Free Szablony pasków do zarządzania zapasami i redukcji marnotrawstwa

Sobotnia noc dobiegła końca. Bar jest zdemolowany. Lista zapasów nie zgadza się, brakuje butelek i nikt nie pamięta, kto co otworzył. Taka jest rzeczywistość większości menedżerów barów, którzy zarządzają zapasami bez niezawodnego systemu. Zbyt duże zamówienia zmniejszają marże. Zbyt małe zamówienia psują obsługę. Nie wspominając już o kosztach nalewania, które nigdy nie zgadzają się z punktem sprzedaży.

Szablony to zmienią. Zapewnią porządek. Bezpłatne szablony inwentaryzacji baru dostępne na tym blogu pomogą Ci rejestrować dostępne produkty, szybko wykrywać braki i zamawiać produkty, zanim problemy się nasilą. Niezależnie od tego, czy prowadzisz bar samodzielnie, czy zarządzasz pracą wielu osób, skorzystaj z tych narzędzi, aby proces inwentaryzacji był szybszy, przejrzysty i znacznie mniej skomplikowany.

Czym są szablony pasków inwentaryzacyjnych?

Szablony do inwentaryzacji barów to gotowe arkusze kalkulacyjne lub dokumenty, które pomagają barom śledzić zapasy, monitorować zużycie i ograniczać marnotrawstwo. Zamiast tworzyć system od podstaw, szablony te zapewniają gotową strukturę do rejestrowania liczby butelek, dostaw i obliczania kosztów zapasów barowych — wszystko w jednym miejscu.

Są przydatne dla zapracowanych menedżerów barów, którzy muszą zachować porządek bez poświęcania godzin na ręczną aktualizację zapasów.

Większość szablonów pasków pozwala na:

Śledź stan zapasów i poziom składników

Obliczaj koszty nalewania i wskaźniki zużycia

Monitoruj punkty ponownego zamówienia i poziomy par

Rejestruj dostawy i aktualizuj stan magazynowy w czasie rzeczywistym

Uprość audyty i ogranicz marnotrawstwo

Prowadzisz jeden bar lub zarządzasz wieloma lokalizacjami? Dzięki odpowiednim szablonom do inwentaryzacji łatwiej będzie Ci szybko działać, zachować porządek i kontrolować marże.

📖 Przeczytaj również: Jak skonfigurować skuteczny system zarządzania gospodarstwem domowym

15 darmowych szablonów pasków do inwentaryzacji

Nie ma dwóch barów, które prowadzą inwentaryzację w ten sam sposób. Niektóre potrzebują prostego arkusza kalkulacyjnego, inne bardziej szczegółowego systemu. Zebraliśmy najbardziej przydatne szablony pasków inwentaryzacyjnych, dzięki czemu możesz pominąć ustawienia i śledzić to, co naprawdę ważne.

1. Szablon ClickUp do zarządzania zapasami

Pobierz darmowy szablon Śledź zamówienia dostawców za pomocą szablonu ClickUp Inventory Template

Szablon ClickUp Inventory Template zapewnia menedżerom barów praktyczny sposób śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami dostawców i ograniczania błędów w inwentaryzacji. Został zaprojektowany, aby zapewnić porządek w łańcuchu dostaw w wielu lokalizacjach, pomagając jednocześnie zminimalizować nadmierne zamówienia, pominięte zamówienia i ukryte straty.

Wszystko jest scentralizowane, więc nie musisz się martwić podczas obsługi.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Widok i organizacja wszystkich elementów zapasów według typu lub kategorii

Śledź szczegóły dostawców, w tym elementy i dane kontaktowe

Rejestruj zamówienia i zarządzaj ponownymi zamówieniami za pomocą wbudowanych widoków

Szybki dostęp do instrukcji ustawień dzięki widokowi „Zacznij tutaj”

Monitoruj statusy zadań, takie jak Otwarte lub Zakończone, aby oznaczyć działania oczekujące

Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i postępom w realizacji zadań wszyscy interesariusze są na bieżąco

🍸 Idealne dla: Menedżerów barów, którzy chcą stworzyć system inwentaryzacji, który jest szybki w konfiguracji, prosty w utrzymaniu i łatwy do skalowania.

2. Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Monitoruj poziomy zapasów dzięki szablonowi zarządzania zapasami ClickUp

Zarządzanie dziesiątkami jednostek magazynowych, aktualizacjami zamówień i zmiennymi kosztami szybko staje się chaotyczne. Szablon zarządzania zapasami ClickUp zapewnia uporządkowany sposób śledzenia ruchu, wartości i dostępności, dzięki czemu nie musisz szukać na oślep produktów, które są w magazynie lub wymagają ponownego zamówienia.

Zapewnia przejrzystość w intensywnych cyklach pracy i pomaga zespołom wyprzedzać krytyczne decyzje dotyczące zapasów.

Ten szablon służy do:

Śledź ilość i koszt elementów za pomocą widoku tabeli

Monitoruj trendy zmian stanu zapasów dzięki widokowi osi czasu

Widok aktualizacji zamówień i wartości zapasów w czasie rzeczywistym w różnych widokach

Organizuj zapasy za pomocą etykiet statusu, takich jak „W magazynie” i „Brak w magazynie”

Przypisuj powtarzające się zadania związane z przeglądami lub ponownymi zamówieniami

Aktualizuj postępy i automatycznie powiadamiaj swój zespół

Obejrzyj ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak wypróbować różne widoki i znaleźć ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom👇

🍸 Idealne dla: zespołów z branży hotelarskiej potrzebujących niezawodnych systemów planowania zapasów do zarządzania dużymi zapasami, kontroli kosztów i szybkiego dostosowywania.

📮 ClickUp Insight: 74% pracowników korzysta z co najmniej dwóch narzędzi, aby znaleźć potrzebne informacje, przechodząc między e-mailami, czatami, notatkami, narzędziami do zarządzania projektami i dokumentacją. Ciągłe przełączanie się między aplikacjami powoduje stratę czasu i spowalnia wydajność. Jako aplikacja do pracy, która ma wszystko , ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania — e-maile, czaty, dokumenty, zadania i notatki — w jednym, przeszukiwalnym obszarze roboczym, dzięki czemu wszystko jest dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

3. Szablon raportu zapasów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz uporządkowane raporty dzięki szablonowi raportu zapasów ClickUp

Prowadzenie baru oznacza ścisłe monitorowanie tego, co się sprzedaje, a co nie. Szablon raportu zapasów ClickUp pomaga szczegółowo śledzić wyniki sprzedaży, dzięki czemu możesz analizować trendy, udostępniać aktualizacje zespołowi i podejmować trafniejsze decyzje dotyczące ponownego zamawiania produktów.

Jest to idealne rozwiązanie do rejestrowania i porównywania danych dotyczących zużycia pasków w czasie.

Ten szablon umożliwia:

Twórz uporządkowane raporty dla każdego cyklu inwentaryzacji

Organizuj zadania związane z raportowaniem według kategorii lub statusu

Ustaw powiadomienia, aby śledzić postępy i aktualizacje

Scentralizuj dane dotyczące zapasów z różnych źródeł, aby ułatwić analizę

Eksportuj przejrzyste, profesjonalne raporty dla interesariuszy

Organizuj regularne spotkania przeglądowe, aby zachować spójność działań

🍸 Idealne dla: Właścicieli barów, którzy koncentrują się na optymalizacji zapasów i regularnym raportowaniu w celu zmniejszenia marnotrawstwa, poprawy prognoz i ujednolicenia decyzji zespołu.

📖 Przeczytaj również: Niezbędne elementy do pracy w domu

4. Szablon ClickUp do inwentaryzacji restauracji

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj zapasy kuchenne dzięki szablonowi ClickUp do inwentaryzacji restauracji

Prowadzenie ruchliwej restauracji oznacza śledzenie nie tylko tego, co znajduje się w menu. Szablon ClickUp Restaurant Inventory Template zapewnia praktyczny sposób zarządzania zapasami składników, redukcji marnotrawstwa i usprawnienia uzupełniania zapasów bez spowalniania obsługi.

Zostały stworzone z myślą o kuchniach o dużej rotacji, które muszą szybko reagować. Każdy widok zapewnia szybkość, strukturę i dokładność.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledź tygodniowe zużycie składników dzięki widokowi tygodniowego zużycia

Zachowaj porządek dzięki pulpitowi przechowywania elementów i pulpitowi braków magazynowych

Monitoruj niskie stany magazynowe i potrzeby uzupełnienia zapasów dzięki widokowi „Ponowne zamówienie”

Organizuj kluczowe informacje, takie jak termin przydatności do spożycia, koszt i ilość, w jednym miejscu

Twórz uporządkowane raporty, korzystając z widoku tabeli lub obsługiwanych aplikacji do zarządzania zapasami

Przypisuj niestandardowe statusy, takie jak „Nowy element” lub „Zamów ponownie”, aby zapewnić synchronizację działań zespołu

🍸 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy muszą radzić sobie z dużymi zamówieniami, łatwo psującymi się produktami i zmiennym zapotrzebowaniem w kuchni.

5. Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź zamówienia dostawców dzięki szablonowi zamówień zakupu i zapasów ClickUp

Zarządzasz zamówieniami i śledzisz zmieniające się stany magazynowe? Sytuacja może wymknąć się spod kontroli, zanim zdążysz zapytać: „Gdzie się podziała cała tequila?”

Szablon zamówień zakupu i zapasów ClickUp integruje oba systemy, zapewniając jedno miejsce do śledzenia zamówień, zapasów i postępów dostawców od początku do końca. Zmniejsza to liczbę powtarzających się czynności i pozwala dostosować zakupy do rzeczywistych potrzeb magazynowych.

Ten szablon umożliwia:

Twórz indywidualne zadania dla każdego zamówienia i przypisuj je do poszczególnych członków zespołu

Używaj niestandardowych statusów, aby śledzić postęp od momentu złożenia zamówienia do dostawy

Współpracuj z interesariuszami, aby potwierdzić szczegóły zamówienia i zgłaszać opóźnienia

Ustaw automatyczne przypomnienia i powiadomienia dotyczące kluczowych działań następczych

Śledź dane dotyczące zakupów, status zapasów i koszty w jednym miejscu

Organizuj kontakty dostawców za pomocą szablonów list dostawców

🍸 Idealne dla: właścicieli firm, którzy zarządzają częstymi zamówieniami i chcą mieć większą kontrolę nad dostawami, dostawami i odpowiedzialnością zespołu.

👀 Czy wiesz, że... Koncepcja zarządzania zapasami alkoholu sięga 2000 roku p.n.e., kiedy to tawerny mezopotamskie obsługiwały podróżnych i były często związane z rytuałami religijnymi. Starożytni Grecy i Rzymianie mieli również „celników”, którzy zarządzali wspólnym winem i prowadzili dokładne zakładki dotyczące jego zapasów — była to wczesna forma zarządzania zapasami.

6. Szablon ClickUp do inwentaryzacji materiałów biurowych

Pobierz darmowy szablon Natychmiastowe śledzenie statusu dostaw dzięki szablonowi ClickUp do inwentaryzacji materiałów biurowych

Nie trać czasu na szukanie papieru do drukarki lub zastanawianie się, kto zamówił ostatni pakiet karteczek samoprzylepnych. Szablon ClickUp do inwentaryzacji materiałów biurowych sprawia, że śledzenie zapasów jest łatwiejsze i bardziej przejrzyste, zwłaszcza w dynamicznych środowiskach, takich jak bary.

Zastępuje rozproszone arkusze kalkulacyjne jednym zorganizowanym systemem do śledzenia dostaw. Teams mogą uzupełniać zapasy niezbędnych produktów i przeglądać zużycie bez zbędnych domysłów.

Ten szablon można wykorzystać do:

Użyj widoku listy priorytetów, aby szybko śledzić i zamawiać pilne dostawy

Organizuj zamówienia za pomocą widoku zamówień według działów, aby uprościć koordynację pracy zespołu

Uzyskaj podgląd aktualnych poziomów zapasów za pomocą widoku zapasów

Przeprowadź nowych członków zespołu przez widok przewodnika „Pierwsze kroki”, aby przyspieszyć wdrażanie

Dbaj o spójność działań wszystkich pracowników, aktualizując statusy zadań w miarę ich przechodzenia ze stanu „Otwarte” do „Zakończone”

Podejmuj mądrzejsze decyzje zakupowe, przeglądając zamówienia w przejrzystym widoku zadań

🍸 Idealne dla: menedżerów zaplecza barów, którzy muszą godzić pracę z codziennymi potrzebami i potrzebują niezawodnego systemu, aby uniknąć niedoborów i nadmiernych wydatków.

7. Szablon prostego rejestru zapasów ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Śledź status zapasów dzięki szablonowi prostego rejestru zapasów ClickUp Business

Idealny dla małych zespołów barowych lub nowych firm, szablon ClickUp Simple Business Inventory Register oferuje prosty sposób śledzenia zapasów, zamówień i kosztów bez zagubienia się w złożonych procedurach.

Zostały one stworzone, aby zapewnić Ci szybki wgląd w to, co się sprzedaje, co leży na półkach i co należy ponownie zamówić. Układ jest przejrzysty i wydajny, dzięki czemu możesz skupić się bardziej na podejmowaniu decyzji, a mniej na zadaniach administratora.

Ten szablon umożliwia:

Korzystaj z widoku listy zapasów, aby monitorować wszystkie poziomy zapasów w jednym miejscu

Szybko lokalizuj elementy o niskim stanie magazynowym dzięki widokowi stanu krytycznego zapasów

Natychmiast dodawaj nowe produkty za pomocą formularza elementów zapasów

Szybko konfiguruj i zarządzaj cyklami pracy za pomocą przewodnika wprowadzającego

Organizuj elementy w trzech statusach — aktywny, nieaktywny, nowy produkt — aby uzyskać przejrzystą widoczność

Śledź aktualizacje i zmiany dotyczące elementów, aby mieć pewność, że zawsze pracujesz na dokładnych danych

🍸 Idealne dla: Właścicieli barów, którzy potrzebują podstawowego systemu inwentaryzacji, aby zachować porządek, zwłaszcza podczas bilansowania wielu narzędzi.

8. Szablon formularza zamówienia dostaw ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź status zapasów dzięki szablonowi prostego rejestru zapasów ClickUp Business

Szablon formularza zamówienia dostaw ClickUp zapewnia firmom przejrzysty, scentralizowany sposób zamawiania, śledzenia i zarządzania zamówieniami dostaw od początku do końca. Upraszcza koordynację dostawców, zapewnia terminowość dostaw i pomaga zespołom wyeliminować domysły w całym procesie zaopatrzenia.

Poświęcisz mniej czasu na śledzenie aktualizacji, a więcej na utrzymanie działalności na właściwym torze.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledź wszystkie przychodzące zamówienia za pomocą widoku listy nowych zamówień

Wypełnij szczegóły, takie jak rodzaj dostawy, czas realizacji i informacje o zamawiającym w formularzu zamówienia dostawy. Widok

Sortuj zamówienia według działów i zarządzaj nimi, korzystając z widoku „Zamówienia według działów”

Bądź na bieżąco z postępami dostaw dzięki widokowi śledzenia zamówień dostaw

Uzyskaj dostęp do przewodnika wprowadzającego, aby skonfigurować i dostosować cykle pracy

Aktualizuj statusy, takie jak „Do zatwierdzenia”, „W transporcie” lub „Zakończone”, aby odzwierciedlały zmiany w czasie rzeczywistym

🍸 Idealne dla: agentów zakupowych lub menedżerów nadzorujących wiele cykli pracy związanych z zaopatrzeniem i chcących usprawnić zarządzanie zasobami w różnych zespołach.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do zarządzania zapasami

9. Szablon paska zapasów w programie Excel i Arkuszach Google autorstwa Coefficient

za pośrednictwem Coefficient

Szablon paska zapasów w programie Excel i Arkuszach Google firmy Coefficient został stworzony z myślą o rzeczywistym zarządzaniu zapasami pasków.

Bezpłatny szablon zawiera oddzielne sekcje dotyczące alkoholi, napojów mieszanych i akcesoriów barowych, w których można śledzić ilość, lokalizację, koszt jednostkowy i punkty ponownego zamówienia w jednym przejrzystym widoku. Niezależnie od tego, czy prowadzisz ruchliwy bar, czy mały pub, szablon ten upraszcza cotygodniowe kontrole zapasów i ułatwia zarządzanie zapasami w programie Excel.

🍸Idealne dla: menedżerów barów, którzy potrzebują elastycznego systemu opartego na arkuszach kalkulacyjnych do śledzenia alkoholi, napojów mieszanych i szkła bez skomplikowanego oprogramowania.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla programu Microsoft Excel

10. Szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji pasków autorstwa Superjoin

za pośrednictwem Superjoin

Zaprojektowany z myślą o praktycznym, codziennym użytkowaniu szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji pasków firmy Superjoin obejmuje każdy element zapasów baru — od alkoholi po napoje mieszane, a nawet dodatki. Szablon arkusza kalkulacyjnego pomaga rejestrować ilości, informacje o dostawcach i daty zakupów, zapewniając jednocześnie dokładność listy zapasów i łatwość jej aktualizacji.

Dzięki przejrzystemu układowi i możliwości wprowadzania niestandardowych wpisów jest to solidny wybór dla zespołów, które chcą mieć prostą kontrolę bez konieczności uczenia się obsługi nowego oprogramowania.

🍸Idealne dla: Personelu barów i zespołów hotelarskich poszukujących prostego sposobu śledzenia stanów magazynowych i efektywnego zamawiania towarów.

👀 Czy wiesz, że... W 1862 roku Jerry Thomas opublikował How to Mix Drinks, pierwszy na świecie przewodnik po sztuce barmańskiej. Oprócz przepisów zawierał on wskazówki dotyczące efektywnego magazynowania i zarządzania paskiem, co pokazuje, że nawet w XIX wieku zapasy były podstawą rzemiosła barmana

11. Szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji alkoholi autorstwa Jotform

za pośrednictwem Jotform

Szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji alkoholi firmy Jotform oferuje elastyczny sposób śledzenia marek, mocy alkoholu, cen i ilości — idealny dla barów lub sklepów monopolowych działających głównie w trybie cyfrowym. Obsługuje płynną kategoryzację i sortowanie, umożliwiając zarządzanie zapasami na podstawie wydajności, wieku lub częstotliwości ponawiania zamówień.

Szablon można w pełni edytować, dzięki czemu można łatwo dostosować etykiety, zakładki i kolumny do potrzeb paska.

🍸Idealne dla: barów, sklepów monopolowych i restauracji, które chcą zdigitalizować śledzenie zapasów i usprawnić podejmowanie decyzji dzięki szczegółowym raportom.

12. Szablon paska inwentaryzacyjnego autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Jeśli szukasz prostego sposobu na śledzenie zapasów w barze, szablon zapasów baru od Template. Net to solidny wybór. Dzięki przejrzystym sekcjom dla alkoholi wysokoprocentowych, piw, win i napojów mieszanych ten minimalistyczny szablon zapasów baru pomaga szybko rejestrować ilości bez zbędnych pól i formuł.

Możesz je również wydrukować, udostępnić pracownikom lub wykorzystać do szybkiej ręcznej kontroli zapasów w godzinach największego natężenia pracy.

🍸Idealne dla: Właścicieli barów lub koordynatorów wydarzeń zarządzających niewielkimi zapasami, którzy potrzebują szybkiego i przejrzystego formatu do codziennego lub cotygodniowego śledzenia.

13. Szablon układu zapasów pasków przez Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Stworzony z myślą o prostocie szablon układu zapasów barowych firmy Template. Net oferuje uporządkowany sposób grupowania i tworzenia list elementów alkoholowych i bezalkoholowych. Dzięki przejrzystym kategoriom elementów, takim jak alkohole wysokoprocentowe, wina, piwa, soki i syropy, możesz zapisać wszystko na jednym arkuszu bez nadmiernego komplikowania.

Minimalne ustawienia kolumn są idealne do szybkich codziennych aktualizacji lub podstawowych kontroli zapasów dla różnych rodzajów pasków.

🍸Idealne dla: mniejszych barów, organizatorów wydarzeń lub hotelowych salonów, które potrzebują szybkiego i prostego sposobu śledzenia różnych kategorii zapasów.

14. Szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji pasków autorstwa Backbar

za pośrednictwem Backbar

Szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji baru firmy Backbar pomaga menedżerom barów obliczyć koszt za uncję, cenę za porcję i poziomy par na pierwszy rzut oka.

Przejrzysty układ idealnie nadaje się do śledzenia alkoholi wysokoprocentowych, piwa i wina dzięki dokładnym cenom jednostkowym i niestandardowym obliczeniom porcji. Jest zbudowany w programie Excel i zaprojektowany tak, aby uprościć decyzje dotyczące zamówień, jednocześnie poprawiając widoczność zapasów.

🍸Idealne dla: Menedżerów barów i restauracji, którzy chcą mieć wgląd w wartość zapasów i koszty obsługi w czasie rzeczywistym, aby usprawnić działalność.

🧠 Ciekawostka: Zastanawiałeś się kiedyś, skąd wzięła się nazwa „jigger”? Podziękuj za to brytyjskiej marynarce wojennej. Termin ten pochodzi od „jiggermast” — najmniejszej masztu na statku — i był slangowym określeniem dziennej racji rumu dla marynarzy (podawanego oczywiście w metalowym kubku). Przenieśmy się do XIX-wiecznego Nowego Jorku, gdzie jiggerami z whisky raczono irlandzkich robotników kanałowych.

15. Szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji pasków File Drop

przez File Drop

Szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji pasków firmy File Drop zapewnia wizualny i oznaczony kolorami system do śledzenia stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Każdy wiersz zawiera nazwy elementów, marki, numery SKU, poziomy zapasów, koszty jednostkowe i status ponownego zamówienia.

Formatowanie warunkowe wyróżnia elementy wymagające uwagi, pomagając uniknąć nadmiernych zamówień lub wyczerpania zapasów.

🍸Idealne dla: menedżerów barów i zespołów hotelarskich, którzy potrzebują automatycznego arkusza Google do oznaczania potrzeb związanych z uzupełnianiem zapasów i usprawnienia cotygodniowych zamówień dostaw.

Czym charakteryzuje się dobry szablon paska inwentaryzacyjnego?

Jeśli Twój obecny arkusz inwentaryzacji pasków przypomina bardziej poszukiwanie skarbów niż system, prawdopodobnie brakuje w nim kluczowych informacji. Dobry szablon inwentaryzacji pasków nie tylko śledzi stan magazynu, ale także pomaga zrozumieć, co się sprzedaje, czego brakuje i co generuje koszty.

Poszukaj szablonów, które oferują wsparcie:

Łatwe do edycji pola, dzięki czemu można dostosować rozmiar butelki, nazwy produktów lub jednostki miary

Gotowe kategorie dla piwa, wina, alkoholi wysokoprocentowych, dodatków i produktów bezalkoholowych

Automatyczne obliczanie kosztów, np. procentowy koszt nalania i śledzenie odchyleń

Elastyczne formaty — niezależnie od tego, czy preferujesz Excel, Arkusze Google czy dokument ClickUp

Wizualne podsumowania umożliwiają śledzenie wykorzystania i wykrywanie trendów w wskaźnikach zapasów

Ostatecznie świetny szablon zapewnia kontrolę. Pomaga wcześnie wykrywać ubytki, zamawiać mądrzej i być o krok do przodu, niezależnie od tego, czy zarządzasz jednym punktem sprzedaży, czy wieloma lokalizacjami.

Inteligentniejsze zarządzanie zapasami dzięki ClickUp

Większość błędów związanych z inwentaryzacją nie wynika z niedbalstwa, ale z nieuporządkowanych narzędzi i domysłów. Dobry szablon to zmienia. Zapewnia strukturę, ogranicza przeróbki i pozwala kontrolować każde zamówienie, butelkę i dostawcę.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, idzie o krok dalej. Wbudowane szablony są wystarczająco elastyczne, aby codziennie liczyć zapasy, śledzić dostawców i otrzymywać powiadomienia o konieczności złożenia zamówienia — wszystko w jednym obszarze roboczym. Zyskujesz pełną widoczność tego, co się kończy, co jest w drodze i co wymaga zatwierdzenia.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz, aby przejąć kontrolę nad zapasami w pasku, zanim one przejmą kontrolę nad Tobą.