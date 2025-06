Najlepsze alternatywy dla 1min.AI na rok 2025

1min. AI ułatwiło przekształcanie tekstu w wideo za pomocą AI. Ale jeśli tu trafiłeś, prawdopodobnie szukasz czegoś lepszego — może narzędzia z większymi możliwościami dostosowywania, lepszym lektorem lub szybszym renderowaniem. Dobra wiadomość? Istnieje wiele potężnych alternatyw dla 1min. AI, które oferują właśnie to — i wiele więcej.

Na tej liście przedstawimy najlepsze narzędzia dostosowane do różnych potrzeb, niezależnie od tego, czy tworzysz filmy instruktażowe, prezentacje produktów, czy treści na media społecznościowe.

👀 Czy wiesz, że... Ponad 15 miliardów obrazów zostało stworzonych przy użyciu modeli AI, takich jak Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney i DALL·E 2. Liczba ta przewyższa całkowitą liczbę obrazów w bibliotece Shutterstock i stanowi około jednej trzeciej wszystkich obrazów, które kiedykolwiek zostały przesłane na Instagram.

Najlepsze alternatywy dla 1Min AI w skrócie

Najlepsze alternatywy dla 1Min. AI

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom i możliwościom każdego z tych narzędzi.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania projektami i tworzenia treści opartego na sztucznej inteligencji)

Pisz posty na blogu 10 razy szybciej dzięki ClickUp Brain

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, została stworzona dla zespołów i osób, które chcą zarządzać zadaniami, generować treści i współpracować, a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji z jednej platformy. Dzięki ClickUp Brain ewoluowała w hub wydajności, który wykorzystuje różne modele AI, aby pomóc marketerom, twórcom treści, programistom i firmom usprawnić ich codzienną pracę.

ClickUp Brain pomaga tworzyć treści na blogi, posty w mediach społecznościowych, e-maile marketingowe i nie tylko. Dzięki niemu możesz uprościć długie teksty, poprawić przepływ zdań, generować konspekty, a nawet zmienić przeznaczenie istniejących treści.

Twórz skrypty karuzeli na Instagramie w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

Otrzymasz również dostęp do funkcji takich jak generator obrazów z tablicy, który przekształca Twoje pomysły zapisane na papierze w wizualizacje generowane przez AI na wirtualnej tablicy.

Zmień notatki z tablicy w zadania, które można natychmiast wykonać, dzięki ClickUp Brain

Wystarczy wpisać swoje pomysły i plan, a narzędzie automatycznie wygeneruje uporządkowaną wizualizację. Pomaga przekształcić abstrakcyjne pomysły w diagramy, które można przeciągać, upuszczać i edytować w czasie rzeczywistym.

A dzięki ClickUp Clips, wbudowanemu narzędziu do nagrywania wideo, możesz przechwycić obraz z ekranu lub kamery internetowej i natychmiast udostępnić go zespołowi, aby zapewnić połączenie w czasie rzeczywistym.

Szybciej udostępniaj aktualizacje, nagrywając ekran za pomocą ClickUp Clips

Funkcje AI obsługiwane przez Clips automatycznie transkrybują to, co mówisz. Możesz konwertować swoje wideo na notatki z możliwością wyszukiwania, opisy zadań, a nawet dokumentację. Jest to idealne rozwiązanie do asynchronicznych aktualizacji, samouczków, szybkich przewodników lub sesji informacji zwrotnych.

Zamień nagrania ekranu w transkrypcje z możliwością wyszukiwania

W zakresie współpracy magię zapewnia ClickUp Docs. Możesz tworzyć piękne, uporządkowane dokumenty, które są dostępne bezpośrednio w obszarze roboczym i idealnie nadają się do briefów, standardowych procedur operacyjnych, planów kampanii lub wewnętrznych wiki.

Współpracuj nad dokumentami w czasie rzeczywistym dzięki funkcji współpracy ClickUp Docs

Wielu członków zespołu może edytować dokument w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze, osadzać zadania, a nawet wstawiać podsumowania oparte na AI. Dokumenty można w pełni udostępniać, kontrolować wersje i jednym kliknięciem przekształcać w zadania do wykonania.

ClickUp zawiera również narzędzie ClickUp AI Notetaker, które łączy się z Zoom, Teams lub spotkaniami w aplikacji, aby automatycznie robić notatki. Transkrybuje wszystko, podsumowuje kluczowe elementy działania i dołącza je bezpośrednio do zadań lub dokumentów.

Automatycznie zapisuj podsumowania spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Dodaj do tego funkcje automatyzacji ClickUp, a będziesz mógł zautomatyzować powtarzające się cykle pracy, takie jak aktualizowanie statusów zadań, przypisywanie osób, wysyłanie przypomnień, a nawet generowanie podsumowań treści, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na pracy o największym znaczeniu.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki niestandardowym cyklom pracy w ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj pomysły wizualnie, aby lepiej planować: Mapuj myśli, projekty i cykle pracy za pomocą Mapuj myśli, projekty i cykle pracy za pomocą map myśli ClickUp , aby połączyć koncepcje i przekształcić burzę mózgów w praktyczne plany

Zachowaj połączenie rozmów z pracą: Współpracuj ze swoim zespołem za pomocą Współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Chat , wbudowanego narzędzia do przesyłania wiadomości, które przechowuje dyskusje, aktualizacje i opinie w jednym miejscu

Dostosuj zadania i zarządzaj nimi na swój sposób: Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki zadaniom ClickUp , które oferują elastyczne widoki (lista, tablica, kalendarz), priorytety, zależności i terminy dostosowane do Twojego cyklu pracy

Limity ClickUp

Bogactwo funkcji może wymagać czasu na opanowanie przez nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o ClickUp:

Korzystam z ClickUp od samego początku i z podziwem obserwuję jego ewolucję w kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność. Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania. Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI, ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, automatyzując rutynowe procesy i dostarczając inteligentnych sugestii, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz przestać szukać podsumowań spotkań lub przegapić kluczowe punkty? Te szablony notatek ze spotkań ułatwiają zapisywanie decyzji, elementów do działania i aktualizacji, dzięki czemu Twój zespół zawsze ma jasność

2. ChatGPT (najlepsze rozwiązanie do konwersacyjnej sztucznej inteligencji i generowania treści na żądanie)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to popularny i darmowy asystent AI dostępny obecnie na rynku, cieszący się zaufaniem zarówno osób prywatnych, jak i zespołów, które wykorzystują go do wszystkiego, od tworzenia szkiców postów na blogu i e-maili po debugowanie kodu lub odpowiadanie na złożone pytania. Oparty na modelu GPT-4 firmy OpenAI (w planie Plus), doskonale rozumie kontekst, dostosowuje się do różnych tonów i naturalnie odpowiada na podpowiedzi.

Obsługuje również wprowadzanie obrazów, rozmowy głosowe na urządzeniach mobilnych oraz integrację z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak przeglądarki i bazy danych. Można go używać do burzy mózgów, generowania kreatywnych treści, rozwiązywania problemów technicznych, a nawet automatyzacji prostych cykli pracy.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Twórz i udostępniaj niestandardowe modele GPT za pośrednictwem sklepu GPT Store, dostosowane do konkretnych zadań lub branż

Połącz się z narzędziami innych firm za pomocą wtyczek, aby pobierać dane na żywo, uzyskiwać dostęp do aplikacji lub automatycznie wykonywać działania

Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkownika i ulepszaj swoje umiejętności z czasem, korzystając z funkcji dostosowywania i pamięci kontekstowej

Ograniczenia ChatGPT

Może generować brzmiące przekonująco, ale nieprawidłowe odpowiedzi („halucynacje”) na niszowe lub złożone tematy, dlatego użytkownicy muszą weryfikować kluczowe wyniki

Ceny ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Team : 25 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 30 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o ChatGPT:

Najbardziej atrakcyjna jest zdolność ChatGPT do jasnego i pomysłowego odpowiadania na różnorodne zapytania. Jest przydatny do wszystkiego, od swobodnych rozmów po naukę i burzę mózgów, ponieważ dostosowuje się do szerokiego zakresu tematów i tonów. Jego szybkość i zdolność do przedstawiania skomplikowanych pojęć w prostym języku sprawiają, że jest fantastycznym towarzyszem do poszukiwania nowych informacji lub skutecznego rozwiązywania problemów.

3. Gemini (najlepsze rozwiązanie dla wielomodalnej sztucznej inteligencji z głęboką integracją ekosystemu Google)

Gemini, opracowany przez Google DeepMind, to model AI nowej generacji, stworzony do rozumienia i generowania tekstu, obrazów, wideo i audio jednocześnie. Wyszkolony w szerokim zakresie tematów, Gemini wykazał się nadludzką wydajnością w testach akademickich i profesjonalnych. Potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy matematyczne i fizyczne, interpretować złożone teksty prawne lub medyczne oraz przedstawiać dogłębne rozumowanie, które nie ma sobie równych.

Gemini płynnie integruje się z ekosystemem Google. Można z niego korzystać w Gmailu, Dokumentach i Chrome lub uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem Vertex AI w Google Cloud w celu korzystania z bardziej zaawansowanych aplikacji. Wbudowany asystent pomaga zarządzać wydarzeniami w kalendarzu, tworzyć profesjonalne e-maile, a nawet spersonalizowane odpowiedzi w Google Chat.

Najlepsze funkcje Gemini

Wsparcie wizualnych wskazówek w czasie rzeczywistym przy użyciu aparatu w telefonie dzięki Gemini Live

Oferuje tryb Deep Research do analizowania długich dokumentów i wyodrębniania istotnych informacji

Obejmują one Imagen 4 i Veo 3 do generowania wysokiej jakości obrazów i krótkich filmów z dźwiękiem

Ograniczenia Gemini

Generowanie obrazów przez Gemini AI spotkało się z krytyką za tworzenie stronniczych i nieścisłych historycznie przedstawień, które nie są zgodne z rzeczywistością

Ceny Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19,99 USD/miesiąc (pierwszy miesiąc bezpłatny)

Gemini Advanced dla studentów: Free do końca 2026 r. (obejmuje Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk i 2 TB przestrzeni dyskowej)

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Gemini prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Gemini:

Jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Kiedy tworzę e-mail dla moich klientów, bardzo pomaga mi zachować profesjonalizm w moich wiadomościach. Jako specjalista ds. bezpieczeństwa, kiedy mam wątpliwości co do wykrycia luk w zabezpieczeniach – niezależnie od tego, czy są one zamierzone, czy nie – Gemini bardzo pomaga mi w ustaleniu, czy jest to problem, czy nie. W dzisiejszym świecie jest szybki i niezawodny.

4. DALL-E (najlepsze rozwiązanie do kreatywnego generowania obrazów i prototypowania projektów)

za pośrednictwem DALL-E by ChatGPT

DALL·E firmy OpenAI to zaawansowane narzędzie do generowania obrazów, które przekształca podpowiedzi w języku naturalnym w oszałamiające wizualizacje w wysokiej rozdzielczości. Tworzy bardzo szczegółowe wyniki z ostrzejszymi rysami twarzy, ulepszonym renderowaniem tekstu i szeroką gamą stylów. Dzięki płynnej integracji z ChatGPT możesz opisać pomysł na obraz, poprosić ChatGPT o stworzenie idealnej podpowiedzi i natychmiast wygenerować wizualizację.

Obsługuje również retuszowanie, umożliwiając edycję określonych części obrazu poprzez opisanie tego, co ma zostać zastąpione. Możesz generować wariacje istniejących obrazów, zachowując ich podstawowe elementy. Możesz również edytować obrazy za pomocą edytora DALL·E, który umożliwia precyzyjne dostosowania, takie jak usuwanie i zastępowanie określonych obszarów bezpośrednio w interfejsie. Dzięki ciągłym ulepszeniom modelu DALL·E wykazuje znacznie lepszą spójność i szczegółowość, nawet przy użyciu tych samych podpowiedzi, co w poprzednich wersjach.

Najlepsze funkcje DALL-E

Obrazy stworzone przez DALL·E są do Twojej dyspozycji – możesz je drukować, sprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych bez dodatkowych zezwoleń

Elastyczność stylu i gatunku, od realistycznych zdjęć po obrazy olejne, kreskówki i rendery 3D, wszystko na podstawie podpowiedzi użytkownika

Filtry bezpieczeństwa blokujące szkodliwą, nieodpowiednią lub nieautoryzowaną zawartość, w tym osoby publiczne według nazwiska

Ograniczenia DALL-E

Generowanie obrazów jest ograniczone do stałych proporcji 1:1, a użytkownicy często napotykają problemy związane z pojawianiem się niepożądanego tekstu na obrazach

Ceny DALL-E

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DALL-E

G2: 3,9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o DALL-E prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o DALL-E:

Największą zaletą DALL-E-2 jest możliwość przetwarzania języka naturalnego w celu generowania obrazów. To narzędzie jest w stanie przetworzyć język ludzki na komendy służące do generowania obrazów. Bardzo podoba mi się również interfejs użytkownika, edytor obrazów i oczywiście efekt końcowy.

5. Deep AI (najlepszy darmowy, wielofunkcyjny zestaw narzędzi AI obejmujący tekst, obrazy i nie tylko)

za pośrednictwem Deep AI

Deep AI to bezpłatna platforma internetowa, która oferuje szeroką gamę narzędzi AI, od generowania obrazów i wideo po tworzenie tekstu, syntezę głosu, a nawet modelowanie 3D. Wszystko jest dostępne z jednego pulpitu i działa przy minimalnym nakładzie pracy.

Zawiera również solidny pakiet AI Photo Editor Suite, oferujący narzędzia takie jak usuwanie tła, kolorowanie czarno-białych zdjęć, skalowanie w super rozdzielczości oraz powiększanie obrazu poza jego granice. Twórcy treści mogą korzystać z narzędzi do pisania, takich jak Essay Writer i Humanizer, które pomagają generować lub przepisywać treści, aby brzmiały bardziej naturalnie.

📮 ClickUp Insight: 47% respondentów naszej ankiety nigdy nie próbowało używać AI do obsługi zadań ręcznych, ale 23% osób, które wdrożyły AI, twierdzi, że znacznie zmniejszyło to ich obciążenie pracą. Kontrast ten może być czymś więcej niż tylko luką technologiczną. Podczas gdy pierwsi użytkownicy osiągają wymierne korzyści, większość może nie doceniać transformacyjnego potencjału AI w zakresie zmniejszania obciążenia poznawczego i odzyskiwania czasu. 🔥 ClickUp Brain wypełnia tę lukę, płynnie integrując AI z cyklem pracy. Nasza sztuczna inteligencja potrafi wszystko – od podsumowywania wątków i tworzenia treści po rozkładanie złożonych projektów na podzadania. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani zaczynać od zera. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o 50% lub więcej dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcić mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozowanie.

Najlepsze funkcje Deep AI

Możesz wchodzić w interakcje z wbudowanymi chatbotami i postaciami AI, które świetnie nadają się do lekkich odgrywania ról, korepetycji lub swobodnych pytań i odpowiedzi bez konieczności posiadania konta OpenAI.

Dzięki czatowi głosowemu i funkcji zamiany tekstu na mowę możesz generować odpowiedzi audio i narrację przy użyciu głosów generowanych przez AI

3D Model Generator i AI Radio oferują kreatywne narzędzia do generowania podstawowych zasobów 3D i interaktywnych opowieści opartych na tekście

Ograniczenia Deep AI

DeepAI oferuje gotowe konfiguracje o minimalnej elastyczności, ograniczając użytkownikom możliwość dostosowania wyników do konkretnych potrzeb lub preferencji

Ceny Deep AI

Free Forever

Pro: 4,99 USD/miesiąc

Szczegółowe oceny i recenzje AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Deep AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Reddit napisał o Deep AI:

Generator obrazów tworzy wysokiej jakości zdjęcia w rozdzielczości 4K. Oferuje ponad 150 opcji stylów i tła. Stworzyłem profesjonalne zdjęcia portretowe i grafiki z dobrymi wynikami.

6. Leonardo AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia grafiki generowanej przez AI, zasobów do gier i projektowania koncepcyjnego)

za pośrednictwem Leonardo AI

Leonardo AI to platforma stawiająca na kreatywność, stworzona do generowania wysokiej jakości grafiki do gier, sztuki koncepcyjnej, zasobów UI i projektowania produktów. Oferuje szeroki zakres specjalistycznych modeli, takich jak Leonardo Creative i Anime XL, umożliwiając użytkownikom dopasowanie stylów z gatunków fantasy, science fiction i anime.

Opatentowany model Phoenix wyróżnia się dokładnością podpowiedzi i renderowaniem tekstu w obrazach, co idealnie sprawdza się w przypadku oznakowań, makiet i elementów interfejsu użytkownika. Dzięki Flow State twórcy mogą przesyłać strumieniowo ciągłe wariacje na podstawie jednej podpowiedzi, przyspieszając proces tworzenia pomysłów i iteracji kreatywnych. Model ten posiada również funkcję generatora przezroczystych plików PNG do eksportowania gotowych zasobów, takich jak postacie i obiekty, oraz wsparcie dla podstawowej animacji wideo poprzez generator AI Video Generator, umożliwiający morfing obrazów i animację koncepcyjną bez konieczności stosowania skomplikowanego oprogramowania.

Najlepsze funkcje Leonardo AI

Leonardo wprowadziło „Elements” – komponenty wizualne wielokrotnego użytku (takie jak postacie, obiekty, style), które można utrzymywać przez wiele generacji, zapewniając spójny projekt zasobów

Użytkownicy mogą przesyłać obrazy referencyjne i korzystać z ControlNet, aby kierować generowaniem obrazów za pomocą dopracowanych układów, pozycji lub szkiców

Omni Editing umożliwia szczegółowe wypełnianie i usuwanie fragmentów obrazu poprzez zaznaczenie dowolnego obszaru i opisanie zmian wizualnych za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Ograniczenia Leonardo AI

Niektórzy użytkownicy odnotowali sporadyczne dziwactwa, nawet w przypadku Phoenix, złożone sceny z wieloma postaciami mogą nadal powodować drobne błędy lub wymagać artystycznych poprawek

Ceny Leonardo AI

Free Forever

Apprentice: 10 USD/miesiąc

Artisan: 24 USD/miesiąc

Maestro: 48 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Oceny i recenzje Leonardo AI

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Leonardo AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Leonardo AI:

Leonardo. Ai szybko generuje wysokiej jakości zasoby cyfrowe, obrazy i modele 3D, które mogą przyspieszyć cykl pracy. Opcje dostosowywania są elastyczne, dzięki czemu można precyzyjnie dostosować wyniki generowane przez AI do własnej wizji. Idealne rozwiązanie dla twórców gier, artystów i projektantów, którzy chcą tworzyć unikalne treści bez utraty jakości. Łatwe w użyciu dla osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi AI.

🧠 Ciekawostka: W 2022 roku obraz wygenerowany przez AI za pomocą Midjourney zdobył pierwsze miejsce w konkursie sztuki cyfrowej na Colorado State Fair, wywołując debatę na temat roli AI w dziedzinach kreatywnych.

7. Pictory (najlepsze rozwiązanie do przekształcania scenariuszy i długich filmów w krótkie wideo, które można udostępniać)

Pictory to narzędzie do zmiany przeznaczenia treści stworzone dla twórców i marketerów, którzy chcą przekształcić długie treści w krótkie, markowe wideo bez konieczności edycji. Narzędzia te obsługują wszystko, od ekstrakcji treści po dopasowywanie wizualne, co czyni je jedną z najbardziej przyjaznych dla użytkownika platform do zmiany przeznaczenia treści na dużą skalę.

Dzięki funkcji Script-to-Video możesz wkleić scenariusz lub artykuł i natychmiast wygenerować pełny film z materiałami stockowymi, muzyką i narracją AI. Możesz również konwertować posty na blogu na krótkie filmy, wyodrębniając kluczowe informacje i łącząc je z materiałami wizualnymi z ogromnej biblioteki multimediów Pictory, zawierającej ponad 3 miliony klipów wideo i 15 000 utworów muzycznych. Wszystko odbywa się w chmurze, więc nie jest konieczne pobieranie żadnego oprogramowania.

Najlepsze funkcje Pictory

Edytuj wideo, edytując tekst, np. wycinając zdania i wypełniacze, takie jak „um” i „uh”, jednym kliknięciem

Transkrypcja AI natychmiast dodaje napisy, szczególnie w przypadku treści w mediach społecznościowych, gdzie dźwięk jest często wyłączony

Dostosuj wideo, dodając swoje logo, kolory, czcionki i układy, aby uzyskać spójny, dopracowany wygląd

Ograniczenia Pictory

Pictory nie generuje prezenterów AI ani awatarów z synchronizacją ruchu warg, którzy czytają Twój scenariusz

Ceny Pictory

14-dniowa wersja próbna

Pakiet startowy: 25 USD/miesiąc

Profesjonalna: 49 USD/miesiąc

Team: 119 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Pictory

G2: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Pictory prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Pictory:

Używam Pictory do tworzenia krótkich filmów i jest to niesamowite doświadczenie. Jest naprawdę dobre, ponieważ eliminuje konieczność ręcznego tworzenia filmów. Teraz mogę używać głosu, obrazów i filmów do tworzenia krótkich filmów. To znacznie pomogło mi w tworzeniu krótkich samouczków do mojej pracy. Oszczędza to dużo czasu i zwiększa wydajność.

8. Runway ML (najlepsze rozwiązanie do edycji wideo opartej na sztucznej inteligencji i generowania treści)

Runway ML to platforma do generowania wideo oparta na AI, stworzona dla twórców, którzy chcą produkować treści kinowe bez tradycyjnego filmowania. Wystarczy podpowiedź tekstowa, a model Gen-2 może wygenerować realistyczne, krótkie klipy wideo, idealne do tworzenia scenariuszy, wizualizacji muzycznych lub abstrakcyjnych sekwencji. Twórcom pracującym z prawdziwym materiałem filmowym Gen-1 pozwala stylizować wideo klatka po klatce za pomocą podpowiedzi lub obrazu referencyjnego.

Oferuje również potężne narzędzie AI Green Screen, które automatycznie usuwa tło z wideo bez fizycznego zielonego ekranu. Możesz również użyć narzędzia do retuszowania wideo, aby usunąć niepożądane obiekty, takie jak mikrofony lub logo, i pozwolić AI naturalnie wypełnić przestrzeń. Jeśli chodzi o obrazy, wbudowane modele Stable Diffusion firmy Runway pomagają generować nowe wizualizacje na podstawie tekstu, poprawiać rozmyte zdjęcia, a nawet „usuwać i zastępować” elementy, takie jak zamiana osób lub tła.

Najlepsze funkcje Runway ML

Nowe modele, takie jak Gen-3 i Gen-4 (w trakcie opracowywania), oferują narzędzia takie jak interpolacja klatek i gradacja kolorów AI

Panel edycji oparty na chmurze z funkcją udostępniania projektów, komentowania i kontroli wersji

Obsługuje eksport do formatów MP4, GIF, PNG i integruje się z Adobe Premiere Pro za pomocą wtyczki

Ograniczenia Runway ML

Użytkownicy zgłaszali problemy z edycją wideo, takie jak niespójny kierunek ruchu w generowanych filmach (np. obiekty idące do tyłu zamiast do przodu)

Ceny Runway ML

Free Forever

Standard: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 35 USD/użytkownik/miesiąc

Unlimited: 95 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Runway ML

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Runway ML prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Runway ML:

RunwayML to jedno z najlepszych narzędzi AI na rynku, które jest bardzo proste w obsłudze. Szczególnie podoba mi się jego narzędzie do przekształcania obrazów/tekstu w wideo, które działa jak magiczna różdżka. Bardzo łatwo jest je wdrożyć w mój cykl pracy związany z edycją wideo. Często używam go do tworzenia kinowych ujęć wideo, które później mogę włączyć do osi czasu, aby stworzyć pełnometrażowe, bardzo angażujące filmy, które uwielbiają moi widzowie.

👀 Czy wiesz, że... Kiedy AI generuje podpis do zdjęcia, w rzeczywistości współpracują ze sobą dwa modele — jeden widzi obraz, a drugi pisze słowa. Wizja + język = magia!

9. Lovable (najlepsze rozwiązanie do tworzenia aplikacji opartych na AI bez kodowania)

Lovable umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji i stron internetowych typu full-stack za pomocą interfejsu konwersacyjnego AI. Wystarczy opisać pożądaną funkcjonalność, np. „Stwórz aplikację z listą rzeczy do zrobienia z logowaniem użytkownika”, a agent AI automatycznie wygeneruje niezbędny kod, zaprojektuje interfejs użytkownika i skonfiguruje bazę danych.

Lovable koordynuje wiele modeli AI, aby obsługiwać różne aspekty tworzenia aplikacji, w tym logikę zaplecza, projektowanie interfejsu użytkownika i generowanie treści. Jego autonomiczny agent AI może planować, rozumować i debugować iteracyjnie. Ponadto Lovable oferuje wizualny edytor do dostosowywania interfejsu użytkownika, obsługuje integrację z usługami takimi jak Replicate i OpenAI w celu uzyskania zaawansowanych funkcji oraz ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym między członkami zespołu.

Najlepsze funkcje, które pokochasz

Wbudowane zarządzanie rolami pozwala definiować role użytkowników i uprawnienia dla bezpiecznych aplikacji wieloużytkownikowych

Biblioteka podpowiedzi z opcjami cofania i rozgałęziania ułatwia zarządzanie złożoną logiką aplikacji opartych na AI

Wdrożenie jednym kliknięciem z niestandardową domeną, SSL, ustawieniami bazy danych i wbudowaną funkcją przywracania dla bezpiecznej publikacji

Urocze ograniczenia

Użytkownicy będą musieli ręcznie dostosować kod wygenerowany przez AI, aby spełnić określone wymagania

Atrakcyjne ceny

Free

Pro: 25 USD/miesiąc

Teams: 30 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Sympatyczne oceny i recenzje

G2 : 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Lovable prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Lovable:

Podoba mi się, jak Lovable. dev umożliwia osobom nieposiadającym umiejętności programistycznych, takim jak ja, tworzenie prawdziwych, funkcjonalnych aplikacji bez pisania ani jednej linii kodu. Przyjazny dla użytkownika interfejs jest bardzo intuicyjny, a wbudowana integracja z AI, Supabase i niestandardowymi opcjami domeny ułatwia tworzenie potężnych rozwiązań — takich jak mój pomysł na chatbota SaaS — w ciągu zaledwie kilku dni.

10. Descript (najlepszy do edycji podcastów i wideo opartej na AI za pomocą tekstu)

Descript to platforma oparta na sztucznej inteligencji, używana przez twórców treści do produkcji treści wideo i audio. Zamiast tradycyjnej edycji osi czasu, oferuje podejście oparte na skryptach — wpisuj, zmieniaj kolejność i udoskonalaj, tak jakbyś edytował dokument. Niezależnie od tego, czy kierujesz pracą współredaktora AI, czy pracujesz samodzielnie, Descript łączy intuicyjne sterowanie z potężnymi możliwościami.

Najlepsze funkcje Descript

Wizualny edytor z osią czasu i obszarem roboczym do dodawania podpisów, tytułów, pasków postępu i elementów ekranowych

Jego charakter oparty na chmurze ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając wielu użytkownikom pracę nad tym samym projektem jednocześnie

Transkrypcja studyjnej jakości z wysoką dokładnością i automatycznym wykrywaniem mówców

Ograniczenia Descript

Użytkownicy zauważyli, że podczas pracy z bardzo długimi nagraniami lub wieloma ścieżkami Descript może działać wolno

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD/osoba/miesiąc

Twórca: 35 USD/osoba/miesiąc

Business: 65 USD/osoba/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Descript:

Descript ułatwia twórcom treści organizowanie i tworzenie multimediów bez konieczności uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki uproszczeniu procesu tworzenia i edycji treści wielu twórców i przedsiębiorców może rozpocząć pracę i regularnie korzystać z tego narzędzia. Doceniam to, że pozwala mi ujednolicić moje klipy i nagrania, edytować je w podobny sposób, jak edytowałbym dokument, oraz z łatwością dodawać efekty.

11. Grammarly (najlepsze rozwiązanie do pisania z pomocą AI i poprawiania gramatyki)

Grammarly to asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga użytkownikom tworzyć jasne, wolne od błędów treści na różnych platformach. Jego podstawowe funkcje obejmują sprawdzanie gramatyki, ortografii i interpunkcji w czasie rzeczywistym. Oprócz podstawowych poprawek oferuje również sugestie dotyczące stylu i przejrzystości, które pozwalają poprawić ogólną jakość tekstu.

Dla użytkowników poszukujących zaawansowanych funkcji Grammarly Premium zawiera narzędzie do sprawdzania plagiatu, które skanuje tekst w miliardach stron internetowych i artykułów naukowych, zapewniając oryginalność. Niedawno wprowadzony GrammarlyGO wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do pomocy w tworzeniu treści, oferując sugestie przeformułowań i pomoc w tworzeniu szkiców na podstawie podpowiedzi użytkownika.

Najlepsze funkcje Grammarly

Funkcja wykrywania tonu dostarcza informacji na temat tego, jak Twoja wiadomość może być odebrana, umożliwiając dostosowanie jej do docelowych odbiorców

Użytkownicy mogą dodawać specjalistyczne terminy lub nazwy, aby zapobiec ich oznaczaniu jako błędy

Grammarly działa na różnych platformach, w tym w przeglądarkach internetowych, pakiecie Microsoft Office i na urządzeniach mobilnych, zapewniając spójną pomoc w pisaniu

Ograniczenia Grammarly

Sugestie Grammarly, choć często pomocne, nie są nieomylne; czasami mogą sugerować zmiany, które zmieniają znaczenie lub są dyskusyjne pod względem stylistycznym

Ceny Grammarly

Free Forever

Pro: 30 USD/członek/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

Co mówią o Grammarly prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Grammarly:

Grammarly zdecydowanie pomaga mi ograniczyć typowe błędy, które mogą pojawić się podczas zbyt szybkiego pisania lub próby zbyt szybkiej pracy. Bardzo podoba mi się funkcja AI, która szybko dostosowuje się do mojego stylu pisania i może podawać pomocne sugestie dotyczące poprawy jakości tekstu, nad którym aktualnie pracuję.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla 1min. AI?

1min. AI to wszechstronna aplikacja AI, która łączy wiele modeli AI do zadań takich jak pisanie treści, edycja obrazów, tworzenie wideo i przetwarzanie danych.

Jednak pomimo tego, że użytkownicy uwielbiają wygodę, nadal istnieje kilka problemów, które mogą skłonić Cię do poszukiwania alternatyw dla 1min. AI 👇

System kredytów wydaje się zwodniczy : zadania takie jak generowanie wysokiej jakości wideo lub korzystanie z niektórych modeli GPT szybko zużywają dużą liczbę kredytów, co sprawia, że obietnica „dożywotniego dostępu” wydaje się myląca

Ograniczone możliwości dostosowywania wyników : Użytkownicy zauważyli, że chociaż 1min. AI zapewnia przyzwoite wyniki, brak opcji precyzyjnego dostosowywania utrudnia dostosowanie treści do konkretnego tonu lub wymagań technicznych

Narzędzia związane z plikami i wideo są nieporęczne: Narzędzie do integracji plików nie posiada podstawowych funkcji UX, takich jak przeciąganie i upuszczanie. Pliki należy przesyłać ręcznie, odwoływać się do nich za pomocą podpowiedzi, a w przypadku awarii systemu (co zdarza się, według użytkowników) praca może zostać utracona

UI wydaje się zbyt uproszczone : Niektórzy użytkownicy uznali układ platformy za zbyt „zabawny” lub „dziecinny”, który choć przyjazny dla początkujących, nie jest wystarczająco dopracowany i poważny, jakiego oczekuje się od narzędzia klasy biznesowej

Sporadyczne niespójności w wynikach : Niektóre odpowiedzi wymagają ręcznej edycji lub ponownego uruchomienia, aby spełnić oczekiwania, szczególnie w przypadku zastosowań technicznych lub kreatywnych

Nieprzyjazna dla programistów : Chociaż jest to aplikacja AI typu „wszystko w jednym”, brakuje jej funkcji wspierających kodowanie, automatyzację lub cykle pracy wymagające zaawansowanej wiedzy technicznej

Problemy z wydajnością w przypadku dużych plików : Transkrypcja plików audio lub obsługa długich plików audio może prowadzić do spowolnienia przetwarzania i sporadycznych opóźnień systemu, co wpływa na wydajność użytkowników pracujących z obszernymi nagraniami

Problemy z tłumaczeniem w językach innych niż angielski: Narzędzie do tłumaczenia językowego nie działa spójnie we wszystkich językach. Interfejsy w języku portugalskim i innych językach innych niż angielski nadal zawierają mylące terminy i niekompletne tłumaczenia

💡 Ciekawostka: Przeciętny widz decyduje o tym, czy obejrzy wideo, w ciągu pierwszych 3 sekund. Odpowiednie narzędzie AI do tworzenia wideo pomoże Ci wykorzystać te sekundy.

Uprość cykl pracy, przejdź na ClickUp już dziś

Jeśli 1min. AI nie spełnia wszystkich Twoich wymagań, narzędzia takie jak ChatGPT, Pictory, Descript i inne oferują bardziej dostosowane i elastyczne rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie treści, edycję wideo, generowanie obrazów czy tworzenie kompletnych aplikacji, istnieje platforma, która lepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

Ale jeśli chodzi o wykonanie wszystkich tych zadań w jednym miejscu, ClickUp jest liderem. To nie tylko asystent pisania AI, ale kompletny pakiet zwiększający wydajność. Od dokumentów i tablic po śledzenie projektów i współpracę w czasie rzeczywistym — wszystko zostało stworzone, aby ze sobą współpracować.

