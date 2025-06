Glean vs Notion: które narzędzie AI jest najlepsze do zarządzania wiedzą?

Dwie godziny badań, a zakładki w przeglądarce wymykają się spod kontroli. Przeglądanie niekończących się raportów pozwala Ci być na bieżąco, ale ręczne śledzenie wniosków przypomina łapanie wody sitem.

W tym miejscu pojawiają się narzędzia do zarządzania wiedzą — rozwiązania, które gromadzą, porządkują i pomagają w praktycznym wykorzystaniu informacji.

Twoje poszukiwania mogą doprowadzić Cię do oceny tych czołowych konkurentów: Glean vs Notion. Na pierwszy rzut oka oba oferują indeksowanie wyszukiwania, analizy AI, a nawet lojalnych użytkowników. Która opcja jest więc właściwa?

W tym artykule znajdziesz wszystkie odpowiedzi. Dowiedz się, kto wygrywa w starciu Glean vs Notion, poznaj różnice między tymi narzędziami, od ich przeznaczenia i kluczowych funkcji po to, co oferują różnym zespołom. Na koniec przedstawimy ClickUp, aplikację do pracy, która ma wszystko, czego potrzebujesz. Gdy zobaczysz, co ma do zaoferowania ClickUp, jesteśmy pewni, że ostateczny wybór będzie dość prosty.

Zaczynamy! 🚀

Glean vs Notion: w skrócie

Funkcja Glean Notion Bonus: ClickUp ⭐️ Wyszukiwanie i pobieranie Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, międzyplatformowe i obejmujące różne narzędzia Wewnętrzne funkcje wyszukiwania w uporządkowanym formacie wiki Ujednolicone wyszukiwanie zadań, dokumentów, czatów i połączonych aplikacji Odkrywanie wiedzy Rekomendacje kontekstowe i automatyczne wyświetlanie Ręczne tagowanie, łączenie i kategoryzowanie Wnioski generowane przez AI, podsumowania i automatycznie wyświetlane treści z różnych obszarów roboczych Organizacja treści Indeksuj istniejące dokumenty z wielu źródeł Twórz bazy danych, zagnieżdżone strony i wiki Organizuj dokumenty, podstrony, bogate formatowanie i osadzaj zadania, cele i multimedia Pomoc AI Proaktywne spostrzeżenia oparte na aktywności użytkowników Pisanie, tworzenie podsumowań i formatowanie wspomagane przez AI ClickUp Brain oferuje AI StandUps, podsumowania, pomoc w pisaniu i sugestie automatyzacji uwzględniające kontekst Narzędzia do współpracy Udostępnianie wiedzy, integracja ze Slackiem Edycja w czasie rzeczywistym, wspólne obszary robocze Współedytowanie w czasie rzeczywistym, komentarze osadzone w zadaniach, AI Notetaker i ujednolicona skrzynka odbiorcza dla pętli informacji zwrotnych Automatyzacja cyklu pracy Wyszukiwanie wiedzy i powiadomienia oparte na AI Niestandardowe cykle pracy, formuły i widoki baz danych Logika warunkowa, automatyczne aktualizacje zadań i automatyzacja cyklu pracy generowana przez AI Najlepsze dla Szybki dostęp do rozproszonej wiedzy Głęboka strukturyzacja treści i współpraca zespołowa Kompleksowe zarządzanie wiedzą, zadaniami i projektami z automatyzacją opartą na AI i natychmiastowym wyszukiwaniem informacji Ceny* Niestandardowe ceny Plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika miesięcznie Bezpłatna wersja próbna i plany, plany dostosowywane do potrzeb przedsiębiorstw

Czym jest Glean?

za pośrednictwem Glean

Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci konsekwentnie uzyskiwać potrzebne informacje z hubu zasobów? Glean to popularny wybór. To narzędzie do zarządzania wiedzą oparte na sztucznej inteligencji zawiera algorytmy specjalnie dostosowane do wyszukiwania w przedsiębiorstwie.

Glean łączy dane wewnętrzne, informacje zewnętrzne i wiedzę internetową w czasie rzeczywistym w jednym rozwiązaniu AI do pracy. Uwzględnia również dostęp do plików i wiedzę użytkowników, aby wyeliminować mylące wyniki wyszukiwania lub nieaktualne informacje.

Krótko mówiąc, oferuje właściwe odpowiedzi dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

👀 Czy wiesz, że... 61% czasu zespołu poświęca się na udostępnianie, wyszukiwanie i aktualizowanie informacji między różnymi narzędziami.

Funkcje Glean

Zanim jednak zabrzmi to bardziej jak pasek wyszukiwania niż narzędzie AI, wyjaśnijmy, co sprawia, że jest ono tak wydajne.

Oto trzy najważniejsze funkcje Glean, które pomogą Ci pracować płynnie:

Funkcja nr 1: Uniwersalna wiedza

za pośrednictwem Glean

Chcesz zapytać narzędzie o dane swojej firmy i o szerszy kontekst, aby uzyskać jasną, bogatą w kontekst odpowiedź? Właśnie do tego służy Universal Knowledge firmy Glean. Łączy wewnętrzne dokumenty, e-maile, czaty i aplikacje przedsiębiorstwa z informacjami z Internetu w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy debugujesz kod, czy tworzysz komunikaty oparte na danych, ta funkcja umożliwia asystentowi AI dostarczanie wyników odpowiedzi i ułatwianie podejmowania szybszych decyzji.

Funkcja nr 2: Wyszukiwanie Glean

za pośrednictwem Glean

Znalezienie odpowiednich informacji nie powinno przypominać poszukiwania skarbów. Glean Search oferuje wydajną wyszukiwarkę opartą na sztucznej inteligencji, która rozumie kontekst i wyświetla najbardziej trafne wyniki.

Organizuje dane całej firmy za pomocą Knowledge Graph, który intuicyjnie łączy i porządkuje informacje.

Ta opcja wyszukiwania hybrydowego obejmuje również inteligentne indeksowanie, które sortuje dane według popularności, informacji o użytkownikach i szczegółowej kategoryzacji. Skraca to czas wyszukiwania i usprawnia odkrywanie informacji, dzięki czemu możesz skupić się na realizacji zadań.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Funkcja nr 3: Biblioteka podpowiedzi AI

za pośrednictwem Glean

Dzięki bibliotece podpowiedzi opartej na sztucznej inteligencji Glean, realizacja złożonych zadań staje się dziecinnie prosta. Gotowe podpowiedzi pomagają użytkownikom szybko znaleźć potrzebne informacje, niezależnie od tego, czy chodzi o e-maile związane z rekrutacją, podsumowanie opinii czy analizę umów.

Dzięki uporządkowanym kategoriom obejmującym inżynierię, kwestie prawne, bezpieczeństwo i sprzedaż zespoły mogą wyszukiwać kluczowe informacje bez konieczności przeszukiwania rozproszonych plików. Jeśli chcesz uzyskać najlepsze odpowiedzi od Glean AI, skorzystaj z tej funkcji.

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Glean do zarządzania wiedzą

Czym jest Notion?

W przeciwieństwie do narzędzi skupiających się na AI i zaawansowanych funkcjach wyszukiwania, Notion ma być kompleksowym obszarem roboczym. Pomyśl o nim jak o cyfrowym notatniku, menedżerze projektów i hubie wiedzy firmy w jednym.

za pośrednictwem Notion

Niezależnie od tego, czy organizujesz osobiste zadania, czy zarządzasz zespołem, Notion oferuje dokumenty, bazy danych i konfigurowalne szablony, które dostosowują się do Twojego cyklu pracy.

👀 Czy wiesz, że... Pracownicy wiedzy spędzają 19% czasu pracy na wyszukiwaniu i gromadzeniu informacji.

Funkcje Notion

Notion pozycjonuje się jako narzędzie do organizacji i zwiększania wydajności w szerokim zakresie zastosowań. Oto unikalne funkcje, które wyróżniają go w zarządzaniu wiedzą organizacyjną opartym na sztucznej inteligencji:

Funkcja nr 1: Wiki

za pośrednictwem Notion

Wiki Notion gromadzi całą wiedzę Twojego zespołu w jednej uporządkowanej i łatwej do przeszukiwania przestrzeni. Korzystaj z zaawansowanych filtrów, aby błyskawicznie znaleźć to, czego potrzebujesz. Pasek boczny rośnie wraz z Twoim zespołem, dzięki czemu wszystko jest zawsze pod ręką.

Posiada funkcję przeciągania i upuszczania stron, która pozwala na błyskawiczną reorganizację, oraz wykorzystuje „@wzmianki” do płynnego łączenia treści. Wiki oferuje również funkcję synchronizowanych bloków, która odzwierciedla natychmiastowe aktualizacje na wielu stronach. Ponadto cały interfejs można łatwo dostosować za pomocą emoji i obrazów okładek.

Funkcja nr 2: Zintegrowana sztuczna inteligencja

za pośrednictwem Notion

Czy kiedykolwiek marzyłeś, aby Twoje notatki mogły myśleć za Ciebie? AI Notion właśnie to robi. Łączy obszar roboczy z ulubionymi aplikacjami, zbiera informacje, śledzi projekty i generuje zadania do wykonania.

Notion AI tworzy również projekty agend spotkań i planów na podstawie Twoich notatek. Niezależnie od tego, czy szukasz kluczowych decyzji, czy tworzysz nową zawartość, to rozwiązanie AI zwiększające wydajność zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji.

Funkcja nr 3: Projekty

Chcesz, aby zarządzanie zadaniami przestało przypominać żonglerkę? Notion Projects to funkcja skupiająca się na udostępnianiu dokumentów, przejrzystych wizualizacjach i wbudowanych kalendarzach treści.

Dzięki widokowi osi czasu, tablicom Kanban i grupowaniu zadań według statusu łatwo jest śledzić cykl pracy. Wszystkie informacje dotyczące projektu są przechowywane w jednym obszarze roboczym, co pozwala zespołowi zautomatyzować rutynowe zadania.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Notion

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Glean vs Notion: porównanie funkcji

Jeśli chodzi o wydajność, Glean wyróżnia się zintegrowaną wyszukiwarką, a Notion usprawnia organizację obszaru roboczego i dokumentację.

Porównajmy je bezpośrednio, aby sprawdzić, jak wypadają w rankingu i gdzie najlepiej je wykorzystać.

Funkcja nr 1: Organizacja i dokładność wyszukiwania

Glean specjalizuje się w wyszukiwaniu w całym przedsiębiorstwie, pobierając dane z wielu innych narzędzi, takich jak Google Drive, Slack i Confluence. Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji dostarcza bardzo trafnych informacji z wielu platform.

Oferując solidną wyszukiwarkę wewnętrzną, Notion wyróżnia się w zarządzaniu treścią dzięki połączonym bazom danych, zagnieżdżonym stronom i konfigurowalnym szablonom. To sprawia, że doskonale nadaje się do organizowania wiedzy.

🏆 Zwycięzca: Glean jest zdecydowanym zwycięzcą dzięki opartej na AI, wieloplatformowej wyszukiwarce, która sprawia, że odzyskiwanie wiedzy jest dziecinnie proste. Notion jest jednak lepszym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą uporządkować swoją zawartość i zarządzać szczegółową dokumentacją.

Funkcja nr 2: Współpraca na żywo i zarządzanie cyklem pracy

Po pobraniu odpowiednich informacji Glean oferuje funkcje współpracy AI skoncentrowane na udostępnianiu wiedzy. Integruje się z narzędziami takimi jak Slack do komunikacji, ale nie ma wbudowanej funkcji edycji w czasie rzeczywistym.

Kiedy użytkownicy zwracają uwagę na Notion, odkrywają funkcję współpracy nad dokumentami na żywo, wspólne obszary robocze oraz elastyczną strukturę stron, idealną dla projektów wymagających współpracy wielu zespołów, które muszą być dosłownie na tej samej stronie.

🏆 Zwycięzca: Notion przoduje w kilku elementach współpracy, w tym edycji w czasie rzeczywistym, dostosowywalnych linkach dostępu i dedykowanych kalendarzach współdzielonych. Glean to kompleksowe rozwiązanie, jeśli nie chcesz rezygnować z dotychczasowych narzędzi zwiększających wydajność.

Funkcja nr 3: Analiza i automatyzacja

Algorytmy AI Glean są specjalnie szkolone, aby dostarczać rekomendacje kontekstowe. Można je zautomatyzować, aby pobierały wiedzę i wyświetlały odpowiednie informacje na podstawie aktywności użytkownika i zintegrowanej aplikacji. Ponadto uczą się na podstawie wzorców użytkowania, aby dostarczać proaktywne informacje.

Notion oferuje automatyzację poprzez połączone bazy danych, formuły i generowanie treści oparte na sztucznej inteligencji. Jego rozwiązanie AI może również dostarczać zwięzłe podsumowania i spostrzeżenia oparte na jakości połączonych źródeł danych.

🏆 Zwycięzca: Glean plasuje się wysoko pod względem proaktywnych analiz, a Notion oferuje bardziej kompleksowe opcje automatyzacji. Pod względem analiz i automatyzacji ta zacięta walka kończy się remisem.

Glean vs Notion na Reddicie

Zwróciliśmy się do serwisu Reddit, aby sprawdzić, które narzędzie preferują użytkownicy w rzeczywistych sytuacjach. Wielu użytkowników docenia Notion za jego wszechstronność i bogaty zestaw funkcji.

Na przykład jeden z użytkowników Reddit podkreśla jego zalety w zakresie wiki i śledzenia zadań:

W ciągu ostatnich 1,5 roku studiów stworzyłem na nim całkiem pokaźną wiki. Duży plus: mogę używać go również jako narzędzia do śledzenia celów i zadań.

W ciągu ostatnich 1,5 roku studiów stworzyłem na nim całkiem pokaźną wiki. Duży plus: mogę używać go również jako narzędzia do śledzenia celów i zadań.

Na subreddicie r/LlamaIndex inny użytkownik chwali Glean za prostotę i niezawodność:

Często korzystam z Glean, jest bardzo prosty w konfiguracji i posiada bogaty zestaw API, które umożliwiają tworzenie własnych narzędzi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Często korzystam z Glean, jest bardzo prosty w konfiguracji i posiada bogaty zestaw API, które umożliwiają tworzenie własnych narzędzi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Analiza dyskusji na temat Glean i Notion na Reddicie ujawnia różne punkty widzenia. Zespoły, które priorytetowo traktują narzędzia do robienia notatek i szybkiej wydajności, często skłaniają się ku Notion.

Z drugiej strony, jeśli zarządzasz dużymi ilościami dokumentów, zanim uzyskasz szybki dostęp do wniosków, popularnym wyborem jest hybrydowa wyszukiwarka Glean.

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Glean i Notion

Otrzymałeś kwartalny raport z rozwiązania do zarządzania wiedzą? Teraz czeka Cię wykonanie dziesiątek zadań i elementów do działania.

Zanim pojawi się stres, wyobraź sobie, że tworzysz, delegujesz i śledzisz wszystko w jednym miejscu — za pomocą zaledwie kilku kliknięć. A jeszcze lepiej — cele aktualizują się automatycznie, otrzymujesz powiadomienia na telefon komórkowy i możesz od razu przystąpić do działania.

To nie jest pobożne życzenie — to ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko. Łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Połącz istniejące aplikacje, usprawnij zarządzanie dokumentami i zaktualizuj hub wiedzy — oto, jak ClickUp przewyższa Glean i Notion.

Przewaga ClickUp nr 1: ClickUp Brain

Pobieraj odpowiednie dokumenty, twórz przejrzyste analizy i zachowaj kontrolę nad całą bazą wiedzy dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to potężne narzędzie AI platformy, stworzone z myślą o zmianie sposobu pozyskiwania wiedzy i zarządzania bazą wiedzy. Rozwiązanie to pomaga również w tworzeniu hubu wiedzy, generowaniu kalendarzy przeglądów, niestandardowych cykli pracy i natychmiastowych aktualizacji projektów.

Teams może również korzystać z funkcji AI StandUp, która dostarcza podsumowanie notatek ze spotkań, aktualizacji projektów i priorytetów z ostatnich siedmiu dni.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj AI StandUp, aby interweniować w eskalacjach na czas lub nadrobić zaległości po urlopie.

Chcesz prześledzić te spostrzeżenia? Odpowiedzi mózgu zawierają linki do źródeł dostępne w oknie czatu.

ClickUp ma przewagę nr 2: Połączone wyszukiwanie ClickUp

Wprowadź na rynek dowolną aplikację i znajdź dowolny plik z dowolnego miejsca na platformie dzięki ClickUp Connected Search

Chcesz mieć pewność, że nigdy nie zgubisz żadnych informacji, niezależnie od tego, co robisz? Połączone wyszukiwanie ClickUp to najlepsze rozwiązanie zapewniające ujednolicone, natychmiastowe i płynne wyszukiwanie.

Ta funkcja umożliwia dostęp do wszystkich zadań, dokumentów i plików — nawet z połączonych aplikacji — za pomocą jednego zapytania. Zawiera również skróty do uruchamiania aplikacji, przeszukiwania historii schowka i łatwego tworzenia fragmentów.

Ponadto bardzo łatwo je znaleźć w centrum dowodzenia, globalnym pasku akcji, a nawet w aplikacji komputerowej.

ClickUp to świetne narzędzie, którego używamy, aby zachować porządek i być na bieżąco z wydarzeniami. Platforma zapewniła nam repozytorium wiedzy.

ClickUp to świetne narzędzie, którego używamy do organizacji i śledzenia wydarzeń. Platforma zapewniła nam repozytorium wiedzy.

ClickUp One Up #3: Dokumenty ClickUp i zarządzanie wiedzą

Natychmiast formatuj zawartość, łącz zadania i współpracuj z zespołami, aby wprowadzać szczegółowe zmiany dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs to narzędzie do dokumentacji, które pomaga zapisać wszystko. Od daty powstania strategii po plany projektów — bogate formatowanie markdown pozwala błyskawicznie stylizować zawartość za pomocą poleceń /.

Teams umożliwia również osadzanie zadań, obrazów i celów bezpośrednio w dokumentach. Opcje takie jak podstrony i edycja w czasie rzeczywistym pozwalają uporządkować myśli.

Zastanawiasz się, jak je udostępnić? Dokumenty mają konfigurowalne opcje udostępniania publicznego i prywatnego.

Jest również dobrze zintegrowany z ClickUp Brain, na wypadek, gdybyś potrzebował pomocy w formułowaniu zdań lub dopracowywaniu e-maili. Teams może używać ClickUp Notepad do tworzenia szybkich list kontrolnych i notatek ze spotkań. Chcesz to zautomatyzować? AI Notetaker ClickUp to doskonała opcja do tworzenia inteligentnych podsumowań spotkań, transkrypcji z możliwością wyszukiwania i elementów do działania, a wszystko to połączone z zadaniami i dokumentami.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z AI do robienia notatek

Szukasz jednego rozwiązania, które zapewni Ci dokładne informacje? Zarządzanie wiedzą ClickUp sprawia, że zarządzanie codziennymi dokumentami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Uzyskaj dostęp do każdego obszaru roboczego i pliku, aby uzyskać najlepsze informacje oparte na sztucznej inteligencji dzięki zarządzaniu wiedzą ClickUp

Przy każdym żądaniu połączone algorytmy AI systematycznie przeszukują wszystkie obszary robocze w poszukiwaniu najbardziej trafnych informacji.

ClickUp oferuje również wbudowane narzędzia do importowania, które zapewniają płynną migrację dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych przy zachowaniu formatowania. Ułatwia również współpracę dzięki komentarzom w dokumentach, klipom wideo i ujednoliconej skrzynce odbiorczej do zarządzania wątkami opinii.

Szablon bazy wiedzy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal zasoby firmy, wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, listy kontrolne dla nowych pracowników i nie tylko dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Szablon bazy wiedzy ClickUp to szablon stworzony w celu usprawnienia zarządzania zasobami. Jego wstępnie wypełnione podstrony można łatwo dostosować i zawierają dedykowane sekcje zawierające przegląd, wymagania wstępne i funkcje.

Szablon zarządzania wiedzą zawiera również przestrzeń na najlepsze praktyki i sekcję FAQ, które pomogą nowym użytkownikom. Teams mogą również zachować odpowiedzialność dzięki tabelom do załączania i wprowadzania poprawek.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony do zarządzania zadaniami w ClickUp i Excel

Przewaga ClickUp nr 4: Automatyzacja ClickUp

Zminimalizuj zadania wykonywane ręcznie i ustal zasady dla powtarzających się czynności dzięki automatyzacji ClickUp

Czy kiedykolwiek chciałeś cieszyć się komfortem i wydajnością, jakie daje logika warunkowa w zarządzaniu zadaniami? To właśnie oferuje ClickUp Automations.

Ta funkcja pozwala zautomatyzować powtarzalne zadania, ustawić warunkowe wyzwalacze i tworzyć zaawansowane cykle pracy bez ręcznej interwencji. Jeśli nie masz pewności, jak to skonfigurować, opisz automatyzację, a ClickUp AI wygeneruje idealne ustawienia dla Ciebie.

Krótko mówiąc, automatyzacja ClickUp usprawnia cały cykl pracy Twojego zespołu, koncentrując się na poprawie nie tylko operacji biurowych.

Używamy ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Został on również wdrożony do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów blokowych, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć.

Używamy ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Został on również wdrożony do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów przepływu, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć.

Przewaga ClickUp nr 5: Zadania ClickUp

Twórz punkty działania, organizuj działania w ramach projektu i zarządzaj odpowiedzialnością dzięki zadaniom ClickUp

Użyj zadań ClickUp, aby jednym kliknięciem przypisywać, śledzić i delegować zadania. Zadania pozwalają również użytkownikom ustawić wbudowane zależności, aby usprawnić koordynację pracy zespołu.

Każde działanie może zawierać jasne podzadania, odpowiednie załączniki i komentarze. Zadania można łatwo połączyć z większymi celami, dzięki czemu długoterminowe cele pozostają spójne, a codzienne działania przebiegają zgodnie z planem.

Idealne zarządzanie wiedzą dzięki ClickUp

Wzbogacenie firmy o zarządzanie wiedzą pomaga szybko organizować i analizować dane. Notion wyróżnia się bogatymi możliwościami dostosowywania i wszechstronnym obszarem roboczym, podczas gdy Glean koncentruje się na szybkim tworzeniu notatek i ich organizacji.

Ostateczny wybór zależy od Twoich potrzeb, ale każdy zespół zasługuje na rozwiązanie, które centralizuje pracę, usprawnia komunikację i poprawia cykl pracy związany z wyszukiwaniem informacji.

ClickUp spełnia wszystkie te wymagania (i wiele więcej) dzięki zarządzaniu zadaniami opartemu na sztucznej inteligencji, analizom, integracjom i automatyzacji.

Niezależnie od tego, jak na to spojrzeć, ClickUp wyróżnia się jako bardziej efektywny partner dla Twojego cyklu pracy.

