10 najlepszych programów CRM dla salonów do zarządzania rezerwacjami i klientami

Świadczenie usług salonowych to sztuka. Ale żonglowanie terminami, zapamiętywanie preferencji klienta i koordynowanie harmonogramów pracy personelu? To już samo w sobie jest pracą na pełen etat.

Potrzebujesz niezawodnego oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, które może zautomatyzować rezerwacje, wysyłać przypomnienia, przechowywać historię usług i zakupów klientów oraz sprawić, że wszystko będzie działać tak płynnie, jak świeżo wysuszone włosy.

W tym artykule zebraliśmy najlepsze oprogramowanie CRM dla salonów, które pomoże Ci zapanować nad rezerwacjami i związkami z klientami. Znajdziesz tu również wskazówki, jak wybrać odpowiedni system CRM dla swojego salonu, abyś mógł pożegnać się z podwójnymi rezerwacjami i zapomnianymi wizytami kontrolnymi, a powitać zadowolonych klientów i spokojniejsze życie.

🔎 Czy wiesz, że... Rekord Guinnessa w kategorii największego salonu fryzjerskiego pod względem obciążenia należy do Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brazylia) z 227 miejscami. Wyobraź sobie, jak wygląda ruchliwy dzień!

Najlepsze oprogramowanie CRM dla salonów w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie salonem i współpraca zespołu Profile klientów, planowanie spotkań, automatyzacja, pulpity nawigacyjne, śledzenie czasu, w pełni kontekstowa AI Free Forever Plan; niestandardowe opcje dla przedsiębiorstw Fresha Pozyskiwanie rezerwacji online od nowych klientów Rynek salonów, analizy marketingowe, śledzenie zachowań klientów Free; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania Invoay Zaawansowane zarządzanie zapasami Kampanie CRM, automatyzacja WhatsApp, śledzenie biometryczne Płatne plany zaczynają się od 69 dolarów. Zenoti Rezerwacje online 24/7 Automatyczne listy oczekujących, podwójne aplikacje, wbudowany system POS Niestandardowe ceny Phorest Zarządzanie wieloma branchami salonu Synchronizacja wielu lokalizacji, POS, program lojalnościowy Niestandardowe ceny Salon 360 Zarządzanie wydatkami salonu Śledzenie prowizji, analizy CRM, wydajność personelu Niestandardowe ceny Zoho Bookings Zapewnij autonomię pracownikom salonu Planowanie pracy personelu, limity rezerwacji, usługi cykliczne Płatne plany zaczynają się od 6 dolarów. Rosy Początkujący właściciele salonów Rejestracja przy wejściu, RosyPay, POS, przesyłanie zdjęć Płatne plany zaczynają się od 39 dolarów. Vagaro Prowadzenie szczegółowej bazy danych klientów Profile klientów, formularze, sprzedaż zapasów, rynek Niestandardowe ceny Pipedrive Niestandardowe dostosowanie procesu obsługi klientów do potrzeb Twojego salonu Proces sprzedaży, automatyzacja, pulpity nawigacyjne Dostosowanie niestandardowego procesu obsługi klienta w Twoim salonie

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu CRM dla salonów?

Około 80% firm korzysta z oprogramowania CRM do raportowania sprzedaży i automatyzacji procesów, a salony również zaczynają to wykorzystywać.

Oto podstawowe elementy CRM, które musi posiadać wybrany przez Ciebie system zarządzania salonem.

Rezerwacja terminów : oferuje rezerwację online, automatyczne przypomnienia i synchronizację kalendarza. Ten prosty w obsłudze system zapewni pełne obłożenie foteli i zadowolenie klientów.

Przechowywanie historii klientów : śledzenie dotychczasowych usług, historii zakupów, preferencji i specjalnych notatek. Nawet zapamiętanie ulubionego koloru włosów lub rodzaju masażu może zwiększyć zaangażowanie i lojalność klientów.

Systemy płatności : integracja z POS, wsparcie wielu opcji płatności i automatyzacja fakturowania. Płynne transakcje oznaczają mniej czekania i większą wydajność.

Zarządzanie personelem : przydzielaj terminy, śledź godziny pracy i zapobiegaj nadmiernej rezerwacji terminów oraz wypaleniu zawodowemu. Poszukaj wbudowanej funkcji monitorowania wydajności, aby utrzymać swój zespół na właściwej drodze.

Automatyzacja marketingu: wysyła ukierunkowane wiadomości e-mail, promocje SMS-owe i oferty programów lojalnościowych. Pomaga utrzymać połączenie z klientami i zwiększyć liczbę powtórnych wizyt.

Zarządzanie zapasami: monitoruje poziomy zapasów i wysyła przypomnienia o konieczności złożenia nowego zamówienia. Koniec z brakiem niezbędnych produktów w trakcie świadczenia usług.

Analizy i raportowanie : generuje raporty dotyczące przychodów, rezerwacji i najlepiej sprzedających się usług. Pomaga podejmować decyzje oparte na danych, torując drogę do lepszych : generuje raporty dotyczące przychodów, rezerwacji i najlepiej sprzedających się usług. Pomaga podejmować decyzje oparte na danych, torując drogę do lepszych strategii zarządzania klientami

Dostępność mobilna : zapewnia dostęp w chmurze za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Zarządzaj swoim salonem w dowolnym miejscu i czasie.

Integracje: synchronizacja z Twoją stroną internetową, mediami społecznościowymi, narzędziami marketingowymi i oprogramowaniem księgowym. Tworzy płynnie działający system do zarządzania wszystkim, od rezerwacji po finanse.

🧠 Ciekawostka: Martha Matilda Harper, kanadyjska przedsiębiorczyni, otworzyła pierwszy nowoczesny salon kosmetyczny w Rochester w stanie Nowy Jork w 1891 roku. Była również pionierką w zakresie franczyzy swoich salonów!

10 najlepszych programów CRM dla salonów

Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych programów CRM dla salonów. Przedstawimy Ci ich funkcje, ograniczenia i ceny, a także oceny i recenzje, abyś mógł znaleźć ten, który najlepiej pasuje do Twojego salonu.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania salonem i współpracy zespołowej)

Dostosuj cykle pracy salonu dzięki ClickUp CRM

Prowadzenie salonu wymaga nie tylko kreatywności, ale także koordynacji, konsekwencji i połączenia. W tym pomaga ClickUp. Jako pierwsze na świecie zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, ClickUp pozwala stworzyć system CRM dla salonu, który dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, niezależnie od tego, czy zarządzasz rezerwacjami, śledzisz sprzedaż, czy personalizujesz obsługę klientów.

Dzięki ClickUp CRM, opartemu na sztucznej inteligencji, możesz generować szczegółowe raporty, komunikować się z klientami i łączyć się z innymi narzędziami, z których już korzystasz. ClickUp pozwala organizować CRM za pomocą przestrzeni, folderów i list. Możesz tworzyć listy potencjalnych klientów, kontaktów, klientów i transakcji (pakiety usług lub członkostwa). Każdy klient lub potencjalny klient jest reprezentowany jako zadanie, co ułatwia śledzenie każdej interakcji i możliwości.

Skorzystaj z ClickUp Dokument, aby tworzyć szczegółowe profile klientów i historie usług. Miej wszystkie informacje o klientach zawsze pod ręką. Przechowuj dane kontaktowe, historię wizyt, preferencje i opinie w jednym uporządkowanym widoku. Spersonalizuj każdą interakcję i śledź szczegóły, które zapewnią Ci trwałą lojalność klientów.

Zarządzaj harmonogramami bezpośrednio za pomocą zadań ClickUp i osi czasu. Łatwo planuj, zmieniaj terminy i prowadź śledzenie spotkań, a następnie automatyzuj przypomnienia, aby zmniejszyć liczbę nieobecności i zwiększyć retencję klientów.

Szybko planuj spotkania dzięki zadaniom ClickUp.

Śledź unikalne szczegóły, takie jak preferowani styliści, receptury farb do włosów, alergie lub status lojalnościowy, korzystając z pól niestandardowych ClickUp. Możesz również grupować klientów według rodzaju usługi, częstotliwości wizyt lub całkowitych wydatków, aby dostosować oferty i komunikację.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie przypomnień o wizytach, oznaczanie klientów, którzy przestali korzystać z usług, lub podsumowywanie tygodniowej sprzedaży. Agenci AI mogą być skonfigurowani tak, aby działać zgodnie z harmonogramem lub wyzwalaczami, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć pracę ręczną.

Kalendarz ClickUp zapewnia przejrzysty obraz rezerwacji i pomaga błyskawicznie zaplanować wszelkie niezarezerwowane terminy.

Połączony kalendarz ClickUp, aby uzyskać widok i planować spotkania w sposób wizualny.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak kalendarz ClickUp oparty na AI pozwala automatycznie planować pracę👇🏼

Wyeliminuj powtarzalne zadania. Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby automatycznie wysyłać potwierdzenia spotkań, życzenia urodzinowe lub wiadomości z podziękowaniami. Przekształć nowych klientów w lojalnych stałych bywalców bez kiwnięcia palcem.

Zobacz stan swojej firmy na pierwszy rzut oka. Monitoruj terminy, utrzymanie klientów, najlepszych stylistów i trendy przychodów za pomocą pulpitów ClickUp. Podejmuj mądrzejsze decyzje oparte na danych.

Nie masz czasu na ręczne rejestrowanie każdej wizyty? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Gdy tylko pojawi się rezerwacja online, po prostu podaj ClickUp Brain rodzaj usługi, nazwisko klienta i godzinę wizyty — w ciągu kilku sekund stworzy ono dla Ciebie uporządkowaną listę zadań.

Znajdź wolne terminy w swoim kalendarzu, prosząc ClickUp Brain o stworzenie harmonogramu za Ciebie.

Spersonalizowane usługi zwiększają przychody o 10% do 15%. Jeśli poświęcisz czas na dostosowanie swojej oferty do preferencji klienta, z pewnością to zauważą.

Aby to osiągnąć, potrzebujesz uporządkowanej bazy danych klientów — którą łatwo ustawisz dzięki szablonom ClickUp do sprzedaży i CRM.

Na przykład szablon CRM ClickUp pozwala wizualizować cały proces sprzedaży, informacje o klientach, terminy i wszystko, co się z tym wiąże.

Pobierz darmowy szablon Używaj funkcji śledzenia cennych informacji o klientach dzięki szablonowi CRM ClickUp.

Wykorzystaj je do:

Zorganizuj dane klientów w jednym miejscu, ułatwiając wyszukiwanie informacji.

Usprawnij komunikację z klientami i wsparcie klienta

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, zyskując czas na bardziej złożone działania.

Wykorzystaj dane klientów, aby uzyskać praktyczne informacje i spersonalizować doświadczenia.

Obsługa kolejnych spotkań może być trudna, ale ClickUp również Ci w tym pomoże. Ustaw przypomnienia o rezerwacjach lub pozwól, aby ClickUp Brain zrobił to za Ciebie. A jeśli nie masz przy sobie laptopa? Nie ma problemu! Możesz ustawiać i edytować przypomnienia bezpośrednio z telefonu komórkowego.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania salonem powinno płynnie integrować się z Twoimi rozwiązaniami technologicznymi, zapewniając zakończony obraz Twojej działalności. ClickUp Integrations synchronizuje się z ponad 300 platformami, w tym popularnymi systemami CRM.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skonfiguruj automatyczne przypomnienia o wizytach, aktualizuj statusy zadań lub przydzielaj członków zespołu na podstawie rodzaju usługi dzięki ponad 50 wyzwalaczom akcji.

Śledź czas trwania każdej usługi dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp

Gromadź dane klientów za pomocą szablonów formularzy ClickUp, które są bezpośrednio wprowadzane do oprogramowania do zarządzania salonem.

Twórz i śledź zadania związane z zapasami produktów, ustaw przypomnienia o ponownym zamówieniu i kontroluj poziomy zapasów — wszystko w ClickUp.

Limitacje ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się dla początkujących, którzy korzystają z platformy po raz pierwszy.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Uwielbiam sposób, w jaki ClickUp organizuje i planuje moje codzienne zadania. Jeśli masz powtarzające się spotkania lub zadania co tydzień lub co dwa tygodnie, możesz wprowadzić je do ClickUp i uzyskać doskonałą widoczność harmonogramu pracy. Jest to jeszcze lepsze, gdy masz współpracowników i możesz koordynować oraz delegować odpowiedzialność za określone zadania. Dla mnie możliwość odhaczania zadań w miarę ich wykonywania każdego dnia daje mi przyjemne poczucie postępu oraz pozwala rejestrować moje codzienne wyniki.

Uwielbiam sposób, w jaki ClickUp organizuje i planuje moje codzienne zadania. Jeśli masz powtarzające się spotkania lub zadania co tydzień lub co dwa tygodnie, możesz wprowadzić je do ClickUp i uzyskać doskonałą widoczność harmonogramu pracy. Jest to jeszcze lepsze, gdy masz współpracowników i możesz koordynować oraz delegować odpowiedzialność za określone zadania. Dla mnie możliwość odhaczania zadań w miarę ich wykonywania każdego dnia daje mi przyjemne poczucie postępu oraz pozwala rejestrować moje codzienne wyniki.

2. Fresha (najlepsze rozwiązanie do pozyskiwania rezerwacji online od nowych klientów)

Fresha wyróżnia się jako oprogramowanie do zarządzania salonem, które doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami i pozyskiwaniu nowych klientów. Oprócz podstawowych funkcji CRM, takich jak planowanie wizyt i śledzenie historii klientów, oferuje wbudowaną platformę handlową, na której potencjalni klienci mogą zapoznać się z Twoimi usługami i bezpośrednio rezerwować wizyty.

Ta podwójna funkcja usprawnia obsługę klienta, pomagając Twojemu salonowi przyciągać nowych klientów, jednocześnie skutecznie zarządzając dotychczasowymi. Płynna integracja narzędzi marketingowych i rezerwacyjnych Fresha pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć zarówno retencję klientów, jak i rozwój firmy.

Najlepsze funkcje Fresha

Pozyskaj nowych klientów na rynku branży kosmetycznej i wellness.

Zidentyfikuj najskuteczniejsze kampanie marketingowe i kanały komunikacji

Śledź zachowania klientów, ich preferencje i wzorce rezerwacji za pomocą raportowania CRM

Ograniczenia Fresha

Niektórzy użytkownicy ponoszą opłaty za rezerwacje dokonane za pośrednictwem platformy, nawet jeśli wizyta zostanie później odwołana.

Wymaga integracji z zewnętrznym systemem POS w celu realizacji transakcji.

Ceny Fresha

Free

Opcjonalne płatne funkcje

Oceny i recenzje Fresha

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 1430 recenzji)

Co mówią o Fresha prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się, jak proste jest to oprogramowanie w użyciu do rezerwacji terminów i organizowania czasu dla mnie i moich klientów. Rejestracja była bardzo szybka, a oprogramowanie działało bez zarzutu, gdy po raz pierwszy otworzyłam swoją działalność.

Podoba mi się to, jak proste jest to oprogramowanie w obsłudze, jeśli chodzi o rezerwację terminów i organizację czasu dla mnie i moich klientów. Rejestracja była bardzo szybka, a oprogramowanie działało bez zarzutu, gdy po raz pierwszy otworzyłam swoją działalność.

👀 Czy wiesz, że... Firmy korzystające z systemów rezerwacji online odnotowują średnio 27% wzrost przychodów.

3. Invoay (najlepsze do zaawansowanego zarządzania zapasami)

Regularna komunikacja z klientami, nawet jeśli nie mają oni zaplanowanej sesji, pozwala budować silne związki z klientami i zwiększać ich lojalność. Oprogramowanie do zarządzania salonem Invoay jest do tego idealne. Dzięki tej platformie możesz zautomatyzować wystawianie faktur, udostępniać regularne aktualizacje dotyczące najlepszych ofert i nie tylko.

System oferuje również zaawansowane zarządzanie zapasami, dzięki czemu zawsze masz pod ręką niezbędne produkty.

Najlepsze funkcje Invoay

Zarządzaj wydajnością pracowników, harmonogramami i frekwencją dzięki zintegrowanemu systemowi śledzenia biometrycznego.

Zautomatyzuj kampanie CRM , interakcje z klientami i przypomnienia w WhatsApp za pomocą automatyzacji.

Twórz pakiety i plany członkostwa, w tym niestandardowe promocje i bony upominkowe, zgodnie z preferencjami klienta.

Ograniczenia Invoay

Brakuje opcji niestandardowego dostosowywania do unikalnych cykli pracy CRM w salonach fryzjerskich.

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania o częstych rozłączeniach, nieprawidłowych obliczeniach i problemach z planowaniem, co wskazuje na potencjalne problemy ze stabilnością.

Ceny Invoay

Cena początkowa: 69 USD/miesiąc

Grow: 99 USD/miesiąc

Rozwiń: 149 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Invoay

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Invoay prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustPilot mówi:

Ich oprogramowanie posiada niemal wszystkie funkcje, których potrzebuje salon. Od rozliczeń, marketingu SMS (opinie, polecenia, punkty lojalnościowe) po raporty (utraceni klienci, powracający, nowi) i wiele innych.

Ich oprogramowanie posiada prawie wszystkie funkcje, których potrzebuje salon. Od rozliczeń, marketingu SMS (opinie, polecenia, punkty lojalnościowe) po raporty (utraceni klienci, powracający, nowi) i wiele innych.

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać AI do organizacji swojego życia poprzez kalendarze, zadania i przypomnienia. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to zrobić, AI musi umieć: rozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w przepływie pracy, wykonywać niezbędne kroki, żeby tworzyć zadania lub je dostosowywać, oraz ustawiać automatyczne przepływy pracy. Większość narzędzi realizuje jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu w oparciu o poziomy priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

4. Zenoti (najlepsze do rezerwacji online 24/7)

59% osób twierdzi, że denerwuje ich czekanie na połączenie, żeby umówić się na wizytę, a prawie co piąta osoba uważa, że czekanie na godziny pracy, żeby coś zaplanować, jest niewygodne.

Zenoti rozwiązuje ten problem, umożliwiając rezerwacje online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zawiera również funkcję zarządzania listą oczekujących, więc w przypadku anulowania rezerwacji miejsce może zostać szybko zajęte, co pomaga zmniejszyć straty czasu i przychodów.

Najlepsze funkcje Zenoti

Podwójne aplikacje do rezerwacji franczyzowych i po stronie klienta

Automatyczna lista oczekujących wypełnia luki powstałe w wyniku rezygnacji w ostatniej chwili.

Wbudowany system POS zapewniający płynne, scentralizowane płatności

Ograniczenia Zenoti

Oprogramowanie jest dość złożone i może przytłaczać początkujących użytkowników.

Niektórzy użytkownicy doświadczyli częstych awarii i błędów, szczególnie w aplikacji mobilnej.

Ceny Zenoti

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zenoti

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Co o Zenoti mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Zenoti to świetny system do rezerwacji terminów i zarządzania klientami. Fajnie jest mieć w jednym miejscu komunikację z klientami, rezerwacje online, terminy, płatności, marketing i opinie.

Zenoti to świetny system do rezerwacji terminów i zarządzania klientami. Fajnie jest mieć w jednym miejscu komunikację z klientami, rezerwacje online, terminy, płatności, marketing i opinie.

5. Phorest (najlepsze do zarządzania wieloma branchami salonu)

Phorest wyróżnia się możliwością zarządzania wieloma lokalizacjami i śledzeniem zapasów w czasie rzeczywistym, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla właścicieli salonów zarządzających wieloma branchami. Jego bezpieczny system POS centralizuje dane dotyczące przychodów, dzięki czemu można monitorować dochody we wszystkich lokalizacjach bez konieczności przełączania się między platformami.

Możesz również zarządzać harmonogramami pracy personelu i stanami magazynowymi produktów w poszczególnych lokalizacjach, co pomoże Ci ograniczyć marnotrawstwo i efektywniej planować zakupy. Ponadto profile klientów i punkty lojalnościowe są synchronizowane automatycznie, co zapewnia spójną obsługę klientów we wszystkich branch.

Najlepsze funkcje Phorest

Komunikuj się bezpośrednio z klientem za pośrednictwem API WhatsApp.

Oferuj bezpośrednią rezerwację online z wyszukiwarki Google i mapy Google.

Zarządzaj terminami i rozliczeniami w jednym miejscu ze wszystkich branch Twojego salonu.

Ograniczenia Phorest

Wyższe poziomy cenowe mogą nie być odpowiednie dla mniejszych salonów lub samodzielnych profesjonalistów.

W godzinach szczytu sporadycznie zgłaszane są opóźnienia w działaniu aplikacji mobilnej.

Czas reakcji wsparcia może się różnić w zależności od lokalizacji i poziomu subskrypcji.

Ceny Phorest

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Phorest

G2: 4,4/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 380 recenzji)

Co o Phorest mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że jest prostsze niż kalendarz w moim iPhonie. Mogę zobaczyć wszystkie moje spotkania w danym dniu oraz wszystkich moich współpracowników. Mogę po prostu dodać dowolne dodatki, aby uzyskać niestandardową usługę, i wydłużyć czas, jeśli chcę. Bardzo łatwe w użyciu i genialne!

Podoba mi się, że jest prostsze niż kalendarz w moim iPhonie. Mogę zobaczyć wszystkie moje spotkania w danym dniu oraz wszystkich moich współpracowników. Mogę po prostu dodać dowolne dodatki, aby uzyskać niestandardową usługę, i wydłużyć czas, jeśli chcę. Bardzo łatwe w użyciu i genialne!

6. Salon 360 (najlepszy do zarządzania wydatkami salonu)

Jeśli chcesz uzyskać lepszą kontrolę nad finansami swojego salonu, Salon 360 może być pomocną opcją. Oprócz standardowych funkcji, takich jak rezerwacje online i automatyzacja komunikacji, oferuje narzędzia do śledzenia konwersji sprzedaży i monitorowania wydajności personelu.

Oprogramowanie obejmuje również funkcję śledzenia wydatków i prowizji, dzięki czemu możesz mieć zakładkę nad tym, co wpływa i co wychodzi. Taka widoczność ułatwia zarządzanie kosztami działalności bez poczucia przytłoczenia.

Najlepsze funkcje Salon 360

Stwórz internetowy katalog swoich usług

Śledź rozliczane godziny pracy i wyniki, aby sprawiedliwie zarządzać premiami i prowizjami dla pracowników.

Monitoruj wydatki i wyniki branch, a także śledź konwersje dzięki raportom w czasie rzeczywistym, aby dostosować strategię CRM

Ograniczenia Salon 360

Małe salony mogą czuć się przytłoczone rozszerzeniami funkcji.

Ceny Salon 360

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Salon 360

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

🧠 Ciekawostka: W średniowieczu fryzjerzy zajmowali się nie tylko strzyżeniem włosów. Wykonali również operacje chirurgiczne, zabiegi stomatologiczne, a nawet upuszczanie krwi! Dlatego klasyczny słup fryzjerski ma czerwone i białe paski, symbolizujące krew i bandaże.

7. Zoho Bookings (najlepsze rozwiązanie zapewniające autonomię pracownikom salonu)

za pośrednictwem Zoho Bookings

Zoho Bookings to narzędzie CRM, które działa również jako system zarządzania salonem. Pozwala ono na limit liczbę wizyt i limit liczbę odwołań lub zmian terminów w ostatniej chwili.

Możesz podać dokładne ceny usług, aby klienci mieli zakończoną jasność co do kosztów przed dokonaniem rezerwacji. Aby ograniczyć liczbę nieobecności, platforma umożliwia pobieranie opłat z góry, zapewniając ochronę Twojego czasu i przychodów nawet w przypadku odwołania wizyty.

Najlepsze funkcje Zoho Bookings

Ustal terminy i zdecyduj, ile rezerwacji online chcesz przyjmować dziennie.

Pozwól pracownikom ustawiać własne harmonogramy i zarządzać nadchodzącymi spotkaniami.

Planuj cykliczne usługi i prowadź śledzenie zapasów produktów do zabiegów wielosesyjnych.

Limit Zoho Bookings

Narzędzie CRM dla salonów nie oferuje możliwości niestandardowego dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Obsługa czasu letniego może być problematyczna.

Ceny Zoho Bookings

Podstawowy: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Bookings

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,5/5 gwiazdek (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Zoho Bookings użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Niezwykle łatwe w ustawieniu dla wielu użytkowników pracujących w różnych godzinach, nawet w różnych strefach czasowych. Łatwe do dostosowania i niestandardowego w przypadku nieoczekiwanych lub planowanych zmian w harmonogramie.

Niezwykle łatwe w ustawieniu dla wielu użytkowników pracujących w różnych godzinach, nawet w różnych strefach czasowych. Łatwe do dostosowania i niestandardowego personalizacji w przypadku nieoczekiwanych lub planowanych zmian w harmonogramie. *

8. Rosy Salon Software (najlepsze dla początkujących właścicieli salonów)

za pośrednictwem Rosy Salon Software

Rozpoczęcie nowej działalności w branży spa lub fryzjerskiej może być przytłaczające, ale Rosy Salon Software zapewni Ci wsparcie. Dzięki funkcji rejestracji przy wejściu i autorskiemu systemowi RosyPay, Rosy Salon Software jest idealnym rozwiązaniem dla właścicieli salonów, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.

Oprogramowanie jest niedrogie i przyjazne dla użytkownika. Zawiera niezbędne narzędzia, takie jak zarządzanie zapasami, komunikacja z klientami i wbudowany system sprzedaży (POS).

Najlepsze funkcje Rosy Salon

Pozwól klientom zameldować się, gdy są w pobliżu, aby natychmiast powiadomić stylistę.

Uprość przetwarzanie kart kredytowych dzięki preautoryzacjom i transakcjom z kartami zapisanymi w systemie.

Przesyłaj i edytuj zdjęcia klientów, aby mieć do nich szybki dostęp.

Limitacje Rosy Salon

System raportowania poleceń nie jest wystarczająco zaawansowany.

Platforma ogranicza planowanie do 15-minutowych przedziałów czasowych, co może nie odpowiadać wszystkim rodzajom usług.

Ceny Rosy Salon

Ceny zaczynają się od 39 USD miesięcznie.

Dostępne niestandardowe opcje dostosowywania

Oceny i recenzje Rosy Salon

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 140 recenzji)

Co mówią o Rosy Salon prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się prostota i elastyczność systemu, a ponadto mogę go używać zarówno dla pracowników, jak i niezależnych wykonawców. Recenzja zebrana i opublikowana na stronie G2. com.

Podoba mi się prostota i elastyczność tego systemu, a ponadto mogę go używać zarówno w przypadku pracowników, jak i niezależnych wykonawców. Recenzja zebrana i opublikowana na stronie G2. com.

9. Vagaro (najlepsze do prowadzenia szczegółowej bazy danych klientów)

Vagaro to przede wszystkim platforma handlowa dla branży wellness i urody, która oferuje również kompleksowe oprogramowanie CRM dla salonów. Jedną z jego wyróżniających się funkcji są bardzo szczegółowe profile klientów, które pomagają w śledzeniu preferencji, usług i historii.

Dzięki takiemu poziomowi personalizacji możesz zwiększyć zaangażowanie niestandardowych klientów, oferować dostosowane do ich potrzeb doświadczenia i zwiększyć retencję.

Najlepsze funkcje Vagaro

Prowadź szczegółową dokumentację klientów wraz ze zdjęciami, historią usług, preferencjami i dotychczasowymi zakupami.

Projektuj i wysyłaj niestandardowe formularze, ankiety i oświadczenia, które są zapisywane w profilach klientów, aby zapewnić do nich łatwy dostęp.

Skonfiguruj zarządzanie zapasami w oparciu o potrzeby klienta i sprzedawaj ekskluzywne produkty na rynku.

Ograniczenia Vagaro

Ograniczone funkcje raportowania w porównaniu z innymi systemami zarządzania salonami

Struktura cenowa może być kosztowna dla mniejszych salonów lub firm.

Ceny Vagaro

Jedna lokalizacja:

Ceny zaczynają się od 24 USD miesięcznie.

Wiele lokalizacji:

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Vagaro

G2: 4,6/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3400 recenzji)

Co o Vagaro mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się, jak Vagaro łączy funkcję i przepływ — pozwala przechowywać harmonogramy, notatki SOAP i dane klientów w jednym miejscu, nie sprawiając wrażenia nieporęcznego.

Podoba mi się, jak Vagaro łączy funkcję i przepływ — pozwala przechowywać harmonogramy, notatki SOAP i dane klientów w jednym miejscu, nie sprawiając wrażenia nieporęcznego.

10. Pipedrive (najlepsze do niestandardowego dostosowywania procesu obsługi klientów w Twoim salonie)

Pipedrive, tradycyjnie CRM, pełni również funkcję potężnego oprogramowania do zarządzania salonem. Pozwala z łatwością planować sesje i dostosowywać proces sprzedaży do własnych potrzeb. Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu zapasami można efektywnie śledzić produkty i poziomy zapasów.

Oprogramowanie automatyzuje również komunikację z klientami, oszczędzając Twój czas i zapewniając klientom dostęp do aktualnych informacji.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zaprojektuj ścieżki sprzedaży, które odzwierciedlają konkretną drogę klienta.

Zautomatyzuj komunikację z klientami za pomocą e-maili i SMS-ów

Śledź wskaźniki wydajności salonu, wskaźniki utrzymania klientów i trendy w przychodach branży kosmetycznej dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym i szczegółowym raportom.

Ograniczenia Pipedrive

Aby zintegrować e-mail, musisz przejść na plan Advanced.

Brak funkcji specyficznych dla branży, takich jak zarządzanie zapasami dostosowane do produktów kosmetycznych.

Zaawansowane funkcje CRM i stroma krzywa uczenia się mogą być przytłaczające dla właścicieli małych salonów.

Brak bezpośredniej integracji z punktem sprzedaży (POS) umożliwiającej płynne przetwarzanie transakcji w salonie.

Ceny Pipedrive

Lite: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 34 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 64 USD / miesiąc na użytkownika

Ultimate: 89 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Pipedrive mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się, że Pipedrive jest przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób, które nie są ekspertami w dziedzinie technologii. Wizualny proces sprzedaży pomaga mi szybko sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja, a możliwość dostosowania poszczególnych scen oznacza, że mogę dostosować go do różnych cykli pracy.

Podoba mi się, że Pipedrive jest przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób, które nie są ekspertami w dziedzinie technologii. Wizualny proces sprzedaży pomaga mi szybko sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja, a możliwość dostosowania poszczególnych etapów oznacza, że mogę dostosować go do różnych cykli pracy.

