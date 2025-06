10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Twos do notatek i wydajności

Czasami wystarczy prosta lista, aby poczuć kontrolę nad sytuacją. 🧸Zapisujesz swoje myśli, przypomnienia, to jedno zadanie, które ciągle odkładasz — i nagle w Twojej głowie robi się cisza. Taka jest moc narzędzi takich jak aplikacja Twos. To przejrzysta, minimalistyczna przestrzeń do zarządzania notatkami, śledzenia osobistych zadań i budowania rytmu dnia.

Być może jednak zacząłeś potrzebować czegoś więcej niż tylko podstawowego planowania zadań. Bardziej uporządkowanego sposobu zapisywania notatek, zarządzania projektami i codziennej refleksji? Więcej sposobów na powrót do pomysłów? Czegoś więcej niż tylko lista tych samych zadań dzień po dniu?

Niezależnie od tego, czy budujesz swój drugi mózg, udoskonalasz aplikację z listą rzeczy do zrobienia, czy też szukasz nowego narzędzia do zarządzania projektami, które pomoże Ci realizować nowe zadania zgodnie z planem, trafiłeś we właściwe miejsce. Oto 10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Twos dostępnych obecnie na rynku.

Jeśli więc szukasz czegoś więcej i zastanawiasz się, "jaka jest alternatywa dla aplikacji Twos?", czytaj dalej.

Czego należy szukać w alternatywnej aplikacji dla Twos?

🎉 Ciekawostka: Nazwa Twos pochodzi od dwóch założycieli i idei, że wszystko zaczyna się od "dwóch rzeczy do zapamiętania"

Twos to prosta aplikacja, ale Twój cykl pracy prawdopodobnie nie jest.

Szukając zamiennika, potrzebujesz czegoś, co będzie ewoluować wraz z Twoimi potrzebami. W pewnym momencie może okazać się, że potrzebujesz bardziej rozbudowanego zarządzania zadaniami, wspólnych notatek, funkcji zamiany głosu na tekst, synchronizacji kalendarza lub po prostu lepszych przypomnień, które faktycznie będą Cię motywować do działania na czas.

Najlepsze alternatywy dla aplikacji Twos powinny być narzędziami, które mogą pełnić funkcję osobistego systemu zarządzania zadaniami, wspierając zarówno codzienne zadania, jak i długoterminowe cele.

Elastyczne rozwiązanie zarówno do użytku osobistego, jak i zawodowego

Wystarczająco lekka do codziennego rejestrowania, ale wystarczająco wydajna do projektów

Łatwa w użyciu — ponieważ nikt nie ma czasu na naukę obsługi nowego systemu od podstaw

Konfigurowalna, więc działa tak, jak Twój mózg

Przyjrzyjmy się najlepszym opcjom i dowiedzmy się, dlaczego mogą stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem.

🧐 Czy wiesz, że... Na podstawie sposobu sporządzania notatek można określić, jakim typem myśliciela jesteś. Wypunktowana lista? Lubisz porządek. Burza mózgów? Jesteś typem osoby, która najpierw ma pomysł, a potem myśli.

Alternatywy dla aplikacji Twos w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Najlepsze rozwiązanie do przekształcania notatek w działania i zarządzania całym dniem Wielkość zespołu: Idealne dla osób, które potrzebują zarządzania zadaniami i pomocy AI Zarządzanie zadaniami oparte na sztucznej inteligencji, integracja notatek, śledzenie projektów, synchronizacja kalendarza Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Logseq Najlepsze rozwiązanie do prowadzenia dziennika z zachowaniem prywatności i połączonego myślenia Wielkość zespołu: Idealne dla osób preferujących minimalistyczne notatki Dziennik oparty na konspekcie, dwukierunkowe łączenie, prywatność lokalna, widok graficzny Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za synchronizację Anytype Najlepsze do tworzenia prywatnego drugiego mózgu na różnych urządzeniach Wielkość zespołu: Idealne dla osób potrzebujących organizacji notatek przede wszystkim w trybie offline Kompleksowe szyfrowanie, tryb offline, dwukierunkowe linki, obsługa wielu platform Free; płatne plany zaczynają się od 99 USD rocznie Superlist Najlepsze rozwiązanie do tworzenia stylowych list rzeczy do zrobienia z funkcjami współpracyRozmiar zespołu: Idealne dla zespołów potrzebujących przejrzystego menedżera zadań umożliwiającego współpracę Minimalistyczny wygląd, podzadania, przypomnienia o zadaniach, współpraca w czasie rzeczywistym, obsługa wielu platform Free; wersja Pro od 19 USD miesięcznie za osobę Niedźwiedź Najlepsza do czystego pisania i robienia notatek bez rozpraszania uwagi Rozmiar zespołu: Idealna dla osób preferujących proste notatki do użytku osobistego Wsparcie Markdown, hashtagi do organizacji, szyfrowane notatki, aplikacja dostępna wyłącznie dla urządzeń Apple 14-dniowa wersja próbna Free; Pro 2,99 USD/miesiąc RemNote Najlepsze dla studentów i osób uczących się przez całe życie, które potrzebują powtórzeń w odstępach czasu Wielkość zespołu: Idealne dla osób skupionych na nauce i robieniu notatek Powtarzanie w odstępach czasu, fiszki, wsparcie dla markdown, połączone notatki, pisanie w stylu konspektu Free; wersja Pro od 8 USD miesięcznie 24me Smart Personal Assistant Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami, kalendarzem i przypomnieniami w jednym miejscu Rozmiar zespołu: Idealne dla zapracowanych osób poszukujących ujednoliconego systemu Ujednolicony kalendarz, zarządzanie zadaniami, komendy głosowe, inteligentne powiadomienia, synchronizacja między platformami Free; Premium 5,99 USD/miesiąc Supernotes Najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia notatek w formie kart i współpracy Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów potrzebujących szybkiego tworzenia notatek i współpracy Karty notatek oparte na Markdown, współpraca w czasie rzeczywistym, widok graficzny, linki zwrotne Free; Unlimited 11 USD/miesiąc MyMind Najlepsze rozwiązanie dla osób myślących wizualnie, które chcą bez wysiłku zapisywać i porządkować pomysły Rozmiar zespołu: Idealne dla osób kreatywnych lub do użytku osobistego Automatyczna kategoryzacja AI, zapisywanie tekstu, linków, obrazów i pomysłów, wyszukiwanie pełnotekstowe, wizualny układ Free; płatne plany zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie Notability Najlepsza do odręcznych notatek, nagrań audio i adnotacji do zajęć/pracy Wielkość zespołu: Idealna dla uczniów, nauczycieli i profesjonalistów Notatki odręczne i pisane na klawiaturze, nagrywanie dźwięku, widok wielu notatek, aplikacja dostępna wyłącznie na urządzenia Apple Free z ograniczonymi funkcjami; Pełny dostęp 19,99 $/rok

10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Twos dla Ciebie

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do przekształcania notatek w działania i zarządzania całym dniem)

Twos świetnie nadaje się do zapisywania myśli i ustawiania szybkich przypomnień, ale gdy Twoje życie staje się bardziej intensywne, Twój system musi pracować ciężej. Czas odkryć najlepsze narzędzia zwiększające wydajność, które usprawnią wykonywanie zadań.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych.

Oto krótka tabela porównawcza, która pokazuje szerokie możliwości ClickUp, gdy szukasz alternatywy dla aplikacji Twos.

Funkcja ClickUp Twos Zarządzanie zadaniami ✅ Zaawansowane 🟡 Podstawowe Asystent AI ✅ Tak ❌ Nie Dokumenty i dzienniki ✅ Zintegrowane 🟡 Tylko notatki Tablice ✅ Tak ❌ Nie Automatyzacja ✅ Tak ❌ Nie Widok kalendarza ✅ Tak 🟡 Podstawowe Przypomnienia ✅ Zaawansowane ✅ Podstawowe Szablony ✅ Rozbudowana 🟡 Niewiele Integracje ✅ Wiele ❌ Nie Aplikacja mobilna ✅ Solidna ✅ Tak Współpraca ✅ W czasie rzeczywistym ❌ Nie Pola niestandardowe ✅ Tak ❌ Nie Pulpity/raportowanie ✅ Tak ❌ Nie Śledzenie celów ✅ Tak ❌ Nie

Jako prawdziwie kompleksowa aplikacja do zarządzania zadaniami i narzędzia do zarządzania harmonogramem, ClickUp pomaga przejść od pytania "Co muszę zrobić?" do "Zróbmy to". Zapewnia elastyczność tworzenia zadań natychmiast z dowolnej notatki i dodawania zadań bezpośrednio do planu tygodniowego, bez utraty koncentracji.

Jest idealna dla osób, które cenią sobie lekkość aplikacji Twos, ale potrzebują narzędzia, które realizuje pomysły, listy, cele i powtarzające się czynności.

Załóżmy, że wpisujesz: "Naprawić cieknący kran, wysłać prezent rocznicowy, zaplanować zawartość na następny tydzień"

W Twos to koniec. W ClickUp? To dopiero początek. 🎯

🧐 Czy wiesz, że... Gdy system zarządzania zadaniami jest spójny na wszystkich platformach, zmniejsza się obciążenie poznawcze. Mniej czasu na przełączanie się = więcej czasu na myślenie.

Zapisuj, porządkuj i burza mózgów

📝 Zapisz, a następnie połącz z działaniem za pomocą ClickUp Docs

Użyj ClickUp Docs, aby tworzyć dzienniki wdzięczności

Twos świetnie nadaje się do zapisywania pomysłów, ale ClickUp Docs idzie o krok dalej. Są one oparte na współpracy, można je dostosowywać i wbudować w cykl pracy. Zamiast żonglować aplikacjami, zarządzaj notatkami i zadaniami w jednym wspólnym obszarze roboczym — do użytku indywidualnego lub zespołowego.

Przykład zastosowania: Prowadź dziennik w ClickUp Docs.

Zapisuj swoje myśli, np.:

"Muszę zadzwonić do taty"

"Muszę zadzwonić do taty"

Zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przekształcić notatkę w zadanie lub przypomnienie — idealne rozwiązanie do codziennych sprawdzianów lub autorefleksji.

Możesz również:

Twórz tygodniowe plany

Śledź wdzięczność

Zapisuj pomysły na artykuły lub cele

Osadzaj multimedia i arkusze kalkulacyjne

Połącz z zadaniami lub listami

✨ Niezależnie od tego, czy prowadzisz dziennik, czy śledzisz nastroje, ClickUp łączy pisanie i organizowanie w jednej elastycznej platformie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zmień swój dziennik ClickUp Daily Journal w towarzysza terapii. Oznacz myśli takie jak "niepokój", "sukcesy" lub "wyzwalacze", aby powrócić do nich podczas sesji terapeutycznych lub rutynowych czynności wspierających, które zmniejszają przytłoczenie.

🧩 Wizualna burza mózgów dzięki tablicom ClickUp

Współpracuj ze swoją społecznością, planuj strategie produktowe i udostępniaj pomysły za pomocą tablic ClickUp

Tablice ClickUp pozwalają tworzyć mapy pomysłów, zapisywać myśli i wizualnie łączyć je ze sobą — idealne rozwiązanie do przekształcania burzy mózgów lub spotkań w konkretne zadania.

Przykład użycia: Zacznij od mapy myśli dla nowego projektu, a następnie przekształć karteczki samoprzylepne lub gałęzie bezpośrednio w zadania lub dokumenty, zachowując kreatywny przepływ i realizację w jednym miejscu.

Ulepsz swoje dzienniki i notatki dzięki AI i elementom wizualnym 🎨 ClickUp wykracza poza tekst. Użyj AI Notetaker , aby automatycznie rejestrować i podsumowywać spotkania lub sesje terapeutyczne, zamieniając kluczowe punkty w zadania do wykonania. Chcesz, aby Twój dziennik wdzięczności lub dziennik nastrojów był bardziej wyrazisty? Twórz niestandardowe obrazy bezpośrednio w dokumencie za pomocą ClickUp Brain — po prostu wpisz, co chcesz zobaczyć. A jeśli chcesz wyjaśnić proces lub udostępnić szybką aktualizację, nagraj Clip i umieść go bezpośrednio w dzienniku lub zadaniu. *Dzięki ClickUp Twoje notatki, materiały wizualne i działania są zawsze połączone, tworząc kompleksowy system zwiększający wydajność

✨ Zamień losowe myśli w realne wyniki — dzięki ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain, aby tworzyć zadania dla swoich planów i mieć stałego asystenta AI, który pomoże Ci wszystko zaplanować

Nie musisz już samodzielnie organizować wszystkich pomysłów. ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, może rozbijać nieuporządkowane notatki, priorytetyzować je według pilności i przekształcać w przejrzystą listę zadań do wykonania.

Przykład użycia: Robisz notatkę: "Zaplanować wakacje". ClickUp Brain sugeruje:

Wyszukaj 3 lokalizacje

Ostateczne ustalenie terminów podróży

Udostępniaj plan podróży rodzinie

Ustal budżet i termin rezerwacji

Możesz edytować, planować, a nawet automatyzować te kroki — wszystko bez opuszczania obszaru roboczego. Dzięki funkcjom takim jak planowanie AI i inteligentne sugestie priorytetów zadań, ClickUp Brain zapewnia, że Twoje plany są rzeczywiście dostosowane do Twojego czasu i możliwości.

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowało się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to zrobić, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia zadań lub dostosowania zadań oraz skonfigurować automatyczne cykle pracy. Większość narzędzi ma opracowany jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych miejsc w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

📖 Czytaj więcej: Dowiedz się, jak wykorzystać AI do inteligentniejszego planowania i zwiększenia wydajności.

✅ Osobiste listy zadań, które dostosowują się do Twojego dnia

Użyj zadań ClickUp, aby tworzyć codzienne zadania do wykonania i uzyskać zakończony cykl pracy, który pozwoli Ci dobrze nimi zarządzać

Zadania ClickUp pomagają zarządzać wszystkim — od porannej rutyny po ważne terminy. W połączeniu z ClickUp Brain działają jak asystent głosowy do inteligentnego zarządzania zadaniami. Jeśli potrzebujesz aplikacji z listą rzeczy do zrobienia, która wykracza poza pola wyboru i zapewnia wsparcie dla ustrukturyzowanych cykli pracy, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Przykład zastosowania: lista na niedzielę wieczorem

🟢 Zakupy spożywcze

🔴 Termin złożenia oferty dla klienta we wtorek

🟡 Zadzwoń do weterynarza

Ustaw priorytety za pomocą kolorów, szacowany czas i ustawienia powtarzających się zadań (co tydzień na zakupy spożywcze, co miesiąc na wizytę u weterynarza). Możesz planować zadania na podstawie pilności lub dzielić je na podzadania dla większej przejrzystości.

Każde zadanie obsługuje zaawansowane funkcje:

Podzadania

Niestandardowe statusy (np. "W trakcie" lub "Oczekiwanie na odpowiedź")

Przypomnienia i automatyzacja

Śledzenie czasu, jeśli to Twój styl

🧐 Czy wiesz, że... Utworzenie kolumny lub etykiety "Gotowe" w narzędziu do robienia notatek może przekształcić Twój mózg tak, aby dostrzegał postępy, a nie tylko presję.

⚡ Zautomatyzuj swoje codzienne czynności

Zwiększ wydajność dzięki automatyzacji zadań za pomocą automatyzacji ClickUp

Automatyzacja ClickUp pozwala skonfigurować reguły automatycznego przenoszenia zadań, przypisywania użytkowników lub aktualizowania statusów.

Przykład użycia: Po zakończeniu notatki i oznaczeniu jej jako "Gotowa" ClickUp może automatycznie przypisać ją do odpowiedniej osoby lub przenieść do planu tygodniowego — bez konieczności wykonywania ręcznych kroków.

Planuj, ustalaj priorytety i wizualizuj

🗓️ Planuj swój tydzień wizualnie dzięki kalendarzowi ClickUp

Korzystaj z priorytetyzacji opartej na sztucznej inteligencji i automatycznych dostosowań, aby realizować swoje cele dzięki kalendarzowi ClickUp

Dzięki kalendarzowi ClickUp możesz zaplanować dzień lub tydzień, przeciągając zadania do bloków czasowych. Możesz również dostosowywać swoje plany w miarę rozwoju sytuacji.

Przykład użycia: Żonglujesz pracą, treningami i osobistymi sprawami. Przeciągnij "e-mail do wysłania" na poniedziałek o 10:00, "siłownia" na środę o 18:00, a "przygotowania do urodzin mamy" na sobotę. Gotowe.

Dodatkowo możesz:

Synchronizacja z Kalendarzem Google

Oznaczaj rodzaje zadań kolorami

Przełącz się w dowolnym momencie do widoku tablicy, listy lub osi czasu

🎉 Ciekawostka: Pinterest powstał jako cyfrowa tablica do zbierania pomysłów, ale wielu użytkowników traktuje go jak wizualny pamiętnik. Twoja aplikacja zwiększająca wydajność może zrobić to samo — dzięki widokowi kalendarza.

📊 Śledź postępy za pomocą pulpitów

Dzięki pulpitom ClickUp możesz ustalać priorytety zadań, śledzić postępy i skupiać się na tym, co najważniejsze

Panele ClickUp pozwalają na szybki podgląd obciążenia pracą, terminów i stanu projektów.

Przykład użycia: Stwórz pulpit do śledzenia codziennych zadań, wpisów do dziennika i kamieni milowych projektów — dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć, co masz do zrobienia i co będzie dalej.

🎯 Skup się na celach dzięki funkcji śledzenia

Cele ClickUp pomagają ustawić, śledzić i wizualizować postępy w realizacji celów osobistych lub zawodowych.

Przykład użycia: Ustaw cel "Napisz pięć wpisów do dziennika w tym tygodniu" lub "Zakończ trzy ważne zadania" i obserwuj postępy automatycznie aktualizowane po zaznaczeniu elementów.

🔔 Inteligentne przypomnienia, które nie pozwolą Ci zapomnieć

Przypomnienia ClickUp to nie tylko pasywne alerty, ale także zintegrowane z zadaniami i dokumentami funkcje.

Przykład użycia: Podczas przeglądania dziennika piszesz "skontaktować się z zespołem w piątek". Jednym kliknięciem zamień tę linię na przypomnienie z terminem na piątek o godz. 10:00.

Możesz:

Dodawaj powtarzające się przypomnienia (np. "Podlać rośliny w każdą niedzielę")

Przypisuj przypomnienia sobie lub innym osobom

Załączaj dokumenty, notatki lub pliki

Zamień komentarze do zadań w działania następcze

🔔 Przypomnienie: Niezrealizowane zadanie to informacja zwrotna, a nie porażka. Dostosuj się, nie oceniaj.

📱 Zarządzaj swoim dniem z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna ClickUp pozwala na tworzenie notatek, zadań i sprawdzanie przypomnień w podróży — dzięki czemu Twój system wydajności jest zawsze z Tobą, nie tylko na biurku.

Szablony, które pomogą Ci rozpocząć codzienną rutynę

Nie wiesz, od czego zacząć? ClickUp oferuje szablony codziennych list zadań, dzienników, bloków czasowych i nie tylko. Możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych szablonów, aby rozpocząć planowanie.

📝 Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz proste listy rzeczy do zrobienia dzięki szablonowi ClickUp

Szukasz prostego sposobu na przekształcenie swoich myśli w skoncentrowany, praktyczny plan — bez konieczności tworzenia systemu od podstaw? Szablon listy codziennych zadań ClickUp zapewnia właśnie to. Jest idealny dla każdego, kto potrzebuje spójnej struktury do rejestrowania, ustalania priorytetów i odhaczania codziennych zadań — niezależnie od tego, czy zarządzasz całym dniem pracy, czy po prostu porządkujesz swoje życie.

Co pomaga zrobić ten szablon:

✅ Zacznij każdy dzień od przejrzystego, gotowego do użycia układu

✍️ Zapisuj zadania w miarę ich pojawiania się i kategoryzuj je według priorytetów

⏰ Ustaw terminy, przypomnienia i powtarzające się czynności

🧠 Dodawaj notatki, listy kontrolne lub podzadania, aby uzyskać dodatkowy kontekst

📅 Wizualizuj swoje obciążenie pracą w widoku listy, tablicy lub kalendarza

🔁 Korzystaj z niej codziennie bez konieczności formatowania — po prostu skopiuj i gotowe

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W ClickUp połącz swoje dokumenty i zadania za pomocą powiązań. Dzięki temu Twoje notatki i działania pozostaną połączone — nawet po upływie kilku tygodni.

Najlepsze funkcje ClickUp:

ClickUp Brain , które pomogą Ci usprawnić cykl pracy od początku do końca Z łatwością organizuj pomysły, podsumowuj notatki i automatycznie generuj plany działania dzięki, które pomogą Ci usprawnić cykl pracy od początku do końca

ClickUp Docs , dzięki czemu wszystko pozostaje połączone i łatwe w zarządzaniu Twórz, przechowuj i łącz notatki lub dzienniki z zadaniami w czasie rzeczywistym za pomocą, dzięki czemu wszystko pozostaje połączone i łatwe w zarządzaniu

Zadaniom ClickUp , dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego zadania Twórz elastyczne listy rzeczy do zrobienia z podzadaniami, przypomnieniami i niestandardowymi cyklami pracy dzięki, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego zadania

ClickUp Calenda r , dzięki prostemu planowaniu metodą "przeciągnij i upuść" Wizualizuj swój tydzień i dostosowuj plany bez wysiłku dzięki, dzięki prostemu planowaniu metodą "przeciągnij i upuść"

Przypomnieniom ClickUp , dzięki czemu będziesz zawsze o krok przed ważnymi zadaniami Zamień przelotne myśli w praktyczne powiadomienia dzięki, dzięki czemu będziesz zawsze o krok przed ważnymi zadaniami

szablonom ClickUp , które pozwolą Ci skupić się na tym, co najważniejsze Szybko zacznij korzystać z gotowych ustawień do tworzenia notatek, planowania i nie tylko dzięki, które pozwolą Ci skupić się na tym, co najważniejsze

Przełączaj się między widokami listy, tablicy, kalendarza, Gantta lub osi czasu, aby dopasować je do swojego stylu planowania. Dodaj pola niestandardowe, aby śledzić wszystko — nastrój, priorytet, budżet, a nawet etykiety dziennika

Dedykowana aplikacja mobilna, która pomaga uzyskać dostęp do wszystkich zadań i używać jej jako aplikacji do robienia notatek w podróży

Limity ClickUp:

Na początku może wydawać się przytłaczająca ze względu na ogromną liczbę funkcji, ale warto zacząć od prostych zadań

Najlepiej działa na pulpicie, ale wersja mobilna jest szybko ulepszana

Konfiguracja zajmuje trochę czasu, ale zapewnia długotrwałe korzyści

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Kiedyś żyłem według moich notatek, ale po dwóch dniach testowania ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie

Kiedyś żyłem według moich notatek, ale po dwóch dniach testowania ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie

🌼 Zachęta: Nie jesteś "kiepski w wydajności" — po prostu nie trafiłeś jeszcze na odpowiedni system.

2. Logseq (najlepsze rozwiązanie do prowadzenia dziennika z naciskiem na prywatność i połączonego myślenia)

Logseq to minimalistyczny wymarzony drugi mózg. Jeśli Twos pozwolił Ci spróbować codziennego rejestrowania i robienia notatek, Logseq przenosi to na wyższy poziom dzięki połączonym ścieżkom myśli i pełnej kontroli offline. Oparty na interfejsie w stylu konspektu, każdy zapisany w Logseq pomysł można zagnieździć pod innym, dzięki czemu Twoje pomysły w naturalny sposób organizują się poprzez połączone myśli.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli codziennie prowadzisz dziennik, robisz notatki do nauki lub lubisz zastanawiać się nad tym, jak Twoje pomysły łączą się w czasie. W przeciwieństwie do Twos, Logseq nie służy do zarządzania zadaniami, ale pomaga budować długoterminowy system wiedzy. Jest to aplikacja lokalna i open source, co oznacza, że Twoje dane pozostają przy Tobie, a synchronizacja jest opcjonalna i nie jest wymagana.

Kluczowe funkcje Logseq

Dziennik oparty na konspekcie z możliwością zwijania punktów

Strony dzienne zostały zaprojektowane tak, aby zachęcać do regularnego pisania

Widok graficzny do wizualizacji powiązań między notatkami

Model oparty na lokalizacji i otwartym kodzie źródłowym dla większej prywatności

Dwukierunkowe połączenia umożliwiające łączenie i powracanie do powiązanych myśli

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj odnośników w Logseq, aby połączyć swoje codzienne notatki z tematami takimi jak "cele", "spostrzeżenia" lub "nauka". Z czasem pojawią się wzorce — tak jakby Twój mózg zostawiał breadcrumbs.

Limity Logseq

Brak wbudowanego wsparcia dla list rzeczy do zrobienia lub planowania

Wymaga ręcznego ustawienia lub wtyczek do synchronizacji między urządzeniami

Nieznane użytkownikom przyzwyczajonym do aplikacji do tworzenia notatek liniowych

Ceny Logseq:

Logseq Sync jest obecnie w fazie publicznej wersji beta i dostępny dla aktywnych współpracowników Open Collective. Aby uzyskać dostęp, możesz wybrać jeden z następujących poziomów miesięcznych darowizn:

Backer : 5 USD/miesiąc

Sponsor: 15 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Logseq:

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔔 Przypomnienie: Systemy nie muszą być ładne. Muszą po prostu mieć sens dla Ciebie.

3. Anytype (najlepsze rozwiązanie do tworzenia prywatnego "drugiego mózgu" na różnych urządzeniach)

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o aplikacji do robienia notatek, która działa jak Notion, ale zachowuje całkowitą prywatność danych, Anytype jest tym, czego szukasz. Została zaprojektowana jako cyfrowy mózg, który pozwala tworzyć strony do wszystkiego: notatek, zadań, osób, projektów i pomysłów. Wszystko znajduje się lokalnie na Twoim urządzeniu, z szyfrowaniem end-to-end i opcjonalną synchronizacją między platformami.

Podczas gdy Twos idealnie nadaje się do szybkiego zapisywania myśli, Anytype pomaga stworzyć w pełni niestandardowy system do organizowania każdego obszaru życia. Potraktuj to jako podstawę własnego systemu operacyjnego — z lepszą strukturą i mniejszą troską o przekazywanie danych do chmury.

Kluczowe funkcje Anytype

Funkcja offline z automatyczną synchronizacją szyfrowanych danych

System oparty na obiektach do tworzenia niestandardowych typów, takich jak dzienniki, zadania i książki

Dwukierunkowe linki i widok graficzny do tworzenia map głębokiej wiedzy

Interfejs bez elementów rozpraszających uwagę, zaprojektowany z myślą o skupieniu podczas pisania

Wsparcie dla wielu platform: macOS, Windows, Linux, Android i iOS

Ograniczenia Anytype

Wciąż w fazie beta, niektóre funkcje są ograniczone lub aktywnie rozwijane

Brak wbudowanych funkcji przypomnień lub kalendarza (na razie)

Przedstawia krzywą uczenia się dla użytkowników, którzy nie znają cyklu pracy opartego na obiektach

Ceny Anytype:

Explorer: Free

Builder: 99 USD/rok

Współtwórca: 299 USD za 3 lata

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Anytype:

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🎉 Ciekawostka: Wielu samodzielnych założycieli firm korzysta z osobistych menedżerów zadań, aby śledzić emocje wraz z zadaniami do wykonania — ponieważ nastrój ma wpływ na tempo pracy.

4. Superlist (najlepsza dla stylowych list rzeczy do zrobienia z funkcjami współpracy)

Jeśli podobała Ci się aplikacja Twos ze względu na jej prostotę, ale brakowało Ci możliwości współpracy lub dopracowania, Superlist jest doskonałym ulepszeniem. Stworzona przez zespół odpowiedzialny za Wunderlist, Superlist nadaje nowoczesny charakter zarządzaniu zadaniami — dzięki przejrzystemu wyglądowi, listom, które można udostępniać, oraz funkcjom, które sprawiają, że nawet prozaiczne planowanie staje się przyjemnością.

Możesz tworzyć osobiste lub wspólne listy rzeczy do zrobienia, dodawać zadania, wstawiać komentarze, ustawiać przypomnienia i organizować zadania w ramach projektów. Chociaż nie jest to tak złożone rozwiązanie jak pełne narzędzie do zarządzania projektami (i o to właśnie chodzi), zapewnia wystarczającą strukturę, abyś mógł się skupić — bez zbędnego bałaganu.

Najważniejsze funkcje Superlist

Minimalistyczny, intuicyjny wygląd z potężnymi funkcjami listy rzeczy do zrobienia

Udostępnianie list rodziny, znajomym lub zespołom w celu łatwej współpracy

Wsparcie dla podzadań, notatek, przypomnień i załączników

Aplikacje natywne są dostępne na systemy macOS, Windows, iOS i Android

Synchronizacja w czasie rzeczywistym dla płynnego planowania współpracy

Ograniczenia Superlist

Wciąż w fazie wczesnego dostępu, niektóre funkcje są ograniczone lub aktywnie rozwijane

Brak funkcji śledzenia czasu, automatyzacji i zaawansowanych możliwości cyklu pracy

Oferuje mniej elastyczności niż narzędzia takie jak ClickUp lub Notion do złożonego planowania

Ceny Superlist:

Free

Pro: 19 USD/osoba/miesiąc

Super: 39 USD/osoba/miesiąc

Oceny i recenzje Superlist:

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🎉 Ciekawostka: Metoda "Zettelkasten" — łączenie każdej notatki z innymi pomysłami — ma ponad 100 lat i pomogła jednemu uczonemu opublikować ponad 70 książek.

5. Bear (najlepsza do pisania i robienia notatek w czystym, wolnym od rozpraszających elementów interfejsie)

Jeśli w aplikacji Twos najbardziej podobała Ci się prostota zapisywania rzeczy bez zbędnych ceregieli, Bear może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Ta dostępna wyłącznie na urządzenia Apple aplikacja jest uwielbiana przez pisarzy, dziennikarzy i osoby robiące notatki, które oczekują eleganckiego interfejsu i odpowiedniej struktury.

Bear łączy formatowanie markdown, hashtagi do organizacji i piękny wygląd — idealny do tworzenia kreatywnych notatek bez rozpraszania uwagi. Chociaż nie jest przeznaczony do zarządzania zadaniami ani współpracy, świetnie nadaje się do osobistych notatek, kreatywnej burzy mózgów lub prowadzenia lekkiego dziennika.

Najważniejsze funkcje Bear

Minimalistyczny, elegancki interfejs zoptymalizowany pod kątem skupienia podczas pisania

Organizacja za pomocą hashtagów, zagnieżdżonych etykiet i zaawansowanych filtrów

Wsparcie dla Markdown z intuicyjnymi skrótami do formatowania

Indywidualne szyfrowanie notatek dla większej prywatności

Płynna synchronizacja między komputerami Mac, iPadami i iPhone'ami

Obowiązują ograniczenia

Ograniczone do urządzeń Apple bez wsparcia dla innych platform

Brakuje wbudowanej funkcji zarządzania zadaniami i kalendarza

Brak funkcji współpracy i przypomnień dla wspólnych cykli pracy

Ceny orientacyjne:

Free: 14-dniowa wersja próbna

Pro: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje użytkowników:

G2: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

🌼 Zachęta: Jeśli Twoje myśli są chaotyczne, nie jest to wada — to sygnał. Zapisanie ich, nawet nieporadnie, jest sposobem na spotkanie się z samym sobą z troską i jasnością. Właśnie dlatego wielu terapeutów zachęca obecnie swoich klientów do korzystania z "codziennych stron" jako rozgrzewki przed terapią.

6. RemNote (najlepsza dla studentów i osób uczących się przez całe życie, które potrzebują powtórzeń w odstępach czasu)

RemNote to więcej niż narzędzie do robienia notatek — to towarzysz myślenia stworzony z myślą o głębokim uczeniu się. Jeśli lubisz zamieniać swoje notatki w fiszki, wracać do kluczowych pomysłów lub budować długoterminowy system wiedzy, RemNote jest właśnie dla Ciebie.

W przeciwieństwie do Twos, która koncentruje się bardziej na listach, RemNote wykorzystuje powtarzanie w odstępach czasu i połączone myślenie, aby pomóc Ci zapamiętać to, co piszesz, a nie tylko przechowywać. Jest to szczególnie przydatne dla studentów, naukowców lub wszystkich osób pracujących z gęstym materiałem i chcących go zapamiętać.

Kluczowe funkcje RemNote

Powtarzanie w odstępach czasu jest zintegrowane z notatkami, co pozwala na skuteczne zapamiętywanie

Fiszki generowane bezpośrednio z zaznaczeń lub podpowiedzi w tekście

Połączone notatki i strony dzienne zapewniające wsparcie w uporządkowanym przeglądaniu

Wsparcie dla Markdown z pisaniem w stylu konspektu dla przejrzystości i organizacji

Dostęp z synchronizacją przez platformy internetowe i mobilne

Ograniczenia RemNote

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla zwykłych użytkowników lub osób korzystających z aplikacji po raz pierwszy

Nie jest przeznaczona do ogólnego zarządzania zadaniami ani planowania cyklu pracy

Plan Free obejmuje ograniczenia dotyczące pamięci i możliwości synchronizacji

Ceny RemNote:

Free

Pro: 8 USD/miesiąc

Pro z AI: 18 USD/miesiąc

Oceny i recenzje RemNote

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🌼 Zachęta: Nie ma czegoś takiego jak zbyt duży bałagan lub zbytni minimalizm. Twój mózg, Twój przepływ, Twoje zasady.

7. 24me Smart Personal Assistant (najlepszy do zarządzania zadaniami, kalendarzem i przypomnieniami w jednym miejscu)

Jeśli szukasz alternatywy dla Twos, która bardziej skupia się na wydajności przy mniejszym wysiłku, 24me jest jak mały asystent w kieszeni. Łączy zadania, wydarzenia z kalendarza, notatki i przypomnienia w jednym przejrzystym pulpicie, dzięki czemu nie musisz już korzystać z wielu aplikacji, aby być na bieżąco.

Została zaprojektowana z myślą o zapracowanych profesjonalistach, nadrzędnych lub wszystkich, którzy potrzebują mieć wszystko w jednym miejscu bez konieczności tworzenia skomplikowanych systemów. I tak — przypomni Ci nawet o opłaceniu rachunków.

Kluczowe funkcje inteligentnego osobistego asystenta 24me

Ujednolicony widok kalendarza, zadań, notatek i przypomnień

Inteligentne powiadomienia z informacjami w czasie rzeczywistym, takimi jak "Czas wyjść" na podstawie informacji o ruchu drogowym

Wsparcie komend głosowych do tworzenia zadań bez użycia rąk

Płynna synchronizacja z Outlookiem, Kalendarzem Google, Kalendarzem Apple i innymi aplikacjami

Dostępność na wielu platformach: iOS, Android i w Internecie

Ograniczenia inteligentnego osobistego asystenta 24me

Brak widoku projektów i organizacji zadań w stylu Kanban

Oferuje ograniczone możliwości dostosowywania i brak głębokich powiązań między notatkami a zadaniami

Zawiera reklamy i ogranicza integrację w planie Free

Ceny inteligentnego osobistego asystenta 24me:

Free

Premium: 5,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji 24me Smart Personal Assistant

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🎉 Ciekawostka: Popularność cyfrowych dzienników wzrasta w styczniu, kwietniu i wrześniu — nowy rok, nowa pora roku, nowy rok szkolny. Jeśli właśnie zaczynasz od nowa, nie jesteś sam.

8. Supernotes (najlepsza do szybkiego tworzenia notatek w formie kart i współpracy)

Supernotes to nowe podejście do tworzenia notatek, które organizuje wszystko w niewielkich kartach. Jeśli Twos pomógł Ci szybko zapisywać myśli, Supernotes ułatwi skanowanie, organizowanie i udostępnianie — zwłaszcza gdy skupiasz się na lekkiej współpracy zespołowej.

Każda karta może być oznaczona etykietą, połączona lub zgrupowana w notatniki, co idealnie nadaje się do burzy mózgów, notatek ze spotkań lub zarządzania wiedzą osobistą. Możesz nawet współedytować z innymi w czasie rzeczywistym, nie martwiąc się o nieuporządkowany format.

Najważniejsze funkcje Supernotes

Szybkie karty notatek oparte na Markdown, które można łatwo przeszukiwać i organizować

Współpraca w czasie rzeczywistym poprzez komentarze i udostępniane notatniki

Widok graficzny i linki zwrotne umożliwiają wizualizację i łączenie powiązanych pomysłów

Wszechstronna aplikacja internetowa dostępna za pośrednictwem przeglądarki lub pulpitu na różnych urządzeniach

Przejrzysty, skoncentrowany interfejs zaprojektowany z myślą o szybkości i przejrzystości

Ograniczenia Supernotes

Brak tradycyjnego zarządzania zadaniami i widoku kalendarza

Oferuje ograniczone wsparcie dla dostępu offline

Wydaje się fragmentaryczna dla użytkowników preferujących pisanie długich tekstów

Ceny Supernotes:

Free

Unlimited: 11 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Supernotes

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🎉 Ciekawostka: Supernotes zostało pierwotnie stworzone, aby pomóc dwóm przyjaciołom w robieniu lepszych notatek z wykładów — obecnie jest używane zarówno przez zespoły, jak i osoby kreatywne.

9. MyMind (najlepsza dla osób myślących wizualnie, które chcą bez wysiłku zapisywać i porządkować pomysły)

MyMind to nie tyle lista rzeczy do zrobienia, co cyfrowe sanktuarium dla Twojego umysłu. Jeśli podoba Ci się prostota zapisywania rzeczy w Twos, ale chciałbyś móc zapisywać artykuły, cytaty, obrazy i strony internetowe w jednym miejscu — bez folderów i etykiet — to jest to właśnie dla Ciebie.

Zaprojektowana z myślą o wizualnych myślicielach i kreatywnych osobach, aplikacja MyMind automatycznie organizuje wszystko, co zapisujesz, korzystając z AI. Po prostu "zapisz i zapomnij" — a potem znajdź to ponownie, gdy będziesz tego potrzebować, w pięknej formie i łatwe do wyszukania.

Kluczowe funkcje MyMind

Zapisuj tekst, linki, obrazy, zaznaczenia i pomysły z dowolnego źródła

Automatycznie kategoryzuj zawartość za pomocą AI — bez konieczności ręcznego dodawania etykiet

Przeglądaj zawartość w pięknym układzie wizualnym w stylu serwisu Pinterest

Korzystaj z wyszukiwania pełnotekstowego i inteligentnych filtrów, aby szybko znaleźć wszystko, czego szukasz

Przechwytuj zawartość za pomocą rozszerzenia Chrome, aplikacji mobilnych lub e-maila

Limity MyMind

Nie jest przeznaczona do zarządzania zadaniami ani codziennego planowania

Brak przypomnień, widoków kalendarza i uporządkowanych cykli pracy

Oferuje ograniczoną współpracę, przeznaczona głównie do użytku osobistego

Ceny MyMind:

Free

Student of Life: 7,99 USD/miesiąc

Mastermind: 12,99 USD/miesiąc

Newton: 299 USD/rok

Oceny i recenzje MyMind

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🧐 Czy wiesz, że... Wizualne narzędzia do układania aktywują system pamięci przestrzennej mózgu, ułatwiając przywoływanie pomysłów — zwłaszcza osobom uczącym się wzrokowo.

10. Notability (najlepsza do odręcznych notatek, nagrań audio i adnotacji do zajęć/pracy)

Jeśli lepiej myślisz z piórem w dłoni lub uwielbiasz nagrywać notatki głosowe podczas zapisywania rzeczy, Notability zapewnia elastyczność, której nie oferuje Twos. Notability zapewnia płynne, natywne tworzenie notatek — szczególnie dla użytkowników Apple korzystających z iPadów lub komputerów Mac, gdzie notatki odręczne i audio są płynne.

Jest to ulubiona aplikacja studentów, nauczycieli i profesjonalistów, którzy chcą połączyć pisanie odręczne, pisanie na klawiaturze, szkice i głos w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy robisz notatki z zajęć, zapisujesz pomysły podczas spotkania, czy zapisujesz osobiste przemyślenia, Notability synchronizuje wszystko, umożliwia wyszukiwanie i łatwe powracanie do notatek w późniejszym czasie.

Kluczowe funkcje Notability

Notatki odręczne i pisane na klawiaturze z pełnym wsparciem Apple Pencil

Nagrania audio płynnie zsynchronizowane z treścią pisemną

Wbudowane szablony planerów, dzienników i notatników

Widok wielu notatek umożliwiający pisanie i odwoływanie się do nich obok siebie

Synchronizacja między urządzeniami iPad, iPhone i Mac

Ograniczenia aplikacji Notability

Dostępne tylko na urządzeniach Apple, bez wsparcia dla systemów Windows lub Android

Brakuje tradycyjnych funkcji zarządzania zadaniami i przypomnień

Ograniczona współpraca, ograniczona do udostępnionych plików PDF lub prezentacji

Ceny Notability:

Free

Pełny dostęp: 19,99 USD/rok

Oceny i recenzje Notability:

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

🎉 Ciekawostka: W ciągu jednego tygodnia użytkownicy aplikacji Notability przesłali odręczne ślubne przysięgi, równania matematyczne i bazgroły malucha.

✨ Specjalne wzmianki

Chociaż narzędzia te nie znalazły się na głównej liście, nadal są fantastycznymi alternatywami dla Twos — zwłaszcza jeśli szukasz czegoś z nieco większą możliwością dostosowania, strukturą lub możliwościami wizualnego planowania.

Notion:Najlepsze rozwiązanie do dostosowywania cyfrowego planowania z wizualnym obszarem roboczym Jeśli lubisz budować systemy od podstaw, Notion pozwala tworzyć wszystko, od list zadań, przez dzienniki, po całe drugie mózgi — wraz z bazami danych, kalendarzami i pięknymi układami.

Tiimo:Najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania czasem z delikatnymi przypomnieniamiZaprojektowana z myślą o użytkownikach z zaburzeniami neurologicznymi, aplikacja Tiimo oferuje wizualny, uspokajający sposób planowania dnia i wsparcie w sporządzaniu notatek przy ADHD bez przytłaczania. Jest idealna dla osób, które zamiast sztywnych harmonogramów preferują uporządkowane rutyny i delikatne przypomnienia.

Akiflow:Najlepsze do konsolidacji zadań w skoncentrowanym planie dniaJeśli Twoja lista rzeczy do zrobienia znajduje się w wielu miejscach (e-mail, Slack, kalendarz), Akiflow łączy wszystko w jednym widoku dziennym, dzięki czemu możesz blokować czas, ustalać priorytety i przechodzić przez dzień bez zbędnego hałasu.

🌼 Jeśli czujesz, że Twój umysł jest zamglony, nie oznacza to porażki — to tylko sygnał. Odpoczynek nie jest przerwą w postępach, ale ich częścią.

Znajdź swoją nową aplikację zwiększającą wydajność

Twos był świetny na początek, ale czasami Twój mózg (i dzień) potrzebuje więcej wsparcia. Niezależnie od tego, czy szukasz lepszej organizacji notatek, lepszych przypomnień, wizualnego planowania czy narzędzi do współpracy, na tej liście znajdziesz alternatywę, która będzie pasować do Twojego stylu.

Od minimalistycznych konspektów, przez wizualne tablice pamięci, po wszechstronne huby zwiększające wydajność — teraz masz do wyboru opcje, które dopasujesz do swoich kolejnych kroków.

✨ Szukasz czegoś, co ma wszystko — notatki, zadania, przypomnienia, kalendarze i wsparcie AI? Wypróbuj ClickUp za darmo i stwórz system, który pomoże Ci uchwycić pomysły i wprowadzić je w życie — bez przełączania się między aplikacjami co pięć minut.