjatyw kreatywnych.

👀 Ciekawostka: Cemex, wiodący światowy producent i dostawca cementu i betonu dla branży budowlanej, był w stanie przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek o 15% dzięki ClickUp! Niedawno stworzyli fantastyczny zespół grafików i twórców animacji, którzy szukali odpowiednich narzędzi, które pomogą im efektywnie się rozwijać. Dzięki funkcji Task Relationships w ClickUp przenoszenie projektów od kierowników projektów do projektantów i twórców animacji stało się niezwykle proste. To była dla nich prawdziwa rewolucja!

4. Szablon mapy podróży klienta produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz skuteczne mapy podróży klienta bez wysiłku, korzystając z szablonu mapy podróży klienta ClickUp

Precyzyjne mapowanie ścieżki klienta pomaga firmie zapewnić klientom najlepsze doświadczenia — coś, za co 86% kupujących jest gotowych zapłacić dodatkowo. Na szczęście szablon mapy ścieżki klienta produktu ClickUp również pomaga w tym zakresie.

Możesz również skorzystać z tego intuicyjnego i łatwego w użyciu szablonu, aby analizować interakcje z klientami i generować dokładne mapy podróży. Pomaga to zidentyfikować kluczowe punkty kontaktu, uzyskać głębszy wgląd w potrzeby użytkowników i podjąć skuteczne działania w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Szablon jest również bardzo przyjazny dla współpracy, dzięki czemu można go bez problemu używać wraz z zespołem.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Połącz etapy podróży z kluczowymi funkcjami produktu

Priorytetowo traktuj ulepszenia w oparciu o zachowania użytkowników

Zsynchronizuj zespoły w zakresie decyzji projektowych ukierunkowanych na użytkownika

🔑 Idealne dla: strategów UX i specjalistów ds. marketingu produktów, którzy tworzą mapy doświadczeń użytkowników, identyfikują punkty tarcia i dostosowują ulepszenia produktów do zachowań użytkowników.

🔍 Czy wiesz, że... Mapowanie ścieżki użytkownika zostało zainspirowane stylem narracji detektywistycznej — zrozumieniem „kto, co, gdzie i dlaczego” stojącego za każdym ruchem użytkownika. 🕵🏻

5. Szablon przepływu użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu przepływu użytkowników ClickUp, aby tworzyć przepływy użytkowników dla swoich produktów

Podobnie jak poprzedni, szablon ClickUp User Flow Template pomaga opracować kompleksowe ścieżki użytkownika, które wspierają projektowanie produktów.

Określa on kroki podejmowane przez klienta podczas korzystania z produktu lub usługi, od początku do końca. Pomaga to zidentyfikować problemy i usunąć luki, ale to nie wszystko, co oferuje ten szablon.

Korzystając z niego, możesz również przydzielać zadania i obowiązki członkom swojego zespołu oraz śledzić postępy, aby zaprojektować wydajne ścieżki i stworzyć doskonałe doświadczenia użytkownika.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Dopasuj logikę produktu do rzeczywistych oczekiwań użytkowników

Uprość przekazywanie zadań programistom dzięki przejrzystym wizualizacjom przepływu pracy

Dodawaj adnotacje i śledź zmiany w kolejnych iteracjach

🔑 Idealne dla: programistów i inżynierów projektujących produkty, którzy tworzą intuicyjne ścieżki nawigacyjne i działania użytkowników dla produktów cyfrowych lub aplikacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Sprawdź, czy każdy krok w przepływie użytkownika jest faktycznie wspierany przez logikę produktu i API zaplecza. Pozwoli to uniknąć tworzenia teoretycznych przepływów, których nie da się wdrożyć. ✅

6. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj łatwy do zrozumienia plan projektowania stron internetowych, korzystając z szablonu planu projektu strony internetowej ClickUp

Projektowanie nowej strony internetowej może wydawać się trudnym zadaniem. Od wyboru odpowiedniego układu po podjęcie decyzji o najlepszej palecie kolorów — wymaga to wykonania szeregu zadań. Jeśli jednak zarządzasz zespołem, szablon planu projektu strony internetowej ClickUp będzie szczególnie przydatny.

Ten szablon generuje widok tablicowy wszystkich zadań związanych z projektowaniem stron internetowych, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie współpracować i realizować je efektywnie. W miarę wypełniania szczegółów szablon planuje elementy, przydziela zadania i śledzi ich postępy, aby zapewnić terminową realizację.

Pozwala również ustalać priorytety zadań oraz przydzielać lub zmieniać przypisane obowiązki w przypadku zmiany planu – czyli w wydarzeniu.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Śledź zadania, zależności i ważne terminy

Jasno przydzielaj role w zespołach projektowych, programistycznych i kontroli jakości

Organizuj planowanie zawartości, SEO oraz UI/UX w jednym miejscu

🔑 Idealne dla: projektantów stron internetowych, programistów i menedżerów projektów cyfrowych nadzorujących proces tworzenia i dostarczania stron internetowych od początku do końca w ramach różnych zespołów.

⏩ Czytaj więcej: Jak poprawić wydajność swojego zespołu

7. Szablon projektu strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podejdź do projektowania stron internetowych w sposób uporządkowany dzięki szablonowi ClickUp Web Design Template

Szablon ClickUp Web Design Template to kolejne bezpłatne narzędzie do planowania projektu strony internetowej. Jest przejrzysty, kompleksowy i nie wymaga nauki obsługi. Jeśli tworzysz proste strony docelowe lub mikrostrony, może on pomóc usprawnić ten proces.

Szablon pozwala planować cały cykl pracy projektowania strony internetowej. Organizuje zadania, zasoby i komunikację w jednym miejscu. Zaprojektowany w formacie tablicy, zapewnia również przejrzysty widok postępów dzięki konfigurowalnym raportom.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Strukturyzuj projekty internetowe według stron, sekcji i sprintów

Łącz płynnie zadania związane z copywritingiem, projektowaniem i programowaniem

Zarządzaj iteracjami poprzez komentarze i zatwierdzenia

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i zespołów agencji organizujących układy stron, zawartość i zasoby dla projektów związanych z projektowaniem stron internetowych dla klientów.

Projektowanie jest iteracyjne Najlepsze produkty powstają dzięki ciągłym opiniom i szybkim iteracjom. Szablony i funkcje komentarzy ClickUp ułatwiają zbieranie opinii, śledzenie zmian i udoskonalanie projektów — dzięki czemu zawsze się rozwijasz i nigdy nie utkniesz w martwym punkcie.

8. Szablon ClickUp do opracowywania nowych produktów

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp do opracowywania nowych produktów, aby z łatwością projektować nowe produkty o powodzeniu

Czy wiesz, że spośród 30 000 nowych produktów wprowadzanych na rynek każdego roku 95% kończy się niepowodzeniem? Aby Twoje innowacje nie trafiły na śmietnik, skorzystaj z szablonu ClickUp do opracowywania nowych produktów.

Ten szablon pomaga w każdym aspekcie rozwoju produktu, od planowania po realizację. Umożliwia tworzenie zadań, przypisywanie role i śledzenie postępów, aby kontrolować proces rozwoju.

Pomaga to w koordynacji zespołów międzyfunkcyjnych w celu urzeczywistnienia inspiracji produktowych. Eliminuje również nieefektywność procesu, zapewniając bezbłędność nowo opracowanego produktu.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Podziel proces rozwoju produktu na możliwe do realizacji etapy

Śledź badania, prototypowanie i testowanie

Monitoruj postępy za pomocą pulpitów nawigacyjnych i tablic wizualnych

🔑 Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów międzyfunkcyjnych, które realizują nowe inicjatywy produktowe od koncepcji do wprowadzenia na rynek przy użyciu ustrukturyzowanych cykli pracy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz swoje narzędzia projektowe Projektanci korzystają z różnych narzędzi, takich jak Figma, Slack, Google Drive i inne. Integracje ClickUp pozwalają osadzać projekty, łączyć połączone zasoby i centralizować opinie, dzięki czemu Twój zespół może pracować w przepływie bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

9. Szablon kreatywny i projektowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podnieś poziom swojej kreatywności i procesu projektowania dzięki szablonom ClickUp Creative and Design Template

Masz trudności z uporządkowaniem różnych elementów projektu produktu? Skorzystaj z sz ablonu ClickUp Creative and Design Template, aby rozwiązać ten problem.

Szablon przyjazny dla początkujących, szczególnie pomocny dla zespołów tworzących produkty od podstaw. Funkcjonuje przede wszystkim jako ujednolicona przestrzeń, w której Ty i Twoi współpracownicy możecie gromadzić i organizować pomysły.

Dzięki temu możesz tworzyć zadania, monitorować ich postępy i wizualizować ogólny harmonogram projektu. Szablon jest również atrakcyjny wizualnie, a cały proces ilustruje schemat blokowy.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Zarządzaj zasobami kreatywnymi na każdym etapie zatwierdzania

Łatwo ustalaj priorytety zadań dzięki wizualnym tablicom i osiom czasu

Synchronizuj zadania i kamienie milowe z terminami w kalendarzu

🔑 Idealne dla: kreatywnych zespołów zarządzających zawartością wizualną, brandingiem i projektami marketingowymi w różnych działach lub dla różnych klientów.

10. Szablon portfolio projektowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz swoje portfolio projektów w kilka minut dzięki szablonowi portfolio projektów ClickUp

Jeśli jesteś projektantem i szukasz narzędzia do stworzenia solidnego portfolio do prezentacji dla klientów, skorzystaj z szablonu portfolio projektowego ClickUp. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym ekspertem, możesz go łatwo dostosować do swoich potrzeb, aby stworzyć odpowiedni lookbook.

Ten szablon pozwala profesjonalnie uporządkować wszystkie dotychczasowe projekty i doświadczenia związane z projektowaniem. Możesz również dodać istotne szczegóły, takie jak wyniki i harmonogramy, aby Twoja prezentacja była kompleksowa.

Szablon jest prosty w nawigacji i zawiera wszystkie kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w profesjonalnym portfolio projektowym.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Pokaż swoje umiejętności twórcze, narzędzia i końcowe efekty pracy

Połącz zadania, elementy wizualne i wyniki pracy w jednym miejscu

Łatwo aktualizuj zawartość dzięki wbudowanej funkcji śledzenia wersji

🔑 Idealne dla: freelancerów i profesjonalistów zajmujących się projektowaniem, którzy chcą zaprezentować zakończone projekty, studia przypadków i osiągnięcia twórcze w uporządkowanym formacie.

11. Prosty szablon do projektowania graficznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz solidne grafiki przy połowie wysiłku, korzystając z prostego szablonu ClickUp Graphic Design

Projektowanie grafiki może wydawać się świetną zabawą, dopóki nie zbliża się termin realizacji, a Ty nadal jesteś na etapie tworzenia koncepcji. Na szczęście ten krok wypełnia prosty szablon ClickUp Graphic Design.

To potężne narzędzie, które usprawnia proces projektowania. Z jego pomocą możesz uporządkować wszystkie swoje zasoby kreatywne, takie jak obrazy, wideo i tekst, aby szczegółowo planować swoje wyniki.

Pozwala również tworzyć małe, wykonalne zadania i ustalać terminy, dzięki czemu można wykonać grafikę w osi czasu.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Organizuj projekty graficzne bez bałaganu

Śledź zmiany, zatwierdzenia i udostępniane pliki

Wizualizuj postępy dzięki przejrzystym układom w stylu tablicy

🔑 Idealne dla: wewnętrznych grafików zajmujących się powtarzającymi się zadaniami kreatywnymi, takimi jak tworzenie materiałów marketingowych, reklam lub tworzenie zawartości cyfrowych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamiast wielokrotnie projektować te same przyciski, karty lub nagłówki, stwórz scentralizowaną bibliotekę komponentów. Przyspiesza to tworzenie makiet, zapewnia spójność wizualną i ułatwia globalne aktualizacje w przypadku zmiany specyfikacji w trakcie projektu. 📈

12. Szablon ClickUp Design Ideation

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp Design Ideation Template, aby tworzyć nowe projekty produktów dzięki wspólnemu wysiłkowi zespołu

Chcesz stworzyć nowatorski projekt produktu, ale nie masz żadnych pomysłów? Skorzystaj z szablonu ClickUp Design Ideation Template, który pomoże Ci odkryć nowe pomysły od podstaw.

Ten szablon ma funkcję wspólnego płótna, na którym Ty i członkowie Twojego zespołu możecie przeprowadzać burzę mózgów. Na podstawie opinii wszystkich osób możesz ustalić priorytety, wybrać najlepszą propozycję i rozpocząć proces twórczy.

Szablon pozwala również na śledzenie postępów w projektowaniu, dzięki czemu stanowi kompleksowe rozwiązanie.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Grupuj pomysły według tematu, persony lub przypadku użycia

Połącz koncepcje projektowe z wymaganiami lub celami użytkowników

Śledź pomysły od burzy mózgów do etapu prototypowania

🔑 Idealne dla: zespołów ds. innowacji, projektantów i kreatywnych profesjonalistów, którzy podczas sesji burzy mózgów zbierają, porządkują i ustalają priorytety nowych pomysłów.

⏩ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w projektowaniu produktów

13. Szablon tablicy Kanban dla zespołów projektowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Z łatwością zarządzaj wszystkimi projektami dzięki szablonowi tablicy Kanban dla zespołów projektowych ClickUp

Zarządzanie cyklami pracy projektowymi może szybko stać się chaotyczne, zwłaszcza gdy zaangażowanych jest wielu twórców. Szablon tablicy Kanban dla zespołów projektowych ClickUp pomaga zachować kontrolę nad wszystkim.

Ten szablon zapewnia wizualną tablicę, na której można zarządzać projektami na poszczególnych etapach — takich jak burza mózgów, w trakcie, przegląd i finalizacja. Można przypisywać role, dodawać załączniki, śledzić terminy i przechowywać opinie w jednym miejscu.

Pozwala również dostosować kolumny, etykiety i priorytety do niestandardowego procesu projektowania Twojego zespołu.

Oto dlaczego pokochasz to narzędzie:

Śledź przeszkody, zależności i opinie klientów

Zmieniaj kolejność zadań i ustalaj ich priorytety za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”

Kategoryzuj zadania za pomocą niestandardowych etykiet oznaczonych kolorami

🔑 Idealne dla: menedżerów ds. projektowania i zespołów współpracujących, które prowadzą śledzenie zadań projektowych, postępów i własności w wizualnym, opartym na statusie cyklu pracy.

🧠 Ciekawostka: Metoda Kanban, często stosowana w szablonach tablic projektowych, została wynaleziona przez firmę Toyota w latach 40. XX wieku. 🚘

projektuj nowe produkty bez wysiłku dzięki ClickUp*

Świetny projekt produktu to nie tylko kreatywność — to także struktura, iteracja i dostosowanie wszystkich elementów do doświadczeń użytkownika.

Niezależnie od tego, czy planujesz nową ścieżkę użytkownika, tworzysz makiety, czy zarządzasz projektami, odpowiednie szablony zwiększają przejrzystość, szybkość i ułatwiają współpracę.

Szeroki zakres bezpłatnych szablonów projektów produktów ClickUp daje zespołom przewagę, nie zmuszając ich do ciągłego wymyślania koła na nowo. Gotowy, aby usprawnić cykl pracy projektowania produktów? Zapoznaj się z szablonami projektów produktów ClickUp już dziś — zacznij z nich korzystać za darmo!

Często zadawane pytania dotyczące szablonów projektów produktów

Szablony projektów produktów obejmują cały cykl życia projektu — badania, tworzenie koncepcji, testowanie — podczas gdy szablony UI skupiają się wyłącznie na układzie interfejsu wizualnego.

Tak. Szablony takie jak szablony tablicy i dokumentów ClickUp centralizują pomysły, komentarze i zasoby, ograniczając konieczność przełączania się między narzędziami i chaos związany z wersjami.

Wybierz szablon, który pasuje do etapu Twojego procesu pracy — tworzenia makiet, mapowania ścieżki użytkownika lub dokumentacji — i oferuje opcje niestandardowe do wielkości zespołu i rodzaju projektu.