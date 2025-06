11 najlepszych programów do animacji na tablicy do kreatywnego opowiadania historii

Wyobraź sobie, że wraz z kolegą prezentujecie swoje pomysły. Jednak podczas gdy Twoja publiczność nie zwraca uwagi na Twoją wypowiedź, jest całkowicie zaangażowana w wideo z animacją na tablicy przygotowane przez Twojego kolegę.

Padają pytania, dzielimy się pomysłami, a publiczność słucha z uwagą. Dlaczego? Ponieważ animacje na tablicy ułatwiają zrozumienie złożonych idei i sprawiają, że są one bardziej angażujące.

Badania pokazują, że filmy z animacjami na tablicy mogą zwiększyć retencję wiedzy o 15%, co czyni je potężnym narzędziem do wyjaśniania pojęć.

A co najlepsze? Nie potrzebujesz nawet umiejętności technicznych, aby tworzyć wideo — odpowiednie oprogramowanie do tablicy zrobi całą ciężką pracę za Ciebie.

Aby pomóc Ci znaleźć idealny program do tworzenia filmów na tablicy, zebraliśmy 11 najlepszych opcji, uwzględniając kluczowe funkcje, ceny i opinie użytkowników, dzięki czemu możesz łatwo rozpocząć tworzenie profesjonalnych filmów. Zaczynamy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do animacji na tablicy?

Niezależnie od tego, czego oczekujesz od oprogramowania do animacji tablic, istnieje kilka kluczowych funkcji, których nie powinieneś przeoczyć. Oto, na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru:

Biblioteka multimediów : Uzyskaj dostęp do wbudowanej kolekcji obrazów, ikon i tła, aby zaoszczędzić czas i wysiłek, eliminując konieczność tworzenia wszystkiego od podstaw

Wsparcie dla lektora : Nagrywaj lub generuj lektora AI, aby animacje były bardziej angażujące i jasno wyjaśniały pomysły. Jeszcze lepiej, jeśli oprogramowanie do animacji na tablicy pozwala nagrywać lub generować lektora AI

Funkcje importowania/eksportowania : importuj własne obrazy i eksportuj wideo w różnych formatach, aby uzyskać większą swobodę twórczą i łatwiejsze udostępnianie

Dostosowywanie ścieżki rysowania : kontroluj ruch ręki lub pióra, aby animacje były płynne i naturalne, a nie sztywne lub ogólnikowe

Kontrola osi czasu animacji : dostosuj czas, tempo i przejścia, aby uzyskać lepszy przepływ animacji

Opcje animacji tekstu : dostosuj ruchomy tekst, aby podkreślić kluczowe punkty i przyciągnąć uwagę

Gotowe szablony: skorzystaj z gotowych szablonów, aby przyspieszyć tworzenie wideo i zapewnić profesjonalny wygląd animacji.

Oprogramowanie do animacji na tablicy w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszego oprogramowania do animacji na tablicy:

🧠 Ciekawostka: Czy wiesz, że firma UPS wydała kiedyś 35 milionów dolarów na zaledwie dziewięć filmów z animacjami na tablicy? W 2007 roku w kampanii „Tablica” pojawił się mężczyzna rysujący na prawdziwej tablicy, który przekształcał proste pomysły w przekonujące 30-sekundowe reklamy wyjaśniające. Tak bardzo wierzyli w siłę jasnego, wizualnego opowiadania historii!

11 najlepszych programów do tworzenia animacji na tablicy

Bez dalszych wstępów, oto 11 najlepszych programów do tworzenia animacji na tablicy:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do współpracy wizualnej i burzy mózgów oparte na sztucznej inteligencji)

Planuj elementy wizualne i opracowuj strategie cyklu pracy wraz z zespołem, korzystając z tablic ClickUp

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Nie tylko pozwala uporządkować projekty, ale także pomaga zespołowi w burzy mózgów, planowaniu i tworzeniu filmów z animacjami na tablicy.

Zajmujące pierwsze miejsce na naszej liście ClickUp Whiteboards to nie tylko proste narzędzia do rysowania — to potężna przestrzeń cyfrowa, w której Twój zespół może wizualnie mapować koncepcje. Wprowadzaj zmiany w czasie rzeczywistym i realizuj najlepsze pomysły w jednym miejscu!

Zintegruj swoje dokumenty bezpośrednio z tablicami za pomocą ClickUp Docs

Dzięki Tablica wizualne zarządzanie projektami staje się sportem zespołowym. Każdy może dołączyć i wspólnie szkicować sceny, upewniając się, że grafika jest zgodna ze scenariuszem.

Potrzebujesz pomocy w wizualizacji pomysłów? Wypróbuj generator obrazów AI ClickUp w tablicach. Po prostu opisz swoje pomysły, a AI wygeneruje dla Ciebie obrazy!

Szybkie generowanie obrazów w ClickUp Tablice

Ale chwileczkę, skąd wziąć scenariusz? Z dokumentów ClickUp.

Uzyskaj dostęp do ważnych dokumentów bezpośrednio na tablicy, aby Twój zespół mógł pracować nad treścią, patrząc na cyfrowe scenariusze. Każdy może wziąć udział w pisaniu i dopracowywaniu scenariusza, zapewniając płynny przepływ historii i zgodność z rysunkami.

Masz blokę twórczą? Skorzystaj z ClickUp Brain — najlepszego asystenta AI, który może sugerować nowe koncepcje, tematy i style wizualne, a nawet dopracowywać scenariusze i dialogi, aby były bardziej przejrzyste.

Twórz zadania bezpośrednio z elementów obszaru roboczego Tablica i przypisuj je członkom zespołu na bieżąco

Kiedy będziesz już gotowy do działania, skorzystaj z ClickUp Tasks, idealnego zestawu narzędzi do zarządzania. Możesz przekształcić elementy tablicy bezpośrednio w zadania, dzięki czemu będzie jasne, kto co robi i kiedy należy to zrobić. Pomaga to śledzić cały proces animacji, zapewniając dotrzymanie terminów i postępów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby swobodnie tworzyć mapy koncepcyjne, organizować pomysły i tworzyć uporządkowane wizualizacje

Dostosuj projekty za pomocą tekstu, rysunków, notatek, obrazów, emotikonów i kształtów. Możesz również tworzyć bazy wiedzy, wiki firmowe i wiele więcej dzięki projektom warstwowym

Wybierz spośród ponad 1000 gotowych szablonów tablic, aby szybko skonfigurować sesje burzy mózgów, cykle pracy lub plany projektów dla różnych zespołów

Śledź projekty animacji zgodnie z harmonogramem dzięki ponad 15 niestandardowym widokom, takim jak tablice Kanban i widok kalendarza ClickUp

Wykorzystaj ClickUp Clips, aby tworzyć szczegółowe przewodniki wideo i informacje zwrotne dotyczące edycji cyklu pracy

Zintegruj je z narzędziami do edycji wideo na tablicy, bibliotekami materiałów filmowych i nie tylko, korzystając z jednej z ponad 1000 natywnych integracji ClickUp

Nagrywaj i ćwicz swoje prezentacje dzięki ClickUp Clips

Limity ClickUp

Łatwa nauka obsługi dzięki szerokiemu zakresowi funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

ClickUp scentralizował nasze codzienne operacje, standardowe procedury operacyjne i promował współpracę w całym dziale. Bardzo spodobała nam się funkcja zależności, ponieważ nasz dział również pracował w sposób międzyfunkcyjny. Pomogło nam to w ustaleniu kolejnych kroków, na które czekaliśmy. I wreszcie funkcja tablicy? Jesteśmy nią zauroczeni. To narzędzie było często używane podczas spotkań zespołu do burzy mózgów lub bardziej szczegółowego opracowywania niektórych inicjatyw.

ClickUp scentralizował nasze codzienne operacje, standardowe procedury operacyjne i promował współpracę w całym dziale. Bardzo spodobała nam się funkcja zależności, ponieważ nasz dział również pracował w sposób międzyfunkcyjny. Pomogło nam to w ustaleniu kolejnych kroków, na które czekaliśmy. I wreszcie funkcja tablicy? Jesteśmy nią zauroczeni. To narzędzie było często używane podczas spotkań zespołu do burzy mózgów lub opracowywania niektórych inicjatyw.

➡️ Przeczytaj również: Przewodnik dla początkujących po tablicach ClickUp z przykładami zastosowań

2. Doodly (najlepsze dla początkujących)

za pośrednictwem Doodly

Doodly jest stworzony dla wszystkich początkujących, którzy chcą tworzyć animacje w stylu ręcznie rysowanych lub wideo doodle bez żadnej złożoności.

Łatwy w użyciu, prosty interfejs typu „przeciągnij i upuść” zawiera technologię Smart Draw, która analizuje każdy przesłany obraz i tworzy realistyczną ścieżkę rysowania. Podczas gdy inne narzędzia do animacji wymagają ręcznej regulacji klatek kluczowych, aby osiągnąć ten efekt, Doodly robi to automatycznie.

Zamiast korzystać z podstawowych efektów rysowania, animacje są bardziej naturalne i mniej robotyczne.

Najlepsze funkcje Doodly

Twórz animacje na tablicy, zielonej tablicy, szklanej tablicy lub czarnej tablicy

Wybierz spośród różnych stylów rysowania postaci ludzkich i kreskówkowych

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 niestandardowych obrazów narysowanych przez profesjonalnych artystów

Korzystaj z darmowych ścieżek dźwiękowych jako podkładu muzycznego

Nagrywaj niestandardowe nagrania głosowe bezpośrednio i automatycznie synchronizuj je

Ograniczenia Doodly

Interfejs może być czasami nieporęczny

Ograniczone możliwości dostosowywania w planie podstawowym

Ceny Doodly

Standard: 49 USD/miesiąc

Enterprise: 79 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Doodly

G2: 4,2/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Doodly prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Doodly jest naprawdę łatwy w użyciu. Interfejs projektowania jest bardzo intuicyjny. Opcje opowiadania historii są nieograniczone dzięki dodatkowym funkcjom. Bardzo podoba mi się łatwość dodawania tekstu i innych elementów multimedialnych.

Doodly jest naprawdę łatwy w użyciu. Interfejs projektowania jest bardzo intuicyjny. Opcje opowiadania historii są nieograniczone dzięki dodatkowym funkcjom. Bardzo podoba mi się łatwość dodawania tekstu i innych elementów multimedialnych.

3. Powtoon (najlepsze do szkoleń i samouczków)

za pośrednictwem Powtoon

Jeśli chcesz ulepszyć nudne slajdy PowerPoint bez poświęcania godzin na naukę nowego narzędzia, wypróbuj Powtoon.

To łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia animacji na tablicy, często wykorzystywane jako darmowy kreator wideo, zawiera obszerną bibliotekę gotowych szablonów dla różnych zespołów, niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem, HR, sprzedażą czy szkoleniami.

Otrzymasz również konfigurowalne postacie z różnych branż i inne elementy wizualne przyjazne dla miejsca pracy, które ułatwią tworzenie trafnych filmów szkoleniowych.

Ponadto nie jesteś ograniczony do animacji na tablicy. Powtoon pozwala łączyć różne elementy, takie jak filmy w stylu kreskówkowym, klipy z nakładkami i wiele innych, dzięki czemu zawartość wideo pozostaje interesująca i przyciąga uwagę widzów.

Najlepsze funkcje Powtoon

Twórz profesjonalne animacje przy użyciu gotowych szablonów wideo na tablicy i redaktora online

Wykorzystaj postacie, rekwizyty i tła lub wybierz z biblioteki multimediów Powtoon ilustracje, obrazy, animacje i ikony

Dodawaj animacje jednym kliknięciem, efekty dźwiękowe, muzykę i dostosowywalne style tekstu

Projektuj niestandardowe postacie pasujące do Twojej marki

Nagraj swój ekran i kamerę internetową, aby tworzyć samouczki lub prezentacje

Ograniczenia Powtoon

Ograniczone możliwości dostosowywania animowanych postaci

Oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych może być trudne w obsłudze dla nowych użytkowników

Ceny Powtoon

Free

Lite: 50 USD/użytkownik miesięcznie

Profesjonalna wersja: 190 USD/użytkownik miesięcznie

Agencja: Niestandardowe

Oceny i recenzje Powtoon

G2: 4,4/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 350 recenzji)

Co mówią o Powtoon prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Podobała mi się prostota obsługi produktu. W ciągu dwóch tygodni stworzyłem 10–12 filmów wideo, z których wszystkie były 60-sekundowymi animacjami przeznaczonymi do wykorzystania w reklamach wideo. Obsługa była bardzo łatwa, platforma automatycznie zapisuje postępy, więc nie ma obaw o utratę informacji, a filmy można zapisać w dowolnym formacie.

Podobała mi się prostota obsługi produktu. W ciągu dwóch tygodni stworzyłem 10–12 filmów wideo, z których wszystkie były 60-sekundowymi animacjami przeznaczonymi do wykorzystania w reklamach wideo. Obsługa była bardzo łatwa, platforma automatycznie zapisuje postępy, więc nie ma obaw o utratę informacji, a filmy można zapisać w dowolnym formacie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ludzie mają niską zdolność selektywnej uwagi! Dlatego warto szybko przyciągnąć uwagę widzów za pomocą przyciągających wzrok animacji na tablicy. Ale uwaga, nie przeciągaj tego – długie filmy szybko tracą na atrakcyjności. Niech będą krótkie, zwięzłe i angażujące!

4. Videoscribe (najlepsze do filmów edukacyjnych)

za pośrednictwem Videoscribe

Videoscribe to popularna opcja wśród wielu amerykańskich nauczycieli, która pozwala uatrakcyjnić naukę dzięki ręcznie rysowanym animacjom i interaktywnym lekcjom.

Ten kreator wideo z tablicą posiada funkcję przeciągania i upuszczania oraz obszerną bibliotekę multimediów, które ułatwiają tworzenie wideo. Zawiera również SVG Morph, narzędzie, które ożywia lekcje, płynnie przekształcając jeden rysunek w drugi.

Zamiast używać oddzielnych statycznych obrazów, nauczyciele mogą pokazać, jak ewoluują pojęcia w jednym, ciągłym ruchu, na przykład jak dzieli się komórka lub zachodzi reakcja chemiczna. Dzięki temu złożone tematy stają się łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania dla uczniów.

Najlepsze funkcje Videoscribe

Uzyskaj dostęp do całej biblioteki zawierającej ponad pięć milionów obrazów z różnych kategorii

Twórz profesjonalne wideo, korzystając z 13 różnych stylów pisma i 16 opcji pióra

Ustaw pozycje kamery, aby skierować uwagę widza

Nagrywaj narrację i efekty dźwiękowe bezpośrednio lub przesyłaj i edytuj pliki audio

Wybierz spośród ponad 300 utworów audio bez opłat licencyjnych

Korzystaj z preferowanych rozmiarów wideo dla różnych stron internetowych i mediów społecznościowych

Limity Videoscribe

System może działać dość wolno i mieć problemy techniczne

Niektóre funkcje, takie jak narzędzie do rysowania i funkcja wyszukiwania, są podstawowe

Ceny Videoscribe

Lite: 22,42 USD miesięcznie za licencję

Podstawowy: 33,04 USD miesięcznie za licencję

Maksymalna cena: 41,03 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Videoscribe

G2: 4,1/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Videoscribe prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

To, co naprawdę imponuje mi w VideoScribe, to możliwość przekształcania moich materiałów szkoleniowych w angażujące animacje w stylu tablicy. Ten format wyjątkowo dobrze trafia do dorosłych uczniów, ułatwiając im przyswajanie i zapamiętywanie informacji.

To, co naprawdę imponuje mi w VideoScribe, to możliwość przekształcania moich materiałów szkoleniowych w angażujące animacje w stylu tablicy. Ten format wyjątkowo dobrze trafia do dorosłych uczniów, ułatwiając im przyswajanie i zapamiętywanie informacji.

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI przede wszystkim do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

5. Vyond (najlepsze do opowiadania historii z udziałem postaci)

za pośrednictwem Vyond

Vyond to dobry wybór dla animacji na tablicy, które skupiają się na opowiadaniu historii.

Możesz skorzystać z narzędzia Character Builder, aby zaprojektować unikalne awatary z personalizowanymi funkcjami, strojami i osobowościami, które mogą wykonywać setki wstępnie animowanych czynności, zachowując styl animacji na tablicy, gdy jest to potrzebne.

Postacie mogą wyrażać emocje i język ciała, które pasują do ich dialogów i scen, zmieniając mimikę, wchodząc w interakcje z rekwizytami i zachowując się naturalnie. Dzięki temu historie są bardziej realistyczne i łatwiejsze do zrozumienia, co wzmacnia emocjonalne połączenie z odbiorcami.

Najlepsze funkcje Vyond

Wybierz spośród ponad 200 gotowych szablonów tablic z wbudowanymi efektami

Wybierz spośród ponad 130 gotowych postaci lub stwórz własną, unikalną postać

Twórz animacje na tablicy, korzystając z wbudowanych postaci, obiektów i scen, a także automatycznej synchronizacji ruchu warg, aby uzyskać realistyczne ruchy

Eksportuj w wielu formatach, aby łatwo udostępniać i wykorzystywać w innych projektach

Nagraj własny komentarz lub zaimportuj pliki audio z innych źródeł

Ograniczenia Vyond

Niektóre zaawansowane funkcje mogą być trudne dla nowych użytkowników

Ograniczone funkcje multimedialne i formatowania

Wysoka jakość wideo może spowolnić działanie systemu

Ceny Vyond

Pakiet startowy: 99 USD/użytkownik miesięcznie

Profesjonalna wersja: 199 USD

Enterprise: Ceny niestandardowe

Agencja: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Vyond

G2: 4,8/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)

Co o Vyond mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jako programista mogę powiedzieć, że to narzędzie pomaga mi tworzyć najbardziej animowane i angażujące wideo do materiałów szkoleniowych. Zawsze otrzymuję doskonałe opinie i zdecydowanie pomaga mi to wyglądać profesjonalnie, nawet jeśli jestem nowicjuszem w tworzeniu wideo. Ma wiele szablonów, funkcje AI i niesamowitą różnorodność postaci, głosów, rekwizytów, dźwięków i efektów, które przyciągną uwagę odbiorców!

Jako programista mogę powiedzieć, że to narzędzie pomaga mi tworzyć najbardziej animowane i angażujące wideo do materiałów szkoleniowych. Zawsze otrzymuję doskonałe opinie i zdecydowanie pomaga mi to wyglądać profesjonalnie, nawet jeśli jestem nowicjuszem w tworzeniu wideo. Ma wiele szablonów, funkcje AI i niesamowitą różnorodność postaci, głosów, rekwizytów, dźwięków i efektów, które przyciągną uwagę odbiorców!

6. Renderforest (najlepsze do szybkich animacji opartych na szablonach)

za pośrednictwem Renderforest

Dzięki ponad 1200 gotowym szablonom w ponad 10 kategoriach Renderforest gwarantuje, że nie musisz zaczynać od zera. Wystarczy zamienić tekst i obrazy zastępcze, a w mgnieniu oka otrzymasz dopracowane wideo.

Te w pełni konfigurowalne szablony pozwalają łatwo dostosować czas trwania scen za pomocą prostego suwaka lub pola wprowadzania danych. Ponadto narzędzia Renderforest oparte na sztucznej inteligencji AI mogą sugerować sceny na podstawie scenariusza, przyspieszając i ułatwiając proces tworzenia wideo, zwłaszcza gdy masz napięte terminy.

Najlepsze funkcje Renderforest

Twórz wysokiej jakości filmy 3D za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do animacji 3D

Wybierz spośród ponad 300 szablonów wideo, aby w ciągu kilku minut stworzyć własne animacje na tablicy

Zastosuj ponad 50 unikalnych efektów przejścia, aby uzyskać płynniejsze animacje

Skorzystaj z ponad 500 realistycznych animacji na tablicy, aby uzyskać naturalny ruch

Uzyskaj dostęp do obszernej biblioteki zawartości zawierającej obrazy i muzykę wolne od praw autorskich

Limity Renderforest

Ograniczone możliwości dostosowywania i edycji szablonów

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są dość wysokie

Ceny Renderforest

Free

Lite: 14 USD/miesiąc

Pro: 39 USD/miesiąc

Business: 49 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Renderforest

G2: 4,7/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Renderforest prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W Renderforest najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można tworzyć profesjonalną zawartość bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowych. Różnorodność szablonów jest fantastyczna, co ułatwia tworzenie wszystkiego, od filmów instruktażowych po logo i makiety.

W Renderforest najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można tworzyć profesjonalną zawartość bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowych. Różnorodność szablonów jest fantastyczna, co ułatwia tworzenie wszystkiego, od filmów instruktażowych po logo i makiety.

7. Animaker (najlepszy do animacji na tablicy w stylu infografiki)

Jeśli pracujesz z dużą ilością danych i infografik, Animaker świetnie sprawdzi się w prezentowaniu ich w stylu ręcznie rysowanej tablicy. Po prostu połącz go ze swoimi arkuszami kalkulacyjnymi i plikami CSV i twórz animowane infografiki, które aktualizują się automatycznie wraz ze zmianami danych.

Platforma działa na potężnym silniku HTML5 i oferuje różne tła, takie jak tablica szkolna, tablica szklana i notatnik. Funkcja zamiany tekstu na mowę pozwala również nagrywać lub tworzyć własny głos lektorski.

Najlepsze funkcje Animakera

Twórz animacje, korzystając z ponad 50 realistycznych głosów w ponad 25 językach

Wybierz postacie, rekwizyty i style rysowania w programie Tablica 2. 0

Wybierz spośród ponad 50 przejść, aby uzyskać płynne animacje

Uzyskaj dostęp do ponad 100 milionów filmów i zdjęć stockowych

Dodaj muzykę i efekty specjalne do swoich filmów wideo

Limity Animakera

Ograniczone możliwości dostosowywania

Interfejs może działać wolniej podczas pracy z wideo w rozdzielczości 4K HD

Ceny Animaker

Podstawowy: 27 USD/miesiąc

Pakiet startowy: 45 USD/miesiąc

Pro: 79 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Animaker

G2: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią o Animaker prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Było bardzo dobrze, nie jestem projektantem, ale potrafię samodzielnie tworzyć całkiem niezłe wideo, oszczędzam pieniądze i jest to łatwe w użyciu

Było bardzo dobrze, nie jestem projektantem, ale potrafię samodzielnie tworzyć całkiem niezłe wideo, oszczędzam pieniądze i jest to łatwe w użyciu

➡️ Przeczytaj również: Jak nagrać wideo z własną prezentacją PowerPoint?

8. Adobe Animate (najlepsze do zaawansowanych niestandardowych animacji na tablicach)

za pośrednictwem Adobe Animate

Aby tworzyć zaawansowane animacje na tablicy, potrzebujesz pełnej kontroli nad ruchem i rysowaniem — a właśnie to zapewnia program Adobe Animate.

W przeciwieństwie do narzędzi opartych na szablonach, Adobe Animate pozwala tworzyć niestandardowe ruchy rąk, szczegółowe animacje i płynne ścieżki rysowania z precyzją klatka po klatce. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ten program, jest sposób, w jaki naśladuje on rzeczywisty nacisk rysowania.

Linie mogą naturalnie zmieniać grubość w zależności od prędkości i kąta, dzięki czemu animacje wyglądają bardziej realistycznie. Dzięki wsparciu dla tabletów graficznych możesz tworzyć własne wideo na tablicy, które będą wyglądały bardziej naturalnie i mniej mechanicznie niż opcje oparte na szablonach.

Najlepsze funkcje programu Adobe Animate

Wybieraj z bogatej biblioteki niestandardowych pędzli, efektów i przejść

Uzyskaj dostęp do biblioteki Adobe Creative Cloud, zawierającej zdjęcia i wideo

Zsynchronizuj ruchy ust postaci za pomocą wbudowanych narzędzi

Eksportuj filmy z tablicy w wielu formatach, w tym HTML5, Flash i WebGL

Zintegruj z ponad 20 produktami Adobe, aby usprawnić cykl pracy

Z łatwością udostępniaj wideo na platformach społecznościowych, takich jak YouTube i Twitter

Ograniczenia programu Adobe Animate

Początkujący użytkownicy muszą zmierzyć się z trudną nauką obsługi

Model cenowy oparty na subskrypcji może być niewygodny dla niektórych użytkowników

Ceny Adobe Animate

Adobe Animate (tylko): 34,49 USD/miesiąc

Creative Cloud Wszystkie aplikacje (w tym Animate): 89,99 USD/miesiąc Dla studentów i nauczycieli: 19,99 USD/miesiąc przez pierwszy rok, 34,99 USD/miesiąc po odnowieniu (rozliczane rocznie) Dla firm: 89,99 USD/miesiąc za licencję

Dla uczniów i nauczycieli: 19,99 USD/miesiąc przez pierwszy rok, 34,99 USD/miesiąc po odnowieniu (rozliczane rocznie)

Dla firm: 89,99 USD miesięcznie za licencję

Dla uczniów i nauczycieli: 19,99 USD/miesiąc przez pierwszy rok, 34,99 USD/miesiąc po odnowieniu (rozliczane rocznie)

Dla firm: 89,99 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Adobe Animate

G2: 4,1/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Adobe Animate prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Interfejs jest podobny do innych produktów Adobe, więc ponieważ znam już inne, nauka obsługi była łatwiejsza. Narzędzie do rysowania kości i pędzle wektorowe są świetne.

Interfejs jest podobny do innych produktów Adobe, więc ponieważ znam już inne produkty tej firmy, nauka obsługi była łatwiejsza. Narzędzie do rysowania kości i pędzle wektorowe są świetne.

👀 Czy wiesz, że... Adobe Animate nosiło kiedyś nazwę Adobe Flash. Tak, to ten sam Flash, który napędzał wszystkie te wciągające gry komputerowe, w które graliśmy jako dzieci! Okazuje się, że narzędzie stojące za tymi zabawnymi grami jest tym samym, które służy dziś do tworzenia animacji na tablicy.

9. Explaindio (najlepsze do łączenia wielu stylów animacji)

Chcesz połączyć różne style animacji w jednym wideo? Wypróbuj Explaindio. Pozwala łączyć rysunki na tablicy z animacjami ruchomymi, animacjami 2D i 3D, a nawet wideo na żywo bez dodatkowego oprogramowania lub zaawansowanych umiejętności technicznych.

Oznacza to, że możesz sprawić, że ręcznie narysowana postać zejdzie z tablicy, zamieni się w trójwymiarową figurę, przejdzie przez scenę, a następnie powróci do rysunku — wszystko to w jednym płynnym ruchu.

W ten sposób łatwo wyjaśnisz złożone pojęcia za pomocą animacji na tablicy, a następnie przejdziesz do bardziej dynamicznych elementów wizualnych, aby przeprowadzić demonstrację lub wywrzeć większe emocjonalne wrażenie.

Ponadto wszystko to możesz zrobić w trybie offline, ponieważ platforma nie wymaga dostępu do chmury.

Najlepsze funkcje Explaindio

Uzyskaj dostęp do ponad 180 gotowych tekstów z ponad 300 czcionkami

Importuj własne obrazy lub przeglądaj wbudowaną bibliotekę Pixabay

Automatycznie animuj importowane obrazy bitmapowe za pomocą wbudowanych ścieżek rysowania

Skorzystaj z jednej z 200 gotowych animowanych scen, aby zaoszczędzić czas

Twórz filmy instruktażowe w różnych stylach, w tym animowane i 3D

Limity Explaindio

Brak darmowej wersji próbnej

Interfejs może wydawać się zagracony i trudny w nawigacji

Ceny Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly: 37 USD/miesiąc

Explaindio Video Creator Annual: 67 USD/rok

Explaindio Video Creator Jednorazowy: 497 USD

Oceny i recenzje Explaindio

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie daj się złapać w pułapkę wideo hybrydowego! Animacje na tablicy to nie tylko filmy 2D w innym stylu — potrzebują one silnej narracji, aby przyciągnąć uwagę widzów. Wiedziała o tym nawet Coca-Cola, która wykorzystała bogaty w treść scenariusz, aby jej wideo na tablicy było interesujące. Poświęć więc trochę czasu na stworzenie solidnego scenariusza — warto!

10. TruScribe (najlepsze rozwiązanie zapewniające wizualną atrakcyjność opartą na badaniach naukowych)

za pośrednictwem TruScribe

TruScribe wykorzystuje naukę, aby utrzymać uwagę widzów.

W przeciwieństwie do innych narzędzi z naszej listy, to wymaga Scribology, unikalnej metody tworzenia wideo. Wykorzystuje neurobiologię, psychologię behawioralną i wizualne opowiadanie historii, aby treść była bardziej zapadająca w pamięć.

TruScribe umożliwia również zatrudnienie profesjonalnych artystów, którzy stworzą prawdziwie ręcznie rysowane animacje, które będą bardziej osobiste i wciągające. Od pisania scenariusza i tworzenia storyboardów po ilustracje i nagrania lektorskie – wybierz usługi dostosowane do swoich potrzeb i zapewnij odpowiedni efekt animacji.

Najlepsze funkcje TruScribe

Edytuj wideo nawet po ich ukończeniu

Dodaj wyraźny, niestandardowy dźwięk bezpośrednio do swoich filmów wideo

Wybierz jeden z pięciu kontrastowych schematów kolorów.

Skorzystaj ze specjalnych motywów zaprojektowanych dla różnych branż

Limity TruScribe

Obrazy mogą być pikselowane po zaimportowaniu z aplikacji innych firm

Niektórzy użytkownicy uznali bibliotekę multimediów za zbyt ogólną

Ceny TruScribe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TruScribe

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niedostępne

Przeczytaj również: Przykłady diagramów dla każdego rodzaju projektu

11. Filmora (najlepsze do efektów wizualnych)

za pośrednictwem Filmora

Filmora ułatwia podniesienie poziomu animacji na tablicy dzięki zabawnym efektom wizualnym. Ogromna kolekcja przejść, filtrów i narzędzi audio dodaje uroku, zachowując naturalny i wciągający styl rysunków odręcznych.

Ten kreator animacji na tablicy posiada również funkcję Śledzenia ruchu, która pomaga śledzić narysowane elementy i dodawać efekty, które poruszają się wraz z nimi. Możesz na przykład dodać dymki tekstowe, które podążają za animacjami postaci lub podkreślają kluczowe punkty w momencie ich pojawienia się.

Najlepsze funkcje programu Filmora

Twórz animacje z automatyczną stabilizacją, wbudowanym rejestratorem ekranu i gotowymi przejściami

Ulepszaj dźwięk, dodawaj tekst i tytuły oraz stosuj efekty światła, rozbłysku, zniekształcenia i zniekształcenia

Korzystaj z kompresji audio, śledzenia ruchu, panoramowania i zoomu oraz maskowania

Łatwo dodawaj tablicę lub tablicę szkolną do animacji

Skorzystaj z klatek kluczowych i wbudowanych szablonów, aby szybko tworzyć wideo

Limity programu Filmora

Brak zaawansowanych opcji edycji wideo

Niektóre efekty są dostępne wyłącznie w wersji płatnej

Ceny Filmora

Dla osób indywidualnych: Podstawowy: 9,99 USD/miesiąc Zaawansowany: 34,99 USD/rok Wieczysty: 49,99 USD (jednorazowo)

Podstawowy: 9,99 USD/miesiąc

Zaawansowane: 34,99 USD/rok

Perpetual: 49,99 $ (jednorazowo)

Team & Business: Ceny niestandardowe

Podstawowy: 9,99 USD/miesiąc

Zaawansowane: 34,99 USD/rok

Perpetual: 49,99 $ (jednorazowo)

Oceny i recenzje programu Filmora

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Filmora prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Po pewnym czasie korzystania z WonderShare Filmora mogę powiedzieć, że jest to solidny wybór dla początkujących i okazjonalnych redaktorów wideo, oferujący wsparcie dla wielu platform. Najbardziej podoba mi się łatwość obsługi. Interfejs jest przejrzysty i prosty, a funkcja przeciągania i upuszczania sprawia, że edycja jest dziecinnie prosta nawet dla początkujących użytkowników. Program posiada również bogatą bibliotekę efektów, przejść i opcji tekstowych, co daje dużą swobodę twórczą. Cena jest przystępna w porównaniu z innymi dostępnymi opcjami.

Po pewnym czasie korzystania z WonderShare Filmora mogę powiedzieć, że jest to solidny wybór dla początkujących i okazjonalnych redaktorów wideo, oferujący wsparcie dla wielu platform. Najbardziej podoba mi się łatwość obsługi. Interfejs jest przejrzysty i prosty, a funkcja przeciągania i upuszczania sprawia, że edycja jest dziecinnie prosta nawet dla początkujących użytkowników. Program posiada również bogatą bibliotekę efektów, przejść i opcji tekstowych, co daje dużą swobodę twórczą. Cena jest przystępna w porównaniu z innymi dostępnymi opcjami.

