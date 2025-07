Najlepsze alternatywy dla Workvivo w zakresie zaangażowania pracowników w 2025 r

Wybrałeś Workvivo, myśląc, że będzie to kompleksowa platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników. Teraz jednak bardziej przypomina cyfrową tablicę ogłoszeń niż prawdziwy hub angażujący pracowników.

Brzmi znajomo? To nie Twoja wina.

Wiele zespołów wyrasta z dotychczasowych platform komunikacyjnych i zaczyna poszukiwać prostszych, inteligentniejszych i przyjemniejszych w użyciu rozwiązań.

Być może potrzebujesz narzędzia, które jest bardziej intuicyjne, bardziej społecznościowe lub łatwiejsze w użyciu podczas współpracy z pracownikami zdalnymi. Jeśli Workvivo wydaje Ci się zbyt rozbudowane, zasługujesz na coś lepszego.

Dobra wiadomość? Istnieją potężne alternatywy dla Workvivo, które sprawiają, że wszystko to jest łatwe do osiągnięcia w ramach jednej platformy. Tak, zrobiliśmy całą pracę za Ciebie, więc nie musisz się tym martwić.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Workvivo?

Workvivo pomogło wielu organizacjom stworzyć cyfrową przestrzeń, która zwiększa zaangażowanie pracowników. Jednak to, co sprawdzało się rok temu, może teraz wydawać się nieporęczne, ograniczone lub oderwane od sposobu pracy i komunikacji Twoich pracowników.

👀 Czy wiesz, że... Globalny odsetek zaangażowanych pracowników spadł do 21%, przy czym największy spadek odnotowano wśród menedżerów.

Powinieneś wybrać alternatywę dla Workvivo, jeśli chcesz:

Zaawansowane funkcje zaangażowania: Niektóre platformy oferują lepsze funkcje zaangażowania pracowników i solidne możliwości analityczne, które pomagają zrozumieć i zmotywować pracowników

Płynniejsza integracja: Alternatywne rozwiązania mogą zapewnić płynniejszą integrację z istniejącym Alternatywne rozwiązania mogą zapewnić płynniejszą integrację z istniejącym oprogramowaniem do komunikacji wewnętrznej , narzędziami innych firm i aplikacjami zewnętrznymi

Przyjazny interfejs użytkownika: Bardziej intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika może zwiększyć popularność rozwiązania i ułatwić codzienne korzystanie z niego wszystkim pracownikom, w tym osobom pracującym zdalnie

Elastyczne dostosowywanie: Inne platformy oferują większe możliwości dostosowywania, pozwalając dostosować komunikację do konkretnych potrzeb

Lepsze wsparcie dla urządzeń mobilnych: Alternatywne rozwiązania mogą oferować lepsze wsparcie dla urządzeń mobilnych, ułatwiając pracownikom pierwszej linii i pracownikom zdalnym utrzymanie zaangażowania

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed zmianą narzędzi omów to z zespołem i sporządź mapę problemów, które chcesz rozwiązać. Pomoże to odfiltrować zbędne informacje i wybrać kluczowe funkcje, które są zgodne ze strategiami HR i preferencjami pracowników.

Alternatywy dla Workvivo w skrócie

Nie masz czasu, aby zapoznać się z każdym narzędziem z osobna? Oto krótki przegląd wszystkich alternatyw dla Workvivo i ich zastosowań:

Nazwa narzędzia Przykład zastosowania Najlepsze dla Ceny ClickUp Kompleksowa platforma do zarządzania pracą i współpracy zespołowej Teams poszukujące elastycznego, połączonego obszaru roboczego do zarządzania pracą, komunikacją i zaangażowaniem Dostępny plan Free; płatne plany od 7 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft Teams Współpraca zespołów oparta na wideo w ekosystemie Microsoft Teams już korzystają z Microsoft 365 i szukają zintegrowanych połączeń wideo, wiadomości i udostępniania plików Free; płatne plany od 4 USD/miesiąc za użytkownika Workplace od Meta Zaangażowanie pracowników inspirowane mediami społecznościowymi Cyfrowe zespoły, które potrzebują nieformalnej platformy komunikacyjnej podobnej do mediów społecznościowych dla wszystkich pracowników Płatne plany od 4 USD miesięcznie za użytkownika Slack Szybka praca zespołowa i współpraca dzięki komunikatorom internetowym Profesjonaliści, którzy priorytetowo traktują komunikację w czasie rzeczywistym, koncentrując się na kanałach, komunikatorach internetowych i inteligentnych integracjach Free; płatne plany od 8,75 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft Viva Engage Społeczności pracowników w ekosystemie Microsoft 365 Firmy korzystające z Microsoft 365, skupione na budowaniu społeczności i zaangażowaniu pracowników Płatne plany od 2 USD miesięcznie za użytkownika Connecteam Zarządzanie zespołami pracującymi poza biurem z podejściem mobilnym Zespoły pracujące na pierwszej linii i zdalnie, poszukujące prostej platformy do komunikacji i zarządzania zadaniami Free; płatne plany od 35 USD/miesiąc Jostle Komunikacja i uznanie pracowników oparte na kulturze organizacyjnej Firmy, które chcą poprawić połączenia między pracownikami, uznanie i kulturę wewnętrzną za pomocą łatwej w użyciu platformy Niestandardowe ceny Staffbase Wielokanałowa komunikacja z pracownikami Przedsiębiorstwa z rozproszonymi, globalnymi zespołami poszukujące scentralizowanej platformy do komunikacji międzykanałowej Niestandardowe ceny Sociabble Wielokanałowa komunikacja i dystrybucja treści Duże lub mobilne zespoły, które chcą dystrybuować treści w różnych punktach kontaktu Niestandardowe ceny LumApps Spersonalizowana komunikacja oparta na sztucznej inteligencji Firmy, które chcą elastycznego, scentralizowanego intranetu z treścią i komunikacją opartą na AI Niestandardowe ceny Blink Zaangażowanie pracowników zorientowane na pierwszą linię Pracownicy pierwszej linii, pracujący poza biurem, którzy potrzebują dostępu offline i narzędzi do komunikacji w czasie rzeczywistym Free; płatne plany od 4,50 USD miesięcznie za użytkownika Simpplr Ujednolicone doświadczenia pracowników oparte na sztucznej inteligencji Firmy, które potrzebują platformy do zwiększania zaangażowania, centralizującej komunikację i udostępnianie wiedzy oraz umożliwiającej personalizację Niestandardowe ceny Firstup Zautomatyzowana komunikacja z pracownikami oparta na AI Przedsiębiorstwa, które chcą zautomatyzować i spersonalizować komunikację pracowników na dużą skalę dzięki podejmowaniu decyzji opartych na danych Niestandardowe ceny

🧠 Ciekawostka! Bardziej szczegółowa komunikacja w miejscu pracy sprawia, że pracownicy czują się prawie pięć razy bardziej wydajni!

Najlepsze alternatywy dla Workvivo

Nie każde oprogramowanie do zwiększania zaangażowania pracowników jest takie samo, i to dobrze. W zależności od wielkości, stylu i ustawień zespołu, odpowiednie narzędzie może wyglądać zupełnie inaczej.

Znajdźmy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

1. ClickUp (kompleksowa platforma do zarządzania pracą i współpracy zespołowej)

Poznaj możliwości zintegrowanego czatu opartego na sztucznej inteligencji. Odpowiadaj na powtarzające się pytania, automatyzuj raporty dzienne i tygodniowe, segreguj i przypisuj wiadomości oraz wiele więcej dzięki ClickUp Autopilot Agents

Jeśli masz dość poszukiwania nieskutecznych sposobów na zwiększenie wydajności, ClickUp jest rozwiązaniem, na które zasługuje Twój zespół.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, na nowo definiuje zarządzanie projektami, sprawiając, że komunikacja, współpraca i zaangażowanie pracowników są łatwe i, śmiemy twierdzić, naprawdę przyjemne!

Zacznijmy od ClickUp Chat, centrum dowodzenia rozmów w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów z zespołem projektowym, udostępniasz aktualizacje swojemu działowi, czy publikujesz ogłoszenia dla całej firmy, Chat pozwala uporządkować wszystko w jednym miejscu.

Twórz kanały czatu dla dowolnego tematu, zespołu lub inicjatywy i informuj wszystkich na bieżąco bez konieczności przeszukiwania wiadomości e-mail lub przełączania się między narzędziami. Dodatkowa zaleta! Zadania można przypisywać bezpośrednio z czatów. Nie musisz już wydłużać listy rzeczy do zrobienia!

Uprość komunikację, zwiększ zaangażowanie i zarządzaj pracą całego zespołu w jednym połączonym obszarze roboczym dzięki ClickUp

Teraz, gdy już rozmawiasz w inteligentny sposób, przekształć te rozmowy w działania dzięki zadaniom ClickUp. Przypisuj zadania, ustalaj priorytety, dołączaj dokumenty i śledź postępy — wszystko w jednym eleganckim, konfigurowalnym obszarze roboczym.

Dzięki ponad 15 widokom, takim jak listy, tablice Kanban, kalendarze i osie czasu, ClickUp dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, a nie na odwrót.

Masz dość klasycznej wymówki „Ups, przegapiłem Twoją wiadomość”? @wzmianki w zadaniach, dokumentach, a nawet na tablicach ułatwiają przekazywanie informacji zwrotnych, zadawanie pytań lub oznaczanie współpracowników bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy.

Udoskonal swoje pisanie, podsumowuj rozmowy, uzyskaj informacje o obszarze roboczym w czasie rzeczywistym i transkrybuj spotkania dzięki ClickUp Brain

Potrzebujesz dodatkowego mózgu w zespole? Poznaj ClickUp Brain, swojego kolegę z zespołu opartego na sztucznej inteligencji.

Podsumowuje dokumenty i rozmowy, tworzy projekty odpowiedzi, wyświetla zasady, a nawet odpowiada na pytania dotyczące konkretnych obszarów roboczych.

Transkrybuje nawet spotkania głosowe i wideo, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej informacji. Jest idealny dla nowych pracowników, zespołów zdalnych lub każdego, kto ceni swój czas (czyli dla wszystkich). Dzięki ClickUp Brain nie potrzebujesz 10 różnych aplikacji, aby osiągnąć swoje cele w zakresie współpracy.

Jeśli chodzi o dokumentację, ClickUp Knowledge Management to zawsze aktualny wewnętrzny hub.

Przechowuj zasady HR, standardowe procedury operacyjne, przewodniki dla nowych pracowników i wiele więcej w jednej przeszukiwalnej przestrzeni do współpracy. Działa jak żywy, społecznościowy intranet — stworzony, aby rozwijać się wraz z Twoim zespołem i bazą wiedzy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain bezpośrednio w ClickUp Docs, aby błyskawicznie tworzyć niestandardowe dokumenty i współpracować z zespołem w celu zbierania opinii w czasie rzeczywistym.

Wspólnie wyszukuj, przechowuj, udostępniaj i aktualizuj wiedzę firmową dzięki ClickUp Knowledge Management

A kiedy potrzebujesz solidnych opinii od swoich pracowników? Formularze ClickUp ułatwiają to zadanie. Przeprowadzaj ankiety pulsacyjne, zbieraj anonimowe opinie, chwal świetną pracę lub po prostu sprawdź nastroje za pomocą szybkich sondaży.

Możesz nawet zautomatyzować działania następcze, powiadamiać menedżerów i przekształcać odpowiedzi w zadania. Oznacza to, że nie tylko słuchasz, ale także podejmujesz działania w ważnych sprawach.

Zbieraj opinie pracowników, przeprowadzaj ankiety pulsacyjne, zbieraj pomysły i śledź nastroje w zespole dzięki formularzom ClickUp

Jeśli więc chcesz wyjść poza komunikację jednokierunkową i naprawdę pracować razem, to jest miejsce, w którym możesz to zrobić.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć niewielkiej krzywej uczenia się

Aplikacja mobilna może mieć ograniczony widok w porównaniu z aplikacją komputerową

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Krijn E., kierownik kreatywny w Flying Kiwi, mówi:

…wypróbowaliśmy wiele różnych narzędzi do zarządzania projektami i komunikacji wewnętrznej, ale ClickUp jest tym, które w końcu spełnia wszystkie nasze wymagania. Jest inteligentne, innowacyjne i niesamowicie dobrze zorganizowane. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów, czy synchronizację pracy zespołu, ClickUp robi to wszystko płynnie…

…wypróbowaliśmy wiele różnych narzędzi do zarządzania projektami i komunikacji wewnętrznej, ale ClickUp jest tym, które w końcu spełnia wszystkie nasze wymagania. Jest inteligentne, innowacyjne i niesamowicie dobrze zorganizowane. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów, czy synchronizację pracy zespołu, ClickUp robi to wszystko płynnie…

2. Microsoft Teams (najlepszy do współpracy zespołowej opartej na wideo)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Jeśli Twój zespół już korzysta z ekosystemu Microsoft, naturalnym wyborem będzie Microsoft Teams. Łączy on komunikację, współpracę i zaangażowanie.

Od połączeń wideo w jakości HD po przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów — Teams zapewnia scentralizowany obszar roboczy z efektywnymi narzędziami do zdalnej współpracy. Ponadto Microsoft 365 i narzędzia do zwiększania zaangażowania pracowników, takie jak Viva Engage, ułatwiają współpracę.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Organizuj rozmowy według kanałów dla zespołów, działów lub projektów

Organizuj rozmowy wideo, udostępniaj ekrany i nagrywaj spotkania, aby ułatwić współpracę zdalną

Współpracuj nad plikami Word, Excel lub PowerPoint bez opuszczania aplikacji

Korzystaj z aplikacji Teams Phone, aby prowadzić inteligentne, zunifikowane rozmowy i komunikację głosową

Limity Microsoft Teams

Wymaga długiego czasu nauki

Interfejs może czasami zawierać błędy

Ceny Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/miesiąc

Microsoft Teams Essentials: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (ponad 15 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co mówią o Microsoft Teams prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Pierwsze kroki w korzystaniu z Microsoft Teams wymagają pewnego nakładu czasu. Interfejs wymaga przyzwyczajenia, ponieważ zawiera wiele funkcji w jednej platformie.

Pierwsze kroki w korzystaniu z Microsoft Teams wymagają pewnego nakładu czasu. Interfejs wymaga przyzwyczajenia, ponieważ zawiera wiele funkcji w jednej platformie.

3. Slack (najlepszy do szybkiej pracy zespołowej i współpracy)

przez Slack

Slack jest odpowiedni dla zespołów, które polegają na komunikacji błyskawicznej, współpracy w czasie rzeczywistym i inteligentnej integracji. Łączy ludzi, projekty i cykle pracy w centralnej przestrzeni zaprojektowanej z myślą o wydajności i elastyczności.

Zapewnia uporządkowane kanały komunikacji, łatwą współpracę poprzez Slack Connect oraz integrację z ponad 2600 aplikacjami. Pomaga to Twojemu zespołowi działać szybko i pozostać zgranym, bez bałaganu w skrzynce e-mail.

Najlepsze funkcje Slack

Organizuj rozmowy za pomocą kanałów dla zespołów, projektów lub tematów

Korzystaj z huddles, clipów lub wiadomości błyskawicznych, aby współpracować w czasie rzeczywistym

Przeszukuj wszystkie wiadomości i pliki dzięki wyszukiwarce Slack opartej na sztucznej inteligencji AI

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki Workflow Builder i Slack AI

Limity Slack

W przypadku większych organizacji może to być kosztowne

Wersja bezpłatna ogranicza historię wiadomości i plików do 90 dni

Ceny Slack

Free

Pro: 8,75 USD/miesiąc za użytkownika

Business+: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 34 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 800 recenzji)

Co mówią o Slack prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie brzmi:

Korzystam ze Slacka dla klientów i uważam, że jest skuteczny. Pomaga swobodna atmosfera, a funkcje związane z projektami pozwalają zachować porządek. Świetnie nadaje się do zarządzania zadaniami w podróży.

Korzystam ze Slacka dla klientów i uważam, że jest skuteczny. Pomaga swobodna atmosfera, a funkcje związane z projektami pozwalają utrzymać porządek. Świetnie nadaje się do zarządzania zadaniami w podróży.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowy wgląd i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

4. Microsoft Viva Engage (najlepsze rozwiązanie dla społeczności pracowników korzystających z pakietu Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Viva Engage

Początkowo znany jako Yammer, Microsoft Viva Engage to nowoczesna sieć społecznościowa Microsoftu na poziomie przedsiębiorstwa, zaprojektowana z myślą o integracji pracowników niezależnie od miejsca ich pracy.

Pomaga budować społeczność, łączyć kierownictwo z pracownikami i pielęgnować scentralizowaną komunikację. Integruje się bezpośrednio z narzędziami Microsoft 365, takimi jak Microsoft Teams, SharePoint i Outlook, ułatwiając włączenie zaangażowania do codziennego cyklu pracy zespołu.

Najlepsze funkcje Microsoft Viva Engage

Twórz społeczności oparte na zainteresowaniach, które sprzyjają nieformalnym interakcjom i udostępnianiu wiedzy

Połącz pracowników i kierownictwo dzięki Leadership Corner i wydarzeniom na żywo

Udostępniaj wiedzę i aktualności za pomocą funkcji Storylines, Campaigns i Answers w Viva

Skorzystaj z Microsoft Copilot, aby uzyskać treści generowane przez AI i pomysły na rozpoczęcie rozmowy

Ograniczenia Microsoft Viva Engage

Ograniczone opcje niestandardowej personalizacji

Wymaga dodatkowej licencji na funkcje premium, takie jak Copilot i Analytics

Ceny Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft Viva Workplace Analytics i Employee Feedback: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft Viva Suite: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Viva Engage

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: 4,2/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią o Microsoft Viva Engage prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Mam subskrypcję firmową Microsoft 365, a Viva dobrze integruje się z wieloma jego komponentami, dzięki czemu mogę łatwo wykorzystać pracę wykonaną pierwotnie w jednym celu i zastosować ją w przyszłości.

Mam subskrypcję firmową Microsoft 365, a Viva dobrze integruje się z wieloma jego komponentami, dzięki czemu mogę łatwo wykorzystać pracę wykonaną pierwotnie w jednym celu i zastosować ją w przyszłości.

5. Connecteam (najlepszy do zarządzania zespołami bez stanowisk biurowych)

za pośrednictwem Connecteam

Connecteam to platforma mobilna stworzona dla firm zatrudniających pracowników pierwszej linii, pracowników biurowych lub zdalnych, którzy potrzebują prostego narzędzia do komunikacji, zarządzania zadaniami i zwiększania zaangażowania.

Jest to szczególnie skuteczne w przypadku firm, które chcą zastąpić e-maile, arkusze kalkulacyjne i wiele aplikacji jedną zunifikowaną platformą. Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie aktualizacji, śledzenie czasu czy zbieranie opinii, Connecteam pomaga zsynchronizować zarządzanie zespołem.

Najlepsze funkcje Connecteam

Twórz harmonogramy pracowników, aktualności firmowe, ogłoszenia i wydarzenia w jednym hubie komunikacyjnym

Korzystaj z bezpiecznego czatu do wysyłania wiadomości błyskawicznych do jednej osoby, grupy lub całej firmy

Zdigitalizuj codzienne operacje dzięki listom kontrolnym, formularzom i narzędziom do raportowania w czasie rzeczywistym

Korzystaj z funkcji śledzenia GPS i uprość rozliczanie wynagrodzeń dzięki wbudowanym narzędziom

Ograniczenia Connecteam

Ograniczone funkcje w planie Free

Wymaga początkowego okresu nauki

Ceny Connecteam

Plan Small Business: Free Forever dla maksymalnie 10 użytkowników

Podstawowy: 35 USD/miesiąc

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc

Ekspert: 119 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)

Co mówią o Connecteam prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Ogólnie rzecz biorąc, mam bardzo dobre doświadczenia z Connecteam. Dzięki temu nasze codzienne działania stały się bardziej uporządkowane i przejrzyste, a komunikacja w zespole przebiega płynniej niż kiedykolwiek. Od śledzenia czasu po zadania i aktualizacje – wszystko znajduje się teraz w jednym miejscu. To naprawdę pomogło nam zachować porządek i łączność, zwłaszcza podczas intensywnych zmian.

Ogólnie rzecz biorąc, mam bardzo dobre doświadczenia z Connecteam. Dzięki niemu nasze codzienne działania stały się bardziej uporządkowane i przejrzyste, a komunikacja w zespole przebiega płynniej niż kiedykolwiek. Od śledzenia czasu po zadania i aktualizacje – wszystko jest teraz w jednym miejscu. To naprawdę pomogło nam zachować porządek i pozostać w kontakcie, zwłaszcza podczas intensywnych zmian.

6. Jostle (najlepsze rozwiązanie do komunikacji z pracownikami opartej na kulturze organizacyjnej)

za pośrednictwem Jostle

Jeśli szukasz prostszej, atrakcyjnej wizualnie platformy, która łączy zespoły zdalne, biurowe i pracujące w terenie w jednej przestrzeni cyfrowej, Jostle może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Koncentruje się na ułatwianiu komunikacji wewnętrznej i docenianiu pracowników.

Dzięki temu wszyscy czują się poinformowani, połączeni i docenieni, niezależnie od tego, gdzie pracują. Dzięki interfejsowi przypominającemu media społecznościowe i zerowym opłatom za ustawienia, Jostle pomaga zespołom szybko się dostosować bez nadmiaru technologii.

Najlepsze funkcje Jostle

Udostępniaj wiadomości, aktualizacje i wydarzenia za pomocą ukierunkowanych ogłoszeń, aby wszyscy byli na bieżąco

Korzystaj z JostleTV, aby przesyłać ważne aktualizacje do pomieszczeń socjalnych i hal produkcyjnych

Doceniaj osiągnięcia i świętuj kamienie milowe za pomocą wiadomości z podziękowaniami dla pracowników i wydarzeń

Organizuj zasoby i zasady w bibliotece z funkcją wyszukiwania, aby mieć do nich łatwy dostęp

Przełam ograniczenia

Funkcja wyszukiwania może działać nieprawidłowo

Ograniczone opcje zaawansowanej personalizacji

Ceny Jostle

Dostępna wersja Free

Niestandardowe ceny za dodatkowe funkcje

Oceny i recenzje Jostle

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Jostle prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Jedynym minusem, jaki przychodzi mi do głowy, jest raczej drobna niedogodność – niespójność wyników wyszukiwania. W niektórych instancjach trzeba kliknąć „ ” (Wyszukaj), w innych – ikonę lupy, a jeszcze w innych wyniki wyszukiwania pojawiają się podczas wpisywania tekstu.

Jedynym minusem, jaki przychodzi mi do głowy, jest raczej drobna niedogodność – niespójność wyników wyszukiwania. W niektórych instancjach trzeba kliknąć „ ” (Wyszukaj), w innych – ikonę lupy, a jeszcze w innych wyniki wyszukiwania pojawiają się podczas wpisywania tekstu.

7. Staffbase (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowej komunikacji z pracownikami)

za pośrednictwem Staffbase

Staffbase jest odpowiedni dla globalnych zespołów, które potrzebują spójnej, wywierającej duże wrażenie komunikacji w wielu kanałach. Centralizuje wszystko, od aktualizacji intranetu i powiadomień mobilnych po kampanie e-mailowe i cyfrowe oznakowanie, w jednej platformie komunikacyjnej.

Dzięki podejściu zorientowanemu na urządzenia mobilne i integracji z Microsoft 365 rozwiązanie to jest szczególnie przydatne do utrzymywania połączenia i informowania pracowników pierwszej linii oraz pracowników zdalnych.

Najlepsze funkcje Staffbase

Wysyłaj komunikaty za pośrednictwem aplikacji mobilnej, e-maila, SMS-ów, intranetu i cyfrowych oznakowań – wszystko na jednej platformie

Dostosuj komunikację dla globalnych zespołów dzięki wielojęzycznej obsłudze i lokalnym redaktorom

Planuj, realizuj i mierz kampanie za pomocą kalendarzy redakcyjnych

Analizuj wpływ zaangażowania i komunikacji dzięki kompleksowej analizie pracowników i mapom aktywności

Limity Staffbase

Może być zbyt kosztowne dla mniejszych zespołów

Brakuje niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych u konkurencji

Ceny Staffbase

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Staffbase

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Staffbase prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Jedną z największych zalet platformy jest przyjazny dla użytkownika interfejs. Nawet członkowie zespołu, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, mogą szybko nauczyć się jej obsługi bez konieczności przechodzenia długich szkoleń. Platforma ma intuicyjny układ, dzięki czemu tworzenie i wysyłanie e-maili jest bardzo proste.

Jedną z największych zalet platformy jest przyjazny dla użytkownika interfejs. Nawet członkowie zespołu, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, mogą szybko nauczyć się jej obsługi bez konieczności przechodzenia długich szkoleń. Platforma ma intuicyjny układ, dzięki czemu tworzenie i wysyłanie e-maili jest bardzo proste.

8. Sociabble (najlepsze rozwiązanie do komunikacji wielokanałowej i dystrybucji treści)

za pośrednictwem Sociabble

Sociabble pomaga uprościć komunikację wewnętrzną poprzez centralizację tworzenia treści i wzmacnianie ich przekazu we wszystkich punktach kontaktu z pracownikami.

W przeciwieństwie do platform, które koncentrują się głównie na zaangażowaniu w stylu intranetu, Sociabble łączy sieci społecznościowe z zaangażowaniem pracowników. Dzięki temu nadaje się dla dużych, rozproszonych lub niepracujących przy biurkach pracowników.

Najlepsze funkcje Sociabble

Opublikuj raz i dystrybuuj zawartość w Internecie, na urządzeniach mobilnych, w biuletynach, Teams, SharePoint i platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn

Zautomatyzuj cykle pracy i dostarczanie treści dzięki Zapier, API i Power Automate

Segmentuj odbiorców i personalizuj komunikaty w różnych regionach, działach lub rolach

Limity Sociabble

Wymaga nauki obsługi

Ograniczone opcje dostosowywania

Ceny Sociabble

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sociabble

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Sociabble prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

W Sociabble najbardziej podoba mi się płynna integracja z platformami społecznościowymi, dzięki czemu udostępnianie treści jest niezwykle łatwe i wymaga zaledwie jednego kliknięcia. Przyjazny dla użytkownika interfejs i wydajne narzędzia do zarządzania usprawniają proces selekcjonowania i dystrybucji treści, oszczędzając czas i zwiększając zaangażowanie. To przełomowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą ulepszyć swoją strategię w mediach społecznościowych.

W Sociabble najbardziej podoba mi się płynna integracja z platformami społecznościowymi, dzięki czemu udostępnianie treści jest niezwykle łatwe i wymaga tylko jednego kliknięcia. Przyjazny dla użytkownika interfejs i wydajne narzędzia do zarządzania usprawniają proces selekcjonowania i dystrybucji treści, oszczędzając czas i zwiększając zaangażowanie. To przełomowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą ulepszyć swoją strategię w mediach społecznościowych.

9. LumApps (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanej komunikacji opartej na AI)

za pośrednictwem LumApps

LumApps to kolejna elastyczna platforma zaprojektowana w celu uproszczenia komunikacji wewnętrznej i ujednolicenia doświadczeń pracowników w całej organizacji. Działając jako centralny hub, umożliwia dostęp do wiadomości firmowych, wykonywanie zadań i kontaktowanie się ze współpracownikami za pośrednictwem jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Najlepsze funkcje LumApps

Scentralizuj komunikację, zasoby i aplikacje biznesowe w jednym hubie dla pracowników

Dostarczaj spersonalizowane treści i ogłoszenia oparte na AI do wybranych odbiorców

Umożliwiaj udostępnianie wiedzy, współpracę i mikrolearning dzięki funkcjom społecznościowym i intranetowym

Zintegruj z narzędziami takimi jak Google Workspace i Microsoft 365, aby uzyskać połączony cykl pracy

Ograniczenia LumApps

Interfejs może czasami działać wolno

Początkujący użytkownicy mogą napotkać początkowe trudności związane z nauką obsługi

Ceny LumApps

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LumApps

G2: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 35 recenzji)

Co mówią o LumApps prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

LumApps jest bardzo łatwy w użyciu. Po przeszkoleniu przeglądanie treści w celu ich integracji będzie dziecinnie proste. Pozwala łączyć wszystkie rodzaje treści na każdym poziomie firmy. Warunkowość i widżety generowane przez IA to prawdopodobnie jedne z najlepszych funkcji, z których można skorzystać.

LumApps jest bardzo łatwy w użyciu. Po przeszkoleniu będziesz mógł w prosty sposób przeglądać treści i integrować je. Pozwala łączyć wszystkie rodzaje treści na każdym poziomie firmy. Warunkowość i widżety generowane przez IA to prawdopodobnie jedne z najlepszych funkcji, z których można skorzystać.

10. Blink (najlepszy do zaangażowania pracowników pierwszej linii)

za pośrednictwem Blink

Spędzasz dni na zarządzaniu zmianami i harmonogramami pracowników? Blink może to ułatwić. Jest to platforma mobilna przeznaczona dla organizacji zatrudniających pracowników pierwszej linii i zespoły nieposiadające stałego stanowiska pracy.

Zaprojektowany tak, aby działać płynnie nawet w środowiskach o słabej łączności, Blink łączy komunikację, uznanie, ankiety i niezbędne narzędzia w jednej intuicyjnej aplikacji. Dzięki temu pracownicy rozproszoni są zawsze poinformowani i mają większe możliwości działania.

Najlepsze funkcje Blink

Zapewnij dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym dzięki kanałowi aktualności, relacjom i bezpiecznemu czatowi

Korzystaj z dostępu offline i ustawień „nie przeszkadzać”

Przeprowadzaj ankiety i korzystaj z narzędzi do badania nastrojów pracowników bezpośrednio w aplikacji, aby zbierać opinie i zwiększyć wskaźniki odpowiedzi

Scentralizuj dostęp do harmonogramów, odcinków wypłat, zasad i kluczowych narzędzi w hubie

Ogranicz ograniczenia

Może to nie być najlepszy wybór dla zespołów pracujących w biurze

Ograniczone możliwości dostosowania w porównaniu z konkurencją

Ceny Blink

Business: 4,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Blink

G2: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Blink prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Blink umożliwił transformację komunikacji wewnętrznej, szczególnie dla pracowników pierwszej linii, którzy mieli trudności z szybkim dostępem do ważnych informacji i poczuciem więzi z resztą firmy. Komunikacja w firmie posiadającej wiele lokalizacji jest trudna, ale Blink pozwolił przezwyciężyć tę trudność w przyjazny dla użytkownika, zabawny i angażujący sposób. Gorąco polecam wszystkim, którzy chcą poprawić komunikację w swojej firmie...

Blink umożliwił transformację komunikacji wewnętrznej, szczególnie dla pracowników pierwszej linii, którzy mieli trudności z szybkim dostępem do ważnych informacji i poczuciem więzi z resztą firmy. Komunikacja w firmie posiadającej wiele oddziałów jest wyzwaniem, ale Blink pozwolił pokonać tę trudność w przyjazny dla użytkownika, zabawny i angażujący sposób. Gorąco polecam wszystkim, którzy chcą poprawić komunikację w swojej firmie...

11. Simpplr (najlepsze rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, zapewniające spójne doświadczenia pracowników)

za pośrednictwem Simpplr

Simpplr to nowoczesna platforma doświadczeń pracowników, która centralizuje komunikację, udostępnianie wiedzy i zaangażowanie w jednym inteligentnym, uproszczonym hubie. Jest szczególnie atrakcyjna dla organizacji poszukujących personalizacji, zgodności z przepisami i wydajności w interakcjach społecznościowych.

Łatwo integruje się z istniejącymi systemami zarządzania wydajnością, zapewniając platformę do komunikacji, dostosowywania celów i udostępniania informacji zwrotnych.

Najlepsze funkcje Simpplr

Scentralizuj komunikację, zasoby i współpracę w jednym cyfrowym hubie

Skorzystaj z asystenta AI, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi, automatyczne wsparcie i automatyzację cyklu pracy

Przeprowadzaj analizę nastrojów i słuchaj pracowników dzięki zintegrowanym ankietom i pulpitom

Twórz i wysyłaj atrakcyjne wizualnie biuletyny z praktycznymi wskaźnikami zaangażowania pracowników

Limity Simpplr

Ograniczone możliwości zarządzania wiedzą

Dla początkujących dostępna jest ścieżka edukacyjna

Ceny Simpplr

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Simpplr

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Simpplr prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Ogólnie świetne doświadczenie – bardzo pomocny zespół wdrożeniowy i świetny produkt końcowy. Zgodnie z oczekiwaniami proces wdrożenia był nieco skomplikowany (zwłaszcza że nie korzystaliśmy wcześniej z intranetu), ale wszystkie zasoby dotyczące zaangażowania i zawartości, którą należy dodać, były bardzo pomocne.

Ogólnie świetne doświadczenie – bardzo pomocny zespół wdrożeniowy i świetny produkt końcowy. Zgodnie z oczekiwaniami proces wdrożenia był nieco skomplikowany (zwłaszcza że nie korzystaliśmy wcześniej z intranetu), ale wszystkie zasoby dotyczące zaangażowania i zawartości, którą należy dodać, były bardzo pomocne.

12. Firstup (najlepszy do automatycznej komunikacji z pracownikami)

za pośrednictwem Firstup

Firstup to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie dla pracowników, stworzone w celu automatyzacji, personalizacji i optymalizacji komunikacji w miejscu pracy na dużą skalę. Zamiast polegać na statycznych portalach lub ręcznych procesach, Firstup wykorzystuje sztuczną inteligencję do koordynowania spersonalizowanej komunikacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych, poczty elektronicznej i intranetu.

Jego siła leży w automatyzacji, inteligentnym kierowaniu działań do określonych celów oraz podejmowaniu decyzji opartych na danych, co czyni go potężnym narzędziem dla przedsiębiorstw zatrudniających dużą, rozproszoną lub pracującą w terenie kadrę.

Najlepsze funkcje Firstup

Koordynuj adaptacyjne ścieżki pracowników za pomocą AI i danych behawioralnych w czasie rzeczywistym

Zaprojektuj złożone przepływy komunikacji za pomocą wizualnego kreatora bez kodowania

Skorzystaj z generatywnej sztucznej inteligencji Creator Studio, aby efektywnie tworzyć kampanie i zarządzać nimi

Połącz się z systemami HRIS i systemami przedsiębiorstwa, aby precyzyjnie kierować reklamy do odbiorców i zautomatyzować procesy

Ograniczenia Firstup

Mniej zaawansowanych funkcji w porównaniu z innymi opcjami

Ograniczone funkcje zarządzania wiedzą

Ceny Firstup

Niestandardowe ceny

Pierwsze oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Firstup prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

W małym zespole niezwykle ważne jest zapewnienie pracownikom terminowej, dokładnej i angażującej komunikacji. Firstup sprawia, że tworzenie wartościowych treści w efektywny sposób jest niezwykle proste. Bardzo podoba mi się również możliwość dwukierunkowej komunikacji! Możemy słuchać naszych pracowników pierwszej linii, otrzymywać informacje zwrotne i tworzyć przyjazną i integracyjną kulturę dla wszystkich!

W małym zespole niezwykle ważne jest zapewnienie pracownikom terminowej, dokładnej i angażującej komunikacji. Firstup sprawia, że tworzenie wartościowych treści w efektywny sposób jest niezwykle proste. Bardzo podoba mi się również możliwość dwukierunkowej komunikacji! Możemy słuchać naszych pracowników pierwszej linii, otrzymywać informacje zwrotne i tworzyć przyjazną i integracyjną kulturę dla wszystkich!

Spraw, aby wszystkie Twoje słowa miały znaczenie dzięki ClickUp

Spójrzmy prawdzie w oczy. Bez solidnej komunikacji Twoje miejsce pracy to tylko grupa ludzi wpatrzonych w ekrany na tych samych kanałach. To właśnie komunikacja spaja wszystko (i wszystkich) w jedną całość. Od zwiększenia zaangażowania po dostosowanie celów — wszystko zaczyna się od właściwej rozmowy.

Podczas gdy wiele narzędzi wykonuje tylko część zadania, ClickUp spełnia wszystkie wymagania. Dzięki wbudowanemu czatowi, dokumentom, automatyzacji, asystentowi AI, zarządzaniu wiedzą i zarządzaniu projektami w jednej potężnej platformie, wydajność spotyka się z osobowością.

Chcesz doświadczyć prawdziwej współpracy? Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś!