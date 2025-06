Glean vs Perplexity AI: Który system jest najlepszy do wyszukiwania i zarządzania wiedzą?

Wszyscy znamy tę sytuację — walka z terminem, poszukiwanie tej jednej informacji, która zapewni wsparcie dla projektu.

Zamiast szybkich odpowiedzi, wyszukiwarka wyświetla jednak niekończące się strony nieistotnych wyników. A może jesteś zasypany górą informacji w swojej organizacji i nie możesz znaleźć tego, czego naprawdę potrzebujesz.

Przeciętny pracownik wiedzy spędza 8,2 godziny tygodniowo na wyszukiwaniu, odtwarzaniu i powielaniu informacji oraz wiedzy specjalistycznej. Chociaż czynności te są niezbędne, należy je wyraźnie usprawnić, aby nie zajmowały 20 procent tygodnia pracy.

To cały stracony dzień w każdym tygodniu!

Oparte na głębokim uczeniu się modele LLM, wyposażone w zaawansowane rozumienie semantyczne, zmienią wszystko! 🚀

W tym wpisie na blogu porównamy dwa potężne narzędzia, Glean i Perplexity AI, które mają na celu zmianę sposobu zarządzania wiedzą i przeprowadzania wyszukiwań AI w przedsiębiorstwie.

Glean vs. Perplexity AI w skrócie

Czym jest Glean?

Glean to oparta na sztucznej inteligencji platforma do wyszukiwania i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, zaprojektowana, aby pomóc pracownikom szybko znaleźć potrzebne informacje, niezależnie od tego, gdzie są przechowywane.

Jest to centralny hub dla wszystkich wewnętrznych baz danych firmy, łączący się z różnymi aplikacjami i repozytoriami w celu zapewnienia ujednoliconego wyszukiwania.

Funkcje Glean

Glean oferuje zaawansowane funkcje, które współdziałają, tworząc płynne doświadczenie wiedzy, usprawniając dostęp do wiedzy i zwiększając wydajność.

Glean łączy się ze wszystkimi wewnętrznymi źródłami danych Twojej firmy, w tym z pamięcią w chmurze, wewnętrznymi wiki i platformami komunikacyjnymi. Korzystając z zapytań w języku naturalnym, możesz przeszukiwać wszystko z jednego interfejsu, eliminując konieczność przeszukiwania wielu aplikacji.

Koniec z przełączaniem się między zakładkami i frustracją związaną z odgadywaniem, gdzie może być przechowywany ważny dokument. Glean łączy wszystko w jednym miejscu, oszczędzając Twój cenny czas i wysiłek.

Funkcja nr 2 Spersonalizowane wyniki

AI Glean uczy się Twoich nawyków pracy i potrzeb informacyjnych, dzięki czemu wyniki wyszukiwania są dostosowane do Twojej roli, projektów i interakcji w przedsiębiorstwie.

Dzięki personalizacji otrzymujesz informacje najbardziej przydatne w Twojej pracy, unikając frustracji związanej z przeszukiwaniem ogólnych źródeł danych. Zamiast przeglądać strony nieistotnych informacji, najpierw widzisz najbardziej trafne wyniki.

Funkcja nr 3 Dostęp z uwzględnieniem uprawnień

Glean respektuje istniejące uprawnienia dostępu do danych, zapewniając użytkownikom dostęp wyłącznie do informacji, do których są uprawnieni.

Ta funkcja zwiększa bezpieczeństwo i buduje zaufanie w przedsiębiorstwie. Możesz bez obaw wyszukiwać poufne informacje firmowe, nie martwiąc się o ich nieuprawnione ujawnienie, dzięki czemu zarządzanie wiedzą jest bezpieczniejsze i wydajniejsze.

Dzięki zintegrowaniu tych zaawansowanych funkcji z codziennymi cyklami pracy, Glean zmienia sposób, w jaki zespoły korzystają z informacji, sprawiając, że wyszukiwanie i zarządzanie wiedzą stają się integralną częścią ich działalności.

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

(Glean dostosowuje ceny do wielkości organizacji, konkretnych wymagań dotyczących wyszukiwania w przedsiębiorstwie oraz potrzebnych funkcji)

📮ClickUp Insight: 30% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do badań i gromadzenia informacji. Ale czy istnieje AI, która pomoże Ci znaleźć ten jeden zagubiony plik w pracy lub ten ważny wątek w Slacku, którego zapomniałeś zapisać? Tak! Wyszukiwanie połączone oparte na sztucznej inteligencji ClickUp może natychmiast przeszukiwać całą zawartość obszaru roboczego, w tym zintegrowane aplikacje innych firm, wyświetlając spostrzeżenia, zasoby i odpowiedzi. Dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu ClickUp możesz zaoszczędzić nawet 5 godzin tygodniowo!

Czym jest Perplexity?

za pośrednictwem Perplexity.ai

Perplexity to oparta na sztucznej inteligencji wyszukiwarka, która przyspiesza badania i zwiększa ich efektywność, eliminując niepotrzebne wyniki tradycyjnych wyszukiwarek.

Jego silnik odpowiedzi wykracza poza zwykłe wyświetlanie listy linków. Syntezuje informacje z różnych źródeł, aby kompleksowo zrozumieć temat i źródła URL.

Funkcje Perplexity

Perplexity oferuje funkcje i korzyści, które poprawiają komfort użytkowania, zapewniając jasne, dokładne i kontekstowo istotne informacje. Zapoznaj się z niektórymi kluczowymi funkcjami, które wyróżniają Perplexity.

Funkcja nr 1: Wewnętrzne wyszukiwanie wiedzy

Wewnętrzna funkcja wyszukiwania wiedzy Perplexity umożliwia użytkownikom płynny dostęp do wewnętrznych wiadomości służbowych, dokumentów i zewnętrznych źródeł danych przedsiębiorstwa w ramach jednego, ujednoliconego wyszukiwania.

Ta funkcja jest szczególnie korzystna dla organizacji, ponieważ usprawnia procesy badawcze i usprawnia podejmowanie decyzji, zapewniając jednocześnie kompleksowe informacje z wielu źródeł.

Perplexity może wykorzystywać różne duże modele językowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i bezpośrednio cytować źródła. Pozwala to szybko uchwycić kluczowe informacje i zweryfikować ich dokładność. Nie musisz już przeszukiwać wielu stron internetowych, aby znaleźć potrzebną odpowiedź.

Dostarcza informacje w naturalnym, konwersacyjnym formacie, który bardziej przypomina interesującą rozmowę niż standardowy wynik wyszukiwania. Takie podejście pozwala użytkownikom zadawać pytania uzupełniające i zgłębiać tematy bez utraty kontekstu.

Co więcej, otrzymujesz odpowiedź z góry, popartą dowodami i opartą na aktualizacjach w czasie rzeczywistym. Perplexity gwarantuje, że użytkownicy otrzymują najbardziej aktualne informacje.

🧠 Ciekawostka: Modele LLM w rzeczywistości nie "rozumieją" języka! Pomimo swojej płynności, duże modele językowe (LLM) nie myślą ani nie rozumieją słów tak jak ludzie. Po prostu generują odpowiedzi słowo po słowie na podstawie ogromnych ilości danych.

Funkcja nr 3 Automatyczna analiza na poziomie eksperckim

Niedawno wprowadzona funkcja Deep Research automatyzuje analizę na poziomie eksperckim, dostarczając szczegółowe odpowiedzi, które zazwyczaj wymagają wielu godzin ręcznych badań.

Narzędzie wykonuje dziesiątki wyszukiwań, czyta setki źródeł i wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI, aby zapewnić szczegółowość i kontekstowe wzbogacenie informacji.

Deep Research generuje raporty w mniej niż trzy minuty, które można eksportować w formacie PDF lub Perplexity Pages w celu łatwego udostępniania.

Ceny Perplexity

Standard: Free

Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

👀 Czy wiesz, że... Generowanie wspomagane wyszukiwaniem (RAG) to technika, która pozwala modelom AI pobierać odpowiednie informacje z zewnętrznych źródeł przed wygenerowaniem odpowiedzi. Oznacza to, że gdy zadajesz pytanie, AI najpierw wyszukuje najbardziej trafne dane z określonego zestawu dokumentów lub baz danych. Następnie łączy pobrane informacje z istniejącą wiedzą, aby zapewnić dokładniejszą i bardziej adekwatną do kontekstu odpowiedź. Na przykład, w scenariuszu zarządzania wiedzą, wyobraź sobie pracownika firmy, który pyta narzędzie AI: "Jakie są nasze aktualne zasady dotyczące urlopów?" Zamiast polegać wyłącznie na nieaktualnych danych szkoleniowych, AI wykorzystuje RAG, aby pobrać najnowszy dokument dotyczący zasad urlopowych z wewnętrznej bazy danych firmy. Dzięki temu pracownik otrzymuje najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje bez konieczności przeszukiwania wielu plików.

Glean a Perplexity: porównanie funkcji

W trwającym porównaniu Glean i Perplexity, choć każde z tych rozwiązań ma swoje mocne strony, pewne aspekty mogą sprawić, że jedno z nich będzie bardziej odpowiednie w zależności od konkretnych potrzeb użytkownika.

Przyjrzyjmy się szczegółowemu porównaniu funkcji Glean i Perplexity

Funkcja nr 1: Ujednolicone wyszukiwanie

Zarówno Glean, jak i Perplexity oferują ujednolicone wyszukiwanie, ale odpowiadają na różne potrzeby.

Glean łączy się z wewnętrznymi bazami danych przedsiębiorstwa, pamięcią w chmurze i platformami komunikacyjnymi, umożliwiając pracownikom przeszukiwanie wielu repozytoriów za pomocą jednego zapytania

Perplexity łączy wewnętrzne dane firmy z zewnętrznymi źródłami internetowymi, zapewniając szersze możliwości wyszukiwania oraz aktualne informacje z Internetu

🏆 Zwycięzca: Ponieważ służą one różnym celom — Glean do wewnętrznego wyszukiwania w przedsiębiorstwie, a Perplexity do szerszego wyszukiwania wiedzy — funkcja ta kończy się remisem.

Funkcja nr 2: Spersonalizowane i bezpośrednie odpowiedzi

Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji Glean dostosowuje wyniki wyszukiwania do roli pracownika, jego wcześniejszych wyszukiwań i cyklu pracy w organizacji.

Dzięki temu użytkownicy Glean otrzymują bardzo trafne informacje, co eliminuje konieczność przeszukiwania nieistotnych danych

Chociaż Perplexity doskonale radzi sobie z odpowiadaniem na pytania, brakuje mu głębokiej personalizacji dla poszczególnych użytkowników w przedsiębiorstwie

🏆 Zwycięzca: Dla organizacji potrzebujących kontekstowego wyszukiwania wiedzy wewnętrznej, Glean jest zdecydowanym zwycięzcą.

Funkcja nr 3: Uprawnienia/dogłębne badania

Perplexity zapewnia natychmiastowe odpowiedzi generowane przez LLM wraz z cytatami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest bardzo skuteczne w przypadku badań zewnętrznych i dogłębnych analiz.

Perplexity syntetyzuje dane z wielu źródeł, dostarcza zwięzłe podsumowania i umożliwia użytkownikom zadawanie pytań uzupełniających w formacie języka naturalnego

Chociaż Glean ma silną pozycję w zakresie wyszukiwania dokumentów, nie generuje podsumowań opartych na AI ani nie zapewnia wglądu w źródła w czasie rzeczywistym

🏆 Zwycięzca: Perplexity jest niekwestionowanym zwycięzcą w zakresie szybkiej syntezy wiedzy opartej na sztucznej inteligencji.

Werdykt: Ogólnie rzecz biorąc, Glean idealnie nadaje się do wyszukiwania ustrukturyzowanej wiedzy przedsiębiorstwa, natomiast Perplexity jest narzędziem wybieranym do wyszukiwania opartego na badaniach AI.

Glean kontra Perplexity na Reddicie

Zagłębiliśmy się w serwis Reddit, aby sprawdzić, co użytkownicy mówią o Glean i Perplexity AI w kontekście wyszukiwania i zarządzania wiedzą. Wielu użytkowników docenia skupienie Glean na wewnętrznej wiedzy firmy:

Wcześniej przeszukiwanie różnych dysków i platform było koszmarem. Teraz, dzięki Glean, wszystko znajduje się w jednym miejscu. To tak, jakby mieć dedykowaną wewnętrzną wyszukiwarkę.

Inni użytkownicy Reddit zwracają uwagę na mocne strony Perplexity w zakresie badań zewnętrznych i syntezy informacji:

Dziękujemy firmie Perplexity za stworzenie niesamowitego zasobu informacji i przesuwanie granic możliwości wyszukiwania informacji wspomaganego przez sztuczną inteligencję.

Niektórzy użytkownicy skomentowali również różne przypadki użycia:

Teraz, gdy szukam odpowiedzi na pytanie, zamiast Google używam Perplexity. Odpowiedzi Perplexity są niezwykle zwięzłe.

Ogólnie rzecz biorąc, Glean lepiej nadaje się do wewnętrznego zarządzania wiedzą w firmie, natomiast Perplexity jest bardziej zaawansowane pod względem funkcji wyszukiwania i stanowi narzędzie z wyboru do ogólnych badań i eksploracji informacji zewnętrznych.

🧠 Ciekawostka: Twoje dane wyszukiwania mogą kształtować modele AI! Im częściej korzystasz z wyszukiwania opartego na AI, tym więcej ono się od Ciebie uczy, dostosowując wyniki do Twoich zainteresowań, nawyków, a nawet sposobu formułowania pytań!

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Glean i Perplexity

Glean i Perplexity oferują cenne rozwiązania dla konkretnych wyzwań związanych z wyszukiwaniem i wiedzą.

Jednak żadne z tych narzędzi nie zapewnia tak kompleksowej wydajności i integracji cyklu pracy jak ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji z zarządzaniem zadaniami, automatyzacją i współpracą w czasie rzeczywistym.

Przewaga ClickUp nr 1: ClickUp AI

ClickUp Brain łączy zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę Twojej firmy za pomocą sztucznej inteligencji, dzięki czemu wyszukiwanie i zarządzanie wiedzą stają się dziecinnie proste

ClickUp Brain wprowadza sztuczną inteligencję bezpośrednio do cyklu pracy, ułatwiając szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji pomaga zespołom szybko lokalizować dokumenty, zadania i notatki w całym obszarze roboczym. Wystarczy dosłownie "zapytać AI".

Wyobraź sobie zespół marketingowy, który potrzebuje raportów z poprzednich kampanii lub opinii klientów — zamiast przeszukiwać niekończące się foldery, może je natychmiast wyświetlić. Ponadto dzięki funkcjom dokumentacji opartym na sztucznej inteligencji, takim jak AI Notetaker, spotkania z klientami mogą być automatycznie transkrybowane, kluczowe punkty podsumowywane, a zadania tworzone — wszystko w ramach ClickUp. To narzędzie AI zwiększające wydajność pozwala zaoszczędzić godziny ręcznej pracy i gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte.

To nie wszystko. Dzięki ClickUp AI możesz wybrać model AI, z którym chcesz pracować. Niezależnie od tego, czy chcesz rozmawiać z GPT-4o, o1 i o3-mini bezpośrednio w ClickUp — wszystko to jest zawarte w dodatku AI. Stale dodawane są nowe modele, takie jak Claude 3. 7, dzięki czemu masz dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań AI.

Usprawnia to proces wyszukiwania informacji i zapewnia wszystkim dostęp do tych samych danych. Glean i Perplexity mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich informacji, ale nie oferują takiego poziomu integracji cyklu pracy i automatyzacji.

To jeszcze nie wszystko. ClickUp przenosi tę funkcję na wyższy poziom, umożliwiając wyszukiwanie w Internecie bezpośrednio z obszaru roboczego. Tak, koniec z wyszukiwaniem w Google w niekończących się oknach! Oto, co zyskujesz:✓ Natychmiastowy dostęp do Internetu: Włączaj i wyłączaj wyszukiwanie w sieci bezpośrednio z okna AI✓ Inteligentniejsze informacje: Pobieraj informacje w czasie rzeczywistym z Internetu bez przełączania aplikacji✓ Łatwa obsługa: Wykorzystaj AI, polecając jej tworzenie zadań, otwieranie dokumentów i/lub udostępnianie informacji na czacie

Wyszukuj w Internecie bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aktualizuj bazę wiedzy za pomocą generowanych przez AI podsumowań dokumentów i ustawienia przypomnień o okresowych przeglądach.

ClickUp ma przewagę nr 2: Połączone wyszukiwanie i zintegrowane zarządzanie wiedzą

Rozpocznij wyszukiwanie na swój sposób: uzyskaj dostęp do funkcji Connected Search z centrum dowodzenia, globalnego paska akcji lub pulpitu — wystarczy jedno kliknięcie

Funkcje ClickUp Connected Search i zarządzania wiedzą oparte na sztucznej inteligencji tworzą zunifikowany ekosystem dostępu do informacji i ich wykorzystania, przewyższając zarówno Glean, jak i Perplexity w praktycznym zastosowaniu.

Działa jak centralny system nerwowy dla Twoich informacji. Zamiast przeskakiwać między różnymi aplikacjami, takimi jak Google Drive do dokumentów, Slack do rozmów i ClickUp do zadań, możesz po prostu użyć paska wyszukiwania ClickUp. Inteligentnie dociera do wszystkich połączonych narzędzi pracy, przeszukując dane i dostarczając odpowiednie wyniki bezpośrednio do Ciebie w ClickUp. To ujednolicone podejście eliminuje frustrację związaną z rozproszonymi informacjami, umożliwiając szybkie zlokalizowanie potrzebnych informacji bez utraty koncentracji lub marnowania cennego czasu na przełączanie się między kontekstami.

Ta połączona wyszukiwarka AI pozwala nowym członkom zespołu szybko znaleźć to, czego potrzebują. Jednocześnie zintegrowane funkcje zarządzania wiedzą zapewniają aktualność informacji i łatwy dostęp do nich.

ClickUp to świetne narzędzie, którego używamy do organizacji i śledzenia wydarzeń. Platforma zapewniła nam repozytorium wiedzy.

ClickUp to świetne narzędzie, którego używamy do organizacji i śledzenia wydarzeń. Platforma zapewniła nam repozytorium wiedzy.

ClickUp One Up #3: Zarządzanie projektami, automatyzacja i dokumenty do współpracy

Funkcje zarządzania projektami, automatyzacji i współpracy nad dokumentami ClickUp tworzą dynamiczny i połączony ekosystem wiedzy.

Podczas gdy Glean i Perplexity koncentrują się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji i uzyskiwaniu do nich dostępu, ClickUp umożliwia zespołom tworzenie, organizowanie i wykorzystywanie wiedzy w kontekście projektów i cykli pracy.

Scenariusz: Twój zespół pracuje nad złożonym projektem składającym się z wielu etapów. Na początek może skorzystać z ClickUp Docs, aby stworzyć bazę wiedzy i standardowe procedury operacyjne, łącząc odpowiednie dokumenty bezpośrednio z zadaniami projektu. Jeśli ktoś ma pytanie dotyczące konkretnego zadania, może szybko uzyskać dostęp do wszystkich powiązanych informacji bez konieczności przeszukiwania różnych platform.

Twórz piękne dokumenty w ClickUp Docs, łącz je z cyklami pracy, edytuj w czasie rzeczywistym, oznaczaj innych komentarzami, przypisuj zadania do swojego zespołu i przekształcaj je w zadania, które można śledzić

Po uruchomieniu projektu narzędzia do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji ClickUp umożliwiają zespołom współpracę, organizowanie zadań, śledzenie postępów i efektywne zarządzanie zasobami za pomocą zadań ClickUp i podzadań, z których każdy zawiera osoby przypisane, terminy i zależności. Filozofia "wszystko w jednej aplikacji do pracy" ułatwia współpracę, dzięki czemu zespoły mogą działać szybciej, pracować mądrzej i oszczędzać czas.

Wspierane przez sztuczną inteligencję agenci AI i automatyzacje ClickUp — uruchamiane za pomocą prostych komend w języku angielskim — zapewniają dodatkowy poziom wydajności. Na przykład agenci AI mogą automatycznie przypisywać zadania zespołowe na podstawie zawartości dokumentów lub aktualizować statusy projektów na podstawie wykonania działań zespołu.

Na przykład kierownik projektu poszukujący raportu o statusie projektu może natychmiast uzyskać dostęp do dokumentu, a następnie skorzystać z wbudowanych funkcji automatyzacji cyklu pracy opartych na sztucznej inteligencji AI, aby wyzwolić powiadomienia dla członków zespołu w celu przeglądu. Ten poziom automatyzacji zmniejsza wysiłek ręczny i zapewnia aktywne zarządzanie wiedzą oraz podejmowanie odpowiednich działań.

Glean i Perplexity mogą pomóc w znalezieniu zewnętrznych zasobów lub konkretnych plików wewnętrznych; ClickUp łączy wewnętrzną wiedzę bezpośrednio z cyklem pracy, dzięki czemu jest ona łatwo dostępna i można ją wykorzystać w kontekście projektów.

ClickUp One Up #4: Szablon bazy wiedzy "

Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu bazy wiedzy ClickUp, aby tworzyć, organizować i udostępniać cyfrową bibliotekę informacji. Zawiera sekcje artykułów wiedzy, często zadawane pytania i inne zasoby

Szablon bazy wiedzy ClickUp usprawnia wyszukiwanie i zarządzanie wiedzą, zapewniając uporządkowane, scentralizowane repozytorium krytycznych informacji.

Zobaczmy, jak ten szablon pomógłby w typowym scenariuszu wyszukiwania i zarządzania wiedzą:

Agencja marketingowa boryka się z problemem rozproszonej dokumentacji — wytyczne dotyczące marki, briefy klientów i standardowe procedury operacyjne są rozrzucone po e-mailach, czatach i folderach osobistych.

Albo nowy członek zespołu musi znaleźć najnowszy dokument dotyczący strategii SEO, ale spędza 30 minut na przeszukiwaniu różnych platform.

Oto, jak szablon bazy wiedzy ClickUp rozwiązuje ten problem:

Scentralizowane repozytorium: cała wiedza — często zadawane pytania, cykle pracy, najlepsze praktyki — znajduje się w jednej lokalizacji, co eliminuje zbędne wyszukiwanie Zaawansowane wyszukiwanie i etykietowanie: zamiast przeglądać pliki, użytkownicy wpisują "strategia SEO" w pasku wyszukiwania ClickUp i natychmiast uzyskują dostęp do najnowszego dokumentu Współpraca i aktualizacje w czasie rzeczywistym: Specjalista SEO edytuje dokument strategiczny bezpośrednio w ClickUp, dzięki czemu zespół zawsze ma dostęp do najnowszej wersji — nie ma już przestarzałych plików PDF krążących po firmie Kategoryzacja i dostosowywanie: sekcje takie jak kampanie klientów, wytyczne wewnętrzne i zasoby umożliwiają użytkownikom przeglądanie według tematu, co zmniejsza trudności związane z wyszukiwaniem Integracja z cyklami pracy: Strategia SEO jest powiązana z listą zadań i osią czasu projektu, co umożliwia bezpośrednią realizację bez konieczności przełączania się między narzędziami Skalowalność i efektywność kosztowa: Wraz z rozwojem agencji baza wiedzy dynamicznie się rozszerza, zapewniając wsparcie większej liczbie członków zespołu bez dodatkowych kosztów

Ten szablon ClickUp sprawia, że wiedza jest łatwa do wyszukiwania, dostępna i możliwa do wykorzystania, co zmniejsza straty czasu i gwarantuje, że zespoły zawsze pracują na podstawie aktualnych, dokładnych i kompletnych informacji.

Przyszłość wyszukiwania i zarządzania wiedzą

Chociaż Glean i Perplexity AI oferują imponujące możliwości wyszukiwania i zarządzania wiedzą, pozostają one narzędziami jednofunkcyjnymi. Glean koncentruje się na wyszukiwaniu w przedsiębiorstwie, a Perplexity wyróżnia się odpowiedziami opartymi na sztucznej inteligencji, ale żadne z tych rozwiązań nie zapewnia kompleksowego obszaru roboczego do zarządzania zadaniami, dokumentami i współpracą.

Firmy potrzebują czegoś więcej niż tylko wyszukiwania — potrzebują połączonego ekosystemu zapewniającego wydajność. Właśnie tym wyróżnia się ClickUp.

W przeciwieństwie do Glean lub Perplexity, ClickUp łączy system zarządzania wiedzą z realizacją projektów, śledzeniem zadań i analizami opartymi na sztucznej inteligencji w jednej zunifikowanej platformie. Dzięki wbudowanym dokumentom, wiki i płynnej integracji zespoły nie tylko znajdują informacje, ale także natychmiast na nie reagują.

Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko wyszukiwania AI dla przedsiębiorstw, czas przejść na prawdziwą aplikację, która oferuje wszystko. ClickUp pozwala organizować, współpracować i zarządzać wiedzą w sposób, którego nie może zapewnić żadne samodzielne narzędzie. Zarejestruj się za darmo już dziś!