10 darmowych szablonów zamówień dostawy do wykorzystania w 2025 r

Szczegóły dostawy mogą zadecydować o zadowoleniu klienta. 62% kupujących twierdzi, że szybkość dostawy ma wpływ na ich zakupy, a 85% nie wróci po złej dostawie. 📦

Zmagasz się z adresami, instrukcjami i formularzami zamówień? Łatwo o pomyłkę. Jeden błąd, taki jak pominięcie daty dostawy lub podanie nieprawidłowych danych kontaktowych, może spowodować opóźnienia.

Te bezpłatne szablony zleceń dostawy pomogą Ci zachować porządek, przyspieszyć realizację zamówień i usprawnić wszystkie procesy, od wyszukiwania produktów po ostateczną dostawę.

Czym są szablony zamówień dostawy?

Szablony zleceń dostawy to gotowe do użycia formularze, które pomagają firmom efektywnie zarządzać wysyłkami i śledzić je.

Ujednolicają one datę powstania formularzy zleceń dostawy i notatek dostawy, zapewniając dokładność i spójność każdej transakcji. Korzystając z szablonu notatki dostawy, zespoły mogą przyspieszyć procesy wysyłki, zminimalizować błędy i usprawnić ogólną logistykę.

Wspierają one również inteligentniejsze planowanie zapasów, zapewniając przejrzystość i możliwość wyszukiwania danych, co ułatwia kontrolowanie poziomów zapasów i cyklu pracy dostaw.

Czym charakteryzuje się dobry szablon zamówienia dostawy?

Dobrze opracowany szablon zamówienia dostawy sprawia, że realizacja zamówienia przebiega sprawnie i bezbłędnie. Oto kluczowe funkcje, które odróżniają doskonałe szablony od podstawowych:

Podstawowe szczegóły dostawy: Twórz Twórz szablony śledzenia zamówień z przejrzystymi sekcjami zawierającymi szczegóły dostawy, takie jak preferowane przedziały czasowe, wymagania dotyczące obsługi, pola adresu wysyłki, numery kontaktowe i notatki dotyczące specjalnego dostępu

Uporządkowana lista zapasów : Dodaj uporządkowane tabele zawierające ilości, zamówione elementy, wymiary, wagę i specyfikacje opakowań, aby pomóc przewoźnikom w prawidłowym planowaniu ładunków i uniknięciu niespodzianek podczas wysyłki lista zapasówDodaj uporządkowane tabele zawierające ilości, zamówione elementy, wymiary, wagę i specyfikacje opakowań, aby pomóc przewoźnikom w prawidłowym planowaniu ładunków i uniknięciu niespodzianek podczas wysyłki

Niezawodne systemy referencyjne: Zawierają unikalne numery zamówień i kody śledzenia. Jeśli korzystasz z Zawierają unikalne numery zamówień i kody śledzenia. Jeśli korzystasz z oprogramowania e-commerce , upewnij się, że szablony są zgodne ze strukturą danych Twojej platformy

Jasne instrukcje dostawy: Wyznacz sekcję na notatki dotyczące dostawy, takie jak informacje o parkingu, kody do bramy lub preferencje odbiorcy. Dzięki temu kierowcy będą mogli zakończyć dostawę za pierwszym razem

Profesjonalny format: Korzystaj z przejrzystych układów z logicznymi grupami pól, które sprawdzają się zarówno w przypadku dokumentów cyfrowych, jak i wydruków

Pola zgodne z przepisami: Zawierają przestrzenie na wymagane certyfikaty i podpisy, szczególnie w przypadku towarów podlegających regulacjom i dowodów dostawy

Projekt przyjazny dla automatyzacji: Twórz szablony, które współpracują z narzędziami formularzy i oprogramowaniem do dostaw, aby zmniejszyć nakład pracy ręcznej i przyspieszyć przetwarzanie zamówień

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów wymagających działania, ale 36% nadal korzysta z innych, fragmentarycznych metod. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, wiadomościach e-mail lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć system zarządzania zapasami

10 darmowych szablonów zamówień dostawy

Od chaosu do porządku — zarządzaj wszystkimi zamówieniami dostaw w jednym miejscu dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko!

Platforma łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat, a wszystko to oparte na sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Kaylee Hatch, menedżer ds. marki w Home Care Plus, użytkownik ClickUp, mówi:

Zapewnia większą przejrzystość między działami i tworzy jeden sposób działania. ClickUp można dostosować do niemal wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. Jest wystarczająco zaawansowany technicznie, aby obsłużyć duże, wieloletnie projekty międzydziałowe, a jednocześnie można go dostosować do działania jako prosta codzienna lista kontrolna. Wykracza poza zwykłe zarządzanie zadaniami i może naprawdę służyć jako kompleksowe rozwiązanie do dokumentacji wszystkich procesów/projektów. Jest to niezbędne narzędzie do zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do tych samych informacji.

Oto 10 darmowych szablonów zamówień dostawy, które usprawnią procesy dostawcze:

1. Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj śledzenie dostaw, szczegóły dostawców i aktualizacje stanu magazynowego dzięki szablonowi formularza zamówienia dostawy ClickUp

Praktyczny i prosty szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp pomaga zespołom logistycznym kontrolować przesyłki, organizując wszystkie szczegóły zamówienia w jednym centralnym hubie.

Ten szablon centralizuje śledzenie zamówień, aktualizacje stanu magazynowego i osie czasu dostaw w usprawnionym cyklu pracy. Skraca czas przetwarzania i zapewnia dostawę za pierwszym razem dzięki wbudowanej funkcji zbierania podpisów.

Oto jak z nich korzystać:

Śledź zamówienia od początku do końca dzięki niestandardowym statusom (dodane do zapasów → w transporcie → otrzymano dostawę)

Sortuj zamówienia według działów, korzystając z dedykowanych widoków, aby dopasować obciążenie zespołów i obciążenie pracą

Dodaj informacje o dostawcach, dane kontaktowe, adresy faktur i wiele więcej dzięki polom niestandardowym

Automatycznie monitoruj czasy realizacji, aby dostawy były realizowane zgodnie z harmonogramem i zwiększyć zadowolenie klientów

🚚 Idealne dla: pracowników działu zaopatrzenia zarządzających dużymi zamówieniami dostawców, kierowników magazynów potrzebujących aktualnych informacji o transporcie oraz zewnętrznych dostawców usług logistycznych obsługujących przesyłki cross-dock

🧠 Ciekawostka: Pierwsze zamówienie na dostawę jedzenia online zostało złożone już w 1994 roku — była to pizza z Pizza Hut, zamówiona za pośrednictwem strony internetowej PizzaNet. Tak, pierwszym daniem zamówionym przez Internet była pizza! 🍕

Chcesz stworzyć własne procesy przyjmowania zamówień za pomocą formularzy? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak to zrobić w ClickUp!

2. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj całym cyklem życia zamówienia z jednego pulpitu dzięki szablonowi formularza zamówienia produktu ClickUp

Masz dość przeglądania arkuszy kalkulacyjnych i rozproszonych informacji kontaktowych tylko po to, aby zarządzać zamówieniami produktów?

Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp przenosi cały proces zamówienia do jednego centralnego hubu, od złożenia zamówienia po realizację.

Ten szablon idealnie nadaje się do zarządzania zamówieniami klientów i śledzenia ich od momentu złożenia do realizacji. Szablon formularza zamówienia dostawy lepiej nadaje się do wewnętrznej koordynacji dostaw lub śledzenia dostawców. Niezależnie od tego, czy realizujesz zamówienia internetowe, czy zarządzasz zapasami w sklepie stacjonarnym, ten szablon zapewnia spójność i porządek danych dotyczących zamówień.

Ten szablon formularza zamówienia pomoże Ci:

Śledź zamówienia dzięki niestandardowym statusom, takim jak Nowe zamówienie, Pakowanie, W transporcie, Zrealizowane i Dostarczone

Uporządkuj wszystkie informacje o zamówieniach dzięki 14 polom niestandardowym przeznaczonym na szczegóły produktu, numery śledzenia, ceny i specjalne instrukcje

Wyświetlaj zamówienia na pięć różnych sposobów, w tym na tablicy statusów zamówień, formularzu zamówienia produktów, liście problemów z zamówieniami, liście nowych zamówień i przewodniku dla początkujących

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje statusu i powiadomienia, aby wszyscy byli na bieżąco

Połącz się z pocztą e-mail, systemem CRM i systemami płatności dzięki wbudowanym integracjom

🚚 Idealne dla: Małych i średnich firm, zespołów e-commerce oraz menedżerów produktów, którzy potrzebują elastycznego systemu do śledzenia i realizacji zamówień przy zachowaniu przejrzystości całego procesu.

3. Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź zamówienia zakupu i poziomy zapasów dzięki szablonowi zamówienia zakupu i zapasów ClickUp

Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp centralizuje procesy zaopatrzenia, łącząc śledzenie zamówień i oprogramowanie do zarządzania zapasami ERP w jednym hubie.

Umożliwiają one firmom, w tym spedytorom, monitorowanie stanów magazynowych i efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami. Możesz również efektywnie monitorować statusy zamówień, nie tracąc ani chwili.

W przeciwieństwie do wewnętrznych zamówień dostaw, ten szablon jest przeznaczony do transakcji po stronie dostawcy. Pomaga on w wystawianiu zamówień zakupu, śledzeniu realizacji dostaw przez dostawców oraz dostosowywaniu zamówień do potrzeb magazynowych.

Możesz zaoszczędzić czas dzięki takim funkcjom, jak:

Niestandardowe statusy do śledzenia zamówień od momentu płatności do dostawy

Powiadomienia o stanie magazynowym, które informują o konieczności złożenia nowego zamówienia

Pola na dane dostawcy, koszty i czas realizacji

Wiele widoków, w tym wykresy Gantta i tablice Kanban, zapewniające lepszą widoczność procesów

🚚 Idealne dla: menedżerów łańcucha dostaw, firm detalicznych i przedsiębiorstw e-commerce, które muszą zautomatyzować procesy zaopatrzenia i utrzymać optymalny poziom zapasów.

👀 Czy wiesz, że... Jedna z największych firm kurierskich na świecie, United Parcel Service (UPS), została założona w 1907 roku przez dwóch nastolatków w Seattle. Początkowo dostarczali paczki na rowerach i pieszo.

4. Szablon zamówień firmowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj porządek dzięki szablonowi zamówień firmowych ClickUp, który posłuży jako centralny hub do zarządzania markowymi produktami

Wraz ze wzrostem liczby zamówień towarów rośnie również chaos. Bez ustrukturyzowanego cyklu pracy nawet proste zamówienia mogą przerodzić się w brakujące elementy i niedopasowane dostawy.

Szablon zamówień firmowych ClickUp organizuje wszystkie zamówienia na produkty firmowe w jednym hubie. Od śledzenia statusu zamówienia po monitorowanie poziomu zapasów — ten szablon pomaga śledzić wszystkie szczegóły wysyłki.

Szablon ten można wykorzystać do:

Śledź status każdego zamówienia od „Nowe” do „Wysłane” w zakładkach

Śledź poziomy zapasów, aby zapobiec wyczerpaniu popularnych elementów

Monitoruj standardy jakości dla każdej partii zamówień

Efektywnie realizuj zamówienia z różnych działów

🚚 Idealne dla: zespołów marketingowych i działów HR, które zajmują się zamawianiem towarów firmowych i muszą prowadzić uporządkowaną ewidencję zapasów gadżetów reklamowych.

5. Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź stany magazynowe, zarządzaj zamówieniami i monitoruj dane produktów dzięki szablonowi zarządzania zapasami ClickUp

Szablon zarządzania zapasami ClickUp pomaga kontrolować listę produktów i potrzeby magazynowe w jednym centralnym hubie.

Możesz szybko skonfigurować formularz zamówienia dostawy i śledzić status wysyłki, zachowując jednocześnie przejrzystą widoczność stanów magazynowych.

Ten szablon służy do bieżącego monitorowania stanu magazynowego i prognozowania, a nie do bezpośredniego przetwarzania zamówień zakupu. Dobrze współpracuje z szablonem zamówienia zakupu i zapasów, zamykając pętlę między widocznością stanu magazynowego a zamawianiem u dostawców.

Kluczowe funkcje obejmują:

Twórz zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak „W magazynie”, „Brak w magazynie” i „Nie używane”, aby natychmiast wiedzieć o dostępności elementów

Dodaj ważne szczegóły w polach niestandardowych, takich jak „Data następnego zamówienia”, „Aktualny stan magazynowy” i „Ilość zamówienia”

Przełączaj się między widokiem tabeli, osi czasu i listy, aby analizować dane magazynowe pod różnymi kątami

Skonfiguruj automatyzację ClickUp , aby otrzymywać powiadomienia o niskim stanie zapasów

🚚 Idealne dla: Małe i średnie firmy potrzebują prostego systemu do zarządzania zapasami, śledzenia zamówień i utrzymywania optymalnego poziomu zapasów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz uniknąć nieodebranych dostaw i sfrustrowanych klientów? Zawsze dodawaj jasne instrukcje dotyczące dostawy. Pamiętaj o kodach do bram, wskazówkach dotyczących parkowania, trudnych wjazdach — czyli o wszystkim, co kierowcy potrzebują, aby wykonać zadanie prawidłowo za pierwszym razem. 📦🚚

6. Szablon formularza zmiany zamówienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco ze zmianami w projekcie remontowym dzięki szablonowi formularza zmiany zamówienia remontowego ClickUp

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się realizować projekt remontowy, w którym plany nagle uległy zmianie? Zdarza się to częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Szablon formularza zmiany zamówienia na remont ClickUp pomaga zespołom budowlanym zachować kontrolę nad pracami w przypadku pojawienia się aktualizacji.

Dzięki temu szablonowi możesz szybko przedstawić różnice w kosztach, nowe potrzeby materiałowe i zmiany harmonogramu, aby wszyscy mieli jasność i nic nie zostało przeoczone.

Kluczowe funkcje usprawniające śledzenie projektów:

Pola niestandardowe do notatek dotyczących przyczyn zmian, wpływu na budżet i dokumentów uzupełniających dla każdego zgłoszenia

Śledzenie statusu, aby sprawdzić, czy zmiany są nowe, w trakcie przeglądu, zatwierdzone lub odrzucone

Pola do określenia lokalizacji projektu i przypisania zadań zespołom

Wbudowane narzędzia do współpracy umożliwiające dyskusje zespołowe i udostępnianie plików

🚚 Idealne dla: Firm budowlanych, wykonawców i zespołów remontowych, które muszą efektywnie zarządzać zmianami w projektach, jednocześnie informując klientów i interesariuszy.

🚀 Automatyzacja śledzenia dostaw i odpowiedzi dzięki ClickUp Brain Zarządzanie zamówieniami dostaw często oznacza poszukiwanie odpowiednich informacji kontaktowych, dwukrotne sprawdzanie stanu magazynu lub przeszukiwanie wiadomości w celu znalezienia ostatniej znanej daty dostawy. Dzięki ClickUp Brain możesz pominąć te czynności. Zadaj pytania w języku naturalnym, takie jak „Jaki jest status zamówienia klienta z ostatniego czwartku?” lub „Który dostawca dostarcza towary do naszego sklepu w Chennai?” — i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi. ClickUp Brain łączy zadania, dokumenty, formularze i komentarze w jednym inteligentnym obszarze roboczym, który myśli za Ciebie. ✅

7. Szablon formularza zamówienia dostaw ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj i śledź zamówienia dostaw w efektywny sposób dzięki szablonowi formularza zamówienia dostawy ClickUp

Zarządzanie zamówieniami dostaw może być chaotyczne — śledzenie elementów, ilości, kosztów i dostawców w rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych często prowadzi do opóźnień w dostawach i braków magazynowych.

Podczas gdy szablon zamówienia zakupu koncentruje się na transakcjach z dostawcami i poziomach zapasów, szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp jest idealny do obsługi wewnętrznych zamówień dostaw i zamówień dla poszczególnych działów.

Ten szablon pomoże Ci:

Śledź zamówienia dzięki polom niestandardowym zawierającym szczegóły elementów, ilości, koszty i informacje o dostawcach

Monitoruj postęp realizacji zamówień za pomocą opcji statusu, takich jak „Dodano do zapasów”, „Do zatwierdzenia”, „W transporcie” i „Otrzymano dostawę”

Widok zamówień z różnych perspektyw dzięki układom takim jak „Lista nowych zamówień” i „Zamówienia według działu”

🚚 Idealne dla: Zespoły ds. zaopatrzenia i kierownicy łańcucha dostaw potrzebują scentralizowanego systemu do obsługi zamówień dostaw, śledzenia zapasów i utrzymywania relacji z dostawcami.

🧠 Ciekawostka: Od lat 90. XIX wieku dabbawalas z Bombaju dostarczają pracownikom biurowym domowe posiłki z niezwykłą dokładnością, korzystając z systemu oznaczeń kolorami zamiast technologii. Ich działalność jest tak wydajna, że jest przedmiotem badań szkół biznesowych na całym świecie.

8. Szablon formularza zamówienia ciastek ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o porządek w zamówieniach ciastek i zadowolenie klientów dzięki szablonowi formularza zamówienia ciastek ClickUp

W ruchliwych piekarniach zarządzanie zamówieniami na ciastka nie zawsze jest bułką z masłem. Żonglowanie ilościami, dostawami i dokładnością adresów może szybko stać się stresujące.

Szablon formularza zamówienia ciastek ClickUp zamienia chaos związany z zamówieniami w spokój dzięki intuicyjnemu formularzowi stworzonemu dla piekarzy. Ten formularz online pozwala rejestrować i śledzić zamówienia w jednej centralnej lokalizacji.

Szablon zawiera inteligentne funkcje ułatwiające prowadzenie działalności cukierniczej, takie jak:

Śledź postęp realizacji zamówienia dzięki statusom takim jak „W piekarni”, „Do dostawy” i „Dostarczono”

Zapisz najważniejsze informacje, korzystając z niestandardowych pól na ilość, cenę, adres e-mail i adresy klientów

Przełączaj się między widokami — tablica przetwarzania zamówień do śledzenia postępów, formularz zamówień ciastek do wprowadzania danych oraz baza danych zamówień zapewniająca kompletny przegląd

Monitoruj terminy i status zamówień dzięki funkcji śledzenia czasu i powiadomień e-mail

🚚 Idealne dla: Domowych piekarzy i właścicieli piekarni, którzy chcą zarządzać zamówieniami bez konieczności korzystania z wielu arkuszy kalkulacyjnych lub formularzy papierowych.

9. Szablon realizacji zamówień ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj cały cykl pracy związany z realizacją zamówień dzięki niestandardowym statusom, polom i automatyzacji przy użyciu szablonu realizacji zamówień ClickUp

Jest szczyt sezonu, a zamówienia napływają lawinowo. Zamiast gorączkowo szukać rozwiązań, skorzystaj z szablonu realizacji zamówień ClickUp, aby mieć pod kontrolą stan magazynu, wysyłki i dane klientów — wszystko w jednym, łatwym w zarządzaniu hubie. Zapewni to płynność operacji, dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu na budowanie marki.

Ten szablon wyróżnia się praktyczną, gotową do użycia strukturą, która pomaga:

Śledź zamówienia na ośmiu etapach statusu, od „Otwarte” do „Dostarczone”, dzięki czemu masz jasny obraz aktualnego statusu każdego zamówienia

Rejestruj kluczowe szczegóły zamówień, korzystając z pól niestandardowych przeznaczonych na koszty, ilości i przewoźników

Przełączaj między widokiem tablicy do wizualnego zarządzania zamówieniami a widokiem listy do zbiorczych aktualizacji

Monitoruj wzorce popytu na produkty, aby podejmować trafniejsze decyzje dotyczące zapasów

🚚 Idealne dla: zespołów e-commerce, koordynatorów logistyki i kierowników operacyjnych, którzy muszą przetwarzać duże ilości zamówień przy zachowaniu jakości i szybkości.

10. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź transakcje, monitoruj wskaźniki i zwiększ wyniki sprzedaży dzięki szablonowi ClickUp Sales Tracker

Chociaż nie jest to formularz dostawy, odgrywa on kluczową rolę w całym procesie. W końcu zanim wysyłasz zamówienie, musisz sfinalizować transakcję. Ten szablon pomaga zarządzać procesem sprzedaży, który prowadzi bezpośrednio do realizacji zamówienia.

Szablon ClickUp Sales Tracker ułatwia śledzenie wyników, wykrywanie trendów i przekształcanie każdego sukcesu w dobrze zrealizowaną dostawę. Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy szybko się rozwijasz, skorzystaj z tego szablonu, aby śledzić dynamikę sprzedaży, ustalać priorytety i skupić się na tym, co ma największe znaczenie.

Oto, co otrzymujesz:

Niestandardowe statusy do monitorowania etapów transakcji dzięki zarządzaniu procesem sprzedaży metodą „przeciągnij i upuść”

ponad 10 pól niestandardowych do rejestrowania wskaźników, takich jak liczba zimnych telefonów i łączna liczba sprzedanych produktów

Ponad pięć widoków, w tym widok tygodniowy i raporty na koniec dnia, umożliwiające wieloaspektową analizę

Wbudowana funkcja śledzenia czasu pozwala mierzyć zwrot z inwestycji w poszczególne działania sprzedażowe

🚚 Idealne dla: kierowników sprzedaży i właścicieli małych i średnich firm, którzy chcą ujednolicić procesy sprzedaży, zachowując jednocześnie elastyczność w zakresie dostosowywania do konkretnych transakcji.

Usprawnij swoje zamówienia dostaw dzięki ClickUp

Zarządzanie zamówieniami dostaw stało się o wiele prostsze. Dzięki ClickUp możesz łatwo śledzić zamówienia, dotrzymywać terminów wysyłki i zachować porządek od początku do końca.

Dzięki bezpłatnym szablonom, elastycznym widokom i konfigurowalnym pulpitom ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby zarządzać zamówieniami dostaw jak profesjonalista. Chcesz zrównoważyć obciążenie pracą zespołu lub zaplanować bardziej optymalne trasy? Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu ClickUp, aby dotrzymać harmonogramu.

Ponadto dzięki ponad 1000 integracji możesz zsynchronizować swoje ulubione aplikacje i zarządzać dostawami w jednym miejscu.

Chcesz przenieść zarządzanie dostawami na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!