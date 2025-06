10 najlepszych programów do zapewnienia zgodności marketingowej dla zespołów marketingowych

Marketing opiera się na kreatywności, ale co z zgodnością z przepisami? To może być trudne. Jeden zły krok i bam — wplątujesz się w sieć kar regulacyjnych.

Dlatego solidne oprogramowanie do zapewnienia zgodności marketingowej jest niezbędne. Potraktuj je jako zabezpieczenie prawne swojego zespołu, które wychwytuje potencjalne błędy, zanim przerodzą się one w kosztowne naruszenia przepisów.

A oto dobra wiadomość: AI i automatyzacja zmieniają zarządzanie zgodnością.

Według badania Accenture dotyczącego ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów, 93% profesjonalistów zgadza się, że AI pomaga ograniczyć błędy ludzkie i poprawić wydajność.

Nowoczesne narzędzia marketingowe to coś więcej niż tylko zaznaczanie pól wyboru — usprawniają one zgodność marketingową, ułatwiają przeglądy zgodności, monitorują aktualizacje zasad w czasie rzeczywistym i zapewniają, że każda reklama, wiadomość e-mail i post w mediach społecznościowych spełnia standardy branżowe.

Oto 10 najlepszych, najbardziej zaawansowanych programów do zapewnienia zgodności marketingowej, które pozwalają zespołom działać szybko, kreatywnie i zgodnie z prawem.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zapewnienia zgodności marketingowej?

Odpowiednie oprogramowanie do zapewnienia zgodności marketingowej powinno być jak zaufany partner, pomagający zespołowi utrzymać się na właściwej drodze i ułatwiający życie. Szukaj:

Automatyzacja: Ręczne sprawdzanie każdego posta w mediach społecznościowych jest zbędne. Odpowiednie oprogramowanie automatyzuje przeglądanie treści, sprawdzanie prywatności i zatwierdzanie. Możesz skupić się na tworzeniu, a nie sprawdzaniu

Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Przepisy zmieniają się szybko, więc Twoje oprogramowanie powinno nadążać za nimi. Potrzebujesz natychmiastowego dostępu do najnowszych zasad zgodności, aby zachować przewagę nad konkurencją

Narzędzia do współpracy: Twoje narzędzia marketingowe powinny płynnie ze sobą współpracować. Upewnij się, że oprogramowanie do zapewniania zgodności integruje się z systemem CRM, platformą automatyzacji i kluczowymi systemami, aby zapewnić płynność cyklu pracy i połączenie danych

Łatwość obsługi: Jeśli korzystanie z oprogramowania wymaga wiedzy na poziomie doktoratu, to nie jest to odpowiedni wybór. Przejrzysty, intuicyjny interfejs sprawia, że zarówno początkujący, jak i profesjonaliści mogą z łatwością poruszać się po programie

Najlepsze oprogramowanie do zapewnienia zgodności marketingowej w skrócie

Oto tabela zawierająca krótkie porównanie:

Narzędzie Najlepsze funkcje Idealne dla Ceny ClickUp Scentralizowane zarządzanie zadaniami i zgodnością, zautomatyzowane cykle pracy zatwierdzania, kontrole zgodności oparte na AI, integracje, bezpieczeństwo przedsiębiorstwa Wszystkie zespoły marketingowe, zwłaszcza te, które potrzebują solidnego zarządzania zadaniami i śledzenia zgodności Bezpłatnie; płatne plany od 7 USD/użytkownika/miesiąc AuditBoard Zautomatyzowane cykle pracy audytu, mapy ryzyka, sprawdzanie dokumentów oparte na sztucznej inteligencji, alerty w czasie rzeczywistym, ścieżki audytu Duże przedsiębiorstwa, zespoły ds. ryzyka i zgodności Niestandardowe ceny (brak planu bezpłatnego) Filestage Kontrola wersji, sprawdzanie plików, informacje zwrotne dotyczące plików, integracje, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym Zespoły kreatywne, marketingowe i ds. zgodności Bezpłatnie; płatne plany od 129 USD miesięcznie Ziflow Scentralizowane sprawdzanie, spójny wizerunek marki, integracja z Adobe, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, ścieżki audytu Zespoły kreatywne i marketingowe potrzebujące usprawnionego procesu zatwierdzania Bezpłatnie; płatne plany od 199 USD miesięcznie Brandfolder Organizacja zasobów, kontrola dostępu, automatyczne wygasanie, przechowywanie zasad dotyczących marki, etykietowanie metadanych Zespoły ds. marki, kreatywne i marketingowe Niestandardowe ceny (brak planu bezpłatnego) Aprimo Zarządzanie zasobami marketingowymi, automatyzacja cyklu pracy, zarządzanie zasobami, śledzenie kampanii, raportowanie Duże zespoły marketingowe, agencje, przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny (brak planu bezpłatnego) Fintel Connect Zarządzanie programami partnerskimi, zgodność z przepisami oparta na sztucznej inteligencji, automatyzacja cyklu pracy, analiza kampanii Marketing finansowy i zespoły partnerskie Niestandardowe ceny (brak planu bezpłatnego) Adzooma Wielokanałowe zarządzanie reklamami, automatyczne raportowanie, integracje, przyjazny interfejs użytkownika Małe i średnie zespoły marketingowe Bezpłatnie; płatne plany od 69 USD miesięcznie Complyon Automatyczne przypomnienia, zarządzanie dokumentami dotyczącymi zgodności, narzędzia do oceny ryzyka, niestandardowe cykle pracy Branże podlegające regulacjom, zespoły odpowiedzialne za zgodność z przepisami Niestandardowe ceny (brak planu Free) LogicGate Niestandardowe pulpity, analizy oparte na AI, automatyzacja bez kodowania, dostęp oparty na rolach, zaawansowane raportowanie Przedsiębiorstwa potrzebujące dostosowanych do swoich potrzeb rozwiązań GRC Niestandardowe ceny (brak planu bezpłatnego)

10 najlepszych programów do zapewnienia zgodności marketingowej

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania zadaniami, organizowania cykli pracy i śledzenia zgodności)

Wypróbuj teraz Wykorzystaj ClickUp, aby ujednolicić wszystkie wytyczne dotyczące zgodności marketingowej i mieć nad nimi kontrolę

Zespoły marketingowe działają szybko. ClickUp dla zespołów marketingowych gwarantuje, że zgodność z przepisami nie spowolni Twojej pracy.

Wykorzystaj elastyczną strukturę ClickUp, aby utworzyć dedykowane przestrzenie lub foldery dla kampanii marketingowych i dokumentacji związanej z zgodnością. W tym ujednoliconym środowisku możesz scentralizować całą zawartość i opinie.

Załącz zasoby marketingowe bezpośrednio do zadań i korzystaj z rozbudowanych funkcji komentowania ClickUp, aby uzyskać jasne, kontekstowe informacje zwrotne, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco, a kwestie zgodności będą rozwiązywane bezpośrednio w zasobie.

Dodawaj komentarze bezpośrednio do dokumentów ClickUp, aby zaznaczyć problemy i nadać kontekst swojej pracy

Eliminuje to rozproszoną komunikację i pozwala powiązać wszystkie dyskusje z konkretną treścią. Możesz również tworzyć ustrukturyzowane cykle pracy zatwierdzania dzięki niestandardowym statusom ClickUp i automatyzacji ClickUp.

Wykorzystaj te potężne funkcje, aby zdefiniować konkretne etapy zatwierdzania dostosowane do Twoich wymagań – niezależnie od tego, czy chodzi o przegląd prawny, zgodność z marką czy kontrole regulacyjne. Skonfiguruj wyzwalacze, aby automatycznie przypisywać zadania przeglądu odpowiednim interesariuszom na każdym etapie, zapewniając systematyczny i podlegający audytowi proces przed opublikowaniem jakiejkolwiek treści.

Platforma pomaga również w utrzymaniu kontroli wersji i czystych ścieżek audytu dla wszystkich zasobów marketingowych. Śledź każdą iterację treści dzięki szczegółowym dziennikom aktywności. Zapewnia to kompleksowy rejestr zmian, opinii i zatwierdzeń, który ma kluczowe znaczenie dla wykazania zgodności.

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, znacznie usprawnia tę funkcję. Ten asystent oparty na sztucznej inteligencji działa w obszarze roboczym, rozumie zadania i dostarcza bardzo trafnych informacji — bez konieczności przełączania zakładek.

Przyspiesz realizację kampanii marketingowych, zapewniając zgodność z przepisami dzięki ClickUp Brain

A może warto stworzyć jedno źródło informacji dla wszystkich narzędzi MarTech? Integracje ClickUp łączą się z platformami takimi jak Hubspot i Zapier, zapewniając płynne zarządzanie zasobami, śledzenie zgodności i kontrolę wersji.

To prowadzi nas do kwestii bezpieczeństwa. ClickUp Security oferuje ochronę na poziomie przedsiębiorstwa, w tym certyfikat ISO, zgodność z SOC 2 i PCI oraz kompleksowe szyfrowanie AES-256. Twoje dane pozostają bezpieczne, podczas gdy Ty skupiasz się na prowadzeniu doskonałych kampanii bez ryzyka.

💟 Bonus: Potrzebujesz gotowej strategii zapewnienia zgodności? Szablon planu projektu zgodności ClickUp pomoże Ci bez wysiłku organizować zatwierdzanie, śledzić dokumenty i utrzymywać spójność cyklu pracy związanego z zapewnieniem zgodności.

Pobierz szablon Free Planuj i zarządzaj zgodnością projektów przy użyciu szablonu planu projektu zgodności ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Scentralizuj wszystkie działania marketingowe i związane z zapewnieniem zgodności w jednym miejscu: Uporządkuj kampanie, dokumenty i zatwierdzenia w dedykowanych przestrzeniach lub folderach

Automatyzacja cyklu zatwierdzania: Konfiguracja niestandardowych statusów i automatyzacji w celu przekazywania treści do przeglądu prawnego, marki lub regulacyjnego

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym: użyj użyj funkcji przypisywania komentarzy i dokumentów, aby zaznaczyć problemy związane z zgodnością i zachować kontekst informacji zwrotnych

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby wykrywać zagrożenia związane z zgodnością: Skanuj teksty reklam pod kątem pułapek prawnych i automatyzuj aktualizacje oraz zatwierdzanie zasad dzięki ClickUp Brain

Chroń poufne dane dzięki zabezpieczeniom klasy korporacyjnej: kontroluj dostęp, śledź zmiany i zapewnij zgodność z przepisami dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa

Bądź na bieżąco dzięki alertom i przypomnieniom: Ustaw automatyczne powiadomienia dotyczące zarządzania ryzykiem i terminów zgodności

Zintegruj z ulubionymi narzędziami MarTech: Połącz ClickUp z platformami takimi jak HubSpot, Zapier i GitHub, aby zapewnić płynne śledzenie zgodności

Limity ClickUp

Szerokie możliwości dostosowywania platformy mogą sprawić, że początkowe ustawienia będą czasochłonne

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Świadczymy luksusowe usługi prywatnego cateringu i concierge, więc jesteśmy zawsze w ruchu. Praca na smartfonie i korzystanie z aplikacji ClickUp to zdecydowanie najbardziej pomocne narzędzia, z jakich dotychczas korzystałem. Mogę na przykład sprawdzić płatności wpływające na nasze konto bankowe bez konieczności czekania do powrotu do domu. To tylko jeden z przykładów funkcji, które uważam za niezwykle pomocne.

➡️ Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

2. AuditBoard (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy audytu, zarządzania ryzykiem i poprawy widoczności zgodności)

za pośrednictwem AuditBoard

Masz problem z naruszeniami zgodności? AuditBoard upraszcza złożone cykle pracy dzięki automatyzacji, zarządzaniu zadaniami i sprawdzaniu dokumentów opartemu na sztucznej inteligencji (AI).

Centralizuje zatwierdzanie, oznacza kluczowe elementy i powiadamia zespoły w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz śledzić wiadomości e-mail. Funkcje zarządzania zadaniami w tych narzędziach dzielą kampanie, automatyzują proces przeglądu i śledzą postępy bez wysiłku.

Sztuczna inteligencja skanuje dokumenty, wykrywa problemy związane z zgodnością i sprawdza zawartość materiałów marketingowych pod kątem przepisów, aby wcześnie wykrywać problemy. Inteligentna automatyzacja obsługuje również rutynowe zadania, takie jak planowanie audytów, wysyłanie przypomnień i generowanie raportów. AI można zintegrować z narzędziami zewnętrznymi w celu przeprowadzenia głębszej analizy.

Najlepsze funkcje AuditBoard

Uzyskaj wgląd w wskaźniki kampanii, mapy ryzyka i ścieżki audytu

Korzystaj z gotowych szablonów lub twórz własne, aby ujednolicić cykle pracy związane z zapewnieniem zgodności

Kontroluj, kto może wyświetlać, edytować lub zatwierdzać dokumenty dotyczące zgodności, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Przechowuj przejrzystą dokumentację działań związanych z zapewnieniem zgodności, aby ułatwić śledzenie i zapewnić przejrzystość

Ograniczenia AuditBoard

Zarządzanie problemami może być uciążliwe

Raportowanie nie zawsze wyświetla potrzebne pola w optymalny sposób

Wielopoziomowe ceny ograniczają dostęp do niektórych funkcji

Ceny AuditBoard

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AuditBoard

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o AuditBoard

Użytkownik G2 mówi:

Oferują one dużą elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb firmy, dzięki czemu członkowie zespołu mogą pracować wydajniej.

Oferują one dużą elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb firmy, dzięki czemu członkowie zespołu mogą pracować wydajniej.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do prowadzenia rozmów, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przechodzić do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne dla Twoich zadań! Zwiększ wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

3. Filestage (najlepsze do przeglądania, zatwierdzania i śledzenia zgodności treści)

za pośrednictwem FileStage

Filestage upraszcza proces zatwierdzania, gromadząc informacje zwrotne w jednym miejscu. Strukturalne cykle pracy pomagają zespołom ds. zgodności wcześnie wykrywać problemy, zapewniając przegląd wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem.

Narzędzia do zarządzania zadaniami i sprawdzania zapewniają kontrolę nad poprawkami, a kontrola wersji gwarantuje, że nic nie zostanie przeoczone. Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym pokazują status projektu, wąskie gardła i osie czasu procesu zatwierdzania.

Dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu współpraca między zespołami marketingowymi, prawnymi i ds. zgodności przebiega płynnie i bezstresowo.

Najlepsze funkcje Filestage

Śledź każdą wersję pliku dzięki przejrzystym zmianom, komentarzom i zatwierdzeniom

Połącz się z narzędziami takimi jak Slack, Trello i Asana, aby zapewnić płynność i połączenie cyklu pracy

Dzięki możliwości dodawania komentarzy bezpośrednio do plików informacje zwrotne są jasne, precyzyjne i łatwe do wykorzystania

Limity Filestage

Nowi użytkownicy mogą potrzebować wstępnego szkolenia, aby efektywnie poruszać się po platformie

Koszt może być czynnikiem decydującym dla freelancerów

Ceny Filestage

Free

Podstawowy: 129 USD/miesiąc

Profesjonalna wersja: 369 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Filestage

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Filestage

, użytkownik Capetrra, mówi:

Dzięki nim przechowywanie plików i proces zatwierdzania przez klientów przebiegają niezwykle sprawnie.

Dzięki nim przechowywanie plików i proces zatwierdzania przez klientów przebiegają niezwykle sprawnie.

4. Ziflow (najlepsze do organizowania procesów przeglądu i zatwierdzania treści)

za pośrednictwem Ziflow

Chcesz zorganizować współpracę nad kreatywną treścią i zwiększyć zgodność z przepisami dzięki centralnemu hubowi do sprawdzania, przekazywania opinii i zatwierdzania? Ziflow może Ci w tym pomóc.

Centralizuje informacje zwrotne bezpośrednio w zasobach, tworząc przejrzystą ścieżkę audytu w celu wykazania zgodności. Chociaż nie jest oparte na sztucznej inteligencji, jego ustrukturyzowane podejście zapobiega problemom, zapewniając dokładny przegląd.

Narzędzia do sprawdzania ułatwiają kontrolę wersji, zapewniając, że wszyscy korzystają z najnowszych plików i zapobiegając wykorzystaniu nieaktualnych materiałów. Zmiany w ostatniej chwili? Ziflow sprawnie sobie z nimi radzi.

Pulpity nawigacyjne zapewniają wgląd w procesy zatwierdzania, pokazując status projektów, wąskie gardła i osie czasu, co pozwala zoptymalizować cykle pracy i zapewnić zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Ziflow

Dostosuj wygląd i działanie Ziflow do swojej marki

Łatwa integracja z Adobe Creative Cloud i innymi niezbędnymi narzędziami

Platforma z możliwością zastosowania własnej etykiety, aby zapewnić klientom doświadczenie w pełni zgodne z wizerunkiem marki

Przyspiesz proces zatwierdzania dzięki interaktywnym sesjom informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Ziflow

Ceny Ziflow mogą być wyższe, zwłaszcza w przypadku pełnego zestawu funkcji

Chociaż Ziflow integruje wiele narzędzi, niektórzy użytkownicy chcieliby, aby łączyło się ono z jeszcze większą liczbą platform marketingowych

Ceny Ziflow

Free Forever

Standard: 199 USD/miesiąc

Pro: 329 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ziflow

G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Ziflow

Użytkownik G2 mówi:

Ziflow naprawdę zmienił nasz kreatywny cykl pracy! Jako zespół realizujący projekty w stałym przepływie potrzebowaliśmy narzędzia, które usprawniłoby procesy przeglądu i zatwierdzania, a Ziflow sprawdził się w tej roli znakomicie. Platforma jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i przejrzysta. Nawet członkowie naszego zespołu, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, uznali ją za łatwą w obsłudze, co skróciło czas wdrożenia niemal do zera.

Ziflow naprawdę zmienił nasz kreatywny cykl pracy! Jako zespół realizujący projekty w stałym przepływie potrzebowaliśmy narzędzia, które usprawniłoby procesy przeglądu i zatwierdzania, a Ziflow sprawdził się w tej roli znakomicie. Platforma jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i przejrzysta w nawigacji. Nawet członkowie naszego zespołu, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, uznali ją za łatwą w obsłudze, co skróciło czas wdrożenia niemal do zera.

👀 Czy wiesz, że... Globalny rynek oprogramowania do zapewnienia zgodności z przepisami jest wyceniany na 36,22 mld dolarów.

5. Brandfolder (najlepsze narzędzie do organizowania i udostępniania zasobów marki)

za pośrednictwem Brandfolder

Potrzebujesz organizacji zasobów marketingowych i zapewnienia zgodności z przepisami? Brandfolder może być rozwiązaniem dla Ciebie. Organizuje cały proces związany z treścią, ułatwiając korzystanie z zatwierdzonych zasobów. Scentralizowane zasoby i kontrola dostępu gwarantują, że wykorzystywane są wyłącznie zatwierdzone materiały.

Zarządzanie kampaniami i zatwierdzaniem jest również łatwiejsze — wbudowane cykle pracy i śledzenie zadań zapewniają terminowość wszystkich zadań, a rejestry zatwierdzeń pomagają zachować zgodność z przepisami. Brandfolder upraszcza organizację i optymalizację zawartości.

Najlepsze funkcje Brandfolder

Grupuj powiązane zasoby, aby ułatwić dostęp, np. tworząc listy kontrolne materiałów marketingowych

Automatycznie wygasaj nieaktualne zasoby, aby zawartość była zawsze aktualna i zgodna z przepisami

Przechowuj zasady dotyczące marki w jednym miejscu, aby wszyscy przestrzegali najnowszych zasad

Dodawaj niestandardowe etykiety i metadane, aby ułatwić wyszukiwanie i organizowanie zasobów kreatywnych

Ograniczenia Brandfolder

Ceny Brandfolder mogą być nieco wyższe

Konfiguracja Brandfolder może zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli masz dużą bibliotekę zasobów do uporządkowania

Ceny Brandfolder

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Brandfolder

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Brandfolder

Użytkownik G2 mówi:

Jednym z powodów, dla których wybraliśmy Brandfolder, była możliwość integracji z oprogramowaniem Adobe. Jednak korzystanie z CI Hub jest trudne i szczerze mówiąc unikamy go. W większości przypadków po prostu pobieramy potrzebne zasoby z interfejsu użytkownika Brandfolder. Albo CI Hub wymaga gruntownej przebudowy interfejsu użytkownika, albo Brandfolder powinien poszukać innego dostawcy integracji aplikacji.

Jednym z powodów, dla których wybraliśmy Brandfolder, była możliwość integracji z oprogramowaniem Adobe. Jednak korzystanie z CI Hub jest trudne i szczerze mówiąc unikamy go. W większości przypadków po prostu pobieramy potrzebne zasoby z interfejsu użytkownika Brandfolder. Albo CI Hub wymaga gruntownej przebudowy interfejsu użytkownika, albo Brandfolder powinien poszukać innego dostawcy do integracji aplikacji.

👀 Czy wiesz, że... Ameryka Północna jest liderem rynku oprogramowania do zarządzania zgodnością z przepisami, co czyni ją największym regionem w branży!

6. Aprimo (najlepsze do zarządzania operacjami marketingowymi, w tym zgodnością treści i cyklami pracy zasobów cyfrowych)

za pośrednictwem Aprimo

Jeśli szukasz platformy marketingowej, która może obsłużyć planowanie kampanii i zgodność z przepisami, Aprimo może być właśnie tym, czego potrzebuje Twój zespół.

Aprimo to kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami marketingowymi (MRM), które organizuje cykle pracy i zapewnia zgodność z przepisami. Doskonale sprawdza się w planowaniu, przypisywaniu, śledzeniu i zatwierdzaniu kampanii.

Chociaż nie jest to oprogramowanie wyraźnie oparte na sztucznej inteligencji, zapobiega problemom dzięki scentralizowanym zasobom, zarządzanym cyklom pracy i śledzeniu zatwierdzeń.

Zarządzanie projektami w Aprimo jest bardzo wydajne, a narzędzia do zadań i sprawdzania upraszczają współpracę i wprowadzanie poprawek, tworząc ścieżkę audytu zgodności. Funkcja raportowania zapewnia wgląd w wyniki, śledzi wskaźniki i usprawnia raporty dotyczące zgodności, zarządzając procesem marketingowym od początku do końca.

Najlepsze funkcje Aprimo

Zautomatyzuj zadania, takie jak marketing e-mailowy, publikowanie postów w mediach społecznościowych i pielęgnowanie potencjalnych klientów, aby Twój zespół mógł skupić się na strategii

Zarządzaj ludźmi, budżetami i zasobami w jednym miejscu, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i uniknąć wąskich gardeł

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat skuteczności kampanii, śledź kluczowe wskaźniki i udoskonalaj strategię marketingową

Połącz Aprimo z CRM, ERP i innymi narzędziami biznesowymi, aby zapewnić płynny, zintegrowany cykl pracy

Ograniczenia Aprimo

Aprimo ma stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla nowych użytkowników

Czasami może to wydawać się powolne, szczególnie podczas przetwarzania dużych ilości danych

Ceny Aprimo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aprimo

G2: 4,3 / 5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Aprimo

Użytkownik G2 mówi:

Aprimo jest na tyle proste w obsłudze, że nie wymaga zatrudniania pełnoetatowego kuratora/bibliotekarza do zarządzania zasobami cyfrowymi. Sposób implementacji uprawnień jest bardzo prosty i łatwy w zarządzaniu. Jest to szczególnie pomocne w przypadku pakietów InDesign, z którymi inne systemy DAM mają problemy. System wsparcia technicznego działa bardzo dobrze.

Aprimo jest na tyle proste w obsłudze, że nie wymaga zatrudniania pełnoetatowego kuratora/bibliotekarza do zarządzania zasobami cyfrowymi. Sposób implementacji uprawnień jest bardzo prosty i łatwy w zarządzaniu. Jest to szczególnie pomocne w przypadku pakietów InDesign, z którymi inne systemy DAM mają problemy. System wsparcia technicznego działa bardzo dobrze.

➡️ Przeczytaj również: Dzień z życia menedżera ds. marketingu: spostrzeżenia ekspertów

7. Fintel Connect (najlepsze rozwiązanie do śledzenia i optymalizacji zgodności marketingu afiliacyjnego w sektorze finansowym)

za pośrednictwem Fintel Connect

Czy Twój obecny system utrudnia osiągnięcie celów marketingowych? Fintel Connect upraszcza śledzenie kampanii, zarządzanie zatwierdzaniem, ograniczanie ryzyka i cykle pracy związane z zapewnieniem zgodności dokumentów.

Dzięki narzędziom do zapewniania zgodności opartym na sztucznej inteligencji zespoły mogą scentralizować komentarze i zatwierdzanie, zapewniając przejrzystość i wydajność. Zarządzanie cyklem pracy projektu i sprawdzanie plików organizuje współpracę, a automatyzacja zmniejsza wysiłek marketingowy i minimalizuje ryzyko związane z zapewnieniem zgodności.

Dzięki integracji automatyzacji i AI, Fintel Connect pomaga zespołom marketingowym zachować zgodność z przepisami, wydajność i przewagę nad ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem przepisów bez spowalniania pracy.

Najlepsze funkcje Fintel Connect

Łatwe zarządzanie partnerami i podmiotami stowarzyszonymi dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym i analizom wydajności

Uprość proces zatwierdzania dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, które zapewniają spójność działań zespołu

Zoptymalizuj swoje kampanie dzięki analizie wydajności opartej na danych

Zintegruj je ze swoimi ulubionymi narzędziami marketingowymi, aby zapewnić płynny cykl pracy

Ograniczenia Fintel Connect

Potrzeba szerszego zakresu partnerów w ramach platformy

Platforma nie posiada wbudowanego wsparcia wielojęzycznego

Ceny Fintel Connect

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje Fintel Connect

G2: 4,8 / 5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fintel Connect

Użytkownik G2 mówi :

Współpraca z Fintel Connect przy kampanii była niesamowitym doświadczeniem. To już mój drugi projekt z tym zespołem i jak zawsze wszystko przebiegło sprawnie i bez problemów. Są bardzo mili, kompetentni, pomocni i łatwo się z nimi pracuje, co znacznie ułatwia mi pracę! Mam nadzieję, że będziemy współpracować przy kolejnych projektach.

Współpraca z Fintel Connect przy kampanii była niesamowitym doświadczeniem. To już mój drugi projekt z tym zespołem i za każdym razem wszystko przebiegało bardzo sprawnie i bez problemów. Są bardzo mili, kompetentni, pomocni i łatwo się z nimi pracuje, co znacznie ułatwia mi pracę! Mam nadzieję, że będziemy współpracować przy kolejnych projektach.

8. Adzooma (najlepsze narzędzie do uproszczenia zarządzania kampaniami reklamowymi)

za pośrednictwem Adzooma

"Czy ktoś zatwierdził ten tekst reklamy? Która wersja materiałów kampanii jest ostateczna? Czy śledzimy właściwe wskaźniki?" Jeśli te pytania brzmią znajomo, nie jesteś sam.

W tym miejscu pojawia się Adzooma. Oprogramowanie do zapewnienia zgodności marketingowej pomaga zespołom pracować inteligentniej poprzez centralizację zarządzania kampaniami, automatyzację zatwierdzania i wzmocnienie kontroli ryzyka.

Najlepsze funkcje Adzooma

Zarządzaj wieloma reklamami w kilka sekund dzięki regulacjom jednym kliknięciem

Uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki automatycznym raportom wydajności

Płynna integracja z Google, Facebookiem i Microsoft Ads

Uprość zarządzanie reklamami dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Ograniczenia Adzooma

Potrzeba zaawansowanych funkcji raportowania, zwłaszcza w zakresie raportowania niestandardowego i wizualizacji danych

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają czasu, aby nowi użytkownicy mogli się z nimi zapoznać

Ceny Adzooma

Free

Srebro: 69 USD/miesiąc

Złoto: 179 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Adzooma

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Adzooma

Użytkownik Trustpilot mówi:

Adzooma to fantastyczne narzędzie do zarządzania wieloma kontami reklamowymi w wielu kanałach. Używam go do zarządzania reklamami w Google Ads i Microsoft Ads i uważam, że jest bardzo łatwy w użyciu, oferuje jasne możliwości, które oszczędzają mi czas i sprawiają, że nasze konta reklamowe są znacznie bardziej wydajne. Poleciłbym Adzooma każdemu, kto zarządza wieloma kontami reklamowymi.

Adzooma to fantastyczne narzędzie do zarządzania wieloma kontami reklamowymi w wielu kanałach. Używam go do zarządzania reklamami w Google Ads i Microsoft Ads i uważam, że jest bardzo łatwe w użyciu, oferuje jasne możliwości, które oszczędzają mi czas i sprawiają, że nasze konta reklamowe są znacznie bardziej wydajne. Poleciłbym Adzooma każdemu, kto zarządza wieloma kontami reklamowymi.

9. Complyon (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji zadań związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami i oceną ryzyka)

za pośrednictwem Complyon

Jak zapewnić zgodność każdej reklamy, wiadomości e-mail i publikacji w mediach społecznościowych z normami, nie spowalniając pracy zespołu?

Complyon ogranicza wysiłki związane z zapewnieniem zgodności poprzez organizowanie zatwierdzeń, śledzenie przepływu danych i zapewnienie zgodności każdej kampanii z przepisami. Automatyczne przypomnienia pozwalają zespołom zachować kontrolę, zapobiegając pominięciu zatwierdzeń i problemom z zgodnością w ostatniej chwili.

Dzięki niestandardowym cyklom pracy zawartość jest automatycznie kierowana do odpowiednich recenzentów, co eliminuje niepotrzebne przepisywanie dokumentów i pozwala zachować porządek w jednym miejscu.

Oprócz zatwierdzania, narzędzia do analizy danych Complyon pokazują, jak działania kampanii, systemy i interakcje stron trzecich wpływają na zgodność. Dzięki mapowaniu tych połączeń zespoły mogą zidentyfikować potencjalne ryzyka, zanim staną się problemami.

Najlepsze funkcje Complyon

Przechowuj i zarządzaj dokumentami dotyczącymi zgodności w jednej scentralizowanej platformie, aby mieć do nich łatwy dostęp

Dostosuj ramy zgodności do przepisów branżowych i wewnętrznych zasad firmy

Skutecznie identyfikuj i ograniczaj ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów dzięki zaawansowanym narzędziom do oceny ryzyka

Łatwa integracja z istniejącymi narzędziami biznesowymi w celu promowania wydajności cyklu pracy

Ograniczenia Complyon

Mniejsze firmy lub te z ograniczonym budżetem uważają strukturę cenową za trudną

Ceny Complyon

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Complyon

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Complyon

Użytkownik Capterra mówi:

Oprogramowanie jest łatwe do zrozumienia i obsługi. Tworzy prosty, ale skuteczny przegląd procesów przetwarzania danych w całej organizacji, jednocześnie zapewniając wgląd w to, dlaczego i w jaki sposób dane są przetwarzane. Można również wdrożyć zasady zarządzania, aby zapewnić aktualność mapowania danych i przypisać odpowiedzialność w całej organizacji.

Oprogramowanie jest łatwe do zrozumienia i obsługi. Tworzy prosty, ale skuteczny przegląd procesów przetwarzania danych w całej organizacji, jednocześnie zapewniając wgląd w to, dlaczego i w jaki sposób dane są przetwarzane. Można również wdrożyć zasady zarządzania, aby zapewnić aktualność mapowania danych i przypisać odpowiedzialność w całej organizacji.

🧠 Ciekawostka: Oprogramowanie do zapewnienia zgodności marketingowej nie służy tylko uniknięciu kar — chodzi o zaufanie. 72% konsumentów twierdzi , że przestanie kupować produkty marki, której nie ufa. Zachowanie zgodności oznacza zachowanie wiarygodności!

10. LogicGate (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania i automatyzacji procesów zarządzania ryzykiem)

za pośrednictwem LogicGate

LogicGate to platforma do zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC) , która zapewnia zespołom marketingowym kontrolę nad procesami zgodności. Porządkuje często chaotyczny świat zgodności marketingowej.

Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji AI LogicGate upraszcza zarządzanie zgodnością poprzez automatyczne gromadzenie i analizowanie informacji zwrotnych — wszystko w jednej centralnej lokalizacji.

Ponadto funkcje automatyzacji eliminują żmudne zadania ręczne dzięki płynnej integracji z innymi narzędziami za pośrednictwem API, zapewniając płynny i wydajny przepływ danych dotyczących zgodności.

Najlepsze funkcje LogicGate

Dostosuj pulpity nawigacyjne, aby śledzić ryzyko, zatwierdzenia i procesy zgodności w czasie rzeczywistym

Scentralizuj zarządzanie ryzykiem dzięki elastycznej i skalowalnej platformie bez kodowania

Promuj współpracę dzięki dostępowi opartemu na rolach i automatycznym powiadomieniom

Generuj zaawansowane raporty z wykorzystaniem analiz opartych na sztucznej inteligencji AI, aby podejmować lepsze decyzje

Limity LogicGate

Złożony interfejs platformy wydłuża proces wdrażania

Cykle pracy związane z zarządzaniem ryzykiem nie oferują wystarczających opcji dostosowywania

Ceny LogicGate

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LogicGate

G2: 4,6 /5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7 /5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o LogicGate prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Capterra mówi:

Łatwe w użyciu i pozwala szybko znaleźć to, czego szukam.

Łatwe w użyciu i pozwala szybko znaleźć to, czego szukam.

➡️ Przeczytaj również: Darmowe szablony umów marketingowych w programie Word i ClickUp

Wzmocnij swoje zespoły marketingowe dzięki inteligentnej zgodności

Prowadzenie skutecznych kampanii przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu ciągle zmieniających się przepisów zawsze będzie stanowić wyzwanie. Koszty nieprzestrzegania przepisów — od wysokich kar, przez utratę reputacji marki, po utratę zaufania klientów — są po prostu zbyt wysokie.

Dobre oprogramowanie do zapewnienia zgodności marketingowej pomoże Ci przestrzegać norm prawnych i regulacyjnych, zachowując jednocześnie wydajność i przejrzystość.

Dzięki ClickUp zyskujesz scentralizowaną platformę do zarządzania zatwierdzeniami, śledzenia zgodności i organizowania współpracy — a wszystko to przy zachowaniu bezpieczeństwa danych.

Zautomatyzuj żmudne cykle pracy, prowadź kompleksową dokumentację i zapewnij zgodność każdej kampanii z wytycznymi regulacyjnymi bez spowalniania pracy zespołu. ClickUp to oprogramowanie do zapewnienia zgodności marketingowej, które pomaga zaoszczędzić czas, zachować spójność marki i przestrzegać przepisów. Koniec z karami za nieprzeczytanie drobnego druku.

Zachowaj zgodność z przepisami, wydajność i przewagę dzięki ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!