10 najlepszych alternatyw dla Join.me do łatwego organizowania spotkań

Jeśli ostatnio korzystałeś z Join.me, wiesz, że nie nadąża ono za tempem pracy współczesnych zespołów. Biorąc pod uwagę ograniczone funkcje, opóźnienia w udostępnianiu ekranu i minimalne narzędzia do współpracy, nie dziwi fakt, że szukasz lepszej alternatywy.

Niezależnie od tego, czy jesteś założycielem startupu, kierownikiem zespołu zdalnego, czy freelancerem obsługującym wielu klientów, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko narzędzia do wideokonferencji, aby wykonać znaczącą pracę — potrzebujesz miejsca, w którym spotkania przekształcają się w działania.

Właśnie temu poświęcony jest ten przewodnik.

Spędziłem wiele godzin, próbując oprogramowania do wideokonferencji, które oferuje więcej niż tylko połączenie twarzy na ekranie. W tym poście przedstawię najlepsze alternatywy dla Join. me — narzędzia, które oferują lepszą jakość wideo, inteligentniejsze funkcje (takie jak notatki AI i tablice) oraz bardziej rozbudowane cykle pracy.

Bez zbędnych dodatków. Tylko jasne informacje, które pomogą Ci wybrać platformę dostosowaną do Twoich potrzeb.

⚡️ Szybka aktualizacja: Join. me jest teraz częścią rodziny oprogramowania GoTo Meeting, co oznacza, że niektóre — ale nie wszystkie — ograniczenia można pokonać za pomocą narzędzia GoTo Meeting.

Najlepsze alternatywy dla Join.me w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Wbudowane połączenia wideo z funkcją robienia notatek AI, kalendarz oparty na AI do planowania spotkań, asynchroniczna komunikacja wideo Dostępny plan Free; wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Zoom Małe i duże przedsiębiorstwa Wysokiej jakości wideo/audio, pokoje do spotkań w mniejszych grupach, nagrania w chmurze z transkrypcjami Dostępny plan Free; bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Microsoft Teams Firmy średniej wielkości i przedsiębiorstwa Głęboka integracja z Microsoft 365, tryb Together Mode zapewniający wirtualny obszar roboczy Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Google Meet Osoby prywatne i średnie przedsiębiorstwa Dołączanie przez przeglądarkę, redukcja szumów, oświetlenie AI, napisy na żywo Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Webex Firmy średniej wielkości i przedsiębiorstwa Sterowanie gestami, tłumaczenie w czasie rzeczywistym, pokoje do spotkań w mniejszych grupach z analizami Dostępny plan Free; bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw CrankWheel Osoby prywatne i zespoły sprzedaży Natychmiastowe udostępnianie ekranu, linki do spotkań wysyłane SMS-em/e-mailem, optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych Dostępna wersja próbna Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Spotkania Dialpad Małe i średnie przedsiębiorstwa Wgląd i podsumowania oparte na sztucznej inteligencji, analiza nastrojów, płynne eskalowanie połączeń Dostępna wersja próbna Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw TeamViewer Zespoły IT i przedsiębiorstwa Dostęp zdalny z różnych platform, przesyłanie plików, drukowanie zdalne Dostępna wersja próbna Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw GoTo Meeting Firmy średniej wielkości i przedsiębiorstwa Transkrypcja AI, stałe pokoje spotkań, narzędzia do adnotacji Dostępna wersja próbna Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Jitsi Osoby prywatne i zespoły dbające o prywatność Oprogramowanie open source i samodzielne hostowanie, nieograniczona liczba bezpłatnych spotkań, transmisje na żywo w serwisie YouTube Dostępna wersja Free; opcja samodzielnego hostingu; wersja komercyjna z niestandardowymi cenami

Czego należy szukać w alternatywie dla Join.me?

Jeśli rezygnujesz z Join.me, oto najważniejsze funkcje, na które warto zwrócić uwagę:

Krystalicznie czysta jakość obrazu i dźwięku: Przerywane połączenia zabijają tempo pracy. Poszukaj platform z obrazem HD, redukcją szumów i adaptacyjnym przesyłaniem strumieniowym dla niestabilnych sieci

Wbudowana funkcja udostępniania i nagrywania ekranu: Udostępnianie ekranu powinno być szybkie i płynne. Dodatkowym atutem jest możliwość automatycznego nagrywania spotkań i zapisywania ich w chmurze

Notatki i podsumowania spotkań oparte na sztucznej inteligencji: Narzędzia z wbudowaną funkcją tworzenia notatek AI oszczędzają czas potrzebny na zapisywanie działań i decyzji podczas rozmów na żywo

Funkcje współpracy wykraczające poza wideo: Tablice, czat na żywo, ankiety, przypisywanie zadań oraz integracja z narzędziami takimi jak Google Drive, Slack czy ClickUp. Spotkania powinny prowadzić do działania

Rozwiązania oparte na przeglądarce lub łatwe do dołączenia: Unikaj narzędzi wymagających skomplikowanego pobierania lub logowania. Przyjazny dla gości dostęp jest niezbędny w przypadku połączeń z klientami i zespołów międzyfunkcyjnych

Wysoki poziom bezpieczeństwa i kontrola administratora: zwróć uwagę na szyfrowanie, pokoje oczekiwania, dostęp oparty na rolach oraz zgodność z normami takimi jak SOC 2 lub RODO, zwłaszcza w przypadku zespołów

Elastyczne ceny z solidnym bezpłatnym pakietem: Nie powinieneś płacić wysokich cen za organizację podstawowego spotkania zespołu. Poszukaj narzędzi, które można skalować wraz z rozwojem firmy

10 najlepszych alternatyw dla Join.me zapewniających produktywne spotkania

Mając na uwadze powyższą listę kontrolną, wraz z zespołem przeanalizowaliśmy i stworzyliśmy listę najlepszych alternatyw dla Join.me, które pozwolą Ci organizować bardziej wydajne spotkania i wydarzenia online:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej współpracy, zarządzania zadaniami i wbudowanych połączeń wideo)

Zacznij korzystać z ClickUp Planuj, harmonogramuj i dołączaj do spotkań z poziomu obszaru roboczego, korzystając z kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji AI

Po skoordynowaniu niezliczonych spotkań online odkryłem, że przełączanie się między różnymi narzędziami do rozmów wideo, notatek i zarządzania zadaniami znacznie obniża wydajność. Właśnie w tym zakresie ClickUp nie ma sobie równych.

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do wideokonferencji lub oprogramowanie do zarządzania spotkaniami — to aplikacja do pracy, która płynnie integruje spotkania z szerszym cyklem pracy.

Zacznij od skorzystania z kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji, aby szybko przeanalizować harmonogramy dla siebie i swojego zespołu, łatwo znajdując dogodne dla wszystkich terminy spotkań. To już koniec niekończących się e-maili! Możesz również dołączyć odpowiednie zadania ClickUp i dokumenty do opisu spotkania w wydarzeniu kalendarza.

Planuj spotkania za pomocą języka naturalnego dzięki ClickUp

Następnie poproś natywną sztuczną inteligencję ClickUp, ClickUp Brain, o zaplanowanie spotkania z odpowiednimi osobami w ustalonym terminie za pomocą komend w języku naturalnym i obserwuj, jak AI robi to za Ciebie — bez żadnej ręcznej interwencji! Może nawet sporządzić agendę spotkania za pomocą prostych instrukcji.

Sporządź kompleksowy plan spotkania w kilka sekund, korzystając z AI w ClickUp Brain

A kiedy nadejdzie czas, aby dołączyć do rozmowy, możesz to zrobić bezpośrednio z poziomu ClickUp, żegnając się z przełączaniem między zakładkami.

Uchwyć każdy szczegół bez wysiłku dzięki Notatnikowi ClickUp

Nie zapomnij włączyć funkcji AI Notetaker w ClickUp, jeśli chcesz skupić się na dyskusji i pozwolić AI robić automatyczne notatki, wraz z nagraniem, transkrypcją i kluczowymi elementami do działania!

Szczególne wrażenie zrobiło na mnie to, jak funkcje ClickUp Meetings pozwalają mojemu zespołowi przejść od planowania do działania bez typowych problemów związanych ze zmianą kontekstu, które utrudniają współpracę zdalną. Podczas rozmów możemy odwoływać się do udostępnionych dokumentów, wizualizować pomysły na wspólnych tablicach ClickUp i przypisywać zadania do wykonania w czasie rzeczywistym.

Umożliwiaj przeszukiwanie transkrypcji spotkań dzięki ClickUp Brain

To, co naprawdę wyróżnia ClickUp spośród dedykowanych narzędzi do spotkań, takich jak Join.me, to to, co dzieje się po zakończeniu rozmowy. Zamiast rozrzucać notatki ze spotkań i decyzje po różnych platformach, ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu. Mogę zadawać ClickUp Brain pytania dotyczące wniosków z poprzednich spotkań, przekształcać punkty dyskusji w zadania, które można śledzić, oraz monitorować postępy — wszystko w ramach tego samego ekosystemu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp oferuje konfigurowalne szablony, takie jak szablon spotkań ClickUp, które pomogą Ci efektywnie planować i przeprowadzać spotkania. Szablony te zawierają gotowe struktury do tworzenia porządków obrad, zarządzania punktami dyskusji i śledzenia postępów zadań następczych. Pobierz darmowy szablon Lepsze zarządzanie spotkaniami dzięki szablonowi ClickUp Meetings Skorzystaj z tego szablonu, aby zaplanować comiesięczne spotkania — zarówno indywidualne, jak i zespołowe. Uzyskaj przegląd nadchodzących i zakończonych spotkań wraz z odpowiednimi zadaniami do wykonania i priorytetami.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Clips: Nagrywaj i udostępniaj asynchroniczne wiadomości wideo z funkcją nagrywania ekranu, umożliwiając członkom zespołu przyswajanie informacji zgodnie z własnym harmonogramem

: Połącz rozmowy z zadaniami, wysyłaj wiadomości osobiste lub grupowe bez przełączania narzędzi i korzystaj z AI, aby podsumowywać i nadrabiać zaległości w rozmowach, dzięki czemu zawsze masz pełny kontekst ClickUp Chat: Połącz rozmowy z zadaniami, wysyłaj wiadomości osobiste lub grupowe bez przełączania narzędzi i korzystaj z AI, aby podsumowywać i nadrabiać zaległości w rozmowach, dzięki czemu zawsze masz pełny kontekst

: Rozpocznij spontaniczne rozmowy audio/wideo ze współpracownikami z poziomu czatu ClickUp i udostępniaj swój ekran, aby współpracować na żywo SyncUps: Rozpocznij spontaniczne rozmowy audio/wideo ze współpracownikami z poziomu czatu ClickUp i udostępniaj swój ekran, aby współpracować na żywo

Szablony spotkań : skorzystaj z gotowych szablonów, aby ujednolicić cykl pracy spotkań, w tym porządki obrad, notatki i działania następcze

Ponad 1000 integracji: Łatwa integracja ClickUp z zewnętrznymi kalendarzami i narzędziami do spotkań, takimi jak Zoom, Google Meet, Kalendarz Google, Outlook i wiele innych

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może początkowo wydawać się przytłaczający dla zespołów przechodzących z prostszych narzędzi przeznaczonych wyłącznie do spotkań

Funkcje wideokonferencji są stosunkowo nowe w porównaniu z dedykowanymi platformami, które od lat koncentrują się wyłącznie na wideokonferencjach

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik G2 udostępnia swoją opinię:

Kiedy po raz pierwszy wdrożyliśmy to rozwiązanie, zespół bardzo łatwo nauczył się go obsługiwać i zaczął z niego korzystać. Teraz używamy go codziennie. Wszystko mamy w jednym miejscu — wszystkie zadania i notatki. Bardzo łatwo jest przekształcić elementy działania z spotkania w zadania, co wcześniej było bardzo uciążliwe.

Zespół bardzo łatwo nauczył się obsługiwać to narzędzie po wdrożeniu i od razu zaczął z niego korzystać. Teraz używamy go codziennie. Wszystko mamy w jednym miejscu — wszystkie zadania i notatki. Bardzo łatwo jest przekształcić elementy działania z spotkania w zadania, co wcześniej było bardzo uciążliwe.

📮ClickUp Insight: Dane z ankiety ClickUp dotyczącej efektywności spotkań sugerują, że prawie połowa wszystkich spotkań (46%) obejmuje tylko 1-3 uczestników. Chociaż te mniejsze spotkania mogą być bardziej ukierunkowane, można je zastąpić bardziej wydajnymi metodami komunikacji, takimi jak lepsza dokumentacja, nagrywane aktualizacje asynchroniczne lub rozwiązania do zarządzania wiedzą. Komentarze przypisane do zadań ClickUp pozwalają dodawać kontekst bezpośrednio w zadaniach, udostępniać krótkie wiadomości audio lub nagrywać aktualizacje wideo za pomocą ClickUp Clips — pomagając zespołom zaoszczędzić cenny czas i zapewniając jednocześnie, że ważne dyskusje nadal będą miały miejsce — bez straty czasu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak Trinetrix odnotowały 50% spadek liczby niepotrzebnych rozmów i spotkań!

📚Przeczytaj również: Jak korzystać z AI do sporządzania notatek ze spotkań Wolisz naukę wizualną? Obejrzyj ten film!

2. Zoom (najlepszy do niezawodnych wideokonferencji w wysokiej jakości na dużą skalę)

za pośrednictwem Zoom

Jeśli w ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyłeś w jakichkolwiek wirtualnych spotkaniach, prawdopodobnie korzystałeś z Zoom. Z mojego doświadczenia w testowaniu wielu platform do wideokonferencji wynika, że niewiele z nich może dorównać niezawodności i jakości połączeń Zoom, zwłaszcza w przypadku łączenia większych grup.

W Zoom najbardziej cenię to, że priorytetowo traktuje to, co najważniejsze podczas wirtualnych spotkań: stabilne połączenia i wyraźną komunikację. Kiedy organizuję webinaria lub spotkania firmowe z ponad 100 uczestnikami, Zoom zawsze zapewnia płynny obraz i dźwięk — nawet jeśli niektórzy uczestnicy mają słabe połączenie internetowe. Funkcja tłumienia szumów tła jest świetna, ponieważ eliminuje rozpraszające dźwięki, nie powodując jednocześnie, że głosy brzmią sztucznie.

Dla zespołów migrujących z Join.me Zoom oferuje znane funkcje udostępniania ekranu oraz dodatkowe narzędzia do dodawania adnotacji, które sprawiają, że prezentacje są bardziej interaktywne.

Najlepsze funkcje Zoom

Podziel uczestników na osobne sesje, aby przeprowadzić dyskusje w małych grupach, a następnie zaproś wszystkich z powrotem do głównego pokoju — idealne rozwiązanie podczas warsztatów i szkoleń

Automatycznie zapisuj nagrania ze spotkań w chmurze wraz z transkrypcjami z funkcją wyszukiwania, aby łatwo do nich wrócić

Zapobiegaj niepożądanym uczestnikom dzięki wstępnej weryfikacji, pokojom oczekiwania i dodatkowym opcjom bezpieczeństwa

Transmituj spotkania bezpośrednio na YouTube, Facebook Live lub niestandardowe usługi strumieniowe, aby dotrzeć do szerszej publiczności

Ograniczenia Zoom

Plan Free ogranicza spotkania grupowe do 40 minut, co wymaga częstego restartowania w przypadku dłuższych sesji

Zaawansowane funkcje, takie jak SSO i zarządzane domeny, są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Zoom (Workplace)

Podstawowy (Free) : Do 100 uczestników; limit 40 minut na spotkania grupowe

Pro : 15,99 USD/miesiąc; czas trwania spotkania 30 godzin

Business : 21,99 USD/miesiąc (minimum 10 gospodarzy); 300 uczestników

Business Plus: 26,99 USD/miesiąc; 1000 uczestników

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoom (Workplace)

G2: 4,6/5 (ponad 55 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... Nasze badanie skuteczności spotkań wykazało, że chociaż 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej, 14% respondentów jest w stanie zakończyć spotkanie w ciągu zaledwie 15 minut. Jest to niewielki, ale znaczący odsetek, który dowodzi, że szybkie i wydajne spotkania są możliwe.

3. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie dla organizacji głęboko zintegrowanych z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Microsoft Teams to popularna alternatywa dla Zoom w środowiskach korporacyjnych dla organizacji korzystających z ekosystemu Microsoft. Powód jest oczywisty: płynnie łączy się z innymi narzędziami Microsoft 365. Podczas spotkań wideo możesz współpracować nad arkuszami kalkulacyjnymi Excel lub prezentacjami PowerPoint w czasie rzeczywistym, nie opuszczając połączenia.

Linki do spotkań są generowane automatycznie podczas planowania w Outlooku, a dołączenie do spotkania jest możliwe jednym kliknięciem z dowolnego urządzenia. Innowacyjna funkcja Teams, czyli rozmycie tła, stała się standardem branżowym, a tryb Together Mode tworzy bardziej angażującą wspólną przestrzeń wirtualną, która pomaga zmniejszyć zmęczenie podczas dłuższych spotkań wideo.

🧠 Ciekawostka: Microsoft Teams był pierwszą platformą, która wprowadziła funkcję rozmycia tła podczas spotkań wideo. Funkcja ta została udostępniona we wrześniu 2018 r.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Znajduj wiadomości, pliki i notatki ze spotkań dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania we wszystkich kanałach i rozmowach

Zwiększ łatwość obsługi, dostępność i współpracę międzynarodowych zespołów dzięki transkrypcji i tłumaczeniu w czasie rzeczywistym

Organizuj uporządkowane webinaria z rejestracją, raportowaniem obecności i funkcjami pytań i odpowiedzi

Limity Microsoft Teams

Wydajność może być bardziej wymagająca dla starszych komputerów w porównaniu z lżejszymi alternatywami

Nawigacja może wydawać się skomplikowana dla nowych użytkowników ze względu na wielowarstwowy interfejs

Ceny Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/użytkownik/miesiąc

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (ponad 15 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Teams?

Recenzja Capterra brzmi:

Bardzo podoba mi się sposób organizacji czatów, z grupowaniem wiadomości i plików oraz różnymi grupami zespołów, dzięki czemu komunikacja jest bardziej przejrzysta.

Bardzo podoba mi się sposób organizacji czatów, z grupowaniem wiadomości i plików oraz różnymi grupami zespołów, dzięki czemu komunikacja jest bardziej przejrzysta.

📚 Przeczytaj również: Alternatywy dla Microsoft Teams do współpracy

4. Google Meet (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Google Workspace poszukujących prostoty)

za pośrednictwem Google Meet

Jako osoba regularnie współpracująca z zespołami korzystającymi z Google Workspace, uważam, że Google Meet to najsprawniejsza platforma do wideokonferencji, umożliwiająca szybkie i bezproblemowe spotkania. W przeciwieństwie do Join.me, które wymaga osobnego logowania, Meet integruje się bezpośrednio z moim kontem Google, dzięki czemu dołączenie do rozmowy jest tak proste, jak kliknięcie linku.

Kiedy organizuję spotkania z partnerami zewnętrznymi lub klientami, mogą oni dołączyć do nich natychmiast za pośrednictwem przeglądarki. Lekka konstrukcja platformy oznacza, że spotkania rozpoczynają się szybko, bez opóźnień, które doświadczałem w przypadku alternatywnych rozwiązań z większą liczbą funkcji.

Najlepsze funkcje Google Meet

Automatycznie filtruj szumy tła, takie jak stukanie klawiatury, szczekanie psów lub odgłosy prac budowlanych

Popraw jakość wideo w złych warunkach oświetleniowych dzięki regulacjom opartym na sztucznej inteligencji AI

Uzyskaj napisy na żywo bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm

Zbieraj opinie i zarządzaj pytaniami uczestników podczas prezentacji dzięki zintegrowanej funkcji ankiet i pytań i odpowiedzi

Umożliw uczestnikom dołączenie przez telefon za pomocą lokalnych numerów w wielu krajach (opcje bezpośredniego połączenia)

Limity Google Meet

Wersja bezpłatna ogranicza spotkania do 60 minut i maksymalnie 100 uczestników

Zaawansowane funkcje moderacji i pokoje do rozmów w mniejszych grupach są dostępne tylko w planach Google Workspace wyższego poziomu

Ceny Google Meet

Google Meet (Free): Do 100 uczestników, spotkania trwające do 60 minut

Google Workspace Individual: 7,99 USD/miesiąc

Google Workspace Business Starter: 6 USD/użytkownik/miesiąc

Google Workspace Business Standard: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Google Workspace Business Plus : 18 USD/użytkownik/miesiąc

Google Workspace Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Meet

G2: 4,6/5 (ponad 2800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 900 recenzji)

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Google Meet

5. Webex firmy Cisco (najlepszy wybór dla bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa i hybrydowych środowisk pracy)

za pośrednictwem Cisco Webex

Webex wyróżnia się bezpieczeństwem na poziomie przedsiębiorstwa i kompleksowymi funkcjami współpracy. Jeśli często prowadzisz poufne rozmowy biznesowe, ta platforma do konferencji internetowych traktuje bezpieczeństwo jako podstawę, a nie dodatek. Organizacjom dbającym o zgodność z przepisami kompleksowe szyfrowanie i kontrola administracyjna Webex zapewniają spokój ducha, którego Join.me po prostu nie jest w stanie zapewnić.

Korzystaj z funkcji rozpoznawania gestów, aby sterować prezentacjami bez użycia rąk, oraz z tłumaczenia w czasie rzeczywistym, aby współpracować z międzynarodowymi zespołami.

W przeciwieństwie do bardziej podstawowego podejścia Join.me, Webex tworzy stały obszar roboczy, w którym spotkania są tylko jednym z elementów współpracy. Na przykład funkcje przesyłania wiadomości umożliwiają kontynuowanie dyskusji po zakończeniu połączeń, a możliwość płynnego przełączania się między urządzeniami w trakcie spotkania jest przydatna podczas dojazdów do pracy lub zmiany lokalizacji.

Najlepsze funkcje Webex

Kontroluj spotkania za pomocą naturalnych gestów rąk — podnieś rękę, pokaż kciuk w górę lub klaszcz bez klikania przycisków

Automatycznie tłumacz spotkania na ponad 100 języków dzięki napisom na żywo

Korzystaj z interaktywnych ankiet, pytań i odpowiedzi oraz pokoi do rozmów w mniejszych grupach wraz ze szczegółowymi analizami uczestnictwa

Udostępniaj fragmenty ekranu lub określone aplikacje dzięki ulepszonym narzędziom poprawiającym widoczność i skupienie

Skorzystaj z integracji sprzętu Webex, aby uzyskać płynne połączenie z urządzeniami Webex przeznaczonymi do sal konferencyjnych i domowych biur

Ograniczenia Webex

Pełen zestaw zaawansowanych funkcji wymaga dłuższego okresu nauki w porównaniu z prostszymi platformami

Funkcje premium, takie jak tłumaczenie w czasie rzeczywistym, są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Webex (spotkania)

Podstawowe : Free

Meet : 14,50 USD/użytkownik/miesiąc

Pakiet : 25 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Webex (pakiet)

G2: 4,2/5 (ponad 18 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 7400 recenzji)

Co mówią o Webex (Suite) prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Podoba mi się, że można nagrywać wideo i wstrzymywać je, aby wykonać zrzuty ekranu, a zrzuty są wyraźne. Inną świetną funkcją jest możliwość połączenia się w razie potrzeby z telefonu komórkowego.

Podoba mi się, że można nagrywać wideo i wstrzymywać je, aby wykonać zrzuty ekranu, a zrzuty są wyraźne. Inną świetną funkcją jest możliwość połączenia się w razie potrzeby z telefonu komórkowego.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze rozwiązania do prowadzenia konferencji telefonicznych

6. CrankWheel (najlepsze rozwiązanie do natychmiastowego udostępniania ekranu i prezentacji sprzedażowych)

za pośrednictwem CrankWheel

CrankWheel zostało stworzone z myślą o sytuacjach, w których konieczne jest natychmiastowe udostępnienie ekranu — bez planowania, pobierania plików i przeszkód technicznych dla odbiorców.

To, co wyróżnia CrankWheel, to funkcja "Instant Demos". Jeśli rozmawiasz przez telefon z potencjalnym klientem i chcesz pokazać mu coś wizualnie, możesz wysłać mu link SMS-em lub e-mailem, który zadziała natychmiast na każdym urządzeniu — nawet na przestarzałych przeglądarkach lub zablokowanych systemach firmowych, gdzie Join.me może nie działać.

Eliminuje to typowe utrudnienia związane z wysyłaniem linków do spotkań, pobieraniem aplikacji i oczekiwaniem na wszystkich uczestników, które często zakłócają dynamikę sprzedaży.

Najlepsze funkcje CrankWheel

Śledź zaangażowanie i uwagę widzów podczas prezentacji

Pozwól widzom na interakcję z Twoim ekranem, gdy jest to potrzebne do przeprowadzenia prezentacji

Zoptymalizuj widok na smartfonach i tabletach dzięki inteligentnej zmianie rozmiaru

Ograniczenia CrankWheel

Bardziej wyspecjalizowane w prezentacjach sprzedażowych niż w pełnej współpracy zespołowej

Możliwości wideokonferencji są bardziej ograniczone w porównaniu z dedykowanymi platformami

Ceny CrankWheel

Solo: 29 USD/miesiąc

Team: Od 99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CrankWheel

G2: 4,9/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 60 recenzji)

📮ClickUp Insight: ClickUp odkrył, że 27% respondentów boryka się z problemem braku kontynuacji spotkań, co prowadzi do utraty elementów do wykonania, nierozwiązanych zadań, a ostatecznie do spadku wydajności. Problem ten pogłębia sposób, w jaki zespoły śledzą swoją pracę. Nasze badanie komunikacji w zespołach pokazuje, że prawie 40% profesjonalistów ręcznie śledzi elementy działań, co jest procesem czasochłonnym i podatnym na błędy, a 38% polega na niespójnych metodach, które zwiększają ryzyko nieporozumień i niedotrzymania terminów. ClickUp eliminuje chaos związany z elementami do wykonania! Natychmiast przekształcaj decyzje podjęte podczas spotkania w przypisane zadania — wszystko na tej samej platformie, na której odbywa się praca.

7. Dialpad Meetings (najlepsze rozwiązanie do inteligentnej komunikacji i coachingu opartego na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Dialpad

Po przetestowaniu wielu alternatyw dla Join.me stwierdziłem, że funkcje Dialpad Meetings oparte na sztucznej inteligencji są jednymi z najpotężniejszych. Podczas gdy Join.me oferuje podstawowe funkcje wideokonferencji, Dialpad przekształca spotkania w praktyczną wiedzę dzięki wbudowanemu asystentowi AI, który rejestruje informacje, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte.

Możliwość wykrywania nastrojów klientów podczas rozmów sprzedażowych lub telefonicznych z obsługą klienta zapewnia również nieocenione możliwości szkoleniowe.

Dialpad oferuje płynną integrację z systemem telefonicznym dla firm i centrum kontaktowym. Możesz rozpocząć rozmowę za pośrednictwem czatu, przenieść ją na połączenie głosowe, a w razie potrzeby płynnie przejść do trybu wideo.

Najlepsze funkcje Dialpad Meetings

Korzystaj z funkcji wspólnego sporządzania notatek z automatycznym zaznaczaniem kluczowych momentów

Zidentyfikuj trendy w wzorcach rozmów, czasie rozmów i zaangażowaniu

Przechodź między połączeniami telefonicznymi, spotkaniami wideo i wiadomościami bez zakłóceń

Ograniczenia Dialpad Meetings

Pełną wartość platformy najlepiej widać podczas korzystania z kompletnego pakietu komunikacyjnego Dialpad

Niektóre zaawansowane funkcje AI wymagają planów wyższego poziomu

Ceny Dialpad Meetings

Standard: 27 USD/użytkownik/miesiąc

Zalety: 35 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dialpad Meetings

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Dialpad Meetings prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Dostęp do platformy za pomocą jednego kliknięcia eliminuje konieczność skomplikowanych ustawień, a funkcja transkrypcji oparta na sztucznej inteligencji AI rewolucjonizuje sposób rejestrowania notatek ze spotkań w czasie rzeczywistym

Dostęp do platformy za pomocą jednego kliknięcia eliminuje konieczność skomplikowanych ustawień, a funkcja transkrypcji oparta na sztucznej inteligencji AI rewolucjonizuje sposób rejestrowania notatek ze spotkań w czasie rzeczywistym

8. TeamViewer (najlepszy do zdalnego wsparcia i dostępu między platformami)

za pośrednictwem TeamViewer

W przeciwieństwie do Join.me, które koncentruje się na zaplanowanych spotkaniach, TeamViewer doskonale sprawdza się w scenariuszach wsparcia na żądanie. Funkcja zdalnego dostępu pozwala rozwiązywać problemy techniczne członków zespołu i klientów bez konieczności ich fizycznej obecności. Jest to szczególnie pomocne dla zespołów IT i organizacji zapewniających wsparcie techniczne.

Gdy użytkownicy napotkają problem, możesz natychmiast połączyć się z ich urządzeniem (za ich zgodą) i rozwiązać problem bezpośrednio, zamiast próbować udzielać instrukcji słownych. Narzędzie charakteryzuje się imponującą kompatybilnością między platformami — łączy się płynnie z urządzeniami z systemem Windows, Mac, Linux, Android i iOS.

Najlepsze funkcje TeamViewer

Widok i kontrola wielu monitorów podczas sesji zdalnych z łatwą nawigacją

Bezpiecznie przesyłaj pliki między urządzeniami podczas sesji zdalnych bez użycia oddzielnych narzędzi

Drukuj dokumenty ze zdalnego komputera na lokalnej drukarce

Limity TeamViewer

Wyższa cena niż rozwiązania skupiające się wyłącznie na wideokonferencjach

Ceny TeamViewer

Użytkownicy indywidualni

Zdalny dostęp : 24,90 USD/miesiąc

Business: 50,90 USD/miesiąc

Teams

Premium: 112,90 USD/miesiąc

Korporacyjna: 229,90 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny dla większych wdrożeń

Oceny i recenzje TeamViewer

G2: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 11 500 recenzji)

9. GoTo Meeting (najlepsze rozwiązanie do webinarów i profesjonalnych prezentacji)

za pośrednictwem GoTo Meeting

GoToMeeting konsekwentnie zapewnia profesjonalizm wymagany podczas prezentacji o wysokiej stawce. Chociaż Join.me skupiało się na prostocie jako samodzielne narzędzie, obecnie jest częścią GoTo Meeting i zapewnia niezawodność oraz zaawansowane narzędzia do prezentacji, których wymagają poważni użytkownicy biznesowi.

Szczególnie cenię sobie jego solidne funkcje nagrywania, które automatycznie zapisują pliki w chmurze i zapewniają transkrypcje ułatwiające korzystanie z nich w przyszłości. Płynna integracja platformy z GoToWebinar tworzy naturalną ścieżkę aktualizacji, gdy trzeba skalować prezentacje do większej liczby odbiorców z bardziej formalnymi procesami rejestracji i działań następczych.

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Uzyskaj dostęp do transkrypcji opartej na AI i najważniejszych fragmentów spotkań, które automatycznie przechwytują kluczowe punkty

Dodawaj adnotacje do ekranu podczas prezentacji, aby podkreślić ważne punkty

Twórz niestandardowe, trwałe przestrzenie spotkań z własnym adresem URL

Konwertuj prezentacje PowerPoint na zoptymalizowane pliki PDF, aby ułatwić ich udostępnianie

Połącz sprzęt konferencyjny z sal konferencyjnych z internetowymi spotkaniami, aby uzyskać scenariusze hybrydowe

Limity GoTo Meeting

Interfejs użytkownika wydaje się mniej nowoczesny w porównaniu z niektórymi nowszymi konkurentami

Wersja mobilna nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych na pulpicie

Ceny GoToMeeting

Profesjonalny: 12 USD/organizator/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: 16 USD/organizator/miesiąc, do 250 uczestników

Enterprise: Niestandardowe ceny

Dodatek dostępny dla funkcji GoToWebinar

Oceny i recenzje GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (ponad 13 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 11 600 recenzji)

Co mówią o GoTo Meeting prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Nie było żadnych przerw, opóźnień ani frustrujących spowolnień. Wszystko było wyraźne: dźwięk, wideo i funkcja udostępniania ekranu.

Nie było żadnych przerw, opóźnień ani frustrujących spowolnień. Wszystko było wyraźne: dźwięk, wideo i funkcja udostępniania ekranu.

10. Jitsi Meet (najlepsza darmowa alternatywa dla Join.me typu open source)

za pośrednictwem Jitsi Meet

Uważamy, że Jitsi Meet to świetna bezpłatna alternatywa dla Join. me dla zespołów z ograniczonym budżetem lub obawami dotyczącymi prywatności. W przeciwieństwie do bezpłatnej wersji Join. me, która ma znaczne ograniczenia, Jitsi oferuje nieograniczoną liczbę spotkań bez ograniczeń czasowych.

To, co wyróżnia Jitsi, to zaangażowanie w zasady open source i prywatność. Doceniam to, że Jitsi może być hostowany na moich własnych serwerach, z pełną kontrolą nad danymi i polityką bezpieczeństwa. Platforma oparta na przeglądarce oznacza, że uczestnicy klikają link i dołączają natychmiast, eliminując konieczność tworzenia konta lub pobierania plików, co jest wymagane w przypadku Join.me i innych alternatyw.

Chociaż brakuje mu niektórych funkcji dla przedsiębiorstw dostępnych w płatnych alternatywach, podstawowe funkcje wideokonferencji Jitsi są niezwykle solidne jak na bezpłatną platformę.

Najlepsze funkcje Jitsi Meet

Uruchom całą platformę na własnych serwerach, aby uzyskać pełną kontrolę nad danymi

Transmituj spotkania bezpośrednio na YouTube, aby dotrzeć do szerszej publiczności

Dostosuj platformę do swojej marki, jeśli korzystasz z własnego hostingu

Zoptymalizuj wydajność dla uczestników z ograniczonym dostępem do Internetu

Ograniczenia Jitsi Meet

Podczas bardzo dużych spotkań (ponad 50 uczestników) mogą wystąpić problemy z wydajnością

Ograniczone wsparcie techniczne w porównaniu z komercyjnymi alternatywami

Ceny Jitsi Meet

Free

Hosting własny : oprogramowanie bezpłatne, ale wymaga własnej infrastruktury serwerowej

8×8 Meet (komercyjna wersja oparta na Jitsi): niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jitsi Meet

G2: 4,3/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 70 recenzji)

Jak ClickUp zmienia spotkania online, zapewniając maksymalną wydajność

Żonglowanie linkami do spotkań, notatkami, elementami do wykonania i działaniami następczymi na wielu platformach jest wyczerpujące. Tradycyjne narzędzia do wideokonferencji, takie jak Join.me, zmuszają do ciągłego przełączania się między aplikacjami, ręcznego przenoszenia informacji i śledzenia aktualizacji, co powoduje stratę cennego czasu i pominięcie ważnych szczegółów.

ClickUp zmienia wszystko, przenosząc cały cykl pracy na jedną połączoną platformę. Planuj spotkania bezpośrednio w kalendarzu ClickUp, używaj AI do generowania agend na podstawie istniejących zadań, prowadź wideokonferencje i wydarzenia online z wbudowaną funkcją nagrywania oraz natychmiast przekształcaj punkty dyskusji w zadania, które można śledzić — wszystko to bez konieczności przełączania narzędzi.

Chcesz usprawnić współpracę online? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!