Szablony umów sprzedaży Free — jasne i profesjonalne umowy

Przygotowujesz umowę sprzedaży? To może wydawać się sprytnym posunięciem... dopóki nie kosztuje Cię to utraty transakcji (lub, co gorsza, pozwu sądowego).

Niezależnie od tego, czy podpisujesz pierwszą umowę sprzedaży, czy też obsługujesz wielu klientów, niechlujna umowa wysyła niewłaściwy sygnał. Potrzebujesz czegoś, co wygląda profesjonalnie, chroni Twoje odsetki i nie zajmuje całego popołudnia.

W tym wpisie na blogu udostępniamy bezpłatne szablony umów sprzedaży, które pomogą Ci tworzyć profesjonalne umowy bez konieczności martwienia się o drobny druk lub kosztownych prawników. Po prostu umowy, które mają znaczenie dla biznesu. Zacznijmy od razu!

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat umów sprzedaży, narzędzi i szablonów. Nie ma on na celu zastąpienia profesjonalnej porady prawnej. Przed podjęciem decyzji należy skonsultować się z wykwalifikowanym prawnikiem, któremu ufasz.

Czym są szablony umów sprzedaży?

Szablony umów sprzedaży to gotowe do użycia dokumenty, które określają warunki sprzedaży, zasady i oczekiwania. Obejmują one kluczowe szczegóły, takie jak cena zakupu, harmonogram płatności, prawo właściwe, opisy produktów lub usług oraz obowiązki każdej ze stron.

Korzystanie z szablonu umowy przyspiesza cały proces zawierania umowy w ciągu dni roboczych, zapewnia uwzględnienie ważnych kwestii prawnych i pomaga zachować spójność między umowami.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze „transakcje sprzedaży” nie były zawierane poprzez uścisk dłoni — były one dokonywane poprzez barter. W 6000 r. p.n.e. ludzie handlowali towarami i usługami zamiast używać pieniędzy. Wyobraź sobie wymianę kozy na pszenicę — tak właśnie rozpoczęła się historia handlu.

Czym charakteryzuje się dobry szablon umowy sprzedaży?

Dobry szablon umowy sprzedaży wyjaśnia warunki umowy między sprzedającym a kupującym, chroniąc jednocześnie interesy wszystkich stron. Obie strony powinny odejść od stołu negocjacyjnego, dokładnie wiedząc, na co się zgodziły.

Najlepsze szablony obejmują:

Jasno określone obowiązki: Określa, co każda ze stron musi dostarczyć lub wykonać w ramach umowy dostawy towarów

Proste warunki płatności: Podział harmonogramu płatności, Podział harmonogramu płatności, zarządzanie ofertami , koszty wysyłki, warunki i wszelkie kary

Określony sposób postępowania w przypadku anulowania: Wyjaśnia zasady dotyczące zwrotów, reklamacji, rozwiązania umowy, naruszenia warunków umowy przez sprzedającego lub nieukończenia transakcji przez kupującego

Gwarancje lub rękojmie: Szczegółowe informacje na temat wszelkich obietnic związanych z produktem lub usługą, które mają wpływ na Szczegółowe informacje na temat wszelkich obietnic związanych z produktem lub usługą, które mają wpływ na utrzymanie klienta

Klauzule poufności: chronią poufne informacje biznesowe (w razie potrzeby), zgodnie z Jednolitym Kodeksem Handlowym (UCC) i prawem federalnym

Przejrzysty proces rozstrzygania sporów: określa oczekiwania klienta w przypadku wystąpienia konfliktów, takich jak braki transportowe podczas lub po sprzedaży

🔍 Czy wiesz, że? Według raportu WorldCC, złe zarządzanie umowami prowadzi do spadku wartości średnio o 8,6%, co negatywnie wpływa na relacje biznesowe i zyski.

12 szablonów umów sprzedaży

Obsługa różnych rodzajów umów wymaga czegoś więcej niż tylko dobrych intencji. Przejrzysta, uporządkowana umowa określa oczekiwania i chroni wszystkie zaangażowane strony.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, oferuje szablony umów sprzedaży z inteligentniejszym podejściem.

Każdy szablon oferowany przez oprogramowanie ClickUp Sales stanowi solidną podstawę do sformalizowania sprzedaży, określenia obowiązków i uzgodnienia warunków przed rozpoczęciem pracy.

Zapoznaj się szczegółowo z 12 opcjami szablonów. 👇

1. Szablon umowy zakupu i sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu umowy kupna i sprzedaży ClickUp, aby jasno uporządkować warunki transakcji i dane stron

Szablon umowy kupna i sprzedaży ClickUp pomaga tworzyć dokumenty prawnie wiążące, bezpiecznie je przechowywać i zachowywać dane klientów na potrzeby przyszłych transakcji, a wszystko to bez konieczności przełączania zakładek.

Szablon zawiera podpowiedzi dotyczące prawidłowego udokumentowania wszystkich informacji, w tym nazw stron, dat umowy, obowiązujących gwarancji oraz przedmiotu kupna lub sprzedaży. Warunki płatności, terminy, metody płatności i rabaty są jasno określone.

Zyskujesz również przestrzeń na pełny opis produktów lub usług, dzięki czemu nie ma miejsca na nieporozumienia. Szczegóły dostawy, osie czasu, kamienie milowe i oczekiwania? Wszystko ustalone od samego początku.

📌 Idealne dla: freelancerów, konsultantów, dostawców usług, właścicieli małych firm i zespołów ds. zaopatrzenia, którzy muszą tworzyć profesjonalne umowy zakupu chroniące obie strony.

ClickUp pozwolił naszej firmie działać wydajniej, bardziej zorganizowanie i taktownie. ClickUp pozwolił nam stać się nową wersją siebie, lepszą dla nas i naszych klientów.

ClickUp pozwolił naszej firmie działać wydajniej, bardziej zorganizowanie i taktownie. Dzięki ClickUp staliśmy się nową wersją siebie, lepszą dla nas i dla naszych klientów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu umowy sprzedaży? Wypróbuj asystenta AI ClickUp, ClickUp Brain. Powiedz mu, jakiego rodzaju umowy potrzebujesz, a on poda Ci punkt wyjścia. Skorzystaj z pomocy ClickUp Brain, aby rozpocząć pracę z umową sprzedaży

2. Szablon umowy biznesowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Sporządź prawnie wiążącą umowę, aby chronić interesy swojej firmy, korzystając z szablonu umowy biznesowej ClickUp

Szablon umowy biznesowej ClickUp to proste w użyciu rozwiązanie typu „plug-and-play” do tworzenia profesjonalnych umów bez niejasności prawnych. Od samego początku zapewnia przejrzystą, uporządkowaną strukturę z edytowalnymi miejscami na wszystkie niezbędne informacje: nazwę firmy, dane kontaktowe, datę umowy oraz dane obu stron.

Nie musisz brzmieć jak prawnik, aby uzyskać solidną umowę. Jest ona skonstruowana w sposób łatwy do zrozumienia, z wyraźnie oznaczonymi sekcjami, takimi jak Oferowane usługi, Opłaty, Warunki anulowania, Zakres ochrony prawnej i inne. Otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zawrzeć umowy o świadczenie usług, określić oczekiwania i obowiązki, bez konieczności zaczynania od zera.

📌 Idealne dla: Właścicieli małych firm, dostawców, usługodawców i zespołów ds. zaopatrzenia, którzy potrzebują profesjonalnej, gotowej do edycji umowy, aby szybko i jasno sformalizować transakcje.

🤝 Przypomnienie: Automatyzacja procesu zamówień może prowadzić do znacznej poprawy wydajności, zmniejszenia liczby błędów ręcznych i przyspieszenia cyklu zamówień.

3. ClickUp Dodatek do szablonu umowy

Pobierz darmowy szablon Zastosuj dodatek ClickUp do szablonu umowy, aby ułatwić modyfikowanie dokumentów

Chcesz wprowadzić zmiany do istniejącej umowy? Dodatek do umowy ClickUp ułatwia aktualizację warunków umowy bez konieczności przepisywania jej w całości. Jeśli modyfikujesz oś czasu, dodajesz usługi lub dostosowujesz zakres obowiązków, ten szablon zapewni przejrzystość, jasność i zgodność z prawem.

Wszystkie niezbędne pola są już gotowe: wystarczy wpisać nazwę umowy, datę, nazwy obu stron oraz konkretne zmiany, które chcesz wprowadzić. Dodatkowo, dla większej wygody, znajduje się nawet miejsce na załączanie podpisów cyfrowych.

📌 Idealne dla: Właścicieli małych firm, zespołów prawnych i kierowników projektów, którzy potrzebują szybkiego i edytowalnego sposobu na sformalizowanie zmian w umowach.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony umów o współpracy w programie Word i ClickUp

4. Szablon przeglądu umowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szybko analizuj i przeglądaj umowy dzięki szablonowi przeglądu umów ClickUp

Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z wieloma umowami w różnych zespołach, wiesz, jak łatwo przeoczyć ważne szczegóły. Szablon przeglądu umów ClickUp porządkuje wszystkie umowy według etapu przeglądu dokumentacji — niezależnie od tego, czy jest to nowe zgłoszenie, projekt, dokument w trakcie przeglądu wewnętrznego lub przez klienta, w trakcie realizacji lub przed odnowieniem.

Co wyróżnia ten szablon? Zapewnia szybki podgląd tego, co zostało zatwierdzone, co jest w toku i co wymaga jeszcze poprawek. Każda karta umowy zawiera podzadania dotyczące kluczowych warunków, takich jak zakres usług, kary za opóźnienia w płatnościach, klauzule wypowiedzenia i inne. Etykiety oznaczone kolorami ułatwiają wykrywanie wąskich gardeł.

📌 Idealne dla: zespołów prawnych, kierowników ds. umów, specjalistów ds. zamówień i kierowników projektów, którzy potrzebują uporządkowanego sposobu śledzenia postępów w realizacji umów.

🔍 Czy wiesz, że? Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), ustanowiona w 1980 r., zapewnia jednolite ramy dla handlu międzynarodowego. Do grudnia 2023 r. została ratyfikowana przez 97 krajów, reprezentujących dwie trzecie światowego handlu.

5. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapewnij obu stronom egzekwowalną umowę dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług ClickUp

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp jest idealny do ustalenia oczekiwań, określenia obowiązków i uzgodnienia warunków przez obie strony bez ryzyka sporów pracowniczych.

Są one uproszczone, w pełni edytowalne i obejmują wszystkie niezbędne elementy, takie jak postanowienia ogólne, zakres usług, warunki płatności oraz klauzule dotyczące rozwiązania umowy. Zawierają nawet postanowienia dotyczące odszkodowań, które chronią obie strony.

Ponadto przydatne symbole zastępcze i edytowalne nawiasy ułatwiają dostosowanie szablonu do własnych potrzeb. Jeśli jesteś freelancerem, konsultantem lub oferujesz usługi cykliczne, ten szablon pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zapewni Ci ochronę jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

📌 Idealne dla: freelancerów, niezależnych wykonawców, konsultantów i małych firm, które potrzebują profesjonalnej, gotowej umowy do rozpoczęcia projektów.

⚙️ Bonus: Uzyskaj informacje na temat tego, jak poprawić relacje między agencją a klientem poprzez jasne ustalanie oczekiwań, usprawnienie komunikacji i dostosowanie wyników do celów klienta.

Pomogło to uprościć organizację pracy między działami w ramach operacji: wsparcia / zarządzania projektami / dostaw i sukcesu klienta. Poprawiło to również naszą zdolność do komunikowania się i zachowania przejrzystości wobec innych wewnętrznych interesariuszy, takich jak dział sprzedaży, oraz zewnętrznych, takich jak klienci detaliczni i korporacyjni.

Pomogło to uprościć organizację pracy między działami operacyjnymi: wsparcia, zarządzania projektami, dostaw i obsługi klienta. Poprawiło również naszą zdolność do komunikowania się i zachowania przejrzystości wobec innych interesariuszy wewnętrznych, takich jak dział sprzedaży, oraz zewnętrznych, takich jak klienci detaliczni i korporacyjni.

6. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj wszystkich interesariuszy za pomocą szablonu zarządzania umowami ClickUp

Potrzebujesz szybszego sposobu na rozpoczęcie tworzenia umowy? Szablon zarządzania umowami ClickUp to narzędzie, które pozwala przesyłać nowe wnioski o umowy do działu prawnego bez konieczności wysyłania wielu e-maili.

Dzięki przejrzystym polom do wypełnienia, takim jak cel, dział, rodzaj umowy i kluczowe szczegóły, prawnicy otrzymują od razu wszystko, czego potrzebują. Usprawnia komunikację, ogranicza opóźnienia i pomaga zespołowi zachować porządek i zgodność z przepisami.

Chcesz pozyskać nowego klienta, zatrudnić wykonawcę lub zaktualizować warunki umowy? Wystarczy wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”.

📌 Idealne dla: zespołów HR, działów zaopatrzenia, działów prawnych, sprzedaży i wszystkich osób, które często muszą inicjować nowe umowy lub porozumienia w ramach organizacji.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do zarządzania umowami

7. Szablon umowy wykonawcy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ zakres prac, terminy i szczegóły płatności za pomocą szablonu umowy wykonawcy ClickUp

Sporządzanie umów z wykonawcami od podstaw często prowadzi do opóźnień, niespójności lub pominięcia szczegółów prawnych. Szablon umowy z wykonawcą ClickUp pomaga ustalić podstawowe zasady, zdefiniować wyniki i chronić zarówno firmę, jak i wykonawcę przed niejasnościami prawnymi, w tym problemami związanymi z wadliwymi towarami.

To, co sprawia, że ten szablon jest szczególnie skuteczny, to wbudowana nawigacja na pasku bocznym. Każda istotna sekcja — taka jak Usługi, Płatność, Warunki i Poufność — jest przejrzyście podzielona. Zawiera również połączone załączniki (takie jak Załącznik A zawierający szczegóły usługi), które pomagają utrzymać porządek w głównym dokumencie, pozostawiając jednocześnie przestrzeń na szczegółowe informacje dotyczące rezultatów.

📌 Idealne dla: zespołów HR, działów zaopatrzenia, działów prawnych i właścicieli małych firm, którzy regularnie zatrudniają niezależnych wykonawców.

8. Szablon umowy zakupu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz i przechowuj umowy zakupu za pomocą szablonu umowy zakupu ClickUp

Jeśli kupujesz lub sprzedajesz towary lub nieruchomości, szablon umowy zakupu ClickUp jest przydatnym narzędziem zapewniającym, że wszystko zostanie jasno i profesjonalnie zapisane. Pozwala on udokumentować wszystkie ważne elementy, takie jak dorozumiana gwarancja, warunki płatności i warunki dostawy.

To, co wyróżnia ten szablon, to wbudowana sekcja specyfikacji, która podpowiada, aby dodać szczegółowe opisy i zdjęcia zakupów dokonanych przez kupującego, zapewniając przejrzystość i minimalizując potencjalne spory.

Intuicyjny układ poprowadzi Cię przez każdy wymagany element i zawiera pomocne podpowiedzi, takie jak „Wstaw tutaj zdjęcie elementu”, aby dokument był jak najbardziej przejrzysty.

📌 Idealne dla: zespołów ds. zaopatrzenia, transakcji dotyczących nieruchomości, niezależnych sprzedawców, kierowników operacyjnych i wszystkich osób zajmujących się sprzedażą produktów lub nieruchomości.

🔍 Czy wiesz, że... Firmy z dobrze zdefiniowanymi procesami sprzedaży odnotowują o 28% wyższy wzrost przychodów w porównaniu z firmami o słabo zarządzanych procesach sprzedaży.

9. Szablon pisma o rozwiązaniu umowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz kompleksowe pismo o rozwiązaniu umowy, korzystając z szablonu ClickUp „Pismo o rozwiązaniu umowy”

Rezygnacja z usług dostawcy lub sprzedawcy nie musi być krępująca ani skomplikowana. W tym przypadku doskonale sprawdzi się szablon wypowiedzenia umowy ClickUp. Ten prosty, profesjonalny format listu pomoże Ci poinformować o zakończeniu relacji biznesowej w jasny, empatyczny i zgodny z prawem sposób.

Jest to korzystne, ponieważ przewodnik po strukturze podpowiada, jakie informacje należy podać — dane odbiorcy, datę wejścia w życie, przyczyny rozwiązania umowy oraz czas trwania usługi — bez konieczności szukania odpowiednich słów. Zawiera również uprzejmy ton, który jest stanowczy, ale pełen szacunku, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej woli w przyszłości.

📌 Idealne dla: menedżerów HR, zespołów ds. sukcesu klienta, kierowników projektów, działów prawnych i właścicieli małych firm, którzy muszą formalnie zakończyć relacje z dostawcami, wykonawcami lub usługodawcami.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze szablony zapytań ofertowych dla efektywnych zakupów

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzające się zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niedostatecznie wykorzystywane. To prawie połowa pracowników, którzy czują się zablokowani twórczo i niedoceniani. 💔 ClickUp pomaga ponownie skupić się na pracy o dużym znaczeniu dzięki łatwym w konfiguracji agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania w oparciu o wyzwalacze. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agent AI ClickUp może automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia zadań. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o 50% lub więcej dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą skupić się mniej na formatowaniu, a więcej na prognozowaniu.

10. Szablon lejka sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj cały lejek sprzedaży dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline Template

Szablon ClickUp Sales Pipeline to centrum dowodzenia dla Twoich transakcji, śledzące każdy potencjalny klient od pierwszego kontaktu do ostatecznego uścisku dłoni (lub sporadycznego „może następnym razem”). Obsługuje również lejek sprzedaży, powiązania, osie czasu i możliwości uzyskania przychodów.

Każdy element w procesie przechodzi przez etapy oznaczone kolorami, takie jak Zamknięte [Utracony], Oferta, Prezentacja i Kwalifikowany potencjalny klient, które odpowiadają sposobowi myślenia i pracy zespołów terenowych. Pole Ostatni kontakt gwarantuje, że żaden potencjalny klient ani dostawca nie zostanie pominięty. Będziesz dokładnie wiedzieć, z kim się skontaktować i kiedy.

Jeśli potrzebujesz spójności, widok SOP sprzedaży pomoże Ci ujednolicić kolejne kroki, niezależnie od tego, czy zatrudniasz wykonawcę, czy przeprowadzasz kontrolę w terenie.

📌 Idealne dla: freelancerów, przedstawicieli handlowych, założycieli start-upów, specjalistów ds. zarządzania projektami oraz właścicieli małych firm, którzy chcą zarządzać potencjalnymi klientami, ofertami, prezentacjami i relacjami z klientami oraz wystawiać faktury klientom z różnych branż.

🧠 Ciekawostka: W średniowieczu Szkoła Salamanki kładła nacisk na swobodę zawierania umów i sprawiedliwość, kładąc podwaliny pod współczesne zasady zawierania umów.

11. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj procesem sprzedaży od początku do końca dzięki szablonowi procesu sprzedaży ClickUp

Załóżmy, że zarządzasz złożonym procesem sprzedaży z wieloma zmiennymi elementami lub pracujesz w dynamicznie rozwijającym się startupie, gdzie NFT, DAO i community drops to codzienny język. W takim przypadku szablon procesu sprzedaży ClickUp jest idealnym wyborem.

Zadania są podzielone na cztery główne fazy: Uruchomienie kolekcji, Budowanie społeczności, Usługi publiczne i NFT Town. Każda faza zawiera konkretne elementy działania, takie jak „Uruchom stronę internetową i Discord”, „Nagradzaj obecnych HODLerów” lub „Uruchom sklep z gadżetami”, idealne do koordynacji działań zespołów międzyfunkcyjnych i skupienia się na kluczowych rezultatach.

📌 Idealne dla: zespołów internetowych, kierowników projektów NFT, doświadczonych kierowników projektów, specjalistów ds. marketingu cyfrowego, zespołów programistów oraz freelancerów zarządzających długoterminowymi projektami społecznościowymi.

12. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamawianie produktów jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki szablonowi formularza zamówienia produktu ClickUp

Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp to intuicyjne i wysoce funkcjonalne narzędzie do zarządzania całym cyklem życia zamówienia, od momentu jego otrzymania do realizacji. Widok tablicy dzieli zamówienia na etapy, takie jak Nowe zamówienie, Pakowanie, W transporcie, Dostarczone i Zrealizowane, zapewniając zespołowi widoczność każdego kroku.

Każda karta zadania zawiera niezbędne informacje, takie jak nazwa klienta, kategoria produktu, opis produktu i rodzaj zamówienia (sprzedaż detaliczna lub hurtowa), a wszystkie te informacje są wizualnie wyróżnione za pomocą kolorowych etykiet, co ułatwia ich przeglądanie. Ponadto interfejs umożliwiający udostępnianie sprawia, że idealnie nadaje się do współpracy z klientami.

📌 Idealne dla: firm e-commerce, zespołów magazynowych, koordynatorów realizacji zamówień, menedżerów produktów i małych firm, które chcą efektywnie śledzić zamówienia klientów i zarządzać nimi.

Zamknij transakcję dzięki szablonom ClickUp

Dobrze skonstruowana umowa sprzedaży określa oczekiwania, chroni wszystkie zaangażowane strony i wzmacnia relacje z klientami. Bezpłatne szablony ClickUp to coś więcej niż statyczne dokumenty — są dynamiczne, edytowalne i wbudowane bezpośrednio w cykl pracy.

W przeciwieństwie do typowych szablonów, ClickUp oferuje pola niestandardowe, współpracę w szablonie, śledzenie zadań i inteligentną automatyzację, aby transakcje przebiegały sprawnie.

Od pierwszego projektu do ostatecznego podpisania umowy, ClickUp zapewnia niezawodne ramy dla każdego etapu procesu sprzedaży, pomagając zachować wydajność i skupienie bez zbędnych ustawień.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅