10 najlepszych alternatyw dla Windsurf do kodowania opartego na AI w 2025 r

Jeśli jesteś programistą, kierownikiem ds. inżynierii lub dyrektorem ds. technologii, prawdopodobnie natknąłeś się na Windsurf (dawniej Codeium) — natywne dla AI środowisko IDE, które obiecuje obsłużyć wszystko, od pisania kodu po jego wdrażanie.

Przez chwilę czułem się jak w przyszłości: inteligentne autouzupełnianie, sugestie kontekstowe i podgląd w redaktorze.

Jednak szybko ujawniają się pewne wady:

Sugestie AI w czasie rzeczywistym opóźniają się, gdy liczy się szybkość

Słaba integracja z funkcjami śledzenia zadań lub dokumentami spowalnia współpracę

Nadmierne wykorzystanie AI powoduje więcej zmian niż powinno, tworząc więcej problemów niż rozwiązuje

Dla samodzielnych programistów jest to frustrujące. Dla zespołów — zakłóca pracę. Dla liderów — ryzykowne.

Dlatego pytanie nie brzmi już "Jakie jest najlepsze kompleksowe środowisko IDE?", ale "Który zestaw narzędzi faktycznie pasuje do naszego sposobu pracy?"

👉 Jeśli chcesz poznać alternatywne rozwiązania dla Windsurf, stworzone z myślą o rzeczywistych cyklach pracy, czytaj dalej.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Windsurf?

Windsurf to edytor kodu oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności programistów poprzez integrację inteligentnych funkcji bezpośrednio w środowisku kodowania. Rozumie kod, sugeruje inteligentne uzupełnienia i pozwala refaktoryzować lub generować kod za pomocą prostych komend.

Nawet pomimo wszystkich innowacyjnych funkcji, nadal możesz szukać innych narzędzi do kodowania AI, które uproszczą Ci życie jako programisty.

Lokalne środowiska programistyczne: Nie można konfigurować kontenerów, uruchamiać usług w tle ani integrować się z natywnymi narzędziami systemowymi, tak jak w środowiskach opartych na pulpicie

Ograniczona liczba obsługiwanych języków: Najlepiej działa z JavaScript, TypeScript i Python, ale ma problemy z mniej popularnymi językami, co prowadzi do słabego kontekstu i niedokładnych uzupełnień

Zaawansowane cykle pracy Git: Nie obsługuje zaawansowanych funkcji, takich jak szczegółowe widoki historii, złożone scalanie lub przepływy rebase wymagane w dużych zespołach

Zarządzanie na poziomie przedsiębiorstwa: Nie obejmuje wdrożenia lokalnego, ścieżek audytu ani szczegółowych kontroli dostępu wymaganych w środowiskach regulowanych

Ograniczona obsługa wtyczek lub rozszerzeń: Nie pozwala na stosowanie niestandardowych linterów, narzędzi testujących ani integracji narzędzi programistycznych, co ogranicza elastyczność cyklu pracy

Minimalne wsparcie dla cykli pracy wymagających intensywnego wykorzystania zaplecza: Brak solidnej obsługi logiki po stronie serwera, migracji baz danych lub kodu infrastruktury

Brak precyzyjnej kontroli AI: Brak opcji wyboru modeli, dostosowywania kreatywności lub szkolenia AI w zakresie stylów specyficznych dla projektu

Wady integracji: Ograniczona kompatybilność z narzędziami do śledzenia zadań i platformami dokumentacji utrudnia płynną współpracę.

Windsurf nadaje się do nowoczesnych cykli pracy opartych na chmurze. Jeśli jednak Twoje ustawienia są bardziej złożone, wyspecjalizowane lub podlegają surowszym wymogom zgodności, możesz potrzebować wiodących modeli AI.

👀 Czy wiesz, że... Termin "błąd" w programowaniu powstał w 1947 roku, kiedy Grace Hopper i jej zespół odkryli ćmę uwięzioną w komputerze, powodującą jego nieprawidłowe działanie. Przykleili ćmę do dziennika, aby udokumentować problem, i tak termin "błąd" stał się częścią historii programowania!

Alternatywy dla Windsurf w skrócie

Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla złożonych projektów, poniżej przedstawiamy porównanie Windsurf i wiodących alternatyw pod kątem kluczowych funkcji i cen:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowa współpraca i zarządzanie projektamiWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów potrzebujących funkcji nagrywania ekranu i integracji cyklu pracy Zarządzanie zadaniami oparte na sztucznej inteligencji, nagrywanie ekranu za pomocą ClickUp Clips, dokumentacja bloków kodu, współpraca w czasie rzeczywistym Free Forever; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Kursor Kodowanie oparte na sztucznej inteligencji z interfejsem znanym z VS Code Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla programistów pracujących samodzielnie i małych zespołów wymagających sztucznej inteligencji uwzględniającej kontekst Integracja czatu AI, pełny kontekst bazy kodu, lokalne wyszukiwanie kodu, tryb agenta Free Forever; od 20 USD/użytkownik/miesiąc TabNine Bezpieczne kodowanie offline AI dla branż podlegających regulacjom Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla średnich i dużych zespołów wymagających bezpieczeństwa danych Lokalne wnioskowanie AI, wdrożenie lokalne, bezpieczne autouzupełnianie Dostępne bezpłatnie; od 9 USD/użytkownik/miesiąc GitHub Copilot Asystent kodowania AI rozpoznający kontekst Wielkość zespołu: Idealny dla freelancerów i zespołów przedsiębiorstw potrzebujących inteligentnych sugestii kodu Wsparcie wielu modeli, sugestie kodu uwzględniające kontekst, podsumowania pull requestów Dostępne bezpłatnie; od 10 USD/użytkownik/miesiąc Codium (Qodo) Ulepszone dzięki AI pull requesty i zarządzanie kodemWielkość zespołu: Idealne dla średnich i dużych zespołów, które kładą nacisk na jakość kodu Niestandardowe indeksowanie kodu, automatyzacja pull requestów, sprawdzanie zgodności z Jira Bezpłatny poziom; od 38 USD/użytkownik/miesiąc IntelliCode Inteligentne uzupełnianie kodu w ekosystemie Microsoft Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów programistów w przedsiębiorstwach korzystających z narzędzi Microsoft Zakończone całe linie, wykrywanie powtórzeń edycji, integracja z Visual Studio Brak planu bezpłatnego; ceny zaczynają się od 45 USD/użytkownik/miesiąc Replit Szybkie prototypowanie i samodzielny rozwój w chmurzeWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla samodzielnych twórców i start-upów wymagających szybkich ustawień Natychmiastowe IDE, wbudowane wdrażanie, agent AI do generowania kodu, współpraca w czasie rzeczywistym Dostępne bezpłatnie; od 25 USD miesięcznie Cody Inteligentne wyszukiwanie kodu i programowanie w parach z wykorzystaniem AI Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych i średnich zespołów pracujących z dużymi bazami kodu Niestandardowi asystenci, chatboty rozpoznające kod, kontekst na poziomie plików, menedżer podpowiedzi Brak planu bezpłatnego; ceny zaczynają się od 29 USD/użytkownika/miesiąc Amazon CodeWhisperer Kodowanie AI z integracją AWS Wielkość zespołu: Idealne dla średnich i dużych zespołów korzystających z usług AWS Sugestie w czasie rzeczywistym, optymalizacja usług AWS, bezpieczne kodowanie z alertami o ryzyku Dostępne za darmo; płatna wersja od 19 USD miesięcznie Visual Studio Code Elastyczne środowisko IDE z bogatym zestawem wtyczekWielkość zespołu: Idealne dla zespołów backendowych i full-stackowych wymagających głębokiego wsparcia językowego IntelliSense, integracja terminala, debugowanie, rozszerzenia Git Dostępne za darmo; wersja Pro od 45 USD/użytkownik/miesiąc

✅ Ciekawostka: Google posiada własny język programowania o nazwie Go (lub Golang), który ma na celu poprawę wydajności programowania. Jest on szeroko stosowany w usługach back-endowych ze względu na swoją skalowalność, wydajność i minimalne obciążenie.

Najlepsze alternatywy dla Windsurf

Przyjrzyjmy się szczegółowo najlepszym alternatywom dla Windsurf. 🔍

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do organizowania sprintów programistycznych, zadań i dokumentów w jednym miejscu)

Jeśli Windsurf wydaje Ci się zbyt wąski dla Twojego stosu programistycznego, ClickUp to aplikacja, która oferuje wszystko, czego potrzebujesz do pracy, kodowania, planowania i współpracy na dużą skalę. Łączy cały cykl pracy programisty w jednym miejscu. Platforma ta umożliwia organizowanie sprintów, zarządzanie zadaniami związanymi z kodowaniem oraz pisanie dokumentacji kodu bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

🧠 Usprawnij proces tworzenia oprogramowania dzięki ClickUp Brain

Zaczyna się od ClickUp Brain, asystenta AI rozpoznającego role, stworzonego, aby wspierać każdy krok procesu rozwoju. W przeciwieństwie do ogólnych generatorów kodu, ta sztuczna inteligencja w tworzeniu oprogramowania działa w rzeczywistym obszarze roboczym, dzięki czemu zna zadania, terminy, dokumenty i zaległości.

Podczas tworzenia zgłoszenia błędu lub specyfikacji na podstawie rozmowy, ClickUp Brain może przekształcić wątek czatu lub komentarz w uporządkowany dokument. Nie jest to tylko generator kodu — oferuje pomoc AI, która rozpoznaje kontekst i jest głęboko zintegrowana z zadaniami programistycznymi, pomagając pracować szybciej przy mniejszej liczbie ręcznych kroków. Próbujesz wyjaśnić niejasną prośbę dotyczącą funkcji? Może generować podzadania, pisać kryteria akceptacji i szacować wysiłek na podstawie struktury sprintu — wszystko w ramach zadania.

Możesz również używać Brain podczas generowania kodu do dokumentowania API, generowania fragmentów kodu próbnego, pisania przypadków testowych lub podsumowywania dyskusji inżynierów w aktualizacjach, które można udostępniać.

Korzystaj z podpowiedzi w języku naturalnym i generuj gotowe do użycia fragmenty kodu dzięki ClickUp Brain

⚡Oszczędność czasu: Chcesz tworzyć fragmenty kodu bez przełączania się między narzędziami? Generator fragmentów kodu ClickUp Brain ułatwia to zadanie. Po prostu podaj język, którego używasz, co ma robić kod i wszelkie dodatkowe szczegóły. Generator szybko wygeneruje gotowy do użycia fragment kodu dostosowany do Twoich potrzeb, a wszystko to bezpośrednio w zadaniu lub dokumencie. Wypróbuj tę podpowiedź: "*Wygeneruj funkcję w języku Python, która sprawdza poprawność adresów e-mail przy użyciu wyrażeń regularnych, wraz z komentarzami wyjaśniającymi każdy krok" ClickUp Brain wygeneruje czysty fragment kodu z komentarzami, który można bezpośrednio włączyć do zadań kodowania lub dokumentacji.

📝 Twórz inteligentną dokumentację dzięki ClickUp Docs

Po usprawnieniu kodowania za pomocą Brain, uporządkuj dokumentację za pomocą ClickUp Docs . Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentami z blokami kodu z podświetleniem składni dla ponad 30 języków. Użyj polecenia /co lub wybierz narzędzie bloku kodu i wybierz język.

Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentacją kodowania za pomocą ClickUp Docs

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj znaków backtick (`) dla kodu wbudowanego. Doskonałe rozwiązanie dla krótkich komend lub odniesień.

Możesz również zapisywać dokumenty jako szablony, aby ponownie wykorzystać je w specyfikacjach funkcji, odniesieniach do API lub raportach o błędach. A ponieważ Dokumenty obsługują osadzanie zadań, obrazów i treści na żywo, cykl pracy programistów pozostaje w pełni połączony.

Dokumenty ClickUp oferują również wsparcie dla wspólnej edycji w trybie inline, dzięki czemu programiści mogą dodawać adnotacje do specyfikacji funkcji, aktualizować fragmenty kodu lub przeglądać decyzje bez konieczności przełączania się między zakładkami.

⚡ Oszczędność czasu: Użyj /figma, aby osadzić pliki na żywo, a @@, aby połączyć zadania lub epiki w celu uzyskania dokumentacji bogatej w kontekst.

🧰 Połącz to wszystko dzięki ClickUp dla zespołów programistów

Następnie ClickUp dla zespołów programistów łączy wszystko w jedną całość — sprinty, zaległości, błędy i wydania — za pomocą ponad 15 widoków, takich jak lista, Kanban, oś czasu lub Gantt. Zautomatyzuj cykle sprintów dzięki niestandardowym cyklom pracy.

Od planowania sprintów i zarządzania zaległościami po śledzenie błędów i wydawanie nowych wersji — ClickUp zapewnia narzędzia umożliwiające szybkie działanie i zachowanie spójności.

Zarządzaj cyklami pracy związanymi z tworzeniem oprogramowania i dotrzymuj terminów dzięki ClickUp dla zespołów programistów

Zadania można priorytetyzować za pomocą niestandardowych pól opartych na sztucznej inteligencji, błędy można natychmiast wykrywać za pomocą niestandardowych formularzy, a obciążenie pracą inżynierów można zarządzać na zintegrowanych tablicach bez konieczności przełączania narzędzi. Dzięki natywnej integracji z GitHub, GitLab i Bitbucket oraz łatwej migracji z Jira otrzymujesz środowisko do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, które skaluje się wraz z Twoim zespołem.

🧩 Szybsza konfiguracja dzięki szablonowi ClickUp do tworzenia oprogramowania

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, lub chcesz szybciej skonfigurować ustawienia, szablon ClickUp dla programistów jest doskonałym punktem wyjścia. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania cyklem rozwoju — gotowe statusy zadań, foldery sprintów, rejestry zadań do wykonania, śledzenie błędów, a nawet niestandardowe widoki dostosowane do zwinnych cykli pracy.

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj całym cyklem życia oprogramowania dzięki szablonowi ClickUp Software Development Template

Ten darmowy szablon do tworzenia oprogramowania pozwala przypisywać punkty fabularne, używać szablonów do powtarzających się zadań, takich jak specyfikacje funkcji lub listy kontrolne kontroli jakości, oraz monitorować postępy w czasie rzeczywistym bez konieczności tworzenia obszaru roboczego od podstaw.

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform.

Najlepsze funkcje ClickUp

Uporządkuj dyskusje dotyczące kodu: Komunikuj się z członkami zespołu bez opuszczania platformy i centralizuj informacje zwrotne dotyczące pull requestów, blokad i aktualizacji deweloperskich za pomocą Komunikuj się z członkami zespołu bez opuszczania platformy i centralizuj informacje zwrotne dotyczące pull requestów, blokad i aktualizacji deweloperskich za pomocą czatu ClickUp

Wizualne mapowanie planów technicznych: Nakreśl architekturę lub schematy blokowe sprintów za pomocą Nakreśl architekturę lub schematy blokowe sprintów za pomocą tablic ClickUp i przekształć je w połączone zadania programistyczne

Automatyzacja rutynowych czynności: Wyzwalanie aktualizacji statusu zadań za pomocą Wyzwalanie aktualizacji statusu zadań za pomocą automatyzacji ClickUp lub automatyczne przypisywanie programistów na podstawie aktywności commit lub PR

Dokładne śledzenie wysiłków programistów: rejestruj godziny spędzone na kodowaniu, debugowaniu lub testowaniu bezpośrednio w cyklu pracy dzięki : rejestruj godziny spędzone na kodowaniu, debugowaniu lub testowaniu bezpośrednio w cyklu pracy dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp

Limity ClickUp

ClickUp oferuje wiele gotowych rozwiązań, które na początku mogą wydawać się przytłaczające, jeśli nie znasz jeszcze tej platformy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Korzystamy z Clickup od co najmniej czterech lat i jest to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Przed wyborem Clickup wypróbowaliśmy Asana, Monday.com i Trello. To był najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem żadnych poważnych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna.

Korzystamy z Clickup od co najmniej czterech lat i jest to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Przed wyborem Clickup wypróbowaliśmy Asana, Monday.com i Trello. To był najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem żadnych poważnych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: przetestuj równolegle wiele narzędzi AI. W przypadku mniejszych projektów skorzystaj z funkcji porównywania obok siebie, aby ocenić szybkość reakcji, jakość kodu i rozpoznawanie kontekstu. Szybko przekonasz się, które narzędzie najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

2. Cursor (najlepszy do kodowania opartego na AI z interfejsem znanym z VS Code i pełnym kontekstem bazy kodu)

za pośrednictwem Cursor

Cursor to edytor kodu oparty na sztucznej inteligencji, zbudowany w oparciu o Visual Studio Code, zaprojektowany, aby pomóc indywidualnym programistom pracować wydajniej. Dzięki trybowi agenta możesz poprosić AI o wprowadzenie zmian w plikach lub zautomatyzowanie rutynowych edycji, zachowując kontrolę nad procesem. Cursor zapewnia sugestie AI w czasie rzeczywistym podczas pisania. Wystarczy nacisnąć klawisz Tab, aby zaakceptować, lub kontynuować pisanie, aby udoskonalić wynik.

Integracja czatu AI pozwala na interakcję z AI w oparciu o aktualny kontekst, aż do pozycji pliku i kursora. Możesz zadawać pytania, prosić o ulepszenia lub uzyskać wyjaśnienia bez przełączania okien lub utraty orientacji.

Możesz również wysyłać zapytania do całej bazy kodu. Zamiast ręcznie wyszukiwać funkcje lub zależności, możesz zadawać bezpośrednie pytania, takie jak "Gdzie jest zdefiniowana ta metoda?" lub "W jakich plikach używany jest ten komponent?", a następnie uzyskać jasne odpowiedzi uwzględniające kod.

Najlepsze funkcje Cursor

Umieść zrzuty ekranu lub projekty interfejsu użytkownika w edytorze, aby AI mogło wykorzystać je jako kontekst wizualny do tworzenia elementów interfejsu lub rozwiązywania problemów

Dodawaj pliki README, komentarze wbudowane lub inne dokumenty podczas czatów AI, aby sugestie dotyczące kodu były zgodne ze strukturą i standardami projektu.

Wpisz @, aby szybko wstawić pliki, funkcje lub zmienne z bazy kodu do podpowiedzi

Ograniczenia kursora

Brak precyzji — czasami może dostosowywać więcej kodu niż zamierzałeś

Brak solidnych funkcji współpracy lub zarządzania projektami

Ceny kursora

Hobby : Free

Pro : 20 USD/miesiąc

Business: 40 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Cursor

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Cursor prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

To naprawdę jedna z tych aplikacji, które mogą zmienić zasady gry. Jako początkujący programista zmieniła moje spojrzenie na to, co mogę osiągnąć. Wydaje się to magią, ale to jeszcze nie magia. Musisz odpowiednio zorganizować swój projekt i dobrze sformułować podpowiedzi.

To naprawdę jedna z tych aplikacji, które mogą zmienić zasady gry. Jako początkujący programista zmieniła moje spojrzenie na to, co mogę osiągnąć. Wydaje się to magią, ale to jeszcze nie magia. Musisz odpowiednio zorganizować swój projekt i dobrze sformułować podpowiedzi.

📚 Więcej informacji: Odblokuj moc ClickUp AI dla zespołów programistów

3. Tabnine (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego kodowania offline z wykorzystaniem AI w branżach podlegających regulacjom)

za pośrednictwem Tabnine

Asystent kodowania oparty na sztucznej inteligencji TabNine został zbudowany w oparciu o GPT-2 i własne, dopracowane warianty TabNine. Jeśli pracujesz w finansach, służbie zdrowia, administracji rządowej lub innym sektorze podlegającym regulacjom, możesz uruchomić cały model lokalnie, zachowując kontrolę nad poufnymi danymi.

Możesz również trenować Tabnine na swojej wewnętrznej bazie kodu, aby nauczył się Twoich wzorców bez ich ujawniania. TabNine dostosowuje się do preferowanego stylu kodowania, dostarczając sugestie odzwierciedlające wzorce z Twoich własnych projektów i zmniejszając potrzebę ręcznego czyszczenia.

Obsługuje wnioskowanie AI w trybie offline i zerowe przechowywanie danych oraz zapewnia administratorom pełną kontrolę nad tym, jak i gdzie model działa, niezależnie od tego, czy jest to komputer programisty, czy bezpieczny serwer. Dzięki sugestiom o niskim opóźnieniu w wielu językach i rozszerzeniom kodu TabNine nadaje się do branż o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Tabnine

Wybierz lokalną instalację, wirtualną chmurę prywatną (VPC) lub bezpieczne wdrożenie SaaS, aby dopasować rozwiązanie do wymagań zgodności Twojej organizacji

Automatycznie sprawdzaj, czy wygenerowany kod jest zgodny z publicznie dostępnymi repozytoriami, aby zmniejszyć ryzyko wprowadzenia nielicencjonowanego lub skopiowanego kodu

Zintegruj TabNine z popularnymi redaktorami, takimi jak rozszerzenie VS Code, IntelliJ, PyCharm itp

Limity Tabnine

Problemy z nowoczesnymi frameworkami JavaScript UI, takimi jak Vue.js, które często sugerują nieprawidłowe wzorce lub brakujący kontekst specyficzny dla frameworka

Ograniczone funkcje współpracy i brak czatu kontekstowego

Ceny Tabnine

Wersja Dev Preview: Free dla kwalifikujących się użytkowników

Dev : 9 USD/miesiąc

Enterprise: 39 USD/użytkownik/miesiąc (przy zobowiązaniu na 1 rok)

Oceny i recenzje Tabnine

G2: 4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o TabNine prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jestem naprawdę zdumiony tym, jak dobrze dostarcza przewidywany kod. Czasami zaskakuje mnie to, zwłaszcza podczas ćwiczeń DSA, kiedy identyfikuje problem, w tym limity złożoności czasowej i przestrzennej, i podaje odpowiedni kod.

Jestem naprawdę zdumiony tym, jak dobrze dostarcza przewidywany kod. Czasami zaskakuje mnie to szczególnie podczas ćwiczeń DSA, identyfikuje problem, w tym limity złożoności czasowej i przestrzennej, i podaje odpowiedni kod.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz ulepszyć lub ujednolicić dokumentację kodu? Skorzystaj z gotowych szablonów dokumentacji kodu w formatach, które pomogą usprawnić cykl pracy, poprawić współpracę w czasie rzeczywistym i ułatwić utrzymanie bazy kodu.

4. GitHub Copilot (najlepszy do szybkiego kodowania wspomaganego przez AI w popularnych IDE)

za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot, opracowany przez GitHub we współpracy z OpenAI, to asystent kodowania AI zaprojektowany, aby pomóc Ci pisać kod szybciej i bez problemów. Ścisła integracja GitHub Copilot z Visual Studio Code sprawia, że wydaje się on naturalnym rozszerzeniem środowiska programistycznego.

Jest on oparty na zaawansowanych modelach AI, w tym Codex firmy OpenAI (wersja GPT-3 dostosowana specjalnie do programowania). Teraz użytkownicy na poziomie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do różnych modeli, takich jak GPT-4. 1, Claude i Gemini.

Copilot działa bezpośrednio w redaktorze, oferując w czasie rzeczywistym sugestie kodu dostosowane do kontekstu podczas pisania. Potrafi tłumaczyć komentarze w języku naturalnym na działający kod, pomagając przejść od zamierzenia do realizacji bez zakłócania przepływu pracy.

Copilot pomaga również w zarządzaniu kodem. Generuje podsumowania pull requestów, podkreśla kluczowe zmiany i oferuje wspólny obszar roboczy, w którym można weryfikować sugestie i udoskonalać wkład innych osób.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Aktualizuj dostęp w miarę rozwoju zespołu, dodając nowych użytkowników i przypisując im precyzyjne uprawnienia

Współpracuj z GitHub Copilot, dodając komentarze, udoskonalając sugestie lub przechodząc bezpośrednio do edycji w swoim IDE za pomocą czatu GitHub Copilot (wersja Pro)

Wyświetl podgląd wpływu zmian w całym projekcie na bazę kodu, aby uniknąć regresji

Limity GitHub Copilot

Czasami utkniesz, powtarzając ten sam kod lub nie rozpoznając, kiedy możesz przejść od komentarzy do rzeczywistego kodu

Ograniczona świadomość kontekstu w długich plikach, chyba że na poziomie Enterprise

Ceny GitHub Copilot

Dla osób prywatnych

Free

Pro : 10 USD/miesiąc

Pro+: 39 USD/miesiąc

Dla firm

Business : 19 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 39 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o GitHub Copilot prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Fakt, że Copilot potrafi przewidzieć, co zamierzasz napisać, jest niesamowitą funkcją. Bardzo mi się to podoba. Ponieważ pracowałem również jako programista Laravel, mogę potwierdzić, że Copilot ułatwia i przyspiesza programowanie. Jest naprawdę inteligentny i w ciągu kilku sekund podaje mi właściwe linijki kodu.

Fakt, że Copilot potrafi przewidzieć, co zamierzasz napisać, jest niesamowitą funkcją. Bardzo mi się to podoba. Ponieważ pracowałem również jako programista Laravel, mogę potwierdzić, że Copilot sprawia, że programowanie jest łatwiejsze i szybsze. Jest naprawdę inteligentny i w ciągu kilku sekund podaje mi odpowiednie linijki kodu.

⚒️Szybki hack: Dzięki integracji ClickUp z GitHub możesz automatycznie aktualizować statusy zadań w ClickUp bezpośrednio z komunikatów commit GitHub. Dodaj identyfikator zadania ClickUp, a następnie nowy status w nawiasach kwadratowych. Na przykład komunikat commit Fix bug in login flow #DEV-102[In Review] połączy commit z zadaniem DEV-102 i zaktualizuje jego status do "In Review" w ClickUp. To prosta sztuczka, która synchronizuje zadania z bazą kodu, oszczędzając Ci przełączania się między narzędziami i zapewniając ciągłość cyklu pracy.

5. Codium (najlepsze rozwiązanie do pull requestów wzbogaconych o AI i zarządzania kodem w cyklach pracy przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Codium

Qodo (wcześniej Codium), oparty na własnych modelach LLM, oferuje głęboko konfigurowalne środowisko programistyczne AI. Bogata w kontekst pomoc dotycząca kodu, umożliwiona dzięki lokalnemu i zdalnemu indeksowaniu, zapewnia AI kompleksowy widok repozytoriów. Jest to platforma integralności kodu oparta na AI, która wspiera programistów w całym cyklu życia oprogramowania.

W porównaniu z Windsurf, który oferuje zaawansowane rozumienie kontekstowego kodu i lekkie funkcje przeglądu, Qodo priorytetowo traktuje jakość kodu w całym cyklu życia i zarządzanie nim. CodiumAI wyróżnia się również w obsłudze złożonych baz kodu, gdzie automatyczne generowanie testów i indeksowanie kontekstowe mogą znacznie skrócić czas przeglądu.

Najlepsze funkcje Qodo

Twórz najlepsze praktyki, pobierając próbki kodu źródłowego w celu zidentyfikowania spójnych wzorców kodowania i pomóż zespołowi dostosować się do wspólnych standardów

Ogranicz sugestie AI tylko do najbardziej krytycznych problemów, takich jak błędy lub uszkodzona logika, aby zmniejszyć ilość niepotrzebnych informacji podczas przeglądów o wysokim priorytecie

Automatycznie wykrywaj odniesienia do Jira, pobieraj szczegóły zgłoszeń i załączniki

Limity Codium

Brak trwałej historii czatu — rozmowy nie są przenoszone między sesjami w IntelliJ

Ograniczenia dotyczące limitu wiadomości mają zastosowanie do planów bezpłatnych i niższych poziomów

Ceny Codium

Twórca: 0 USD/250 wiadomości i korzystanie z narzędzi miesięcznie

Teams: 38 USD/użytkownik/miesiąc, 5000 wiadomości

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Codium

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Codium prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z Qodo niemal codziennie jako niezbędnego elementu mojej codziennej pracy programisty. Jego niezawodność i stała wartość sprawiają, że jest on nieodzownym elementem mojego IDE.

Korzystam z Qodo niemal codziennie jako niezbędnego elementu mojej codziennej pracy programisty. Jego niezawodność i stała wartość sprawiają, że jest on nieodzownym elementem mojego IDE.

⚡Archiwum szablonów: Darmowe szablony i formularze zgłoszeń błędów do śledzenia błędów

6. IntelliCode (najlepsze rozwiązanie do inteligentnego uzupełniania kodu w ekosystemie Microsoft)

za pośrednictwem IntelliCode

Jeśli chcesz stać się lepszym programistą w ekosystemie Microsoft, Visual Studio IntelliCode pomoże Ci pracować szybciej, zachowując czysty i spójny kod. Zintegrowany bezpośrednio z Visual Studio i Visual Studio Code, oferuje inteligentne, kontekstowe sugestie oparte na pisanym kodzie, strukturze projektu i wzorcach zespołu.

Automatycznie formatuje i refaktoryzuje kod zgodnie z najlepszymi praktykami, dzięki czemu wynik pozostaje czysty bez konieczności ciągłego ręcznego poprawiania. Podczas pracy z API przewiduje argumenty, które prawdopodobnie zostaną użyte, oszczędzając czas na przeszukiwaniu dokumentacji.

Najlepsze funkcje IntelliCode

Korzystaj z autouzupełniania całych linii, które sugeruje zakończone linie na podstawie bieżącego kontekstu

Automatycznie stosuj podobne zmiany kodu w całym projekcie, gdy IntelliCode rozpozna powtarzające się wzorce edycji

Widok rzeczywistych przykładów wykorzystania API w publicznych repozytoriach w celu prawidłowego wdrożenia nieznanych funkcji

Ograniczenia IntelliCode

Oferuje ograniczone możliwości dostosowywania — nie ma opcji dostosowania zachowania AI, wyboru modeli ani dostosowania sugestii do bazy kodu lub standardów zespołu

Zoptymalizowany przede wszystkim dla systemu Windows i zastosowań korporacyjnych; wysoka cena

Ceny IntelliCode

*Chociaż sam IntelliCode jest bezpłatny, stanowi część szerszego ekosystemu Visual Studio, który oferuje różne plany subskrypcji:

Visual Studio Enterprise 2022 : 250 USD/użytkownik/miesiąc

Visual Studio Professional 2022: 45 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje IntelliCode

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o IntelliCode prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Jeśli chodzi o Intellicode, to uczy się od Ciebie w miarę postępów. Może więc utrwalać złe nawyki i tak naprawdę jest tylko narzędziem oszczędzającym czas.

Jeśli chodzi o Intellicode, to uczy się od Ciebie w miarę postępów. Może więc utrwalać złe nawyki i tak naprawdę jest tylko narzędziem oszczędzającym czas.

✅ Ciekawostka: Wysokowydajne zespoły programistów używają mniej narzędzi. Teams korzystające z mniej niż 9 platform mają 4 razy większe szanse na osiągnięcie celów projektu niż te, które korzystają z ponad 15 aplikacji.

7. Replit (najlepsze rozwiązanie do szybkiego prototypowania i samodzielnego programowania w chmurze)

za pośrednictwem Replit

Replit to oparta na przeglądarce platforma do tworzenia oprogramowania, która umożliwia pisanie, uruchamianie i wdrażanie kodu z jednego obszaru roboczego. Łączy w sobie natychmiastowe IDE, wbudowany hosting, bazy danych i asystenta kodowania opartego na sztucznej inteligencji (Replit AI), aby pomóc Ci szybko przejść od pomysłu do wdrożenia.

Możesz współpracować w czasie rzeczywistym, korzystać z szablonów, aby rozpocząć projekty w ponad 50 językach, a nawet tworzyć aplikacje full-stack bez opuszczania przeglądarki.

Dla niezależnych hakerów i samodzielnych twórców Replit oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do weryfikacji pomysłów i szybkiego dostarczania produktów. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji pomagają szybko naprawiać błędy, generować kod lub tworzyć szkielety nowych funkcji. Agent AI Replit wykorzystuje uczenie maszynowe do udoskonalania sugestii dotyczących kodowania i poprawiania dokładności w miarę upływu czasu.

✅ Ciekawostka: Replit zostało założone przez licealistów. Twórcy Replit zaczęli budować swoje IDE w chmurze jeszcze w liceum, a teraz jest to jedno z najlepszych narzędzi do szybkiej nauki i prototypowania kodu.

Najlepsze funkcje Replit

Uruchamiaj aplikacje full-stack przy użyciu prostego języka angielskiego. Replit Agent automatycznie generuje kod, instaluje zależności i konfiguruje środowisko w ciągu kilku minut

Zarządzaj kluczami API i poświadczeniami jako zaszyfrowanymi zmiennymi środowiskowymi, aby ukryć je przed kodem i kontrolą wersji

Ułóż okna, zakładki i okna podglądu obok siebie, aby dopasować je do swojego cyklu pracy i poprawić koncentrację podczas kodowania

Limity Replit

Niektórzy użytkownicy uważają, że AI Agent jest zbyt pasywny, z ograniczoną widocznością tego, co robi i dlaczego

Nie tak bogate w funkcje jak pulpity IDE do dużych projektów

Ceny Replit

Starter : Free

Replit Core: 25 USD/miesiąc

Teams : 40 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Replit

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Replit prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z nowego narzędzia Replit Agent od kilku miesięcy i nie mogę uwierzyć, co udało mi się stworzyć jako osoba nieposiadająca umiejętności programistycznych. Stworzyłem różnego rodzaju aplikacje zarówno do użytku biznesowego, jak i osobistego. Gdybyś rok lub dwa lata temu powiedział mi, że będę w stanie stworzyć te narzędzia bez wiedzy programistycznej, uznałbym cię za szaleńca.

Korzystam z nowego narzędzia Replit Agent od kilku miesięcy i nie mogę uwierzyć, co potrafię stworzyć jako osoba nieposiadająca umiejętności programistycznych. Stworzyłem wiele różnych aplikacji zarówno do użytku biznesowego, jak i osobistego. Gdyby rok lub dwa lata temu ktoś mi powiedział, że będę w stanie stworzyć te narzędzia bez wiedzy programistycznej, uznałbym go za szaleńca.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz być o krok przed konkurencją w dziedzinie tworzenia oprogramowania? Te trendy w inżynierii oprogramowania pokazują, w jakim kierunku zmierza branża.

8. Cody (najlepszy do inteligentnego wyszukiwania kodu i programowania w parach AI w dużych repozytoriach)

za pośrednictwem Cody

Cody to oparty na sztucznej inteligencji asystent programisty opracowany przez Sourcegraph, który pomaga pisać, rozumieć i refaktoryzować kod. Dzięki Cody możesz tworzyć wiele asystentów chatbotów i zarządzać nimi, dostosowując każdego do konkretnego zastosowania — np. jako asystenta marketingowego, bota onboardingowego lub narzędzie wewnętrzne.

Dzięki Sourcegraph Cody przedsiębiorstwa mogą łączyć wewnętrzne dokumenty, a nawet wprowadzać własne modele w celu uzyskania dostosowanych wyników AI w oparciu o prywatne repozytoria.

Dzięki Sourcegraph Cody przedsiębiorstwa mogą łączyć wewnętrzne dokumenty, a nawet wprowadzać własne modele w celu uzyskania dostosowanych wyników AI na podstawie prywatnych repozytoriów.

Najlepsze funkcje Cody

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na pytania biznesowe. Cody odczytuje i rozumie Twoją wewnętrzną wiedzę, aby w ciągu kilku sekund dostarczyć jasne odpowiedzi na poziomie eksperckim

Prześlij dowolne dane, aby zbudować bazę wiedzy, a Cody będzie mógł je przeszukiwać i inteligentnie odpowiadać

Chroń swoje dane dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom, takim jak szyfrowanie na poziomie AWS i bazy danych wektorowych zgodne z SOC II

Ograniczenia Cody

Czasami nakładają się na sugestie IDE, przez co autouzupełnianie wydaje się nieuporządkowane

Interfejs użytkownika i proces wdrażania są mniej intuicyjne niż w przypadku niektórych konkurentów

Ceny Cody

Free

Pro: 9 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise Starter: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 59 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Cody

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Cody prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Dzięki wykorzystaniu najnowszych modeli LLM od Open AI i Google odpowiedzi podczas przeglądu kodu są bardzo pomocne i szczegółowe.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych modeli LLM od Open AI i Google odpowiedzi dotyczące przeglądu kodu są bardzo pomocne i szczegółowe.

9. Amazon Code Whisperer (najlepszy do kodowania AI w środowiskach AWS z wbudowanymi kontrolami bezpieczeństwa)

za pośrednictwem Amazon Web Services

Amazon CodeWhisperer, obecnie nazywany Amazon Q Developer, to asystent kodowania AI opracowany przez AWS w celu przyspieszenia tworzenia oprogramowania i poprawy jakości kodu. Integruje się płynnie z IDE, takimi jak Visual Studio Code, JetBrains i AWS Cloud9, oferując sugestie kodu w czasie rzeczywistym podczas pisania. Wyszkolony na miliardach linii kodu, w tym repozytoriach open source i wewnętrznym kodzie Amazon, CodeWhisperer oferuje szerokie wsparcie językowe, takie jak Python, Java i JavaScript.

Najlepsze funkcje Amazon CodeWhisperer

Otrzymuj sugestie kodu zoptymalizowane pod kątem usług AWS, takich jak Lambda, S3 i DynamoDB

Dostosuj zalecenia CodeWhisperer, aby uwzględnić prywatne API i biblioteki Twojej organizacji oraz dostosować je do konkretnych standardów i praktyk kodowania

Zachowaj prywatność danych dzięki opcjom rezygnacji z telemetrii i udostępniania zawartości

Limity Amazon CodeWhisperer

Podczas wielokrotnego wprowadzania danych lub kontynuowania pracy mogą pojawiać się niespójne lub niepasujące sugestie.

Ograniczone wsparcie dla platform chmury innych niż AWS

Ceny Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 USD/miesiąc/użytkownik

Oceny i recenzje Amazon CodeWhisperer

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Amazon CodeWhisperer prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Największą zaletą Amazon CodeWhisperer jest możliwość uzyskiwania sugestii w czasie rzeczywistym podczas kodowania. Jest również łatwy w użyciu i wdrożeniu, a regularne korzystanie z niego znacznie poprawia umiejętności kodowania. Pomoc techniczna odgrywa również kluczową rolę w poprawie wydajności mojego kodu i budowania logiki.

Największą zaletą Amazon CodeWhisperer jest możliwość uzyskiwania sugestii w czasie rzeczywistym podczas kodowania. Jest również łatwy w użyciu i wdrożeniu, a regularne korzystanie z niego znacznie poprawia umiejętności kodowania. Pomoc techniczna odgrywa również kluczową rolę w poprawie wydajności mojego kodu i budowania logiki.

📚 Więcej informacji: Społeczności programistów i koderów, do których warto dołączyć 📚 Więcej informacji: Społeczności programistów i koderów, do których warto dołączyć

10. Visual Studio Code (najlepsze rozwiązanie do elastycznego programowania lokalnego z bogatym zestawem wtyczek i szerokim wsparciem dla wielu języków)

za pośrednictwem Visual Studio Code

Visual Studio Code to lekki edytor kodu, który pasuje do cyklu pracy programisty backendowego lub full-stack. Jako programista backendowy lub full-stack możesz używać funkcji IntelliSense, aby uzyskać inteligentne uzupełnienia oparte na typach i importach projektu. Następnie wbudowany debugger sprawia, że przechodzenie przez logikę po stronie serwera jest dziecinnie proste.

VS Code obsługuje również zintegrowane terminale, klientów REST i narzędzia Docker, dzięki czemu można uruchamiać skrypty, trafiać do punktów końcowych i konteneryzować aplikacje bez przełączania okien. Jeśli pracujesz z Git, wbudowany panel kontroli wersji jest łatwy w użyciu. A podczas wdrażania w środowiskach chmury lub kodowania na zdalnych serwerach funkcje takie jak Remote SSH i Dev Containers pomagają utrzymać spójny cykl pracy.

✅ Ciekawostka: VS Code to najpopularniejsze środowisko IDE na świecie. Według badania Stack Overflow 2024 Developer Survey ponad 73% programistów używa VS Code jako głównego redaktora.

Najlepsze funkcje Visual Studio Code

Uruchamiaj skrypty, osiągaj punkty końcowe i konteneryzuj aplikacje dzięki wsparciu VS Code dla zintegrowanych terminali i klientów REST

Wbudowany i łatwy w użyciu panel kontroli wersji dla użytkowników GitHub

Zachowaj spójny cykl pracy podczas wdrażania w środowiskach chmury lub kodowania na zdalnych serwerach dzięki Remote SSH i Dev Containers

Limity programu Visual Studio Code

Brakuje mu ścieżek audytu i precyzyjnej kontroli dostępu

Brak wbudowanych funkcji AI — konieczne korzystanie z rozszerzeń

Ceny Visual Studio Code

Free

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1600 recenzji)

Co mówią o Visual Code Studio prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Vscode zapewnia jeden z najlepszych interfejsów do pisania kodu, od różnych motywów po marketplace, gdzie mogę uzyskać więcej narzędzi, które pomagają mi zwiększyć wydajność pracy. Kolejną zaletą jest to, że obsługuje wiele języków programowania, a dzięki narzędziom dostępnym w marketplace doświadczenie jest 10 razy lepsze.

Vscode zapewnia jeden z najlepszych interfejsów do pisania kodu, od różnych motywów po marketplace, gdzie mogę uzyskać więcej narzędzi, które pomagają mi zwiększyć wydajność pracy. Kolejną zaletą jest to, że obsługuje wiele języków programowania, a dzięki narzędziom dostępnym w marketplace doświadczenie jest 10 razy lepsze.

📚 Więcej informacji: Rodzaje zawodów związanych z kodowaniem (umiejętności, wynagrodzenie i ścieżka kariery)

✨ Wzmianki specjalne: 1. JetBrains AI Assistant : Najlepszy do głębokiej integracji IDE i wsparcia kodowania AI dla konkretnych języków w IDE JetBrains2. CodeGeeX: Najlepszy do wielojęzycznego generowania kodu AI w ponad 20 językach z przejrzystością open source3. Pieces for Developers: Najlepszy do zapisywania, ponownego wykorzystywania i organizowania fragmentów kodu z kontekstowym wsparciem AI

Usprawnij cały cykl pracy programistów dzięki najlepszej alternatywie dla Windsurf: ClickUp

Windsurf i wiele jego alternatyw oferuje inteligentne funkcje kodowania AI. Narzędzia takie jak Cursor, Copilot i TabNine pomagają pisać kod szybciej, ale nie pomagają zarządzać sprintami, strukturyzować dokumentacji ani łączyć pracy w całym cyklu rozwoju.

ClickUp jest atrakcyjną alternatywą, ponieważ zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, w jednym zunifikowanym obszarze roboczym. Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz narzędzie, które rozumie Twoje zadania, zaległości i dokumentację.

Może rozbijać niejasne prośby o funkcje, generować czyste fragmenty kodu, dokumentować API, a nawet pomagać w szacowaniu wysiłku programistów w ramach cyklu pracy. Od dokumentów ClickUp po tablice i natywne integracje Git — każda część procesu pozostaje połączona, przejrzysta i konfigurowalna.

