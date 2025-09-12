10 najlepszych alternatyw dla Scrintal do myślenia w połączeniu w 2025 r

Pomysły łatwo się pojawiają, ale jak je uporządkować, aby były użyteczne? To właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa praca.

Scrintal pomaga wizualnie uchwycić myśli, łącząc pomysły, linki i badania w jednej mapie myśli. Dla wielu użytkowników jest to dobra przestrzeń do robienia notatek, głośnego myślenia i porządkowania surowych pomysłów.

Jednak gdy przechodzisz od tworzenia pomysłów i planowania do rzeczywistej realizacji, Scrintal zaczyna wydawać się limitujący. Możesz uporządkować swoje myśli, ale niekoniecznie to, co zamierzasz stworzyć. W tym momencie wielu wizualnych myślicieli napotyka przeszkodę.

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Scrintal, które pomogą Ci przejść od pomysłów do działania bez konieczności zmiany narzędzi. Jeśli szukasz doskonałego narzędzia, które łączy wizualne myślenie z rzeczywistą mocą wykonawczą, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Najlepsze alternatywy dla Scrintal w skrócie

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Mapy myśli, dokumenty, AI, tablice Najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych, zespołów i przedsiębiorstw, które potrzebują kompleksowego planowania, realizacji i współpracy Dostępny jest Free Plan; dostępne są niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw Heptabase Przestrzenne tablice, połączone karty w stylu Zettelkasten, nieliniowe mapowanie pomysłów Najlepsze rozwiązanie dla naukowców i pracowników akademickich, którzy preferują myślenie przestrzenne i głęboką strukturę wiedzy Bezpłatna wersja próbna, płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie Obsidian Notatki lokalne, linki zwrotne, wykresy wizualne, ekosystem wtyczek Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników, dla których priorytetem jest prywatność, oraz dla osób intensywnie korzystających z notatek, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoim systemem PKM Bezpłatne do użytku osobistego; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie Notion Bloki, bazy danych, wiki i strony do współpracy Najlepsze rozwiązanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz zespołów tworzących udostępniane dokumenty, wiki i lekkie systemy projektowe Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 12 USD miesięcznie Milanote Tablice nastrojów, elementy wizualne typu „przeciągnij i upuść” oraz udostępnianie zespołowe Najlepsze rozwiązanie dla projektantów, marketerów i twórców, którzy pracują w sposób wizualny i przeprowadzają burze mózgów w sposób nieliniowy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12,50 USD miesięcznie Xmind Szablony, uporządkowane układy i redaktor bez elementów rozpraszających uwagę Najlepsze rozwiązanie dla studentów i profesjonalistów tworzących formalne mapy myśli do nauki lub prezentacji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD za użytkownika miesięcznie Freeplane Wsparcie skryptowe, formatowanie warunkowe, mapowanie oparte na logice Najlepsze rozwiązanie dla programistów i użytkowników technicznych, którzy oczekują niestandardowej personalizacji i kontroli w 100% bezpłatne i otwarte oprogramowanie GitMind Schematy blokowe, współpraca w czasie rzeczywistym i szybki eksport Najlepsze rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie i freelancerów, którzy potrzebują szybkiego, opartego na współpracy planowania wizualnego Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 19 USD miesięcznie Logseq Tworzenie konspektów, linki zwrotne, widok graficzny, zapytania dotyczące zadań Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników skupionych na prowadzeniu dziennika i entuzjastów PKM, którzy preferują uporządkowane notatki z wsparciem AI Niestandardowe ceny Noteey Minimalistyczny interfejs użytkownika, wizualne karty notatek, układ typu „przeciągnij i upuść” Najlepsze rozwiązanie dla minimalistów i użytkowników indywidualnych, którzy chcą mieć przejrzyste, lekkie notatki wizualne Dostępna jest wersja bezpłatna; płatne plany zaczynają się od 99 USD, jednorazowy zakup

Czego należy szukać w alternatywie dla Scrintal?

Scrintal koncentruje się na wizualnej organizacji pomysłów, ale większość użytkowników wyrasta z niego, gdy ich cykl pracy wymaga czegoś więcej niż tylko samodzielnych map myśli.

Jeśli osiągnąłeś już limit możliwości ograniczonego planowania projektów, braku integracji lub statycznych tablic, nie jesteś sam. Najlepsze alternatywy dla Scrintal wykraczają poza estetykę i pomagają myśleć, planować i działać — wszystko w jednej przestrzeni.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze bardziej wydajnego rozwiązania:

mapy myśli stworzone z myślą o realizacji: *Nie tylko rejestrowanie pomysłów, ale narzędzia łączące myśli z zadaniem, oś czasu lub dokumentami

Wsparcie AI dla szybszego myślenia : inteligentne sugestie, automatyzacja struktury lub generowanie zawartości, zwłaszcza jeśli szukasz zaawansowanych : inteligentne sugestie, automatyzacja struktury lub generowanie zawartości, zwłaszcza jeśli szukasz zaawansowanych narzędzi AI do mapowania myśli , aby przyspieszyć proces tworzenia pomysłów

Tablice z wbudowaną funkcją współpracy: Edycja w czasie rzeczywistym, obszary robocze dla wielu użytkowników i integracje z wsparciem planowania międzyfunkcyjnego

dokumenty i zarządzanie wiedzą osobistą, które można skalować: *Wykraczaj poza podstawowe notatki dzięki uporządkowanej dokumentacji połączonej z szerszymi cyklami pracy

Wbudowane zarządzanie zadaniami i zarządzanie projektami: planuj, przydzielaj i śledź pracę bez konieczności zmiany narzędzi

🧠 Ciekawostka: Leonardo da Vinci używał diagramów opartych na szkicach do porządkowania swoich myśli, na długo przed pojawieniem się terminu „mapa myśli”.

10 najlepszych alternatyw dla Scrintal

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przejrzystości wizualnej, szybszego planowania czy płynnej realizacji, te alternatywy dla Scrintal oferują więcej niż tylko rejestrowanie pomysłów — pomagają organizować, budować i posuwać naprzód pracę bez żadnych przeszkód.

1. ClickUp (najlepszy do organizowania zadań, notatek i projektów z wykorzystaniem współpracy wizualnej)

Łatwo organizuj zadania według statusu, priorytetu i postępów — wszystko w jednym widoku dzięki ClickUp

ClickUp jest stworzony dla osób, które myślą wizualnie, ale muszą osiągać wyniki. Niezależnie od tego, czy chodzi o mapowanie pomysłów, planowanie badań czy koordynowanie pracy zespołu, ClickUp łączy notatki, mapy myśli, tablice i zadania w jednym miejscu — dzięki czemu nie musisz już łączyć różnych narzędzi i możesz zacząć pracować w przepływie.

To, co odróżnia ClickUp od tradycyjnych narzędzi do tworzenia map myśli, to możliwość połączenia każdego kroku procesu myślenia z rzeczywistą pracą.

Możesz zacząć od wizualnego naszkicowania swoich pomysłów, rozwinięcia ich w dokumencie, przypisania kolejnych kroków jako zadań i zarządzania wszystkim za pomocą osi czasu i tablic — wszystko w jednej, zunifikowanej przestrzeni roboczej.

Planuj wizualnie dzięki mapom myśli ClickUp

Wizualnie planuj kampanie, zadania i pomysły — i przekształcaj je w działania dzięki ClickUp mapy myśli

Mapy myśli ClickUp to coś więcej niż puste płótno do burzy mózgów — są one ściśle połączone z Twoim cyklem pracy.

Możesz zacząć od prostego pomysłu, rozbudować powiązane gałęzie, a następnie jednym kliknięciem przekształcić dowolny węzeł w zadanie. Oznacza to, że nie tylko tworzysz mapę myśli — z każdym krokiem budujesz impet. Oto krótkie wyjaśnienie, jak z tego korzystać:

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi, które izolują mapy myśli, ClickUp utrzymuje wszystko połączone. Możesz tworzyć dwa rodzaje map:

*mapy oparte na zadaniach: korzystaj z istniejącego obszaru roboczego i wizualizuj strukturę projektów

Puste mapy: używaj do swobodnego generowania pomysłów, planowania badań lub połączonych koncepcji

Każdy element może zawierać tagi, powiązania lub załączniki, co zapewnia pełną kontrolę bez utraty elastyczności.

Stań się mądrzejszy i szybszy dzięki ClickUp Brain

Natychmiastowe wyświetlanie odpowiedzi, elementów działań i spostrzeżeń z całego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain wprowadza sztuczną inteligencję bezpośrednio do cyklu pracy tworzenia notatek, planowania i map myśli, nie sprawiając wrażenia oddzielnego narzędzia. Może podsumowywać dokumenty, generować pomysły na podstawie Twojej pracy, a nawet automatycznie sugerować kolejne kroki na podstawie notatek ze spotkań lub map myśli.

Dla osób myślących wizualnie oznacza to, że nie muszą zmieniać narzędzi ani polegać na ogólnych podpowiedziach. Niezależnie od tego, czy pracujesz na niechlujnej tablicy, czy tworzysz konspekt dokumentu badawczego, ClickUp Brain rozumie kontekst i pomaga Ci szybciej osiągać postępy, zwłaszcza gdy utkniesz lub masz mało czasu.

A co najważniejsze, użytkownicy ClickUp Brain mogą pracować z wieloma zewnętrznymi modelami sztucznej inteligencji, takimi jak ChatGPT, Claude i Gemini, bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego ClickUp! 🚀 Zapomnij o korzystaniu z wielu narzędzi AI i budowaniu kontekstu we wszystkich z nich. Teraz możesz porzucić rozproszoną sztuczną inteligencję i zrobić to za pomocą ClickUp!

Twórz, udoskonalaj i realizuj swoje pomysły w ClickUp Dokument

Współpracuj w czasie rzeczywistym, dodawaj komentarze i łącz połączone zadania bezpośrednio ze swoimi notatkami dzięki ClickUp Dokumet

ClickUp Docs przypomina narzędzie do tworzenia notatek, ale pełni funkcję jak dynamiczny edytor tekstu i obszar roboczy. Możesz tworzyć, formatować i wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym, połączone z zadaniami, osadzać listy kontrolne i przypisywać elementy bezpośrednio w dokumencie.

W przypadku wizualnych i wymagających intensywnych badań procesów roboczych ma to ogromne znaczenie. Możesz nakreślić nowy pomysł, wstawić zrzuty ekranu z tablicy, oznaczyć członka zespołu w celu uzyskania opinii i przekształcić dowolny akapit w zadanie — wszystko to bez opuszczania strony.

Dokumenty zapewniają wsparcie dla polecenia /, linki zwrotne i foldery zagnieżdżone, co ułatwia organizowanie wiedzy w ramach różnych projektów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz stos podpowiedzi w ClickUp Dokumencie, aby móc go ponownie wykorzystać w różnych projektach. Oto kilka przykładów: Stwórz trzy pomysły na nagłówki na podstawie tego dokumentu badawczego

Podsumuj tę mapę myśli w trzech kluczowych priorytetach na następny tydzień

Zamień burzę mózgów na tablicy w brief projektu z punktami

Zamień myśli w działania dzięki zadaniom, osiom czasu i tablicom

Wizualizuj cykle pracy, generuj pomysły oparte na AI i natychmiast zamieniaj karteczki samoprzylepne w zadania dzięki ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards nie tylko pomaga wizualizować pomysły — pomaga je również realizować. Każda tablica, dokument i mapa myśli jest połączona z pełnym systemem zarządzania zadaniami, dzięki czemu nic nie pozostaje w fazie planowania.

Możesz przeciągnąć karteczkę samoprzylepną z tablicy do listy zadań, przypisać terminy, dodać zależności i śledzić wszystko w kalendarzu lub osi czasu w stylu Gantt. Tworzy to płynny przepływ od koncepcji do zakończonych zadań dla zespołów pracujących nad złożonymi projektami lub użytkowników indywidualnych, którzy cenią sobie kreatywność.

🧠 Ciekawostka: Pierwotna koncepcja wykresu Gantt sięga początku XX wieku i była wykorzystywana do zarządzania budową statków podczas I wojny światowej — co dowodzi, że wizualne planowanie zawsze było niezbędne do realizacji złożonych zadań.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz mapy myśli oparte na zadaniach lub puste, aby wizualizować pomysły i cykle pracy

Połącz sesje burzy mózgów na tablicach bezpośrednio z tablicami sprintów lub dokumentami

Przypisuj komentarze w Dokumentach, aby przekształcić opinie w praktyczne działania następcze

Widok całej struktury planowania na osi czasu typu „przeciągnij i upuść”

Twórz szablony dokumentów do powtarzających się badań lub formatów zawartości

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy za pomocą wyzwalaczy powiązanych z rejestrowaniem pomysłów

Filtruj notatki i zadania według tagów, takich jak „inspiracja”, „priorytet” lub „wymaga zbadania”

Przełączaj się między widokiem osobistym a widokiem zespołu, aby zarządzać pracą indywidualną i zespołową

Przeszukuj wszystkie dokumenty, zadania, mapy myśli i komentarze z jednego miejsca

Limitations ClickUp

Dla użytkowników poszukujących minimalistycznego interfejsu może to wydawać się skomplikowane

Może wymagać czasu, aby zoptymalizować je pod niestandardowe kreatywne cykle pracy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Jak ujął to użytkownik G2:

ClickUp oferuje szeroki zakres funkcji, w tym zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu, wykresy Gantt, tablice Kanban, mapy myśli, wiki i wiele innych. Dzięki temu jest to kompleksowe rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem projektami.

ClickUp oferuje szeroki zakres funkcji, w tym zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu, wykresy Gantt, tablice Kanban, mapy myśli, wiki i wiele innych. Dzięki temu jest to kompleksowe rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem projektami.

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów.

2. Heptabase (najlepsze rozwiązanie do powiązanego myślenia z wykorzystaniem przestrzennych tablic)

za pośrednictwem Heptabase

Heptabase jest przeznaczony dla osób, które potrzebują czegoś więcej niż tylko cyfrowych notatek — wizualnego środowiska wiedzy. Jego przestrzenny interfejs tablicy pozwala grupować karty, rysować związki i powiększać klastry pomysłów, tak jak na fizycznej ścianie z karteczkami samoprzylepnymi.

Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla naukowców, nauczycieli i osób uczących się wizualnie, które stosują techniki takie jak Zettelkasten lub mapa myśli. Nie musisz korzystać z folderów ani osi czasu — masz do dyspozycji tylko obszar roboczy, na którym możesz odkrywać, jak ewoluują Twoje myśli.

Najlepsze funkcje Heptabase

Twórz karty, które można łączyć i grupować wizualnie na nieskończonej liczbie tablic

Przypisuj etykiety i grupuj podobne myśli bez sztywnych struktur folderów

Podkreślaj fragmenty i odkrywaj spostrzeżenia na wielu kartach badawczych

Eksportuj lub strukturyzuj swoje tablice, korzystając z szablonów tablic suchościeralnych , aby uzyskać powtarzalne cykle pracy

Ograniczenia Heptabase

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami lub realizacji projektów

Interfejs użytkownika może wydawać się niekonwencjonalny dla użytkowników przyzwyczajonych do liniowych narzędzi do tworzenia notatek

Ceny Heptabase

Bezpłatna wersja próbna

Plan miesięczny: 11,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Heptabase

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Heptabase prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się ilość informacji, jaką może pomieścić ich obszar roboczy.

Podoba mi się ilość informacji, jaką może pomieścić ich obszar roboczy.

Czy wiesz, że... W 1974 roku Tony Buzan, brytyjski pedagog i osobowość telewizyjna, przedstawił koncepcję mapowania myśli w programie BBC „Use Your Head”. Zaprezentował kolorowy, drzewiasty diagram z słowami promieniującymi od centralnej idei i ukuł termin „mapa myśli”. Był to początek powszechnego stosowania i rozumienia mapowania myśli jako narzędzia wizualnego myślenia i organizacji.

3. Obsidian (najlepszy do lokalnego tworzenia notatek w formacie markdown i tworzenia linków zwrotnych)

za pośrednictwem Obsidian

Obsidian jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi notatkami — bez chmury, wymuszonej synchronizacji i uzależnienia od jednego dostawcy. Wszystko, co tworzysz, pozostaje na Twoim urządzeniu w postaci plików tekstowych Markdown, zapewniając prywatność i elastyczność bez utraty struktury.

Jego główną zaletą jest myślenie sieciowe. Dzięki linkom zwrotnym i widokom graficznym możesz zobaczyć, jak Twoje pomysły łączą się w różnych notatkach. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla pisarzy, badaczy i myślicieli, którzy oczekują mapowania myśli i tworzenia notatek, które ewoluują wraz z ich pracą w miarę upływu czasu.

Najlepsze funkcje Obsidian

Zaprojektuj dokument offline, nie polegając na pamięci w chmurze

Śledź swoją sieć myśli dzięki potężnym linkom zwrotnym i wizualnemu wykresowi

Rozszerz funkcję za pomocą wtyczek do zarządzania zadaniami, motywów i automatyzacji

Rób notatki codziennie i korzystaj z szablonów wielokrotnego użytku

Limity Obsidian

Brak wbudowanych funkcji współpracy lub udostępniania zespołowego

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla osób niezaznajomionych z markdownem lub myśleniem sieciowym

Ceny Obsidian

Free bez limitów

Synchronizacja (dodatek): 5 USD/użytkownik miesięcznie

Publikowanie (dodatek): 10 USD/witryna miesięcznie

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Obsidian prawdziwi użytkownicy

W recenzji Capterra czytamy:

Podoba mi się poczucie kontroli, jakie mam podczas organizowania notatek, a tym samym mojego drugiego mózgu

Podoba mi się poczucie kontroli, jakie mam podczas organizowania notatek, a tym samym mojego drugiego mózgu

4. Notion (najlepszy do łączenia dokumentów, stron wiki i planowania projektów)

za pośrednictwem Notion

Notion pozwala uporządkować informacje dokładnie tak, jak chcesz — od prostych notatek po rozbudowane bazy wiedzy. Modułowy system bloków umożliwia łączenie tekstu, baz danych, osadzonych elementów i list kontrolnych w celu tworzenia wysoce niestandardowych obszarów roboczych, które można dostosować do własnych potrzeb.

Jest szczególnie popularny wśród solopreneurów i zespołów, które chcą przekształcić nieuporządkowane notatki w wspólne, zorganizowane procesy pracy. Niezależnie od tego, czy tworzysz wiki dla zespołu, czy zarządzasz projektami w ramach procesów tworzenia zawartości, Notion szybko się dostosowuje i dobrze współpracuje z narzędziami oferującymi gotowe szablony procesów pracy, które przyspieszają działania.

Najlepsze funkcje Notion

Korzystaj z baz danych, aby sortować, filtrować i tworzyć połączenia między powiązanymi notatkami i projektami

Twórz dynamiczne strony z osadzonymi elementami, przełącznikami, kalendarzami i tablicami Kanban

Udzielaj stron współpracownikom lub klientom do udostępniania w czasie rzeczywistym

Dostosuj niestandardowe szablony do powtarzających się cykli pracy, takich jak plan zawartości lub badania

Limitacje Notion

Dostęp offline ma limit i może być zawodny

Brak wbudowanych funkcji wizualnego mapowania myśli lub tablicy

Ceny Notion

*free Plan

Plus: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion w praktyce

Użytkownik G2 mówi:

W Notion najbardziej podoba mi się jego elastyczność i możliwość dostosowania do niemal każdego cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy zarządzam projektami, tworzę dokumentację, buduję pulpity, czy po prostu robię notatki, Notion pozwala mi projektować niestandardowe strony i bazy danych bez konieczności kodowania.

W Notion najbardziej podoba mi się jego elastyczność i możliwość dostosowania do niemal każdego cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy zarządzam projektami, tworzę dokumentację, buduję pulpity, czy po prostu robię notatki, Notion pozwala mi projektować niestandardowe strony i bazy danych bez konieczności kodowania.

5. Milanote (najlepsze rozwiązanie dla osób myślących wizualnie i planujących w stylu moodboard)

za pośrednictwem Milanote

Milanote jest jak cyfrowa tablica ogłoszeń dla kreatywnych osób. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala układać notatki, obrazy, linki i listy kontrolne w dowolny sposób — bez sztywnych siatek i bloków tekstu. To narzędzie sprawdzi się, jeśli najlepiej pracujesz, mając przed sobą pełny obraz sytuacji.

Jest szczególnie popularny wśród projektantów, marketerów i pisarzy, którzy chcą swobodnie przeprowadzać burze mózgów, tworzyć scenariusze lub wizualnie opracowywać plany zawartości.

A jeśli wolisz mieć trochę struktury na początek, elastyczne szablony do burzy mózgów wraz z Milanote mogą pomóc Ci w kierowaniu kreatywnym przepływem myśli bez ograniczania Cię.

Najlepsze funkcje Milanote

Planuj moodboardy, kampanie lub briefy kreatywne za pomocą tablic o dowolnym kształcie

Dodawaj i porządkuj elementy wizualne, listy rzeczy do zrobienia i notatki tekstowe w jednym miejscu

Udzielaj tablic do udostępniania, aby współpracować w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie z członkami zespołu lub klientami

Organizuj wielowarstwowe pomysły za pomocą kolumn i kart oznaczonych kolorami

Ograniczenia Milanote

Brak kalendarza, śledzenia zadań lub tradycyjnych widoków projektów

Dostęp offline jest ograniczony wyłącznie do użytkowników planu Pro

Ceny Milanote

Free Plan

*plan płatności za osobę: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

ulepsz plan dla swojego zespołu:* 49 USD miesięcznie dla maksymalnie 10 osób

Oceny i recenzje Milanote

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Milanote prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 czytamy:

Korzystam z Milanote już od kilku miesięcy i jest to przełomowe rozwiązanie, jeśli chodzi o tworzenie notatek i współpracę z zespołem. Stało się ono nieodzowną częścią moich codziennych zadań, planowania i mapowania procesów, dzięki czemu mogę właściwie wykonywać powierzone mi zadania.

Korzystam z Milanote już od kilku miesięcy i jest to przełomowe rozwiązanie, jeśli chodzi o tworzenie notatek i współpracę z zespołem. Stało się ono nieodzowną częścią moich codziennych zadań, planowania i mapowania procesów, dzięki czemu mogę właściwie wykonywać powierzone mi zadania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz dość robienia notatek podczas spotkań? Pozwól, aby ClickUp AI Notetaker zrobił to za Ciebie! Dołącza on do rozmów, rejestruje kluczowe punkty i przekształca rozmowy w uporządkowane, praktyczne podsumowania — dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne. Skup się na spotkaniach, a ClickUp AI Notetaker zapisze wszystko za Ciebie

6. Xmind (najlepszy do tworzenia uporządkowanych map myśli z wykorzystaniem szablonów)

za pośrednictwem Xmind

Xmind to jedno z najbardziej uznanych narzędzi w przestrzeni mapowania myśli, znane z przejrzystej grafiki i uporządkowanej logiki. Jest idealne dla profesjonalistów i studentów, którzy potrzebują tworzyć formalne, gotowe do prezentacji diagramy, a nie swobodne szkice na tablicach.

Narzędzie oferuje różnorodne układy map — od diagramów rybich ości po matryce — i zapewnia wsparcie dla zaawansowanego formatowania, takiego jak ramki graniczne i linie relacji. Doskonale nadaje się dla wszystkich, którzy preferują dopracowane, hierarchiczne mapy zamiast kreatywnych, rozbudowanych schematów.

Najlepsze funkcje Xmind

Rozpocznij uporządkowane burze mózgów dzięki dziesiątkom gotowych szablonów map myśli

Wybierz układ drzewa, ryby lub matrycy, który najlepiej pasuje do Twojego stylu myślenia

Skup się lepiej dzięki trybowi ZEN, który zapewnia przejrzystą edycję bez rozpraszania uwagi

Uzyskaj dostęp do swoich map myśli z dowolnego miejsca dzięki wsparciu wielu platform na urządzeniach mobilnych i tabletach

Ograniczenia Xmind

Nie nadaje się do zarządzania zadaniami ani do bardziej szczegółowego planowania projektów

Ograniczone funkcje współpracy dla przepływu pracy zespołowej

Ceny Xmind

free Plan*

Plan Pro: 10 USD/miesiąc

plan premium:* 15 USD/miesiąc

Plan biznesowy: 18 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Xmind

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 110 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Xmind w praktyce

W recenzji G2 czytamy:

Kiedy po raz pierwszy wypróbowałem XMind, uznałem go za bardzo intuicyjny. Jest bardzo prosty i nie traci na przejrzystości, jeśli chodzi o wyświetlanie głównych tematów i gałęzi drugorzędnych.

Kiedy po raz pierwszy wypróbowałem XMind, uznałem go za bardzo intuicyjny. Jest bardzo prosty i nie traci na przejrzystości, jeśli chodzi o wyświetlanie głównych tematów i gałęzi drugorzędnych.

7. Freeplane (najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych, konfigurowalnych cykli pracy mapy myśli)

za pośrednictwem Freeplane

Freeplane jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi mapami myśli — od struktury po skrypty. Jest to oprogramowanie typu open source, bezpłatne i idealne dla osób o technicznym umyśle, które nie szukają dopracowanego interfejsu użytkownika, ale chcą surowej mocy i elastyczności.

Możesz tworzyć rozgałęzienia pod warunkiem, automatyzować działanie map i używać skryptów w celu rozszerzenia funkcji. Nie jest to najbardziej efektowna opcja, ale jeśli tworzysz mapy systemów, drzewa logiczne lub przykłady map myśli, które wymagają dużej złożoności, Freeplane spełni Twoje oczekiwania.

Najlepsze funkcje Freeplane

Dodawaj skrypty i warunki do węzłów, aby tworzyć interaktywne mapy

Używaj skrótów klawiaturowych, aby efektywnie tworzyć duże mapy

Dostosuj elementy wizualne niestandardowo za pomocą ikon, kolorów i łączników

Eksportuj mapy w wielu formatach, w tym HTML i XML

Limitacje programu Freeplane

Przestarzały interfejs i stroma krzywa uczenia się dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej

Brak wbudowanej funkcji współpracy w czasie rzeczywistym lub synchronizacji w chmurze

Ceny Freeplane

w 100% bezpłatne i otwarte oprogramowanie

Oceny i recenzje Freeplane

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Udowodniono, że mapowanie myśli poprawia zapamiętywanie! Według badania analizującego wpływ stosowania map myśli na studentów medycyny z Queen Mary University of London Medical School, stosowanie map myśli pomogło poprawić zapamiętywanie o 10-15%.

8. GitMind (najlepszy do szybkiego burzy mózgów online i tworzenia schematów blokowych)

za pośrednictwem GitMind

GitMind to lekkie narzędzie oparte na przeglądarce, służące do szybkiego tworzenia map myśli i diagramów. Doskonale nadaje się dla zespołów pracujących zdalnie, które potrzebują wspólnej przestrzeni do szkicowania pomysłów, tworzenia schematów blokowych lub szybkiego nakreślania struktur projektów.

Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, funkcjom sztucznej inteligencji, automatycznemu zapisywaniu w chmurze i eksportowaniu jednym kliknięciem, GitMind doskonale nadaje się dla zespołów pracujących w różnych strefach czasowych — lub dla każdego, kto chce wypróbować nowe techniki burzy mózgów w środowisku o niskim poziomie tarcia.

Najlepsze funkcje GitMind

Skorzystaj z dziesiątek darmowych szablonów do tworzenia map myśli, schematów blokowych i schematów organizacyjnych

Łatwa współpraca dzięki edycji i komentowaniu w czasie rzeczywistym

Eksportuj diagramy do formatu PDF, PNG lub TXT jednym kliknięciem

Pracuj płynnie dzięki automatycznemu zapisowi w chmurze i synchronizacji między urządzeniami

Ograniczenia GitMind

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w porównaniu z narzędziami profesjonalnymi

W wersji bezpłatnej nie jest dostępny dostęp offline

Ceny GitMind

*free Plan

Plan Pro: 19 USD/miesiąc

Plan Ultra: 39 USD/miesiąc

Oceny i recenzje GitMind

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. Logseq (najlepszy do tworzenia uporządkowanych dzienników i zarządzania wiedzą opartego na zadaniach)

za pośrednictwem Logseq

Logseq łączy tworzenie konspektów, linki zwrotne i codzienne notatki w lokalnym systemie wiedzy. Stworzony z myślą o użytkownikach, którzy myślą raczej w punktach niż w długich notatkach, jest szczególnie przydatny do prowadzenia dziennika, śledzenia projektów i tworzenia połączonych dzienników myśli.

Widok graficzny pozwala oddalić się i zobaczyć, jak ewoluują Twoje myśli, a wbudowane zarządzanie zadaniami pomaga wypełnić lukę między pomysłami a realizacją. Jeśli interesuje Cię myślenie sieciowe, tworzenie konspektów i wizualne zarządzanie projektami poprzez strukturę, a nie projektowanie, Logseq jest strzałem w dziesiątkę.

Najlepsze funkcje Logseq

Buduj długoterminowy kontekst dzięki codziennym notatkom i zapisom w stylu dziennika

Przechowuj pliki oparte na markdown lokalnie, aby zachować pełną własność danych

Stwórz połączenie powiązanej zawartości za pomocą linków zwrotnych i widoku graficznego

Zarządzaj osobistymi cyklami pracy za pomocą zapytań dotyczących zadań i filtrów

Ograniczenia Logseq

Brak natywnej współpracy lub edycji w czasie rzeczywistym

Interfejs wizualny może wydawać się ubogi użytkownikom przyzwyczajonym do tradycyjnych narzędzi

Ceny Logseq

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Logseq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. Noteey (najlepszy do tworzenia minimalistycznych notatek wizualnych bez rozpraszania uwagi)

za pośrednictwem Noteey

Noteey jest stworzony dla minimalistów, którzy nadal chcą odrobiny struktury. Jego przejrzysty interfejs pozwala na tworzenie wizualnych notatek bez rozpraszania uwagi — idealny do szybkiego zapisywania pomysłów, prostej mapy lub organizowania lekkich badań.

Nie próbuje być pełnoprawnym menedżerem zadań ani bazą wiedzy. Zamiast tego skupia się na pomaganiu Ci w jasnym, wizualnym i uporządkowanym myśleniu. Jeśli zaczynasz od nowa, połączenie Noteey z zewnętrznymi szablonami map myśli może pomóc w uporządkowaniu Twoich początkowych pomysłów.

Najlepsze funkcje Noteey

Organizuj notatki wizualne za pomocą obszaru roboczego typu „przeciągnij i upuść”

Kategoryzuj pomysły lub odniesienia za pomocą kart oznaczonych kolorami

Synchronizuj urządzenia bez wysiłku dzięki chmurze i automatycznemu zapisowi

Pisz i twórz mapy z pełnym skupieniem, korzystając z minimalistycznego interfejsu użytkownika, który nie rozprasza uwagi

Ograniczenia Noteey

Brak integracji lub narzędzi do zarządzania zadaniami

Brak możliwości współpracy w czasie rzeczywistym lub dostępu offline

Ceny Noteey

*free Plan

Plan pulpit Pro: 99 USD (zakup jednorazowy)

Plan pulpit Pro Plus: 159 USD (zakup jednorazowy)

Oceny i recenzje Noteey

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

