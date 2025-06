13 najlepszych alternatyw dla SlidesAI w 2025 roku

Tworzenie prezentacji, które naprawdę angażują i wywołują rezonans, wymaga czasu i kreatywnej energii. Dlatego narzędzia AI, takie jak SlidesAI, zyskują na popularności — w ciągu kilku minut zamieniają one wstępne pomysły w dopracowane prezentacje. 🎨

🔍 Czy wiesz, że? AI może poprawić wydajność Twojego zespołu o 66%, co sprawia, że jest niezbędna do tworzenia prezentacji!

Chociaż SlidesAI jest niezwykle wygodny i oferuje szybkość oraz przyzwoitą jakość, ma kilka wad.

Opcje dostosowywania są ograniczone, a narzędzie nie oferuje zaawansowanej elastyczności projektowania. Użytkownicy zauważyli również sporadyczne usterki i ograniczone opcje integracji. Jeśli SlidesAI nie do końca spełnia Twoje potrzeby w zakresie prezentacji, nie martw się — dostępnych jest wiele potężnych alternatyw.

W tym blogu przedstawiamy 13 alternatyw dla SlidesAI, które warto wypróbować, od innych generatorów AI po kompleksowe platformy projektowe i zintegrowane rozwiązania do zarządzania pracą.

W skrócie: Najlepsze alternatywy dla Slides AI

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto przegląd najlepszych narzędzi, które sprawdzają się jako alternatywy dla Slides AI.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami i prezentacjamiWielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Zarządzanie zadaniami i projektami, generowanie prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, płynna integracja z kalendarzem, tablice do współpracy zespołowej Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Piękna sztuczna inteligencja Automatyzacja projektowania małych slajdów Wielkość zespołu: Najlepsze dla osób indywidualnych i małych zespołów Automatyzacja układu slajdów, projektowania, spójności marki, narzędzi do współpracy zespołowej Ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Canva Kreatywne i wizualne opowiadanie historii Wielkość zespołu: osoby indywidualne, zespoły i firmy Redaktor typu "przeciągnij i upuść", narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (Magic Design, Magic Write), współpraca w czasie rzeczywistym Free; od 10 USD miesięcznie za użytkownika Prezi Nieliniowe, dynamiczne prezentacje Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów i osób potrzebujących kreatywnych prezentacji Powiększane slajdy, dynamiczne opowiadanie historii, ulepszenia AI, integracja z PowerPoint Ceny już od 5 USD miesięcznie Prezentacja Prezentacje zespołowe Wielkość zespołu: Teams, w szczególności sprzedaż i marketing Współpraca w czasie rzeczywistym, projektowanie oparte na AI, szablony prezentacji sprzedażowych Free; od 25 USD/miesiąc (obejmuje 2 redaktorów) Zoho Show Płynna integracja z ekosystemem Zoho Wielkość zespołu: małe firmy, zespoły Integracja z Zoho, współpraca w czasie rzeczywistym, osadzanie multimediów Free; od 2,50 USD miesięcznie za użytkownika Visme Prezentacje i infografiki z brandingiem Wielkość zespołu: osoby indywidualne, firmy Wizualizacja danych, infografiki, interaktywne prezentacje, współpraca zespołowa Free; od 12,25 USD miesięcznie za użytkownika Decktopus Szybkie prezentacje generowane przez AI Wielkość zespołu: Osoby indywidualne i zespoły potrzebujące szybkiego tworzenia slajdów Zawartość generowana przez AI, interaktywne funkcje, takie jak ankiety, pytania i odpowiedzi, coaching prezenterów Ceny zaczynają się od 24,99 USD miesięcznie za użytkownika Mentimeter Interaktywne prezentacje dostosowane do odbiorców Wielkość zespołu: Ustawienia edukacyjne, warsztaty, konferencje Ankiety na żywo, quizy, sondaże, opinie odbiorców, śledzenie udziału Free; od 17,99 USD miesięcznie za prezentera MagicSlides Szybkie generowanie treści oparte na AI Wielkość zespołu: Osoby indywidualne i zespoły potrzebujące szybkiego tworzenia slajdów Konwertuje dokumenty/adresy URL na slajdy, integracja z PowerPoint i Google Slides Ceny już od 8 USD miesięcznie Gamma Nowoczesne, przyjazne dla urządzeń mobilnych narzędzie do opowiadania historii Wielkość zespołu: zespoły i osoby indywidualne tworzące dynamiczne prezentacje Elementy interaktywne, osadzanie wideo i multimediów, zaawansowana analityka Free; od 10 USD miesięcznie za licencję Plus AI Integracja AI z Google Slides Wielkość zespołu: zespoły korzystające z Google Slides lub PowerPoint Edycja oparta na AI, sugestie dotyczące zawartości, integracja z Google Slides i PowerPoint Ceny zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Slidesgo Atrakcyjne wizualnie szablony Wielkość zespołu: osoby indywidualne, zespoły potrzebujące dopracowanych szablonów Konfigurowalne szablony, slajdy generowane przez AI, integracja z Google Slides i PowerPoint Free; od 5,99 USD miesięcznie za użytkownika

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Slides AI?

Wybierając narzędzie do prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, zwróć uwagę na następujące funkcje, które zapewnią płynne działanie:

Generowanie treści oparte na sztucznej inteligencji : poszukaj narzędzi, które wykorzystują AI nie tylko do generowania tekstu, ale także do sugerowania układów, elementów projektu lub skutecznego podsumowywania informacji

Różnorodne profesjonalne szablony : Obszerna biblioteka szablonów ma kluczowe znaczenie dla tworzenia atrakcyjnych wizualnie prezentacji w różnych branżach. Szablony pozwalają dodatkowo zaoszczędzić czas i zapewniają dopracowany punkt wyjścia

Funkcje współpracy : Często tworzenie prezentacji nie jest zadaniem dla jednej osoby. Jeśli więc Twój zespół musi połączyć siły, aby wykonać zadanie, narzędzie powinno obsługiwać edycję w czasie rzeczywistym, komentowanie i łatwe udostępnianie, aby umożliwić szybką sesję burzy mózgów i podjęcie działań

Niestandardowe możliwości projektowania : Alternatywa dla Slides AI powinna zapewniać elastyczność w personalizacji układów, czcionek, schematów kolorów i nie tylko. Powinna również obsługiwać osadzanie elementów multimedialnych, takich jak obrazy, wideo, pliki GIF i wykresy

Funkcje interaktywne : Kluczowe funkcje, takie jak animacje, przejścia i interakcja z publicznością na żywo, sprawiają, że prezentacja jest interesująca zarówno dla członków zespołu, jak i interesariuszy projektu

Formaty eksportu: Narzędzie do prezentacji AI powinno umożliwiać użytkownikom eksportowanie pokazów slajdów jako plików Microsoft PowerPoint i Google Slides, aby były one powszechnie dostępne i kompatybilne

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Szablony ułatwiają wszystko. Aby tworzenie prezentacji było łatwe i szybkie, zapoznaj się z najlepszymi darmowymi szablonami Google Slides, które charakteryzują się przejrzystym wyglądem i elastycznością dostosowaną do Twoich potrzeb!

13 najlepszych alternatyw dla Slides AI

Oto przegląd najlepszych alternatyw dla SlidesAI do tworzenia prezentacji AI:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i prezentacjami)

ClickUp to aplikacja, która naprawdę ma wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Wykracza poza zarządzanie zadaniami, oferując potężne narzędzia do tworzenia profesjonalnych i dopracowanych prezentacji.

Współpracuj nad prezentacjami za pomocą tablic ClickUp

Twórz prezentacje i pokazy slajdów wspólnie z ClickUp Tablice

Wzbogać swoje prezentacje PowerPoint dzięki funkcji Tablica ClickUp. Ta funkcja umożliwia współpracę, pozwalając zespołom na burzę mózgów i tworzenie atrakcyjnych wizualnie slajdów.

Wyobraź sobie wizualną przestrzeń, w której możesz przekształcać swoje koncepcje w atrakcyjne formularze i projekty.

Możesz swobodnie dodawać notatki, schematy blokowe, linki do zadań, mapy myśli, a nawet szkice, co ułatwia przekształcanie surowych pomysłów w uporządkowane układy prezentacji. Tablice działają jak wizualny obszar roboczy, w którym każdy może wnosić swój wkład, dodawać adnotacje i uzgadniać ostateczny układ slajdów przed przeniesieniem do preferowanego narzędzia do prezentacji.

Natychmiastowe generowanie materiałów wizualnych dzięki funkcji tworzenia obrazów AI w aplikacji Tablica

Twórz wizualizacje z łatwością dzięki funkcji tworzenia obrazów AI w aplikacji Tablica

Potrzebujesz wsparcia wizualnego do slajdu? Tablice ClickUp umożliwiają również generowanie i wstawianie obrazów bezpośrednio za pomocą AI. Niezależnie od tego, czy ilustrujesz koncepcję, wizualizujesz proces, czy dodajesz ikony i elementy projektu, generowanie obrazów pozwala uniknąć kłopotliwego przełączania narzędzi lub przeszukiwania zewnętrznych bibliotek. To szybki sposób na wzbogacenie slajdów bez zakłócania kreatywnego przepływu pracy.

Twórz inteligentniejsze slajdy dzięki ClickUp Brain

Stwórz swoją następną prezentację dzięki wszechstronnemu asystentowi ClickUp Brain

Masz do dyspozycji ClickUp Brain, narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które generuje zawartość prezentacji. Wystarczy podać podpowiedź tekstową zawierającą najważniejsze informacje, a ClickUp Brain wygeneruje zawartość każdego slajdu za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

ClickUp Brain może również modyfikować istniejącą zawartość dokumentów ClickUp, zmieniając format i tonację, aby dopasować je do procesu prezentacji. Dokumenty pełnią rolę centralnego hubu do przechowywania, edycji i współpracy nad treścią prezentacji z zespołem.

Chcesz przyspieszyć ten proces? Szablon prezentacji ClickUp upraszcza projektowanie profesjonalnych slajdów. To elastyczne narzędzie gromadzi informacje od wszystkich członków zespołu, zapewniając dobrze zorganizowany proces tworzenia prezentacji.

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz dokładnie wyjaśnić koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

Najlepsze funkcje ClickUp

Użyj tablic ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów i stworzyć prezentację slajdów

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby tworzyć prezentacje jako zespół

Wykorzystaj ClickUp Brain do tworzenia konspektów prezentacji i ich zawartości

Przekształć punkty działania w prezentacjach w zadania z terminami, które można śledzić

Zintegruj z różnymi narzędziami do prezentacji, takimi jak Microsoft PowerPoint i Google Slides

Ograniczenia ClickUp

Chociaż ClickUp oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, jego szeroki zakres funkcji może wydawać się przytłaczający, jeśli dopiero zaczynasz

Korzystanie z aplikacji mobilnej może nie być tak płynne jak w wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co Long Nguyen Vu ma do powiedzenia na temat scentralizowanego hubu ClickUp:

Dzięki synchronizacji między poszczególnymi osobami ClickUp pomógł nam pracować nad ujednoliconym projektem i cyklem pracy. W rezultacie każdy członek zespołu mógł lepiej widzieć swoje zadania w kontekście głównego celu naszego zespołu. Ponadto nie było żadnych standardowych procedur między członkami, ponieważ wszyscy zgodziliśmy się na uproszczony, ujednolicony interfejs.

Dzięki synchronizacji między poszczególnymi osobami ClickUp pomógł nam pracować nad ujednoliconym projektem i cyklem pracy. W rezultacie każdy członek zespołu mógł lepiej widzieć swoje zadania w kontekście głównego celu naszego zespołu. Ponadto nie było żadnych standardowych procedur między członkami, ponieważ wszyscy zgodziliśmy się na uproszczony, ujednolicony interfejs.

2. Beautiful AI (najlepsze do automatyzacji projektowania małych slajdów)

via Piękna sztuczna inteligencja

Beautiful AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji procesu projektowania prezentacji. Kreator prezentacji AI zajmuje się dostosowywaniem układu slajdów, estetyką i projektowaniem, dzięki czemu możesz skupić się na treści.

Takie skupienie uwagi i dostęp do bogatej zawartości multimedialnej, takiej jak obrazy i ikony, pomogą Ci zakończyć prezentację z efektownym akcentem.

Najlepsze funkcje AI

Zautomatyzuj projektowanie slajdów, aby zachować profesjonalny i spójny układ

Dodaj nowoczesne obrazy i ikony, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną całej prezentacji

Zachowaj spójność marki dzięki funkcjom takim jak uniwersalne aktualizacje i całkowita kontrola marki

Współpracuj przy użyciu narzędzi zorientowanych na pracę zespołową, które umożliwiają płynne udostępnianie i edycję

Piękne ograniczenia AI

Oferuje ograniczone funkcje dostosowywania w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami do prezentacji AI

Problemy z wydajnością, takie jak długi czas ładowania

Atrakcyjne ceny AI

Pro : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Team : 50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : Niestandardowe ceny

Projekty ad hoc: 45 USD za prezentację

Piękne oceny i recenzje AI

G2: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Oto, co użytkownik powiedział o Beautiful AI

Biblioteka układów z autorskim systemem automatycznego układania, który pozwala zachować porządek. Fantastyczna biblioteka obrazów i ikon ułatwia wybór obrazu, który sprawi, że slajd będzie się wyróżniał! Edytor motywów ułatwia zastosowanie spójnego wyglądu we wszystkich prezentacjach firmy. Wykresy są świetne.

Biblioteka układów z automatycznym systemem układów, który pozwala zachować porządek. Fantastyczna biblioteka obrazów i ikon ułatwia wybór obrazu, który sprawi, że slajd będzie się wyróżniał! Edytor motywów ułatwia zastosowanie spójnego wyglądu we wszystkich prezentacjach firmy. Wykresy są świetne.

➡️ Więcej informacji: Najlepsze generatory sztuki AI dla projektantów

3. Canva (najlepsze rozwiązanie do kreatywnego i wizualnego opowiadania historii)

Canva to niezwykle popularna, intuicyjna platforma do projektowania, oferująca tysiące szablonów prezentacji. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" oraz obszerna biblioteka szablonów, obrazów i czcionek sprawiają, że doskonale nadaje się do każdego zestawu narzędzi marki.

Magic Studio firmy Canva wykorzystuje narzędzia AI, takie jak Magic Write do tworzenia tekstów i Magic Design do sugerowania układów, pomagając w tworzeniu eleganckich prezentacji z brandingiem w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Canva

Zapewnij spójną estetykę slajdów dzięki powtarzalnym szablonom

Zapisz niestandardowe elementy brandingowe, aby za każdym razem tworzyć spersonalizowane projekty

Zwiększ kreatywność dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak funkcje Magic Design i Magic Write

Współpracuj ze swoim zespołem dzięki edycji w czasie rzeczywistym i funkcji komentarzy

Ograniczenia Canva

Brak zaawansowanych funkcji projektowania, których potrzebują profesjonalni projektanci, aby uzyskać większą kontrolę

Chociaż obsługuje współpracę, blednie w porównaniu z tym, co mają do zaoferowania dedykowane platformy dla zespołów

Ceny Canva

Canva Free

Canva Pro : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Canva Teams : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Canva Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4,7/5 (ponad 4410 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 380 recenzji)

Oto, co użytkownik ma do powiedzenia na temat szablonów i możliwości projektowych Canva:

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do projektowania. Jeśli więc jesteś nowicjuszem i nie znasz profesjonalnych narzędzi dostępnych na rynku, to jest to rozwiązanie dla Ciebie. Setki gotowych szablonów wszystkich materiałów dodatkowych – prezentacji PowerPoint, ulotek, broszur, wizytówek, wideo i postów w mediach społecznościowych. Do tego dochodzi AI, która podnosi jakość Twoich projektów.

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do projektowania. Jeśli więc jesteś nowicjuszem i nie znasz profesjonalnych narzędzi dostępnych na rynku, to jest to rozwiązanie dla Ciebie. Setki gotowych szablonów wszystkich materiałów dodatkowych – prezentacji PowerPoint, ulotek, broszur, wizytówek, wideo i postów w mediach społecznościowych. Do tego dochodzi sztuczna inteligencja, która podniesie poziom Twoich projektów.

4. Prezi (najlepsze do prezentacji nieliniowych i dynamicznych)

źródło Prezi

Prezi to wyjątkowe narzędzie do prezentacji AI, które tworzy profesjonalne slajdy przy użyciu dynamicznego, nieliniowego podejścia. Umożliwia powiększanie pokazów slajdów, co poprawia narrację. Ten format jest bardzo angażujący i atrakcyjny wizualnie.

Ponadto Prezi AI pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania i dostosowuje zawartość do preferencji odbiorców.

Najlepsze funkcje Prezi

Twórz nieliniowe prezentacje z możliwością powiększania, które pozwolą Ci dynamicznie opowiadać historie

Korzystaj z różnorodnego zestawu narzędzi projektowych, aby tworzyć interaktywną i estetyczną zawartość

Zintegruj z Prezi AI, aby ulepszyć zawartość i zautomatyzować powtarzalne zadania

Importuj jako prezentację PowerPoint, aby uzyskać dostęp offline

Ograniczenia Prezi

Unikalny styl prezentacji wymaga intensywnej nauki

Model cenowy jest wysoki, zwłaszcza dla osób, które korzystają z niego sporadycznie

Ceny Prezi

Standard : 5 USD/miesiąc

Plus : 15 USD/miesiąc

Premium : 25 USD/miesiąc

EDU Plus : 4 USD/miesiąc

EDU Pro : 8 USD/miesiąc

EDU Teams : 19 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus : 15 USD/miesiąc

Business Premium : 25 USD/miesiąc

Business Teams: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Prezi

G2: 4,2/5 (ponad 5150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2210 recenzji)

Oto, co jeden z użytkowników Prezi powiedział o swoich doświadczeniach:

Cieszę się, że mogę korzystać z Prezi do prezentowania ważnych danych bez przeładowywania informacji podczas moich wykładów jako wykładowca. Jest bardzo funkcjonalny i pomógł mi przedstawić kluczowe punkty, jednocześnie utrzymując zainteresowanie studentów.

Cieszę się, że mogę korzystać z Prezi do prezentowania ważnych danych bez przeładowywania informacji podczas moich wykładów jako wykładowca. Jest bardzo funkcjonalny i pomógł mi przedstawić kluczowe punkty, jednocześnie utrzymując zainteresowanie studentów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz krótkie fragmenty tekstu z odpowiednim obrazem, aby podkreślić główną ideę bez tworzenia wrażenia zagmatwania lub przeładowania. Taki układ sprawia, że przekaz jest jasny już na pierwszy rzut oka.

5. Pitch (najlepszy do wspólnych prezentacji zespołowych)

via Pitch

Jak sama nazwa wskazuje, Pitch to platforma prezentacyjna dla zespołów sprzedaży i marketingu. Umożliwia członkom zespołu pracę w środowisku współpracy w czasie rzeczywistym w celu tworzenia angażujących i przekonujących prezentacji.

Ponadto oprogramowanie do prezentacji pozwala użytkownikom zintegrować prezentację z inteligentnymi cyklami pracy i innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, aby nabrać rozpędu od momentu rozpoczęcia prezentacji aż do jej zakończenia!

Najlepsze funkcje Pitch

Połącz zespoły marketingu i sprzedaży, aby stworzyć skuteczną prezentację

Dodaj animacje, darmowe zasoby i interaktywne elementy osadzone, aby zwiększyć atrakcyjność prezentacji

Wybierz jeden z wielu dostosowywalnych szablonów lub skorzystaj z narzędzi AI, aby stworzyć prezentację od podstaw

Udostępniaj i prezentuj swoje prezentacje interesariuszom dzięki nieograniczonej liczbie linków do udostępniania

Ograniczenia dotyczące prezentacji

Platforma nie jest zbyt intuicyjna dla nowych użytkowników

Zaawansowane funkcje projektowania są ograniczone w porównaniu z innymi narzędziami do prezentacji AI

Ceny ofertowe

Free

Pro: 25 USD/miesiąc (obejmuje dwóch redaktorów)

Business: 100 USD/miesiąc (obejmuje pięciu redaktorów)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje prezentacji

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Oto, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat funkcji dostosowywania Pitch:

Możliwość dostosowania slajdów w ciągu kilku sekund jest niesamowita. W kilka minut możesz stworzyć coś, co wygląda, jakby zajęło godziny. Możliwość współpracy i dodawania lub edytowania treści przez członków zespołu w czasie rzeczywistym sprawia, że proces ten jest dziecinnie prosty.

Możliwość dostosowania slajdów w ciągu kilku sekund jest niesamowita. W kilka minut możesz stworzyć coś, co wygląda, jakby zajęło godziny. Możliwość współpracy i dodawania lub edytowania treści przez członków zespołu w czasie rzeczywistym sprawia, że proces ten jest dziecinnie prosty.

6. Zoho Show (najlepszy do płynnej integracji z ekosystemem Zoho)

Zoho Show to oparty na chmurze program do tworzenia prezentacji AI, który pozwala zespołom i małym firmom tworzyć, współpracować i dostarczać profesjonalne prezentacje przy minimalnym wysiłku. Integruje się natywnie z aplikacjami Zoho.

Tak skonsolidowany ekosystem ułatwia dostarczanie prezentacji dla klientów w biurze lub zdalnie.

Najlepsze funkcje Zoho Show

Zintegruj się płynnie ze środowiskiem Zoho, aby uzyskać ujednolicony cykl pracy

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom jednoczesnej edycji

Dodaj przejścia między slajdami i animacje, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców

Osadzaj elementy multimedialne, takie jak obrazy i wideo, aby wzbogacić prezentacje

Ograniczenia Zoho Show

Nie obsługuje funkcji offline

Edycja na żywo może być niestabilna i zawodna

Ceny Zoho Show

Free Plan

Plan profesjonalny: 2,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Zoho Show

G2: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Oto jak jeden z użytkowników opisuje swoje doświadczenia związane z tworzeniem prezentacji za pomocą Zoho Show:

Zoho Show to jedna z najlepszych alternatyw dla Microsoft Office 365. Chociaż oferuje kilka funkcji, takich jak arkusze kalkulacyjne, edytor tekstu i pokazy slajdów, używam go głównie do tworzenia prezentacji. I uwierz mi, to dziecinnie proste. To jak internetowa wersja Microsoft PowerPoint z wieloma dostępnymi zasobami, które ułatwiają pracę. Jest też funkcja dysku, na którym można znaleźć pliki, nad którymi pracowałeś.

Zoho Show to jedna z najlepszych alternatyw dla Microsoft Office 365. Chociaż oferuje kilka funkcji, takich jak arkusze kalkulacyjne, edytor tekstu i pokazy slajdów, używam go głównie do tworzenia prezentacji. I uwierz mi, to pestka. To jak internetowa wersja Microsoft PowerPoint z wieloma dostępnymi zasobami, które ułatwiają pracę. Jest też funkcja dysku, na którym można znaleźć pliki, nad którymi pracowałeś.

🧠 Ciekawostka: Siedziba główna Zoho w Stanach Zjednoczonych znajduje się na terenach rolniczych na południowy wschód od Austin w Teksasie, gdzie pracownicy mogą pomagać w uprawie żywności lub po prostu odpoczywać!

7. Visme (najlepsze do prezentacji firmowych i infografik)

źródło Visme

Visme to platforma projektowa wykorzystująca narzędzia AI do tworzenia treści wizualnych, w tym prezentacji, postów w mediach społecznościowych, wykresów i infografik.

Łączy w sobie przyjazny dla użytkownika interfejs typu "przeciągnij i upuść" z biblioteką szablonów i zasobów projektowych, aby uprościć tworzenie treści. To oprogramowanie do prezentacji twierdzi, że przyspiesza proces projektowania 5-krotnie i tworzy formularze, które są 2 razy bardziej skuteczne w konwersji!

Najlepsze funkcje Visme

Twórz prezentacje, dokumenty, wizualizacje danych, grafiki do mediów społecznościowych, edytuj wideo, szkielety stron i makiety

Skorzystaj z Visme AI Designer, aby zaoszczędzić czas i wysiłek potrzebny do tworzenia zasobów

Włącz interaktywne i atrakcyjne wizualnie elementy, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców

Komunikuj się ze swoim zespołem w Visme, korzystając z funkcji komentowania i współpracy

Ograniczenia Visme

Nawigacja po zestawie slajdów nie jest tak intuicyjna jak w prezentacjach PowerPoint i Google Slides

Eksportowanie prezentacji i materiałów wizualnych jest problematyczne i nie renderuje się tak samo jak w widoku online

Ceny Visme

Podstawowy: Free

Pakiet startowy: 12,25 USD/miesiąc

Pro: 24,75 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Visme

G2: 4,5/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 710 recenzji)

Oto, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat potężnych animacji i redaktora Visme:

1) Przede wszystkim spodobał mi się wygląd Visme. Jest bardzo poręczny w użyciu. 2) Redaktor typu "przeciągnij i upuść": to zbyt dobra funkcja, jaką widziałem w Visme; nawet osoby niebędące projektantami, takie jak ja, mogą z łatwością tworzyć dobre prezentacje 3) Dostępnych jest wiele zdjęć stockowych, ikon i animacji, które mogą być pomocne podczas prezentacji. Nigdy nie widziałem tak wielu zdjęć stockowych w żadnej innej marce.

1) Przede wszystkim spodobał mi się wygląd Visme. Jest bardzo poręczny w użyciu.

2) Edytor typu "przeciągnij i upuść": to zbyt dobra funkcja, jaką widziałem w Visme; nawet osoby niebędące projektantami, takie jak ja, mogą z łatwością tworzyć dobre prezentacje

3) Dostępnych jest wiele zdjęć stockowych, ikon i animacji, które mogą być pomocne podczas prezentacji. Nigdy nie widziałem tak wielu zdjęć stockowych w żadnej innej marce.

8. Decktopus (najlepszy do szybkich prezentacji generowanych przez AI)

Decktopus to narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, które tworzy w pełni zaprojektowane i reprezentacyjne prezentacje dostosowane do potrzeb użytkowników.

Wprowadź kluczowe informacje, a szybko stworzysz bogatą prezentację z elementami projektu, sugestiami dotyczącymi zawartości i dynamicznymi obrazami. Oprogramowanie do prezentacji zawiera również elementy interaktywne, takie jak narzędzia do pytań i odpowiedzi, które angażują odbiorców podczas prezentacji.

Najlepsze funkcje Decktopus

Twórz gotowe do użycia prezentacje za pomocą narzędzi AI opartych na danych wprowadzonych przez użytkowników

Edytuj prezentację w intuicyjnym edytorze typu "przeciągnij i upuść"

Włącz elementy takie jak ankiety i sesje pytań i odpowiedzi, aby prezentacja była interaktywna

Skorzystaj z pomocy AI Presenter Coach, aby poprawić swoje wystąpienia

Ograniczenia Decktopus

Ceny są dość wysokie i nie ma dostępnego modelu bezpłatnego

Eksportowane prezentacje PowerPoint nie są edytowalne

Ceny Decktopus

Pro: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 49,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Decktopus

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Oto, co powiedział jeden z użytkowników po szybkim stworzeniu dopracowanej, interaktywnej prezentacji za pomocą Decktopus:

Decktopus to świetna platforma! W ciągu kilku minut udało mi się stworzyć przejrzystą, elegancką i profesjonalnie wyglądającą prezentację! Bardzo podoba mi się możliwość dodawania formularzy i zbierania informacji od respondentów. Można też dodawać własny głos, wideo i pliki GIF do slajdów! Gorąco polecam!

Decktopus to świetna platforma! W ciągu zaledwie kilku minut udało mi się stworzyć przejrzystą, elegancką i profesjonalnie wyglądającą prezentację! Bardzo podoba mi się możliwość dodawania formularzy i zbierania informacji od respondentów. Można też dodawać własny głos, wideo i pliki GIF do slajdów! Gorąco polecam!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj punktorów i interaktywnych list kontrolnych, aby informacje zawarte w prezentacji były łatwiejsze do przyswojenia.

9. Mentimeter (najlepszy do interaktywnych prezentacji dostosowanych do odbiorców)

źródło Mentimeter

Mentimeter to narzędzie do prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje kluczowe funkcje interaktywne w czasie rzeczywistym, aby zaangażować odbiorców. Do układów slajdów można dodawać ankiety na żywo, quizy i sesje pytań i odpowiedzi, aby zachęcić odbiorców do udziału i zebrać opinie.

Ten stopień interaktywności sprawia, że Mentimeter jest doskonałym narzędziem do zastosowań edukacyjnych, takich jak warsztaty, seminaria i konferencje.

Najlepsze funkcje Mentimeter

Wprowadź podpowiedź w narzędziach AI, takich jak AI Menti builder, aby w kilka sekund stworzyć interaktywną prezentację

Twórz i osadzaj ankiety na żywo, quizy, sondaże i pytania i odpowiedzi w pokazach slajdów, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców

Wyświetlaj chmurę słów, aby natychmiast wizualizować i udostępniać odpowiedzi odbiorców

Uzyskaj wgląd w poziom uczestnictwa, zrozumienie i zaangażowanie odbiorców

Ograniczenia Mentimeter

Problemy z łącznością podczas prezentacji na żywo mogą pogorszyć wrażenia użytkowników

Trudności z integracją z prezentacjami Google Slides i PowerPoint

Ceny Mentimeter

Free

Podstawowy: 17,99 USD/miesiąc za prezentera

Pro: 24,99 USD/miesiąc za prezentera

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mentimeter

G2: 4,7/5 (ponad 610 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Oto, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat przyjaznej dla użytkownika platformy Mentimeter:

Gotowe szablony programu usprawniają proces wprowadzania danych i dostarczają pomysłów na zaangażowanie odbiorców, np. na przełamanie pierwszych lodów. Inne godne uwagi zalety to przyjazny dla użytkownika interfejs, możliwość tworzenia prezentacji w odpowiednim czasie, zwięzły przegląd wyników, opcja importowania alternatywnych formatów prezentacji, a nawet bezpłatne korzystanie z animowanych plików GIF.

Wstępnie zaprojektowane szablony programu usprawniają proces wprowadzania danych i dostarczają pomysłów na zaangażowanie odbiorców, np. na przełamanie pierwszych lodów. Inne godne uwagi zalety to przyjazny dla użytkownika interfejs, możliwość tworzenia prezentacji w odpowiednim czasie, zwięzły przegląd wyników, opcja importowania alternatywnych formatów prezentacji, a nawet bezpłatne korzystanie z animowanych plików GIF.

10. MagicSlides (najlepsze do szybkiego generowania treści opartego na AI)

za pośrednictwem MagicSlides

Narzędzie do tworzenia prezentacji MagicSlides AI pomaga w tworzeniu slajdów, akceptując dane z różnych źródeł, takich jak temat, długi dokument (PDF/DOCX), adres URL, a nawet transkrypcja wideo z YouTube.

Integruje się natywnie z PowerPoint i Google Slides, umożliwiając uzyskanie slajdów w uniwersalnym formacie. Następnie możesz włączyć plik PowerPoint lub Google Slides do swojego cyklu pracy i natychmiast rozpocząć prezentację.

Najlepsze funkcje MagicSlides

Konwertuj dane z wielu źródeł na nowe, atrakcyjne slajdy

Wybierz jeden z gotowych szablonów, aby błyskawicznie stworzyć slajdy

Twórz prezentacje w ponad 100 językach, aby zapewnić większą dostępność

Twórz prezentacje w Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma itp. za pomocą rozszerzenia MagicSlides

Ograniczenia MagicSlides

Czasami podczas konwersji złożonych dokumentów formatowanie zostaje utracone

Ograniczona integracja, jeśli masz kilka aplikacji w swoim zestawie technologicznym

Ceny MagicSlides

Niezbędne: 8 USD/miesiąc

Plan Pro : 16 USD/miesiąc

Plan Premium: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MagicSlides

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Oto, co jeden z użytkowników powiedział o korzystaniu z MagicSlides w celu uproszczenia projektowania prezentacji:

MagicSlides całkowicie zmieniło moje życie. Przyjazny dla użytkownika interfejs i konfigurowalne szablony sprawiają, że tworzenie profesjonalnych prezentacji jest szybkie i łatwe. Bardzo podoba mi się funkcja "Quick Theme Switcher", która pozwala mi błyskawicznie zmieniać styl slajdów. Gorąco polecam MagicSlides wszystkim, którzy chcą bez wysiłku ulepszyć swoje prezentacje.

MagicSlides całkowicie zmieniło moje życie. Przyjazny dla użytkownika interfejs i konfigurowalne szablony sprawiają, że tworzenie profesjonalnych prezentacji jest szybkie i łatwe. Bardzo podoba mi się funkcja "Quick Theme Switcher", która pozwala mi błyskawicznie zmieniać styl slajdów. Gorąco polecam MagicSlides wszystkim, którzy chcą bez wysiłku ulepszyć swoje prezentacje.

➡️ Więcej informacji: Najlepsze narzędzia AI do tworzenia treści dla marketingu treści

11. Gamma (najlepsze rozwiązanie do nowoczesnego, przyjaznego dla urządzeń mobilnych storytellingu)

za pośrednictwem Gamma

Gamma to narzędzie do prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, które przekształca podpowiedzi tekstowe w dopracowane prezentacje i strony internetowe, oszczędzając czas i wysiłek. Oferuje ogromną elastyczność, umożliwiając osadzanie elementów multimedialnych, takich jak obrazy, wideo i strony internetowe.

Te możliwości sprawiają, że jest to doskonały wybór do planowania kalendarza treści. Jest również niezależny od ekranu, co pozwala na wyświetlanie prezentacji na dowolnym ekranie.

Najlepsze funkcje Gamma

Dodawaj interaktywne wideo, galerie, wykresy, diagramy, tabele i elementy osadzone

Twórz i eksportuj pokazy slajdów do Microsoft PowerPoint i PDF jednym kliknięciem

Chroń poufne pliki za pomocą silnych haseł

Śledź poziom zaangażowania dzięki wbudowanym, zaawansowanym funkcjom analitycznym

Ograniczenia Gamma

Prezentacje wykonane w ramach planu Free są opatrzone znakiem wodnym "Made With Gamma"

Brakuje podstawowych funkcji edycji, takich jak efekty przejścia, które są stosunkowo powszechne w innych narzędziach

Ceny Gamma

Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za licencję

Pro: 20 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Gamma

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4/5 (2 recenzje)

Oto, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat oszałamiających efektów wizualnych Gamma:

Jestem studentem i używam Gamma głównie do pomocy przy tworzeniu prezentacji PowerPoint i ofert biznesowych. Moim największym projektem do tej pory było opracowanie raportu z propozycją biznesową i prezentacji PowerPoint, a następnie planu HR/marketingowego dla tej samej firmy i wreszcie raportu finansowego. Mój wykładowca był pod wrażeniem końcowego wyniku, a ja czułem się bardzo pewnie podczas prezentacji. Gamma ułatwiła mi pracę, pomagając stworzyć zwięzły i przekonujący tekst z wieloma efektownymi obrazami. Zdecydowanie uświadomiło mi to potencjał AI w pracy zespołowej.

Jestem studentem i używam Gamma głównie do pomocy przy tworzeniu prezentacji PowerPoint i ofert biznesowych. Moim największym projektem do tej pory było opracowanie raportu z propozycją biznesową i prezentacji PowerPoint, a następnie planu HR/marketingowego dla tej samej firmy i wreszcie raportu finansowego. Mój wykładowca był pod wrażeniem końcowego wyniku, a ja czułem się bardzo pewnie podczas prezentacji. Gamma ułatwiła mi pracę, pomagając stworzyć zwięzły i przekonujący tekst z wieloma efektownymi obrazami. Zdecydowanie uświadomiło mi to potencjał AI w pracy zespołowej.

12. Plus AI (najlepsze do integracji AI z Google Slides)

via Plus AI

Jeśli szukasz niezawodnej alternatywy dla Google Slides z wbudowanymi zaawansowanymi funkcjami AI, Plus AI zapewnia płynne działanie bezpośrednio w Google Workspace. Narzędzia AI w Plus AI pomagają w tworzeniu pokazów slajdów, sugerowaniu treści i ulepszaniu projektów. Aby z nich skorzystać, należy wprowadzić podpowiedź i przesłać plik PDF, Word, PowerPoint lub tekstowy.

Prezentacja zostanie otwarta bezpośrednio w Google Slides, gdzie możesz ją edytować i dostosować do swoich potrzeb. Alternatywnie możesz dodać dodatek Plus AI do programu PowerPoint i używać go w aplikacji.

Plus najlepsze funkcje AI

Pracuj w znanym środowisku Google Slides i PowerPoint

Wykorzystaj AI do edycji slajdów i udoskonalenia prezentacji

Zmień format dowolnego slajdu na układ slajdu za pomocą Remix

Zapisuj często używane podpowiedzi, takie jak aktualności firmy i propozycje dla klientów

Plus ograniczenia AI

Funkcje i odpowiedzi AI są zawodne i zależą od tematu

Nie oferuje darmowej wersji, jak inne opcje

Ceny z AI

Podstawowy: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 40 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Plus oceny i recenzje AI

G2: 3,8/5 (4 recenzje)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Oto, co jeden z użytkowników powiedział o korzystaniu z Plus AI do tworzenia szybkich, edytowalnych prezentacji Google Slides:

To świetne narzędzie do szybkiego konwertowania moich notatek, konspektów i dokumentów na prezentacje Google Slides. Wypróbowałem również Gamma i Beautiful AI, ale tylko to narzędzie integruje się z Google Slides i tworzy prezentacje, które mogę udostępniać i edytować jak normalny zestaw slajdów.

To świetne narzędzie do szybkiego konwertowania moich notatek, konspektów i dokumentów na prezentacje Google Slides. Wypróbowałem również Gamma i Beautiful AI, ale tylko to narzędzie integruje się z Google Slides i tworzy prezentacje, które mogę udostępniać i edytować jak normalny zestaw slajdów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj generatora AI, aby stworzyć i włączyć do swojej prezentacji bardzo niszowe i kontekstowe obrazy oraz wideo.

13. Slidesgo (najlepszy do wyboru spośród atrakcyjnych wizualnie szablonów)

źródło Slidesgo

Slidesgo to ogromna biblioteka inteligentnych szablonów prezentacji PowerPoint i Google Slides. Znajdziesz tu wszelkiego rodzaju szablony, od slajdów edukacyjnych po prezentacje koncepcyjne.

Biorąc pod uwagę tę popularność, firma Slidesgo opracowała narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia tworzenie różnych rodzajów prezentacji. Narzędzie to pozwala tworzyć prezentacje od podstaw lub dostosowywać istniejące szablony.

Najlepsze funkcje Slidesgo

Przetłumacz zawartość prezentacji w minimalnym czasie

Dodawaj obrazy, grafiki i wektory z biblioteki Freepik

Dostosuj istniejące szablony do swoich bieżących wymagań

Eksportuj prezentacje jako pliki PowerPoint i Google Slides

Ograniczenia Slidesgo

Plan Free dodaje atrybucję, która może być nieestetyczna

Wymaga zewnętrznych narzędzi do zaawansowanej edycji, co może stanowić ograniczenie i zniweczyć cel oprogramowania do prezentacji

Ceny Slidesgo

Free

Premium: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Slidesgo

G2: 4,7/5 (18 recenzji)

Capterra: 5/5 (1 recenzja)

Oto, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat funkcji współpracy Slidesgo:

1. Pierwszą i najważniejszą zaletą jest dostępność narzędzia AI, które automatycznie generuje naprawdę świetne prezentacje na podstawie wprowadzonych danych. 2. Funkcja przeciągania i upuszczania tej platformy jest naprawdę świetna, pozwala mi łatwo i wydajnie wykonywać zadania. 3. Obsługuje wszystkie typy formatów plików. Współpraca również działa świetnie. Posiada naprawdę fajne funkcje, takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i czat, które sprawiają, że zadania wykonuję płynnie.

1. Pierwszą i najważniejszą zaletą jest dostępność narzędzia AI, które automatycznie generuje naprawdę świetne prezentacje na podstawie wprowadzonych danych.

2. Funkcja przeciągania i upuszczania tej platformy jest naprawdę świetna, pozwala mi łatwo i wydajnie wykonywać zadania.

3. Obsługuje wszystkie typy formatów plików. Współpraca również działa świetnie. Posiada naprawdę fajne funkcje, takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i czat, które sprawiają, że zadania wykonuję płynnie.

Wybierz szybsze i lepsze narzędzie do prezentacji dzięki ClickUp

Narzędzia AI, takie jak SlidesAI i jego alternatywy, oferują łatwe sposoby tworzenia prezentacji. Pomagają przełamać blok twórczy i zapewniają uporządkowane punkty wyjścia.

Jednak stworzenie naprawdę efektownej prezentacji często wymaga bardziej strategicznego planowania treści, wspólnego dopracowywania, niestandardowego projektu i integracji z szerszymi celami projektu.

Podczas gdy dedykowane generatory AI zajmują się wstępnym tworzeniem slajdów, ClickUp zapewnia niezbędną strukturę do zarządzania całym cyklem życia prezentacji. Użyj ClickUp Brain do generowania konspektów i treści slajdów, współpracuj nad skryptami i elementami wizualnymi w dokumentach i na tablicach, śledź postępy i zatwierdzenia za pomocą zadań oraz upewnij się, że Twoja prezentacja jest idealnie dopasowana do celów projektu.

Twórz atrakcyjne wizualnie prezentacje i włącz je do swoich cykli pracy — zarejestruj się w ClickUp już teraz! 🚀