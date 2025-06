10 najlepszych alternatyw dla Day One Journal do uporządkowanego prowadzenia dziennika

Day One to popularna aplikacja do prowadzenia dziennika dla pisarzy, dziennikarzy i entuzjastów wydajności, znana z eleganckiego interfejsu i łatwości obsługi.

Jeśli jednak trafiłeś tutaj, prawdopodobnie oznacza to, że nie spełnia on już Twoich potrzeb. Być może szukasz większej kontroli nad swoimi danymi lub funkcji, które lepiej wspierają pisanie długich tekstów, śledzenie nastroju lub ustawianie celów. Być może koszt subskrypcji nie wydaje Ci się już uzasadniony w stosunku do tego, co otrzymujesz.

Niezależnie od tego, co skłoniło Cię do ponownego rozważenia Day One, dobrą wiadomością jest to, że masz wiele opcji do wyboru. Od aplikacji do prowadzenia dziennika z naciskiem na prywatność po bezpieczne narzędzia oparte na chmurze, które służą również jako osobiste bazy wiedzy — alternatywy z tej listy oferują więcej niż tylko miejsce do zapisywania myśli.

W tym przewodniku przedstawimy 10 najlepszych alternatyw dla Day One, które zapewniają elastyczność i funkcje zaprojektowane z myślą o rozwoju Twojej praktyki prowadzenia dziennika.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla dziennika Day One?

Chociaż Day One zdobył sobie miejsce wśród najlepszych aplikacji do prowadzenia dziennika, ma swoje ograniczenia, zwłaszcza dla użytkowników o zmieniających się potrzebach lub cyklach pracy.

Oto dlaczego wiele osób decyduje się na zmianę:

Ograniczona elastyczność platformy : Day One jest przeznaczony głównie dla użytkowników Apple. Jeśli potrzebujesz płynnego dostępu na urządzeniach z systemem Android, Windows lub w Internecie, możesz napotkać ograniczenia

Uwagi dotyczące cen : Bezpłatna wersja aplikacji do prowadzenia dziennika cyfrowego oferuje ograniczoną funkcjonalność, a subskrypcja premium może nie uzasadniać kosztów dla użytkowników okazjonalnych lub dbających o budżet

Bullet journaling: Day One nie posiada natywnych struktur bullet journaling, takich jak szybkie logowanie, migracja zadań lub indeksowanie oparte na symbolach

Brakujące funkcje : Day One nadaje się do codziennych wpisów. Brakuje mu jednak zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie nawyków, analiza nastroju czy wyszukiwanie w wpisach, które są oferowane przez inne narzędzia

Integracja z narzędziami zwiększającymi wydajność: Jeśli chcesz połączyć prowadzenie dziennika z zarządzaniem zadaniami, synchronizacją kalendarza lub śledzeniem celów, niektóre alternatywne rozwiązania oferują więcej opcji zwiększających wydajność

Najlepsze alternatywy dla Day One Journal w skrócie

Oto krótki przegląd 10 najlepszych alternatyw dla Day One Journal:

Teraz, gdy już wiesz, dlaczego Day One może nie być już dla Ciebie odpowiedni, zapoznaj się z najlepszymi alternatywami, które oferują większą elastyczność, lepsze funkcje i doświadczenie tworzenia dziennika dostosowane do Twoich potrzeb:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia uporządkowanych dzienników z zarządzaniem zadaniami i ustalaniem celów)

Dzięki dokumentom ClickUp możesz przechowywać osobiste lub służbowe refleksje w pobliżu zadań do wykonania

Jeśli Twoje dziennikarskie nawyki zaczęły się rozpraszać lub Twoje notatki są zagubione gdzieś pomiędzy wieloma dziennikami, ClickUp może być strukturą, której Ci brakuje.

Ta aplikacja do pracy, która ma wszystko, służy również jako potężna platforma do prowadzenia dziennika. Pisarze, profesjonaliści i entuzjaści wydajności używają ClickUp jako najlepszej aplikacji do prowadzenia dziennika. Organizuje Twoje przemyślenia i listy rzeczy do zrobienia, umożliwia ich przeszukiwanie i łączy wszystko w szerszy obraz.

Jedną z wyróżniających się funkcji tej bezpłatnej aplikacji jest ClickUp Docs, która sprawia, że prowadzenie dziennika staje się płynnym, opartym na współpracy i zorganizowanym nawykiem.

Rejestruj codzienne czynności, zagnieżdżaj inne wpisy dziennika i spraw, aby prozaiczne teksty stały się atrakcyjne dzięki ClickUp Docs

Możesz tworzyć nowy dokument na każdy dzień, umieszczać tygodniowe dzienniki w folderach, a nawet łączyć wpisy z konkretnymi zadaniami lub celami. Aby uatrakcyjnić wygląd, dodaj nagłówki, tabele, listy kontrolne i pola niestandardowe, aby sformatować swoje myśli dokładnie tak, jak chcesz.

W ClickUp możesz tworzyć wiele dzienników, które są całkowicie bezpłatne. Na przykład utwórz folder o nazwie "Dzienniki online", a w nim dokumenty do różnych celów. Mogą to być dzienniki pomysłów, dzienniki wdzięczności lub cotygodniowe refleksje. Każdy dokument działa jako samodzielny dziennik, ale dzięki zagnieżdżonym stronom można je podzielić na dzienniki, miesięczne podsumowania i wpisy tematyczne.

Aby jeszcze bardziej usprawnić prowadzenie dziennika, zwłaszcza w przypadku szybkich przemyśleń i codziennych refleksji, ClickUp Notepad oferuje szybki i nie rozpraszający uwagi sposób na zapisywanie notatek w momencie, gdy pojawia się inspiracja.

Zapisuj myśli, pomysły, burze mózgów i refleksje za pomocą Notatnika ClickUp

Powodem, dla którego jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji do prowadzenia dziennika, jest możliwość dodawania list kontrolnych dla powtarzających się rutynowych czynności, formatowania z nagłówkami i zaznaczaniem najważniejszych elementów. Idąc o krok dalej, możesz osadzać wideo lub arkusze kalkulacyjne, aby uczynić swój dziennik bardziej wizualnym.

A jeśli ulotna notatka stanie się wykonalna, przekształć ją w zadanie, wraz z terminami, osobami przypisanymi i priorytetami. Każdy nowy wpis może przekształcić się w burzę mózgów , planowanie i głębsze śledzenie celów .

Jeśli chcesz, aby Twoje dziennikowanie wykroczyło poza samo pisanie i faktycznie weszło w interakcję z Twoimi myślami, ClickUp Brain dodaje warstwę opartą na sztucznej inteligencji, która pomoże Ci to osiągnąć.

Załóżmy, że używasz ClickUp Docs do prowadzenia dziennika w celu zwiększenia wydajności lub zapisywania szybkich pomysłów w Notatniku. ClickUp Brain może natychmiast przeszukiwać wszystkie wpisy, wyciągając wnioski, podsumowania lub konkretne wpisy, po prostu zadając pytanie w języku naturalnym, np. "Nad czym zastanawiałem się w ostatni wtorek?" lub "Podsumuj moje przemyślenia na temat regeneracji po wypaleniu zawodowym".

Odkrywaj przeszłe zdarzenia, podsumowuj myśli i uzyskuj precyzyjne odpowiedzi za każdym razem dzięki ClickUp Brain

W przeciwieństwie do innych aplikacji do prowadzenia dziennika, ClickUp Brain pozwala automatycznie generować podpowiedzi na podstawie tematów dziennika, przekształcać spostrzeżenia w listę rzeczy do zrobienia lub tworzyć pytania uzupełniające, aby zgłębiać powracające myśli.

Dzięki uwzględnieniu kontekstu cyfrowy dziennik pomaga połączyć punkty z wielu dni, tygodni, a nawet miesięcy pisania osobistych treści.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne bariery? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli AI jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie polecenia w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Najlepsze funkcje ClickUp

Zmień wpisy w dzienniku w uporządkowane, możliwe do wykonania elementy za pomocą zadań ClickUp , wraz z terminami, priorytetami i osobami przypisanymi, jeśli to konieczne

Ustaw inteligentne przypomnienia za pomocą ClickUp Reminders , aby śledzić swoje myśli, zastanowić się nad minionym dniem lub powrócić do pomysłu w odpowiednim momencie

Śledź rozwój osobisty, cele związane z wydajnością lub kamienie milowe w budowaniu nawyków za pomocą ClickUp Goals i wizualizuj postępy w czasie

Skorzystaj z asystenta pisania AI ClickUp Brain, aby podsumować długie notatki, generować codzienne podpowiedzi, a nawet przeprowadzać burzę mózgów podczas sesji brain dump na wielu urządzeniach

Limity ClickUp

Rozbudowane funkcje tej popularnej aplikacji do prowadzenia dziennika wymagają czasu, aby nowi użytkownicy mogli się z nimi zapoznać

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Potrzebuję bloga, aby zapisywać wszystko, co mi się podoba w ClickUp. Ma wszystko: zadania (w widoku listy, tabeli, tablicy, kalendarza, mapy itp.), dokumenty, AI, pulpity nawigacyjne i automatyzacje. Można udostępniać publiczne linki do zadań lub dokumentów. Zadania mają zakładkę aktywności, dzięki czemu można zobaczyć całą historię danego zadania. Jest bardzo elastyczny i profesjonalny. Dzięki ClickUp jako jedynej aplikacji nie ma wymówek, aby nie być niezwykle wydajnym.

Potrzebuję bloga, aby zapisywać wszystko, co mi się podoba w ClickUp. Ma wszystko: zadania (w widoku listy, tabeli, tablicy, kalendarza, mapy itp.), dokumenty, AI, pulpity nawigacyjne i automatyzacje. Można udostępniać publiczne linki do zadań lub dokumentów. Zadania mają zakładkę aktywności, dzięki czemu można zobaczyć całą historię danego zadania. Jest bardzo elastyczny i profesjonalny. Dzięki ClickUp jako jedynej aplikacji nie ma wymówek, aby nie być niezwykle wydajnym.

2. Notion (najlepszy do śledzenia nawyków w niestandardowym obszarze roboczym dziennika)

za pośrednictwem Notion

Jeśli Twój styl prowadzenia dziennika skłania się ku strukturze wizualnej lub codziennemu śledzeniu nawyków, Notion może sprawić, że poczujesz się jak w domu.

Możesz tworzyć dedykowane strony dziennika dla każdego dnia, osadzać multimedia, śledzić swój nastrój i projektować szablony do porannych refleksji lub podsumowań dnia. Dzięki Notion możesz tworzyć nieograniczoną liczbę dzienników, aby rejestrować swoje codzienne, tygodniowe i okresowe czynności oraz nawyki.

Notion może również połączyć Twój cyfrowy dziennik z szerszym systemem, na przykład z listą rzeczy do zrobienia, kalendarzem treści lub planem projektu.

Najlepsze funkcje Notion

Stwórz w pełni niestandardowy system dziennika z zagnieżdżonymi stronami, połączonymi bazami danych i szablonami do codziennego użytku

Osadzaj wpisy wideo, audio, obrazy i pliki bezpośrednio w dziennikach, aby uzyskać bogatszą dokumentację

Połącz strony dziennika z zadaniami, projektami lub celami za pomocą relacyjnych baz danych, aby uzyskać wydajność uwzględniającą kontekst

Ograniczenia Notion

Aplikacja może wymagać dużej ilości zasobów, co czasami spowalnia jej działanie lub zwiększa zużycie pamięci, nawet w przypadku prostych zadań związanych z robieniem notatek

Bezpłatna aplikacja ma limit rozmiaru plików do przesłania wynoszący 5 MB, więc jeśli Twój dziennik zawiera pliki PDF, wiele zdjęć lub wpisy audio, szybko zabraknie Ci miejsca

Ceny Notion

Free Forever

Plus : 12 USD za licencję miesięcznie

Business : 18 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

3. Evernote (najlepszy do przechowywania wiedzy, prowadzenia dziennika i szybkiego porządkowania notatek)

za pośrednictwem Evernote

Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i płynnej synchronizacji między urządzeniami Evernote pozwala uporządkować wspomnienia i myśli. Dla każdego wpisu w dzienniku możesz utworzyć nową notatkę i użyć spójnego formatu tytułu opartego na dacie, np. "Wpis do dziennika z dnia 2025-04-23". Dzięki temu notatki będą uporządkowane chronologicznie, a przeglądanie konkretnych dni będzie łatwiejsze.

Ta alternatywa dla Day One Journal pozwala dodawać etykiety, takie jak #praca, #osobiste, #podróże, #pomysły lub #wdzięczność, co ułatwia filtrowanie i wyszukiwanie wpisów według tematów lub zagadnień. Jeśli natrafisz na inspirujące artykuły lub cytaty, dodaj je bezpośrednio do swojego dziennika i wróć do nich później.

Najlepsze funkcje Evernote

Ulepsz swoje wpisy, dodając zdjęcia, zrzuty ekranu, a nawet notatki głosowe

Ustaw codzienne podpowiedzi — rano lub wieczorem — aby zachęcić się do konsekwencji i włączyć prowadzenie dziennika do swojej rutyny

Zablokuj notatki w dzienniku lub cały notatnik za pomocą hasła, aby zabezpieczyć swoje myśli

Ograniczenia Evernote

Bezpłatna wersja Evernote jest ograniczona do 60 MB przestrzeni miesięcznie i można z niej korzystać tylko na dwóch urządzeniach jednocześnie

Ceny Evernote

Free

Osobisty : 14,99 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna : 17,99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

Oto recenzja G2:

Od dawna używam Evernote do robienia notatek i zarządzania wiedzą. Aplikacja ma prosty i przejrzysty interfejs użytkownika oraz szybko synchronizuje się na wszystkich urządzeniach.

Od dawna używam Evernote do robienia notatek i zarządzania wiedzą. Aplikacja ma prosty i przejrzysty interfejs użytkownika oraz szybko synchronizuje się na wszystkich urządzeniach.

4. Grid Diary (najlepszy do minimalistycznego prowadzenia dziennika i autorefleksji)

za pośrednictwem Grid Diary

Grid Diary to przyjazna dla użytkownika aplikacja do prowadzenia dziennika i alternatywa dla Day One Journal, która wykorzystuje format siatki, aby pomóc Ci w sensownym przemyśleniu dnia bez poczucia przytłoczenia. Zamiast pisać długie, otwarte wpisy do dziennika, aplikacja oferuje codziennie serię uporządkowanych podpowiedzi, które pomagają w refleksji.

Ponieważ wpisy są krótkie i uporządkowane, wystarczy poświęcić na to 5–10 minut dziennie, co sprawia, że jest to nawyk, który można utrzymać nawet przy napiętym harmonogramie.

Najlepsze funkcje Grid Diary

Twórz lub dostosowuj siatkę za pomocą podpowiedzi, które pasują do Twoich osobistych lub zawodowych celów

Oceń swoje szersze cele, przeanalizuj rozwój osobisty i rozpoznaj powtarzające się wzorce lub motywy

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj kolejność widżetów, takich jak "Wydarzenie", "Wspomnienie" i "Cytat", aby uzyskać bardziej spersonalizowane doświadczenie

Limity Grid Diary

Narzędzie oferuje jedynie proste widoki osi czasu i dzienniki, nie zapewnia natomiast zaawansowanej analityki ani pulpitów wydajności

Ceny Grid Diary

Free

Subskrypcja członkowska: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Grid Diary

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

5. Diarium (najlepszy wybór dla prostego, uporządkowanego i bogatego w multimedia dziennika)

za pośrednictwem Diarium

Diarium automatycznie tworzy wpis na każdy dzień, ułatwiając wyrobienie nawyku codziennego prowadzenia dziennika. Jeśli wolisz mówić niż pisać, alternatywa dla Day One Journal pozwala nagrywać swoje myśli bezpośrednio lub korzystać z funkcji zamiany mowy na tekst, aby prowadzić dziennik bez użycia rąk — idealne rozwiązanie, gdy jesteś w drodze lub zbyt zmęczony, aby pisać.

Możesz sprawdzić, które dni zostały zapisane w dzienniku, korzystając z widoku kalendarza, lub przewijać wpisy w formacie osi czasu, aby przejrzeć miesięczne refleksje i sprawdzić spójność.

Najlepsze funkcje Diarium

Zamień wpisy w dziennik podróży z lokalizacją, pogodą i liczbą kroków

Wyświetla zdjęcia, terminy z kalendarza, posty w mediach społecznościowych lub dane dotyczące kondycji fizycznej dzięki integracji z Instagramem, Microsoft To Do, Google Fit itp.

Uzyskaj statystyki, takie jak częstotliwość prowadzenia dziennika, serie wpisów i liczba napisanych słów, aby skutecznie śledzić swoje nawyki

Limity Diarium

Nie obsługuje współpracy w czasie rzeczywistym ani udostępniania wpisów dziennika

Ceny Diarium

Free

Wersja Pro: 9,99 $ (opłata jednorazowa)

Oceny i recenzje Diarium

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Diarium?

Oto recenzja z Apple App Store:

Uwielbiam tę aplikację. Ułatwia codzienne wpisywanie notatek, wyszukiwanie poprzednich wpisów i przenoszenie notatek z innych aplikacji do tej.

Uwielbiam tę aplikację. Ułatwia codzienne wpisywanie notatek, wyszukiwanie poprzednich wpisów i przenoszenie notatek z innych aplikacji do tej.

6. Journey (najlepszy do dokumentowania podróży i osobistych kamieni milowych)

Journey to aplikacja do prowadzenia cyfrowego dziennika, która automatycznie dodaje znaczniki czasu i dane lokalizacji, aby zapewnić znaczący kontekst wpisom w dzienniku. Kalendarz, oś czasu i widok atlasu w aplikacji pozwalają przeglądać aktywność w dzienniku w czasie i powracać do wpisów na podstawie daty lub lokalizacji. Możesz również śledzić nastroje i codzienne czynności, co pomoże Ci zidentyfikować wzorce emocjonalne i poprawić samopoczucie psychiczne.

Najlepsze funkcje Journey

Dodawaj do wpisów zdjęcia, wideo, nagrania audio, dane pogodowe i etykiety lokalizacji

Eksportuj wpisy do plików PDF lub DOCX i konwertuj je na pięknie sformatowane fotoksiążki

Chroń swoje wpisy hasłem, odciskiem palca lub Face ID

Limity podróży

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że pamięć w chmurze ma ograniczoną przestrzeń i liczbę wpisów do dziennika, więc wersja aplikacji internetowej może być ograniczająca

Ceny pakietu Journey

Free

Członkostwo : 4,17 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Dożywotnia licencja: 199,99 USD

Oceny i recenzje podróży

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

7. Joplin (najlepsza aplikacja typu open source do prowadzenia uporządkowanego dziennika i szczegółowej organizacji)

za pośrednictwem Joplin

Alternatywa dla dziennika Day One, Joplin, to aplikacja do robienia notatek typu open source, którą można z łatwością wykorzystać do prowadzenia dziennika, zwłaszcza jeśli preferujesz bardziej uporządkowane i dostosowane do własnych potrzeb rozwiązanie. Obsługuje format Markdown, umożliwiając tworzenie wpisów z obrazami, wideo, plikami PDF i linkami.

Dzięki notatnikom i podnotatnikom możesz uporządkować swoje wpisy w przejrzystą, hierarchiczną strukturę, dzięki czemu powiązane tematy pozostają zgrupowane i są łatwo dostępne. Wtyczka Jarvis (AI Assistant) ulepsza tworzenie notatek dzięki funkcjom takim jak podsumowania treści, przepisywanie tekstu i generowanie treści, ułatwiając udoskonalanie lub rozszerzanie wpisów w dzienniku.

Najlepsze funkcje Joplin

Śledź zadania do wykonania, ustaw przypomnienia i organizuj listy dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania zadaniami Joplin, aby zarządzać zarówno codziennymi zadaniami, jak i refleksyjnymi zapisami w jednym miejscu

Zapisuj całe strony internetowe, artykuły lub fragmenty za pomocą rozszerzenia przeglądarki Joplin, aby łatwo odwoływać się do treści online w swoich dziennikach

Synchronizuj swoje notatki na różnych urządzeniach za pomocą Joplin Cloud i udostępniaj je za pomocą publicznych linków lub wykorzystuj do współpracy

Ograniczenia Joplin

Joplin jest przeznaczony głównie do użytku osobistego i nie oferuje współpracy w czasie rzeczywistym, takiej jak Dokumenty Google czy Notion

Ceny Joplin

Free

Podstawowy: 3,40 USD/miesiąc (2,99 EUR/miesiąc)

Pro: 6,81 USD/miesiąc (5,99 EUR/miesiąc)

Teams: 9,09 USD/miesiąc za użytkownika (7,99 EUR/miesiąc za użytkownika)

Oceny i recenzje Joplin

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Joplin prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się struktura organizacyjna notatek, w której można tworzyć notatniki i różne notatki w ich obrębie. Bardzo podoba mi się również to, że notatki są przechowywane w formacie Markdown, co ułatwia ich czytanie. Używam tej aplikacji codziennie. Jest bardzo łatwa w obsłudze i można ją zintegrować z codziennym życiem.

Podoba mi się struktura organizacyjna notatek, w której można tworzyć notatniki i różne notatki w ich obrębie. Bardzo podoba mi się również to, że notatki są przechowywane w formacie Markdown, co ułatwia ich czytanie. Używam tej aplikacji codziennie. Jest bardzo łatwa w obsłudze i można ją zintegrować z codziennym życiem.

8. Penzu (najlepszy do prywatnych dzienników z autozapisem i wiadomościami do przyszłego siebie)

za pośrednictwem Penzu

Penzu oferuje elastyczne prowadzenie dziennika, który pozwala na zapisywanie nieograniczonej liczby wpisów, dzięki czemu możesz dokumentować każdy szczegół swojego życia bez ograniczeń.

Podczas pisania funkcja autozapisu działa w tle, dzięki czemu Twoje myśli nigdy nie zostaną utracone. Pisarze, którzy lubią śledzić postępy, pokochają funkcję liczenia słów, która świetnie sprawdza się podczas realizacji osobistych celów.

Dzięki Penzu Time Capsule możesz nawet wysyłać wiadomości do siebie w przyszłości — to wyjątkowy sposób na refleksję nad rozwojem i kamieniami milowymi. Kiedy będziesz gotowy do udostępnienia, możesz wybrać między prywatnym e-mailem a publicznym linkiem do udostępnienia, w zależności od tego, jak osobisty jest wpis.

Najlepsze funkcje Penzu

Łatwo powróć do przeszłych refleksji dzięki funkcji wyszukiwania i zobacz, jak daleko zaszłeś, przeglądając konkretne wspomnienia

Dostosuj swój dziennik za pomocą unikalnych okładek, tła i regulowanych notesów, aby uzyskać bardziej spersonalizowane wrażenia

Chroń swoje wpisy za pomocą szyfrowanych blokad dziennika, które zapewniają prywatność i bezpieczeństwo Twoich zapisów

Limity Penzu

Penzu nie oferuje integracji z innymi aplikacjami lub usługami, co może ograniczać jego użyteczność dla użytkowników poszukujących bardziej połączonego doświadczenia z prowadzeniem dziennika

Ceny Penzu

Free

Pro: 4,99 USD/miesiąc

Pro+: 9,99 USD/miesiąc

Penzu Pro+ na całe życie: 199,99 USD

Oceny i recenzje Penzu

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. Daylio (najlepszy do śledzenia nastroju i aktywności z wizualnymi analizami)

Daylio, alternatywa dla Day One Journal, ułatwia śledzenie nastrojów i codziennych czynności, pomagając zrozumieć wzorce emocjonalne za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Funkcja śledzenia nastroju w Daylio pozwala codziennie rejestrować swoje uczucia, wybierając spośród opcji takich jak "szczęśliwy", "smutny" lub "niespokojny", a także pomaga dostrzec trendy w czasie.

Możesz na przykład utworzyć wiele dzienników, aby śledzić, jak kontakty towarzyskie poprawiają Twój nastrój lub jak stres związany z pracą wpływa na Ciebie. Aplikacja pozwala również rejestrować codzienne czynności, takie jak bieganie lub joga, aby zobaczyć, jak konkretne działania wpływają na Twoje emocje.

Aplikacja zapewnia widok roku w pikselach z wizualną reprezentacją Twojego nastroju w ciągu całego roku, co pozwala szybko dostrzec wzorce emocjonalne i trendy. Dzięki tej aplikacji możesz monitorować swoją wydajność po pracy.

Najlepsze funkcje Daylio

Twórz wykresy i analizy, które zapewniają jasny widok trendów i wzorców Twojego nastroju

Przełącz się do widoku listy lub kalendarza, aby z łatwością organizować i przeglądać swoje wpisy

Śledź swoje serie, otrzymuj nagrody za regularne wpisy i utrzymuj motywację dzięki codziennym zapisom nastroju i aktywności

Limity Daylio

Nie jest to idealna aplikacja do prowadzenia dziennika, ponieważ platforma została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o osobach praktykujących mindfulness i dbających o siebie

Ceny Daylio

Free

Premium: Od 4,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Daylio

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Daylio?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Przez lata korzystałem z Daylio, aby śledzić swoje zdrowie psychiczne i uważam, że działało to naprawdę dobrze.

Przez lata korzystałem z Daylio, aby śledzić swoje zdrowie psychiczne i uważam, że działa naprawdę dobrze.

za pośrednictwem Obsidian

Dzięki Obsidian Canvas możesz wizualnie organizować swoje myśli, przeciągając notatki, obrazy i inne treści do dowolnego układu. Ponadto możesz również korzystać z szablonów, aby zapewnić spójność procesu prowadzenia dziennika i tworzyć uporządkowane wpisy zawierające codzienne refleksje, śledzenie celów i nie tylko.

Obsidian jest również uważany za jedną z najlepszych aplikacji do prowadzenia dziennika i alternatywę dla Day One Journal dla entuzjastów wydajności. Pozwala łączyć wpisy za pomocą dwukierunkowych linków i tworzyć sieć powiązanych pomysłów w notatkach. Widok graficzny pokazuje wizualną mapę dziennika, dzięki czemu można dostrzec wzorce w swoich myślach i łatwo poruszać się po poprzednich wpisach w miarę rozwoju refleksji.

Najlepsze funkcje Obsidian

Szybko wyszukuj notatki za pomocą etykiet, słów kluczowych lub linków, aby znaleźć to, czego potrzebujesz, bez konieczności przeszukiwania całego archiwum

Oznaczaj wpisy etykietami, aby grupować pomysły lub tematy i ułatwić przeglądanie i filtrowanie dziennika

W każdej chwili możesz cofnąć zmiany dzięki historii wersji, dzięki czemu Twoje poprzednie wpisy pozostają bezpieczne i możliwe do odzyskania

Ograniczenia Obsidian

, ponieważ nie ma do tego odpowiedniego przycisku Czasami do wykonania określonych czynności wystarczy użyć komend. Na przykład, aby podkreślić słowa, musisz użyć kodu HTML

Ceny Obsidian

Free

Synchronizacja: 5 USD za użytkownika miesięcznie

Publikowanie: 10 USD za stronę miesięcznie

Catalyst: 25 USD jednorazowa opłata

Reklama: 50 USD za użytkownika rocznie

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Usprawnij codzienne prowadzenie dziennika i planowanie dzięki ClickUp

To, co kiedyś zaczęło się jako spokojna przestrzeń do zapisywania myśli, może teraz wymagać większego wsparcia: uporządkowanego planowania, śledzenia celów, integracji zadań, a nawet wspólnego tworzenia notatek.

Prowadzenie dziennika jest dziś ściśle powiązane z wydajnością, pamięcią i dynamiką działania. I nie ma nic złego w tym, że chcesz więcej od swojego dziennika. Być może chcesz połączyć wpisy z listą rzeczy do zrobienia, przekształcić losowe notatki w cele lub używać jednego obszaru roboczego zarówno do planowania, jak i osobistych przemyśleń.

Jeśli to brzmi jak coś dla Ciebie, warto wypróbować ClickUp, jedną z najlepszych aplikacji do prowadzenia dziennika. To, co sprawia, że jest to najlepsza alternatywa dla aplikacji Day One Journal, to zaawansowane funkcje, takie jak dokumenty, notatnik, zadania, cele i oparty na sztucznej inteligencji ClickUp Brain. Wszystkie te funkcje łączą refleksje, działania i przejrzystość w jednej aplikacji.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby stworzyć swój pierwszy cyfrowy dziennik.