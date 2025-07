Szablony faktur za wysyłkę Free, które usprawnią logistykę i fakturowanie

Szukasz szablonu faktury wysyłkowej, z którego możesz skorzystać od razu? Niezależnie od tego, czy zarządzasz dostawami, śledzisz logistykę, czy wystawiasz faktury klientom, przejrzysta i dokładna faktura jest niezbędna.

W tym przewodniku zebraliśmy najlepsze darmowe szablony faktur za wysyłkę, które pomogą Ci usprawnić cykl pracy, ograniczyć błędy i terminowo otrzymywać płatności.

👀 Czy wiesz, że... 61% opóźnień w płatnościach wynika z nieprawidłowych faktur?

14 darmowych szablonów faktur za wysyłkę

Teraz, gdy już wiesz, jak powinien wyglądać idealny szablon faktury wysyłkowej, przygotowaliśmy listę najlepszych szablonów, które możesz pobrać za darmo z ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko.

Możesz łatwo dostosować platformę do swoich potrzeb jako oprogramowanie do zarządzania zamówieniami, scentralizować zarządzanie projektami, stworzyć bazę wiedzy, uzyskać dostęp do narzędzi do współpracy i nie tylko.

Oto, co mówi Laura Devine, specjalistka ds. budowania obciążenia w World Vision:

Użyłem go do śledzenia postępów realizacji zamówienia towaru. W jednym miejscu miałem szczegółowy opis, linki do próbek, kopie czatów tekstowych, aktualizacje statusu. Wyeliminowało to mnóstwo e-maili.

1. Szablon faktury ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz faktury w kilka sekund dzięki szablonowi faktury ClickUp

Czy wiesz, że 48% firm obsługuje do 500 faktur miesięcznie? Jeśli jesteś jedną z nich, ręczne zarządzanie może stać się koszmarem, zwłaszcza jeśli rozwijasz działalność. Jeden błąd w zamówieniu wysyłkowym lub fakturze frachtowej i przez tygodnie będziesz musiał ścigać płatności.

Skorzystaj z szablonu faktury ClickUp, aby ułatwić sobie pracę. Dzięki niemu wszystkie wymagane informacje, w tym terminy, szczegóły oraz warunki, zostaną uwzględnione na fakturze.

Ten szablon pomoże Ci:

Ustaw standardowy format faktur, niezależnie od tego, czy wystawiasz faktury za dostawy krajowe, czy międzynarodowe

Uporządkuj i przechowuj wszystkie istotne dane faktury handlowej w jednym miejscu

Klasyfikuj odpowiednie warunki za pomocą atrybutów, takich jak informacje o kliencie, terminy płatności i inne

Szybko i łatwo twórz niestandardowe faktury z logo i stylem Twojej firmy

Śledź płatności i łatwo uzgadniaj konta dzięki automatyzacji

📦 Idealne do: Standaryzacji faktur wysyłkowych, ograniczenia błędów ręcznych i przyspieszenia płatności w miarę rozwoju firmy.

2. Szablon śledzenia faktur ClickUp

Masz dość gonienia klientów za płatnościami przez telefon i e-mail? Prawdopodobnie trudno jest Ci również śledzić, które płatności zostały już zrealizowane, a które są nadal w toku.

Szablon śledzenia faktur ClickUp może Ci w tym pomóc. To gotowe do użycia narzędzie do śledzenia pozwala zapisać w jednym miejscu wszystkie istotne informacje dotyczące płatności, w tym status płatności.

Ten szablon można wykorzystać do:

Szybko generuj profesjonalne faktury dzięki automatycznie wypełnianym polom

Wysyłaj faktury szybko za pomocą jednego kliknięcia

Śledź płatności z łatwością i dokładnością na tej samej platformie

📦 Idealne do: usprawnienia śledzenia płatności, zmniejszenia obciążenia pracą administracyjną i zapewnienia terminowego monitorowania zaległych faktur.

🧠 Ciekawostka: Największy kontenerowiec świata, Ever Ace, może przewieźć jednocześnie ponad 23 000 kontenerów

3. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbieraj oferty dostawców dla swojej firmy spedycyjnej dzięki szablonowi zapytania ofertowego ClickUp

Porównanie ofert wielu dostawców w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką może być trudne. Twój zespół ds. zaopatrzenia potrzebuje standardowego procesu, który może stosować. W przeciwnym razie ryzykujesz wybór niewłaściwej oferty.

Szablon zapytania ofertowego ClickUp usprawnia cały proces, umożliwiając tworzenie szczegółowych zapytań ofertowych zawierających wszystkie wymagania. Pomaga dokładnie porównać oferty i zapewnia uzyskanie najlepszej możliwej oferty.

Wykorzystaj je do:

Utwórz szczegółowe zapytanie ofertowe w uporządkowanym formacie, korzystając z szablonów ofert

Niech dostawcy podają te same informacje, umożliwiając uczciwe porównanie ofert

Porównaj i przeanalizuj oferty dostawców

Szybka i dokładna ocena dostawców i umów zakupowych

Upewnij się, że oferty są automatycznie obliczane na podstawie Twojego budżetu

📦 Idealne do: Poprawy procesu wyboru dostawców oraz zapewnienia uczciwego i przejrzystego porównania wielu ofert.

👀 Czy wiesz, że... Sprzedawcy detaliczni, którzy używają narzędzi cyfrowych do oceny ryzyka dostawców, są znacznie lepiej przygotowani do radzenia sobie z zakłóceniami. W rzeczywistości firmy posiadające solidne procesy oceny ryzyka w łańcuchu dostaw są o 73% bardziej odporne na poważne komplikacje.

4. Szablon faktury transportowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ułatw proces fakturowania swojej firmie transportowej dzięki szablonowi faktury transportowej ClickUp

Zmienne koszty paliwa, różne stawki za różne trasy i usługi oraz wielkość zamówień sprawiają, że fakturowanie w firmie transportowej jest czasochłonne. Jeśli robisz to ręcznie, błędy są nieuniknione.

Szablon faktury ClickUp dla firm transportowych został stworzony z myślą o uproszczeniu procesu tworzenia faktur dla firm transportowych. Automatycznie oblicza opłaty paliwowe, śledzi przebieg i zawiera wszystkie istotne szczegóły dotyczące usługi, zapewniając dokładność i terminowość faktur.

Ten szablon umożliwia:

Utwórz profesjonalną fakturę handlową dla każdego zlecenia

Uporządkuj wszystkie dane rozliczeniowe w jednym miejscu

Śledź płatności i zapewnij terminowe pobieranie opłat

Zapewnij dokładność dzięki przejrzystej strukturze i spójnemu formatowi

Ogranicz liczbę błędów i nieporozumień, gromadząc wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu

📦 Idealne do: Uproszczenia procesów rozliczeniowych dla firm transportowych.

5. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zautomatyzuj wprowadzanie danych zamówień i monitoruj status dostaw dzięki szablonowi formularza zamówienia produktu ClickUp

Zapewnienie klientom doskonałej obsługi staje się głównym czynnikiem wyróżniającym firmy na tle konkurencji. 8 0% przedsiębiorstw twierdzi, że będzie to główny sposób na utrzymanie konkurencyjności w branży.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę spedycyjną, czy mały sklep internetowy, poprawa jakości obsługi klienta zaczyna się od jasnej komunikacji. Udostępnianie dokładnych informacji i aktualizacji dotyczących dostawy w czasie rzeczywistym odgrywa istotną rolę w budowaniu zaufania i utrzymaniu zadowolenia klientów.

Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp pomaga usprawnić śledzenie produktów, organizować dane zamówień i personalizować obsługę klienta dzięki informacjom o poprzednich zamówieniach. Ponadto, ponieważ oferuje automatyczne wprowadzanie danych, nie musisz martwić się o nieprawidłowe numery lub błędne adresy.

*Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak utworzyć proces przyjmowania zamówień za pomocą formularzy ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zautomatyzuj wprowadzanie danych, aby zaoszczędzić czas

Śledź poprzednie zamówienia, aby zapewnić lepszą obsługę klienta

Z łatwością określ koszty wysyłki i dostępność

Zbierz niezbędne informacje, takie jak dane kontaktowe klienta, szczegóły produktu i informacje dotyczące płatności

Zwiększ satysfakcję klientów, zapewniając im łatwy i skuteczny sposób zamawiania produktów

Uzyskaj wgląd w nawyki zakupowe i preferencje klientów

📦 Idealne do: Śledzenia zamówień i organizowania informacji o klientach dla każdej faktury

🧠 Ciekawostka: Prognozy wskazują na znaczny wzrost w sektorze e-commerce w Azji, gdzie Filipiny i Indie zajmują czołowe miejsca na liście z odpowiednio około 23% i 18% udziałem w sprzedaży internetowej.

6. Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Monitoruj stan magazynu, aby zoptymalizować zapasy i dostarczać każde zamówienie na czas dzięki szablonowi zamówień zakupu i zapasów ClickUp

Skuteczne zarządzanie zapasami pomaga być przygotowanym na realizację zamówień dzięki odpowiednim elementom w odpowiednim czasie. Jednak, co zaskakujące, 43% małych firm w ogóle nie śledzi swoich zapasów!

Jeśli jesteś jednym z nich, ryzykujesz nadmiernym gromadzeniem zapasów i brakami magazynowymi, a oba te zjawiska mogą zablokować przepływ gotówki i opóźnić realizację zamówień klientów. Nie masz budżetu na zaawansowane oprogramowanie do zarządzania zapasami? Po prostu skorzystaj z szablonu zamówienia zakupu i zapasów ClickUp.

Ten szablon pomoże Ci:

Zarządzaj wszystkimi zamówieniami z jednego miejsca

Dzięki automatycznym alertom będziesz mieć kontrolę nad stanem magazynu, punktami ponownego zamówienia i nie tylko

Zautomatyzuj proces zamówień, zapewniając dokładność i skracając czas realizacji

Śledź poziomy zapasów i ogranicz kosztowne braki magazynowe dzięki szablonom zapasów

Prowadź dokładną dokumentację kontaktów z dostawcami i zakupów

Usprawnij zarządzanie łańcuchem dostaw, zwiększając wydajność i obniżając koszty

📦 Idealne do: Utrzymania optymalnego poziomu zapasów w celu zaspokojenia popytu i maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

7. Szablon rejestru dostaw ClickUp

Pobierz darmowy szablon Monitoruj wysyłkę zamówień i udostępniaj klientom aktualizacje dotyczące śledzenia w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi dziennika dostaw ClickUp

Większość kupujących uważnie śledzi swoje dostawy — wielu z nich wręcz obsesyjnie. W rzeczywistości 91% kupujących śledzi swoje paczki, a prawie 1 na 5 sprawdza je kilka razy dziennie. Jeśli więc Twoje rejestry dostaw nie są uporządkowane i aktualne, ma to bezpośredni wpływ na zaufanie i satysfakcję klientów.

Brak aktualizacji, opóźnienia lub niespójne śledzenie mogą szybko prowadzić do zgłoszeń do pomocy technicznej i negatywnych recenzji.

Szablon rejestru dostaw ClickUp pomaga w przejrzystym zarządzaniu każdą dostawą. Umożliwia śledzenie statusu zamówienia, przypisywanie kierowców i rejestrowanie czasów dostaw — wszystko w jednym miejscu.

Użyj tego szablonu, aby:

Śledź zamówienia, status dostawy i informacje o płatnościach

Organizuj zamówienia według daty, godziny, kierowcy, trasy i innych kryteriów

Zapewnij swoim klientom i zespołowi obsługi klienta szybki i łatwy dostęp do ważnych informacji dotyczących dostawy

Informuj klientów o statusie ich zamówień, aby zapewnić im satysfakcję

Zapewnij widoczność terminów dostaw i postępów

Śledź zamówienia klientów i aktualizuj dokumentację

📦 Idealne do: Poprawy koordynacji wysyłek oraz zapewnienia terminowych i dokładnych aktualizacji dla klientów.

8. Szablon listu przewozowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij wysyłki międzynarodowe dzięki szablonowi listu przewozowego ClickUp

Zarządzanie przesyłkami międzynarodowymi wymaga uwzględnienia wielu szczegółów, od informacji o przewoźniku, przez opis ładunku, po warunki dostawy. Każde przeoczenie może prowadzić do opóźnień, sporów lub problemów z przestrzeganiem przepisów.

Szablon listu przewozowego ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia tego procesu. Zapewnia uporządkowany format do rejestrowania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wysyłki.

Ten szablon można wykorzystać do:

Twórz standardowe listy przewozowe, aby zapewnić spójność wszystkich przesyłek

Zapisuj ważne szczegóły, takie jak specyfikę ładunku, miejsce załadunku i rozładunku oraz instrukcje dostawy, korzystając z szablonów BOL

Dodaj odpowiednie strony, aby wysyłać powiadomienia i przypisuj ostatecznych odbiorców, aby zapewnić rozliczalność

Popraw komunikację między wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces wysyłki

📦 Idealne do: Zarządzania międzynarodowym transportem towarów, ograniczania błędów w dokumentacji i zapewniania sprawnej koordynacji między nadawcami, przewoźnikami i odbiorcami.

9. Szablon faktury wysyłkowej w formacie Excel / Arkusze Google autorstwa Coefficient

za pośrednictwem Coefficient

Faktury wysyłkowe często zawierają skomplikowane obliczenia i wiele zmiennych, co sprawia, że ręczne fakturowanie jest podatne na błędy. Kontrolowanie wszystkiego, od opłat wysyłkowych po cła i podatki, a także koszty ubezpieczenia, może prowadzić do nieporozumień i opóźnień.

Szablon faktury wysyłkowej w formacie Excel / Arkusze Google firmy Coefficient może rozwiązać ten problem. Możesz zautomatyzować obliczenia i zapewnić dokładność faktur za każdym razem.

Dzięki temu profesjonalnemu szablonowi możesz:

Lista elementów wraz z opisami, ilościami, cenami jednostkowymi i kwotami całkowitymi zapewnia przejrzystość rozliczeń

Automatycznie obliczaj obowiązujące podatki i rabaty, minimalizując błędy

Dostosuj szablon do konkretnych potrzeb swojej firmy, dodając lub modyfikując pola

Uzyskaj dostęp, udostępniaj i współpracuj ze swoim zespołem za pomocą Arkuszy Google lub Excela

📦 Idealne do: Automatyczne obliczanie kwoty całkowitej wraz ze szczegółowym zestawieniem podatków, kosztów wysyłki i rabatów.

10. Szablon faktury wysyłkowej w formacie Word autorstwa Bookipi

za pośrednictwem Bookipi

Jeśli masz problem z wieloma pozycjami i różnymi opłatami, szablon faktury wysyłkowej Word firmy Bookipi może uprościć ten proces. Pozwala on na wprowadzenie numeru faktury, listę elementów z listy rozwijanej oraz automatyzację obliczeń.

Ten szablon pomoże Ci:

Połącz się z QuickBooks, aby bezpośrednio synchronizować dane zamówień

Wybierz klienta i zamówione elementy z listy rozwijanej

Zbieraj podpisy i konfiguruj powtarzające się przypomnienia o prośbach o wpłatę

Zautomatyzuj obliczanie kwot całkowitych

Dodaj spersonalizowane notatki dla klienta

📦 Idealne dla: Małych firm korzystających z oprogramowania księgowego QuickBooks.

11. Szablon faktury wysyłkowej autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Prezentowanie dokładnego zestawienia cen jest niezbędne do zachowania przejrzystości i wiarygodności wobec klientów. Szablon faktury wysyłkowej autorstwa Template . Net pomoże Ci zaoszczędzić czas, automatyzując obliczenia w łatwym formacie rozliczeniowym.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Dodaj logo swojej firmy, szczegóły wysyłki i konkretne warunki umowy

Zapisz dane klientów, takie jak numer kontaktowy i adres wysyłki

Opisz elementy, zamówione ilości i ceny jednostkowe

Zautomatyzuj obliczanie całkowitych kosztów

📦 Idealne dla: firm e-commerce i małych firm.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

12. Faktura proforma dla wysyłki międzynarodowej według szablonu. Net

za pośrednictwem Template.Net

W przypadku eksportu towarów za granicę potrzebne są szczegółowe szablony do odprawy celnej i zabezpieczenia akredytyw. Faktura proforma dla wysyłek międzynarodowych od Template.Net pomoże Ci skonfigurować standardową strukturę dla wszystkich międzynarodowych przesyłek i zapewni dokładność danych oraz zgodność informacji o ładunku.

Ten szablon można wykorzystać do:

Dodaj numer faktury, datę wystawienia i termin płatności, aby zapewnić przejrzystą dokumentację

Zapisz nazwisko kupującego, nazwę firmy, adres i adres e-mail, aby zapewnić dokładną komunikację

Podsumuj sumę częściową, koszty wysyłki, podatki i całkowitą kwotę do zapłaty, aby zapewnić przejrzystość

Dodaj logo firmy i dodatkowe notatki

📦 Idealne dla: firm spedycyjnych eksportujących towary za granicę, spedytorów i agentów celnych.

13. Szablon formularza faktury dla firmy spedycyjnej autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Zgubione faktury, pominięte opłaty i niejasne szczegóły rozliczeń mogą prowadzić do utraty przychodów w firmach spedycyjnych. Szablon formularza faktury dla firmy spedycyjnej autorstwa Template.Net pomaga uniknąć tych typowych problemów, zapewniając przejrzysty, spójny format dla każdej transakcji.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Określ rodzaj ładunku, wagę, wymiary i zadeklarowaną wartość

W prosty sposób określ poziomy usług i związane z nimi opłaty

Podsumuj wszystkie koszty i warunki płatności bez zbędnego bałaganu

Edytuj online lub pobierz w preferowanym formacie

📦 Idealne dla: Usługi transportowe i kurierskie.

14. Szablon faktury wysyłkowej autorstwa Docmosis

za pośrednictwem Docmosis

Poświęcasz więcej czasu na formatowanie faktur wysyłkowych niż na samą wysyłkę produktów? Ręczne szablony często spowalniają pracę zespołów, zwłaszcza w przypadku powtarzających się zamówień lub wysyłek zbiorczych.

Szablon faktury wysyłkowej Docmosis został stworzony z myślą o automatyzacji dokumentów, dzięki czemu w ciągu kilku sekund możesz generować dopracowane, spójne faktury.

Ten szablon umożliwia:

Opisz opłaty wraz z przejrzystym zestawieniem kosztów

Zapisz szczegóły, takie jak nadawca, odbiorca, lista elementów i całkowite opłaty

Dodaj reguły biznesowe, obliczenia i zawartość warunkową dla złożonych przypadków wysyłki

Dodaj link do swojego portalu płatności

📦 Idealne dla: zespołów logistycznych, firm e-commerce i programistów automatyzujących faktury wysyłkowe o dużej objętości z dynamicznym wprowadzaniem danych.

Zmniejsz stres związany z fakturami wysyłkowymi dzięki ClickUp

Wszystkie bezpłatne szablony przedstawione na tym blogu zostały zaprojektowane w celu uproszczenia fakturowania i śledzenia zamówień. Dzięki ClickUp możesz przechowywać je wszystkie w jednym miejscu.

Dostosuj platformę, aby służyła również jako narzędzie do analizy zamówień i zamówień, śledź godziny rozliczeniowe w celu precyzyjnego fakturowania oraz ustaw przypomnienia lub powtarzające się zadania, aby mieć kontrolę nad płatnościami. Możesz nawet połączyć ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby zapewnić płynny i spójny cykl pracy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby przejąć kontrolę nad fakturami wysyłkowymi i zyskać więcej czasu na rozwój swojej firmy.

Często zadawane pytania

Czym są szablony faktur wysyłkowych?

Szablony faktur wysyłkowych to gotowe formaty zaprojektowane, aby pomóc firmom w efektywnym organizowaniu i dokumentowaniu transakcji związanych z wysyłką. Zapewniają one przejrzysty układ, w którym można zawrzeć wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące wysyłki, takie jak informacje o nadawcy i odbiorcy, listy elementów, ilości, koszty i warunki wysyłki.

Szczegółowy szablon faktury wysyłkowej pozwala na wprowadzenie kluczowych informacji o przesyłce w uporządkowany sposób. Możesz zapisać datę wysyłki, adres dostawy, opisy elementów, wagę, opłaty, strukturę kosztów oraz informacje dotyczące śledzenia przesyłki w spójnym formacie.

To standardowe podejście do zarządzania dokumentami wysyłkowymi zapewnia płynniejszy przebieg operacji, większą dokładność rozliczeń z klientami i łatwiejsze śledzenie zamówień.

Czym charakteryzuje się dobry szablon faktury wysyłkowej?

Solidny szablon pozwala zachować porządek, ogranicza liczbę błędów i zapewnia profesjonalny wizerunek w oczach klientów. (Jeszcze lepiej, jeśli korzystasz z AI w księgowości, aby zwiększyć dokładność za kulisami)

Oto, na co należy zwrócić uwagę: