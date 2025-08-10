10 najlepszych programów do planowania pracy załóg w 2025 roku

Czy kiedykolwiek próbowałeś pogodzić harmonogramy kilkunastu pracowników w arkuszu kalkulacyjnym? Masz do czynienia z zamianami zmian, nagłymi wezwaniami, nakładającymi się urlopami, a wszyscy oczekują, że harmonogram będzie gotowy na Monday.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do planowania pracy załóg.

Zamiast spędzać godziny na ręcznym przydzielaniu pracowników do zadań lub zmian, to narzędzie wykonuje za Ciebie ciężką pracę. Sprawdza, kto jest dostępny, posiada odpowiednie kwalifikacje i jakie są wymagania zadania, a następnie automatycznie tworzy najdokładniejszy harmonogram.

Oto 10 najlepszych programów do planowania pracy załóg, które ułatwią Ci życie. 💁

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do planowania pracy załóg?

Zapewnienie obsady zmian to jedno, ale utrzymanie porządku bez typowego chaosu to zupełnie inna sprawa. Odpowiednie oprogramowanie do planowania pracy załóg może to umożliwić, ale tylko wtedy, gdy posiada funkcje, których naprawdę potrzebujesz.

Przyjrzyjmy się temu bliżej. ⚓

Inteligentne automatyczne planowanie , które tworzy harmonogramy pracy załóg na podstawie dostępności, ról i zasad biznesowych

Wykrywanie konfliktów w czasie rzeczywistym w celu zaznaczenia podwójnych rezerwacji, problemów związanych z nadgodzinami lub nieodpowiednich przydziałów, zanim staną się one problemami

Szablony wielokrotnego użytku i powtarzające się zmiany , które oszczędzają czas i sprawiają, że planowanie tygodniowe lub miesięczne jest dziecinnie proste

Wbudowane funkcje kontroli zgodności pomagają przestrzegać lokalnych przepisów, zasad związków zawodowych i wymagań dotyczących przerw bez konieczności ciągłego monitorowania

Śledzenie certyfikacji dzięki czemu nigdy nie zostaniesz zaskoczony wygaśnięciem licencji lub kwalifikacji wymaganych dla danej roli

Powiadomienia o nadgodzinach informujące o zbliżaniu się pracownika do maksymalnego limitu godzin, pomagające uniknąć wypalenia zawodowego lub problemów prawnych

Oprogramowanie do planowania pracy załóg w skrócie

Oto krótki przegląd kluczowych funkcji oprogramowania do planowania pracy załóg i ich zastosowań.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Każda firma lub zespół poszukujący kompleksowego narzędzia do zarządzania pracą i planowania Elastyczne planowanie projektów i załóg wraz z zarządzaniem zadaniami, dokumentami, celami i komunikacją Plan Free Forever; Dostosowania dla przedsiębiorstw Sling Małe i średnie przedsiębiorstwa Proste planowanie zmian, śledzenie czasu i komunikacja w zespole Free, od 2 USD miesięcznie Connecteam Zespoły mobilne i pracujące w terenie Planowanie pracy załóg z priorytetem dla urządzeń mobilnych, śledzenie czasu, zamiana zmian i zgodność z przepisami dla zespołów dystrybucji Free, od 35 USD miesięcznie za użytkownika Deputy Firmy oparte na systemie zmianowym Automatyczne planowanie pracy pracowników, śledzenie czasu i zarządzanie kadrami dla handlu detalicznego, hotelarstwa i opieki zdrowotnej Ceny zaczynają się od 4,50 USD miesięcznie Kiedy pracuję Firmy oparte na systemie zmianowym Łatwe planowanie, śledzenie czasu i komunikacja zespołowa dla restauracji, handlu detalicznego i służby zdrowia Free, od 3 USD miesięcznie za użytkownika 7shifts Restauracje i hotelarstwo Planowanie pracy personelu restauracji z prognozowaniem zapotrzebowania na pracowników, automatycznym planowaniem i narzędziami zapewniającymi zgodność z przepisami Free, od 31,99 USD za lokalizację Humanity Duże organizacje Dynamiczne planowanie i zgodność z przepisami oparte na sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw o złożonych potrzebach w zakresie zmian Niestandardowe ceny BuildOps Usługi terenowe i budownictwo Dyspozycja załóg, przydzielanie zadań i śledzenie postępów w usługach i budownictwie Niestandardowe ceny Buddy Punch Proste śledzenie czasu i planowanie Przyjazne dla użytkownika planowanie zmian i śledzenie obecności dla zespołów zdalnych lub pracujących w biurze Ceny zaczynają się od 5,49 USD miesięcznie za użytkownika + 19 USD opłaty podstawowej miesięcznie Planday Pracownicy godzinowi i zespoły zmianowe Planowanie pracy personelu, śledzenie czasu i kontrola kosztów pracy pracowników zatrudnionych na godziny Niestandardowe ceny

Najlepsze oprogramowanie do planowania pracy załóg

Wybór odpowiedniego oprogramowania do planowania pracy załóg decyduje o płynności operacyjnej i terminowości realizacji projektów.

Oto zestawienie najlepszych opcji, które pomogą Ci zoptymalizować zatrudnienie, ograniczyć konflikty i zapewnić postępy w realizacji każdego projektu. 🎯

1. ClickUp (najlepsze do niestandardowych harmonogramów pracy załóg z funkcją śledzenia zadań i zmian)

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — przyspieszonej dzięki automatyzacji i wyszukiwaniu AI nowej generacji.

Daje kierownikom operacyjnym, liderom zespołów i planistom wszystko, czego potrzebują, aby zapewnić spójność pracy załóg, realizację zadań i obsadę zmian.

Kalendarz ClickUp

Zaplanuj zadania każdego pracownika od początku do końca projektu dzięki kalendarzowi ClickUp

Na początek mamy kalendarz ClickUp, centralne centrum dowodzenia Twojej załogi w zakresie planowania. To narzędzie pozwala zorganizować wszystko w jednym miejscu, niezależnie od tego, czy chodzi o koordynację zmian między lokalizacjami, czy ustalanie terminów dla zespołu projektowego. Możesz przełączać się między układami dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, aby uzyskać odpowiedni poziom szczegółowości.

Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby wprowadzać zmiany w ostatniej chwili, oraz oznaczaj wydarzenia kolorami, aby na pierwszy rzut oka wiedzieć, co jest pilne, oczekujące lub gotowe.

Chcesz zsynchronizować je z Kalendarzem Google swojego zespołu? Nie ma problemu — dwukierunkowa synchronizacja zapewnia płynny przepływ aktualizacji między platformami. Ta widoczność jest zbawienna dla ekip zarządzających wizytami w terenie, zmianami zmian i spotkaniami z klientami.

Ponadto wbudowane przypomnienia i możliwość dołączania do spotkań bezpośrednio z obszaru roboczego zapewniają sprawną komunikację i realizację harmonogramów projektów. Oczywiście planowanie to tylko część zadania. Równie ważne jest śledzenie czasu pracy zespołu.

Śledzenie czasu projektu ClickUp

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp Project Time Tracking.

Zapewnij dotrzymywanie terminów przez swój zespół dzięki funkcji śledzenia czasu w projektach ClickUp

Nie ma znaczenia, czy Twoi pracownicy korzystają z laptopów, urządzeń mobilnych, czy nawet bezpłatnego rozszerzenia Chrome — mogą w dowolnym momencie uruchamiać i zatrzymywać timery. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących w terenie, które przechodzą między zadaniami lub miejscami pracy. Możesz również ręcznie rejestrować czas, na wypadek gdyby ktoś zapomniał nacisnąć przycisk „start”

Chcesz wiedzieć, ile czasu zajęło wykonanie projektu instalacyjnego w zeszłym tygodniu w porównaniu z szacowanym czasem? Konfigurowalne szablony kart czasu pracy i wizualne pulpity ClickUp pomogą Ci uzyskać szczegółowe informacje według dnia, tygodnia, projektu lub osoby.

Ponadto platforma zapewnia przejrzystość (bez podstępnego monitorowania), jednocześnie zapewniając menedżerom raportowanie niezbędne do dostosowywania harmonogramów i obciążenia pracą.

ClickUp Brain

Chcesz przenieść zarządzanie załogą na wyższy poziom? Wypróbuj ClickUp Brain.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wykonać za Ciebie najtrudniejsze zadania

Ta wbudowana potężna funkcja AI aktywnie wspiera Twoje wysiłki związane z planowaniem pracy załogi. Potrzebujesz szybko sporządzić raport o statusie w wielu lokalizacjach? AI Project Manager firmy Brain może to zautomatyzować.

Chcesz znaleźć dokument szkoleniowy dla nowych członków załogi bez przeszukiwania folderów? AI Knowledge Manager pobierze go natychmiast.

Na przykład, jeśli zarządzasz ekipą budowlaną w wielu lokalizacjach, możesz poprosić Brain o generowanie natychmiastowych aktualizacji projektu w języku naturalnym. Zapytaj: „Podsumuj wszystkie aktywne zadania ekipy dla projektu Alpha, w tym oczekujące zatwierdzenia i przeszkody”. System pobierze informacje w czasie rzeczywistym z zadań, komentarzy i dokumentów, podkreślając postępy, opóźnienia i kolejne kroki.

Szablon harmonogramu zespołu ClickUp

Nie chcesz za każdym razem tworzyć cyklu pracy od podstaw? Wypróbuj szablon harmonogramu zespołu ClickUp. 👇

Pobierz szablon Free Dzięki szablonowi harmonogramu zespołu ClickUp żadnemu pracownikowi nie zostanie nałożone nadmierne obciążenie

Zaprojektowany z myślą o przejrzystości operacyjnej szablon harmonogramu zespołu ClickUp to dynamiczne narzędzie do planowania, śledzenia i dostosowywania obciążenia pracą zespołu. Każde zadanie jest wyraźnie oznaczone etykietą projektu klienta i przypisanego zespołu, co zapewnia płynną koordynację między zespołami.

Ponadto jego wizualna organizacja i niestandardowy system etykietowania są doskonałe. Możesz natychmiast filtrować zadania według klienta, projektu lub roli, a etykiety oznaczone kolorami ułatwiają przeglądanie dystrybucji.

⚙️ Bonus: Efektywna siła robocza zapewnia maksymalną wydajność. Aby osiągnąć zamierzone cele, szablon obciążenia pracą pracowników ClickUp pomaga ocenić obciążenie każdego członka zespołu, stworzyć przejrzysty przegląd obowiązków i zależności oraz określić oczekiwania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnij powtarzalne zadania: Skorzystaj z Skorzystaj z automatyzacji ClickUp , aby automatycznie aktualizować statusy zmian, przypisywać członków załogi i wysyłać przypomnienia bez ręcznej interwencji

Scentralizuj dokumentację załóg: przechowuj materiały szkoleniowe, standardowe procedury operacyjne i wytyczne dotyczące projektów oraz współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki przechowuj materiały szkoleniowe, standardowe procedury operacyjne i wytyczne dotyczące projektów oraz współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki dokumentom ClickUp

Połącz narzędzia zewnętrzne: Pobieraj harmonogramy, komunikaty i aktualizacje z aplikacji takich jak Zoom i Kalendarz Google dzięki Pobieraj harmonogramy, komunikaty i aktualizacje z aplikacji takich jak Zoom i Kalendarz Google dzięki integracji ClickUp

Wizualizuj i dostosowuj harmonogramy: przeciągaj i upuszczaj zadania, oznaczaj zmiany kolorami i synchronizuj wydarzenia między zespołami, aby uzyskać przejrzystą oś czasu dzięki przeciągaj i upuszczaj zadania, oznaczaj zmiany kolorami i synchronizuj wydarzenia między zespołami, aby uzyskać przejrzystą oś czasu dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności związane z nauką obsługi programu ze względu na jego rozbudowane funkcje

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja mówi wszystko:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym. Używamy go od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, tablica, kalendarz itp.) oraz szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin każdego tygodnia. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, tablica, kalendarz itp.) oraz szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin każdego tygodnia. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

2. Sling (najlepsze do prostego planowania zmian)

za pośrednictwem Sling

Sling to niezawodne narzędzie do planowania, szczególnie dla szybko zmieniających się branż, takich jak handel detaliczny, hotelarstwo i opieka zdrowotna. Przejrzysty interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia ustawianie zmian. Ponadto członkowie zespołu otrzymują harmonogramy pracy bezpośrednio na swoje telefony, co ułatwia planowanie, zamianę zmian lub składanie wniosków o urlop bez niekończących się dyskusji.

Menedżerowie mogą tworzyć szablony harmonogramów do ponownego wykorzystania dla powtarzających się zmian, oszczędzając czas na cotygodniowym planowaniu. Platforma obsługuje również wiele lokalizacji pracy, umożliwiając łatwe planowanie i komunikację między różnymi zakładami.

Najlepsze funkcje Sling

Śledź koszty pracy nad projektami w czasie rzeczywistym, aby zapobiec przekroczeniu budżetu i zarządzać nadgodzinami

Przypisuj zadania bezpośrednio do zmian, aby jasno określić obowiązki i zapewnić odpowiedzialność

Wysyłaj automatyczne przypomnienia SMS-em lub powiadomienia w aplikacji, aby zminimalizować spóźnienia

Bezpiecznie przechowuj dokumenty pracowników, aby mieć łatwy dostęp do certyfikatów i dokumentacji zgodności

Ograniczenia Sling

Nie można skopiować pojedynczych zmian i wkleić ich w innym miejscu

Wysyła powiadomienia o czatach, w których nie bierzesz udziału

Ceny Sling

Free

Premium: 2 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Sling

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Sling prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 podsumował to w następujący sposób:

Możliwość tworzenia powtarzających się zmian i wizualizacji ich wyglądu pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii podczas planowania harmonogramu zmian. Od czasu do czasu zdarzają się drobne problemy lub błędy. Nie są to jednak poważne usterki. Niektóre czynności wymagają stosunkowo wielu kliknięć. Uważam, że oprogramowanie dość „inteligentnie” odgaduje, jaką czynność chcesz wykonać.

Możliwość tworzenia powtarzających się zmian i wizualizacji ich wyglądu pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii podczas planowania harmonogramu zmian. Od czasu do czasu zdarzają się drobne problemy lub błędy. Nie są to jednak poważne usterki. Niektóre czynności wymagają stosunkowo wielu kliknięć. Uważam, że oprogramowanie dość „inteligentnie” odgaduje, jaką czynność chcesz wykonać.

🔍 Czy wiesz, że... Globalny rynek oprogramowania do planowania pracy pracowników wzrośnie do 1,36 mld dolarów do 2033 r. W okresie prognozy będzie rósł w tempie 12,1% rocznie.

3. Connecteam (najlepsze do zarządzania zespołami mobilnymi)

za pośrednictwem Connecteam

Zarządzanie pracownikami bez stanowisk stacjonarnych stwarza pole do popełnienia błędów, przeoczenia aktualizacji i nieefektywności. Connecteam to platforma do zarządzania pracownikami dla branży budowlanej, usług terenowych, handlu detalicznego i hotelarskiej.

Narzędzie to ułatwia przydzielanie konkretnych zadań wraz ze szczegółowymi listami kontrolnymi, terminami i załącznikami, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy w terenie. Aby zapewnić proaktywną komunikację, można wdrożyć czat wewnętrzny, aktualizacje i ankiety błyskawiczne, dzięki czemu ważne informacje docierają do odpowiednich zespołów w odpowiednim czasie.

Najlepsze funkcje Connecteam

Udostępniaj interesujące treści, takie jak wideo, obrazy, pliki PDF i ogłoszenia, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników

Dostosuj uprawnienia dostępu dla użytkowników, ról i grup, aby zapewnić odpowiednim osobom dostęp do właściwych informacji

Umożliwiaj pracownikom samodzielną obsługę typowych potrzeb kadrowych, takich jak zarządzanie urlopami i dostęp do zasad firmy

Wspieraj pozytywną kulturę dzięki funkcjom wzajemnego uznania i informacji zwrotnej, aby świętować osiągnięcia i kamienie milowe

Ograniczenia Connecteam

Ograniczone narzędzia do tworzenia kursów, tekstów i quizów

Czcionki nie można dostosować

Ceny Connecteam

Free

Podstawowy: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Ekspert: 119 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Connecteam użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Ustawienie zmian w widoku grupowym ułatwia przeglądanie. Zielona kropka potwierdzająca lub akceptująca jest bardzo pomocna, gdy chcemy sprawdzić, czy trenerzy widzieli swoje zmiany. Zmiany mogą zostać usunięte przez pomyłkę, więc pomocne byłoby posiadanie obszaru kopii zapasowej, z którego można by je odzyskać.

Ustawienie zmian w widoku grupowym ułatwia przeglądanie. Zielona kropka potwierdzająca lub akceptująca jest bardzo pomocna, gdy chcemy sprawdzić, czy trenerzy widzieli swoje zmiany. Zmiany mogą zostać usunięte przez pomyłkę, więc pomocne byłoby posiadanie obszaru kopii zapasowej, z którego można by je odzyskać.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Planowanie Pareto to świetna metoda. Skup 80% planowania na najbardziej niezawodnych członkach zespołu, aby pokryć podstawowe obciążenie pracą, a 20% na nowszych lub elastycznych pracownikach, aby wypełnić luki. Minimalizuje ryzyko i utrzymuje wysoką jakość.

4. Deputy (najlepsze do automatycznego planowania zmian)

za pośrednictwem Deputy

Deputy to kompleksowa platforma do zarządzania pracownikami z wbudowaną funkcją automatycznego planowania opartą na sztucznej inteligencji AI. Wykorzystuje prognozy popytu, trendy sprzedaży, wahania sezonowe i przepisy prawa pracy, aby automatycznie generować zoptymalizowane harmonogramy za pomocą jednego kliknięcia.

Narzędzie uwzględnia dostępność pracowników, kwalifikacje i budżety na wynagrodzenia, aby zminimalizować pracę administracyjną i ograniczyć niepotrzebne koszty wynagrodzeń. Deputy pozwala tworzyć harmonogramy od podstaw, powielać szablony poprzednich harmonogramów pracy i dostosowywać je do zmian wprowadzanych w ostatniej chwili.

Najlepsze funkcje Deputy

Odwołuj się do zatwierdzonych urlopów i certyfikatów, aby zapobiegać konfliktom w harmonogramach

Umożliwiaj pracownikom rejestrowanie czasu pracy za pomocą urządzeń mobilnych, przeglądarek internetowych lub biometrycznego rozpoznawania twarzy

Płynnie zatwierdzaj, edytuj i eksportuj cyfrowe karty czasu pracy do zintegrowanych systemów płacowych

Przekazuj ważne ogłoszenia lub aktualizacje za pomocą wbudowanego kanału informacyjnego lub narzędzi do przesyłania wiadomości

Ograniczenia Deputy

Tworzenie harmonogramów bez kasania poprzedniej wersji jest trudnym zadaniem

Zakładka „Ludzie” nie obejmuje menedżerów i ich przełożonych

Ceny Deputy

Planowanie: 4,50 USD/miesiąc na użytkownika

Czas i obecność: 4,50 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Deputy

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co o Deputy mówią prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

Regularnie korzystam z Deputy do planowania i zarządzania czasem w pracy i jest to niezwykle pomocne. Interfejs jest intuicyjny i sprawia, że planowanie zmian i komunikacja z zespołem są naprawdę łatwe... Czasami aplikacja mobilna ulega awarii lub wylogowuje użytkownika w nieoczekiwany sposób.

Regularnie korzystam z Deputy do planowania i zarządzania czasem w pracy i jest to niezwykle pomocne. Interfejs jest intuicyjny i sprawia, że planowanie zmian i komunikacja z zespołem są naprawdę łatwe... Czasami aplikacja mobilna ulega awarii lub wylogowuje użytkownika w nieoczekiwany sposób.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ułatw przeglądanie harmonogramu. Na przykład użyj koloru niebieskiego dla recepcji, czerwonego dla techników, a zielonego dla kierowników. Przejrzystość = mniej pomyłek.

5. When I Work (najlepsze do łatwego śledzenia zmian i zadań)

Jeśli zarządzasz zespołem pracującym w systemie zmianowym, When I Work sprawi, że planowanie będzie mniej stresujące. Dzięki poręcznym szablonom harmonogramów, które można tworzyć i dostosowywać do planów pracy, z łatwością kontrolować harmonogramy pracowników. Funkcje takie jak powtarzające się zmiany i automatyczne planowanie w oparciu o dostępność pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Jedna z największych zalet? Pracownicy mogą samodzielnie zarządzać swoimi harmonogramami. Mogą wnioskować o urlop, zamieniać się zmianami i aktualizować swoją dostępność bezpośrednio w aplikacji. Zamiany zmian odbywają się automatycznie za pośrednictwem cyfrowej tablicy, co ogranicza panikę w ostatniej chwili. Platforma ułatwia również komunikację dzięki wbudowanej funkcji przesyłania wiadomości.

Najważniejsze funkcje aplikacji When I Work

Śledź zarządzanie czasem i frekwencję za pomocą cyfrowego zegara dostępnego z dowolnego urządzenia

Monitoruj frekwencję, spóźnienia i nieobecności, generując szczegółowe raporty dotyczące kosztów pracy i trendów

Otrzymuj automatyczne powiadomienia o nadchodzących zmianach, zmianach harmonogramu i innych kluczowych wydarzeniach

Zintegruj płace, synchronizując godziny pracy z dostawcami takimi jak ADP, Gusto i Paychex

Ograniczenia I When I Work

Nie ma opcji kopiowania/wklejania harmonogramów z poprzednich i przyszłych tygodni

Funkcja czatu działa nieprawidłowo i wolno

Ceny I When I Work

Pojedyncza lokalizacja lub harmonogram: 3 USD miesięcznie za użytkownika

Wiele lokalizacji lub harmonogramów: 5 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje When I Work

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o When I Work prawdziwi użytkownicy?

Krótka opinia prawdziwego użytkownika:

Chociaż aplikacja jest dobra, interfejs może być czasami nieco niezgrabny i nieintuicyjny. Funkcja śledzenia czasu działa, ale nie zawsze jest płynna, a niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z dokładną synchronizacją godzin. Ponadto powiadomienia mogą czasami być opóźnione, co prowadzi do nieporozumień dotyczących zmian zmian.

Chociaż aplikacja jest dobra, interfejs może być czasami nieco nieporęczny i nieintuicyjny. Funkcja śledzenia czasu działa, ale nie zawsze jest płynna, a niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z dokładną synchronizacją godzin. Ponadto powiadomienia mogą czasami być opóźnione, co prowadzi do nieporozumień dotyczących zmian zmian.

6. 7shifts (najlepsze do zarządzania zadaniami personelu restauracji)

7shifts zostało stworzone specjalnie dla branży restauracyjnej, dzięki czemu jest to idealna platforma do planowania pracy personelu i zarządzania pracownikami. Pomaga menedżerom szybciej tworzyć harmonogramy w oparciu o dostępność pracowników i potrzeby kadrowe. Pracownicy zyskują prosty sposób na sprawdzanie swoich zmian, składanie wniosków o urlop i pozostawanie w kontakcie z zespołem za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Ponadto 7shifts dobrze współpracuje z popularnymi systemami POS i płacowymi, pomagając restauracjom ograniczyć pracę administratorów. Głębokie skupienie się na wyjątkowych codziennych potrzebach zespołów restauracyjnych wyróżnia to narzędzie spośród bardziej ogólnych narzędzi do planowania.

Najlepsze funkcje 7shifts

Umożliwia pracownikom zamianę, oferowanie lub wnioskowanie o zmiany za zgodą kierownika, automatycznie aktualizując harmonogram i powiadamiając o tym odpowiednich pracowników

Dokładnie śledź godziny pracy pracowników, przerwy i nadgodziny dzięki funkcjom takim jak geofencing i rozpoznawanie twarzy

Monitoruj i kontroluj koszty pracy, ustawiając cele dotyczące pracy na podstawie prognozowanej sprzedaży

Generuj automatyczne raporty dotyczące harmonogramów, obecności i wskaźników pracy, aby ułatwić analizę miesięczną lub na żądanie

Ograniczenia 7shifts

Poruszanie się po otwartych zmianach jest trudne

Użytkownicy skarżą się, że czasami występują problemy techniczne, które uniemożliwiają członkom personelu korzystanie z narzędzia

Ceny 7shifts

Comp: Free

Entree: 31,99 USD miesięcznie za lokalizację

Usługi: 69,99 USD miesięcznie za lokalizację

Gourmet: Od 135 USD miesięcznie za lokalizację

Oceny i recenzje 7shifts

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o 7shifts użytkownicy w prawdziwym życiu?

Cytat z recenzji G2:

Uwielbiam tę aplikację, daje nam dużą elastyczność podczas rejestrowania notatek importowych między menedżerami, sprawdzania sprzedaży i procentowego wykorzystania siły roboczej oraz ogłaszania informacji dla pracowników... Musimy też bardzo uważać, aby nie zamykać przeglądarki, ponieważ zmiany nie zostaną zapisane, dopóki jej nie zamkniemy. Jest to trudne, gdy nad harmonogramem pracuje wiele osób, ponieważ bardzo łatwo można przywrócić oryginalny szablon.

Uwielbiam tę aplikację, daje nam dużą elastyczność podczas rejestrowania notatek między menedżerami, sprawdzania sprzedaży i procentowego wykorzystania czasu pracy oraz ogłaszania informacji dla pracowników... Musimy też bardzo uważać, aby nie zamykać przeglądarki, ponieważ zmiany nie zostaną zapisane, dopóki jej nie zamkniemy. Jest to trudne, gdy nad harmonogramem pracuje kilka osób, ponieważ bardzo łatwo można przywrócić oryginalny szablon.

🤝 Przypomnienie: Nadmierna komunikacja > brak komunikacji. Zawsze wysyłaj aktualizacje lub zmiany dotyczące zmian za pomocą powiadomień w aplikacji, SMS-ów i e-maili, aby uniknąć nieporozumień.

7. Humanity (najlepsze do złożonego planowania w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem Humanity

Humanity to solidny system planowania pracy pracowników, który pomaga przewidywać zapotrzebowanie na personel, tworzyć harmonogramy zgodne z przepisami i obniżać koszty pracy. Pracownicy mogą zamieniać się zmianami, prosić o wolne lub aktualizować swoją dostępność bezpośrednio z telefonów.

Platforma automatyzuje kontrole, aby zapewnić zgodność firm z przepisami prawa pracy i zasadami związków zawodowych, oferując jednocześnie wbudowane szablony zarządzania zadaniami, śledzenie czasu i zarządzanie urlopami, dzięki czemu wszystko znajduje się w jednym miejscu. Otrzymujesz również szczegółowe raporty i analizy, które pozwalają lepiej zrozumieć wydajność pracowników i koszty pracy.

Najlepsze funkcje Humanity

Prognozuj zapotrzebowanie na personel i optymalizuj harmonogramy dzięki prognozowaniu opartemu na sztucznej inteligencji i wskaźnikach KPI, takich jak sprzedaż i liczba klientów

Zarządzaj profilami pracowników, uwzględniając ich umiejętności, dostępność i wnioski urlopowe, aby uprościć przydzielanie zmian i planowanie harmonogramów

Komunikuj się z pracownikami za pomocą automatycznych wiadomości e-mail, SMS-ów, powiadomień push i czatu w aplikacji komputerowej i mobilnej

Ograniczenia ludzkie

Format eksportu należy dostosować po pobraniu plików

Nie toleruje anomalii w harmonogramie czasu pracy

Ceny dostosowane do potrzeb

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje użytkowników

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Humanity prawdziwi użytkownicy?

Oto, co jeden z użytkowników powiedział o Humanity:

Gdy użytkownicy nauczą się edytować dostępność w kalendarzu, korzystanie z niego jest bardzo proste. Wystarczy kilka kliknięć, aby zablokować czas w kalendarzu, a zmiany są na bieżąco aktualizowane... Aplikacja nie synchronizowała się dobrze ze stroną internetową; wpisy były dodawane w aplikacji, ale nie były widoczne na stronie internetowej...

Gdy użytkownicy nauczą się edytować dostępność w kalendarzu, korzystanie z niego jest bardzo proste. Wystarczy kilka kliknięć, aby zablokować czas w kalendarzu, a zmiany są na bieżąco aktualizowane... Aplikacja nie synchronizowała się dobrze ze stroną internetową; wpisy były dodawane w aplikacji, ale nie były widoczne na stronie internetowej...

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stosuj zasadę 3C przy planowaniu zmian. Przed sfinalizowaniem harmonogramu zadaj sobie następujące pytania: Zakres: Czy wszystkie zmiany są obsadzone? Zgodność z przepisami: Czy przestrzegamy przepisów prawa pracy, limitów przerw i nadgodzin? Komunikacja: Czy wszystko zostało jasno przekazane?

8. BuildOps (najlepsze do dyspozytowania usług w terenie)

BuildOps to oprogramowanie do planowania pracy personelu dostosowane do potrzeb wykonawców komercyjnych i firm świadczących usługi w terenie. Zapewnia również konfigurowalne raportowanie i analizy, dając firmom jasną widoczność wskaźników KPI, kosztów pracy, postępów projektów i rentowności usług.

Jedną z wyróżniających funkcji BuildOps jest natywna aplikacja dla techników terenowych. Technicy mają dostęp do zleceń pracy, historii klientów, danych dotyczących sprzętu i szczegółów zadań bezpośrednio ze swoich smartfonów lub tabletów, nawet w trybie offline. Mogą również rejestrować podpisy, przesyłać zdjęcia, dokumentować swoją pracę i generować faktury na miejscu, co pomaga przyspieszyć rozliczenia i zmniejszyć liczbę błędów.

Najlepsze funkcje BuildOps

Śledź techników i zadania, aby uzyskać widoczność operacji w terenie i zoptymalizować alokację zasobów

Zarządzaj zleceniami, ofertami, umowami i dziennymi raportami z poziomu jednego pulpitu

Zintegruj je z systemami księgowymi, takimi jak QuickBooks, aby uprościć rozliczenia, fakturowanie i śledzenie finansów

Ograniczenia BuildOps

Nie można wysyłać rozliczeń bezpośrednio do klientów z platformy

Tworzenie dostosowanych formularzy jest trudnym zadaniem

Ceny BuildOps

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BuildOps

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o BuildOps użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według jednego z recenzentów:

Build Ops jest obecnie przeznaczony dla bardzo dużych organizacji. Twierdzą, że jest to celowe działanie, mające na celu umożliwienie mniejszym organizacjom skalowanie się w miarę upływu lat. Doceniamy tę ideę, ale dopóki nie osiągniemy tego punktu, w niektórych obszarach obserwujemy faktycznie większą ilość pracy administracyjnej. Build Ops zakłada, że niektórzy członkowie personelu będą mieli określone licencje, aby móc wykonywać swoje zadania w ramach cyklu pracy.

Build Ops jest obecnie skonfigurowany dla bardzo dużych organizacji. Twierdzą, że zostało to zrobione celowo, z myślą o mniejszych organizacjach, które z biegiem lat będą się rozrastać. Doceniamy ten pomysł, ale dopóki nie osiągniemy tego punktu, w niektórych obszarach obserwujemy faktycznie większe nakłady pracy administracyjnej. Build Ops zakłada, że niektórzy członkowie personelu będą mieli określone stanowiska, aby sprostać wymaganiom cyklu pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Pozwól pracownikom oznaczyć swoją dostępność jako: ✅ Zielony: W pełni dostępne

🟡 Żółty: Może działać w razie potrzeby

🔴 Czerwony: Niedostępne Kodowanie kolorami i wizualne sygnały mogą być świetnym sposobem na uzyskanie ogólnego widoku harmonogramu pracy załogi. Pomagają również w podejmowaniu szybkich i pewnych decyzji dotyczących planowania.

9. Buddy Punch (najlepsze do podstawowego śledzenia czasu pracy pracowników)

za pośrednictwem Buddy Punch

Buddy Punch to proste, ale skuteczne rozwiązanie do śledzenia czasu pracy i planowania harmonogramów pracowników, szczególnie popularne wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżnia się wszechstronnymi opcjami rejestrowania czasu pracy. Pracownicy mogą rejestrować swoje wejścia i wyjścia za pomocą przeglądarek internetowych, aplikacji mobilnych, a nawet unikalnego systemu kodów QR.

Aby zapewnić dodatkową kontrolę, Buddy Punch oferuje również śledzenie GPS, blokowanie adresów IP, a nawet robienie zdjęć podczas rejestracji, dzięki czemu menedżerowie zawsze wiedzą, gdzie i kiedy członkowie zespołu rejestrują się w pracy. Ponadto automatyczne alerty i powiadomienia zapewniają wszystkim aktualne informacje w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Monitoruj frekwencję w czasie rzeczywistym , alerty dotyczące nadgodzin i otrzymuj powiadomienia, gdy pracownicy zbliżają się do limitów nadgodzin

Zarządzaj płatnymi urlopami (PTO) dzięki konfigurowalnym zasadom naliczania i opcjom samoobsługi dla pracowników, którzy mogą wnioskować o urlop wypoczynkowy, chorobowy lub osobisty lub wprowadzać takie informacje samodzielnie

Przypisuj kody zadań i działów w celu szczegółowego śledzenia projektów i zadań, co pozwala analizować koszty pracy według klientów, zadań lub lokalizacji

Ograniczenia Buddy Punch

Nadmierna liczba powiadomień e-mailowych jest nieco przytłaczająca

Aplikacja nie wysyła przypomnień o konieczności zalogowania się lub wylogowania w czasie zmiany

Ceny Buddy Punch

Pakiet startowy: 5,49 USD/miesiąc za użytkownika + 19 USD opłaty podstawowej miesięcznie

Pro: 6,99 USD/miesiąc za użytkownika + 19 USD opłaty podstawowej miesięcznie

Enterprise: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika + 19 USD opłaty podstawowej miesięcznie

Oceny i recenzje Buddy Punch

G2: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Buddy Punch prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik udostępnił następującą opinię:

Bardzo podobało mi się, że aplikacja była bardzo konkretna, co oznacza, że nie trzeba było wykonywać wielu kliknięć, aby zrozumieć jej funkcje... Uważam, że potrzebuje nieco więcej elementów personalizacji, dzięki czemu aplikacja byłaby nieco przyjemniejsza dla oka, co byłoby dodatkowym atutem.

Bardzo podobało mi się, że aplikacja była bardzo konkretna, co oznacza, że nie trzeba było wykonywać wielu kliknięć, aby zrozumieć jej funkcje... Uważam, że potrzebuje nieco więcej elementów personalizacji, dzięki czemu aplikacja byłaby nieco przyjemniejsza dla oka, co byłoby dodatkowym atutem.

10. Planday (najlepsze do zarządzania pracownikami zatrudnionymi na godziny)

za pośrednictwem Planday

Planday to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane tak, aby było równie łatwe w użyciu dla pracowników, jak i wydajne dla menedżerów. Pomaga firmom dostosować się do przepisów prawa pracy i wewnętrznych zasad, automatyzując takie zadania, jak zarządzanie umowami, egzekwowanie przerw w pracy i śledzenie dokumentacji. Jest to szczególnie przydatne w branżach o surowych przepisach prawa pracy lub umowach zbiorowych.

Kolejną wyróżniającą funkcją Planday jest nacisk na kontrolę kosztów pracy. Oferuje prognozowanie kosztów pracy w czasie rzeczywistym podczas tworzenia harmonogramów, pomagając firmom utrzymać się w ramach budżetu. Platforma integruje się z wieloma systemami płacowymi, POS i HR, takimi jak ADP, Xero, QuickBooks i innymi. Otwarte API pozwala również firmom tworzyć niestandardowe połączenia.

Najlepsze funkcje Planday

Umożliw pracownikom zamianę zmian, składanie wniosków o urlop i zarządzanie swoją dostępnością za pośrednictwem samoobsługowego portalu

Monitoruj analizy w czasie rzeczywistym i generuj niestandardowe raporty, aby uzyskać lepszy wgląd w siłę roboczą i podejmować trafniejsze decyzje

Bezpiecznie przechowuj ważne dokumenty i włącz podpisy elektroniczne dla umów i dokumentów związanych z zatrudnieniem

Ograniczenia Planday

Aplikacja mobilna ma długi czas ładowania

Nie jest zbyt elastyczne, a problemy nie są łatwo rozwiązywane ze względu na słabą obsługę klienta

Ceny Planday

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Planday

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W przypadku pracy w trybie 24/7 stosuj harmonogram zmian rotacyjnych. Stwórz powtarzalny schemat, np. cztery dni pracy i cztery dni wolnego, i rotuj zespoły między różnymi zmianami co tydzień lub co dwa tygodnie.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do tworzenia harmonogramów pracy pracowników

Zaplanuj swoje powodzenie z ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do planowania pracy załóg może mieć ogromny wpływ na efektywność zarządzania harmonogramami przez Twój zespół.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy nadzorujesz operacje na dużą skalę, odpowiednie oprogramowanie może pomóc usprawnić procesy, zwiększyć rentowność zadań, zmniejszyć liczbę błędów i poprawić ogólną wydajność.

Jeśli szukasz elastycznej i skalowalnej opcji, ClickUp jest najlepszym wyborem.

Dzięki zaawansowanym kluczowym funkcjom planowania, integracji z działem kadr, oprogramowaniem dla firm budowlanych i systemami płacowymi oraz możliwości śledzenia przepracowanych godzin i zarządzania zadaniami oraz zasobami, oprogramowanie to dostosowuje się do potrzeb każdego zespołu, niezależnie od jego wielkości.

