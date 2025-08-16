15 najlepszych planerów wydajności dla osób osiągających cele w 2025 roku

Wydajność to nie tylko wykonywanie większej ilości zadań.

Wszystko sprowadza się do osiągania znaczących postępów w realizacji celów, które chcesz osiągnąć.

Niezależnie od tego, czy śledzisz codzienne zadania, budujesz trwałe nawyki, czy planujesz wielkie ambicje, odpowiedni planner może mieć ogromne znaczenie.

Dobrze zorganizowany planner wydajności porządkuje harmonogram, pomaga skutecznie ustalać priorytety i motywuje do działania.

Aby pomóc Ci zachować przewagę, zebraliśmy 15 najlepszych planerów wydajności — od cyfrowych potęg po klasyczne papierowe planery — dzięki czemu znajdziesz idealny produkt dostosowany do swojego cyklu pracy. Zacznijmy odkrywanie!

Najlepsze terminarze zwiększające wydajność: tabela porównawcza

Planer Najlepsze funkcje Najlepszy dla Ceny Plum Paper Planner Konfigurowalne układy, śledzenie posiłków i aktywności fizycznej, wydrukowane daty Użytkownicy, którzy chcą w pełni konfigurowalnego planera tygodniowego A5 od 47,95 USD Clever Fox Planner Mapowanie celów, śledzenie nawyków, tablica wizualizacji, strony motywacyjne Osoby zorientowane na osiąganie celów, takie jak przedsiębiorcy, studenci i profesjonaliści Niestandardowe ceny Full Focus Planner planowanie celów na 90 dni, integracja wellness, bloki harmonogramu Profesjonaliści potrzebujący uporządkowanego planowania codziennych zadań i śledzenia celów kwartalnych Niestandardowe ceny ClickUp ponad 15 konfigurowalnych widoków, ClickUp Brain oparty na sztucznej inteligencji, szablony do planowania codziennych zadań i śledzenia nawyków, współpraca w czasie rzeczywistym, zależności między zadaniami i automatyzacja Cyfrowe planowanie wydajności dla osób indywidualnych, zespołów i firm Dostępne są plany bezpłatne i płatne Planer Hobonichi Techo Kompaktowy format jednej strony na dzień, papier Tomoe River, motywujące cytaty Pisarze, twórcy i profesjonaliści, którzy potrzebują kompaktowego dziennika Niestandardowe ceny Planer dzienny Day Designer Codzienne strony z blokami czasowymi, podpowiedzi dotyczące ustalania priorytetów i sekcje wdzięczności Zapracowani profesjonaliści, którzy muszą godzić pracę, życie osobiste i projekty dodatkowe Niestandardowe ceny Passion Planner Passion Roadmap, kwartalne/roczne refleksje i śledzenie nawyków Użytkownicy skupiający się na długoterminowej wizji i rozwoju osobistym Niestandardowe ceny Tygodniowy planner Moleskine Widok tygodniowy z notatkami, wytrzymała okładka i ekologiczne materiały Minimalistom, którzy preferują ponadczasowy planer tygodniowy Niestandardowe ceny Blue Sky Planner Spiralny grzbiet, kalendarze referencyjne, obszerne sekcje na notatki Studenci, profesjonaliści i osoby dbające o budżet Niestandardowe ceny Panda Planner Projekt oparty na psychologii pozytywnej, podpowiedzi dotyczące wdzięczności, poranne/wieczorne podsumowania Osoby budujące nawyki w oparciu o naukowe podejście Niestandardowe ceny Erin Condren LifePlanner Wymienne okładki, kolorowe układy, naklejki i narzędzia do śledzenia nawyków Kreatywni planiści, którzy chcą mieć żywy, dostosowywalny terminarz Niestandardowe ceny Class Tracker Ultimate Student Planner Śledzenie egzaminów/projektów, uporządkowane układy akademickie i personalizacja szkolna Uczniowie gimnazjum, liceum i studenci Niestandardowe ceny Notatnik w kropki Leuchtturm1917 Strony w kratkę, wbudowany indeks, ponumerowane strony i elastyczność bullet journalingu Miłośnicy bullet journal, którzy chcą w pełni spersonalizowanego planera Niestandardowe ceny Miesięczny planner Muji Minimalistyczne przeglądy miesięczne, lekka konstrukcja i materiały przyjazne dla środowiska Studenci i profesjonaliści poszukujący prostego planera miesięcznego Niestandardowe ceny The Notebook Therapy Ręcznie wykonane okładki, strony do medytacji, układ w kropki/kratkę i ekologiczny papier Planerzy świadomi, poszukujący estetycznego i celowego planowania Niestandardowe ceny

Czego należy szukać w najlepszym planerze wydajności?

🔎 Czy wiesz, że... Właściciel małej firmy traci średnio 96 minut dziennie na nieproduktywne zadania. Kluczowy winowajca? Paraliż planowania — poświęcanie zbyt dużej ilości czasu na planowanie zadań zamiast na ich wykonywanie. 🕒

Rozwiązanie? Planer wydajności, który dostosowuje się do Twojego cyklu pracy i eliminuje zmęczenie związane z podejmowaniem decyzji.

Jednak większość planerów albo pomaga Ci kontrolować wszystko, albo staje się kolejną rzeczą, którą musisz zarządzać.

Oto jak wybrać najlepsze terminarze zwiększające wydajność:

Rodzaj planera: Planery papierowe pozwalają zwolnić tempo, zastanowić się i skupić uwagę. Planery cyfrowe automatyzują cykle pracy, płynnie synchronizują się między urządzeniami i pomagają zachować porządek — idealne dla osób wykonujących wiele zadań jednocześnie i zespołów rozproszonych

Układ: Wybierz strukturę, która najbardziej Ci odpowiada. Planery dzienne najlepiej sprawdzają się w przypadku list rzeczy do zrobienia, notatek ze spotkań i Wybierz strukturę, która najbardziej Ci odpowiada. Planery dzienne najlepiej sprawdzają się w przypadku list rzeczy do zrobienia, notatek ze spotkań i blokowania czasu . Planery tygodniowe oferują szerszy widok, często na jednej lub dwóch stronach, natomiast planery miesięczne zapewniają przejrzystość i możliwość planowania z wyprzedzeniem

Śledzenie celów: Zamień swoje plany w działania. Korzystaj z narzędzi do śledzenia nawyków, sprawdzania kamieni milowych i Zamień swoje plany w działania. Korzystaj z narzędzi do śledzenia nawyków, sprawdzania kamieni milowych i celów SMART , aby osiągać postępy w uporządkowany sposób. Myślisz długoterminowo? Wybierz planery z kwartalnym ustalaniem celów i rocznym planowaniem, aby zachować motywację

Zrównoważony rozwój: Ogranicz ilość odpadów, wybierając papier z recyklingu, wymienne strony wykonane z wysokiej jakości materiałów lub całkowicie cyfrowe rozwiązania. Ten przemyślany wybór sprzyja konsekwentnemu planowaniu i bardziej świadomemu stylowi życia

Płynna współpraca: Zapewnij doskonałą koordynację działań swojego zespołu. Cyfrowy planer z synchronizacją w czasie rzeczywistym, współdzielonymi Zapewnij doskonałą koordynację działań swojego zespołu. Cyfrowy planer z synchronizacją w czasie rzeczywistym, współdzielonymi kalendarzami online , delegowaniem zadań i zarządzaniem projektami usprawnia koordynację, niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje zdalnie, hybrydowo, czy w biurze

Trwałość: Planuj w dowolnym miejscu i czasie. Często podróżujesz? Wybierz kompaktowy, tradycyjny planner w spiralnej oprawie z solidną okładką. Wolisz rozwiązania oparte na chmurze? Wybierz Planuj w dowolnym miejscu i czasie. Często podróżujesz? Wybierz kompaktowy, tradycyjny planner w spiralnej oprawie z solidną okładką. Wolisz rozwiązania oparte na chmurze? Wybierz minimalistyczne plannery cyfrowe , aby mieć dostęp do codziennych list zadań i tygodniowych planów w podróży

💡 Porada dla profesjonalistów: Zastanawiasz się, jak uporządkować swój planner? Oto kilka wskazówek, których warto przestrzegać: 🗂️ Kategoryzuj zadania według priorytetów, aby zachować koncentrację

📅 Użyj układu tygodniowego planera, aby lepiej zarządzać czasem

✍️ Dodaj funkcję śledzenia nawyków, aby budować konsekwencję

🎯 Wyznacz jasne cele i podziel je na wykonalne kroki

🔄 Regularnie przeglądaj i dostosowuj swój planner, aby osiągnąć maksymalną wydajność

Najlepsze terminarze zwiększające wydajność, które warto sprawdzić

Odpowiedni planer to mapa drogowa, która pomoże Ci się skupić, zorganizować i osiągnąć sukces. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz uporządkowanego tygodniowego rozkładu, elastycznego planera, czy cyfrowego narzędzia, na tej liście znajdziesz coś dla siebie.

Oto najlepsze planery wydajności, które warto sprawdzić:

1. Plum Paper Planner (najlepszy planer tygodniowy z możliwością dostosowania)

Jeśli uniwersalne planery nie sprawdzają się w Twoim przypadku, Plum Paper Planner jest najlepszym rozwiązaniem, które można dostosować do własnych potrzeb. Jako jeden z najlepszych planerów wydajności, pozwala wybrać wygląd okładki, dodać dodatkowe sekcje na notatki i specjalistyczne strony do planowania.

Ten planner ma wiele opcji układu, w tym poziomy, pionowy i godzinowy. Pozwala zoptymalizować wykorzystanie każdej strony do ustalania celów, blokowania czasu lub tworzenia list rzeczy do zrobienia. Papier jest również znany ze swojej gładkiej tekstury i wytrzymałości, dzięki czemu pisanie na nim jest prawdziwą przyjemnością.

Najlepsze funkcje Plum Paper Planner

Dodaj sekcje do planowania posiłków, śledzenia aktywności fizycznej, arkuszy budżetowych i nie tylko

Wydrukuj urodziny, rocznice i kluczowe daty bezpośrednio w swoim planerze

Rozszerz funkcjonalność dzięki narzędziom do śledzenia nawyków, planerom wellness lub szablonom biznesowym

Spersonalizuj czas trwania terminarza, wybierając niestandardowy miesiąc rozpoczęcia i elastyczne opcje długości

Ograniczenia Plum Paper Planner

Projektowanie i wysyłka zajmują dużo czasu ze względu na personalizację

Jest droższy niż gotowe terminarze dostępne w sklepach

Ceny planera Plum Paper

Plannery A5 (5,8″ × 8,3″): Ceny od 47,95 USD

(7″× 9″) Plany: Ceny od 51,95 USD

(8,5″ × 11″) Plany: Ceny od 58,95 USD

Oceny i recenzje Plum Paper Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Plum Paper?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Wypróbowałam planner agendio i Plum Paper planner (PPP) i zdecydowanie wolę PPP. Jest bardzo elastyczny, a planowanie celów na każdy miesiąc jest tym, czego szukałam w plannerze.

Wypróbowałam planner agendio i Plum Paper planner (PPP) i zdecydowanie wolę PPP. Jest bardzo elastyczny, a planowanie celów na każdy miesiąc jest tym, czego szukałam w plannerze.

2. Clever Fox Planner (najlepszy dla osób zorientowanych na osiąganie celów)

Chcesz mieć wielkie marzenia i osiągnąć powodzenie? Clever Fox Planner to system skupiony na celach, który łączy wydajność, śledzenie nawyków i coaching nastawienia, aby pomóc Ci zachować motywację i zbudować lepsze nawyki.

Zaprojektowany dla przedsiębiorców, studentów i profesjonalistów, Clever Fox jest jednym z najlepszych planerów wydajności. Pomaga rozbić cele na mniejsze zadania, śledzić postępy i utrzymać codzienną koncentrację. Dzięki wbudowanej tablicy wizualizacji, stronom z przewodnikiem do refleksji i uporządkowanym sprawdzianom, Clever Fox wytycza jasną ścieżkę do długotrwałego powodzenia.

Najlepsze funkcje Clever Fox Planner

Zaplanuj swoje powodzenie dzięki uporządkowanemu planowaniu celów i śledzeniu kamieni milowych

Zmaksymalizuj wydajność dzięki listom priorytetów, narzędziom do śledzenia nawyków oraz tygodniowym/miesięcznym rozkładom

Bądź przygotowany w każdym miejscu dzięki naklejkom do planera, elastycznej opasce, uchwytowi na długopis i kieszeni na dodatkowe akcesoria

Zachowaj porządek w swoim planerze dzięki grubemu papierowi, który nie przecieka, oraz wytrzymałej twardej okładce

Ograniczenia Clever Fox Planner

Strony bez dat wymagają wpisania dat, co może nie odpowiadać osobom preferującym terminarze z datami

Brak integracji cyfrowej — wyłącznie papierowy planner

Ceny planera Clever Fox

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clever Fox Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Clever Fox?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Clever Fox to moja ulubiona marka planerów. Wydaje się, że mają planer na wszystko, a ja uwielbiam ich układy! Mają jeden z najlepszych planerów godzinowych, z jakich kiedykolwiek korzystałam.

Clever Fox to szczerze moja ulubiona marka planerów. Wydaje się, że mają planer na wszystko, a ja uwielbiam ich układy! Mają jeden z najlepszych planerów godzinowych, z jakich kiedykolwiek korzystałam.

3. Full Focus Planner (najlepiej zorganizowany planner dzienny)

Stworzony przez eksperta ds. wydajności, Michaela Hyatta, Full Focus Planner opiera się na zasadach wydajności, kładąc nacisk na wykonywanie najważniejszych zadań w pierwszej kolejności. Strony dzienne zawierają sekcje przeznaczone na trzy najważniejsze priorytety danego dnia, a także bloki harmonogramu i notatki.

Pomaga podzielić cele na kamienie milowe w ujęciu kwartalnym, miesięcznym i tygodniowym. Wielu profesjonalistów, którzy muszą godzić wymagające harmonogramy, polega na tym planerze, aby zachować porządek i dostosować zadania do nadrzędnych celów biznesowych lub osobistych.

Najlepsze funkcje Full Focus Planner

Podziel cele na mniejsze części — skup się na planowaniu 90-dniowym, aby osiągnąć maksymalny efekt

Zachowaj równowagę we wszystkich dziedzinach życia, obejmujących dziewięć kluczowych obszarów, od kariery po relacje

Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu, integrując cele związane z dobrym samopoczuciem, rozwojem osobistym i pracą

Zrób wrażenie — wykonane z najwyższej jakości materiałów i o eleganckim wyglądzie

Ograniczenia Full Focus Planner

Kładzie duży nacisk na ustawienie celów, co może nie odpowiadać osobom poszukującym lekkiego planera

Jest bardziej obszerny, więc mniej poręczny

Ceny planera Full Focus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Full Focus Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Full Focus Planner?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Uwielbiam listy. Bardzo podoba mi się podział zadań na poszczególne dni oraz sam dzień, a także to, że mam dużo miejsca na zapisanie zadań i zaznaczenie ich wykonania. Klucz na dole jest bardzo przydatny. Uwielbiam strony z celami. To naprawdę sprawia, że zastanawiam się, co chcę osiągnąć, jak mogę to osiągnąć/co mnie motywuje, co mogę zrobić, aby to uczcić, i mogę to śledzić za pomocą streaktrackera (oznaczając poszczególne dni) lub miernika, który wypełniam postępami w realizacji celu. Mogę również kategoryzować cele. Podoba mi się, że planner nie ma wstępnie wpisanych liczb. Nie jest to dla mnie przeszkodą w przypadku wszystkich plannerów, ale lubię mieć możliwość rozpoczęcia go w dowolnym momencie i maksymalnego wykorzystania jego możliwości.

Uwielbiam listy. Bardzo podoba mi się podział zadań na poszczególne dni oraz sam dzień, a także to, że jest dużo miejsca na zapisanie zadań i zaznaczenie ich wykonania. Klucz na dole jest bardzo przydatny. Uwielbiam strony z celami. To naprawdę sprawia, że zastanawiam się nad tym, co chcę osiągnąć, jak mogę to osiągnąć/co mnie motywuje, co mogę zrobić, aby to uczcić, a następnie śledzę postępy za pomocą streaktrackera (oznaczając poszczególne dni) lub miernika, który wypełniam postępami w realizacji celu. Mogę również kategoryzować cele. Podoba mi się, że planner nie ma wstępnie wpisanych liczb. Nie jest to dla mnie przeszkodą w przypadku wszystkich plannerów, ale lubię mieć możliwość rozpoczęcia go w dowolnym momencie i maksymalnego wykorzystania jego możliwości.

ClickUp Hack: Fakt? Twój mózg często się wyłącza. Jeśli nie możesz skupić się w pracy i potrzebujesz zresetować wydajność, oto kilka strategii popartych badaniami naukowymi: Wykonaj audyt czynników rozpraszających uwagę: Śledź czynniki zakłócające pracę przez jeden dzień, aby zidentyfikować (i wyeliminować) największe przeszkody w koncentracji

Stosuj zasadę 20-20-20 : co 20 minut spoglądaj na odległość 20 stóp (około 6 metrów) przez 20 sekund. Twoje oczy (i mózg) będą Ci wdzięczne

Praktykuj uważność: zaledwie 10 minut medytacji dziennie poprawia koncentrację i zmniejsza stres

Priorytetem jest dobry sen: Dobry sen = większa koncentracja i lepsze funkcje poznawcze

4. ClickUp (najlepszy cyfrowy planer wydajności)

Dziennik wdzięczności z dokumentami ClickUp

Papierowe terminarze świetnie nadają się do szybkich szkiców i notatek, ale nie sprawdzają się, gdy zmieniają się plany lub potrzebna jest współpraca w czasie rzeczywistym.

W tym miejscu wkracza ClickUp — aplikacja do pracy, która konsoliduje zadania, dokumentację, osobiste sprawy, a nawet miesięczne cele sprintu, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Chcesz mieć klasyczny planner? Przejdź do widoku kalendarza ClickUp, aby przeciągać i upuszczać zadania, oznaczyć je kolorami dla przejrzystości i zsynchronizować z Kalendarzem Google, aby uzyskać ujednolicony harmonogram. Potrzebujesz innego punktu widzenia? Użyj widoku listy, aby sortować, grupować lub filtrować zadania według priorytetu, terminu lub pól niestandardowych.

Użyj Notatnika ClickUp, aby zapisywać swoje pomysły

Masz genialny pomysł lub potrzebujesz szybkiego przypomnienia? Notatnik ClickUp to zawsze dostępny cyfrowy notatnik. Zapisuj myśli w dowolnym miejscu w aplikacji, a później przekształcaj je w zadania — koniec z rozrzuconymi karteczkami samoprzylepnymi i zgubionymi pomysłami.

Ale prawdziwą rewolucją jest ClickUp Brain. Ten hub oparty na sztucznej inteligencji łączy zadania, notatki i pomysły w scentralizowaną bazę wiedzy, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane, łatwe do wyszukania i natychmiast gotowe do działania.

Po co zaczynać od zera, skoro szablony ClickUp do zwiększania wydajności mogą wykonać ciężką pracę za Ciebie? Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, czy organizujesz codzienny cykl pracy, te rozwiązania sprawiają, że planowanie jest dziecinnie proste:

Szablon dziennego planera ClickUp: Ta uporządkowana przestrzeń pozwala zorganizować dzień za pomocą bloków czasowych, powtarzających się przypomnień i śledzenia nawyków. Jest idealna dla osób, które chcą mieć przejrzysty harmonogram i nie chcą zgadywać, co mają robić

Szablon osobistej wydajności: Zaplanuj swoje cele, kamienie milowe i zadania w zrównoważonym, długoterminowym formacie. Idealny do uniknięcia wypalenia zawodowego, jednocześnie pozostając skupionym na wynikach

Możesz również skorzystać z dynamicznych szablonów do śledzenia nawyków, aby zachować konsekwencję w wykonywaniu rutynowych czynności i bez wysiłku wyrobić sobie trwałe nawyki zwiększające wydajność. Pomogą Ci one również w śledzeniu postępów, identyfikowaniu wzorców i wprowadzaniu zmian w celu optymalizacji codziennego cyklu pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dziennik jest tak skuteczny, jak postępy, które pomaga mierzyć. ClickUp Goals przekształca Twoje ambitne cele w mierzalne kamienie milowe w czasie rzeczywistym, które płynnie synchronizują się z codziennymi zadaniami: 🧩 Podziel złożone plany na łatwe do zrealizowania, niewielkie cele

🤝 Połącz cele osobiste i zawodowe w jednym pulpicie

📊 Automatycznie śledź postępy, odhaczając zadania i osiągając kamienie milowe

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj z dokumentami ClickUp — twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty połączone bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu wszystko znajdziesz w jednym miejscu

Oznaczaj członków zespołu, ustaw uprawnienia i twórz pulpity projektów, aby zapewnić synergię między działami

Ustaw zależności zadań, aby wszystko przebiegało w odpowiedniej kolejności — bez pominiętych kroków

Przechowuj wszystkie dyskusje dotyczące projektów w jednym miejscu — koniec z przeszukiwaniem niekończących się wiadomości e-mail lub zagubionych wiadomości

Rejestruj godziny pracy, analizuj wydajność i identyfikuj wąskie gardła, aby zoptymalizować cykl pracy

Wyeliminuj powtarzalne zadania dzięki automatycznym sprawdzaniu, raportom i przypomnieniom

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni tak dużą liczbą funkcji

Dostosowanie zaawansowanej automatyzacji może wymagać pewnego nakładu nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

Przez całe życie korzystałem z papierowych planerów, ale ClickUp zmienił moje podejście do zarządzania zadaniami dzięki elastyczności wprowadzania zmian oraz możliwości porządkowania notatek i powiązania ich z poszczególnymi zadaniami. Wyszukiwanie informacji jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku metod analogowych. Korzystam z ClickUp samodzielnie, ale nadal czerpię korzyści z wielu funkcji tego narzędzia!

Przez całe życie korzystałem z papierowych planerów, ale ClickUp zmienił moje podejście do zarządzania zadaniami dzięki elastyczności wprowadzania zmian oraz możliwości porządkowania notatek i powiązania ich z poszczególnymi zadaniami. Wyszukiwanie informacji jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku metod analogowych. Korzystam z ClickUp samodzielnie, ale nadal czerpię korzyści z wielu funkcji tego narzędzia!

Nie masz ochoty na notatki? Po prostu powiedz o tym Brain MAX, Twojemu pulpitowemu asystentowi AI!👇🏼

5. Hobonichi Techo Planner (najlepszy do kompaktowego, kompleksowego sporządzania notatek)

Jeśli lubisz robić codzienne notatki, pisać dziennik lub szkicować, planner Hobonichi Techo jest niezbędny. Zaprojektowany z japońską precyzją, łączy w sobie funkcjonalność i kreatywność dzięki minimalistycznemu układowi i formatowi jednej strony na dzień.

Ultracienki papier Tomoe River doskonale nadaje się do pisania piórami wiecznym, a kompaktowy, przyjazny w podróży format ułatwia przenoszenie. Płaskie oprawienie i wytrzymała okładka zapewniają długą żywotność, dzięki czemu jest to ulubiony produkt profesjonalistów, pisarzy i osób kreatywnych.

Najlepsze funkcje terminarza Hobonichi Techo

Zapisuj pomysły dzięki kompaktowej, ale pojemnej konstrukcji, która pomieści notatki, szkice i plany

Zainspiruj się codziennymi motywującymi cytatami, od głębokich mądrości po lekki humor

Pisz z łatwością — płaska oprawa pozwala na otwieranie stron bez problemów

Spersonalizuj swój planner, dodając dodatkowe strony na listy książek, cele i refleksje

Ograniczenia planera Hobonichi Techo

Mniejsze siatki mogą być trudne dla osób piszących dużym pismem

Tłumaczenia niektórych japońskich stron mogą być ograniczone

Ceny planera Hobonichi Techo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje planera Hobonichi Techo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o planerze Hobonichi Techo?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Jest popularny, ponieważ jest wszechstronny. Znajduje się w nim wiele drobnych szczegółów, takich jak tajna linia, znaczniki godzin na stronach dziennych, mały symbol widelca oznaczający posiłki oraz pola wyboru na stronach dziennych. Na końcu znajduje się również kilka dodatkowych stron, takich jak „moje 100” lub „wywiad z samym sobą”, które można wypełnić dla zabawy.

Jest popularny, ponieważ jest wszechstronny. Znajduje się w nim wiele drobnych szczegółów, takich jak sekretna linia, oznaczenia godzin na stronach dziennych, mały symbol widelca oznaczający posiłki oraz pola wyboru na stronach dziennych. Na końcu znajduje się również kilka dodatkowych stron, takich jak „moje 100” lub „wywiad z samym sobą”, które można wypełnić dla zabawy.

6. Day Designer Daily Planner (najlepszy do uporządkowanych harmonogramów z blokami czasowymi)

Równoważysz sprawy osobiste, dodatkową pracę i pracę na pełen etat? System planowania codziennego pozwala mieć wszystko pod kontrolą, a właśnie to oferuje Day Designer.

Dzięki układowi jednej strony na dzień ten planner pozwala zaplanować harmonogram, ustalić priorytety trzech najważniejszych zadań oraz śledzić notatki lub refleksje. Ponadto eleganckie wzory okładek — kwiatowe, w paski i jednolite — dodają wyrafinowania Twojemu obszarowi roboczemu.

Najlepsze funkcje dziennego planera Day Designer

Wizualizuj swoje dni dzięki systemowi planowania dziennego, dostępnemu w dwóch rozmiarach i zakresach dat

Uprość podejmowanie decyzji dzięki wbudowanym podpowiedziom dotyczącym ustalania priorytetów i refleksji

Zmniejsz bałagan w głowie dzięki dedykowanej przestrzeni na wdzięczność, notatki i ustawienia celów

Zachowaj porządek przez cały rok dzięki wytrzymałej okładce, spiralnemu zapięciu i grubemu papierowi, który nie przecieka

Ograniczenia dziennego planera Day Designer

Grubszy ze względu na strony na każdy dzień roku

Wyższa cena w porównaniu z podstawowymi plannerami

Ceny dziennego planera Day Designer

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje dziennego planera Day Designer

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Day Designer Daily Planner?

Oto recenzja z serwisu Amazon:

Kupiłam ten planner na polecenie znajomego. Nie mogłam się zdecydować między twardą a miękką okładką. Bardzo się cieszę, że wybrałam miękką. Jest solidna i dobrze wykonana. Ten planner przerosnął moje oczekiwania. Bardzo podoba mi się układ planowania dnia i zakładki z miesiącami. Jest trochę gruby, ale warto, żeby nie martwić się, że okładka zniszczy się w ciągu pierwszych kilku miesięcy.

Kupiłam ten planner na polecenie znajomego. Nie mogłam się zdecydować między twardą a miękką okładką. Bardzo się cieszę, że wybrałam miękką. Jest solidna i dobrze wykonana. Ten planner przerosnął moje oczekiwania. Bardzo podoba mi się układ planowania dnia i zakładki z miesiącami. Jest trochę nieporęczny, ale warto, żeby nie martwić się, że okładka zniszczy się w ciągu pierwszych kilku miesięcy.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych stosuje spersonalizowane strategie zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co utrudnia skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje planowania i śledzenia czasu oparte na sztucznej inteligencji ClickUp pomogą Ci przekształcić domysły w decyzje oparte na danych. Sugerują nawet optymalne okna skupienia dla zadań. Stwórz niestandardowy system zarządzania czasem, który dostosuje się do Twojego stylu pracy!

7. Passion Planner (najlepszy planner życia oparty na wizji)

Passion Planner łączy refleksję, ustalanie celów i planowanie w jednym potężnym narzędziu. Funkcja „Passion Roadmap” pomaga podzielić długoterminowe cele na kamienie milowe w ujęciu kwartalnym, miesięcznym i tygodniowym, dzięki czemu zawsze wiesz, co jest następne.

Dostępny jest w formacie papierowym i cyfrowym, dzięki czemu można go dostosować do różnych cykli pracy. Marka promuje również silne poczucie wspólnoty poprzez zasoby, wydarzenia i inicjatywy mające na celu wywieranie wpływu, które pomagają zachować inspirację.

Najlepsze funkcje Passion Planner

Płynne przełączanie między formatem dziennym i tygodniowym w jednym terminarzu

Skorzystaj z ponad 40 dostosowywalnych szablonów do pracy, rozwoju osobistego lub kreatywnych projektów

Konsekwentnie śledź swoje nawyki — monitoruj rutynę, samopoczucie i dbanie o siebie dzięki wbudowanym funkcjom sprawdzania

Dostosuj długoterminowe cele dzięki stronom z przewodnikiem do refleksji kwartalnej i rocznej

Ograniczenia Passion Planner

Może wydawać się zbyt uporządkowany dla osób preferujących planowanie otwarte

Wymaga czasu, aby skonfigurować i dostosować do procesu ustalania celów

Ceny Passion Planner

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Passion Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Passion Planner?

Oto recenzja Trustpilot:

Korzystam z Passion Planner już od 4 lat. Próbowałam innych marek, ale zawsze wracłam do tej! Najbardziej podoba mi się materiał, z którego wykonano papier, układ tygodniowy i puste strony w kropki na końcu.

Korzystam z Passion Planner już od 4 lat. Próbowałam innych marek, ale zawsze wracłam do tej! Najbardziej podoba mi się materiał, z którego wykonano papier, układ tygodniowy i puste strony w kropki na końcu.

8. Tygodniowy planner Moleskine (najlepszy pod względem trwałości i ponadczasowego wzornictwa)

Moleskine to synonim wysokiej jakości notesów, a linia tygodniowych plannerów kontynuuje tę tradycję. Znane z charakterystycznych okładek i elastycznych zamknięć, te plannery są idealne dla minimalistów, którzy potrzebują niezawodnego przeglądu tygodnia.

Układ zazwyczaj obejmuje tydzień na lewej stronie i liniowaną stronę na notatki, szkice lub sesje burzy mózgów po prawej stronie. Takie podejście zapewnia wystarczająco dużo miejsca na planowanie lub zapisywanie pomysłów — idealne do planowania projektów, podsumowań spotkań lub swobodnego prowadzenia dziennika.

Najlepsze funkcje tygodniowego terminarza Moleskine

Dostosuj swoje plany, wydarzenia, przypomnienia i spotkania za pomocą dołączonych naklejek

Wybierz spośród wielu rozmiarów i opcji okładek, od klasycznych twardych okładek po elastyczne miękkie okładki

Postaw na zrównoważony wybór dzięki materiałom przyjaznym dla środowiska z certyfikatem FSC

Połącz papier i cyfrowy świat dzięki narzędziom Moleskine Smart i wielokrotnie nagradzanej aplikacji Flow

Ograniczenia tygodniowego planera Moleskine

Jakość papieru może nie być odpowiednia dla wszystkich rodzajów długopisów i może powodować niewielkie przebarwienia

Ograniczone funkcje ustalania celów lub śledzenia nawyków

Ceny tygodniowego planera Moleskine

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje tygodniowego terminarza Moleskine

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🔎 Wskazówka dla profesjonalistów: Zastanawiasz się , jak profesjonalnie wykorzystać AI do codziennych zadań? Dzięki ClickUp Brain możesz usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność bez wysiłku! Wykonuj codzienne zadania dzięki ClickUp Brain Oto, jak to działa: ⚡Nie przegap terminów dzięki podsumowaniom i raportom generowanym przez AI

✍️ Udoskonalaj zawartość, twórz szkice e-maili i generuj pomysły dzięki pomocy opartej na sztucznej inteligencji AI

📊 Synchronizuj zadania, harmonogramy i dokumentację bez wysiłku

🎙️ Przekształcaj myśli w działania dzięki natychmiastowej transkrypcji i notatkom opartym na sztucznej inteligencji AI

9. Blue Sky Planner (najlepszy niedrogi planner tygodniowy)

Potrzebujesz prostego, stylowego i niedrogiego terminarza? Terminarz Blue Sky Planner jest popularny wśród studentów, profesjonalistów i osób, które wyznaczają sobie cele i potrzebują praktycznego narzędzia do organizacji bez wysokiej ceny.

Sprzedawany w dużych sklepach rzemieślniczych i sklepach internetowych, oferuje różnorodne formaty miesięczne, tygodniowe i dzienne, dostosowane do różnych stylów planowania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz uporządkowanego terminarza, czy otwartego układu do kreatywnego planowania, Blue Sky sprawia, że organizacja staje się dziecinnie prosta.

Najlepsze funkcje Blue Sky Planner

Znajdź idealny dla siebie format spośród wielu dostępnych, dostosowanych do różnych potrzeb planowania

Przeglądaj strony bez wysiłku dzięki spiralnej oprawie i płaskiemu rozkładaniu

Dzięki wbudowanym kalendarzom i obszernym sekcjom na notatki nigdy nie przegapisz terminu

Uzyskaj wysoką jakość organizacji przy niskich kosztach — idealne rozwiązanie dla osób dbających o budżet

Ograniczenia Blue Sky Planner

Brakuje zaawansowanych narzędzi zwiększających wydajność, takich jak blokowanie czasu

Konfigurowalne, choć nie tak wysokiej jakości jak planery z wyższej półki

Ceny planera Blue Sky

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Blue Sky Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Blue Sky Planner?

Oto recenzja z serwisu Amazon:

Kupuję terminarze Bluesky już od dłuższego czasu — są najlepsze. Przestrzeń do pisania jest wystarczająca na zadania tygodniowe i miesięczne. Podoba mi się ich wygląd i trwałość, dzięki której wystarczają mi na cały rok. Ogólnie rzecz biorąc, świetny produkt!

Kupuję terminarze Bluesky już od dłuższego czasu — są najlepsze. Przestrzeń do pisania jest wystarczająca na zadania tygodniowe i miesięczne. Podoba mi się ich wygląd i trwałość, dzięki której wystarczają mi na cały rok. Ogólnie rzecz biorąc, świetny produkt!

💡 Porada dla profesjonalistów: Bycie zorganizowanym to świetna sprawa, ale bycie o krok przed innymi? To dopiero prawdziwa elastyczność. Porzuć papierowy bałagan i przejdź na cyfrowy planner, który pełni również funkcję oprogramowania do zarządzania zadaniami. Zapisuj, organizuj i realizuj swoje pomysły — wszystko w jednym miejscu — aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

10. The Panda Planner (najlepszy planner oparty na naukowych zasadach)

Panda Planner został zaprojektowany, aby przekształcić Twój umysł na sukces. Oparty na pozytywnej psychologii i neuronauce, wykracza poza zarządzanie czasem, pomagając budować lepsze nawyki, utrzymać motywację i zwiększyć poczucie szczęścia.

Promuje holistyczne podejście do wydajności, łącząc codzienną wdzięczność, ustalanie priorytetów i refleksję. Niezależnie od tego, czy wolisz planer tygodniowy, czy dzienny, Panda Planner gwarantuje, że każde zadanie przyczynia się do realizacji większej wizji dobrego samopoczucia i długotrwałego powodzenia.

Najlepsze funkcje Panda Planner

Opracuj skuteczne nawyki dzięki wbudowanym podpowiedziom dotyczącym wdzięczności i afirmacji

Bądź na bieżąco dzięki uporządkowanym porannym i wieczornym podsumowaniom

Skutecznie dziel cele na łatwe do wykonania zadania, aby uniknąć wypalenia

Z łatwością radź sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę, skupiając się na przejrzystej liście codziennych priorytetów

Ograniczenia Panda Planner

Układ może wydawać się powtarzalny, jeśli wolisz bardziej elastyczny format

Mniejsza przestrzeń dzienna nie nadaje się do długich list rzeczy do zrobienia

Ceny Panda Planner

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Panda Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o The Panda Planner?

Oto recenzja z serwisu Amazon:

Panda Planner jest idealny do śledzenia codziennych zadań, ustalania celów i zarządzania nawykami. Format bez dat pozwala na elastyczne użytkowanie, a układ ułatwia ustalanie priorytetów w pracy, domu i życiu osobistym. Śledzenie nawyków to świetna funkcja pozwalająca zachować konsekwencję, szczególnie w przypadku ADHD. Twarda okładka zapewnia trwałość, a rozmiar jest idealny do noszenia przy sobie.

Panda Planner jest idealny do śledzenia codziennych zadań, ustalania celów i zarządzania nawykami. Format bez dat pozwala na elastyczne użytkowanie, a układ ułatwia ustalanie priorytetów w pracy, domu i życiu osobistym. Śledzenie nawyków to świetna funkcja pozwalająca zachować konsekwencję, szczególnie w przypadku ADHD. Twarda okładka zapewnia trwałość, a rozmiar jest idealny do noszenia przy sobie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Tradycyjne terminarze obiecują porządek, ale dla uczniów (lub innych osób) z ADHD przynoszą więcej szkody niż pożytku. Sztywny układ i przytłaczająca ilość stron często powodują dodatkowy stres. Zamiast więc narzucać sobie system, który nie pasuje, naucz się budować rutynę z ADHD — dzięki elastycznym strategiom, które współpracują z Twoim mózgiem, a nie przeciwko niemu.

11. Erin Condren LifePlanner (najlepszy kolorowy i konfigurowalny planner)

Jeśli kochasz porządek, kreatywność i personalizację, Erin Condren LifePlanner zmieni Twoje życie. Znany z żywych wzorów, wysokiej jakości materiałów i nieograniczonych możliwości personalizacji, ten planner łączy funkcjonalność z osobistym stylem.

Oferuje układy tygodniowe, miesięczne i śledzenie nawyków, naklejki, kolorowe okładki i spersonalizowane sekcje. Ten planner jest idealny dla zapracowanych profesjonalistów i kreatywnych planistów, którzy chcą, aby ich agendy były tak wyjątkowe, jak ich harmonogramy.

Najlepsze funkcje Erin Condren LifePlanner

Dostosuj swój planner dzięki wymiennym okładkom, naklejkom i układom oznaczonym kolorami

Wybierz format — układ poziomy, pionowy lub godzinowy układ tygodniowy

Planuj mądrzej dzięki wbudowanym arkuszom do ustawiania celów, narzędziom do śledzenia nawyków i stronom na notatki

Ciesz się najwyższą jakością papieru, który zapewnia płynne pisanie i minimalne przebijanie atramentu

Ograniczenia Erin Condren LifePlanner

Droższe niż standardowe planery ze względu na wysokiej jakości materiały i możliwość personalizacji

Może wydawać się nieporęczny dla osób preferujących minimalistyczne terminarze

Ceny Erin Condren LifePlanner

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Erin Condren LifePlanner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Erin Condren LifePlanner?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Mam EC LifePlanner w pracy i jeden w domu, aby zminimalizować ilość rzeczy, które muszę nosić ze sobą. Używam kalendarza/plannera z kartonowymi kartami, aby zapisywać rzeczy, kiedy nie jestem w domu, a następnie robię notatki w odpowiednim EC Plannerze. Wypróbowałam wiele innych, ale wróciłam do Erin Condren. Uwielbiam ich plannery.

Mam EC LifePlanner w pracy i jeden w domu, aby zminimalizować ilość rzeczy, które muszę nosić ze sobą. Kiedy nie jestem w domu, zapisuję wszystko w kalendarzu/plannerze na kartach, a następnie przenoszę notatki do odpowiedniego EC Planner. Wypróbowałam wiele innych, ale wróciłam do Erin Condren. Uwielbiam ich planner.

12. Class Tracker Ultimate Student Planner (Najlepszy planner akademicki dla początkujących naukowców)

Żonglujesz zadaniami, egzaminami i zajęciami pozalekcyjnymi? Class Tracker Ultimate Student Planner został zaprojektowany, aby ułatwić życie studentom i uwolnić ich od stresu. Przejrzysty układ kursów, terminów i osobistych zobowiązań pozwala uporządkować wszystko w jednym miejscu.

Każda edycja jest dostosowana do różnych poziomów edukacji. Od gimnazjalistów potrzebujących śledzenia przedmiotów po studentów zarządzających elastycznymi harmonogramami — ten planner pomoże Ci zachować koncentrację, równowagę i wyprzedzać terminy.

Najlepsze funkcje Class Tracker Ultimate Student Planner

Zrównoważ naukę, zajęcia i dbanie o siebie dzięki stronom poświęconym egzaminom, projektom, zajęciom pozalekcyjnym i śledzeniu stanu zdrowia

Planuj ogólne cele na uporządkowanych stronach miesięcznych lub tygodniowych

Wybierz format — wersja studencka dostępna w wersji z datami i bez dat

Dodaj logo i kolory swojej szkoły, aby spersonalizować okładki planera

Ograniczenia aplikacji Class Tracker Ultimate Student Planner

Nie jest tak konfigurowalny dla celów nieakademickich

Ma ograniczoną różnorodność wzorów, co może nie spodobać się osobom poszukującym bardziej estetycznych opcji

Ceny Class Tracker Ultimate Student Planner

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Class Tracker Ultimate Student Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Class Tracker Ultimate Student Planner?

Oto recenzja z serwisu Amazon:

Ten planner jest idealny dla mnie, jako studenta pierwszego roku. Pomaga mi się zorganizować, a możliwość personalizacji sprawia, że jestem bardziej zmotywowany do wykonywania zadań. Jest trochę drogi, ale wart swojej ceny.

Ten planner jest idealny dla mnie, jako studentki pierwszego roku. Pomaga mi się zorganizować, a możliwość personalizacji sprawia, że jestem bardziej zmotywowana do wykonywania zadań. Jest trochę drogi, ale wart swojej ceny.

13. Notatnik w kropki Leuchtturm1917 (najlepszy planner w stylu bullet journal)

Chociaż nie jest to tradycyjny planner, notes Leuchtturm1917 Dotted Notebook to czyste płótno dla entuzjastów bullet journalingu. Strony w kropkowanej siatce pozwalają zaprojektować w pełni spersonalizowany planner — od rozkładówek dziennych lub tygodniowych po sekcje do śledzenia nawyków, dzienniki nastrojów i listy rzeczy do zrobienia.

Solidne oprawienie, indeks i ponumerowane strony ułatwiają organizację. Ponadto jego konstrukcja zapewnia łatwą nawigację, personalizację i długotrwałe użytkowanie. Niezależnie od tego, czy planujesz cele, czy śledzisz rutynowe czynności, ten notes zapewnia całkowitą swobodę twórczą.

Najlepsze funkcje notesu w kropki Leuchtturm1917

Dostosuj układ dzięki elastycznemu formatowi w kropki, w linie lub czystemu

Efektywnie kategoryzuj dzięki wbudowanej tabeli treści i numerowanym stronom

Szybki dostęp dzięki dwóm zakładkom i poręcznej kieszeni z tyłu

Śledź cele i nawyki dzięki gotowym stronom do śledzenia i szablonom bullet journal

Ograniczenia notesu w kropki Leuchtturm1917

Konfiguracja systemu planera wymaga czasu

Nie ma w nim wydrukowanego kalendarza ani gotowej struktury, co wymaga ręcznego ustawienia planów

Ceny notesów w kropki Leuchtturm1917

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje notesu w kropki Leuchtturm1917

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o notesie Leuchtturm1917 Dotted Notebook?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Uwielbiam mój. Jest bardzo dobrze wykonany. Występuje niewielkie przenoszenie atramentu, ale zazwyczaj piszę mokrym długopisem. Myślę, że jest absolutnie wart swojej ceny!

Uwielbiam mój. Jest bardzo dobrze wykonany. Występuje niewielkie przenikanie atramentu, ale zazwyczaj piszę mokrym długopisem. Myślę, że jest absolutnie wart swojej ceny!

14. Muji Monthly Planner (najlepszy planner do prostego przeglądu miesięcznego)

Muji znane jest z minimalistycznego designu i ekologicznego podejścia, a linia miesięcznych plannerów nie jest wyjątkiem. Wykonane z papieru pochodzącego z recyklingu lub odpowiedzialnych źródeł, eliminują bałagan, zapewniając jednocześnie wystarczającą przestrzeń na terminy, notatki i ważne daty.

Dzięki eleganckiemu, lekkiemu wzornictwu i dobrej jakości papieru planner Muji jest idealny dla profesjonalistów i studentów, którzy potrzebują uporządkowanego, ale elastycznego sposobu planowania miesięcy w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje miesięcznego planera Muji

Uprość planowanie dzięki przejrzystemu układowi, który nie rozprasza uwagi

Lekka, ultraprzenośna konstrukcja, która zmieści się w każdej torbie, pozwala na łatwe przenoszenie

Pisz płynnie na wysokiej jakości papierze, który zapobiega przebijaniu atramentu

Uzyskaj przejrzysty obraz miesiąca dzięki łatwemu do przeglądania kalendarzowi

Ograniczenia miesięcznego planera Muji

Brak dodatkowych funkcji — brak narzędzi do śledzenia nawyków, sekcji do ustawiania celów ani dodatków

Jego minimalistyczny wygląd może nie być inspirujący dla osób preferujących bardziej kreatywny układ

Ceny miesięcznego planera Muji

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje miesięcznego planera Muji

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o miesięcznym plannerze Muji?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Kiedyś miałam planner Muji, był to planner tygodniowy w układzie poziomym, bardzo mi się podobał. Okładka/zewnętrzna strona jest bardzo przyjemna w dotyku, układ jest prosty i przejrzysty, papier jest całkiem niezły (nie wiem jednak, czy nie przecieka). Patrząc na japońskie plannery, nikt nigdy nie sugeruje tego modelu. Dlaczego? Przecież cena jest naprawdę dobra.

Kiedyś miałam planner Muji, był to planner tygodniowy w układzie poziomym, bardzo mi się podobał. Okładka/zewnętrzna strona jest bardzo przyjemna w dotyku, układ jest prosty i przejrzysty, papier jest całkiem niezły (nie wiem jednak, czy nie przecieka). Patrząc na japońskie plannery, nikt nigdy nie sugeruje tych modeli. Dlaczego? Przecież cena jest naprawdę dobra.

15. The Notebook Therapy (Najlepszy planner pod względem estetyki i funkcjonalności)

Jeśli uważasz, że planowanie powinno być równie piękne, co funkcjonalne, The Notebook Therapy jest dla Ciebie. Zaprojektowane z myślą o świadomej wydajności, te plany łączą elegancję z funkcjonalnością, dzięki czemu bardziej przypominają pamiątkę niż typowy planer.

Od wzorów inspirowanych Koreą i Japonią po specjalistyczne tekstury papieru – każdy szczegół dodaje rzemieślniczej jakości. Ponadto The Notebook Therapy koncentruje się na materiałach ekologicznych, wykorzystując papier z recyklingu i atramenty sojowe, aby zapewnić zrównoważone planowanie.

Najlepsze funkcje Notebook Therapy

Podziwiaj eleganckie okładki inspirowane naturą, które mogą służyć jako dekoracja

Zastanów się nad swoim życiem dzięki stronom poświęconym wdzięczności, podpowiedziom do dziennika i rozwojowi osobistemu

Twórz elastyczne układy w formacie kropkowanym lub siatkowym

Ciesz się gładkim papierem wysokiej jakości, który zapobiega przebijaniu atramentu

Ograniczenia Notebook Therapy

Zamówienia międzynarodowe mogą podlegać cłom importowym

Zapłać wyższą cenę w porównaniu ze standardowymi planerami

Ceny Notebook Therapy

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notebook Therapy

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o The Notebook Therapy?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Wypróbowałam jeden z aksamitną okładką, wyglądał świetnie i był wygodny w trzymaniu/pisaniu. Kieszeń z tyłu i dwie zakładki w postaci wstążek są przydatne. Nie podobała mi się jednak grubość stron, jest bardzo gruby i ciężki w porównaniu z innymi notesami o podobnej liczbie stron. Lubię nosić dziennik w torbie, więc to było rozczarowujące – nie prowadzę dziennika artystycznego ani niczego, co wymagałoby grubszych stron.

Wypróbowałam jeden z aksamitną okładką, wyglądał świetnie i był wygodny w trzymaniu/pisaniu. Kieszonka z tyłu i dwie zakładki w postaci wstążek są przydatne. Nie podobała mi się jednak grubość stron, jest bardzo gruby i ciężki w porównaniu z innymi notesami o podobnej liczbie stron. Lubię nosić dziennik w torbie, więc to było rozczarowujące – nie prowadzę dziennika artystycznego ani niczego, co wymagałoby grubszych stron.

🧠 Ciekawostka: Pięknie zaprojektowany planner wydajności to coś więcej niż tylko narzędzie do organizacji — to przemyślany, stylowy prezent, który motywuje przez cały rok. Potrzebujesz więcej pomysłów? Zapoznaj się z naszym kompletnym przewodnikiem po prezentach świątecznych!

Wzmianki specjalne

: Cyfrowy planer wydajności, który łączy metodę timeboxingu z głęboką koncentracją na pracy. Synchronizuj zadania, kalendarze i priorytety bez wysiłku, aby świadomie planować swoje działania Sunsama: Cyfrowy planer wydajności, który łączy metodę timeboxingu z głęboką koncentracją na pracy. Synchronizuj zadania, kalendarze i priorytety bez wysiłku, aby świadomie planować swoje działania : Wydajność spotyka się z grą! Wykonuj zadania, zdobywaj nagrody i podnoś poziom swoich nawyków w systemie inspirowanym grami RPG Habitica: Wydajność spotyka się z grą! Wykonuj zadania, zdobywaj nagrody i podnoś poziom swoich nawyków w systemie inspirowanym grami RPG : Elegancka aplikacja z listą rzeczy do zrobienia oparta na sztucznej inteligencji. Ustal priorytety zadań, zautomatyzuj planowanie i zachowaj koncentrację dzięki inteligentnym przypomnieniom Todoist: Elegancka aplikacja z listą rzeczy do zrobienia oparta na sztucznej inteligencji. Ustal priorytety zadań, zautomatyzuj planowanie i zachowaj koncentrację dzięki inteligentnym przypomnieniom

Zwiększ swoją wydajność i ulepsz planowanie dzięki ClickUp

Prawdziwa wydajność to nie tylko planowanie — to stworzenie systemu, który dostosowuje się do Twojego cyklu pracy i pozwala Ci iść do przodu. Niezależnie od tego, czy planujesz codzienne zadania, ustalasz długoterminowe cele, czy żonglujesz wieloma projektami, uporządkowane podejście ma ogromne znaczenie.

W tym właśnie zakresie ClickUp nie ma sobie równych! Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, śledzenie nawyków i łatwą współpracę w jednej eleganckiej platformie. Uporządkuj swoje listy rzeczy do zrobienia, planuj projekty i koordynuj każdy szczegół (oraz członków zespołu) — bez dodatkowych narzędzi.

Chcesz porzucić zwykłe planowanie na rzecz łatwej wydajności? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!