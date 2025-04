Jak korzystać z ChatGPT dla księgowości?

Nadszedł sezon podatkowy, a Twoja firma księgowa wygląda jak scena z postapokaliptycznego dramatu. Skrzynka odbiorcza jest wylęgarnią chaosu, a arkusze kalkulacyjne mnożą się niczym grzyby obcych. Teams zamienił się w zombie napędzane kofeiną i paniką.

Właśnie wtedy, gdy myślisz, że masz wszystko pod kontrolą, klient wysyła e-mail z kolejną PILNĄ prośbą.

Oczywiście wiesz, że AI może ułatwić Ci życie. Ale jak, u licha, wykorzystać ją do zrobienia użytku w księgowości? Czy można jej zaufać, że wykona bezbłędne obliczenia i raportowanie zgodne z wymogami audytu?

Zrobiliśmy to za Ciebie. Przeczytaj ten blog, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać AI w księgowości do automatyzacji zadań i oddelegowania obciążenia pracą. I może - tylko może - uda ci się przetrwać sezon podatkowy bez chrupania liczb w trybie zombie!

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki opis korzystania z ChatGPT w księgowości: Automatyzacja powtarzalnych zadań księgowych, takich jak wprowadzanie danych i kategoryzacja transakcji, uwalniając księgowych do bardziej strategicznej pracy i poprawiając kondycję finansową organizacji

Usprawnij procesy audytu i zgodności, identyfikując ryzyko na wczesnym etapie i będąc na bieżąco z przepisami

Analizuj dane finansowe i generuj raporty szybciej, aby zapewnić cenny wgląd w wyniki biznesowe

Usprawnij komunikację z klientem poprzez redagowanie e-maili, podsumowywanie raportów i odpowiadanie na podstawowe pytania w trybie autopilota

Uprość badania podatkowe i regulacyjne, aby zapewnić zgodność i zminimalizować błędy

Uzyskaj projekty finansowe i uprość budżetowanie, analizując dane historyczne i generując prognozy

Generowanie kodu i automatyzacja zadań w oprogramowaniu księgowym w celu zwiększenia wydajności

Korzystaj z narzędzi ClickUp AI do zarządzania projektami księgowymi, śledzenia terminów i płynnej współpracy z zespołem

Niestandardowe przepływy pracy w księgowości dzięki szablonom ClickUp w celu usprawnienia raportowania finansowego, audytów i zadań księgowych

Zrozumienie AI w księgowości

AI automatyzuje cykle pracy w księgowości dłużej, niż mogłoby się wydawać. Zanim jeszcze istniał ChatGPT, oprogramowanie księgowe wykorzystywało AI do automatyzacji zadań księgowych, oznaczania rozbieżności i przewidywania trendów przepływu środków pieniężnych.

AI uprościła procesy księgowe, od skanowania paragonów po kategoryzowanie wydatków, zapewniając profesjonalistom możliwość dalszego zrozumienia kluczowych liczb, które mają wpływ na Business - bez utonięcia w nich.

🧠 Fun Fact: Pierwsza znana innowacja w księgowości miała miejsce w 1494 roku, kiedy to włoski matematyk Luca Pacioli, "ojciec księgowości", wprowadził podwójny zapis księgowy.

Dlaczego warto używać ChatGPT do księgowości?

ChatGPT, duży model językowy (LLM) opracowany przez OpenAI, ułatwia życie księgowym na wiele sposobów. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi AI w księgowości, ChatGPT rozumie i przetwarza język oprócz liczb. Może sporządzać raporty finansowe, wyjaśniać złożone koncepcje finansowe, a nawet wchodzić w interakcje z klientami w Twoim imieniu.

Potrzebujesz szybkiego zestawienia wyników finansowych za ostatni kwartał? ChatGPT ma dla Ciebie rozwiązanie. Chcesz wygenerować e-mail wyjaśniający przepisy podatkowe w prostym języku angielskim? Do zrobienia tego również.

Pamiętaj, że nie jest tutaj, aby zabrać Ci pracę; jest tutaj, aby ją ułatwić! ChatGPT w księgowości oszczędza czas i wysiłek oraz sprawia, że jesteś bardziej efektywny w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

czy wiesz, że? Badanie przeprowadzone w maju 2023 r. wykazało, że 22% z 75 ankietowanych dyrektorów finansowych w dużych organizacjach aktywnie badało zastosowania Gen AI w finansach, podczas gdy kolejne 4% pilotowało je.

Jak używać ChatGPT w księgowości dla różnych przypadków użycia

Zrozummy teraz, jak dokładnie można włączyć ChatGPT do księgowości projektu.

1. Automatyzacja księgowania i wprowadzania danych

Pamiętasz czasy ręcznego wpisywania każdej pojedynczej transakcji do oprogramowania ERP, jakbyś pisał kolejną wielką amerykańską powieść? ChatGPT uchroni Twoje nadgarstki przed nieuniknionym cieśnią nadgarstka!

ChatGPT automatyzuje powtarzalne zadania w kategorii ogólnej księgowości biznesowej, takie jak wyodrębnianie danych z faktur, paragonów i wyciągów bankowych. Chociaż nie wyeliminuje to całkowicie ręcznego wprowadzania danych (przepraszam, nadal musisz dwukrotnie sprawdzić te liczby), może znacznie skrócić czas spędzany na grze w kopiuj-wklej.

Ale co z wrażliwymi informacjami? To też można obejść!

📌 Przykład: Próbujesz ustalić, czy Twoje wydatki marketingowe się opłacają. W ten sposób możesz korzystać z ChatGPT bez ujawniania zastrzeżonych danych. Podpowiedź: Jakie są najczęstsze sposoby kategoryzacji wydatków marketingowych dla małego biznesu?

przez ChatGPT

ChatGPT dostarcza listę kategorii (np. reklama, marketing w mediach społecznościowych, zawartość do powstania), które można następnie wykorzystać do uporządkowania danych.

W ten sposób nie przekazujesz mu swoich danych, ale nadal otrzymujesz cenne wskazówki organizacyjne. Możesz wykorzystać tę wiedzę do tworzenia szablonów księgowych i zaoszczędzić czas podczas pracy od podstaw.

2. Wsparcie audytu i zgodności

Audyty mogą być straszniejsze niż maraton horrorów, ale ChatGPT zmniejsza czynnik terroru, pomagając przygotować się jak profesjonalista.

Chcesz zrozumieć złożone wymagania audytowe? Może wygenerować jasne podsumowania standardów regulacyjnych, takich jak GAAP lub IFRS, i przeprowadzić Cię przez dokumentację potrzebną do zwrotu kosztów, rozpoznawania przychodów lub harmonogramów amortyzacji. Może również pomóc stworzyć ścieżki audytu, wyjaśnić procedury zgodności, a nawet przygotować wstępne odpowiedzi na audyt.

Ale nic nie przebije ludzkiej wiedzy, prawda? Tak więc, chociaż nadal możesz trzymać się swoich szczęśliwych skarpet audytowych, ChatGPT ma Twoje plecy, wykrywając czerwone flagi. Zapewnia zgodność z odpowiednimi procedurami. Pamiętaj tylko, aby zweryfikować jego sugestie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rachunkowości - nie chcemy żadnych wpadek związanych z "kreatywną księgowością"!

3. Analiza danych finansowych i raportowanie

Zaawansowana analiza danych nie jest skomplikowana dla doświadczonych księgowych. Ale do zrobienia wymaga czasu. Dlaczego nie zrobić tego szybciej z ChatGPT?

Podaj mu swoje sprawozdania finansowe; pomoże zidentyfikować kluczowe wskaźniki, obliczyć wskaźniki i wyjaśnić, co oznaczają te liczby w prostym języku angielskim. Nawet Twoi nie-księgowi znajomi mogą zrozumieć - choć może nie testuj tego na imprezach.

Przyjazne przypomnienie: Aby uniemożliwić ChatGPT wykorzystywanie Twoich danych/rozmów do trenowania swoich modeli, przejdź do Ustawień > Kontroli danych i wyłącz opcję "Ulepsz model dla wszystkich".

podpowiedź: Oblicz następujące wskaźniki finansowe dla firmy na podstawie





do zrobienia? W badaniu, GPT-4 został poproszony o przeanalizowanie sprawozdań finansowych tak jak ludzcy analitycy - dostrzegając trendy, obliczając wskaźniki i przewidując zyski. Po przetestowaniu na nowych, anonimowych sprawozdaniach finansowych, przewidział kierunek zysków z 60% dokładnością, przewyższając profesjonalnych analityków, którzy uzyskali 53%.

4. Kategoryzacja faktur i wydatków

Masz dość grania w "Gdzie jest paragon? ", jakby to była jakaś pokręcona księgowa wersja "Gdzie jest Waldo? " ChatGPT pomaga kategoryzować faktury i wydatki z precyzją doświadczonych specjalistów od księgowości.

Podaj szczegóły transakcji, a zasugeruje odpowiednie kategorie na podstawie opisu i kwoty. Może nawet pomóc w tworzeniu reguł dla powtarzających się transakcji, dzięki czemu przyszła kategoryzacja jest dziecinnie prosta.

5. Czyszczenie danych

ChatGPT doskonale pomaga w czyszczeniu danych księgowych poprzez identyfikację duplikatów, standaryzację formatów, oznaczanie niespójności, a nawet sugerowanie poprawek oczywistych błędów.

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z niedopasowanymi datami, niespójnymi konwencjami nazewnictwa, czy tajemniczymi znakami specjalnymi, które wkradły się do arkuszy kalkulacyjnych, ChatGPT pomaga zachować odpowiedni format danych potrzebny do cyklu pracy w księgowości. I robi to, nie doprowadzając cię do zrobienia tego bezmyślnie.

6. Formuły i automatyzacja w Excelu

Wciąż co drugi dzień wyszukujesz w Google "jak VLOOKUP"? ChatGPT to Twój guru Excela na szybkim wybieraniu!

Pomaga tworzyć złożone formuły Excel, tworzyć makra i automatyzować powtarzalne zadania arkusza kalkulacyjnego.

📌 Przykład: Tworzysz proste narzędzie do śledzenia budżetu w programie Excel. ChatGPT dostarczy formułę ze szczegółowym wyjaśnieniem, którą możesz skopiować i wkleić do arkusza kalkulacyjnego. Nie ma potrzeby udostępniania ChatGPT żadnych danych finansowych. Podpowiedź: Napisz formułę w Excelu, aby obliczyć całkowite wydatki za dany miesiąc, zakładając, że wydatki są na liście w kolumnach od B do F, a miesiąc jest określony w komórce A1.

Od podstawowych formuł po zaawansowane tabele obrotowe, ChatGPT wyjaśnia logikę, a nawet pomaga w rozwiązywaniu problemów, gdy arkusz kalkulacyjny działa opętany.

7. Komunikacja i wsparcie klienta

To żadna nowość, że ChatGPT może pomóc w poprawie umiejętności komunikacyjnych.

Niezależnie od tego, czy musisz redagować e-maile, przygotowywać podsumowania spotkań, czy tworzyć aktualizacje dla klientów, ChatGPT pomoże Ci osiągnąć idealną równowagę między profesjonalizmem a osobowością. Aplikacja wyjaśnia klientom złożone koncepcje finansowe, nie brzmiąc przy tym, jakbyś czytał z zaawansowanego podręcznika księgowości.

📌 Przykład: Próbujesz wyjaśnić klientowi pojęcie amortyzacji. Możesz po prostu poprosić ChatGPT do zrobienia tego zadania. ChatGPT da ci jasne wyjaśnienie, które możesz następnie dostosować i wykorzystać w komunikacji z klientem. Podpowiedź: Wyjaśnij amortyzację w prosty sposób, zrozumiały dla właściciela małego biznesu.

8. Badanie zgodności z przepisami podatkowymi i prawnymi

Przepisy podatkowe zmieniają się częściej niż trendy w mediach społecznościowych. Zamiast przeczesywać gęsty żargon prawniczy, księgowi mogą używać ChatGPT do szybkiego wyszukiwania przepisów podatkowych, podsumowywania nowych zasad i identyfikowania ryzyka zgodności.

Przykład: Nie masz pewności co do możliwości odliczenia niektórych wydatków Business. Podpowiedź: Czy posiłki biznesowe z klientami są generalnie odliczane od podatku? Jakie są limity lub zasady?

Ale oto kilka rad! Nie pozwól, aby zastąpił on Twojego doradcę podatkowego. Wszystkie informacje nadal wymagają weryfikacji, ale dzięki temu 15 kwietnia będzie mniej stresujący.

9. Projekty finansowe

Kryształowe kule mogą wyjść z mody, ale ChatGPT może pomóc w kolejnej najlepszej rzeczy - prognozie wyników finansowych! Dostarcz mu dane historyczne i trendy rynkowe, a on stworzy rozsądne prognozy i scenariusze.

Niezależnie od tego, czy planujesz rozwój, przewidujesz przepływy pieniężne, czy przygotowujesz się na różne warunki rynkowe, ChatGPT pomaga ci analizować te liczby i wyjaśniać ich logikę.

10. Budżetowanie

Tworzenie budżetu to po części nauka, po części strategia, a po części magia. ChatGPT może tworzyć realistyczne budżety poprzez analizę historycznych wzorców wydatków, sugerowanie kategorii budżetowych, a nawet identyfikowanie potencjalnych obszarów optymalizacji kosztów.

Przykład: Rozpoczynasz nowy biznes i potrzebujesz podstawowego budżetu. ChatGPT da ci listę wspólnych kategorii (takich jak czynsz, media, marketing i pensje), które możesz następnie dostosować za pomocą konkretnych liczb. Podpowiedź: Jakie są najważniejsze kategorie, które należy uwzględnić w budżecie startupu?

Może pomóc w formatowaniu raportów budżetowych, tworzeniu analiz wariancji i jasnym wyjaśnianiu implikacji budżetowych. Choć w magiczny sposób nie sprawi, że na Twoich kontach pojawi się więcej pieniędzy, może pomóc Ci w pełni wykorzystać to, co masz.

11. Generowanie kodu komputerowego

ChatGPT może pomóc napisać skrypty dla Excela, Pythona lub innych języków programowania, jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba automatyzacji zadań księgowych za pomocą kodowania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację wprowadzania danych, wydobywanie informacji z transakcji bankowych, czy integrację różnych programów księgowych, ChatGPT może pomóc księgowym usprawnić ich przepływ pracy. Pomaga im również w pisaniu i debugowaniu kodu - nawet jeśli nie są profesjonalnymi programistami.

Podsumowując, ChatGPT nie podaje rozwiązań na tacy, ale pomaga w automatyzacji żmudnych zadań i oszczędza niekończących się przeróbek (i wizyt u terapeuty).

wskazówka dla profesjonalistów: Korzystając z ChatGPT do analizy finansowej, zawsze należy zweryfikować odpowiedzi generowane przez AI tradycyjnymi metodami, aby zapewnić zgodność i dokładność.

Limity korzystania z ChatGPT do zarządzania księgowością i finansami

Księgowość ChatGPT może wydawać się spełnieniem marzeń - dopóki nie zdasz sobie sprawy, że nawet najlepsza technologia ma swoje limity. Zanim pozwolisz AI przejąć kontrolę nad Twoim działem księgowości, pamiętaj o kilku kluczowych niedociągnięciach.

Bezpieczeństwo danych

ChatGPT nie ma wewnętrznego filtra, który krzyczy, "Hej! To jest poufne!", gdy wprowadzasz poufne dane. Traktuje każde dane wejściowe tak samo, więc to do Ciebie należy upewnienie się, że nie udostępniasz zastrzeżonych danych finansowych.

⚠️ Jeśli pracujesz z wrażliwymi danymi klienta lub firmy, zastanów się dwa razy, zanim wkleisz je do narzędzia AI - ponieważ gdy już się tam znajdą, nie można ich cofnąć.

Dokładność i niezawodność

AI jest inteligentna, ale nie doskonała. ChatGPT nie ma dostępu do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym. Przewiduje odpowiedzi na podstawie wzorców w danych, na których została przeszkolona. Oznacza to, że można spodziewać się błędów, zwłaszcza w przypadku złożonych obliczeń finansowych lub przepisów podatkowych.

⚠️ Pominięte miejsce po przecinku lub źle zinterpretowana reguła podatkowa może być różnicą między małym błędem a znaczącym problemem z przestrzeganiem przepisów. Przed podjęciem działań należy zawsze dokładnie sprawdzić wyniki.

Nadmierne poleganie na AI

ChatGPT może być potężnym asystentem, ale nie powinien (a raczej nie może) prowadzić programu.

⚠️ Zbytnie poleganie na AI przy podejmowaniu decyzji finansowych może prowadzić do martwych punktów. Brakuje jej profesjonalnego osądu, doświadczenia branżowego lub zdolności do zrozumienia unikalnych kontekstów biznesowych, takich jak ludzki księgowy. Nie jest więc jeszcze gotowa do zastąpienia miejsc pracy!

Ograniczone zrozumienie kontekstu

AI nie "myśli" tak jak ludzie. Może analizować dane i generować raporty, ale nie rozumie czynników emocjonalnych, etycznych lub kontekstowych, które często wpływają na decyzje finansowe.

👉🏼 Na przykład ChatGPT może sugerować zwolnienia jako środek cięcia kosztów, jeśli Business stoi w obliczu spowolnienia finansowego. Może jednak nie brać pod uwagę długoterminowego wpływu na morale i kulturę firmy.

⚠️ ChatGPT jest fantastycznym asystentem dla księgowych, ale nie zastąpi ludzkiej wiedzy. Kluczem jest korzystanie z niego z pełną świadomością, podwójne sprawdzanie jego wyników i zawsze zwracanie uwagi na bezpieczeństwo!

Czy wiesz? Po wycieku poufnych informacji firmowych Samsung Electronics zakazał pracownikom korzystania z ChatGPT i innych chatbotów AI.

Korzystanie z ClickUp dla księgowości

Czy limity ChatGPT nie są ograniczeniami każdego narzędzia księgowego AI?

Cóż, tak. I nie. Chociaż żadne narzędzie AI nie jest idealne, niektóre wewnętrzne narzędzia AI mogą być bardziej bezpieczne, prywatne i kontekstowe niż zewnętrzne, takie jak ChatGPT.

Mówimy o ClickUp Brain, natywnym asystencie AI wbudowanym w ClickUp - wszystkiej aplikacji do pracy.

ClickUp łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp dla księgowości to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi, zaprojektowane w celu uproszczenia procesów finansowych.

Używamy ClicUp do projektów księgowych, a doświadczenie jest po prostu niesamowite. Cieszymy się, że przenieśliśmy się do ClickUp.

Używamy ClicUp do projektów księgowych, a doświadczenie jest po prostu niesamowite. Cieszymy się, że przenieśliśmy się do ClickUp.

W ramach tego pakietu ClickUp Brain może znacznie usprawnić zadania związane z księgowością poprzez automatyzację wyszukiwania danych, poprawę organizacji finansowej i usprawnienie współpracy.

Oto jak to zrobić:

Zamiast przekopywać się przez arkusze kalkulacyjne lub raporty finansowe, ClickUp Brain może natychmiast wyświetlić kluczowe dane finansowe, takie jak podsumowania wydatków lub zaległe faktury. Wyciąga również liczby z raportów, bilansów i dzienników transakcji, aby przyspieszyć przeglądy finansowe.

Obsługuj wszystkie podsumowania finansowe, aktualizacje dla klientów i dane powstania dokumentów za pomocą ClickUp Brain

Użyj go do generowania podsumowań raportów finansowych, szybko oceniając przepływy pieniężne, przychody i wydatki. Ponadto ułatwia śledzenie terminów i statusów płatności, zapewniając, że światła pozostają włączone, a opłaty za zwłokę nie są naliczane.

Jeśli chodzi o współpracę zespołów księgowych, Brain może poprowadzić je przez procesy zamknięcia miesiąca, przygotowania podatkowe i kontrole zgodności. Jeśli ktoś zapyta o aktualizację budżetu w zadaniu ClickUp, ClickUp Brain może wyświetlić najnowsze liczby bez konieczności przeszukiwania wielu plików.

Używaj ClickUp Brain do szybkich i natychmiastowych aktualizacji budżetów i kluczowych wskaźników finansowych z różnych zadań w obszarze roboczym ClickUp

Posiada już kontekst z zadań, konwersacji i dokumentów w obszarze roboczym ClickUp - i innych połączonych arkuszy, dokumentów i nie tylko. Wszystko, co musisz zrobić, to poprosić o to, czego szukasz, a zostanie to zrobione w ciągu kilku sekund!

To tak, jakby mieć ChatGPT, ale zintegrowany bezpośrednio z przepływem pracy, co czyni go najlepszym narzędziem AI. ClickUp AI to jednak coś więcej niż tylko AI. Łatwo integruje się z całym przepływem pracy w księgowości!

Chcesz tworzyć arkusze kalkulacyjne do prowadzenia księgowości? Korzystaj z pól niestandardowych w ClickUp, aby rejestrować dane transakcji tak, jak tego potrzebujesz - od nazw dostawców i numerów faktur po status płatności, kody podatkowe i kategorie kont. W przeciwieństwie do zwykłych arkuszy kalkulacyjnych, bazy danych utworzone w widoku tabeli ClickUp nie ulegają tajemniczemu uszkodzeniu, gdy ktoś dotknie formuły.

Twórz, aktualizuj i udostępniaj raporty i dokumenty finansowe w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs możesz stworzyć scentralizowane repozytorium dla wszystkich praktyk i konwencji księgowych stosowanych w Twojej organizacji i aktualizować je bez obawy o utratę historii wersji. Wszystko to dzieje się we współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym!

Tworzenie SOP dla zespołu księgowego również nie jest wielkim problemem, jeśli masz szablon SOP dla księgowości ClickUp. Pomaga on tworzyć, przechowywać i łączyć SOP z przepływem pracy!

Pobierz szablon Free Standaryzuj cykle pracy, przydzielaj zadania i automatyzuj dystrybucję SOP dzięki szablonowi SOP dla księgowości ClickUp

Oto jak to pomaga:

Łatwo twórz, aktualizuj i śledź SOP w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Niestandardowy szablon odzwierciedlający unikalne procesy i cykle pracy firmy

Twórz zadania dla każdego kroku procedur księgowych i przypisuj je do odpowiednich członków zespołu

Wysyłaj końcowe SOP automatycznie, gdy zostaną zakończone, dzięki automatyzacji ClickUp

Wgląd w ClickUp: Przełączanie kontekstów po cichu wpływa na wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy Twoje cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

A jeśli jesteś podobny do tysięcy profesjonalistów zmagających się z utrzymaniem efektywnej komunikacji i notatek, powinieneś sprawdzić szablon dziennika księgowego ClickUp.

Ten szablon pomaga rejestrować każdą transakcję Business, w tym szczegóły dotyczące wielu kont, na które ma wpływ, pomagając w dokładniejszym cyfrowym rejestrowaniu transakcji. Może być również używany jako podstawa dla szablonów księgi głównej.

Pobierz szablon Free Rejestruj transakcje i dokładnie bilansuj konta za pomocą szablonu ClickUp Accounting Journal Szablon

Pomaga:

Kategoryzuj swoje konta księgowe za pomocą widoku Tablicy

Twórz bilanse za pomocą widoku tabeli

Użyj ClickUp Docs do tworzenia sprawozdań finansowych

Śledź transakcje dzięki funkcjom śledzenia czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach, e-mailom i nie tylko

Jesteśmy dostawcą zewnętrznych usług księgowych dla wielu klientów, a nasi pracownicy pracują zdalnie. ClickUp pomaga nam zarządzać przepływem pracy, śledzić terminy i upewnić się, że prośby klientów i codzienne elementy, które muszą zostać zrobione, nie zostaną pominięte.

Jesteśmy dostawcą zewnętrznych usług księgowych dla wielu klientów, a nasi pracownicy pracują zdalnie. ClickUp pomaga nam zarządzać przepływem pracy, śledzić terminy i upewnić się, że prośby klientów i codzienne elementy, które muszą zostać zrobione, nie zostaną pominięte.

Jeśli potrzebujesz zakończonego rozwiązania do efektywnego zarządzania należnościami, zobowiązaniami i rozliczania klientów, a jednocześnie śledzenia zasobów w celu zwiększenia wyników finansowych, szablon księgowy ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem!

Monitoruj kluczowe wskaźniki finansowe, śledź wydajność zespołu i generuj niestandardowe raporty za pomocą pulpitów ClickUp

Dodatkowo, ClickUp Dashboards są przydatne do wyświetlania kluczowych wskaźników dostosowanych do Twojego biznesu księgowego w jednym centrum dowodzenia. Generuj gotowe raporty lub dostosuj je, aby śledzić kondycję finansową swojego biznesu w czasie rzeczywistym. Pulpitu można również używać do monitorowania postępów i obciążenia pracą zespołu. Czy jest coś lepszego do zrobienia?

Ale wszystko sprowadza się do bezpieczeństwa, prawda? Dane księgowe są wrażliwe, a ClickUp traktuje to poważnie.

Priorytetem jest bezpieczeństwo danych dzięki przechowywaniu w chmurze AWS, szyfrowaniu i najlepszym certyfikatom branżowym. Funkcje takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i zgodność z HIPAA zapewniają, że informacje finansowe pozostają we właściwych rękach - Twoich.

Niezależnie od tego, czy chcesz zintegrować AI w celu inteligentniejszej księgowości, czy uprościć przepływ pracy całego zespołu, ClickUp to oprogramowanie do księgowania projektów, którego potrzebujesz, aby bez wysiłku zarządzać swoimi finansami!

Najlepsze narzędzie AI do księgowości? ClickUp, na wszystkich kontach!

AI może być najlepszą rzeczą, jaka przytrafiła się księgowości od czasu wynalezienia kalkulatora. Ale bądźmy szczerzy, samo AI nie wystarczy. Potrzebujesz systemu, który połączy wszystko bez wysiłku.

ClickUp to miejsce, w którym narzędzia księgowe AI spotykają się z geniuszem przepływu pracy. Dzięki możliwościom ClickUp AI Brain i funkcjom zarządzania projektami, przepływ pracy przebiega płynniej niż idealnie uzgodniona księga rachunkowa: koniec z rozproszonymi plikami, niekończącymi się wątkami e-mail lub nocnym analizowaniem liczb.

Po co więc zadowalać się tym, co zwyczajne, skoro można mieć to, co najlepsze? Dokonaj mądrej zmiany i zarejestruj darmowe konto ClickUp już dziś!