10 najlepszych narzędzi do ekstrakcji danych do automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych

Na biurku masz stos dokumentów — rejestry klientów, faktury lub zamówienia zakupu. Kolejnym krokiem jest wydobycie ukrytych w nich informacji.

Wiesz, że nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ dane są źle zorganizowane, a ręczne wyciąganie potrzebnych informacji jest zadaniem syzyfowym.

Na szczęście narzędzia do ekstrakcji danych mogą zautomatyzować ten proces, skracając czas i ograniczając liczbę błędów ludzkich.

W tym wpisie na blogu przedstawimy 10 najlepszych dostępnych narzędzi, które ułatwiają, przyspieszają i zwiększają dokładność procesu pozyskiwania cennych informacji. Zobaczmy, jak te narzędzia pomagają pokonać nadmiar danych.

Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi do ekstrakcji danych:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Pulpity nawigacyjne oparte na sztucznej inteligencji i wizualizacja danych – Wbudowany ClickUp Brain do wyciągania wniosków, danych i podsumowań z dokumentów – Automatyzacja cyklu pracy i współpraca w czasie rzeczywistym – Niestandardowe pola i widoki do organizacji danych Osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free Forever, dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw DocParser – SmartAI Parser do szybkiego ustawiania – Inteligentne wykrywanie pól wyboru – Kontrola wersji reguł parsowania – Zaawansowane przetwarzanie wstępne zapewniające dokładność Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Plany płatne zaczynają się od 32,50 USD miesięcznie Hevo Data – Ponad 150 złączy bez kodowania – Monitorowanie potoku w czasie rzeczywistym – Odwrotny ETL i automatyczne zarządzanie schematami Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free, płatny plan od 239 USD/miesiąc Nanonets – Niestandardowe szkolenie modeli bez kodowania – Inteligentna klasyfikacja dokumentów – Walidacja oparta na regułach i dopasowywanie 2/3-way Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Airbyte – Change Data Capture Kompatybilność z ponad 25 miejscami docelowymi – Integracja z bibliotekami Python i narzędziami AI – Kreator łączników do niestandardowej integracji Programiści, średnie przedsiębiorstwa Free, niestandardowe ceny Informatica – Wzbogacanie i klasyfikacja danych wzbogacona o AI – Monitorowanie zadań w czasie rzeczywistym i zaawansowana obsługa błędów – Kompleksowa genealogia danych zapewniająca pełną widoczność przepływu danych Enterprise Niestandardowe ceny Stitch – Ponad 130 integracji źródeł danych – Automatyczne zarządzanie schematami i alerty – Uzupełnianie danych historycznych w celu uzupełnienia zestawów danych Małe i średnie przedsiębiorstwa Plan płatny zaczyna się od 100 USD miesięcznie Mailparser – Niestandardowe reguły analizowania wiadomości e-mail i filtry – Wyodrębnianie danych z załączników – Automatyczne przekierowywanie do systemów CRM lub funkcji arkusza kalkulacyjnego Osoby prywatne, małe firmy Bezpłatny, płatny plan od 39 USD miesięcznie Talend – Wizualne mapowanie danych za pomocą tMap – Wbudowane narzędzia do kontroli jakości danych i zarządzania nimi – Narzędzia do analizy predykcyjnej i współpracy oparte na sztucznej inteligencji Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Matillion – Dane w czasie rzeczywistym dzięki „strumieniom danych” – inteligentny asystent AI do automatyzacji i wskazówek dotyczących procesu – projektowanie z niewielką ilością kodu dzięki cyklom pracy typu „przeciągnij i upuść” Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free, płatny plan zaczyna się od 1000 USD miesięcznie za 500 przedpłaconych kredytów

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do ekstrakcji danych może zaoszczędzić wiele godzin ręcznej pracy i frustracji. Ale przy tak wielu dostępnych opcjach, na co właściwie należy zwrócić uwagę?

Oto kilka funkcji ekstrakcji danych, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia:

🤓 AI, która z czasem staje się coraz inteligentniejsza: Wybierz narzędzie, które nie tylko wyodrębnia istotne dane, ale także uczy się i doskonali swoje działania. Wyodrębnianie danych oparte na sztucznej inteligencji oznacza mniej błędów i mniej czasu poświęconego na ich poprawianie

📃 Nie masz szablonów? Nie ma problemu: Wybierz Wybierz oprogramowanie do wyszukiwania dla przedsiębiorstw , które nie wymaga konfigurowania sztywnych szablonów dla danych nieustrukturyzowanych. Narzędzie musi dostosowywać się do różnych dokumentów, takich jak faktury, umowy itp. , bez konieczności ręcznej interwencji

✅ Wbudowane sprawdzanie błędów: Zainwestuj w dobry Zainwestuj w dobry system wyszukiwania informacji , który przeprowadza automatyczną weryfikację w celu wykrycia błędów, zanim spowodują one problemy

🔧 Integracje: Upewnij się, że narzędzie płynnie łączy się z systemami ERP, CRM, księgowymi i starszymi wersjami oprogramowania, aby umożliwić płynny transfer danych

⏩ Łatwa obsługa dużych partii: Poszukaj funkcji takich jak przetwarzanie zbiorcze, planowanie ekstrakcji, zaawansowana opcja wyszukiwania i cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji AI, które zapewniają płynność działania

🔐 Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych: upewnij się, że upewnij się, że oprogramowanie do automatyzacji dokumentów jest zgodne z normami branżowymi, takimi jak RODO, HIPAA i SOC 2, oraz że zapewnia szyfrowanie i dostęp oparty na rolach. Dzięki temu możesz przechowywać poufne informacje w otwartym archiwum z możliwością wyszukiwania i zapewnić im bezpieczeństwo

🙌 Łatwość obsługi: Priorytetowo traktuj interfejsy bezkodowe lub niskokodowe z ustawieniami typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu nawet użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą z łatwością korzystać z narzędzia

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do organizowania i zarządzania wyodrębnionymi danymi)

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy wszystkie zadania, dokumenty i dane w jednym miejscu.

Wypróbuj ClickUp za darmo Korzystaj z pulpitów ClickUp, aby śledzić i wyróżniać kluczowe wskaźniki potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji

Zamiast korzystać z wielu narzędzi, możesz usprawnić metody ekstrakcji danych, w tym zarządzanie danymi wyodrębnionymi z dokumentów w ClickUp.

Dokumenty ClickUp

Na przykład ClickUp Docs to przestrzeń, w której można tworzyć dokumenty, zarządzać nimi i współpracować nad nimi w jednym miejscu. Umożliwia zespołom bezpośrednie łączenie danych wyodrębnionych z faktur i umów z zadaniami. Na przykład do zadania dotyczącego przeglądu prawnego można dołączyć oryginalną umowę w celach referencyjnych.

Współpracuj z członkami zespołu i analizuj wyodrębnione dane za pomocą ClickUp Docs

Pulpity nawigacyjne ClickUp

Po zakończeniu procesu ekstrakcji danych następnym krokiem jest nadanie im użytecznego charakteru. W tym miejscu z pomocą przychodzą pulpity ClickUp. Zapewniają one dostosowywalny widok danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nigdy nie musisz zgadywać, co się dzieje.

Pola niestandardowe pomagają dodawać do zadań wyodrębnione szczegóły umowy, takie jak nazwa dostawcy, kwota płatności lub termin ważności umowy.

Możesz również tworzyć listy kontrolne ClickUp w dokumencie i używać funkcji ClickUp Assign Comments, aby zaprosić członków zespołu do udostępniania swoich opinii. Ułatwia to zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Wizualizuj i śledź wyodrębnione dane za pomocą pulpitów ClickUp

Oto, jak możesz to wykorzystać:

Przekształć surowe dane w łatwe do odczytania wykresy, tabele i paski postępu

Sortuj i kategoryzuj dane, aby uzyskać przejrzysty widok

Kliknij raport, aby uzyskać szczegółowe informacje, gdy potrzebujesz więcej kontekstu

Udostępniaj pulpity nawigacyjne zespołowi, ustaw uprawnienia i prowadź dyskusje w jednym miejscu

🎯 Wskazówka dotycząca wydajności: Wyobraź sobie, że codziennie przetwarzasz setki faktur. Dzięki pulpitom ClickUp możesz mieć wszystko na oku w czasie rzeczywistym. Wykres słupkowy pozwala szybko sprawdzić, ile faktur zostało przetworzonych, a ile nadal oczekuje na przetworzenie. Tabela pozwala wyróżnić rozbieżności, które wymagają systematycznego przeglądu. Jeśli automatyzujesz część procesu, pasek postępu może śledzić, jak często automatyzacja z powodzeniem wyodrębnia kluczowe punkty danych. Tymczasem widżet numeryczny może wyświetlać całkowitą liczbę faktur przetworzonych każdego dnia, umożliwiając szybką kontrolę wydajności.

Dzięki pulpitom, które zapewniają przejrzysty widok wyodrębnionych danych, kolejnym krokiem jest zapewnienie płynnego przepływu danych w cyklach pracy.

Automatyzacja ClickUp

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz skonfigurować reguły, które będą wykonywać powtarzalne zadania za Ciebie. Niezależnie od tego, czy chodzi o kierowanie danych we właściwe miejsce, wyzwalanie powiadomień czy automatyczną aktualizację statusów, narzędzie to pomoże Ci działać szybciej i zachować porządek.

Oto, jak automatyzacja ClickUp usprawnia cykle pracy związane z zarządzaniem dokumentami:

Automatycznie aktualizuj statusy, przypisuj zadania lub przenoś elementy w miarę dodawania nowych danych

Zapewnij terminową weryfikację wyodrębnionych danych, przypisując je zespołowi weryfikacyjnemu i natychmiastowo ustawiając terminy

Aktualizuj Salesforce o dane klientów lub automatycznie przesyłaj dane finansowe do QuickBooks dzięki integracji ClickUp. Zmniejsz liczbę błędów ręcznych i zapewnij spójność danych na wszystkich platformach

ClickUp Brain

Następnie ClickUp Brain, asystent pracy oparty na sztucznej inteligencji, usprawnia automatyzację cyklu pracy poprzez inteligentne przetwarzanie, organizowanie i optymalizację wyodrębnionych danych.

Zamiast tylko automatyzować ręczne wprowadzanie danych, ClickUp Brain pomaga analizować dane, wykrywać wzorce i sugerować kolejne kroki, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na zarządzaniu dokumentami, a więcej na podejmowaniu decyzji.

Automatycznie sortuj wyodrębnione dane do odpowiednich folderów lub zadań na podstawie zawartości za pomocą ClickUp Brain

Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie krótkich streszczeń długich dokumentów lub dużych zbiorów danych

Uzyskaj oparte na AI rekomendacje dotyczące kolejnych działań na podstawie wyodrębnionych danych

Natychmiastowe wyszukiwanie konkretnych punktów danych dzięki zapytaniom w języku naturalnym

Analizuj wyodrębnione dane i otrzymuj sugestie w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz tworzyć niestandardowych agentów AI Autopilot, którzy pomogą Ci wyodrębniać dane na podstawie określonych wyzwalaczy. Na przykład agenci mogą pobierać dane z zadań ClickUp, list lub zintegrowanych źródeł i generować raporty podsumowujące, wykresy lub pulpity nawigacyjne. Możesz poprosić agenta o reagowanie na wyzwalacze, takie jak „Podsumuj tygodniowy postęp projektu i zaznacz zadania przeterminowane”, a on pobierze odpowiednią odpowiedź.

Szablon wyników analizy danych ClickUp

Kolejnym krokiem jest przekształcenie tych informacji w praktyczne wyniki, a tutaj z pomocą przychodzi szablon ClickUp do analizy danych. Szablon pomaga firmom skutecznie organizować, analizować i prezentować informacje uzyskane z danych.

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj wyodrębnione dane i zrozum kluczowe informacje dzięki szablonowi ClickUp do analizy danych

Szablon pomaga firmom skutecznie organizować, analizować i prezentować wnioski wyciągnięte z danych. Obejmuje to:

Wyobraź sobie na przykład, że zespół marketingowy analizuje wyniki ostatniej kampanii. Korzystając z tego szablonu, może wprowadzić takie wskaźniki, jak wskaźniki zaangażowania, statystyki konwersji i dane demograficzne. Narzędzia wizualne zawarte w szablonie pomagają wyróżnić strategie, które spotkały się z pozytywnym odbiorem grupy docelowej.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualnie mapuj wzorce danych, burz mózgów i współpracuj interaktywnie dzięki tablicom ClickUp

Skorzystaj z integracji ClickUp , aby połączyć się z narzędziami do ekstrakcji danych innych firm za pomocą natywnych integracji lub połączeń API. Oznacza to, że możesz pobierać wyodrębnione dane i automatyzować zadania

Skorzystaj z niestandardowych widoków ClickUp , takich jak widok listy, tabeli i tablicy, aby uporządkować i filtrować dane zgodnie z cyklem pracy. Dostosuj kolumny, zastosuj filtry i przełączaj widoki, aby zapewnić wydajne śledzenie.

Skorzystaj z gotowych agentów AI ClickUp , którzy pomogą Ci wyodrębnić dokumenty i informacje już znajdujące się w Twoim obszarze roboczym wiedzy. Mogą oni również identyfikować trendy i wzorce na podstawie danych z obszaru roboczego

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja G2 mówi:

Co mogę powiedzieć złego o ClickUp? Jest to nadal najbardziej aktualna i usprawniona platforma na rynku. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostej platformy do zarządzania projektami, czy złożonej platformy do kompleksowego zarządzania, ClickUp zawsze sprosta zadaniu. Już sama elastyczność i raportowanie sprawiają, że ta aplikacja jest niesamowita. Dzięki tej platformie możesz stać się mistrzem dokumentacji i śledzenia zadań. Zawsze będę używać ClickUp dla siebie i moich klientów, aby tworzyć niestandardowe przestrzenie dostosowane do ich działalności.

Co mogę powiedzieć złego o ClickUp? To nadal najbardziej aktualna i usprawniona platforma na rynku. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostej platformy do zarządzania projektami, czy złożonej platformy do kompleksowego zarządzania, ClickUp zawsze sprosta zadaniu. Już sama elastyczność i raportowanie sprawiają, że ta aplikacja jest niesamowita. Dzięki tej platformie możesz stać się mistrzem dokumentacji i śledzenia zadań. Zawsze będę korzystać z ClickUp dla siebie i moich klientów, aby tworzyć niestandardowe przestrzenie dostosowane do ich działalności.

2. DocParser (najlepsze narzędzie do ekstrakcji danych z dokumentów z możliwością dostosowania reguł parsowania)

za pośrednictwem DocParser

SmartAI Parser firmy Docparser tworzy reguły parsowania w Twoim imieniu, skracając czas ustawień i minimalizując wysiłek ręczny. Ponadto funkcja Smart Checkbox Detection automatycznie identyfikuje i wyodrębnia dane z pól wyboru, dzięki czemu przetwarzanie formularzy i ankiet związanych z konkretnymi projektami staje się dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje DocParser

Wykorzystaj wstępnie skonfigurowane formularze ekstrakcji danych, aby szybko wyodrębnić informacje z różnych typów danych

Przygotuj dokumenty za pomocą zaawansowanych technik wstępnego przetwarzania, takich jak czyszczenie, obracanie i formatowanie, aby zapewnić dokładniejsze wyodrębnianie danych

Śledź różne wersje reguł parsowania i zarządzaj nimi, a w razie potrzeby przywróć poprzednie konfiguracje

Limity DocParser

Problemy z formatowaniem wyodrębnionych danych wymagają ręcznych poprawek

Ceny DocParser

Pakiet startowy: 39 USD/miesiąc

Profesjonalna: 74 USD/miesiąc

Business: 159 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DocParser

G2 : 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o DocParser prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Docparser jest niezwykle łatwy w użyciu, oferuje dokładną ekstrakcję danych, konfigurowalne reguły parsowania i płynną integrację z innymi narzędziami.

Docparser jest niezwykle łatwy w użyciu, oferuje dokładną ekstrakcję danych, konfigurowalne reguły parsowania i płynną integrację z innymi narzędziami.

💡 Ciekawostka: Starbucks nie wybiera lokalizacji swoich kawiarni losowo. Firma pozyskuje dane z zamówień mobilnych, ruchu pieszych i danych demograficznych, aby przewidzieć najlepsze lokalizacje. Narzędzie Atlas pomaga mapować popyt i uniknąć przepełnienia kawiarni. Następnym razem, gdy kupisz latte, dane odegrają rolę w umieszczeniu kawiarni dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz.

3. Hevo Data (najlepsze rozwiązanie dla bezkodowych potoków danych ELT z monitorowaniem w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Hevo Data

Dzięki platformie ELT firmy Hevo Data, która nie wymaga kodowania, możesz szybko skonfigurować potoki danych bez wiedzy programistycznej. Niezależnie od tego, czy pracujesz z aplikacjami SQL, NoSQL czy SaaS, ponad 150 gotowych złączy Hevo eliminuje potrzebę ręcznej integracji.

Możesz również wybierać spośród transformacji przed załadowaniem, w trakcie i po załadowaniu, dzięki czemu dane są gotowe do użycia w momencie trafienia do magazynu. Dodatkowo odwrotny ETL umożliwia wysyłanie danych z powrotem do systemów takich jak CRM lub platformy marketingowe, zapewniając ciągłość procesów.

Najlepsze funkcje Hevo Data

Oferuje zautomatyzowane zarządzanie schematami, aby zapewnić stałą synchronizację schematów docelowych

Zapewnia monitorowanie potoków danych w czasie rzeczywistym i oferuje konfigurowalne alerty do śledzenia problemów

Prowadzi szczegółowe dzienniki operacji na danych, aby ułatwić dokładną kontrolę

Ograniczenia Hevo Data

Przekształcanie złożonych danych może wymagać dodatkowego skryptowania lub przetwarzania zewnętrznego

Ceny Hevo Data

Free: 0 USD

Pakiet startowy: 299 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna: 849 USD/miesiąc

Krytyczne dla działalności: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hevo Data

G2: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hevo Data?

Recenzja G2 mówi:

Największą zaletą Hevo jest jego prostota. Dzięki niemu ustawienie potoków danych jest niezwykle łatwe, nawet dla osób, które nie są programistami. Ogromna liczba aplikacji, z którymi się łączy, pozwala zaoszczędzić czas; nie musisz tworzyć niestandardowych integracji dla wszystkiego. Oznacza to, że dane w czasie rzeczywistym szybko trafiają do magazynu, co ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dobrych decyzji w oparciu o aktualne informacje. Zasadniczo pozwala to skupić się na wykorzystaniu danych, a nie na zmaganiach z technicznymi aspektami ich pozyskiwania.

Największą zaletą Hevo jest jego prostota. Dzięki niemu ustawienie potoków danych jest niezwykle łatwe, nawet dla osób, które nie są programistami. Ogromna liczba aplikacji, z którymi się łączy, pozwala zaoszczędzić czas – nie musisz tworzyć niestandardowych integracji dla wszystkiego. Oznacza to, że dane w czasie rzeczywistym szybko trafiają do magazynu, co ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dobrych decyzji w oparciu o aktualne informacje. Zasadniczo pozwala to skupić się na wykorzystaniu danych, a nie na zmaganiach z technicznymi aspektami ich pozyskiwania.

4. Nanonets (najlepsze rozwiązanie do ekstrakcji dokumentów opartej na sztucznej inteligencji z niestandardowym szkoleniem modeli)

za pośrednictwem Nanonets

Dzięki Nanonets otrzymujesz modele maszynowe, które zapewniają 99% dokładności dla wszystkich typów dokumentów — ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych. Narzędzie oferuje również funkcję szkolenia modeli niestandardowych bez kodowania, dzięki czemu można szybko i łatwo przeszkolić model do obsługi unikalnych dokumentów.

Ponadto możesz wykorzystać reguły decyzyjne do przeglądania/walidacji wyodrębnionych danych oraz oznaczania błędów, niespójności i rozbieżności. A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować informacji na podstawie wyodrębnionych danych, możesz zapytać to inteligentne narzędzie wyszukiwania o wszystko, co dotyczy danych, używając prostego języka.

Najlepsze funkcje Nanonets

Pobieraj pliki z wielu źródeł, takich jak e-maile, chmura, zgłoszenia do pomocy technicznej i inne

Automatycznie klasyfikuj i porządkuj dokumenty różnych typów

Przeprowadzaj dwukierunkowe/trójstronne dopasowywanie lub automatyczną weryfikację, aby zapobiec błędom podczas wprowadzania danych

Ograniczenia Nanonets

Ręczna weryfikacja jest nadal konieczna, co w niektórych przypadkach zmniejsza oczekiwany wzrost wydajności

Ceny Nanonets

Zacznij bezpłatnie z 200 USD kredytu

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nanonets

G2: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Nanonets prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Nanonets wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które dokładnie wyodrębniają dane z faktur, nawet tych o złożonym lub niestandardowym układzie. AI nieustannie uczy się i poprawia dokładność ekstrakcji, zmniejszając liczbę błędów ręcznego wprowadzania danych i oszczędzając czas naszego zespołu.

Nanonets wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które dokładnie wyodrębniają dane z faktur, nawet tych o złożonym lub niestandardowym układzie. AI nieustannie uczy się i poprawia dokładność ekstrakcji, zmniejszając liczbę błędów ręcznego wprowadzania danych i oszczędzając czas naszego zespołu.

5. Airbyte (najlepsze rozwiązanie do ekstrakcji danych open source z rozbudowanymi łącznikami)

za pośrednictwem Airbyte

Airbyte to elastyczna platforma integracji danych, która wspiera zarówno metody ekstrakcji przyrostowej, jak i pełnej. Dzięki funkcji „Change Data Capture” pobierane są tylko zmiany, które nastąpiły od ostatniej synchronizacji, co zapewnia ekstrakcję danych w czasie rzeczywistym i minimalizuje obciążenie systemu.

To bezpłatne oprogramowanie oferuje obszerną bibliotekę łączników, które pomagają obsłużyć różne źródła danych, takie jak API, bazy danych, magazyn plików itp. „Kreator łączników i zestawy do tworzenia łączników” umożliwiają szybkie tworzenie i wdrażanie niestandardowych łączników.

Najlepsze funkcje Airbyte

Ułatwia integrację z istniejącymi cyklami pracy danych i aplikacjami opartymi na sztucznej inteligencji, ponieważ jest kompatybilny z popularnymi bibliotekami Python, takimi jak Pandas, oraz frameworkami AI, takimi jak LangChain i LlamaIndex

Zapewnia płynne ładowanie danych do ponad 25 miejsc docelowych, z automatyczną obsługą typowania i deduplikacji

Integracja z dbt, Airflow i Dagster w celu analizy danych i automatyzacji cyklu pracy

Limity Airbyte

Nie pobiera danych z niektórych źródeł, takich jak Arkusze Google

Ceny Airbyte

Open Source : Free Forever

Niestandardowe ceny dla wszystkich pozostałych planów

Oceny i recenzje Airbyte

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Airbyte prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Największą zaletą airbyte jest łatwe przesyłanie danych. Istnieje wiele źródeł i miejsc docelowych, do których możemy przesyłać dane między różnymi typami baz danych. Możemy również przeprowadzać transformacje za pomocą dbt w celu wizualizacji i analizy danych. Dodatkowo możemy tworzyć własne złącza do przesyłania danych między bazami danych.

Największą zaletą airbyte jest łatwe przesyłanie danych. Istnieje wiele źródeł i miejsc docelowych, do których możemy przesyłać dane między różnymi typami baz danych. Możemy również przeprowadzać transformacje za pomocą dbt w celu wizualizacji i analizy danych. Dodatkowo możemy tworzyć własne złącza do przesyłania danych między bazami danych.

6. Informatica (najlepsze rozwiązanie do integracji i transformacji danych w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem Informatica

Informatica PowerCenter to kompleksowe narzędzie do zarządzania danymi, które oferuje zaawansowane funkcje transformacji i upraszcza integrację danych na dużą skalę.

Dzięki funkcjom takim jak optymalizacja push-down, przetwarzanie równoległe i obliczenia gridowe, może efektywnie zarządzać dużymi zbiorami danych, w tym zawierającymi ponad 100 000 wierszy. Skalowalność pozwala na obsługę danych o wielkości petabajtów oraz oferuje monitorowanie zadań w czasie rzeczywistym i zaawansowaną obsługę błędów, co pomaga w efektywnym śledzeniu problemów.

Najlepsze funkcje Informatica

Wykorzystuje sztuczną inteligencję i automatyzację w celu wzbogacenia danych o kontekstowe informacje, klasyfikacje i powiązania oraz poprawy zrozumienia i użyteczności danych

Profilowanie i stosowanie ocen jakości danych w celu automatycznego pomiaru i śledzenia integralności danych

Zapewnia kompleksową genealogię danych, umożliwiającą zrozumienie zależności i połączeń między danymi, oferując pełną widoczność przepływu i transformacji danych w różnych systemach

Ograniczenia Informatica

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się

Ceny Informatica

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Informatica

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Informatica?

Recenzja G2 mówi:

Jest to doskonałe narzędzie ETL, które może pobierać dane z wielu źródeł, przekształcać je, a następnie ładować do systemów docelowych za pomocą opcji przeciągania i upuszczania.

Jest to doskonałe narzędzie ETL, które może pobierać dane z wielu źródeł, przekształcać je, a następnie ładować do systemów docelowych za pomocą opcji przeciągania i upuszczania.

7. Stitch (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji przepływu danych w chmurze z zarządzaniem schematami)

za pośrednictwem Stitch

Stitch Data to oparte na chmurze narzędzie do integracji danych, które ułatwia wyodrębnianie i ładowanie danych do magazynu danych w chmurze, zapewniając połączenia z ponad 130 źródłami danych, dzięki czemu nie musisz martwić się o skomplikowane ustawienia lub pisanie niestandardowego kodu.

Narzędzie automatycznie zarządza zmianami schematów, monitoruje w czasie rzeczywistym i wysyła alerty w przypadku wystąpienia problemów. Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba uzupełnienia brakujących danych, Stitch zapewnia wypełnienie luk danymi historycznymi, dzięki czemu Twoja hurtownia danych będzie kompletna i aktualna.

Najlepsze funkcje Stitch

Dostosuj wielkość liter i format tekstu wyodrębnionych danych, zamieniając je na wielkie, małe lub wielkie

Dodaj puste wiersze w dowolnym miejscu, aby uporządkować dane za pomocą funkcji „Wstaw filtr wiersza”

Zastąp wiele słów kluczowych za jednym razem, używając jednego filtra, aby przyspieszyć proces udoskonalania danych

Ograniczenia Stitch

Narzędzie nie oferuje funkcji bezpieczeństwa danych, takich jak pojedyncze logowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które chronią dane użytkowników

Ceny Stitch

Standard: Od 100 USD miesięcznie

Zaawansowane: 1250 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Premium: 2500 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Stitch

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Stitch?

Recenzja G2 mówi:

Łatwa konfiguracja, prosta obsługa, połączenie z większością głównych źródeł (baz danych) i miejsc docelowych (magazynów danych). Nie wymaga wiele wysiłku, aby rozpocząć pracę dzięki prostej konfiguracji CDC. Działa prawidłowo w 90% przypadków.

Łatwa konfiguracja, prosta obsługa, połączenie z większością głównych źródeł (baz danych) i miejsc docelowych (magazynów danych). Nie wymaga wiele wysiłku, aby rozpocząć pracę dzięki prostej konfiguracji CDC. Działa prawidłowo w 90% przypadków.

8. Mailparser (najlepszy do ekstrakcji danych z wiadomości e-mail i automatycznego kierowania)

za pośrednictwem Mailparser

Mailparser umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy ekstrakcji, aby automatycznie wyodrębnić dokładnie te dane, których potrzebujesz z każdego e-maila. Dzięki zaawansowanemu routingowi łatwo jest wysłać wyodrębnione dane bezpośrednio do systemu CRM, arkusza kalkulacyjnego Excel lub innego miejsca, do którego należą.

Narzędzia te pomagają również w ekstrakcji danych z załączników, niezależnie od tego, czy są to pliki PDF, DOCX czy arkusze kalkulacyjne. Filtry uwzględniające wielkość liter zapewniają, że za każdym razem pobierane są właściwe dane.

Najlepsze funkcje Mailparser

Filtruje nieistotne wiadomości e-mail, aby skupić się wyłącznie na ważnych danych

Automatycznie przekazuje przeanalizowane dane do wyznaczonych odbiorców lub systemów

Ostrzega użytkowników w przypadku problemów z parsowaniem lub nieprawidłowym wyodrębnieniem danych

Limity Mailparser

Praca z danymi wyodrębnionymi w formatach JSON może być skomplikowana

Ceny Mailparser

Wersja próbna Free

Pakiet startowy : 29 USD/miesiąc

Profesjonalna: 39 USD/miesiąc

Business: 99 USD/miesiąc

Business++: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Mailparser

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Mailparser?

Oto recenzja G2:

To naprawdę potężne narzędzie do automatycznego analizowania danych w wiadomościach e-mail. Każdego miesiąca otrzymujemy setki wiadomości e-mail od dostawców i partnerów w tym samym formacie, więc mailparser doskonale sprawdza się w automatyzacji ekstrakcji odpowiednich danych, oszczędzając czas i eliminując błędy.

To naprawdę potężne narzędzie do automatycznego analizowania danych w wiadomościach e-mail. Każdego miesiąca otrzymujemy setki wiadomości e-mail od dostawców i partnerów w tym samym formacie, więc mailparser doskonale sprawdza się w automatyzacji ekstrakcji odpowiednich danych, oszczędzając czas i eliminując błędy.

9. Talend (najlepszy do integracji, zarządzania i transformacji danych)

za pośrednictwem Talend

Platforma Data Fabric firmy Talend zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do integracji danych, zapewnienia ich jakości i zarządzania nimi w jednym miejscu. Wbudowane narzędzia do kontroli jakości danych pomagają automatycznie weryfikować i naprawiać wszelkie problemy w miarę postępu pracy, zwiększając niezawodność danych.

Komponent tMap firmy Talend umożliwia precyzyjne wizualne mapowanie i transformację danych. Możesz wyszukiwać dane, stosować wyrażenia warunkowe, łączyć wiele źródeł danych i restrukturyzować zestawy danych — wszystko to w intuicyjnym interfejsie typu „przeciągnij i upuść”.

Najlepsze funkcje Talend

Wdrażaj zasady zarządzania danymi dzięki automatycznym funkcjom śledzenia, audytu i pochodzenia, aby zapewnić zgodność z przepisami i przejrzystość

Wykorzystaj modele uczenia maszynowego do analizy predykcyjnej i zautomatyzuj uzyskiwanie wniosków dzięki integracji AI

Współpracuj z członkami zespołu nad projektami związanymi z danymi dzięki kontroli wersji i zapewnij bezpieczeństwo

Ograniczenia Talend

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wydajność i szybkość platformy wymagają poprawy

Ceny Talend

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Talend

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Talend prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Idealne narzędzie ETL do integracji danych. Różne złącza wewnętrzne mogą łączyć się z różnymi bazami danych w celu przenoszenia danych. Budowa hurtowni danych stała się łatwa, ponieważ dzięki wewnętrznemu narzędziu oferowanemu przez Talend można wdrożyć konkretną metodologię hurtowni danych.

Idealne narzędzie ETL do integracji danych. Różne złącza wewnętrzne mogą łączyć się z różnymi bazami danych w celu przenoszenia danych. Budowa hurtowni danych stała się łatwa, ponieważ dzięki wewnętrznemu narzędziu Talend można wdrożyć konkretną metodologię hurtowni danych.

10. Matillion (najlepsze rozwiązanie do integracji ETL i hurtowni danych w chmurze)

za pośrednictwem Matillion

Rozwiązanie „Data Streams” firmy Matillion umożliwia pracę z danymi w czasie rzeczywistym, zapewniając stały dostęp do najświeższych informacji. Otrzymujesz również inteligentnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji AI, który automatyzuje zadania, sugeruje ulepszenia i prowadzi Cię przez proces tworzenia potoków danych.

Dodatkowo, niskokodowe środowisko Canva firmy Matillion pozwala projektować cykle pracy z danymi za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu typu „przeciągnij i upuść”. Po zintegrowaniu z modelami dużych języków (LLM) wystarczy porozmawiać z Matillion w języku naturalnym, aby natychmiast uzyskać potrzebne odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Matillion

Zapewnia skalowalność dla platform opartych na chmurze, takich jak AWS, Google Cloud i Azure

Oferuje pełną koordynację danych, wykraczając poza ETL i automatyzując procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania od początku do końca

Integruje się płynnie z narzędziami do analizy danych i uczenia maszynowego, umożliwiając ulepszenie procesów przetwarzania danych dzięki zaawansowanej analityce i wnioskom opartym na sztucznej inteligencji

Ograniczenia Matillion

API do pobierania historii zadań i średnich czasów działania można ulepszyć, aby zapewnić bardziej wydajny dostęp

Ceny Matillion

Dla osób fizycznych: 0 USD miesięcznych kredytów przedpłaconych. Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem: 2,50 USD/kredyt

Podstawowy: 1000 USD miesięcznie za 500 przedpłaconych kredytów. Dodatkowe kredyty: 2,18 USD/kredyt

Zaawansowane: 2000 USD miesięcznie za 750 przedpłaconych kredytów. Dodatkowe kredyty: 2,73 USD/kredyt

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Matillion

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Matillion?

Oto recenzja G2:

Intuicyjny interfejs sprawia, że złożone zadania stają się proste, a jego moc z łatwością radzi sobie z ogromnymi zbiorami danych. Jakość danych jest na najwyższym poziomie, a skalowalność zapewnia rozwój wraz z Twoją firmą.

Intuicyjny interfejs sprawia, że złożone zadania stają się proste, a jego moc z łatwością radzi sobie z ogromnymi zbiorami danych. Jakość danych jest na najwyższym poziomie, a skalowalność zapewnia rozwój wraz z Twoją firmą.

