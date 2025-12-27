15 najlepszych bezpłatnych narzędzi do ankiet, z których warto skorzystać w 2026 roku

Możesz przeprowadzić idealną ankietę i nadal nie dowiedzieć się niczego.

Zespoły nieustannie zbierają opinie, ale zbyt często wyniki pozostają w arkuszach kalkulacyjnych lub na pulpitach nawigacyjnych bez dalszych działań.

Dzisiejsze bezpłatne narzędzia do ankiet rozwiązywały ten problem. Oferowały skoki logiczne, branding i analizy w czasie rzeczywistym bez płatnych barier, które kiedyś je blokowały.

W tym przewodniku przedstawiono 15 najlepszych bezpłatnych narzędzi do ankiet, które pozwalają szybko przekształcić odpowiedzi w praktyczne decyzje.

Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi do ankiet, zanim przejdziemy do szczegółów.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zespoły produktowe, HR, marketingowe i międzyfunkcyjne zarządzające wieloma formularzami zgłoszeniowymi Wielkość zespołu: Solo → Enterprise Zbieraj odpowiedzi, uruchamiaj cykle pracy, korzystaj z analiz AI, niestandardowego brandingu, osadzonych formularzy i ujednoliconego obszaru roboczego. Free Forever, dostępna niestandardowa personalizacja dla przedsiębiorstw Formularze Google Szybkie, proste ankiety wewnętrzne, quizy w klasie i planowanie wydarzeń Wielkość zespołu: Osoby indywidualne → Małe zespoły Osadzaj formularze, mieszaj pytania, ograniczaj dostęp, ustalaj limity odpowiedzi, korzystaj ze skrótów. Free SurveyPlanet Nauczyciele, organizacje non-profit i firmy na wczesnym etapie rozwoju, które prowadzą częste cykle zbierania opinii Wielkość zespołu: mały → średni Nieograniczona liczba pytań/odpowiedzi, szablony, wielojęzyczność, anonimowe odpowiedzi, podwójny podgląd Płatne plany od 20 USD/miesiąc Tally Twórcy, start-upy i samodzielni profesjonaliści poszukujący minimalistycznych, eleganckich formularzy Wielkość zespołu: Samodzielni → Małe zespoły Redaktor bloków, brak znaków wodnych, nieograniczona liczba odpowiedzi, domeny niestandardowe, ukryte pola, Stripe, ochrona hasłem Płatne plany od 29 USD/miesiąc Jotform Zespoły z branży opieki zdrowotnej, edukacji i przedsiębiorstw potrzebujące ustrukturyzowanego, precyzyjnego gromadzenia danych Wielkość zespołu: MŚP → Enterprise Ponad 10 000 szablonów, logika warunkowa, płatności, HIPAA, podpisy elektroniczne, tryb offline, ponad 100 integracji Płatne plany od 39 USD/miesiąc SurveyMonkey Zespoły HR, marketingowe i produktowe przeprowadzające formalne badania lub ankiety dotyczące zgodności Wielkość zespołu: Wszystkie wielkości Analiza nastrojów, udostępnianie QR/SMS, benchmarki, logika punktacji, wielojęzyczność, dostęp oparty na rolach Płatne plany od 18 USD/miesiąc Typeform Marketerzy, projektanci i twórcy potrzebujący dopracowanych, interaktywnych ankiet zgodnych z wizerunkiem marki Wielkość zespołu: Solo → Średni Interfejs użytkownika z jednym pytaniem, skoki logiczne, przywoływanie odpowiedzi, częściowe zapisywanie, osadzanie, VideoAsk Płatne plany od 29 USD/miesiąc Zoho Survey Teams już pracujące w ekosystemie Zoho Wielkość zespołu: MŚP → Enterprise Natywne integracje Zoho, zgodność z RODO, wielojęzyczność, tryb offline, punktacja, wyzwalacze e-mailowe, raporty krzyżowe. Płatne plany od 6 USD/miesiąc Cognito Formularze Zespoły operacyjne, księgowi i pracownicy terenowi potrzebujący dynamicznych formularzy danych wymagających wielu obliczeń Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa → średnie przedsiębiorstwa Wstępnie wypełnione dane, powtarzające się sekcje, szyfrowane przechowywanie, bezpieczne portale, pliki PDF, zaawansowane obliczenia Płatne plany od 19 USD/miesiąc forms. app Małe firmy + freelancerzy potrzebujący formularzy dostosowanych do urządzeń mobilnych Wielkość zespołu: Solo → SMB Projekt zorientowany na urządzenia mobilne, formularze zamówień, zatwierdzenia, powiadomienia push, kalkulatory, responsywne szablony Płatne plany od 25 USD/miesiąc Qualtrics Przedsiębiorstwa i zespoły badawcze prowadzące zaawansowane badania CX/EX/rynkowe Wielkość zespołu: Enterprise Złożona logika, rozgałęzienia, osadzone dane, udostępnianie wielokanałowe, analityka AI, pulpity nawigacyjne, integracje SAP/Salesforce. Niestandardowe ceny LimeSurvey Zespoły akademickie i sektora publicznego z umiejętnościami technicznymi i ograniczonymi budżetami Wielkość zespołu: MŚP → Enterprise Oprogramowanie typu open source, samodzielnie hostowane, wielojęzyczne, skrypty logiczne, tryb offline, eksport SPSS/R, zarządzanie panelami. Płatne plany od 9 USD/miesiąc Sogolytics Zespoły HR, opieki zdrowotnej, finansów i administracji publicznej wymagające ścisłego bezpieczeństwa i zgodności z przepisamiWielkość zespołu: średnia → Enterprise Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, informacje zwrotne 360°, benchmarking, cykle pracy, pulpity nawigacyjne, szyfrowanie, ścieżki audytu Płatne plany od 25 USD/miesiąc SoSci Survey Badacze z dziedziny psychologii, edukacji i nauk społecznych Wielkość zespołu: Środowisko akademickie Logika skryptów, losowa randomizacja, limity, kontrolowany dostęp, zgodność z przepisami UE, integracja akademicka. Płatne plany od 57 USD/miesiąc Formbricks Teams SaaS + programiści stawiający prywatność na pierwszym miejscu, zbierający opinie w aplikacji Wielkość zespołu: Startup → Enterprise Mikroankiety w aplikacji, samodzielne hostowanie, zgodność z RODO/CCPA, śledzenie sesji, SDK, analiza AI, nieograniczona liczba licencji. Płatne plany od 49 USD/miesiąc

Free nie musi oznaczać limitu — zwłaszcza jeśli zbierasz opinie, które mają wpływ na podejmowane decyzje. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze solidnego, bezpłatnego oprogramowania do ankiet:

Wysokie lub Unlimited limity pytań : unikaj narzędzi, które ograniczają liczbę pytań, które możesz zadać.

Konfigurowalny wygląd i branding : dostosuj kolory, logo i czcionki bez znaków wodnych.

Rozgałęzienia logiczne i wzorce pomijania : zadawaj mądrzejsze pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi.

Opcje eksportu i analizy : uzyskaj dostęp do surowych danych i pulpitów nawigacyjnych, aby zrozumieć wyniki.

Układ dostosowany do urządzeń mobilnych : zapewnij doskonały wygląd ankiet i formularzy na każdym urządzeniu.

Bez narzucanych reklam i logo : zapewnij użytkownikom przejrzystość i brak elementów rozpraszających uwagę.

Integracje narzędzi : łatwa synchronizacja z Arkuszami Google, Slackiem, systemami CRM i innymi aplikacjami.

Duże limity danych : niektóre narzędzia ograniczają liczbę odpowiedzi lub przechowywanie danych w Free Planie.

Przyjazny dla użytkownika interfejs: przejrzysty kreator pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza liczbę problemów.

Odpowiednie narzędzie ułatwia tworzenie ankiet, udostępnianie ich i podejmowanie działań na ich podstawie, bez konieczności zbyt wczesnego ponoszenia kosztów.

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, przejdźmy do narzędzi, które spełniają te wymagania:

1. ClickUp (najlepsze do formularzy zintegrowanych z cyklem pracy)

Zamień odpowiedzi w działania dzięki formularzom ClickUp, które zapewniają bezpośrednie połączenie z Twoimi cyklami pracy.

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Wbudowana funkcja ClickUp Formularzy nie tylko zbiera odpowiedzi z ankiet, ale także pobudza do działania.

Możesz tworzyć formularze do różnych celów, od pozyskiwania potencjalnych klientów i zgłaszania błędów po wewnętrzne wnioski i ankiety. Każda odpowiedź może automatycznie stać się zadaniem, przypisanym do odpowiedniej osoby, z priorytetem ustalonym na podstawie odpowiedzi i wyzwalającym działania następcze — bez konieczności ręcznego sortowania.

Skorzystaj z ClickUp AI, aby uzyskać natychmiastowe informacje na podstawie danych z formularzy.

Przepływ wyników ankiet bezpośrednio do pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Pulpity te zawierają karty AI Insight, prognozy trendów, alerty o anomaliach oraz wykresy generowane automatycznie przez ClickUp Brain.

Przepływ wyników ankiet bezpośrednio do pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Pulpity te zawierają karty AI Insight, prognozy trendów, alerty o anomaliach oraz wykresy generowane automatycznie przez ClickUp Brain.

Automatyzacje ClickUp przekształcają odpowiedzi z formularzy w cykl pracy. W momencie przesłania odpowiedzi zadanie może zostać oznaczone, skierowane do odpowiedniego etapu i przekazane odpowiedniej osobie, dzięki czemu Twój zespół poświęca mniej czasu na sortowanie, a więcej na udzielanie odpowiedzi.

Na przykład przesłane zgłoszenia „pilne” mogą być przypisane do konkretnego właściciela i automatycznie przeniesione do etapu priorytetowego, podczas gdy „opinie” trafiają do listy zaległości do przeglądu.

Na przykład przesłane zgłoszenia „pilne” mogą być przypisane do konkretnego właściciela i automatycznie przeniesione do etapu z priorytetem, podczas gdy „opinie” trafiają do listy zaległości do przeglądu.

Zamiast ręcznie konfigurować wyzwalacze i warunki, możesz opisać automatyzację prostym językiem — „Gdy odpowiedź w ankiecie zostanie oznaczona jako pilna, przypisz ją do CX i dodaj termin wykonania” — a ClickUp Brain stworzy dla Ciebie cały cykl pracy.

Wybierz spośród ponad 200 gotowych szablonów automatyzacji ClickUp, aby szybko rozpocząć pracę.

Formularze można łatwo dostosować do własnej marki i obsługiwać przesyłanie plików, takich jak zrzuty ekranu lub wideo. Możesz również akceptować publiczne lub anonimowe zgłoszenia — idealne do opinii klientów lub ankiet pulsacyjnych — oraz integrować się z narzędziami takimi jak CRM, platformy e-mailowe lub bazy danych za pośrednictwem Zapier lub Make.

⭐ Przełomowe rozwiązanie Zaawansowane funkcje AI ClickUp — ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT i Super Agents — sprawiają, że jest to doskonały wybór do zarządzania ankietami. Większość narzędzi do ankietowania ogranicza się do „zbierania opinii”. Prawdziwym sukcesem jest przekształcenie odpowiedzi w decyzje i działania następcze bez konieczności eksportowania czegokolwiek lub ścigania ludzi. Szybko przekształcaj surowe odpowiedzi w czytelny raport: użyj ClickUp Brain , aby podsumować dokument i wyodrębnić kluczowe wnioski w ciągu kilku sekund, dzięki czemu Twoje ustalenia będą jasne i można je będzie od razu udostępnić.

Uzyskaj analizę i routing w jednym przepływie: ClickUp AI Agents może konsolidować opinie, przeprowadzać analizę nastrojów i generować raporty analityczne, a następnie kierować wyniki do odpowiednich właścicieli.

Przekształć „wnioski” automatycznie w „działania”: ci sami agenci mogą tworzyć zadania następcze na podstawie wyników ankiet i kontynuować ich realizację, dzięki czemu po sporządzeniu raportu nic nie zostanie wstrzymane.

Informuj wszystkich na bieżąco bez ręcznego sporządzania podsumowań: automatyczny agent AI do tworzenia podsumowań może przekształcać bieżące dane wejściowe w zwięzłe zestawienia, dzięki czemu interesariusze są na bieżąco informowani przy znacznie mniejszych nakładach związanych z raportowaniem. może przekształcać bieżące dane wejściowe w zwięzłe zestawienia, dzięki czemu interesariusze są na bieżąco informowani przy znacznie mniejszych nakładach związanych z raportowaniem. Oto rzut oka na ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT identyfikuje powtarzające się problemy, rozpoznaje pozytywne opinie i sugeruje kolejne kroki, które można podjąć. Sztuczna inteligencja nie kończy się na tym — w ciągu kilku sekund możesz przeszukiwać formularze, odpowiedzi, zadania, dokumenty, czaty, pulpity nawigacyjne i załączniki. ClickUp Enterprise Search automatycznie pobiera kontekst z całego obszaru roboczego, dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu działań zespołu w oparciu o dane ankietowe.

Wszystko to przekłada się na realne wyniki. Zespoły korzystające z ClickUp oszczędzają nawet godzinę dziennie na każdego pracownika, co przekłada się na 12% wzrost wydajności.

Organizacje takie jak Stanley Securities skróciły czas raportowania o ponad 50% dzięki cyklom pracy powiązanym z formularzami, które zapewniają dostępność danych i możliwość podjęcia działań.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyświetlaj właścicieli formularzy, liczbę przesłanych formularzy i powiązane cykle pracy z centralnego hubu formularzy.

Zacznij od gotowych szablonów do zbierania opinii, zgłoszeń IT i przyjmowania danych — lub stwórz własne, mając pełną kontrolę nad układem, logiką i wyzwalaczami cyklu pracy.

Udostępniaj formularze za pomocą linków lub osadzaj je na stronach internetowych, wiki lub portalach — idealne rozwiązanie dla centrów pomocy, stron docelowych lub zastosowań związanych z obsługą klientów.

Korzystaj z listy rozwijanej, przesyłania plików, dat, ocen i innych funkcji, aby tworzyć formularze zgłoszeń błędów, opinii, potwierdzeń udziału i nie tylko.

Przypisz odpowiedzi ankietowe do pól takich jak region lub wpływ na przychody, aby ułatwić filtrowanie, raportowanie i segmentację pulpitu nawigacyjnego.

Nowe centrum formularzy Forms Hub zapewnia kontrolę na poziomie przedsiębiorstwa nad dostępem do formularzy, uprawnieniami, analizami i widocznością przesłanych zgłoszeń. Możesz prowadzić śledzenie liczby odpowiedzi, kontrolować, kto może wyświetlać lub edytować dane formularzy, oraz osadzać formularze w portalach zewnętrznych lub wewnętrznych przy zachowaniu ściślejszej kontroli.

Ograniczenia ClickUp

Krzywa uczenia się może być nieco wysoka dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Clickup na komputerze stacjonarnym jest niezwykle łatwy w użyciu i intuicyjny, a nowe wbudowane funkcje sterowania AI pomogą Ci, jeśli kiedykolwiek się zgubisz. Możliwość tworzenia formularzy, zarządzania zadaniami, pozycjami kalendarza i spotkaniami sprawia, że ClickUp jest absolutną koniecznością dla każdej rozwijającej się małej firmy. Ponadto nowa funkcja czatu sprawia, że zewnętrzne aplikacje do czatu, takie jak Slack lub Teams, stają się przestarzałe i niepotrzebne dla osób, które chcą zmniejszyć liczbę używanych aplikacji.

Clickup na komputerze stacjonarnym jest niezwykle łatwy w użyciu i intuicyjny, a nowe wbudowane funkcje sterowania AI pomogą Ci, jeśli kiedykolwiek się zgubisz. Możliwość tworzenia formularzy, zarządzania zadaniami, elementami kalendarza i spotkaniami sprawia, że ClickUp jest absolutną koniecznością dla każdej rozwijającej się małej firmy. Ponadto nowa funkcja czatu sprawia, że zewnętrzne aplikacje do czatu, takie jak Slack lub Teams, stają się przestarzałe i niepotrzebne dla osób, które chcą zmniejszyć liczbę używanych aplikacji.

2. Formularze Google (najlepsze do szybkich, prostych ankiet)

za pośrednictwem Formularzy Google

Jeśli już korzystasz z ekosystemu Google, Google Forms jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą tworzyć ankiety przy minimalnych ustawieniach. Jest to całkowicie bezpłatne narzędzie do tworzenia ankiet opracowane przez Google.

Prosty interfejs narzędzia, niewymagający kodowania, oraz natywna integracja z narzędziami Google Workspace sprawiają, że idealnie nadaje się ono do wewnętrznych ankiet, ankiet dotyczących satysfakcji klientów, quizów w klasie lub planowania wydarzeń. Możesz od razu zacząć korzystać z gotowych szablonów lub tworzyć ankiety od podstaw, korzystając z podstawowych typów pytań, takich jak pytania wielokrotnego wyboru, rozwijane i pytania z krótkimi odpowiedziami.

Najlepsze funkcje Google Forms

Utwórz ankietę w formularzu Google i umieść ją bezpośrednio na stronach internetowych lub w intranecie, aby ułatwić uczestnictwo.

Ogranicz dostęp do formularzy tylko dla określonych użytkowników lub domen w przypadku ankiet wewnętrznych.

Ustaw limity odpowiedzi i automatycznie zamykaj formularze po osiągnięciu limitu.

Skorzystaj ze skrótów klawiaturowych i narzędzi do szybkiego powielania, aby przyspieszyć tworzenie formularzy.

Ograniczenia Google Forms

Google Forms oferuje podstawową logikę warunkową za darmo, ale nie ma zaawansowanej logiki pomijania, punktacji i pulpitów analitycznych w czasie rzeczywistym, które są dostępne w płatnych narzędziach.

Narzędzia do raportowania mają limit.

Ceny Google Forms

Free

Oceny i recenzje Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Co mówią o Google Forms użytkownicy w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Google Forms to przydatne i wydajne rozwiązanie dla podstawowych i średnio zaawansowanych potrzeb. Nie jest to może najbardziej zaawansowane narzędzie, ale wystarcza do większości codziennych funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Google Forms to przydatne i wydajne rozwiązanie dla podstawowych i średnio zaawansowanych potrzeb. Nie jest to może najbardziej zaawansowane narzędzie, ale wystarcza do większości codziennych funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

📮 ClickUp Insight: Przełączanie się między zadaniami po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przechodzenia między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pośrednictwem czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają spójność kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwe zarządzanie!

3. SurveyPlanet (najlepsze rozwiązanie do tworzenia nieograniczonej liczby Free ankiet)

za pośrednictwem SurveyPlanet

Chcesz przeprowadzić wiele ankiet bez martwienia się o ograniczenia dotyczące pytań lub odpowiedzi? SurveyPlanet może Ci w tym pomóc. Jego hojny bezpłatny plan obejmuje nieograniczoną liczbę ankiet, pytań i respondentów. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla nauczycieli, organizacji non-profit i początkujących firm, które często przeprowadzają kampanie zbierające opinie.

Najlepsze funkcje SurveyPlanet

Zastosuj gotowe szablony ankiet dotyczące takich tematów, jak HR, edukacja lub badania rynku.

Wykorzystaj rozgałęzienia pytań i logikę pomijania (plan Pro), aby kierować respondentów na podstawie ich odpowiedzi.

Twórz anonimowe ankiety w wielu językach z przejrzystymi opcjami kontroli prywatności.

Wyświetl podgląd ankiet zarówno jako uczestnik, jak i administrator, aby sprawdzić przepływ i formatowanie.

Ograniczenia SurveyPlanet

Free Plan

Brak wbudowanych pulpitów analitycznych — dane należy przeglądać lub eksportować ręcznie.

Ceny SurveyPlanet

Free

Pro : 20 USD/miesiąc

Enterprise: 350 USD/rocznie

Oceny i recenzje SurveyPlanet

G2 : 4,1/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co o SurveyPlanet mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 mówi :

Podoba mi się, że SurveyPlanet nie tylko pozwala sprawdzić, który uczestnik udzielił danej opinii, co pomaga zająć się brakami, ale także wyświetla dane w postaci wykresów i wizualizacji, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć wyniki.

Podoba mi się, że SurveyPlanet nie tylko pozwala sprawdzić, który uczestnik udzielił danej opinii, co pomaga zająć się brakami, ale także wyświetla dane w postaci wykresów i wizualizacji, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć wyniki.

💡 Porada dla profesjonalistów: zamiast przeglądać dziesiątki zadań wygenerowanych przez ankietę, po prostu zapytaj: „Na czym powinienem się najpierw skupić?”. ClickUp Brain analizuje pilność, zależności i wpływ, aby natychmiast wyświetlić najważniejsze zadania.

4. Tally (najlepsze do prostych formularzy w stylu Notion)

za pośrednictwem Tally

Tally sprawia, że tworzenie formularzy jest niezwykle proste dzięki redaktorowi opartemu na blokach. Wystarczy wpisać i ustrukturyzować formularz jak dokument — bez nieporęcznego przeciągania i upuszczania, bez zagmatwanego interfejsu.

Mimo że jest bezpłatne, nie zawiera znaków wodnych i zapewnia dostęp do nieograniczonej liczby przesłanych zgłoszeń, niestandardowych domen, powiadomień o odpowiedziach, a nawet skrótów klawiaturowych przyspieszających pracę.

Najlepsze funkcje Tally

Twórz formularze błyskawicznie za pomocą redaktora Tally, który automatycznie przekształca wpisywane treści w uporządkowane pytania.

Dodaj ukryte pola i niestandardowe zmienne, aby spersonalizować odpowiedzi lub śledzić źródła poleceń.

Pobieraj płatności za pośrednictwem Stripe bezpośrednio w formularzu w planie Pro.

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia e-mailowe i Slack, gdy zostanie przesłana nowa odpowiedź.

Generuj pytania początkowe przy użyciu AI w oparciu o cel ankiety.

Limit liczenia głosów

Nie oferuje wsparcia dla złożonej logiki ankiet wykraczającej poza podstawowe pola warunkowe.

Brak wbudowanych funkcji analitycznych; opiera się na integracji z narzędziami takimi jak Arkusze Google lub Airtable.

Ceny Tally

Free

Pro : 29 USD/miesiąc

Business: 89 USD/miesiąc

Zbieraj oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Tally mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Dokumentacja jest wyczerpująca, a formularz można opublikować w wielu językach, co czyni go doskonałą opcją dla różnych rodzajów działalności.

Dokumentacja jest wyczerpująca, a formularz można opublikować w wielu językach, co czyni go doskonałą opcją dla różnych rodzajów działalności.

🧠 Ciekawostka: Wskaźnik Net Promoter Score (NPS), opracowany przez Freda Reichhelda w 2003 roku, zrewolucjonizował sposób zbierania opinii klientów, zadając jedno proste pytanie: „Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz nas znajomemu?”. Obecnie jest to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników w badaniach dotyczących doświadczeń klientów.

5. Jotform (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wysoce konfigurowalnych profesjonalnych formularzy)

za pośrednictwem Jotform

Dla zespołów, które potrzebują perfekcyjnego projektu i zaawansowanej funkcjonalności, Jotform oferuje jeden z najpotężniejszych kreatorów formularzy na rynku. Oferuje wsparcie dla ponad 10 000 szablonów, zaawansowanej logiki warunkowej, integracji płatności i zgodności z HIPAA.

Kreator typu „przeciągnij i upuść” zapewnia pełną kontrolę nad układem, brandingiem i działaniem formularza. Możesz tworzyć wszystko, od złożonych formularzy rejestracyjnych po cykle pracy związane z rejestracją, obejmujące zatwierdzanie, przesyłanie plików i obliczenia w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Jotform

Zautomatyzuj cykle pracy związane z zatwierdzaniem, aby przeglądać, akceptować lub odrzucać przesłane zgłoszenia za pomocą niestandardowej logiki.

Zintegruj z ponad 100 aplikacjami, w tym CRM, narzędziami do projektów i platformami przechowywania danych w chmurze.

Skonfiguruj warunkowe wiadomości e-mail i autorespondery na podstawie danych ze skal ocen ankiet.

Zbieraj podpisy elektroniczne z polami prawnie wiążącymi

Włącz tryb kiosku lub zbieranie danych offline, żeby korzystać z niego na miejscu bez internetu.

Wgląd w dane AI i karty podsumowujące, które podkreślają kluczowe wyniki bez konieczności ręcznej analizy.

Ograniczenia Jotform

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że formularze o złożonej logice mogą się wolno ładować.

Różnice cenowe między poszczególnymi poziomami mogą być znaczne dla małych zespołów.

Ceny Jotform

Starter: Free

Brąz : 39 USD/miesiąc

Srebro : 49 USD/miesiąc

Gold : 129 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2 : 4,7/5 (ponad 3600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Jotform prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Bardzo podoba mi się JotForm, tworzenie formularzy jest bardzo proste. Używamy go do zbierania opinii na temat wydarzeń i produktów. Chociaż wersja Free ma limit 100 przesłanych zgłoszeń miesięcznie, nadal jest bardzo przydatny.

Bardzo podoba mi się JotForm, tworzenie formularzy jest bardzo proste. Używamy go do zbierania opinii na temat wydarzeń i produktów. Chociaż wersja Free ma limit 100 przesłanych zgłoszeń miesięcznie, nadal jest bardzo przydatny.

👀 Czy wiesz, że... Większość osób nie ma nic przeciwko wypełnianiu ankiet, jeśli wierzy, że firma rzeczywiście wykorzysta ich opinie.

6. SurveyMonkey (najlepsze rozwiązanie do zbierania opinii i analiz na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem SurveyMonkey

SurveyMonkey zapewnia zaawansowane rozgałęzienia, wsparcie w wielu językach i szczegółowe analizy dla zespołów zajmujących się złożoną analizą ankiet. Jest powszechnie używany przez zespoły HR, marketingowe i produktowe do śledzenia trendów i nastrojów w czasie.

Oferuje również wsparcie dla porównania benchmarkowego, umożliwiając firmom mierzenie swoich wyników w stosunku do standardów branżowych.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Analizuj odpowiedzi tekstowe za pomocą analizy nastrojów i ekstrakcji słów kluczowych.

Dystrybucja ankiet za pośrednictwem wielu kanałów, w tym SMS-ów, osadzonych stron internetowych i kodów QR.

Dostosuj niestandardowe ścieżki odpowiedzi za pomocą zaawansowanych modeli logicznych i punktacji.

Włącz ankiety wielojęzyczne z automatycznym zarządzaniem tłumaczeniami.

Ograniczenia SurveyMonkey

Zaawansowane analizy AI (nastroje, klastrowanie) są dostępne w płatnych wersjach.

Opcje niestandardowego brandingu w planach niższych poziomów mają limit.

Ceny SurveyMonkey

Free

Team Advantage : 32 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Team Premier : 92 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 300 recenzji)

Co o SurveyMonkey mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

SurveyMonkey pozwala naszym kolegom z zespołu, którzy nie są specjalistami technicznymi, tworzyć w ciągu kilku minut dopracowane ankiety dostosowane do urządzeń mobilnych. Bogata biblioteka szablonów pytań i logika rozgałęzień sprawiają, że rzadko musimy tworzyć ankiety od podstaw, a pulpit analityczny działający w czasie rzeczywistym pozwala niemal natychmiast udostępniać spostrzeżenia interesariuszom...

SurveyMonkey pozwala naszym kolegom z zespołu, którzy nie są specjalistami technicznymi, tworzyć w ciągu kilku minut dopracowane ankiety dostosowane do urządzeń mobilnych. Bogata biblioteka szablonów pytań i logika rozgałęzień sprawiają, że rzadko musimy tworzyć ankiety od podstaw, a pulpit analityczny działający w czasie rzeczywistym pozwala niemal natychmiast udostępniać spostrzeżenia interesariuszom...

7. Typeform (najlepsze rozwiązanie do tworzenia interaktywnych i atrakcyjnych wizualnie formularzy)

za pośrednictwem Typeform

Dla marek, które stawiają na doświadczenie użytkownika i design, Typeform oferuje przejrzysty interfejs z jednym pytaniem na raz, który bardziej przypomina rozmowę niż typową ankietę.

Silne możliwości logiczne i integracja z narzędziami takimi jak HubSpot, Slack i Notion dorównują jego atrakcyjności wizualnej. Dzięki temu doskonale nadaje się do generowania leadów, zbierania opinii, quizów i przepływów wdrażania nowych pracowników — zwłaszcza gdy najważniejsze jest zaangażowanie w pytania ankietowe dotyczące doświadczeń użytkowników i wskaźniki zakończenia.

Najlepsze funkcje Typeform

Projektuj z wykorzystaniem skoków logicznych i obliczeń, aby spersonalizować przepływ ankiety w czasie rzeczywistym.

Osadzaj formularze na stronach internetowych, zachowując responsywność i wierność projektu.

Automatycznie zbieraj częściowe odpowiedzi, zmniejszając wpływ rezygnacji.

Użyj funkcji przywołania odpowiedzi, aby odwołać się do wcześniejszych odpowiedzi w późniejszych pytaniach.

Zintegruj z wideo za pomocą VideoAsk, aby uzyskać interaktywne gromadzenie danych twarzą w twarz.

Ograniczenia Typeform

Ograniczona liczba odpowiedzi w planach bezpłatnych i podstawowych

Zaawansowane funkcje brandingu są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Ceny Typeform

Free

Podstawowy : 29 USD/miesiąc

Plus : 59 USD/miesiąc

Business : 99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2 : 4,5/5 (ponad 870 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 920 recenzji)

Co o Typeform mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Interfejs jest elegancki, łatwy w użyciu i atrakcyjny dla respondentów. Logika warunkowa i integracje sprawiają, że cykle pracy przebiegają płynnie.

Interfejs jest elegancki, łatwy w użyciu i atrakcyjny dla respondentów. Logika warunkowa i integracje sprawiają, że cykle pracy przebiegają płynnie.

🧠 Ciekawostka: Narzędzia do ankiet nie zawsze były cyfrowe. Pierwszy przełom w gromadzeniu danych na dużą skalę nastąpił w 1890 r., kiedy Herman Hollerith wykorzystał karty perforowane do przetwarzania danych spisu ludności Stanów Zjednoczonych, skracając ręczne liczenie o kilka lat. Dzisiejsze platformy ankietowe oparte na AI robią to samo, ale na zupełnie inną skalę: zamieniają surowe odpowiedzi w spostrzeżenia w kilka sekund, a nie miesięcy.

8. Zoho Survey (najlepsze dla zespołów już korzystających z ekosystemu Zoho)

za pośrednictwem Zoho Survey

Zoho Survey naturalnie wpisuje się w pakiet Zoho, oferując niezawodną opcję dla zespołów, które już korzystają z Zoho CRM, Zoho Campaigns lub Zoho Analytics.

Jest przeznaczone dla firm poszukujących narzędzia do ankietowania średniej klasy, oferującego przyzwoite możliwości niestandardowego dostosowywania, logikę i raportowanie — a wszystko to wspierane przez natywne integracje z istniejącym stosem.

Najlepsze funkcje Zoho Survey

Uruchamiaj kampanie e-mailowe za pośrednictwem Zoho Campaigns na podstawie wyników ankiet.

Skonfiguruj raporty ankietowe z tabelami krzyżowymi i analizą trendów w Zoho Analytics.

Wykorzystaj punktację i zmienne niestandardowe, aby automatycznie segmentować respondentów.

Udostępniaj ankiety na Facebooku, Twitterze lub w formie wyskakujących okienek, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Zbieraj odpowiedzi offline w aplikacjach mobilnych, nawet bez internetu.

Ograniczenia Zoho Survey

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi narzędziami.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia w działaniu przy dużych zbiorach danych respondentów.

Ceny Zoho Survey

Free

Podstawowy : 9 USD/miesiąc

Plus : 35 USD/miesiąc

Pro: 49 USD/miesiąc

Enterprise: 109 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 440 recenzji)

Co mówią o Zoho Survey użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent Capterra pisze:

Świetne narzędzie do ankiet, bardzo kompletne i proste w obsłudze. Polecam je wszystkim użytkownikom Zoho One.

Świetne narzędzie do ankiet, bardzo kompletne i proste w obsłudze. Polecam je wszystkim użytkownikom Zoho One.

9. Cognito Formularze (najlepsze do zaawansowanego gromadzenia danych i obliczeń)

za pośrednictwem CognitoForms

Cognito Forms doskonale nadaje się do zastosowań wykraczających poza podstawowe opinie, takich jak szacowanie kosztów, rejestracja wydarzeń lub raportowanie wewnętrzne. Łączy logikę formularzy, obliczenia i formatowanie warunkowe, aby zapewnić wsparcie dla bardziej złożonych cykli pracy.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów operacyjnych, księgowych i służb terenowych, ponieważ umożliwia tworzenie dynamicznych formularzy opartych na danych bez konieczności kodowania.

Najlepsze funkcje Cognito Forms

Wstępnie wypełnij dane z przesłanych zgłoszeń, aby poprawić komfort użytkowania.

Używaj powtarzających się sekcji, aby przechwycić wiele wpisów w ramach jednego przesłanego zgłoszenia.

Przechowuj wpisy z szyfrowaniem i uzyskaj do nich dostęp za pośrednictwem bezpiecznych portali.

Niestandardowe dostosowanie plików PDF do wydruków, takich jak pokwitowania lub certyfikaty.

Ograniczenia Cognito Forms

Krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji jest wyższa niż średnia.

Limity możliwości stylizacji wizualnej w porównaniu z narzędziami takimi jak Typeform.

Ceny Cognito Formularzy

Free

Pro : 19 USD/miesiąc

Zespół : 39 USD/miesiąc

Enterprise: 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o Cognito Forms użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent Capterra pisze:

Świetny i wydajny formularz, integruje się z Zapierem i pozwala mi śledzić odwiedzających za pomocą Google Analytics. Płynne działanie.

Świetny i wydajny formularz, integruje się z Zapierem i pozwala mi na śledzenie odwiedzających za pomocą Google Analytics. Płynne działanie.

10. forms. app (najlepsze rozwiązanie dla formularzy dostosowanych do urządzeń mobilnych z automatyzacją)

za pośrednictwem formularzy.app

Aplikacja forms. app, stworzona z myślą o prostocie i mobilności, jest idealna dla użytkowników, którzy potrzebują szybko tworzyć, udostępniać i zarządzać formularzami, zwłaszcza z urządzeń mobilnych.

Ta platforma oprogramowania do automatyzacji formularzy ułatwia również udostępnianie formularzy za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych lub WhatsApp, a nawet umożliwia podstawowe przepływy zatwierdzania bez konieczności ustawień technicznych.

Najlepsze funkcje formularza forms.

Przyjmuj zamówienia lub rezerwacje za pośrednictwem pól produktów.

Zautomatyzuj przepływy zatwierdzania dzięki konfigurowalnym zmianom statusu zgłoszeń.

Śledź odpowiedzi i zarządzaj nimi za pomocą powiadomień push, aby być na bieżąco w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj pola kalkulatora do ustalania cen lub logiki punktacji w formularzu.

Eksportuj dane z formularzy do szczegółowych raportów lub wizualnych pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać szybki wgląd w dane.

Skorzystaj z pomocy AI przy projektowaniu pytań.

Ograniczenia aplikacji formularzy.

Wsparcie dla domen niestandardowych jest dostępne tylko w płatnych planach.

Elastyczność projektowania jest bardziej ograniczona niż w przypadku narzędzi do tworzenia formularzy z wyższej półki.

Ceny formularzy forms.

Free

Podstawowy : 25 USD/miesiąc

Pro : 35 USD/miesiąc

Premium: 99 USD/miesiąc

Formularze. Oceny i recenzje aplikacji

G2 : 4,5/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 240 recenzji)

Co użytkownicy mówią o aplikacji forms. app?

Recenzent G2 pisze:

Dzięki aplikacji Forms nie odczuwamy potrzeby indywidualnej obsługi klienta. Użytkownicy mogą łatwo zakończyć wypełnianie naszych ankiet bez konieczności kontaktowania się z nami, co moim zdaniem zapewnia im lepsze wrażenia.

Dzięki aplikacji Forms nie odczuwamy potrzeby indywidualnej obsługi klienta. Użytkownicy mogą łatwo zakończyć nasze ankiety bez konieczności kontaktowania się z nami, co moim zdaniem zapewnia im lepsze wrażenia.

11. Qualtrics (najlepsze rozwiązanie do badań przedsiębiorstw i doświadczeń klientów)

za pośrednictwem Qualtrics

Znane ze swojej dokładności i precyzji, Qualtrics jest przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw prowadzących zaawansowane badania rynku lub programy zarządzania doświadczeniami. Oferuje wsparcie dla zaawansowanych metodologii, takich jak analiza konjointowa, Net Promoter Score (NPS) i śledzenie cyklu życia pracowników — wszystko to przy zachowaniu ścisłej zgodności z normami i standardami bezpieczeństwa danych.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Twórz ankiety przy użyciu zaawansowanej logiki, rozgałęzień i wbudowanych cykli pracy z danymi.

Korzystaj z dystrybucji wielokanałowej, w tym e-maili, SMS-ów, przechwytywania aplikacji i innych.

Wizualizuj trendy opinii dzięki zaawansowanym pulpitom nawigacyjnym i uprawnieniom opartym na rolach.

Wykorzystaj analizy oparte na AI, aby wydobyć nastroje, intencje i kluczowe tematy.

Zautomatyzuj wyzwalacze i cykle pracy w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj oparte na AI prognozy i zautomatyzowaną analizę tekstu.

Ograniczenia Qualtrics

Krzywa uczenia się jest stroma dla nowych użytkowników.

Funkcje premium są dostępne tylko w wyższych Enterprise Plans.

Ceny Qualtrics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qualtrics

G2 : 4,4/5 (ponad 4200 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Qualtrics mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Oferuje zaawansowane funkcje do tworzenia niestandardowych ankiet i dogłębnej analizy danych. Narzędzia logiczne i pulpity raportowania pomagają nam identyfikować wzorce i ulepszać strategię w wielu zespołach.

Oferuje zaawansowane funkcje do tworzenia niestandardowych ankiet i dogłębnej analizy danych. Narzędzia logiczne i pulpity raportowania pomagają nam identyfikować wzorce i ulepszać strategię w wielu zespołach.

👀 Czy wiesz, że... 84% liderów obsługi klienta i wsparcia technicznego uważa dane i analizy dotyczące klientów za „bardzo lub niezwykle ważne” dla osiągnięcia swoich celów. Właśnie dlatego zbieranie odpowiednich informacji poprzez ankiety jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

12. LimeSurvey (najlepsze dla naukowców akademickich i organizacji non-profit)

za pośrednictwem LimeSurvey

LimeSurvey to narzędzie do ankietowania typu open source, cieszące się dobrą reputacją w kręgach akademickich i sektorze publicznym. Oferuje maksymalną elastyczność i kontrolę dla zespołów posiadających wiedzę techniczną i ograniczone budżety. Niestandardowy hosting, wsparcie w wielu językach i skrypty logiczne sprawiają, że jest to solidna opcja dla projektów wymagających intensywnych badań.

Najlepsze funkcje LimeSurvey

Wsparcie gromadzenia danych offline poprzez integrację z rozwiązaniami innych firm.

Eksportuj dane do programów SPSS, R i Excel w celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy.

Zarządzaj panelami członków-uczestników i bezpiecznie anonimizuj odpowiedzi.

Ograniczenia LimeSurvey

Interfejs wydaje się przestarzały i może być nieintuicyjny.

Wymaga bardziej zaawansowanych ustawień technicznych w porównaniu z narzędziami komercyjnymi.

Ceny LimeSurvey

Podstawowy : 39 USD/miesiąc

Expert : 36 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business : 105 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Korporacyjne: Niestandardowe ceny (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje LimeSurvey

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Co o LimeSurvey mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Przydatne narzędzie do ankiet. Nie jest jednak łatwe w obsłudze dla osób, które nie mają doświadczenia w kodowaniu. Spędziłem sporo czasu na forum, szukając rozwiązań. Na szczęście eksperci na forum oferują duże wsparcie.

Przydatne narzędzie do ankiet. Nie jest jednak łatwe w obsłudze dla osób, które nie mają doświadczenia w kodowaniu. Spędziłem sporo czasu na forum, szukając rozwiązań. Na szczęście eksperci na forum oferują duże wsparcie.

13. Sogolytics (najlepsze rozwiązanie dla branż podlegających regulacjom i zespołów HR)

za pośrednictwem Capterra

Sogolytics specjalizuje się w bezpiecznych narzędziach ankietowych klasy Enterprise, wyposażonych w funkcje przydatne do przeprowadzania poufnych ankiet dotyczących zaangażowania pracowników, opinii pacjentów i śledzenia nastrojów klientów.

Oferuje również wsparcie dla automatycznej anonimowości, silnego szyfrowania i ścieżek audytu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branż regulowanych, które oprócz gromadzenia opinii priorytetowo traktują integralność danych.

Najlepsze funkcje Sogolytics

Przeprowadzaj programy informacji zwrotnej 360° dzięki wbudowanym szablonom i analizom.

Włącz automatyzację porównywania z danymi branżowymi lub danymi historycznymi.

Generuj raporty PDF i pulpity nawigacyjne gotowe do przeglądu przez kadrę kierowniczą lub zarząd.

Ograniczenia Sogolytics

Mniej opcji niestandardowego dostosowywania projektu do potrzeb marki

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych organizacji.

Ceny Sogolytics

Free wersja Pro

Dodatkowo: 99 USD/miesiąc

Pro : 199 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sogolytics

G2 : 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 730 recenzji)

Co o Sogolytics mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Elastyczność w zakresie analizowania danych ankietowych i raportowania w różnych widokach jest świetna. Wsparcie techniczne jest doskonałe.

Elastyczność w zakresie analizowania danych ankietowych i raportowania w różnych widokach jest świetna. Wsparcie techniczne jest doskonałe.

14. SoSci Survey (najlepsze do badań akademickich i psychologicznych)

za pośrednictwem SoSci Survey

SoSci Survey jest przeznaczone do badań wymagających dużej ilości danych w dziedzinie psychologii, edukacji i nauk społecznych. Chociaż nie jest tak dopracowane wizualnie, oferuje niezrównaną elastyczność w zakresie skryptów, losowych randomizacji i kontroli respondentów.

Chociaż narzędzie to jest używane głównie w regionach niemieckojęzycznych, oferuje ono wsparcie dla języka angielskiego i zapewnia zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi danych.

Najlepsze funkcje SoSci Survey

Tworzenie skryptów złożonych warunków logicznych i losowego doboru pytań

Kontroluj limity odpowiedzi, czas i dostęp respondentów.

Przechowuj dane bezpiecznie zgodnie z przepisami UE.

Używaj skrótów klawiaturowych, aby przyspieszyć nawigację i testowanie.

Zintegruj z akademickimi zbiorami danych lub zewnętrznymi panelami

Ograniczenia SoSci Survey

Interfejs jest techniczny i nie ma opcji niestandardowego dostosowania wyglądu.

Ograniczone zasoby wsparcia technicznego dla użytkowników anglojęzycznych

Ceny SoSci Survey

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SoSci Survey

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

15. Formbricks (najlepsze rozwiązanie do gromadzenia opinii w oparciu o oprogramowanie open source, z priorytetem dla prywatności)

za pośrednictwem FormBricks

Idealne dla zespołów SaaS i programistów dbających o prywatność, Formbricks umożliwia zbieranie opinii w aplikacji bez wysyłania danych użytkowników do serwerów stron trzecich. Jako narzędzie open source zapewnia również pełną kontrolę nad hostingiem, gwarantując domyślną zgodność z RODO i CCPA.

Najlepsze funkcje Formbricks

Przeprowadzaj mikrosondaże w aplikacji w kluczowych momentach, takich jak rejestracja klienta , korzystanie z funkcji lub anulowanie.

Wykorzystaj śledzenie oparte na sesjach, aby analizować zmiany nastrojów użytkowników podczas ich podróży.

Wdrażaj dzięki przyjaznym dla programistów integracjom widżetów, które wymagają minimalnego wysiłku ze strony frontendu.

Limity Formbricks

Wymaga wiedzy programisty w zakresie ustawień i hostingu.

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania wizualnego w porównaniu z narzędziami komercyjnymi.

Ceny Formbricks

Free

Startup : 49 USD/miesiąc

Scale & Enterprise : ceny niestandardowe

Enterprise (samodzielny hosting): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Formbricks

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Formbricks użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent G2 pisze:

W Formbricks najbardziej podoba mi się łatwość integracji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z opcji bez kodowania, czy z SDK, takiego jak React, ustawienia są szybkie i płynne. Ponadto platforma jest całkowicie zorientowana na prywatność, w pełni zgodna z RODO i CCPA, a jeśli wolisz, możesz ją samodzielnie hostować, co jest niesamowite.

W Formbricks najbardziej podoba mi się łatwość integracji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z opcji bez kodowania, czy z SDK, takiego jak React, ustawienia są szybkie i płynne. Ponadto platforma jest całkowicie zorientowana na prywatność, w pełni zgodna z RODO i CCPA, a jeśli wolisz, możesz ją samodzielnie hostować, co jest niesamowite.

Ankiety? ClickUp podnosi poprzeczkę o jeden poziom wyżej.

Od platform akademickich po mikroankiety z priorytetem prywatności — narzędzia ankietowe, które masz do dyspozycji, są różnorodne i stale ewoluują. Jeśli jednak szukasz rozwiązania, które nie tylko gromadzi dane, ale także przekształca je w praktyczne zadania, ClickUp wyróżnia się jako najlepszy wybór.

Platforma nie ogranicza się tylko do tworzenia formularzy. ClickUp łączy odpowiedzi z formularzy bezpośrednio z cyklem pracy Twojego zespołu, umożliwiając przypisywanie zadań, ustalanie priorytetów, śledzenie statusu i odpowiadanie — wszystko to bez konieczności zmiany narzędzi. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów, które już korzystają z ClickUp do zarządzania projektami, zapewniając prawdziwie zintegrowane doświadczenie od ankiety do realizacji.

Chcesz wykorzystać dane z ankiet w praktyce? Zarejestruj się w ClickUp i już dziś zacznij tworzyć inteligentniejsze cykle pracy.

Często zadawane pytania

Wybór najlepszego bezpłatnego narzędzia do ankiet zależy od Twoich potrzeb. Jeśli zależy Ci na szybkich ustawieniach, prostym rozwiązaniem jest Google Forms. Jeśli potrzebujesz ankiet powiązanych z cyklem pracy (np. przekształcających odpowiedzi w zadania i kierujących działania następcze), lepszym wyborem będzie narzędzie takie jak ClickUp z wbudowaną automatyzacją i pulpitami nawigacyjnymi.

Tak — wiele bezpłatnych narzędzi do ankiet zawiera obecnie podstawowe funkcje, takie jak szablony, podstawowa logika, udostępnianie linków i eksportowanie. Najczęstsze ograniczenia to limity odpowiedzi, kontrola brandingu, zaawansowana logika i głębokość raportowania.

Niektóre z nich to robią, ale wiele z nich rezerwuje zaawansowaną logikę rozgałęzień/pominięć dla płatnych planów. Jeśli Twoja ankieta wymaga złożonej logiki (różne ścieżki w zależności od odpowiedzi), przed podjęciem decyzji sprawdź ograniczenia logiczne Free Planu.