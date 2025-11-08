11 najlepszych alternatyw dla SurveySparrow zapewniających inteligentniejsze opinie i zaangażowanie

Być może już teraz wkładasz całe swoje serce i duszę w swoją działalność, ale skąd możesz wiedzieć, czy Twoi klienci otrzymują to, czego potrzebują?

To proste: poproś o opinię. To jeden z najłatwiejszych sposobów na udoskonalenie produktów, poprawę usług i zapewnienie lepszych doświadczeń klientom.

SurveySparrow jest solidnym narzędziem dla wielu firm, marketerów i badaczy, służącym do gromadzenia i analizowania ważnych danych dotyczących klientów. Jeśli jednak szukasz rozwiązania oferującego większe możliwości niestandardowego dostosowania, lepsze ceny lub zaawansowane funkcje analityczne, masz do wyboru kilka opcji.

Zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw dla SurveySparrow — każda z nich oferuje coś wyjątkowego, od analiz opartych na AI i eleganckiego wyglądu po płynną integrację z Twoimi obecnymi narzędziami.

👀 Czy wiesz, że... Firmy, które zamykają obwód feedbacku klientów, działając na jego podstawie, są 2,5 razy bardziej skłonne do utrzymania swoich klientów.

Ograniczenia SurveySparrow

SurveySparrow jest znane z ankiet konwersacyjnych i automatyzacji, ale ma kilka wad, które mogą skłonić Cię do rozważenia alternatywnych rozwiązań:

Kwestie cenowe: Niektórzy użytkownicy uważają, że jest ono drogie, a kluczowe funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Limited niestandardowe dostosowywanie: Oferuje podstawowe modyfikacje brandingowe, ale brakuje mu zaawansowanej kontroli nad projektem i zaawansowanej logiki.

Podstawowe funkcje analityczne: funkcjonalne, ale brakuje im głębi i wniosków opartych na sztucznej inteligencji, które można znaleźć w innych narzędziach.

Ograniczenia funkcji w planach niższych poziomów: Podstawowe narzędzia, takie jak automatyzacja i zaawansowane raportowanie, są dostępne wyłącznie w planach premium.

Ograniczenia integracji: Nawet jeśli oferuje wsparcie dla popularnych narzędzi, niektóre połączenia są limitowane lub wymagają obejścia.

Problemy związane z zarządzaniem odpowiedziami: Filtrowanie i segmentowanie odpowiedzi na dużą skalę może być frustrujące w przypadku obszernych ankiet.

Alternatywy dla SurveySparrow w skrócie

Najlepsze alternatywy dla SurveySparrow

Szukasz alternatyw dla SurveySparrow? Oto najlepsze propozycje:

ClickUp (najlepszy do tworzenia dostosowanych formularzy, gromadzenia danych, analizy opinii opartej na AI i zarządzania)

Zbieraj uporządkowane dane w prosty sposób dzięki formularzom ClickUp i przekształcaj odpowiedzi w zadania, które można zrealizować.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, ułatwia tworzenie niestandardowych formularzy, gromadzenie danych i wykorzystywanie opinii użytkowników, a wbudowana AI pomaga przekształcić te opinie w elementy i spostrzeżenia, które można śledzić!

Zacznij od poproszenia ClickUp Brain o pomoc w tworzeniu pytań ankietowych w oparciu o kluczowe trendy, najnowsze premiery produktów lub dyskusje w mediach społecznościowych na temat Twojego produktu. Następnie stwórz niestandardowe formularze dla Twojej marki za pomocą ClickUp Forms.

Możesz przekształcić każde przesłane zgłoszenie w zadanie, aktualizować pola i korzystać z funkcji wyzwalacza automatycznych cykli pracy, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte. Możesz pobierać istniejące pola zadań i pola niestandardowe ClickUp z dowolnego miejsca w obszarze roboczym, zachowując uporządkowaną i spójną strukturę danych.

Dzięki inteligentniejszym formularzom wspartym przez logicę warunkową możesz kontrolować doświadczenia użytkowników, wyświetlając tylko te pola, które są istotne w oparciu o poprzednie odpowiedzi. Jeśli ktoś oznaczy żądanie jako „Pilne”, na przykład, pole Termin może pojawić się automatycznie, zapewniając, że kluczowe szczegóły zostaną zarejestrowane z góry.

Jeśli potrzebujesz gotowej struktury, szablon formularza ClickUp zapewnia gotową strukturę formularza dla typowych cykli pracy, w tym opinii klientów, wniosków projektowych i zgłoszeń do wsparcia technicznego IT. Możesz dostosować szablon formularza opinii do swoich potrzeb, przyspieszając tworzenie formularzy przy zachowaniu uporządkowanego przepływu danych.

Pobierz darmowy szablon Uprość wprowadzanie danych dzięki szablonowi formularza ClickUp, który zapewnia wydajność i dokładność.

Jednak zbieranie odpowiedzi to dopiero początek budowania silnych związków z klientami. ClickUp Automatyzacja eliminuje ręczne działania następcze, które zazwyczaj są konieczne w tym przypadku.

Wyeliminuj ręczne wprowadzanie opinii dzięki ClickUp Automatyzacja, korzystając z wyzwalaczy, przypisując zadania i utrzymując płynność cyklu pracy.

Możesz ustawić reguły przypisywania przesłanych do odpowiednich członków zespołu, powiadamiania interesariuszy, a nawet ustawić wyzwalacz odpowiedzi e-mailowych.

W miarę przepływu danych pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają jasny obraz sytuacji. Zamiast przeglądać poszczególne odpowiedzi, otrzymujesz wizualny przegląd trendów, wąskich gardeł i obciążenia pracą zespołu w czasie rzeczywistym.

Śledź opinie w panelach ClickUp Dashboards, korzystając z niestandardowych raportów, aktualizacji na żywo i kluczowych wskaźników w jednym miejscu.

Chcesz sprawdzić, ile wniosków o wysokim priorytecie jest w toku? A może chcesz śledzić wyniki satysfakcji klientów w czasie? Konfigurowalne widżety pozwalają filtrować i wyświetlać najważniejsze dane, dzięki czemu Twój zespół będzie działał spójnie i proaktywnie.

ClickUp służy jako kreator formularzy oparty na AI, który pomoże Ci zidentyfikować powtarzające się problemy w formularzach opinii, aby wykryć nierównowagę obciążenia pracą wynikającą z napływających zgłoszeń.

Zakończona pętla dzięki ClickUp Brain, który zapewnia również elastyczność pracy z wieloma modelami LLM, w tym Gemini, ChatGPT i Claude, bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp. Użyj ClickUp AI do analizy opinii, podsumowania wzorców i sugerowania kolejnych kroków na podstawie tej analizy.

Usprawnij proces podejmowania decyzji dzięki integracji ClickUp Brain z LLM, uzyskując dostosowane do Twojego cyklu pracy informacje oparte na AI.

Niezależnie od tego, czy szukasz szczegółowego generowania zawartości, zaawansowanej analizy danych czy rekomendacji kontekstowych, możesz łatwo przełączać się między modelami. Dzięki temu masz pewność, że otrzymujesz najlepsze wsparcie oparte na AI dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb, a wszystko to w ramach ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz pola niestandardowe dla każdego pytania ankiety, od rozwijanych list po pola tekstowe.

Przekształcaj przesłane formularze w zadania, aby ułatwić śledzenie i kontynuację działań.

Przypisuj etykiety i kategoryzuj odpowiedzi, aby szybko je filtrować i analizować.

Wizualizuj trendy i spostrzeżenia dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym.

Filtruj i sortuj odpowiedzi, korzystając z dowolnego pola, aby wskazać kluczowe opinie.

Współpracuj ze swoim zespołem, dodając komentarze, osoby przypisane i podzadania.

Śledź postępy ankiety i wskaźniki ukończenia w różnych widokach i statusach.

Przekieruj użytkowników po przesłanych ankietach do dowolnego linku, aby zapewnić im płynniejsze działanie.

Limitacje ClickUp

Opanowanie obsługi wymaga czasu ze względu na bogaty zestaw funkcji.

Zaawansowane funkcje formularzy, takie jak logika warunkowa, wymagają planu wyższego poziomu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Uwielbiam korzystać z automatyzacji i integracji w ClickUp. Ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o automatyczne planowanie, śledzenie i komunikowanie zadań. Wykorzystałem je również do integracji z naszymi franczyzobiorcami za pomocą formularzy i ankiet, które sprawdziły się znakomicie.

Uwielbiam korzystać z automatyzacji i integracji w ClickUp. Ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o automatyczne planowanie, śledzenie i komunikowanie zadań. Wykorzystałem go również do integracji z naszymi franczyzobiorcami za pomocą formularzy i ankiet, co było niesamowite.

👀 Czy wiesz, że... Firmy korzystające z ClickUp Automatyzacja oszczędzają około 1 godziny dziennie na każdym pracowniku, co przekłada się na 12% wzrost wydajności pracy. To tak, jakbyś zyskał dodatkowy tydzień produktywności w ciągu roku — bez konieczności pracy w nadgodzinach!

2. Typeform (najlepsze rozwiązanie do tworzenia interaktywnych i angażujących ankiet)

za pośrednictwem Typeform

Jeśli chodzi o tworzenie ankiet, które przypominają naturalną rozmowę, a nie sztywny kwestionariusz, Typeform wyróżnia się na tle innych.

Wyświetlanie jednego pytania na raz zapewnia bardziej interaktywne doświadczenie, które utrzymuje zaangażowanie respondentów. Elegancki, nowoczesny interfejs można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, zmieniając czcionki, kolory i branding.

Nie chodzi jednak tylko o estetykę — skoki logiczne personalizują ankietę, kierując respondentów różnymi ścieżkami w zależności od udzielonych odpowiedzi.

Łatwa integracja z HubSpot, Slack, Arkusze Google i Zapier sprawia, że automatyzacja jest dziecinnie prosta. Łatwe opcje osadzania pozwalają również umieszczać ankiety w wiadomościach e-mail, na stronach internetowych i w wyskakujących okienkach.

Najlepsze funkcje Typeform

Śledź postępy respondentów w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować punkty rezygnacji i zoptymalizować przepływ ankiety.

Włącz odpowiedzi wideo i GIF, aby uzyskać bogatsze i bardziej angażujące opinie.

Pobieraj płatności w ramach ankiet, korzystając z integracji Stripe w przypadku darowizn lub rezerwacji.

Osadzaj formularze na stronach internetowych, zapewniając interaktywne doświadczenie podobne do czatu, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników.

Używaj ukrytych pól do śledzenia źródeł kampanii i segmentowania odpowiedzi automatycznie.

Ograniczenia Typeform

Ograniczona elastyczność projektowania w przypadku bardziej złożonych struktur ankiet

Free Plan ma ścisłe limity dotyczące odpowiedzi.

Ceny Typeform

Free

Podstawowy : 29 USD/miesiąc

Plus : 59 USD/miesiąc

Biznes : 99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2 : 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Typeform prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius mówi:

Używaliśmy go do zbierania dodatkowych informacji od osób zainteresowanych naszymi kursami. Udało nam się to zrobić w taki sposób, że nie zasypywaliśmy ich wszystkimi pytaniami na jednym ekranie, a zamiast tego pokazywaliśmy im po jednym pytaniu na raz. *

Używaliśmy go do zbierania dodatkowych informacji od osób zainteresowanych naszymi kursami. Udało nam się to zrobić w taki sposób, że nie zasypywaliśmy ich wszystkimi pytaniami na jednym ekranie, a zamiast tego pokazywaliśmy im po jednym pytaniu na raz. *

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przeprowadź test A/B struktury ankiety. Większość osób testuje tylko tematy wiadomości lub treść e-maili, ale sposób, w jaki ankieta jest skonstruowana (kolejność pytań, długość, ton) może radykalnie zmienić jakość odpowiedzi. Wypróbuj różne wersje i porównaj wskaźniki zakończonych ankiet oraz szczegółowość odpowiedzi.

3. Qualtrics (najlepsze rozwiązanie do ankiet i zarządzania doświadczeniami na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Qualtrics

Qualtrics to coś więcej niż tylko narzędzie do ankiet — to kompleksowa platforma do zarządzania doświadczeniami. Jest idealna dla organizacji prowadzących badania na dużą skalę dotyczące klientów, pracowników i rynku.

Zaawansowane funkcje branch i logiki Qualtrics pozwalają tworzyć wysoce spersonalizowane ankiety dla zespołów programistycznych, które dynamicznie dostosowują się do odpowiedzi respondentów.

Dystrybucja jest równie elastyczna i obejmuje e-mail, SMS-y, aplikacje mobilne oraz formularze osadzone na stronach internetowych.

W przeciwieństwie do wielu konkurentów, Qualtrics oferuje również wbudowany panel respondentów, zapewniający firmom dostęp do danych demograficznych celowych grup dla potrzeb badań.

Dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych wrażliwych zgodność z normami HIPAA, GDPR i ISO 27001 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, co sprawia, że jest to dobry wybór dla branż takich jak opieka zdrowotna, finanse i szkolnictwo wyższe.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Wykorzystaj mapy cieplne do śledzenia, gdzie użytkownicy klikają i wchodzą w interakcję, w celu przeprowadzenia badań UX.

Wykorzystaj analizę konjointową, aby zrozumieć, które funkcje i ceny mają największe znaczenie.

Osadzaj ankiety w aplikacjach mobilnych, aby zbierać opinie w czasie rzeczywistym bez dodatkowego kodowania.

Uruchamiaj wyzwalacze ankiet uzupełniających na podstawie interakcji klientów w systemach wsparcie lub sprzedaży.

Rejestruj dane behawioralne za pomocą narzędzi do nagrywania sesji, aby uzyskać zakończoną ścieżkę respondenta.

Ograniczenia Qualtrics

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowany zestaw funkcji

Rozszerzone możliwości niestandardowego dostosowywania mogą być przytłaczające w przypadku prostych potrzeb ankietowych.

Ceny Qualtrics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qualtrics

G2 : 4,3/5 (ponad 730 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Qualtrics prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Największą zaletą Qualtrics Strategy & Research jest jego elastyczność. Jest wystarczająco wydajny, aby przeprowadzać zaawansowane, złożone ankiety, a jednocześnie na tyle intuicyjny, że zespoły mogą rozpocząć pracę bez konieczności pisania kodu.

Największą zaletą Qualtrics Strategy & Research jest jego elastyczność. Jest wystarczająco wydajny, aby przeprowadzać zaawansowane, złożone logicznie ankiety, a jednocześnie na tyle intuicyjny, że zespoły mogą rozpocząć pracę bez konieczności pisania kodu.

👀 Czy wiesz, że... W 1886 roku Marcel Proust wypełnił „album wyznań” zawierający osobiste pytania, co doprowadziło do daty powstania słynnego kwestionariusza Prousta. Nie miał pojęcia, że zainspiruje on przyszłe pokolenia do tworzenia nowoczesnych quizów osobowości!

4. Formularze Google (najlepsze do prostych i bezpłatnych ankiet)

za pośrednictwem Formularzy Google

Jako jedno z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i ekonomicznych narzędzi do ankiet, Google Forms pozwala tworzyć i rozpowszechniać ankiety w ciągu kilku minut, bez martwienia się o limit odpowiedzi.

Chociaż nie posiada zaawansowanych elementów projektowych ani szczegółowych funkcji analitycznych, oferuje podstawowe rozgałęzienia logiczne, automatyczną wizualizację danych oraz bezpośrednią integrację z Arkusze Google, co ułatwia śledzenie odpowiedzi.

Ponieważ jest ono zintegrowane z ekosystemem Google, tworzenie ankiet w Google Formularze jest pomocne dla zespołów, które już korzystają z Gmaila, Dysku i Dokumentów Google.

Najlepsze funkcje Google Formularz

Wpisz odpowiedzi z wyprzedzeniem, korzystając z poczty e-mail lub poprzednich odpowiedzi, aby przyspieszyć wypełnianie ankiety.

Generuj kody QR, aby umożliwić respondentom osobistym natychmiastowy dostęp do ankiet.

Skonfiguruj weryfikację odpowiedzi, aby zapewnić dokładność i zakończone odpowiedzi.

Włącz możliwość przesyłania plików w ankietach w celu przesłanych dokumentów lub zadań.

Skorzystaj z dodatków, takich jak Formularz Publisher, aby automatycznie przekształcać odpowiedzi w Dokumenty Google lub pliki PDF.

Skonfiguruj powiadomienia e-mailowe o nowych odpowiedziach, aby zespoły były na bieżąco informowane w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia Google Formularzy

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w porównaniu z narzędziami do ankiet premium

Brak wbudowanych integracji poza ekosystemem Google

Ceny Google Formularz

Free

Oceny i recenzje Google Forms

G2 : 4,6/5 (ponad 42 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Formularzach w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Google Forms jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ oferuje gotowe szablony, które pomagają szybko rozpocząć pracę. Zapewnia również prosty i intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”*.

Google Forms jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ oferuje gotowe szablony, które pomagają szybko rozpocząć pracę. Zapewnia również prosty i intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”*.

🧠 Ciekawostka: Google Formularze umożliwiają automatyczną ocenę quizów i losowe mieszanie pytań, aby zapobiec oszukiwaniu, co sprawia, że jest to zaskakująco przydatne narzędzie dla nauczycieli i trenerów.

5. SurveyMonkey (najlepsze do badań rynkowych i zbierania opinii klientów)

za pośrednictwem SurveyMonkey

Dla tych, którzy szukają równowagi między dostępnością a bardziej zaawansowanymi analizami danych, SurveyMonkey staje się wszechstronną opcją, wykonując krok.

Łączy ono łatwość obsługi z sugestiami pytań opartymi na AI, logiką pomijania, ważeniem odpowiedzi i automatycznym raportowaniem. Dzięki temu jest to doskonały wybór dla firm, które potrzebują szczegółowych opinii bez konieczności korzystania ze skomplikowanej platformy badawczej.

SurveyMonkey oferuje również różne metody dystrybucji, w tym e-mail, SMS, media społecznościowe i osadzanie na stronach internetowych.

Oferuje nawet funkcje benchmarkingu, umożliwiające firmom porównanie wyników ankiet z normami branżowymi.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Przeprowadzaj testy A/B w ankietach, aby porównać formaty pytań i zwiększyć zaangażowanie respondentów.

Planuj cykliczne ankiety z automatycznymi przypomnieniami i szablonami SurveyMonkey , aby nadal zbierać opinie klientów.

Zastosuj logikę ankiety, aby wyświetlać lub ukrywać pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi.

Twórz wielojęzyczne ankiety z automatycznym tłumaczeniem, aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie.

Przypisuj ważone punkty do odpowiedzi, aby uzyskać zaawansowaną analizę danych i raportowanie.

Ograniczenia SurveyMonkey

Free Plan ma limit odpowiedzi i nie posiada zaawansowanych funkcji w porównaniu z innymi alternatywami dla SurveyMonkey

Plany wyższych poziomów mogą być kosztowne dla małych firm.

Ceny SurveyMonkey

Team Advantage : 18 USD/użytkownik/miesiąc

Team Premier : 44 USD/użytkownik/miesiąc

Plan indywidualny – Premier Annual: 57 USD/miesiąc

Plan indywidualny – Advantage Annual: 23 USD/miesiąc

Standardowy abonament miesięczny: 10 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (ponad 24 940 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co mówią o SurveyMonkey prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius mówi:

SurveyMonkey jest również idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz otrzymać od dostawcy wykresy przedstawiające zebrane dane, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ręczne wykonanie tej czynności. Nie przychodzi mi do głowy żadna sytuacja, w której korzystanie z SurveyMonkey nie byłoby odpowiednie.

SurveyMonkey jest również idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz otrzymać od dostawcy wykresy przedstawiające zebrane dane, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ręczne wykonanie tej czynności. Nie przychodzi mi do głowy żadna sytuacja, w której korzystanie z SurveyMonkey nie byłoby odpowiednie.

🧠 Ciekawostka: Firma Brand Right Marketing przekształciła swój cykl pracy za pomocą automatyzacji i szablonów zadań ClickUp, skracając czas ustawień projektu o 50% i utrzymując kampanie na właściwym torze.

6. Jotform (najlepsze do tworzenia formularzy z funkcjami płatności i automatyzacji)

za pośrednictwem Jotform

W odróżnieniu od tradycyjnych platform ankietowych, Jotform wyróżnia się kreatorem formularzy typu „przeciągnij i upuść”. Posiada również funkcję zaawansowanej logiki warunkowej, umożliwiającą użytkownikom tworzenie dynamicznych i spersonalizowanych doświadczeń.

Jedną z jego unikalnych cech jest możliwość pobierania płatności bezpośrednio w ankietach dzięki integracji z serwisami PayPal, Stripe i Square.

Dodatkowo może automatycznie generować niestandardowe pliki PDF na podstawie odpowiedzi, co czyni go potężnym narzędziem dla firm zajmujących się umowami, wnioskami lub raportami ankietowymi.

Dla branż wymagających bezpiecznego gromadzenia danych Jotform oferuje również opcje zgodne z HIPAA, co czyni go doskonałym wyborem dla firm z branży opieki zdrowotnej, finansowej i prawnej.

Najlepsze funkcje Jotform

Skorzystaj z trybu kiosku, aby zbierać dane na miejscu, zamieniając tablet w dedykowaną stację formularzy.

Zastosuj logikę e-maili pod warunkiem, aby wysyłać respondentom niestandardowe e-maile z podsumowaniem na podstawie ich odpowiedzi.

Zautomatyzuj cykl pracy formularza, aby przekazywać przesłane do różnych członków zespołu.

Skonfiguruj procesy zatwierdzania, aby przeglądać i weryfikować przesłane formularze przed ich przetworzeniem.

Zintegruj z Dropbox lub Google Drive, aby automatycznie przechowywać przesłane pliki.

Włącz inteligentne obliczenia w formularzach, aby uzyskać szacunkowe ceny lub oceny oparte na punktacji.

Ograniczenia Jotform

W porównaniu z innymi alternatywami dla Jotform , bezpłatny plan ma limit przesłanych i pamięci.

Interfejs może wydawać się zagracony ze względu na ogromną liczbę funkcji.

Ceny Jotform

Starter: Free

Brąz : 39 USD/miesiąc

Silver : 49 USD/miesiąc

Gold : 129 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2 : 4,7/5 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Co mówią o Jotform prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W Jotform najbardziej podoba mi się jego intuicyjność. Bardzo pomocna jest możliwość tworzenia warunków dla formularzy. Bardzo przydatne są również widżety. Niedawno zintegrowałem proces przepływu pracy, co pozwoliło mi zaoszczędzić mnóstwo czasu.

W Jotform najbardziej podoba mi się jego intuicyjność. Bardzo pomocna jest możliwość tworzenia warunków dla formularzy. Bardzo przydatne są również widżety. Niedawno zintegrowałem proces cyklu pracy, co pozwoliło mi zaoszczędzić mnóstwo czasu.

7. Zoho Survey (najlepsze rozwiązanie do danych powstania ankiet w przystępnej cenie z integracją CRM)

za pośrednictwem Zoho Survey

Zaprojektowany do wydajnej współpracy z Zoho CRM, Zoho Analytics i Zoho Mail, Zoho Survey jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli Twoja firma korzysta już z pakietu Zoho.

Zbieranie ankiet offline, wsparcie wielu języków i branding white label sprawiają, że jest to szczególnie przydatne dla firm prowadzących globalne badania lub kampanie zbierające opinie pracowników.

Zaawansowane narzędzia do filtrowania odpowiedzi i segmentacji pomagają firmom analizować trendy, a automatyczne raporty zapewniają szybki wgląd w dane.

Najlepsze funkcje Zoho Survey

Twórz nieograniczoną liczbę ankiet z dostosowywanymi motywami i opcjami brandingu.

Analizuj odpowiedzi w czasie rzeczywistym dzięki szczegółowym raportom i analizie nastrojów.

Zautomatyzuj dystrybucję ankiet i działania następcze dzięki Zoho CRM i narzędziom marketingowym.

Zbieraj opinie za pośrednictwem e-mail, mediów społecznościowych i osadzonych elementów stron internetowych.

Ograniczenia Zoho Survey

Bezpłatny plan ma limit odpowiedzi i nie oferuje zaawansowanych funkcji analitycznych.

Niektóre integracje wymagają złączy innych firm, takich jak Zapier.

Ceny Zoho Survey

Free Forever

Podstawowy: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatkowo: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 68 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 430 recenzji)

Co mówią o Zoho Survey prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Świetne narzędzie do ankiet, bardzo zakończone i proste w obsłudze. Polecam je wszystkim użytkownikom Zoho One.

Świetne narzędzie do ankiet, bardzo zakończone i proste w obsłudze. Polecam je wszystkim użytkownikom Zoho One. *

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj anonimowe ankiety pulsacyjne wśród pracowników, aby zachęcić ich do szczerego wyrażania opinii i promować kulturę otwartości i ciągłego doskonalenia.

8. QuestionPro (najlepsze rozwiązanie do badań naukowych i ankiet korporacyjnych)

za pośrednictwem QuestionPro

Dla osób przeprowadzających szczegółowe badania rynku lub testy produktów QuestionPro oferuje poziom analizy, którego brakuje wielu innym narzędziom do ankiet.

Obejmuje zaawansowane typy pytań, takie jak mapy cieplne, analiza konjointowa i analiza nastrojów, zapewniając wgląd wykraczający poza proste dane wielokrotnego wyboru. Funkcje offline sprawiają, że idealnie nadaje się do badań terenowych, a wbudowany panel odbiorców zapewnia firmom dostęp do docelowych danych demograficznych do dystrybucji ankiet.

Jeśli priorytetem jest podejmowanie decyzji opartych na danych, platforma ta zapewnia również informacje na poziomie badawczym, niezbędne do podejmowania bardziej strategicznych decyzji biznesowych.

Najlepsze funkcje QuestionPro

Twórz ankiety z rozgałęzieniami logicznymi, pipingiem i punktacją.

Analizuj odpowiedzi za pomocą analiz opartych na AI i prognozowanych wniosków.

Dystrybucja ankiet za pośrednictwem wielu kanałów, w tym e-mail i mediów społecznościowych.

Przeprowadzaj badania naukowe i rynkowe za pomocą systemu zarządzania panelami.

Ograniczenia QuestionPro

Free Plan ma ograniczony dostęp do funkcji premium.

Interfejs może być skomplikowany dla początkujących użytkowników.

Ceny QuestionPro

Essentials : Free

Zaawansowany : 99 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Wersja Team Edition : 83 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Research Suite: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje QuestionPro

G2 : 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 480 recenzji)

Co o QuestionPro mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Łatwość tworzenia, oceny i integracji ankiet sprawia, że jest to doskonałe narzędzie!

Łatwość tworzenia, oceny i integracji ankiet sprawia, że jest to doskonałe narzędzie!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli chcesz zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy faktycznie podejmują decyzje, np. o której funkcji produktu przykłada największą wartość, analiza konjointowa jest skuteczniejsza niż tradycyjne skale ocen. Zamiast pytać o to, co jest ważne, przedstawiasz kompromisy (np. cena vs. szybkość vs. funkcja) i zmuszasz respondentów do wyboru. Ujawnia to prawdziwe preferencje i pomaga zaprojektować oferty, które ludzie chętniej kupią lub przyjmą. Porada dla profesjonalistów: używaj tej metody podczas tworzenia planu działania, ustalania cen lub tworzenia pakietów wielopoziomowych.

9. Tally (najlepsze rozwiązanie do tworzenia nieograniczonej liczby bezpłatnych ankiet z minimalistycznym interfejsem)

za pośrednictwem Tally

Tally oferuje odświeżająco proste i całkowicie bezpłatne rozwiązanie dla start-upów, freelancerów i małych zespołów.

W przeciwieństwie do wielu narzędzi ankietowych typu freemium przeznaczonych do zbierania opinii, Tally nie nakłada limitów dotyczących odpowiedzi ani nie ukrywa kluczowych funkcji za paywallami. Intuicyjny interfejs oparty na blokach sprawia, że tworzenie formularzy przypomina pisanie dokumentu, dzięki czemu jest ono dostępne nawet dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej.

Pomimo swojej prostoty oferuje ono wbudowaną logikę, funkcje obliczeniowe oraz integrację z systemem płatności Stripe, dzięki czemu jest bardziej wszechstronne, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Najlepsze funkcje Tally

Dostosuj formularze za pomocą brandingu, skoków logicznych i pól warunkowych.

Zautomatyzuj odpowiedzi dzięki integracjom z Notion, Airtable i Zapier.

Używaj webhooków, aby wysyłać dane z formularzy do innych aplikacji i stosować automatyzację przepływu pracy.

Limity dotyczące liczenia głosów

Free Plan obejmuje branding Tally, chyba że zostanie uaktualniony.

Mniej integracji w porównaniu z narzędziami przeznaczonymi dla przedsiębiorstw

Ceny Tally

Pro : 29 USD/miesiąc

Biznes: 89 USD/miesiąc

Podsumuj oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Tally prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest to prosty, łatwy w użyciu, ale bardzo wydajny kreator formularzy. Mam formularze do generowania leadów, które wyświetlają się, gdy użytkownicy odwiedzają moją stronę internetową, formularze rejestracyjne dla osób, które chcą otrzymać wycenę moich usług, formularze do zbierania zgłoszeń na webinaria, a wszystkie formularze, których używam w mojej firmie, zostały stworzone za pomocą Tally. Korzystam z tego rozwiązania od ponad 9 miesięcy. Zamierzam nadal korzystać z ich usług w miarę rozwoju naszej firmy. 🙂

Jest to prosty, łatwy w użyciu, ale bardzo wydajny kreator formularzy. Mam formularze do generowania leadów, które wyświetlają się, gdy użytkownicy odwiedzają moją stronę internetową, formularze rejestracyjne dla osób, które chcą otrzymać wycenę moich usług, formularze do zbierania zgłoszeń na webinaria, a wszystkie formularze, których używam w mojej firmie, zostały stworzone za pomocą Tally. Korzystam z tego rozwiązania od ponad 9 miesięcy. Zamierzam nadal korzystać z ich usług w miarę rozwoju naszej firmy. 🙂

👀 Czy wiesz, że... Wskaźnik Net Promoter Score (NPS), obecnie powszechnie stosowany miernik biznesowy, został wprowadzony w 2003 roku w celu zbierania opinii klientów i zawdzięcza swoją popularność prostocie realizacji ankiet online.

10. Formstack (najlepszy do bezpiecznego gromadzenia danych zgodnego z HIPAA)

za pośrednictwem Formstack

Dla organizacji, które potrzebują narzędzia do ankiet z wbudowaną automatyzacją przepływu pracy, Formstack jest silnym konkurentem. Oprócz prostych interaktywnych ankiet, umożliwia zespołom automatyzację zatwierdzania, kierowania odpowiedziami i wyzwalania określonych działań na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Dzięki logice warunkowej, zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa i zgodności z HIPAA jest ono szeroko stosowane w branżach, które wymagają zarówno niestandardowego dostosowania, jak i ścisłej ochrony danych, takich jak opieka zdrowotna i usługi prawne.

Najlepsze funkcje Formstack

Wypełnij formularze danymi z CRM, aby ograniczyć ręczne wprowadzanie danych i poprawić dokładność.

Włącz podpisy elektroniczne w ankietach, aby przekształcić je w umowy prawnie wiążące.

Skonfiguruj wieloetapowe cykle pracy zatwierdzania, aby przekazywać odpowiedzi do różnych działów.

Zabezpiecz dane dzięki zgodności z SOC 2 i szyfrowaniu dla branż zajmujących się przetwarzaniem poufnych informacji.

Gromadź dane z formularzy w trybie offline i synchronizuj je automatycznie po ponownym połączeniu.

Skorzystaj z dynamicznej funkcji wstępnej populacji, aby spersonalizować formularze na podstawie danych użytkownika.

Ograniczenia Formstack

Bardziej stroma krzywa uczenia się w przypadku złożonej automatyzacji przepływu pracy

Ograniczone funkcje w planie bezpłatnym

Ceny Formstack

Formularze : 99 USD/miesiąc

Pakiet : 299 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Formstack

G2 : 4,3/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 110 recenzji)

Co mówią o Formstack prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Jest to produkt o doskonałej wartości dla pieniędzy i stosunkowo łatwy w użyciu. Korzystamy z niego od kilku lat i nie wyobrażamy sobie pracy bez niego – ma on kluczowe znaczenie dla wydajnego przepływu pracy w małej firmie i jest znacznie tańszy niż zatrudnienie administratora do wykonywania tych samych zadań.

Jest to produkt o doskonałej wartości dla pieniędzy i stosunkowo łatwy w użyciu. Korzystamy z niego od kilku lat i nie wyobrażamy sobie pracy bez niego – ma on kluczowe znaczenie dla wydajnego przepływu pracy w małej firmie i jest znacznie tańszy niż zatrudnienie administratora do wykonywania tych samych zadań.

📮 ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce wykorzystywać AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta z AI w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych służących do podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, przenosząc oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania problemów bezpośrednio do Twojego bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp jest zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych i pomaga w bezpiecznym korzystaniu z generatywnej technologii sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym.

11. Alchemer (najlepszy do zaawansowanej niestandardowej personalizacji ankiet i zarządzania opiniami)

za pośrednictwem G2

Firmom, które wymagają maksymalnej niestandardowej konfiguracji, dogłębnej analizy danych i bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa, Alchemer (dawniej SurveyGizmo) zapewnia wszystko, czego potrzebują.

Alchemer umożliwia tworzenie w pełni niestandardowych pulpitów, na których można filtrować, wizualizować i udostępniać zespołom informacje w czasie rzeczywistym. Spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa, w tym zgodność z RODO, HIPAA i SOC 2, co czyni go doskonałym wyborem dla organizacji przetwarzających poufne lub regulowane dane.

Wsparcie API i webhooków przez platformę umożliwia łatwą integrację z systemami CRM, narzędziami do automatyzacji i platformami analitycznymi, dzięki czemu dane ankietowe nie są izolowane.

Najlepsze funkcje Alchemer

Wyzwalacz automatyzacji działań na podstawie odpowiedzi z ankiet, aby aktualizować rekordy CRM lub przypisywać zadania.

Wykorzystaj rozgałęzienia ankiet, aby tworzyć hiperpersonalizowane doświadczenia oparte na odpowiedziach.

Osadź interaktywne pulpity nawigacyjne w raportach, aby dynamicznie wizualizować i udostępniać wyniki ankiet.

Wprowadź kontrolę dostępu opartą na roli, aby zarządzać danymi powstania ankiet i widocznością danych w różnych zespołach.

Zautomatyzuj powiadomienia e-mailowe na podstawie odpowiedzi ankietowych, aby natychmiast podjąć dalsze działania.

Przeprowadzaj badania longitudinalne, korzystając z śledzenia respondentów w czasie, aby uzyskać głębszy wgląd w dane.

Ograniczenia Alchemer

Wyższa cena w porównaniu z prostszymi narzędziami do ankiet

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają dodatkowych dodatków.

Ceny Alchemer

Collaborator : 55 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 165 USD/miesiąc za użytkownika

Pełny dostęp : 275 USD/miesiąc na użytkownika

Platforma biznesowa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Alchemer

G2 : 4,4/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co o Alchemer mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Możliwość integracji z innymi narzędziami i platformami jest dla mnie ogromnym plusem. Mogę połączyć moje konto Alchemer z innymi aplikacjami, z których korzystam w pracy, co znacznie poprawiło moją wydajność i produktywność.

Możliwość integracji z innymi narzędziami i platformami jest dla mnie ogromnym plusem. Mogę połączyć moje konto Alchemer z innymi aplikacjami, z których korzystam w pracy, co znacznie poprawiło moją wydajność i produktywność.

Najlepsza alternatywa dla SurveySparrow? ClickUp robi wszystko do zrobienia

Zbieranie odpowiedzi to tylko część równania. Prawdziwą wartość stanowi przekształcenie opinii w informacje, które można faktycznie wykorzystać. Chociaż narzędzia takie jak Typeform, Qualtrics i Google Formularze mają swoje mocne strony jako alternatywa dla SurveySparrow, ClickUp wyróżnia się jako najlepsze kompleksowe rozwiązanie.

Od badań przed ankietą, przez sformułowanie odpowiednich pytań, po dystrybucję, a na koniec analizę i działanie – ClickUp zajmie się wszystkim. Co najważniejsze, możesz tworzyć niestandardowych agentów Clickup, aby koordynować cały ten cykl pracy.

Dzięki niestandardowym formularzom, automatyzacji i głębokiej integracji ClickUp sprawia, że zbieranie opinii klientów jest dziecinnie proste — a wszystko to w ramach istniejących cykli pracy. Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów, przeprowadzasz ankiety wśród pracowników, czy zarządzasz opiniami interesariuszy, ClickUp gwarantuje, że każda odpowiedź przełoży się na realny wpływ.

Jeśli poważnie myślisz o zwiększeniu zaangażowania i podejmowaniu decyzji opartych na danych, ClickUp jest mądrzejszym wyborem.