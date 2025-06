Jak narzędzia AI do zarządzania pracownikami zwiększają wydajność

Kierownictwo oczekuje, że do 2028 r. 70% pracowników będzie korzystać z AI w codziennym podejmowaniu decyzji biznesowych, cyklach pracy, a nawet planowaniu ogólnym.

Większość z nas doświadcza tego na co dzień.

Jednak starsze wersje narzędzi do zarządzania pracownikami i ręczne systemy planowania, które doprowadziły nas do tego miejsca, zaczynają wykazywać oznaki starzenia. Nie są w stanie nadążyć za zmieniającymi się potrzebami klientów i nie dostrzegają wczesnych sygnałów ostrzegawczych wskazujących na wypalenie pracowników. Większość z nich po prostu nie została stworzona z myślą o tempie, w jakim obecnie funkcjonujemy.

Jeśli pracujesz w branży zarządzania pracownikami i chcesz wyprzedzić konkurencję, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nowoczesne narzędzia do zarządzania pracownikami oparte na sztucznej inteligencji pomagają budować wysokowydajne zespoły i jak Ty również możesz to osiągnąć.

Czym jest zarządzanie pracownikami z wykorzystaniem AI?

Zarządzanie pracownikami AI wykorzystuje sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i analizę predykcyjną w celu optymalizacji każdego elementu zarządzania pracownikami, od planowania harmonogramów i przydzielania zadań po szkolenia, śledzenie wydajności i wsparcie pracowników.

Oto jak to wygląda w praktyce:

Przewidywanie liczby potrzebnych pracowników na podstawie trendów biznesowych i danych w czasie rzeczywistym

Automatyzacja planowania zmian w oparciu o dostępność pracowników i potrzeby biznesowe

Śledzenie wydajności i produktywności pracowników dzięki analizie danych

Oferujemy spersonalizowane szkolenia i rozwój w oparciu o braki umiejętności

Automatyzacja powtarzalnych zadań HR, takich jak śledzenie czasu, rozliczanie wynagrodzeń i zarządzanie urlopami

Jakie wyzwania rozwiązuje zarządzanie pracownikami oparte na AI?

Narzędzia AI do zarządzania pracownikami zostały stworzone, aby rozwiązywać trudne, codzienne wyzwania, które kosztują firmy czas, pieniądze i morale zespołu.

Oto kilka wyzwań, które rozwiązuje:

Nadmierna liczba pracowników i niedobór personelu: Jako lider HR nie chcesz mieć do czynienia z sytuacjami niedoboru personelu, nadmiernej liczby pracowników lub konfliktami w harmonogramach. Algorytmy AI pozwalają dynamicznie dopasować podaż siły roboczej do zapotrzebowania biznesowego w czasie rzeczywistym

Ręczne planowanie zmian: Dla kierowników zespołów i liderów biznesowych AI automatycznie generuje harmonogramy zmian w oparciu o dostępność pracowników, ich umiejętności, przepisy prawa pracy i zapotrzebowanie biznesowe. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań przez AI możesz poświęcić więcej czasu na strategiczne planowanie siły roboczej

Ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów: Od zasad dotyczących nadgodzin po okresy odpoczynku — narzędzia AI sygnalizują potencjalne naruszenia prawa pracy, zanim do nich dojdzie. Eliminuje to konieczność ciągłych ręcznych kontroli, a jednocześnie pomaga zespołom zachować zgodność z przepisami regionalnymi i branżowymi

Nieobecności w ostatniej chwili: Gdy członek zespołu zgłasza chorobę, możesz skorzystać z zarządzania pracownikami opartego na sztucznej inteligencji, aby zaproponować najlepszego zastępcę na podstawie dostępności, dotychczasowych wyników i aktualnego obciążenia pracą

Brak widoczności operacji w czasie rzeczywistym: Jako menedżer znasz trudności związane z pracą na podstawie nieaktualnych informacji, które prowadzą do opóźnień w reakcji. Dzięki pulpitom opartym na AI uzyskasz wgląd w czasie rzeczywistym w poziom obsady, wydajność zmian, wzrosty zapotrzebowania itp

Nadmiar danych bez praktycznych wniosków: Narzędzia AI do zarządzania pracownikami generują ogromne ilości danych. Dodatkowo pobierają one również dane z systemów płacowych, śledzenia czasu pracy, wydajności i HR. Jednak to kierownictwo musi nadać sens tym informacjom. AI przekształca dane dotyczące pracowników w praktyczne wnioski

Jak AI zmienia zarządzanie pracownikami

1. Prognozowanie planów obecności

Jednym z najczęściej pomijanych czynników wpływających na nieefektywność pracowników jest nieplanowana absencja. AI rozwiązuje ten problem, przechodząc od reaktywnego planowania do predykcyjnych modeli obecności.

Systemy te wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego, w szczególności modele prognozowania szeregów czasowych i klasyfikacji, w celu identyfikacji wzorców obecności. Uwzględniają one historyczne dane dotyczące obecności, trendy charakterystyczne dla zespołu, urlopy, dotychczasowe zachowania poszczególnych pracowników, a nawet zmienne zewnętrzne, takie jak dane pogodowe lub wydarzenia publiczne.

Algorytmy AI wskazują okresy, w których prawdopodobieństwo absencji jest wysokie, lub konkretnych członków zespołu, którzy mogą być narażeni na nieplanowane nieobecności.

📍 Przykład: Wyobraź sobie ogólnokrajową firmę logistyczną zatrudniającą ponad 1000 pracowników magazynowych pierwszej linii. Zauważają oni niezwykły wzrost liczby nieobecności podczas regionalnych festiwali w określonych strefach. Firma wykorzystała osobistych asystentów AI przeszkolonych na podstawie danych historycznych, takich jak rejestry obecności, lokalne kalendarze i harmonogramy zmian. Dzięki wczesnemu sygnalizowaniu nieobecności kierownicy operacyjni mają wystarczająco dużo czasu, aby przydzielić zmiany innym pracownikom, zaoferować zachęty lub zwiększyć liczbę personelu. Ten rodzaj prognozowania ma szczególne znaczenie w przypadku operacji i branż wymagających dużego nakładu pracy, gdzie widoczność jest już ograniczona, a ręczne planowanie często opóźnia się z powodu czynników zewnętrznych.

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Chociaż zespoły w przedsiębiorstwach zaczynają odkrywać predykcyjną sztuczną inteligencję w izolowanych narzędziach do planowania, jej prawdziwa moc ujawnia się dopiero po zintegrowaniu z szerszym systemem, w którym odbywa się praca.

Wprowadź ClickUp, aplikację do pracy, która ma wszystko.

Widok obciążenia pracą ClickUp pozwala kierownikom zespołów wizualizować indywidualne obciążenie, czas wolny i dystrybucję pracy w różnych strefach czasowych i zespołach.

Wizualizuj zadania i obciążenie członków zespołu za pomocą pasków oznaczonych kolorami w widoku obciążenia pracą ClickUp

Połącz je z ClickUp Brain, a zrozumiesz, dlaczego obciążenie jest zbyt duże, jakie wzorce się pojawiają i które nadchodzące tygodnie mogą być zagrożone. Ponadto, dzięki wykorzystaniu AI w HR, Twoje zespoły mogą działać szybciej, ponieważ Brain podsumowuje pracę, sugeruje kolejne kroki i odpowiada na pytania dotyczące konkretnych projektów.

Skorzystaj z ClickUp Brain i uzyskaj natychmiastowy wgląd w status różnych zadań

2. Inteligentniejsze zatrudnianie i pozyskiwanie talentów

Rekrutacja zawsze była jednym z najbardziej zasobochłonnych procesów w firmach. Tradycyjne metody, takie jak ręczne przeglądanie CV, wielokrotne rozmowy kwalifikacyjne i subiektywne oceny, są czasochłonne i często podlegają nieświadomym uprzedzeniom.

Sztuczna inteligencja w miejscu pracy zmienia tę sytuację, automatyzując wczesną selekcję kandydatów i dostarczając oparte na danych informacje na ich temat.

📍 Przykład: Firma Unilever zmodernizowała proces rekrutacji młodych talentów, wykorzystując system oparty na sztucznej inteligencji, który zastąpił ręczne selekcjonowanie CV gamifikowanymi testami poznawczymi i automatycznymi rozmowami kwalifikacyjnymi wideo. Kandydaci grali w gry oparte na neuronauce, mierzące takie cechy jak tolerancja ryzyka i umiejętności rozwiązywania problemów. Następnie nagrywali krótkie odpowiedzi wideo, które AI analizowała pod kątem tonu, doboru słów, a nawet mikroekspresji. Ten proces transformacji cyfrowej skrócił czas rekrutacji o 75%, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i poprawie różnorodności, ponieważ AI wyeliminowało wiele tradycyjnych uprzedzeń, które pojawiają się w ocenie ludzkiej.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do prowadzenia rozmów, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne w kontekście Twoich zadań! Zwiększ wydajność o 200% dzięki ClickUp!

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Jeśli chodzi o organizację cyklu pracy związanego z rekrutacją, zarządzanie informacjami o kandydatach i podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących talentów, ClickUp Brain i ClickUp Knowledge Management są Twoimi potężnymi sprzymierzeńcami.

Generatywna sztuczna inteligencja ClickUp Brain może automatycznie podsumowywać profile kandydatów, poprzednie rozmowy kwalifikacyjne i notatki w przejrzystej, przeszukiwalnej bazie wiedzy. Zamiast ręcznego przeglądania informacji zwrotnych z rozmów kwalifikacyjnych przez zespoły HR, ClickUp Brain może wyodrębnić wspólne tematy, mocne strony i zagrożenia ze wszystkich notatek osób przeprowadzających rozmowy i przedstawić ich podsumowanie.

Uzyskaj wyczerpujące odpowiedzi na temat mocnych stron, obaw i umiejętności kandydatów dzięki ClickUp Brain, najnowocześniejszej sztucznej inteligencji do pracy.

Dzięki zarządzaniu wiedzą AI w ClickUp każda rozmowa z kandydatem, przegląd CV i decyzja o zatrudnieniu są prawidłowo dokumentowane, połączone z rolami zawodowymi i łatwe do ponownego przejrzenia w późniejszym czasie.

Scentralizuj informacje i efektywnie zarządzaj wiedzą zespołu dzięki funkcjom zarządzania wiedzą AI ClickUp

3. Spersonalizowany rozwój i nauka pracowników

W większości organizacji programy szkoleniowe są ustandaryzowane, reaktywne i często oderwane od rzeczywistych wyników. Z kolei AI dostosowuje ścieżki rozwoju do indywidualnych potrzeb każdej osoby, w oparciu o jej cele, aktualne braki w umiejętnościach, a nawet sposób uczenia się.

Przykład: Firma Accenture wdrożyła rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w celu usprawnienia rozwoju pracowników. Narzędzia te analizują różne dane, w tym wkład w projekty, certyfikaty, opinie przełożonych i wzorce współpracy, aby stworzyć kompleksowe profile umiejętności pracowników.

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Aby połączyć rozwój pracowników i wydajność, ClickUp Brain pomaga wyodrębnić i podsumować wzrost umiejętności, notatki dotyczące wydajności i informacje zwrotne w spersonalizowanym pulpicie nawigacyjnym.

Zacznij od pytania "Jakie braki umiejętności wykazała [imię i nazwisko osoby] podczas ostatnich dwóch retrospekcji projektu?". Brain przeanalizuje dokumenty, zadania i notatki 1:1, aby udzielić Ci syntetycznej odpowiedzi. Następnie możesz wykorzystać te informacje do kierowania pracownikami i motywowania ich.

Zapytaj ClickUp Brain o wydajność pracowników i uzyskaj szczegółowe informacje w ciągu kilku sekund

Aby uatrakcyjnić ofertę:

Twórz niestandardowe ścieżki rozwoju jako zadania ClickUp połączone z dokumentami, z wbudowanymi materiałami szkoleniowymi, terminami i punktami kontrolnymi informacji zwrotnej

Korzystaj z dokumentów opartych na sztucznej inteligencji, aby przechowywać dzienniki nauki lub dzienniki refleksji, które są dynamicznie aktualizowane w miarę zakończania nowych zadań lub osiągnięcia kamieni milowych

Stwórz hub wiedzy w ClickUp z wyselekcjonowanymi zasobami dostosowanymi do poszczególnych ról, uporządkowanymi według klastrów umiejętności

4. Prognozowanie planów pracy

Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie lider zespołu, jest uświadomienie sobie, że brakuje mu pracowników, a termin realizacji projektu zbliża się wielkimi krokami. Dzięki AI możesz z wyprzedzeniem wykryć takie braki. Narzędzia AI przeanalizują aktualną przepustowość zespołu, harmonogramy rekrutacji, zakresy projektów, a nawet sygnały wypalenia zawodowego z przeszłości, aby prognozować, jakie role będą potrzebne i kiedy.

Przykład: Załóżmy, że kierujesz działem operacyjnym w firmie z branży technologii medycznych, która wdraża nową platformę diagnostyczną w pięciu stanach. Twój model AI wykrywa, że biorąc pod uwagę tempo wdrażania i liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej, w lipcu prawdopodobnie wystąpią braki personelu klinicznego w Nowym Jorku. Jednocześnie model sygnalizuje niewykorzystanie potencjału przedstawicieli pomocy technicznej w Chicago. Dzięki tym informacjom możesz szybciej otworzyć nowe role lub przydzielić pracowników do innych zadań.

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby natychmiast podsumować osie czasu projektów, luki w zatrudnieniu i wąskie gardła zasobów, skanując zadania, dokumenty i aktualizacje. Możesz zapytać: "Gdzie brakuje nam pracowników w związku z nadchodzącymi premierami?" i uzyskać odpowiedź wraz z linkami do danych pomocniczych.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby odkryć wąskie gardła zasobów, przeglądając zadania, dokumenty i aktualizacje w obszarze roboczym

Ponadto wszystkie założenia dotyczące siły roboczej, plany zatrudnienia i dane dotyczące obciążenia zespołu są uporządkowane w dokumentach ClickUp i powiązane z zadaniami. Co więcej, dzięki widokom ClickUp można szybko sprawdzić, które działy zbliżają się do przekroczenia wydajności lub gdzie umiejętności są niewykorzystane.

5. Automatyzacja rutynowych zadań HR

Jako zespół HR prawdopodobnie spędzasz więcej czasu niż byś chciał na powtarzalnych zadaniach — zatwierdzaniu wniosków urlopowych, przypisywaniu list kontrolnych dla nowych pracowników, odpowiadaniu na niekończące się pytania dotyczące zasad i aktualizowaniu schematów organizacyjnych. Oczywiście, wszystko to jest konieczne. Jednak zabiera czas, który mógłbyś poświęcić na to, co naprawdę ważne: budowanie silniejszej strategii personalnej i stymulowanie rozwoju firmy.

📍 Przykład: Załóżmy, że skalujesz 100-osobowy startup SaaS. Za każdym razem, gdy dołącza nowy pracownik, ktoś z działu HR ręcznie wysyła mu pakiet onboardingowy, konfiguruje jego zapotrzebowania IT, aktualizuje dokument powitalny zespołu i rejestruje dokumenty w systemie HR. Teraz wyobraź sobie, że wszystko to obsługuje AI. W momencie utworzenia zadania dla nowego pracownika uruchamia się proces zarządzania cyklem pracy, który przypisuje elementy listy kontrolnej, generuje harmonogram wdrożenia i powiadamia odpowiednie zespoły.

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Aby wykorzystać automatyzację cyklu pracy, dział kadr potrzebuje centralnego mózgu i zorganizowanego systemu wiedzy.

Najpierw najważniejsze. Skorzystaj z zarządzania wiedzą AI za pośrednictwem ClickUp Brain, aby generować harmonogramy wdrażania nowych pracowników, podsumowywać aktualizacje zasad lub odpowiadać na wewnętrzne zapytania działu kadr w czasie rzeczywistym. Załóżmy, że członek zespołu wpisuje: "Jakie są zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego?", a ClickUp Brain w ciągu kilku sekund wyciąga odpowiednią sekcję z dokumentów działu kadr.

Generuj podsumowania, aktualizacje projektów lub komentarze za pomocą ClickUp Brain

A ponadto możesz:

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy, takie jak zatwierdzanie urlopów, przekazywanie dokumentów i aktualizacje statusu, korzystając z automatyzacji ClickUp

Skonfiguruj automatyzację wyzwalaną przez formularze, która natychmiast tworzy zadania związane z wdrożeniem nowych pracowników, gdy ktoś wypełni formularz rekrutacyjny

6. Zwiększ zaangażowanie i zadowolenie pracowników

Jeśli nadal polegasz na corocznych ankietach, aby śledzić zaangażowanie pracowników, już jesteś w tyle. Dzięki AI możesz wykrywać spadki zaangażowania w momencie ich wystąpienia, personalizować wsparcie, zanim narosną frustracje, oraz tworzyć pętle informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, które pokazują pracownikom, że są słuchani co miesiąc lub co kwartał.

📍 Przykład: Qualtrics wykorzystuje analizę nastrojów opartą na AI do ciągłego monitorowania opinii pracowników, nie tylko po ważnych wydarzeniach. System analizuje odpowiedzi ankiet, notatki ze spotkań, a nawet komentarze w formie otwartego tekstu, aby wykryć wczesne oznaki niezadowolenia, stresu lub braku zaangażowania. Jeśli AI wykryje, że pracownicy danego działu wykazują spadek zadowolenia z komunikacji kierownictwa, menedżerowie mogą szybko podjąć odpowiednie działania, organizując spotkania ogólne, spotkania z kierownictwem wyższego szczebla lub anonimowe fora opinii.

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Aby tego rodzaju pętla informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym działała w praktyce, musisz wyjść poza ankiety. Potrzebujesz sztucznej inteligencji, która automatycznie słucha, i właśnie w tym miejscu ClickUp AI Notetaker zmienia zasady gry.

ClickUp AI Notetaker automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje wewnętrzne spotkania, rozmowy 1:1 i raporty zespołu. Na przykład, jeśli podczas wielu cotygodniowych spotkań stand-up pojawiają się powtarzające się frustracje dotyczące osi czasu projektów, AI Notetaker rejestruje te obawy i zaznacza je do przeglądu przez kierownictwo.

Otrzymuj automatyczne podsumowania spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Podsumowania z AI Notetaker można przechowywać w ClickUp Docs, zamieniając informacje zwrotne w uporządkowaną, przeszukiwalną wiedzę, idealną do kwartalnych przeglądów zaangażowania lub natychmiastowych planów działania.

7. Zarządzanie wydajnością w czasie rzeczywistym

Stary sposób zarządzania wydajnością — jedno spotkanie podsumowujące na koniec roku — szybko traci na znaczeniu. Dzisiaj zespoły potrzebują ciągłych informacji zwrotnych, szybkich korekt kursu i rzeczywistej widoczności śledzenia postępów w realizacji celów.

AI do zarządzania cyklem pracy umożliwia teraz uzyskanie wglądu w wydajność w czasie rzeczywistym, pomagając menedżerom prowadzić konstruktywne rozmowy przez cały rok.

📍 Przykład: Firma Adobe znana jest z rezygnacji z corocznych ocen wyników i zastąpienia ich ciągłym procesem zwanym "Check-Ins". Menedżerowie prowadzą regularne rozmowy na temat celów, rozwoju i informacji zwrotnych — wspierani przez narzędzia oparte na AI, które sygnalizują, kiedy pracownicy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia lub uznania. Po wdrożeniu tej zmiany zaobserwowano wyższy poziom satysfakcji pracowników i mniejszą fluktuację kadr.

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Aby wprowadzić zarządzanie wydajnością w czasie rzeczywistym do codziennych operacji, potrzebujesz widoczności zadań, celów, informacji zwrotnych i priorytetów. Właśnie w tym zakresie pulpity ClickUp i ClickUp Brain mają ogromne znaczenie.

Twórz konfigurowalne pulpity nawigacyjne w ClickUp, aby wizualizować wydajność projektów i śledzić obciążenie pracą zespołów

Pulpit nawigacyjny pozwala menedżerom na bieżąco śledzić postępy w realizacji zadań, postępy w realizacji celów, stan projektów i indywidualne obciążenie pracą — wszystko w jednym widoku. Można na przykład skonfigurować pulpit nawigacyjny pokazujący tygodniowy wskaźnik realizacji zadań każdego członka zespołu, zaległe elementy i kamienie milowe celów. Jedno spojrzenie wystarczy, aby dowiedzieć się, kto potrzebuje pomocy lub uznania.

W tym czasie ClickUp Brain automatycznie podsumuje notatki dotyczące wydajności z cotygodniowych spotkań stand-up, przeglądów sprintów i rozmów indywidualnych, tworząc kluczowe wnioski. Zamiast przeglądać dokumenty lub zadania, otrzymasz inteligentną migawkę gotową do następnego check-inu.

O wiele więcej:

Menedżerowie mogą osadzać wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym, postępy OKR i osie czasu projektów bezpośrednio na pulpicie, dzięki czemu każda rozmowa na temat wydajności jest oparta na danych i umożliwia podjęcie konkretnych działań

Ponadto oprogramowanie do automatyzacji zadań oferuje wyzwalacze wysyłające przypomnienia lub podpowiedzi na podstawie trendów wydajności. Na przykład, jeśli cel jest realizowany z 20% opóźnieniem, menedżerowie otrzymują automatyczny alert, aby wcześnie interweniować

8. Zachowywanie i przekazywanie wiedzy oparte na AI

Kiedy pracownicy odchodzą lub zmieniają zespoły, często zabierają ze sobą lata doświadczeń, procesów i know-how, co prowadzi do ogromnych luk, które spowalniają pracę nowych pracowników. Ma to również negatywny wpływ na wydajność. Tradycyjne przekazywanie obowiązków lub dokumentacja ad hoc zazwyczaj nie uwzględniają kluczowego kontekstu.

📍 Przykład: Wyobraź sobie, że zarządzasz operacjami w rozwijającej się firmie z branży fintech. Twoja główna analityk, która zna wszystkie tajniki systemu raportowania, składa dwutygodniowe wypowiedzenie. W pośpiechu przekazuje podstawową listę kontrolną, ale nie wyjaśnia przyczyn niektórych cykli pracy, ukrytych punktów ryzyka i niuansów związanych z konkretnymi klientami. Teraz wyobraź sobie, że agenci AI zwiększający wydajność przez cały czas po cichu rejestrowali jej najlepsze praktyki, podsumowywali notatki ze spotkań, dokumentowali retrospektywy projektów i łączyli historie decyzji. Kiedy odchodzi, jej wiedza nie przepada. Jest uporządkowana, łatwa do wyszukania i gotowa do wykorzystania przez kolejnego pracownika bez żadnych opóźnień.

Usprawnij zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp

Rejestrowanie i przekazywanie wiedzy instytucjonalnej nigdy nie powinno być chaotyczne. Aby rozwiązać ten problem, skorzystaj z funkcji zarządzania wiedzą ClickUp, która automatycznie przechowuje aktualizacje dotyczące projektów, retrospektyw i najważniejszych dyskusji dotyczących zadań w przejrzystych, uporządkowanych dokumentach wiedzy.

Załóżmy, że menedżer pyta: "Jakie były największe wyzwania podczas ostatniego wdrożenia u klienta?". ClickUp Brain wyciąga gotowe podsumowanie z zadań, notatek ze spotkań i przeglądów sprintów.

Zadaj dowolne pytanie dotyczące swojej pracy i otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dzięki ClickUp Brain

W skrócie możesz nawet:

Przechowuj przewodniki dla zespołów, często zadawane pytania i notatki dotyczące przekazywania zadań w dokumentach ClickUp, dzięki czemu kluczowe informacje będą łatwe do wyszukania i połączone z odpowiednimi projektami

Przechowuj dokumenty dotyczące konkretnych zespołów i twórz hub wiedzy za pomocą ClickUp Brain

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby proaktywnie sugerować luki w dokumentacji — na przykład oznaczając projekty, które zostały zamknięte bez końcowego podsumowania retrospektywnego

Zbuduj dynamiczny hub wiedzy, w którym wiedza organizacyjna będzie się z czasem powiększać i będzie uporządkowana według etykiet, takich jak zespół, temat lub faza projektu

Najlepsze opcje oprogramowania do zarządzania pracownikami AI

1. Wkrótce

via Soon

Dzięki generatorowi planów zmian AI firmy Soon możesz opisać potrzeby swojego zespołu, takie jak okresy odpoczynku, role, liczby, harmonogramy i lokalizacje. A wszystko to za pomocą jednego kliknięcia, które tworzy kompletny tygodniowy plan zmian.

Wybór odpowiednich członków zespołu staje się łatwiejszy dzięki Smart People Picker. Dopasowuje on osoby do zmian w oparciu o dostępność, umiejętności i preferencje. A dzięki codziennym informacjom zwrotnym od zespołu zbieranym przez Soon Pulse zyskujesz jasny widok wydajności pracowników.

Kluczowe funkcje

Dostosuj zasady planowania pracy personelu do konkretnych potrzeb swojej organizacji, zapewniając zgodność z przepisami i wydajność

Precyzyjnie przewiduj zapotrzebowanie na pracowników w odstępach 15-minutowych, godzinnych lub dziennych

Połącz dane historyczne za pomocą API, bezpośrednich połączeń z bazą danych lub plików CSV, aby uzyskać dokładne prognozy

2. Quinyx

za pośrednictwem Quinyx

Quinyx pomaga dopasować zmiany pracowników do rzeczywistego zapotrzebowania, zapewniając jednocześnie zgodność harmonogramów z przepisami prawa pracy i wewnętrznymi zasadami. Możesz używać tego narzędzia do monitorowania sprzedaży na żywo. W przypadku jakichkolwiek zmian pomaga ono dostosować poziom zatrudnienia.

Łącząc dane takie jak ruch pieszy, transakcje, przychody, a nawet pogoda, Quinyx przewiduje, ile osób będzie potrzebnych w każdej lokalizacji.

Kluczowe funkcje

Śledź czas pracy pracowników, przerwy i wnioski urlopowe bezpośrednio przez aplikację mobilną Quinyx, dzięki czemu wszystkie dane dotyczące obecności będą dokładne i scentralizowane

Wykorzystaj analizę cyklu pracy, aby wizualizować trendy, porównywać wydajność i śledzić kluczowe wskaźniki w różnych jednostkach i lokalizacjach

Symuluj scenariusze obsady, prognozuj koszty pracy i planuj przyszłe potrzeby w zakresie rekrutacji lub szkoleń

3. Scheduly. ai

za pośrednictwem Scheduly.ai

Scheduly. ai, jako narzędzie do zarządzania pracownikami, wykorzystuje zaawansowaną analitykę i duże modele językowe do prognozowania potrzeb kadrowych. Wykorzystuje rzeczywiste czynniki, takie jak szczyty ruchu w sklepie, sezonowe promocje i wprowadzanie nowych produktów. Dzięki planowaniu opartemu na sztucznej inteligencji i gotowym szablonom możesz szybciej tworzyć plany zmian, które automatycznie przypisują odpowiednich pracowników na podstawie prognoz zapotrzebowania.

Otrzymasz również dostęp do dostosowywalnych pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, które w jednym miejscu przedstawiają poziom zatrudnienia, pokrycie zmian, koszty pracy i wskaźniki KPI zarządzania pracownikami.

Kluczowe funkcje

Zapewnij swojemu zespołowi elastyczność w samodzielnym zarządzaniu harmonogramami dzięki mobilnemu narzędziu samoobsługowemu Scheduly. ai

Zachowaj zgodność z przepisami, automatycznie dostosowując harmonogramy do przepisów prawa pracy, zasad związków zawodowych i polityki firmy, oraz zapobiegaj problemom prawnym

Zarządzaj kontami pracowników na różnych poziomach za pomocą kontroli opartych na rolach, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i dostosowany dostęp

4. Japfu. ai

za pośrednictwem Japfu.ai

Jako narzędzie do zarządzania pracownikami oparte na sztucznej inteligencji, Japfu. ai pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania HR. Karta czasu pracy oparta na sztucznej inteligencji pozwala Twojemu zespołowi rejestrować godziny pracy, a system automatycznie sprawdza błędy i przyspiesza zatwierdzanie.

Japfu. ai automatyzuje również obsługę płac, zajmując się wynagrodzeniami, potrąceniami i zwrotami kosztów we wszystkich projektach z dokładnością sprawdzoną przez AI. Ponadto Japfu. ai automatyzuje przydzielanie ról i przekazywanie zadań podczas wdrażania nowych pracowników, zmian ról i odejść z firmy w związku z przemianami kadrowymi.

Kluczowe funkcje

Odpowiadaj na zapytania działu kadr i automatyzuj zadania, takie jak śledzenie dokumentów, przypomnienia o kartach czasu pracy i aktualizacje dotyczące wdrażania nowych pracowników dzięki asystentowi AI Japfu. ai, Mivi

Łatwo weryfikuj uprawnienia pracowników podczas wdrażania dzięki bezpośredniej integracji Japfu. ai z systemem USCIS E-Verify

Zarządzaj wszystkimi dokumentami dotyczącymi pracowników, od umów po formularze związane z zatrudnieniem i odejściem, w scentralizowanym, łatwo dostępnym systemie, który ułatwia śledzenie i zapewnia zgodność z przepisami

Podnieś poziom zarządzania pracownikami dzięki ClickUp

Zarządzanie rosnącą, rozproszoną siłą roboczą nie musi oznaczać niekończących się zadań wykonywanych ręcznie, reaktywnego planowania lub rozproszonych operacji.

Dzięki narzędziom do zarządzania pracownikami opartym na sztucznej inteligencji możesz usprawnić operacje, przewidywać potrzeby kadrowe, zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje na każdym poziomie.

ClickUp ułatwia tę zmianę. Dzięki potężnym narzędziom, takim jak widok obciążenia pracą, pulpity nawigacyjne, zarządzanie wiedzą, Brain i automatyzacja, ClickUp zapewnia widoczność i strukturę pracy zespołu.

Czy jesteś gotowy, aby zautomatyzować, zoptymalizować i uwolnić pełen potencjał swoich pracowników dzięki AI? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś.