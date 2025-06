11 najlepszych alternatyw dla Zoho Forms do inteligentniejszego gromadzenia danych

Zoho Forms to popularne narzędzie do tworzenia niestandardowych formularzy do gromadzenia danych, opinii klientów i zarządzania projektami.

Jeśli jednak szukasz bardziej zaawansowanej automatyzacji, płynnej integracji i większych możliwości dostosowywania, kilka alternatyw dla Zoho Forms może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, marketingowcem, kierownikiem projektu czy członkiem zespołu HR, odpowiednie narzędzie do tworzenia formularzy może usprawnić i uporządkować procesy gromadzenia danych.

Czytaj dalej, aby poznać najlepsze alternatywy dla Zoho Forms, które oferują różnorodne funkcje i możliwości.

Wady Zoho Forms: 6 ograniczeń, o których musisz wiedzieć

Zoho Forms sprawdza się dobrze, jeśli dopiero zaczynasz zbierać dane. Jest łatwy w użyciu, dobrze integruje się z innymi produktami Zoho i obejmuje podstawowe funkcje tworzenia formularzy online. Jednak wraz ze wzrostem potrzeb zaczynają pojawiać się pewne niedociągnięcia.

Oto, gdzie zaczynają pojawiać się przeszkody dla zespołów:

Ograniczone opcje dostosowywania: Możesz zmieniać kolory i czcionki, ale jeśli zależy Ci na w pełni dostosowanych formularzach zgodnych z wytycznymi marki lub estetyką kampanii, narzędzie to może okazać się zbyt ograniczające

Brak zaawansowanych szablonów: Wybór szablonów jest minimalny, co zmusza zespoły do tworzenia formularzy od podstaw za każdym razem

Ograniczona integracja z usługami innych firm: Poza ekosystemem Zoho nie współpracuje dobrze z innymi aplikacjami, zwłaszcza niszowymi narzędziami, z których często korzystają marketerzy i freelancerzy

Spowolnienie przy dużych formularzach: Jeśli próbujesz zebrać szczegółowe informacje w wielu sekcjach, wydajność formularza zauważalnie spada

Nauka wymaga czasu: dla użytkowników, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z kompleksowym pakietem Zoho, układ i logika mogą być nieintuicyjne i spowalniać cykl pracy

Brak prawdziwego przeciągania i upuszczania: Kreator formularzy istnieje, ale brakuje mu elastyczności i szybkości nowoczesnych redaktorów typu "przeciągnij i upuść", które oferują inne rozwiązania

Najlepsze alternatywy dla Zoho Forms w skrócie

Oto kilka alternatyw dla Zoho Forms, które nie tylko spełniają podstawowe wymagania, ale także zapewniają większą wydajność, lepsze możliwości dostosowywania i mniej problemów:

Narzędzie Najlepsze dla Przykład zastosowania ClickUp Automatyzacja cyklu pracy i integracja zadań Przekształcaj odpowiedzi z formularzy w zadania do wykonania i natychmiast uruchamiaj cykle pracy Jotform Dynamiczne formularze z logiką i płatnościami Twórz zaawansowane formularze z płatnościami, logiką warunkową i automatyzacją Formularze Microsoft Teams korzystające z Microsoft 365 Wewnętrzne ankiety, wdrażanie nowych pracowników i szybkie gromadzenie danych w ekosystemie MS Wufoo Szybkie formularze z wbudowanymi opcjami płatności Szybko zbieraj płatności, twórz ankiety i uruchamiaj proste formularze Paperform Formularze z logo firmy i elastyczną logiką Twórz interaktywne formularze z regułami cenowymi, harmonogramami i niestandardowym wyglądem Typeform Formularze konwersacyjne i doświadczenia związane z marką Twórz formularze z jednym pytaniem, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników Formularze Google Szybkie tworzenie formularzy w czasie rzeczywistym z synchronizacją danych Przeprowadzaj wewnętrzne ankiety, sondaże i quizy z automatyczną synchronizacją z Arkuszami Google Formstack Bezpieczne formularze i zaawansowana automatyzacja cyklu pracy Zautomatyzuj procesy w służbie zdrowia, finansach i cyklach pracy wymagających ścisłej zgodności z przepisami Cognito Forms Złożone cykle pracy i automatyzacja oparta na zadaniach Wykorzystaj logikę, podpisy elektroniczne i płatności, aby tworzyć formularze wieloetapowe 123FormBuilder Formularze zgodne z przepisami do użytku w przedsiębiorstwie Twórz formularze zgodne z HIPAA/RODO dzięki głębokiej integracji z Salesforce Formsite Podstawowe formularze z generowaniem dokumentów Twórz bezpieczne formularze, które generują pliki PDF i automatyzują cykle pracy

Najlepsze alternatywy dla Zoho Forms

Nie każdy zespół może — ani nie powinien — pozostawać w ekosystemie Zoho. Jeśli szukasz alternatyw dla Zoho Forms, które oferują bardziej elastyczne tworzenie formularzy, lepszą automatyzację cyklu pracy i płynną integrację z narzędziem do zarządzania projektami, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Oto najlepsze alternatywy, które warto rozważyć:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i integracji zadań)

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, wykracza poza podstawowe zarządzanie zadaniami. Łączy dokumenty, czaty, tablice, cele, pulpity, śledzenie czasu i wiele więcej w jednej platformie, pomagając firmom scentralizować pracę i wyeliminować konieczność przełączania się między narzędziami.

Natychmiast zamień odpowiedzi z formularzy w zadania dzięki ClickUp Forms

Formularze ClickUp są głęboko zintegrowane z Twoimi cyklami pracy. Gdy ktoś wypełni formularz, może to natychmiast wywołać utworzenie zadania, przypisanie członków zespołu i przesłanie aktualizacji do pulpitów. Oznacza to koniec ręcznego sprawdzania przesłanych danych. W ten sposób wszystko staje się natychmiast gotowe do działania.

Dodatkowo możesz dostosować każdy formularz za pomocą pól opartych na logice, elementów wizualnych, kolorów marki i obrazów tła, aby dopasować go do potrzeb swojego zespołu.

Dzięki pulpitom ClickUp możesz szybko uzyskać przegląd danych przesłanych w formularzach. Przekształć przesłane formularze w niestandardowe pulpity, aby mieć zawsze aktualną wizualizację, do której możesz się odwołać!

Pulpity nawigacyjne mogą również pomóc w zarządzaniu danymi dotyczącymi formularzy, takimi jak procent przesłanych formularzy, czas w danym statusie itp., a także w przechodzeniu do szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach.

📮 ClickUp Insight: Około 92% pracowników wiedzy jest narażonych na ryzyko podjęcia błędnych decyzji z powodu rozproszonej dokumentacji, a tylko 8% korzysta z narzędzi do zarządzania projektami w celu śledzenia elementów wymagających działania. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Pobierz darmowy szablon Rejestruj, organizuj i reaguj na opinie dzięki gotowemu szablonowi formularza opinii ClickUp

ClickUp oferuje również szablony formularzy opinii z gotowymi polami i opcjami dostosowywania, które pomogą Ci w łatwy sposób zbierać cenne informacje od klientów, pracowników lub interesariuszy.

Szablon formularza opinii ClickUp zawiera wstępnie skonfigurowane pola niestandardowe, widoki i statusy. Pomaga śledzić odpowiedzi, oceniać dostawców usług i wykrywać powtarzające się problemy — wszystko w jednym miejscu.

Możesz również użyć szablonów formularzy rejestracyjnych do zarządzania rejestracjami wydarzeń, zbierania danych kontaktowych lub pozyskiwania aplikacji o pracę. ClickUp oferuje również szablony formularzy zgłoszeniowych, które pomogą Ci zarządzać oczekiwaniami klientów i błyskawicznie tworzyć złożone formularze, pulpity i cykle pracy.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki wyzwalaczom opartym na regułach, które uruchamiają cykle pracy za Ciebie dzięki automatyzacji ClickUp

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzach automatyzacja ClickUp pomaga skonfigurować reguły automatycznego przypisywania zadań, zmiany priorytetów, aktualizacji statusów, wysyłania wiadomości e-mail i nie tylko — bez kiwnięcia palcem. Jest przeznaczona dla zespołów, które chcą wyeliminować powtarzalne zadania administracyjne.

Może służyć jako potężne narzędzie do automatyzacji formularzy, pomagające zoptymalizować gromadzenie danych, wyzwalać działania na podstawie odpowiedzi w formularzach i automatyzować cykle pracy — wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz dostosowane formularze i udostępniaj je lub osadzaj w dowolnym miejscu

Zamień przesłane formularze w zadania do wykonania dzięki wyzwalaczom automatyzacji marketingu i regułom przypisywania osób przypisanych

Zmniejsz ręczne raportowanie dzięki podsumowaniom opartym na sztucznej inteligencji i aktualizacjom projektów za pomocą ClickUp Brain

Twórz bogate pulpity nawigacyjne, które aktualizują się w czasie rzeczywistym na podstawie danych z formularzy i zadań

Znajdź wszystkie swoje formularze w jednym miejscu, w przeszukiwalnym hubie formularzy w ClickUp

Rozszerz funkcjonalność swoich formularzy dzięki ponad 1000 integracji ClickUp z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot i wiele innych

Ograniczenia ClickUp

Kreator formularzy nie jest dostępny w aplikacji mobilnej

Pełne dostosowanie pulpitów nawigacyjnych zajmuje trochę czasu użytkownikom korzystającym z programu po raz pierwszy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5,0 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4000 recenzji)

Philip Storry, starszy administrator systemu, powiedział:

Nasze zespoły wykorzystały formularze i szablony do standaryzacji niektórych cykli pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre cykle pracy, zwłaszcza tam, gdzie niestandardowe pola przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, kto powinien zostać przypisany do zadania. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację poczty e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają lub pokazują możliwe problemy z wydajnością.

2. Jotform (najlepszy do tworzenia zaawansowanych formularzy z wbudowaną funkcją płatności i logiką)

za pośrednictwem Jotform

Jotform koncentruje się na tym, aby tworzenie formularzy było nie tylko łatwe, ale także dynamiczne i funkcjonalne dla poważnych cykli pracy.

Daje dostęp do inteligentnej logiki warunkowej, integracji płatności i zautomatyzowanych cykli pracy bez konieczności pisania ani jednej linii kodu. Wyróżnia się szybkość — w ciągu kilku minut można stworzyć dopracowany, wielofunkcyjny formularz i osadzić go w dowolnym miejscu.

Zostały stworzone dla zespołów, które chcą uniknąć problemów technicznych i uruchomić formularze, które dobrze wyglądają, dobrze działają i łączą się z ponad 150 narzędziami biznesowymi. Od proszenia użytkowników o opinie po wewnętrzne zatwierdzanie i rejestracje — obsługują one duże ilości danych bez utraty prostoty.

Najlepsze funkcje Jotform

Wyzwalaj cykle pracy i powiadomienia za pomocą logiki warunkowej opartej na odpowiedziach użytkowników

Akceptuj płatności online bezpośrednio za pośrednictwem formularzy dzięki Stripe, PayPal i innym usługom

Skorzystaj z ponad 10 000 szablonów, aby tworzyć wszystko, od ankiet po formularze generowania leadów

Połącz się z ponad 150 aplikacjami, takimi jak Arkusze Google, Mailchimp, Salesforce i Slack

Ograniczenia Jotform

Na niektórych urządzeniach responsywność mobilna jest niejednolita

Niektóre funkcje mogą wydawać się ukryte, jeśli nie znasz jeszcze platformy

Ceny Jotform

Starter: Free

Brąz: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Silver: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Gold: 129 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,7/5,0 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 2400 recenzji)

3. Microsoft Forms (najlepsze dla zespołów korzystających już z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft

Jeśli Twój zespół już pracuje w środowisku Microsoft 365, Microsoft Forms to prosta, ale wydajna opcja tworzenia ankiet, sondaży i quizów dla pracowników bez opuszczania platformy.

Łatwo synchronizuje się z programem Excel w celu analizy danych, integruje się z Teams w celu współpracy nad odpowiedziami i wykorzystuje sugestie oparte na sztucznej inteligencji AI, aby przyspieszyć tworzenie formularzy.

Jest przejrzysty, intuicyjny i nie wymaga żadnych ustawień, jeśli już korzystasz z narzędzi Microsoft. W przypadku zastosowań wewnętrznych — opinii pracowników, wdrażania nowych pracowników lub szybkich ankiet Puls — idealnie pasuje do pozostałych narzędzi Microsoft.

Najlepsze funkcje Microsoft Forms

Twórz ankiety i quizy szybko, korzystając z inteligentnych sugestii i szablonów

Płynna integracja z Excel, SharePoint i Teams umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym

Dostosuj formularze za pomocą motywów i multimediów, aby zapewnić bardziej angażujące doświadczenia

Uzyskaj dostęp do odpowiedzi i zarządzaj nimi na różnych urządzeniach za pomocą konta Microsoft 365

Ograniczenia formularzy Microsoft

W porównaniu z dedykowanymi kreatorami formularzy oferuje ograniczone możliwości dostosowania wizualnego

Na niektórych urządzeniach responsywność mobilna jest niejednolita

Ceny formularzy Microsoft

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 USD/miesiąc na użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Aplikacje Microsoft 365 dla Business: 9,90 USD/miesiąc na użytkownika

Microsoft 365 Copilot: Dostępne jako dodatek do planów Business (cena niedostępna)

Oceny i recenzje Microsoft Forms

G2: 4,4/5,0 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 200 recenzji)

Oto opinia użytkownika G2:

Prawda jest taka, że to narzędzie znacznie uprościło mi proces przygotowywania formularzy. Traciliśmy mnóstwo czasu i wysiłku, aby zaprojektować coś, co wyglądałoby profesjonalnie, zwłaszcza nie mając zaawansowanej wiedzy z zakresu projektowania lub programowania. Teraz jednak, dzięki komponentom typu "przeciągnij i upuść", mogę tworzyć formularze, które są nie tylko funkcjonalne, ale także mają elegancki i atrakcyjny wygląd.

4. Wufoo (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia formularzy z wbudowanymi opcjami płatności)

za pośrednictwem Wufoo

Wufoo to weteran w przestrzeni tworzenia formularzy, znany z łatwości obsługi i prostych ustawień. Jeśli potrzebujesz szybko stworzyć formularze z opcją płatności, ankiety lub aplikacje, Wufoo oferuje gotowe szablony, elementy typu "przeciągnij i upuść" oraz przyjazny dla użytkownika interfejs.

Jest to szczególnie atrakcyjne dla użytkowników, którzy chcą czegoś lekkiego, bez kodowania i szybkiego w wdrożeniu. Obsługuje również szeroki zakres procesorów płatności, takich jak PayPal, Stripe i Square, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla formularzy darowizn, płatności za wydarzenia lub rejestracji.

Najlepsze funkcje Wufoo

Twórz i uruchamiaj formularze dzięki ponad 400 szablonom i przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi typu "przeciągnij i upuść"

Pobieraj płatności za pomocą Stripe, PayPal, Square lub Authorize. Net

Dostosuj motywy formularzy do własnej marki za pomocą CSS lub wbudowanego kreatora

Zintegruj z narzędziami takimi jak Salesforce, Mailchimp, WordPress i Asana

Ograniczenia Wufoo

Nie oferuje wsparcia CAPTCHA, co sprawia, że jest bardzo podatny na spam i nadużycia botów

Funkcje bezpieczeństwa są ograniczone w przypadku formularzy zintegrowanych z płatnościami

Ceny Wufoo

Free Forever

Pakiet startowy: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 249 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Wufoo

G2: 4,2/5,0 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5,0 (ponad 200 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że formularze zawierające przepływy warunkowe oparte na logice mogą zwiększyć konwersję nawet o 160% — zwłaszcza w przypadku ankiet, ofert lub rezerwacji?

5. Paperform (najlepszy do formularzy firmowych, płatności i elastycznej logiki)

za pośrednictwem Paperform

Paperform łączy tworzenie formularzy z swobodą projektowania edytora stron docelowych. Został stworzony tak, aby bardziej przypominał pisanie dokumentu niż przeciąganie pól — i to właśnie wyróżnia go spośród innych.

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz usługi, przyjmujesz rezerwacje, zbierasz opinie klientów, czy tworzysz niestandardowe formularze z dynamicznymi zasadami wyceny, Paperform obsługuje to wszystko za pomocą jednego przejrzystego, minimalistycznego interfejsu.

Możesz dopasować formularz do swojej marki, zautomatyzować cykle pracy, dodać obliczenia, a nawet przekształcić formularz w mini sklep z obsługą płatności.

Najlepsze funkcje Paperform

Twórz interaktywne formularze, które obsługują logiczne ceny, harmonogramy i płatności w jednym miejscu

Dodawaj obliczenia, przepływy warunkowe i dynamiczne strony powodujące powodzenie bez konieczności pisania kodu

Osadzaj podpisy elektroniczne, zbieraj rezerwacje i automatyzuj zadania dzięki ponad 2000 integracji

W pełni dostosuj elementy wizualne, typografię, układ i tło, aby dopasować je do swojej marki

Ograniczenia Paperform

Ograniczone opcje wyszukiwania lub filtrowania pytań wielokrotnego wyboru z dużymi zestawami odpowiedzi

Częściowo przesłane formularze nie zawsze można odzyskać, jeśli użytkownik przerwie proces w połowie

Ceny Paperform

Essentials: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 129 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Paperform

G2: 4,5/5,0 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,8/5,0 (ponad 100 recenzji)

Od użytkownika G2:

Zanim odkryłem Paperform, przetestowałem kilka innych rozwiązań, ale jak dotąd tylko Paperform oferuje funkcje i integracje, które odpowiadają wszystkim moim potrzebom. Zazwyczaj pracuję z bardzo długimi i złożonymi formularzami, a prosty interfejs Paperform znacznie ułatwia mi pracę. Ponadto Paperform bardzo dobrze współpracuje z Zapier, co było jednym z moich głównych problemów przed rozpoczęciem pracy z tym rozwiązaniem.

6. Typeform (najlepszy do formularzy konwersacyjnych i doświadczeń związanych z marką)

za pośrednictwem Typeform

Typeform wyróżnia się spośród różnych alternatyw dla Zoho Forms filozofią projektowania, która polega na rozmowie z odbiorcami, a nie przemawianiu do nich. Interfejs z jednym pytaniem na raz bardziej przypomina rozmowę niż formularz, co zwiększa zaangażowanie i wskaźniki zakończenia.

Możesz osadzać wideo, dodawać oparte na logice działania następcze i w pełni dostosować formularze do swojej marki, dzięki czemu idealnie nadają się one do pozyskiwania potencjalnych klientów, ankiet i przepływów onboardingowych, które nie mają charakteru transakcyjnego.

Typeform oferuje również inteligentne statystyki, wbudowane narzędzia analityczne i analizę odpowiedzi opartą na sztucznej inteligencji, pomagając zespołom wydobyć prawdziwe znaczenie ze zebranych danych.

Najlepsze funkcje Typeform

Twórz wszechstronne formularze do ankiet, sondaży, quizów, ocen i nie tylko

Dodawaj wideo, niestandardowe zmienne, skoki logiczne i warunkowe działania następcze bez pisania kodu

Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz wydajności formularzy i informacji na poziomie poszczególnych pytań

Eksportuj odpowiedzi z formularzy do plików Excel lub CSV

Zintegruj z ponad 500 narzędziami, takimi jak Arkusze Google, HubSpot, Salesforce, Slack i Calendly

Ograniczenia Typeform

W planie podstawowym brakuje licencji tylko do przeglądania, co zmusza zespoły potrzebujące dostępu tylko do odczytu do stosowania rozwiązań zastępczych

Limity odpowiedzi mogą szybko się sumować, co powoduje wysokie koszty dla użytkowników korzystających z dużej liczby formularzy

Ceny Typeform

Free

Podstawowy: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Dodatkowo: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Growth Essentials: 199 USD/miesiąc za użytkownika

Growth Pro: 349 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4,5/5,0 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 900 recenzji)

Od użytkownika G2:

Podoba mi się, że masz dużą swobodę w tworzeniu różnych ścieżek ankiet. Jeśli otrzymasz negatywną opinię, możesz dowiedzieć się więcej, zadając jedno pytanie, a jeśli otrzymasz pozytywną opinię, możesz poprosić o zgodę na wykorzystanie jej jako recenzji w kolejnym pytaniu.

7. Google Forms (najlepsze do szybkich, prostych ankiet z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Google Forms

Formularze Google to idealny wybór dla wszystkich, którzy korzystają już z ekosystemu Google. Są proste, szybkie i stworzone z myślą o płynnej współpracy. Łączą się bezpośrednio z Arkuszami Google, umożliwiając natychmiastową synchronizację i analizę danych.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść", edycja w czasie rzeczywistym oraz solidne opcje udostępniania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do optymalizacji gromadzenia danych. A co najważniejsze, jest całkowicie bezpłatne z kontem Google — nie musisz uczyć się nowych narzędzi, jeśli już korzystasz z obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Google Forms

Współpracuj nad nieograniczoną liczbą formularzy ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, korzystając z redaktora w stylu Dokumentów Google

Osadzaj formularze na stronach internetowych lub udostępniaj je za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub niestandardowych linków w ciągu kilku sekund

Automatycznie organizuj odpowiedzi w Arkuszach Google, aby ułatwić dostęp i raportowanie

Skorzystaj z szablonów do szybkiego tworzenia lub buduj niestandardowe quizy, ankiety i formularze rejestracyjne

Ograniczenia formularzy Google

Oferuje ograniczone opcje dostosowywania wizualnego i brak zaawansowanego rozgałęziania logicznego

Może wydawać się zbyt podstawowy dla firm potrzebujących bardziej zaawansowanych cykli pracy lub integracji

Ceny formularzy Google

Free Forever

Business Starter: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Business Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Forms

G2: 4,6/5,0 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 11 000 recenzji)

Od użytkownika G2:

Proste w użyciu i połączone z arkuszami kalkulacyjnymi Google. Kolejną zaletą ankiet Google jest połączenie przesłanych formularzy z kontem Google w celu kontroli użytkownika.

8. Formstack (najlepszy do tworzenia bezpiecznych formularzy i automatyzacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Formstack

Formstack został stworzony dla zespołów, które potrzebują alternatywy dla Zoho Forms nie tylko do tworzenia formularzy. Jest to kompletna platforma do automatyzacji cyklu pracy, łącząca formularze, podpisy elektroniczne, dokumenty i integracje w jednym zestawie narzędzi.

Interfejs jest przyjazny dla początkujących, ale jego możliwości są naprawdę imponujące — zwłaszcza jeśli masz do czynienia z branżami o wysokich wymaganiach w zakresie zgodności, takimi jak opieka zdrowotna, administracja publiczna czy finanse. Funkcje, takie jak wstępne wypełnianie formularzy, przypisywanie zadań i cykle pracy oparte na logice, pomagają przekształcić każdy formularz w w pełni funkcjonalny proces. Nie jest to rozwiązanie efektowne, ale niezawodne i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Formstack

Zautomatyzuj cykle pracy od początku do końca dzięki formularzom, które wyzwalają tworzenie dokumentów, przekazywanie zadań i podpisy elektroniczne

Skorzystaj z Formstack dla Salesforce, aby tworzyć formularze i zarządzać nimi bezpośrednio w organizacji Salesforce

Kontroluj uprawnienia, przypisuj recenzentów i śledź zatwierdzenia w formularzach i dokumentach

Uzyskaj dostęp do pulpitów cyklu pracy, dynamicznego przypisywania zadań i zaawansowanej logiki routingu bez pisania ani jednej linii kodu

Ograniczenia Formstack

Panel kreatora formularzy wydaje się ciasny i trudniejszy w nawigacji podczas tworzenia złożonych formularzy

Zmiana nazwy lub usunięcie pola może zakłócić automatyczną logikę lub powiadomienia bez ostrzeżenia

Ceny Formstack

Formularze: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Pakiet: 299 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4,3/5,0 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,0/5,0 (ponad 100 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zastanawiasz się , jak poprosić o opinię, aby przyspieszyć rozwój zawodowy? Oto kilka wskazówek, których warto przestrzegać: Pisz zwięźle i na temat, aby szanować czas innych 🕒

Zadawaj konkretne pytania, aby uzyskać przydatne informacje 💬

Skup się na obszarach wymagających poprawy zamiast na ogólnych opiniach 🎯

Zachęcaj do szczerej, konstruktywnej krytyki, aby promować rozwój 👂

9. Cognito Forms (najlepsze rozwiązanie do wydajnych cykli pracy i automatyzacji zadań)

za pośrednictwem Cognito Forms

Cognito Forms łączy w sobie równowagę między dostosowywaniem a automatyzacją. Nie tylko zbierasz dane — wykorzystujesz je do wyzwalania cykli pracy, przypisywania zadań, generowania dokumentów, a nawet pobierania płatności za pomocą Square lub PayPal.

Wyróżniającą funkcją jest Workflow Tasks, która pozwala zaangażować różnych użytkowników na różnych scenach procesu — na przykład w zatwierdzanie, działania następcze i dynamiczne zmiany statusu.

Możesz również tworzyć złożone formularze z powtarzającymi się sekcjami, obliczeniami i zaawansowaną logiką, a wszystko to bez pisania kodu. To solidny wybór, jeśli Twój formularz ma wykraczać poza proste gromadzenie danych.

Najlepsze funkcje Cognito Forms

Zautomatyzuj wieloetapowe cykle pracy dzięki zmianom statusu opartym na rolach i przypisywaniu zadań w aplikacji

Korzystaj z wyszukiwania danych, obliczeń i logiki, aby tworzyć formularze, które dostosowują się w czasie rzeczywistym

Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne i generuj dokumenty bezpośrednio na podstawie danych przesłanych w formularzach

Akceptuj płatności za pomocą Stripe, Square lub PayPal i stosuj reguły, takie jak limity ilościowe lub rabaty

Ograniczenia Cognito Forms

Mniej opcji dostosowywania stylu formularzy bez dodawania CSS

Osadzanie wygląda na podstawowe po wyjęciu z pudełka, chyba że zostanie ręcznie stylizowane

Ceny Cognito Forms

Free Forever

Pro: 19 USD/miesiąc dla maksymalnie 2 użytkowników

Team: 39 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

Enterprise: 129 USD/miesiąc dla maksymalnie 20 użytkowników

Oceny i recenzje Cognito Forms

G2 : 4,5/5,0 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 130 recenzji)

Od użytkownika G2:

Formularze są wizytówką mojej firmy. Korzystam z usług wielu firm, aby wykorzystać wszystkie ich mocne strony. Cognito zaczęło od podstawowych formularzy zgłoszeniowych, ale z czasem, dzięki opcji e-commerce, nasze formularze Cognito stały się narzędziem do sprzedaży biletów na wydarzenia i obsługi cyklu pracy związanego z wpłatami. Projekt był prosty i usprawniony.

10. 123FormBuilder (najlepszy do formularzy wymagających zgodności z przepisami i cykli pracy w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem 123FormBuilder

123FormBuilder kładzie większy nacisk na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami niż większość innych rozwiązań. Jeśli Twoje cykle pracy obejmują dane wrażliwe — np. w służbie zdrowia, administracji lub finansach — ta platforma ułatwi spełnienie wszystkich wymagań. Obejmuje wszystko, od RODO i HIPAA po zaawansowane opcje szyfrowania i lokalizacji danych.

To, co wyróżnia ten produkt, to ścisła integracja z Salesforce, obsługa ponad 45 natywnych aplikacji oraz możliwość generowania plików PDF lub niestandardowych raportów bezpośrednio z przesłanych formularzy. Niezależnie od tego, czy chodzi o darowizny, przyjmowanie pacjentów czy rejestrację, jest to rozwiązanie stworzone dla zespołów, które potrzebują zarówno kontroli, jak i elastyczności.

Najlepsze funkcje 123FormBuilder

Twórz bezpieczne formularze z szyfrowaniem danych, zgodnością z RODO i HIPAA

Przesyłaj dane bezpośrednio do Salesforce, Arkuszy Google lub swojego CRM w czasie rzeczywistym

Generuj dokumenty PDF i wyzwalacze cyklu pracy e-mail po przesłaniu

Uzyskaj dostęp do ponad 3000 gotowych szablonów do wszystkiego, od formularzy zgody po oceny

Ograniczenia 123FormBuilder

Sporadyczne błędy podczas aktualizacji, zwłaszcza związane z przekierowaniami URL

Interfejs użytkownika może wydawać się niespójny podczas tworzenia formularzy

Ceny 123FormBuilder

Free Forever

Gold : 37 USD/miesiąc za użytkownika

Platinum: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Diament: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 225 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje 123FormBuilder

G2: 4,5/5,0 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,4/5,0 (ponad 170 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Gdy formularz zostanie przesłany (np. zapytanie klienta, wewnętrzna informacja zwrotna lub brief kreatywny), nie wysyłaj tylko powiadomienia — skorzystaj z narzędzi do zarządzania zadaniami, które przekształcają odpowiedzi w uporządkowane zadania z terminami, podzadaniami i przypisanymi właścicielami. Pomoże Ci to: Zdobądź wgląd w dane dzięki śledzeniu przesłanych formularzy na pulpitach nawigacyjnych w czasie rzeczywistym 📊

Przekształcaj przesłane formularze w zadania do wykonania z jasną własnością ✅

Ustalaj terminy i podzadania, aby projekty były realizowane zgodnie z planem 📅

Zautomatyzuj cykle pracy, aby ograniczyć ręczne działania następcze 🔄

11. Formsite (najlepszy do podstawowych formularzy i sprawdzonej niezawodności)

za pośrednictwem Formsite

Formsite istnieje od końca lat 90. i widać to. Chociaż nie zdobywa nagród za nowoczesny interfejs użytkownika ani szybkie innowacje, spełnia swoje zadanie. Jest niezawodny, bezpieczny i wyposażony w niezbędne funkcje, takie jak przetwarzanie płatności, eksport do formatu PDF, logika wielostronicowa i solidna integracja.

Oferuje również przyzwoitą 14-dniową bezpłatną wersję próbną, która nie wymaga karty kredytowej, co jest rzadkością. Jeśli szukasz czegoś solidnego, ale nie zależy Ci na dodatkowych funkcjach ani błyszczącym interfejsie użytkownika, Formsite nadal jest konkurentem wśród innych alternatyw dla Zoho Forms.

Najlepsze funkcje Formsite

Twórz formularze bez wysiłku dzięki redaktorowi typu "przeciągnij i upuść", możliwości przesyłania obrazów i danych oraz ponad 40 typom pytań

Pobieraj płatności w prosty sposób za pomocą Stripe, PayPal, Braintree i Authorize.net

Zabezpiecz przesłane dane dzięki ochronie CAPTCHA i szyfrowaniu SSL

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki wyjściu PDF, opcjom zapisywania i powrotu oraz zaawansowanej logice

Ograniczenia serwisu Formsite

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały i nieporęczny w porównaniu z nowszymi narzędziami

Ceny wzrosły, a funkcje pozostały w dużej mierze niezmienione

Ceny Formsite

Osobiste: 24,95 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 39,95 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 69,95 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: 99,95 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 249,95 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Formsite

G2: 4,4/5,0 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 40 recenzji)

Od użytkownika G2:

Formsite to potężne narzędzie o nieograniczonych możliwościach zastosowania w środowisku sprzedaży. Prawie każdy aspekt można dostosować do własnych potrzeb. Tworzenie formularzy jest łatwe dzięki dostępowi do wielu szablonów oraz funkcji "przeciągnij i upuść". Formsite oferuje wiele integracji z innym potężnym oprogramowaniem, takim jak Salesforce. W zależności od poziomu subskrypcji dostępna jest nawet opcja API. Automatyzacja cyklu pracy z powiadomieniami i zatwierdzeniami sprawia, że jest to idealny wybór dla złożonych procesów obejmujących wiele działów.

Oto kilka dodatkowych narzędzi do tworzenia formularzy, które oferują unikalne funkcje i możliwości i mogą być traktowane jako alternatywy dla Zoho Forms:

FormKeep: Zapewnia lekki backend formularzy dla programistów, którzy potrzebują elastyczności frontendu bez skomplikowanej integracji

SurveySparrow: Oferuje ankiety konwersacyjne, automatyzację powtarzających się ankiet i responsywność na wielu urządzeniach

FormAssembly: Koncentruje się na gromadzeniu danych przedsiębiorstwa i integracji z Salesforce w celu zapewnienia bezpiecznych cykli pracy

Ulepsz swoje formularze i cykl pracy dzięki ClickUp

Formularze usprawniają gromadzenie danych i odgrywają kluczową rolę w śledzeniu postępów oraz automatyzacji cyklu pracy.

Zoho Forms to przyzwoite narzędzie do tworzenia prostych formularzy i gromadzenia danych, ale ma pewne ograniczenia — zwłaszcza jeśli Twój zespół potrzebuje większej automatyzacji, elastyczności i płynnej integracji z innymi narzędziami.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się zarządzaniem klientami, zbieraniem opinii, zarządzaniem zgłoszeniami projektowymi czy automatyzacją zatwierdzania, istnieje inteligentniejsze narzędzie dla Twojego zespołu.

Odpowiedni kreator formularzy powinien nie tylko przechwytywać dane, ale także łączyć je z cyklem pracy, systemem CRM i decyzjami.

W tym zakresie ClickUp wyróżnia się spośród innych alternatyw dla Zoho Forms, oferując potężną automatyzację, głęboką integrację oraz pakiet do zarządzania projektami, który zamienia przesłane formularze w rzeczywiste, możliwe do wykonania zadania. Pomaga to zrezygnować z ręcznego wysiłku i przejść na narzędzie, które odpowiada wydajności i rozwojowi Twojego zespołu.

Zarejestruj się w ClickUp i ulepsz swoje formularze oraz cykl pracy!