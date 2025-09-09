Free szablony CV Notion, które pomogą Ci zdobyć wymarzoną pracę

Dobre CV powinno opowiadać Twoją historię: co stworzyłeś, rozwiązałeś i czym kierowałeś.
Szablony CV Notion pomogą Ci przedstawić swoją historię w przejrzystym, nowoczesnym formacie, który jest mniej sztywny niż tradycyjne dokumenty Word.
Kiedy jednak poszukiwanie pracy staje się poważne, potrzebujesz systemu do śledzenia roli, aplikacji i wyników. W tym miejscu pojawia się ClickUp, który nadaje Twojej karierze strukturę i impet.
Zacznijmy! 📃
Czym jest szablon CV Notion?
Szablon CV Notion to konfigurowalne cyfrowe CV stworzone w ramach Notion. Zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom w tworzeniu, organizowaniu i prezentowaniu informacji zawodowych w atrakcyjnym wizualnie formacie, który można łatwo aktualizować, udostępniać jako link lub eksportować do podań o pracę.
Szablony te zawierają gotowe, uporządkowane sekcje, takie jak wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i dane kontaktowe.
🧠 Ciekawostka: Leonardo da Vinci mógł wynaleźć pierwsze CV już w XV wieku, kiedy ubiegał się o pracę u księcia Mediolanu. Tak więc to właśnie ten sam człowiek, który namalował Mona Lisę, jest odpowiedzialny za stres związany z poszukiwaniem pracy. 😉
Szablony CV Notion i ClickUp w skrócie
|Nazwa szablonu
|Pobierz szablon
|Idealny dla
|Najlepsze funkcje
|Szablon CV Notion
|Pobierz szablon
|Osoby poszukujące pracy, studenci pragnący stworzyć proste CV
|Prosty projekt, link do udostępniania w Internecie, sekcje z możliwością dostosowania, podsumowania generowane przez AI
|Szablon profesjonalnego CV Notion
|Pobierz szablon
|Doświadczeni profesjonaliści zmieniający karierę
|Przejrzyste sekcje, wbudowane symbole zastępcze, układ bez elementów rozpraszających uwagę, publikacja jako strona internetowa
|Szablon CV Notion autorstwa Minimal Startup
|Pobierz szablon
|Osoby poszukujące pracy, które chcą mieć minimalistyczne CV z funkcją
|Przejrzyste sekcje, wbudowane symbole zastępcze, układ bez elementów rozpraszających uwagę, publikacja jako strona internetowa
|Szablon CV Notion dla świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych
|Pobierz szablon
|Studenci, absolwenci i osoby na początku kariery zawodowej
|Sekcje dotyczące osiągnięć akademickich, najważniejszych projektów i praktyk zawodowych; układ z naciskiem na umiejętności
|Szablon CV Notion z listem motywacyjnym i portfolio
|Pobierz szablon
|Profesjonaliści potrzebujący CV + listu motywacyjnego, twórcy, projektanci
|Wbudowany list motywacyjny, referencje, integracja portfolio, najważniejsze informacje o dodatkowej działalności
|Elegancki szablon CV Notion dla profesjonalistów korporacyjnych
|Pobierz szablon
|Specjaliści średniego i wyższego szczebla w polu korporacyjnym
|Podsumowanie kariery, certyfikaty/nagrody, przejrzysty projekt korporacyjny, sekcje z możliwością dostosowania
|Nowoczesny, minimalistyczny szablon CV Notion
|Pobierz szablon
|Profesjonaliści, absolwenci poszukujący stylowego, skupionego na designie CV
|Minimalistyczny układ w odcieniach szarości, zintegrowane linki kontaktowe/społecznościowe, sekcje z możliwością dostosowania
|Szablon CV dla studentów Notion
|Pobierz szablon
|Uczniowie szkół średnich/studenci ubiegający się o staże, stypendia, pierwszą pracę
|Eksport do formatu PDF, edycja na urządzeniach mobilnych/stacjonarnych, zajęcia pozalekcyjne, możliwość dostosowania do nagród/badań
|CV Notion z szablonem w formacie LinkedIn
|Pobierz szablon
|Profesjonaliści poszukujący CV w stylu LinkedIn
|Układ profilu LinkedIn, struktura osi czasu, prezentacja projektów/rekomendacji
|Szablon CV i portfolio Notion
|Pobierz szablon
|Profesjonaliści, freelancerzy, twórcy potrzebujący CV + portfolio
|Sekcja portfolio, wiedza specjalistyczna, system oceny, dodatki, takie jak języki/hobby
|Szablon profesjonalnego CV i życiorysu Notion
|Pobierz szablon
|Osoby poszukujące pracy w różnych branżach
|Kompatybilny z systemami ATS, profesjonalny wygląd, możliwość udostępniania w formie cyfrowej, łatwe kopiowanie w przypadku wielu ofert pracy
|Szablon CV Notion dla architektów
|Pobierz szablon
|Studenci architektury, stażyści, licencjonowani architekci
|Kod QR dla portfolio, prezentacji projektów, najważniejszych specjalizacji, znajomości narzędzi/oprogramowania
|CV specjalisty IT Notion z szablonem listu motywacyjnego
|Pobierz szablon
|Specjaliści IT, osoby zmieniające karierę w branży technologicznej
|Kreator listów motywacyjnych, narzędzie do śledzenia referencji, słowa kluczowe ATS, najważniejsze informacje dotyczące projektów
|Szablon CV dla kadry kierowniczej ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Kierownictwo wyższego szczebla, dyrektorzy, liderzy kadry kierowniczej
|Streszczenie, wiele wersji, format tekstu, współpraca w czasie rzeczywistym
|Szablon CV technicznego ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Dyrektorzy ds. technologii, dyrektorzy ds. informatyki, dyrektorzy ds. inżynierii, kierownicy ds. IT
|Technologie/certyfikaty, wyniki biznesowe, edycja oparta na AI, integracja obszaru roboczego
|Szablon CV menedżera produktu ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Menedżerowie produktu
|CV dostosowane do konkretnej roli, wpływ oparty na wskaźnikach, przywództwo międzyfunkcyjne, edycja oparta na AI
|Szablon CV kierownika projektów ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Kierownicy projektów, liderzy programów, eksperci ds. dostaw
|Układ odwrócony chronologicznie, metodologie projektowe, integracja listu motywacyjnego
|Szablon CV dla inżyniera ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Kierownicy ds. inżynierii, architekci systemów, starsi programiści
|Język dostosowany do potrzeb biznesowych, układ przyjazny dla rekruterów, linki do portfolio, wiele wersji
|Szablon ClickUp do poszukiwania pracy
|Pobierz darmowy szablon
|Studenci, osoby zmieniające karierę, profesjonaliści zarządzający aplikacjami o pracę
|Etapy aplikacji, tagi/komentarze, automatyzacje, wiele widoków do śledzenia
|Szablon listy ofert pracy ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Profesjonaliści poszukujący praktycznych rozwiązań do zarządzania poszukiwaniem pracy
|Kolumny statusu, śledzenie wynagrodzenia/lokalizacji, porównanie side-by-side, wiele ścieżek
|Szablon listu motywacyjnego ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Osoby poszukujące pracy, które chcą mieć spersonalizowane, atrakcyjne podania
|Wstępnie ustawione nagłówki, deklaracje wartości, tworzenie dokumentów wspomagane AI, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym
Co sprawia, że szablon CV Notion jest dobry?
Wyróżniający się szablon Notion łączy w sobie czytelność, możliwość niestandardowego dostosowania i strategiczne formatowanie. Oto jak rozpoznać najlepsze z nich:
- Przejrzysty i łatwy do przejrzenia układ: Zastosowano spójne nagłówki, białe przestrzenie i sekcje, dzięki czemu rekruterzy mogą szybko znaleźć kluczowe informacje, takie jak wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- Elastyczna struktura: niestandardowe sekcje, takie jak umiejętności, projekty lub osiągnięcia, dostosowuje do różnych podań o pracę bez konieczności ponownego formatowania od podstaw
- obszary zawartości gotowe do wprowadzenia słów kluczowych:* Dodaje przestrzeń na słowa kluczowe związane z rolami z opisów ofert pracy, aby zapewnić lepszą kompatybilność z systemem śledzenia kandydatów (ATS)
- Osiągnięcia oparte na działaniach: Skupia się na punktach, które podkreślają wymierny wpływ, a nie ogólne obowiązki
- Zwięzła długość: CV są łatwe do przeczytania i ograniczają się do jednej lub dwóch stron, dzięki czemu osoby odpowiedzialne za rekrutację mogą je przejrzeć w kilka sekund
🧠 Ciekawostka: Termin „list motywacyjny ” pojawił się w kontekście pracy dopiero w 1956 r. w ogłoszeniu New York Timesa dotyczącym roli chemika zajmującego się farbami przemysłowymi.
13 przykładów darmowych szablonów CV w Notion
Oto kilka szablonów CV Notion, które pozwalają studentom, twórcom i profesjonalistom szybko zaprezentować swoje umiejętności i doświadczenie.
1. Szablon CV Notion
Masz dość zmagań ze skomplikowanymi narzędziami do projektowania tylko po to, aby stworzyć profesjonalne CV? Ten prosty szablon CV ma klasyczny wygląd i przejrzysty układ, dzięki czemu skutecznie zaprezentujesz swoje umiejętności i doświadczenie.
Jest to jeden z tych prostych szablonów, które zapewniają funkcjonalną i gotową do publikacji strukturę.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Edytuj i aktualizuj swoje CV natychmiast, bez martwienia się o format
- Opublikuj go jako link internetowy, który można udostępniać, aby dołączyć go do aplikacji
- Z łatwością dostosuj sekcje, takie jak historia zatrudnienia, wykształcenie i umiejętności, w niestandardowy sposób
- Nieustannie ulepszaj swoje CV, nawet po jego wysłaniu
- Wykorzystaj narzędzia AI, aby udoskonalić opisy i streszczenia
📌 Idealne dla: osób poszukujących pracy i studentów, którzy chcą mieć proste CV bez problemów z projektowaniem.
🔍 Czy wiesz, że... Nie wszyscy z zadowoleniem przyjęli pierwsze narzędzia rekrutacyjne oparte na AI. Firma Amazon musiała zrezygnować z eksperymentalnego algorytmu rekrutacyjnego, który nauczył się faworyzować kandydatów płci męskiej, co pokazuje, jak stronniczość danych szkoleniowych może przekładać się na stronnicze decyzje rekrutacyjne.
2. Szablon profesjonalnego CV Notion
Jeśli masz już za sobą pierwszą pracę i potrzebujesz czegoś więcej niż jednostronicowego podsumowania, ten profesjonalny szablon CV w Notion jest właśnie tym, czego potrzebujesz.
Szablon ten pozwala zaprezentować bogate doświadczenie zawodowe, zachowując równowagę między przejrzystością a szczegółowością. Dzięki temu Twoje osiągnięcia mówią same za siebie, a CV nie jest przeładowane informacjami.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Podkreśl swoje doświadczenie zawodowe w specjalnej sekcji Doświadczenie
- Zaprezentuj swoje projekty poboczne lub portfolio w obszarze Projekty
- Dodaj dopracowaną sekcję Umiejętności , aby podkreślić swoje doświadczenie
- Uporządkuj informacje dotyczące wykształcenia wraz z kamieniami milowymi swojej kariery zawodowej
📌 Idealne dla: Doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą zmienić karierę i potrzebują szczegółowego CV.
📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania umiejętnościami (recenzje i ceny)
3. Szablon CV Notion autorstwa Minimal Startup
Czasami mniej znaczy więcej. Ten szablon CV pomoże Ci stworzyć profesjonalne CV, które jest przejrzyste i skupia się na najważniejszych informacjach przedstawionych w eleganckim układzie.
Recenzenci chwalą jego elastyczność, w notatce podkreślając, jak łatwo można go niestandardowo dostosować i zrozumieć, nawet dla początkujących.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Uporządkuj swoje CV w przejrzyste sekcje: profil, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności
- Skorzystaj z wbudowanych symboli zastępczych, aby dokładnie wiedzieć, co należy wpisać, oszczędzając czas potrzebny na ustawienia
- Zadbaj o przejrzysty układ, dzięki czemu rekruterzy skupią się wyłącznie na Twoich kwalifikacjach
- Opublikuj jako stronę internetową, która posłuży również jako prosta witryna osobista do składania podań o pracę
📌 Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą mieć minimalistyczne, z funkcją CV, które można szybko ustawić.
💡 Porada dla profesjonalistów: Niektóre nowoczesne firmy (np. Google lub firmy technologiczne) całkowicie rezygnują z listów motywacyjnych. Zamiast tego wolą zapoznać się z rzeczywistymi pracami kandydatów, takimi jak próbki tekstów, kody GitHub, a nawet tweety, aby ocenić kandydatów. Nie ignoruj tego aspektu podczas wysyłania e-maili z aplikacjami.
4. Szablon CV Notion dla świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych
Wejście na konkurencyjny rynek pracy może być trudne, ale ten szablon CV Notion dla studentów został zaprojektowany, aby ułatwić tę zmianę.
Dzięki nowoczesnemu układowi pomaga on podkreślić to, co najważniejsze na początku kariery: wykształcenie, umiejętności i projekty, które pokazują Twój potencjał.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Zaprezentuj swoje osiągnięcia akademickie w specjalnej sekcji poświęconej wykształceniu
- Podkreśl projekty kursowe, prace dyplomowe lub badania naukowe, aby pokazać swoje umiejętności praktyczne
- W sposób uporządkowany uwzględnij staże, role w niepełnym wymiarze godzin lub doświadczenie w kierowaniu kampusem
- Wykorzystaj układ skupiający się na umiejętnościach, aby podkreślić swoje mocne strony przed rekruterami
📌 Idealny dla: studentów, absolwentów i osób na początku kariery zawodowej, które chcą podkreślić swoje wykształcenie, umiejętności i praktyczne projekty zamiast wieloletniego doświadczenia zawodowego.
📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Notion
5. Szablon CV Notion z listem motywacyjnym i portfolio
Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko CV, ten szablon CV Notion z integracją listu motywacyjnego zapewni Ci profesjonalny pakiet. Łączy on nowoczesny układ CV z dopasowanym listem motywacyjnym, a nawet szablonem Canva, który umożliwia dodatkową personalizację.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Dodaj do swojego CV wbudowaną sekcję listu motywacyjnego, w której wyjaśnisz, dlaczego szukasz pracy, zapewniając spójność aplikacji
- Dodaj referencje lub podkreśl dodatkowe zajęcia, aby pokazać zakończony obraz swoich umiejętności zawodowych
- Załącz swoje portfolio lub próbki projektów bezpośrednio w szablonie
📌 Idealne dla: profesjonalistów, którzy chcą połączyć CV i list motywacyjny, zwłaszcza twórców, projektantów i kandydatów, którzy muszą zaprezentować swoje projekty poboczne lub portfolio wraz z CV.
6. Elegancki szablon CV Notion dla profesjonalistów korporacyjnych
Ten szablon CV Notion jest przeznaczony dla doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą podjąć kroku w korporacyjnej roli lub rozwinąć swoją karierę. Dzięki uporządkowanym sekcjom podkreśla wiarygodność, doświadczenie i profesjonalną prezentację, których oczekują rekruterzy w formalnych branżach.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Przedstaw podsumowanie swojej kariery na górze, aby od razu podkreślić swoją wartość
- Zaprezentuj certyfikaty, nagrody lub szkolenia zawodowe, aby zwiększyć swój autor
- Skorzystaj z przejrzystego projektu inspirowanego stylem korporacyjnym, który skupia uwagę na Twoich kwalifikacjach
- Wybierz niestandardowe sekcje do aplikacji na stanowiska kierownicze lub wyższego szczebla bez zbędnego bałaganu
📌 Idealny dla: Specjalistów średniego i wyższego szczebla w polach korporacyjnych, którzy potrzebują CV, które projektuje ich doświadczenie.
Obejrzyj ten wideo, aby uzyskać dodatkowe wskazówki, jak zrobić wrażenie na rekruterach:
7. Nowoczesny, minimalistyczny szablon CV Notion
Dla tych, którzy wierzą w wywieranie wrażenia zarówno poprzez projekt, jak i zawartość, ten szablon Notion stanowi idealną równowagę między osobistym stylem a treścią.
Szary format CV zapewnia profesjonalny wygląd. Możesz bez wysiłku zmieniać tytuły sekcji, zmieniać kolejność części lub dostosowywać formatowanie bez użycia narzędzi do projektowania.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Wyróżnij swój profil dzięki minimalistycznemu układowi w odcieniach szarości, który wygląda nowocześnie i profesjonalnie
- Zintegruj bezpośrednio swoje dane kontaktowe i linki do profili społecznościowych, ułatwiając rekruterom nawiązanie połączenia
- Stwórz niestandardowe sekcje, aby podkreślić swoje umiejętności, wykształcenie i doświadczenie bez wizualnego bałaganu
- Zapewnij elastyczność świeżo upieczonym absolwentom i doświadczonym profesjonalistom, którzy chcą wyróżniać się swoim wyglądem
📌 Idealny dla: profesjonalistów i absolwentów, którzy chcą mieć stylowe, skupione na designie CV, które odzwierciedla ich nowoczesną tożsamość zawodową.
💡 Porada dla profesjonalistów: Udostępnianie szybkich lub nietypowych osiągnięć, takich jak ułożenie kostki Rubika w 30 sekund lub zebranie 1000 gumowych kaczek, może pomóc w budowaniu silniejszych połączeń z osobami przeprowadzającymi rozmowę kwalifikacyjną i pozostawić trwałe wrażenie.
8. Szablon CV dla studentów Notion
Ten szablon Notion dla studentów pomoże Ci wywrzeć dobre wrażenie na początku swojej kariery zawodowej.
Dzięki profesjonalnemu i prostemu układowi łatwo jest podkreślić swoje wykształcenie, projekty i zajęcia pozalekcyjne. Ponieważ znajduje się on w Twoim obszarze roboczym Notion, zarządzanie wersjami jest łatwe i możesz łatwo udostępniać swoje CV za pośrednictwem linku internetowego lub eksportować je do formatu PDF w razie potrzeby.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Eksportuj swoje CV do formatu PDF, jeśli potrzebujesz tradycyjnej wersji do aplikacji
- Płynny dostęp i edycja zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na pulpicie, dzięki czemu możesz aktualizować informacje w dowolnym miejscu
- Wymień zajęcia pozalekcyjne, wolontariat lub zaangażowanie w życie uczelni, aby się wyróżnić
- Stwórz niestandardowy szablon i dodaj sekcje dotyczące stypendiów, nagród lub badań, jeśli jest to istotne
📌 Idealny dla: uczniów szkół średnich i studentów ubiegających się o staże, stypendia, role na kampusie lub pierwszą pracę.
9. CV Notion z szablonem w formacie LinkedIn
Jeśli podoba Ci się przejrzysta struktura profili LinkedIn, ten szablon CV Notion przenosi ten sam styl do formatu CV, który można dostosować do własnych potrzeb.
Dzięki sekcjom odzwierciedlającym LinkedIn, takim jak najważniejsze osiągnięcia zawodowe, umiejętności, sukcesy i inne, jest to profesjonalny sposób na zaprezentowanie się zarówno w Internecie, jak i poza nim.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Odzwierciedlaj znany układ profilu LinkedIn, aby ułatwić rekruterom czytanie
- Podkreśl kamienie milowe swojej kariery i osiągnięcia w formie osi czasu
- Zaprezentuj projekty i rekomendacje w stylu, który od razu rzuca się w oczy
📌 Idealne dla: profesjonalistów, którzy chcą, aby ich CV było ściśle powiązane z ich profilem na LinkedIn.
10. Szablon CV i portfolio Notion
Sam CV może nie wystarczyć. Ten szablon CV Notion z linkami do portfolio pozwala połączyć Twoją karierę zawodową z rzeczywistymi dowodami Twojej pracy.
Od kampanii i studiów przypadków po osiągnięcia i projekty poboczne — w tym spójnym szablonie możesz zaprezentować wszystko.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Dodaj funkcję portfolio z próbkami prac, kampaniami lub kreatywnymi projektami
- Podkreśl swoją wiedzę specjalistyczną i branże, w których pracowałeś, aby stworzyć wszechstronny profil
- Wykorzystaj system ocen, aby wizualnie zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności osobiste
- Uporządkuj dodatkowe informacje, takie jak języki, hobby i wyróżnienia, aby nadać CV bardziej osobisty charakter
📌 Idealny dla: profesjonalistów, freelancerów i osób kreatywnych, które chcą mieć CV pełniące również funkcję portfolio.
11. Szablon profesjonalnego CV i życiorysu Notion
Przejście przez systemy śledzenia kandydatów może być jedną z największych przeszkód w poszukiwaniu pracy. Ten szablon Notion z formatem dostosowanym do ATS został stworzony, aby Twoje CV nie zaginęło w cyfrowym chaosie.
Dzięki nowoczesnemu, profesjonalnemu układowi zapewnia on równowagę między czytelnością dla rekrutera a możliwością analizy maszynowej, dzięki czemu Twoje umiejętności i doświadczenie zostaną odpowiednio wyeksponowane.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Zachowaj profesjonalny wygląd, który będzie pasował do wszystkich pól: korporacyjnego, kreatywnego i technicznego
- Udostępnij swoje CV w formie cyfrowej jako stronę Notion lub wyeksportuj wersję przyjazną dla rekruterów, gdy zajdzie taka potrzeba
- Dostosuj go do wielu zastosowań, powielając i dostosowując wersje do różnych opisów stanowisk pracy
📌 Idealne dla: osób poszukujących pracy w różnych branżach, od programistów i projektantów stron internetowych po specjalistów ds. biznesowych.
💡 Porada dla profesjonalistów: Wyróżnij się, opisując niezapomniane chwile lub przykłady, takie jak debugowanie systemu podczas 14-godzinnego lotu lub przeprowadzenie wirusowej kampanii w mediach społecznościowych, którą obejrzało dwa miliony osób.
12. Szablon CV Notion dla architektów
CV zawierające wyłącznie tekst często nie oddaje kreatywności pól takich jak architektura. Ten szablon Notion odzwierciedla Twoje doświadczenie, ale skupia się również na Twojej filozofii projektowania i portfolio.
Dzięki dedykowanym przestrzeniom do prezentacji projektów i wbudowanej opcji kodu QR możesz zaprezentować swoją pracę w formacie tak dopracowanym, jak Twoje projekty.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Dołącz kod QR, który łączy bezpośrednio z Twoim portfolio, stroną internetową lub przeglądarką modeli 3D
- Prezentuj architektoniczne projekty wraz z obrazami, szkicami lub studiami przypadków oraz opisami
- Podkreśl specjalizacje (budownictwo mieszkaniowe, komercyjne, urbanistyka, wnętrza), aby dopasować się do możliwości projektowych
- Dodaj narzędzia i oprogramowanie, takie jak AutoCAD, Revit, Rhino lub SketchUp, aby wykazać się umiejętnościami technicznymi
📌 Idealne dla: studentów architektury, stażystów i licencjonowanych architektów, którzy potrzebują CV łączącego profesjonalizm z wizualnymi dowodami.
13. CV specjalisty IT Notion z szablonem listu motywacyjnego
Aby zdobyć rolę w branży IT, musisz wykazać się wiedzą techniczną. Ten szablon Notion, zaprojektowany z myślą o rekruterach IT, pomoże Ci zaprezentować swoje umiejętności techniczne, certyfikaty i praktyczne doświadczenie z projektów w formacie, który wyróżnia się na tle innych.
Zoptymalizowany pod kątem ATS dzięki strategicznej integracji słów kluczowych, zapewnia, że Twój profil przejdzie przez filtry i trafi w odpowiednie ręce.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Stwórz niestandardowy list motywacyjny, w którym podkreślisz swoje projekty i pasję do technologii
- Zarządzaj referencjami za pomocą dedykowanego narzędzia do śledzenia, zawierającego informacje o umiejętnościach i dane kontaktowe
- Zoptymalizuj swoją zawartość za pomocą słów kluczowych zgodnych z ATS, aby poprawić widoczność w wyszukiwaniach rekruterów
- Pokaż swoje osiągnięcia, skupiając się na projektach i wymiernych wynikach
📌 Idealny dla: programistów, inżynierów sieci, administratorów systemów, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, a nawet osób zmieniających karierę i wchodzących w pole IT.
💡 Porada dla profesjonalistów: Oto wskazówka dotycząca poszukiwania pracy: traktuj rozmowy informacyjne jak mikroprojekty. Zbadaj rolę danej osoby, przygotuj mini studium przypadku lub pomysł do omówienia, a następnie przedstaw konkretne spostrzeżenia lub sugestie. Dzięki temu swobodne rozmowy zamienią się w niezapomniane, o wartości połączenia, które mogą przyspieszyć pojawienie się nowych możliwości.
Ograniczenia Notion w zakresie data powstania CV
Chociaż Notion oferuje imponujące możliwości niestandardowego dostosowywania i udostępniania, ma również kluczowe wady podczas tworzenia dopracowanych CV:
- słaba eksportacja do formatu PDF: *Wbudowana funkcja eksportacji do formatu PDF nie pozwala na kontrolę marginesów i może zmieniać czcionki, tworząc pliki PDF, które nie nadają się do przeszukiwania i utrudniają czytelność w systemie ATS
- Opóźnienia w działaniu: Otwieranie dużych stron lub praca z złożoną zawartością może znacznie spowolnić działanie platformy, wpływając na edycję CV
- Brak centralnego obszaru roboczego: CV i dokumenty aplikacyjne są przechowywane na oddzielnych stronach, co utrudnia powiązanie CV z zadaniami, rozmowami kwalifikacyjnymi lub śledzeniem poszukiwań pracy
- Ograniczona współpraca: Udostępnianie CV w Notion w celu uzyskania opinii jest skomplikowane, ponieważ brakuje w nim kontroli wersji, komentarzy i ustrukturyzowanych cykli pracy
🔍 Czy wiesz, że... 99% menedżerów ds. rekrutacji już korzysta z jakiejś formy AI, aby wspomóc proces rekrutacji. Jednak ponad połowa (54%) menedżerów ds. rekrutacji zwraca uwagę na to, czy Twoje CV lub list motywacyjny zostały wygenerowane przez AI. Oznacza to, że przejrzystość i autentyczność są ważniejsze niż kiedykolwiek.
Free alternatywy dla szablonów Notion
Chociaż Notion oferuje szablony CV, często sprawiają one wrażenie statycznych dokumentów.
ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy , która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — wspomaganej przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji nowej generacji.
Wypełnia luki pozostawione przez Notion, przekształcając idealne CV w część większego cyklu pracy, w którym aplikacje, działania następcze i opinie znajdują się w tym samym, przyjaznym dla użytkownika interfejsie.
Oto kilka najlepszych szablonów ClickUp, które warto wykorzystać podczas planowania poszukiwania pracy. 🎯
1. Szablon CV dla kadry kierowniczej ClickUp
Zaprezentuj swoje osiągnięcia w zakresie przywództwa dzięki szablonowi CV dla kadry kierowniczej ClickUp, stworzonemu z myślą o profesjonalistach.
Zaprojektowany w ClickUp Dokument, daje Ci elastyczność w podkreślaniu wymiernych sukcesów, doświadczenia operacyjnego i wpływu przywódczego, bez martwienia się o nieporęczny format.
Współpraca w czasie rzeczywistym i kontrola wersji ułatwiają udoskonalanie CV dzięki opiniom mentorów lub współpracowników, a wszystko to w jednym miejscu.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Zacznij mocnym akcentem, dodając sekcję podsumowującą, która podkreśla Twoją wizję i wpływ na działalność firmy
- Stwórz wiele wersji CV dla różnych ról i przechowuj je w bibliotece Docs Hub
- Wykorzystaj format tekstu w dokumencie, aby podkreślić osiągnięcia, wskaźniki i kluczowe zmiany
idealny dla: *Kierowników wyższego szczebla, dyrektorów i liderów kadry kierowniczej tworzących mapę kariery w celu zaprezentowania osiągnięć strategicznych w elastycznym formacie CV.
🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Docs sprawia, że Twoje CV staje się żywym dokumentem, a nie statycznym plikiem.
Oto jak to zrobić:
- Wersja dla różnych rola: Zachowaj jedno główne CV i skopiuj je dla rola związanych z SaaS, produktami lub inżynierią bez konieczności przepisywania go od nowa
- Edycja i współpraca w czasie rzeczywistym: Udostępnij mentorowi lub współpracownikom, uzyskaj natychmiastowe komentarze i wspólnie dopracujcie projekt
- Połączone zadania i aktualizacje: Połącz swój dokument CV z listą ofert pracy w ClickUp, aby aktualizacje (np. nowe certyfikaty) były zawsze zsynchronizowane
2. Szablon CV technicznego ClickUp
Podczas gdy inne szablony CV dla specjalistów technicznych po prostu przedstawiają informacje, ten przekształca Twoje doświadczenie zawodowe w jasną narrację o rozwiązywaniu problemów i innowacyjności.
Szablon CV technicznego ClickUp został stworzony specjalnie dla liderów IT, od dyrektorów technicznych po architektów systemów. Zawiera uporządkowane sekcje, w których możesz zaprezentować swoje umiejętności techniczne, certyfikaty i projekty na poziomie przedsiębiorstwa.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Zaprezentuj swoje umiejętności techniczne i certyfikaty w specjalnych, łatwych do przejrzenia sekcjach
- Powiązaj złożone inicjatywy, takie jak migracje do chmury, przeglądy bezpieczeństwa lub projekty modernizacyjne, bezpośrednio z wynikami biznesowymi
- Wykorzystaj ClickUp Brain, aby natychmiast udoskonalić opisy umiejętności technicznych, określić wyniki liczbowo i podkreślić wpływ przywództwa
📌 Idealny dla: dyrektorów ds. technologii, dyrektorów ds. informatyki, dyrektorów ds. inżynierii, kierowników ds. IT i architektów systemów, którzy potrzebują CV.
🚀 Zalety ClickUp: ClickUp Brain działa jak osobisty kreator CV oparty na sztucznej inteligencji, wbudowany bezpośrednio w Twoje obszar roboczy. Dzięki funkcjom takim jak AI Writer for Work możesz tworzyć skuteczne wskazówki i punkty do CV na podstawie swojego doświadczenia.
Możesz również wykorzystać AI do przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, prosząc ją o wygenerowanie dostosowanych odpowiedzi na pytania techniczne. Może ona również podsunąć Ci tematy do rozmowy i pokazać, jak mówić o swoich mocnych i słabych stronach.
3. Szablon CV menedżera produktu ClickUp
Każdy kierownik projektu ma trudności z pogodzeniem strategii, realizacji i orientacji na klienta na jednej stronie. Szablon CV kierownika produktu ClickUp został stworzony, aby pokazać właśnie ten zakres.
Możesz zaprezentować swoją umiejętność kształtowania wizji produktu, wprowadzania ważnych funkcji i mobilizowania wielofunkcyjnych zespołów do realizacji mierzalnych celów.
Zaprojektowany w ClickUp Dokument, zapewnia intuicyjną strukturę, która pozwala podkreślić zarówno ogólną strategię, jak i szczegóły realizacji, które wyróżniają Cię na tle innych.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Twórz CV dostosowane do konkretnych rola w branżach SaaS, B2B, B2C lub produktów platformowych
- Dokumentuj wpływ oparty na wskaźnikach, taki jak wskaźniki adopcji, osie czasu uruchomień i wzrost przychodów w uporządkowanych, wielokrotnego użytku sekcjach
- Pokaż swoje umiejętności przywódcze w różnych funkcjach, łącząc w CV wyniki inżynierii, projektowania i biznesu, które są połączone
- Wykorzystaj edycję opartą na AI, aby udoskonalić podsumowania lub poprawić sformułowania
📌 Idealny dla: Menedżerów produktu, którzy kierują strategią i realizacją oraz potrzebują CV, które potwierdzi ich umiejętności.
🚀 Zaleta ClickUp: Kolejną imponującą funkcją jest ClickUp Brain MAX. Możesz wykorzystać AI do poszukiwania pracy, ponieważ rozumie ona kontekst Twojego obszaru roboczego (zadania, dokumenty, historię projektów i połączone aplikacje).
Skorzystaj z funkcji Talk to Text , aby opowiedzieć o swoim poprzednim projekcie: Brain MAX rejestruje Twoje słowa, natychmiast formatuje je w zgrabne punkty lub podsumowania i automatyzuje pisanie dzięki funkcji zamiany głosu na tekst.
📚 Przeczytaj również: Przewodnik po pisaniu zwycięskiej oferty pracy
4. Szablon CV kierownika projektów ClickUp
Większość CV kierowników projektów wygląda jak lista zadań, ale Twoje powinno pokazywać, jak osiągasz wyniki pod presją. Szablon CV kierownika projektu ClickUp został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać zakres i skalę Twoich umiejętności przywódczych.
Możesz go użyć, aby szczegółowo opisać, w jaki sposób koordynujesz pracę zespołów międzyfunkcyjnych, zarządzasz zmieniającymi się priorytetami oraz realizujesz złożone projekty na czas i w ramach budżetu.
Od zarządzania sprintami Agile po wdrażanie rozwiązań w przedsiębiorstwach — ten szablon CV kierownika projektu pozwala podkreślić Twoją umiejętność równoważenia strategii, realizacji i dostosowania do potrzeb interesariuszy.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Użyj układu odwróconej chronologii, aby podkreślić ostatnie osiągnięcia i rozwój kariery
- Przekształć metodologie projektowe (Agile, Waterfall, Hybrid) w jasne wyniki biznesowe
- Dodaj list motywacyjny kierownika projektu i przedstaw budżet, zakres oraz zarządzanie ryzykiem w sposób wymierny i przyjazny dla rekrutera
idealny dla: *zarządzających projektami, liderów programów i ekspertów ds. realizacji, którzy dbają o płynną realizację zadań.
5. Szablon CV dla inżyniera ClickUp
Większość CV inżynierów albo jest przepełniona technicznym żargonem, albo nadmiernie upraszcza pracę do tego stopnia, że staje się niejasna. Szablon CV inżyniera ClickUp przekłada złożone projekty na osiągnięcia, które rekruterzy mogą szybko zrozumieć, nie tracąc przy tym technicznej wiarygodności.
To CV inżyniera najlepiej sprawdzi się, jeśli dostosowujesz swoje CV do stanowisk DevOps, full-stack lub inżyniera danych.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Zaprezentuj wybory architektoniczne, ulepszenia skalowalności i wzrost niezawodności w języku zrozumiałym dla biznesu
- Skorzystaj z minimalistycznego, przyjaznego dla rekruterów układu, który nadal podkreśla głęboką wiedzę techniczną
- Przechowuj wiele wersji w ClickUp dla różnych rol w inżynierskich lub firm
- Umieść połączone linki do projektów w portfolio, repozytoriów GitHub lub studiów przypadków, aby zwiększyć swoją wiarygodność
📌 Idealny dla: kierowników ds. inżynierii, architektów systemów i starszych programistów, którzy muszą podkreślić zarówno swoją wiedzę techniczną, jak i osiągnięte wyniki biznesowe.
6. Szablon ClickUp do poszukiwania pracy
Poszukiwanie pracy może być przytłaczające – trzeba dostosowywać CV, śledzić e-maili od rekruterów i pamiętać o terminach kolejnych spotkań. Szablon ClickUp Job Search Template eliminuje stres związany z tym procesem, organizując każdy krok poszukiwań w jednym miejscu.
Dzięki temu szablonowi zyskujesz przejrzysty system do wykorzystywania okazji, zarządzania aplikacjami i śledzenia interakcji z rekruterami, a wszystko to w elastycznej przestrzeni roboczej alternatywy dla Notion.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Śledź postępy na pierwszy rzut oka dzięki etapom takim jak Zapisane ogłoszenie, Zgłoszenie, Rozmowa kwalifikacyjna, Oferta, i zamknięte
- Używaj tagów, komentarzy i automatyzacji ClickUp, aby dostarczyć sobie przypomnienia o działaniach następczych, zarządzać rozmowami i przechowywać dokumenty połączone bezpośrednio z aplikacjami
- Przełączaj się między widokami Priorytetowe aplikacje (podkreślaj pilne role), Lista firm (śledź potencjalnych pracodawców), Etap aplikacji (przesuwaj oferty pracy w swoim procesie rekrutacyjnym) oraz Przewodnik dla początkujących (szybki przewodnik po ustawieniach)
📌 Idealne dla: studentów, osób zmieniających karierę i doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą mieć uporządkowany, powtarzalny sposób zarządzania aplikacjami o pracę.
🚀 Zalety ClickUp: Automatyzacje w ClickUp zajmują się powtarzalnymi zadaniami i aktualizacjami, dzięki czemu możesz skupić się na przygotowaniach do pracy. Możesz tworzyć niestandardowe automatyzacje oparte na wyzwalaczach typu „jeśli to, to tamto”.
Na przykład, gdy oznaczysz zadanie jako „złożone”, status może automatycznie zmienić się w całym systemie śledzenia ofert pracy.
7. Szablon listy ofert pracy ClickUp
Poszukiwanie pracy może być przytłaczające, zwłaszcza gdy nie masz pewności, co chcesz robić. Szablon listy poszukiwanych ofert pracy ClickUp zapewnia uporządkowany sposób rejestrowania wszystkich możliwości, porównywania opcji i pewnego poruszania się po procesie rekrutacyjnym.
W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi do śledzenia, jest on zaprojektowany jak osobisty CRM do poszukiwania pracy. Możesz śledzić role, oceny firm, zakresy wynagrodzeń i postępy w rozmowach kwalifikacyjnych, jednocześnie przechowując swoje materiały i notatki związane z każdą ofertą.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Korzystaj z przejrzystych kolumn statusu, aby zobaczyć, co jest w toku, co wymaga dalszych działań, a co zostało już zakończone
- Zapisz oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, preferencje lokalizacyjne, kontakty networkingowe, czy rola (np. kierownik vs. wiceprezes)
- Porównaj możliwości, tworząc wiele ścieżek (np. role kierownicze vs. konsultingowe) i rozważając dodatkowe korzyści, świadczenia i dopasowanie do kariery
📌 Idealne dla: Profesjonalistów, którzy chcą w przejrzysty i praktyczny sposób zarządzać poszukiwaniem pracy.
📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niskie wykorzystanie sugeruje, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych.
Na przykład, czy sztuczna inteligencja może wykonać automatyzację przepływu pracy na podstawie zwykłego tekstowego polecenia od użytkownika? ClickUp Brain może! Sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą wszechstronną aplikacją do pracy!
8. Szablon listu motywacyjnego ClickUp
Dobrze przygotowane CV opowiada Twoją historię, ale list motywacyjny pokazuje, dlaczego jest to ważne dla firmy. Szablon listu motywacyjnego ClickUp oferuje profesjonalną, łatwą do edycji strukturę, umożliwiającą połączenie Twoich unikalnych umiejętności z danym rolami.
Pomaga skupić się na tym, co naprawdę interesuje menedżerów ds. rekrutacji: dlaczego chcesz tę pracę, jak Twoje doświadczenie przekłada się na wyniki i co wyróżnia Cię spośród innych kandydatów.
🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:
- Zachowaj profesjonalizm dzięki gotowym nagłówkom, przestrzeni i sekcjom
- Zapisz wartościowe informacje (takie jak osiągnięcia w zakresie przywództwa lub wyniki, które osiągnąłeś) i dostosuj je do każdej firmy
- Skorzystaj z ClickUp Brain, aby stworzyć spersonalizowane wprowadzenia lub zakończenia dla konkretnych ról i branż
- Udostępnij swój projekt mentorowi, doradcy zawodowemu lub współpracownikowi bezpośrednio w dokumencie, aby uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym
📌 Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą, aby każda aplikacja była spersonalizowana i atrakcyjna, bez konieczności poświęcania wielu godzin na zmianę formatu.
Oto, co Julia Hatfield, dyrektor ds. darowizn rocznych na Uniwersytecie Ohio Wesleyan, miała do powiedzenia na temat swoich doświadczeń z ClickUp:
ClickUp pomaga nam dotrzymywać terminów (lub dostosowywać je w razie potrzeby) oraz nadążać za projektami, w których bierze udział wielu uczestników – bardzo podoba mi się możliwość śledzenia postępów w realizacji zadania w aplikacji oraz dodawania komentarzy i załączników do zadania.
ClickUp pomaga nam dotrzymywać terminów (lub dostosowywać je w razie potrzeby) oraz nadążać za projektami, w których bierze udział wielu uczestników – bardzo podoba mi się możliwość śledzenia postępów w realizacji zakończonych zadań w aplikacji oraz dodawania komentarzy i załączników do zakończonego zadania.
„CV” Poszukiwanie pracy z ClickUp
Ostatecznie szablony CV Notion spełniają swoje zadanie: pomagają stworzyć schludne, profesjonalnie wyglądające CV.
Ale na tym kończą się możliwości. Nie masz możliwości zarządzania aplikacjami, śledzenia opinii ani przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych.
ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, co potrzebne, zapewni Ci wsparcie w tym zakresie. Dzięki Dokumetom możesz w ciągu kilku minut tworzyć CV i listy motywacyjne, współpracować nad edycjami w czasie rzeczywistym i przechowywać wszystko w jednej uporządkowanej przestrzeni.
W połączeniu z ClickUp Brain otrzymujesz wsparcie oparte na AI, które pomaga dopracować punkty i dostosować CV do różnych rola. Może nawet generować spersonalizowane listy motywacyjne.
Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅