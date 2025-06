Jak zarządzać podatkiem AI w działalności biznesowej

Cofnij się o kilka lat, do czasu, gdy firmy po raz pierwszy wdrożyły sztuczną inteligencję (AI). Myśleliśmy, że poprawi ona wszystko — przyspieszy procesy, zmniejszy liczbę błędów i zapewni płynną automatyzację. I na początku tak było.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji obiecują łatwą automatyzację, wgląd w dane w czasie rzeczywistym i wiele więcej. Ale potem pojawia się rzeczywistość.

Zamiast idealnie zsynchronizowanego systemu, firmy otrzymują nakładające się na siebie narzędzia, gwałtownie rosnące koszty i zespoły, które z trudem nadążają za sprzecznymi wynikami generowanymi przez AI. To, co miało być przełomem, zaczyna wydawać się ciężarem.

To jest podatek AI — ukryty koszt niewłaściwego zarządzania AI. W tym artykule wyjaśnimy, jak firmy powinny unikać tych nieefektywności i sprawić, by narzędzia AI pracowały dla nich, a nie przeciwko nim.

Czym jest podatek AI?

Podatek AI to ukryty koszt, który ponoszą firmy, gdy wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji jest źle zaplanowane. Objawia się on rozrostem narzędzi AI, zbędnymi subskrypcjami oprogramowania, nieefektywnymi cyklami pracy, nieprawidłową automatyzacją i stratą czasu na rozwiązywanie błędów związanych z AI.

Oto przykład: Załóżmy, że średniej wielkości agencja marketingowa dołącza do grona użytkowników AI. Kierownictwo kupuje wiele narzędzi: jedno do tworzenia tekstów reklamowych AI, drugie do generowania obrazów, chatbota i pakiet do automatyzacji, a wszystkie te narzędzia mają pokrywające się funkcje.

Na początku wszyscy są podekscytowani. Jednak po kilku tygodniach zaczyna się dziać coś takiego:

Zespół ds. treści korzysta z trzech narzędzi do pisania opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ nie udało się wybrać jednego. Pisarze spędzają więcej czasu na porównywaniu wyników niż na pisaniu

Integracja chatbota AI psuje się co drugi dzień, ponieważ nie została odpowiednio przetestowana z systemem CRM firmy, a zgłoszenia do wsparcia technicznego piętrzą się

Kierownicy projektów mają teraz do czynienia z nowymi warstwami „zadań generowanych przez AI”, które nie odpowiadają rzeczywistym terminom ani oczekiwaniom klientów

Dział finansowy zdaje sobie sprawę, że płaci za pięć subskrypcji narzędzi AI, które wykonują tę samą czynność, co daje łączną kwotę tysięcy miesięcznie

Nikt nie zamierzał celowo marnować czasu ani pieniędzy. Jednak z powodu braku jasnego planu — weryfikacji narzędzi, ujednolicenia procesów czy szkoleń — technologia zamiast pomóc, spowodowała nadmierne obciążenie wszystkich procesów. To nadmierne obciążenie, tarcia i zamieszanie to właśnie podatek AI.

🧠 Ciekawostka: 71% pracowników bardziej ufa swoim pracodawcom niż firmom technologicznym w kwestii etycznego i bezpiecznego wdrażania AI. Firmy mają wyjątkową okazję, aby opracować strategie AI, które będą działać w ich zespołach, zamiast polegać na zewnętrznych narzędziach, które mogą nie być dostosowane do ich potrzeb.

Jak unikanie podatków od AI pozwala Twojej firmie zaoszczędzić pieniądze i czas

AI powinno być zaletą, a nie obciążeniem finansowym. Kiedy firmy przyjmują strategiczne podejście do wdrażania AI, eliminują zbędne koszty, usprawniają cykle pracy i maksymalizują swoje inwestycje.

Oto, co się dzieje, gdy unikasz podatku AI:

Niższe wydatki na oprogramowanie: Konsolidacja narzędzi AI i eliminacja zbędnych elementów pozwala uniknąć niepotrzebnych opłat licencyjnych i nakładających się subskrypcji, które po cichu pochłaniają budżet ✅

Szybszy cykl pracy, mniej opóźnień: Dobrze zintegrowany system AI oznacza, że zespoły spędzają mniej czasu na naprawianiu sprzecznych wyników, a więcej na produktywnej, przynoszącej efekty pracy ✅

Maksymalny zwrot z inwestycji: Zamiast traktować AI jako źródło kosztów, strategiczne wdrożenie gwarantuje, że każde narzędzie bezpośrednio przyczynia się do wzrostu i wydajności ✅

Większa integralność danych: Dzięki płynnej komunikacji między narzędziami AI Twoja firma uniknie tworzenia silosów danych, niespójnych raportów i kosztownych błędów w podejmowaniu decyzji ✅

Niższe koszty szkolenia i konserwacji: Standaryzacja narzędzi AI we wszystkich działach upraszcza wdrażanie nowych pracowników i obniża długoterminowe koszty zarządzania systemem ✅

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowało się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Jednak korzystanie z wielu narzędzi często prowadzi do powstania podatku AI — zbędnych aplikacji, fragmentarycznych cykli pracy i straty czasu. ClickUp pomaga obniżyć koszty, łącząc planowanie, ustalanie priorytetów zadań i automatyzację w jednym miejscu. 👉

Obawy i wyzwania związane z podatkiem AI

Podatki od AI mają na celu wyeliminowanie nieefektywności i promowanie odpowiedzialnego korzystania z AI, ale wiążą się z kilkoma wyzwaniami. Firmy mogą borykać się z dodatkowymi kosztami, problemami związanymi z przestrzeganiem przepisów i niepewnością co do długoterminowej roli AI. Oto kilka kluczowych kwestii:

1. AI może poprawić wydajność, ale jakim kosztem?

Jedno z najbardziej zaskakujących ustaleń ostatniego raportu MIT sugeruje, że AI przynosi nieproporcjonalne korzyści pracownikom o niższych kwalifikacjach, potencjalnie powodując samozadowolenie pracowników o wysokich kwalifikacjach. Gdy AI przejmuje powtarzalne zadania, powinno to zwolnić pracowników do rozwiązywania problemów na wyższym poziomie.

Istnieje ryzyko, że specjaliści staną się zbyt zależni od informacji generowanych przez AI, co może prowadzić do samozadowolenia. Doskonałym przykładem automatyzacji jest sytuacja, w której zespół finansowy bezkrytycznie akceptuje prognozy generowane przez AI bez weryfikacji założeń, co może prowadzić do przeoczenia kluczowych zagrożeń, które mogą wykryć tylko ludzka ocena i doświadczenie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: AI w branży prawniczej to nie tylko sporządzanie dokumentów! Wykorzystaj narzędzia oparte na AI do badań prawnych, zarządzania sprawami i tworzenia umów, aby usprawnić cykle pracy, zwiększyć wydajność i wyprzedzić konkurencję w szybko zmieniającym się świecie prawa.

2. Wprowadzanie AI pod wpływem FOMO (strachu przed przegapieniem) prowadzi do marnowania inwestycji

🧐 Sprawdź fakty: Badania McKinsey pokazują, że 92% firm planuje zwiększyć inwestycje w AI w ciągu najbliższych trzech lat, ale tylko 1% uważa się za dojrzałe pod względem AI.

Wiele firm spieszy się z wdrożeniem AI z obawy, że bez jasnego planu działania dotyczącego tego, w jaki sposób AI przyniesie rzeczywistą wartość, pozostaną w tyle za konkurencją.

Na przykład zespoły marketingowe mogą używać jednego narzędzia AI do generowania treści, innego do analizy danych, a jeszcze innego do automatyzacji kampanii, a następnie spędzać godziny na uzgadnianiu niespójności między platformami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed wdrożeniem AI przeprowadź analizę kosztów i korzyści przy użyciu takich narzędzi jak Total Cost of Ownership (TCO) , aby oszacować długoterminowe wydatki wykraczające poza koszty licencji oprogramowania.

3. AI zmienia rynek pracy, ale nie zawsze w sposób, w jaki się tego spodziewamy

Obawy przed zastąpieniem miejsc pracy przez AI są powszechnie znane, jednak AI raczej zmienia charakter pracy, niż całkowicie ją eliminuje.

Weźmy na przykład obsługę klienta. Chatboty AI obsługują proste zapytania, zmniejszając zapotrzebowanie na pracowników do wykonywania rutynowych zadań. Jednak ponieważ AI poprawia wydajność, klienci oczekują szybszych i dokładniejszych odpowiedzi, co prowadzi do większego zapotrzebowania na specjalistyczne wsparcie ludzkie. Zamiast eliminować role, AI zmusza pracowników do zajmowania bardziej strategicznych pozycji.

🧐 Sprawdź fakty: Według niektórych raportów pracownicy są trzy razy bardziej skłonni niż oczekują tego liderzy, aby wierzyć, że AI zastąpi 30% ich pracy w ciągu roku.

4. Informacje generowane przez AI nie zawsze są dokładne, co prowadzi do ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z AI jako osobistego asystenta lub do wykonywania drobnych zadań w codziennej pracy, wiesz, jak bardzo bywa ona niedokładna. Sztuczna inteligencja podejmuje decyzje na podstawie danych historycznych, co oznacza, że błędy, uprzedzenia lub nieaktualne przepisy mogą łatwo wkradnąć się do raportów generowanych przez AI.

Kiedy firmy ślepo ufają AI, spędzają więcej czasu na naprawianiu błędów AI niż gdyby wykonały tę pracę ręcznie. Co więcej, firmy skupiające się wyłącznie na wskaźnikach wydajności narażają się na problemy związane z przestrzeganiem przepisów i długotrwałą nieefektywnością, co sprawia, że etyczne wdrażanie AI staje się przewagą konkurencyjną.

Na przykład firma e-commerce wykorzystująca AI do prognozowania zapasów może otrzymać błędne prognozy popytu, co spowoduje nadmierne magazynowanie produktów, które szybko tracą na wartości. Kiedy błąd zostanie wykryty, jest już za późno, co prowadzi do marnowania zapasów i utraty przychodów.

🎁 Bonus: Firmy powinny stosować zasadę „ufaj, ale weryfikuj” — przed przesłaniem raportów generowanych przez AI zawsze sprawdzaj je z pomocą ekspertów. AI to potężny asystent, ale nie powinien zastępować ludzkiego nadzoru.

5. Największą przeszkodą w dojrzałości AI są liderzy, a nie pracownicy

Chociaż liderzy biznesowi często uważają, że pracownicy nie posiadają umiejętności w zakresie AI, wielu z nich już korzysta z tej technologii samodzielnie, często bez formalnego szkolenia w firmie.

Kadra kierownicza zbyt wolno tworzy jasne zasady dotyczące AI, co prowadzi do fragmentarycznego wdrażania w zespołach. Bez wytycznych kierownictwa działy wybierają własne narzędzia AI, tworząc silosy danych, powielając pracę i powodując konflikty między procesami automatyzacji. Powoduje to, że wdrażanie AI jest chaotyczne, a nie produktywne.

Na przykład jeden dział może korzystać z CRM opartego na AI, podczas gdy inny polega na arkuszach kalkulacyjnych, co skutkuje niespójnymi danymi klientów i utratą cennych informacji.

🧐 Sprawdź fakty: Dane sugerują, że liderzy nie doceniają wdrożenia AI wśród swoich pracowników o 300%.

Jak uniknąć podatku AI

Podatek AI, czy to w postaci nadmiernych kosztów oprogramowania, nieefektywnych cykli pracy, czy rozproszonej automatyzacji, może po cichu pochłaniać czas i pieniądze Twojej firmy.

Inwestycja w scentralizowane, przyjazne dla użytkownika rozwiązania AI, które płynnie integrują się z cyklem pracy, stała się obecnie koniecznością.

ClickUp , aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, eliminuje podatek AI, łącząc potężną automatyzację opartą na sztucznej inteligencji z w pełni zintegrowaną platformą do zarządzania projektami.

Sztuczna inteligencja platformy, ClickUp Brain, gwarantuje, że AI zwiększa wydajność, a nie powoduje większej złożoności. Jest to najbardziej kompletna sztuczna inteligencja do pracy na świecie.

Podsumuj aktywność obszaru roboczego za pomocą ClickUp Brain

Od analiz w czasie rzeczywistym po zarządzanie wiedzą oparte na sztucznej inteligencji i automatyzację zadań — ClickUp łączy funkcje AI w jednej platformie, zapewniając wsparcie firmom w uniknięciu ukrytych kosztów związanych z nieprawidłowym wdrożeniem sztucznej inteligencji.

Zobacz, jak ClickUp pomaga firmom uniknąć podatku AI i zmaksymalizować inwestycje w AI.

🧐 Sprawdź fakty: 46% liderów wskazuje braki umiejętności jako największą barierę we wdrażaniu AI. AI to nie tylko problem technologiczny; firmy potrzebują ustrukturyzowanych szkoleń z zakresu AI i zarządzania wiedzą, aby uniknąć stratnych inwestycji.

1. Podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki ClickUp Brain

Pracuj z wieloma modelami LLM bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp

Narzędzia AI często działają w izolacji, powodując luki informacyjne i niespójności między zespołami. ClickUp Brain zmienia to, łącząc zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę firmy w jednym systemie opartym na sztucznej inteligencji.

Zintegruj wszystkie ważne narzędzia z ClickUp Brain

ClickUp Brain łączy wszystkie konteksty pracy, płynnie łącząc się z aplikacjami, z których korzystasz — niezależnie od tego, czy jest to Figma, GitHub, Google Drive, Salesforce, czy wiele innych.

Dzięki potężnej sztucznej inteligencji i głębokiej integracji masz natychmiastowy dostęp do wiedzy z plików, specjalistycznych źródeł danych i narzędzi zewnętrznych, zachowując synchronizację wszystkich elementów bez konieczności przełączania zakładek.

Oto, co Jayson Ermac, kierownik ds. procesów w AI Bees, mówi o wydajnych funkcjach ClickUp:

ClickUp pomógł nam usprawnić nasze procesy i wdrożyć je w taki sposób, że możemy z łatwością skalować nasze działania.

Korzystaj z ClickUp Brain, aby pozostać w kontakcie i przypisywać zadania

ClickUp Brain dostarcza natychmiastowe, dokładne odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pracą — nie musisz już ścigać współpracowników w poszukiwaniu aktualnych informacji.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz informacji na temat zadań ClickUp, dokumentów ClickUp czy czatu ClickUp, ClickUp Brain w ciągu kilku sekund wyszuka odpowiednie informacje. Wykorzystuje kontekst w czasie rzeczywistym z obszaru roboczego i połączonych aplikacji, abyś mógł bez wysiłku iść naprzód.

Oto krótki przegląd tego, jak korzystać z ClickUp Brain, aby odpowiadać na pytania dotyczące projektów:

Skup się na prawdziwej pracy, podczas gdy ClickUp Brain automatycznie zajmie się aktualizacjami postępów, stand-upami i podsumowaniami zadań. Brain eliminuje powtarzające się ręczne sprawdzanie i zapewnia zespołowi dostęp do szczegółowych, aktualnych informacji.

Zautomatyzuj podsumowania i aktualizacje projektów dzięki ClickUp Brain

Dzięki automatyzacji opartej na AI możesz zautomatyzować zadania i generować podsumowania projektów w czasie rzeczywistym, szczegółowe raporty o statusie oraz aktualizacje, które można natychmiast wykorzystać, nie ruszając palcem.

Uzyskaj najlepszą pomoc w pisaniu dzięki ClickUp Brain

Jeśli chodzi o pisanie, ClickUp Brain to asystent pisania AI, który dostosowuje się do Twojego stylu, poprawiając jakość Twoich tekstów. Bez problemu sprawdza pisownię bez wtyczek, generuje natychmiastowe odpowiedzi w idealnym tonie i tworzy bogate tabele danych do wszelkich celów, od analizy konkurencji po planowanie projektów.

ClickUp Brain natychmiast tworzy dostosowane i ustrukturyzowane szablony do każdego zastosowania. Ponadto zamień głos na tekst i wyodrębnij kluczowe informacje ze spotkań i klipów — wszystko dzięki sztucznej inteligencji AI — aby pisać mądrzej, szybciej i skuteczniej.

2. Wyeliminuj silosy danych dzięki zarządzaniu wiedzą opartemu na AI

Wyeliminuj silosy danych i uzyskaj natychmiastowy dostęp do wiedzy firmy dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI i wiki

Jednym z największych czynników wpływających na podatki AI jest słabe zarządzanie wiedzą — zespoły tracą godziny na poszukiwanie informacji, powielanie wysiłków i pomijanie kluczowych spostrzeżeń. System zarządzania wiedzą AI ClickUp zapewnia uporządkowanie całej wiedzy firmy, możliwość jej przeszukiwania i natychmiastowy dostęp.

Dzięki zarządzaniu wiedzą ClickUp możesz:

Zadaj AI dowolne pytanie i uzyskaj natychmiastowe, precyzyjne odpowiedzi z wiki, zadań i dyskusji dotyczących projektów

Skorzystaj z gotowych szablonów wiki, aby w ciągu kilku minut stworzyć uporządkowaną bazę wiedzy

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom wbudowanym, edycji na żywo i śledzeniu wersji

Kontroluj dostęp i uprawnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo i aktualność wiedzy firmy

🧐 Sprawdź fakty: Wiele firm odnotowuje znaczny wzrost wydajności po konsolidacji narzędzi AI i narzędzi do zarządzania cyklem pracy. Agencja marketingowa Pharmacy Mentor odnotowała dwukrotny wzrost wydajności po zastąpieniu codziennych spotkań dotyczących kont i usprawnieniu zarządzania projektami za pomocą ClickUp.

3. Pozwól AI zająć się żmudnymi zadaniami dzięki funkcjom automatyzacji zadań

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, usprawnij cykle pracy i zwiększ wydajność zespołu bez wysiłku

Powtarzające się zadania znacznie obniżają wydajność, przyczyniając się do powstania ukrytych kosztów wdrożenia AI. Automatyzacja ClickUp zapewnia zespołom mniej czasu poświęcanego na ręczne aktualizacje i zadania administracyjne dzięki zautomatyzowanym przepływom zadań, które oszczędzają zasoby i zwiększają wydajność.

Dzięki automatyzacji ClickUp zyskujesz:

Automatycznie generuj elementy do wykonania na podstawie spotkań, e-maili i dyskusji dotyczących projektów

Skorzystaj z ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji, aby usprawnić cykle pracy w zespołach

Dynamicznie przydzielaj zadania na podstawie obciążenia pracą, zależności między projektami lub wyzwalaczy opartych na rolach

Zautomatyzuj aktualizacje statusu, raportowanie i śledzenie postępów bez ręcznej interwencji

Sprawdź, jak automatyzacja ClickUp pomaga Twojemu zespołowi:

🧠 Ciekawostka: Pressed Juice, szybko rozwijająca się firma średniej wielkości, potroiła wydajność bez zwiększania zespołu dzięki zunifikowanym funkcjom zarządzania projektami i automatyzacji ClickUp.

4. Twórz idealne cykle pracy dzięki gotowym agentom AI i niestandardowym agentom AI

Gotowe agenty autopilota

Agenci Autopilot ClickUp są wstępnie skonfigurowani do reagowania na określone wyzwalacze, a następnie publikowania aktualizacji, raportów lub odpowiedzi w określonej lokalizacji.

Skonfiguruj agentów Autopilot, aby natychmiast odpowiadać na pytania i informować swój zespół o wszystkim, co się dzieje

Na przykład zespół ds. zarządzania projektami ma kanał poświęcony inicjatywie wdrożenia nowych procesów. Członek zespołu konfiguruje agenta automatycznych odpowiedzi. Interesariusz z innego zespołu pyta: „Kto jest kierownikiem projektu?”. Kilka sekund później agent automatycznych odpowiedzi kanału odpowiada, podając nazwisko kierownika projektu i dwa źródła, w których znalazł tę informację.

Niestandardowi agenci Autopilot

Niestandardowi agenci autopilota ClickUp dostosowują się do zmian w obszarze roboczym, aby samodzielnie działać zgodnie z podanymi instrukcjami.

Możesz użyć naszego kreatora bez kodowania, aby skonfigurować niestandardowych agentów Autopilot w wielu przestrzeniach, folderach, listach i czatach w swoim obszarze roboczym.

Twórz niestandardowych agentów autopilota, którzy postępują zgodnie z Twoimi zasadami, reagują tylko wtedy, gdy powinni, i oszczędzają Twojemu zespołowi godziny na wymianie wiadomości

Na przykład kanał zespołu HR otrzymuje wiele pytań. Partner ds. kadr chce wykorzystać AI do udzielenia odpowiedzi na niektóre z tych pytań i zwolnienia czasu swojego zespołu. Tworzy niestandardowego agenta Autopilot w kanale, instruując go, aby odpowiadał na pytania tylko wtedy, gdy odpowiedź znajduje się w wiedzy, do której ma dostęp. Oznacza to, że agent Autopilot powinien odpowiadać tylko wtedy, gdy wiadomość użytkownika zawiera jasny i bezpośredni przykład. Ponadto mogą nawet podać agentowi Autopilot przykłady pytań.

Korzyści wynikające z zastosowania scentralizowanego AI w celu uniknięcia podatku AI

Rozproszona strategia AI prowadzi do nieefektywności, rosnących kosztów i rozłącznych cykli pracy. Dzięki scentralizowanej sztucznej inteligencji firmy eliminują zbędne narzędzia, usprawniają współpracę i maksymalizują wydajność opartą na AI bez zbędnych kosztów.

Oto, w jaki sposób zunifikowane podejście AI pomaga firmom uniknąć podatku AI: Niższe koszty operacyjne: Konsolidacja narzędzi AI w jednej platformie eliminuje powielanie wydatków na oprogramowanie i niepotrzebne opłaty licencyjne

Płynna integracja cyklu pracy: automatyzacja oparta na AI zapewnia płynny przepływ zadań, aktualizacji i informacji o projektach między zespołami bez konieczności ręcznej interwencji

Szybsze podejmowanie decyzji: Scentralizowana sztuczna inteligencja zapewnia natychmiastowy wgląd w dokumenty, zadania i dyskusje zespołu, zmniejszając opóźnienia w realizacji zadań

Większe bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Pojedynczy obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji przechowuje poufne dane w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, zmniejszając ryzyko związane z fragmentacją narzędzi AI

Zwiększona wydajność zespołu: Zarządzanie wiedzą oparte na sztucznej inteligencji, automatyzacja i generowanie treści eliminują powtarzalne zadania, pozwalając zespołom skupić się na zadaniach o wysokiej wartości

Lepsza współpraca: Scentralizowana sztuczna inteligencja gwarantuje, że każdy zespół, od finansów po marketing, pracuje na podstawie tych samych danych w czasie rzeczywistym i wniosków opartych na sztucznej inteligencji

Skalowalność bez komplikacji: ujednolicona platforma AI rozwija się wraz z Twoją firmą, zapobiegając rozrostowi narzędzi i zapewniając długoterminową wydajność

Unikaj podatków AI dzięki ClickUp

AI powinno optymalizować operacje, a nie generować niepotrzebne koszty i nieefektywność. Jednak wiele firm nieświadomie płaci podatek AI, marnując zasoby na niepołączone narzędzia AI, zbędną automatyzację i fragmentaryczne cykle pracy.

Rozwiązaniem jest scentralizowana sztuczna inteligencja, która zwiększa wydajność, eliminuje zbędne wydatki i zapewnia płynną współpracę zespołu.

ClickUp oferuje w pełni zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji poprzez ClickUp Brain, który eliminuje podatek AI poprzez połączenie automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, analiz w czasie rzeczywistym i zarządzania wiedzą w jednej płynnej platformie.

Zamiast zmagać się z nakładającymi się narzędziami AI, firmy redukują koszty, zwiększają wydajność i maksymalizują zwrot z inwestycji dzięki ClickUp.

Wypróbuj ClickUp za darmo i już dziś usprawnij swój cykl pracy dzięki AI! ✨