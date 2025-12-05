Jak pisać podpowiedzi dla AI? Porady, szablony i przykłady

Czy kiedykolwiek poprosiłeś narzędzie AI o „napisanie posta na blogu”, a ono odpowiedziało czymś nijakim lub robotycznym?

To dlatego, że Twoja podpowiedź była zbyt niejasna.

Dobre podpowiedzi AI są jak dobre briefy — jasne, konkretne i zorientowane na cele. Złe podpowiedzi powodują tylko więcej pracy.

W miarę jak AI staje się częścią pisania, kodowania i strategii, pisanie podpowiedzi stało się niezbędną umiejętnością twórczą.

Ten przewodnik pokazuje, jak tworzyć podpowiedzi, które zapewniają inteligentniejsze, szybsze i bardziej użyteczne wyniki — wraz z przykładami i szablonami, które można od razu wypróbować.

Czym jest podpowiedź AI?

Podpowiedź AI to instrukcja, którą podajesz narzędziu AI, aby uzyskać odpowiedź. Jest to punkt wyjścia interakcji, a wydajność AI zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze napisana jest ta instrukcja.

Jeśli uczysz się pisać podpowiedzi dla AI, zacznij od tego: Twoja podpowiedź ustawia ton, strukturę i głębię wyników.

Jeśli Twoja podpowiedź jest niejasna, AI będzie zgadywać, a wyniki zazwyczaj będą nietrafione. Wyraźne granice rozwiązują ten problem.

✅ Dobre: „Zmień ten akapit na format ciekawostki, np.: „Czy wiesz, że…?” ❌ Złe: „Niech to będzie bardziej interesujące”.

👀 Czy wiesz, że... Analitycy rynkowi szacują, że rynek inżynierii poleceń wzrósł z około 0,85 mld dolarów w 2024 r. do około 1,13 mld dolarów w 2025 r., co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie około 32,7%. Wzrost ten wynika z rosnącego popytu na dostosowywanie sztucznej inteligencji, automatyzację i generowanie zawartości opartej na sztucznej inteligencji.

Dlaczego pisanie dobrych podpowiedzi dla AI ma znaczenie

Nauka tworzenia skutecznych podpowiedzi jest niezbędna do uzyskania wiarygodnych wyników z narzędzi AI.

Oto dlaczego ma to większe znaczenie, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę:

Zmniejsza niejasności w wynikach: AI działa najlepiej, gdy dokładnie rozumie, czego oczekujesz. Dobrze napisana podpowiedź eliminuje niejasne lub nie na temat wyniki, które trzeba przeglądać podczas procesu pisania. Dotyczy to zarówno tworzenia postów na blogu, jak i pisania podpowiedzi AI dla projektów wizualnych.

Poświęcasz mniej czasu na poprawki i ponowne uruchamianie: gdy podpowiedź jest niejasna, prawdopodobnie uzyskasz mierne wyniki, a następnie stracisz czas na poprawki. Skuteczna podpowiedź pozwala osiągnąć zamierzony cel już za pierwszym razem, zwłaszcza w przypadku bardziej złożonej zawartości generowanej przez AI.

Unikniesz halucynacyjnych lub nieistotnych zawartości: źle sformułowane podpowiedzi często prowadzą do niedokładnych faktów lub wypełniaczy tekstu. Im bardziej przemyślana jest Twoja podpowiedź, tym mniej generatywna AI musi „wypełniać luki” potencjalnie zmyślonymi informacjami.

Pomaga zachować spójność tonu i struktury: jeśli pracujesz nad wieloma dokumentami, briefami lub projektami, powtarzalny styl podpowiedzi pomaga zachować spójność głosu, formatu i głębi, co jest szczególnie przydatne podczas skalowania jeśli pracujesz nad wieloma dokumentami, briefami lub projektami, powtarzalny styl podpowiedzi pomaga zachować spójność głosu, formatu i głębi, co jest szczególnie przydatne podczas skalowania podpowiedzi pisania w różnych zespołach.

Rodzaje podpowiedzi AI (wraz z przykładami)

Przyjrzyjmy się głównym typom podpowiedzii AI, z którymi możesz się spotkać:

1. Podpowiedzi instruktażowe

Podpowiedzi instruktażowe pomagają modelowi AI wykonać konkretne zadanie lub wygenerować określony wynik. Te podpowiedzi dają AI bezpośrednie instrukcje, takie jak pisanie, podsumowywanie, tworzenie konspektu lub wyjaśnianie.

✅ Używaj podpowiedzi instruktażowej, gdy chcesz, aby AI osiągnęła określony cel.

📌 Przykład: Napisz 500-słowowy wpis na blogu dla firmy FinTech, przedstawiający jej nową aplikację do zarządzania finansami osobistymi o nazwie „BudgetBuddy”. Wyjaśnij, w jaki sposób aplikacja łączy się z kontami bankowymi, kategoryzuje wydatki, wysyła przypomnienia o oszczędzaniu i pomaga użytkownikom ustawiać miesięczne cele. Użyj przyjaznego tonu, który będzie łatwy do zrozumienia dla początkujących użytkowników.

Twórz wnikliwe i przyjazne dla SEO blogi w ciągu kilku minut dzięki ClickUp Brain.

2. Podpowiedzi informacyjne

Podpowiedzi informacyjne pomagają uzyskać konkretne fakty, definicje lub podsumowania z bazy wiedzy AI. Używaj ich, aby się czegoś nauczyć lub uzyskać jasne wyjaśnienie bez zbędnych dodatków.

✅ Używaj podpowiedzi informacyjnych, gdy potrzebujesz faktów.

📌 Przykład: Jakie są główne różnice między architekturą monolityczną a architekturą mikrousługową w tworzeniu oprogramowania? Wyjaśnij zalety i wady każdej z nich, podaj typowe przypadki użycia i postaraj się, aby wyjaśnienie nie było zbyt techniczne, tak aby zrozumiał je menedżer produktu bez doświadczenia w programowaniu.

3. Kreatywne podpowiedzi

Kreatywne podpowiedzi opierają się na wyobraźni. Są one zaprojektowane tak, aby pomóc sztucznej inteligencji w generowaniu oryginalnej zawartości, takiej jak opowiadania, wiersze, teksty piosenek, a nawet spekulatywne wizualizacje, przy użyciu generatora sztuki AI. Pamiętaj, aby podczas pisania podpowiedzi dla sztucznej inteligencji dać jej wystarczająco dużo swobody, aby mogła wyrażać się i wykazać się kreatywnością.

✅ Używaj kreatywnych podpowiedzi, gdy potrzebujesz świeżych, pomysłowych lub artystycznych pomysłów.

📌 Przykład: Napisz krótką opowieść osadzoną w przyszłości, w której ludzie komunikują się z drzewami poprzez dotyk. Głównym bohaterem jest urbanista, który odkrywa, że wielowiekowy dąb przechowuje wspomnienia o ziemi sprzed urbanizacji. Ton opowieści powinien być refleksyjny, nieco melancholijny, a zakończenie powinno zawierać podpowiedź, która skłoni urbanistę do ponownego przemyślenia swojego kolejnego projektu.

4. Podpowiedzi analityczne

Podpowiedzi analityczne wymagają od AI przeanalizowania problemu, zidentyfikowania wzorców lub wyciągnięcia wniosków. Podpowiedzi te wymagają od modelu AI krytycznego myślenia, a nie tylko wyszukiwania danych. Są one często wykorzystywane w badaniach, strategii lub prognozach.

✅ Używaj podpowiedzi analitycznych, gdy potrzebujesz przemyślanych analiz lub wniosków opartych na wielu zmiennych.

📌 Przykład: Przeanalizuj, dlaczego popularność hulajnóg elektrycznych spada w obszarach miejskich pomimo wysokiego poziomu początkowej adopcji. Przedstaw uporządkowaną analizę zawierającą co najmniej trzy główne przyczyny i zaproponuj dwa sposoby, w jakie firmy mogą zareagować na tę sytuację.

Poproś ClickUp Brain o dane i trendy branżowe do badań i raportów.

5. Podpowiedzi wyjaśniające

Podpowiedzi wyjaśniające pomagają pogłębić konkretną część poprzedniej odpowiedzi lub pomysłu. Możesz poprosić AI o lepsze wyjaśnienie lub dalsze rozłożenie danego zagadnienia, zwłaszcza podczas pisania lub korzystania ze złożonych narzędzi AI.

✅ Używaj podpowiedzi wyjaśniających, gdy coś jest niejasne lub wymaga doprecyzowania.

📌 Przykład: Wspomniałeś, że zmęczenie subskrypcjami jest coraz większym wyzwaniem w biznesach DTC. Czy możesz wyjaśnić, co powoduje to zmęczenie z punktu widzenia psychologii konsumenta i jak marki mogą temu przeciwdziałać bez polegania na rabatach?

6. Hipotetyczne podpowiedzi

Hipotetyczne podpowiedzi pozwalają modelowi AI badać wyimaginowane lub hipotetyczne sytuacje. Są one skutecznymi podpowiedziami do planowania przyszłych scenariuszy. Można ich nawet używać do testowania kreatywnych pomysłów lub tworzenia fikcyjnych światów w stylu pop-artu do wizualnego opowiadania historii.

📌 Przykład: Wyobraź sobie świat, w którym internet jest dostępny tylko przez dwie godziny dziennie. Jak wpłynęłoby to na edukację, pracę zdalną, zakupy online i zachowania w mediach społecznościowych? Podziel swoją odpowiedź na cztery części i uwzględnij zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje.

7. Podpowiedzi typu „łańcuch myśli” (CoT)

Komendy typu „łańcuch myśli” wymagają od AI, aby przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi przeanalizowała krok po kroku swoje rozumowanie. Jest to szczególnie przydatne podczas pisania podpowiedzi dla AI dotyczących zadań wymagających logicznego lub strukturalnego myślenia.

✅ Używaj podpowiedzi typu „łańcuch myśli”, gdy zależy Ci zarówno na rozumowaniu, jak i na odpowiedzi.

📌 Przykład: Firma sprzedaje subskrypcję za 150 USD rocznie. W styczniu zarejestrowała 100 klientów. Każdego miesiąca liczba nowych rejestracji rośnie o 10%, ale wskaźnik rezygnacji wynosi 5%. Oblicz oczekiwane przychody na koniec 6 miesięcy. Pokaż swoje obliczenia krok po kroku, w tym wpływ rezygnacji i wzrostu na miesięczne sumy.

Obliczaj przychody, identyfikuj wzorce i udoskonalaj swoje strategie dzięki ClickUp Brain.

8. Łańcuchowanie podpowiedzi

Łańcuchowanie podpowiedzi wykorzystuje wynik jednej podpowiedzi jako punkt wyjścia dla następnej. Jest to szczególnie przydatne podczas tworzenia zadań wielopoziomowych, takich jak rozwój marki lub wizualne opowiadanie historii.

✅ Używaj łańcuchów poleceń podczas tworzenia zadań wieloetapowych lub udoskonalania wyników na kilku etapach.

📌 Przykład: Krok 1: Wygeneruj trzy unikalne nazwy marek dla ekologicznego detergentu do prania.

Krok 2: Wybierz drugie imię i napisz jednoparagrafową historię marki, która przemówi do miejskich millenialsów ceniących wartość zrównoważonego rozwoju i designu.

Krok 3: Na podstawie historii marki napisz 30-sekundowy scenariusz reklamy na YouTube, który przedstawia markę w świeżym, optymistycznym tonie.

Jak pisać skuteczne podpowiedzi dla AI: krok po kroku

Teraz, gdy już wiesz, dlaczego dobre podpowiedzi są tak ważne, przeanalizujmy krok po kroku, jak je pisać 👇

Krok 1: Bądź jasny i konkretny

Większość niepowodzeń AI zaczyna się od niejasnej podpowiedzi. Jeśli dane wejściowe są ogólne, dane wyjściowe również będą ogólne. Zamiast mówić:

„Napisz o przywództwie na LinkedIn”.

Wypróbuj coś takiego:

„Napisz post na LinkedIn o tym, dlaczego empatyczne przywództwo prowadzi do lepszych wyników zespołu. Nie brzmi to jak kazanie. Użyj pewnego siebie, ale przystępnego tonu”.

Ta jedna zmiana ma ogromne znaczenie.

Oto, co może Ci pomóc:

Mów wprost, czego chcesz: Nie owijaj w bawełnę. Powiedz „Napisz zimny e-mail do potencjalnego klienta SaaS, który dwukrotnie odwiedził naszą stronę z cennikiem”, a nie „Pomóż mi sprzedać oprogramowanie”.

Unikaj wypełniaczy: Pomiń takie słowa jak może, czy mógłbyś lub jeśli to możliwe. AI nie potrzebuje uprzejmości. Potrzebuje jasności.

Wyraź swoje intencje za pomocą czasowników: Rozpocznij podpowiedź od działania: Napisz, Podsumuj, Wyjaśnij, Przygotuj listę, Burza mózgów, Opisz. Dzięki temu AI od razu wie, co ma zrobić.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Długie podpowiedzi nie są automatycznie lepsze. Przejrzystość jest ważniejsza od długości. Jedno mocne zdanie może przewyższyć długi, chaotyczny akapit.

Gdy zaczniesz pisać i udoskonalać podpowiedzi, szybko zdasz sobie sprawę, że potrzebujesz miejsca do ich przechowywania. Potrzebujesz miejsca, w którym możesz eksperymentować, powracać do sprawdzonych rozwiązań i śledzić swoje postępy.

W tym pomaga ClickUp Docs. Utwórz dedykowany dokument dla swoich podpowiedzi AI i uporządkuj je według przypadku użycia, działu lub typu zadania.

Twórz, organizuj i udoskonalaj podpowiedzi AI w ClickUp Documents.

Na przykład:

Sekcja poświęcona podpowiedziom marketingowym (reklamy, strony docelowe, treści e-maili)

Kolejny dla wsparcia (odpowiedzi na zgłoszenia, działania następcze, dostosowanie tonu)

Kilka przykładów, które wypróbowałeś i ulepszyłeś, obok siebie

Podpowiedzi dotyczące grafiki dla Twoich grafik

Każda sekcja może zawierać nagłówki, zwijane listy, a nawet funkcję współpracy na żywo, jeśli dopracowujesz podpowiedzi jako zespół.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz w dokumencie tabelę „Złe podpowiedzi / Lepsze podpowiedzi”, aby wszyscy mogli uczyć się na podstawie rzeczywistych iteracji. Z czasem zauważysz wzorce, które sprawią, że staniesz się lepszym autorem podpowiedzi.

Krok 2: Podaj kontekst (rola, odbiorcy, format)

Kontekst pomaga AI zrozumieć, kim powinna być, do kogo się zwraca i jak powinna sformułować wiadomość. Oto jak wbudować ten kontekst w swoje podpowiedzi:

1. Ustal rolę

Ta linijka określa rolę i perspektywę AI, dzięki czemu może ona odpowiadać „zgodnie z charakterem” w sposób bardziej spójny i kontekstowy.

Jesteś kierownikiem działu obsługi klienta…

Wciel się w rolę starszego menedżera ds. kadr piszącego wewnętrzną notatkę służbową…

Wyobraź sobie, że jesteś projektantem UI/UX oceniającym stronę główną…

Jesteś kierownikiem ds. inżynierii podpowiedzi, który szkoli model AI

2. Określ odbiorców

Poinformuj AI, do kogo skierowana jest wiadomość. Pomoże to dostosować język, ton i poziom szczegółowości.

…pisząc do założyciela, który nie jest specjalistą w dziedzinie technicznej…

…wyjaśniając to użytkownikom korzystającym z programu po raz pierwszy…

…przeznaczone dla starszych programistów oceniających narzędzia open source…

3. Określ format

Poinformowanie AI, jakiej struktury należy przestrzegać, pomaga uniknąć generowania długich tekstów. Ma to największe znaczenie, gdy format ma duże znaczenie, np. w przypadku e-maila w porównaniu z opisem prezentacji.

Niektóre sposoby określania:

Formatuj jako wypunktowaną listę zalet i wad

Napisz trzyakapitowe wprowadzenie do bloga zawierające haczyk, spostrzeżenie i$$$cta.

Skorzystaj z tabeli porównującej funkcje poszczególnych narzędzi

Po dodaniu roli, odbiorców i formatu możesz udoskonalić podpowiedź za pomocą ClickUp Brain. Jest to szczególnie przydatne, gdy dopiero uczysz się, jak pisać skuteczne podpowiedzi. Nawet doświadczeni użytkownicy polegają na udoskonalaniu, aby uzyskać wyniki wyższej jakości.

Załóżmy, że napisałeś post na LinkedIn, ale nie masz pewności, czy jest on wystarczająco jasny. Poproś ClickUp Brain o poprawienie go pod kątem jasności, tonu lub struktury.

W ten sposób AI staje się partnerem w procesie twórczym, pomagając w tworzeniu bardziej precyzyjnych i przemyślanych podpowiedzi, dzięki czemu wyniki są użyteczne od samego początku.

Krok 3: Zdefiniuj format lub długość wyniku

Wyobraź sobie, że dajesz projektantowi brief, w którym jest tylko napisane: „Niech to ładnie wygląda”. Nigdy byś tego nie zrobił — a pisanie podpowiedzi nie różni się od tego.

Im bardziej precyzyjnie określisz format i rozmiar wyników, tym mniej czasu poświęcisz na poprawianie nieuporządkowanych odpowiedzi lub proszenie AI o ponowne wykonanie zadania.

Zadaj sobie pytanie:

Chcesz szybko przekazać informacje? → Użyj punktorów lub listy numerowanej.

Chcesz zbudować argumentację lub opowiedzieć historię ? → Poproś o uporządkowane akapity.

Chcesz porównać opcje ? → Poproś o tabelę z nagłówkami.

Chcesz tylko haczyk? → Poproś o jednozdaniowy tekst zawierający mniej niż 25 słów.

Czasami problem polega na tym, że nie wiesz, który format będzie najlepszy. W takich sytuacjach skorzystaj z ClickUp Brain jako swojego asystenta do pisania AI.

Zanim zaczniesz pisać podpowiedź, zadaj sobie pytanie:

„Jaki jest najlepszy sposób przedstawienia zalet produktu w ogłoszeniu o wprowadzeniu na rynek?”

„Czy w tym biuletynie powinienem użyć akapitu, listy czy tabeli funkcji?”

„Chcę wyróżnić historię założyciela na LinkedIn. Jaki format zapewni większe zaangażowanie?”

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat formatu, liczby słów i nie tylko.

Zamiast zgadywać, ClickUp Brain może zasugerować idealną strukturę w oparciu o Twój cel, taki jak zaangażowanie lub czytelność (plus liczba słów).

Krok 4: Testuj, udoskonalaj i powtarzaj

Nawet szczegółowa podpowiedź może zwrócić wynik, który wydaje się zbyt sztywny, zbyt długi, zbyt płytki lub nieodpowiedni pod względem tonu. Nie oznacza to, że podpowiedź zawiodła — oznacza to, że osiągnąłeś początek roboczego szkicu.

Oto prosta pętla 👇 Wypróbuj 2–3 szybkie wersje Czasami dwie różne podpowiedzi przybliżają Cię do celu bardziej niż jedna, mocno edytowana. Porównaj je ze sobą i wybierz najlepsze fragmenty. Uruchom podpowiedź razNie skupiaj się od razu na perfekcji. Opublikuj wersję i zobacz, jak się zachowuje. Krytycznie oceń wynik Zadaj sobie pytania: Czy ton odpowiadał moim oczekiwaniom? Czy nie brakuje czegoś ważnego lub czy coś nie zostało wyjaśnione zbyt szczegółowo? Czy inna struktura (lista, opowiadanie, tabela) poprawiłaby przejrzystość? Udoskonalaj po jednej zmiennej na razZmieniaj odbiorców, format lub ton — ale nie wszystkie trzy elementy jednocześnie.

Na tym etapie użyj ClickUp Docs do zarządzania testowaniem i udoskonalaniem poleceń. Możesz stworzyć jedno źródło informacji, w którym będą znajdować się Twoje projekty poleceń, wyniki AI i opinie.

Twórz i udoskonalaj podpowiedzi w ClickUp dokumencie dzięki komentarzom na żywo i przejrzystemu formatowaniu obok siebie.

Utwórz dokument dla każdego projektu lub przypadku użycia. W jego ramach możesz:

Zapisz swoje pierwsze projekty podpowiedzi i oznacz, do czego miały służyć.

Wklej wynik AI bezpośrednio poniżej, aby porównać oba wyniki.

Napisz krótką notatkę o tym, co nie zadziałało (ton? głębia? struktura?).

Dodaj ulepszoną wersję poniżej, aby Twoje poprawki zostały udokumentowane.

Po przetestowaniu kilku wariantów poproś kolegę z zespołu o sprawdzenie podpowiedzi. Może on zostawić komentarze dotyczące sformułowań i struktury, a nawet zasugerować, jak przeredagować podpowiedź, aby pasowała do konkretnego kanału, np. skrócić ją na potrzeby posta na Twitterze lub uprościć dla odbiorców nieposiadających wiedzy technicznej.

W ten sposób możesz stworzyć historię wersji, z której możesz czerpać wiedzę. A jeśli coś działa dobrze, możesz skopiować ten ostateczny komunikat do swojej wspólnej biblioteki podpowiedzi, aby móc z niego skorzystać w przyszłości.

🧠 Ciekawostka: W 2018 roku portret stworzony przez AI został sprzedany w domu aukcyjnym Christie's za oszałamiającą kwotę 432 500 dolarów, czyli ponad 40 razy więcej niż wynosiła jego szacunkowa wartość, stając się jednym z pierwszych dzieł sztuki stworzonych przez maszynę, które przewyższyły wartością dzieła takich ikon jak Andy Warhol i Roy Lichtenstein.

Krok 5: Zapisz i ponownie wykorzystaj skuteczne podpowiedzi

Każda świetna podpowiedź, którą napiszesz, jest skrótem do następnego razu. Jeśli planujesz zbierać dobrze działające podpowiedzi, pamiętaj:

Zapisuj podpowiedzi wraz z kontekstem: Nie wklejaj po prostu podpowiedzi do dokumentu. Dodaj „dlaczego”: Do czego wykorzystano wynik? Co sprawiło, że podpowiedź była skuteczna? Do jakiego rodzaju tonu lub struktury najlepiej pasuje? Do czego wykorzystano wynik? Co sprawiło, że podpowiedź była skuteczna? Jaki ton lub struktura sprawdzają się najlepiej? Zapisz różne wersje swoich podpowiedzii: czasami wersja V1 świetnie sprawdza się w przypadku krótkiej zawartości, a wersja V2 lepiej nadaje się do formalnej zawartości. Zachowaj obie wersje i dodaj do nich krótkie etykiety, takie jak: „Nieformalny ton”, „Odbiorcy techniczni”, „Przyjazny dla mediów społecznościowych”. „Nieformalny ton” „Odbiorcy techniczni” „Przyjazny dla społeczności” Zmiana przeznaczenia z zamierzeniem: Silna podpowiedź na początku bloga często można dostosować do: Haczyka na LinkedIn Otwarcia e-maila Kontynuacji sprzedaży LinkedIn hook Wstęp do wiadomości e-mail Kontynuacja sprzedaży

Do czego wykorzystano wynik?

Co sprawiło, że podpowiedź była skuteczna?

Jaki ton lub struktura sprawdzają się najlepiej?

„Nieformalny ton”

„Odbiorcy techniczni”

„Przyjazny dla społeczności”

LinkedIn hook

Wstęp do wiadomości e-mail

Kontynuacja sprzedaży

Im częściej będziesz świadomie ponownie wykorzystywać te materiały, tym większą pewność siebie zyskasz w zakresie skalowania wyników, unikając chaosu.

🔄 Porównanie podpowiedzi przed i po

❌ Przed ✅ Po (zapisane i wielokrotnego użytku) Napisz post w mediach społecznościowych o ClickUp, narzędziu do planowania projektów i zwiększania wydajności. Napisz post na LinkedIn, w którym przedstawisz ClickUp – narzędzie do planowania projektów oparte na sztucznej inteligencji. Zacznij od typowego problemu związanego z żonglowaniem zadaniami na różnych platformach. Podkreśl, w jaki sposób ta funkcja centralizuje osie czasu, zadania i aktualizacje zespołu (a nawet sztuczną inteligencję). Zakończ pytaniem, które zachęci profesjonalistów do udostępniania informacji na temat tego, jak obecnie radzą sobie z chaosem związanym z projektami. Utrzymuj zwięzły, przemyślany ton, skierowany do liderów. Liczba słów: 200, użyj hybrydy stylu listy i akapitu.

Zobacz sam:

❌ Przed (nudne!)

✅ Po (właśnie stało się lepsze!)

Zawsze otrzymuj precyzyjne, trafne odpowiedzi w ClickUp Brain.

Ramy pisania podpowiedzi, które warto wypróbować

Jeśli chcesz poprawić wyniki AI, zacznij od poprawy danych wejściowych. Doskonałe podpowiedzi powstają na podstawie jasnych i szczegółowych instrukcji, zwłaszcza podczas korzystania z narzędzi takich jak ClickUp Brain lub tworzenia cykli pracy opartych na generatywnej sztucznej inteligencji.

Oto osiem schematów pisania podpowiedzi, które pomogą Ci uzyskać lepsze, bardziej konkretne wyniki w zadaniach takich jak pisanie, strategia, a nawet podpowiedzi artystyczne.

1. Rola + zadanie + cel

Format: „Wciel się w rolę [rola] i pomóż mi [zadanie], abym mógł [cel]. ”

📌 Podpowiedź: Wciel się w rolę badacza UX i pomóż mi napisać pytania ankiety, abym mógł odkryć, dlaczego użytkownicy rezygnują z zakupu przy kasie.

2. C. R. A. F. T. (Kontekst – Rola – Działanie – Format – Ton)

Ta szczegółowa struktura podpowiedzi rozkłada każdy aspekt żądania na czynniki pierwsze, aby zapewnić spójność głosu, celu i realizacji.

Komponent O co pyta Przykład Kontekst Jaka jest sytuacja? Wprowadzamy nową aplikację zwiększającą wydajność. Rola Kto powinien pełnić rolę AI? Specjalista ds. marketingu produktów Działanie Co masz do zrobienia? Napisz e-mail dotyczący wprowadzenia produktu na rynek Format Jaka struktura? Krótki e-mail z nagłówkiem, wezwaniem do działania i treścią Ton Jaki jest głos? Energiczny i przekonujący

3. P. A. S. (Problem – Agitacja – Rozwiązanie)

P. A. S. to struktura narracyjna stosowana w marketingu i copywritingu, która pozwala nakreślić problem odbiorców i przedstawić Twoje rozwiązanie jako pozycję na rynku. Jest to świetna struktura copywriterska, którą można ulepszyć dzięki podpowiedziom AI.

📌 Podpowiedź: Napisz stronę docelową dla aplikacji do śledzenia czasu pracy, korzystając z P. A. S. Odbiorcami są niezależni projektanci.

4. Cel – przeszkoda – wskazówki

Struktura GOG pomaga AI rozważać ograniczenia i sugerować rozwiązania lub pomysły, mając na uwadze kompromisy.

📌 Podpowiedź: Chcę zwiększyć liczbę subskrybentów mojego newslettera do 5 tys. w ciągu 3 miesięcy, ale nie mam budżetu na reklamę. Zaproponuj plan rozwoju oparty na zawartości.

5. R. A. G. (Pobierz – Rozszerz – Wygeneruj)

Strategia podpowiedzi R. A. G jest często stosowana w zaawansowanych systemach AI. Pobiera ona istotne informacje, dodaje kontekst i generuje ostateczną odpowiedź.

Pobierz : Jaką podstawową zawartość chcesz uwzględnić?

Rozszerz : Jakie dodatkowe informacje lub instrukcje mogą być pomocne?

Generuj: Jaki jest pożądany wynik?

📌 Podpowiedź: „Oto surowe wywiady z klientami [wklej]. Podsumuj trzy najczęściej powtarzające się problemy i zaproponuj rozwiązanie dla każdego z nich. Formatuj w tabeli”.

Istnieje coraz większy ekosystem narzędzi, które pomagają czerpać inspirację, szybciej eksperymentować, a nawet tworzyć szablony sprawdzonych rozwiązań.

1. Platformy z poleceniami

Platformy te oferują gotowe pomysły na podpowiedzi zgłoszone przez twórców i użytkowników społeczności. Jest to świetny sposób na zapoznanie się z różnymi przypadkami użycia lub naukę struktury podpowiedzi.

PromptBase : platforma handlowa, na której można kupować i sprzedawać wysokowydajne podpowiedzi dla różnych modeli AI.

FlowGPT : biblioteka podpowiedzi udostępnianych przez społeczność, z możliwością wyszukiwania według kategorii i typu modelu.

PromptHero : wyselekcjonowane kolekcje podpowiedzi do generowania obrazów , pisania, kodowania i nie tylko, szczególnie przydatne w przypadku narzędzi wizualnych, takich jak Midjourney i inne wiodące narzędzia AI do tworzenia grafiki.

2. Generatory podpowiedzi AI

Pomogą Ci tworzyć lepsze podpowiedzi, dostarczając uporządkowane dane wejściowe — takie jak cel, odbiorcy i format — a następnie generując na tej podstawie pełną podpowiedź.

AIPRM : rozszerzenie Chrome dla ChatGPT, które dodaje bibliotekę podpowiedzi uporządkowanych według kategorii marketing, SEO i wydajność.

PromptPerfect : Optymalizuje podpowiedzi pod kątem wydajności w modelach takich jak GPT-4, Claude lub Bard.

ClickUp Brain : pomaga tworzyć lepsze podpowiedzi, sugerując strukturę, ton i format w oparciu o cel. Możesz zaznaczyć wstępną wersję podpowiedzi i poprosić Brain o poprawienie jej przejrzystości, dostosowanie do innej grupy odbiorców lub przekształcenie jej w listę, akapit lub wiadomość e-mail. : pomaga tworzyć lepsze podpowiedzi, sugerując strukturę, ton i format w oparciu o cel. Możesz zaznaczyć wstępną wersję podpowiedzi i poprosić Brain o poprawienie jej przejrzystości, dostosowanie do innej grupy odbiorców lub przekształcenie jej w listę, akapit lub wiadomość e-mail.

3. Szablony poleceń ClickUp AI

Nie musisz wymyślać nowych podpowiedzi w każdy poniedziałek rano. Dzięki szablonom podpowiedzi ClickUp Brain możesz zapisać te, które się sprawdzają, i nigdy więcej nie pisać ich od podstaw.

Co sprawia, że jest to tak skuteczne? Nie jesteś skazany na ogólne, gotowe szablony. Możesz stworzyć własne, dokładnie dostosowane do swoich potrzeb.

Planujesz wprowadzenie produktu na rynek? 👉 Zapisz swoją ulubioną podpowiedź, aby napisać energetyczną zapowiedź z mocnym $$cta$$$.

Wsparcie klienta? 👉 Stwórz podpowiedź, która przepisuje odpowiedzi dotyczące zwrotów, zachowując empatię i ton marki.

Robisz wszystko samodzielnie? 👉 Stwórz wielokrotnego użytku podpowiedź, która zamieni rozproszone notatki w przejrzyste cotygodniowe aktualizacje.

Gdy już opracujesz format, który działa, po prostu go zapisz. Następnym razem wystarczy jedno kliknięcie.

👀 Czy wiesz, że... 62% organizacji twierdzi , że już eksperymentuje z agentami AI, co sygnalizuje przejście od pasywnej pomocy do aktywnego, autonomicznego działania.

Typowe błędy w podpowiedziach, których należy unikać

Nawet doświadczeni użytkownicy czasami popełniają błędy. Oto, na co należy zwrócić uwagę, próbując tworzyć podpowiedzi, które faktycznie przynoszą oczekiwane rezultaty.

Pisanie bez punktu odniesienia: Tworzenie podpowiedzi bez punktu odniesienia często prowadzi do rozbieżnych wyników. Używaj jasnego formatu, przykładu lub poprzedniego wyniku, aby AI wiedziała, w jakim kierunku podążać.

Brak wystarczającego kontekstu: AI nie czyta w Twoich myślach. Im więcej kontekstu podasz, np. ton, odbiorców lub format, tym dokładniejsze i skuteczniejsze będą wyniki.

Zakładając, że AI wywnioskuje intencję: bez konkretnego zadania model może całkowicie pominąć Twój cel. Rozpoznawanie intencji poprawia się, gdy jasno określisz, czego oczekujesz: streszczenia, nagłówka, scenariusza lub pierwszego szkicu.

Używanie wypełniaczy zamiast funkcji: Niejasne podpowiedzi, takie jak „Czy możesz mi w tym pomóc?”, nie są zbyt pomocne. Skoncentruj się na wynikach i używaj czasowników określających działanie, aby poprowadzić model w kierunku właściwej struktury.

Opanuj pisanie podpowiedzi i skaluj swój cykl pracy dzięki ClickUp.

Napisanie pojedynczego polecenia dla AI może być proste. Ale ważniejsze pytanie brzmi: czy potrafisz robić to dobrze i wielokrotnie, w różnych zespołach?

Bez udokumentowanego procesu lub struktury sprawy zaczynają się komplikować. Twoim celem jest jasność, ton, wynik, format, kontekst, a wszystko to pod presją.

W miarę jak AI staje się coraz bardziej zintegrowana z cyklami pracy, potrzebny jest system do tworzenia podpowiedzi, testowania ich i ponownego wykorzystywania.

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Dokumenty pomagają dokumentować i udoskonalać pracę. ClickUp Brain ulepsza i dostosowuje ją, a dostęp do sztucznej inteligencji na poziomie zadań pozwala generować zawartość w miejscu, w którym już pracujesz. Wszystkie te funkcje pomagają przejść od metod prób i błędów do powtarzalnych, wysokiej jakości wyników.

