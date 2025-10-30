10 najlepszych zastosowań ChatGPT w nowoczesnych miejscach pracy

Dział HR nigdy nie miał tak wielu zadań do zrobienia — i tak mało czasu do zrobienia. W obliczu zamrożenia zatrudnienia, presji związanej z utrzymaniem pracowników i rosnących wymagań dotyczących przejrzystości, zespoły HR muszą osiągać większe efekty przy mniejszych nakładach.

Właśnie dlatego wiele osób zwróciło się ku sztucznej inteligencji — nie po to, aby zastąpić własną ocenę sytuacji, ale aby odzyskać czas. Według raportu firmy Gartner głównym sposobem wykorzystania sztucznej inteligencji przez zespoły HR jest obecnie automatyzacja zadań administracyjnych — powtarzalnych czynności, które niepostrzeżenie pochłaniają całe dnie.

ChatGPT, na przykład, może w ciągu kilku minut sporządzić opis stanowiska pracy, podsumować dane ankietowe lub przeprowadzić burzę mózgów na temat sesji szkoleniowych. Efektywne wykorzystanie tego narzędzia pomaga działom HR przenieść punkt ciężkości z administracji na strategię, z wypełniania dokumentów na kształtowanie kultury organizacyjnej.

Nie chodzi więc o to, czy AI ma zastosowanie w HR. Chodzi o to, jak odpowiedzialnie ją wykorzystać, aby osiągnąć wyniki.

W tym przewodniku dowiesz się:

Dlaczego zespoły HR wdrażają ChatGPT

Praktyczne przykłady zastosowań (z podpowiedziami, które można skopiować)

Na co należy zwrócić uwagę

Dowiedz się również, jak pójść o krok dalej dzięki ClickUp Brain, AI stworzonej z myślą o całym cyklu pracy HR.

Zacznijmy.

Dlaczego dział HR powinien korzystać z ChatGPT?

ChatGPT zapewnia działom HR przewagę w kluczowych obszarach: czasie cyklu, spójności i przejrzystości. Przekształca powolne, ręczne procesy w pierwsze wersje i uporządkowane podsumowania, skraca czas realizacji z dni do minut oraz standaryzuje język, jednocześnie angażując ludzi w proces.

Wpływ ten jest widoczny w codziennych cyklach pracy — rekrutacji, wdrażaniu nowych pracowników, przekazywaniu informacji zwrotnych i nie tylko 👇

UporządkowanieZespoły HR spędzają wiele godzin na pisaniu od podstaw opisów stanowisk, zasad i e-maili dotyczących zaangażowania. ChatGPT automatyzuje te powtarzalne zadania, pozwalając profesjonalistom skupić się na ludziach, a nie na sformułowaniach.

2. Zapewnia spójność komunikacji Od listów z ofertami pracy po wewnętrzne aktualizacje — AI gwarantuje, że każda wiadomość brzmi tak, jakby pochodziła od tej samej firmy, a nie od dziesięciu różnych osób. W przypadku rozwijających się zespołów, w których działa wielu interesariuszy, taka spójność buduje zaufanie i profesjonalizm.

3. Sprawia, że integracja staje się czymś naturalnym ChatGPT pomaga przeredagować opisy stanowisk i zasady w sposób neutralny pod względem płci i przystępny językowo, eliminując subtelne uprzedzenia, zanim dotrą one do kandydatów. Niemniej jednak ocena ludzka pozostaje niezbędna do zachowania niuansów i zgodności z przepisami.

4. Inspiruje pomysły, a nie tylko wynikiKiedy dział HR potrzebuje nowego programu szkoleniowego, formatu oceny wyników lub zmienionej polityki świadczeń, ChatGPT pomaga przełamać blokadę twórczą. Oferuje ustrukturyzowane punkty wyjścia, pozwalając zespołom skupić się na ocenie, a nie na tworzeniu szkiców.

5. Szybkie podejmowanie decyzji Potrzebujesz szybkiego podsumowania rozmów z odchodzącymi pracownikami lub wyważonej listy zalet i wad przed zmianą polityki? ChatGPT przetwarza informacje i ujawnia wzorce, zapewniając działowi HR szybszy i jaśniejszy wgląd w dane, co pozwala podejmować lepsze decyzje.

Nie są to marginalne przypadki użycia — to niewielkie zmiany, które pozwalają działom HR poświęcić więcej czasu na kształtowanie strategii, kultury i rozwoju zamiast zajmować się papierkową robotą.

To tylko punkty wyjścia. W następnej sekcji zagłębimy się w rzeczywiste przypadki użycia w HR, w tym kilka, których prawdopodobieństwo, że jeszcze nie rozważałeś, jest duże.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż prawie 92% firm ankietowanych przez McKinsey zgłosiło plany zwiększenia inwestycji w AI, tylko 1% liderów uważa swoje firmy za dojrzałe pod względem wdrażania tej technologii. W tym kontekście „dojrzałość” oznacza, że AI jest w pełni zintegrowana z cyklem pracy i przyczynia się do osiągania wyników biznesowych.

10 skutecznych zastosowań ChatGPT dla zespołów HR

Zobaczmy naprawdę przydatne przykłady zastosowań ChatGPT w HR, które mogą zmienić i zoptymalizować Twoją codzienną pracę oraz procesy HR.

Tak, zamieściliśmy podpowiedzi, które można bezpośrednio wstawić, wraz z sugerowanymi zrzutami ekranu dla każdej z nich.

Wiesz, jak wygląda sezon ocen: musisz napisać opinie dla ponad 10 pracowników, a Ty wpatrujesz się w pusty ekran i nie masz ani chwili do stracenia. Ogólne komentarze nie wystarczą, ale dostosowanie każdego z nich zajmuje godziny.

Oto, w jaki sposób ChatGPT może ułatwić Ci pracę jako asystent pisania. Wystarczy, że udostępnisz rolę, cele i kilka kluczowych działań, a narzędzie wygeneruje konkretne, spersonalizowane, wyważone i dostosowane tonem opinie pracowników.

📌 Przykład: Załóżmy, że oceniasz wyniki kierownika sprzedaży. Chcesz docenić jego cele dotyczące przychodów, kierowanie zespołem i komunikację. Zamiast pisać od podstaw, podaj ChatGPT następujące podpowiedź: „Napisz komentarz do oceny wyników pracy kierownika sprzedaży, który przekroczył cele przychodowe na drugi kwartał, był mentorem dla dwóch nowych członków zespołu i poprawił czas reakcji na potrzeby klientów. Komentarz powinien być profesjonalny, pełen uznania i dostosowany do roli”.

za pośrednictwem ChatGPT

Voilà, ChatGPT dostarcza tekst informacji zwrotnej, który wydaje się naprawdę spersonalizowany.

Możesz nawet wkleić dane pracowników, takie jak podsumowania celów lub samooceny, do ChatGPT i poprosić o podkreślenie mocnych stron, a następnie wygenerowanie komentarzy na tej podstawie.

2. Tworzenie spersonalizowanych planów wdrożeniowych na 30, 60 i 90 dni

Wdrażanie nowych pracowników często sprowadza się do podstawowej listy kontrolnej, obejmującej ustawienia urządzeń, formalności kadrowe, dostęp do Slacka i na tym kończy się cała procedura. Często nowi pracownicy muszą sami radzić sobie z nowymi zadaniami.

Jednak skuteczne wdrożenie nowych pracowników wymaga od samego początku odpowiedniej struktury, wyznaczenia kamieni milowych i jasności.

ChatGPT ratuje sytuację. Wystarczy podać tytuł role, kilka kluczowych obowiązków i oczekiwania przełożonego. Otrzymasz kompleksowy plan wdrożenia nowego pracownika na 30, 60 i 90 dni, który pomoże mu ustalić powodzenie.

📌 Przykład: Załóżmy, że właśnie zatrudniłeś specjalistę ds. marketingu zawartości. Chcesz, aby w pierwszym miesiącu obserwował, w drugim wnosił swój wkład, a w trzecim przejął własność. Powiedz ChatGPT – „Stwórz plan wdrożenia nowego specjalisty ds. marketingu treści na 30–60–90 dni. W ciągu pierwszych 30 dni powinien on zapoznać się z narzędziami i procesami. Po 60 dniach powinien wnieść swój wkład w kampanie. Po 90 dniach powinien samodzielnie zarządzać projektami związanymi z treścią. Niech plan będzie uporządkowany i przyjazny dla ludzi”.

za pośrednictwem ChatGPT

Narzędzie to wygeneruje etapowy plan wdrażania nowych pracowników, obejmujący:

Obszary zainteresowania w poszczególnych tygodniach

Zadania lub punkty kontrolne

Zaangażowanie kierownika + kolegi

Narzędzia do odkrycia

Możesz również tworzyć szablony dla różnych ról, takich jak sprzedaż, HRBP, programista, i ponownie je wykorzystywać po wprowadzeniu niewielkich zmian.

👀 Czy wiesz, że... Analiza przeprowadzona przez Bloomberg wykazała, że narzędzia rekrutacyjne oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, mogą czasami odzwierciedlać stronniczość podczas oceny CV. Dlatego wiodące zespoły HR łączą szybkość działania sztucznej inteligencji z nadzorem człowieka — wykorzystując narzędzia takie jak ChatGPT do pomocy w tworzeniu i selekcji CV, a nie do podejmowania decyzji.

3. Przekształcanie rozmów końcowych w praktyczne tematy

Rozmowy z osobami odchodzącymi z pracy są kopalnią szczerych opinii. Zawierają one dokładnie te informacje, których potrzebujesz, aby poprawić retencję pracowników, zwiększyć skuteczność przywództwa lub rozwiązać problemy związane z toksyczną dynamiką zespołu. Są one jednak przydatne tylko wtedy, gdy masz czas, aby usiąść, przeczytać je wszystkie i wyodrębnić z nich głębsze wzorce.

Dzięki ChatGPT możesz przekształcić rozproszone opinie z pytań z wywiadów końcowych w jasne tematy. Możesz wprowadzić do niego wiele odpowiedzi z wywiadów końcowych, takich jak teksty z formularzy, podsumowania rozmów indywidualnych, a nawet wiadomości ze Slacka, i poprosić go o:

Znajdź wspólne tematy

Określ główne powody odejść z pracy.

Podkreśl problemy związane z menedżerami w porównaniu z konfliktami wynikającymi z roli.

Zaproponuj wzorce dla różnych działów HR lub okresów zatrudnienia.

Może nawet sugerować, jak postępować w poszczególnych problemach, np. „Rozważ pominięcie szczebla hierarchii podczas spotkań” lub „Przejrzyj przedział wynagrodzeń dla roli X”.

Jest to pomocne podczas przygotowywania raportów dla kierownictwa lub planowania inicjatyw związanych z utrzymaniem pracowników.

📌 Przykład: Masz 5 notatek od pracowników, którzy odeszli w ostatnim kwartale. Niektórzy dodają wzmiankę o „braku rozwoju”, inni mówią o „mikrozarządzaniu”, a jeden zwraca uwagę na „brak informacji zwrotnej”. Wklej je do ChatGPT i poproś o podsumowanie głównych przyczyn. „Podsumuj poniższe 5 notatek z rozmów końcowych. Zidentyfikuj powtarzające się tematy, przyczyny odejść i zaproponuj elementy, które kierownictwo działu kadr może podjąć, aby rozwiązać te problemy”. (Następnie wklej anonimowe opinie poniżej podpowiedzi).

za pośrednictwem ChatGPT

Możesz również poprosić ChatGPT o rozróżnienie problemów osobistych od problemów systemowych. Na przykład:

za pośrednictwem ChatGPT

⚡ Archiwum szablonów: Free szablony i pytania do rozmów końcowych dla zespołów HR

4. Tworzenie projektów polityki sprzyjającej integracji społecznej, przy użyciu języka neutralnego pod względem płci i dostępnego dla wszystkich

Polityka HR często brzmi przestarzałe, skomplikowane lub nieumyślnie stronniczo, używając zwrotów takich jak:

„Przewodniczący” zamiast „przewodnicząca”

„On/ona” zamiast „oni”

Albo długie, skomplikowane akapity, które bardziej przypominają zastrzeżenia prawne niż wskazówki.

ChatGPT pomaga przepisać zasady firmy na jasny, inkluzywny i neutralny pod względem płci język. Możesz wprowadzić swoje istniejące zasady (np. zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego lub wytyczne POSH) i poprosić ChatGPT o:

Przepisz to w języku inkluzywnym, neutralnym pod względem płci.

Uprość ton, aby poprawić czytelność.

Rozbij długie zdania na przyjazne dla pracowników streszczenia.

Możesz nawet przetłumaczyć tekst na określony poziom czytania (np. klasa 8), aby zapewnić dostępność.

📌 Przykład: Załóżmy, że aktualizujesz politykę dotyczącą urlopu ojcowskiego, a nadal zawiera ona sformułowania typu „ojcowie mają prawo do...”. Wpisz następujące podpowiedź w ChatGPT: „Przepisz tę politykę dotyczącą urlopu rodzicielskiego, używając języka neutralnego pod względem płci i integracyjnego. Nadaj jej jasny, przyjazny ton, który będzie zrozumiały dla wszystkich pracowników”.(Wklej zawartość istniejącej polityki poniżej podpowiedzi. )

za pośrednictwem ChatGPT

5. Podsumowanie wyników długiej ankiety pracowniczej w postaci 5 najważniejszych wniosków

Liderzy HR spędzają tygodnie na tworzeniu ankiet dla pracowników i zbieraniu opinii na temat zaangażowania, DEI, skuteczności przywództwa i innych kwestii. Odpowiedzi szybko się gromadzą. Nagle masz przed sobą setki nieuporządkowanych komentarzy i nie masz czasu, aby je wszystkie przetworzyć.

ChatGPT zamienia chaos w jasność. Wklej otwarte odpowiedzi ankietowe, uporządkowane według tematu (np. „opinie menedżerów”) lub wszystkie razem, i poproś ChatGPT o:

Zidentyfikuj najczęściej powtarzające się tematy.

Podkreśl nastrój (pozytywny/neutralny/negatywny)

Podsumuj problemy w postaci jasnych punktów.

Zaproponuj kolejne kroki lub obszary działania.

Jeśli dodasz etykiety, możesz nawet wyodrębnić wzorce dla poszczególnych działów.

📌 Przykład: Załóżmy, że właśnie przeprowadziłeś coroczną ankietę dotyczącą zaangażowania pracowników, a pytanie otwarte brzmiało: „Co moglibyśmy zrobić, aby poprawić Twoje doświadczenia w pracy?” Otrzymałeś 145 odpowiedzi. Zamiast ręcznie grupować i podsumowywać odpowiedzi, wprowadź je do ChatGPT: „Podsumuj 145 odpowiedzi z ankiety, wybierając 5 najważniejszych tematów. Sklasyfikuj je według tonu (pozytywny, negatywny, neutralny) i zaproponuj 2 kolejne kroki, które dział HR może podjąć, aby rozwiązać najważniejsze problemy”. (Wklej surowe odpowiedzi poniżej podpowiedzi).

za pośrednictwem ChatGPT

A jeśli poprosisz, może nawet przekształcić je w podsumowanie w formie slajdów.

za pośrednictwem ChatGPT

📉 Czy ChatGPT zastąpi pracowników działu HR? 72% dyrektorów działów HR z listy Fortune 500 spodziewa się, że AI zastąpi pracowników w ciągu 3 lat, choć niekoniecznie uważają, że całkowicie zastąpi ona wszystkich specjalistów HR. Ta zmiana nie polega na zastąpieniu empatii automatyzacją, ale na ponownym zdefiniowaniu obszarów, w których ludzie wnoszą największą wartość dodaną. ChatGPT i podobne narzędzia zautomatyzują powtarzalne zadania, takie jak sporządzanie dokumentów, sortowanie danych i zarządzanie odpowiedziami. Najważniejsze pozostają rozmowy, które wymagają zaufania, rozsądku i troski. AI może przejąć niektóre funkcje HR, ale rola człowieka będzie ewoluować, a nie zanikać.

6. Burza mózgów na temat pomysłów na sesje L&D w oparciu o cele OKR firmy

Prawdopodobieństwo, że słyszałeś już od kierownictwa: „W tym kwartale potrzebujemy więcej szkoleń podnoszących kwalifikacje. ” Lub, co gorsza, „Czy możemy dostosować niektóre sesje szkoleniowe do celów OKR naszej firmy?”

Jednak podczas planowania kalendarza szkoleń i rozwoju pomysły nie zawsze przepływają łatwo. ChatGPT pomaga przekształcić cele OKR w możliwości szkoleniowe. Wystarczy wprowadzić kwartalne cele OKR firmy lub nawet uproszczone cele biznesowe. ChatGPT może wtedy:

Zaproponuj odpowiednie tematy związane z kształceniem i rozwojem, dostosowane do konkretnego przykładu OKR

Dostosuj sesje szkoleniowe do zespołu lub funkcji

Zaproponuj formaty (np. warsztaty, mikrolearning, uczenie się od innych).

Dodaj potencjalne tytuły sesji, wyniki, a nawet pomysły na przełamanie pierwszych lodów.

📌 Przykład: Załóżmy, że jednym z Twoich celów OKR jest „Poprawa współpracy między działami w celu przyspieszenia realizacji osi czasu dostaw”. Otwórz ChatGPT i wpisz następujące polecenie: „W tym kwartale cele OKR naszej firmy koncentrują się na poprawie współpracy międzyfunkcyjnej i odpowiedzialności zespołów. Zaproponuj 5 pomysłów na sesje L&D zgodne z tymi celami, w tym tytuły sesji, formaty i wyniki”.

za pośrednictwem ChatGPT

Po wybraniu pomysłu na sesję możesz pogłębić swoją wiedzę dzięki ChatGPT:

za pośrednictwem ChatGPT

👀 Czy wiesz, że... Ponad 88% organizacji martwi się o utrzymanie pracowników. Według respondentów ankiety zapewnienie możliwości nauki jest najważniejszą strategią utrzymania pracowników. Narzędzia AI, takie jak ChatGPT, mogą wzmocnić inicjatywy HR w zakresie szkoleń i rozwoju, sugerując spersonalizowane śledzenie nauki i tworząc realistyczne symulacje szkoleniowe.

7. Tworzenie szablonów wzajemnego uznania opartych na wartościach firmy

Uznanie podnosi morale, buduje kulturę zespołową i poprawia retencję pracowników. Jednak większość wyrazów uznania jest albo zbyt ogólna („Świetna robota!”), albo pochodzi wyłącznie od bezpośrednich przełożonych.

To, czego naprawdę potrzebujesz, to wzajemne wyrazy uznania, które odzwierciedlają sposób, w jaki ludzie prezentują się w pracy, a nie tylko to, co robią. A jeśli te wyrazy uznania są powiązane z wartościami Twojej firmy, to tym lepiej, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się one do zwiększenia satysfakcji pracowników w różnych zespołach.

ChatGPT pomaga członkom zespołu lepiej się wzajemnie doceniać. Możesz go używać do tworzenia szablonów wiadomości z podziękowaniami dla pracowników na podstawie:

Konkretne wartości firmy (np. „Obsesja na punkcie klienta”, „Skłonność do działania”, „Integracja”)

Działania lub wkład danej osoby

Ton (lekki, serdeczny lub formalny)

Format (post na Slacku, e-mail, komentarz w narzędziu HR)

Dzięki temu pracownicy mogą łatwiej pisać wiadomości bez nadmiernego zastanawiania się lub blokady twórczej.

📌 Przykład: Załóżmy, że jedną z Twoich wartości jest „ekstremalna własność”. Członek zespołu został po godzinach, aby naprawić błąd w produkcie przed prezentacją dla klienta. Chcesz, aby współpracownicy to docenili, ale nie są pewni, jak to ująć. Podaj ChatGPT wartość i sytuację. „Utwórz wiadomość w stylu Slacka z uznaniem dla kolegi z zespołu, który wykazał się „ekstremalną własnością”, zostając po godzinach, aby naprawić krytyczny błąd przed prezentacją dla klienta. Niech będzie to wiadomość przyjazna, autentyczna i wyraźnie powiązana z wartością”.

za pośrednictwem ChatGPT

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas gdy samodzielne narzędzie AI wymaga ręcznego wprowadzania kontekstu i przełączania się między aplikacjami, ClickUp Brain działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, eliminując potrzebę ręcznego przełączania. Automatycznie pobiera istotne szczegóły z zadań, celów i dokumentów firmowych, dzięki czemu komunikaty uznania są powiązane z rzeczywistą pracą i wartościami — zgodnie z kontekstem HR.

📮 ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania zadaniami i organizacji. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy rzeczy do zrobienia lub aplikacje e-mail. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja wspiera Twoją pocztę elektroniczną i inne cykle pracy, kalendarz, zadania i dokumentację. Po prostu zapytaj: „Jakie są moje priorytety na dziś?”. ClickUp Brain przeszuka Twoje miejsce pracy i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, w oparciu o pilność i ważność zadań. W ten sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w jednej, super aplikacji!

⚡ Archiwum szablonów: Free szablony planów zatrudnienia dla rekruterów

8. Tworzenie pytań behawioralnych dostosowanych do roli i kultury organizacyjnej

Rekrutacja to nie tylko kwestia umiejętności, ale także dopasowania do kultury organizacyjnej. Jednak większość menedżerów ma trudności z opracowaniem trafnych pytań dotyczących zachowań, a rzadko mają czas, aby dostosować je do każdej roli.

ChatGPT może generować strategiczne pytania do rozmowy kwalifikacyjnej, które są dostosowane zarówno do role, jak i kultury Twojej firmy, pomagając Ci ocenić cechy takie jak własność, zdolność adaptacji i komunikatywność. Wystarczy podać role, tytuł, kilka obowiązków oraz wartość Twojej firmy lub cechy kultury zespołu, a ChatGPT wygeneruje pytania behawioralne, które pozwolą zbadać:

Własność

Styl komunikacji

Zdolność adaptacji

Rozwiązywanie konfliktów

Dostosowanie wartości

Możesz nawet poprosić go o przypisanie do każdego pytania etykiety, którą ujawnia, co świetnie sprawdza się podczas szkolenia nowych osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne.

📌 Przykład: Zatrudniasz kierownika ds. obsługi klienta. Szukasz osoby, która cechuje się empatią, jasnością komunikacji i umiejętnością łagodzenia trudnych sytuacji. Wpisujesz w ChatGPT: „Wygeneruj 5 pytań behawioralnych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kierownika ds. obsługi klienta. Skoncentruj się na komunikacji, empatii, rozwiązywaniu konfliktów i dostosowaniu wartości do kultury zorientowanej na klienta”.

za pośrednictwem ChatGPT

Możesz również poprosić ChatGPT o formatowanie wyników w formie karty oceny rozmowy kwalifikacyjnej, na przykład:

za pośrednictwem ChatGPT

Możesz też generować dociekliwe pytania uzupełniające na podstawie każdej odpowiedzi. Dzięki temu Twoje rozmowy kwalifikacyjne osiągną światowy poziom przy minimalnym nakładzie pracy.

🏁 Lista kontrolna pytań behawioralnych dla specjalistów HR 1. Przygotowanie przed rozmową kwalifikacyjną Przyporządkuj każdą kompetencję do rzeczywistych zachowań, które chcesz odkryć.

Przejrzyj wartości i deklaracje kulturowe swojej firmy, aby znaleźć wspólne cechy.

Wybierz 1–2 krytyczne zdarzenia lub wyzwania typowe dla roli.

Przygotuj zestaw pytań behawioralnych dostosowanych do konkretnych rola i kultury organizacyjnej. 2. Podstawowe obszary pytań behawioralnych W zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji „Opowiedz mi o sytuacji, w której stanąłeś przed problemem bez jasnego rozwiązania. Jak do niego podszedłeś?” Współpraca i komunikacja „Opisz sytuację, w której musiałeś współpracować z osobą, której styl pracy bardzo różnił się od Twojego”

9. Dostarczanie menedżerom coachingu w czasie rzeczywistym i wskazówek sytuacyjnych

Nowi menedżerowie często otrzymują obowiązki, zanim otrzymają wskazówki. Kiedy pojawiają się trudne chwile, wielu z nich szuka w Internecie odpowiednich słów. ChatGPT może pełnić rolę trenera działającego w czasie rzeczywistym, pomagając im przygotować się do trudnych rozmów, dopracować ton wypowiedzi i sformułować przemyślane informacje zwrotne, aby mogli kierować zespołem w sposób jasny i pewny siebie.

Możesz go używać do:

Symuluj scenariusze rozmów 1:1 (np. „jak rozmawiać z defensywnym członkiem zespołu”).

Odgrywaj trudne rozmowy, takie jak ostrzeżenia dotyczące wyników, rozmowy o opóźnieniach w wypłatach lub zwolnieniach.

Przepisz notatki na język coachingowy

Zaproponuj tematy do rozmowy i dostosuj ton wypowiedzi.

Zapewnij ramy takie jak SBI (Sytuacja–Zachowanie–Wpływ) lub Radical Candor.

📌 Przykład: Nowy menedżer musi zająć się kwestią nieregularnej obecności jednego z członków zespołu osiągającego bardzo dobre wyniki. Chce brzmieć stanowczo, ale jednocześnie okazać wsparcie. Zamiast panikować lub wysyłać zimną wiadomość na Slacku, wpisują w ChatGPT: „Jak powiedzieć pracownikowi osiągającemu wysokie wyniki, że jego spóźnienia mają wpływ na rytm pracy zespołu, nie demotywując go?”

za pośrednictwem ChatGPT

10. Tworzenie ścieżek rozwoju kariery w oparciu o istniejące opisy role

Pracownicy często czują się zagubieni, gdy nie wiedzą, jak wygląda rozwój zawodowy, a większość organizacji nie ma jasno określonych map kariery. ChatGPT pomaga w ciągu kilku minut stworzyć jasne, ambitne i dostosowane do rozwoju umiejętności drabinki kariery oparte na rolach, co czyni go przydatnym narzędziem w planowaniu zasobów ludzkich.

Oto, co należy dostarczyć:

Obecny tytuł roli + zakres obowiązków

Jakieś znane tytuły wyższego szczebla (lub nawet „propozycje role wyższego szczebla”)

Opcjonalnie: umiejętności, których Twoja organizacja przykłada wagę (np. komunikacja, własność, krytyczne myślenie, analiza danych)

ChatGPT może następnie generować:

Logiczna ścieżka kariery (np. młodszy kierownik projektu → kierownik projektu → starszy kierownik projektu → kierownik produktu)

Umiejętności potrzebne na każdym poziomie

Certyfikaty lub wewnętrzne możliwości ich uzyskania

Sugestie dotyczące rodzajów projektów, które odpowiadają etapom rozwoju

Pomaga to również powiązać każdy krok ścieżki rozwoju z cenną umiejętnością, którą pracownicy mogą rozwinąć, budując długoterminową lojalność. Jednocześnie należy dostosować każdy krok do konkurencyjnych standardów wynagrodzeń, aby zatrzymać najlepszych pracowników i zapewnić przejrzystość wynagrodzeń.

📌 Przykład: Załóżmy, że masz pracownika działu obsługi klienta, który chce się rozwijać, ale nie jest pewien, czy powinien przejść do działu sprzedaży, zarządzania kontami czy operacyjnego. Podaj ChatGPT następujące podpowiedź: „Na podstawie roli specjalisty ds. sukcesu klienta zaproponuj 2–3 możliwe ścieżki kariery. Dla każdej ścieżki podaj tytuł stanowiska na kolejnym poziomie, kluczowe umiejętności, które należy rozwinąć, oraz zalecane projekty lub doświadczenia, które należy zdobyć na liście.

za pośrednictwem ChatGPT

Możesz to wykorzystać do szkolenia pracowników, do zapewnienia wsparcia menedżerom w rozmowach indywidualnych, a nawet do stworzenia pierwszej wewnętrznej struktury kariery.

👀 Czy wiesz, że? Według badania SHRM, najważniejsze priorytety pracowników przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju kariery to: Wynagrodzenie finansowe i rekompensaty

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i czas spędzany z rodziną

Możliwości rozwoju zawodowego i doskonalenia się

Ograniczenia korzystania z ChatGPT w HR

ChatGPT może osiągnąć wiele, ale nie zastąpi oceny HR, inteligencji emocjonalnej ani wiedzy specjalistycznej w zakresie zgodności z przepisami. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:

Brak kontekstu bez jasnych danych wejściowych: jeśli nie podasz szczegółowych informacji na temat role, dynamiki zespołu lub odpowiednich danych kadrowych, ChatGPT domyślnie wyświetli ogólne sugestie.

Nie jest to rozwiązanie wiarygodne pod względem prawnym: unikaj wykorzystywania projektów ChatGPT do tworzenia umów, polityk lub dokumentów wymagających zgodności z przepisami bez ich weryfikacji. Zawsze przed udostępnianiem zawartości na zewnątrz poproś zespół prawny o jej sprawdzenie.

Może odzwierciedlać ukryte uprzedzenia: ponieważ ChatGPT uczy się na podstawie danych historycznych, może czasami odtwarzać uprzedzenia związane z zatrudnianiem lub zadaniami związanymi z wydajnością. Używaj go do wsparcia decyzji, a nie do ich podejmowania.

Budzi to obawy dotyczące bezpieczeństwa danych: ponieważ ChatGPT działa na serwerach zewnętrznych, wprowadzanie poufnych informacji — takich jak skargi, dokumentacja medyczna lub szczegóły dotyczące wynagrodzenia — może stanowić zagrożenie dla prywatności, jeśli nie będzie się obchodzić z nimi ostrożnie.

Nie zastąpi inteligencji emocjonalnej: ChatGPT może pomóc w pisaniu z empatią, ale nie rozumie niuansów emocjonalnych. W delikatnych sprawach, takich jak zwolnienia lub plany poprawy wydajności, należy przede wszystkim polegać na ludzkiej ocenie sytuacji.

Pomyśl o ChatGPT jako o swoim partnerze do tworzenia szkiców, a nie o osobie podejmującej decyzje. Może ono przyspieszyć pracę, ale ostateczna decyzja zawsze powinna należeć do działu HR.

⚡ Bonus: Jeśli pracujesz w dziale HR i zastanawiasz się, jak właściwie zintegrować AI z cyklem pracy, od rekrutacji po zarządzanie wydajnością, te najwyżej oceniane kursy AI dla specjalistów HR pomogą Ci podnieść swoje kwalifikacje.

Alternatywy dla ChatGPT w HR

ChatGPT świetnie nadaje się do generowania szybkich pomysłów, ale dział HR potrzebuje czegoś więcej niż tylko chatbota. Jeśli chcesz naprawdę usprawnić procesy HR, przydzielać zadania, śledzić cykl pracy i współpracować między zespołami, ClickUp zapewni Ci odpowiednią platformę.

Jest to aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, wyposażona w oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy w dziale HR, które zapewnia wsparcie dla kluczowych funkcji HR, takich jak rekrutacja, wdrażanie nowych pracowników, ocena wyników i aktualizacje zasad w jednym miejscu. ClickUp rozumie pełny cykl życia Twojej pracy:

Zna role, na które prowadzisz rekrutację

Zapisane szablony onboardingowe

Nadchodzące cykle wydajności

Zasady i procedury zawarte w dokumentach

Terminy, właściciele i cykle pracy w całym zespole

Z łatwością zarządzaj procesami rekrutacji, wdrażania nowych pracowników i rozwoju pracowników dzięki ClickUp HR.

Teraz wyobraź sobie połączenie tego kontekstu pracy z potężną, wbudowaną AI. Dzięki ClickUp Brain zespoły HR zyskują wspomagającego je pilota opartego na AI, który upraszcza proces rekrutacji, wdrażania nowych pracowników, aktualizacji zasad i nie tylko.

ClickUp Brain chroni również poufne dane pracowników. Szanuje uprawnienia dotyczące obszaru roboczego, oferuje wsparcie SSO i oferuje szczegółowe ścieżki audytu — żadne dane nie są nigdy wykorzystywane do szkolenia modeli AI.

🧩 Oto, co użytkownik ClickUp napisał na G2: Absolutnie uwielbiam korzystać z ClickUp! Zarządzanie zgłoszeniami, dokumentami i wszystkimi powiązanymi informacjami nigdy nie było tak łatwe i płynne. Wszystko, czego potrzebuję, znajduje się w jednym miejscu, uporządkowane w sposób, który po prostu ma sens. Jedną z największych korzyści dla nas jest to, że każdy nowy pracownik, który dołącza z innych platform — zwłaszcza Jira — od razu zauważa, jak intuicyjny jest ClickUp. Krzywa uczenia się jest prawie nieistniejąca. Szybko zdają sobie sprawę, o ile łatwiejsze, szybsze i po prostu lepsze jest korzystanie z ClickUp w porównaniu ze starymi narzędziami. ClickUp naprawdę zmienił sposób, w jaki organizujemy i zarządzamy pracą. Jest lżejszy, inteligentniejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie wystarczająco wydajny, aby obsłużyć złożone cykle pracy. Dla nas to nie tylko narzędzie — to wzrost wydajności, z którego wszyscy naprawdę czerpią radość. Absolutnie uwielbiam korzystać z ClickUp! Zarządzanie zgłoszeniami, dokumentami i wszystkimi powiązanymi informacjami nigdy nie było tak łatwe i płynne. Wszystko, czego potrzebuję, znajduje się w jednym miejscu, uporządkowane w sposób, który po prostu ma sens. Jedną z największych korzyści dla nas jest to, że każdy nowy pracownik, który dołącza z innych platform — zwłaszcza Jira — od razu zauważa, jak intuicyjny jest ClickUp. Krzywa uczenia się jest prawie nieistniejąca. Szybko zdają sobie sprawę, o ile łatwiejsze, szybsze i po prostu lepsze jest korzystanie z ClickUp w porównaniu ze starymi narzędziami. ClickUp naprawdę zmienił sposób, w jaki organizujemy i zarządzamy pracą. Jest lżejszy, inteligentniejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie wystarczająco wydajny, aby obsłużyć złożone cykle pracy. Dla nas to nie tylko narzędzie — to wzrost wydajności, z którego wszyscy naprawdę czerpią radość.

Teraz przyjrzyjmy się, jakie wsparcie oferuje ClickUp Brain dla rzeczywistych scenariuszy HR.

Wiesz już, jak wyczerpujące i niekonsekwentne może być sprawdzanie kandydatów, zwłaszcza gdy różni menedżerowie ds. rekrutacji szukają różnych rzeczy. W szerszym procesie pozyskiwania talentów ta niekonsekwencja spowalnia pracę i grozi utratą odpowiedniego kandydata. ClickUp Brain, jako oprogramowanie do oceny rekrutacyjnej, pomaga przyspieszyć sprawdzanie kandydatów, wprowadzając AI do tego samego miejsca, w którym znajdują się już wymagania dotyczące stanowiska, notatki z rozmów kwalifikacyjnych i uwagi zespołu.

Możesz:

Wklej lub załącz CV kandydatów do pracy w ramach zadania.

Wykorzystaj AI, aby podsumować każdy z nich, wskazując kluczowe mocne strony, sygnały ostrzegawcze i oznaki dopasowania kulturo

Możesz nawet poprosić go o porównanie dwóch potencjalnych kandydatów na podstawie kryteriów priorytetowych dla danego stanowiska.

A ponieważ działa on w ramach Twojego obszaru roboczego ClickUp, rozumie proces rekrutacji, opinie Twojego zespołu, a nawet wartości Twojej firmy (jeśli zostały one udokumentowane w ClickUp Docs lub zadaniu ClickUp ).

Łatwo przechowuj dokumenty związane z zatrudnieniem i odejściem pracowników w odpowiednich folderach za pomocą ClickUp Docs.

Na przykład: Możesz zapytać Brain: „Podsumuj, czy ten kandydat nadaje się na rolę kierownika ds. marketingu wzrostu. Skoncentruj się na doświadczeniu w zakresie przywództwa i znajomości SaaS”.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby generować podsumowania kandydatów, które specjaliści HR mogą następnie przekazać odpowiedniemu zespołowi do oceny.

📮 ClickUp Insight: Jeden na pięciu pracowników twierdzi, że wiedza o tym, kiedy zostaną podjęte decyzje, pomogłaby im pracować szybciej. Jednak w pośpiechu pracowitego dnia komunikacja dotycząca osi czasu często się nie udaje. ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, działając jako Twój wspomagający pracę pilot oparty na sztucznej inteligencji. Automatycznie gromadzi aktualizacje z zadań, wątków i dokumentów, dostarczając codzienne podsumowania, informacje dotyczące decyzji i komentarze. Obyśmy nigdy nie musieli gonić za ludźmi (lub informacjami).

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli masz wiele rozmów kwalifikacyjnych jedna po drugiej lub po prostu wolisz mówić niż pisać, funkcja zamiany mowy na tekst w Brain Max jeszcze bardziej ułatwi Ci pracę. Po prostu wypowiedz swoje myśli, np. „Podsumuj CV tego kandydata i podkreśl jego doświadczenie w kierowaniu zespołem”, a Brain Max transkrybuje i uporządkuje je za Ciebie.

Przygotuj rozmowy kwalifikacyjne, zadając bardziej inteligentne pytania dostosowane do konkretnych ról.

AI zmienia sposób, w jaki firmy zatrudniają pracowników — od inteligentniejszych opisów stanowisk po automatyczną selekcję i nawiązywanie kontaktów.

🎥 W tym wideo dowiesz się, jak rekruterzy wykorzystują AI, aby zaoszczędzić czas, zmniejszyć stronniczość i szybciej zatrudniać odpowiednich pracowników.

ClickUp Brain pomaga generować pytania do rozmowy kwalifikacyjnej dotyczące zachowań i konkretnych ról w oparciu o opis stanowiska, wartości firmy i kryteria rekrutacyjne, bez konieczności opuszczania obszaru roboczego ClickUp.

Przykładowe podpowiedź: „Utwórz 5 pytań behawioralnych dla kierownika ds. marketingu, które pozwolą ocenić jego zdolności przywódcze, umiejętność współpracy międzyfunkcyjnej i inicjatywę”.

A ponieważ wszystko to znajduje się w ClickUp, możesz jako załącznik dołączać pytania do zadań związanych z rozmowami kwalifikacyjnymi, przypisywać je członkom panelu i śledzić opinie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji ClickUp AI Notetaker, która automatycznie dołącza do rozmów, nagrywa dźwięk lub wideo i przechowuje wszystko w prywatnych dokumentach ClickUp Docs. Po zakończeniu rozmowy generuje: Transkrypcja z możliwością wyszukiwania

Inteligentne podsumowanie spotkania

Kategoryzowane elementy działań

Lista prelegentów, kluczowe decyzje i kolejne kroki

Zautomatyzuj proces wdrażania nowych pracowników dzięki dostosowanym planom dla każdej roli.

Podczas gdy ChatGPT pomaga w tworzeniu planów wdrażania nowych pracowników, ClickUp Brain idzie o krok dalej, tworząc spersonalizowane plany na 30, 60 i 90 dni i włączając je bezpośrednio do praktycznych cykli pracy.

Możesz:

Wykorzystaj AI do generowania zawartości onboardingowej dostosowanej do poszczególnych etapów, w oparciu o rolę, cele zespołu i kulturę organizacyjną.

Natychmiast podziel ten plan na zadania, przypisz właścicieli, ustal terminy i dodaj zależności.

Zapisz to jako szablon wielokrotnego użytku dla przyszłych pracowników.

Przykładowe polecenie: „Stwórz plan wdrożeniowy na 30–60–90 dni dla nowego Success Manager, skupiający się na zaangażowaniu klientów, systemach wsparcia i komunikacji między zespołami”

Stwórz plan wdrożeniowy na 30, 60 i 90 dni za pomocą ClickUp Brain.

Ponadto, gdy AI wykona ciężką pracę, ClickUp Automations pomoże Ci podjąć odpowiednie działania. Na przykład:

Automatycznie przypisuj zadania powitalne do działu HR, IT i menedżerów ds. rekrutacji.

Planowanie spotkań i rozmowy z partnerami

Powiadamiaj interesariuszy, gdy każdy etap wdrażania nowych pracowników jest zakończony.

Śledź zakończone dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym.

Uprość cykl pracy i zautomatyzuj powtarzalne zadania administracyjne dzięki ClickUp Automatyzacji.

Wykorzystaj ClickUp Dokumenty i Wiki jako jedyne źródło informacji dla działu HR. ChatGPT może tworzyć projekty, ale ClickUp zapewnia, że wszystkie zasady, procesy i podręczniki są aktualne, dostępne i możliwe do wyszukiwania przez wszystkich członków zespołu.

Samoobsługa HR oparta na AI

Powtarzające się pytania pracowników, takie jak „ile dni urlopu mi pozostało” lub „gdzie jest najnowsza wersja naszej polityki dotyczącej pracy zdalnej”, mogą pochłaniać czas Twojego zespołu. ClickUp Brain + AI Agents zamieniają Twoje miejsce pracy w inteligentne centrum HR z samoobsługą dla pracowników.

Pracownicy mogą:

Zadawaj pytania w języku naturalnym.

Otrzymuj natychmiastowe, spersonalizowane odpowiedzi w oparciu o rolę lub dział.

Zapoznaj się z najnowszymi zasadami i świadczeniami pracowniczymi w swoim obszarze roboczym.

Otrzymuj sugestie dotyczące dalszych działań lub linki do połączonych zadań lub dokumentów.

W przeciwieństwie do prostych chatbotów, agenci ClickUp AI nie tylko odpowiadają na pytania, ale także zadania zrobione.

Załóżmy, że pracownik pyta: „Czy mogę przenieść niewykorzystany urlop na następny rok?” Agent AI może:

Pobierz najnowszy dokument dotyczący polityki

Utwórz zadanie, aby zarejestrować zapytanie dotyczące urlopu wypoczynkowego.

Powiadom dział HR, jeśli pytanie dotyczy przeglądu sprawy.

Dodaj komentarz z kontekstowymi wskazówkami od zespołu HR.

Przełącz swój cykl pracy na autopilota dzięki agentom ClickUp AI.

Agenti ClickUp AI

Karty AI przekształcają dane HR w podsumowania, raporty i analizy — od aktualizacji stanu zatrudnienia po cotygodniowe spotkania — dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na gromadzenie informacji, a więcej na podejmowanie działań.

Karty AI przekształcają dane HR w podsumowania, raporty i analizy — od aktualizacji stanu zatrudnienia po cotygodniowe spotkania — dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na gromadzenie informacji, a więcej na podejmowanie działań.

Usprawnianie informacji zwrotnych dotyczących oceny wyników

Ponieważ wszystkie zadania, od ustawiania celów i notatek 1:1 po aktualizacje projektów, są przechowywane w ClickUp, ClickUp Brain może generować informacje zwrotne dotyczące wydajności oparte na rzeczywistych działaniach.

Przykładowe podpowiedź: „Proszę o opinię na temat wyników Rhian w drugim kwartale w oparciu o jej rutynowe zadania i cele”

Zadania i cele Rhian na drugi kwartał:

Kierował wprowadzeniem letniej kampanii e-mailowej, która przyniosła o 12% więcej potencjalnych klientów niż w pierwszym kwartale.

Współpraca z zespołem projektowym w celu ulepszenia stron docelowych — z wynikiem wzrostu konwersji o 9%

Odpowiadałem za dwutygodniowe raportowanie wyników i przedstawianie wniosków kierownictwu

Oczekiwano, że będzie mentorem dla jednego młodszego członka zespołu i poprawi delegowanie zadań.

Cel: Poprawa zarządzania czasem i zmniejszenie liczby zmian w ostatniej chwili dotyczących zawartości o 30%

Te przykłady pokazują, jak narzędzia oparte na AI mogą sprawić, że Twoja praca będzie szybsza, mądrzejsza i bardziej strategiczna.

Nowe spojrzenie na wydajność HR dzięki ClickUp

Praca w dziale HR jest trudna. Musisz zajmować się jednocześnie rekrutacją, wdrażaniem nowych pracowników, przekazywaniem informacji zwrotnych i kulturą organizacyjną. Chociaż ChatGPT pomaga działać szybciej, nadal wymaga wielu informacji kontekstowych i kopiowania i wklejania. W tym miejscu ClickUp zmienia zasady gry.

Jest to cenne narzędzie, które rozumie sposób Twojej pracy. Od informacji zwrotnych opartych na sztucznej inteligencji po automatyzację wdrażania nowych pracowników i notatki głosowe, ClickUp AI płynnie integruje się z codziennymi zadaniami działu HR. Jeśli więc jesteś gotowy na mądrzejsze i płynniejsze działania w zakresie HR, czas wprowadzić ClickUp do swojego środowiska pracy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!