10 najlepszych aplikacji do planowania postów na Instagramie, które pomogą Ci rozwinąć działalność w mediach społecznościowych w 2025 roku

Zadowolenie algorytmu Instagrama nie jest łatwym zadaniem, ponieważ w grę wchodzi wiele czynników. Chociaż jakość i format treści mają znaczenie, czas publikacji również ma znaczący wpływ na zaangażowanie.

Tylko menedżerowie mediów społecznościowych rozumieją trudności związane z wstawaniem o świcie tylko po to, aby opublikować świąteczny reel. Zamiast dostosowywać się do harmonogramu Instagrama, możesz skorzystać z aplikacji do planowania postów na Instagramie, aby przejąć kontrolę nad swoimi postami i planować je na własnych warunkach.

Te narzędzia są proste i wygodne, umożliwiają planowanie kalendarzy z wyprzedzeniem i utrzymywanie pełnego przepływu treści. Aby uprościć cykl pracy, stworzyliśmy listę najlepszych aplikacji do planowania postów na Instagramie i narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi, które warto wypróbować.

Najlepsze aplikacje do planowania postów na Instagramie w skrócie

Oto krótkie zestawienie najlepszych aplikacji do planowania postów na Instagramie i ich zalety:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Planowanie treści i współpraca zespołowa Wgląd w AI, tablice + kalendarz, automatyzacja Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Hootsuite Planowanie i analityka mediów społecznościowych Wsparcie dla wielu typów postów, analityka, podpisy AI, monitorowanie mediów społecznościowych Dostępna wersja próbna Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Buffer Proste planowanie i organizowanie treści Planowanie postów metodą "przeciągnij i upuść", podpisy AI, hub zaangażowania Dostępny plan Free; odblokuj zaawansowane funkcje dzięki płatnym planom SocialBee Evergreen planowanie postów na Instagramie i automatyzacja treści Ponowne wykorzystywanie postów, kategorie treści, narzędzia AI do tworzenia treści Dostępna wersja próbna Free Później Wizualne planowanie i harmonogramowanie postów na Instagramie Planer typu "przeciągnij i upuść", podpisy AI, sugestie najlepszego czasu publikacji, link w biografii Dostępna wersja próbna Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Sprout Social Zaawansowana analityka i współpraca zespołowa Optymalne czasy wysyłania, śledzenie nastrojów, SproutLink, cykle pracy zatwierdzania Dostępna wersja próbna Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Tailwind Optymalizacja hashtagów i automatyczne planowanie postów na Instagramie SmartSchedule, wyszukiwarka hashtagów, planer siatki, Smart. bio Dostępny plan Free; odblokuj zaawansowane funkcje dzięki płatnym planom Sendible Agencje i zarządzanie wieloma kontami Hashtagi w pierwszym komentarzu, planowanie zbiorcze, pulpity klientów, raportowanie Dostępna wersja próbna Free SocialPilot Agencje i małe firmy dbające o budżet Planowanie zbiorcze, podpisy AI, biblioteka treści, analityka white label Dostępna wersja próbna Free Pallyy Zarządzanie mediami społecznościowymi z naciskiem na Instagram Podgląd siatki, hashtagi AI, planowanie pierwszych komentarzy, link w biografii Dostępny plan Free; odblokuj zaawansowane funkcje dzięki płatnym planom

Na co zwrócić uwagę w aplikacjach do planowania postów na Instagramie

Jedną z rzeczy, którą chciałbym zobaczyć w aplikacjach do planowania, jest lepsze wsparcie dla stref czasowych… Byłoby naprawdę fajnie, gdyby aplikacje te miały płynniejszą integrację z różnymi platformami społecznościowymi, aby uniknąć konieczności korzystania z oddzielnego narzędzia dla każdej z nich.

Oto wszystkie funkcje, których menedżerowie mediów społecznościowych na Reddicie oczekują od aplikacji do planowania. Ponadto oto kilka podstawowych elementów, które powinny zapewniać najlepsze aplikacje do planowania postów na Instagramie:

Łatwe przeciąganie i upuszczanie postów w celu planowania , planowanie z wyprzedzeniem i zarządzanie kanałem Instagram dzięki przejrzystemu widokowi kalendarza

Planuj relacje na Instagramie z precyzyjnym czasem , tak jak zwykłe posty na Instagramie

Zobacz dokładnie, jak Twoje posty, podpisy i posty karuzelowe będą wyglądać przed opublikowaniem

Uzyskaj cenne informacje na temat polubień, komentarzy, zasięgu i wzrostu liczby obserwujących, aby udoskonalić swoją strategię w mediach społecznościowych

Zarządzaj wieloma kontami w mediach społecznościowych i planuj posty na innych platformach społecznościowych z jednego pulpitu

Jeśli masz zespół zarządzający Instagramem, nie zapomnij poszukać cyklu pracy zatwierdzania

10 najlepszych aplikacji do planowania postów na Instagramie

Oto najlepsze narzędzia Instagram, które pomogą Ci bez stresu dotrzymać harmonogramu publikacji.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do planowania treści na Instagramie i współpracy zespołowej)

Uprość każdy krok tworzenia i dystrybucji treści w mediach społecznościowych dzięki ClickUp dla zespołów marketingowych

Gdyby menedżerowie mediów społecznościowych mogli stworzyć idealne narzędzie do zarządzania projektami na Instagramie, wyglądałoby ono bardzo podobnie do ClickUp. ClickUp łączy bowiem planowanie treści, współpracę zespołową i AI w jednej potężnej platformie, która służy jako kompleksowa aplikacja do pracy.

Aby lepiej zrozumieć jego wyjątkowe cechy, przyjrzyjmy się różnym etapom tworzenia treści w mediach społecznościowych i zobaczmy, jak ClickUp dla zespołów marketingowych upraszcza każdy krok:

Pomysły na treści: Wymyślanie nowych treści na Instagram może być trudne. Dobry proces tworzenia pomysłów uwzględnia:

Zrozumienie odbiorców: Co najbardziej ich interesuje?

Śledzenie trendów: Co sprawdza się w przypadku konkurencji i influencerów?

Odkrywanie różnych formatów: posty wideo, posty karuzelowe, ankiety i relacje

Ponowne wykorzystanie treści: aktualizowanie i ponowne udostępnianie postów o wysokiej skuteczności

Aby uporządkować pomysły, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc w badaniu trendów, analizowaniu dotychczasowego zaangażowania i sugerowaniu pomysłów na treści, które trafią do odbiorców.

Na przykład ClickUp Brain, natywny, wielofunkcyjny asystent AI ClickUp, może przetwarzać posty w mediach społecznościowych, recenzje online i opinie konsumentów, aby udoskonalić strategię treści i wykryć luki warte zbadania.

Generuj pomysły na treści, analizuj trendy i udoskonalaj swoją strategię w mediach społecznościowych za pomocą ClickUp Brain

Wizualny przepływ za pomocą map myśli: Gdy masz już listę pomysłów na treści, wizualizacja połączeń między nimi może pomóc w udoskonaleniu planu. Mapy myśli to świetny sposób na naszkicowanie przepływu treści od burzy mózgów do realizacji oraz zidentyfikowanie połączeń między różnymi postami na Instagramie (np. połączenie posta z powiązaną relacją na Instagramie).

Zamiast używać długopisu i papieru, skorzystaj z tablic ClickUp, aby tworzyć mapy myśli metodą "przeciągnij i upuść", dodawać treści wizualne (w tym obrazy generowane przez AI) w celu wsparcia swoich pomysłów na posty oraz współpracować nad treściami w mediach społecznościowych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu łatwiej będzie Ci dostrzec, jak różne elementy treści wpisują się w Twoją ogólną strategię.

Wizualnie mapuj pomysły na treści, cykle pracy i struktury kampanii, aby zapewnić płynne planowanie dzięki tablicom ClickUp

Strukturyzowanie cyklu pracy opartego na zadaniach: Przejrzysty cykl pracy nad treścią pomaga śledzić postępy i efektywnie planować posty na Instagramie.

Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak zadania ClickUp, umożliwiają przypisywanie obowiązków związanych z tworzeniem i dystrybucją treści, dodawanie terminów oraz ustawianie niestandardowych statusów w ClickUp (w trakcie przeglądu, wymaga edycji, zatwierdzone). Dzięki temu każdy post jest sprawdzany i udoskonalany przed opublikowaniem.

Zorganizuj cykl pracy nad treścią za pomocą przypisywania zadań, terminów i etapów zatwierdzania, korzystając z zadań ClickUp

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli pracujesz nad wspólnym dokumentem, ClickUp Docs pozwala przekształcić opinie i komentarze pozostawione przez Twój zespół w zadania do wykonania bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu łatwiej jest je śledzić.

Organizowanie kalendarza treści w mediach społecznościowych: Kalendarz treści pomaga zespołom zachować porządek i zapobiega gorączce w ostatniej chwili.

Zamiast korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowanie do tworzenia wizualnego kalendarza treści — takie jak widok kalendarza ClickUp — pozwala zespołom planować wiele postów, dostosowywać osie czasu i śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wszyscy wiedzą, co się dzieje i kiedy.

Planuj, harmonogramuj i zarządzaj całym przepływem treści za pomocą wizualnego kalendarza treści, korzystając z widoku kalendarza ClickUp

Podobnie jak kalendarz treści, szablon harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp oferuje uporządkowaną strukturę, która pomaga menedżerom mediów społecznościowych zachować spójność.

Udoskonal swoją strategię mediów społecznościowych w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp

Dzięki możliwości planowania postów z wyprzedzeniem na wielu platformach masz pewność, że Twoje treści dotrą do właściwych odbiorców we właściwym czasie. Ponadto wbudowane funkcje śledzenia wyników i analizy pozwalają udoskonalać strategię mediów społecznościowych w oparciu o informacje uzyskane w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja powtarzalnych zadań: Automatyzacja pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy ręcznej, dzięki czemu marketerzy mogą skupić się na tworzeniu treści zamiast na zadaniach administracyjnych. Rozważ automatyzację:

Przydzielanie zadań (np. automatyczne przypisanie projektanta i copywritera po dodaniu nowego pomysłu na post)

Zatwierdzanie treści (np. powiadamianie redaktorów o gotowości wersji roboczej do przeglądu)

Planowanie postów (np. za pomocą narzędzi do planowania postów w mediach społecznościowych, które automatycznie publikują treści)

Możesz to zrobić dzięki automatyzacji ClickUp — uprość te procesy, ogranicz liczbę błędów i zapewnij płynny przepływ pracy.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania w mediach społecznościowych, takie jak zatwierdzanie, przypisywanie zadań i planowanie postów, aby zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji ClickUp

Śledzenie wyników za pomocą analiz: Po opublikowaniu treści śledzenie wskaźników zaangażowania, takich jak zasięg i wzrost liczby obserwujących, pomaga ulepszyć przyszłe strategie.

Pulpity ClickUp wyświetlają dane dotyczące wydajności w czasie rzeczywistym, ułatwiając dostosowanie podejścia w oparciu o to, co działa.

Śledź wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym i uzyskaj cenne informacje, które pomogą Ci zoptymalizować wysiłki w mediach społecznościowych, konfigurując pulpity ClickUp

Szukasz pomocy na start? Szablon mediów społecznościowych ClickUp służy jako centralny hub do precyzyjnego organizowania, planowania i realizacji strategii mediów społecznościowych. Wypróbuj go, jeśli chcesz wyprzedzić konkurencję i bez wysiłku podejmować decyzje oparte na danych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj treścią , harmonogramem i współpracą w jednym miejscu dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji AI, które pomogą udoskonalić strategię mediów społecznościowych

Przeprowadź burzę mózgów i uporządkuj pomysły wizualnie za pomocą tablic ClickUp, aby stworzyć mapę kampanii i cyklu pracy

Ułatw cykle pracy i zarządzanie zadaniami dzięki zadaniom ClickUp, ustawiając terminy, statusy i zatwierdzenia

Planuj i harmonogramuj posty bez wysiłku dzięki widokowi kalendarza ClickUp, aby zachować spójność feedów na Instagramie

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak zatwierdzanie, przypisywanie i automatyczne publikowanie, aby zaoszczędzić czas

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji AI w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Limity ClickUp

Wymaga czasu na naukę ze względu na zaawansowane opcje dostosowywania

Czasami występują opóźnienia w ładowaniu strony

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

W każdym projekcie mogą pojawić się problemy lub przeszkody, które zespół musi pokonać, ale ClickUp pozwala nam szybko komunikować się z osobami, z którymi musimy się skontaktować. Automatyzacja pozwoliła nam przyspieszyć i uczynić bardziej dokładnym bardzo przestarzały i czasochłonny proces.

2. Hootsuite (najlepsze rozwiązanie do planowania postów na Instagramie i analizy mediów społecznościowych)

za pośrednictwem Hootsuite

Menedżerowie mediów społecznościowych wiedzą, że nadążanie za harmonogramami publikacji, śledzenie zaangażowania i odpowiadanie na interakcje odbiorców może szybko stać się przytłaczające.

Hootsuite dzieli się tą odpowiedzialnością, oferując scentralizowany pulpit do planowania postów, relacji, relacji na Instagramie i postów karuzelowych. Zapewnia również analizy umożliwiające pomiar wydajności.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Planuj i zarządzaj treściami na Instagramie w jednym miejscu, od relacji po relacje na żywo i posty karuzelowe

Analizuj wyniki za pomocą narzędzi analitycznych Instagram, identyfikując najpopularniejsze treści i optymalizując strategie zaangażowania

Korzystaj z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak OwlyWriter AI, aby generować podpisy i efektywnie zmieniać przeznaczenie treści

Monitoruj trendy i konkurencję dzięki wbudowanej funkcji monitorowania mediów społecznościowych, aby wyprzedzać zmiany w branży

Zarządzaj kampaniami organicznymi i płatnymi równolegle, co ułatwia nadzorowanie wysiłków reklamowych

Limity Hootsuite

Stosunkowo wyższa cena sprawia, że jest mniej dostępny dla freelancerów i małych firm

Złożony interfejs użytkownika wymaga czasu, aby w pełni zrozumieć i skutecznie skonfigurować

Ceny Hootsuite

Profesjonalna : 99 USD/miesiąc na użytkownika

Team : 249 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hootsuite

G2 : 4,2/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3700 recenzji)

Co mówią o Hootsuite prawdziwi użytkownicy

Najwyżej oceniana aplikacja do planowania, tworzenia kalendarza i zarządzania kontami w mediach społecznościowych. Wydaje mi się, że Hootsuite jest skierowana raczej do dużych firm. Minusem jest wysoka cena w porównaniu z innymi aplikacjami.

📖 Więcej informacji: Nie masz pewności, czy Hootsuite jest odpowiednim rozwiązaniem? Sprawdź najlepsze alternatywy dla Hootsuite, aby odkryć potężne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi, które oferują inteligentniejsze planowanie, bardziej szczegółowe analizy i lepszą współpracę.

3. Buffer (najlepszy do prostego planowania postów na Instagramie i planowania treści)

za pośrednictwem Buffer

Nie każdy menedżer mediów społecznościowych potrzebuje zbyt skomplikowanego narzędzia do planowania — czasami kluczowa jest prostota. Buffer koncentruje się na łatwym planowaniu postów na Instagramie, umożliwiając użytkownikom planowanie postów, relacji, Stories i postów karuzelowych bez konieczności posiadania dyplomu z marketingu.

Intuicyjny interfejs jest idealny dla samodzielnych marketerów, małych firm i twórców poszukujących prostego sposobu na planowanie i śledzenie treści na Instagramie.

Najlepsze funkcje Buffer

Planuj i automatycznie publikuj posty, relacje i relacje na Instagramie za pomocą prostego interfejsu typu "przeciągnij i upuść"

Śledź zaangażowanie dzięki analizom Instagram, które pomogą Ci zidentyfikować najskuteczniejsze treści i optymalne czasy publikacji

Skorzystaj z asystenta AI Buffer, aby generować podpisy, burzę mózgów i udoskonalać treści

Zarządzaj komentarzami z Instagrama i Facebooka w jednym miejscu, co ułatwia odpowiadanie odbiorcom

Zapisuj i organizuj pomysły na treści w centralnym hubie, aby wykorzystać je w przyszłych postach i kampaniach

Limity Buffer

Ograniczone możliwości analityczne i monitorowanie mediów społecznościowych sprawiają, że aplikacja nie nadaje się do dogłębnej analizy konkurencji

Podstawowe opcje automatyzacji wymagają ręcznej interwencji w przypadku niektórych zadań w porównaniu z bardziej zaawansowanymi narzędziami do planowania

Ceny Buffer

Free

Essentials : 6 USD miesięcznie za kanał

Team: 12 USD/miesiąc za kanał

Oceny i recenzje Buffer

G2 : 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... Instagram nie został pierwotnie zaprojektowany z myślą o planowaniu. Zmieniło się to w styczniu 2018 r., kiedy Instagram oficjalnie włączył automatyczne publikowanie dla kont biznesowych za pośrednictwem Graph API. Przed tą aktualizacją narzędzia do planowania, takie jak Later i Buffer, musiały polegać na powiadomieniach push, aby przypominać użytkownikom o ręcznym publikowaniu postów.

4. SocialBee (najlepsza aplikacja do planowania treści na Instagramie)

za pośrednictwem SocialBee

Aby konto na Instagramie było aktywne, trzeba regularnie publikować posty, ale nie wszystkie treści muszą być tworzone od podstaw za każdym razem. SocialBee specjalizuje się w recyklingu treści, które nigdy nie tracą na aktualności.

Oto jak to działa: narzędzie pozwala zaplanować posty na Instagramie raz, a następnie automatycznie publikować je w określonym czasie. Jest to szczególnie przydatne dla marek i firm, które chcą zmaksymalizować zaangażowanie przy minimalnym wysiłku.

Najlepsze funkcje SocialBee

Zautomatyzuj planowanie treści, które nigdy nie tracą na aktualności, poprzez ponowne wykorzystanie postów, aby Twój feed był aktywny

Organizuj posty według kategorii treści, zapewniając zrównoważoną mieszankę różnych typów treści

Planuj relacje, relacje na Instagramie, relacje na Instagramie i posty karuzelowe dzięki elastycznym opcjom czasowym

Korzystaj z podpisów i obrazów generowanych przez AI, aby przyspieszyć proces tworzenia treści

Wyświetl podgląd układu siatki Instagram, aby zachować spójność i atrakcyjny wygląd feedu

Limity SocialBee

Ograniczona analityka i śledzenie zaangażowania utrudniają dogłębną ocenę skuteczności postów

Brak zaawansowanych funkcji monitorowania mediów społecznościowych, które ograniczają śledzenie konkurencji i analizę trendów

Ceny SocialBee

Bootstrap : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Accelerate : 49 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SocialBee

G2 : 4,8/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 35 recenzji)

Co mówią o SocialBee prawdziwi użytkownicy

Podoba mi się możliwość publikowania postów na wielu platformach z jednego miejsca. Pulpit wyświetla podpowiedzi, jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian w celu dostosowania się do zasad określonych dla danego kanału. Rozpoczęcie pracy było również bardzo proste. Po połączeniu kont można od razu zacząć publikować treści.

5. Later (najlepsza aplikacja do planowania i harmonogramowania postów na Instagramie)

za pośrednictwem Later

Jeśli estetyka Instagrama ma znaczenie dla Twojej marki, Later oferuje wizualny planer typu "przeciągnij i upuść", który pomoże Ci stworzyć spójny feed.

Została zaprojektowana głównie dla użytkowników Instagrama i upraszcza planowanie treści dzięki automatycznej publikacji postów, relacji, karuzeli i relacji.

Narzędzie to zapewnia również sugestie hashtagów, informacje o najlepszym czasie publikacji oraz narzędzie do tworzenia podpisów oparte na sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje Later

Wizualnie planuj i harmonogramuj posty na Instagramie za pomocą kalendarza typu "przeciągnij i upuść"

Automatycznie publikuj pojedyncze zdjęcia, karuzele, relacje i relacje na Instagramie, aby zachować spójność

Optymalizuj wydajność treści dzięki analizom, sugestiom hashtagów i najlepszym porom publikacji

Skorzystaj z funkcji pisania podpisów opartej na sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć tworzenie treści

Funkcja "Link w biografii" kieruje ruch do stron internetowych, sklepów internetowych i blogów

Ograniczenia Later

Ograniczone funkcje zaangażowania utrudniają zarządzanie interakcjami na Instagramie

Brak narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych w celu śledzenia wzmianek o marce i informacji o konkurencji

Ceny Later

Pakiet startowy : 25 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost : 45 USD/miesiąc

Zaawansowane : 80 USD/miesiąc

Agencja : 200 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Późniejsze oceny i recenzje

G2 : 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 390 recenzji)

Co mówią o Later prawdziwi użytkownicy

Podoba mi się widok całego kalendarza z zawartością na cały tydzień. Bardzo pomocna jest również strona z analizami, kiedy robię miesięczny przegląd skuteczności treści.

6. Sprout Social (najlepszy do zaawansowanej analityki i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Sprout Social

Mimo że Sprout Social jest drogi, jest to produkt premium, który oferuje dogłębną analitykę, wgląd oparty na AI i płynną współpracę zespołową.

Otrzymasz możliwość planowania na wielu platformach, cykle pracy związane z zatwierdzaniem treści, monitorowanie mediów społecznościowych oraz analizę nastrojów odbiorców, co sprawia, że jest to doskonała opcja dla marek prowadzących złożoną działalność w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Ulepszaj podpisy i pomysły na posty dzięki sugestiom treści opartym na sztucznej inteligencji AI

Śledź rozmowy, wzmianki o marce i nastroje odbiorców za pomocą zaawansowanych narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych

Przewiduj najlepszy czas na publikację dzięki funkcji Optymalny czas wysyłania opartej na danych dotyczących zaangażowania

Analizuj dane o odbiorcach i skuteczność kampanii dzięki szczegółowym analizom i niestandardowym raportom

Współpracuj efektywnie, korzystając z funkcji dla zespołów, takich jak cykle pracy zatwierdzania i etykietowanie wiadomości

Zwiększ ruch na stronie internetowej bezpośrednio z Instagrama dzięki SproutLink (narzędzie link-in-bio)

Limity Sprout Social

Stosunkowo wyższa cena sprawia, że nie jest to idealne rozwiązanie dla jednoosobowych przedsiębiorców lub małych firm

Model cenowy oparty na liczbie użytkowników może stać się kosztowny wraz z rozwojem zespołu

Stroma krzywa uczenia się ze względu na bogaty zestaw funkcji

Ceny Sprout Social

Standard : 249 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna : 399 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane : 499 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sprout Social

G2 : 4,4/5 (ponad 3837 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 595 recenzji)

Co mówią o Sprout Social prawdziwi użytkownicy

Korzystałem z Sproutsocial w dwóch różnych firmach i zamierzam używać go ponownie w mojej własnej agencji cyfrowej. To świetne narzędzie do organizowania, planowania i publikowania wiadomości w mediach społecznościowych.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Sprout Social

7. Tailwind (najlepszy do automatycznego planowania postów na Instagramie i optymalizacji hashtagów)

za pośrednictwem Tailwind

Jeśli szukasz narzędzia do planowania postów na Instagramie, które oferuje więcej niż tylko publikowanie, warto rozważyć Tailwind. To narzędzie oferuje inteligentne planowanie, rekomendacje hashtagów i wizualne planowanie treści.

Bardzo przydatna funkcja: SmartSchedule Tailwind automatycznie wyszukuje najlepsze pory na publikację postów na podstawie aktywności odbiorców.

Najlepsze funkcje Tailwind

Automatycznie publikuj posty, relacje i karuzele na Instagramie, ograniczając konieczność ręcznego dodawania treści

Znajduj i planuj hashtagi automatycznie dzięki wyszukiwarce hashtagów Tailwind, aby zwiększyć widoczność postów

Wizualnie planuj i przeglądaj swój feed za pomocą siatki typu "przeciągnij i upuść", aby uzyskać spójną estetykę Instagrama

Zoptymalizuj harmonogram publikacji dzięki SmartSchedule, który określa najlepsze pory na interakcje

Zwiększ ruch dzięki Smart Bio, automatycznie aktualizowanemu narzędziu do umieszczania linków w biografii, które łączy posty z ważnymi treściami

Limity Tailwind

Ograniczenia dotyczące automatycznego publikowania wymagają ręcznego publikowania postów zawierających wiele zdjęć

Podstawowe analizy nie zapewniają tak dogłębnych informacji, jak inne narzędzia do planowania postów na Instagramie

Ceny Tailwind

Free Forever

Pro : 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane : 49,99 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 99,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tailwind

G2 : 4,3/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony kalendarza mediów społecznościowych w Arkuszach Google

8. Sendible (najlepsze rozwiązanie dla agencji i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Sendible

Większość menedżerów mediów społecznościowych ma doświadczenie w zarządzaniu wieloma kontami w mediach społecznościowych. Wiąże się to z dodatkową odpowiedzialnością za koordynację pracy zespołów i śledzenie wyników, co może szybko stać się przytłaczające.

Zaprojektowany z myślą o agencjach i zespołach marketingowych, Sendible oferuje ujednolicony pulpit do planowania postów na Instagramie, monitorowania zaangażowania i generowania szczegółowych raportów.

Najlepsze funkcje Sendible

Planuj i automatycznie publikuj treści na Instagramie, w tym relacje, karuzele i hashtagi w pierwszych komentarzach

Efektywnie zarządzaj wieloma kontami dzięki cyklom zatwierdzania i pulpitom klientów, idealnym dla agencji

Monitoruj komentarze i wiadomości na Instagramie w czasie rzeczywistym, przypisując je członkom zespołu, aby szybciej odpowiadać

Generuj automatyczne raporty i śledź wyniki, korzystając z profesjonalnych narzędzi analitycznych z niestandardowym brandingiem

Importuj treści zbiorczo i twórz kolejki, aby zautomatyzować ponowne publikowanie treści, które nigdy nie tracą na aktualności, bez konieczności ręcznej interwencji

Limity Sendible

Wymaga ręcznego tworzenia postów ze względu na brak funkcji generowania podpisów lub treści opartej na AI

Brak zaawansowanych narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych, co sprawia, że śledzenie konkurencji jest mniej skuteczne niż w przypadku niektórych alternatywnych rozwiązań

Ceny Sendible

Twórca : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Traction : 89 USD/miesiąc

Skala : 199 USD/miesiąc

Zaawansowane : 299 USD/miesiąc

Enterprise: 750 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sendible

G2 : 4,5/5 (ponad 880 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do planowania postów na Instagramie, które pomogą Ci rozwinąć działalność w mediach społecznościowych

9. SocialPilot (najlepszy dla agencji i małych i średnich przedsiębiorstw z ograniczonym budżetem)

za pośrednictwem SocialPilot

Szukasz niedrogiego, ale potężnego narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi? SocialPilot jest przeznaczony dla agencji, małych firm i przedsiębiorców indywidualnych, którzy potrzebują bogatego w funkcje narzędzia do planowania.

W porównaniu z konkurentami, takimi jak Hootsuite, SocialPilot oferuje podobne funkcje za ułamek ceny. Zapewnia łatwe w użyciu narzędzia do planowania, analizy i współpracy zespołowej.

Najlepsze funkcje SocialPilot

Z łatwością planuj wszystkie rodzaje treści na Instagramie (posty, relacje, historie i karuzele)

Generuj angażujące podpisy i sugestie hashtagów za pomocą AI Pilot

Zautomatyzuj planowanie pierwszych komentarzy, aby zachować porządek w podpisach i zwiększyć zasięg

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do postów wielokrotnego użytku dzięki bibliotece treści, oszczędzając czas na tworzeniu treści

Wrzuć nawet 500 postów naraz dzięki funkcji planowania zbiorczego

Analizuj wyniki dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i raportowaniu, w tym brandingowi white label dla agencji

Zarządzaj wiadomościami i komentarzami na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i Google Business dzięki skrzynce odbiorczej Social Inbox

Limity SocialPilot

Brak automatycznego publikowania na TikTok

Brak zaawansowanych funkcji monitorowania mediów społecznościowych w celu monitorowania marki

Mniej integracji z usługami innych firm w porównaniu z konkurencją, taką jak Hootsuite

Ceny SocialPilot

Essentials : 30 USD/miesiąc

Standard : 50 USD/miesiąc

Premium : 100 USD/miesiąc

Ultimate: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SocialPilot

G2 : 4,5/5 (ponad 820 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 370 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SocialPilot

Połączenie naszych kont i planowanie postów jest niezwykle proste! Wdrożenie było łatwe zarówno dla naszego zespołu, jak i użytkowników. Co tydzień publikujemy posty na ponad 75 kontach społecznościowych, więc posiadanie łatwego w użyciu narzędzia jest niezwykle pomocne.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji

10. Pallyy (najlepsze rozwiązanie do zarządzania mediami społecznościowymi z naciskiem na Instagram)

za pośrednictwem Pally

Jeśli Twoja strategia w mediach społecznościowych w dużej mierze opiera się na Instagramie, Pallyy jest potężną, ale niedrogą alternatywą dla tradycyjnych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi.

Pierwotnie stworzony jako narzędzie analityczne dla Instagrama, Pallyy przekształcił się w pełnoprawny harmonogram mediów społecznościowych z zaawansowanymi funkcjami planowania treści wizualnych.

Najlepsze funkcje Pallyy

Korzystaj z prostego, intuicyjnego interfejsu użytkownika z kalendarzem treści typu "przeciągnij i upuść"

Generuj zoptymalizowane podpisy i hashtagi za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji AI

Wyświetl podgląd siatki Instagram, aby uporządkować posty przed opublikowaniem

Zaplanuj pierwsze komentarze, aby dodać hashtagi bez zaśmiecania opisów

Monitoruj zaangażowanie konkurencji, posty i wzrost dzięki funkcji śledzenia na Instagramie

Otrzymuj automatyczne raporty wysyłane bezpośrednio na Twój adres e-mail (codziennie, co tydzień lub co miesiąc)

Utwórz spersonalizowaną stronę docelową z linkami, które można śledzić, korzystając z narzędzia Bio Link

Ograniczenia Pallyy

Najlepsze dla Instagrama — analizy dla innych platform są mniej szczegółowe

Brak zaawansowanych funkcji automatyzacji (np. ponowne wykorzystywanie postów, sugestie postów generowane przez AI)

Brak opcji white label dla agencji, które potrzebują niestandardowego brandingu

Ceny Pallyy

Free Forever

Plan Premium : 25 USD/miesiąc na użytkownika

Plan dla zespołów: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pallyy

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 65 recenzji)

📖 Więcej informacji: Masz trudności z zarządzaniem interakcjami z klientami na wielu platformach? Poznaj najlepsze narzędzia CRM dla mediów społecznościowych, które usprawnią zaangażowanie, śledzenie rozmów i budowanie trwałych relacji.

Oto 3 dodatkowe narzędzia, które mogą usprawnić zarządzanie treściami w mediach społecznościowych i zwiększyć zaangażowanie klientów:

CoSchedule : Pomaga zespołom marketingowym planować, organizować i automatyzować treści w mediach społecznościowych wraz z wpisami na blogu i kampaniami e-mailowymi za pośrednictwem kalendarza marketingowego i platformy do planowania. : Pomaga zespołom marketingowym planować, organizować i automatyzować treści w mediach społecznościowych wraz z wpisami na blogu i kampaniami e-mailowymi za pośrednictwem kalendarza marketingowego i platformy do planowania.

Loomly : Automatyzuje publikowanie, aby pomóc firmom w utrzymaniu spójnej obecności w Internecie. Zapewnia również podgląd treści i przechowuje pomysły na posty. : Automatyzuje publikowanie, aby pomóc firmom w utrzymaniu spójnej obecności w Internecie. Zapewnia również podgląd treści i przechowuje pomysły na posty.

eClincher : Oferuje wizualne planowanie kalendarza i inteligentne planowanie w celu optymalizacji czasu publikacji, a także narzędzie do zwiększania zaangażowania z automatyzacją kolejki. : Oferuje wizualne planowanie kalendarza i inteligentne planowanie w celu optymalizacji czasu publikacji, a także narzędzie do zwiększania zaangażowania z automatyzacją kolejki.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze zdjęcie opublikowane na Instagramie przez współzałożyciela serwisu, Kevina Systroma, w lipcu 2010 roku, przedstawiało psa i stopę (należącą do jego dziewczyny, Nicole) i miało podpis "test".

Planuj z ClickUp, aby osiągnąć natychmiastowy wzrost na Instagramie

Chociaż omówione przez nas aplikacje do planowania postów na Instagramie mają swoje unikalne zalety, ClickUp wyróżnia się tym, że ogranicza konieczność przełączania się między aplikacjami. Użytkownicy są zadowoleni, że wszystkie potrzebne funkcje znajdują się w jednym miejscu. A jaki jest tego efekt?

Wystarczy zapytać Annę Shelton, kierowniczkę ds. obsługi członków ICPSR na Uniwersytecie Michigan:

Nasz zespół zajmuje się wszystkim, od projektowania graficznego po sprzedaż, media społecznościowe i wydarzenia. Potrzebowaliśmy narzędzia, które pozwoliłoby nam organizować pracę w wielu kanałach, takich jak Slack i Jira — po niepowodzeniach z innymi produktami znaleźliśmy ClickUp i nigdy nie żałowaliśmy tej decyzji!

Dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji, wizualnemu kalendarzowi treści, zautomatyzowanym cyklom pracy i płynnej współpracy zespołowej ClickUp upraszcza planowanie, planowanie treści i śledzenie wyników.

Chcesz szybciej rozwijać swoje konto na Instagramie? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!