Jak wykorzystać /AI do tworzenia inteligentniejszych kampanii wprowadzających produkty na rynek

każde wprowadzenie produktu na rynek przypomina kontrolowany chaos. *

Zajmujesz się 47 wątkami czatu dotyczącymi jednej kampanii. Twój projektant jest w trakcie 12. poprawki głównego obrazu. Dział prawny chce „tylko jednej małej zmiany” w tekście. A dyrektor generalny właśnie zapytał, czy możesz przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek o tydzień.

Brzmi znajomo?

oto, co zmienia AI:* Zamiast zarządzać chaosem, organizujesz zwycięstwo. AI zajmuje się żmudnymi zadaniami — krótką koordynacją, zmianami zasobów, śledzeniem wyników — podczas gdy Ty skupiasz się na strategii, która faktycznie wpływa na wyniki.

To nie jest kolejny artykuł zatytułowany „AI uratuje marketing”. To podręcznik, który możesz wdrożyć, aby skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek o połowę i podwoić skuteczność kampanii.

✨ Ciekawostka: W kampanii „Adoptable” firmy Pedigree wykorzystano AI, aby dopasować każdą reklamę do dostępnego lokalnie psa ze schroniska — dzięki temu każda reklama Pedigree stała się reklamą prawdziwego psa w pobliżu. Kiedy pies został adoptowany, AI w czasie rzeczywistym zamieniała go na kolejnego lokalnego psa. W ciągu pierwszych dwóch tygodni około 50% psów funkcji zostały adoptowanych, a ruch na profilach schronisk wzrósł 6-krotnie.

Czym jest realizacja kampanii z wykorzystaniem AI?

Realizacja kampanii AI przy wprowadzaniu produktów na rynek to zdyscyplinowane wykorzystanie narzędzi, modeli i agentów AI do planowania, tworzenia, uruchamiania i optymalizacji wielokanałowych kampanii marketingowych od początku do końca.

co obejmuje realizacja kampanii AI*?

Planowanie kampanii i definiowanie odbiorców przy użyciu danych klientów, modelowania predykcyjnego i przetwarzania języka naturalnego

Tworzenie kreatywnych treści z zachowaniem spójności marki w tekstach, obrazach i wideo

Koordynacja zadań, właścicieli i osi czasu dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy, które ograniczają wysiłek ręczny

Optymalizacja kampanii w czasie rzeczywistym dzięki analizom /AI i pulpitom nawigacyjnym, które dostosowują kampanie do kluczowych wskaźników

Pętla uczenia się, która wykorzystuje wyniki poprzednich kampanii do tworzenia podpowiedzi, briefów i strategii marketingowych

szablon Zarządzaj każdym etapem wprowadzania produktu na rynek, od pomysłu po analizę po wprowadzeniu, dzięki szablonowi listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp, czyli szczegółowej liście kontrolnej. Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmiennymi elementami wprowadzenia produktu na rynek — wszystko w jednym miejscu dzięki szablonowi listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

AI w marketingu a tradycyjne metody realizacji

Tak, rozumiemy. Masz dość słuchania o „AI we wszystkim”, nie uzyskując nic więcej niż kilka prostych automatyzacji. Omówimy to bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu, ale na razie przedstawiamy tabelę podsumowującą kluczowe różnice między tradycyjnym realizowaniem kampanii a realizowaniem kampanii AI w przypadku wprowadzania produktów na rynek.

Kategoria Tradycyjne realizowanie kampanii Realizacja kampanii oparta na /AI Planowanie Plany dla poszczególnych kanałów w rozproszonych dokumentach Ujednolicony plan z automatycznymi cyklami pracy i jasno określonymi właścicielami (przypisanymi przez AI na podstawie instrukcji lub poprzednich kampanii) Cele Szerokie segmenty z ręcznych badań Inteligentniejszy cel reklamowy dzięki danym klientów i modelowaniu predykcyjnemu Kreatywność Linearne kopiowanie → projektowanie → przeglądanie Równoległe generowanie zasobów dzięki generatywnej A/AI i zabezpieczeniom marki Koordynacja Menedżerowie śledzą aktualizacje i zatwierdzenia Agenci AI przekazują briefy, zatwierdzenia i zależności na czas Monitorowanie Cotygodniowe raportowanie z opóźnionymi informacjami Aktualizowane na bieżąco pulpity nawigacyjne do optymalizacji kampanii w czasie rzeczywistym Optymalizacja Nierzadkie zmiany oparte na opiniach Ciągłe, oparte na danych dostosowania kluczowych wskaźników i KPI Zarządzanie Komunikaty rozchodzą się po różnych kanałach Zachowaj spójność marki dzięki kontrolom przed publikacją jako Maintainer

Co AI może zrobić dla kampanii wprowadzających produkty na rynek? Inaczej: przykłady zastosowań (Use Cases)

Oto, w jaki sposób AI przekształca pomysły w wyniki w kampaniach marketingowych przy mniejszym manualnym wysiłku, szybszym uczeniu się i ściślejszym dostosowaniu do kluczowych wskaźników.

Zautomatyzuj automatyzację tworzenia materiałów kreatywnych (teksty, obrazy, skrypty)

Twórz projekty reklam, e-maili, stron docelowych i scenariuszy wideo za pomocą generatywnej AI i gotowych do użycia szablonów

Zachowaj spójność marki, wprowadzając wytyczne dotyczące marki do swojego gen AI. Dzięki temu zyskasz zabezpieczenia marki w ramach zasobów kampanii

Twórz szybkie warianty dla różnych segmentów odbiorców i lokalizacji

📌 Przykład: Lexus wprowadził na rynek model ES, wykorzystując spot telewizyjny napisany przez AI, co przyspieszyło proces tworzenia kreacji, a jednocześnie pozwoliło zachować spójność z wizerunkiem marki.

🧠 Czy wiesz, że... Użytkownicy ClickUp Brain mają dostęp do wielu zewnętrznych modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude, Gemini i innych, bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego ClickUp. Porzuć chaotyczne wykorzystanie AI i skorzystaj z kontekstowej sztucznej inteligencji, która ma dostęp do wszystkich Twoich danych roboczych, aby tworzyć materiały kampanii niestandardowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Przewiduj segmenty odbiorców celowych i kanały

Analizuj dane niestandardowych klientów i zachowania użytkowników, aby znaleźć grupy o wysokim poziomie zainteresowania dzięki modelowaniu predykcyjnemu

Rekomenduj kanały marketingowe i budżety na podstawie wyników poprzednich kampanii i wskaźników zaangażowania na żywo

Popraw ocenę potencjalnych klientów w miarę napływania danych z kampanii, abyś mógł z pewnością dostosowywać kampanie

📌 Przykład: NBCUniversal wdrożyło system planowania i aktywacji oparty na AI, aby tworzyć predykcyjne segmenty odbiorców z priorytetem prywatności we wszystkich kanałach.

Usprawnij oś czasu kampanii, delegowanie zadań i koordynację

Przekształcaj briefy w zadania z właścicielami, terminami i zależnościami dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy i agentom AI

Automatycznie kieruj zatwierdzenia i aktualizacje, aby zmniejszyć liczbę wąskich gardeł w realizacji kampanii

Utrzymuj jedno źródło informacji, aby menedżerowie kampanii i interesariusze byli zawsze na bieżąco

📌 Przykład: Firma Estée Lauder Companies zintegrowała generatywną AI ze swoimi cyklami pracy marketingowymi, aby automatycznie generować zasoby kampanii, kierować prace przez standardowe procesy zatwierdzania i przyspieszyć przekazywanie zadań między markami i rynkami. Wynik to szybsze osie czasu i ściślejsza koordynacja bez utraty kontroli.

Uzyskuj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym opartym na AI

Zbierz reklamy, e-mail, strony internetowe i narzędzia analityczne w jednym widoku kluczowych wskaźników wydajności

Wykorzystaj analizy AI i wykrywanie anomalii, aby zaproponować kolejne kroki w zakresie celu, kreacji lub wydatków

Włącz optymalizację kampanii w czasie rzeczywistym, aby móc reagować, zanim drobne problemy przerodzą się w poważne komplikacje

📌 Przykład: Firma Yum Brands przeprowadziła raportowanie kampanii /AI, które dostosowują oferty i terminy na podstawie sygnałów na żywo, poprawiając zaangażowanie i zachowania zakupowe w takich markach jak KFC i Taco Bell.

Optymalizacja pod kątem konkretnych kanałów (e-mail, media społecznościowe, płatne)

E-mail: Testuj tematy wiadomości i czasy wysyłania, personalizuj przepływy i ustal cel dla różnych segmentów odbiorców, aby zwiększyć współczynniki konwersji

Media społecznościowe: generuj warianty postów, ucz się na podstawie interakcji w mediach społecznościowych i planuj data powstania zawartości w różnych formatach

Płatne: odśwież kreacje kampanii reklamowych i grupy odbiorców, a następnie zoptymalizuj kampanie pod kątem ROAS i CPA dzięki analizom opartym na /AI

📌 Przykład: Generator selfie wspomagany przez AI filmu Barbie napędzał tworzenie treści generowanych przez użytkowników w różnych kanałach i szybką iterację kreatywną, pomagając kampanii zwiększyć zainteresowanie na platformach społecznościowych przed premierą.

Krok po kroku: realizacja kampanii AI na potrzeby wprowadzenia produktu na rynek

Oto pięciokrokowy przepływ, który możesz wykorzystać, aby wprowadzać produkty na rynek bez pośpiechu. Postępuj zgodnie z zasadą „prostota i aktualność” i pozwól /AI zająć się ciężką pracą, aby Twój zespół marketingowy mógł skupić się na podejmowaniu decyzji, a nie na rutynowych zadaniach.

Krok 1: Dostosuj wyniki, zabezpieczenia i dane

Ustaw ustawienie celu, aby /AI wiedziała, co oznacza „dobry” wynik

Określ kluczowe wskaźniki od dnia 0 do dnia 30, takie jak współczynniki konwersji, wskaźniki zaangażowania i ruch na stronie internetowej

Sporządź listę ograniczeń budżetowych, umów SLA dotyczących zatwierdzania i uprawnień decyzyjnych, aby zapobiec konieczności ponownego wykonywania pracy

Zbierz dane dotyczące wyników poprzednich kampanii, dane niestandardowe i zachowania użytkowników w jednym widoku

Określ wytyczne dotyczące marki, aby AI zachowała spójność marki we wszystkich elementach kampanii

Wykorzystaj modelowanie predykcyjne i przetwarzanie języka naturalnego do ustawienia inteligentnych punktów odniesienia i drzewa KPI

nie powierzaj AI czystej kartki. * Jasne wytyczne i jedno źródło informacji sprawiają, że AI z chaotycznego generatora pomysłów staje się precyzyjnym silnikiem wykonawczym. Wyraź jasno swoje intencje i wyposaż AI we wszystkie dane, których potrzebuje, aby Ci zapewnić wsparcie.

Krok 2: Przygotuj wstępną specyfikację za pomocą AIA

Zamień surowe dane wejściowe w jasny, możliwy do przetestowania plan

Analizuj dane kampanii, aby kształtować pozycję, oferty i segmenty odbiorców celowych

Stwórz matrycę kreatywną, plan kanałów i pierwszy szkic tekstu

Podsumuj notatki interesariuszy w formie listy kontrolnej i zaznacz ryzyka, aby zmniejszyć ryzyko związane z osiami czasu

Twórz mapy komunikatów dla różnych segmentów odbiorców, aby ograniczyć późniejszy wysiłek ręczny

Określ kryteria powodzenia dla każdego kanału marketingowego, aby optymalizacja była jednoznaczna

🟣 Od danych do projektu w kilka minut. Nie zaczynaj od zera. Wykorzystaj AI, aby połączyć spotkania z interesariuszami, dane dotyczące wyników z przeszłości i kontekst rynkowy w uporządkowany, praktyczny brief. To najszybszy pierwszy projekt, jaki kiedykolwiek stworzyłeś.

Krok 3: Opracuj plan i przełóż go na działania

Spraw, aby plan miał widoczność i był wykonalny dla każdego właściciela

Stwórz jeden harmonogram zawierający kamienie milowe, właścicieli i zależności dla realizacji kampanii

Przekształć plan w zadania z jasno określonymi właścicielami i terminami, aby menedżerowie kampanii mogli śledzić postęp

Zapewnij Teams wspólny obszar roboczy, aby mogli wspólnie planować, realizować i prowadzić śledzenie kampanii

Wprowadź stand-up zautomatyzowane cykle pracy dotyczące przyjmowania zgłoszeń, zatwierdzania i przypomnień, aby nic nie hamowało postępów

Dokumentuj uprawnienia decyzyjne i ścieżki eskalacji, aby działać szybko w ramach ograniczeń budżetowych

🟣 Plany często kończą się niepowodzeniem nie z powodu złej strategii, ale z powodu niejasnej własności. Zawsze łącz każdy wynik z konkretną osobą i datą za pomocą połączenia.

Krok 4: Twórz zasoby i przeprowadzaj przeglądy na szynach

Szybko dostarczaj wysokiej jakości kreacje — bez utraty spójności przekazu

Wykorzystaj generatywną AI do tworzenia tekstów, obrazów i skryptów, a następnie zlokalizuj je dla różnych segmentów odbiorców

Zacznij od gotowych szablonów kalendarzy, briefów i list kontrolnych, aby zachować spójność formatów

Przekierowuj recenzje i przekazywanie zadań za pomocą agentów AI i zautomatyzowanych cykli pracy, aby skrócić czas cyklu

Zablokuj roszczenia i ton wypowiedzi za pomocą zabezpieczeń marki, aby zapewnić spójność komunikatów

Użyj śledzenia do śledzenia historii wersji i zatwierdzeń w systemie ewidencyjnym, aby zapewnić możliwość kontroli

tworzenie skali, a nie chaosu*. AIO może wygenerować 100 wariantów reklam w ciągu godziny. Prawdziwa korzyść? Wykorzystanie zautomatyzowanych cykli pracy zatwierdzania i kontroli wersji do zarządzania nimi bez konieczności zagłębiania się zespołu w wątki na Slacku i łańcuchy e-maili.

Krok 5: Uruchom pokój, zoptymalizuj i ucz się

Zarządzaj wprowadzeniem produktu na rynek jak systemem na żywo, a nie cotygodniowym raportowaniem

Scentralizuj sygnały w pulpitach nawigacyjnych opartych na AI, aby optymalizować kampanie w czasie rzeczywistym

Dostosowuj kampanie pod kątem odbiorców, kreacji i wydatków w miarę zmian sygnałów, a nie tylko na koniec sprintu

Najpierw obserwuj wskaźniki wyprzedzające, a następnie kluczowe wskaźniki wydajności, aby podejmować większe działania

Wykorzystaj zdobyte informacje w podpowiedziach i scenariuszach, aby każda premiera była bardziej przemyślana

Udostępnij jednostronicowe podsumowanie do udostępniania, aby uzgodnić z interesariuszami sukcesy, braki i kolejne testy

🟣 Optymalizuj w czasie rzeczywistym, a nie z perspektywy czasu. Największa zmiana, jaką umożliwia AI? Przejście od analizy po wprowadzeniu produktu na rynek do działań w trakcie trwania kampanii. Jeśli reklama nie przynosi oczekiwanych rezultatów o godz. 14:00, możesz zmienić strategię o 14:15, a nie dopiero po wyczerpaniu budżetu.

Po uruchomieniu kampanii i pojawieniu się pierwszych sygnałów kolejny krok jest prosty — zmierz to, co ważne, i działaj w czasie rzeczywistym.

Najlepsze narzędzie AI do kampanii wprowadzających produkty na rynek

Wprowadzenie produktu na rynek to wysiłek o wysokiej stawce, wymagający współpracy wielu Teams, precyzji, szybkości i elastyczności. ClickUp i jego zestaw funkcji opartych na AI — ClickUp Brain, Brain Max, AI Agents, AI Notetaker, AI kalendarz, Talk-to-Tekst i multi-model AI — zapewniają cele na każdym etapie wprowadzania produktu na rynek.

Dzięki specjalnie zaprojektowanym obszarom roboczym dla Teams marketingowych i produktowych zyskujesz najbardziej kompleksową platformę do inteligentniejszego planowania, płynnej realizacji i usprawnionych operacji.

ClickUp AI: Twój partner w zakresie inteligentniejszego planowania i operacji

Realizuj swoje programy marketingowe — od kampanii wielokanałowych po globalne wydarzenia — dzięki ClickUp dla Teams marketingowych

*clickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, łącząca plan, produkcję i optymalizację w jednym obszarze roboczym opartym na AI, dzięki czemu wprowadzanie produktów na rynek przebiega kompleksowo, bez konieczności korzystania z wielu narzędzi lub przełączania się między kontekstami.

Dzięki ClickUp AI wbudowanej w dokumenty, tablice, zadania ClickUp i pulpity Twój zespół działa szybciej, pozostaje zgrany i zachowuje ścisłą kontrolę.

Obejrzyj to wideo, aby zobaczyć, jak ClickUp AI integruje wszystkie elementy Twojej pracy👇

jak ClickUp usprawnia wprowadzanie produktów na rynek*

Planuj mądrzej dzięki AI, która pobiera kontekst z dokumentów, zadań, briefów i poprzednich prac, a następnie przekształca go w plany działania, mapy komunikatów i listy kontrolne

Zwiększ tempo produkcji, przekształcając strategię z tablic Whiteboard bezpośrednio w zadania ClickUp z właścicielami i terminami, synchronizując prace kreatywne i kanały komunikacji

Wprowadzaj produkty na rynek z pewnością siebie dzięki pulpitom ClickUp Dashboards , które ujednolicają sygnały z kanałów i wskazują najlepsze działania, dzięki czemu decyzje są podlegające śledzeniu rzeczywistym wskaźnikom KPI wprowadzenia produktu na rynek

Prowadź ciągłe iteracje, podczas gdy agenci AI i automatyzacje kierują zatwierdzeniami, publikują aktualizacje i usuwają przekazywane zadania, a Twój zespół skupia się na strategii

*plan strategiczny z wykorzystaniem AI

clickUp Brain * wprowadza sztuczną inteligencję bezpośrednio do zarządzania projektami, pomagając w pisaniu, podsumowywaniu i automatyzacji w ramach ClickUp.

Działa jak strateg AI Twojej kampanii. Natychmiast odpowiada na pytania dotyczące planu wprowadzenia produktu na rynek, wyszukuje badania konkurencji, podsumowuje kluczowe dokumenty i generuje briefy kampanii — wszystko to w Twoim obszarze roboczym. Dzięki kontekstowej świadomości Brain zapewnia precyzyjne, praktyczne informacje dostosowane do Twojego produktu i rynku.

💡 Porada dla profesjonalistów: Twórz materiały wizualne za pomocą ClickUp Brain i zarządzaj badaniami oraz tekstem, korzystając z najnowszych rozwiązań GPT, Claude, Gemini i innych — z jednego, ujednoliconego obszaru roboczego ClickUp Oto przykład działania Brain👇

Dla marketerów, którzy chcą pójść o krok dalej — łącząc wszystkie narzędzia, automatyzując aplikacje i pracując bez użycia rąk — ClickUp Brain MAX jest kolejnym krokiem. Przenosi inteligencję na wyższy poziom dzięki wielomodelowej AI.

Brain Max może analizować ogromne zbiory danych, dostarczać prognozę wyników kampanii i dostarczać zaawansowane rekomendacje dotyczące strategii wejścia na rynek. Może nawet symulować scenariusze wprowadzenia produktu na rynek, pomagając zidentyfikować ryzyko i zoptymalizować plan działania przed rozpoczęciem realizacji.

Oto kilka dodatkowych informacji na temat superaplikacji AI, która eliminuje rozrost narzędzi:

Działa poza przeglądarką jako samodzielna aplikacja dla systemów Mac/Windows

Stwórz połączenie ClickUp ze wszystkimi innymi aplikacjami do pracy (Google Drive, Slack, Jira, Figma itp.) oraz z internetem

Zapewnia inteligencję kontekstową między aplikacjami, uniwersalne wyszukiwanie i automatyzację, a także zaawansowane funkcje, takie jak Talk-to-Text i przełączanie między modelami multi-LLM

Brain MAX to rewolucyjna aplikacja na pulpicie oparta na AI, zaprojektowana w celu rozwiązania rosnącego problemu rozrostu AI — spadku wydajności spowodowanego koniecznością korzystania z niepołączonych narzędzi AI, fragmentarycznych cykli pracy i utraty kontekstu. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj to wideo 👇

Płynne działanie dzięki agentom AI i automatyzacji

Zautomatyzuj powtarzalne i złożone cykle pracy dzięki agentom AI. Na przykład agent AI może monitorować listę kontrolną wprowadzenia produktu na rynek, automatycznie przypisywać zadania po wyczyszczeniu zależności, eskalować przeszkody i na bieżąco informować interesariuszy. Agenci mogą również integrować się z narzędziami zewnętrznymi (takimi jak CRM lub platformy marketingowe), zapewniając stałą synchronizację operacji związanych z wprowadzeniem produktu na rynek.

Wykorzystaj ClickUp automatyzacje i AI automatyzacja builder, aby przekazywać briefy recenzentom, przypominać właścicielom przed upływem terminów SLA i aktualizować statusy na listach — bez konieczności ręcznego śledzenia postępów.

Włącz niestandardowe automatyzacje w ClickUp, aby usprawnić kampanie wprowadzania produktów na rynek i zwiększyć wydajność

Nigdy nie przegap terminu ani kamienia milowego. Przypomnienia i powiadomienia oparte na sztucznej inteligencji ClickUp pozwalają Twojemu zespołowi pozostać na bieżąco, sygnalizując zaległe zadania i wskazując pilne priorytety, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Łatwa współpraca i dokumentacja

ClickUp AI Notetaker dołącza do spotkań dotyczących wprowadzenia produktu na rynek (Zoom, Google Meet, Teams itp.), transkrybuje rozmowy i automatycznie generuje uporządkowane notatki ze spotkań, elementy do wykonania i działania następcze. Potrafi podsumować długie dyskusje w jasne, możliwe do wykonania kolejne kroki i natychmiast udostępnić je zespołowi, zapewniając wszystkim spójność i odpowiedzialność.

Dzięki funkcji Talk-to-Text możesz rejestrować pomysły, aktualizacje lub opinie w dowolnym miejscu. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w sesji burzy mózgów, czy jesteś w terenie, po prostu mów, a ClickUp przekaże Twoje myśli bezpośrednio do zadań, dokumentów lub komentarzy. Przyspiesza to dokumentację i ogranicza ręczne wprowadzanie danych, dzięki czemu współpraca przebiega szybciej i jest bardziej integracyjna.

Rejestruj dokładne transkrypcje spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Bezbłędne planowanie i koordynacja

Zaplanuj wszystkie działania związane z kampanią, spotkania i terminy w jednym miejscu dzięki kalendarzowi ClickUp. Ten kalendarz oparty na sztucznej inteligencji sugeruje optymalne terminy spotkań w oparciu o dostępność zespołu, automatycznie rozwiązuje konflikty i synchronizuje się z kalendarzami zewnętrznymi. Może również generować i aktualizować oś czasu w miarę rozwoju planu wprowadzenia produktu na rynek, zapewniając idealne dopasowanie terminów wszystkich zadań.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu kalendarzowym, na które czekałeś👇

Możesz powiązać wydarzenia z kalendarza z konkretnymi zadaniami, dokumentami lub kamieniami milowymi. Otrzymuj proaktywne przypomnienia i aktualizacje statusu, dzięki czemu Twój zespół będzie zawsze przygotowany na kolejne działania.

*inteligentniejsze analizy i podejmowanie decyzji dzięki wielomodelowej /AI

Wykorzystaj potencjał wielu modeli AI, aby uzyskać głębszy wgląd w dane. Analizuj opinie klientów, trendy rynkowe i wyniki kampanii w czasie rzeczywistym. Generuj porównania z konkurencją, analizy nastrojów i raporty prognostyczne, aby opracować strategię wprowadzenia produktu na rynek i szybko dostosować się do zmieniających się warunków.

Ponadto funkcja Enterprise AI Search w ClickUp przeszukuje zadania, dokumenty, czaty, a nawet połączone aplikacje, takie jak Slack lub Gmail, aby zapewnić Ci dostęp do odpowiednich zasobów na wyciągnięcie ręki.

inteligentna mapa strategii i cykli pracy*Mapuj ICP, matryce kreatywne i cykle pracy związane z wprowadzaniem produktów na rynek na kanwie, która przekształca kształty w zadania — bez kopiowania i wklejania, bez odchyleń. Tablica ClickUp pozostaje połączona z dokumentami, zadaniami i sprintami, dzięki czemu plany są aktualizowane wraz z postępem wprowadzania produktu na rynek.

Zamień pomysły w skoordynowane działania i zbuduj połączenie z pozostałą częścią swojej pracy, od zadań ClickUp po dokumenty i czat, dzięki ClickUp Tablica

szablony do planowania wprowadzenia produktu na rynek i kalendarzy zawartościSkorzystaj z szablonów ClickUp *, aby w ciągu kilku minut stworzyć kalendarze wprowadzenia produktu na rynek, listy kontrolne i briefy kreatywne, a następnie dostosować je do poszczególnych regionów bez konieczności przebudowywania cyklu pracy. Szablony są powiązane z zadaniami i osiami czasu, dzięki czemu działania operacyjne i kreatywne są ze sobą zsynchronizowane od samego początku.

Oto kilka przykładów: $$a$$

szablony ClickUp do planowania wprowadzania produktów na rynek*

szablon strategii produktowej *: Opracuj mapę strategii wejścia na rynek, ustal cele i uzgodnij z zespołem cele związane z wprowadzeniem produktu na rynek. szablon planu projektu dla wprowadzenia produktu na rynek *: planuj, przydzielaj i prowadź śledzenie wszystkich zadań związanych z wprowadzeniem produktu w jednym miejscu, aby zapewnić płynną realizację.

*szablony ClickUp dla kalendarzy zawartości

szablon kalendarza promocyjnego * Planuj i zarządzaj wszystkimi działaniami promocyjnymi, publikacjami zawartości i terminami kampanii w jednym wizualnym kalendarzu. szablon kalendarza zawartości * Planuj, twórz projekty i publikuj zawartość w różnych kanałach, przydzielaj zadania autorom/projektantom i z łatwością śledź terminy.

AdCreative.ai do szybkiego tworzenia różnych wersji wizualnych i tekstowych reklam w celu wsparcie płatnych kampanii

Wykorzystaj Runway do tworzenia materiałów wideo i animacji opartych na AI, gdy Twoja historia wprowadzenia produktu na rynek wymaga animacji

Klaviyo do koordynacji wiadomości e-mail i SMS z segmentacją predykcyjną w stosach e-commerce

Jak mierzyć powodzenie wprowadzenia produktu na rynek za pomocą /AI?

Nie można naprawić tego, czego nie widać. Wykorzystaj AI, aby przekształcić surowe dane kampanii w jasne działania, dzięki czemu Twój zespół marketingowy będzie mógł kierować wynikami w czasie rzeczywistym, a nie po zakończeniu kampanii.

ustaw swoje ustawienie karty wyników AI*

Wybierz jeden główny wskaźnik KPI i 3–5 kluczowych wskaźników wydajności powiązanych z przychodami

Porównaj wyniki z modelowaniem predykcyjnym na podstawie wyników poprzednich kampanii, a także sezonowości i kontekstu konkurencji

Śledź kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji, wskaźniki zaangażowania i ruch na stronie internetowej według kanałów

Określ progi działania jako wyzwalacze zmian budżetu, kreacji lub odbiorców

⭐️ Szybki sukces: Zacznij od zaledwie 3 wskaźników KPI dla swojego pierwszego wprowadzenia produktu opartego na AI. Większość Teams, które próbują śledzić wszystko, ostatecznie nie optymalizuje niczego. Skupienie jest lepsze niż fantazjowanie.

*czytaj wyniki w czasie rzeczywistym

Scentralizuj sygnały w pulpitach nawigacyjnych opartych na /AI, aby optymalizować kampanie w czasie rzeczywistym

Analizuj dane według odbiorców, kreacji, ofert i miejsc docelowych oraz dodaj warstwę sentymentu NLP na podstawie recenzji, mediów społecznościowych i wsparcia

Wykorzystaj wykrywanie anomalii, aby zaznaczyć nieoczekiwane wzrosty lub spadki, zanim osiągną one efekt kuli śnie

Utrzymuj jedno źródło informacji, aby menedżerowie kampanii i interesariusze byli zawsze na bieżąco

⚠️ Uwaga: Nie ustaw zbyt restrykcyjnych progów działania. Spadek współczynnika konwersji o 5% może być normalną dzienną zmiennością, a nie kryzysem kampanii. Daj swojej AI trochę swobody.

znajdź to, co działa, i podwajaj stawkę*

Przeprowadź szybką analizę kampanii dla różnych wariantów, aby znaleźć odpowiednie dopasowanie komunikatu do rynku i zwiększyć skuteczność

Przenieś wydatki na grupy odbiorców i kreacje o wysokiej skuteczności, a pozostałe zawieś

Odśwież produkty o słabej sprzedaży dzięki generowanym przez AI wariantom, które zapewniają spójność marki

Wykorzystaj modelowanie atrybucji, aby sprawdzić, które kanały marketingowe przyciągają najbardziej wartościowych użytkowników

wykonaj prognozę i zamknij pętlę*

Wcześnie przewiduj wyniki projektu dzięki modelom predykcyjnym wykorzystującym wskaźniki z dnia 0–7

Przeprowadź analizę kohortową, aby odczytać wzorce retencji i wczesnej wartości życia produktu po wprowadzeniu na rynek

Wykorzystaj informacje zwrotne w podpowiedziach i briefach, aby poprawić cel i data powstania zawartości

Archiwizuj zasoby, decyzje i wnioski, aby następne wprowadzenie produktu na rynek przebiegło sprawniej

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Umieść widoczną dla wszystkich jednostronicową kartę wyników — 1 kluczowy wskaźnik KPI, 3 wskaźniki wyprzedzające oraz dwa działania, które podejmiesz, jeśli wyniki będą powyżej lub poniżej planu.

Praktyczne przykłady wprowadzania produktów na rynek z wykorzystaniem /AI

1. Heinz: projekty opakowań keczupu generowane przez /AI/

Firma Heinz wykorzystała generator obrazów DALL·E do stworzenia setek unikalnych, pomysłowych grafik przedstawiających butelki keczupu na potrzeby dużej kampanii kreatywnej. Najlepsze projekty stały się częścią wprowadzenia produktu na rynek i zostały wykorzystane w kanałach społecznościowych, cyfrowych i PR.

🎯 Wyniki: Kampania wywołała naturalny szum, zwiększyła zaangażowanie i wzmocniła rozpoznawalność marki Heinz. A/AI umożliwiła zarówno szybkie dane powstania zasobów, jak i nowy sposób testowania adekwatności kulturowej.

2. BMW: spersonalizowana kampania billboardowa w czasie rzeczywistym

BMW wykorzystało AI w cyfrowych billboardach do analizowania danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i zmiany kreacji w zależności od prędkości przepływu: szybki ruch był wyzwalaczem krótkich ogłoszeń, natomiast wolniejszy ruch powodował wyświetlanie szczegółowych informacji o produkcie.

🎯 Wyniki: Zaangażowanie i cel uległy poprawie dzięki dynamicznemu dostosowywaniu komunikatów do tempa i kontekstu.

3. Sephora: Wirtualny wizażysta do wprowadzania nowych produktów

Sephora wprowadziła narzędzie Virtual Artist, które łączy rzeczywistość rozszerzoną i AI, umożliwiając użytkownikom wirtualne wypróbowanie tysięcy produktów do makijażu w czasie rzeczywistym za pomocą aparatu w telefonie lub komputerze. AI analizuje geometrię twarzy i odcień skóry, aby nałożyć realistyczny makijaż cyfrowy, oferując spersonalizowane rekomendacje i zakończone stylizacje.

🎯 Wyniki: Spersonalizowane rekomendacje produktów zwiększyły konwersję; wirtualne przymiarki zwiększyły zaufanie klientów do nowych produktów i zmniejszyły liczbę zwrotów.

4. Nestlé: spersonalizowane rekomendacje produktów

Nestlé wykorzystuje spersonalizowane rekomendacje produktów oparte na AI, aby zwiększyć zaangażowanie konsumentów i sprzedaż. Analizując dane konsumenckie, takie jak historia zakupów, nawyki żywieniowe i styl życia, platformy Nestlé oparte na AI dostarczają niestandardowe sugestie dotyczące odżywiania i produktów. Systemy te obejmują chatboty i silniki rekomendacji, które prowadzą użytkowników przez proces zakupowy, udzielając im niestandardowych porad w czasie rzeczywistym, co poprawia satysfakcję i lojalność klientów.

🎯 Wyniki: A/AI pomogła firmie Nestlé zoptymalizować wydatki marketingowe, poprawić współczynniki konwersji i wzmocnić lojalność wobec marki poprzez dostawcę odpowiednich, spersonalizowanych zawartości na dużą skalę.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów wykorzystuje AI do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy ClickUp. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Wysoka stawka kampanii wprowadzających produkty na rynek

Wprowadzanie produktów na rynek skraca miesiące pracy do kilku sprintów. Budżety są widoczne, oś czasu napięta, a każdy kanał musi przekazywać tę samą informację w tym samym czasie. W tym momencie pojawia się ryzyko — i właśnie tutaj AI pomaga zachować kontrolę.

1. Napięte osie czasu i wiele zmiennych elementów

Okna wprowadzania produktów na rynek są krótkie, zasoby szybko się mnożą, a każda zależność zwiększa ryzyko. Narzędzia AI pomagają menedżerom kampanii skrócić czas planowania i produkcji poprzez automatyzację briefów, zatwierdzania i ustawień kanałów, dzięki czemu małe Teams marketingowe mogą utrzymać tempo działania.

📌 Przykład: Maybelline wprowadziła na rynek tusz do rzęs Falsies Surreal Rozszerzenia Mascara, wykorzystując cyfrowy awatar May. May umożliwiła zespołowi marketingowemu tworzenie i dostosowywanie spójnych elementów wizualnych na wielu powierzchniach jednocześnie, co znacznie skróciło czas realizacji.

2. Presja, aby wywołać sensację w wielu kanałach

Pierwszy dzień ma znaczenie. Potrzebujesz zasięgu, częstotliwości i spójnego przekazu we wszystkich kanałach marketingowych. Koordynacja oparta na AI pomaga dostosować kreacje do każdego medium, zachowując spójność marki.

📌 Przykład: Kampania Coca-Coli „Create Real Magic” zaprosiła fanów do współtworzenia dzieł sztuki opartych na AI, a następnie rozpowszechniła je na billboardach i w cyfrowych punktach kontaktu — był to moment wielokanałowy oparty na generatywnej AI i kultowych zasobach marki, zaprojektowany z myślą o skali i rozgłosie.

3. Ryzyko opóźnień, braku spójności i niespójnych komunikatów

Fragmentaryczne cykle pracy powodują pominięcia i niezgodności z wizerunkiem marki. Realizacja kampanii z wykorzystaniem AI centralizuje plany, ujawnia przeszkody i wykorzystuje automatyzację, aby zapewnić spójność zatwierdzeń i zasobów.

📌 Przykład: Cadbury India w kampanii „Not Just A Cadbury Ad 2.0” wykorzystało AI głosową i uczenie maszynowe do wygenerowania tysięcy spersonalizowanych pod względem geograficznym spotów wideo z funkcją indyjskiej supergwiazdy Shah Rukh Khana — zachowując spójny przekaz marki przy jednoczesnej lokalizacji na dużą skalę, co stanowi model pozwalający uniknąć rozbieżności pod presją wprowadzenia produktu na rynek.

Korzyści wynikające z wykorzystania AI w kampaniach wprowadzających produkty na rynek

aI *pomaga Teams marketingowym działać szybciej, zachować spójność i podejmować lepsze decyzje. Dzięki narzędziom opartym na AI i zautomatyzowanym cyklom pracy możesz przekształcić fragmentaryczną strategię marketingową w jeden plan, który zapewni spójną realizację kampanii we wszystkich kanałach.

Dlaczego ma to znaczenie

szybsze planowanie i koordynacja *dzięki asystentom planowania kampanii, którzy przygotowują briefy, osie czasu i listy kontrolne, jednocześnie ograniczając manualny wysiłek

Inteligentniejszy cel reklamowy poprzez analizę danych klientów, zachowań użytkowników i trendów rynkowych w celu znalezienia różnych segmentów odbiorców i poprawy oceny potencjalnych klientów

kreacje zgodne z wizerunkiem marki na dużą skalę* dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, z zabezpieczeniami zapewniającymi spójność marki we wszystkich elementach kampanii

kompleksowa koordynacja* dzięki agentom AI, którzy kierują pracą, zarządzają zatwierdzeniami i eliminują zależności, dzięki czemu menedżerowie kampanii mogą skupić się na podejmowaniu decyzji

podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym* dzięki analizom AI opartym na danych z kampanii, ujawniającym kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji, wskaźniki zaangażowania i ruch na stronie internetowej, w celu optymalizacji kampanii w czasie rzeczywistym

Wbudowana funkcja eksperymentowania umożliwia szybką optymalizację kampanii we wszystkich kanałach marketingowych i wariantach kampanii reklamowych przy użyciu analiz opartych na A/AI

Ciągłe doskonalenie, ponieważ wyniki poprzednich kampanii szkolą podpowiedzi i modele AI, aby podnosić skuteczność kampanii w każdym sprint

Pułapki, których należy unikać podczas wprowadzania produktów na rynek z wykorzystaniem /AI/

AI przyspiesza realizację kampanii, ale także pogłębia luki, jeśli podstawy nie są solidne. Unikaj tych typowych pułapek:

niejasne wyniki i kluczowe wskaźniki:* Jeśli nie zdefiniujesz głównego KPI i jasnych progów, AI zoptymalizuje niewłaściwy cel

Nieuporządkowane dane i luki w śledzeniu: Fragmentaryczne dane kampanii i słaba higiena UTM sprawiają, że wnioski są niewiarygodne i powolne

*rozproszenie narzędzi i wysiłek ręczny: Dodawanie rozwiązań punktowych poza cyklem pracy powoduje powielanie zadań i pomijanie przekazywania zadań.

Pomijanie momentów wymagających udziału człowieka: Ustawienie praw decyzyjnych, aby agenci /AI nie wprowadzali zmian o dużym znaczeniu bez weryfikacji

Wprowadzanie na rynek bez wstępnej kontroli jakości: Zautomatyzuj sprawdzanie linków, pikseli, kanałów i sformułowań reklamowych, aby zapobiec możliwym do uniknięcia błędom

optymalizacja co tydzień zamiast w czasie rzeczywistym:* Wykorzystaj alerty o anomaliach i pulpity nawigacyjne na żywo do optymalizacji kampanii w czasie rzeczywistym, a nie do Monday podsumowań

ignorowanie prywatności i zgodności z przepisami:* Przed analizą zachowań użytkowników należy dostosować zasady dotyczące zgody, wykorzystania danych i przechowywania danych

nie zamykaj pętli: *Wykorzystaj zdobyte informacje w podpowiedziach i briefach, aby nie powtórzyć tych samych błędów podczas kolejnego wprowadzenia produktu na rynek

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Trzymaj AI w jednym miejscu — briefy, zasoby, oś czasu i pulpity nawigacyjne w jednym obszarze roboczym — aby zautomatyzować powtarzalne zadania bez utraty kontroli lub kontekstu.

Przyszłość wprowadzania produktów na rynek: współpraca między ludźmi a AI

Przyszłość wprowadzania produktów na rynek opiera się na współpracy — Ty ustawiasz kierunek, a A/AI zajmuje się realizacją. Poświęcisz więcej czasu na pozycję, oferty i historię, podczas gdy agenci A/AI zajmą się koordynacją, analizą i dostosowywaniem w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach.

Co będziesz posiadać

Strategia, pozycja i ustalanie cen

Komunikaty i kierunek kreatywny z jasnymi wytycznymi

Ostateczne uprawnienia decyzyjne i progi działania powiązane z kluczowymi wskaźnikami

Zarządzanie marką, etyka i decyzje dotyczące ryzyka

co będzie realizować /AI*

Zautomatyzowane cykle pracy dla briefów, przekazywania zadań i zatwierdzania

Szybkie tworzenie wariantów zasobów zgodnych z marką dla różnych segmentów odbiorców

Optymalizacja kampanii w czasie rzeczywistym przy użyciu sygnałów na żywo i modelowania predykcyjnego

Ciągła analiza kampanii, aby określić najlepsze kolejne działania

🎯 Ty jesteś dyrygentem, a AI orkiestrą. Twoja wartość nie polega na graniu na każdym instrumencie. Polega ona na znajomości partytury, ustawieniu tempa i kierowaniu wykonaniem. AI zajmuje się realizacją, a Ty jesteś właścicielem arcydzieła.

Jak zmienia się Twój model operacyjny

Od jednorazowych premier do stałego centrum premierowego, które nigdy nie zamyka się

Od cotygodniowego raportowania po pulpity nawigacyjne na żywo, które pomagają w podejmowaniu codziennych decyzji

Od silosów kanałów do jednego systemu rejestracji planów, zasobów i wyników

Od ręcznej koordynacji do agentów /AI pomagających menedżerom kampanii

🚀 Od projektu do ciągłego ruchu. Przestań planować kampanie i zacznij obsługiwać „maszynę” do wprowadzania produktów na rynek. Dzięki optymalizacji w czasie rzeczywistym za pomocą /AI/ Twoje „centrum wprowadzania produktów na rynek” stanie się nieustannie działającym motorem wzrostu.

Umiejętności, które warto teraz zdobyć

Tworzenie jasnych podpowiedzi i list kontrolnych, które kodują zabezpieczenia

Czytanie wniosków AI i wiedza, kiedy należy je zignorować

Projektowanie testów połączonych z kreatywnymi zmianami wpływem na Business

Dokumentuj działania, aby małe Teams marketingowe mogły zwiększać skalę sukcesów

💡 Nowy MVP marketingu: tłumacz AI. Najcenniejszym członkiem Twojego zespołu nie jest tylko strateg lub twórca — jest to osoba, która potrafi przełożyć cele biznesowe na podpowiedzi wykonalne przez AI i zinterpretować wnioski AI w decyzjach biznesowych.

Ograniczenia, które zapewniają Ci kontrolę

Standardowe listy oświadczeń dotyczących produktów i zasady dotyczące tonu wypowiedzi, aby zachować spójność marki

Przeprowadź kontrolę jakości połączeń, pikseli i kanałów przed opublikowaniem treści

Praktyki dotyczące prywatności od samego początku w zakresie zgody, wykorzystania danych i ich przechowywania

Jedno źródło informacji, dzięki czemu zmiany są niezawodnie wprowadzane w całej pracy

Wprowadzaj produkty na rynek szybciej, ucz się szybciej — postaw AI w centrum swojej następnej premiery

Widziałeś już, jak AI zamienia chaos związany z wprowadzeniem produktu na rynek w przejrzysty, powtarzalny system. Kiedy planujesz, zarządzasz zasobami, oś czasu i kluczowymi wskaźnikami z jednego miejsca, podejmujesz mądrzejsze decyzje w czasie rzeczywistym i realizujesz dostawy zgodnie z harmonogramem we wszystkich kanałach

Jeśli chcesz uzyskać kompleksowy przepływ bez rozrostu narzędzi, użyj ClickUp jako centrum dowodzenia wprowadzaniem produktów na rynek. Dzięki AI będziesz tworzyć lepsze briefy, automatyzacja zapewni płynność procesu zatwierdzania, a pulpity nawigacyjne pozwolą Ci kierować pracą w czasie rzeczywistym — dzięki czemu będziesz mógł skupić się na zadaniach, które mają największe znaczenie

Często zadawane pytania

Nie. AI przyspiesza pracę, ale to Ty jesteś właścicielem strategii, historii i zabezpieczeń. Wykorzystaj AI do automatyzacji powtarzalnych zadań, uzyskiwania wglądu w dane i sugerowania kolejnych kroków, podczas gdy Ty podejmujesz decyzje dotyczące pozycji, ofert i marki.

• Nagłówki i teksty reklam • Tematy i teksty wiadomości e-mail • Teksty stron docelowych i opisy produktów • Scenariusze wideo, storyboardy i posty w mediach społecznościowych • Warianty zgodne z wizerunkiem marki dla różnych segmentów odbiorców i lokalizacji • Szkice briefów, często zadawanych pytań i podsumowań dla interesariuszy • Teksty alternatywne i teksty dotyczące dostępności

Tak — wykorzystaj AI do tworzenia tłumaczeń, dostosowywania tonu i lokalizowania przykładów • Zablokuj słownik i listę oświadczeń, aby zachować spójność sformułowań • Przeprowadzaj kontrole wstępne pod kątem oświadczeń prawnych lub specyficznych dla regionu • Angażuj ludzi w proces, aby zachować niuanse, zgodność z przepisami i ostateczną kontrolę jakości

Plan GTM, w którym AI wspiera każdą scenę — badania, segmentację, kreację, koordynację i optymalizację. • Zdefiniuj ICP, pozycję i mapę komunikatów • Ustal kombinację kanałów i matrycę kreatywną z jasnymi wytycznymi • Zautomatyzuj przyjmowanie, zatwierdzanie i aktualizacje, aby praca przebiegała zgodnie z planem • Mierz wyniki na żywo w „pokoju premierowym” i wprowadzaj zmiany na podstawie wczesnych wskaźników

Postępuj zgodnie z zasadą prostoty — zamiast pięciu narzędzi używaj jednego hub za pomocą ClickUp• Zarządzaj briefami, zasobami, ośmioma czasami i pulpitami nawigacyjnymi w ClickUp• Korzystaj z ClickUp Brain, aby egzekwować zabezpieczenia, automatyzować cykle pracy i uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym• Automatyzuj przypomnienia i zatwierdzanie, aby kampanie przebiegały bez opóźnień