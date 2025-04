10 najlepszych alternatyw i konkurentów DingTalk w 2025 r

Jest poniedziałek rano, a ty bawisz się w cyfrowego detektywa, próbując znaleźć ten ważny plik udostępniany przez Jane.

Czy to było w Slack? E-mail? Zanim się zorientujesz, spędziłeś 30 minut na korporacyjnym odpowiedniku szukania kluczy.

Ale nie jesteś sam - 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji zespołowej. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji.

Odpowiednia platforma do współpracy zapewnia połączenie zespołu, organizację zadań i spokój ducha. Jeśli DingTalk nie spełnia tych potrzeb, jesteś we właściwym miejscu.

Poznajmy najlepsze alternatywy dla DingTalk, które pomogą Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

A jeśli szukasz narzędzia, które działa tak inteligentnie, że może po prostu Cię przechytrzyć, spójrz na pierwszą nazwę na naszej liście: ClickUp.

60-sekundowe podsumowanie Wybierz jedną z 10 najlepszych alternatyw Dingtalk, aby lepiej współpracować! Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Cena ClickUp Zarządzanie projektami i zadaniami z wbudowaną komunikacją Asystent oparty na AI, komentarze z możliwością przypisania, dokumenty w czasie rzeczywistym + czat Free, $7-$12/użytkownika/miesiąc; Enterprise: Niestandardowy; Brain: +$7 Zoom Spotkania Wysokiej jakości wirtualna współpraca zespołowa Podsumowania spotkań AI, pokoje spotkań, wielojęzyczne napisy Free, $15. 99-$21. 99/użytkownika/miesiąc Microsoft Teams Użytkownicy Microsoft 365 Współedytowanie dokumentów Office, synchronizacja Teams + Outlook, udostępnianie kanałów klientom Free; $4-$22/użytkownika/miesiąc (w ramach planów Microsoft 365) Slack Szybka komunikacja + współpraca Kanały, połączenia audio/wideo, podsumowania wiadomości Free, $8. 75-$15/użytkownika/miesiąc; Enterprise: Niestandardowe Rocket. Chat Organizacje stawiające na bezpieczeństwo Open-source, szyfrowane wiadomości, wsparcie omnichannel Free; Pro/Enterprise: Niestandardowy Brosix Bezpieczne wiadomości błyskawiczne dla biznesu Szyfrowane wiadomości P2P, udostępnianie ekranu, interaktywne tablice Free, $5-$8/użytkownika/miesiąc Troop Messenger Szczegółowa kontrola + bezpieczna komunikacja w Teams Masowe przesyłanie wiadomości, pilne notatki, wspólne kodowanie $2. 5-$24/użytkownika/miesiąc Flock Prosta komunikacja dla małych i średnich firm Kanały publiczne/prywatne, połączenia wideo, dostęp dla gości z zewnątrz Free, $6/użytkownika/miesiąc; Enterprise: Niestandardowy Trello Wizualne zarządzanie wydajnością Tablice typu "przeciągnij i upuść", automatyzacja (Butler), wiele trybów widoku Free, $5-$10/użytkownika/miesiąc; Enterprise: Niestandardowe Lark Pakiet All-in-One zapewniający wysoką wydajność Wiadomości w czasie rzeczywistym, dokumenty do współpracy, automatyczna transkrypcja + tłumaczenie Free, $12/użytkownika/miesiąc; Enterprise: Niestandardowy

Co to jest DingTalk?

DingTalk to platforma do współpracy opracowana przez Alibaba Group, która ułatwia komunikację mobilną i biznesową. Łączy w sobie wiadomości biznesowe, wideokonferencje, zarządzanie zadaniami i inne narzędzia zwiększające wydajność.

Został zaprojektowany w celu uproszczenia komunikacji mobilnej między Teams, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla Business, który chce usprawnić komunikację wewnętrzną. Chociaż jest popularny w Azji, wiele globalnych Teams szuka jego alternatyw ze względu na ograniczone funkcje międzynarodowe i lokalizacje serwerów.

🧠 Fun Fact: DingTalk odnotował wzrost liczby użytkowników podczas fali pracy zdalnej na początku 2020 roku i osiągnął bazę 700 milionów użytkowników w ciągu kilku następnych lat.

Czego należy szukać w alternatywie Dingtalk?

Jesteś więc gotowy, aby porzucić limity i znaleźć platformę do współpracy, która pasuje do Twojego zespołu. Oto czego powinieneś szukać:

Łatwa komunikacja: Sprawna komunikacja w zespole to podstawa każdego powodzenia w biznesie. Poszukaj funkcji takich jak wiadomości błyskawiczne, czaty grupowe i połączenia wideo, które ułatwiają komunikację mobilną i zapewniają wsparcie dla natychmiastowej komunikacji głosowej

Efektywna współpraca: Dobra platforma powinna zapewniać niezawodne narzędzia do współpracy, takie jak udostępnianie plików, zarządzanie zadaniami i udostępnianie ekranu

Silne zabezpieczenia: Nikt nie chce, aby tajemnice jego firmy wyciekły jak w reality TV. Priorytetem jest kompleksowe szyfrowanie połączeń głosowych i wideo, a także bezpieczne przesyłanie wiadomości i ochrona danych biznesowych

Solidne zarządzanie projektami: Twoja platforma komunikacyjna powinna pomagać w zarządzaniu zadaniami, organizowaniu dokumentów i śledzeniu projektów

Bezproblemowa integracja: Potrzebujesz platformy, która łatwo połączy się z innymi niezbędnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak CRM lub kalendarz

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Nikt nie ma czasu na rozszyfrowywanie platformy, która wygląda, jakby zaprojektował ją naukowiec zajmujący się rakietami. Powinna być intuicyjna, umożliwiając zespołowi korzystanie z niej bez doktoratu z inżynierii oprogramowania

Pro Tip: Przed wyborem platformy stwórz szablon planu komunikacji określający potrzeby zespołu i wymagania dotyczące strategii współpracy. Pomoże ci to być na tej samej stronie i wybrać najbardziej efektywne narzędzie, które będzie wsparciem - a nie przeszkodą - w pracy.

10 najlepszych alternatyw dla Dingtalk

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, przejdźmy do zabawy i znajdźmy narzędzie do współpracy, które będzie dla Ciebie odpowiednie!

Wypróbuj ClickUp Chat Czatuj, udostępniaj pliki i śledź zadania w jednym miejscu dzięki ClickUp Chat

Niekwestionowanym mistrzem ujednoliconych obszarów roboczych jest ClickUp, wszystka aplikacja do pracy. Zapewnia ona doskonałą synchronizację komunikacji, zadań i dokumentów.

Użyj ClickUp Chat, aby zachować rozmowy połączone z projektami, zadaniami i dokumentami w celu uzyskania kontekstu, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał pytać: "Czy możesz wysłać mi ten link ponownie? " Możesz tworzyć zadania z wiadomości jednym kliknięciem, a nawet przypisywać elementy działań do szybkich działań następczych bez opuszczania kanału lub okna DM.

Chcesz poinformować kogoś o konkretnym zadaniu lub podkreślić ważną aktualizację, upewniając się, że ją potwierdził? Wystarczy dodać komentarz i przypisać go do danej osoby za pomocą funkcji ClickUp Assigned Comments.

Uprość cykl pracy dzięki zadaniom ClickUp, które automatycznie łączą się z dokumentami, czatami i spotkaniami

Pożegnaj się z samoprzylepnymi notatkami i arkuszami kalkulacyjnymi do zarządzania zadaniami. ClickUp Tasks pozwala podzielić wszystkie duże projekty na łatwe w zarządzaniu kroki z konfigurowalnymi listami kontrolnymi zadań, narzędziami do śledzenia postępów i terminami.

Możesz także dodawać opisy zadań, udostępniać linki i inne szczegóły w Polach niestandardowych oraz załączać odpowiednie dokumenty do zadań. Teraz wszystko związane z zadaniem jest tam, gdzie tego potrzebujesz.

Zamień rozproszone pomysły w wykonalne plany dzięki ClickUp Whiteboards

Gdy nadejdzie czas na burzę mózgów, ClickUp Whiteboards i ClickUp Mind Maps zapewniają cyfrowe płótno do szkicowania pomysłów. Funkcje te umożliwiają wspólne projektowanie tablic wizji, planów działania i nie tylko w czasie rzeczywistym.

Współtwórz dokumenty biznesowe, edytuj je i natychmiast otrzymuj opinie dzięki ClickUp Docs

Twórz, udostępniaj i współpracuj nad dokumentami za pomocą ClickUp Docs. Dzięki funkcji wykrywania współpracy na żywo w ClickUp zobaczysz, kiedy członkowie zespołu edytują zawartość lub dodają komentarze.

Pokaż, nie mów, nagrywając szybkie wideo z lektorem za pomocą ClickUp Clips

W sytuacjach, gdy słowa to za mało, ClickUp Clips umożliwia nagrywanie ekranu z podkładem głosowym. Są idealne do udostępniania szybkich samouczków lub wyjaśniania złożonych pojęć.

A oto prawdziwy przełom: ClickUp Brain, Twój asystent pracy oparty na AI. Używaj go do pisania raportów, podsumowywania długich dokumentów lub wątków aktywności oraz łączenia rozmów i zadań, o których nawet nie wiedziałeś, że są ze sobą powiązane.

Błyskawicznie wyodrębniaj informacje z obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

To dużo do ogarnięcia, prawda? Nic nie szkodzi, jeśli nie chcesz wymyślać koła na nowo. Wystarczy pobrać szablon z biblioteki szablonów ClickUp, niestandardowo dostosować go do swoich potrzeb i gotowe.

Instancja ClickUp Communications Plan Tablica szablon pomaga uprościć przesyłanie wiadomości, zapewniając, że wszyscy zaangażowani otrzymają właściwe informacje we właściwym czasie.

Pobierz szablon Free Skutecznie komunikuj się ze wszystkimi interesariuszami dzięki szablonowi Tablicy Planów Komunikacji ClickUp

Oto, co można z nim zrobić:

Zapewnij swoim pracownikom i kierownictwu dostęp do najważniejszych aktualizacji

Nakreśl cele i kluczowe komunikaty dla jasności i spójności

Korzystaj z firmowych e-maili, wiadomości błyskawicznych i spotkań w celu lepszej komunikacji

Ustaw częstotliwość komunikacji, aby informować wszystkich na bieżąco

Szablon ten pozwala zachować przejrzystość, ograniczyć błędną komunikację i zbudować wielofunkcyjny zespół.

Załóżmy, że szukasz bardziej szczegółowego szablonu do współpracy w zespole, który pomoże ci zdefiniować role, ustalić harmonogramy spotkań i umożliwić regularne odprawy. W takim przypadku szablon ClickUp Team Communication and Meeting Matrix jest dla ciebie!

ClickUp najlepsze funkcje

Przypisuj komentarze, @wspominaj członków zespołu i uzyskuj natychmiastowe zatwierdzenia bez niekończących się łańcuchów e-maili

Czatuj z członkami zespołu bez opuszczania ClickUp lub zatapiania się w wielu zakładkach i narzędziach

Nagrywaj swój ekran (z lektorem!) i wyjaśniaj złożone pomysły wizualnie zamiast pisać długie wiadomości

Twórz, przydzielaj i śledź zadania z łatwością dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp

Twórz zawartość, przeprowadzaj burze mózgów i wyodrębniaj szczegóły dotyczące zadań i dokumentów w ClickUp za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji

Zintegruj wszystkie swoje platformy, takie jak Arkusze Google, CRM i ponad 1000 aplikacji, w jeden obszar roboczy za pomocą ClickUp Integrations

Limity ClickUp

Początkowa krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Niestandardowy cennik

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Nasza globalna wydajność znacznie wzrosła od czasu wdrożenia ClickUp. Obecnie mamy ponad 50 użytkowników na 5 kontynentach, którzy współpracują nad bardzo szczegółowymi projektami. Pozwoliło nam to znacznie skrócić czas realizacji projektów.

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, zakończone cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

2. Zoom Meetings (najlepsza do wysokiej jakości wirtualnej współpracy zespołowej)

via Zo om

Podczas gdy w 2020 roku wszyscy zaczęli aktywować natychmiastowy czat wideo, Zoom pozostał na czele, przekształcając się z prostego narzędzia do spotkań w pełnoprawną potęgę współpracy.

AI Companion robi notatki, więc nie musisz tego robić, a jakość HD sprawia, że wyglądasz dobrze nawet w poniedziałkowe poranki. Zoom opanował sztukę wirtualnego łączenia Teamsów.

Najlepsze funkcje Zoom Meetings

Automatyzacja podsumowań spotkań, elementów działań i agend

Organizuj dyskusje w mniejszych grupach w ramach większych spotkań

Współpracuj nad zawartością dzięki dyskusjom w czasie rzeczywistym i tablicom

Dostęp do wielojęzycznych napisów dla globalnych Teams

Limity dla Zoom Meetings

Jakość wideo i audio może ucierpieć w środowiskach o niskiej przepustowości

Napisy na żywo nie są jeszcze w pełni wydajne

Ceny w Zoom Meetings

Podstawowe: Free forever

Pro: 15,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 21,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoom Meetings

G2: 4. 5/5 (ponad 56 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 14 000 recenzji)

🧠 Fun Fact: Spotkania osobiste spadły z 63% w 2019 r. do 33% w 2021 r., ponieważ coraz więcej osób przestawiło się na rozmowy audio i wideo, dzięki zmieniającej się demografii pracowników.

3. Microsoft Teams (najlepsze dla użytkowników Microsoft 365)

przez Microsoft Teams

Gdyby Microsoft Office miał sieć społecznościową, byłby to Teams. Podczas gdy inne platformy integrują się z ulubionymi narzędziami, Teams narodził się w rodzinie Microsoft - i to widać. Jest to centralny hub, w którym wszystkie aplikacje Microsoft 365 łączą się, aby usprawnić współpracę w miejscu pracy.

Niezależnie od tego, czy jesteś współautorem prezentacji PowerPoint, czy planujesz spotkania za pośrednictwem Outlooka, ta płynnie zintegrowana platforma komunikacyjna sprawia, że wszystko wydaje się dziać w jednym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje usługi Microsoft Teams

Współedytuj dokumenty bezpośrednio w Teams z aktualizacjami na żywo

Wykorzystaj wbudowane narzędzia, takie jak PowerPoint Live, Microsoft Tablica i notatki generowane przez AI

Moja praca z zewnętrznymi klientami i partnerami w udostępnianych kanałach komunikacji

Płynna synchronizacja z Outlookiem, SharePointem i OneDrive dla w pełni ujednoliconego cyklu pracy

Limity usługi Microsoft Teams

Brak wbudowanych kalendarzy grupowych i list dystrybucji

Wydajność może spadać podczas dużych spotkań

Cennik usługi Microsoft Teams

Free forever

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/miesiąc

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (ponad 15 500 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 9 500 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Teams

*Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z Teams było dla mnie przyjemnością! Naprawdę podoba mi się sposób, w jaki czaty są zorganizowane, z wiadomościami i plikami pogrupowanymi razem, a także posiadanie różnych grup zespołów, aby wiadomości były bardziej przejrzyste. Szkoda, że nie ma bardziej zaawansowanej funkcji wyszukiwania. Tak jak w Outlooku - wyszukiwanie według daty, nazwy, dokładnych lub niedokładnych słów itp

4. Slack (najlepszy do szybkiej komunikacji i współpracy)

via Slack

Pamiętasz komunikatory internetowe z początku XXI wieku? Slack jest taki sam, ale lepszy. Przekształcił czat w legalne narzędzie pracy, czyniąc z niego jedną z najpopularniejszych alternatyw dla poczty e-mail.

Dzięki kanałom na każdy temat, jaki można sobie wyobrazić (tak, w tym kanałowi #random, na którym ludzie udostępniają memy z kotami), Slack opanował sztukę organizowania rozmów, a jednocześnie jest przyjemny w użyciu.

Najlepsze funkcje Slack

Organizuj dyskusje według projektów, teamów lub tematów za pomocą publicznych i prywatnych kanałów

Bezpieczna współpraca z partnerami zewnętrznymi w udostępnianych kanałach

Uzyskaj zautomatyzowane podsumowania aktywności kanału

Nawiązuj szybkie połączenia audio lub wideo albo udostępniaj nagrane wiadomości

Limity Slack

Przekroczenie limitu 10 000 wiadomości w planie Free sprawia, że starsze wiadomości stają się niedostępne

Ciągły przepływ wiadomości może być przytłaczający

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane na konkretne projekty i zadania, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

Slack ceny

Free forever

Plan Pro: 8,75 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Business+: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise Drid: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Slack

G2: 4. 5/5 (33 500+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 23 500 recenzji)

5. Rocket. Chat (najlepsza dla organizacji stawiających na bezpieczeństwo)

Stworzona z myślą o organizacjach, które bezpieczeństwo danych traktują równie poważnie, co poranną filiżankę kawy, ta platforma komunikacyjna o otwartym kodzie źródłowym zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia komunikacyjne, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo rozmów.

Rocket.Chat łączy w sobie czat w czasie rzeczywistym, rozmowy VoIP, spotkania wideo i wielokanałową komunikację z zabezpieczeniami klasy Enterprise.

Rocket. Chat najlepsze funkcje

Komunikuj się za pośrednictwem czatu, połączeń głosowych i wideo, zapewniając łatwą współpracę z dowolnego miejsca

Twórz publiczne lub prywatne kanały i organizuj dyskusje według projektów lub tematów

Integracja interakcji z klientami za pośrednictwem WhatsApp, czatu na żywo, SMS-ów i nie tylko

Modyfikuj cykle pracy, dodawaj integracje lub twórz niestandardowe aplikacje, aby uzyskać dopasowane funkcje

Rocket. Chat ograniczenia

Niestandardowe rozszerzenia mogą wymagać czasu i wiedzy technicznej

Interfejs może wydawać się mniej intuicyjny niż w przypadku innych platform do współpracy

Rocket. Chat

Start: Free forever

Pro: Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Rocket. Chat oceny i recenzje

G2: 4. 2/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (150+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rocket. Chat

Rocket. chat był naprawdę fajny na początku pandemii, wdrożyłem go dla 20-osobowego zespołu i sprawił, że WFH był o wiele bardziej znośny. Od tego czasu nastąpił ogromny nacisk na funkcje premium, których zakres wahał się od irytującego do granicznego nie do przyjęcia.

6. Brosix (najlepszy do bezpiecznych wiadomości błyskawicznych dla firm)

via Brosix

Brosix to prywatne, szyfrowane narzędzie do komunikacji wewnętrznej stworzone z myślą o firmach, dla których priorytetem jest bezpieczna i wydajna komunikacja. Dedykowana sieć prywatna zapewnia, że wszystkie wewnętrzne rozmowy, transfery plików i połączenia wideo pozostają chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Zaprojektowany dla branż wymagających ścisłej prywatności danych - takich jak finanse, opieka zdrowotna i IT - Brosix eliminuje ryzyko związane z niezabezpieczonymi aplikacjami do przesyłania wiadomości i ułatwia współpracę poprzez czaty, udostępnianie ekranu i interaktywne tablice.

Najlepsze funkcje Brosix

Zapewnij bezpieczeństwo komunikacji wewnętrznej dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i kontrolowanemu dostępowi użytkowników

Korzystaj z szybkich, bezpiecznych wiadomości, połączeń głosowych i wideo w celu uzyskania wydajności pracy zespołowej

Szybkie i bezpieczne udostępnianie dużych plików dzięki automatycznej kompresji i transferowi peer-to-peer

Burza mózgów i wizualizacja pomysłów podczas rozmów w celu usprawnienia współpracy

Limity Brosix

Aktualizacje mogą powodować pewne zakłócenia interfejsu

Wersja Free pozwala tylko trzem użytkownikom

Ceny Brosix

Startup: Free forever

Business: 5 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Brosix

G2: 4. 7/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (70+ opinii)

7. Troop Messenger (najlepszy do szczegółowej kontroli i skutecznej komunikacji)

przez Troop Messenger

Troop Messenger to bogata w funkcje platforma do komunikacji i współpracy, która zapewnia rozszerzenie kontroli nad współpracą w obszarze roboczym.

Od wiadomości jeden na jeden i czatów grupowych po rozmowy audio i wideo, udostępnianie plików, a nawet zaawansowane funkcje, takie jak fragmenty kodu i śledzenie lokalizacji, Troop Messenger ma na celu pokrycie wszystkich podstaw komunikacji.

Najlepsze funkcje Troop Messenger

Wysyłaj wiadomości lub załączniki do dużej liczby użytkowników lub grup jednocześnie dzięki funkcji Forkout

Użyj edytora Jointly Code do wspólnego kodowania w czasie rzeczywistym podczas połączeń audio/wideo

Wysyłanie pilnych wiadomości, które pojawiają się jako notatki samoprzylepne na ekranach użytkowników z powiadomieniami dźwiękowymi

Ograniczenia Troop Messenger

Ma stromą krzywą uczenia się

Rozbudowane opcje niestandardowe mogą sprawić, że interfejs będzie mniej intuicyjny

Ceny aplikacji Troop Messenger

7-dniowa wersja próbna

Premium: 2,5 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 5 USD/miesiąc za użytkownika

Superior: 9 USD/miesiąc za użytkownika

TM Monitor: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (70+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Troop Messenger

Szczerze mówiąc, uważam, że Teams, którzy używają Troop Messenger jako oficjalnego narzędzia do komunikacji zespołowej, są z pewnością utalentowani. Narzędzie to usprawnia pracę zespołową i komunikację. Każdy może uzyskać dostęp do tego narzędzia, nawet jeśli ma mniejszą wiedzę techniczną.

8. Flock (najlepsze rozwiązanie do uproszczonej komunikacji dla małych i średnich Teams)

przez Flock

Kiedy jesteś nowym zespołem, budowanie silnej komunikacji wewnętrznej (i zewnętrznej!) wymaga czasu. Jednak Flock pomaga to naprawić. Jest to narzędzie do współpracy dla małych firm, które pozwala organizować dyskusje i cykle pracy, jednocześnie zmniejszając bałagan komunikacyjny.

Flock utrzymuje strukturę i dostępność konwersacji, ułatwiając zespołom utrzymanie zgodności i wydajności. Intuicyjny interfejs sprawia, że nawet nietechniczni użytkownicy mogą z łatwością nawigować i korzystać z platformy.

Najlepsze funkcje Flock

Organizuj rozmowy w kanałach publicznych lub prywatnych

Prowadź konferencje wideo lub głosowe bezpośrednio w aplikacji

Zaproś zewnętrznych interesariuszy lub klientów do określonych kanałów

Szybko znajduj wiadomości, pliki lub połączone pliki dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania

Ograniczenia Flock

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Brak wątków utrudnia śledzenie dyskusji

Ceny Flock

Start: Free forever

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pro: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Flock

G2: 4. 4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 300 recenzji)

9. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania wydajnością)

via Trello

Jeśli uwielbiasz wizualnie organizować projekty, Trello zapewnia zabawę i prostotę dzięki tablicom, listom i kartom, które pomagają zespołom śledzić projekty, przydzielać zadania i współpracować bez wysiłku.

Niezależnie od tego, czy planujesz wprowadzenie produktu na rynek, zarządzasz pracą klienta, czy po prostu kontrolujesz swoje codzienne zadania, intuicyjny projekt Trello zapewnia, że wszyscy wiedzą, co się dzieje - nie są wymagane niechlujne arkusze kalkulacyjne!

Najlepsze funkcje Trello

Organizuj projekty wizualnie za pomocą systemu przeciągania i upuszczania, który utrzymuje zadania w ruchu

Użyj Butler do automatyzacji cykli pracy i zwiększenia wydajności

Niestandardowe Trello z integracjami takimi jak Slack, Google Drive i Jira

Korzystaj z widoków kalendarza, osi czasu i pulpitu, aby wizualizować postępy na różne sposoby

Limity Trello

Free Plan pozwala tylko na 10 współpracowników

Brak wbudowanych wykresów Gantta lub zarządzania zasobami

Trello ceny

Free forever

Standard: 5 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Trello - oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (ponad 13 500 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello

Bardzo lubię Trello, ponieważ ułatwia pracę w zespole, a także pozwala mi szybko organizować moje projekty. Jest łatwy do wdrożenia, nie miałem żadnych komplikacji, często go używam.

10. Lark (najlepsze rozwiązanie zapewniające wydajność "wszystko w jednym")

przez Lark

Lark to nowa platforma komunikacyjna dla klientów, która oferuje wideokonferencje, współpracę nad dokumentami i zarządzanie projektami w jednej intuicyjnej przestrzeni. Pożegnaj się z nadmiarem aplikacji i przywitaj się z łatwą pracą zespołową!

Niezależnie od tego, czy planujesz spotkania, współpracujesz nad plikami, czy rozmawiasz w czasie rzeczywistym, Lark utrzymuje wszystko w porządku, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co ważne - do zrobienia. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na łatwą interakcję między członkami Teams.

Najlepsze funkcje Lark

Zapewnij przepływ rozmów dzięki czatom w czasie rzeczywistym, udostępnianiu plików i dyskusjom w wątkach

Użyj kalendarza Lark, aby zaplanować spotkania bezpośrednio z czatów lub dokumentów

Organizuj spotkania z udostępnianiem ekranu, automatyczną transkrypcją i tłumaczeniem w czasie rzeczywistym

Wspólna edycja dokumentów, śledzenie zmian i zarządzanie uprawnieniami - wszystko w jednym miejscu

Limity Lark

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niestandardową obsługę klienta

Interfejs może być czasami powolny

Ceny Lark

Start: Free forever

Pro: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lark

G2: 4. 5/5 (150+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (30+ opinii)

Ujednolicona współpraca dla nowoczesnych Teamsów

Narzędzia do współpracy działają najlepiej, gdy są zgodne ze strategiami współpracy Twojego zespołu. A te alternatywy dla DingTalk? Są to najlepsze rozwiązania, oferujące zaawansowane funkcje, których może brakować w DingTalk.

Jeśli jednak szukasz najlepszego rozwiązania do współpracy, ClickUp jest jedynym w swoim rodzaju. Dzięki zarządzaniu zadaniami, dokumentom, tablicom i wsparciu opartemu na AI w jednej eleganckiej platformie, jest to wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia, połączenia i podbijania swoich projektów.

Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!