12 najlepszych alternatyw dla Notepad++ dla użytkowników komputerów Mac w 2025 roku

Notepad++ pozostaje ulubionym programem wielu użytkowników systemu Windows, ale nie działa natywnie w systemie macOS. Uruchamianie go za pomocą Wine lub VMware Fusion jest raczej obejściem niż prawdziwym rozwiązaniem.

Jeśli niedawno przeszedłeś na komputer Mac i brakuje Ci prostoty Notepad++, nie martw się! Zebraliśmy listę alternatyw dla Notepad++ dla użytkowników komputerów Mac, które zapewniają lepszy interfejs użytkownika i nowoczesne funkcje tworzenia stron internetowych.

Przeanalizujmy najlepsze edytory kodu!

Najlepsze alternatywy dla Notepad++ w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Edycja tekstu, zarządzanie zadaniami i wydajność oparta na sztucznej inteligencji dla osób indywidualnych, małych i średnich zespołów oraz przedsiębiorstw Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, tworzenie zadań na podstawie notatek, integracja z Git, konfigurowalne cykle pracy Lekka, szybka, wielojęzyczna edycja dla indywidualnych programistów lub środowisk edukacyjnych Sublime Text Błyskawiczne kodowanie i edycja tekstu przy minimalnym obciążeniu systemu dla indywidualnych programistów i zaawansowanych użytkowników Edycja wielokrotnego wstawiania kursora, tryb bez rozpraszania uwagi, szybkie wyszukiwanie dokumentów, konfigurowalne motywy Osobista: 99 USD (3 lata), Business: 65 USD/licencja/rok Visual Studio Code W pełni funkcjonalna edycja kodu, debugowanie i integracja z Git dla programistów, zespołów programistów i współpracowników open source IntelliSense, debugowanie na żywo, rozbudowane rozszerzenia Free Forever BBEdit Edycja zwykłego tekstu, HTML i skryptów dla programistów stron internetowych, autorów dokumentacji technicznej i administratorów systemów z systemem macOS Komendy Unix, podgląd na żywo w formacie Markdown, składanie kodu 59,99 $ (wersja indywidualna), aktualizacje od 29,99 $ Smultron Prosta i przejrzysta edycja tekstu/kodu dla indywidualnych użytkowników komputerów Mac Podzielony ekran, podgląd HTML, konfigurowalne podświetlanie składni 9,99 USD Nawiasy Frontendowe tworzenie stron internetowych (HTML/CSS/JS) dla freelancerów i programistów zorientowanych na projektowanie Podgląd na żywo, wsparcie wielu języków, potężne rozszerzenia Free Forever, płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika CodeRunner 4 Natychmiastowe wykonywanie kodu w wielu językach + języki dla studentów, osób uczących się i samodzielnych programistów korzystających z komputerów Mac Sprawdzanie składni na żywo, wbudowany debugger, interfejs z jednym oknem Użytkowanie osobiste: 19,99 USD, licencja na stronę: 12 USD/komputer (min. 5) Geany Lekki, szybki edytor wielojęzyczny dla indywidualnych programistów lub środowisk edukacyjnych Podświetlanie składni, informacje zwrotne kompilatora w czasie rzeczywistym, śledzenie symboli Niestandardowe ceny TextEdit Obsługa multimediów w dokumentach dla tych, którzy potrzebują szybkiego, natywnego narzędzia dla systemu macOS Tryby tekstu bogatego/zwykłego, podgląd HTML, kompatybilność między formatami Niestandardowe ceny Nova Nowoczesna edycja kodu natywna dla komputerów Mac z dopracowanym interfejsem użytkownika dla programistów stron internetowych i małych zespołów frontendowych, którzy priorytetowo traktują UX, lokalny rozwój i cykle pracy Git Niestandardowe skrypty, wbudowane narzędzia Git, konfigurowalny dock 99 USD UltraEdit Obsługa ogromnych plików, edycja kolumn i zaawansowane wyszukiwanie/zamiana dla programistów Enterprise, analityków danych i inżynierów systemowych Pionowy wybór tekstu, edycja z wieloma kursorami, organizacja zagnieżdżonych plików Niestandardowe ceny Textastic Edycja kodu na urządzeniach mobilnych dla użytkowników iPadów/iPhone'ów/ komputerów Mac, zwłaszcza studentów, hobbystów i programistów korzystających głównie z urządzeń mobilnych Wsparcie preprocesora, inteligentne autouzupełnianie, dwupalczaste kółko kursora Free Forever, Pro: 2,99 USD/miesiąc na użytkownika

Czego należy szukać w alternatywie dla Notepad++ dla komputerów Mac?

Wybierając najlepszy edytor tekstu dla komputerów Mac, dopasuj funkcje narzędzia do swoich potrzeb w zakresie automatyzacji cyklu pracy nad kodowaniem. Szukasz przejrzystego i lekkiego edytora kodu? A może potrzebujesz funkcji takich jak edycja podzielona, wyszukiwanie wyrażeń regularnych (regex) i podświetlanie składni w czasie rzeczywistym?

Najważniejsze czynniki:

Wybierz szybkość i responsywność: Preferuj aplikację, która uruchamia się natychmiast i może obsługiwać duże pliki bez opóźnień i awarii

Włącz podświetlanie składni dla wielu języków: Pomoże Ci to pisać przejrzysty kod w Python, JavaScript, HTML, Markdown i innych językach

Dostosuj interfejs do swojego cyklu pracy: Możliwość dostosowania motywów, czcionek i układów może być pomocna w zapewnieniu komfortu pracy bez rozpraszania uwagi

Wykorzystaj natywną integrację z systemem macOS: Możesz zwiększyć wydajność, jeśli Twoje narzędzie korzysta z funkcji specyficznych dla komputerów Mac, takich jak wyszukiwanie Spotlight, zakładki systemowe lub synchronizacja z iCloud

10 najlepszych alternatyw dla Notepad++ na komputery Mac

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów.

Porównaj ceny, kluczowe funkcje i cechy wyróżniające każde narzędzie AI do kodowania, aby wybrać najlepszą alternatywę z tej listy — zamiast uruchamiać Notatnik na komputerze Mac. Przeczytaj teraz, a później docenisz!

1. ClickUp (najlepszy do edycji tekstu, zarządzania zadaniami i wydajności opartej na AI)

Rozpocznij pracę z ClickUp Pisz, twórz i dostarczaj szybciej — wszystko dzięki platformie ClickUp opartej na sztucznej inteligencji i umożliwiającej współpracę

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma *wszystko, powinna znaleźć się na szczycie listy użytkowników komputerów Mac lub programistów poszukujących rozwiązania bardziej sprzyjającego współpracy, elastycznego i naprawdę wydajnego.

ClickUp dla zespołów programistów łączy notatki, dokumentację, zadania i cykle pracy Agile. Wszystko to można zrobić za pomocą jednego narzędzia: uruchamiać sprinty z wykresami burndown, zarządzać epikami w wielu zespołach i konfigurować automatyzacje, które powiadamiają interesariuszy o pojawieniu się przeszkód.

Twórz notatki w Notatniku ClickUp i przekształcaj je w zadania

Dzięki ClickUp Docs i Notepad zyskujesz przestrzeń do pisania bez rozpraszania uwagi, która w pełni umożliwia współpracę. Dodawaj komentarze, wzmianki o członkach zespołu, osadzaj zadania bezpośrednio w notatkach, a nawet śledź postępy — coś, czego nie potrafi Notepad++

ClickUp Notepad jest idealny do zapisywania pomysłów, burzy mózgów nad kodem lub szybkiego tworzenia treści. Możesz szkicować posty na blogu, rejestrować błędy, wpisywać komendy lub po prostu przeprowadzać burzę mózgów, kiedy tylko chcesz.

Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem produktu, który właśnie wyszedł ze spotkania zespołu po omówieniu nowego zestawu funkcji na trzeci kwartał. Możesz otworzyć komputer Mac i zacząć zapisywać pomysły w Notatniku ClickUp, aby naszkicować ogólne koncepcje. Oznaczasz kilka linii, które później staną się zadaniami programistycznymi.

Gdy pomysły zostaną dopracowane, możesz przekształcić te informacje w gotowy produkt dzięki ClickUp Docs.

Połącz dokumenty ClickUp z zadaniami i zarządzaj cyklem pracy z poziomu edytora tekstu

W tym edytorze tekstu Twoje chaotyczne notatki przekształcają się w dobrze zorganizowany opis produktu lub dokument techniczny z nagłówkami, listami kontrolnymi, osadzonymi linkami i inteligentnym formatowaniem. Możesz @wzmiankować swojego głównego inżyniera, przypisać komentarze do zespołu projektowego, a nawet osadzić plan działania lub plik Figma bezpośrednio w dokumencie.

ClickUp łączy zarządzanie zadaniami z dokumentacją: możesz przekształcić dowolną linię tekstu lub element listy kontrolnej w zadanie zarówno z ClickUp Docs, jak i ClickUp Notepad.

Ścisła integracja między Notepad, Dokumentami i Zadaniami jest idealna zarówno dla pisarzy, jak i programistów. Pisarze mogą tworzyć kalendarz zawartości w Dokumentach, a następnie przypisywać zadania do szkiców, recenzji i dat publikacji. Programiści mogą pisać specyfikacje, generować zadania techniczne bezpośrednio z nich oraz śledzić postępy za pomocą widoków sprintów i pulpitów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz bloki kodu z podświetlaniem składni w dokumentach ClickUp — idealne do przechowywania fragmentów kodu, dokumentacji lub odniesień do API. Wystarczy wpisać /code, wybrać język programowania (np. Python, JavaScript, SQL) i wkleić fragment kodu. Z łatwością wstawiaj bloki kodu i fragmenty kodu w dokumentach ClickUp w wielu językach za pomocą komend /

ClickUp jest również kompatybilny z Twoimi ulubionymi narzędziami programistycznymi. Możesz zsynchronizować GitHub, GitLab lub Bitbucket, aby automatycznie łączyć commity i pull requesty z zadaniami oraz skonfigurować webhooki lub połączenia API dla niestandardowych cykli pracy, które integrują ClickUp z Twoim procesem CI/CD.

Użyj ClickUp Brain, aby szybciej pisać kod, naprawiać błędne fragmenty kodu i odkrywać wiele języków programowania

To, co sprawia, że cały cykl pracy jest jeszcze bardziej wydajny, to ClickUp Brain, który płynnie integruje AI z całym obszarem roboczym ClickUp — w tym z Notatnikiem, Dokumentami i Zadaniami.

Używaj go do generowania szablonowego kodu lub zapytań SQL, automatycznego pisania opisów produktów, konspektów blogów lub historii użytkowników, podsumowywania chaotycznych notatek ze spotkań w przejrzyste elementy do wykonania, a nawet przepisywania treści w różnych tonach lub formatach. Pomaga również w debugowaniu lub refaktoryzacji kodu w dokumencie oraz automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z pisaniem, takich jak dzienniki zmian lub aktualizacje standup.

Obejrzyj ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak AI może usprawnić tworzenie dokumentacji technicznej:

Możesz również pobrać ClickUp na Maca i zoptymalizować całe doświadczenie dzięki dedykowanej aplikacji komputerowej, która jest szybka, intuicyjna i zorientowana na wydajność. Rób notatki za pomocą globalnego skrótu, pozostań w trybie offline i zarządzaj wszystkim bez przeładowywania zakładek.

Działa nawet z narzędziami macOS, takimi jak Spotlight i powiadomienia, dzięki czemu obszar roboczy ClickUp będzie działał na komputerze Mac jak w domu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Uzyskaj dostęp do różnych dużych modeli językowych (LLM), takich jak ChatGPT, Gemini i Claude, z poziomu ClickUp

Ciesz się głęboką elastycznością formatowania w ClickUp Docs dzięki poleceniom /, tabelom, banerom, nagłówkom, blokom kodu oraz osadzonym plikom wideo lub arkuszom kalkulacyjnym

Uzyskaj dostęp do wbudowanego wsparcia dla Git, dzięki czemu możesz zarządzać branchami, łączyć commity z zadaniami i upraszczać cykle wydawania dzięki konfigurowalnym kolejkom wydawania i listom kontrolnym

Użyj formularzy ClickUp , aby zbierać informacje od zewnętrznych i wewnętrznych testerów i przekształcać je w zadania z przypisanymi priorytetami

Limity ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius udostępnia:

Kiedy muszę co tydzień przeglądać kod, mam możliwość odtworzenia tego samego zadania z innego, nawet komentarzy; mogę dostosować datę powstania na podstawie szablonu jako duplikat lub nawet zautomatyzowane zadanie, aby utworzyć ten sam szablon w określonej przestrzeni.

Kiedy muszę co tydzień przeglądać kod, mam możliwość odtworzenia tego samego zadania z innego, nawet komentarze; mogę dostosować datę powstania na podstawie szablonu jako duplikat lub nawet zautomatyzowane zadanie, aby utworzyć ten sam szablon w określonej przestrzeni.

2. Sublime Text (najlepszy do błyskawicznego kodowania i edycji tekstu z szybkim wyszukiwaniem dokumentów)

za pośrednictwem Sublime Text

Sublime Text to lekki, wydajny edytor tekstu używany głównie do kodowania, znaczników i prozy. Funkcja Goto Anything pozwala łatwo przeglądać pliki projektu i wyszukiwać w nich za pomocą jednego paska komend.

Na przykład, jeśli jesteś zanurzony po szyję w ogromnej bazie kodu i jedna z funkcji nie działa, zamiast używać Cmd+F, użyj Cmd+P. Po znalezieniu problemu możesz użyć edycji wielokrotnego kursora, aby jednocześnie wprowadzić tę samą zmianę w wielu miejscach.

Najlepsze funkcje Sublime Text

Zainstaluj pakiety w prosty sposób, korzystając z wbudowanego systemu kontroli pakietów

Dostosuj wszystko, od skrótów klawiszowych po motywy, za pomocą plików JSON

Skorzystaj z trybu pisania bez rozpraszania uwagi, aby uzyskać pełną koncentrację i funkcje edycji na wielu platformach

Limity Sublime Text

Wersja bezpłatna wyświetla ciągłe wyskakujące okienka z ofertą zakupu wersji płatnej

Wewnętrzne narzędzia i funkcje są ograniczone

Ceny Sublime Text

Licencja osobista: 99 USD (co 3 lata)

Licencja Business: 65 USD/licencja/rok dla pierwszych 10 licencji

Oceny i recenzje Sublime Text

G2: 4,5/5 (ponad 1650 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

Co mówią o Sublime Text prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 napisał:

Dzięki Sublime Text możemy tworzyć strony internetowe i inne aplikacje znacznie szybciej i sprawniej, zachowując ich solidność. Aplikacja na komputery Mac otwiera się w ciągu milisekund, dzięki czemu można bezzwłocznie rozpocząć tworzenie aplikacji.

Dzięki Sublime Text możemy tworzyć strony internetowe i inne aplikacje znacznie szybciej i sprawniej, zachowując ich solidność. Aplikacja na komputery Mac otwiera się w ciągu milisekund, dzięki czemu można bezzwłocznie rozpocząć tworzenie aplikacji.

3. Visual Studio Code (najlepszy do tworzenia oprogramowania na wiele platform i wsparcia wielu języków)

za pośrednictwem Visual Studio Code

Visual Studio Code to darmowy edytor typu open source od Microsoft. Rozumie i pomaga w pisaniu kodu dzięki funkcji IntelliSense. Oprócz podświetlania składni, narzędzie to aktywnie pomaga pisać lepszy kod, sugerując uzupełnienia i dostarczając szybkich informacji o funkcjach i zmiennych podczas pisania.

Najlepsze funkcje Visual Studio Code

Debuguj kod bezpośrednio w redaktorze dzięki wsparciu dla punktów przerwania, inspekcji stosu wywołań i monitorowania zmiennych

Dostosuj swój obszar roboczy za pomocą tysięcy rozszerzeń z VS Code Marketplace, dodając obsługę nowych języków, motywów i narzędzi

Współpracuj dzięki wbudowanej funkcji udostępniania na żywo, która umożliwia udostępnianie kodu w czasie rzeczywistym i programowanie w parach, a automatyczne wcięcia zapewniają spójną strukturę kodu wszystkich użytkowników

Limity Visual Studio Code

Zainstalowanie zbyt wielu rozszerzeń może spowolnić działanie programu

Ceny Visual Studio Code

Free Forever

Oceny i recenzje Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o Visual Studio Code prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra napisał:

Posiada dobry terminal do debugowania i wyświetla kody błędów, gdy kod nie działa. Wykrywa również problemy strukturalne w kodzie, jeśli coś przeoczysz.

Posiada dobry terminal do debugowania i wyświetla kody błędów, gdy kod nie działa. Wykrywa również problemy strukturalne w kodzie, jeśli coś przeoczysz.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj palety komend (Cmd/Ctrl + Shift + P), aby uzyskać dostęp do dowolnej funkcji VS Code bez zapamiętywania skrótów klawiaturowych.

4. BBEdit (najlepszy do edycji zwykłego tekstu, HTML i skryptów)

za pośrednictwem BBEdit

Chcesz łatwo manipulować zaznaczonym tekstem w długim fragmencie kodu?

Wyrażenia regularne BBEdit zgodne z językiem Perl umożliwiają wykonywanie złożonych operacji wyszukiwania i zamiany w wielu plikach. Możesz również używać Text Factories do tworzenia cykli pracy służących do przekształcania tekstu, które można ponownie wykorzystać, i uzyskać większą kontrolę nad zawartością.

Najlepsze funkcje BBEdit

Uruchamiaj komendy Unix bezpośrednio z edytowalnych arkuszy powłoki, łącząc operacje wiersza poleceń z edycją tekstu

Podglądaj dokumenty markdown na żywo podczas pisania dzięki wbudowanym narzędziom HTML i walidacji znaczników

Korzystaj z funkcji składania kodu dla różnych języków, która pozwala użytkownikom zwijać sekcje w oparciu o strukturę dokumentu

Limity BBEdit

Brak wersji na iOS

Wsparcie językowe jest niewystarczające, a wtyczki są rzadkością, jak zgłaszają niektórzy użytkownicy

Ceny BBEdit

Indywidualny: 59,99 USD

Aktualizacja z wersji 14. x: 29,99 USD

Aktualizacja z wersji 13. x lub wcześniejszej: 39,99 USD

Aktualizacja z Mac App Store: 39,99 USD

Ceny dla wielu użytkowników: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BBEdit

G2: 4,3/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o BBEdit prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 napisał:

BBEdit to przeciętna alternatywa dla Notepad++. Produkt jest lekki i przyjemny w użyciu, co jest korzystne nawet dla osób nieposługujących się kodowaniem.

BBEdit to przeciętna alternatywa dla Notepad++. Produkt jest lekki i przyjemny w użyciu, co jest korzystne nawet dla osób nieznających się na kodowaniu.

5. Smultron (najlepszy do prostej i przejrzystej edycji tekstu/kodu dla indywidualnych użytkowników komputerów Mac)

za pośrednictwem Smultron

W Smultron możesz grupować powiązane dokumenty, płynnie przełączać się między nimi i zachować przejrzysty przegląd swojej pracy. Jest to szczególnie pomocne podczas pracy nad wieloma projektami kodowania lub fragmentami treści.

Najlepsze funkcje Smultron

Podziel ekran na wiele paneli z synchronizacją przewijania, aby wyświetlać i nawigować po różnych częściach dokumentu obok siebie

Podglądaj zawartość HTML bezpośrednio w aplikacji, aby zobaczyć, jak będą wyglądać Twoje strony internetowe bez przełączania się do przeglądarki

Dostosuj podświetlanie składni dla języków takich jak C++, Java, Python, HTML i CSS, aby dopasować je do swojego stylu kodowania i preferencji

Ograniczenia Smultron

Nie można współpracować z innymi członkami zespołu nad dokumentem

Interfejs może wydawać się przestarzały

Ceny Smultron

Smultron 14: 9,99 USD

Oceny i recenzje Smultron

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

👀 Czy wiesz, że? Notepad++ jest niezwykle lekki, zajmując tylko około 15 MB przy uruchomieniu, w porównaniu do Sublime (około 80 MB) i VS Code (około 300 MB)

6. Brackets (najlepszy do tworzenia interfejsów użytkownika w czasie rzeczywistym, w tym edycji HTML, JS i CSS)

za pośrednictwem Brackets

Podczas pracy nad projektem strony internetowej i wprowadzania poprawek do kodu CSS, Adobe Brackets natychmiast wyświetla zmiany w przeglądarce Chrome dzięki funkcji podglądu na żywo. Wybierz element HTML, naciśnij Cmd+E, a wszystkie powiązane reguły CSS pojawią się w linii, gotowe do szybkiej edycji.

Najlepsze funkcje Brackets

Zainstaluj potężne rozszerzenia, takie jak Emmet do szybszego kodowania HTML/CSS, Beautify do formatowania kodu i Git do kontroli wersji

Pracuj z wieloma językami programowania, w tym HTML, CSS, JavaScript, Python i PHP, dzięki podświetlaniu składni i autouzupełnianiu kodu

Używaj wielu kursorów do jednoczesnej edycji kodu, przyspieszając powtarzalne zadania związane z kodowaniem

Ograniczenia programu Brackets

Brak opcji dostosowywania interfejsu użytkownika

Podczas pracy nad złożonym projektem mogą występować opóźnienia

Ceny Brackets

Free Forever

Team: 4 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 21 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Brackets

G2: 4,4/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Brackets prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 napisał:

Ma przejrzysty interfejs. Możesz z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Łatwa adaptacja i instalacja.

Ma przejrzysty interfejs. Można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Łatwa adaptacja i instalacja.

📮 ClickUp Insight: 33% naszych respondentów wskazuje rozwój umiejętności jako jeden z przypadków użycia AI, którymi są najbardziej zainteresowani. Na przykład pracownicy nietechniczni mogą chcieć nauczyć się tworzyć fragmenty kodu dla strony internetowej za pomocą narzędzia AI. W takich przypadkach im więcej kontekstu AI ma na temat Twojej pracy, tym lepsze będą jej odpowiedzi. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, AI ClickUp doskonale się w tym sprawdza. Wie, nad jakim projektem pracujesz i może zalecić konkretne kroki, a nawet wykonać zadania, takie jak łatwe tworzenie fragmentów kodu.

7. CodeRunner 4 (najlepszy do natychmiastowego wykonywania kodu w wielu językach)

za pośrednictwem CodeRunner 4

W przeciwieństwie do podstawowych redaktorów, które sugerują tylko pojedyncze słowa do autouzupełniania kodu, silnik uzupełniania CodeRunner 4 rozumie kontekst. Oferuje sugestie wykraczające poza pojedyncze terminy i wykorzystuje intensywny algorytm wyszukiwania, aby pomóc Ci znaleźć właściwe uzupełnienie spośród tysięcy możliwości.

4 najlepsze funkcje CodeRunner

Zmień go w oprogramowanie do śledzenia błędów , korzystając z wbudowanych narzędzi do tworzenia punktów przerwania, aby przechodzić krok po kroku przez wykonywanie, przeglądać stos wywołań i naprawiać problemy

Wykrywaj błędy podczas pisania dzięki sprawdzaniu składni na żywo, które zaznacza problemy bezpośrednio w kodzie

Pracuj w interfejsie z jednym oknem, wyposażonym w przeglądarkę systemu plików i pasek boczny z dokumentacją

Limity CodeRunner 4

Brak współpracy w czasie rzeczywistym, przeglądania kodu i funkcji programowania w parach

Ceny CodeRunner 4

Licencja osobista: 19,99 USD

Licencja na stronę: 12 USD za komputer (minimum 5)

CodeRunner 4 oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o CodeRunner 4 prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 napisał:

Code Runner to jedno z najpotężniejszych środowisk IDE do pisania i wykonywania kodu. Pomaga programistom w pisaniu kodu dzięki funkcji IntelliSense.

Code Runner to jedno z najpotężniejszych środowisk IDE do pisania i wykonywania kodu. Pomaga programistom w pisaniu kodu dzięki funkcji IntelliSense.

8. Geany (najlepszy do lekkiej edycji i unikania pełnych środowisk IDE)

za pośrednictwem Geany

Geany ma przejrzysty, uporządkowany interfejs. Pasek boczny zapewnia szybki dostęp do otwartych plików i symboli projektu, a interfejs z zakładkami ułatwia pracę nad wieloma plikami. Możesz kompilować kod, wyświetlać komunikaty kompilatora i naprawiać błędy bez opuszczania edytora.

Najlepsze funkcje Geany

Pisz kod szybciej dzięki podświetlaniu składni i autouzupełnianiu dla ponad 50 języków programowania

Twórz i uruchamiaj kod bezpośrednio w redaktorze, korzystając z konfigurowalnych komend kompilacji i informacji zwrotnych kompilatora w czasie rzeczywistym

Śledź symbole, funkcje i zmienne w całym projekcie dzięki wbudowanej przeglądarce symboli

Ograniczenia programu Geany

Wersja dla systemu Windows nie posiada domyślnie wbudowanego terminala

Instalacja wtyczki wymaga ręcznej konfiguracji

Ceny Geany

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Geany

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

9. TextEdit (najlepszy do obsługi multimediów w dokumentach)

za pośrednictwem TextEdit

Jeśli chcesz wyjaśnić coś wizualnie w swoich notatkach, wypróbuj TextEdit. Upuść obraz do dokumentu, a pojawi się pasek narzędzi Markup, umożliwiający dodawanie adnotacji w postaci rysunków lub tekstu.

Możesz również użyć tego narzędzia do tworzenia oprogramowania, aby konwertować formaty dokumentów w celu uzyskania większej kompatybilności plików. Otwórz dokument Word, dokonaj szybkich zmian i zapisz go ponownie w formacie .docx bez instalowania pakietu Microsoft Office.

To samo dotyczy plików OpenOffice i różnych innych formatów, dzięki czemu TextEdit stanowi niezawodny pomost między typami dokumentów.

Najlepsze funkcje TextEdit

Przełączaj się między trybem zwykłego tekstu a trybem rozszerzonym za pomocą jednego kliknięcia, aby dopasować go do wykonywanego zadania (pisanie czystego kodu lub tworzenie sformatowanych dokumentów)

Zastosuj niestandardowe style tekstu w dokumentach, aby zachować spójny format bez powtarzania pracy

Pisz kod HTML i sprawdzaj, jak będzie wyglądał w przeglądarce, bezpośrednio w aplikacji

Ograniczenia programu TextEdit

Brak interfejsu z zakładkami do zarządzania wieloma dokumentami

Oferuje podstawową edycję kodu bez zaawansowanych funkcji, takich jak podświetlanie składni

Ceny TextEdit

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje programu TextEdit

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

👀 Czy wiesz, że? JavaScript i HTML/CSS to najpopularniejsze języki programowania wśród twórców oprogramowania.

10. Nova (najlepsza dla natywnego wsparcia na komputerach Mac)

za pośrednictwem Nova

Podczas testów beta zespół Nova odkrył błędy w silniku układu tekstu Apple, których nie był w stanie naprawić. Dlatego stworzył od podstaw własny menedżer układu tekstu. Rozwiązano w ten sposób błędy i sprawiono, że Nova jest odpowiednia dla programistów Mac, którzy potrzebują natywnego redaktora obsługującego ich język.

Najlepsze funkcje Nova

Twórz niestandardowe skrypty w różnych językach, które możesz wyzwalać w dowolnym momencie za pomocą przycisków paska narzędzi lub skrótów klawiaturowych

Przełączaj się między wieloma narzędziami paska bocznego, takimi jak status Git, przeglądanie plików i nawigacja po symbolach, korzystając z konfigurowalnego doku

Śledź zmiany i zarządzaj kontrolą wersji za pomocą wbudowanych narzędzi Git do klonowania, przygotowywania, commitowania i przesyłania aktualizacji

Ograniczenia Nova

Ekosystem rozszerzeń ma ograniczony zakres

Ceny Nova

Nova: 99 USD

Oceny i recenzje Nova

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Chociaż dokumentacja techniczna i Stack Overflow są popularnymi źródłami wiedzy, 37% programistów korzysta również z AI.

11. UltraEdit (najlepszy do obsługi dużych plików)

za pośrednictwem UltraEdit

Korzystaj z ulepszonego trybu obsługi dużych plików w UltraEdit, gdy masz do czynienia z ogromnymi zbiorami danych lub plikami kodu źródłowego. Możesz włączać i wyłączać funkcje, takie jak numery linii i składanie kodu, aby dostosować program do swojego cyklu pracy, zapewniając responsywną edycję niezależnie od rozmiaru pliku.

Najlepsze funkcje UltraEdit

Wybieraj i modyfikuj bloki tekstu w pionie, aby jednocześnie aktualizować wiele wierszy lub zmieniać formatowanie danych tabelarycznych

Korzystaj z wielu zaznaczeń, aby umieścić wiele kursorów w całym dokumencie i edytować różne sekcje jednocześnie

Grupuj pliki i foldery w logiczny sposób, korzystając z obsługi zagnieżdżonej organizacji i podświetlania składni specyficznej dla projektu

Ograniczenia UltraEdit

Przeszukiwanie gęstej zawartości może być powolne

Edycja w trybie podzielonego ekranu między dwoma lub więcej plikami nie jest intuicyjna

Ceny UltraEdit

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UltraEdit

G2: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o UltraEdit prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 napisał:

Kiedy mój zespół zaczął pracować z plikami XML dla naszego produktu, a pliki stały się wystarczająco duże, poprosiliśmy nasz zespół IT o produkt, w którym my, właściciele produktu, moglibyśmy tworzyć/wyświetlać i edytować nasze pliki, który byłby łatwy do nauczenia. UltraEdit był właśnie tym, czego potrzebowaliśmy.

Kiedy mój zespół zaczął pracować z plikami XML dla naszego produktu, a pliki stały się wystarczająco duże, poprosiliśmy nasz zespół IT o produkt, w którym my, właściciele produktu, moglibyśmy tworzyć/wyświetlać i edytować nasze pliki, który byłby łatwy do nauczenia. UltraEdit był właśnie tym, czego potrzebowaliśmy.

12. Textastic (najlepszy do edycji kodu na urządzeniach mobilnych)

za pośrednictwem Textastic

Textastic korzysta z natywnych API iOS i macOS, takich jak Core Text, co zapewnia wyjątkową szybkość nawet w przypadku dużych plików. Możliwość resetowania otwartych plików w celu uniknięcia błędów oraz dodatkowe klawisze klawiatury do programowania znaków świadczą o głębokim zrozumieniu potrzeb zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego kodowania.

Najlepsze funkcje Textastic

Kompiluj i przeglądaj kod preprocesora, taki jak Sass i LESS, dzięki pełnemu wsparciu Textastic dla preprocesorów do tworzenia stron internetowych

Precyzyjnie nawiguj po tekście za pomocą dwupalczastego kółka kursora, aby płynnie zaznaczać fragmenty na urządzeniach dotykowych

Przyspiesz kodowanie dzięki inteligentnemu autouzupełnianiu dla HTML, CSS, JavaScript, C, Objective-C i PHP

Ograniczenia Textastic

Brak bezpośredniej integracji z Git — wymaga aplikacji Working Copy do obsługi funkcji Git

Ceny Textastic

Free Forever

Textastic Pro: 2,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Textastic

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z wbudowanego serwera WebDAV Textastic, aby bezprzewodowo przesyłać pliki między komputerem Mac/PC a urządzeniami z systemem iOS bez użycia kabli.

Wypróbuj najlepszą alternatywę dla Notepad++: ClickUp

Jeśli przeszedłeś na system macOS, nie ma powodu, aby rezygnować z wydajnych edytorów kodu. Alternatywy dla Notepad++, które przedstawiliśmy, oferują szerokie spektrum możliwości, od lekkich edytorów po zaawansowane środowiska programistyczne.

Ale rzecz w tym: po co zadowalać się samym edytorem kodu, skoro można mieć kompletny ekosystem zwiększający wydajność?

ClickUp to aplikacja, która ma wszystko, czego potrzebują programiści front-end, pisarze i zespoły, które chcą zrobić coś więcej niż tylko pisać kod. Zapewnia przejrzystość, strukturę i automatyzację cyklu pracy, synchronizując aktualizacje w czasie rzeczywistym i zapewniając przestrzeń do komunikacji zespołowej.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i natychmiast przekształcaj każdy pomysł w działanie.