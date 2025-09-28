Najlepsze oprogramowanie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych zapewniające wydajne wsparcie zespołu wsparcia w 2025 r

Wiadomości typu „Hej, szybkie pytanie…” nie mają końca. Ktoś zgłasza awarię drukarki na korytarzu. Dział HR szuka dokumentów dotyczących wdrożenia nowych pracowników. A dział IT? Nadal próbuje ustalić, kto dwa tygodnie temu złożył wniosek o dostęp bez zgłoszenia, kontekstu ani dalszych działań.

Jeśli system wsparcie Twojego zespołu jest tak zagmatwany, czas na zmianę.

Oprogramowanie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych zostało zaprojektowane z myślą o codziennych zgłoszeniach pracowników, takich jak te. Zastępuje ono rozproszone wiadomości jasnym procesem, dzięki czemu zespoły mogą reagować na czas.

W tym wpisie na blogu udostępnimy najlepsze wewnętrzne systemy zgłoszeń, które pomogą zespołom zachować porządek i szybciej reagować. 📈

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do obsługi zgłoszeń wewnętrznych?

Wybierając oprogramowanie do obsługi wewnętrznego help desku, skup się na funkcjach, które zwiększają wydajność, dostosowują się do Twojego cyklu pracy i ułatwiają życie wszystkim zaangażowanym osobom. Oto, na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do obsługi zgłoszeń wewnętrznych:

Przyjazna dla użytkownika nawigacja: Upraszcza zadania dzięki intuicyjnemu interfejsowi i Upraszcza zadania dzięki intuicyjnemu interfejsowi i szablonom podręczników dla pracowników , zapewniając szybkie wdrożenie i minimalne szkolenie dla Twojego zespołu

Procesy dostosowane do potrzeb: Płynnie dostosowuje się do konkretnych potrzeb operacyjnych Twojego zespołu dzięki konfigurowalnym cyklom pracy i preferencjom

Wnioski oparte na danych: Zapewnia szczegółowe analizy dzięki solidnym narzędziom raportowania, które umożliwiają śledzenie wydajności i identyfikowanie możliwości poprawy

Zunifikowane systemy: Łatwa synchronizacja z istniejącymi Łatwa synchronizacja z istniejącymi narzędziami do współpracy w przedsiębiorstwie dzięki płynnej integracji, zapewniającej spójny cykl pracy

Inteligentne przypisywanie zadań: Szybkie kierowanie zgłoszeń do odpowiednich członków zespołu wsparcia dzięki automatyzacji kierowania zgłoszeń, co przyspiesza rozwiązywanie problemów

Dostęp w podróży: umożliwia zespołowi zarządzanie zgłoszeniami z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu, dzięki dostępności mobilnej

rozwój zorientowany na przyszłość: *Wsparcie ekspansji Twojej organizacji bez zakłócania procesów wewnętrznych dzięki skalowalnej architekturze i funkcji

Niezawodna pomoc: zapewnia szybką i skuteczną pomoc w przypadku pojawienia się problemów dzięki niezawodnemu wsparciu, dzięki czemu Twój zespół może kontynuować śledzenie

📮 ClickUp Insight: Pracownicy umysłowi wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie w poszukiwaniu informacji, a prawie 1 na 5 pracowników wysyła ponad 50 wiadomości. To dużo czasu poświęconego na śledzenie szczegółów. ClickUp pomaga usprawnić ten proces. Zgłoszenia są tworzone i przypisywane do odpowiedniej osoby, a wszystkie aktualizacje pozostają w jednym miejscu. Dzięki uporządkowaniu wszystkiego można uniknąć niepotrzebnych dyskusji i skupić się na rozwiązaniu danego problemu.

Oprogramowanie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych wewnętrznych systemów pomocy technicznej.

🔍 Czy wiesz, że... Niektóre firmy stosują sprytne systemy numeracji zgłoszeń, w których pierwsze cyfry odzwierciedlają kody projektów, działy, a nawet poziomy priorytetów.

Najlepsze oprogramowanie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych

Zapoznaj się z tymi wyjątkowymi narzędziami, które usprawnią codzienną pracę Twojego zespołu. 🗂️

*clickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego śledzenia wewnętrznych wniosków i zarządzania zadaniami)

Współpracownik oznaczył Cię w wiadomości Slack dotyczącej problemu z laptopem. Ktoś inny zapisał to w arkuszu kalkulacyjnym. Tymczasem dział IT pracuje nad tablicą. Patrzysz na pięć różnych zakładek, zastanawiając się, czy zgłoszenie zostało rozpatrzone, czy też zaginęło w gąszczu innych spraw.

Tak wygląda wsparcie wewnętrzne, gdy zgłoszenia pojawiają się wszędzie oprócz miejsca, w którym wykonywana jest praca.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, rozwiązuje ten problem.

Zostało ono stworzone z myślą o obsłudze każdego elementu wewnętrznego cyklu pracy obsługi zgłoszeń, dzięki czemu Twój zespół nie traci czasu na łączenie wszystkich elementów w jedną całość. Przyjrzyjmy się bliżej jego możliwościom. 👇

Formularze ClickUp

Wypróbuj ClickUp Formularze Zbieraj jasne, spójne zgłoszenia wewnętrzne za pomocą formularzy ClickUp

Załóżmy, że chcesz ujednolicić sposób zgłaszania wniosków przez różne działy. Formularze ClickUp Forms zapewniają prosty sposób na osiągnięcie tego celu. Możesz dodać logikę warunkową, aby tworzyć dynamiczne formularze, które dostosowują się do wyborów użytkownika.

Na przykład, jeśli dział HR wybierze „Wdrożenie” jako typ zgłoszenia, w formularzu natychmiast pojawią się pola do wprowadzenia daty rozpoczęcia pracy nowego pracownika, preferowanego urządzenia i kierownika zespołu. Jeśli dział IT wybierze „Wniosek o dostęp”, pojawią się inne pola, takie jak potrzebne oprogramowanie i dział.

Każde przesłane zamienia się w zadanie ClickUp kierowane do odpowiedniej kolejki.

Możesz szybciej rozpocząć pracę, korzystając z szablonu zgłoszenia do pomocy technicznej ClickUp, który zawiera gotowy formularz zgłoszenia oraz przydatne widoki, takie jak kategorie zgłoszeń, status zgłoszeń, priorytet zgłoszeń oraz centralny formularz zgłoszenia.

✅ Zobacz ten wideo, żeby dowiedzieć się, jak Twój zespół może w kilka sekund przesuwać cykle pracy dzięki automatyzacji i zerowej liczbie przypomnień.

Gdy tylko pojawią się zgłoszenia, ClickUp Automation zajmie się powtarzalnymi zadaniami. Załóżmy, że ktoś z zespołu projektowego wybiera w formularzu opcje „MacBook” i „Pilne”. Możesz uruchomić automatyzację, która przypisze zadanie do działu IT, nada mu czerwony tag „Pilne” i przeniesie je bezpośrednio do kolumny „Do zrobienia”.

Następny temat: chaos w komentarzach.

Zamień komentarze w elementy do wykonania, korzystając z funkcji ClickUp Assign Comments

Kiedy zadania zaczynają gromadzić wewnętrzne notatki, listy kontrolne i pytania, sytuacja może stać się nieuporządkowana. Funkcja ClickUp Assign Comments pozwala wyodrębnić konkretne elementy z wątku i przypisać je bezpośrednio. Dzięki temu nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za dane element.

Na przykład, jeśli ktoś z administratora napisze: „Czy możesz potwierdzić ustawienia monitora do czwartku?”, może przypisać ten komentarz do osoby kontaktowej z działu technicznego. Ta osoba zobaczy go w swojej skrzynce odbiorczej, będzie dokładnie wiedzieć, czego się od niej oczekuje, i będzie mogła rozwiązać problem bez konieczności przeglądania całej historii komentarzy.

ClickUp Brain

Szybko nadrób zaległości dzięki podsumowaniom ClickUp Brain*

Kiedy ktoś nowy wykonuje krok w trakcie projektu, zintegrowany asystent AI ClickUp Brain pomaga mu w ciągu kilku sekund nadrobić zaległości.

Załóżmy, że kierownik działu IT jest na zwolnieniu lekarskim, a jego zastępca musi przejąć obowiązki. Zamiast przeglądać strony komentarzy, może otworzyć zadanie i wyświetlić podsumowanie AI w czasie rzeczywistym zawierające wszystkie informacje — co zostało zrobione, co pozostało do zrobienia i co blokuje realizację zadania.

najlepsze funkcje ClickUp*

Dostosuj formularze zgłoszeniowe do wizerunku marki: Dostosuj formularze, umieszczając logo, motywy tła i kolory przycisków, które odzwierciedlają tożsamość Twojej firmy

Scentralizuj komunikację wewnętrzną: Wykorzystaj Wykorzystaj czat ClickUp do zarządzania wszystkimi dyskusjami związanymi z zgłoszeniami w dedykowanych kanałach lub bezpośrednich wiadomościach

Monitoruj przepływ wniosków na dużą skalę: Uzyskaj dostęp do hub formularzy, aby zobaczyć wszystkie przesłane z różnych działów i śledzić postępy w jednym pulpicie

Korzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia obciążenia pracą: Monitoruj obciążenie zespołu za pomocą Monitoruj obciążenie zespołu za pomocą widoku obciążenia pracą ClickUp , aby zapobiegać zatorom i zrównoważyć wsparcie wewnętrzne

Ograniczenia ClickUp

Chociaż ClickUp oferuje aplikację mobilną, niektórzy użytkownicy uważają, że nie ma ona pełnej funkcji wersji na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4440 recenzji)

*co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Zobacz, co ma do powiedzenia użytkownik Reddit:

Bardzo podoba mi się wygląd funkcji Formularze. Wydaje się intuicyjna, a funkcja AI jest całkiem fajna. Nie otrzymuję zbyt wielu odpowiedzi na formularze, ale widzę, jak można zaoszczędzić czas, jeśli ciągle przegląda się opinie lub zgłoszenia. Ponadto umożliwiają one większą personalizację formularzy. Bawiłem się obrazami okładek i kolorami przycisków, i fajnie jest nie być skazanym na domyślne ustawienia.

Bardzo podoba mi się wygląd funkcji Formularze. Wydaje się intuicyjna, a funkcja AI jest całkiem fajna. Nie otrzymuję zbyt wielu odpowiedzi na formularze, ale widzę, jak można zaoszczędzić czas, jeśli ciągle przegląda się opinie lub zgłoszenia. Ponadto umożliwiają one większą niestandardową personalizację formularzy. Bawiłem się obrazami okładek i kolorami przycisków, i fajnie jest nie być skazanym na domyślne ustawienia.

🧠 Ciekawostka: Wzrost liczby zgłoszeń może wydawać się problemem, ale w zdrowych organizacjach często odzwierciedla on zwiększoną przejrzystość i komunikację. Zespoły, które unikają rejestrowania zgłoszeń, często pozwalają, aby problemy narastały poza systemem. Dobrze wykorzystywany system jest zazwyczaj dobrze zarządzany.

2. Hiver (najlepsze rozwiązanie dla zespołów korzystających już z Gmaila)

za pośrednictwem Hiver

Hiver przekształca skrzynkę odbiorczą Gmaila w funkcjonalne oprogramowanie pomocy technicznej, nie zmuszając zespołów do rezygnacji ze znanego im środowiska e-maila. Większość pracowników spędza codziennie wiele godzin w swojej skrzynce odbiorczej, a Hiver wykorzystuje to, dodając funkcję obsługi zgłoszeń bezpośrednio w miejscu, w którym ludzie już pracują.

Ustawienia zajmują około 10 minut, a potem wszyscy pracują w znanym sobie interfejsie Gmaila. Co jest w tym fajnego? W czasie rzeczywistym widzisz, kto nad czym pracuje, a Twój zespół może współpracować nad odpowiedziami bez tych zagmatwanych łańcuchów e-maili.

Najlepsze funkcje Hiver

Przypisuj własność zgłoszeń konkretnym członkom zespołu dzięki przejrzystemu śledzeniu statusu, dzięki czemu odpowiedzialność pozostaje jasna

Wykorzystaj funkcję wykrywania kolizji, aby zapobiec sytuacji, w której wiele osób odpowiada na ten sam zgłoszenie

Generuj raporty wydajności pokazujące czasy rozwiązywania problemów i dystrybucję obciążenia pracą zespołu, aby zoptymalizować wewnętrzne procesy wsparcie

Wdrażaj szablony wiadomości e-mail zawierające standardowe odpowiedzi na typowe pytania, aby zachować spójność komunikacji

Ograniczenia Hiver

Zaawansowane funkcje automatyzacji pozostają nieco ograniczone w porównaniu z innymi platformami do obsługi zgłoszeń

Brak wbudowanej funkcji bazy wiedzy do samodzielnej obsługi

Ograniczone możliwości dostosowywania pól zgłoszeń i cykli pracy

Ceny Hiver

Pakiet wielokanałowy

Free

Lite: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Wzrost: 34 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Elite: Niestandardowe ceny

Czat na żywo

Free

Pro: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Hiver

G2: 4,6/5 (ponad 1175 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 115 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hiver w praktyce?

Oto recenzja G2 dotycząca tego oprogramowania do obsługi zgłoszeń wewnętrznych:

Dzięki Hiver jesteśmy w stanie utrzymać zdalny zespół, który potrafi skutecznie się komunikować. Hiver pozwala nam przekształcić e-mail w swego rodzaju „system zgłoszeń”, bez konieczności dodawania dodatkowego oprogramowania. Możliwość przypisywania e-mail i komunikowania się w sekcji notatek ułatwia współpracę, a także pozwala zachować wszystkie szczegóły dotyczące każdej e-mail dołączonego do e-mail, dzięki czemu nigdy nie musimy szukać informacji. Hiver był łatwy w ustawieniu i działa płynnie z GMail.

Dzięki Hiver jesteśmy w stanie utrzymać zdalny zespół, który potrafi skutecznie się komunikować. Hiver pozwala nam przekształcić e-mail w swego rodzaju „system zgłoszeń”, bez konieczności dodawania dodatkowego oprogramowania. Możliwość przypisywania e-mail i komunikowania się w sekcji notatek ułatwia współpracę, a także pozwala zachować wszystkie szczegóły dotyczące każdej e-mail dołączonej do e-mail, dzięki czemu nigdy nie musimy szukać informacji. Hiver był łatwy w ustawieniu i działa płynnie z GMail.

3. Zendesk (najlepsze rozwiązanie łączące prostotę obsługi z zaawansowanymi funkcjami)

za pośrednictwem Zendesk

Znasz to uczucie, kiedy coś po prostu działa bez zbędnych komplikacji? Tak właśnie działa Zendesk.

Twoi pracownicy otrzymują prosty portal do zgłaszania swoich wniosków, a zespół wsparcia otrzymuje dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji. Ponadto, gdy Twój zespół jest zasypany zgłoszeniami po awarii systemu, narzędzia automatyzacji do kierowania i ustalania priorytetów pomagają wszystkim zachować zdrowie psychiczne.

Najlepsze funkcje Zendesk

Twórz niestandardowe formularze przesłanych zgłoszeń dla różnych działów, które od razu zbierają wszystkie niezbędne informacje

Stwórz wewnętrzny system zarządzania wiedzą , do którego dostęp mają zarówno agenci wsparcia, jak i pracownicy, zachęcając do samodzielnego rozwiązywania typowych problemów

Zintegruj je z setkami aplikacji innych firm, w tym Slack i Jira, aby zachować ciągłość działania istniejących rozwiązań technologicznych

Śledź wydajność zespołu dzięki kompleksowym pulpitom analitycznym, które pokazują trendy, wąskie gardła i możliwości usprawnienia procesów

Ograniczenia Zendesk

Struktura cenowa staje się kosztowna wraz z dodawaniem kolejnych agentów i funkcji

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla mniejszych zespołów, które nie potrzebują wszystkich oferowanych funkcji

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że Zendesk doświadcza spowolnień wydajności w okresach szczytowego obciążenia, co ma wpływ na czat w czasie rzeczywistym i inne funkcje

Ceny Zendesk

Suite Team: 55 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Suite Growth: 89 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Pakiet Professional: 115 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Suite Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 6150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4030 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Za każdym razem, gdy trudny problem zostanie rozwiązany, przekształć go w poradnik „jak to zrobić”. W ten sposób rozwiązujesz bieżący problem i tworzysz zasób na przyszłość, zmniejszając liczbę raportowań dotyczących tego samego problemu.

4. HappyFox (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania cyklu pracy bez konieczności kodowania)

za pośrednictwem HappyFox

HappyFox sprawia, że obsługa zgłoszeń jest łatwa dzięki automatyzacji, która wykonuje najtrudniejsze zadania. Ustawiasz reguły, aby kierować zapytania do odpowiedniego agenta w oparciu o temat lub pilność, przyspieszając rozwiązywanie problemów.

Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzystość statusów zgłoszeń, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte. Pobiera dane klientów z platform e-commerce, szybko dostarczając agentom kontekst. Potrzebujesz, aby zgłoszenie przeszło trzy etapy zatwierdzania przed dotarciem do działu finansowego? Po prostu to zaplanuj. System obsługuje wszystko, od awarii informatycznych po irytujące skargi dotyczące temperatury w biurze.

Najlepsze funkcje HappyFox

Automatycznie segmentuj przychodzące zgłoszenia według działu, priorytet i wymaganych umiejętności, aby zapewnić, że zgłoszenia trafią do odpowiednich członków zespołu

Skonfiguruj inteligentne reguły, które są wyzwalaczami określonych działań po spełnieniu określonych warunków

Twórz pola niestandardowe i kategorie zgłoszeń dla różnych działów (IT, HR, infrastruktura), które dokładnie rejestrują potrzebne informacje

Generuj zaplanowane raporty, które automatycznie trafiają do skrzynek odbiorczych interesariuszy wraz z odpowiednimi kluczowymi wskaźnikami

Ograniczenia HappyFox

Brak wsparcia dla pól zależnych lub warunkowych, co może ograniczać złożone cykle pracy i wymagania dotyczące gromadzenia danych

Użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy, takie jak brak możliwości wysyłania e-mail do innych osób w kopii lub dostępu do zgłoszeń utworzonych przez innych członków zespołu

Ceny HappyFox

Ceny oparte na liczbie agentów

Podstawowy: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 119 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise PRO: Ceny niestandardowe

Unlimited agentów

Wzrost: 1999 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Skala: 3999 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Scale Plus: 5999 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Ultimate: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje HappyFox

G2: 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HappyFox w praktyce?

Oto, co recenzent G2 mówi o tym, jak oprogramowanie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych poprawiło doświadczenia pracowników w ich organizacji:

HappyFox umożliwia komunikację między wszystkimi zespołami, pomagając naszej firmie w rozwiązywaniu problemów. Łatwo jest śledzić, na jakim etapie procesu znajduje się każde zgłoszenie, co ułatwia monitorowanie i podejmowanie dalszych działań.

HappyFox umożliwia komunikację między wszystkimi zespołami, pomagając naszej firmie w rozwiązywaniu problemów. Łatwo jest śledzić, na jakim etapie procesu znajduje się każde zgłoszenie, co ułatwia monitorowanie i podejmowanie dalszych działań.

5. Zoho Desk (najlepsze rozwiązanie dla oszczędnych małych i średnich zespołów)

za pośrednictwem Zoho Desk

Wyróżniającą funkcją Zoho Desk jest asystent AI, Zia, który rozumie kontekst zgłoszenia i nastrój. Kiedy więc ktoś wysyła gniewną wiadomość e-mail dotyczącą drukarki, napisana wielkimi literami, Zia automatycznie oznacza ją jako priorytet. Interfejs jest na tyle przejrzysty, że nawet najmniej obeznani z technologią pracownicy mogą zgłaszać prośby bez konieczności wzywania pomocy.

Kolejna rzecz, którą zespoły uwielbiają: oceny zadowolenia pracowników pokazują, czy Twoje rozwiązania faktycznie rozwiązały problem, czy tylko zostały odhaczone jako wykonane.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Organizuj zgłoszenia za pomocą intuicyjnych portali działowych, w których każdy zespół ma własną kolejkę, reguły automatyzacji i umowy SLA, a jednocześnie zachowuje widoczność między działami

Wprowadź funkcje śledzenia czasu, które rejestrują, ile czasu agenci poświęcają na różne typy zgłoszeń

Twórz kontekstowe artykuły pomocy, które automatycznie sugerują rozwiązania na podstawie słów kluczowych zawartych w opisie zgłoszenia, jeszcze zanim pracownik je prześle

Skonfiguruj pulpity nawigacyjne dostosowane do potrzeb poszczególnych zespołów, które wyświetlają istotne wskaźniki dla różnych interesariuszy, nie przytłaczając ich zbędnymi informacjami

Ograniczenia Zoho Desk

Bardziej złożone niestandardowe dostosowania wymagają znajomości języka skryptowego Deluge firmy Zoho

Funkcje telefoniczne platformy mają limit, a niektórzy użytkownicy uważają, że dokumentacja jest niewystarczająca, a funkcjonalność niekompletna

Użytkownicy napotkali trudności podczas integracji Zoho Desk z Office 365

Z opinii wynika, że wsparcie klienta Zoho może reagować z opóźnieniem i nie zawsze jest w stanie rozwiązać złożone problemy

Ceny Zoho Desk

Express: 9 USD/miesiąc

Standard: 20 USD/miesiąc

Professional: 35 USD/miesiąc

Enterprise: 50 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Desk

G2: 4,4/5 (ponad 6345 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho Desk w praktyce?

Cytat z recenzji G2:

W Zoho Desk najbardziej podoba mi się intuicyjny interfejs i łatwość zarządzania zgłoszeniami do pomocy technicznej. Automatyzacja i reguły przepływu pracy pomagają zwiększyć wydajność zespołu i skrócić czas reakcji. Dodatkowo integracja z innymi narzędziami w ekosystemie Zoho sprawia, że doświadczenie jest jeszcze bardziej zakończone i scentralizowane.

W Zoho Desk najbardziej podoba mi się intuicyjny interfejs i łatwość zarządzania zgłoszeniami do pomocy technicznej. Automatyzacja i reguły przepływu pracy pomagają poprawić wydajność zespołu i skrócić czas reakcji. Dodatkowo integracja z innymi narzędziami w ekosystemie Zoho sprawia, że doświadczenie jest jeszcze bardziej zakończone i scentralizowane.

💡 Porada dla profesjonalistów: Duża liczba zgłoszeń może prowadzić do wypalenia zawodowego. Monitoruj obciążenie pracą swojego zespołu i śledź zmęczenie związane z obsługą zgłoszeń, monitorując czas ich obsługi. Jeśli ta sama osoba obsługuje dużą liczbę zgłoszeń, zaproponuj jej przerwę lub rotację obowiązków, aby zachować świeżość.

6. Freshservice (najlepsze do zarządzania usługami zgodnego z ITIL)

za pośrednictwem Freshservice

Freshservice sprawia, że biblioteka infrastruktury technologii informacyjnej (ITIL) staje się zaskakująco przystępna. Nie potrzebujesz wielu certyfikatów, aby efektywnie korzystać z tego systemu.

Czym się wyróżnia? Powiązania między zgłoszeniami, zasobami i zmianami tworzą wizualne połączenie. Gdy ktoś przeprowadza raportowanie dotyczące awarii oprogramowania księgowego, od razu widać, na którym serwerze się znajduje, kto jeszcze może być nią dotknięty i czy przyczyną mogły być ostatnie zmiany.

Katalog usług przekształca również niejasne wiadomości e-mail typu „pomóż mi to naprawić” w uporządkowane zgłoszenia zawierające wszystkie potrzebne informacje.

Najlepsze funkcje Freshservice

Używaj narzędzi automatycznej wykrywalności do śledzenia zasobów sprzętowych i oprogramowania przez cały cykl ich życia

Wdrażaj procesy zarządzania zmianami z wbudowaną oceną ryzyka, cyklami pracy związanymi z zatwierdzaniem i planami przywracania poprzedniego stanu, aby zapobiegać zakłóceniom w świadczeniu usług

Twórz relacje nadrzędne i podrzędne między zgłoszeniami, aby rozwiązywać podstawowe problemy, jednocześnie stosując śledzenie poszczególnych incydentów i ich konkretnych rozwiązań

Wykorzystaj wizualny projektant procesów, aby stworzyć mapę złożonych cykli pracy obejmujących wiele działów i etapów zatwierdzania bez konieczności pisania kodu

Ograniczenia Freshservice

Użytkownicy dokonują raportowania ograniczeń w niestandardowym dostosowywaniu formularzy, kategorii i interfejsu agenta

Została zrobiona notatka, że agent AI, Freddy, błędnie interpretuje prośby użytkowników

Cykl pracy Automator nie posiada takich funkcji jak pętle i może być skomplikowany w konfiguracji w porównaniu z większością wewnętrznych systemów obsługi zgłoszeń

Ceny Freshservice

Pakiet startowy: 19 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Rozwój: 49 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Pro: 99 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Freshservice

G2: 4,6/5 (ponad 1250 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 595 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Freshservice w praktyce?

Recenzent serwisu G2 podsumował to w następujący sposób:

Freshservice zapewnił naszemu globalnemu zespołowi IT jedno miejsce do zarządzania zgłoszeniami, prośbami i zmianami — z przejrzystym interfejsem i płynnymi cyklami pracy. Od momentu wdrożenia skróciliśmy czas rozwiązywania problemów o około 35% i odnotowaliśmy wzrost wydajności o 25%. Katalog usług, automatyzacja i integracja z Microsoft 365 ułatwiły pracę zarówno działowi IT, jak i użytkownikom. Raportowanie mogłoby być nieco bardziej elastyczne — tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do naszych konkretnych potrzeb wymaga sporo pracy. Użytkownicy z Chin od czasu do czasu doświadczają problemów z wydajnością. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jednak solidna platforma, a wymienione kwestie to tylko obszary wymagające poprawy.

Freshservice zapewnił naszemu globalnemu zespołowi IT jedno miejsce do zarządzania zgłoszeniami, prośbami i zmianami — z przejrzystym interfejsem i płynnymi cyklami pracy. Od momentu wdrożenia skróciliśmy czas rozwiązywania problemów o około 35% i odnotowaliśmy wzrost wydajności o 25%. Katalog usług, automatyzacja i integracja z Microsoft 365 ułatwiły pracę zarówno działowi IT, jak i użytkownikom. Raportowanie mogłoby być nieco bardziej elastyczne — tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do naszych konkretnych potrzeb wymaga sporo pracy. Użytkownicy z Chin od czasu do czasu doświadczają problemów z wydajnością. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jednak solidna platforma, a wymienione kwestie to tylko obszary wymagające poprawy.

7. SysAid (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej integracji zasobów IT)

za pośrednictwem SysAid

SysAid łączy system zgłoszeń bezpośrednio ze sprzętem i oprogramowaniem powodującym problemy. Tworzysz cykle pracy, aby przypisywać zgłoszenia na podstawie rodzaju problemu lub wiedzy technicznej, oszczędzając czas. Funkcja zarządzania zasobami śledzi urządzenia, takie jak serwery i laptopy, w czasie rzeczywistym.

Portal samoobsługowy zmniejsza liczbę zgłoszeń dzięki bazie wiedzy, która rozrasta się w miarę dokumentowania przez zespoły wsparcia rozwiązań typowych problemów. Co imponujące, SysAid monitoruje kluczowe elementy infrastruktury i automatycznie tworzy zgłoszenia w przypadku pojawienia się potencjalnych problemów.

Najlepsze funkcje SysAid

Rozwiązuj problemy szybciej dzięki funkcjom zdalnego sterowania, które pozwalają technikom przejąć kontrolę nad urządzeniami użytkowników bezpośrednio z interfejsu zgłoszenia

Monitoruj na bieżąco krytyczne zasoby i generuj automatyczne zgłoszenia, gdy przekroczone zostaną z góry określone progi

Stwórz kompleksową bazę danych zarządzania konfiguracją (CMDB), która mapuje związki między zasobami, usługami i procesami, aby zrozumieć wpływ pojawiających się problemów

Twórz dynamiczne formularze, które zmieniają dostępne pola w zależności od typu zgłoszenia, zapewniając zebranie dokładnie tych informacji, które są potrzebne dla każdej konkretnej kategorii problemów

Ograniczenia SysAid

Użytkownicy dokonywali raportowania, że interfejs mobilny nie jest przyjazny dla użytkownika, a problemy dotyczą m.in. złego rozmieszczenia ikon i ich rozmiarów

Częstotliwość wysyłania wiadomości e-mail przez SysAid jest stała i wynosi około 10 minut, nie można jej zmienić

Istnieją doniesienia o uporczywych błędach w systemie, w tym problemach z przypisywaniem zgłoszeń i niemożnością wstawiania obrazów w tekście odpowiedzi

Ceny SysAid

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SysAid

G2: 4,5/5 (ponad 710 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 485 recenzji)

Co użytkownicy mówią o SysAid w praktyce?

Oto opinia recenzenta Capterra na temat tego oprogramowania do obsługi zgłoszeń wewnętrznych:

Moje ogólne doświadczenia z SysAid są pozytywne pod względem podstawowych funkcji, takich jak zarządzanie zasobami, śledzenie zleceń pracy i zautomatyzowane przepływy pracy dla wniosków zakupowych. Funkcje te znacznie poprawiły naszą wydajność, zwłaszcza w naszym niewielkim dziale IT. Jednak interfejs użytkownika mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika, a my napotkaliśmy pewne trudności z portalem samoobsługowym, szczególnie z funkcją resetowania hasła. Chociaż pierwsze wrażenia były całkiem dobre, uważamy, że istnieje potencjał do dalszych ulepszeń, aby w pełni spotkać nasze potrzeby.

Moje ogólne doświadczenia z SysAid są pozytywne pod względem podstawowych funkcji, takich jak zarządzanie zasobami, śledzenie zleceń pracy i zautomatyzowane cykle pracy dla wniosków zakupowych. Funkcje te znacznie poprawiły naszą wydajność, zwłaszcza w naszym niewielkim dziale IT. Jednak interfejs użytkownika mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika, a my napotkaliśmy pewne trudności z portalem samoobsługowym, szczególnie z funkcją resetowania hasła. Chociaż pierwsze wrażenia były całkiem dobre, uważamy, że istnieje potencjał do dalszych ulepszeń, aby w pełni spotkać nasze potrzeby.

🧠 Ciekawostka: W niektórych starszych wersjach systemów, zwłaszcza w dużych korporacjach lub instytucjach rządowych, nadal można znaleźć otwarte zgłoszenia sprzed kilkudziesięciu lat. Te „zombie tickets” są niczym cyfrowe skamieliny — nikt ich nie zamyka, ale nikt też nie chce ich usuwać.

8. ServiceNow (najlepsze rozwiązanie do koordynacji procesów na skalę przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem ServiceNow

Czy kiedykolwiek próbowałeś przekazać złożoną prośbę do wielu działów, tylko po to, aby zniknęła ona w korporacyjnej otchłani? ServiceNow rozwiązuje właśnie ten problem.

Platforma doskonale radzi sobie z trudnymi przekazami, w których większość zgłoszeń kończy się niepowodzeniem. Przepływ zatwierdzenia finansowego trafia bezpośrednio do działu IT, a następnie do działu infrastruktury w celu ustawień — wszystko to bez żadnych opóźnień. Chatbot rozumie, kiedy ktoś wpisuje „mój laptop się zepsuł” lub „potrzebuję dostępu do oprogramowania”, automatycznie uruchamiając zupełnie różne procesy.

Ponadto rozbudowana platforma handlowa oferuje gotowe aplikacje do specjalistycznych funkcji wykraczających poza podstawowe funkcje obsługi zgłoszeń.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Wdroż chatboty Virtual Agent, które automatycznie obsługują rutynowe zgłoszenia, gromadząc wymagane informacje i wykonując procesy zaplecza bez interwencji człowieka

Twórz katalogi usług z ofertami wielopoziomowymi, które informują o dostępnych usługach, przewidywanych terminach realizacji i związanych z nimi kosztach w całej organizacji

Wykorzystaj analizę wydajności, aby zidentyfikować wąskie gardła, nieefektywność procesów i możliwości poprawy dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym i analizie trendów

Skonfiguruj strony główne i obszary robocze oparte na rolach, które wyświetlają tylko te narzędzia i informacje, które są potrzebne każdemu członkowi zespołu wsparcia w zależności od pełnionej funkcji

Ograniczenia ServiceNow

Złożoność platformy często wymaga zatrudnienia dedykowanych administratorów i programistów, co prowadzi do wzrostu kosztów operacyjnych

Użytkownicy dokonywali raportowania o długim czasie ładowania i niskiej wydajności niektórych modułów

Wyższa cena sprawia, że jest ono poza zasięgiem wielu średnich przedsiębiorstw

Administratorzy zrobili sobie notatkę, że nieodpowiednia dokumentacja może utrudniać konfigurację i rozwiązywanie problemów

Ceny ServiceNow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4,4/5 (ponad 2290 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 310 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Dlaczego nie urozmaicić tego procesu? Stwórz ranking rozwiązywania zgłoszeń, w którym zespoły zdobywają punkty za szybkie rozwiązywanie problemów. Dzięki temu morale będzie wysokie, a wszyscy będą skupieni na pracy.

9. Jira Service Management (najlepsze dla zespołów wsparcia technicznego związanych z rozwojem)

za pośrednictwem Jira Service Management

Zespoły wsparcia i programiści rzadko mówią tym samym językiem, dopóki do rozmowy nie włącza się Jira Service Management. Platforma ta zapewnia płynną współpracę między personelem wsparcia technicznego a zespołem programistów.

Magia dzieje się za kulisami: pracownicy wsparcia pracują w interfejsie pomocy technicznej, podczas gdy programiści widzą te same zgłoszenia na swoich znanych tablicach Jira. Żądanie marketingowe automatycznie pojawia się w planowaniu sprintu zespołu programistów bez konieczności kopiowania i wklejania szczegółów. Wszystko pozostaje połączone przez cały cykl życia.

Teams, które już korzystają z innych produktów Atlassian, takich jak Confluence, nie mają problemów z ustawieniami dzięki wbudowanym szablonom typowych cykli pracy.

Najlepsze funkcje Jira Service Management

Wybierz połączenie zgłoszeń wsparcia bezpośrednio z problemami programistycznymi w Jira Software, zachowując identyfikowalność między problemami zgłaszanymi przez użytkowników a zmianami w kodzie, które je rozwiązują

Wprowadź śledzenie SLA z automatycznymi eskalacjami, które zapewniają, że krytyczne problemy otrzymają odpowiednią uwagę przed upływem terminów

Skonfiguruj widoki oparte na kolejkach, które pomagają agentom skupić się na przydzielonych zadaniach, jednocześnie zapewniając menedżerom widoczność w dystrybucji ogólnego obciążenia pracą

Projektuj predefiniowane reguły za pomocą wizualnego kreatora, który obsługuje rutynowe zadania, takie jak kategoryzacja zgłoszeń, przypisywanie zadań i aktualizacje statusu

Ograniczenia Jira Service Management

Konfiguracja wymaga znajomości koncepcji Jira

Funkcja bazy wiedzy jest mniej rozbudowana niż w przypadku dedykowanych rozwiązań

Zaawansowane niestandardowe dostosowania mogą wymagać aplikacji Atlassian Marketplace, które są dostępne za dodatkową opłatą

Ceny Jira Service Management

Free (dla trzech agentów)

Standard: 19,04 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 47,82 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Jira Service Management

G2: 4,2/5 (ponad 780 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 715 recenzji)

10. Spiceworks (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów IT poszukujących bezpłatnych rozwiązań)

za pośrednictwem Spiceworks

Małe zespoły IT często stają przed frustrującym wyborem: przeznaczyć budżet na narzędzia lub zadowolić się wątkami e-mailowymi. Spiceworks eliminuje ten dylemat.

Otrzymasz niezbędne funkcje — śledzenie problemów, powiadomienia e-mailowe, podstawowe raportowanie — oraz nieoczekiwane bonusy, takie jak skanowanie sieci w celu automatycznego wykrywania urządzeń. Interfejs nie zdobędzie nagród za wzornictwo, ale skutecznie obsługuje codzienne wsparcie techniczne.

Ukryty skarb tkwi w dostępie do społeczności. Tysiące specjalistów IT z sieci Spiceworks udostępnia rozwiązania, które przetestowali w praktyce. Dla zespołów dopiero wprowadzających formalne procesy wsparcie oznacza to eliminację barier finansowych i izolacji wynikającej z konieczności samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów.

Najlepsze funkcje Spiceworks

Automatycznie skanuj swoją sieć, aby wykrywać i inwentaryzować urządzenia, tworząc podstawową bazę danych zasobów, która jest połączona bezpośrednio z zgłoszeniami do wsparcia technicznego

Stwórz podstawową bazę wiedzy zawierającą popularne rozwiązania, która pomoże ograniczyć liczbę powtarzających się zgłoszeń, zapewniając jednocześnie użytkownikom natychmiastowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Generuj niezbędne raporty dotyczące liczby zgłoszeń, czasu odpowiedzi i wskaźników rozwiązywania problemów, które zapewniają wgląd w wydajność zespołu i trendy w zakresie wsparcia

Eksportuj dzienniki zgłoszeń do celów audytów zgodności, zapewniając przestrzeganie wymogów regulacyjnych dzięki kompleksowej, uporządkowanej dokumentacji

Ograniczenia Spiceworks

Model oparty na wsparciu reklam oznacza, że interfejs jest zaśmiecony reklamami

Wraz z rozwojem organizacji zaplecze bazy danych SQLite może powodować wąskie gardła wydajności

Tempo jego rozwoju jest wolniejsze niż w przypadku komercyjnych konkurentów

Użytkownicy zaznaczyli, że możliwości raportowania są z limitem, a funkcja wyszukiwania może być nieporęczna

Ceny Spiceworks

Free

Oceny i recenzje Spiceworks

G2: 4,3/5 (ponad 310 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 565 recenzji)

twoje wewnętrzne operacje czekały na ClickUp*

Wewnętrzne systemy zgłoszeń działają najlepiej, gdy wszystko, od przesłania formularza do rozwiązania problemu, odbywa się w jednym miejscu.

ClickUp zapewnia taką strukturę. Możesz tworzyć dynamiczne formularze, automatyzować routing, przypisywać obowiązki i śledzić wszystkie zgłoszenia w różnych działach bez konieczności korzystania z rozproszonych narzędzi lub ręcznych aktualizacji.

Podczas gdy inne platformy oferują konkretne zalety, ClickUp obejmuje wewnętrzny cykl pracy wsparcia technicznego bez zwiększania złożoności. Jest on skalowalny wraz z rozwojem zespołu i wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do dotychczasowego sposobu pracy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅