Darmowe szablony CRM Asana usprawniające zarządzanie relacjami z klientami

A gdybyś mógł przestać tracić klientów z powodu słabej obsługi posprzedażowej?

W przypadku większości firm problemem nie jest produkt, ale chaotyczny proces. Ważne rozmowy giną w fragmentarycznych arkuszach kalkulacyjnych i przepełnionych skrzynkach odbiorczych, a cenne relacje zanikają.

🧠 Ciekawostka: 70% sprzedawców uważa, że narzędzia CRM pomagają w zawieraniu większej liczby transakcji.

Właśnie w tym zakresie podejście CRM w połączeniu z elastycznym narzędziem, takim jak Asana, ma realne znaczenie. Chociaż Asana jest znana przede wszystkim z zarządzania projektami, jej szablony CRM umożliwiają zespołom tworzenie uporządkowanych cykli pracy, które skutecznie zarządzają interakcjami z klientami.

W tym blogu przedstawimy kilka popularnych szablonów Asana do zarządzania relacjami z klientami. A jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanego, kompleksowego rozwiązania, również mamy coś dla Ciebie.

Czym są szablony CRM Asana?

Szablony CRM Asana to gotowe układy projektów, które pomagają zespołom zarządzać relacjami z klientami bezpośrednio w Asanie. Szablony CRM organizują zadania, sceny i obowiązki w całym procesie sprzedaży, ułatwiając śledzenie potencjalnych klientów, rozmów i działań następczych bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Szablon może na przykład zawierać kolumny takie jak „Potencjalny klient”, „Skontaktowano się”, „Wysłano ofertę” i „Zamknięte”, z automatycznie przypisanymi właścicielami i terminami.

W przeciwieństwie do ogólnych list zadań do zrobienia, szablony CRM w Asanie koncentrują się na utrzymaniu uporządkowanej komunikacji z klientami i ograniczeniu wymiany informacji między zespołami. Sprawdzają się szczególnie dobrze w firmach, które obsługują wiele kont lub mają długie cykle sprzedaży.

Co sprawia, że szablon CRM Asana jest dobry?

Najlepszy szablon CRM Asana jest przejrzysty, elastyczny i stworzony z myślą o ograniczeniu pracy ręcznej. Powinien pomóc Twojemu zespołowi działać szybciej, nie pomijając ważnych szczegółów dotyczących klientów ani działań następczych. Oto kilka funkcji, które wspierają widoczność i działania w różnych zespołach:

Scentralizowane dane klientów : poszukaj szablonów, które przechowują wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, bez konieczności przeszukiwania wiadomości e-mail

Cykl pracy śledzenia potencjalnych klientów: Rozważ szablony Asana CRM, które śledzą każdego potencjalnego klienta od pierwszego kontaktu do konwersji za pomocą kolumn opartych na statusie

Automatyzacja zadań i przypomnienia o działaniach następczych: Skorzystaj z szablonu Asana CRM, który automatycznie przypisuje zadania na podstawie etapu procesu lub działania, a także otrzymuj powiadomienia o terminie wykonania zadania, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze

Oś czasu kontaktu: Uzyskaj szablony, które umożliwiają wyświetlenie pełnej historii wszystkich interakcji w kontekście każdej rozmowy

Pola niestandardowe dla CRM: Wybierz szablony Asana CRM z niestandardowymi polami, takimi jak wielkość transakcji, źródło potencjalnego klienta lub priorytet, aby szybciej filtrować i sortować

Narzędzia do współpracy: Wybierz szablon, który umożliwia oznaczanie członków zespołu, komentowanie aktualizacji oraz natychmiastowe powiadamianie działu sprzedaży lub marketingu

Wbudowane terminy: Wybierz szablony, które zapewniają odpowiedzialność poprzez dołączanie terminów do każdego zadania

Widok raportowania: Wybierz szablon Asana CRM, który monitoruje postępy w całym procesie za pomocą trybów Kanban, kalendarza lub listy

Format wielokrotnego użytku: Wybierz szablon, który pozwala zastosować tę samą strukturę do nowych klientów lub transakcji za pomocą jednego kliknięcia

6 szablonów CRM Asana Free

Odpowiednia struktura ma kluczowe znaczenie dla zarządzania relacjami z klientami i jednoczesnego realizowania transakcji. Szablony CRM w Asana pomagają organizować potencjalnych klientów, przypisywać zadania i usprawniać współpracę między działami bez typowego bałaganu.

1. Szablon wsparcia przedsprzedażowego Asana

Szablon Asana Pre-Sales Deal Support Template koncentruje się na wczesnych etapach transakcji, kiedy koordynacja często się załamuje. Został zaprojektowany, aby wspierać szybko zmieniające się cykle sprzedaży poprzez koordynację działań zespołów marketingu, produktu i sprzedaży.

Nie otrzymujesz tylko listy, ale połączony system, w którym każdy etap transakcji jest śledzony, z niestandardowymi polami i integracjami z narzędziami takimi jak Salesforce i Zoom.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przypisuj jasne obowiązki za pomocą zadań i terminów

Wyzwalacz tworzenia projektów poprzez integrację CRM i Salesforce

Angażuj interesariuszy na każdym etapie transakcji

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, które współpracują z wieloma działami i chcą ograniczyć liczbę przekazywanych zadań oraz zwiększyć widoczność całego procesu sprzedaży

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z narzędzi do śledzenia e-maili, aby monitorować, czy i kiedy potencjalni klienci otwierają Twoje wiadomości — dzięki temu będziesz mógł precyzyjnie zaplanować działania następcze, zamiast zgadywać.

2. Szablon lejka sprzedaży Asana

Szablon Asana Sales Pipeline jest idealny dla zespołów sprzedaży, które potrzebują usprawnionego, lekkiego systemu do śledzenia informacji o klientach, potencjalnych klientach i działań następczych w jednej scentralizowanej przestrzeni. Jego największą zaletą jest elastyczność.

W przeciwieństwie do tradycyjnych szablonów CRM, ten szablon integruje się płynnie z przepływem zadań, zamiast być od niego oddzielony. Możesz uwzględnić szczegóły, takie jak status potencjalnego klienta, wielkość szansy sprzedaży itp. , korzystając z niestandardowych pól, a także filtrować szanse sprzedaży według wielkości transakcji, właściciela lub sceny.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zautomatyzuj procesy, łącząc proces sprzedaży z regułami Asany, aby automatycznie aktualizować pola, przypisywać zadania itp.

Analizuj nowych potencjalnych klientów, zagrożone możliwości i nie tylko dzięki trybom listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu

Przechowuj notatki i zadania do wykonania w ramach każdego konta

🔑 Idealne dla: Przedstawicieli handlowych, którzy potrzebują wizualnych lejków sprzedażowych i zintegrowanych cykli pracy bez konieczności przełączania się między wieloma platformami.

3. Szablon śledzenia konta Asana

Szablon śledzenia kont Asana został zaprojektowany dla zespołów ds. sukcesu klienta, które potrzebują prostego sposobu zarządzania relacjami posprzedażowymi. Wykracza on poza śledzenie procesu sprzedaży, koncentrując się na obecnych klientach, rejestrowaniu punktów kontaktu, otwartych problemów i terminach odnowienia.

Sortuj konta według priorytetu, sceny lub oceny kondycji i filtruj wszystko w wielu widokach. Dodatkowo integracja z Salesforce, HubSpot i Zendesk pozwala na płynną synchronizację kluczowych aktualizacji, oszczędzając Twój czas.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przechowuj notatki dotyczące klientów i zadania do wykonania w jednym miejscu

Wizualizuj osie czasu i nadchodzące odnowienia

Współpracuj w czasie rzeczywistym z działami sprzedaży, wsparcia i operacyjnym

🔑 Idealne dla: Menedżerów ds. sukcesu klienta, którzy koncentrują się na utrzymaniu klientów, sprzedaży dodatkowych produktów i usług oraz utrzymaniu zaangażowania klientów poprzez ciągłą interakcję.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz listę „Bez kontaktu” dla potencjalnych klientów, którzy nie zareagowali po kilku próbach nawiązania kontaktu. Pomaga to utrzymać porządek w procesie sprzedaży i zapewnia zespołowi sprzedaży jasność co do tego, na czym należy skupić energię, bez nadmiernego obciążania raportów.

4. Szablon przekazania obsługi posprzedażowej Asana

Jak sama nazwa wskazuje, szablon przekazania obsługi posprzedażowej Asana koncentruje się na tym, co dzieje się po zamknięciu transakcji, zapewniając, że żadna część procesu wdrażania klienta nie zostanie pominięta.

Łączy bezpośrednio Salesforce, Zendesk i HubSpot z cyklami pracy zadań, umożliwiając zespołom natychmiastowe działanie, gdy transakcja zostanie oznaczona jako „zamknięta-wygrana”

Wszystko, od przypisywania zadań po wątki wiadomości, jest obsługiwane w jednym miejscu, zapewniając zarówno zespołom wewnętrznym, jak i klientom przejrzystość od pierwszego dnia.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Natychmiastowe uruchamianie zadań onboardingowych dzięki aktualizacjom CRM

Przypisz właścicieli i terminy dla każdego kroku w procesie przekazywania zadań

Rozdziel obowiązki między zespoły i zapewnij wszystkim spójność dzięki wbudowanej funkcji przesyłania wiadomości

🔑 Idealne dla: zespołów obsługujących klientów, zarządzających wdrażaniem po sprzedaży, implementacją i ustawieniami usług w różnych narzędziach i działach.

5. Szablon wdrożenia obsługi klienta Asana

Pozyskanie nowego klienta to ogromny sukces! Jednak niepewne lub powolne przekazanie klienta z działu sprzedaży do działu obsługi klienta może szybko zniweczyć dobre pierwsze wrażenie.

Szablon Asana Customer Implementation Template gwarantuje, że nowi klienci otrzymają natychmiastową, troskliwą obsługę, na jaką zasługują, bez konieczności podwajania wysiłków przez Twój zespół.

Ten szablon zapewnia płynne przejście, automatyzację cyklu pracy i jasne zdefiniowanie ról, dzięki czemu Twój zespół i klienci są doskonale zgrani od pierwszego dnia.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Bądź na bieżąco z procesem wdrażania klientów dzięki pulpitom do raportowania i polom niestandardowym

Określ jasną własność i ustaw konkretne terminy dla każdego etapu wdrożenia

Zachowaj spójność procesów, zapisując i ponownie wykorzystując niestandardowe cykle pracy przekazywania zadań

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, ds. powodzenia klientów i obsługi klienta, których zadaniem jest zapewnienie płynnego i wydajnego wdrażania i obsługi posprzedażowej w różnych narzędziach i działach.

6. Szablon rejestru połączeń Asana

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się próbować rozszyfrować notatki z rozmów telefonicznych napisane w pośpiechu na kartce papieru lub, co gorsza, całkowicie je zgubić? Szablon rejestru połączeń telefonicznych Asana jest odpowiedzią na Twoje problemy.

Ta wielokrotnego użytku struktura zapewnia spójność wszystkich rejestrowanych połączeń, znacznie zmniejszając nakład pracy wymagany przed każdą interakcją.

A co najlepsze? Utworzenie edytowalnego cyfrowego rejestru połączeń w narzędziu do zarządzania projektami, takim jak Asana, eliminuje ryzyko zgubienia lub błędnej interpretacji notatek, zapewniając natychmiastowy kontekst dotyczący celu połączenia, kolejnych kroków i szczegółowych informacji.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Wzmocnij relacje z klientami, przeglądając historie połączeń, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i przewidzieć przyszłe wymagania

Identyfikuj elementy wymagające natychmiastowego działania bezpośrednio z rozmów telefonicznych

Załącz odpowiednie dokumenty (takie jak Dokumenty Google lub Arkusze Google) bezpośrednio do notatek dotyczących połączeń

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, obsługi klienta, menedżerów kont i wszystkich osób potrzebujących ustrukturyzowanego, cyfrowego podejścia do rejestrowania, śledzenia i analizowania interakcji z klientami w celu usprawnienia praktyk CRM i uzyskania wglądu w wyniki zespołu.

Ograniczenia szablonów Asana CRM

Szablony Asana CRM pomagają organizować cykle pracy i poprawiać widoczność, ale nie zastępują w pełni kompleksowych systemów CRM. Należy pamiętać o pewnych ograniczeniach, zwłaszcza jeśli Twój zespół obsługuje duże ilości danych lub zaawansowane śledzenie sprzedaży.

Brak natywnej oceny potencjalnych klientów : Asana nie posiada wbudowanej funkcji oceny potencjalnych klientów, co wymaga ręcznego śledzenia wskaźników, takich jak poziom zaangażowania i potencjał transakcji, za pomocą niestandardowych pól. Takie podejście jest znacznie mniej wydajne w porównaniu z automatycznymi narzędziami do oceny dostępnymi w specjalistycznych : Asana nie posiada wbudowanej funkcji oceny potencjalnych klientów, co wymaga ręcznego śledzenia wskaźników, takich jak poziom zaangażowania i potencjał transakcji, za pomocą niestandardowych pól. Takie podejście jest znacznie mniej wydajne w porównaniu z automatycznymi narzędziami do oceny dostępnymi w specjalistycznych rozwiązaniach CRM

Ograniczone zarządzanie kontaktami : Asana nie jest przeznaczona do przechowywania dużych ilości danych kontaktowych. Możesz śledzić nazwy klientów i podstawowe informacje, ale nie ma uporządkowanej bazy danych kontaktów z historią, preferencjami lub wielokanałowymi dziennikami komunikacji

Brak wbudowanej integracji z pocztą e-mail : Asana nie oferuje natywnej synchronizacji poczty e-mail do wysyłania lub odbierania wiadomości w ramach platformy. Bez wtyczek będziesz musiał przełączać się między Asaną a narzędziami takimi jak Microsoft Outlook lub Gmail, aby zarządzać komunikacją

Raportowanie nie jest specyficzne dla CRM: pulpity raportowania w Asana są przeznaczone do ogólnego użytku. Nie oferują one analiz ukierunkowanych na sprzedaż, takich jak lejki konwersji, raporty prognoz lub śledzenie szybkości transakcji bez konieczności wprowadzania znacznych zmian niestandardowych

15 darmowych alternatyw dla szablonów CRM Asana

Oczywiście platformy takie jak Asana stanowią solidną podstawę, ale dla osób poszukujących jeszcze szerszego zestawu narzędzi zwiększających wydajność i bardziej zintegrowanych funkcji CRM lepszym rozwiązaniem są alternatywne rozwiązania, takie jak ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko.

Rozwiązanie CRM ClickUp przenosi całą działalność sprzedażową do jednego, konfigurowalnego obszaru roboczego, oferującego śledzenie procesu sprzedaży, komunikację, automatyzację, pulpity i dokumentację.

Dzięki wbudowanemu ClickUp Brain, gotowym agentom AI i ponad 50 widżetom pulpitu nawigacyjnego umożliwia śledzenie transakcji, analizowanie wyników i koordynację pracy zespołów bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe szablony w ClickUp:

1. Prosty szablon CRM ClickUp

Zarządzanie relacjami nie musi być skomplikowane. Szablon ClickUp Simple CRM skupia się na podstawowych elementach: danych kontaktowych, śledzeniu statusu i historii aktywności.

To usprawnione rozwiązanie, idealne dla freelancerów i małych zespołów, zapewnia porządek i łatwość zarządzania bez przytłaczania użytkowników niepotrzebnymi funkcjami.

Potencjalni klienci mogą być aktualizowani za pomocą cyklu pracy Kanban, filtrowani według statusu (nowy, skontaktowany, do kontynuacji, zamknięty) oraz śledzeni za pomocą list kontrolnych i etykiet. Pomimo swojej prostoty szablon zapewnia wizualizację postępów, terminy i integracje.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zbierz wszystkie niezbędne informacje kontaktowe w jednym widoku

Śledź potencjalnych klientów za pomocą prostego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”

Przechowuj notatki kontaktowe i osie czasu, aby zapewnić widoczność kontekstową

Ustawiaj przypomnienia i automatyzuj działania następcze

🔑 Idealne dla: zespołów, które potrzebują przyjaznego dla początkujących systemu CRM w środowisku zarządzania zadaniami, bez konieczności długiego czasu na ustawienia.

Oto, co Katrina Julia, twórczyni i dyrektor generalna FIT Life Creation, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit nawigacyjny, CRM + skalowanie, z jakim się spotkałem! Pomógł mi zaoszczędzić setki, a nawet tysiące godzin, ustalić priorytety i skupić się na rozwoju biznesu, generującego dziennie od 500 tysięcy do milionów dolarów. Przechodzimy teraz do śledzenia konwersji i wyników! Uwielbiam ClickUp!

2. Zaawansowany szablon CRM ClickUp

Zaawansowany szablon CRM ClickUp zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla każdego etapu współpracy z klientem, od pozyskiwania potencjalnych klientów po odnowienie umowy. Dzięki 22 niestandardowym statusom, etykietom priorytetów, integracji z pocztą e-mail i folderom zadań dla poszczególnych klientów, szablon ten zapewnia przejrzysty przegląd procesu sprzedaży.

Dzięki ocenie potencjalnych klientów, rejestrom kontaktów i cyklom pracy gotowym do automatyzacji ten szablon nie tylko przechowuje dane, ale przekształca je w codzienne działania.

Zespoły sprzedaży mogą segmentować potencjalnych klientów, przypisywać działania następcze, śledzić historię spotkań i generować osie czasu transakcji — wszystko z jednego scentralizowanego obszaru roboczego.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przechowuj szczegółowe dane klientów i zarządzaj nimi za pomocą niestandardowych pól, takich jak branża i stanowisko

Śledź transakcje według statusu w widokach Proces sprzedaży, Lista i Przypisania

Zautomatyzuj przypomnienia, e-maile i kolejne działania dzięki wbudowanym cyklom pracy

Przydzielaj zadania i monitoruj własność w całym procesie sprzedaży

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży i marketingu poszukujących ustrukturyzowanego, ale elastycznego systemu CRM, który będzie działał w ramach istniejącego systemu zarządzania zadaniami.

3. Szablon lejka sprzedaży ClickUp

Szablon ClickUp Sales Pipeline został zaprojektowany, aby pomóc zespołom w zarządzaniu każdym etapem cyklu sprzedaży w sposób przejrzysty i kontrolowany.

Dzięki 30 statusom, funkcji przeciągania i upuszczania oraz uporządkowanym widokom, takim jak Sales SOP i Box View, upraszcza śledzenie procesu sprzedaży, pozwalając zespołowi skupić się na realizacji transakcji.

Szablon wykorzystuje kombinację widoków listy, tablic Kanban i pulpitów do śledzenia generowania leadów, kwalifikacji, ofert i konwersji. Posiada również funkcję rejestrowania e-maili i wyzwalaczy automatyzacji, aby utrzymać tempo na każdym etapie lejka.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź transakcje od początku do końca dzięki statusom oznaczonym kolorami

Ustaw automatyczne zadania dotyczące działań następczych i przesłanych ofert

Oblicz potencjalne przychody i wskaźnik zamknięcia sprzedaży dzięki pulpitowi nawigacyjnemu

Zoptymalizuj osie czasu konwersji dzięki wbudowanej analizie procesu sprzedaży

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, które potrzebują elastycznego systemu zarządzania potokiem sprzedaży o wysokiej widoczności, z wbudowanymi narzędziami do zarządzania zadaniami i śledzenia potencjalnych klientów.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety prawie 88% liderów nadal polega na ręcznym sprawdzaniu, pulpitach lub spotkaniach, aby uzyskać aktualne informacje. Koszt? Stracony czas, przełączanie się między zadaniami i często nieaktualne informacje. Im więcej energii poświęcasz na śledzenie aktualizacji, tym mniej masz jej na podjęcie odpowiednich działań. Autopilot Agents od ClickUp, dostępny w listach i czatach, natychmiast wyświetla zmiany statusu i ważne wątki dyskusji. Nigdy więcej nie będziesz musiał prosić swojego zespołu o „szybkie aktualizacje”. 👀 💫 Rzeczywiste wyniki: Pigment poprawił efektywność komunikacji w zespole o 20% dzięki ClickUp — zapewniając lepsze połączenie i koordynację działań zespołów.

4. Szablon zarządzania procesem sprzedaży ClickUp

Szablon ClickUp Sales Pipeline Management Template przenosi organizację procesu sprzedaży o krok dalej dzięki wbudowanej logice procesowej i wskaźnikom KPI dla poszczególnych faz.

Zostały one opracowane tak, aby pomóc kierownikom ds. obsługi klientów (AE) i przedstawicielom ds. rozwoju biznesu (BDR) współpracować na różnych etapach transakcji bez utraty widoczności.

Dzięki 25 statusom, 18 polom niestandardowym, w tym Przychody firmy i Liczba pracowników, oraz wsparciu automatyzacji, zapewnia potężny system do śledzenia potencjalnych klientów od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.

Zawiera niestandardowe widoki dla poszczególnych przedstawicieli handlowych, raporty dotyczące wieku transakcji oraz wskaźniki wąskich gardeł. Powiadomienia i automatyzacja zapewniają spójność działań zespołów i zaangażowanie potencjalnych klientów na każdym kroku.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przypisuj możliwości do AE i BDR z pełnym kontekstem transakcji

Zadbaj o spójność działań zespołu dzięki wbudowanej automatyzacji i widokom współdzielonym

Śledź wyniki przedstawicieli handlowych dzięki indywidualnym wskaźnikom obciążenia pracą w widoku Box View

Twórz protokoły eskalacji i alerty o zamknięciu

🔑 Idealne dla: Średnich i dużych zespołów sprzedaży, które wymagają ustrukturyzowanego zarządzania procesem sprzedaży z jasno określonymi rolami i widocznością dla wszystkich członków zespołu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz niestandardowy model oceny potencjalnych klientów w oparciu o rzeczywiste dane zamknięcia, a nie tylko wypełnione formularze. Zachowania takie jak odwiedzanie stron z cennikiem lub udział w prezentacjach mogą mieć większą wagę niż ogólne działania, takie jak otwarcie wiadomości e-mail.

5. Szablon ClickUp Sales CRM

Szablon ClickUp Sales CRM pomaga zespołom sprzedaży zachować porządek, śledzić wyniki i zarządzać każdą rozmową z klientem. Obsługuje cały lejek sprzedaży, od pierwszego kontaktu do konwersji, dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i automatyzacji, które pozwalają zaoszczędzić czas.

Szablon zawiera narzędzia do śledzenia kont, notatek dotyczących klientów, przypisywania zadań i osi czasu transakcji — wszystko połączone w interaktywnym pulpicie

Dodatkowo otrzymujesz możliwość dostosowania procesu sprzedaży, planowania działań marketingowych i e-mailowych działań następczych bezpośrednio w ClickUp, co sprawia, że jest to prawdziwie kompleksowy obszar roboczy dla nowoczesnych operacji sprzedażowych.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zarządzaj rozmowami i transakcjami na niestandardowych etapach procesu

Monitoruj aktywność zespołu dzięki widokom tablicy, listy i podsumowania

Zintegruj z Slackiem, e-mailem i innymi narzędziami sprzedażowymi

Dostęp do historii transakcji i komunikacji z klientami w jednym miejscu

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, które potrzebują skalowalnego, łatwego w użyciu systemu CRM do zarządzania potencjalnymi klientami, śledzenia interakcji i usprawniania procesu podejmowania decyzji na podstawie analizy danych.

6. Szablon hubu klienta ClickUp

Szablon ClickUp Client Hub łączy w sobie lekkie zarządzanie projektami z funkcjonalnością CRM, zapewniając zespołom obsługującym klientów scentralizowaną platformę do śledzenia komunikacji, wyników i bieżących zadań.

Służy jako centralny hub dla wszystkich danych klientów, w tym notatek ze spotkań, historii kont, aktualizacji rozliczeń i kluczowych kontaktów.

Intuicyjna struktura zapewnia szybkie wyszukiwanie, łatwą dokumentację i płynną współpracę wewnętrzną. Ten szablon huba jest przydatny dla agencji, zespołów prawnych lub firm konsultingowych, które obsługują relacje o wysokiej wartości i wymagają przejrzystości w każdym punkcie kontaktu.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Organizuj projekty i komunikację z klientami w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym

Zautomatyzuj rutynowe aktualizacje, przekazywanie zadań i przypomnienia

Śledź wyniki pracy dzięki szczegółowym aktualizacjom statusu w całym cyklu życia klienta

Zachowaj widoczność współpracy między współpracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi

🔑 Idealne dla: agencji, konsultantów lub menedżerów ds. klientów, którzy potrzebują centralnego obszaru roboczego do zarządzania realizacją projektów i cyklami pracy związanymi z relacjami z klientami.

7. Szablon hub konta ClickUp

Szablon ClickUp Account Hub zapewnia kompleksowy przegląd strategicznych kont klientów oraz wsparcie w planowaniu kont, wykrywaniu możliwości i cyklach pracy związanych z odnawianiem.

Użytkownicy mogą przypisywać menedżerów kont, rejestrować poprzednie interakcje i tworzyć ścieżki dosprzedaży — wszystko to za pomocą konfigurowalnych pulpitów.

Dzięki siedmiu statusom, polom niestandardowym, takim jak Całkowita wartość umowy (TCV) i Nastroje klientów, oraz wbudowanym funkcjom automatyzacji szablon pomaga zespołom scentralizować dane dotyczące kont, monitorować punkty kontaktu i być na bieżąco z ważnymi działaniami następczymi.

Niezależnie od tego, czy śledzisz relacje na poziomie przedsiębiorstwa, czy klientów start-upów, ten szablon zapewnia porządek danych i możliwość pomiaru wydajności.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zarządzaj aktualizacjami statusu kont za pomocą prostych wizualnych scen

Organizuj kluczowe kamienie milowe, spotkania i terminy odnowienia

Dostosuj strategię obsługi kont do celów marketingowych i produktowych

Zautomatyzuj typowe aktualizacje i przypomnienia dzięki trzem inteligentnym cyklom pracy

🔑 Idealne dla: Menedżerów kont lub zespołów serwisowych, którzy potrzebują prostego systemu do śledzenia informacji o klientach, utrzymania widoczności i zarządzania codziennymi relacjami z klientami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj pulpit jako widok, aby śledzić cele, dostrzegać trendy i koordynować działania zespołu — wszystko w jednej, dostosowywalnej przestrzeni.

8. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania klientów

Szablon ClickUp Customer Onboarding Template pomaga zespołom tworzyć płynne, powtarzalne doświadczenia związane z wdrażaniem klientów bez chaosu wynikającego z rozproszonych kroków.

Umożliwia zespołom opracowywanie harmonogramów szkoleń, list kontrolnych powitalnych, instrukcji obsługi platformy oraz śledzenie postępów

Każde zadanie jest powiązane z jasnymi rezultatami, a integracja z narzędziami do obsługi poczty e-mail i wsparcia ułatwia płynną komunikację. Menedżerowie ds. wdrażania nowych pracowników mogą również monitorować czas poświęcony na każdego klienta, wskaźniki KPI powodzenia oraz opinie, które pomogą wprowadzić ulepszenia w przyszłości.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Stwórz mapę każdego kroku procesu dzięki dostosowanym osiom czasu wdrażania nowych pracowników

Gromadź dane klientów za pomocą formularzy rejestracyjnych i pól niestandardowych

Organizuj klientów w różne pakiety usług dzięki widokowi Według pakietu usług

Monitoruj satysfakcję i zaangażowanie klientów w czasie rzeczywistym za pomocą ankiet opinii

Śledź postępy wdrażania na sześciu szczegółowych scenach statusu

🔑 Idealne dla: Menedżerów ds. sukcesu klienta, zespołów ds. wdrażania nowych klientów oraz start-upów SaaS, które chcą zapewnić spersonalizowaną ścieżkę wdrażania i mierzyć zaangażowanie w każdym punkcie kontaktu.

9. Szablon zarządzania kontem ClickUp

Szablon Zarządzanie kontami ClickUp pomaga firmom zachować porządek podczas zarządzania wartościowymi klientami dzięki kompletnemu widokowi cyklu życia kont strategicznych.

Dzięki wbudowanym widokom, takim jak Konta priorytetowe, Zagrożone i Podręcznik sukcesu klienta, ten szablon pozwala scentralizować dane klientów i zapobiec utracie najważniejszych kont.

Każdy profil konta zawiera dzienniki spotkań, umowy, otwarte zadania i powiązane dokumenty. To centralne źródło informacji pomaga wzmocnić relacje i zwiększyć długoterminową wartość. Wbudowane pulpity pokazują wkład w przychody, ryzyko odnowienia i czynniki wpływające na satysfakcję.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź daty odnowienia, informacje kontaktowe i zaangażowanie dzięki niestandardowym polom, takim jak Zaangażowanie e-mailowe i Data zamknięcia

Wykorzystaj możliwości dodatkowej sprzedaży dzięki niestandardowym widokom punktacji

Koordynuj działania marketingowe i produktowe na podstawie informacji zwrotnych od klientów

Uzyskaj dostęp do kluczowych widoków, takich jak Ryzyko i Priorytetowe konta, aby szybko podejmować decyzje

🔑 Idealne dla: zespołów ds. powodzenia klientów, menedżerów ds. klientów i działów sprzedaży korporacyjnej, które muszą monitorować kondycję klientów, zapobiegać ich odejściom i zapewnić dostępność danych klientów dla całego zespołu.

10. ClickUp Kroki tworzenia szablonu lejka sprzedażowego

Planowanie skutecznego lejka sprzedażowego wymaga jasności i kierunku. Szablon ClickUp „Kroki tworzenia lejka sprzedażowego” prowadzi zespoły przez każdy etap lejka — od świadomości do utrzymania — mapując kluczowe działania, zawartość i komunikaty dla każdej sceny.

Każda sekcja jest podzielona na celów, które można śledzić i punktów kontrolnych konwersji. Szablon pomaga nawet zespołom sprzedaży i marketingu w bardziej efektywnej współpracy, zmniejszając rozbieżności i poprawiając jakość potencjalnych klientów dzięki bardziej ukierunkowanym i skutecznym strategiom pielęgnowania relacji.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj cały lejek sprzedaży za pomocą widoków listy, Gantta i tablicy

Przypisuj zadania związane z treścią, kontaktami i śledzeniem na każdym etapie

Połącz zadania, plany działań i zawartość kampanii

Popraw współpracę dzięki wbudowanym podzadaniom, priorytetom, komentarzom i automatyzacji

🔑 Idealne dla: Liderów sprzedaży, marketerów i założycieli firm, którzy opracowują skalowalne strategie sprzedaży i chcą śledzić potencjalnych klientów, wysiłki związane z treścią oraz wyniki konwersji w jednym systemie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Traktuj CRM jako jedyne źródło informacji, łącząc wszystkie kluczowe komunikaty, dokumenty i decyzje bezpośrednio z rekordami kontaktów. Dzięki temu cały zespół będzie działał zgodnie, a chaos związany z rozproszeniem informacji w wielu narzędziach zostanie wyeliminowany.

11. Szablon planu sprzedaży ClickUp

Szablon planu sprzedaży ClickUp pomaga zespołom zdefiniować jasne cele sprzedażowe, dostosować strategie i śledzić wyniki bez zbędnego bałaganu. W jednym uporządkowanym dokumencie przedstawia cele strategiczne, taktyki sprzedaży, planowanie terytorialne i cele kwartalne.

Ten gotowy do użycia szablon listy zapewnia uporządkowane widoki, takie jak Oś czasu, Gantt i Elementy planu sprzedaży, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, co należy zrobić dalej i jak to się ma do większych celów.

Szablon obsługuje również śledzenie wydajności i koordynację międzyfunkcyjną. Możesz tworzyć widoki dla różnych linii produktów, kanałów sprzedaży lub zespołów.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Analizuj postępy i udoskonalaj strategię za pomocą pulpitów nawigacyjnych, aby koordynować cele z działaniami marketingowymi i operacyjnymi

Śledź postępy każdej strategii CRM za pomocą widoków Gantta i kalendarza

Współpracuj z członkami zespołu, korzystając z podzadań i przypisywania zadań

Korzystaj z podsumowań projektów, aby monitorować wydajność i szybko reagować w razie potrzeby

🔑 Idealne dla: Kierowników sprzedaży, dyrektorów i kadry kierowniczej planujących uporządkowany rozwój, który dostosowuje zespoły, osie czasu i wyniki w ramach jednego obszaru roboczego CRM do współpracy.

12. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Analiza trendów wydajności i skuteczne przekazywanie informacji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia sprzedaży. Szablon raportu sprzedaży ClickUp zawiera gotowe układy do raportowania wyników sprzedaży dziennych, tygodniowych lub miesięcznych.

Wykresy, tabele i dynamiczne pola pomagają wizualizować postępy i wyróżniać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Niezależnie od tego, czy mierzysz współczynniki konwersji, śledzisz wyniki przedstawicieli handlowych, czy analizujesz trendy dotyczące wygranych/przegranych, ten szablon przekształca surowe dane w przekonujące, gotowe do wykorzystania przez kierownictwo podsumowania

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź regiony, osiągnięcia, kwartały i nie tylko, korzystając z niestandardowych pól, takich jak Kwartał sprzedaży i Region sprzedaży

Uzyskaj dostęp do wielu widoków, aby raportować według roku, miesiąca lub typu produktu/usługi

Wyróżnij kluczowe wskaźniki efektywności, takie jak wskaźnik skuteczności, szybkość realizacji potencjalnych transakcji i przychody

Popraw współpracę między działami dzięki uporządkowanym pulpitom i osiom czasu

🔑 Idealne dla: analityków sprzedaży, menedżerów i zespołów operacyjnych zajmujących się raportowaniem wyników i chcących tworzyć spójne, oparte na danych raporty sprzedaży dla różnych cykli i zespołów.

🔎 Czy wiesz, że... Odnotowano znaczny wzrost popularności mobilnych platform CRM, a firmy, które z nich korzystają, odnotowały 150% wzrost w realizacji celów sprzedażowych.

13. Szablon ClickUp Sales Tracker

Codzienne działania sprzedażowe wymagają stałego nadzoru, zwłaszcza w dynamicznych środowiskach. Szablon ClickUp Sales Tracker monitoruje dane sprzedażowe pod każdym kątem: pod kątem produktów, zespołów i w czasie.

Widoki takie jak Wielkość sprzedaży miesięcznej i Status sprzedaży według produktu ułatwiają kontrolowanie procesu sprzedaży, zapewniając jednocześnie przejrzystość, aktualność i atrakcyjny wygląd danych.

Szablon zawiera rejestry połączeń, etykiety statusu, notatki dotyczące transakcji i działania z oznaczeniem czasu, co zapewnia pełną identyfikowalność. Zespoły mogą dostosowywać pola do danych CRM, tworzyć alerty dotyczące działań następczych i wizualizować codzienne wskaźniki wydajności za pomocą wykresów lub widżetów.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź koszty jednostkowe, zwroty, wysyłkę i marże zysku dzięki niestandardowym polom, takim jak Koszty wysyłki i Cel zysku

Szybko identyfikuj rezygnacje i opóźnienia w procesach

Rejestruj i monitoruj codzienne działania sprzedażowe wraz z oznaczeniem czasu

Analizuj trendy i zamówienia klientów bez konieczności zmiany narzędzi

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży wewnętrznej, menedżerów SDR i zespołów poszukujących widoczności cyklu pracy, a jednocześnie chcących zarządzać wydajnością poszczególnych osób i zespołów, mierzyć wyniki i optymalizować wysiłki sprzedażowe dzięki śledzeniu opartemu na danych.

14. Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Każda rozmowa ma wartość — jeśli zostanie odpowiednio zarejestrowana. Szablon ClickUp Sales Calls Template pozwala przedstawicielom handlowym rejestrować wyniki rozmów, dołączać notatki dotyczące rozmów i ustawiać działania następcze. Niestandardowe pola dla kontaktów i dat rozmów sprawiają, że cały proces CRM jest przejrzysty, odpowiedzialny i łatwy do realizacji, dzięki czemu żadne leady nie zostaną utracone.

Połączenia można kategoryzować według celu (wstępne, demo, negocjacje) i połączyć z transakcjami lub kontaktami. Uporządkowanie tych danych oznacza lepszy coaching, mniej powtórzeń i szybsze przejście przez lejek

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj przegląd rozmów sprzedażowych i śledź postępy dzięki widokowi podsumowania

Śledź rozmowy sprzedażowe według statusu dzięki uporządkowanym procesom i rejestrom połączeń

Przechowuj dane kontaktowe, notatki z rozmów i harmonogramy działań następczych w jednym miejscu

Przypisuj działania następcze i zarządzaj wynikami za pomocą niestandardowych statusów

Zorganizuj swoje działania, korzystając z widoków zapewniających widoczność i dynamikę

🔑 Idealne dla: Przedstawicieli handlowych, zespołów ds. sprzedaży wychodzącej i trenerów analizujących dane rozmów, którzy chcą śledzić swoje wysiłki w zakresie kontaktów z klientami, organizować działania następcze i poprawiać wyniki każdej rozmowy z klientem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Budowanie trwałych relacji z klientami opiera się na usprawnionym cyklu CRM. Wykonaj poniższe niezbędne kroki, aby potencjalni klienci stali się lojalnymi zwolennikami: Identyfikacja potencjalnych klientów: Znajdź potencjalnych klientów, którzy pasują do Twojego idealnego profilu ✅

Kwalifikuj potencjalnych klientów: Określ, którzy potencjalni klienci są naprawdę gotowi i mają szansę na konwersję ✅

Pielęgnuj potencjalnych klientów: buduj relacje i dostarczaj wartość, aż będą gotowi do zakupu ✅

Zamykaj transakcje: poprowadź potencjalnych klientów przez ostatnie etapy do pomyślnej konwersji ✅

Zapewnij obsługę klienta: Oferuj wyjątkową obsługę posprzedażową, aby budować lojalność i poparcie klientów ✅

15. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Szablon procesu sprzedaży ClickUp organizuje każdy etap cyklu sprzedaży w jednym układzie opartym na zadaniach, który przedstawia proces sprzedaży krok po kroku — od kwalifikacji potencjalnego klienta do zamknięcia transakcji.

Organizuje działania w niestandardowe statusy i pola, a wizualne cykle pracy ułatwiają śledzenie wydajności i współpracę między różnymi rolami.

Każda scena jest wyposażona w listy kontrolne zadań, punkty zatwierdzania i linki do zasobów, aby ułatwić efektywne zarządzanie cyklem pracy. Pomaga to szybciej wdrożyć nowych przedstawicieli i dostosować doświadczonych pracowników do zmian strategicznych.

Automatyzacja dodatkowo usprawnia typowe zadania, takie jak działania następcze i aktualizacje statusu.

⭐ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel etapy sprzedaży na zadania z przypisaniem odpowiedzialności konkretnych osób

Korzystaj z widoków Gantt, Tablica i Kalendarz , aby śledzić osie czasu i działania następcze

Przechowuj informacje kontaktowe, adresy e-mail, oceny potencjalnych klientów i rejestry połączeń dzięki niestandardowym polom

Zidentyfikuj wąskie gardła w procesie sprzedaży i sprawdź postępy zadań na jednym pulpicie

🔑 Idealne dla: liderów sprzedaży, specjalistów ds. wsparcia sprzedaży oraz zespołów tworzących skalowalne cykle pracy w celu standaryzacji procesu sprzedaży i zapewnienia przejrzystości na każdym etapie transakcji, od wykrycia do zamknięcia.

Zoptymalizuj proces sprzedaży dzięki ClickUp

Jeśli zarządzasz wieloma narzędziami do CRM, aktualizacji projektów, raportowania i komunikacji z klientami, tracisz czas. Podczas gdy Asana oferuje szablony CRM, które stanowią dobry punkt wyjścia, ClickUp zapewnia jedną platformę do zarządzania każdym aspektem działalności sprzedażowej.

Niezależnie od tego, czy zaczynasz od zera, czy ulepszasz obecne ustawienia, ClickUp ułatwia zawieranie transakcji, utrzymywanie klientów i skalowanie przychodów.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, przypisuj potencjalnych klientów, śledź etapy transakcji i monitoruj wyniki za pomocą konfigurowalnych pulpitów. Dzięki temu każdy cykl pracy, każdy kontakt i każda sprzedaż znajdują się w jednym miejscu.

Zacznij korzystać za darmo już dziś i przekonaj się, jak ClickUp czyni cuda w zarządzaniu CRM!