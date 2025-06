10 inteligentnych narzędzi AI zwiększających efektywność zapytań ofertowych w 2025 r

Większość zespołów traktuje zapytania ofertowe (RFP) jak wizytę u dentysty — coś nieuniknionego, bolesnego i czego wolałoby się uniknąć w poniedziałek rano.

A co, gdyby AI mogła podać Ci znieczulenie i narzędzie elektryczne?

Obecnie tylko 34% zespołów korzysta z AI w procesie RFP, co oznacza, że większość nadal zmaga się z powtarzalnymi zadaniami i mozolnym poszukiwaniem zgodnych ofert.

Od sporządzania kwestionariuszy bezpieczeństwa po koordynację pracy zespołów przygotowujących oferty — odpowiednie narzędzia AI mogą sprawić, że te żmudne procedury staną się znacznie mniej bolesne niż ból zęba i znacznie bardziej efektywne.

Zebraliśmy 10 inteligentnych narzędzi AI zwiększających efektywność procesu RFP, które pomogą Ci pominąć żmudne zadania i przejść od razu do zwycięskich ofert.

Zanim zdecydujesz się na kolejne narzędzie obiecujące „transformację” procesu RFP, zapoznaj się z krótką listą kontrolną funkcji, które naprawdę mają znaczenie — pomyśl o zaawansowanych możliwościach wykraczających poza podstawową automatyzację. Zwróć uwagę na:

Generowanie treści oparte na sztucznej inteligencji i rozumienie kontekstu : wybierz narzędzia, które generują odpowiedzi na podstawie danych firmy, rozpoznając terminy branżowe i wymagania zapytań ofertowych

Tworzenie odpowiedzi na podstawie szablonów : skorzystaj z narzędzi oferujących szablony zapytań ofertowych, zapytań o informacje i projektów, aby zaoszczędzić czas na różnych etapach cyklu sprzedaży

Optymalizacja odpowiedzi oparta na uczeniu maszynowym : Priorytetowo traktuj platformy, które uczą się na podstawie poprzednich zapytań ofertowych i opinii recenzentów, aby stale ulepszać przyszłe odpowiedzi

Automatyczna analiza zgodności i ryzyka : wybierz oprogramowanie, które sygnalizuje ryzyko prawne, regulacyjne i związane z bezpieczeństwem poprzez porównanie treści z zatwierdzonymi standardami

Strukturyzowanie i formatowanie treści wspomagane przez AI : wybierz narzędzia, które organizują zawartość zgodnie z wytycznymi zapytania ofertowego i automatycznie stosują formatowanie

Możliwości integracji całego procesu : Poszukaj rozwiązań, które łączą oferty, propozycje i przeglądy umów, aby zapewnić wsparcie dla usprawnionego procesu RFP od początku do końca

Współpraca i automatyzacja cyklu pracy: wybierz narzędzia, które zarządzają przypisywaniem zadań, śledzą postępy i zapewniają wsparcie w zakresie edycji w czasie rzeczywistym dzięki dostępowi opartemu na rolach

Nazwa narzędzia Najlepsze funkcje Idealne dla Ceny ClickUp Tworzenie zapytań ofertowych oparte na AI, szablony, automatyzacja, współpraca w czasie rzeczywistym, pulpity, integracje Teams potrzebujące kompleksowego zarządzania zapytaniami ofertowymi, automatyzacji i współpracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc AutoRFP. ai Szybkie odpowiedzi generowane przez AI, wsparcie w wielu językach, śledzenie w czasie rzeczywistym Teams, które chcą szybkich, zautomatyzowanych odpowiedzi na zapytania ofertowe (RFP/RFI/SQ) Plan Free niedostępny; płatne plany zaczynają się od 1000 USD miesięcznie Loopio AI Scentralizowana biblioteka treści, etykietowanie ekspertów, integracje (Salesforce, Slack, MS Word) Teams skupia się na zarządzaniu treścią i współpracy Niestandardowe ceny Responsywne Rekomendacje treści AI, wyszukiwanie LookUp, integracja CRM/Word, automatyzacja Teams potrzebujące zaawansowanego wyszukiwania treści i automatyzacji Niestandardowe ceny DeepRFP Tworzenie ofert z wykorzystaniem AI, wirtualni eksperci, analiza zgodności/ryzyka, poufność Teams, które chcą korzystać z funkcji tworzenia ofert opartych na sztucznej inteligencji i sprawdzania zgodności Plan Free niedostępny; płatne plany zaczynają się od 75 USD/użytkownika/miesiąc Arphie Konfigurowalne odpowiedzi AI, linki do źródeł/wiarygodność, śledzenie terminów Teams potrzebujące dostosowanych odpowiedzi i przejrzystości Niestandardowe ceny Inventive Hub wiedzy, cytaty na poziomie zdań, agenci AI do badań, zarządzanie treścią Teams zarządzające dużymi bibliotekami treści i odpowiedziami ad hoc Niestandardowe ceny Conveyor Automatycznie generowane odpowiedzi, samoobsługa przez Slack/e-mail/internet, integracja z Salesforce Zespoły potrzebujące szybkich, dokładnych odpowiedzi bez ręcznego utrzymywania bazy wiedzy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9600 USD rocznie QorusDocs Wersje robocze ofert AI, hub szablonów, zaawansowane wyszukiwanie, integracja CRM/SharePoint Zespoły ds. ofert, sprzedaży i marketingu potrzebujące spójnych, wspólnych ofert Niestandardowe ceny Automatyzacja odpowiedzi na zapytania ofertowe oparta na sztucznej inteligencji Neudesic Inteligentna biblioteka treści, rankingi zapytań ofertowych AI, integracja z Azure OpenAI Przedsiębiorstwa priorytetowo traktujące i automatyzujące zapytania ofertowe o wysokiej wartości Niestandardowe ceny

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania ofertami, zapoznaj się z najlepszymi narzędziami, które mogą usprawnić proces odpowiedzi.

Te propozycje mają na celu zwiększenie wydajności i pomoc większej liczbie firm w tworzeniu lepszych ofert. Niezależnie od wielkości firmy, każdy znajdzie tu coś dla siebie.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do usprawniania zapytań ofertowych dzięki AI i automatyzacji)

Zarządzanie zapytaniami ofertowymi może wydawać się niekończącym się cyklem tworzenia projektów, przeglądania i ścigania terminów. A co, gdybyś miał asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który zająłby się najtrudniejszymi zadaniami? Właśnie wtedy do akcji wkracza ClickUp , aplikacja do pracy, która ma wszystko .

Dzięki wbudowanej automatyzacji, pisaniu wspomaganemu przez AI i konfigurowalnym szablonom ClickUp pomaga w błyskawicznym generowaniu dopracowanych odpowiedzi na zapytania ofertowe. Koniec z gorączkowym poszukiwaniem poprzednich ofert lub ręcznym śledzeniem terminów — wszystko jest uporządkowane w jednym miejscu.

Pomaga zespołom śledzić każdy etap procesu, integrując zarządzanie zapytaniami ofertowymi z większym ekosystemem pracy. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy współpracujesz z innymi zespołami, ClickUp zapewnia, że każda odpowiedź jest dokładna, zgodna z wizerunkiem marki i dostarczona na czas.

Zbadaj i zbierz pomysły na nową odpowiedź na zapytanie ofertowe, korzystając z ClickUp Brain

Tworzysz zapytanie ofertowe od podstaw? ClickUp Brain — wbudowany asystent AI — generuje dobrze skonstruowane odpowiedzi na zapytania ofertowe w ciągu kilku sekund. Masz już szkic? Udoskonala język, poprawia błędy i dba o to, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. Potrzebujesz wniosków na podstawie złożonych danych? ClickUp Brain wyodrębnia kluczowe punkty, wyodrębnia elementy wymagające działania i organizuje wszystko, aby ułatwić podejmowanie trafniejszych decyzji.

Narzędzie to tłumaczy nawet dokumenty na ponad 10 języków — pożegnaj się z kopiowaniem i wklejaniem tekstów do Google Translate lub ChatGPT!

Dzięki sztucznej inteligencji ClickUp w miejscu pracy każda oferta jest precyzyjna, wolna od błędów i gotowa do przesłania.

Płynna współpraca nad zapytaniami ofertowymi dzięki dokumentom ClickUp

Napisanie oferty to jedno, a współpraca nad nią bez utraty zdrowia psychicznego to zupełnie inna sprawa. ClickUp Docs ułatwia pracę zespołową dzięki edycji w czasie rzeczywistym, komentarzom i przypisywaniu zadań, a wszystko to w ramach jednego dokumentu.

Możesz również połączyć dokumenty z cyklami pracy projektów, aby śledzić zatwierdzenia, łączyć oferty z negocjacjami z dostawcami i przechowywać wszystko w jednym miejscu. Dzięki tej funkcji ClickUp staje się narzędziem AI do podejmowania decyzji, w którym zespoły mogą analizować zawartość, wykrywać niespójności i optymalizować dokumenty przed przesłaniem.

Współpracuj, rozmawiaj i przekształcaj wiadomości w zadania w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp

Chcesz kontynuować rozmowę? Czat ClickUp przechowuje wszystkie dyskusje dotyczące zapytań ofertowych w jednym miejscu — nie musisz już przeszukiwać Slacka ani niekończących się wątków e-mail. Możesz nawet załączać wersje robocze, udostępniać odpowiedzi dostawców i uzyskiwać natychmiastowe opinie bez przełączania zakładek.

A jeśli zarządzasz wieloma transakcjami, ClickUp dla zespołów sprzedaży zapewnia połączenie wszystkich elementów, od tworzenia odpowiedzi na zapytania ofertowe po śledzenie umów i analizę ofert dostawców. Dzięki integracji z CRM, procesom sprzedaży i automatyzacji zespoły sprzedaży mogą usprawnić cały proces, zapewniając, że żadna szansa, dokument ani termin nie zostaną pominięte.

Chcesz jeszcze szybciej tworzyć zapytania ofertowe? Pomiń proces tworzenia projektu dzięki obszernej bibliotece ClickUp zawierającej ponad 1000 szablonów.

Pobierz darmowy szablon Nadzoruj proces odpowiadania na zapytania ofertowe, korzystając z szablonu ClickUp RFP Process

Dzięki szablonowi procesu RFP ClickUp możesz zapewnić swojemu zespołowi organizację i gotowość do obsługi wszystkich przychodzących zapytań ofertowych.

Ten szablon umożliwia:

Śledź kluczowe daty i terminy

Skonsoliduj wszystkie istotne informacje w jednym miejscu

Popraw komunikację wewnętrzną między zespołami

Zawiera również wbudowane narzędzia wizualne, takie jak tablica Kanban, wykres Gantta i widok kalendarza, które ułatwiają śledzenie i raportowanie.

Podobnie, dzięki szablonowi ClickUp Web Development RFP Template, możesz pomóc swojemu zespołowi w nakreśleniu specyfikacji projektu w celu sporządzenia dokładnych ofert, pokazaniu wewnętrznych procesów, wczesnej identyfikacji kluczowych interesariuszy i decydentów oraz uporządkowaniu ofert dostawców i materiałów dodatkowych w jednej centralnej lokalizacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp AI: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do szybkiego tworzenia, edytowania i formatowania dokumentów RFP, generowania elementów do działania oraz podsumowywania treści. AI może również pomóc w burzy mózgów na temat wymagań i efektywnym uporządkowaniu zapytań ofertowych

Szablony: Zapisz szablony zapytań ofertowych (zadania, dokumenty lub widoki) i wykorzystaj je ponownie w przyszłych projektach, zapewniając spójność i oszczędzając czas. Szablony można stosować automatycznie za pomocą formularzy lub automatyzacji

Formularze: Twórz formularze zgłoszeniowe w celu zebrania wymagań lub informacji o dostawcach, które automatycznie tworzą zadania dla każdego przesłanego zgłoszenia. Formularze mogą wykorzystywać logikę warunkową w celu wsparcia wielu przypadków użycia

Automatyzacja: Zautomatyzuj powtarzalne kroki w procesie RFP, takie jak powiadomienia, przypisywanie zadań lub zmiany statusu, aby usprawnić cykle pracy

Dokumenty i współpraca: Twórz dokumenty RFP i współpracuj nad nimi bezpośrednio w ClickUp Docs, korzystając z edycji w czasie rzeczywistym, komentarzy i historii wersji

Zadania i podzadania: Podziel proces RFP na wykonalne zadania i podzadania, przypisz obowiązki, ustal terminy i śledź postępy

Integracje: Połącz ClickUp z narzędziami takimi jak Slack, Teams, Google Drive i innymi, aby scentralizować komunikację i zarządzanie dokumentami

Pulpity nawigacyjne i raportowanie: Twórz pulpity nawigacyjne, aby monitorować postępy w przetargach, terminy i obciążenie pracą zespołu

Ograniczenia ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na wiele funkcji

Aplikacja mobilna może nie posiadać niektórych funkcji dostępnych w wersji komputerowej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Abraham J., dyrektor ds. administracji transportu lokalnego, w recenzji G2 mówi:

ClickUp rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem zadaniami i cyklem pracy, zapewniając jedno źródło informacji dla zarządzania ofertami/umowami, raportowania i innych różnych cykli pracy. Zaczynamy również używać go do dokumentacji wraz z Microsoft 365.

ClickUp rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem zadaniami i cyklem pracy, zapewniając jedno źródło informacji dla zarządzania ofertami/umowami, raportowania i innych różnych cykli pracy. Zaczynamy również używać go do dokumentacji wraz z Microsoft 365.

2. AutoRFP. ai (najlepsze rozwiązanie do szybkiego generowania odpowiedzi przez AI)

za pośrednictwem AutoRFP.ai

Starsze wersje oprogramowania do obsługi zapytań ofertowych spowalniają pracę zespołów poprzez żmudne tworzenie projektów, zatwierdzanie i aktualizacje. AutoRFP. ai stanowi antidotum na te problemy, przyspieszając odpowiedzi dzięki precyzyjnym odpowiedziom opartym na sztucznej inteligencji na zapytania ofertowe, zapytania o informacje i zapytania o jakość. Wystarczy przesłać treść, a AI w ciągu kilku minut przygotuje odpowiedzi.

Jeśli chcesz przeredagować odpowiedzi, AI Actions zrobi to w różnych stylach za pomocą jednego kliknięcia. Narzędzie obsługuje również automatyczne tłumaczenie, dostosowując odpowiedzi do różnych regionów.

Najlepsze funkcje AutoRFP.ai

Szybkie generowanie odpowiedzi opartych na AI

Śledź aktualizacje odpowiedzi na bieżąco

Tłumacz oferty na ponad 30 języków

Ograniczenia AutoRFP. ai

Niektóre elementy interfejsu użytkownika wydają się nieporęczne

Importowanie złożonych zapytań ofertowych może być kłopotliwe

Odpowiedzi mogą się powtarzać w różnych pytaniach

Ceny AutoRFP. ai

Skala: 1000 USD/miesiąc

Accelerate: 1450 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

AutoRFP. ai oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o AutoRFP. ai użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

To oprogramowanie jest dobrze przemyślane i intuicyjne w obsłudze. To niemal cud, gdy przetwarzasz dokument, a pola wypełniają się tak szybko. Nie musisz już pamiętać, w której poprzedniej propozycji znajduje się potrzebna odpowiedź, a następnie jej szukać.

To oprogramowanie jest dobrze przemyślane i intuicyjne w obsłudze. To niemal cud, gdy przetwarzasz dokument, a pola wypełniają się tak szybko. Nie musisz już pamiętać, w której poprzedniej propozycji znajduje się potrzebna odpowiedź, a następnie jej szukać.

3. Loopio AI (najlepsze do zarządzania treścią i współpracy)

za pośrednictwem Loopio AI

Jeśli chcesz uprościć proces zapytań ofertowych i szybko na nie odpowiadać, Loopio może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Od zapytań ofertowych po kwestionariusze bezpieczeństwa — Loopio zapewnia dostęp do bezpiecznej biblioteki treści, dzięki czemu odpowiedzi są szybsze i dokładniejsze.

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji możesz w ciągu kilku minut sporządzić odpowiedzi i skutecznie kwalifikować możliwości, korzystając z wbudowanego procesu Go/No-Go. Możesz również łatwo zarządzać ofertami, planować przeglądy i oznaczyć ekspertów merytorycznych, aby uzyskać najlepsze informacje.

Ponadto możesz śledzić swoje powodzenie, mierząc wpływ odpowiedzi na przychody i dostosowując strategie na podstawie informacji w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Loopio AI

Scentralizowany system ułatwiający przesyłanie indywidualnych ofert

Połącz bloki treści z ekspertami merytorycznymi w celu uzyskania aktualizacji i dostosowań

Zintegruj je z narzędziami takimi jak Salesforce, Slack i MS Word, aby przyspieszyć datę powstania dokumentów

Ograniczenia Loopio AI

Może nie być odpowiedni dla złożonych zespołów ze względu na podstawowe funkcje zarządzania użytkownikami

Niektórzy użytkownicy doświadczają powtarzających się problemów, takich jak brak możliwości zapisania zmian w bloku zawartości

Ceny Loopio AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Loopio AI

G2: 4,7/5 (ponad 630 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 74 recenzje)

Co mówią o Loopio AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Loopio znacznie skróciło czas, jaki poświęcamy na odpowiedzi na zapytania ofertowe. Interfejs jest intuicyjny, a biblioteka treści ułatwia przechowywanie i ponowne wykorzystanie zatwierdzonych odpowiedzi. Najbardziej podoba mi się funkcja współpracy — dzięki niej wszyscy są na bieżąco bez długich wątków e-mailowych. To przełomowe rozwiązanie dla naszego zespołu ds. ofert.

Loopio znacznie skróciło czas, jaki poświęcamy na odpowiedzi na zapytania ofertowe. Interfejs jest intuicyjny, a biblioteka treści ułatwia przechowywanie i ponowne wykorzystanie zatwierdzonych odpowiedzi. Najbardziej podoba mi się funkcja współpracy — dzięki niej wszyscy są na bieżąco bez długich wątków e-mailowych. To prawdziwa rewolucja dla naszego zespołu ds. ofert.

👀 Czy wiesz, że... Globalny rynek oprogramowania do zarządzania ofertami jest wyceniany na ponad 2 miliardy dolarów i oczekuje się, że w najbliższych latach będzie stale rósł w tempie ponad 12% rocznie.

4. Responsywne (najlepsze do wyszukiwania treści i automatyzacji)

za pośrednictwem Responsive

Wcześniej znany jako RFPIO, Responsive tworzy projekty odpowiedzi i zarządza cyklami pracy zespołowej, dzięki czemu możesz dostarczać zwycięskie odpowiedzi na zapytania ofertowe.

To oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatyzacji ofert pomaga również zautomatyzować oferty, przetargi i kwestionariusze. Narzędzie to pozwala również na szybkie reagowanie dzięki dokładnym i wnikliwym informacjom.

Możesz bezpiecznie udostępniać dokumenty, takie jak oceny ryzyka, poświadczenia zgodności i arkusze danych. Można je wysyłać za pośrednictwem publicznych centrów zaufania lub prywatnych profili. Ponadto narzędzia do analizy dokumentów mogą skanować wnioski zawierające rozbudowane wymagania, pomagając zespołowi działać szybciej i wydajniej.

Najlepsze funkcje Responsive

Skorzystaj z funkcji LookUp, aby szybko znaleźć poprzednią zawartość i zbudować bogatą bibliotekę treści

Pozwól AI polecić najlepszą zawartość dla każdego zapytania ofertowego na podstawie Twojej bazy danych

Łatwo importuj i eksportuj oferty między systemem CRM, Microsoft Word i innymi narzędziami

Ograniczenia responsywności

Nawigacja między projektami a centralną biblioteką może być mniej intuicyjna

Elastyczne ceny

Niestandardowe ceny

Responsywne oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1110 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Responsive prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Responsive znacznie pomogło mi zwiększyć wydajność pracy. Dzięki tej platformie mogę łatwo dodawać i usuwać pary pytań i odpowiedzi, a także z łatwością wykorzystywać aktualne pary, które mamy w bazie danych. Możliwość filtrowania określonych elementów za pomocą funkcji etykiet lub kolekcji pomaga mi znacznie szybciej znaleźć potrzebne informacje i usunąć nieistotne elementy, dzięki czemu odpowiedzi zawsze odnoszą się dokładnie do tego, czego szukam.

Responsive znacznie pomogło mi zwiększyć wydajność pracy. Dzięki tej platformie mogę łatwo dodawać i usuwać pary pytań i odpowiedzi, a także z łatwością wykorzystywać aktualne pary, które mamy w bazie danych. Możliwość filtrowania określonych elementów za pomocą funkcji etykiet lub kolekcji pomaga mi znacznie szybciej znaleźć potrzebne informacje i usunąć nieistotne elementy, dzięki czemu odpowiedzi zawsze odnoszą się dokładnie do tego, czego szukam.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów polega na narzędziach AI do prowadzenia rozmów, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, z czasem sumują się związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne dla Twoich zadań! Zwiększ wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

5. DeepRFP (najlepsze rozwiązanie do tworzenia ofert AI i automatyzacji zapytań ofertowych)

za pośrednictwem DeepRFP

DeepRFP oferuje rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga w tworzeniu projektów ofert w ciągu kilku sekund i automatyzacji odpowiedzi na zapytania ofertowe. Możesz skorzystać z wirtualnych ekspertów i agentów AI, którzy będą pełnić rolę profesjonalistów ds. ofert i asystentów ds. pisania ofert. Uzyskaj odpowiedzi dostosowane do konkretnej firmy i generuj projekty dostosowane do Twoich potrzeb.

AI RFP Analyzer analizuje zapytania ofertowe, wskazując sygnały ostrzegawcze, analizując ryzyko i tworząc matryce zgodności, dzięki czemu możesz szybko ocenić oferty. Ponadto biblioteka szkoleniowa zawiera samouczki, które pomogą Ci w pełni wykorzystać proces składania ofert.

Najlepsze funkcje DeepRFP

Natychmiast poprawiaj projekty dzięki wbudowanym funkcjom edycji i wsparcia podczas przeglądania

Generuj odpowiedzi odzwierciedlające specyfikę Twojej firmy

Chroń swoje dane dzięki ścisłej poufności i zerowemu szkoleniu modelu AI na podstawie Twojej zawartości

Ograniczenia DeepRFP

Pełne wykorzystanie zaawansowanych funkcji oprogramowania może wymagać szkolenia

Ceny DeepRFP

Pro: 75 USD/miesiąc na użytkownika

Elite: 125 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje DeepRFP

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

6. Arphie (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania odpowiedzi na zapytania ofertowe)

za pośrednictwem Arphie

Stworzone w celu przyspieszenia odpowiedzi i zwiększenia wskaźnika wygranych, Arphie to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do obsługi zapytań ofertowych i składania ofert, które pomaga zespołom w łatwym radzeniu sobie ze złożonymi kwestionariuszami. Wyróżnia je przejrzystość — każda odpowiedź wygenerowana przez AI zawiera linki do źródeł i poziom pewności, dzięki czemu dokładnie wiesz, skąd pochodzi treść.

Podczas przesyłania zapytań ofertowych lub kwestionariuszy narzędzie automatycznie rozpoznaje i porządkuje sekcje z plików Excel lub Word, oszczędzając czas. Możesz łatwo dostosować ton, styl i słownictwo odpowiedzi, aby dopasować je do stylu Twojej organizacji.

Aby wszystko przebiegało zgodnie z planem, Arphie śledzi terminy w ramach platformy i wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem poczty e-mail, Slacka lub alertów w aplikacji.

Najlepsze funkcje Arphie

Szybko generuj wstępne odpowiedzi na zapytania ofertowe i kwestionariusze

Dostosuj odpowiedzi AI, podając konkretne instrukcje dotyczące tonu i stylu

Śledź postępy i terminy na poziomie pytania, sekcji lub kwestionariusza

Ograniczenia Arphie

Czasami odpowiedzi generowane przez AI wymagają edycji, aby spełnić wymagania jakościowe

Ceny Arphie

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Arphie

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Arphie prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Arphie płynnie integruje się z cyklami pracy różnych zespołów, w tym produktowym, inżynieryjnym, prawnym i bezpieczeństwa. Zamiast zwracać się do różnych zespołów w celu uzyskania informacji, po prostu łączymy się z wyznaczonymi plikami i folderami, aby uzyskać stały dostęp i aktualizacje. Następnie Arphie wykorzystuje AI do pobierania danych niezbędnych do automatycznego odpowiadania na zapytania ofertowe i kwestionariusze. Eliminuje to konieczność śledzenia współpracowników w całej organizacji, co pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Arphie płynnie integruje się z cyklami pracy różnych zespołów, w tym produktowym, inżynieryjnym, prawnym i bezpieczeństwa. Zamiast zwracać się do różnych zespołów w celu uzyskania informacji, po prostu łączymy się z wyznaczonymi plikami i folderami, aby uzyskać stały dostęp i aktualizacje. Następnie Arphie wykorzystuje AI do pobierania danych niezbędnych do automatycznego udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe i kwestionariusze. Eliminuje to konieczność śledzenia współpracowników w całej organizacji, co pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nieaktualna odpowiedź na zapytanie ofertowe sprzed pięciu lat nie przyniesie Ci żadnych korzyści. Regularnie kontroluj i aktualizuj swoją scentralizowaną bibliotekę treści, aby narzędzia do automatyzacji ofert mogły wyświetlać najlepsze odpowiedzi. Skorzystaj z funkcji etykietowania i klasyfikacji AI, aby sortować i oceniać treści według trafności, dokładności i standardów zgodności.

7. Inventive (najlepsze rozwiązanie do zarządzania treścią oparte na AI)

Inventive AI twierdzi, że przyspiesza cykle pracy związane z odpowiedziami o ponad 70%, wykorzystując własną technologię do generowania pierwszych wersji, które pobierają dokładne odpowiedzi z istniejących źródeł wiedzy.

Służąc jako centralny hub dla wszystkich treści, umożliwia przesyłanie poprzednich zapytań ofertowych i odpowiednich dokumentów, a nawet synchronizację danych z narzędzi takich jak Google Drive, SharePoint lub własna strona internetowa. Można również importować pary pytań i odpowiedzi z arkuszy kalkulacyjnych lub poprzednich platform, aby wzbogacić bazę odpowiedzi.

Menedżer treści AI dba o precyzję, zaznaczając wszelkie sprzeczne informacje w różnych źródłach, dzięki czemu odpowiedzi są zawsze aktualne, trafne i na temat.

Najlepsze funkcje Inventive

Skorzystaj z Knowledge Agent do udzielania odpowiedzi ad hoc w wiadomościach e-mail i poza zapytaniami ofertowymi

Dodaj cytaty na poziomie zdania, aby zapewnić jasne odniesienia

Z łatwością dodawaj lub usuwaj pliki i źródła w hubie wiedzy

Wykorzystaj agentów AI do zadań takich jak badania konkurencji i zarządzanie treścią

Ograniczenia wynalazcze

Brakuje bardziej szczegółowego raportowania pytań, odpowiedzi i integracji z CRM

Potrzeba więcej integracji dostępnych dla Knowledge Hub

Kreatywne ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Inventive

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Inventive użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Jesteśmy zachwyceni platformą Inventive AI. Nasz zespół inżynierów ds. rozwiązań odnotował znaczną poprawę szybkości i dokładności odpowiedzi na zapytania ofertowe i zapytania o informacje. Interfejs i zaawansowane funkcje AI usprawniły nasz cykl pracy, skracając czas odpowiedzi o 70%.

Jesteśmy zachwyceni platformą Inventive AI. Nasz zespół inżynierów ds. rozwiązań odnotował znaczną poprawę szybkości i dokładności odpowiedzi na zapytania ofertowe i zapytania o informacje. Interfejs i zaawansowane funkcje AI usprawniły nasz cykl pracy, skracając czas odpowiedzi o 70%.

8. Conveyor (najlepszy do automatycznego generowania dokładnych odpowiedzi)

za pośrednictwem Conveyor

Conveyor przyspiesza proces odpowiedzi na zapytania ofertowe, eliminując konieczność zarządzania rozległymi bazami wiedzy. AI pobiera odpowiedzi z zewnętrznych źródeł, wiki firmy, dokumentów i par pytań i odpowiedzi, aby dostarczyć dokładne, dostosowane do potrzeb odpowiedzi.

Możesz przesyłać pliki w oryginalnych formatach, w tym Excel, PDF i Word, przeciągając je i upuszczając.

Zostały one stworzone z myślą o zapracowanych zespołach zajmujących się ofertami, które potrzebują szybkości bez utraty dokładności. Dzięki usprawnieniu generowania odpowiedzi, udostępniania ich i łączenia z narzędziami sprzedaży, Conveyor pomaga ograniczyć powtarzalne zadania i zapewnia wszystkim spójność w całym procesie tworzenia ofert.

Najlepsze funkcje Conveyor

Automatycznie generuj dokładne odpowiedzi na zapytania ofertowe z 95% dokładnością

Umożliw zespołom samodzielne uzyskiwanie odpowiedzi za pośrednictwem Slacka, e-maila lub strony internetowej

Skorzystaj z integracji Salesforce, aby połączyć odpowiedzi na zapytania ofertowe z przychodami

Ograniczenia konwainera

Obecna integracja sygnalizuje nieaktualną wiedzę, ale nie ma automatycznego sprawdzania aktualizacji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma wymaga lepszego monitorowania na podstawie skopiowanych odpowiedzi lub czasu spędzonego na kartach

Ceny przenośników

Free

Profesjonalna: 9600 USD/rok

Oceny i recenzje Conveyor

G2: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Conveyor mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Szczerze mówiąc, rozszerzenie Chrome jest moim ulubionym narzędziem — nie muszę już przeskakiwać między zakładkami, aby odpowiadać na kwestionariusze. Integracje Salesforce i Zendesk automatycznie pobierają dane klientów, więc nie muszę wprowadzać danych dwukrotnie. Niestandardowy cykl pracy zatwierdzania można przygotować w ciągu kilku minut, a Sue (ich AI) udziela ponad 85% poprawnych odpowiedzi za pierwszym razem. Ponadto Centrum zaufania jest bardzo łatwe w użyciu i konfiguracji oraz naprawdę pomaga naszym klientom.

Szczerze mówiąc, rozszerzenie Chrome jest moim ulubionym narzędziem — nie muszę już przeskakiwać między zakładkami, aby odpowiadać na kwestionariusze. Integracje Salesforce i Zendesk automatycznie pobierają dane klientów, więc nie muszę wprowadzać danych dwukrotnie. Niestandardowy cykl pracy zatwierdzania można przygotować w ciągu kilku minut, a Sue (ich AI) udziela ponad 85% poprawnych odpowiedzi za pierwszym razem. Ponadto Centrum zaufania jest bardzo łatwe w użyciu i konfiguracji oraz naprawdę pomaga naszym klientom.

9. QorusDocs (najlepsze do zarządzania ofertami)

za pośrednictwem QorusDocs

QorusDocs to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania ofertami AI, które automatyzuje tworzenie ofert firmowych, prezentacji i odpowiedzi na zapytania ofertowe. Umożliwia płynną współpracę zespołów ds. rozwoju biznesu, sprzedaży, marketingu i ofert, optymalizując czas rozliczeniowy i zwiększając szanse na pozyskanie klientów.

Oprogramowanie oferuje QPilot, bezpieczne i prywatne narzędzie AI, które pomaga skupić się bardziej na relacjach z klientami i udoskonalić strategiczne prezentacje, oszczędzając czas na powtarzalne zadania.

Najlepsze funkcje QorusDocs

Szybko twórz niestandardowe oferty, korzystając z szerokiego hubu szablonów, które można dostosować do każdego projektu

Wykorzystaj AI do generowania wstępnych wersji na podstawie zapytania ofertowego, aby łatwo je udoskonalić

Przeglądaj istniejącą zawartość biblioteki dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania

Ograniczenia QorusDocs

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień podczas ładowania ofert lub bloków zawartości

Pulpit nawigacyjny obsługuje śledzenie maksymalnie 10 działań, co ogranicza widoczność wszystkich projektów

Ceny QorusDocs

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje QorusDocs

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o QorusDocs użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi :

Możliwość dostosowania QorusDocs do naszego systemu CRM jest bardzo pomocna. Podoba mi się również czas, który oszczędzamy podczas konfigurowania możliwości. QorusDOcs tworzy szablony i foldery w SharePoint w ciągu kilku sekund. Obsługa klienta jest bardzo dobra. Pracownicy są kompetentni, szybko odpowiadają i są bardzo pomocni.

Możliwość dostosowania QorusDocs do naszego systemu CRM jest bardzo pomocna. Podoba mi się również oszczędność czasu podczas ustawiania okazji. QorusDOcs tworzy szablony i foldery w SharePoint w ciągu kilku sekund. Obsługa klienta jest bardzo dobra. Pracownicy są kompetentni, szybko odpowiadają i są bardzo pomocni.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Generowanie treści oparte na sztucznej inteligencji może obsłużyć powtarzalne zadania i pytania zawarte w zapytaniach ofertowych na dużą skalę, ale nie potrafi czytać w myślach. Specjaliści ds. ofert i eksperci merytoryczni nadal powinni sprawdzać, udoskonalać i dodawać te drobne szczegóły, które nadają ofertom ludzki charakter. Połączenie automatyzacji i nadzoru pozwala tworzyć oferty zgodne z przepisami i mające prawdziwą osobowość.

10. Automatyzacja odpowiedzi na zapytania ofertowe oparta na sztucznej inteligencji firmy Neudesic (najlepsze rozwiązanie do inteligentnego ustalania priorytetów zapytań ofertowych)

za pośrednictwem automatyzacji odpowiedzi na zapytania ofertowe opartej na sztucznej inteligencji firmy Neudesic

Sercem oprogramowania Neudesic do obsługi zapytań ofertowych opartego na sztucznej inteligencji jest inteligentna biblioteka treści, która wyświetla najbardziej trafne i sprawdzone odpowiedzi Twojej organizacji. System rekomenduje szczegółowe plany projektów, szacunki kosztów i propozycje wartości, wykorzystując dane i automatyzację w celu uzyskania szybszych i dokładniejszych odpowiedzi.

To oprogramowanie do obsługi zapytań ofertowych i odpowiedzi na zapytania ofertowe zawiera zaawansowane narzędzia, takie jak Azure OpenAI do szybkiego tworzenia streszczeń tekstu, Semantic Kernel firmy Microsoft do inteligentnych interakcji oraz React zapewniający płynne działanie.

Dzięki wbudowanej inteligencji dokumentów skanuje przychodzące zapytania ofertowe, klasyfikuje je według potencjału i sugeruje, które z nich są warte Twojej uwagi. Nie musisz już przeglądać stosów ofert — Twój zespół może skupić się na najlepszych możliwościach, zwiększyć wskaźnik skuteczności i maksymalnie wykorzystać zasoby.

Najlepsze funkcje automatyzacji odpowiedzi na zapytania ofertowe opartej na sztucznej inteligencji firmy Neudesic

Generuj dopracowane odpowiedzi na dużą skalę dzięki narzędziom do analizy dokumentów i planowania projektów opartym na sztucznej inteligencji

Wykorzystaj wysokowydajną zawartość dzięki dynamicznej bibliotece wiedzy z funkcją wyszukiwania

Skoncentruj wysiłki zespołu dzięki rankingom zapytań ofertowych tworzonym przez AI i automatycznej ocenie szans

Ograniczenia automatyzacji odpowiedzi na zapytania ofertowe opartej na AI firmy Neudesic

Według niektórych użytkowników aktualizacja oprogramowania trwa dłużej

Ceny automatyzacji odpowiedzi na zapytania ofertowe opartej na sztucznej inteligencji firmy Neudesic

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje automatyzacji odpowiedzi na zapytania ofertowe opartej na AI firmy Neudesic

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

