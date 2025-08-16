Darmowe szablony spisu treści do porządkowania dokumentów

Jeśli masz dość przeglądania nieuporządkowanych dokumentów lub spędzania godzin na wyrównywaniu nagłówków i numerów stron, nie jesteś sam. Dobrze przygotowany szablon tabeli treści szybko rozwiąże ten problem.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem piszącym pracę naukową, marketingowcem tworzącym instrukcję obsługi, czy kierownikiem projektu przygotowującym szczegółowy raport, szablon pozwoli Ci zaoszczędzić czas i uniknąć frustracji.

Te szablony zawartości pomogą Ci uporządkować sekcje, wstawić numery stron i wybrać odpowiedni styl czcionki pasujący do tonu dokumentu.

Przeglądaj najlepsze profesjonalnie zaprojektowane szablony, z których możesz łatwo wybrać idealną tabelę, wstawić swoją zawartość i rozpocząć pracę.

Czym są szablony spisu treści?

Szablon spisu treści to wstępnie sformatowany układ, który pomaga uporządkować i wyświetlić strukturę dokumentu poprzez wyświetlenie jego sekcji, nagłówków i odpowiadających im numerów stron. Szablony te są powszechnie stosowane w pracach badawczych, instrukcjach, raportach i innych długich dokumentach w celu poprawy nawigacji i czytelności.

Każdy szablon zawiera:

Miejsca na nagłówki, podtytuły i numery stron, w których można ręcznie lub automatycznie dodawać zawartość za pomocą programu Microsoft Word, Apple Pages lub redaktorów plików PDF

Elementy takie jak styl czcionki, wyrównanie i układ dopasowane do tonu i formatu dokumentu

Kropkowane linie lub znaczniki zakładek łączą tytuły sekcji z odpowiadającymi im numerami stron, tworząc przejrzystą i spójną stronę spisu treści.

Szablony te mogą być puste lub wstępnie wypełnione i są zazwyczaj dostępne do pobrania za darmo lub jako wbudowane opcje w popularnych narzędziach do edycji dokumentów.

🔎 Czy wiesz, że: 79% użytkowników skanuje treść zamiast czytać ją słowo po słowie, a dobrze skonstruowane dokumenty z przejrzystymi nagłówkami i spisami treści znacznie poprawiają zrozumienie.

13 szablonów spisu treści

Wybór odpowiedniego szablonu tabeli treści nie dotyczy tylko stylu — chodzi o szybsze uzyskanie odpowiedniej struktury. Oto szablony, które pomogą Ci sformatować stronę zawartości, posortować nagłówki i wyrównać numery stron bez ręcznego dostosowywania każdej sekcji.

1. Szablon kalendarza treści ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i śledź tygodniowy harmonogram publikacji dzięki kalendarzowi treści ClickUp Weekly Content Calendar

Jeśli Twój dokument zawiera powtarzające się aktualizacje, kampanie lub wielowarstwową zawartość, która zmienia się co tydzień, ten szablon zapewni Ci kontrolę bez chaosu związanego z arkuszami kalkulacyjnymi. Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp to interaktywny system, który pełni również funkcję silnika treści.

Możesz wyświetlać, aktualizować, przypisywać i planować elementy w sześciu trybach widoku. Dzięki temu szablonowi kalendarza treści każde zadanie może zawierać metadane, takie jak podpisy, obrazy, hashtagi lub notatki, które są widoczne w jednej przestrzeni.

⭐ Dlaczego pokochasz tę aplikację

Planuj posty według tygodnia, platformy i celu

Twórz sekcje za pomocą etykiet, dat i przypisanych redaktorów

Zautomatyzuj przypomnienia, aktualizacje statusu i cykle poprawek

Połącz treści pomocnicze i śledź pola gotowe do analizy

🔑 Idealne do: Strukturyzowania dokumentów marketingowych, podziału kampanii i raportów projektowych opartych na treści, które wymagają szczegółowej tabeli treści połączonej z aktualizacjami na żywo.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na poszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Dostarcza natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

2. Szablon konspektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz uporządkowane narracje i łuki postaci dzięki szablonowi konspektu historii ClickUp

Niezależnie od tego, czy piszesz długi esej, opracowujesz scenariusz treści, czy tworzysz szczegółową prezentację, szablon konspektu ClickUp nadaje Twoim pomysłom strukturę od samego początku. W przeciwieństwie do statycznych tabel, ten szablon działa jak scenariusz z funkcją śledzenia postępów.

W jednej przestrzeni możesz przenosić sceny, przypisywać role, monitorować osie czasu i rozwijać postacie. Jest to idealne rozwiązanie do dzielenia złożonych narracji na łatwe do opanowania części, zachowując jednocześnie spójność z ogólnym celem.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Organizuj elementy historii w rozdziały, sceny lub sceny za pomocą folderów i pól

Śledź postępy dzięki ośmiu niestandardowym statusom, od „W trakcie tworzenia” po „Korekta”

Dodaj pola niestandardowe dla wątków fabularnych, łuków postaci lub motywów

Korzystaj z wizualnych tablic zadań, aby zmieniać kolejność i dostosowywać przepływ historii

🔑 Idealne dla: zespołów zajmujących się tworzeniem treści, które opracowują uporządkowane narracje, dokumenty projektowe oparte na fabule lub kreatywne prezentacje wymagające edytowalnego szablonu do mapowania rozdziałów i postępów.

⏩ Czytaj więcej: Przewodnik po różnych stylach pisania wraz z przykładami

3. Szablon bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz uporządkowany system publikacji dzięki szablonowi bloga ClickUp

Ten szablon został stworzony dla twórców, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko podstawowego szkicu w Dokumentach Google. Szablon bloga ClickUp to centralne miejsce do burzy mózgów, pisania, przypisywania zadań, edytowania i planowania treści bloga.

Jest to gotowy do użycia dokument, który można włączyć do większego cyklu pracy nad projektem, aby śledzić cały cykl życia bloga. Zyskasz widoczność nad tym, nad czym się pracuje, kto co pisze i kiedy każdy post zostanie opublikowany.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Planuj i pisz posty na blogu bezpośrednio w ClickUp Docs

Przypisz role i terminy do każdego etapu pisania

Wizualizuj terminy dzięki widokom kalendarza, Gantta i tablicy

Dodawaj multimedia, notatki i metadane w jednym obszarze roboczym

🔑 Idealne dla: Blogerów, redaktorów i zespołów ds. treści, którzy chcą zarządzać bieżącym procesem publikacji, jednocześnie dostosowując tabelę treści do terminów.

4. Szablon dokumentacji projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź, organizuj i utrzymuj kluczowe wyniki pracy dzięki szablonowi dokumentacji projektu ClickUp

Ten szablon zawiera ustawienia dotyczące szczegółowego zakresu, planowania, aktualizacji i wyników w dokumencie. Szablon dokumentacji projektu ClickUp działa jak centrum kontroli projektu.

Będziesz mógł rejestrować cele, przypisywać zadania, tworzyć mapy osi czasu i zbierać opinie w jednym, uporządkowanym dokumencie. Nie służy to tylko do przechowywania — każda część dokumentacji cyklu pracy projektu jest przekazywana do cyklu pracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twój zespół jest zgrany i na bieżąco.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Stwórz pełny przegląd projektu wraz ze śledzeniem statusu

Dodaj kamienie milowe projektu i połącz je z zadaniami

Korzystaj z widoków Gantta i kalendarza, aby zarządzać terminami dostaw

Zbieraj opinie i wyniki w edytowalnej przestrzeni dokumentu

🔑 Idealne dla: Kierowników projektów i zespołów tworzących dokumenty robocze dla bieżących lub wieloetapowych inicjatyw, zawierające tabelę treści ułatwiającą odnajdywanie informacji i aktualizacje.

🪀 Studium przypadku: Firma RevPartners przyspieszyła realizację usług dla klientów o 64% po przejściu na szablony ClickUp, w tym na formaty strukturalne, takie jak spisy treści. Dzięki gotowym podręcznikom wyeliminowano ręczne ustawienia tabel, ujednolicono dokumentację i skrócono czas poświęcany na organizację pracy. Wynik? Szybsza realizacja, mniej opóźnień i więcej czasu na dostarczanie wartości!

5. Szablon spisu treści autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Ta czarno-biała strona spisu treści jest przejrzysta — idealna, gdy potrzebujesz profesjonalnej, prostej struktury, która nie odwraca uwagi od głównej treści. Szablon spisu treści Canva ma przejrzysty układ A4 z wyraźnymi poziomami nagłówków i czystą czcionką Lucida Console, która ułatwia czytanie.

Możesz dodawać numery stron, dostosowywać styl czcionki lub przeciągać niestandardowe ikony i obrazy, aby dopasować je do swojej marki lub typu dokumentu.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Łatwa edycja w przeglądarce dzięki redaktorowi Canva z funkcją przeciągania i upuszczania

Zachowaj przejrzyste wyrównanie nagłówków i sekcji

Dostosuj czcionki, odstępy i wyrównanie do dowolnego formatu lub zastosowania

Eksportuj do formatu PDF lub formatu do druku bez zniekształceń

🔑 Idealne dla: studentów, marketerów lub profesjonalistów, którzy potrzebują szybkiego, gotowego do wydruku układu tabeli treści, który można dostosować i pobrać w mgnieniu oka.

6. Szablon tabeli treści autorstwa Venngage

za pośrednictwem Venngage

Szablon tabeli treści autorstwa Venngage łączy w sobie intensywne kolory, uporządkowany format i nowoczesny wygląd, dzięki czemu prosta lista staje się atrakcyjną funkcją.

W przeciwieństwie do zwykłych formatów, ten szablon pozwala zwrócić uwagę na każdą sekcję, zachowując jednocześnie spójność przepływu dokumentu. Możesz dostosować czcionki, zmienić położenie numerów stron lub dodać grafiki, aby odzwierciedlić ton dokumentu, niezależnie od tego, czy jest on kreatywny, czy korporacyjny.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Modyfikuj schematy kolorów i rozmiary, aby dopasować je do swojej marki

Dodawaj ikony, ilustracje lub zdjęcia stockowe bezpośrednio z biblioteki

Eksportuj do formatu PDF, PNG lub PowerPoint z zachowaniem formatowania

Skorzystaj z redaktora opartego na sztucznej inteligencji AI, aby szybko dostosować elementy

🔑 Idealne dla: Autorów i prezenterów, którzy chcą mieć bogatą wizualnie, edytowalną tabelę treści, która nadaje ton od pierwszej strony i pomaga poruszać się po dłuższych projektach lub kreatywnych dokumentach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po utworzeniu szablonu tabeli treści użyj narzędzi AI do szybkiego tworzenia sekcji. Jest to szczególnie pomocne przy generowaniu wstępnej treści dla każdego nagłówka, dzięki czemu nie musisz zaczynać od pustej strony.

7. Szablon spisu treści przepisów kulinarnych autorstwa Venngage

za pośrednictwem Venngage

Ten szablon spisu treści przepisów autorstwa Venngage nawiązuje do przytulnej estetyki książek kucharskich dzięki ciepłej, brązowej palecie barw, która jest przyjemna dla oczu i praktyczna na stronie.

Szablon został stworzony z myślą o przejrzystości i pozwala twórcom przepisów kulinarnych w łatwy sposób uporządkować kategorie, potrawy i numery stron w przejrzystym formacie. Układ jest łatwy do edycji — możesz zmieniać czcionki, rozmiar kolumn lub dodawać ikony potraw, aby spersonalizować tabelę do wydruku lub udostępnienia w formie cyfrowej.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Dostosuj kolory, czcionki i odstępy, aby dopasować je do swojej marki lub stylu kuchni

Dodaj separatory sekcji, ikony lub ilustracje potraw z biblioteki Venngage

Eksportuj do wielu formatów w celu drukowania, udostępniania lub osadzania online

Grupuj przepisy i ułatwiaj ich wyszukiwanie dzięki edytowalnemu układowi z indeksem

🔑 Idealne dla: Domowych kucharzy, szefów kuchni lub blogerów kulinarnych tworzących przejrzystą, wizualną stronę z zawartością cyfrowych lub drukowanych zbiorów przepisów.

8. Szablon tabeli treści autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.net

Szablon spisu treści autorstwa Template. Net jest ściśle zgodny z wytycznymi APA, zapewniając studentom i badaczom przejrzystą strukturę prac badawczych, długich esejów i prac dyplomowych.

Zawiera układ wyrównany do lewej strony z wielopoziomowymi nagłówkami, standardowymi stylami czcionek i wyraźnie rozmieszczonymi numerami stron — wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować zgodność z przepisami!

Są one już dostosowane do wymagań APA. Dzięki temu możesz po prostu wypełnić sekcje i skupić się na pisaniu.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Skorzystaj z gotowego układu dostosowanego do odstępów i struktury APA

Szybko edytuj wszystko — bez narzędzi do projektowania i instalacji

Wypełnij wstępnie ustawione pola dla rozdziałów, podtytułów i załączników bez ręcznego ustawiania

Pobierz w formacie Word, PDF lub innym formacie plików, który można udostępniać, bez żadnych błędów formatowania

🔑 Idealne dla: Studentów i naukowców, którzy potrzebują niezawodnego, pustego formularza tabeli sformatowanego zgodnie z APA, wymagającego minimalnej edycji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz spis treści z bazą danych treści. Nie pozwól, aby Twoja tabela pozostawała odizolowana. Stwórz bazę danych treści, aby połączyć każdy element z rzeczywistą treścią, zadaniami lub briefami. W ten sposób tabela treści stanie się funkcjonalnym indeksem, a nie tylko statyczną stroną.

9. Szablon spisu treści pracy dyplomowej autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.net

Ten szablon, zaprojektowany specjalnie z myślą o formalnych dokumentach akademickich, stanowi gotowy szkielet do uporządkowania złożonej treści pracy dyplomowej. Szablon spisu treści pracy dyplomowej autorstwa Template. Net zawiera wielopoziomowe nagłówki, spójne wyrównanie numerów stron oraz odpowiednie odstępy zgodne z normami formatowania obowiązującymi w danej instytucji.

Każda sekcja jest edytowalna, więc możesz dodawać rozdziały, podtytuły i załączniki bez naruszania układu. Jest to praktyczne, profesjonalne rozwiązanie, które zapobiega przekształcaniu długich dokumentów w koszmar formatowania.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Dodaj symbole zastępcze dla sekcji pracy dyplomowej, w tym streszczenie, metodologię i bibliografię

Dostosuj wcięcie nagłówków i styl czcionki bez naruszania struktury

Pobierz natychmiast w formacie Word lub PDF i zacznij edytować lub przesyłać bez konieczności zmiany formatowania

Aktualizuj ręcznie w miarę rozwoju rozdziałów podczas tworzenia projektu

🔑 Idealne dla: Studentów studiów magisterskich i pisarzy akademickich tworzących długie dokumenty badawcze z szczegółowym podziałem na rozdziały i dopracowaną, profesjonalną tabelą treści.

⚡ Dodatkowa wskazówka: Po skonfigurowaniu szablonu połącz każdą sekcję z krótkim opisem treści. Dzięki temu cele, słowa kluczowe i grupa docelowa będą w jednym miejscu, a każda część dokumentu będzie spójna i zgodna z zamierzonym przekazem.

10. Szablon spisu treści rocznika autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.net

Szablon spisu treści rocznika autorstwa Template. Net oferuje przejrzysty, dopracowany format do tworzenia sekcji w roczniku lub publikacji szkolnej. Zapewnia równowagę między przejrzystością wizualną a elastycznością dostosowywania, umożliwiając wstawianie obrazów, wybór różnych stylów czcionek i łatwą zmianę kolejności sekcji zawartości.

Ten układ, oparty na prostej strukturze kolumn, zapewnia wyrównanie i czytelność wszystkich elementów, a jednocześnie daje swobodę dopasowania go do ogólnego motywu lub stylu przewodnika.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Edytuj wbudowane kategorie, takie jak kluby, wydarzenia i profile klas, bezpośrednio w układzie

Prześlij logo swojej szkoły lub zdjęcia uczniów, aby dostosować wygląd każdej sekcji

Wprowadzaj zmiany w przeglądarce i eksportuj do formatu PDF lub drukuj natychmiast — bez dodatkowych narzędzi

Podziel zawartość rocznika na sekcje z wyraźnymi etykietami, aby ułatwić nawigację

🔑 Idealne dla: redaktorów roczników, zespołów szkolnych lub samorządów uczniowskich potrzebujących przejrzystej i łatwej do edycji strony spisu treści dla publikacji wieloczęściowych.

11. Szablon spisu treści dokumentów prawnych autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.net

Szablon spisu treści dokumentów prawnych autorstwa Template. Net został stworzony z myślą o prawnikach, którzy potrzebują przejrzystego formatowania i precyzyjnego podziału na sekcje. Jego struktura pozwala na umieszczenie wielu elementów dokumentu — od statutów i klauzul po załączniki i dodatki — bez konieczności formatowania.

Dzięki edytowalnym symbolom zastępczym i spójnemu wyrównaniu numerów stron masz pewność, że dokumenty prawne będą czytelne, uporządkowane i zgodne z normami branżowymi.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Dodaj sekcje prawne, takie jak artykuły, klauzule i załączniki, korzystając z gotowych formatów

Wstaw logo firmy lub tytuły spraw, aby spersonalizować układ zawartości

Edytuj online i eksportuj do formatu Word lub PDF w celu archiwizacji lub prezentacji

Uporządkuj wieloczęściowe treści prawne za pomocą numerowanych poziomów nagłówków

🔑 Idealne dla: Asystenci prawni, adwokaci i administratorzy prawni tworzący profesjonalne, indeksowane pliki prawne, które wymagają szczegółowej i łatwej w nawigacji tabeli treści.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z podpowiedzi AI, aby burza mózgów nad podtytułami i rozszerzyć zawartość strony. Dzięki temu dokument będzie uporządkowany, a tworzenie długich treści, takich jak instrukcje obsługi lub prace badawcze, przebiegnie szybciej.

12. Szablon spisu treści autorstwa Freepik

za pośrednictwem Freepik

Szablon spisu treści autorstwa Freepik oferuje szeroki zakres edytowalnych szablonów spisu treści, które sprawdzają się zarówno w dokumentach profesjonalnych, jak i kreatywnych.

Ten projekt zachowuje przejrzysty format dzięki uporządkowanej siatce nagłówków i numerów stron, a jednocześnie zapewnia elastyczność dzięki edytowalnym elementom układu. Dostępny w formatach PSD, AI i JPG, idealnie nadaje się do dokumentów zawierających dużo grafiki, takich jak prezentacje, portfolio i przewodniki.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Pobierz jako warstwowe pliki PSD lub AI, aby uzyskać zaawansowane możliwości dostosowywania

Zamień czcionki, ikony lub obrazy sekcji na własne

Precyzyjnie wyrównaj i sformatuj sekcje za pomocą wizualnych narzędzi edycji

Eksportuj projekty w wysokiej rozdzielczości do druku lub publikacji cyfrowej

🔑 Idealne dla: Projektantów, marketerów i zespołów tworzących dokumenty lub prezentacje firmowe, które wymagają wizualnie dopracowanej strony spisu treści z możliwością kreatywnej kontroli.

⏩ Czytaj więcej: Jak stworzyć listę kontrolną do tworzenia treści

13. Szablon tabeli treści autorstwa Postermywall

za pośrednictwem Postermywall

Ten szablon formatu A4, dostosowany do biuletynów, magazynów cyfrowych i układów redakcyjnych, łączy w sobie strukturę i styl. Dzięki przejrzystym sekcjom na tytuły artykułów i numery stron nadaje treści profesjonalny wygląd i ułatwia nawigację.

Możesz przesyłać obrazy, dostosowywać style czcionek i dostosowywać elementy układu do swojej marki. Jest to szczególnie przydatne w przypadku publikacji społecznościowych, które mają być przejrzyste, ale nie tracić na atrakcyjności wizualnej.

⭐ Dlaczego pokochasz tę funkcję

Dostosuj nagłówki sekcji i numery stron za pomocą prostego przeciągania i upuszczania

Dodaj własne zdjęcia, logo lub projekty tła bezpośrednio w edytorze

Zmieniaj rozmiar i dostosowuj układ do potrzeb publikacji w Internecie, druku lub udostępniania w mediach społecznościowych

Eksportuj do wielu formatów bez konieczności korzystania z oprogramowania do projektowania

🔑 Idealne dla: redaktorów biuletynów, publikacji szkolnych i twórców cyfrowych magazynów, którzy chcą stworzyć przejrzystą, stylową stronę spisu treści do dokumentów redakcyjnych lub promocyjnych.

Cechy dobrego szablonu tabeli treści

Skoro znasz już kilka opcji, jak wybrać szablon tabeli treści, który będzie dla Ciebie odpowiedni?

Dobry szablon spisu treści nadaje dokumentowi strukturę, zachowując jednocześnie przejrzystość, profesjonalizm i łatwość aktualizacji w miarę zmian zawartości. Powinien wspierać zarówno edycję ręczną, jak i automatyczne formatowanie. Niektóre kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę:

Poziomy nagłówków: Wsparcie wielu poziomów zawartości, dzięki czemu sekcje i podsekcje są wyraźnie oddzielone

Konfigurowalny styl czcionki: dopasuj tabelę spisu treści do pozostałej części dokumentu, aby uzyskać profesjonalny wygląd

Linie kropkowane: Połącz tytuły sekcji z numerami stron, aby ułatwić śledzenie treści

Edytowalny układ: zmieniaj kolejność sekcji lub formatowanie bez konieczności rozpoczynania od nowa

Wyrównanie numerów stron: Utrzymuj wszystkie odpowiadające sobie numery stron wyrównane, aby zapewnić porządek i spójność

Format do druku: Eksportuj pliki do formatu PDF lub innych formatów bez przesunięć

Opcje ręcznej i automatycznej aktualizacji: W zależności od projektu możesz korzystać z trybu ręcznego wypełniania lub automatycznego generowania

Uporządkuj całą tabelę zawartości dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego szablonu tabeli treści to tylko jeden z elementów układanki — prawdziwym sukcesem jest jego skuteczne wdrożenie. I tu właśnie wkracza ClickUp.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz wpisami na blogu, pracą badawczą, czy dokumentacją projektu, ClickUp zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne na każdym kroku.

Twórz, przypisuj, śledź i organizuj strukturę treści z jednego pulpitu. Od stylu czcionki po numery stron — każdy element można edytować i śledzić bez konieczności ręcznego przenoszenia.

Dzięki ClickUp nie tylko wstawiasz spis treści — zarządzasz całym procesem tworzenia dokumentu z jednej platformy. Chcesz uniknąć problemów z formatowaniem? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i zamień każdy dokument w uporządkowany obszar roboczy.