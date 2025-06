8 najlepszych programów do zarządzania nieruchomościami AI w 2025 roku

Zarządzanie nieruchomościami na wynajem to duża odpowiedzialność.

Od rozwiązywania problemów związanych z konserwacją i pobieraniem czynszu po odpowiadanie na pytania najemców i wypełnianie dokumentów najmu — zawsze jest coś, co wymaga Twojej uwagi. A próbujesz zarządzać tym wszystkim ręcznie? To prosta droga do wypalenia zawodowego.

Właśnie w tym może pomóc oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami oparte na sztucznej inteligencji.

Narzędzia te zajmują się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak automatyzacja odpowiedzi, wysyłanie automatycznych przypomnień i wczesne sygnalizowanie potencjalnych problemów, dzięki czemu możesz skupić się na szerszej perspektywie. Jest to proaktywne podejście, które nie tylko pomaga zachować porządek, ale także poprawia komfort najemców.

Ponadto najemcy uwielbiają wygodę. Umożliwienie najemcom składania wniosków online, sprawdzania umowy najmu lub dokonywania płatności czynszu w dowolnym momencie ułatwia życie zarówno im, jak i Tobie. Wynik? Mniej skarg, mniej opłat za opóźnienia i wyższy wskaźnik obłożenia.

W tym blogu omówimy niektóre z najlepszych platform do zarządzania nieruchomościami opartych na sztucznej inteligencji, ich ofertę, ceny i dla kogo są przeznaczone, abyś mógł znaleźć odpowiednią dla siebie i zwiększyć ogólną wydajność!

Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami AI w skrócie

Oto tabela porównawcza, która pomoże Ci zacząć:

Oprogramowanie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Zarządzanie cyklami pracy i współpracą w zakresie nieruchomości Automatyzacja zadań AI, niestandardowe cykle pracy, formularze dla najemców, pulpity, szablony i integracje Dostępny plan Free Plany płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc AppFolio Zarządzanie nieruchomościami w czasie rzeczywistym AI do weryfikacji najemców, konserwacji, księgowości, cyfrowych umów najmu oraz portali dla właścicieli/najemców Niestandardowe ceny TenantCloud Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami AI weryfikacja najemców, konserwacja, księgowość, cyfrowe umowy najmu, portale dla właścicieli/najemców Plany płatne zaczynają się od 18 USD miesięcznie Mezo Zarządzanie konserwacją oparte na sztucznej inteligencji Konserwacja predykcyjna, inteligentne zlecenia pracy, zarządzanie dostawcami i integracja z systemem PMS Niestandardowe ceny TurboTenant Właściciele nieruchomości DIY i leasing wzbogacony o AI Automatyczne oferty, aplikacje cyfrowe, generowanie umów najmu, opłaty czynszowe online i śledzenie napraw Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 9,92 USD miesięcznie EliseAI Wsparcie w zakresie wynajmu oparte na AI Księgowość, konserwacja, portale dla najemców, aplikacje cyfrowe i weryfikacja Niestandardowe ceny Happy Property Komunikacja z najemcami i ich zaangażowanie Chatboty AI, automatyczne odpowiedzi, integracja z systemem PMS i personalizacja wiadomości Niestandardowe ceny Buildium Zarządzanie nieruchomościami na poziomie przedsiębiorstwa Księgowość, konserwacja, portale dla najemców, aplikacje cyfrowe, weryfikacja Plany płatne zaczynają się od 58 USD miesięcznie

Ceny i funkcje mogą ulec zmianie. Najnowsze ceny można znaleźć na stronie internetowej produktu. *

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu AI do zarządzania nieruchomościami?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami opartego na sztucznej inteligencji może mieć kluczowe znaczenie, ale przy tak wielu dostępnych opcjach, jak wybrać najlepsze rozwiązanie? Przed zainwestowaniem oceń, które funkcje będą miały największy wpływ na codzienne operacje i długoterminowy rozwój.

Najpierw zastanów się nad potrzebami swojej firmy i problemami, z którymi się borykasz.

Czy ręczne pobieranie czynszów przytłacza Cię?

Masz problem z powolną reakcją serwisu technicznego?

A może chcesz skalować swoje portfolio bez zwiększania kosztów ogólnych?

Idealne oprogramowanie sprosta tym konkretnym wyzwaniom dzięki solidnym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji. Oto kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę:

Automatyzacja: Skuteczne oprogramowanie powinno usprawnić powtarzalne zadania, takie jak śledzenie umów najmu, pobieranie czynszu i zarządzanie zgłoszeniami konserwacyjnymi, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł skupić się na działaniach o większej wartości

Integracja AI: Zaawansowane narzędzia AI, takie jak algorytmy weryfikacji najemców, chatboty do komunikacji z najemcami oraz funkcje predykcyjnej konserwacji, mogą znacznie zmniejszyć ryzyko i poprawić wydajność

Scentralizowany system: Zarządzanie całym portfolio z jednej platformy pomaga zachować nadzór, ograniczyć błędy i usprawnić współpracę między członkami zespołu

Skalowalność: Wraz z rozwojem portfolio nieruchomości oprogramowanie powinno się odpowiednio skalować, nie stając się zbyt kosztowne ani zbyt złożone

Doświadczenie użytkownika: intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs w połączeniu z responsywną obsługą klienta zapewnia płynne wdrożenie i stałą satysfakcję

Dostosowywanie i integracja: Możliwość dostosowania automatyzacji cyklu pracy opartego na AI oraz integracji z innym oprogramowaniem (księgowość, CRM, marketing) zapewnia elastyczność i rozszerza ekosystem technologiczny

➡️ Więcej informacji: 13 najlepszych szablonów do zarządzania nieruchomościami

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami oparte na sztucznej inteligencji

Czas zapoznać się z najlepszymi opcjami, przeanalizować cechy wyróżniające każdą z nich, kluczowe funkcje, które oferują, ich ceny oraz wszelkie wady, o których należy wiedzieć.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania cyklami pracy nieruchomości i współpracą zespołów)

Wypróbuj teraz Zarządzaj swoją działalnością w branży nieruchomości za pomocą ClickUp dzięki zarządzaniu zadaniami, planowaniu i interaktywnym mapom nieruchomości

Jeśli zajmujesz się zarządzaniem nieruchomościami, wiesz, jak wiele spraw trzeba pogodzić — umowy najmu, konserwację, marketing, komunikację z klientami i koordynację pracy zespołu. Właśnie tu z pomocą przychodzi ClickUp dla nieruchomości.

Pomyśl o tym jak o centrum dowodzenia typu "wszystko w jednym", ale z poważnym ulepszeniem AI dzięki ClickUp Brain.

Dzięki sztucznej inteligencji ClickUp możesz zautomatyzować powtarzające się zadania, które pochłaniają Twój dzień, takie jak przypisywanie działań następczych związanych z przedłużaniem umów najmu, planowanie inspekcji lub wysyłanie przypomnień o konserwacji. Musisz podsumować spotkanie lub szybko sporządzić aktualizację dla swojego zespołu? Sztuczna inteligencja również sobie z tym poradzi, więc nigdy nie utkniesz, wpatrując się w pustą stronę.

Otrzymuj najważniejsze aktualizacje natychmiast dzięki ClickUp Brain

Ale to nie wszystko. Narzędzia AI ClickUp zmieniają zasady gry w zakresie marketingu i zarządzania klientami w Twojej firmie. Wyobraź sobie, że możesz w rekordowym czasie przygotować angażującą treść biuletynu lub odpowiedzieć na zapytania klientów.

Jeśli chcesz od razu przystąpić do działania, ClickUp oferuje gotowe szablony przeznaczone specjalnie dla profesjonalistów z branży nieruchomości. Dostępny jest szablon arkusza kalkulacyjnego dla nieruchomości, który pomoże uporządkować wszystkie nieruchomości i umowy najmu, szablon biuletynu dla nieruchomości (który doskonale współpracuje z AI w zakresie tworzenia treści) oraz szablon marketingu nieruchomości, który pomoże zaplanować i śledzić kampanie.

Pobierz darmowy szablon Zbuduj silną więź z klientami dzięki szablonowi biuletynu ClickUp Real Estate

Oprócz AI, ClickUp jest stworzony dla zespołów zajmujących się nieruchomościami. Możesz skonfigurować niestandardowe cykle pracy do śledzenia najmu, konserwacji i inspekcji, zbierać zgłoszenia najemców za pomocą formularzy, używać szablonów zadań do wszystkich powtarzających się czynności i mieć wszystko na oku dzięki pulpitom ClickUp. Ponadto integruje się z pocztą e-mail, kalendarzem i innymi narzędziami dla nieruchomości, dzięki czemu wszystko po prostu działa razem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Niestandardowe cykle pracy: Dostosuj procesy śledzenia umów najmu, konserwacji i inspekcji dzięki statusom ClickUp Dostosuj procesy śledzenia umów najmu, konserwacji i inspekcji dzięki niestandardowym widokom

Formularze zgłoszeń najemców: Płynne gromadzenie zgłoszeń najemców i zarządzanie nimi za pomocą Płynne gromadzenie zgłoszeń najemców i zarządzanie nimi za pomocą formularzy ClickUp

Szablony zadań: Standaryzacja powtarzających się operacji, takich jak wprowadzanie się, naprawy i działania następcze

Pulpity nawigacyjne: Monitoruj wydajność nieruchomości, obciążenie pracą zespołu i kluczowe wskaźniki na jednym ekranie

Integracje: Synchronizacja z pocztą e-mail, kalendarzami i popularnymi narzędziami dla branży nieruchomości za pośrednictwem Synchronizacja z pocztą e-mail, kalendarzami i popularnymi narzędziami dla branży nieruchomości za pośrednictwem integracji ClickUp , zapewniająca spójność działania

Ograniczenia ClickUp

Może wymagać nauki obsługi przez nowych użytkowników

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Największą zmianą dla mnie w ClickUp były konfigurowalne szablony i możliwość zapewnienia spójności we wszystkich naszych nieruchomościach w dowolnym regionie, dzięki czemu klienci mają takie same doświadczenia niezależnie od lokalizacji Convene, do której się udają.

Największą zmianą dla mnie w ClickUp były konfigurowalne szablony i możliwość zapewnienia spójności we wszystkich naszych nieruchomościach w dowolnym regionie, dzięki czemu klienci mają takie same doświadczenia niezależnie od lokalizacji Convene, do której się udają.

➡️ Więcej informacji: Jak wykorzystać AI w nieruchomościach? (Przykłady zastosowań i narzędzia)

2. AppFolio (najlepsze do zarządzania nieruchomościami w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem AppFolio

AppFolio oferuje kompleksowy zestaw narzędzi opartych na chmurze do zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, w tym nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi i studenckimi.

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji znacznie usprawniają operacje, obejmując automatyczne wynajmowanie, wydajne śledzenie konserwacji i płynną komunikację z najemcami. Dzięki temu specjaliści z branży nieruchomości mogą zarządzać swoimi portfolio z niezwykłą wydajnością, oszczędzając czas i zasoby.

Najlepsze funkcje AppFolio

Zarządzaj księgowością, leasingiem, konserwacją i komunikacją z jednej, łatwo dostępnej platformy

Usprawnia zadania takie jak pobieranie czynszu, zgłoszenia konserwacyjne i weryfikacja najemców dzięki automatyzacji i dedykowanym portalom dla najemców, właścicieli i dostawców

Zapewnia wgląd w finanse w czasie rzeczywistym dzięki szczegółowym raportom dotyczącym przychodów, wydatków i wyników nieruchomości

Oferuje w pełni funkcjonalną aplikację mobilną do zarządzania w podróży oraz narzędzia AI, które pomagają w obsłudze zapytań dotyczących wynajmu i konserwacji

Ograniczenia AppFolio

Może być bardziej odpowiedni dla większych portfolio

Ceny AppFolio

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AppFolio

G2: 4,6/5 (ponad 630 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o AppFolio użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się możliwość dostosowywania raportów, a jeśli nie ma raportu, którego potrzebujesz, w 9 na 10 przypadków Appfolio może go dla Ciebie stworzyć. Możliwość wysyłania tekstów i e-maili do najemców i właścicieli nieruchomości jest niezbędna do dokumentacji i prowadzenia ewidencji. Nikt z nas nie lubi popełniać błędów, ale prawie wszystko, co można zrobić, można również cofnąć, co sprawia, że poprawianie błędów jest dziecinnie proste. Świetne jest również to, że jeśli jest coś, co trzeba wyjaśnić, obsługa klienta jest bardzo szybka i pomocna w przeprowadzeniu szkolenia. Zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami od ponad 30 lat i jest to zdecydowanie najlepszy program, z jakim kiedykolwiek pracowałem.

Podoba mi się możliwość dostosowywania raportów, a jeśli nie ma raportu, którego potrzebujesz, w 9 na 10 przypadków Appfolio może go dla Ciebie stworzyć. Możliwość wysyłania tekstów i e-maili do najemców i właścicieli domów jest niezbędna do dokumentacji i prowadzenia ewidencji. Nikt z nas nie lubi popełniać błędów, ale prawie wszystko, co można zrobić, można również cofnąć, co sprawia, że poprawianie błędów jest dziecinnie proste. Świetne jest również to, że jeśli jest coś, co trzeba wyjaśnić, obsługa klienta jest bardzo szybka i pomocna w przeprowadzeniu szkolenia. Zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami od ponad 30 lat i jest to zdecydowanie najlepszy program, z jakim kiedykolwiek pracowałem.

➡️ Więcej informacji: Najlepsze narzędzia marketingowe dla agentów nieruchomości

3. TenantCloud (najlepsze do kompleksowego zarządzania nieruchomościami)

TenantCloud oferuje opartą na chmurze platformę do zarządzania nieruchomościami, zaprojektowaną w celu usprawnienia operacji zarówno w przypadku nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych. Wykorzystując zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, upraszcza złożone zadania, takie jak rygorystyczna weryfikacja najemców, efektywna koordynacja konserwacji i płynne pobieranie czynszu.

Ten scentralizowany system zapewnia zarządcom nieruchomości jeden intuicyjny interfejs do nadzorowania całego portfolio, oszczędzając czas i zmniejszając obciążenia administracyjne.

Najlepsze funkcje TenantCloud

Ułatwia płynny proces wynajmu dzięki internetowym wnioskom o wynajem oraz zgodnym z prawem, konfigurowalnym cyfrowym umowom najmu

Oprogramowanie zawiera dedykowane portale dla najemców i właścicieli, które sprzyjają jasnej komunikacji, umożliwiając najemcom zgłaszanie wniosków i dostęp do informacji

Funkcje solidnego śledzenia konserwacji i zarządzania zleceniami, umożliwiające zarządcom nieruchomości efektywne planowanie napraw, przydzielanie zadań i monitorowanie postępów

Wykorzystuje potężne narzędzia księgowe i raportowania finansowego do śledzenia wydatków, listy czynszów oraz zestawień zysków i strat

Ograniczenia TenantCloud

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ograniczone możliwości dostosowywania raportów

Ceny TenantCloud

Plan podstawowy: 18,00 USD miesięcznie

Plan wzrostu: 35,00 USD miesięcznie

Plan Pro: 60,00 USD miesięcznie

Business Plan: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TenantCloud

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o TenantCloud użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi :

Chmura dla najemców jest łatwa w użyciu zarówno dla naszych najemców, jak i dla nas. Ułatwia śledzenie tego, co się dzieje i gdzie. Umożliwia otwartą komunikację z najemcami i przechowuje wszystkie nasze dokumenty w jednym miejscu.

Chmura dla najemców jest łatwa w użyciu zarówno dla naszych najemców, jak i dla nas. Ułatwia śledzenie tego, co się dzieje i gdzie. Umożliwia otwartą komunikację z najemcami i przechowuje wszystkie nasze dokumenty w jednym miejscu.

📮 ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowało się rutynowymi zadaniami i pracami administracyjnymi. Aby to zrobić, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia zadań lub dostosowania zadań oraz skonfigurować zautomatyzowane cykle pracy. Większość narzędzi ma opracowany jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, w którym zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych miejsc w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

4. Mezo (Najlepsze do zarządzania konserwacją opartego na AI)

Mezo wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania przyszłych potrzeb konserwacyjnych poprzez analizę danych historycznych, opinii mieszkańców i specyfiki nieruchomości.

Dzięki zdolnościom predykcyjnym menedżerowie nieruchomości mogą przejść od reaktywnych napraw do planowej konserwacji zapobiegawczej, co znacznie ogranicza nieoczekiwane przestoje i związane z nimi koszty awaryjne. Platforma automatyzuje również cały proces zleceń, od inteligentnej diagnostyki i szczegółowego tworzenia zleceń (często z pomocą wirtualnego asystenta Maxa) po inteligentne przypisywanie zleceń do najbardziej odpowiednich dostawców lub pracowników wewnętrznych.

Ponadto Mezo oferuje zaawansowane funkcje zarządzania dostawcami, umożliwiające zarządcom nieruchomości śledzenie wskaźników wydajności, takich jak czas reakcji, wskaźniki rozwiązań i opłacalność.

Najlepsze funkcje Mezo

Przewiduje potrzeby, aby zapobiegać awariom i optymalizować harmonogramy

Inteligentne tworzenie, diagnozowanie i przydzielanie zadań w celu zwiększenia wydajności

Monitoruje wskaźniki dostawców pod kątem jakości i kontroli kosztów

Zarządzaj operacjami i zgłoszeniami z dowolnej lokalizacji

Płynna integracja z istniejącymi systemami zarządzania nieruchomościami

Ograniczenia Mezo

Pełne wykorzystanie funkcji AI może wymagać szkolenia

Ceny Mezo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mezo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Leasing nie jest nowoczesną koncepcją — ma długą historię. Praktyka ta sięga około 2000 r. p.n.e. w starożytnej Sumerii, gdzie na glinianych tabliczkach dokumentowano umowy najmu sprzętu rolniczego. Fenicjanie również korzystali z czarterów statków, przypominających dzisiejsze umowy najmu sprzętu, aby finansować przedsięwzięcia morskie. Te wczesne formy leasingu były niezbędne do finansowania gruntów, zwierząt gospodarskich i narzędzi, co czyniło je fundamentem starożytnych gospodarek.

5. TurboTenant (najlepsze dla właścicieli nieruchomości, którzy samodzielnie zajmują się wynajmem i poszukują rozwiązań wspomaganych przez AI)

za pośrednictwem TurboTenant

TurboTenant to potężne, ale darmowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami, stworzone specjalnie z myślą o indywidualnych właścicielach nieruchomości. Ułatwia zarządzanie nieruchomościami na wynajem, zapewniając inteligentne, zautomatyzowane funkcje, które usprawniają cały proces wynajmu i zarządzania najemcami.

Chociaż skupia się ono na praktycznej, dostosowanej do konkretnych zadań inteligencji, a nie na głębokiej, kompleksowej integracji AI, jego inteligentne narzędzia, takie jak automatyzacja części opisów umów najmu, znacznie zwiększają wydajność. TurboTenant został zaprojektowany, aby zapewnić właścicielom nieruchomości samodzielnie zarządzającym zaawansowane funkcje, które zazwyczaj są dostępne w płatnych systemach, dzięki czemu zarządzanie nieruchomościami staje się łatwe i przejrzyste.

Najlepsze funkcje TurboTenant

Umieść wszystkie swoje oferty wynajmu w najlepszych serwisach w jednym miejscu, aby przyciągnąć więcej zainteresowanych

Zbieraj wnioski w formie cyfrowej i łatwo sprawdzaj przeszłość, zdolność kredytową i historię eksmisji

Generuj zgodne z prawem, dostosowane do Twoich potrzeb dokumenty najmu dostosowane do przepisów obowiązujących w Twoim stanie

Bezpiecznie pobieraj czynsz online dzięki automatycznym powiadomieniom o terminowych płatnościach

Usprawnij obsługę zgłoszeń napraw od najemców i skutecznie śledź ich realizację

Ograniczenia TurboTenant

Ograniczone funkcje AI w porównaniu z innymi platformami

Zaawansowane funkcje wymagają płatnego planu

Ceny TurboTenant

Free

Pro : 9,92 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Premium: 12,42 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje TurboTenant

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o TurboTenant użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi:

Zarządzamy czterema małymi nieruchomościami i to oprogramowanie jest niezwykle pomocne w utrzymaniu porządku. Podstawowe konto jest bezpłatne, ale poziom premium jest bardzo niedrogi w stosunku do tego, co otrzymujesz. Mają również świetną obsługę klienta.

Zarządzamy czterema małymi nieruchomościami i to oprogramowanie jest niezwykle pomocne w utrzymaniu porządku. Podstawowe konto jest bezpłatne, ale poziom premium jest bardzo niedrogi w stosunku do tego, co otrzymujesz. Mają również świetną obsługę klienta.

➡️ Więcej informacji: 5 wskazówek dotyczących skutecznego zarządzania projektami w branży nieruchomości

6. EliseAI (najlepsze rozwiązanie do obsługi leasingu oparte na AI)

za pośrednictwem Elise AI

EliseAI to innowacyjny system CRM do zarządzania nieruchomościami oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany z myślą o zrewolucjonizowaniu całego procesu wynajmu. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM, EliseAI wykorzystuje sztuczną inteligencję, automatyzując kluczowe cykle pracy, od wstępnego zapytania najemcy po podpisanie umowy najmu.

Zaawansowana sztuczna inteligencja platformy działa jak wirtualny agent wynajmu dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, angażując potencjalnych najemców poprzez inteligentne, ludzkie rozmowy i zapewniając wycieczki z przewodnikiem AI, które oferują wciągające doświadczenia bez bezpośredniej interwencji człowieka.

Najlepsze funkcje EliseAI

Oferuje wirtualne, interaktywne wycieczki prowadzone przez AI, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Obsługuje wszystkie zapytania najemców i działania następcze za pomocą inteligentnych, spersonalizowanych odpowiedzi

Działa jako AI do generowania leadów poprzez kwalifikowanie potencjalnych klientów, planowanie spotkań i konsekwentne angażowanie potencjalnych klientów w celu konwersji

Usprawnia tworzenie i realizację umów najmu

Płynna integracja z istniejącym systemem PMS w celu ujednolicenia danych i cyklu pracy

Ograniczenia EliseAI

Integracja z istniejącymi systemami może wymagać dodatkowych kroków.

Ceny EliseAI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje EliseAI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o EliseAI użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Elise pozwoliła naszym specjalistom ds. wynajmu zaoszczędzić ponad 2000 godzin w mniej niż 6 miesięcy. Jest łatwa w programowaniu, pozwala poszerzać wiedzę i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wszyscy pracownicy Elise zapewniają wysoką jakość obsługi klienta.

Elise pozwoliła naszym specjalistom ds. wynajmu zaoszczędzić ponad 2000 godzin w mniej niż 6 miesięcy. Jest łatwa w programowaniu, pozwala poszerzać wiedzę i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wszyscy pracownicy Elise zapewniają wysoką jakość obsługi klienta.

7. Happy Property (Najlepsze rozwiązanie do komunikacji z najemcami i zwiększania ich zaangażowania)

Happy Property specjalizuje się w transformacji komunikacji z najemcami poprzez wykorzystanie chatbotów opartych na sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych systemów automatycznych odpowiedzi. Platforma koncentruje się wyłącznie na zwiększaniu satysfakcji najemców poprzez zapewnienie szybkich, wydajnych i spójnych kanałów komunikacji.

Narzędzie to nie stanowi kompleksowego pakietu do zarządzania nieruchomościami, ale dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie relacji z najemcami jest nieodzownym narzędziem dla zarządców nieruchomości, którzy chcą poprawić jakość obsługi mieszkańców, zmniejszyć liczbę zapytań i zbudować silniejsze powiązania z najemcami.

Najlepsze funkcje Happy Property

Wykorzystuje inteligentne chatboty do obsługi zapytań najemców i zapewnienia natychmiastowej pomocy

Zapewnia szybkie i dokładne odpowiedzi na typowe pytania, skracając czas reakcji

Płynna integracja z istniejącym systemem PMS w celu ujednolicenia danych i cyklu pracy

Umożliwia dostosowanie automatycznych wiadomości w celu zachowania spójności komunikacji marki i uwzględnienia konkretnych potrzeb

Limity Happy Property:

Ograniczone funkcje zarządzania nieruchomościami w porównaniu z konkurencją

Ceny Happy Property

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Happy Property:

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4/6/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Happy Property użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi :

Podoba mi się, że aplikacja jest tak szczegółowa, jeśli chodzi o dokumentowanie nieruchomości! Podoba mi się również to, że w każdej sekcji można umieścić notatki dotyczące zrobionych zdjęć!

Podoba mi się, że aplikacja jest tak szczegółowa, jeśli chodzi o dokumentowanie nieruchomości! Podoba mi się również to, że w każdej sekcji można umieścić notatki dotyczące zrobionych zdjęć!

8. Buildium (najlepsze rozwiązanie do zarządzania nieruchomościami klasy korporacyjnej)

Buildium to solidne, kompleksowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami, zaprojektowane w celu uproszczenia operacji dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego główną zaletą jest szeroki wachlarz niezbędnych narzędzi, a nie zaawansowana integracja z AI. Buildium wykorzystuje jednak AI do inteligentnej weryfikacji najemców, dynamicznego ustalania cen wynajmu, konserwacji predykcyjnej i automatycznego zarządzania najmem, aby zwiększyć wydajność operacyjną i usprawnić proces podejmowania decyzji.

Narzędzie to centralizuje również kluczowe aspekty nadzoru nad nieruchomościami, umożliwiając użytkownikom efektywne wykonywanie codziennych zadań, prowadzenie przejrzystej dokumentacji finansowej oraz skuteczną komunikację z najemcami i właścicielami. Takie zintegrowane podejście pomaga profesjonalistom z branży nieruchomości w bardziej efektywnym i systematycznym zarządzaniu portfolio.

Najlepsze funkcje Buildium:

Zarządzanie wszystkimi transakcjami finansowymi i generowanie niezbędnych raportów

Usprawnia pozyskiwanie najemców dzięki cyfrowym aplikacjom i dokładnej weryfikacji najemców

Zapewnia zorganizowany system śledzenia i zarządzania wszystkimi zgłoszeniami dotyczącymi konserwacji nieruchomości

Oferuje dedykowane portale internetowe zapewniające przejrzystą komunikację i samoobsługę dla wszystkich interesariuszy

Ograniczenia Buildium:

Ceny mogą być wyższe w przypadku mniejszych portfolio

Ograniczone funkcje AI w porównaniu z innymi platformami

Ceny Buildium:

Niezbędne : od 58 USD miesięcznie za maksymalnie 150 jednostek

Wzrost : od 183 USD miesięcznie

Premium: od 375 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Buildium:

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Buildium użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo wygodny jest system e-mail i tekstowy, który jest bardzo przyjemny w użyciu, a śledzenie najemców jest bardzo łatwe i dobrze sprawdza się w zapobieganiu pominięciu jakichkolwiek spraw. Interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze i daje mi bardzo solidny obraz sytuacji pracowników w zakresie zakwaterowania. Chociaż oprogramowanie nie zostało pierwotnie stworzone z myślą o komercyjnym zakwaterowaniu pracowników, dobrze sprawdza się w tym procesie.

Bardzo wygodny jest system e-mailów i tekstowych wiadomości, który jest bardzo przyjemny w użyciu, a śledzenie najemców jest bardzo łatwe i dobrze sprawdza się w zapobieganiu pominięciu jakichkolwiek spraw. Interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze i daje mi bardzo solidny obraz sytuacji pracowników w zakresie zakwaterowania. Chociaż oprogramowanie nie zostało pierwotnie stworzone z myślą o komercyjnym zakwaterowaniu pracowników, dobrze sprawdza się w tym procesie.

➡️ Więcej informacji: Szablony CRM dla branży nieruchomości zapewniające lepsze zarządzanie klientami

Wzmocnij swoją strategię zarządzania nieruchomościami dzięki AI

Wraz z rozwojem branży zarządzania nieruchomościami wdrożenie oprogramowania AI do zarządzania nieruchomościami nie jest już opcjonalne — jest niezbędne, aby pozostać konkurencyjnym.

Od automatyzacji komunikacji z najemcami i zadań konserwacyjnych po uproszczenie zarządzania najmem i pobierania czynszów — te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają zarządcom nieruchomości oszczędzać czas, redukować koszty i podejmować świadome decyzje dotyczące całego portfolio.

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym właścicielem kilku nieruchomości na wynajem, czy dużą firmą zarządzającą nieruchomościami komercyjnymi, na tej liście znajdziesz rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. Platformy takie jak ClickUp wyróżniają się możliwością centralizacji cyklu pracy, automatyzacji procesów za pomocą AI oraz zwiększenia wydajności zespołu — wszystko w ramach jednej platformy.

Odpowiedni zestaw technologii może całkowicie zmienić sposób zarządzania nieruchomościami. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i przekonaj się sam!