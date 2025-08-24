10 najlepszych programów do tworzenia biuletynów wewnętrznych zwiększających zaangażowanie pracowników

Komunikacja jest podstawą każdej dobrze prosperującej organizacji. Informowanie Teams, zapewnienie im spójności i zaangażowania wymaga ciągłych wysiłków, zwłaszcza w dzisiejszym rozproszonym środowisku pracy.

Biuletyny wewnętrzne nadal cieszą się popularnością jako podstawowe medium komunikacji wewnętrznej.

Niezależnie od tego, czy udostępniasz aktualności dotyczące firmy, czy świętujesz osiągnięcia pracowników, dobrze przygotowany biuletyn wewnętrzny promuje przejrzystość, buduje poczucie wspólnoty i zwiększa zaangażowanie.

Jeśli więc szukasz oprogramowania do tworzenia wewnętrznych biuletynów, które poprawi komunikację, mamy dla Ciebie dziesięć najlepszych opcji!

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do tworzenia biuletynów wewnętrznych?

Zalecamy poszukiwanie oprogramowania do tworzenia wewnętrznych biuletynów firmowych, które posiada następujące funkcje:

tworzenie zawartości oparte na AI*: Poszukaj platform oprogramowania z wbudowanymi narzędziami do pisania opartymi na AI , które pozwolą na tworzenie atrakcyjnych biuletynów, generowanie tematy wiadomości i personalizację zawartości w oparciu o preferencje pracowników

planowanie i automatyzacja zawartości*: Wybierz biuletyn z wbudowanym systemem planowania, który ułatwi komunikację między Teams. Funkcje automatyzacji umożliwiają wysyłanie powtarzających się wiadomości lub aktualizacji wyzwalanych określonymi wyzwalaczami

Dystrybucja na wielu platformach : upewnij się, że narzędzie obsługuje : upewnij się, że narzędzie obsługuje kanały komunikacji , takie jak e-mail, aplikacje mobilne, komunikatory internetowe, intranet firmy i inne. Integracja z kanałami zewnętrznymi, takimi jak Slack lub Microsoft Teams, umożliwia wysyłanie wiadomości do preferowanego kanału Twojego zespołu

śledzenie zaangażowania i analityka*: Narzędzie do komunikacji wewnętrznej powinno mierzyć wskaźniki zaangażowania, takie jak wskaźnik otwarć, współczynnik klikalności, czas czytania itp. Takie praktyczne informacje pomagają zoptymalizować wydajność biuletynu

segmentacja pracowników i personalizacja*: Oprogramowanie powinno umożliwiać dostosowanie strategii komunikacji wewnętrznej . Powinno pozwalać na celowanie w różne pracowników w zależności od ich roli, lokalizacji lub działu, zapewniając spersonalizowane doświadczenia

Interaktywne wsparcie multimedialne: Narzędzie do komunikacji wewnętrznej powinno obsługiwać bogate multimedia, takie jak obrazy, wideo, pliki GIF, ankiety i formularze opinii, aby Twoje biuletyny były angażujące

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

🔍 Czy wiesz, że: wiadomości e-mail z emoji w temacie miały o 56% wyższy wskaźnik otwarć i o 96% wyższy wskaźnik kliknięć niż wiadomości bez emoji.

Oprogramowanie do tworzenia biuletynów wewnętrznych w skrócie

Narzędzie *najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – Tworzenie zawartości oparte na AI – Automatyzacja zadań – Dystrybucja na wielu platformach – Śledzenie zaangażowania i analityka Teams potrzebujące kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami, tworzenia wewnętrznych biuletynów i współpracy zespołowej Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny dla Enterprise Connecteam – Komunikacja zorientowana na urządzenia mobilne – Ankiety dla pracowników – Czat w czasie rzeczywistym – Baza wiedzy do udostępniania dokumentów Pracownicy bez stanowisk stacjonarnych lub pracujący w różnych lokalizacjach, którzy potrzebują komunikacji wewnętrznej opartej przede wszystkim na urządzeniach mobil Dostępny Free Plan; plany płatne zaczynają się od 35 USD miesięcznie dla 30 użytkowników SnapComms – Pilne powiadomienia – Powiadomienia na pulpicie – Konfigurowalne wygaszacze ekranu i paski informacyjne – Lista dystrybucyjna do segmentacji Teams potrzebujące skutecznej komunikacji wewnętrznej i pilnych aktualizacji Niestandardowe ceny Staffbase – Wielokanałowe wiadomości – Aplikacje dla pracowników i rozwiązania intranetowe – Niestandardowe listy dystrybucyjne – Analityka i raportowanie Organizacje na poziomie Enterprise potrzebujące wielokanałowej komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem marki Niestandardowe ceny HubEngage – Funkcje gamifikacji – Wielokanałowe zaangażowanie – Interaktywne ankiety i opinie – Personalizacja zawartości oparta na AI Firmy, które chcą zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez spersonalizowaną komunikację opartą na elementach grywalizacji Niestandardowe ceny Warsztaty – Redaktor typu „przeciągnij i upuść” – Konfigurowalne szablony – Narzędzia analityczne – Planowanie i harmonogramowanie dostaw Teams potrzebujące narzędzia do współpracy w celu tworzenia i planowania wewnętrznych biuletynów informacyjnych Podstawowy: 250 USD/miesiąc dla 250 pracowników; Rozszerzony i Premium: ceny niestandardowe Nectar – Uznanie i nagrody dla pracowników – Wizualne biuletyny – Konfigurowalne katalogi nagród – Uznanie między pracownikami Organizacje łączące biuletyny wewnętrzne z uznaniem i zaangażowaniem pracowników Niestandardowe ceny Cerkl Broadcast – Dystrybucja biuletynów oparta na AI – Dostępność na urządzeniach mobilnych – Analiza zaangażowania w czasie rzeczywistym – Ustawienia bez kodowania Teams poszukujące zautomatyzowanych, opartych na AI biuletynów wewnętrznych z personalizacją zawartości 799 USD/miesiąc; transmisja + urządzenia mobilne: 799 USD + 20% miesięcznie PoliteMail – Integracja z Outlookiem – Testy A/B w celu optymalizacji – Segmentacja pracowników – Śledzenie wskaźników otwarć i zaangażowania Teams korzystające z programu Microsoft Outlook do wewnętrznej komunikacji e-mail i szczegółowej analizy danych 0,50 USD/miesiąc na pracownika (wersja profesjonalna); 0,35 USD/miesiąc na pracownika (wersja korporacyjna); 0,20 USD/miesiąc na pracownika (wersja Enterprise) Firstup – Dystrybucja zawartości oparta na AI – Dystrybucja wielokanałowa (e-mail, aplikacje mobilne, Slack itp.) – Analiza zaangażowania Enterprise potrzebujące spersonalizowanej, wielokanałowej komunikacji wewnętrznej z dostarczaniem zawartości opartej na AI Niestandardowe ceny

10 najlepszych programów do tworzenia wewnętrznych biuletynów informacyjnych

Oto przegląd dziesięciu najlepszych programów do tworzenia biuletynów wewnętrznych:

*clickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i tworzenia wewnętrznych biuletynów)

ClickUp to potężna aplikacja do wszystkiego, która ustawia wiele kanałów komunikacji, zapewniając bogate i łatwe w obsłudze środowisko pracy.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się komunikacją wewnętrzną, śledzeniem bieżących zadań, czy prowadzeniem kampanii marketingowych, ClickUp pozwala Ci wszystko zorganizować za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Skorzystaj z ClickUp dla Teams marketingowych, aby stworzyć kanały komunikacji dla swojego zespołu

Możesz zarządzać całą strategią komunikacji wewnętrznej za pomocą ClickUp dla Teams. Twórz dedykowane listy lub projekty dla biuletynów, przypisuj zadania związane z pisaniem i projektowaniem, ustalaj terminy, zarządzaj cyklami przeglądów za pomocą niestandardowych statusów i wizualizuj kalendarz komunikacji.

Możesz powiadamiać członków swojego zespołu o oczekujących zatwierdzeniach biuletynów i terminach. Dzięki temu otrzymasz terminowe informacje zwrotne i będziesz mógł aktualizować biuletyn firmowy w razie potrzeby.

Wykorzystaj ClickUp Dokumenty jako główne miejsce do tworzenia treści. Twórz bogate wizualnie biuletyny z osadzonymi obrazami, wideo, tabelami i opcjami formatu. Współpracuj w czasie rzeczywistym z kolegami, dodawaj komentarze, przypisuj elementy bezpośrednio z tekstu i przechowuj historię wersji.

Twórz bogate i interaktywne biuletyny za pomocą ClickUp Dokument

Aby uzyskać lepszą strukturę, podziel sekcje biuletynu na strony lub podstrony w dokumencie. Możesz również użyć narzędzi formatu, aby biuletyn był atrakcyjny wizualnie i łatwy do czytania.

Używaj @wzmianek w dokumencie, aby przypisywać sekcje lub prosić członków zespołu o opinie. Włącz komentarze, aby mogli oni gromadzić uwagi i sugestie bezpośrednio w zawartości.

Opracowanie atrakcyjnego biuletynu wewnętrznego ma klucz znaczenie dla skuteczności takiej komunikacji, dlatego warto skorzystać z pomocy ClickUp Brain.

ClickUp Brain to wbudowany asystent pisania oparty na AI, który dostarcza skuteczną pomoc w tworzeniu pomysłów na biuletyny w oparciu o potrzeby organizacji. Jeśli nie wiesz, jak stworzyć angażujące biuletyny, Brain pomoże Ci od pomysłu do realizacji.

Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć Brain, czym zajmuje się Twoja organizacja i gdzie napotkała trudności; pomoże Ci to w ciągu kilku sekund! Oto biuletyn, który stworzyliśmy na podstawie zaledwie jednej podpowiedzi:

Twórz wpływowe biuletyny w kilka sekund za pomocą prostej podpowiedzi w ClickUp Brain

Komunikuj się ze swoim wewnętrznym Teams na wielu platformach dzięki ClickUp Chat

ClickUp oferuje wiele innych funkcji, które pomogą zintegrować wewnętrzne Teams. ClickUp Chat to platforma komunikacyjna nowej generacji, która integruje e-mail, komunikatory internetowe, komentarze, ogłoszenia i wszystkie inne możliwe tryby komunikacji.

Konsolidacja komunikacji wewnętrznej pozwala zlikwidować silosy i poprawić dostępność informacji dla wszystkich. Dzięki temu rozsyłanie wewnętrznych biuletynów jest tak proste, jak kliknięcie przycisku „Wyślij”!

Usprawnij plan dystrybucji i działania następcze za pomocą ClickUp Automations, aby powiadamiać interesariuszy o gotowych do przeglądu wersjach roboczych lub ustawiać przypomnienia o terminach publikacji. Chociaż ClickUp nie wysyła bezpośrednio masowych wiadomości e-mail, jak dedykowane platformy pocztowe, możesz płynnie zarządzać danymi powstania zawartości i cyklem pracy zatwierdzania, a następnie korzystać z integracji (takich jak Zapier) lub funkcji komunikacji wewnętrznej, takich jak ClickUp Chat lub poczta e-mail w ClickUp, aby udostępniać informacje lub ogłaszać komunikaty skierowane do określonych odbiorców.

📮 ClickUp Insight: Wyniki naszego badania skuteczności spotkań pokazują, że 18% respondentów korzysta z wątków e-mailowych do komunikacji asynchronicznej. Chociaż e-maile umożliwiają szczegółowe dyskusje bez konieczności organizowania spotkań w czasie rzeczywistym, zbyt duża liczba wątków może być przytłaczająca i utrudniać śledzenie treści. Zmień chaos w skrzynce e-mailowej w uporządkowane działania dzięki narzędziu do zarządzania projektami e-mailowymi ClickUp. Natychmiast przekształcaj ważne wiadomości e-mail w zadania, które można śledzić, ustalaj priorytety, przypisuj obowiązki i wyznaczaj terminy — wszystko to bez przełączania się między platformami. Dzięki ClickUp Twoja skrzynka odbiorcza będzie uporządkowana, a projekty będą posuwać się do przodu!

najlepsze funkcje ClickUp*

Zintegruj zarządzanie projektami, biuletyny wewnętrzne i współpracę zespołową w jednej platformie

Skorzystaj z ClickUp Brain do tworzenia zawartości, automatyzacji zadań i generowania wniosków

Udostępnianie natychmiastowych opinii lub łączenie się z zespołem za pomocą czatu ClickUp

Przekształcaj dokumenty, @wzmianki i inne formy komunikacji w zadania, które można wykonać

Zintegruj je z różnymi platformami komunikacyjnymi i zwiększającymi wydajność, aby zapewnić płynny przepływ informacji

Konsoliduj zadania, komentarze i powiadomienia za pomocą ClickUp Skrzynka odbiorcza , aby usprawnić komunikację

Uzyskaj dostęp do biblioteki szablonów biuletynów wewnętrznych , aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Analizuj wskaźniki zaangażowania, takie jak wskaźniki otwarć i kliknięć, korzystając z pulpitu ClickUp

Limit ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z rozszerzeniami funkcji platformy

Częste aktualizacje platformy mogą być uciążliwe dla osób o sztywnych cyklach pracy

ceny ClickUp*

oceny i recenzje ClickUp*

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co Sid Babla, koordynator programu dobrego samopoczucia w Dartmouth College, powiedział o ClickUp:

clickUp ograniczył potrzebę komunikacji za pośrednictwem e-mail i usprawnił współpracę naszego zespołu ds. danych powstania. Teraz jesteśmy w stanie przejść od pomysłu/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2–3 razy szybciej. *

clickUp ograniczył potrzebę komunikacji za pośrednictwem e-mail i usprawnił współpracę naszego zespołu ds. danych powstania. Teraz jesteśmy w stanie przejść od pomysłu/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2–3 razy szybciej. *

2. Connecteam (najlepsze rozwiązanie do komunikacji i zaangażowania pracowników korzystających przede wszystkim z urządzeń mobilnych)

Chcesz być w stałym połączeniu z pracownikami pracującymi z dowolnego miejsca? Connecteam jest przeznaczony dla pracowników mobilnych lub dystrybucyjnych. Ta platforma, zaprojektowana z myślą o urządzeniach mobilnych, ułatwia wysyłanie biuletynów, aktualności, ankiet i materiałów szkoleniowych na telefony pracowników, zapewniając wszystkim połączenie niezależnie od lokalizacji.

Connecteam usprawnia tworzenie biuletynów wewnętrznych dzięki inteligentnej publikacji, interaktywnym aktualizacjom i śledzeniu zaangażowania w czasie rzeczywistym — niezbędnym funkcjom dla branż o rozproszonych Teams.

najlepsze funkcje Connecteam*

Ułatw czat w czasie rzeczywistym, aby zapewnić natychmiastowe połączenie i szybkie aktualizacje biuletynów

Zarządzaj zapytaniami dotyczącymi biuletynu dla pracowników za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń

Wykorzystaj ankiety, aby uzyskać opinie pracowników na temat pomysłów dotyczących biuletynu

Udzielaj ważnych dokumentów i zasobów za pośrednictwem scentralizowanej bazy wiedzy

Ograniczenia Connecteam

W dużym stopniu zależy od urządzeń mobilnych, co może stanowić limit dla organizacji pracujących głównie przy biurkach

Ograniczona komunikacja wideo w czasie rzeczywistym

Ceny Connecteam

Business Plan dla małych firm : Free

Podstawowy : 35 USD/miesiąc

Zaawansowane : 59 USD/miesiąc

Ekspert : 119 USD/miesiąc

*enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Connecteam*

G2 : 4,6/5 (ponad 2260 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1220 recenzji)

3. SnapComms (najlepsze rozwiązanie do wysyłania ważnych powiadomień dla pracowników i pilnych wiadomości)

Musisz przekazać pilne wiadomości wymagające natychmiastowej uwagi? Skorzystaj z SnapComms do przekazywania takich krytycznych aktualizacji i ogłoszeń.

SnapComms omija tradycyjne oprogramowanie do marketingu e-mailowego, dostarczając powiadomienia o biuletynach w formie alertów w czasie rzeczywistym. Pracownicy otrzymują biuletyny natychmiast, od celowych aktualizacji po ogłoszenia dotyczące całej firmy.

Dzięki opcjom segmentacji użytkownicy mogą dostosować powiadomienia do konkretnych Teams lub działów. Dzięki temu odpowiedni biuletyn trafi do właściwych osób we właściwym czasie. Chociaż narzędzie to umożliwia dostarczanie biuletynów, jego mocną stroną są formaty o wysokiej widoczności, takie jak powiadomienia na pulpicie, przewijane paski informacyjne, wygaszacze ekranu i wyskakujące powiadomienia, które omijają natłok wiadomości e-mail i umożliwiają przekazywanie pilnych komunikatów.

najlepsze funkcje SnapComms*

Przesyłaj pilne wiadomości za pomocą alertów na pulpicie, przewijanych pasków informacyjnych i powiadomień na całym ekranie

Stwórz niestandardowe tapety i wygaszacze ekranu, aby zintegrować komunikację wewnętrzną w tle

Korzystaj z list dystrybucyjnych, aby dostarczać biuletyny o celowym i trafnym charakterze, zwiększając zaangażowanie odbiorców

Ograniczenia SnapComms

Nadmierne stosowanie może prowadzić do zmęczenia alertami wśród pracowników

Wymaga wiedzy technicznej, co oznacza dodatkowe szkolenia dla administratorów

Ceny SnapComms

Informacja : Ceny niestandardowe

Engage: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje SnapComms*

G2 : 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o SnapComms prawdziwi użytkownicy?

Recenzja SnapComms na G2:

SnapComms umożliwiło nam łatwą komunikację, dzięki czemu możemy dotrzeć do pracowników dwa razy częściej niż wcześniej, korzystając z poczty elektronicznej. ”

SnapComms umożliwiło nam łatwą komunikację, dzięki czemu możemy dotrzeć do pracowników dwa razy częściej niż wcześniej, korzystając z poczty elektronicznej. ”

4. Staffbase (najlepsze rozwiązanie do komunikacji wewnętrznej i budowania marki na poziomie Enterprise)

Staffbase to narzędzie do komunikacji wewnętrznej klasy Enterprise. Oferuje markową platformę do komunikacji wewnętrznej za pośrednictwem e-mail, aplikację dla pracowników oraz rozwiązania intranetowe usprawniające komunikację wewnętrzną.

Korzystaj z niestandardowych list dystrybucyjnych, aby spersonalizować dostarczanie biuletynów, zapewniając pracownikom dostęp do odpowiedniej zawartości, co pozwoli zmaksymalizować zaangażowanie i retencję informacji.

Staffbase oferuje wsparcie dla komunikacji wielokanałowej, dzięki czemu ważne informacje docierają do pracowników niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Intuicyjny interfejs ułatwia tworzenie, dystrybucję i zarządzanie szablonami biuletynów wewnętrznych.

najlepsze funkcje Staffbase*

Zintegruj je z innymi narzędziami do pracy, aby zapewnić płynną komunikację wewnętrzną

Spersonalizuj dostarczanie biuletynów dzięki niestandardowym listom dystrybucyjnym

Analizuj skuteczność swoich biuletynów dzięki narzędziom analitycznym i raportowaniu

Ograniczenia Staffbase

Wymaga znacznych nakładów finansowych, co sprawia, że jest niedostępny dla mniejszych organizacji

Wymaga wiedzy technicznej i projektowej, co sprawia, że jest to rozwiązanie wymagające dużych nakładów zasobów

Ceny Staffbase

Business : Niestandardowe ceny

*enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Staffbase*

G2 : 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Intranet a Internet: kluczowe różnice między sieciami i ich zastosowania

5. HubEngage (najlepsze rozwiązanie do personalizacji zaangażowania pracowników i gamifikacji)

HubEngage pomaga organizacjom stworzyć połączone miejsce pracy poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zaangażowania pracowników. Centralizacja wielu narzędzi komunikacyjnych w jednej platformie upraszcza zarządzanie biuletynami i usprawnia współpracę zespołową. Zapewnia również, że ważne aktualizacje nie zginą w gąszczu informacji.

Personalizacja oparta na AI wspiera dostosowanie zawartości biuletynu do indywidualnych potrzeb pracowników. Wsparcie wielokanałowego zaangażowania za pośrednictwem aplikacji mobilnych, e-mail, tekst i cyfrowych oznakowań.

najlepsze funkcje HubEngage*

Zgamifikuj komunikację wewnętrzną za pomocą punktów, nagród i tabel wyników

Zróżnicuj strategię komunikacji wewnętrznej, docierając do odbiorców za pośrednictwem różnych platform

Włącz do biuletynów interaktywne funkcje, takie jak ankiety Puls, quizy i opinie

HubEngage limit

Ustawienia i osiągnięcie wysokiego poziomu akceptacji użytkowników może zająć trochę czasu

Silny nacisk na urządzenia mobilne może nie odpowiadać wszystkim strukturom organizacyjnym

Ceny HubEngage

Niestandardowe plany i ceny

oceny i recenzje HubEngage*

G2 : 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o HubEngage prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 na temat HubEngage:

Wielu naszych pracowników nie pracuje w naszych głównych biurach – HubEngage pozwala wszystkim dowiedzieć się, co dzieje się we wszystkich naszych lokalizacjach, poprzez udostępnianie swoich osiągnięć. Korzystamy również z aplikacji jako źródła informacji o zasadach i nadchodzących wydarzeniach dla pracowników.

Wielu naszych pracowników nie pracuje w naszych głównych biurach – HubEngage pozwala wszystkim dowiedzieć się, co dzieje się we wszystkich naszych lokalizacjach, poprzez udostępnianie swoich osiągnięć. Korzystamy również z aplikacji jako źródła informacji o zasadach i nadchodzących wydarzeniach dla pracowników.

6. Warsztaty (najlepsze do wspólnego tworzenia danych powstania biuletynów i wprowadzania uwag przez zespół)

Workshop to platforma do komunikacji wewnętrznej, która dodaje element współpracy do daty powstania biuletynów. Łączy osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną, umożliwiając im reprezentowanie swoich działów i urozmaicenie komunikacji e-mailowej.

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala również tworzyć estetyczne biuletyny komunikacji wewnętrznej bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Dzięki wbudowanym szablonom Teams mogą szybko projektować profesjonalne biuletyny zgodne z wizerunkiem firmy. Ponadto funkcje współpracy zespołowej zapewniają płynną pracę zespołową i wydajne dane powstania zawartości.

najlepsze funkcje warsztatów*

Uprość projektowanie biuletynów dzięki intuicyjnemu redaktorowi typu „przeciągnij i upuść”

Śledź wskaźniki zaangażowania w biuletyny za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych

Planuj i harmonogramuj biuletyny, aby zapewnić ich terminowe dostarczanie

Dostosuj niestandardowy plan komunikacji i niestandardowe szablony biuletynów wewnętrznych, aby zapewnić spójność wizerunku marki

Ograniczenia warsztatów

Brak funkcji automatyzacji dystrybucji wewnętrznych wiadomości e-mail

Generuje podstawowe dane analityczne, które mogą nie wystarczyć do szczegółowej analizy

Ceny warsztatów

Niezbędne : 250 USD/miesiąc

Ulepszone : Niestandardowe ceny

Premium: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje warsztatów*

G2 : 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Poznaj różnice między Slackiem a e-mailem, aby wiedzieć, który kanał komunikacji wybrać do wysyłania wewnętrznych wiadomości e-mail!

7. Nectar (najlepszy do komunikacji wewnętrznej opartej na uznaniu pracowników)

Nectar łączy komunikację wewnętrzną z solidną platformą uznania i nagradzania pracowników. Umożliwia wzajemne uznanie, pozwalając pracownikom świętować swoje osiągnięcia w czasie rzeczywistym.

To buduje poczucie wspólnoty i sprawia, że pracownicy są na bieżąco z tym, co się dzieje w firmie. Pomyśl o tym jak o profesjonalnej platformie społecznościowej, gdzie wewnętrzne biuletyny informują i wzmacniają kulturę firmy, podkreślając kamienie milowe i wkład pracowników.

najlepsze funkcje Nectar*

Twórz atrakcyjne wizualnie biuletyny z brandingiem firmy, obrazami i multimediami

Stwórz niestandardowe katalogi nagród, które będą odpowiadały kulturze i wartościom firmy

Umożliwiaj głosowanie i nominacje do nagród w procesie uznawania pracowników

Generuj raportowanie i analizy, aby uzyskać wgląd w trendy w zakresie uznania

Ograniczenia Nectar

Ograniczona skalowalność, która może stanowić problem dla dużych organizacji

Funkcje komunikacyjne mają drugorzędne znaczenie w stosunku do platformy rozpoznawania

Mniejsze skupienie na projektowaniu biuletynów i analizach w porównaniu z dedykowanymi narzędziami

Ceny Nectar

uznanie i nagrody*: Niestandardowe ceny

Komunikacja wewnętrzna: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Nectar*

G2 : 4,7/5 (ponad 6550 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 290 recenzji)

Co o Nectar mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 na temat Nectar:

Podoba mi się, że jest to fajny i bardzo łatwy sposób na udostępnianie szacunku i uznania współpracownikom. Dzięki Nectarowi wdrożenie systemu natychmiastowego wyrażania uznania stało się znacznie łatwiejsze. Podoba mi się również to, że możemy otrzymać nagrody za staż pracy w firmie i ukończone wideo szkoleniowe. Dzięki comiesięcznej puli punktów znacznie częściej udostępniam innym sympatię i doceniam współpracowników niż w przeszłości.

Podoba mi się, że jest to fajny i bardzo łatwy sposób na udostępnianie szacunku i uznania współpracownikom. Dzięki Nectarowi wdrożenie systemu natychmiastowego wyrażania uznania stało się znacznie łatwiejsze. Podoba mi się również to, że możemy otrzymać nagrody za staż pracy w firmie i zakończone wideo szkoleniowe. Dzięki comiesięcznej puli punktów znacznie częściej udostępniam innym sympatię i doceniam współpracowników niż w przeszłości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz wewnętrzny biuletyn, który będzie zawierał aktualności dotyczące firmy, wiadomości branżowe i informacje o pracownikach, ponieważ takie treści zazwyczaj cieszą się największym zainteresowaniem.

8. Cerkl Broadcast (najlepszy do spersonalizowanych biuletynów opartych na /AI)

Cerkl Broadcast wykorzystuje sztuczną inteligencję do populacji celowych list dystrybucji. Następnie dostarcza spersonalizowane biuletyny wewnętrzne w oparciu o zainteresowania i role pracowników.

Dostarczanie odpowiedniej zawartości do właściwych osób pomaga ograniczyć nadmiar informacji i zwiększyć zaangażowanie.

Na przykład zespół wsparcia otrzymuje biuletyny techniczne, zespół marketingu otrzymuje najnowsze strategie itp. Takie spersonalizowane podejście w połączeniu z automatyzacją komunikacji wewnętrznej zwiększa skuteczność kampanii e-mailowych.

najlepsze funkcje Cerkl Broadcast*

Zautomatyzuj data powstania i dystrybucję biuletynów dzięki personalizacji opartej na /AI

Uzyskaj analizy w czasie rzeczywistym, aby monitorować zaangażowanie i skuteczność biuletynów

Skorzystaj z implementacji bez kodowania, aby szybko ustawić i dostosować narzędzie do swoich potrzeb

Uzyskaj dostęp do biuletynów w dowolnym miejscu dzięki łatwej dostępności na urządzeniach mobilnych

Ograniczenia Cerkl Broadcast limit

Algorytmy AI mogą wymagać pewnego czasu, aby dostosować się i zrozumieć wymagania pracowników

Administratorzy wymagają szkolenia, aby dobrze zrozumieć zaawansowane funkcje

Mniejsza kontrola ręczna nad projektowaniem biuletynów w porównaniu z redaktorami typu „przeciągnij i upuść”

Ceny Cerkl Broadcast

Broadcast : 799 USD/miesiąc

Transmisja + urządzenia mobilne: 799 USD + 20% miesięcznie

oceny i recenzje Cerkl Broadcast*

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

czy wiesz, że*? 47% osób sprawdza e-maila na telefonach, więc zoptymalizuj swoje biuletyny pod kątem takich urządzeń, aby członkowie zespołu mogli je wygodnie przeglądać!

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze biuletyny /AI, dzięki którym będziesz na bieżąco z najnowszymi trendami

9. PoliteMail (najlepsze narzędzie do analizy wewnętrznej e-mail zintegrowanego z programem Outlook)

PoliteMail to platforma do komunikacji wewnętrznej dla osób pracujących w środowisku Microsoft Outlook.

Narzędzie do zarządzania kampaniami e-mailowymi analizuje skuteczność strategii komunikacji wewnętrznej, mierząc takie wskaźniki, jak wskaźniki otwarć, czas czytania i zaangażowanie.

Oprogramowanie do tworzenia biuletynów dla pracowników ułatwia segmentację pracowników, dzięki czemu biuletyny trafiają do pracowników zgodnie z ich rolami, działami i zainteresowaniami. To podejście oparte na danych pomaga organizacjom udoskonalić przekaz, aby osiągnąć lepszy zasięg i wpływ.

najlepsze funkcje PoliteMail*

Twórz, wysyłaj i prowadź śledzenie biuletynów bezpośrednio z Outlook bez konieczności korzystania z oddzielnego oprogramowania

Wsparcie responsywnego projektowania, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie wiadomości e-mail na różnych urządzeniach

Oferuj testy A/B, aby zoptymalizować zawartość e-mail i strategie

Zapewnij bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami dzięki szyfrowaniu na poziomie Enterprise

Ograniczenia PoliteMail

Działa w programie Microsoft Outlook, co uniemożliwia korzystanie z niego na innych platformach e-mail

Brak kompleksowych funkcji analitycznych, które oferuje samodzielne oprogramowanie do marketingu e-mailowego

Ceny PoliteMail

Ceny zaczynają się od 639 USD miesięcznie

oceny i recenzje PoliteMail*

G2 : 4/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o PoliteMail prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 na temat PoliteMail:

Łatwo jest uzyskać dostęp do utworzonych szablonów i generować wskaźniki dotyczące rozesłanych wiadomości e-mail, a także przesyłać listy dystrybucyjne. Kiedy pojawił się problem po przejściu na O365, otrzymałem szybką odpowiedź i kompleksowe wsparcie, a problem został szybko zidentyfikowany wraz z zalecanym sposobem postępowania.

Łatwo jest uzyskać dostęp do utworzonych szablonów i generować wskaźniki dotyczące rozesłanych wiadomości e-mail, a także przesyłać listy dystrybucyjne. Kiedy napotkałem problem po przejściu na O365, otrzymałem szybką odpowiedź i kompleksowe wsparcie, a problem został szybko zidentyfikowany wraz z zalecanym sposobem postępowania.

10. Firstup (najlepsze narzędzie do dystrybucji zawartości opartej na AI w wielu kanałach)

Firstup wykorzystuje sztuczną inteligencję w komunikacji wewnętrznej, zapewniając wysoki poziom personalizacji. Konsoliduje zawartość z różnych źródeł, a następnie inteligentnie ją selekcjonuje i dystrybuuje w zależności od zachowań i preferencji pracowników.

Wsparcie e-mail, aplikacje mobilne, intranety i inne narzędzia do współpracy, takie jak Microsoft Teams i Slack. Dzięki temu pracownicy otrzymują aktualizacje tam, gdzie są najbardziej aktywni.

Dostarczając spersonalizowaną zawartość w odpowiednim czasie i miejscu, Firstup poprawia retencję informacji i maksymalizuje skuteczność komunikacji wewnętrznej.

Najlepsze funkcje Firstup

Zautomatyzuj dystrybucję biuletynów dzięki personalizacji opartej na /AI

Analizuj wskaźniki zaangażowania dzięki analizom i raportowaniu w czasie rzeczywistym

Selekcjonuj zawartość z różnych źródeł, aby zapewnić spójną komunikację wewnętrzną

Zoptymalizuj czas wysyłania wiadomości, aby uzyskać maksymalny zasięg i zaangażowanie

Ograniczenia wersji Firstup

Wymaga znacznego wysiłku związanego z ustawieniami i integracją

Wymaga długiego czasu nauki, zwłaszcza podczas ustawiania automatyzacji

Koncentracja na Enterprise wraz z odpowiednią złożonością i kosztami

Ceny Firstup

Niezbędne : Niestandardowe ceny

Profesjonalny : Ceny niestandardowe

Premier : Ceny niestandardowe

intranet dla pracowników (dodatek)*: cena niestandardowa

*pierwsze oceny i recenzje

G2 : 4,5/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

ContactMonkey : Najlepsze rozwiązanie do wysyłania spersonalizowanych wewnętrznych biuletynów z funkcją śledzenia zaangażowania pracowników w czasie rzeczywistym.

ContactMonkey integruje się z Outlookiem i Gmailem, umożliwiając osadzanie ankiet, śledzenie indywidualnych odczytów i segmentowanie zawartości według działu lub lokalizacji — wszystko w ramach poczty e-mail.

Simpplr: Najlepsze rozwiązanie do ustawienia firmowego intranetu społecznościowego, który zwiększa zaangażowanie pracowników.

Simpplr centralizuje komunikację wewnętrzną, zapewniając Teams markowy intranet z spersonalizowanymi kanałami informacyjnymi, ogłoszeniami o celu i narzędziami do przekazywania opinii.

Guru: Najlepsze narzędzie do dostarczania wiedzy kontekstowej i aktualności firmowych w ramach cykli pracy Teams.

Guru wyświetla niezbędne informacje tam, gdzie pracuje Twój zespół — np. w Slack, Chrome lub CRM — dzięki czemu wszyscy są na bieżąco bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

*bądź w kontakcie dzięki ClickUp

W zależności od zależności komunikacyjnych Twojej organizacji możesz wybrać między platformą do komunikacji wewnętrznej opartą na wiadomościach e-mail a bardziej zintegrowanym rozwiązaniem. Jeśli chcesz wysyłać biuletyny z uznaniem dla pracowników, wypróbuj Nectar. Alternatywnie, HubEngage będzie lepszym wyborem, jeśli chcesz wykorzystać gamifikację do zwiększenia zaangażowania.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania wykraczającego poza biuletyny, ClickUp jest najlepszym wyborem. Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu projektami, zintegrowanej komunikacji asynchronicznej, współpracy nad dokumentami i asystentowi opartemu na AI, ClickUp sprawia, że każda wiadomość ma znaczenie. Przekształca komunikację wewnętrzną w działania, pomagając budować cykle pracy oparte na wartości. Podejmij mądrzejszą decyzję — wypróbuj ClickUp już dziś.