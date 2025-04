Notion vs. Asana: Które narzędzie zwiększające wydajność wygrywa?

Ponieważ projekty stają się coraz bardziej złożone, znalezienie odpowiedniego narzędzia do zwiększania wydajności może przyczynić się do powodzenia zespołu.

Dwóch głównych graczy wciąż pojawia się w rozmowach: Notion i Asana. Oba obiecują zmienić sposób pracy, ale podchodzą do wydajności z różnych punktów widzenia.

Notion łączy w sobie elastyczność z potężnymi możliwościami tworzenia notatek, umożliwiając użytkownikom tworzenie niestandardowych pulpitów, baz danych i dokumentów opartych na współpracy. Tymczasem Asana wyróżnia się w zarządzaniu zadaniami, dostarczając zespołom solidne funkcje śledzenia, raportowania i integracji.

Które z nich zasługuje na uwagę? To zależy od tego, czego szukasz.

Na tym blogu zbadamy mocne i słabe strony Notion i Asana, pomagając ci zdecydować, które narzędzie wydajności ostatecznie króluje dla potrzeb twojego zespołu.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótkie podsumowanie kluczowych różnic między Notion, Asaną i ClickUp, aplikacją do wszystkiego do pracy i najlepszą alternatywą dla Notion i Asany: Funkcje Notion Asana ClickUp Typ obszaru roboczego Elastyczny obszar roboczy na notatki, plany i zadania Ustrukturyzowane narzędzie do zarządzania projektami Łączy elastyczność Notion z automatyzacją Asana Organizacja projektu Pulpity, tablice kanban, zagnieżdżone strony Zadania, podzadania, zależności Tablice, oś czasu, tablice, pulpity Możliwości AI Podsumowywanie, tworzenie szkiców, automatyzacja zadań administratora Podsumowania AI, inteligentne sugestie, automatyzacja ClickUp Brain przekształca czaty/maile w zadania Zarządzanie zadaniami Przypisywanie zadań, śledzenie postępów Przypisywanie, ustalanie priorytetów i automatyzacja zadań Automatyzacja aktualizacji, zarządzanie terminami, redystrybucja obciążeń pracą Integracje Slack, Google Drive, inne Slack, Salesforce, inne ponad 1000 aplikacji, w tym Slack i Google Drive Raportowanie Ręczne pulpity Wbudowane raportowanie Zaawansowane pulpity, zwinne raportowanie Współpraca Podstawowe komentowanie i udostępnianie stron Wiadomości w czasie rzeczywistym, komentarze, udostępnianie plików Czat, komentarze, edycja w czasie rzeczywistym Cena Free Plan; Płatny zaczyna się od $10/użytkownika/miesiąc Free Plan; Płatny zaczyna się od $10. 99/użytkownika/miesiąc Free Forever; Płatne zaczyna się od $7/użytkownika/miesiąc (Unlimited)

Czym jest Notion?

via Notion

Według Notion, jest to "pojedyncza przestrzeń, w której możesz myśleć, pisać i planować. " Niezależnie od tego, czy przechwytujesz pomysły, zarządzasz projektami, czy prowadzisz całą firmę, Notion oferuje elastyczność do zrobienia tego tak, jak chcesz.

Jeden z użytkowników Notion nazywa go " drugim mózgiem". "Wynika to z różnych sposobów, w jakie Notion pomaga ułatwić cykl pracy, łącząc notatki, zarządzanie projektami i planowanie projektów:

Przechowuj materiały badawcze, transkrypcje i wywiady z użytkownikami

Wyciąganie wniosków przy użyciu AI

Organizuj i restrukturyzuj informacje za pomocą zagnieżdżonych stron

Automatyzacja zadań, takich jak podsumowania i kolejne wiadomości e-mail

Funkcje Notion

Oto kilka najbardziej przydatnych funkcji Notion, które wyróżniają się na tle innych:

Funkcja #1: Konfigurowalne obszary robocze, które faktycznie działają

via Notion

W świecie uniwersalnych narzędzi do zwiększania wydajności, Notion jest bardziej jak platforma do zarządzania projektami. Użytkownicy mogą tworzyć projekty, zarządzać zadaniami i projektować własne pulpity z bazami danych, tablicami kanban i listami rzeczy do zrobienia.

Funkcja #2: Drugi mózg do robienia notatek i zarządzania wiedzą

Jeśli twój mózg to w zasadzie 72 otwarte zakładki przeglądarki, Notion oferuje ujednolicony obszar roboczy, w którym możesz robić notatki, zapisywać badania i porządkować wszystko w uporządkowany sposób. Od projektantów UX przechowujących transkrypcje badań po pisarzy planujących całe powieści, użytkownicy uwielbiają łatwość organizowania i wyszukiwania informacji za pomocą zagnieżdżonych stron i baz danych.

Funkcja #3: Notion AI: wbudowany asystent wydajności Notion

via Notion

Podsumowania ułatwiają nam życie. Notion AI pomaga w tym poprzez podsumowywanie dokumentów, redagowanie zawartości, generowanie raportów i automatyzację kolejnych e-maili. Narzędzia te zostały zaprojektowane w celu wsparcia codziennych zadań związanych z pisaniem i organizacją w obszarze roboczym projektu.

Funkcja #4: Płynna współpraca dla wielu członków Teams

via Notion

Notion został zaprojektowany do współpracy. Teams mogą przydzielać zadania, śledzić postępy projektów i łatwo komunikować się w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się wieloma projektami, czy zarządzasz całą firmą, Notion umożliwia aktualizacje w czasie rzeczywistym i udostępnianie szablonów.

Trudno jest pracować z narzędziem zwiększającym wydajność, które nie współpracuje dobrze z innymi. Notion integruje się z Google Drive, Slack i innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, dzięki czemu Twój zespół nie traci czasu na przełączanie się między aplikacjami tylko do zrobienia.

Notion ceny

Notion oferuje zakres planów cenowych dostosowanych do potrzeb osób indywidualnych, małych Teams i dużych Enterprise. Oto zestawienie:

Free

Plus : $10/miesiąc za użytkownika

Business : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

📮 ClickUp Insight: Praktycznie cała Twoja siła robocza tonie w niepotrzebnych informacjach 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę kluczowych decyzji w rozproszonych czatach, przepełnionych skrzynkach odbiorczych i niekończących się arkuszach kalkulacyjnych. Bez scentralizowanego systemu do przechwytywania i śledzenia tych decyzji, cenne spostrzeżenia biznesowe znikają w cyfrowej pustce. Zarządzanie zadaniami ClickUp gwarantuje, że tak się nigdy nie stanie - błyskawicznie zamieniaj czaty, komentarze, dokumenty i e-maile w wykonalne zadania za pomocą jednego kliknięcia.

Czym jest Asana?

Misja Asany jest prosta: "Praca nad Asaną jest okazją do rozwiązania problemów związanych z "pracą o pracy" dla zespołów na całym świecie, co oznacza, że możemy odegrać rolę we wszystkich tych formularzach postępu, zamiast skupiać się tylko na jednym. "

via Asana

Wartości te przejawiają się w następujących funkcjach oferowanych przez Asanę:

Przypisuj zadania, ustawiaj terminy i śledź postępy w pracy różnych teamów

Podział złożonych projektów na zadania i podzadania

Organizuj pracę przy użyciu poziomów priorytetów, terminów i narzędzi do współpracy

Korzystaj z wbudowanego kalendarza i powiadomień, aby dotrzymywać terminów

Integracja z aplikacjami takimi jak Salesforce i Slack

Funkcje Asana

Oto przegląd najpopularniejszych (i najbardziej przydatnych) funkcji Asany:

Funkcja nr 1: Zarządzanie zadaniami, dzięki któremu wszystko (i wszyscy) są na bieżąco

via Asana

Asana oferuje system zarządzania zadaniami, który umożliwia zespołom przydzielanie zadań, ustawianie priorytetów i śledzenie postępów - wszystko w jednym miejscu. W przeciwieństwie do niektórych tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami, zadania w Asana mogą znajdować się w wielu projektach, dzięki czemu różne zespoły mogą współpracować bez powielania pracy.

Funkcja #2: Automatyzacja cyklu pracy, która oszczędza czas

via Asana

Dzięki funkcjom automatyzacji w Asana, zespoły mogą ustawić reguły i wyzwalacze, które automatycznie przenoszą zadania, przypisują członków zespołu i wysyłają przypomnienia.

Funkcja #3: Wiele widoków projektów dla maksymalnej elastyczności

via Asana

Asana oferuje wiele sposobów wyświetlania danych projektu, w tym widok listy, tablice kanban, widok kalendarza i oś czasu w stylu Gantta. Niezależnie od tego, czy jesteś wizualnym planistą, czy miłośnikiem uporządkowanych list, Asana umożliwia śledzenie projektów w sposób, który jest dla Ciebie najlepszy.

Funkcja #4: Płynna współpraca w zespole

Asana oferuje obszar roboczy do współpracy, w którym członkowie zespołu mogą komentować zadania, załączać pliki i oznaczać członków zespołu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy uwielbiają fakt, że mogą wysyłać zadania e-mailem bezpośrednio do Asany i integrować je z narzędziami takimi jak Google Drive, Slack i Salesforce, co czyni ją prawdziwym obszarem roboczym typu "wszystko w jednym".

Funkcja #5: Konfigurowalne pulpity i raportowanie

via Asana

Chcesz wiedzieć, jak postępuje realizacja projektu? Asana oferuje konfigurowalne pulpity i zaawansowane narzędzia raportowania do śledzenia kluczowych wskaźników zarządzania projektami. Pomaga to kierownikom projektów uzyskać jasny obraz zależności zadań, zbliżających się terminów i obciążenia pracą - tak, aby nic nie zaskoczyło zespołu.

Asana ceny

Asana oferuje wiele planów cenowych dla osób indywidualnych, małych Teams i dużych Enterprise. Oto wszystkie poziomy:

Personal : Free

Starter : $10. 99/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane : 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion vs Asana: Porównanie funkcji

Zarówno Notion, jak i Asana oferują potężną wydajność i solidne funkcje zarządzania projektami, ale inaczej podchodzą do organizacji i współpracy.

Przeanalizujmy kluczowe funkcje i zobaczmy, które narzędzie okaże się najlepsze.

Funkcja #1: Zarządzanie projektami i zadaniami

Asana wyróżnia się ustrukturyzowanym zarządzaniem zadaniami z tablicami Kanban, widokami list i osi czasu, ułatwiając przydzielanie zadań, ustawienie zależności i śledzenie postępów.

Z drugiej strony, Notion oferuje konfigurowalne obszary robocze z wbudowanymi bazami danych, które mogą pełnić funkcję list rzeczy do zrobienia, tablic zadań i centrów wiedzy. Brakuje mu jednak wbudowanej automatyzacji Asany w zakresie zależności zadań i przypomnień.

🏆 Zwycięzca: Asana

Funkcja #2: Współpraca i komunikacja w zespole

Notion umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym nad dokumentami, wiki i bazami danych. Możesz oznaczać członków zespołu, zostawiać komentarze i integrować udostępniane szablony.

Asana podnosi poziom współpracy dzięki wbudowanym wiadomościom, nagrywaniu wideo, komentarzom do zadań i powiadomieniom w czasie rzeczywistym. Teams mogą również automatyzować aktualizacje, zapewniając wszystkim synchronizację bez dodatkowego wysiłku ręcznego.

🏆 Zwycięzca: Asana

Funkcja #3: Niestandardowe ustawienia i elastyczność

Notion nie ma sobie równych pod względem elastyczności - użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe pulpity, osadzać arkusze kalkulacyjne i projektować unikalne cykle pracy dostosowane do ich potrzeb. Całe środowisko pracy można zorganizować w dowolny sposób.

W przeciwieństwie do Notion, Asana jest bardziej sztywna i ma bardziej stromą krzywą uczenia się, która obejmuje ustrukturyzowane szablony projektów, automatyzację i narzędzia do raportowania, co ułatwia skalowanie bez konieczności ręcznego ustawienia.

🏆 Zwycięzca: Notion

Funkcja #4: Automatyzacja i możliwości AI

Notion AI koncentruje się bardziej na tworzeniu zawartości niż automatyzacji przepływu pracy. Doskonale radzi sobie z podsumowywaniem notatek, generowaniem pomysłów i porządkowaniem informacji, ale brakuje mu tego samego poziomu automatyzacji cyklu pracy, jaki oferuje Asana.

🏆 Zwycięzca: Remis!

Funkcja #5: Raportowanie i analityka

Asana oferuje potężne narzędzia do automatyzacji, pozwalając użytkownikom na ustawienie powtarzających się zadań, zależności, niestandardowych cykli pracy i wyzwalaczy opartych na regułach. Zawiera również Asana Intelligence (spostrzeżenia oparte na AI), które mogą sugerować bardziej inteligentne cele, podsumowywać zadania i dostarczać rekomendacje dotyczące projektów.

Asana dostarcza zaawansowane narzędzia do raportowania, takie jak niestandardowe pulpity, śledzenie postępów w czasie rzeczywistym, zarządzanie obciążeniem pracą i raporty dotyczące osi czasu. Teams mogą wizualizować wąskie gardła i dostosowywać obciążenia pracą w oparciu o spostrzeżenia.

Notion nie posiada wbudowanych narzędzi do raportowania, ale użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe pulpity z połączonymi bazami danych, narzędziami do śledzenia postępów i wykresami. Ustawienie analityki w Notion wymaga jednak ręcznej konfiguracji, w przeciwieństwie do gotowego do użycia systemu raportowania Asany.

🏆 Zwycięzca: Asana

Notion vs. Asana na Reddit

Porównując Notion i Asana, opinie użytkowników z Reddit zapewniają cenny wgląd w to, jak ludzie faktycznie używają, kochają lub zmagają się z tymi narzędziami.

Przede wszystkim użytkownicy uwielbiają elastyczność Notion i możliwość integracji wielu obszarów roboczych w jednym systemie. Jak zauważył jeden z użytkowników:

Notion udało się stworzyć potężne narzędzie, które może odzwierciedlać to, co mam w głowie. Mogę być bardzo szczegółowy i ustrukturyzowany, mieć wysypisko śmieci, tablicę kanban lub wiki w tym samym miejscu w tym samym czasie.

Istnieją jednak recenzje, w których użytkownicy mówią, że czują się przytłoczeni niestandardowymi ustawieniami Notion i spędzają więcej czasu na ustawieniu systemu niż na faktycznym zakończeniu zadań.

Dzięki nieskończonym możliwościom niestandardowym naprawdę nie mam już czasu do zrobienia rzeczy z mojej pięknej listy.

Tymczasem użytkownicy Asany, zwłaszcza ci, którzy potrzebują uporządkowanej listy rzeczy do zrobienia z silną funkcją mobilną, naprawdę doceniają jej osobiste zarządzanie zadaniami.

Osobiście uważam, że wolę używać Asany do osobistego zarządzania. Poza pracą na pełen etat, mam milion spraw na głowie i szczerze mówiąc nie wiem, jak sobie z tym radziłem, zanim odkryłem Asanę.

Jednak, podobnie jak w przypadku Notion, istnieją również krytycy Asany, którzy są sfrustrowani złożonością narzędzia, brakiem najlepszych praktyk i ograniczoną obsługą klienta.

Po półtora roku pracy z Asana Business zbudowaliśmy w Asanie epicki system ERP dla naszej firmy. To była krzywa uczenia się, próbując dowiedzieć się, jak korzystać z tej platformy, ponieważ nie ma przewodnika po "najlepszych praktykach".

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Notion vs. Asana

Notion i Asana to narzędzia zwiększające wydajność, które zdobyły tysiące użytkowników.

Każde z nich ma jednak pewne braki: 📌 Notion doskonale radzi sobie z brain dumpingiem, generowaniem zawartości opartym na AI, ustrukturyzowanymi stronami i niestandardowymi pulpitami wydajności. Brakuje mu jednak zaawansowanej automatyzacji i śledzenia obciążenia pracą zespołu. asana jest świetna do automatyzacji cyklu pracy. Pomaga menedżerom zobaczyć, kto jest przeciążony pracą, redystrybuuje zadania i śledzi je, a także oferuje głęboką integrację z narzędziami Enterprise, takimi jak Salesforce, Tableau i Power BI. Brakuje jej jednak elastyczności i niestandardowych funkcji, które oferuje Notion.

Te brakujące funkcje tworzą luki w wydajności, ale ClickUp - Wszystko do pracy - doskonale je łączy!

Użytkownicy Reddita wydają się być zgodni:

Uważam, że ClickUp sprawdza się całkiem dobrze. Jest bardziej elastyczny niż Asana, ale moją ulubioną zaletą jest możliwość przypisania wielu osób do zadań, co sprawia, że współpraca nad zadaniami jest jeszcze łatwiejsza.

ClickUp zapewnia wydajność, zarządzanie projektami i narzędzia do współpracy w ramach jednej platformy. Zobaczmy, co możesz zrobić dzięki ClickUp.

Pro Tip: Ciągłe przełączanie się między aplikacjami zmniejsza wydajność i koncentrację. Jakie korzyści sprawiają, że ClickUp jest wyjątkowy, wyjaśnia, w jaki sposób uniwersalny hub do pracy eliminuje czynniki rozpraszające uwagę.

ClickUp's One Up #1: Zarządzanie projektami oparte na AI

Kierujesz wprowadzeniem produktu na rynek z wieloma teamami, terminami i zależnościami. W normalnych warunkach zespoły zarządzające projektami spędzają godziny na koordynowaniu zadań, śledzeniu postępów i wysyłaniu aktualizacji.

Dzięki zadaniom ClickUp wszystko to dzieje się automatycznie.

system analizuje obciążenie pracą i redystrybuuje zadania - nikt nie jest przeciążony

aI wykrywa opóźnienia lub wąskie gardła i dynamicznie dostosowuje terminy, aby utrzymać sprawy na właściwym torze

Aktualizacje statusu? ClickUp tworzy je dla Ciebie w oparciu o dane projektu w czasie rzeczywistym

✅ Wizualizuje oś czasu, śledzi zależności i dostosowuje terminy w czasie rzeczywistym

Od uporządkowanych list po dynamiczne tablice - bądź na bieżąco dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp, w tym ClickUp Task View

Dzięki wbudowanym automatyzacjom - powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie członków zespołu, aktualizowanie statusów lub wyzwalanie powiadomień, mogą być wykonywane bez kiwnięcia palcem. Co więcej? Przesłane formularze można natychmiast przekształcić w zadania.

Aby zapobiec wypaleniu, widok obciążenia pracą ClickUp równoważy zadania w całym zespole, podczas gdy pulpity ClickUp oferują wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe wskaźniki wydajności, stan budżetu i oś czasu.

W rzeczywistości szablon do zarządzania projektami ClickUp pozwala doświadczyć wzmiankowanych funkcji przy zerowym przygotowaniu i szkoleniu.

Pobierz szablon Free Wszystko powinno być połączone, aby zespoły mogły płynnie współpracować dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Śledzenie dużych, wielofunkcyjnych projektów jest wyzwaniem, gdy Teams są rozproszone w różnych narzędziach, a komunikacja się psuje. Rozumiejąc to wyzwanie, szablon ten centralizuje nieograniczoną liczbę zadań, oś czasu i współpracę w jednym miejscu.

Dzięki jasnym cyklom pracy i automatyzacji śledzenia - Teams pozostają w zgodzie, a dotrzymanie terminów staje się niemożliwe.

ClickUp's One Up #2: Dokumenty oparte na AI, które wykonują zadania

Notion świetnie nadaje się do dokumentacji - ale statyczne strony nie posuwają projektów do przodu. Idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie ich z pracą i automatyzacja wykonania.

ClickUp Docs jest inteligentny, zorientowany na działanie i głęboko zintegrowany z cyklem pracy.

✅ Twórz ustrukturyzowane dokumenty, wiki i SOP w kilka sekund

podświetl dowolny tekst i natychmiast przekształć go w zadanie, które można przypisać i śledzić

✅ Edytuj razem, zostawiaj komentarze i otrzymuj podsumowania dyskusji generowane przez AI

Połączone plany projektów bezpośrednio z zadaniami, automatyzacjami i pulpitami

Scentralizuj wszystkie informacje w celu łatwego dostępu, współpracy i realizacji w ramach cyklu pracy dzięki ClickUp Docs

To tylko podstawowe funkcje - ClickUp Docs idzie jeszcze dalej.

Korzystaj z szablonów, zagnieżdżonych stron i bogatego formatu z poleceniami /Slash, aby szybko tworzyć wszystko, od mapy drogowej po podręcznik klienta. Korzystaj z tabel typu "przeciągnij i upuść", osadzaj zakładki, upuszczaj wykresy i twórz przyciski, aby prowadzić użytkowników przez interaktywną zawartość. A dzięki trybowi Focus Mode pisanie bez rozpraszania uwagi staje się łatwe.

Wszystko w ClickUp Docs jest przeszukiwalne, bezpieczne i łatwe do udostępniania - niezależnie od tego, czy pracujesz prywatnie, z zespołem, czy z klientami zewnętrznymi. A dzięki hubowi Docs cała biblioteka stron, szablonów i zasobów pozostaje uporządkowana i natychmiast dostępna.

Jeśli jednak jesteś kierownikiem projektu, który chce od razu rozpocząć pracę, możesz zapoznać się z szablonem harmonogramu zarządzania projektami ClickUp - upraszcza on planowanie, zapewniając przejrzystą oś czasu, uporządkowane listy zadań i śledzenie w czasie rzeczywistym, aby utrzymać projekty zorganizowane i zgodne z harmonogramem.

ClickUp's One Up #3: Możliwości ClickUp's AI

Omówiliśmy już nieco AI, ale przejdźmy głębiej, aby zrozumieć jej przypadki użycia i wpływ. Inne narzędzia AI zazwyczaj po prostu generują zawartość. ClickUp Brain idzie o krok dalej - zamienia zawartość w działanie.

Załóżmy, że Twój zespół marketingowy opracowuje nową strategię kampanii.

W Notion wpisywałbyś pomysły do dokumentu.

W Asanie ręcznie tworzysz zadania.

ClickUp? Piszesz raz, a AI zajmie się resztą.

clickUp błyskawicznie generuje zarys kampanii z celami, osią czasu i kluczowymi rezultatami

✅ AI przekształca punkty strategii w elementy działań, przypisując je do odpowiednich członków zespołu

Szybko przekształcaj długie dokumenty, wątki i raporty w zwięzłe, przydatne informacje dzięki ClickUp Brain

Naprawdę poczujesz wpływ ClickUp Brain, gdy zobaczysz go w akcji. Po pierwsze, otrzymujesz coś więcej niż tylko inteligentne sugestie. Otrzymujesz sieć neuronową, która rozumie Twój obszar roboczy.

Zadawaj pytania takie jak "Jakie są najnowsze informacje na temat kampanii reklamowej Q3? " lub "Kto jest odpowiedzialny za audyt SEO? " - i otrzymuj natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi.

Dodatkowo, ClickUp Brain zmienia sposób interakcji Teams z ich pracą dzięki takim funkcjom jak transkrypcja głosu na tekst, automatyczne blokowanie czasu i zintegrowany asystent pisania, który sprawdza pisownię i ton.

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do współpracy

Po co zarządzać zadaniami w dwóch aplikacjach, skoro ClickUp zrobi to w jednej?

Zarządzanie projektami w wielu aplikacjach to zabójstwo wydajności. Użytkownicy ClickUp wiedzą o tym aż za dobrze i właśnie dlatego zdecydowali się na zmianę. Andrea Park, koordynator ds. operacji biznesowych w Spekit, ujęła to najlepiej:

ClickUp był dla nas najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączy wiele narzędzi do zarządzania projektami w jednym. Od map myśli, przez dokumenty, po sprinty, ClickUp to dynamiczne narzędzie do organizowania potrzeb każdego działu w zakresie zarządzania zadaniami i zapewnienia widoczności w całej firmie.

ClickUp był dla nas najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączy wiele narzędzi do zarządzania projektami w jednym. Od map myśli, przez dokumenty, po sprinty, ClickUp to dynamiczne narzędzie do organizowania potrzeb każdego działu w zakresie zarządzania zadaniami i zapewnienia widoczności w całej firmie.

Zamiast przeskakiwać między Notion do notatek, Asaną do zadań i innymi aplikacjami do raportowania, skorzystaj z ClickUp, dedykowanego narzędzia do zarządzania projektami, które łączy wszystko pod jednym dachem. Dzięki ponad 15 widokom pracy, wbudowanej automatyzacji AI i głębokim integracjom, upraszcza zarządzanie zadaniami, śledzenie celów, współpracę w zespole i raportowanie.

Utwórz konto za darmo i połącz ludzi, zawartość i narzędzia w jednym inteligentnym systemie dzięki ClickUp.