Jak korzystać z Perplexity AI w WhatsApp

Wyszukiwarka oparta na sztucznej inteligencji Perplexity AI jest teraz dostępna bezpośrednio w WhatsApp.

Dzięki temu możesz korzystać z pełnych możliwości odpowiedzi opartych na sztucznej inteligencji Perplexity, wyszukiwania w Internecie w czasie rzeczywistym oraz informacji popartych cytatami bezpośrednio w czatach WhatsApp.

Chcesz przeprowadzić burzę mózgów w podróży? Gotowe. Sprawdzić ważne szczegóły w trakcie rozmowy? To proste! Możesz nawet efektywnie wykorzystać czas dojazdu do pracy, prosząc Perplexity AI o pomoc w wykonaniu zadań, udzieleniu odpowiedzi na pytania lub podsumowaniu treści – wszystko w WhatsApp.

Krótko mówiąc, integracja Perplexity AI z WhatsApp otwiera świat nowych możliwości!

W tym blogu pokażemy Ci, jak korzystać z Perplexity bezpośrednio w WhatsApp oraz jakie są jego ograniczenia. Udostępniamy również alternatywę (czytaj: ClickUp ), która pomoże Ci wykorzystać zdobyte informacje i przekształcić je w działania.

Czym jest Perplexity AI i dlaczego warto używać go z WhatsApp?

Perplexity AI to oparty na sztucznej inteligencji silnik wyszukiwania i odpowiedzi, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do udzielania bezpośrednich, konwersacyjnych odpowiedzi na pytania. Zamiast po prostu wyświetlać listę linków, jak tradycyjna wyszukiwarka, dostarcza dokładnych, zwięzłych odpowiedzi wraz z cytowanymi źródłami.

🔍 Czy wiesz, że? Perplexity AI zostało założone w sierpniu 2022 roku przez zespół weteranów AI: Aravinda Srinivasa, Denisa Yaratsa, Johnny'ego Ho i Andy'ego Konwinskiego, którzy mają korzenie w OpenAI, Meta AI, Google Brain i Databricks. Ich cel? Przemyślenie wyszukiwania za pomocą AI, która jest konwersacyjna, szybka i oparta na prawdziwych źródłach.

Dlaczego warto wprowadzić Perplexity do WhatsApp lub używać go z tą aplikacją?

To proste: zbliż się o krok do tego, aby asystenci AI stali się integralną częścią Twojego codziennego życia. Bez wysiłku i w kontekście, dokładnie tam, gdzie jesteś.

Odpowiedzi AI Perplexity w WhatsApp są szybkie, ale krótkie i na temat.

Przed integracją, gdy ktoś zadał Ci pytanie na czacie WhatsApp, szukałeś odpowiedzi w Google. Otwierałeś Chrome, nową zakładkę, wpisywałeś zapytanie, przeglądałeś pięć linków, rozpraszały Cię reklamy i być może zapominałeś, czego szukałeś.

Dzięki temu możesz zadawać pytania, sprawdzać fakty lub uzyskiwać podsumowania w czacie (bez opuszczania aplikacji). 🌟

Niektóre z kluczowych funkcji Perplexity AI to: Wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym: pobiera aktualne informacje z serwisów informacyjnych, akademickich, forów i źródeł wideo

Wyszukiwanie ukierunkowane: pozwala wybrać konkretne źródła, takie jak Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, czasopisma naukowe, lub przeszukiwać całą sieć

Wyszukiwanie profesjonalne: automatycznie przeprowadza dogłębne badania z wielu źródeł w przypadku złożonych pytań lub tematów

Cytaty z numerami: Każde twierdzenie jest poparte wyraźnie ponumerowanymi odniesieniami, co pozwala na szybką weryfikację źródła

Funkcje multimodalne: Wsparcie przesyłania plików (PDF, obrazy, arkusze kalkulacyjne) i interpretacja zawartości w celu udzielenia odpowiedzi

Przestrzenie: spersonalizowane środowiska do organizowania wyszukiwań, plików, wątków i cykli pracy badawczej

Czy można używać Perplexity AI bezpośrednio w WhatsApp?

Tak. Perplexity AI działa teraz bezpośrednio w WhatsApp. Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie internetowe i najnowsza wersja WhatsApp. Obecnie możesz to wszystko zrobić na darmowym koncie WhatsApp Perplexity AI.

To prawda. Nie musisz pobierać dodatkowych aplikacji, zakładać konta ani przechodzić do przeglądarki internetowej, aby uzyskać odpowiedzi.

To tak proste, jak rozmowa z Perplexity jak z przyjacielem w WhatsApp, a aplikacja pobierze potrzebne informacje.

Korzystanie z Perplexity AI w WhatsApp oznacza, że możesz:

Zadawaj pytania bezpośrednio na czacie i natychmiast otrzymuj zwięzłe, sprawdzone odpowiedzi

Uzyskaj odpowiedzi dotyczące wiedzy ogólnej

Otrzymuj streszczenia artykułów lub dokumentów udostępnionych na czacie

Twórz kreatywne treści, takie jak obrazy, na podstawie podpowiedzi

Sprawdzaj poprawność otrzymanych wiadomości lub informacji

👀 Czy wiesz, że? Perplexity jest oparty na zaawansowanych modelach, takich jak GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok i własnym systemie Sonar. Jeśli jesteś ciekawy, jak samodzielnie zbudować agenta AI, zrozumienie technologii stojącej za platformami takimi jak Perplexity jest doskonałym punktem wyjścia.

Jak korzystać z Perplexity AI w WhatsApp (krok po kroku)

Uruchomienie Perplexity AI w WhatsApp zajmuje mniej niż minutę. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, „Jak mogę używać Perplexity AI, aby uzyskać odpowiedzi w WhatsApp”, ten przewodnik krok po kroku pokaże Ci dokładnie, jak to zrobić.

Krok 1: Zapisz numer

Dodaj numer telefonu +1 (833) 436-3285 do swoich kontaktów. Nadaj mu nazwę, którą łatwo zapamiętasz, np. „Perplexity AI”, aby później łatwo go znaleźć. Możesz też po prostu kliknąć ten link do oficjalnego konta Perplexity, aby szybko rozpocząć czat z Perplexity AI.

Krok 2: Otwórz WhatsApp i rozpocznij czat

Otwórz WhatsApp i znajdź właśnie zapisany kontakt. Kliknij na niego, aby otworzyć nowe okno rozmowy, tak jak w przypadku każdego innego kontaktu. Jeśli korzystasz z linku, kliknij „Kontynuuj czat”, a okno czatu otworzy się automatycznie w WhatsApp.

Krok 3: Zadaj pytanie

Po otwarciu czatu, oto krótka wskazówka, jak korzystać z chatbota takiego jak Perplexity AI: po prostu wpisz swoje pytanie lub prośbę w naturalny sposób, tak jakbyś rozmawiał z prawdziwą osobą. Na przykład: „Wyjaśnij, jak oprocentowanie wpływa na inflację”.

Perplexity AI zrozumie Twoje intencje i rozpocznie wyszukiwanie najlepszych informacji, aby udzielić Ci jasnej i łatwej do zrozumienia odpowiedzi. Możesz zadawać pytania uzupełniające i uzyskać więcej informacji.

Pamiętaj jednak, że nie podaje ona linków do źródeł. Odpowiedzi należy sprawdzić ręcznie.

✨ Wkrótce: Zgodnie z postem dyrektora generalnego na LinkedIn, Perplexity AI stanie się jeszcze inteligentniejsze w WhatsApp. Wkrótce będziesz mógł rozmawiać za pomocą głosu, tworzyć memy i filmy wideo, uzyskiwać dokładniejsze weryfikacje faktów, a nawet korzystać z pomocy w wykonywaniu zadań, tak jak prawdziwy asystent. Może nawet dołączyć do czatów grupowych.

Dodatkowe możliwości

Korzystaj z notatek głosowych, aby korzystać z interakcji bez użycia rąk

Zamiast pisać, możesz wysłać notatkę głosową z pytaniem, a nawet przekazać komuś wiadomość głosową. Perplexity odpowie, podając odpowiedź i notatkę głosową. Możesz również odpowiedzieć na notatkę głosową komendą, np. „Transkrybuj to”, a aplikacja wykona polecenie.

Generuj obrazy na podstawie opisu

W przeciwieństwie do ChatGPT, który tylko udostępnia linki do obrazów, Perplexity może generować obrazy bezpośrednio w WhatsApp. Wystarczy opisać scenę lub styl, a aplikacja stworzy obraz na miejscu.

To trik WhatsApp, o którym prawdopodobnie nie wiedziałeś. 🙂

Zadawaj pytania dotyczące załączonych obrazów

Możesz również przesłać obraz i zadać Perplexity pytania dotyczące tego obrazu.

Alternatywnie, Perplexity oferuje nawet wskazówki dotyczące edycji obrazów.

Jednak obecnie nie obsługuje plików dokumentów, takich jak PDF lub dokumenty Word.

🚀 Nadal nie wiesz, o co zapytać Perplexity? Oto kilka sprytnych sposobów, dzięki którym to narzędzie AI może ułatwić Ci życie bezpośrednio z poziomu WhatsApp.

Przykłady zastosowań Jak korzystać z Perplexity AI w WhatsApp „Nie rozumiem tego tematu na zajęciach…” Wyjaśnia pojęcia, takie jak „twój kumpel do nauki” „Planuję wycieczkę, czego potrzebuję?” Natychmiastowe udostępnianie informacji o wizach, miejscach, które trzeba zobaczyć, i wskazówek dotyczących podróży „Który telefon będzie lepszy w moim budżecie?” Oferuje porównania produktów i recenzje, które pomogą Ci szybciej podjąć decyzję „Co mogę ugotować z tego, co mam?” Sugeruje przepisy na podstawie zawartości lodówki „Przegapiłeś wiadomości, co się dzieje?” Wysyła szybkie, łatwe do przeczytania podsumowania najnowszych wiadomości „Chcę wyrobić sobie lepsze nawyki” Udostępniaj wskazówki, procedury i wsparcie motywacyjne, aby doskonalić się „Dlaczego mój kod nie działa?” Rozwiązuje problemy i wyjaśnia błędy w kodzie

Przykładowe podpowiedzi dla Perplexity AI podczas korzystania z WhatsApp

Od szczegółowych informacji po generowanie obrazów, inteligentne podsumowania i specjalistyczne zadania — oto jak skutecznie zadawać pytania AI, aby uzyskać lepsze wyniki:

Dla użytkowników znających się na technologii

Te podpowiedzi pomagają w kodowaniu, porównywaniu narzędzi i strategii technologicznej.

„Wyjaśnij prostym językiem, w jaki sposób WebAssembly poprawia wydajność frontendu”.

„Jakie są kompromisy związane z wykorzystaniem architektury bezserwerowej w aplikacji działającej w czasie rzeczywistym?”

„Znajdź najnowsze porównania GPT-4o z Claude 3 Opus”.

Dla profesjonalistów korzystających głównie z urządzeń mobilnych

Zoptymalizowane pod kątem szybkiego podejmowania decyzji, planowania i nauki w odpowiednim momencie w WhatsApp.

„Napisz uprzejmą wiadomość e-mail po prezentacji sprzedażowej, na którą nie otrzymałeś odpowiedzi”.

„Podaj mi 3 krótkie punkty, które pomogą mi zaprezentować produkt w grupie VC na WhatsApp”.

„Podsumuj dla mnie ten post na LinkedIn. [wklej post]”

Dla entuzjastów AI

Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą poznać narzędzia AI, czytać badania i być na bieżąco.

„Podsumuj najnowszy artykuł naukowy OpenAI na temat GPT-4o w mniej niż 100 słów”.

„Podaj mi rzeczywisty przykład zastosowania LLM w czatach obsługi klienta”.

„Jakie są najlepsze rozszerzenia Chrome do wydajnego korzystania z GPT-4?”

Dla studentów

Skupiamy się na szybszym uczeniu się, lepszym pisaniu i zmniejszeniu nakładów związanych z nauką.

„Wyjaśnij fotosyntezę tak, jakbym był w szóstej klasie”.

„Utwórz quiz wielokrotnego wyboru z 5 pytaniami dotyczącymi rewolucji francuskiej wraz z odpowiedziami”.

„Podsumuj rozdział 5 książki „Zabić drozda” w 100 słowach”.

💟 Dodatkowa wskazówka: Wykorzystaj w pełni Perplexity AI na WhatsApp Zachowaj zwięzłość: jeśli masz mało czasu, poproś o „TL;DR” lub „podsumuj w 3 punktach”, aby szybko uzyskać krótkie informacje Ustaw jako skrót do kontaktu: Zapisz czat Perplexity AI jako ulubiony lub przypnij go w WhatsApp, aby mieć do niego szybki dostęp w dowolnym momencie bez konieczności przewijania Organizuj odpowiedzi: użyj wiadomości oznaczonych gwiazdką lub niestandardowych etykiet WhatsApp, aby sortować odpowiedzi według kategorii, takich jak Podróże, Nauka lub Praca

Ograniczenia i uwagi dotyczące korzystania z Perplexity w WhatsApp

Chociaż jest to przydatne w przypadku szybkich zadań, warto zwrócić uwagę na pewne ograniczenia.

Odpowiedzi są krótkie: Jeśli zadajesz pytania o charakterze ogólnym lub szybkie pytania, to rozwiązanie sprawdzi się dobrze. Jeśli jednak potrzebujesz szczegółowego wyjaśnienia lub dokładniejszej analizy, odpowiedzi mogą okazać się zbyt skrótowe

Brak dogłębnych badań ani pełnych streszczeń: Perplexity na WhatsApp nie zawiera zaawansowanych narzędzi, takich jak tryb Deep Research (Dogłębne badania) ani streszczanie z wielu źródeł. Jeśli zależy Ci na dogłębnych analizach lub szczegółowych porównaniach, musisz przełączyć się do głównej aplikacji, wersji komputerowej lub Perplexity na WhatsApp nie zawiera zaawansowanych narzędzi, takich jak tryb Deep Research (Dogłębne badania) ani streszczanie z wielu źródeł. Jeśli zależy Ci na dogłębnych analizach lub szczegółowych porównaniach, musisz przełączyć się do głównej aplikacji, wersji komputerowej lub alternatywnych rozwiązań Perplexity

Nie może odczytywać przesłanych dokumentów: Mimo że WhatsApp umożliwia wysyłanie plików, Perplexity nie otworzy ani nie zrozumie ich zawartości. Nie można zadawać pytań dotyczących dokumentów PDF lub Word, tak jak w głównej aplikacji Perplexity

Brak połączenia z kontem lub synchronizacji: Nie możesz zalogować się na swoje konto Perplexity AI WhatsApp. Twoje czaty nie są zapisywane i nie możesz kontynuować rozmowy na innym urządzeniu

Brak przestrzeni i zaawansowanych funkcji czatu: WhatsApp nie obsługuje narzędzi takich jak Perplexity Spaces, tryb badawczy ani przełączanie stylów czatu, z których można korzystać po zalogowaniu się na konto Perplexity na pulpicie

